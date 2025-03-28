10 โปรแกรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Word ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ฉันจำได้เมื่อ Microsoft Word เป็นผู้ครองโลกเอกสารดิจิทัลอย่างไม่มีใครโต้แย้งได้ มันคือเครื่องมือที่เราทุกคนรู้จัก เครื่องมือที่เราได้รับการสอนในโรงเรียน และเครื่องมือที่ดูเหมือนจะสร้างทุกอย่างตั้งแต่เรียงความไปจนถึงประวัติย่อได้อย่างง่ายดาย
แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นและความต้องการของเราหลากหลายมากขึ้น ฉันสังเกตเห็นความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้น ผู้คนต่างบ่นถึงความซับซ้อน ขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน และราคาที่สูงลิ่ว
คุณเองก็อาจกำลังมองหาเครื่องมือที่มีความร่วมมือมากขึ้น ง่ายขึ้น หรือแม้แต่ราคาไม่แพงเกินไป คุณอาจต้องการบางสิ่งที่ผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของคุณได้ดีขึ้น Microsoft Word อาจไม่ตอบโจทย์เสมอไป
นั่นคือเหตุผลที่ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทดสอบซอฟต์แวร์ประมวลผลคำต่างๆ และรวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Word นี้ ตั้งแต่การผสานรวมการจัดการโครงการไปจนถึงเครื่องมือแก้ไขเอกสารขั้นสูง ตัวเลือกเหล่านี้จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือมืออาชีพในองค์กร
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Microsoft Word?
ก่อนที่เราจะเริ่มต้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคุณสมบัติใดที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นแทน Microsoft Word เครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่การทำให้การร่วมมือในเอกสารง่ายขึ้น การผสานรวม หรือความสะดวกในการใช้งาน
นี่คือข้อพิจารณาสำคัญบางประการ:
- การจัดรูปแบบและการจัดวาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกสามารถจัดการกับรูปแบบ, เทมเพลต, และมาโครของ Microsoft Word ได้อย่างราบรื่น มองหาคุณสมบัติเช่นการตัดคำอัตโนมัติ, หมายเหตุท้ายบรรทัด, หมายเหตุท้ายเล่ม, และหลายคอลัมน์เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของ Word
- คุณสมบัติการเข้าถึง: มองหาคุณสมบัติเช่น ความเข้ากันได้กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ โหมดความคมชัดสูง และทางลัดคีย์บอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อรองรับผู้ใช้ที่มีความพิการ
- เครื่องมือตรวจทานและแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Word มีตัวตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำที่เชื่อถือได้ หากคุณอ้างอิงแหล่งที่มาบ่อยในเอกสารของคุณ ควรพิจารณาเครื่องมือที่ผสานรวมกับซอฟต์แวร์จัดการการอ้างอิงหรือมีคุณสมบัติการอ้างอิงในตัว
- การควบคุมเวอร์ชัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถดู ย้อนกลับ และจัดการเวอร์ชันของเอกสารได้
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: พิจารณาว่าทีมของคุณจำเป็นต้องทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ แบบเรียลไทม์หรือไม่ มองหาแพลตฟอร์มที่รองรับการแก้ไขพร้อมกันและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การผสานรวม: ประเมินว่าแพลตฟอร์มสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้ดีเพียงใด พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณและความง่ายในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ประเมินความง่ายในการใช้งานของแพลตฟอร์มสำหรับทีมของคุณ มองหาคุณสมบัติที่สอดคล้องกับงานประจำวันของคุณ และหลีกเลี่ยงอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: พิจารณาว่าทีมของคุณต้องเข้าถึงแพลตฟอร์มจากอุปกรณ์มือถือบ่อยแค่ไหน หากการทำงานจากระยะไกลหรือการเดินทางบ่อยครั้งเป็นเรื่องปกติ ควรเลือกเครื่องมือที่มีการสนับสนุนมือถือที่ดี
ด้วยเกณฑ์เหล่านี้ในใจ มาเริ่มกันเลยกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Word
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Microsoft Word ที่คุณควรลอง
เราได้คัดสรรรายชื่อโปรแกรมทางเลือก MS Word ชั้นนำ 10 อันดับ ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีคุณสมบัติอันทรงพลังเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
1. ClickUp (ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Word ฟรี)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความสามารถในการสร้างเอกสารที่แข็งแกร่งและผสานรวมกับการจัดการงาน
หากคุณเป็นเหมือนฉันที่ชอบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่สามารถสร้างเนื้อหา ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ และจัดการงานทั้งหมดในพื้นที่เดียวกัน ClickUp เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาเป็นทางเลือกแทน Microsoft Word และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารได้โดยตรงภายในโครงการของคุณHub เอกสารช่วยจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่การควบคุมความเป็นส่วนตัวและระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน
ใน ClickUp เอกสารไม่ใช่แค่ไฟล์ข้อความ—แต่สามารถเสริมด้วยวิดีโอและรูปภาพ และเชื่อมโยงกับรายการที่ต้องดำเนินการเฉพาะได้ คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงานใน ClickUp ที่เกี่ยวข้องได้ จากนั้นมุมมองรายการของ ClickUp สามารถใช้เพื่อกรองและค้นหางานหรือรายการเฉพาะในพื้นที่ทำงานของคุณ ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน—เอกสาร งาน และโครงการ
ใช้ความสัมพันธ์ของ ClickUpเพื่อเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องกันสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมหรือ ชุดเอกสารโครงการที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
คุณยังสามารถจัดระเบียบเอกสารของคุณโดยใช้ โครงสร้างโครงการ ClickUp ได้อีกด้วย สร้าง Workspace สำหรับธุรกิจของคุณ แบ่งออกเป็น Spaces จากนั้นจัดระเบียบเพิ่มเติมเป็น Folders และ Lists
โครงสร้างลำดับชั้นของโปรเจกต์ใน ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถแนบไฟล์และเชื่อมโยงแชทไปยังงานหรือรายการต่างๆ ได้โดยตรง ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาของงานและเอกสารยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกสร้างหรือตรวจสอบก่อนหรือหลังที่งานบางอย่างเสร็จสิ้น
ClickUp Brainเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่น เครื่องมือที่ใช้ AI สำหรับการจัดการเอกสารนี้สามารถ ปรับให้เหมาะสมกับบทบาทและงานที่แตกต่างกัน ทำให้การสร้าง จัดการ และปรับปรุงเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นและร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น
ClickUp Brainทำงานเป็นซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนเอกสารร่วมกับ Docs
สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพตามข้อมูลที่คุณป้อนได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วนหรือประสบปัญหาการคิดสร้างสรรค์ติดขัด ช่วยเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาในขณะที่ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
ClickUp Brain ยังสามารถ:
- จัดประเภทและติดแท็กเอกสารโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาเพื่อความสะดวกในการค้นหา
- สร้างสรุปที่กระชับของเอกสาร ช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านทั้งหมด
- ปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานและความชอบของคุณ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากคำแนะนำของ AI เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและปรับแต่งการเขียนให้สมบูรณ์ เพื่อให้ผลงานสุดท้ายมีความน่าสนใจและปราศจากข้อผิดพลาด
- ใช้การร่วมมือแบบทันทีและแบบเรียลไทม์เพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เช่น เมื่อผู้อื่นกำลังพิมพ์, เพิ่มความคิดเห็น, หรือกำลังดูงาน
- ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วตามชื่อเรื่อง เนื้อหา หรือแท็ก ผ่านการค้นหาขั้นสูง
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร เช่น ประเภทไฟล์ ผู้เขียน หรือสถานะการอนุมัติ
- ดูตัวอย่างไฟล์, ติดตามและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น, และแก้ไขเอกสารร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
- ผสานรวมกับ Google Drive, Dropbox, เป็นต้น, เพื่อให้ไฟล์ทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ไมเคิล โฮลต์ ซีอีโอของEdgeTech (เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลจากอเมริกา) กล่าวเกี่ยวกับ ClickUp:
การชื่นชมล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการร่วมมือของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาได้โดยใช้เครื่องมือเอกสาร ซึ่งรวมถึงโครงสร้างลำดับชั้น การแก้ไขร่วมกัน และคุณสมบัติการฝังที่ทรงพลัง
การชื่นชมล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการร่วมมือของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวสินค้า เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาได้โดยใช้เครื่องมือเอกสาร ซึ่งรวมถึงโครงสร้างแบบลำดับชั้น การแก้ไขแบบร่วมมือ และคุณสมบัติการฝังตัวที่ทรงพลัง
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับเอกสาร
2. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันบนคลาวด์)
Google Docs เป็นโปรแกรมประมวลผลคำบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสารออนไลน์ได้ นอกจากนี้ยังมีแม่แบบสำเร็จรูปสำหรับเอกสารประเภททั่วไปให้เลือกใช้ด้วย
ทางเลือกของ Microsoft Word นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace (เดิมชื่อ G Suite)ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่รวมถึงGoogle Sheets, Google Slides และ Google Forms
บัญชี Workspace บางระดับยังรวมถึง Google Geminiเป็นผู้ช่วย AIที่ผสานรวมใน Google Docs
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- สร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- ผสานอีเมล เอกสาร จดหมาย และซองจดหมายภายใน Google Workspace
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Drive, Sheets และแอปอื่นๆ
- เข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ Google Docs
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Microsoft Word
- การแก้ไขแบบออฟไลน์อาจมีปัญหาเว้นแต่คุณใช้ Google Chrome
ราคาของ Google Docs
- ฟรี เมื่อมีบัญชี Google
- Gemini มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินสำหรับแผนธุรกิจและแผนองค์กรเท่านั้น
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Google Docs
3. Zoho Writer (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารธุรกิจ)
หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ต้องการคุณสมบัติที่แข็งแกร่งแต่ต้องการทางเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับ Microsoft Word, Zoho Writer เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. อินเตอร์เฟซแบบมินิมอล ของมันไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยตัวเลือกที่ไม่จำเป็นในขณะที่ยังมอบคุณสมบัติที่ทรงพลังเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การผสานเอกสารทางไปรษณีย์, และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์.
Zoho Writer เป็นส่วนหนึ่งของ Zoho Office Suite ที่ครอบคลุมมากขึ้น มันผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zoho เช่น Zoho CRM และ Zoho Projects ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Writer
- สร้างเอกสารและส่งอีเมลจำนวนมากพร้อมกันด้วยการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของคุณ
- ใส่ลายเซ็นของคุณหรือเพิ่มช่องสำหรับผู้ลงนามเพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการรวบรวมลายเซ็นของคุณซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย
- ติดตามการเปลี่ยนแปลง, แชทสด, และทดลองตัวเลือกการจัดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- นำเข้าเอกสาร MS Word ของคุณและทำงานต่อได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Zoho Writer
- มันทำงานช้าไปหน่อยบนเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำ
- การคัดลอกและวางจากแอปอื่นอาจทำให้การจัดรูปแบบผิดเพี้ยน รวมถึงการขึ้นบรรทัดใหม่
ราคาของ Zoho Writer
- บุคคล: รุ่นฟรีพร้อมเครดิตสูงสุด 200 เครดิต
- ธุรกิจ: ฉบับชำระเงินพร้อมเครดิตฟรีสูงสุด 1000 เครดิต
*สำหรับ ผู้ใช้ ZohoOne จะได้รับเครดิตฟรี 50 เครดิตทุกเดือน (จำกัดสูงสุด 1,000 เครดิตต่อองค์กร)
Zoho Writer รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรใช้
4. LibreOffice Writer (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์)
หากคุณกำลังมองหาการเข้าถึงงานของคุณแบบออฟไลน์ LibreOffice Writer เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Microsoft Word ในฐานะส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม LibreOffice มันนำเสนอ โปรแกรมประมวลผลคำแบบโอเพนซอร์สฟรี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งสะท้อนฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างของ Microsoft Word
ฉันเคยใช้ LibreOffice Writer เมื่อฉันต้องการเครื่องมือออฟไลน์ที่เชื่อถือได้ และความเข้ากันได้ของมันกับรูปแบบไฟล์ Microsoft Word นั้นน่าประทับใจมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice Writer
- แก้ไขการพิมพ์ผิดและข้อผิดพลาดในการสะกดด้วยพจนานุกรม AutoCorrect
- พิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย AutoComplete ที่สามารถแนะนำคำและวลีที่ใช้บ่อยเพื่อเติมข้อความที่คุณเริ่มพิมพ์
- ใช้เทมเพลตเริ่มต้นเพื่อเร่งการสร้างเอกสารที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ LibreOffice Writer
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือสมัยใหม่อื่น ๆ
- คุณสมบัติการร่วมมือยังขาดอยู่
ราคา LibreOffice Writer
- ฟรี
LibreOffice Writer การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานอเนกประสงค์)
Notion ผสานการจดบันทึกและการจัดการงาน ในพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ มันใช้ระบบบล็อก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ภายในเอกสารเดียวได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ ตาราง บล็อกโค้ด และฐานข้อมูล
คุณยังสามารถติดตามงานโครงการและจดบันทึกการประชุมได้ ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
นอกจากนี้ Notion AI ยังสามารถลดความพยายามในการจัดทำเอกสารของคุณได้โดยการสร้างเนื้อหาหรือตรวจสอบข้อผิดพลาดในข้อความของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับเอกสารเพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น
- ทำให้เอกสารยาวของคุณอ่านง่ายขึ้นด้วยส่วนที่สามารถยุบได้และส่วนย่อย
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบสำหรับเอกสารประเภทต่างๆ เช่น บทความ รายงาน และการนำเสนอ
- ปรับปรุงการเขียนของคุณด้วยผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของ Notion
- มันอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่สูงพอสมควร โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ใหม่ต่อแพลตฟอร์ม
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: เพิ่มไปยัง Workspace ใดก็ได้ในราคา $10 ต่อที่นั่งต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2300+ รีวิว)
6. Apache OpenOffice Writer (ดีที่สุดสำหรับความเรียบง่ายในการจัดทำเอกสาร)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่เรียบง่ายและฟรีสำหรับ Microsoft Word Apache OpenOffice Writer เป็นตัวเลือกที่ดี มันเป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ฟรีและโอเพนซอร์ส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงาน Apache OpenOffice
Apache OpenOffice Writer มีลักษณะคล้ายกับ Microsoft Word และสามารถใช้ในการสร้างและแก้ไขเอกสารประเภทต่างๆ เช่น จดหมาย รายงาน และการนำเสนอ นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กและติดตั้งง่าย โดยเฉพาะบนระบบเก่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache OpenOffice Writer
- จัดทำเอกสารมาตรฐาน เช่น จดหมาย โทรสาร วาระการประชุม และรายงานการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่ซับซ้อน เช่น การรวมจดหมายจำนวนมากได้
- ลดความพยายามในการพิมพ์ด้วยพจนานุกรม AutoComplete และ AutoCorrect
- สร้างสารบัญหรือคำค้น, บรรณานุกรม, ภาพประกอบ, ตาราง และวัตถุอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติสารบัญและบรรณานุกรมโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Apache OpenOffice Writer
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
ราคาของ Apache OpenOffice Writer
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Apache OpenOffice Writer
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (490+ รีวิว)
7. WPS Office (เหมาะที่สุดหากคุณชอบอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ MS Word)
WPS Office เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาทางเลือกฟรีที่ให้ความรู้สึกคล้ายกับ Microsoft Word
อินเทอร์เฟซแบบริบบิ้นที่คุ้นเคยของมันเลียนแบบ Word ทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับผู้ใช้ Microsoft Office ฉันพบว่าฟีเจอร์การจัดเก็บบนคลาวด์และการแก้ไข PDF ของ WPS Office มีประโยชน์เป็นพิเศษ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WPS Office
- รับประโยชน์จากการประมวลผลเอกสารWord อย่างราบรื่นบน PC Windows, Mac, Android และ iOS ด้วยความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ MS Office
- สร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบเอกสาร Microsoft Word และไฟล์รูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึง doc, docx, docm, dotm, txt, rtf และอื่นๆ อีกมากมาย
- เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย ลายเซ็น ไอคอนและรูปภาพสีสันสดใสที่มีอยู่ในตัว และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานเขียนของคุณ
ข้อจำกัดของ WPS Office
- การตรวจสอบการสะกดด้วย AI มีความซับซ้อนและไม่ได้ใช้งานง่ายเท่ากับ Microsoft Edit
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์มีจำกัดที่ 1 GB และใช้ได้เฉพาะไฟล์ขนาดเล็กเท่านั้น
ราคาของ WPS Office
- มาตรฐาน WPS: เวอร์ชันฟรีพร้อมโฆษณา
- WPS Premium: $29.99 (เรียกเก็บเงินรายปี)
- WPS Business: ราคาที่กำหนดเอง
*ราคาที่นำมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก
คะแนนและรีวิว WPS Office
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (1400+ รีวิว)
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล เอกสาร หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
8. Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Dropbox Paper เป็นเครื่องมือสำหรับการจดบันทึกและการสร้างเอกสารแบบร่วมมือกันที่มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย สามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Microsoft Word สำหรับ ทีมที่ต้องการสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสาร
เอกสารมีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบข้อความ หัวข้อ รายการ และรูปภาพ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์กับแพลตฟอร์มจัดเก็บไฟล์ Dropbox ทำให้การเข้าถึงและแชร์เอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper
- ส่งออกเอกสารของคุณในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง PDF, Word และ Markdown
- สร้างเอกสารที่มีภาพสวยงามด้วยการฝังวิดีโอ, GIF, กระดาน Pinterest, Google Maps, คลิป SoundCloud, Figma, Invision และอื่นๆ อีกมากมาย
- เพิ่มความคิดเห็นและการอภิปรายในเอกสารของคุณ ทำให้ง่ายต่อการให้ข้อเสนอแนะและทำงานร่วมกับผู้อื่น
ข้อจำกัดของ Dropbox Paper
- มีพื้นที่จัดเก็บจำกัด ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากคุณทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่จำนวนมาก
- คุณไม่สามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในแอปเดสก์ท็อปได้
ราคา Dropbox Paper
- ฟรี เมื่อมีบัญชี Dropbox ใด ๆ
การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (4500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
9. Abiword (เหมาะสำหรับการใช้งานเบา)
Abiword เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ฟรีและเบา เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและทำงานได้ดีบนระบบเก่า
แม้ว่า Abiword จะไม่มีฟีเจอร์มากมายเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้ แต่ฉันพบว่า Abiword เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Word สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานพื้นฐานให้เสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Abiword
- สร้างเอกสารส่วนบุคคลด้วยฟังก์ชันการรวมจดหมาย
- ปกป้องเอกสารด้วยการรองรับรหัสผ่านและลายเซ็นดิจิทัล
- สร้างมาโครและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Abiword
- จำกัดมากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงสุดเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างได้
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงและท่วมท้น
ราคาของ Abiword
- ฟรี
Abiword คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Apple Pages (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Apple)
หากคุณเป็นผู้ใช้ Apple, Apple Pages คือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก. มันฟรีเมื่อซื้ออุปกรณ์ Apple ใด ๆ และมอบอินเตอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม. มันเป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มผลผลิต iWork เช่น Keynote (การนำเสนอ) และ Numbers (ตารางคำนวณ).
สิ่งที่โดดเด่นคืออินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ซึ่งทำให้การสร้างเอกสารเป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ทำให้การร่วมมือในโครงการเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Pages
- สร้างรายงาน จดหมาย หรือข้อเสนอได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่หลากหลายทั้งสวยงามและใช้งานได้จริง
- ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบตัวอักษร ขนาดข้อความ การจัดตำแหน่ง และสัญลักษณ์หัวข้อย่อย
- อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อมีคนเข้าร่วม แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่าน iCloud, ข้อความ และ FaceTime
- ใช้ Screen View เพื่ออ่านและแก้ไขเอกสารของคุณบน iPhone ได้อย่างง่ายดาย เพียงเปิดใช้งาน ข้อความ รูปภาพ และตารางจะถูกปรับให้เหมาะสมกับหน้าจอของคุณ
ข้อจำกัดของ Apple Pages
- รองรับเฉพาะ iOS และ macOS เท่านั้น
ราคาของ Apple Pages
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ Apple
คะแนนและรีวิวของ Apple Pages
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเอกสาร การแบ่งปัน และการทำงานร่วมกัน
Microsoft Word เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเดียวที่มีอยู่ หากคุณต้องการเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการร่วมมือที่ดีขึ้น, การผสานรวมที่ดีขึ้น, หรือเพียงแค่ทางเลือกที่ฟรี ก็มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมายให้คุณเลือกใช้
การเลือกทางเลือกของ Microsoft ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ หากธุรกิจของคุณต้องการการจัดการเอกสารที่ซับซ้อนควบคู่ไปกับการจัดการโครงการ ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ในฐานะผู้ที่ใช้เวลาทดสอบทางเลือกต่าง ๆ แทน Microsoft Word ฉันพบว่า ClickUp ให้มากกว่าการสร้างเอกสารเพียงอย่างเดียว มันคือแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
มันไม่ใช่แค่การเขียนเท่านั้น แต่เป็นการฝังเอกสารลงในกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ความสามารถของ ClickUp ในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ จัดการโครงการที่ซับซ้อน และเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบในที่เดียว หมายความว่ามันไม่ใช่แค่ทางเลือกแทนเอกสารเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจรอีกด้วย
ลองใช้ ClickUpวันนี้!