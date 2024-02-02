สมาร์ทชีต vs คลิกอัพ: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?

ถามมืออาชีพคนใดก็ได้ และพวกเขาจะบอกคุณว่าทักษะการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในการทำงาน แต่มันไม่ได้ง่ายเพียงแค่การเป็นนักวางกลยุทธ์ที่ดีและผู้จัดการทีม การมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมจะทำให้กระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้น
หากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าเพื่อหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการของคุณ การค้นหาของคุณสิ้นสุดลงที่นี่
Smartsheet และ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถสำหรับการจัดการโครงการ หากคุณเลือกใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง ทีมของคุณจะขอบคุณคุณ แต่คุณไม่ได้มาเพื่อคำตอบสั้นๆ
มาวิเคราะห์เครื่องมือแต่ละตัวและดูภาพรวม คุณสมบัติเด่น และราคา เมื่อจบบทความนี้ คุณจะมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการในการจัดการเวลาของคุณ
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นซอฟ ต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่รวมทุกการดำเนินงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว สร้างงาน จัดการขั้นตอนการทำงาน เชิญสมาชิกในทีม เพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัดสำหรับการแชร์ไฟล์ จัดเตรียมวิกิโดยใช้เอกสาร ติดตามความคืบหน้าของโครงการบนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย
คิดถึง ClickUp เป็นศูนย์ควบคุมเพื่อวิเคราะห์ทุกกระบวนการทำงานและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
หากคุณคิดว่าการกดแป้นพิมพ์เพียงไม่กี่ครั้งเพื่อสลับเครื่องมือ—ซึ่งเรียกกันว่า'การสลับบริบท'—ไม่ใช่ความท้าทายที่รุนแรงนัก ขอให้คิดใหม่อีกครั้ง
สมาชิกทุกคนในทีมของคุณอาจใช้เวลา 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่หลากหลาย เราได้อธิบายคุณสมบัติยอดนิยมสามประการของ ClickUp ที่ผู้จัดการโครงการและธุรกิจขนาดเล็กใช้เป็นประจำทุกวัน:
การจัดการงาน
การจัดการงานเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนโครงการ อย่างไรก็ตาม การติดตามงานทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องซับซ้อน ClickUp Tasksช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยให้คุณจัดระเบียบและมองเห็นงานในรูปแบบที่คุณต้องการ
นอกจากนี้ คุณสามารถมอบหมายรายการงานใหม่ให้กับงานที่มีอยู่แล้วได้โดยการเพิ่มความคิดเห็นและแท็กสมาชิกในทีม
มุมมองตาราง
มุมมองตารางของ ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงข้อมูลในโครงการใด ๆ จัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบตาราง ทำให้ง่ายต่อการจัดการงบประมาณ สินค้าคงคลัง หรือข้อมูลลูกค้า แก้ไขข้อมูลจำนวนมาก เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองจาก 15+ ประเภท และปักหมุดคอลัมน์
เมื่อตารางของคุณพร้อมแล้ว ให้แชร์กับลูกค้าของคุณผ่านลิงก์ที่สามารถแชร์ได้. ส่งออกข้อมูลในมุมมองตารางไปยังไฟล์สเปรดชีตเพื่ออัปเดตฐานข้อมูลของคุณ.
แม่แบบสเปรดชีต
ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบของ ClickUp เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ สร้างสูตรและสมการที่กำหนดเอง และติดตามความคืบหน้าด้วยภาพ
แผนราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
สมาร์ตชีตคืออะไร?
Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานสำหรับธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ มอบอินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคยเพื่อบันทึกแผนงาน ทรัพยากร และตารางเวลาต่างๆ สามารถแชร์งานของคุณกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ แม้พวกเขาจะไม่ได้ใช้ Smartsheet ก็ตาม
มันช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลในอดีตในรูปแบบของแผนภูมิเพื่อติดตามแนวโน้มในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภูมิการลด, ชุดคอลัมน์, และภาพรวม
Smartsheet ผสานรวมการจัดการโครงการและฟังก์ชันการทำงานของ Excel เข้าด้วยกัน ส่วนติดต่อผู้ใช้มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบสเปรดชีตของ Excel และ Google Sheets
Smartsheet ทำให้การร่วมมือด้านเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น เนื่องจากคุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนผู้ร่วมงาน อนุญาตให้ผู้ขายตรวจสอบเนื้อหาโดยไม่ต้องให้สิทธิ์เข้าถึงแผ่นงานโครงการ และล็อกเวอร์ชันเก่าเมื่อมีการอัปโหลดเนื้อหาใหม่
ดูรายการงานของคุณในแผนภูมิแกนต์เพื่อสร้างเส้นทางวิกฤต กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และเน้นงานที่สำคัญในไทม์ไลน์โครงการของคุณ
คุณสมบัติของ Smartsheet
Smartsheet นำเสนอคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการ จัดระเบียบงาน ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และติดตามทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการของคุณได้อย่างใกล้ชิด
นี่คือตัวเลือกยอดนิยมบางส่วนจากฟีเจอร์ของ Smartsheet ที่คุณไม่ควรพลาดในการประเมิน:
สะพาน
Bridge เป็นอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานเพื่ออัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ออกแบบกระบวนการทำงานโดยใช้ตรรกะที่เหมาะกับกระบวนการของคุณและตั้งค่าทริกเกอร์ตามเหตุการณ์หรือตามกำหนดการ ด้วยตัวเลือกการผสานรวมที่มีอยู่แล้วหรือตัวเลือกแบบโค้ดต่ำ คุณยังสามารถใช้การเรียก API และ JavaScript ได้อีกด้วย
แบบฟอร์ม
สร้างแบบฟอร์ม Smartsheet เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกคน ด้วยตรรกะเงื่อนไข คำถามของคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้กรอกแบบฟอร์มเสมอ ใช้ส่วนประกอบของแบรนด์ เช่น สีพื้นหลัง โลโก้ GIF ข้อความ และรูปภาพ เพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มให้มีความเป็นส่วนตัว ข้อมูลจากแบบฟอร์มเหล่านี้จะถูกบันทึกไปยังสเปรดชีตของคุณโดยตรง เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการต่อไปได้
การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Smartsheet. ส่วนที่ดีที่สุดคือการออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Smartsheet ทำให้การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและใช้เวลานานเป็นเรื่องง่าย.
ใช้ฟองคำในแผนผังงานที่มีภาพประกอบเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์ของ Smartsheet เป็นอัตโนมัติ ฟีเจอร์ที่ทำงานร่วมกันได้และปรับแต่งได้เหล่านี้เป็นทางออกที่ชาญฉลาดเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานที่ต้องทำให้เป็นอัตโนมัติ พร้อมด้วยเงื่อนไขการกระตุ้นและผลลัพธ์
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดกฎสำหรับกระบวนการทำงานแบบขนานเพื่อช่วยในการทำงานอัตโนมัติในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่การตลาดการติดตามข้อบกพร่องสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของทีมซัพพลายเชน
ข้อเสียที่เห็นได้ชัดที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ Smartsheet กับ ClickUp คือการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ในSmartsheet ต้องการให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการโครงการ และไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
แผนราคาของ Smartsheet
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ClickUp เทียบกับ Smartsheet: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Smartsheet และ ClickUp สามารถทำงานหนักแทนคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการกระบวนการ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การบริหารจัดการงาน หรือแม้แต่การสื่อสารภายในทีม นอกจากนี้ ทั้งสองแพลตฟอร์มยังมีแผนการใช้งานฟรี ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือแบบเต็มรูปแบบ
ถึงเวลาที่จะเจาะลึกในการวิเคราะห์คุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือและทำความเข้าใจว่าพวกมันแตกต่างกันอย่างไร
เราได้แบ่งคุณสมบัติออกเป็นหกหมวดหมู่และทำการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวระหว่าง Smartsheet กับ ClickUp
การมองเห็นโครงการใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองปฏิทิน, ไทม์ไลน์, กระดาน, ปริมาณงาน, และมุมมองแบบฟอร์ม.มุมมองแผนผังความคิดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการจัดวางแนวคิดและกระบวนการทำงานอย่างเป็นภาพ. สามารถจัดเรียงกระบวนการทำงานได้ง่าย, สร้างเส้นทางที่มีเหตุผล, และเปลี่ยนแผนผังความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ.
เช่นเดียวกัน, มุมมองแบบกล่อง (Box view) เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากมีหลายทีมทำงานบนโปรเจ็กต์พร้อมกัน มันบอกคุณได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่, สถานะการทำงานของพวกเขา, และใครอยู่ในบทบาทอะไร คุณสามารถลากและวางงานเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้กับสมาชิกทีมใหม่ได้ และติดตามการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมองเห็นโครงการใน Smartsheet
Smartsheet มีวิธีการแสดงข้อมูลโครงการสี่แบบ ได้แก่ มุมมองตาราง (Grid), กังค์ต์ (Gantt), การ์ด (Card) และปฏิทิน (Calendar) ตัวเลือกในการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับ ClickUp แต่แต่ละมุมมองสามารถตอบสนองความต้องการในการบริหารโครงการของคุณได้แตกต่างกัน
- มุมมองตาราง: มุมมองตารางจะแสดงข้อมูลโครงการของคุณในรูปแบบตารางสเปรดชีต คุณสามารถเพิ่มแถวและคอลัมน์ รวมถึงแนบเอกสารได้โดยตรงในแผ่นงาน
- มุมมองแกนต์: มุมมองแกนต์แสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางสเปรดชีตทางด้านซ้าย และทางด้านขวา มีแผนภูมิแกนต์สำหรับติดตามระยะเวลาของงานต่างๆ
- มุมมองการ์ด: มุมมองการ์ดเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการแบบคล่องตัวเนื่องจากคุณสามารถดูข้อมูลในรูปแบบกระดานคัมบัง ใช้การลากและวางเพื่อกำหนดความเชื่อมโยงของงานใหม่
- มุมมองปฏิทิน: มุมมองปฏิทินเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและหลีกเลี่ยงการทับซ้อน
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันใน ClickUp
การร่วมมือในทีมและการสื่อสารในทีมเป็นรากฐานของการดำเนินงานการจัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จ
ClickUp เป็นผู้เชี่ยวชาญในหมวดหมู่นี้ โดยมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ที่เข้าใจง่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันไอเดียและทำงานร่วมกับทีมได้ แทบไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่เลย ซึ่งทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด
ClickUp Whiteboardsและ ClickUp Docsดูแลทุกความต้องการในการทำงานร่วมกันของคุณ
ClickUp Whiteboards คือห้องประชุมเสมือนจริงของคุณสำหรับแสดงแนวคิดและกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ระดมสมอง และวางแผนกลยุทธ์สำหรับขั้นตอนถัดไป คุณสามารถติดตามกิจกรรมของสมาชิกทีมคนอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับพวกเขาในรูปแบบบันทึกย่อ
ข้อดีที่ดีที่สุดของการใช้ไวท์บอร์ดคือความคิดของทีมคุณกลายเป็นกิจกรรมที่ประสานงานกัน ซึ่งหมายความว่าไม่มีช่องว่างในการดำเนินการ
ClickUp Docs ตอบสนองทุกความต้องการด้านเนื้อหาสำหรับการจัดการโครงการของคุณ ใช้ Docs เพื่อสร้างเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ในรูปแบบวิกิหรือแผนงาน พร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การมอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และการเพิ่มเอกสารสนับสนุน ไฟล์ PDF งานนำเสนอ และตารางเป็นจุดอ้างอิง
แปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
สุดท้าย ฟีเจอร์Proofing ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเน้นข้อความที่ต้องการแก้ไขในเอกสาร ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF วาดเครื่องหมายบนต้นแบบงานออกแบบ และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันใน Smartsheet
Smartsheet มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่น่าตื่นเต้นหลายประการที่ดึงดูดผู้ใช้ที่ชอบทำงานในซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายสเปรดชีต คุณสามารถแชร์สเปรดชีตกับผู้อื่นเพื่อทำงานร่วมกัน และคุณสามารถติดตามการเพิ่มของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์
ผู้ขายของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นใน Smartsheet ได้แม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงก็ตาม คุณมีอำนาจในการควบคุมระดับสิทธิ์และกำหนดประเภทผู้ใช้ที่ระบุสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้กับบัญชี Smartsheet ของพวกเขา
คุณสมบัติการร่วมมือของ Smartsheet มีประโยชน์ แต่มีข้อจำกัด ทีมใหญ่ที่ต้องการความสามารถในการร่วมมือที่แข็งแกร่งอาจไม่ประทับใจมากนัก
ความสามารถในการวิเคราะห์ใน ClickUp
ClickUp มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
แดชบอร์ด ClickUpให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของทุกโครงการของคุณและสามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่คุณต้องการวิเคราะห์และติดตาม
ClickUp มีวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการให้คุณสร้างแดชบอร์ดของคุณ รวมถึงการจัดการสปรินต์, ปริมาณงาน, การติดตามเวลา, ตาราง, และแผนภูมิแบบกำหนดเอง
สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการประมาณเวลาและงานที่ทีมของคุณได้ดำเนินการในวันนี้
เป้าหมายของ ClickUpช่วยเสริมแดชบอร์ดที่คุณสร้างเองได้ สร้างเป้าหมายของโครงการพร้อมกำหนดเวลาและเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ จัดระเบียบเป้าหมายของคุณไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆ ตามรอบสปรินท์, OKR หรือสกอร์การ์ดพนักงานรายสัปดาห์
ClickUp Milestonesยกระดับการติดตามเป้าหมายไปอีกขั้นด้วยการให้คุณเพิ่มหมุดหมายสำคัญ หมุดหมายเหล่านี้จะแสดงเป็นไอคอนรูปเพชร ซึ่งช่วยให้ระบุงานที่สำคัญของโครงการได้ง่ายขึ้น
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลใน Smartsheet
ซอฟต์แวร์สเปรดชีตของSmartsheet เป็นที่รู้จักในด้านฟังก์ชันการรายงานที่แข็งแกร่ง รายงานของคุณสามารถเป็นรายงานแถวหรือรายงานสรุปของชีต
รายงานแถวรวบรวมข้อมูลแถวทั้งหมดจากหลายแผ่นงาน รายงานสรุปแผ่นงานนำเสนอสรุปจากหลายแผ่นงานเพื่อให้คุณมีภาพรวมของโครงการต่างๆ ในที่เดียว
กรองข้อมูลในรายงานเหล่านี้เพื่อเก็บเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นความคิดที่ดีสำหรับการแชร์รายงานที่ปรับแต่งแล้วกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจในการสังเกตพื้นที่เฉพาะในโครงการ
นอกจากนี้แดชบอร์ดโครงการแบบภาพยังให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อสรุปพอร์ตโฟลิโอโครงการและแก้ไขข้อขัดแย้ง
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp AIคือพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ ผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก
ClickUp AI ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันจากบทบาทและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย สร้างงานย่อยและรายการที่ต้องดำเนินการตามคำอธิบาย สรุปความคิดเห็นในเธรด และเขียนอัปเดต ยกระดับงานเขียนของคุณให้ชัดเจน กระชับ และดึงดูดใจด้วย ClickUp AI ในฐานะบรรณาธิการอัจฉริยะของคุณ
ClickUp ยังมีตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ รายการสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ได้ทันที หรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ จัดสรรงานโดยอัตโนมัติ โพสต์ความคิดเห็น และย้ายสถานะเพื่อมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่สำคัญกว่า
ตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับระบบอัตโนมัติและเงื่อนไขที่แน่นอนสำหรับทริกเกอร์เพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น แม้ในโหมดอัตโนมัติ
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ Smartsheet
Smartsheet นำเสนอการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อขจัดงานที่ทำซ้ำและประหยัดเวลา พวกเขามีชุดเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับสร้างคำขอสถานะประจำสัปดาห์และกำหนดวันครบกำหนด หรือตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้
คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เดี่ยวหรือรวมหลายการกระทำและเส้นทางตามเงื่อนไขได้ หากคุณวางแผนที่จะใช้เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งเป็นประจำ ให้ทำเครื่องหมายว่าเป็นการทำงานซ้ำ
ดูและตอบกลับคำขอการอนุมัติจากแอปมือถือ Smartsheet, เดสก์ท็อป, อีเมล หรือแม้แต่ Slack
ทั้ง Smartsheet และ ClickUp ล้วนมีความน่าประทับใจในแง่ของระบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การมี AI ใน ClickUp ทำให้ ClickUp ได้เปรียบเหนือกว่า
การสนับสนุนลูกค้าใน ClickUp
หากคุณติดขัด ClickUp มีรายการทรัพยากรที่ครอบคลุมใน ศูนย์ช่วยเหลือ ClickUpคุณสามารถเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือได้จากเบราว์เซอร์, พื้นที่ทำงาน, หรือหน้าเว็บใด ๆ ของ ClickUp หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือในการหาทางแก้ไข ติดต่อการสนับสนุนสดตลอด 24/7 สำหรับการสนับสนุนแบบเร่งด่วน ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้แผนฟรีของ ClickUp เช่นกัน
นอกเหนือจากการสนับสนุนแบบสดแล้ว ClickUp ยังมีตัวเลือกการสนับสนุนอื่น ๆ อีกห้าแบบ:
- ClickUp University: ClickUp University เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สามารถเรียนได้ตามจังหวะของตนเอง หลักสูตรถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ คุณยังจะได้รับใบรับรองเมื่อผ่านการทดสอบความรู้
- ClickUp Webinars: ClickUp มีเว็บนาร์สออนดีมานด์ที่คุณสามารถรับชมได้ตลอดเวลา ยังมีตัวเลือกสำหรับเว็บนาร์สแบบสดให้คุณและทีมของคุณได้เรียนรู้กรณีการใช้งาน, กระบวนการทำงาน, และคุณสมบัติขั้นสูง
- ClickUp API: ตั้งค่าการเชื่อมต่อในบัญชี ClickUp ของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ โดยใช้เอกสาร AI ของ ClickUp
- เทมเพลต ClickUp: ศูนย์กลางเทมเพลตของ ClickUp ช่วยให้คุณเลือกเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ ค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมและปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ
- ชุมชน ClickUp: ติดตามกลุ่ม Facebook ของ ClickUpper ซึ่งเป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการของผู้ใช้ ClickUp ที่พวกเขาสามารถถามคำถาม, หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่, และแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ClickUp
การสนับสนุนลูกค้าใน Smartsheet
พอร์ทัลการสนับสนุนลูกค้าโดย Smartsheet มีวัตถุประสงค์สองประการ:เป็นฐานความรู้แบบบริการตนเองและเป็นศูนย์กลางในการเปิดและติดตามกรณีการสนับสนุน การสนับสนุนทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันมีให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงินซึ่งได้เลือกแผนประเภทและข้อเสนอเฉพาะ
Smartsheet ยังมีแพ็กเกจการสนับสนุนสองแบบ: การสนับสนุนมาตรฐาน และการสนับสนุนมืออาชีพ แพ็กเกจมาตรฐานให้บริการฟรีสำหรับแผนธุรกิจขนาดใหญ่ และรวมถึงการฝึกอบรมต่อเนื่องผ่าน Smartsheet University และการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
แพ็กเกจมืออาชีพครอบคลุมทุกสิ่งที่อยู่ในแพ็กเกจมาตรฐาน และเหนือกว่านั้นยังมีบริการ Pro Desk ให้ด้วย Pro Desk คือการนัดหมายการสอนแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญของ Smartsheet ซึ่งเป็นผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าที่มอบหมายให้คุณโดยเฉพาะ
การผสานรวมกับ ClickUp
ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงการสลับบริบทและทำให้ การปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
การผสานระบบของบุคคลที่สามกับระบบ CRM, ระบบการจัดการโครงการ, แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากร, และแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่น ๆ ช่วยลดข้อผิดพลาดและงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองในระบบต่าง ๆประหยัดเวลาและเพิ่มการมองเห็นในประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณด้วย ClickUp
นี่คือรายการเครื่องมือยอดนิยมที่ ClickUp สามารถเชื่อมต่อได้:
- Slack
- ฮับสปอต
- ซูม
- Gmail
- ดรอปบ็อกซ์
- GitHub
- ฟิกมา
การผสานรวมกับ Smartsheet
การผสานรวมกับ Smartsheet มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงข้อมูลที่แยกส่วนและช่วยให้ทีมของคุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่มีข้อมูลมากขึ้น การผสานรวมรวมถึงเครื่องมือการส่งข้อความและการสื่อสาร ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา และโซลูชันด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแล
นี่คือรายการเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ Smartsheet สามารถผสานการทำงานร่วมกันได้:
- ด็อกซัส
- จิรา
- Slack
- Tableau
- Zapier
ClickUp เทียบกับ Smartsheet บน Reddit
เราเดินเล่นไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Smartsheet กับ ClickUp ว่าอันไหนดีกว่ากัน โดยรวมแล้วคะแนนโหวตเอนเอียงไปทาง ClickUp นี่คือบางส่วนของรีวิวที่สนับสนุนผลการค้นพบของเรา:
ผู้ใช้รายนี้ชื่นชมศักยภาพของ ClickUp ในฐานะ ซอฟต์แวร์จัดการงานและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน:
ClickUp ดีกว่ามากในด้านการจัดการงาน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการติดตามสปรินต์และงานสร้างระดับต่ำ เป็นเครื่องมือที่ทีมพัฒนาของเราใช้ทำงานอยู่ และแดชบอร์ดก็ยอดเยี่ยมสำหรับการทบทวนในการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของเรา มันดีกว่ามากสำหรับการทำงานร่วมกันภายในทีมและความสามารถในการปรับแต่งรายการมีมากมาย อย่างไรก็ตาม มุมมอง Gantt สามารถทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และการติดตามเวลาและการจัดการงบประมาณยังมีบางอย่างที่ควรปรับปรุง
ผู้ใช้รายนี้เน้นย้ำถึงราคาที่จับต้องได้ของ ClickUp และการอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง:
ClickUp ยังมีวงจรการปล่อยเวอร์ชันอย่างต่อเนื่องและกำลังขยายความสามารถอยู่ตลอดเวลา ราคาก็คุ้มค่ามาก ชุมชนที่คุณสามารถถามคำถาม แนะนำฟีเจอร์ ฯลฯ ได้รับการดูแลและโต้ตอบอย่างสม่ำเสมอโดยทีมงานของพวกเขา
เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์?
ในการแข่งขันระหว่าง Smartsheet และ ClickUp นั้น ClickUp เป็นผู้นำในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม
Smartsheet เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมความสามารถในการปรับแต่งและการผสานรวมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากคุณพยายามใช้ Smartsheet ในการแสดงภาพทีมซอฟต์แวร์ของคุณ มันจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ
อินเตอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีต, ระบบอัตโนมัติที่จำกัด, และตัวเลือกการรายงานที่จำกัด จะไม่ตรงกับความต้องการของทีมซอฟต์แวร์ในปัจจุบันและธุรกิจยุคใหม่
ClickUp, อย่างไรก็ตาม, โดดเด่นในด้านเหล่านี้ และชนะในด้านการร่วมมือแบบเรียลไทม์. ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมซอฟต์แวร์ รวมถึงทีมที่ทำงานทางไกล, เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย.
ClickUp ปรับตัวเข้ากับแผนธุรกิจและความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็ว ClickUp สามารถขยายตามคุณสมบัติใหม่ การผสานรวม และเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต พร้อมที่จะยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? สมัครใช้ ClickUp วันนี้!