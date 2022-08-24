บล็อก ClickUp
วิธีสร้างแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลได้ใน Microsoft Word (พร้อมแม่แบบ)

24 สิงหาคม 2565

บนคอมพิวเตอร์ Macintosh ประมาณปี 1997 Kevan J. Atteberry ได้สร้างผู้ช่วยสำนักงานที่มีแบรนด์ Microsoft ตัวแรก: Clippy

ไม่ว่าฉันจะพยายามทำมันให้ถูกต้องกี่ครั้งก็ตาม คลิปปี้ก็ยังคงอยู่ที่นั่นเพื่อบอกว่าฉันยังไม่ดีพอ โผล่ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อเสนอ "ความช่วยเหลือ" เพราะงานของฉันยังไม่ดีพอ 😵‍💫

หากมองไปข้างหน้าถึงวันนี้ ห้องสมุดแห่งความรู้อันกว้างใหญ่ผ่านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตก็พร้อมให้บริการเราทุกเมื่อ และโชคดีสำหรับฉันที่ Clippy ได้เกษียณไปแล้ว

ตามแหล่งข้อมูลบางแห่ง Office 365ถูกใช้งานโดยบริษัทมากกว่าหนึ่งล้านแห่งทั่วโลก ดังนั้นจึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า การรู้วิธีใช้ Microsoft Office เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องระบุไว้ในประวัติการทำงาน

แบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้เป็นทรัพยากรที่เกือบทุกคนในอาชีพของตนได้สร้างหรือกรอกมาแล้ว—และพวกมันจะไม่หายไปไหน! แบบฟอร์มช่วยรวบรวมข้อมูล, ให้เส้นทางการสื่อสาร, และช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการทำงาน. ✨

เมื่อสิ้นสุดบทความนี้ คุณจะสามารถ:

  • ใช้แถบควบคุมในแท็บนักพัฒนาของ Microsoft Word อย่างมืออาชีพ
  • สร้างเอกสาร Word ที่สามารถกรอกข้อมูลได้
  • ปรับแต่งเอกสาร Word ที่สามารถกรอกข้อมูลได้
  • ปกป้อง, บันทึก, และแบ่งปันแบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้ใน Word

พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกได้เลย!

แบบฟอร์มที่กรอกได้คืออะไร?

แบบฟอร์มที่กรอกได้คือแบบฟอร์มดิจิทัลที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลและส่งกลับได้ แน่นอนว่าคุณยังสามารถพิมพ์แบบฟอร์มออกมาได้ แต่เราไม่ได้อยู่ในปี 1997 แล้ว—มาลดการใช้กระดาษกันเถอะ! 👩‍💻

องค์กรสร้างแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีความหมายจากพนักงานและลูกค้า นอกเหนือจากประโยชน์ที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยปรับปรุงความถูกต้องและประสิทธิภาพการทำงาน (ไม่ต้องพูดถึงประสบการณ์การใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้!)

ระดับของการปรับแต่งขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้แบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้ของคุณง่ายหรือซับซ้อนเพียงใด

คุณอาจเคยใช้การควบคุมพื้นฐานบางอย่างในการเขียนจดหมายปะหน้าหรือรายงานมาแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ Microsoft Word เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลได้ ยังมีตัวเลือกการควบคุมอีกมากมายที่ควรเรียนรู้ ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมและลุยกันได้เลย

การควบคุมแท็บนักพัฒนาใน Microsoft Word

ก่อนที่จะลงลึกในบทเรียนทีละขั้นตอน มาทำความเข้าใจกับคำที่น่ากลัวนี้กันก่อน—แท็บนักพัฒนา

โอเค มันไม่ได้ น่ากลัว ขนาดนั้นหรอกเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับมันแล้ว เพื่อให้ได้รูปแบบที่คุณต้องการสร้าง การทำความรู้จักกับส่วนควบคุมจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการสร้างฟอร์มของคุณ

การควบคุมแบบฟอร์มเหล่านี้ (เมื่อใช้อย่างถูกต้อง) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว

🔶แท็บนักพัฒนา

การตั้งค่าแท็บนักพัฒนาใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

  1. Visual Basic: บันทึก สร้าง และแก้ไขมาโครที่สามารถทำงานอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน Office
  2. มาโคร: ชุดของการกระทำที่จัดกลุ่มเป็นคำสั่งเดียวเพื่อทำงานให้สำเร็จโดยอัตโนมัติ
  3. บันทึกมาโคร: โปรแกรมขนาดเล็กที่บันทึกการกดแป้นพิมพ์ของคุณขณะที่คุณทำงาน
  4. หยุดการบันทึก: หยุดการบันทึกมาโคร
  5. ส่วนเสริม: คำสั่งหรือฟีเจอร์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
  6. โปรแกรมเสริมสำหรับ Word: โปรแกรมที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมใน Word เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
  7. กล่องข้อความ: วัตถุสำหรับวางและพิมพ์ข้อความได้ทุกที่ในเอกสาร
  8. กล่องกาเครื่องหมาย: วัตถุสำหรับวางและคลิกเพื่อทำเครื่องหมายในตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร
  9. กล่องคอมโบ: กล่องข้อความที่มีกล่องรายการแนบอยู่
  10. ตัวเลือก: การแก้ไข กล่องข้อความ, กล่องกาเครื่องหมาย, และ กล่องคอมโบ กล่อง
  11. กรอบ: ภาชนะสำหรับข้อความและวัตถุ
  12. การแรเงา: สีพื้นหลังที่เปลี่ยนแปลงเมื่อสลับไปยังธีมเอกสารอื่น
  13. แบบฟอร์มป้องกัน: ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแก้ไขแบบฟอร์ม

โบนัส:วิธีสร้างแบบฟอร์มที่กรอกได้ใน Google Docs!

🔷ตัวเลือกฟิลด์ฟอร์ม

🖋 การควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา

กล่องข้อความมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับการตอบสนองที่หลากหลาย ฟิลด์เหล่านี้สามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่อีเมล—เกือบทุกอย่าง! หากคุณต้องการฟิลด์วันที่ ให้ใช้คอนโทรลเนื้อหาตัวเลือกระบุวันที่และปรับแต่งตามต้องการ

ตัวควบคุมเลือกวันที่และช่องข้อความในแท็บผู้พัฒนา Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

  1. ประเภท: ข้อความปกติ, ตัวเลข, วันที่, วันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน, ตัวเลือกการคำนวณ
  2. ข้อความเริ่มต้น: คำแนะนำสำหรับผู้ใช้
  3. ความยาวสูงสุด: จำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่กำหนด
  4. รูปแบบข้อความ: ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด, ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด, ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรก, รูปแบบชื่อเรื่อง

✔️ การควบคุมเนื้อหาในช่องทำเครื่องหมาย

ช่องทำเครื่องหมาย เหมาะสำหรับคำถามใช่-ไม่ใช่ หรือเพื่อเลือกหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งตัวเลือกจากชุดตัวเลือก

กล่องกาเครื่องหมายสำหรับนักพัฒนาใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

  1. ค่าเริ่มต้น: กล่องสามารถถูกเลือกไว้ล่วงหน้าได้หากต้องการ
  2. ขนาดกล่องกาเครื่องหมาย: เพิ่มหรือลดตัวเลือก

📦 การควบคุมเนื้อหาในกล่องคอมโบ

ด้วย กล่องคอมโบ ผู้ใช้สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือกจากชุดตัวเลือกที่กำหนดไว้เท่านั้น

รายการแบบดรอปดาวน์จากฟิลด์ควบคุมเนื้อหาใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

  1. รายการแบบดรอปดาวน์: พิมพ์รายการและคลิก + เพื่อเพิ่มหรือ เพื่อลบ
  2. รายการในรายการแบบเลื่อนลง: เพิ่ม, ลบ, และจัดลำดับรายการใหม่

กำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอยู่หรือไม่? ลองดู คู่มือทางเลือก Jotformของเรา สิ! ⭐️

วิธีสร้างแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลได้ใน Word

ในบทแนะนำนี้ ฉันกำลังใช้ Microsoft Word สำหรับ Mac รุ่น 16. 54 ขั้นตอนและคุณสมบัติอาจดูแตกต่างออกไปหากคุณใช้แพลตฟอร์มหรือเวอร์ชันอื่น อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์สุดท้ายจะเหมือนกัน ดังนั้นเคล็ดลับเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับสิ่งที่คุณมีได้!

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้

1️⃣ สร้างเอกสารใหม่

  1. เปิด Microsoft Word
  2. เลือก เอกสารเปล่า > สร้าง
เริ่มต้นด้วยเอกสารเปล่าเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่กรอกได้ใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

2️⃣ เพิ่มแท็บนักพัฒนาลงในริบบอน

ในเมนู Word ให้เลือก การตั้งค่า > ริบบอนและแถบเครื่องมือ > ทำเครื่องหมายที่ นักพัฒนา > คลิก บันทึก

เพิ่มแท็บนักพัฒนาเป็นหนึ่งในแท็บหลักในริบบอน
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

3️⃣ จัดระเบียบเนื้อหาเป็นหัวข้อ

หากคุณจะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับไปจากที่นี่ สิ่งนั้นควรจะเป็นสิ่งนี้: จัดระเบียบเนื้อหาของคุณก่อนที่จะเริ่มจัดรูปแบบ

คุณจะประหยัดเวลาและความหงุดหงิดได้หากเนื้อหาทั้งหมดของคุณถูกเขียนและจัดระเบียบไว้แล้ว วันนี้ฉันรู้สึกถ่อมตนมากเพราะชั่วโมงที่เสียไปกับการเริ่มต้นใหม่เพียงเพราะฉันไม่รู้สิ่งที่ต้องการ

มาลองทำกันจริง ๆ ดูนะครับ/ค่ะ ฉันต้องการสร้างแบบฟอร์มอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ นี่คือเนื้อหาที่ฉันวางแผนไว้:

  • หัวข้อ: แบบฟอร์มอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์
  • ส่วนที่ 1: ข้อมูลการติดต่อ
  • หมวด 2: ความพร้อมให้บริการ (วันและเวลา)
  • ส่วนที่ 3: แบบสำรวจ (คุณทราบเกี่ยวกับเราได้อย่างไร?)

ไม่เลวเลย แต่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้

เวอร์ชัน 2:

ส่วนเนื้อหาประเภทการเติม
ข้อมูลการติดต่อชื่อเต็ม อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันที่กล่องข้อความ
ความพร้อมใช้งานเช้าวันเสาร์ บ่ายวันเสาร์ ค่ำวันเสาร์ เช้าวันอาทิตย์ บ่ายวันอาทิตย์ ค่ำวันอาทิตย์กล่องกาเครื่องหมาย
แบบสำรวจคุณทราบเกี่ยวกับเราได้อย่างไร? การบอกต่อปากต่อปาก โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ของบริษัท การค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหากล่องคอมโบ

คุณสังเกตเห็นความแตกต่างได้ไหม?

ในเวอร์ชัน 2 ฉันรู้แน่ชัดว่า:

  • จำนวนช่องข้อมูลที่ฉันต้องการสำหรับแต่ละส่วน (ชื่อเต็ม, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, และวันที่ รวมทั้งหมดสี่ช่อง)
  • ประเภทการเติมเพื่อช่วยให้มองเห็นแบบฟอร์มในขณะที่ฉันสร้าง

ส่วนที่ยากผ่านไปแล้ว ตอนนี้เรามาจัดรูปแบบกันเถอะ!

4️⃣ เพิ่มตาราง

ส่วนที่ 1: ข้อมูลการติดต่อ

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่ต้องการ
  2. ในแท็บ แทรก เลือก ตาราง
  3. เลื่อนเมาส์เหนือตาราง 2×2 แล้วคลิกเพื่อเติมข้อมูล
  4. ป้อนข้อความ
สร้างช่องข้อความที่มีตารางใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

หมวด 2: ความพร้อมใช้งาน

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่ต้องการ
  2. ในแท็บ แทรก เลือก ตาราง
  3. เลื่อนเมาส์ไปเหนือตารางขนาด 2×6 แล้วคลิกเพื่อเติมข้อมูล
  4. ป้อนข้อความ
สร้างช่องข้อความที่มีตารางใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

ส่วนที่ 3: การสำรวจ

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่ต้องการ
  2. ในแท็บ แทรก เลือก ตาราง
  3. เลื่อนเมาส์ไปเหนือตารางขนาด 2×1 แล้วคลิกเพื่อเติมข้อมูล
  4. ป้อนข้อความ (เราจะเพิ่มตัวเลือกในภายหลังเมื่อเราเพิ่มการควบคุมเนื้อหา!)
สร้างรายการแบบดรอปดาวน์ใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

5️⃣ ตั้งค่าการควบคุมเนื้อหา: กล่องข้อความ

กล่องข้อความพร้อมข้อความปกติ

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่ต้องการ
  2. ในแท็บ นักพัฒนา ให้เลือก กล่องข้อความ
  3. ดับเบิลคลิกที่ กล่องข้อความ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ > คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: คัดลอกกล่องข้อความแล้ววางลงในช่องข้อความอื่นเพื่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น

แทรกกล่องข้อความเพื่อป้อนข้อความใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

กล่องข้อความพร้อมวันที่ปัจจุบัน

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่ต้องการ
  2. ในแท็บ นักพัฒนา ให้เลือก กล่องข้อความ
  3. ดับเบิลคลิก กล่องข้อความ
  4. เปลี่ยน ประเภท เป็น วันที่ปัจจุบัน
  5. เปลี่ยน รูปแบบวันที่ เป็น M/d/yy > คลิก ตกลง
เลือกจากรายการตัวเลือกรายวันที่อยู่ใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

6️⃣ ตั้งค่าการควบคุมเนื้อหา: กล่องกาเครื่องหมาย

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่ต้องการ
  2. ในแท็บ นักพัฒนา ให้เลือก กล่องกาเครื่องหมาย
  3. ดับเบิลคลิก ช่องทำเครื่องหมาย เพื่อตรวจสอบรูปแบบ > คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: คัดลอก ช่องทำเครื่องหมาย แล้ววางลงในช่องทำเครื่องหมายอื่น ๆ เพื่อสร้างแบบฟอร์มได้รวดเร็วขึ้น

เพิ่มกล่องกาเครื่องหมายจากฟิลด์การควบคุมเนื้อหาใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

7️⃣ ตั้งค่าการควบคุมเนื้อหา: กล่องคอมโบ

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่ต้องการ
  2. ในแท็บ นักพัฒนา ให้เลือก กล่องคอมโบ
  3. ดับเบิลคลิกที่ กล่องคอมโบ
  4. เพิ่มข้อความที่ รายการแบบดรอปดาวน์ > คลิก ตกลง
ป้อนข้อความเพื่อเพิ่มในรายการแบบดรอปดาวน์ใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

นี่คือตัวอย่างของ กล่องคอมโบ หลังจากที่คุณได้ปกป้องแบบฟอร์มของคุณแล้ว ⬇️

เพิ่มการป้องกันให้กับแบบฟอร์มที่กรอกได้ใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

ขั้นตอนที่ 2: การปรับแต่งแบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้

สนุกกับส่วนนี้! เปลี่ยนฟอนต์, เพิ่มเส้นขอบหน้า, ใช้ธีมของ MS Word—อะไรก็ได้ที่คุณชอบ!

นี่คือคำแนะนำเพื่อให้แบบฟอร์มของคุณเป็นมิตรกับผู้ใช้:

1️⃣ เปลี่ยนความสูงของบรรทัด

  1. ไฮไลต์ทั้งตาราง
  2. ในแท็บ เค้าโครง ให้คลิกปุ่มลูกศรชี้ขึ้นเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัด
ปรับความสูงของบรรทัดในตารางใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

2️⃣ จัดตำแหน่งข้อความภายในตาราง

  1. ไฮไลต์ทั้งตาราง
  2. ในแท็บ เลย์เอาต์ ให้เลือกตัวเลือกซ้าย-กลาง
ปรับการจัดตำแหน่งข้อความในตารางใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

3️⃣ จัดรูปแบบตาราง

  1. คลิกและลากเส้นคอลัมน์ไปทางซ้ายเพื่อย้ายช่องทำเครื่องหมาย
  2. ไฮไลต์ทั้งตาราง
  3. ภายใต้แท็บ การออกแบบตาราง ให้เลือก ไม่มีเส้นขอบ
ปรับแต่งเส้นขอบตารางใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

ขั้นตอนที่ 3: การปกป้องแบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้

  1. ภายใต้แท็บ นักพัฒนา ให้เลือก ปกป้องแบบฟอร์ม
  2. จากแท็บ ตรวจสอบ ให้เลือก ป้องกัน > ป้องกันเอกสาร
  3. เลือก ปกป้องเอกสารสำหรับ > แบบฟอร์ม > คลิก ตกลง
เพิ่มการป้องกันให้กับแบบฟอร์มที่กรอกได้ใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

ขั้นตอนที่ 4: การบันทึกแบบฟอร์มที่กรอกได้เป็นแม่แบบฟอร์ม

  1. ภายใต้เมนู ไฟล์ ให้เลือก บันทึกเป็นแม่แบบ
  2. ตั้งชื่อเทมเพลตแบบฟอร์มของคุณ > คลิก บันทึก
สร้างแม่แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลได้ใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

ขั้นตอนที่ 5: การแชร์แบบฟอร์มที่กรอกได้

ตอนนี้เมื่อคุณมีเทมเพลตที่บันทึกไว้แล้ว การส่งแบบฟอร์มไปยังผู้ใช้จะแจ้งให้พวกเขาบันทึกแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วภายใต้ชื่อใหม่และในรูปแบบ docx

บันทึกเอกสารแบบฟอร์มที่กรอกได้ในรูปแบบ Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สร้างขึ้นใน Microsoft Word

สำเร็จแล้ว! ตอนนี้คุณรู้วิธีสร้างแบบฟอร์มที่กรอกได้ใน Word แล้ว! ทำได้ดีมาก! 🥳

ข้อจำกัดของแบบฟอร์มที่กรอกได้ใน MS Word

ขณะที่คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้ใน Microsoft Word ลงในประวัติการทำงานของคุณได้แล้ว แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในการสร้างและส่งแบบฟอร์ม และคุณอาจต้องการทางเลือกอื่นนอกจาก MS Word นี่คือเหตุผลบางประการ:

  • หากคุณไม่คุ้นเคยกับ Microsoft Word คุณจำเป็นต้องเรียนรู้
  • มันใช้เวลาเป็นอย่างมากในการสร้างและจัดรูปแบบทุกส่วนด้วยตนเอง
  • มันไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์กับ Word (นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาจากฝั่งของพวกเขาหากเอกสารถูกจัดรูปแบบไม่ดี)
  • คุณสมบัติหลายอย่างของแบบฟอร์ม Word ไม่สามารถนำไปใช้กับแอปอื่นได้ ทำให้การจัดรูปแบบของคุณเสียหาย
  • คุณต้องใช้เครื่องมือ MS Office หรือวิธีการแก้ไขเพื่อดึงข้อมูล
  • แบบฟอร์มของผู้รับจะถูกส่งกลับทางอีเมล ซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือและยังต้องใช้เวลาในการคัดกรอง

แบบฟอร์มเริ่มมีผู้ตอบเข้ามาแล้ว คุณจะทำอย่างไร? 🤔

มันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงการใช้ Microsoft Excel เพื่อดึงข้อมูลจากการตอบแบบฟอร์มใน MS Word คุณสร้างแบบฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อ ประหยัด เวลา ดังนั้นอย่าทำงานย้อนกลับ!

