วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Microsoft Word (พร้อมแม่แบบ!)

แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เป็นตัวแทนภาพที่แสดงงานและทรัพยากรของโครงการเดียวที่จัดตารางเวลาไว้ตามช่วงเวลา เหมาะสำหรับทุกทีมหรือทุกอุตสาหกรรม แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้จัดการโครงการในการแจ้งให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน
เราจะสอนวิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Microsoft Word ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่สองวิธี พร้อมบทแนะนำที่เข้าใจง่าย! ⚙️
วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Word
หากคุณต้องการสร้าง ตารางแผนงานกานต์ต์แบบง่ายในMicrosoft Wordให้ไปที่บทเรียนเวอร์ชัน 2
หมายเหตุ: ในคู่มือนี้ เราใช้ Microsoft Word สำหรับ Mac เวอร์ชัน 16. 54 ขั้นตอนและ คุณสมบัติ อาจดูแตกต่างออกไปหากคุณใช้แพลตฟอร์มหรือเวอร์ชันอื่น เช่นGoogle DocsหรือGoogle Sheets*.
👉 เวอร์ชัน 1: การสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วยตาราง Excel
1️⃣ เพิ่มข้อมูลตารางเวลาโครงการลงใน Microsoft Excel
- ก่อนอื่น ให้เปิดเอกสาร Word ใหม่
- เลือก เอกสารเปล่า > สร้าง
- ภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก ทิศทาง > แนวนอน
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
4. ไปที่แท็บ แทรก > แผนภูมิ > คอลัมน์ > ซ้อนกัน บาร์ กราฟ, และภายใต้ บาร์ 2 มิติ ให้คลิกที่แผนภูมิตรงกลาง
หมายเหตุ: หน้าต่าง Excel จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
5.ในแอปพลิเคชัน Excel ให้เปลี่ยนชื่อแถวแรกของคอลัมน์ B, C และ D เป็น วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด และ ระยะเวลา ตามลำดับ
สร้างขึ้นใน Microsoft Excel
6. ไฮไลต์เซลล์ B และ C แล้วคลิกขวา เลื่อนลงไปที่ จัดรูปแบบ เซลล์ และเลือกวันที่ตามต้องการ
หมายเหตุ: จำนวนเซลล์ที่ถูกไฮไลต์ขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่คุณกำลังเพิ่มลงในแผนภูมิแกนต์
สร้างขึ้นใน Microsoft Excel
7. เริ่มต้นด้วยงานแรก แก้ไขข้อมูลที่ถือไว้ชั่วคราวโดยเพิ่มข้อมูลโครงการของคุณ:
- คอลัมน์ A: ชื่องาน
- คอลัมน์ B: วันที่เริ่มต้น
- คอลัมน์ C: วันที่สิ้นสุด
สร้างขึ้นใน Microsoft Excel
8. เลือกเซลล์ D2 และพิมพ์ =C2-$B2 ในแถบสูตร
สร้างขึ้นใน Microsoft Excel
9. เลือกเซลล์ D2 อีกครั้งแล้วคลิกเพื่อลากสี่เหลี่ยมที่มุมขวาล่างจนกว่าจะถึงงานสุดท้ายในคอลัมน์
สร้างขึ้นใน Microsoft Excel
2️⃣ แก้ไขแผนภูมิแกนต์ใน Word
- กลับไปยังแอปพลิเคชัน Word
- คลิกขวา วันที่สิ้นสุด ในตำนานแผนภูมิ > ลบชุดข้อมูล
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
3. คลิกที่แถบสีน้ำเงินเพื่อเลือกทั้งหมด > เติม > ไม่เติม
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
3️⃣ ปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ใน Microsoft Word
ตัวเลือก: เพิ่มสีสันให้กับแผนภูมิโดยเลือกตาราง และภายใต้แท็บ รูปแบบ > เลือกสีตารางที่คุณต้องการ
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
ตัวเลือก: เพิ่มสีสันให้กับแถบงานโดยเลือกแถบงาน > แท็บ รูปแบบ > เลือกสีตารางตามต้องการ
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
4️⃣ บันทึกเป็นแม่แบบแผนภูมิแกนต์
- ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็นแม่แบบ… จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
- กรอกชื่อเทมเพลตปฏิทินของคุณภายใต้ บันทึกเป็น
- เพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้องภายใต้ แท็ก (สำหรับผู้ใช้ Mac)
- เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแม่แบบปฏิทินของคุณ
- ตรวจสอบว่า รูปแบบไฟล์ ถูกตั้งค่าเป็น แม่แบบ Microsoft Word (.dotx)
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
👉 เวอร์ชัน 2: การสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วยตาราง Word
1️⃣ แทรกตารางและเพิ่มข้อมูลกำหนดการโครงการ
- เปิด Microsoft Word
- เลือก เอกสารเปล่า > สร้าง
- ภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก ทิศทาง > แนวนอน
- เพิ่มชื่อแผนภูมิแกนต์ของคุณ
- วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่ต้องการเพื่อแทรกตาราง
- ในแท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง > เลื่อนเมาส์ไปเหนือตารางขนาด 2×8 แล้วคลิกเพื่อเติมข้อมูล
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
7. คลิกและลากเส้นศูนย์กลางไปทางซ้ายโดยเว้นพื้นที่เพียงพอสำหรับชื่องาน
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
8. ไฮไลต์คอลัมน์ที่ถูกต้องทั้งหมด และภายใต้แท็บ เลย์เอาต์ ให้คลิก แบ่งเซลล์ จากนั้นพิมพ์ 8 ในกล่อง จำนวนคอลัมน์ และคลิก ตกลง
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
9. ในตาราง ให้พิมพ์สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 8 ในแถวแรก และเพิ่มชื่องานทั้งหมดในคอลัมน์แรก
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
10. ไฮไลต์ทุกแถวยกเว้นแถวแรก และภายใต้แท็บ เลย์เอาต์ ให้คลิกปุ่มลูกศรขึ้นใต้ ความสูง เพื่อปรับความสูงของแถว
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
11. ไฮไลต์ทุกแถว ยกเว้นแถวแรกอีกครั้ง และภายใต้แท็บ เลย์เอาต์ ให้เลือกไอคอน จัดกึ่งกลาง เพื่อจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
2️⃣ เพิ่มชุดสีให้กับแถบงาน
1. ไฮไลต์เซลล์แล้วไปที่แท็บ ตาราง ออกแบบ > การแรเงา > เลือกสีที่ต้องการ
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
ตัวเลือก: ไฮไลต์แถบงานในแถวเดียว จากนั้นไปที่แท็บ เค้าโครง > รวมเซลล์
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
3️⃣ ปรับแต่งความหนาของเส้นขอบตาราง
- คลิกที่ไอคอนสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมบนซ้ายของแผนภูมิเพื่อเลือกทั้งหมดในตาราง
- ไปที่แท็บ ออกแบบตาราง > ภายใต้ 1/2 pt > คลิก 3pt
- คลิก ขอบ > ขอบด้านนอก
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
4️⃣ บันทึกเป็นแม่แบบแผนภูมิแกนต์
- ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็นแม่แบบ… จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
- กรอกชื่อเทมเพลตปฏิทินของคุณภายใต้ บันทึกเป็น
- เพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้องภายใต้ แท็ก (สำหรับผู้ใช้ Mac)
- เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแม่แบบปฏิทิน Microsoft Wordของคุณ
- ตรวจสอบว่า รูปแบบไฟล์ ถูกตั้งค่าเป็น แม่แบบ Microsoft Word (.dotx)
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
✨ บทเรียนพิเศษ:
สร้างแผนภูมิแกนต์แบบมืออาชีพใน ClickUp
แม้ว่าการรู้วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ในเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Microsoft Wordหรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใดๆ จะเป็นประโยชน์ แต่การทำเช่นนั้นต้องใช้ความพยายามมากสำหรับแผนภูมิที่จะไม่สามารถใช้งานได้ในวันถัดไป... หรืออาจจะในอีกหนึ่งหรือสองชั่วโมงถัดไป
อย่างที่เราทุกคนทราบ (และประสบ) โครงการมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้นในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่กับการสร้างแผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกใน MS Word ข้อมูล ผู้คน และสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป และคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้คือเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ด้วย ClickUpซึ่งเป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Microsoft Project คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตแผนงาน Gantt หลายเวอร์ชันอีกต่อไป!
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่กับแอปเพิ่มประสิทธิภาพหรือเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ การปรับแต่งของ ClickUp สามารถขยายได้กับทุกขนาดทีมเพื่อการร่วมมือที่สม่ำเสมอ
เข้าถึง ClickUp ได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์
มุมมอง Gantt ของ ClickUp ไม่สามารถง่ายไปกว่านี้ได้อีกแล้วในการสร้างและจัดการ
- คลิก + ดูในพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการที่คุณต้องการ
- เลือกแกนต์
- ป้อนชื่อสำหรับมุมมองนี้
- ตรวจสอบกล่องมุมมองส่วนตัวหากคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้าถึง
- ให้ติ๊กที่ช่องมุมมองพินหากคุณต้องการให้แสดงอยู่เสมอ
- คลิก เพิ่มมุมมอง
เพิ่มมุมมองผ่านเครื่องหมาย + ในแถบมุมมอง
สิ่งที่ Microsoft Word ทำไม่ได้ซึ่งฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ทำได้ดีกว่าคือการกำหนดและจัดการงานที่ขึ้นต่อกัน:
- กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วโดยการเลื่อนเมาส์ไปเหนือแถบความคืบหน้า
- ดูเส้นทางวิกฤต (ลำดับของงานที่มีความสำคัญต่อการเสร็จสิ้นโครงการ)
- จัดการงานโครงการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
กำหนดการพึ่งพาและระบุลำดับของงานที่สำคัญต่อการเสร็จสิ้นโครงการด้วย Critical Path และ Slack Time
ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิแกนต์ของคุณได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์:
- ปรับวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดโดยไม่ต้องสร้างตารางที่สอง
- เพิ่มงานได้ทุกเมื่อเพื่อรองรับขอบเขตของแผนโครงการ
- เปิดงานเพื่ออธิบาย, ผู้รับผิดชอบ, ข้อมูลโครงการ, และอื่น ๆ
อะไรต่อไป?
สร้างแผนภูมิแกนต์แบบมืออาชีพของคุณใน ClickUp เครื่องมือจัดการโครงการที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ และแชร์กับใครก็ได้ฟรีวันนี้!