15 ซอฟต์แวร์การป้อนข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในปี 2025

สรุป: 15 ซอฟต์แวร์การป้อนข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด นี่คือภาพรวมของเครื่องมือซอฟต์แวร์การป้อนข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน:
|ClickUp
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลที่ราบรื่นและทำงานร่วมกัน ขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป, ทีมขนาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มโซลูชันการออกแบบที่รวดเร็วเข้าสู่กระบวนการทำงานของพวกเขา
|สร้างงานอัตโนมัติ จัดการข้อมูลในมุมมองตาราง และใช้ AI เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|อนันต์
|เหมาะที่สุดสำหรับระบบการจัดการงานที่ปราศจากความยุ่งเหยิงและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ขนาดทีม: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้
|ปรับแต่งกระบวนการทำงานและจัดระเบียบข้อมูลโดยใช้มุมมองที่ยืดหยุ่นและโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ลึกซึ้ง
|เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|nTask
|เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานและการทำงานอัตโนมัติอย่างง่ายดาย ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ติดตามรายละเอียดโครงการด้วยบันทึกเวลา, แผนภูมิแกนต์, และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
|เริ่มต้นที่ $4/เดือน ต่อผู้ใช้
|Airtable
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลอย่างยืดหยุ่นด้วยวิธีการที่มองเห็นได้และทำงานร่วมกันได้ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางและทีมขนาดใหญ่
|สร้างฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมแดชบอร์ดและระบบอัตโนมัติ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $24/เดือนต่อผู้ใช้
|Nintex RPA
|เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|ทำให้การอนุมัติ เอกสาร และกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|ราคาตามความต้องการ (มีให้ทดลองใช้ฟรี)
|UiPath
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติระดับองค์กรและการผสานระบบอย่างไร้รอยต่อ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาการทำงานอัตโนมัติและการผสานระบบ
|ใช้การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะและการทำเหมืองกระบวนการเพื่อการทำงานอัตโนมัติ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $25/เดือน สำหรับแพ็กเกจพื้นฐาน
|บริบทที่แท้จริง
|เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยแบบฟอร์มมือถือที่ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานภาคสนาม
|รวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วย GPS, บันทึกเสียง และซิงค์กับระบบหลังบ้าน
|เริ่มต้นที่ $25/เดือน ต่อใบอนุญาต
|โกแคนวาส
|เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลภาคสนามให้ง่ายขึ้นด้วยแบบฟอร์มมือถือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
|สร้างแบบฟอร์มที่เหมาะกับมือถือ, สแกนบาร์โค้ด, และซิงค์ข้อมูลออฟไลน์
|เริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Forms
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองพร้อมระบบการทำงานอัตโนมัติและการเชื่อมต่อขนาดทีม: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการโซลูชันแบบฟอร์ม
|สร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมการแจ้งเตือน การอนุมัติ และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Cognito Forms
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงด้วยคุณสมบัติการอัตโนมัติข้อมูลที่ทรงพลัง ขนาดทีม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการการอัตโนมัติข้อมูล
|ใช้ตรรกะอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ, และการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับแบบฟอร์ม
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $19/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน
|ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
|เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด การคำนวณที่ซับซ้อน และการทำงานอัตโนมัติ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน
|ใช้สูตรขั้นสูงและ Power Query สำหรับการจัดการข้อมูลเชิงลึก
|$179. 99 (ใบอนุญาต)
|Google Sheets
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการผสานกับ Google Workspace อย่างราบรื่น ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดที่ใช้ Google Workspace
|ทำงานร่วมกันในสเปรดชีตด้วยการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมแอป
|ฟรี
|ฟอร์มร้อนแรง
|เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่รองรับการใช้งานบนมือถือ พร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงาน ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีการปฏิบัติงานภาคสนาม
|บันทึกข้อมูลในภาคสนามและซิงค์กับเครื่องมือมากกว่า 1,500 รายการผ่านการเชื่อมต่อ
|เริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
|อินเทลลิสแมส
|เหมาะที่สุดสำหรับการแทนที่สเปรดชีตด้วยกระบวนการทำงานข้อมูลที่ปรับแต่งได้และมีประสิทธิภาพสูง ขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
|สร้างกระบวนการทำงานข้อมูลปริมาณสูงด้วยอินเทอร์เฟซที่คล้ายสเปรดชีต
|เริ่มต้นที่ $30/เดือนต่อผู้ใช้ (มีให้ทดลองใช้ฟรี)
|ผู้ดำเนินกระบวนการ
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้งานข้อมูล SAP ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่แข็งแกร่ง ขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้ SAP
|ทำให้การป้อนข้อมูล SAP จาก Excel เป็นอัตโนมัติด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติแบบโลว์โค้ด
|ราคาตามความต้องการ (มีให้ทดลองใช้ฟรี)
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การป้อนข้อมูล?
การเลือกซอฟต์แวร์การป้อนข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา 👇
- การสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเอง: สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ด้วยการลากและวางและตรรกะเงื่อนไขเพื่อทำให้การเก็บข้อมูลง่ายขึ้น
- ระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงาน: ทำให้การอนุมัติ การมอบหมายงาน และการจัดเส้นทางข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อเร่งกระบวนการและลดความพยายามในการทำงานด้วยมือ
- การตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูล: ใช้ฟิลด์ที่คำนวณแล้ว, ตรรกะ if/then และการตรวจจับแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์: บันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยจะซิงค์ข้อมูลเมื่อกลับมาออนไลน์
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับระบบ CRM, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และแอปพลิเคชันการจัดการเอกสารขององค์กรเพื่อรวมศูนย์ข้อมูล
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: มอบหมายบทบาท, ติดตามความคืบหน้า, และรับประกันการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
- ความสามารถของบาร์โค้ดและ GPS: ปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและการปฏิบัติงานภาคสนามด้วยการสแกนบาร์โค้ดและการติดตามตำแหน่ง
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการสร้างเอกสาร: สร้างและประมวลผลเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษ
- ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: รับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยการเข้ารหัส การเข้าถึงตามบทบาท และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์การป้อนข้อมูลที่ดีที่สุด 15 อันดับ
การป้อนข้อมูลด้วยตนเองใช้เวลานานและมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด. ซอฟต์แวร์การป้อนข้อมูลที่ดีที่สุดช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, รับประกันความถูกต้อง, และสามารถผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่ได้.
นี่คือ 15 โซลูชันชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรม 🗂️
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลที่ราบรื่นและร่วมมือกัน)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ก้าวข้ามการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม. มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรวมศูนย์ทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณ ตั้งแต่การติดตามงานไปจนถึงการจัดการทรัพยากร ทั้งหมดในที่เดียว.
มุมมองตาราง ClickUp
ด้วยเครื่องมืออย่างClickUp Table View คุณสามารถจัดการข้อมูลด้วยความยืดหยุ่นเหมือนสเปรดชีต แต่มีพลังเทียบเท่าฐานข้อมูล ตั้งแต่ข้อมูลลูกค้าและงบประมาณ ไปจนถึงสถานะโครงการ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณป้อนใน ClickUp (หรือย้ายมาจากแอปที่เชื่อมต่อกว่า 1,000 แอป) จะถูกจัดระเบียบ ค้นหาได้ และเข้าถึงได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดูแลแคมเปญการตลาดให้กับลูกค้า คุณสามารถตั้งค่ามุมมองตาราง (Table View) ที่ติดตามแต่ละขั้นตอนของแคมเปญได้ฟิลด์กำหนดเอง (Custom Fields) ใน ClickUpสามารถรวมรายละเอียดเฉพาะ เช่น ผลงานที่ต้องส่งมอบ (เช่น คัดลอกโฆษณาหรือทรัพย์สินการออกแบบ) การจัดสรรงบประมาณ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ
คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสารสำคัญ เช่น เอกสารสรุปความต้องการของลูกค้า หรืออีเมลอนุมัติได้อีกด้วย
ClickUp Forms
การค้นหาที่เชื่อมโยงกับ ClickUp
หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลใด ๆ อย่างรวดเร็วClickUp Connected Searchจะช่วยให้การค้นหาของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยความสามารถของ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถป้อนคำค้นหาของคุณได้ในรูปแบบของภาษาธรรมชาติ และไม่ว่าคำตอบนั้นจะอยู่ในแชท, งาน, เอกสาร, หรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อไว้ในระบบ ClickUp ของคุณ ClickUp จะค้นหาและดึงข้อมูลนั้นมาให้คุณได้!
ClickUp Forms
ต้องการรวบรวมข้อมูลโดยไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมหรือไม่? ClickUp Formsทำให้เรื่องนี้ง่ายดาย สร้างมุมมองแบบฟอร์มการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง และทุกการตอบกลับจะกลายเป็นงานโดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาเปล่า
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังรวบรวมความคิดเห็นจากงานอีเวนต์ คำตอบที่ได้รับจะถูกเปลี่ยนเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมสำหรับการติดตามผล หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับคำขอบริการด้านไอที ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการจัดระเบียบ ทุกอย่างจะไหลเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ
และด้วยตรรกะเงื่อนไข คุณสามารถปรับแบบฟอร์มตามคำตอบที่ได้รับ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละครั้งเท่านั้น
คลิกอัพ เบรน
จากนั้นก็มีClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวและเครือข่ายประสาทที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ของบริษัททั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว แทนที่จะใช้เครื่องมือการป้อนข้อมูล การจัดเก็บ และการเรียกใช้ข้อมูลที่แยกจากกัน ClickUp Brain จะรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลทั้งหมดได้จากที่เดียว
เมื่อคุณมีคำถามเช่น 'ดีลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของเราเมื่อเดือนที่แล้วคืออะไร?' ผู้ช่วย AI จะค้นหาข้อมูลใน CRMของคุณผ่าน ClickUpเพื่อสรุปข้อมูลอย่างชัดเจนและทันที มันประมวลผลข้อมูลที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามและจัดระเบียบงาน: ใช้มุมมองตารางเพื่อสร้างสเปรดชีตและฐานข้อมูลแบบไดนามิกที่ตอบสนองต่อการใช้งาน สำหรับการจัดการงานต่างๆ เช่น งบประมาณ สินค้าคงคลัง ข้อมูลลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
- สร้างฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: เชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และจัดระเบียบข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับคำสั่งซื้อของพวกเขา
- สรุปข้อมูลที่ซับซ้อน: รับสรุปแบบเรียลไทม์ที่สร้างโดย AI ของงาน โครงการ และเอกสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและนำไปปฏิบัติได้
- จับและจัดการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และเปลี่ยนเป็นงานปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำเนินการได้โดยการส่งต่อคำตอบไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- แชร์มุมมองตารางของคุณ: แชร์โปรเจกต์กับลูกค้าผ่านลิงก์ที่เข้าถึงได้สาธารณะและส่งออกข้อมูลเป็นสเปรดชีต
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- ความลึกและความยืดหยุ่นที่จำกัดในแอปพลิเคชันมือถือทำให้งานที่ซับซ้อนยากต่อการจัดการขณะเดินทาง
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในที่เดียว การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในระดับช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดได้ทันเวลา การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยให้การย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ง่ายขึ้น และคุณสมบัติ AI ที่สามารถสรุปและสร้างคำอธิบายงานได้ช่วยให้ผู้พัฒนาเข้าใจงานได้มากขึ้น
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในที่เดียว การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในระดับช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดได้ตรงเวลา การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยให้การย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ง่ายขึ้น และคุณสมบัติ AI ที่สามารถสรุปและสร้างคำอธิบายงานได้ช่วยให้ผู้พัฒนาเข้าใจงานได้มากขึ้น
2. อินฟินิตี้ (เหมาะที่สุดสำหรับระบบการจัดการงานที่ปราศจากความยุ่งเหยิงและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่)
Infinity ให้คุณกำหนดรูปแบบการทำงานของคุณได้ตามต้องการ เครื่องมือนี้มอบมุมมองที่ยืดหยุ่น—ตาราง ปฏิทิน และไทม์ไลน์—เพื่อให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการ คุณสมบัติการจัดระเบียบอัจฉริยะช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ลึกเพื่อรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการกรอง, จัดเรียง, และจัดกลุ่มข้อมูลด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้. นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างไอเดียและงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบไม่มีที่สิ้นสุด
- กรอง, จัดเรียง, และจัดกลุ่มข้อมูล, และเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงหรือซ่อน
- ตั้งค่างานที่ทำซ้ำ การแจ้งเตือน และระบบอัตโนมัติแบบ IFTTT เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- สร้างและฝังแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมความคิดเห็น สร้างโอกาสทางธุรกิจ หรือรวบรวมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ เพื่อเริ่มต้นโครงการและจัดการทุกอย่างตั้งแต่งานภายในไปจนถึงโครงการระดับบริษัท
ข้อจำกัดแบบไม่มีที่สิ้นสุด
- ข้อจำกัดในการนำเข้าข้อมูลแบบแถวทำให้การย้ายข้อมูลในอดีตทำได้ยาก
- อินเทอร์เฟซมือถือที่ใช้งานยากและซับซ้อน ทำให้การนำทางระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องยาก
ราคาไม่จำกัด
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแบบไม่จำกัด
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Infinity อย่างไรบ้าง?
เนื่องจากมันใหม่มากและพวกเขายังอยู่ในขั้นตอนการรับผู้ใช้ใหม่ จึงมีบางสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพราะมันไม่ได้ใช้งานง่าย 100% อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสนับสนุนสามารถแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างรวดเร็วและฉันประทับใจมากกับอัตราการตอบกลับของพวกเขา ส่วนติดต่อผู้ใช้จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างมากเพราะดูราคาถูก แต่การทำงานนั้นยอดเยี่ยมมากและใช้งานได้ดีเยี่ยม
เนื่องจากมันใหม่มากและพวกเขายังอยู่ในขั้นตอนการรับผู้ใช้ใหม่ จึงมีบางสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพราะมันไม่ได้ใช้งานง่าย 100% อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสนับสนุนสามารถแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างรวดเร็วและฉันประทับใจมากกับอัตราการตอบกลับของพวกเขา ส่วนติดต่อผู้ใช้จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างมากเพราะดูราคาถูก แต่การทำงานนั้นยอดเยี่ยมและใช้งานได้ดีมาก
3. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานอย่างง่ายดาย)
nTask ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยวิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกัน ข้อมูลทุกชิ้น รวมถึงเป้าหมายของโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน รายละเอียดงบประมาณ และการบันทึกเวลา จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ คุณสามารถติดตามความคืบหน้า วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
มันช่วยให้คุณออกแบบขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้ ซึ่งสามารถบันทึกทุกรายละเอียดของโครงการของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบอร์ดภาพหรือไทม์ไลน์เพื่อดูว่าข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างไร และใช้การรายงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- ใช้การบันทึกเวลาในตัวและตัวจับเวลาอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบการใช้เวลาในแต่ละงาน
- ใช้ประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์และกระบวนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อดูความสัมพันธ์ของข้อมูลและความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
- มอบหมายงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดที่วางแผนไว้และวันที่ครบกำหนดจริง เพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง, งานที่ทำซ้ำ, และเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำเป็นระบบ
ข้อจำกัดของ nTask
- ขาดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น บันทึกความเสี่ยงและการรายงานงานโดยละเอียดสำหรับการเรียกเก็บเงินตามงาน
- การอัปโหลดเอกสารและรูปภาพไม่มีความเป็นธรรมชาติหรือเป็นมิตรกับผู้ใช้
ราคา nTask
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ nTask
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง nTask อย่างไรบ้าง?
หลังจากสามเดือน เราได้หยุดใช้ NTask ในที่สุด มันไม่สามารถปรับแต่งได้ตามที่ขายให้เรา ทุกครั้งที่มันเกิดปัญหา พวกเขาก็บอกว่าพวกเขายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มอยู่ หลังจากความพยายามที่ไม่ดีนักจากทีมสนับสนุนของพวกเขาสองสามครั้งเพื่อให้แพลตฟอร์มนี้เหมาะกับความต้องการของเรา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย และอาสาสมัครของเราได้หยุดใช้มันไปแล้ว
หลังจากสามเดือน เราได้หยุดใช้ NTask ในที่สุด มันไม่สามารถปรับแต่งได้ตามที่พวกเขาขายให้เรา ทุกครั้งที่มันเกิดปัญหา พวกเขาก็บอกว่าพวกเขายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มอยู่ หลังจากความพยายามที่ไม่ดีนักสองสามครั้งจาก "ทีมสนับสนุน" ของพวกเขาเพื่อให้แพลตฟอร์มนี้เหมาะกับความต้องการของเรา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และอาสาสมัครของเราได้หยุดใช้มันไปแล้ว
4. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลอย่างยืดหยุ่นด้วยวิธีการที่มองเห็นได้และทำงานร่วมกันได้)
Airtable เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นระบบการทำงานที่เป็นระเบียบและพลวัต ซึ่งช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีและกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
มันช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจคุณ แทนที่จะต้องต่อสู้กับสเปรดชีตที่ยุ่งยาก คุณสามารถจัดโครงสร้างข้อมูลให้เป็นตารางที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถติดตามโครงการ แคมเปญ งบประมาณ และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ด้วย Airtable คุณสามารถดึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากหลายแพลตฟอร์ม ตรวจสอบข้อมูลสำคัญของบริษัท และทำงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติโดยใช้ AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- รักษาข้อมูลให้ทันสมัยในทุกแผนกด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์ ช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งของเวอร์ชันและการสื่อสารที่ผิดพลาด
- จัดการและวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างไร้ความยุ่งยากด้วยความสามารถของฐานข้อมูลขั้นสูง เช่น HyperDB
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ, OKRs, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆ แบบเรียลไทม์
- สร้างแอปธุรกิจแบบกำหนดเองได้ทันทีด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Airtable
- ตัวเลือกสูตรไม่ทันสมัยเท่ากับสเปรดชีตแบบดั้งเดิม
- คุณสมบัติการซิงค์บางอย่างต้องการการสมัครสมาชิกในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งอาจไม่เหมาะกับงบประมาณของผู้ใช้รายบุคคล
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว Capterraท่านหนึ่งกล่าวไว้:
มันได้พัฒนาขึ้นตลอดหลายปีด้วยการอัปเดตของพวกเขา แต่ฉันคิดว่าแดชบอร์ดยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีก พวกเขาสามารถนำฟีเจอร์บางอย่างจาก ClickUp มาใช้ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะฟีเจอร์เกี่ยวกับการติดตามงานและการจดบันทึก
มันได้พัฒนาขึ้นตลอดหลายปีด้วยการอัปเดตของพวกเขา แต่ฉันคิดว่าแดชบอร์ดยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีก พวกเขาสามารถนำฟีเจอร์บางอย่างจาก ClickUp มาใช้ได้แน่นอน โดยเฉพาะฟีเจอร์เกี่ยวกับการติดตามงานและการจดบันทึก
5. Nintex RPA (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Nintex ขจัดความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลด้วยตนเองโดยการอัตโนมัติการป้อนข้อมูล, กระบวนการทำงาน, และการจัดการเอกสาร. มันช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นและรักษาการควบคุมการดำเนินงานอย่างสมบูรณ์.
ตั้งแต่การอนุมัติไปจนถึงการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด Nintex ช่วยให้ทีมลดงานที่ทำซ้ำ ปรับปรุงความถูกต้อง และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างสัญญา ใบแจ้งหนี้ และรายงานด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและการรวมข้อมูลอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex
- ใช้ประโยชน์จาก Nintex DocGen เพื่อผสานข้อมูลเข้ากับเทมเพลตและสร้างเอกสารที่มีความสอดคล้องและปราศจากความเสี่ยง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดทางกฎหมายได้รับการปฏิบัติตามโดยการอัตโนมัติการตรวจสอบลูกค้า, การประเมินความเสี่ยง, และการอนุมัติ
- ใช้การตรวจสอบความถูกต้องในตัว, การเข้ารหัส, และการควบคุมการเข้าถึงเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- พึ่งพาคู่มือ Nintex Desktop สำหรับความช่วยเหลือทีละขั้นตอนแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Nintex
- ไม่เหมาะสำหรับงานแปลงข้อมูล เช่น การแยกวิเคราะห์ไฟล์ CSV หรือการจัดการข้อมูลจำนวนมาก
- ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีหลายพันแถว
ราคาของ Nintex
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Nintex
- G2: 4. 2/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nintex อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ระบุว่า:
ความเป็นไปได้และโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมันอาจกลายเป็นข้อเสียได้ในบางครั้ง คุณสมบัติบางอย่างอาจเข้าใจยาก โดยเฉพาะหากคุณไม่เคยใช้มาก่อนหรือไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม มีความช่วยเหลือและการฝึกอบรมมากมายให้คุณตลอดเส้นทางนี้
ความเป็นไปได้และโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมันอาจกลายเป็นข้อเสียได้ในบางครั้ง คุณสมบัติบางอย่างอาจเข้าใจได้ยาก โดยเฉพาะหากคุณไม่เคยใช้มาก่อนหรือไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม มีคำแนะนำและการฝึกอบรมมากมายให้คุณตลอดเส้นทางนี้
6. UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติระดับองค์กรและการผสานระบบอย่างไร้รอยต่อ)
UiPath ช่วยลดความยุ่งยากในการป้อนข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งทำงานแทนคุณ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การตั้งค่าเป็นเรื่องง่าย แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะช่วยให้การดึงข้อมูลจากแบบฟอร์ม ใบแจ้งหนี้ และรายงานเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์จะติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ให้คุณมองเห็นผลกระทบได้อย่างชัดเจน ด้วยการนำระบบอัตโนมัติมาเป็นแกนหลัก คุณสามารถเสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยเครื่องมือพัฒนาแบบใช้โค้ดน้อยที่ช่วยให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath
- ใช้การอัตโนมัติ UI + API เพื่อกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองและเพิ่มความถูกต้อง
- ใช้ประโยชน์จากการขุดกระบวนการและการขุดงานเพื่อค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการ
- ประยุกต์ใช้การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะเพื่อดึงและประมวลผลข้อมูลจากเอกสารอย่างรวดเร็ว
- เชื่อมต่อ UiPath กับแอปพลิเคชันธุรกิจที่มีอยู่เพื่อรวมการจัดการข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ UiPath
- บล็อกการสร้างอาจมีความท้าทายในการใช้งานในสถานการณ์ที่ซับซ้อน มักต้องการโค้ดที่กำหนดเอง
- โครงสร้างของออร์เคสเตรเตอร์อาจสร้างความสับสนในการทำความเข้าใจ
ราคาของ UiPath
- ฟรี
- พื้นฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ UiPath
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง UiPath อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวไว้ใน r/RPA:
UI Path มีราคาแพง การสนับสนุนทางเทคนิคไม่น่าเชื่อถือและเน้นการขายเป็นหลัก และแพลตฟอร์มแอปของพวกเขาก็ล้าหลังตัวเลือกอื่น ๆ อย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณมีระบบเก่าจำนวนมากที่วิธีเดียวที่จะทำให้เป็นอัตโนมัติได้คือการจัดการกับ UI (RPA แบบดั้งเดิม) UI Path ก็เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังที่สุด มันต้องการประสบการณ์การพัฒนาเต็มเวลา
UI Path มีราคาสูง การสนับสนุนทางเทคนิคไม่น่าเชื่อถือและเน้นการขายเป็นหลัก และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของพวกเขายังล้าหลังตัวเลือกอื่น ๆ อย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณมีระบบเก่าจำนวนมากที่วิธีเดียวที่จะทำให้เป็นอัตโนมัติได้คือการจัดการกับ UI (RPA แบบดั้งเดิม) UI Path เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังที่สุด มันต้องการประสบการณ์การพัฒนาเต็มเวลา
7. TrueContext (เหมาะที่สุดสำหรับการจับข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยแบบฟอร์มมือถือที่ใช้งานแบบออฟไลน์ได้)
TrueContext เป็นแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์บนมือถือที่ช่วยให้การจัดการข้อมูลภาคสนามสำหรับมืออาชีพและช่างเทคนิคเป็นเรื่องง่ายและราบรื่นยิ่งขึ้น ทีมงานของคุณสามารถบันทึกและประมวลผลข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านตัวเลือกสลับ, ตัวเลื่อน, รูปภาพ, บันทึกเสียง หรือสแกนบาร์โค้ด
แอปจะส่งข้อมูลนี้ไปยังระบบหลักของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้บันทึกของคุณเป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมด้วยตนเอง การตรวจสอบคุณภาพในตัวและเส้นทางการตรวจสอบจะบันทึกข้อมูลเมตา เช่น เวลาที่บันทึกและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าข้อมูลของคุณมาจากที่ใดและมีความถูกต้องเพียงใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TrueContext
- ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องผ่านแอปพลิเคชัน, ช่องกรอกข้อมูลที่กรอกไว้ล่วงหน้า และการคำนวณอัตโนมัติ
- บันทึกข้อมูลเมตาดาตาที่สำคัญ เช่น วันที่, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, และหมายเลขประจำตัวช่างเทคนิค เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และรับผิดชอบได้
- ออกแบบและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์แบบใช้โค้ดน้อยที่เชื่อมช่องว่างระหว่างปฏิบัติการภาคสนามกับระบบหลังบ้าน
- ใช้การค้นหาแบบเรียลไทม์และการจัดเส้นทางข้อมูลอัตโนมัติเพื่อให้ระบบธุรกิจทั้งหมดได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ TrueContext
- ไม่สามารถรันรายงานสองฉบับในวันเดียวกันได้โดยไม่ถ่ายโอนข้อมูลจากรายงานแรก ซึ่งจำเป็นต้องลบข้อมูลด้วยตนเอง
- การหยุดชะงักบ่อยครั้งระหว่างการผสานรวมกับแพลตฟอร์มภายในและภายนอก
ราคาของ TrueContext
- สิ่งจำเป็น: $25/เดือน ต่อใบอนุญาต (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $45/เดือน ต่อใบอนุญาต (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว TrueContext
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 6 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TrueContext อย่างไรบ้าง?
การรีเฟรชไม่ทำงานตามที่ควรเสมอไป เอกสารอาจติดค้างอยู่ในส่วนที่ส่งแล้ว และไม่ถูกส่งออกไปตามกำหนดเวลา หากผู้ใช้ไม่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
การรีเฟรชไม่ทำงานตามที่ควรเสมอ เอกสารอาจติดค้างอยู่ในส่วนที่ส่งแล้ว และไม่ถูกส่งออกไปตามกำหนดเวลา หากผู้ใช้ไม่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเอง
8. GoCanvas (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การเก็บข้อมูลภาคสนามง่ายขึ้นด้วยแบบฟอร์มมือถือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
GoCanvas ทำให้การเก็บข้อมูลภาคสนามรวดเร็วและปราศจากความเครียด—ไม่มีเอกสารที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป—เพียงแค่แบบฟอร์มที่เหมาะกับมือถือ
เพิ่มรูปภาพ ลายเซ็น และตำแหน่ง GPS เพื่อทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและติดตามได้ง่ายขึ้น รายงานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และกระบวนการทำงานจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
เนื่องจากสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ ทีมงานของคุณสามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา และทำการซิงค์ข้อมูลเมื่อกลับมาออนไลน์อีกครั้ง ออกแบบมาเพื่อผู้ปฏิบัติงานภาคสนามและพนักงานสำนักงาน โซลูชันนี้เชื่อมต่อข้อมูลจากภาคสนามไปยังระบบธุรกิจของคุณโดยตรง นอกจากนี้ การสแกนบาร์โค้ดและการคำนวณอัตโนมัติยังช่วยให้ข้อมูลถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ GoCanvas
- บันทึกและเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยจะซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์
- ใช้เครื่องมือติดตามและจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์ด้วย GPS เพื่อให้ทีมภาคสนามทำงานประสานกันและดำเนินงานตามเป้าหมาย
- ลดการทำงานด้วยมือด้วยการกรอกอัตโนมัติ การคำนวณในตัว และตรรกะเงื่อนไขที่แสดงเฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- ทำให้การติดตามอุปกรณ์ง่ายขึ้นผ่านการสแกนบาร์โค้ด ทำให้การเช็คอินและเช็คเอาต์มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ GoCanvas
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในการปรับเมนูแบบดรอปดาวน์และการแก้ไขเนื้อหาด้วยค่าใช้จ่ายในระดับกลาง
- แผงควบคุมหลักใช้งานยาก โดยเฉพาะเมื่อมีกิจกรรมของผู้ใช้สูง
- กระบวนการยกเลิกการสมัครสมาชิกมีรายงานว่าสร้างความหงุดหงิดและซับซ้อนเกินไป
ราคา GoCanvas
- ข้อดี: $49/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: $79/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว GoCanvas
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GoCanvas อย่างไรบ้าง?
จากผู้ใช้ Trustpilot :
มันเป็นแอปที่ดีและราคาสมเหตุสมผล แต่เมื่อคุณลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้ เราต้องการปรับแอปของเราให้เรียบง่ายขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงกระบวนการของเรา แต่พวกเขาไม่ยอมให้เรากลับไปแก้ไขได้ เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับจำนวนแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว คุณจะไม่สามารถลดจำนวนลงได้ มีแต่จะเพิ่มได้เท่านั้น
มันเป็นแอปที่ดีและราคาสมเหตุสมผล แต่เมื่อคุณลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้ เราต้องการปรับแอปของเราให้เรียบง่ายขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงกระบวนการของเรา แต่พวกเขาไม่ยอมให้เรากลับไปแก้ไขได้ เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับแบบฟอร์มจำนวนหนึ่งแล้ว คุณจะไม่สามารถลดจำนวนลงได้ มีแต่จะเพิ่มได้เท่านั้น
9. Zoho Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองพร้อมระบบการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวม)
Zoho Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลายและโดดเด่นในการสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้ พร้อมด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ทรงพลังและความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ที่กว้างขวางและออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบข้อมูลและผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ
โดยพื้นฐานแล้ว Zoho Forms ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มเว็บมืออาชีพได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และคลังเทมเพลตที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือระบบอัตโนมัติสำหรับการป้อนข้อมูลที่แข็งแกร่ง คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนซึ่งจะกระตุ้นการดำเนินการต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมล การอัปเดตข้อมูล หรือกระบวนการอนุมัติตามการส่งแบบฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms
- แชร์แบบฟอร์มผ่านการฝัง, ลิงก์ตรง, หรือแคมเปญอีเมลเพื่อเข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือ SMS เพื่อรับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์จากการส่งข้อมูล
- เพิ่มช่องสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการลงนามหรืออนุมัติสัญญา
ข้อจำกัดของ Zoho Forms
- การตั้งค่าตรรกะเงื่อนไขอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- การเข้าถึงภายในเพื่อสร้างรายงานและการจัดการสิทธิ์ไม่ตรงไปตรงมา
ราคาของ Zoho Forms
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 110 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Forms รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Forms อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิว TrustRadiusรายหนึ่งอธิบายว่า:
Zoho Forms เป็นโซลูชันที่ค่อนข้างง่ายเนื่องจากไม่มีปัญหาทางเทคนิคมากนักที่ต้องแก้ไข ทำให้เหมาะสำหรับทีมบริหารของเราในการจัดการ การออกแบบแบบฟอร์มส่วนใหญ่เป็นแบบลากและวางซึ่งค่อนข้างง่าย ปัญหาหลักของเราคือ การสร้างและการจัดการแม่แบบที่มีแบรนด์ และการผสานรวมกับ Zoho Sign ซึ่งไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสร้างโดยบริษัทเดียวกัน...
Zoho Forms เป็นโซลูชันที่ค่อนข้างง่ายเนื่องจากไม่มีปัญหาทางเทคนิคมากนักที่ต้องแก้ไข ทำให้เหมาะสำหรับทีมบริหารของเราในการจัดการ การออกแบบฟอร์มส่วนใหญ่เป็นแบบลากและวางซึ่งค่อนข้างง่าย ปัญหาหลักของเราคือ การสร้างและการจัดการเทมเพลตที่มีแบรนด์ และการผสานรวมกับ Zoho Sign ซึ่งไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกสร้างโดยบริษัทเดียวกัน...
10. Cognito Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงพร้อมฟีเจอร์การจัดการข้อมูลอัตโนมัติที่ทรงพลัง)
Cognito Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่ายช่วยให้การเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่คิดได้ด้วยตัวเองด้วยการคำนวณอัจฉริยะ ฟิลด์แบบไดนามิก และเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดซึ่งปรับตัวอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์
เบื้องหลังอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาคือพลังที่ทรงประสิทธิภาพ: ความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ HIPAA, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, และเครื่องมืออัตโนมัติที่เปลี่ยนงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ราบรื่น คุณสมบัติเช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การผสานรวมการชำระเงิน, และการสร้างเอกสารอัตโนมัติ ช่วยทำให้การประมวลผลคำสั่งซื้อและการจัดการสัญญาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms
- เพิ่มฟิลด์ที่คำนวณแล้ว, ตรรกะเงื่อนไข, และส่วนที่ซ้ำกันเพื่อเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์และสอดคล้องกัน
- จัดเรียง, คัดกรอง, และส่งออกข้อมูลการส่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและช่วยในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น
- อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกและกลับมาทำแบบฟอร์มต่อได้ ช่วยลดการละทิ้งและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน และการเข้ารหัสข้อมูล
ข้อจำกัดของ Cognito Forms
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
- ไม่มีการสนับสนุนลูกค้าทันทีสำหรับปัญหาเร่งด่วน
- ความสามารถในการส่งออกมีจำกัด
ราคาของ Cognito Forms
- บุคคล: ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- ทีม: $39/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- องค์กร: 129 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 20 คน
การให้คะแนนและรีวิวแบบฟอร์ม Cognito
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cognito Forms อย่างไรบ้าง?
หากมีหมวดหมู่ที่มีตารางแสดงสคริปต์ทั้งหมดที่สามารถใช้ได้และจัดเรียงตามหมวดหมู่ จะดีมาก ฉันทราบว่าคุณสามารถค้นหาได้ในส่วนช่วยเหลือ แต่หากมีไลบรารีจะดีมาก นอกจากนี้ หากมีไลบรารีของคู่มือสอนสำหรับสิ่งต่าง ๆ ที่รวมถึงการใช้สคริปต์บางตัวด้วย จะดีมากเช่นกัน
หากมีหมวดหมู่ที่มีตารางแสดงสคริปต์ทั้งหมดที่สามารถใช้ได้และจัดเรียงตามหมวดหมู่ จะดีมาก ฉันทราบว่าคุณสามารถค้นหาได้ในส่วนช่วยเหลือ แต่หากมีไลบรารีจะดีมาก นอกจากนี้ หากมีไลบรารีของบทเรียนสำหรับสิ่งต่าง ๆ ที่รวมถึงการใช้สคริปต์บางตัวด้วย ก็จะดีมากเช่นกัน
11. Microsoft Excel (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด การคำนวณที่ซับซ้อน และการทำงานอัตโนมัติ)
Microsoft Excel เป็นเครื่องมือการป้อนข้อมูลที่หลากหลาย ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การเงินและการดูแลสุขภาพไปจนถึงการศึกษาและการตลาด เพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มันนำเสนออินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่คุ้นเคยซึ่งช่วยให้ป้อนข้อมูลและจัดระเบียบได้อย่างรวดเร็วผ่านแถวและคอลัมน์
แบบฟอร์มเทมเพลตของ Excelและคลังสูตรที่ครอบคลุมช่วยให้การคำนวณและการจัดการข้อมูลมีความแม่นยำ นอกจากนี้ การผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office อื่น ๆ และแหล่งข้อมูลภายนอกยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Excel
- ใช้ Power Query และ Power Pivot สำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่แข็งแกร่งและข้อมูลเชิงธุรกิจ
- แชร์เวิร์กบุ๊กผ่าน Office 365 เพื่อการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์
- ใช้สไลเซอร์และไทม์ไลน์เพื่อกรองตารางพivot และแผนภูมิ ทำให้สามารถสำรวจฐานข้อมูล Excelได้แบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ Microsoft Excel
- อินเตอร์เฟซดูล้าสมัยและจะดีขึ้นหากมีการออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้น
- การพึ่งพาการป้อนข้อมูลด้วยมือมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกัน
- การติดตามประวัติเวอร์ชันอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับไฟล์ Excel ในเครื่อง
ราคาของ Microsoft Excel
- ใบอนุญาต: $179. 99
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Excel
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (19,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Excel อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
Excel อาจทำงานช้าลงหรือเกิดการขัดข้องเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรสำหรับสถานการณ์ข้อมูลขนาดใหญ่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ นอกจากนี้ การจัดการและแก้ไขสูตรที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องท้าทาย เครื่องมือตรวจสอบสูตรที่ปรับปรุงแล้วและข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ดีขึ้นจะช่วยให้ผู้ใช้ระบุและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น
Excel อาจทำงานช้าลงหรือเกิดการขัดข้องเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรสำหรับสถานการณ์ข้อมูลขนาดใหญ่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ นอกจากนี้ การจัดการและแก้ไขสูตรที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องท้าทาย เครื่องมือตรวจสอบสูตรที่ปรับปรุงแล้วและข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ดีขึ้นจะช่วยให้ผู้ใช้ระบุและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น
12. Google Sheets (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการผสานรวมกับ Google Workspace อย่างราบรื่น)
Google Sheets เป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูลและสเปรดชีตที่มืออาชีพและผู้จัดการโครงการใช้กันอย่างแพร่หลาย ทีมงานสามารถทำงานบนสเปรดชีตพร้อมกันได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะซิงค์โดยอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะกำลังคำนวณตัวเลข ติดตามโครงการ หรือวิเคราะห์ข้อมูล Google Sheets ก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในคลาวด์ นอกจากนี้ ด้วยประวัติเวอร์ชัน คุณยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับได้หากจำเป็น Google Sheets ยังมีฟีเจอร์การเขียนสคริปต์ที่ทรงพลัง เช่น Google Apps Script เพื่อช่วยทำงานซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets
- เข้าถึงสเปรดชีตจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานทุกที่ที่คุณต้องการ
- ควบคุมการเข้าถึงไฟล์และสิทธิ์การเข้าถึง ตัดสินใจว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในสเปรดชีตเฉพาะเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น
- นำเข้าและรวมข้อมูลจากแหล่งภายนอก เช่น ฐานข้อมูล SQL และ API เพื่อเสริมสร้างการวิเคราะห์
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยส่วนเสริมที่หลากหลายซึ่งมีให้บริการใน Google Workspace Marketplace
ข้อจำกัดของ Google Sheets
- การขาดตัวตรวจสอบการสะกดในตัวทำให้เกิดความไม่สะดวกสำหรับผู้พิมพ์เร็วที่ทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- การนำไปใช้บนระบบคลาวด์อาจทำให้เกิดความล่าช้าเมื่อประมวลผลปริมาณข้อมูลสูง
ราคา Google Sheets
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Sheets
- G2: 4. 6/5 (42,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (13,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Sheets อย่างไรบ้าง?
หากคุณมีโครงการจำนวนมากร่วมกับเพื่อนร่วมงานและจำเป็นต้องทำงานบนไฟล์เดียวกัน Google Sheet มอบโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการประหยัดทรัพยากรและเวลา มันทำให้กระบวนการทำงานสนุกขึ้นมากเพราะคุณสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องทำงานกับสเปรดชีตขนาดใหญ่ ผมไม่แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์นี้
หากคุณมีโครงการจำนวนมากร่วมกับเพื่อนร่วมงานและจำเป็นต้องทำงานบนไฟล์เดียวกัน Google Sheet มอบโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการประหยัดทรัพยากรและเวลา มันทำให้กระบวนการทำงานสนุกขึ้นมากเพราะคุณสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณจำเป็นต้องทำงานกับสเปรดชีตขนาดใหญ่ ฉันไม่แนะนำให้คุณใช้ซอฟต์แวร์นี้
13. Forms On Fire (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่เหมาะกับมือถือพร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในตัว)
Form On Fire เป็นแพลตฟอร์มมือถือที่ช่วยให้การเก็บข้อมูลและการจัดการง่ายขึ้นสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มดิจิทัลที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงแค่ลากและวางเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่คุณต้องการสำหรับการตรวจสอบ รายการตรวจสอบ การรายงานเหตุการณ์ การติดตามสินค้าคงคลัง ใบบันทึกเวลา และการปฏิบัติงาน
คุณสามารถจับภาพ, ลายเซ็น, ตำแหน่ง GPS และอื่น ๆ ได้ และส่งข้อมูลนั้นไปยังระบบสำนักงานหลังบ้านของคุณโดยตรง การผสานรวมที่ง่ายดายกับระบบมากกว่า 1,500 ระบบและการวิเคราะห์ในตัวช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากภาคสนามไปยังผู้ตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ Form On Fire
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการตรวจสอบ SOC 2 Type II, การปฏิบัติตาม GDPR และการเข้ารหัสระดับองค์กร
- ตั้งค่ากฎที่กำหนดเองเพื่อกำหนดเส้นทางแบบฟอร์ม, มอบหมายงาน, และกระตุ้นการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น
- สแกนบาร์โค้ดและแท็ก NFC เพื่อบันทึกสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ หรือสถานะงานได้ทันที
- เชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มเช่น Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive และอื่น ๆ สำหรับการจับข้อมูลอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของฟอร์มที่กำลังร้อนแรง
- การโหลดและส่งเอกสารช้า บางครั้งต้องทำการซิงค์บังคับหรือติดตั้งแอปใหม่
- รายงานขาดตัวเลือกการส่งออกที่ยืดหยุ่น ทำให้ต้องปรับแต่งด้วยตนเองและเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมในกระบวนการทำงาน
ราคาของ Form On Fire
- มาตรฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียมเอดิชั่น: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Form On Fire
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Form On Fire อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ G2คนหนึ่งชี้ให้เห็น:
บางครั้ง ฉันต้องบังคับให้ซิงค์เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแสดงผล การแสดงผลของเมนูต่าง ๆ เป็นต้น อาจปรับปรุงให้ดูทันสมัยขึ้นได้ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ นอกจากนี้ อาจเพิ่มตัวเลือกการจัดเรียงข้อมูลเพิ่มเติมได้
บางครั้ง ฉันต้องบังคับให้ซิงค์เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแสดงผล การแสดงผลของเมนูต่าง ๆ เป็นต้น อาจปรับปรุงให้ดูทันสมัยขึ้นได้ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ นอกจากนี้ อาจเพิ่มตัวเลือกการจัดเรียงข้อมูลเพิ่มเติมได้
14. Intellimas (เหมาะที่สุดสำหรับการแทนที่สเปรดชีตด้วยกระบวนการทำงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับแต่งตามความต้องการ)
Intellimas, พัฒนาโดย Singletree Technologies, เป็นซอฟต์แวร์ตัวสร้างชั้นนำ. ช่วยติดตามสินค้าคงคลัง, จัดการโครงการ, และจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้จัดจำหน่าย.
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถแนบฟิลด์ที่ผู้ใช้กำหนดเองกับข้อมูลที่มีอยู่ได้ ทำให้คุณมีการควบคุมฟังก์ชันทางธุรกิจได้มากขึ้น อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยคล้ายกับสเปรดชีตทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากระบบเก่าได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความยุ่งยาก
ข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในฐานข้อมูล SQL, Oracle, หรือ PostgreSQL ซึ่งช่วยให้การแชร์, การรายงาน, และการสำรองข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Intellimas
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในหลากหลายฟังก์ชัน เช่น การคำนวณต้นทุน, การขอใบเสนอราคา (RFQ), การตรวจสอบคุณภาพ และการติดตามคำสั่งงาน
- ใช้คุณสมบัติที่คล้ายกับสเปรดชีต เช่น การปรับขนาดคอลัมน์ การคัดลอก/วางข้อมูลจำนวนมาก และการเรียงลำดับ เพื่อจัดระเบียบข้อมูลตามต้องการ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด เพื่อรองรับฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะหรือข้อมูลหลักของคุณ
- ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel ได้อย่างง่ายดายเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของอินเทลลิมาส
- การแยกและการกรองที่ไม่ดีทำให้ยากต่อการระบุว่าสิ่งใดเป็นของแอปพลิเคชันใด
- เมนูแบบเลื่อนลงไม่ตรงตามสัญชาตญาณ และการกำหนดค่าการเลือกฟิลด์ SQL อาจมีขั้นตอนที่กระชับมากขึ้น
การกำหนดราคาของ Intellimas
- พื้นฐาน: $30/เดือนต่อผู้ใช้ (อ้างอิงจาก Capterra, ไม่มีให้บริการบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ)
คะแนนและรีวิวของ Intellimas
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Intellimas อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจากCapterraเพิ่มเติมว่า:
บางครั้งอาจมีข้อจำกัดในความสามารถของพวกเขาในการสร้างรายงานใหม่ให้เรา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เราขอให้พวกเขาสร้างนั้นเป็นเอกลักษณ์ จึงยากที่จะรวมรายงานหรือการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกกรณี
บางครั้งอาจมีข้อจำกัดในความสามารถของพวกเขาในการสร้างรายงานใหม่ให้เรา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เราขอให้พวกเขาสร้างนั้นเป็นเอกลักษณ์ จึงยากที่จะรวมรายงาน/การเปลี่ยนแปลงแบบใช้ได้กับทุกกรณีเข้าไว้ด้วยกัน
15. โปรเซส รันเนอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้งานข้อมูล SAP ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่แข็งแกร่ง)
Process Runner เป็นเครื่องมืออัตโนมัติแบบ low-code ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการข้อมูล SAP โดยตรงจาก Microsoft Excel ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัตโนมัติการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลระหว่าง Excel และ SAP ได้โดยไม่ต้องใช้การเขียนโปรแกรมหรือสคริปต์ที่ซับซ้อน
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณแปลง, ทำความสะอาด, และย้ายข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเอง นอกจากนี้ Process Runner ยังเพิ่มชั้นการกำกับดูแลข้อมูลอีกขั้นด้วยการนำเสนอเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้งานง่าย
คุณสามารถตั้งกฎจากแผงควบคุมเพื่อจับข้อผิดพลาดก่อนที่ข้อมูลจะถูกโหลดเข้าสู่ระบบ SAP
คุณสมบัติเด่นของ Process Runner
- ดำเนินการธุรกรรม SAP, สคริปต์ และการดึงข้อมูลโดยตรงจาก Excel ด้วยการประมวลผลแบบขนานอัตโนมัติเพียงคลิกเดียว
- ทำให้การย้ายข้อมูลและการทำความสะอาดข้อมูลง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาการเขียนโปรแกรม ABAP แบบกำหนดเอง
- ใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลบนคลาวด์ที่มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติพร้อมใช้งานมากกว่า 1,900 แบบ เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
- ใช้ตัวจัดการงานที่มีอยู่ในระบบเพื่อดำเนินการตามกิจวัตรโดยอัตโนมัติและตรงเวลา
- ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลก่อนอัปโหลดไปยัง SAP เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกข้อมูลสะอาดและถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Process Runner
- การพัฒนาบทภาพยนตร์มีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน
- คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การเพิ่มโลโก้หรือแผนผังลงในแบบฟอร์ม มักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคา Process Runner
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Process Runner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Process Runner อย่างไรบ้าง?
การเขียนสคริปต์ค่อนข้างซับซ้อน ตอนนี้เทมเพลต Excel จะถูกเก็บไว้นอก PR ซึ่งแต่เดิมเคยรวมอยู่ ทำให้การรันสคริปต์ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น และคุณต้องระมัดระวังในการจัดเก็บไฟล์ด้วย
การเขียนสคริปต์ค่อนข้างซับซ้อน ตอนนี้เทมเพลต Excel จะถูกเก็บไว้นอก PR ซึ่งแต่เดิมเคยรวมอยู่ ทำให้การรันสคริปต์ยุ่งยากขึ้น และคุณต้องระมัดระวังในการจัดเก็บให้ถูกต้อง
