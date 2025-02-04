บล็อก ClickUp

ผู้ช่วยเสมือนจริง AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
4 กุมภาพันธ์ 2568

สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวอยู่ในกำมือคุณเมื่อคุณมีเทคโนโลยีผู้ช่วยเสมือนอยู่เคียงข้าง

ตั้งแต่การเปิดเพลงยามเช้าไปจนถึงการเตือนให้คุณเตรียมตัวสำหรับการประชุม (และอีกมากมาย) ผู้ช่วยที่แสนสะดวกเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของเรา โดยช่วยให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น

พร้อมที่จะพบกับผู้ช่วยเสมือนจริง AI ที่ดีที่สุดในปีนี้หรือยัง? เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทัวร์อย่างรวดเร็วของผู้ช่วยเสมือนจริง AI ที่ดีที่สุดในตลาด. ให้การผจญภัยดิจิตอลเริ่มต้นขึ้น!

คุณควรค้นหาอะไรในผู้ช่วยเสมือนจริง AI?

ในแก่นแท้ คุณต้องการเครื่องมือผู้ช่วย AI เสมือนจริงเพื่อจัดการความต้องการของคุณ

ที่สำนักงาน อาจหมายถึงอะไรก็ได้ตั้งแต่การทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติไปจนถึงการช่วยคุณเขียนเนื้อหาการตลาดและการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีขึ้น มองหาโปรแกรม AI และเครื่องมือการตลาด AIที่ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณได้ดีและเหมาะสมกับขนาดหรือการเติบโตของทีมของคุณ

ที่บ้าน ผู้ช่วยเสมือนจริงสามารถช่วยคุณได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ชงกาแฟ ปรับแสงไฟ และให้คำแนะนำว่าคุณควรพาหมาไปหาสัตวแพทย์หรือไม่หลังจากมันกินช็อกโกแลตเข้าไปมองหาผู้ช่วย AI ส่วนบุคคลที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ส่วนตัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่น

พูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถยกระดับประสิทธิภาพไปอีกขั้นได้ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์?

จากซอฟต์แวร์การดำเนินโครงการไปจนถึงเครื่องมือการสร้าง แผนผังกระบวนการ และเนื้อหา คุณจะพบวิธีเพิ่มเติมในการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

10 ผู้ช่วยเสมือน AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย AI สามารถช่วยคุณทำงานต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งแต่การจัดตารางนัดหมาย การจัดลำดับความสำคัญของงาน ไปจนถึงการเขียนอีเมล และการชงกาแฟในตอนเช้าของคุณ เราจะดูคุณสมบัติ ประโยชน์ และราคาของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถเลือกผู้ช่วยที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ AI

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
เขียนให้ดีขึ้นด้วย ClickUp
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

สวัสดีครับ ผู้รักในประสิทธิภาพ! จินตนาการถึงสิ่งนี้: ทุกงาน, โครงการ, และเอกสารของคุณถูกรวมไว้ในศูนย์กลางที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียว และผู้ช่วยคนใหม่ของคุณ,ClickUp Brain, สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดนี้ได้เพื่อดำเนินการต่อจากนี้ไป

ClickUp Brain ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เลือกบทบาทของคุณ ระบุสถานการณ์ และดูมันสร้างโซลูชันเฉพาะสำหรับคุณ

นี่คือเพียงไม่กี่สิ่งที่ ClickUp Brain สามารถทำได้เพื่อคุณ:

  • ยกระดับการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ของคุณในClickUp Docs
  • สรุปเนื้อหาและหัวข้อสนทนา
  • แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย
  • แชร์โครงการและสรุปการประชุมแบบยืน
  • แปลข้อความระหว่างภาษาต่างๆ
  • ช่วยแนะนำข้อความสำหรับ AI ในการเขียนเนื้อหาโฆษณา

ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI เสมือนจริงเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบทบาทของคุณ สามารถเปลี่ยนงาน 30 นาทีให้เสร็จภายใน 30 วินาที และช่วยประหยัดเวลาให้คุณมากกว่าที่คุณเคยคาดคิด

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยเขียน AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงานของคุณ พร้อมทั้งประหยัดเวลาอย่างมากในงานประจำวันของคุณ ลองใช้ ClickUp's AI Writer for Work เป็นผู้ช่วยเสมือนของคุณที่สำนักงานและขณะเดินทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ระบบอัตโนมัติตั้งค่าได้ง่ายมาก
  • ทำงานได้ดีเยี่ยมในการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า
  • ผู้ช่วยเขียนด้วย AI สามารถให้คำแนะนำขณะที่คุณเขียน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,775 รายการ)

2. Google Assistant – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางด้วย AI

แดชบอร์ด Google Assistant
ผ่านGoogle Assistant

Google Assistant พัฒนาโดย Google ทำงานได้หลากหลายอุปกรณ์ ตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงจอแสดงผลอัจฉริยะ

มันเป็นผู้ช่วยในบ้านที่น่าประทับใจ; ในการเปิดใช้งาน คุณเพียงแค่พูดว่า "เฮ้ Google" หรือ "โอเค Google"

ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วยเสียง AI สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งค่าการนัดหมาย ย้ายการประชุม และตั้งนาฬิกาปลุกโดยไม่ต้องเปิดแอป หรือแปลภาษาต่างประเทศในระหว่างการเดินทางธุรกิจของคุณด้วยกล้องของคุณเพียงอย่างเดียว คุณยังสามารถผ่อนคลายและขอให้ผู้ช่วยเล่นเพลงโปรดของคุณหรือติดตามพอดแคสต์ล่าสุดของคุณได้อีกด้วย

รายการนี้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้น เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไป ผู้ช่วย AI จะขยายขอบเขตความสามารถของมัน กลายเป็นเพื่อน AI ที่ขาดไม่ได้มากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Assistant

  • รับพยากรณ์อากาศประจำวันหรือติดตามข่าวสารด้วยคำสั่งเช่น "เฮ้ Google, พยากรณ์อากาศวันนี้เป็นอย่างไร?"
  • ตั้งงานหรือปลุกได้ง่าย เช่น "เฮ้ Google ตั้งปลุกตอน 6 โมงเช้า"
  • โทรออกหรือส่งข้อความโดยพูดว่า "เฮ้ Google โทรหาพ่อ"

ข้อจำกัดของ Google Assistant

  • ผู้ตรวจสอบบางรายระบุว่าเครื่องมืออาจมีข้อบกพร่อง
  • เครื่องมือนี้อาจไม่เข้าใจคำสั่งของคุณได้ดีเสมอไป

ราคาของ Google Assistant

  • ฟรีเมื่อซื้อสินค้า

คะแนนและรีวิวของ Google Assistant

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. แบบโสเครติส – เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนและครู

แดชบอร์ดแบบโสเครติส
ผ่านทางวิธีซอกราติค

แอปการเรียนรู้ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์Socratic ช่วยให้นักเรียนเข้าใจงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การจดจำข้อความและเสียงเพื่อเชื่อมต่อนักเรียนกับแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้แนวคิดเบื้องหลังปัญหาใดๆ

Socratic ใช้หลากหลายวิธีการเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ สามารถให้ภาพสำหรับผู้เรียนที่ชอบการมองเห็น หรือคำแนะนำแบบขั้นตอนสำหรับผู้เรียนที่ชอบการสัมผัส นักเรียนยังสามารถใช้คู่มือการศึกษาที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญและคำถามฝึกหัดเพื่อฝึกฝนและจดจำข้อมูลได้อีกด้วย

นักเรียนหลายล้านคนทั่วโลกได้ใช้ Socratic. ครูและนักเรียนได้ชื่นชมมันสำหรับความสามารถในการช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบโสเครติส

  • ใช้ได้กับทุกวิชา
  • ปริมาณมากของเอกสารการวิจัย
  • ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของวิธีการซอกราติค

  • โดยรวมแล้ว รีวิวต่าง ๆ บ่นเกี่ยวกับเวอร์ชันใหม่และบอกว่าพวกเขาชอบเวอร์ชันเก่ามากกว่า
  • ปุ่มถ่ายภาพมีรายงานว่า "มีข้อบกพร่อง"

การตั้งราคาแบบโสเครติส

  • ติดตั้งฟรี อาจมีค่าใช้จ่ายในแอป

การให้คะแนนและรีวิวแบบโสเครติส

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. Amazon Alexa – เหมาะที่สุดสำหรับงานในบ้าน

ผู้ช่วยเสียง Amazon Alexa Dashboard
ผ่านทางAmazon Alexa

Amazon Alexa เป็นผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะที่สามารถควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม รับข้อมูล ตั้งการแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้ช่วยเสียงจะทำงานเมื่อพูดว่า "Alexa" หรือ "Amazon" จากนั้นจะตอบสนองต่อการโต้ตอบด้วยเสียงของคุณ

อเล็กซ่าพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมถึงสมาร์ทโฟน ลำโพงอัจฉริยะ และจอแสดงผลอัจฉริยะ

ผู้ช่วยเสมือนนี้สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่รองรับได้ เช่น ไฟ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และล็อคประตู คุณสามารถทำทุกอย่างได้ตั้งแต่เพิ่มขวดเนยถั่วลงในรายการช้อปปิ้ง ตั้งค่าการแจ้งเตือนงานรับข่าวสารอัปเดต และตอบคำถามที่อิงข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว

อเล็กซ่าเป็นผู้ช่วยเสมือนจริงที่ทรงพลังด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น หากคุณกำลังมองหาวิธีควบคุมบ้านอัจฉริยะของคุณ รับข้อมูล หรือความบันเทิง อเล็กซ่าอาจเป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon Alexa

  • เชื่อถือได้, ทำงานลื่นไหล
  • แจ้งเตือนเมื่อพัสดุจาก Amazon ของคุณมาถึง
  • สั่งซื้อสินค้าจาก Amazon ได้ง่ายๆ เพียงสั่งผ่าน Alexa
  • สั่งการและส่งข้อความ

ข้อจำกัดของ Amazon Alexa

  • ทำงานผ่าน WiFi ดังนั้นหากอินเทอร์เน็ตของคุณหลุด Alexa ก็จะหยุดทำงานด้วย
  • ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับสมาชิก Amazon Prime; สมาชิกที่ไม่ใช่ Prime อาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากัน

ราคาของ Amazon Alexa

  • ฟรีเมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ

คะแนนและรีวิวของ Amazon Alexa

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Cortana – เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

แผงควบคุม Cortana
ผ่านทางCortana

Cortana เป็นผู้ช่วยเสมือนจริงที่พัฒนาโดย Microsoft สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของบริษัท Cortana ช่วยผู้ใช้ในการทำงานต่างๆ ด้วยคำสั่งเสียง ให้การแจ้งเตือน ตอบคำถาม และให้คำแนะนำ

หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Cortana คือความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทำให้ประสบการณ์การใช้งานมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น Cortana มี "Notebook" ที่เก็บข้อมูลการตั้งค่าและความชอบของผู้ใช้เพื่อให้บริการที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สิ่งนี้ช่วยให้ Cortana เข้าใจรูปแบบและความชอบของผู้ใช้เพื่อเสนอคำแนะนำที่ดีขึ้นและเหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลของตนได้กับ Cortana ฟีเจอร์ Notebook ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูและควบคุมข้อมูลที่ Cortana เข้าถึงได้ ทำให้การปรับแต่งเป็นไปอย่างโปร่งใส

แม้ว่า Cortana จะถูกออกแบบมาเพื่อระบบปฏิบัติการ Windows เป็นหลักในตอนแรก แต่ Microsoft ได้ขยายการให้บริการไปยังอุปกรณ์ Android และ iOS ซึ่งช่วยให้การซิงโครไนซ์การแจ้งเตือน บันทึก และงานอื่น ๆ ระหว่างหลายแพลตฟอร์มเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

ไมโครซอฟท์ได้เปลี่ยนทิศทางของ Cortana จากผู้ช่วยเสมือนจริงสำหรับผู้บริโภคทั่วไป (เช่น Amazon's Alexa หรือ Apple's Siri) ไปสู่การเป็นผู้ช่วยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นภายในชุดโปรแกรม Microsoft 365

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cortana

  • คำสั่งเสียงด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
  • Cortana เรียนรู้ความชอบของคุณและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
  • ควบคุมไฟ, เทอร์โมสตัท, และอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยเสียงของคุณ

ข้อจำกัดของ Cortana

  • ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป จะถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย Windows CoPilot ในเร็ว ๆ นี้
  • ไม่มีให้บริการในทุกประเทศหรือทุกภาษา
  • บางครั้งอาจเข้าใจคำขอของคุณผิดหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ราคาของ Cortana

  • รวมอยู่กับเครื่องมือของ Microsoft

คะแนนและรีวิวของ Cortana

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. Alli AI – เหมาะที่สุดสำหรับ SEO

แดชบอร์ด AI Alli
ผ่านทางAlli AI

แพลตฟอร์มอัตโนมัติ SEO Alli AI ช่วยให้เอเจนซี่, ที่ปรึกษา, และนักทำ SEO ภายในองค์กรสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของพวกเขาได้ภายในไม่กี่นาที

สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโค้ดและเนื้อหาได้หลายพันถึงหลายล้านรายการภายในไม่กี่นาที และทำงานร่วมกับระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ได้ทุกประเภท

ด้วย Alli AI คุณสามารถจัดการ SEO ทั้งหมดของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว และควบคุมการดำเนินการ SEO ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับแต่งเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alli AI

  • อินเตอร์เฟซสะอาด ใช้งานง่าย
  • ทำงานได้ดีมากในการติดตามคำหลักที่เน้นและเสนอคำแนะนำ
  • วิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณและให้คำแนะนำแบบส่วนตัวทีละขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อเพิ่มอันดับเว็บไซต์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Alli AI

  • มันให้รายการยาวของการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยไม่มีวิธีในการลบเมื่อคุณแก้ไขแล้ว
  • ใช้เวลานานในการอัปโหลดคำค้นหาของคุณไปยังโปรแกรม
  • กระบวนการวิเคราะห์อาจช้าและใช้เวลานาน
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีเมื่อเทียบกับผู้ช่วยเสมือนที่ใช้ AI อื่น ๆ
  • อาจค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของ Alli AI

  • ที่ปรึกษา: $249/เดือน 10 เว็บไซต์
  • เอเจนซี: $499/เดือน 25 เว็บไซต์
  • องค์กร: $999/เดือน ไม่จำกัดเว็บไซต์

การจัดอันดับและรีวิวของ Alli AI

  • G2: 4. 3/5 (6+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 12+ รายการ)

7. วอลลี – เหมาะที่สุดสำหรับงานส่วนตัว

แดชบอร์ด Wally AI
ผ่านทางWally AI

ในภารกิจเพื่อ "ยกระดับชีวิตของคุณ" Wally AI มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเลิศให้กับชีวิตการทำงานและที่บ้านของคุณ เขาเป็นหุ่นยนต์เช้าที่ตื่นแต่เช้าเพื่อร่างคำตอบสำหรับอีเมลของคุณ ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ตรวจสอบและแก้ไขในตอนเช้า

เครื่องมือ Wally AI ยังอยู่ในช่วงเบต้า โดยมีแผนที่จะขยายไปยังคำแนะนำปฏิทิน, สรุป YouTube, และอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นของวอลลี

  • เครื่องมือสรุปที่ยอดเยี่ยมและสะดวก
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
  • แผนการเปิดตัวชุดคุณสมบัติผู้ช่วย AI ที่ยอดเยี่ยมในเร็วๆ นี้

การเลียนแบบวอลลี

  • เกือบทุกฟีเจอร์ยังอยู่ในช่วงเบต้า
  • ยังไม่มีรีวิวที่ผ่านการตรวจสอบบน G2 หรือ Capterra

วอลลี่ พริซซิ่ง

  • ติดต่อวอลลีเพื่อทราบราคา

คะแนนและรีวิวของวอลลี

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. Tabnine – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดด้วย AI

แดชบอร์ด Tabnine
ผ่านทางTabnine

Tabnine AI Assistant เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการเขียนโค้ดที่ช่วยให้นักพัฒนาเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเติมโค้ดอัตโนมัติ

มันขับเคลื่อนด้วยระบบแมชชีนเลิร์นนิง และสามารถเรียนรู้จากสไตล์การเขียนโค้ดและความชอบของคุณเพื่อให้การเติมข้อความที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

Tabnine มีให้บริการในภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษา รวมถึง Python, Java, JavaScript และ C++

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine

  • ให้คำแนะนำโค้ดตามภาษาโปรแกรมของคุณ
  • น้ำหนักเบามากและใช้งานง่าย
  • การเข้ารหัสอัตโนมัติที่สะดวกใช้งานได้ดีสำหรับการเข้ารหัสพื้นฐาน

ข้อจำกัดของ Tabnine

  • ไม่สามารถทำงานได้ดีหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรง และไม่มีฟีเจอร์ใช้งานแบบออฟไลน์
  • คำแนะนำโค้ดพื้นฐานดี แต่มีปัญหาในการใช้เฟรมเวิร์ก UI
  • การเติมข้อความอัตโนมัติสำหรับ Python ไม่มีการแข่งขัน

ราคาของ Tabnine

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Tabnine

  • G2: 4. 1/5 (33+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)

9. Parrot AI – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมด้วย AI

พาร็อต เอไอ แดชบอร์ด
ผ่านทางParrot AI

Parrot AI เป็นพื้นที่ความรู้ AI สำหรับทีม บันทึกและถอดเสียงการประชุม เปลี่ยนเป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งธุรกิจของคุณ

ทีมใช้แพลตฟอร์มเพื่อจับภาพ, จัดระเบียบ, และแบ่งปันความรู้จากการประชุม, การสนทนา, และเอกสาร

Parrot ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการถอดเสียงการประชุม ระบุหัวข้อสำคัญ และสกัดข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือนี้ช่วยให้การสร้างสรุปการประชุม การแบ่งปันบันทึก และการทำงานร่วมกันในโครงการเป็นเรื่องง่าย เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้สำหรับทีมทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Parrot AI

  • แปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
  • ค้นหาส่วนที่สำคัญที่สุดของการประชุมของคุณ
  • สร้างสรุปและไฮไลท์

ข้อจำกัดของ Parrot AI

  • บางครั้งพวกเขาทำผิดพลาดในการถอดความหรือระบุหัวข้อสำคัญ
  • อาจพลาดข้อมูลสำคัญบางอย่างในการประชุม
  • แผนการกำหนดราคาอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป

ราคาของ Parrot AI

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $24/เดือน
  • ทีม: $16/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Parrot AI

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. Braina Virtual Assistant – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้พีซี

แดชบอร์ดผู้ช่วยเสมือนจริง Braina
ผ่านทางผู้ช่วยเสมือน Braina

Braina อาจไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเท่ากับยักษ์ใหญ่เช่น Cortana, Google Assistant, หรือ Siri แต่ Braina มอบชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ต้องการประสบการณ์การควบคุมด้วยเสียงที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Braina ให้ความสำคัญกับงานคอมพิวเตอร์และความสามารถในการปรับแต่งทำให้มันน่าสนใจสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันเฉพาะ Braina ผู้ใช้สามารถให้คำสั่งเสียงเพื่อควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น เปิดไฟล์, จัดการหน้าต่าง, ค้นหาเว็บ, และอื่น ๆ อีกมากมาย Braina มีฟีเจอร์การพิมพ์ด้วยเสียง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้โดยไม่ต้องพิมพ์เอง ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับการสร้างเอกสาร ส่งอีเมล หรือทำงานใดๆ ที่ต้องป้อนข้อความ

ด้วย Braina ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บ ค้นหาคำจำกัดความ หรือหาวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งเสียง แอป Braina สำหรับ Android ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลได้ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดการงานนำเสนอหรือควบคุมการเล่นสื่อโดยไม่ต้องอยู่ใกล้คอมพิวเตอร์

Braina ถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้จากการโต้ตอบของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่ามันจะกลายเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโดยการเข้าใจรูปแบบและความชอบของผู้ใช้

คุณสมบัติเด่นของ Braina Virtual Assistant

  • ผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะเพื่อเข้าใจคำพูดของผู้ใช้ได้ดีขึ้น
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมประสิทธิภาพระดับ A+
  • เชื่อถือได้สูงและหลากหลายสำหรับการสั่งงานด้วยเสียงและการบันทึกคำพูด

ข้อจำกัดของ Braina Virtual Assistant

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
  • เครื่องมือสำหรับ Windows เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับ Chromebook ได้

Braina ผู้ช่วยเสมือนจริง ราคา

  • การซื้อครั้งเดียว $199

Braina Virtual Assistant คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 3. 8/5 (22+ รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยผู้ช่วยเสมือนจริง AI

การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรา

จากการจัดการงานประจำที่บ้านไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน ความมหัศจรรย์ของ AI เหล่านี้มอบโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

ในบรรดาผู้แข่งขัน ClickUp ถือเป็นหนึ่งในผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุด ด้วยความสามารถในการปรับแต่งความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับบทบาทเฉพาะของธุรกิจทุกขนาด Google Assistant และ Amazon Alexa ยังคงครองตลาดบ้านด้วยเครื่องมือ AIที่สะดวกซึ่งทำให้ชีวิตส่วนตัวของเราง่ายขึ้น

แม้โลกของเราจะวุ่นวายเพียงใด การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวก็เป็นไปได้ในปี 2024 ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนผู้ช่วย AI

พร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือยัง? สำรวจ ClickUp AI และสัมผัสอนาคตของการจัดการงาน!