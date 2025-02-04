ผู้ช่วยเสมือนจริง AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวอยู่ในกำมือคุณเมื่อคุณมีเทคโนโลยีผู้ช่วยเสมือนอยู่เคียงข้าง
ตั้งแต่การเปิดเพลงยามเช้าไปจนถึงการเตือนให้คุณเตรียมตัวสำหรับการประชุม (และอีกมากมาย) ผู้ช่วยที่แสนสะดวกเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของเรา โดยช่วยให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น
พร้อมที่จะพบกับผู้ช่วยเสมือนจริง AI ที่ดีที่สุดในปีนี้หรือยัง? เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทัวร์อย่างรวดเร็วของผู้ช่วยเสมือนจริง AI ที่ดีที่สุดในตลาด. ให้การผจญภัยดิจิตอลเริ่มต้นขึ้น!
คุณควรค้นหาอะไรในผู้ช่วยเสมือนจริง AI?
ในแก่นแท้ คุณต้องการเครื่องมือผู้ช่วย AI เสมือนจริงเพื่อจัดการความต้องการของคุณ
ที่สำนักงาน อาจหมายถึงอะไรก็ได้ตั้งแต่การทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติไปจนถึงการช่วยคุณเขียนเนื้อหาการตลาดและการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีขึ้น มองหาโปรแกรม AI และเครื่องมือการตลาด AIที่ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณได้ดีและเหมาะสมกับขนาดหรือการเติบโตของทีมของคุณ
ที่บ้าน ผู้ช่วยเสมือนจริงสามารถช่วยคุณได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ชงกาแฟ ปรับแสงไฟ และให้คำแนะนำว่าคุณควรพาหมาไปหาสัตวแพทย์หรือไม่หลังจากมันกินช็อกโกแลตเข้าไปมองหาผู้ช่วย AI ส่วนบุคคลที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ส่วนตัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่น
พูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถยกระดับประสิทธิภาพไปอีกขั้นได้ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์?
จากซอฟต์แวร์การดำเนินโครงการไปจนถึงเครื่องมือการสร้าง แผนผังกระบวนการ และเนื้อหา คุณจะพบวิธีเพิ่มเติมในการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
10 ผู้ช่วยเสมือน AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย AI สามารถช่วยคุณทำงานต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งแต่การจัดตารางนัดหมาย การจัดลำดับความสำคัญของงาน ไปจนถึงการเขียนอีเมล และการชงกาแฟในตอนเช้าของคุณ เราจะดูคุณสมบัติ ประโยชน์ และราคาของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถเลือกผู้ช่วยที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ AI
สวัสดีครับ ผู้รักในประสิทธิภาพ! จินตนาการถึงสิ่งนี้: ทุกงาน, โครงการ, และเอกสารของคุณถูกรวมไว้ในศูนย์กลางที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียว และผู้ช่วยคนใหม่ของคุณ,ClickUp Brain, สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดนี้ได้เพื่อดำเนินการต่อจากนี้ไป
ClickUp Brain ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เลือกบทบาทของคุณ ระบุสถานการณ์ และดูมันสร้างโซลูชันเฉพาะสำหรับคุณ
นี่คือเพียงไม่กี่สิ่งที่ ClickUp Brain สามารถทำได้เพื่อคุณ:
- ยกระดับการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ของคุณในClickUp Docs
- สรุปเนื้อหาและหัวข้อสนทนา
- แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย
- แชร์โครงการและสรุปการประชุมแบบยืน
- แปลข้อความระหว่างภาษาต่างๆ
- ช่วยแนะนำข้อความสำหรับ AI ในการเขียนเนื้อหาโฆษณา
ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI เสมือนจริงเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบทบาทของคุณ สามารถเปลี่ยนงาน 30 นาทีให้เสร็จภายใน 30 วินาที และช่วยประหยัดเวลาให้คุณมากกว่าที่คุณเคยคาดคิด
หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยเขียน AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงานของคุณ พร้อมทั้งประหยัดเวลาอย่างมากในงานประจำวันของคุณ ลองใช้ ClickUp's AI Writer for Work เป็นผู้ช่วยเสมือนของคุณที่สำนักงานและขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระบบอัตโนมัติตั้งค่าได้ง่ายมาก
- ทำงานได้ดีเยี่ยมในการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า
- ผู้ช่วยเขียนด้วย AI สามารถให้คำแนะนำขณะที่คุณเขียน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,775 รายการ)
2. Google Assistant – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางด้วย AI
Google Assistant พัฒนาโดย Google ทำงานได้หลากหลายอุปกรณ์ ตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงจอแสดงผลอัจฉริยะ
มันเป็นผู้ช่วยในบ้านที่น่าประทับใจ; ในการเปิดใช้งาน คุณเพียงแค่พูดว่า "เฮ้ Google" หรือ "โอเค Google"
ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วยเสียง AI สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งค่าการนัดหมาย ย้ายการประชุม และตั้งนาฬิกาปลุกโดยไม่ต้องเปิดแอป หรือแปลภาษาต่างประเทศในระหว่างการเดินทางธุรกิจของคุณด้วยกล้องของคุณเพียงอย่างเดียว คุณยังสามารถผ่อนคลายและขอให้ผู้ช่วยเล่นเพลงโปรดของคุณหรือติดตามพอดแคสต์ล่าสุดของคุณได้อีกด้วย
รายการนี้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้น เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไป ผู้ช่วย AI จะขยายขอบเขตความสามารถของมัน กลายเป็นเพื่อน AI ที่ขาดไม่ได้มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Assistant
- รับพยากรณ์อากาศประจำวันหรือติดตามข่าวสารด้วยคำสั่งเช่น "เฮ้ Google, พยากรณ์อากาศวันนี้เป็นอย่างไร?"
- ตั้งงานหรือปลุกได้ง่าย เช่น "เฮ้ Google ตั้งปลุกตอน 6 โมงเช้า"
- โทรออกหรือส่งข้อความโดยพูดว่า "เฮ้ Google โทรหาพ่อ"
ข้อจำกัดของ Google Assistant
- ผู้ตรวจสอบบางรายระบุว่าเครื่องมืออาจมีข้อบกพร่อง
- เครื่องมือนี้อาจไม่เข้าใจคำสั่งของคุณได้ดีเสมอไป
ราคาของ Google Assistant
- ฟรีเมื่อซื้อสินค้า
คะแนนและรีวิวของ Google Assistant
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. แบบโสเครติส – เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนและครู
แอปการเรียนรู้ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์Socratic ช่วยให้นักเรียนเข้าใจงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การจดจำข้อความและเสียงเพื่อเชื่อมต่อนักเรียนกับแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้แนวคิดเบื้องหลังปัญหาใดๆ
Socratic ใช้หลากหลายวิธีการเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ สามารถให้ภาพสำหรับผู้เรียนที่ชอบการมองเห็น หรือคำแนะนำแบบขั้นตอนสำหรับผู้เรียนที่ชอบการสัมผัส นักเรียนยังสามารถใช้คู่มือการศึกษาที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญและคำถามฝึกหัดเพื่อฝึกฝนและจดจำข้อมูลได้อีกด้วย
นักเรียนหลายล้านคนทั่วโลกได้ใช้ Socratic. ครูและนักเรียนได้ชื่นชมมันสำหรับความสามารถในการช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบโสเครติส
- ใช้ได้กับทุกวิชา
- ปริมาณมากของเอกสารการวิจัย
- ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของวิธีการซอกราติค
- โดยรวมแล้ว รีวิวต่าง ๆ บ่นเกี่ยวกับเวอร์ชันใหม่และบอกว่าพวกเขาชอบเวอร์ชันเก่ามากกว่า
- ปุ่มถ่ายภาพมีรายงานว่า "มีข้อบกพร่อง"
การตั้งราคาแบบโสเครติส
- ติดตั้งฟรี อาจมีค่าใช้จ่ายในแอป
การให้คะแนนและรีวิวแบบโสเครติส
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. Amazon Alexa – เหมาะที่สุดสำหรับงานในบ้าน
Amazon Alexa เป็นผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะที่สามารถควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม รับข้อมูล ตั้งการแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ช่วยเสียงจะทำงานเมื่อพูดว่า "Alexa" หรือ "Amazon" จากนั้นจะตอบสนองต่อการโต้ตอบด้วยเสียงของคุณ
อเล็กซ่าพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมถึงสมาร์ทโฟน ลำโพงอัจฉริยะ และจอแสดงผลอัจฉริยะ
ผู้ช่วยเสมือนนี้สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่รองรับได้ เช่น ไฟ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และล็อคประตู คุณสามารถทำทุกอย่างได้ตั้งแต่เพิ่มขวดเนยถั่วลงในรายการช้อปปิ้ง ตั้งค่าการแจ้งเตือนงานรับข่าวสารอัปเดต และตอบคำถามที่อิงข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว
อเล็กซ่าเป็นผู้ช่วยเสมือนจริงที่ทรงพลังด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น หากคุณกำลังมองหาวิธีควบคุมบ้านอัจฉริยะของคุณ รับข้อมูล หรือความบันเทิง อเล็กซ่าอาจเป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon Alexa
- เชื่อถือได้, ทำงานลื่นไหล
- แจ้งเตือนเมื่อพัสดุจาก Amazon ของคุณมาถึง
- สั่งซื้อสินค้าจาก Amazon ได้ง่ายๆ เพียงสั่งผ่าน Alexa
- สั่งการและส่งข้อความ
ข้อจำกัดของ Amazon Alexa
- ทำงานผ่าน WiFi ดังนั้นหากอินเทอร์เน็ตของคุณหลุด Alexa ก็จะหยุดทำงานด้วย
- ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับสมาชิก Amazon Prime; สมาชิกที่ไม่ใช่ Prime อาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากัน
ราคาของ Amazon Alexa
- ฟรีเมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ
คะแนนและรีวิวของ Amazon Alexa
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Cortana – เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Cortana เป็นผู้ช่วยเสมือนจริงที่พัฒนาโดย Microsoft สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของบริษัท Cortana ช่วยผู้ใช้ในการทำงานต่างๆ ด้วยคำสั่งเสียง ให้การแจ้งเตือน ตอบคำถาม และให้คำแนะนำ
หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Cortana คือความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทำให้ประสบการณ์การใช้งานมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น Cortana มี "Notebook" ที่เก็บข้อมูลการตั้งค่าและความชอบของผู้ใช้เพื่อให้บริการที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สิ่งนี้ช่วยให้ Cortana เข้าใจรูปแบบและความชอบของผู้ใช้เพื่อเสนอคำแนะนำที่ดีขึ้นและเหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลของตนได้กับ Cortana ฟีเจอร์ Notebook ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูและควบคุมข้อมูลที่ Cortana เข้าถึงได้ ทำให้การปรับแต่งเป็นไปอย่างโปร่งใส
แม้ว่า Cortana จะถูกออกแบบมาเพื่อระบบปฏิบัติการ Windows เป็นหลักในตอนแรก แต่ Microsoft ได้ขยายการให้บริการไปยังอุปกรณ์ Android และ iOS ซึ่งช่วยให้การซิงโครไนซ์การแจ้งเตือน บันทึก และงานอื่น ๆ ระหว่างหลายแพลตฟอร์มเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ไมโครซอฟท์ได้เปลี่ยนทิศทางของ Cortana จากผู้ช่วยเสมือนจริงสำหรับผู้บริโภคทั่วไป (เช่น Amazon's Alexa หรือ Apple's Siri) ไปสู่การเป็นผู้ช่วยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นภายในชุดโปรแกรม Microsoft 365
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cortana
- คำสั่งเสียงด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- Cortana เรียนรู้ความชอบของคุณและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
- ควบคุมไฟ, เทอร์โมสตัท, และอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยเสียงของคุณ
ข้อจำกัดของ Cortana
- ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป จะถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย Windows CoPilot ในเร็ว ๆ นี้
- ไม่มีให้บริการในทุกประเทศหรือทุกภาษา
- บางครั้งอาจเข้าใจคำขอของคุณผิดหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ Cortana
- รวมอยู่กับเครื่องมือของ Microsoft
คะแนนและรีวิวของ Cortana
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Alli AI – เหมาะที่สุดสำหรับ SEO
แพลตฟอร์มอัตโนมัติ SEO Alli AI ช่วยให้เอเจนซี่, ที่ปรึกษา, และนักทำ SEO ภายในองค์กรสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของพวกเขาได้ภายในไม่กี่นาที
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโค้ดและเนื้อหาได้หลายพันถึงหลายล้านรายการภายในไม่กี่นาที และทำงานร่วมกับระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ได้ทุกประเภท
ด้วย Alli AI คุณสามารถจัดการ SEO ทั้งหมดของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว และควบคุมการดำเนินการ SEO ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับแต่งเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alli AI
- อินเตอร์เฟซสะอาด ใช้งานง่าย
- ทำงานได้ดีมากในการติดตามคำหลักที่เน้นและเสนอคำแนะนำ
- วิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณและให้คำแนะนำแบบส่วนตัวทีละขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อเพิ่มอันดับเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Alli AI
- มันให้รายการยาวของการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยไม่มีวิธีในการลบเมื่อคุณแก้ไขแล้ว
- ใช้เวลานานในการอัปโหลดคำค้นหาของคุณไปยังโปรแกรม
- กระบวนการวิเคราะห์อาจช้าและใช้เวลานาน
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีเมื่อเทียบกับผู้ช่วยเสมือนที่ใช้ AI อื่น ๆ
- อาจค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Alli AI
- ที่ปรึกษา: $249/เดือน 10 เว็บไซต์
- เอเจนซี: $499/เดือน 25 เว็บไซต์
- องค์กร: $999/เดือน ไม่จำกัดเว็บไซต์
การจัดอันดับและรีวิวของ Alli AI
- G2: 4. 3/5 (6+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 12+ รายการ)
7. วอลลี – เหมาะที่สุดสำหรับงานส่วนตัว
ในภารกิจเพื่อ "ยกระดับชีวิตของคุณ" Wally AI มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเลิศให้กับชีวิตการทำงานและที่บ้านของคุณ เขาเป็นหุ่นยนต์เช้าที่ตื่นแต่เช้าเพื่อร่างคำตอบสำหรับอีเมลของคุณ ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ตรวจสอบและแก้ไขในตอนเช้า
เครื่องมือ Wally AI ยังอยู่ในช่วงเบต้า โดยมีแผนที่จะขยายไปยังคำแนะนำปฏิทิน, สรุป YouTube, และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของวอลลี
- เครื่องมือสรุปที่ยอดเยี่ยมและสะดวก
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
- แผนการเปิดตัวชุดคุณสมบัติผู้ช่วย AI ที่ยอดเยี่ยมในเร็วๆ นี้
การเลียนแบบวอลลี
- เกือบทุกฟีเจอร์ยังอยู่ในช่วงเบต้า
- ยังไม่มีรีวิวที่ผ่านการตรวจสอบบน G2 หรือ Capterra
วอลลี่ พริซซิ่ง
- ติดต่อวอลลีเพื่อทราบราคา
คะแนนและรีวิวของวอลลี
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Tabnine – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดด้วย AI
Tabnine AI Assistant เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการเขียนโค้ดที่ช่วยให้นักพัฒนาเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเติมโค้ดอัตโนมัติ
มันขับเคลื่อนด้วยระบบแมชชีนเลิร์นนิง และสามารถเรียนรู้จากสไตล์การเขียนโค้ดและความชอบของคุณเพื่อให้การเติมข้อความที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
Tabnine มีให้บริการในภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษา รวมถึง Python, Java, JavaScript และ C++
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine
- ให้คำแนะนำโค้ดตามภาษาโปรแกรมของคุณ
- น้ำหนักเบามากและใช้งานง่าย
- การเข้ารหัสอัตโนมัติที่สะดวกใช้งานได้ดีสำหรับการเข้ารหัสพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ Tabnine
- ไม่สามารถทำงานได้ดีหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรง และไม่มีฟีเจอร์ใช้งานแบบออฟไลน์
- คำแนะนำโค้ดพื้นฐานดี แต่มีปัญหาในการใช้เฟรมเวิร์ก UI
- การเติมข้อความอัตโนมัติสำหรับ Python ไม่มีการแข่งขัน
ราคาของ Tabnine
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Tabnine
- G2: 4. 1/5 (33+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)
9. Parrot AI – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมด้วย AI
Parrot AI เป็นพื้นที่ความรู้ AI สำหรับทีม บันทึกและถอดเสียงการประชุม เปลี่ยนเป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งธุรกิจของคุณ
ทีมใช้แพลตฟอร์มเพื่อจับภาพ, จัดระเบียบ, และแบ่งปันความรู้จากการประชุม, การสนทนา, และเอกสาร
Parrot ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการถอดเสียงการประชุม ระบุหัวข้อสำคัญ และสกัดข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือนี้ช่วยให้การสร้างสรุปการประชุม การแบ่งปันบันทึก และการทำงานร่วมกันในโครงการเป็นเรื่องง่าย เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้สำหรับทีมทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Parrot AI
- แปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
- ค้นหาส่วนที่สำคัญที่สุดของการประชุมของคุณ
- สร้างสรุปและไฮไลท์
ข้อจำกัดของ Parrot AI
- บางครั้งพวกเขาทำผิดพลาดในการถอดความหรือระบุหัวข้อสำคัญ
- อาจพลาดข้อมูลสำคัญบางอย่างในการประชุม
- แผนการกำหนดราคาอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป
ราคาของ Parrot AI
- ฟรี
- ส่วนตัว: $24/เดือน
- ทีม: $16/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Parrot AI
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Braina Virtual Assistant – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้พีซี
Braina อาจไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเท่ากับยักษ์ใหญ่เช่น Cortana, Google Assistant, หรือ Siri แต่ Braina มอบชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ต้องการประสบการณ์การควบคุมด้วยเสียงที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Braina ให้ความสำคัญกับงานคอมพิวเตอร์และความสามารถในการปรับแต่งทำให้มันน่าสนใจสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันเฉพาะ Braina ผู้ใช้สามารถให้คำสั่งเสียงเพื่อควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น เปิดไฟล์, จัดการหน้าต่าง, ค้นหาเว็บ, และอื่น ๆ อีกมากมาย Braina มีฟีเจอร์การพิมพ์ด้วยเสียง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้โดยไม่ต้องพิมพ์เอง ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับการสร้างเอกสาร ส่งอีเมล หรือทำงานใดๆ ที่ต้องป้อนข้อความ
ด้วย Braina ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บ ค้นหาคำจำกัดความ หรือหาวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งเสียง แอป Braina สำหรับ Android ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลได้ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดการงานนำเสนอหรือควบคุมการเล่นสื่อโดยไม่ต้องอยู่ใกล้คอมพิวเตอร์
Braina ถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้จากการโต้ตอบของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่ามันจะกลายเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโดยการเข้าใจรูปแบบและความชอบของผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ Braina Virtual Assistant
- ผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะเพื่อเข้าใจคำพูดของผู้ใช้ได้ดีขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมประสิทธิภาพระดับ A+
- เชื่อถือได้สูงและหลากหลายสำหรับการสั่งงานด้วยเสียงและการบันทึกคำพูด
ข้อจำกัดของ Braina Virtual Assistant
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- เครื่องมือสำหรับ Windows เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับ Chromebook ได้
Braina ผู้ช่วยเสมือนจริง ราคา
- การซื้อครั้งเดียว $199
Braina Virtual Assistant คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 3. 8/5 (22+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยผู้ช่วยเสมือนจริง AI
การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรา
จากการจัดการงานประจำที่บ้านไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน ความมหัศจรรย์ของ AI เหล่านี้มอบโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล
ในบรรดาผู้แข่งขัน ClickUp ถือเป็นหนึ่งในผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุด ด้วยความสามารถในการปรับแต่งความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับบทบาทเฉพาะของธุรกิจทุกขนาด Google Assistant และ Amazon Alexa ยังคงครองตลาดบ้านด้วยเครื่องมือ AIที่สะดวกซึ่งทำให้ชีวิตส่วนตัวของเราง่ายขึ้น
แม้โลกของเราจะวุ่นวายเพียงใด การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวก็เป็นไปได้ในปี 2024 ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนผู้ช่วย AI
พร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือยัง? สำรวจ ClickUp AI และสัมผัสอนาคตของการจัดการงาน!