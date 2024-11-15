บล็อก ClickUp

11 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการวางแผนบทเรียนในปี 2025

15 พฤศจิกายน 2567

การสร้างแผนการสอนมักรู้สึกเหมือนการแข่งขันกับเวลา—การบาลานซ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ ความชัดเจน และความปฏิบัติได้จริงภายในเวลาที่จำกัด

การค้นหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยไม่ลดคุณภาพนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

โชคดีที่เครื่องมือ AI สำหรับการวางแผนการสอนมอบโซลูชันที่ทำให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและน่าสนใจยิ่งขึ้น

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเครื่องมือ 11 อันดับแรกที่ช่วยครูประหยัดเวลา จัดระเบียบ และมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย พร้อมทั้งปรับปรุงการจัดการชั้นเรียน 🧑‍🏫

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายการเครื่องมือ AI 11 อันดับแรกสำหรับการวางแผนบทเรียน:

  • ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI, การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน)
  • โรงเรียนเวทมนตร์ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะบุคคลและการปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน)
  • Eduaide. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับบทเรียนแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์การตอบสนองของนักเรียน)
  • เพื่อนร่วมชั้นอัตโนมัติ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนอัตโนมัติและการปรับเนื้อหาให้แตกต่างกัน)
  • Curipod (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบโครงงานและการออกแบบบทเรียนเชิงโต้ตอบ)
  • LessonPlans. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานและการบูรณาการการประเมินผล)
  • แชทจีพีที (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาบทเรียนที่ยืดหยุ่นและแนวทางการสอนที่สร้างสรรค์)
  • Quizizz (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการประเมินแบบโต้ตอบและประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเกม)
  • แผนงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบทเรียนอย่างครอบคลุมและการติดตามมาตรฐาน)
  • ผู้ช่วยการเรียนรู้ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยสอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสร้างทรัพยากร)
  • Learnt.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน)

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการวางแผนบทเรียน?

การค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนการสอนของคุณได้. นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรให้ความสำคัญ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาฝึกอบรมนานหรือมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ความสามารถในการสร้างแผนการสอนที่ละเอียดและปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนที่แตกต่างกัน
  • คลังเนื้อหา: เข้าถึงเทมเพลต, ไอเดียบทเรียน, หรือกิจกรรมสำเร็จรูปได้ทันที เพื่อประหยัดเวลาและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ตัวเลือกในการแชร์และสร้างแผนการสอนร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนความคิด

🔍 คุณทราบหรือไม่? ตลาด AI ในด้านการศึกษาทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 31.2% ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งสามารถปรับแต่งการศึกษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

เครื่องมือ AI 11 อันดับแรกสำหรับการวางแผนบทเรียน

การค้นหาเครื่องมือวางแผนการสอน AI สำหรับชั้นเรียนการเขียนแบบสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบอาจรู้สึกท่วมท้น ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่

เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา, จัดระเบียบ, และสร้างบทเรียนที่น่าสนใจซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น. มาเริ่มกันเลย! 👇

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI, การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน)

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งรวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI, คุณสมบัติการจัดการงาน, และความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การวางแผนบทเรียนง่ายขึ้น ClickUp Education Softwareมอบทุกสิ่งที่ครูต้องการเพื่อวางแผน, จัดระเบียบ, และดำเนินการสอนในหนึ่งพื้นที่ทำงานที่ราบรื่น

คลิกอัพ เบรน

ClickUp Brain: แผนการเรียนการสอนการเรียนรู้ภาษาใน Docs
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างแผนการสอนโดยละเอียดใน ClickUp Docs ได้ทันที

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนบทเรียนด้วย AI ที่ผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานของ ClickUp โดยตรง

มันมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการสอน, การทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น, และการให้คำแนะนำที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์การสอนและเป้าหมายการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

ClickUp Docs

ตัวอย่างเช่น ใน ClickUp Docs คุณสามารถขอให้ Brain สร้างแผนการสอนที่ปรับให้เหมาะกับวิชาหรือระดับชั้นเรียนเฉพาะได้ หากคุณสอนประวัติศาสตร์ระดับมัธยมต้น คุณสามารถให้มันสร้างแผนการสอนรายสัปดาห์ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น สงครามกลางเมือง การฟื้นฟูประเทศ และบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์

ClickUp Brain สามารถจัดโครงสร้างเนื้อหา แนะนำกิจกรรมในชั้นเรียน และรวมคำถามสำคัญสำหรับการอภิปรายได้ จากนั้นผู้สอนสามารถปรับแต่งรายละเอียดได้โดยตรงใน Docs ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานผ่าน ความคิดเห็นของ ClickUp Assign และแชร์เวอร์ชันสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย

งานใน ClickUp

งาน ClickUp ใน Brain: สร้างงานด้านการบริหารเพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
สร้างและจัดระเบียบการวางแผนการสอนด้วย ClickUp Tasks โดยใช้ ClickUp Brain

เครื่องมือ AI ยังแปลงแผนเหล่านี้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้บนClickUp Tasks เมื่อแผนการสอนพร้อมแล้ว คุณสามารถขอให้ Brain สร้างงานสำหรับแต่ละกิจกรรมหรือความรับผิดชอบได้

ตัวอย่างเช่น มันสามารถแบ่งแผนการสอนประวัติศาสตร์ออกเป็นงานย่อย เช่น 'สร้าง PowerPoint เกี่ยวกับสงครามกลางเมือง' 'พิมพ์แผ่นกิจกรรมไทม์ไลน์' และ 'เตรียมประเด็นสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการฟื้นฟู' งานเหล่านี้สามารถมอบหมายให้กับบุคคลต่างๆ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามได้ในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีค่าอย่างยิ่งคือเทมเพลตการวางแผนบทเรียนของ ClickUp ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการวางแผนบทเรียน

เทมเพลตแผนการสอนสำหรับวิทยาลัย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนการสอนสำหรับวิทยาลัยของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สอนในการสร้าง จัดการ และติดตามแผนการสอนสำหรับหลักสูตรระดับวิทยาลัย

เทมเพลตแผนการสอนของ ClickUp Collegeช่วยคุณในการกำหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนทั้งหมดไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังรวมโมเดล ADDIE ซึ่งนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอน: การออกแบบ การพัฒนา และการประเมินผล

สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือความสามารถในการเชื่อมโยงแผนการสอนกับงานที่ได้รับมอบหมายและการประเมินผล ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน

คุณยังสามารถรวบรวมทรัพยากรทั้งหมดของคุณ—เอกสารอ่าน, สื่อมัลติมีเดีย, และเอกสารประกอบการสอน—ไว้ในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการเตรียมตัวสำหรับแต่ละชั้นเรียน

สำหรับความต้องการทางการศึกษาที่กว้างขึ้น, ClickUp Student Education Templateช่วยให้ครูสามารถจัดการการบ้านและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนได้

ในขณะเดียวกัน แม่แบบแผนการจัดการชั้นเรียนของ ClickUpช่วยจัดระเบียบกิจวัตรในห้องเรียน เช่น การมอบหมายบทบาทหรือติดตามเป้าหมายด้านพฤติกรรม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แก้ไขและอัปเดตแผนการสอนร่วมกับทีมของคุณใน Docs เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและตรงตามเป้าหมาย
  • ตั้งค่าการติดตามเวลาสำหรับการเตรียมบทเรียน: ติดตามเวลาที่ใช้ในการวางแผนบทเรียนและการปรับเปลี่ยนเพื่อจัดการตารางการวางแผนและประสิทธิภาพของคุณให้ดีขึ้น
  • แนบเอกสารอ้างอิง: แนบแหล่งข้อมูล เช่น บทความ วิดีโอ หรือลิงก์ ไปยังงานในบทเรียนโดยตรง เพื่อให้ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเรียนอยู่ในที่เดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แพลตฟอร์มมีการเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด ทำให้ยากต่อการวางแผนหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • คุณลักษณะขั้นสูงของ ClickUp อาจไม่จำเป็นสำหรับครูที่ต้องการเครื่องมือวางแผนบทเรียนพื้นฐาน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. ระบบปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนเวทมนตร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและการจัดมาตรฐาน)

Magic School AI ช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอนได้ง่ายขึ้น โดยมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ผ่านทางปัญญาประดิษฐ์ของโรงเรียนเวทมนตร์

Magic School AI ช่วยให้ครูวางแผนการสอนได้ง่ายขึ้นและรับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนหลักสูตร ทำให้มั่นใจได้ว่าบทเรียนเป็นไปตามแนวทางของรัฐและระดับชาติ

แพลตฟอร์มนี้ยังสร้างเนื้อหาสำหรับระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทุกนักเรียนได้รับการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการ ด้วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ติดตั้งไว้ในตัว ครูจะได้รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนา

คุณสมบัติเด่นของ AI โรงเรียนเวทมนตร์

  • จัดให้บทเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
  • สร้างรูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
  • สร้างแบบประเมินพร้อมเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อติดตามความเข้าใจของนักเรียน
  • วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและเสนอแนะการแทรกแซงที่มุ่งเป้า

ข้อจำกัดของ AI โรงเรียนเวทมนตร์

  • การปรับแต่งที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการทำแผนผังหลักสูตรมีความซับซ้อน

ราคาสำหรับ AI โรงเรียนเวทมนตร์

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $99. 96/ปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวโรงเรียนเวทมนตร์ AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่?5E—มีส่วนร่วม (Engage), สำรวจ (Explore), อธิบาย (Explain), ขยายความ (Elaborate), และประเมินผล (Evaluate)—เป็นรูปแบบการสอนที่ได้รับความนิยมในการวางแผนบทเรียน ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและทำให้มั่นใจว่าแต่ละขั้นตอนของบทเรียนจะต่อยอดจากขั้นตอนก่อนหน้า ส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

3. Eduaide. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับบทเรียนแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์การตอบสนองของนักเรียน)

Eduaide.AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนบทเรียนด้วยการปรับเนื้อหาตามการมีส่วนร่วมของนักเรียนแบบเรียลไทม์
ผ่านทางEduaide.AI

Eduaide. AI ทำให้การวางแผนการสอนมีความไดนามิกมากขึ้นโดยการปรับเนื้อหาตามการมีส่วนร่วมของนักเรียนแบบเรียลไทม์

แทนที่จะปฏิบัติตามแผนที่เข้มงวด ระบบจะติดตามการมีส่วนร่วมและปรับบทเรียนให้เหมาะสมตามความต้องการเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เฉพาะบุคคล ระบบประมวลผลคำตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและคำพูดเพื่อระบุช่องว่างในการเข้าใจและเสนอคำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คู่มือการจัดการความเร็วที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้บทเรียนดำเนินไปตามแผน ทำให้มั่นใจว่าแนวคิดต่างๆ ได้รับการครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกหนักเกินไป

Eduaide. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI

  • ปรับแผนการสอนได้ทันทีตามระดับการมีส่วนร่วม
  • ประมวลผลคำตอบของนักเรียนและแนะนำกลยุทธ์การชี้แจง
  • ตรวจจับปัญหาการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะปรากฏ
  • ปรับจังหวะการสอนโดยอัตโนมัติเพื่อการถ่ายทอดที่ราบรื่น

Eduaide ข้อจำกัดของ AI

  • ผู้ใช้ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการจัดการข้อมูลนักเรียน
  • ในขณะที่ระบบปรับบทเรียนตามข้อมูลในห้องเรียน อาจไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลหรือความต้องการเฉพาะของนักเรียนอย่างครบถ้วน

Eduaide. การกำหนดราคา AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $5.99/เดือน
  • โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Eduaide. การจัดอันดับและรีวิวโดย AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. Auto Classmate (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนอัตโนมัติและการปรับเนื้อหาให้แตกต่างกัน)

Auto Classmate: เครื่องสร้างแผนการสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ผ่านทางเพื่อนร่วมชั้นอัตโนมัติ

Auto Classmate ช่วยครูผู้สอนสร้างแผนการสอนที่มีโครงสร้างโดยการสร้างวัตถุประสงค์ กิจกรรม และการประเมินผลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา ระบบนี้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับเนื้อหาได้

ระบบความแตกต่างที่ติดตั้งไว้ในตัวจะปรับความซับซ้อนของบทเรียนให้เหมาะสม ช่วยให้ครูสามารถตอบสนองนักเรียนได้ตามระดับความสามารถของพวกเขา แผ่นงานแบบปรับแต่งได้ แบบทดสอบ และแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบให้การสนับสนุนเพิ่มเติม ทำให้เป็นเครื่องมือเสริมที่แข็งแกร่งสำหรับวิธีการสอนแบบดั้งเดิม

คุณสมบัติเด่นของ Auto Classmate

  • สร้างแผนการสอนฉบับสมบูรณ์ รวมถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรม
  • สร้างสื่อการเรียนรู้ที่แตกต่างและรองรับระดับทักษะที่หลากหลาย
  • พัฒนาแบบทดสอบและงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมตัวเลือกโครงสร้างพื้นฐานในตัว
  • จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงสื่อภาพและเสียง
  • เสนอการเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการเนื้อหา

ข้อจำกัดของเพื่อนร่วมชั้นอัตโนมัติ

  • เวอร์ชันฟรีขาดตัวเลือกการปรับแต่งอย่างเต็มที่
  • การประมวลผลเนื้อหาขนาดใหญ่ต้องการทรัพยากรระบบจำนวนมาก

ราคาสำหรับเพื่อนร่วมชั้นอัตโนมัติ

  • ผู้สอนรายบุคคล: $10/เดือน
  • โรงเรียนหรือเขตการศึกษา: ราคาตามการตกลง

การให้คะแนนและรีวิวเพื่อนร่วมชั้นอัตโนมัติ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:มหาวิทยาลัยอัลกูราวียีนในเมืองเฟซประเทศโมร็อกโก ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 859 และยังคงเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน

5. Curipod (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบโครงงานและการออกแบบบทเรียนเชิงโต้ตอบ)

Curipod นำการเรียนรู้แบบโครงงานมาสู่ชีวิตผ่านการวางแผนบทเรียนที่มีโครงสร้างและโต้ตอบได้
ผ่านทางCuripod

Curipod นำการเรียนรู้แบบโครงงานมาสู่ชีวิตผ่านการวางแผนบทเรียนที่มีโครงสร้างและโต้ตอบได้ ครูสามารถออกแบบโครงงานที่ขับเคลื่อนด้วยการสืบค้นซึ่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนในหลากหลายวิชา กำหนดเวลาโครงการที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการติดตามความก้าวหน้าช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปตามแผนในขณะที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับครูผู้สอนที่ต้องการสร้างบทเรียนที่ดึงดูดและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Curipod เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าที่ควรมีไว้ในชุดเครื่องมือการสอนของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ Curipod

  • พัฒนาแผนการสอนรายหน่วยที่เน้นโครงการพร้อมการเชื่อมโยงข้ามสาขาวิชา
  • ออกแบบกิจกรรมปฏิบัติการที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
  • จัดการวัสดุและทรัพยากรในห้องเรียนเพื่อการดำเนินการอย่างเป็นระบบ
  • สนับสนุนการทำงานกลุ่มพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพื่อการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดของ Curipod

  • ทรัพยากรเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับโครงการที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับบทเรียนแบบดั้งเดิม
  • ความสามารถในการปรับใช้ที่จำกัดสำหรับการสอนที่ไม่ใช่โครงการ
  • ข้อจำกัดด้านความจุในการจัดเก็บเมื่อจัดการไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่
  • การตั้งค่าสิทธิ์ที่ซับซ้อนสำหรับโครงการที่ทำงานร่วมกัน

ราคาของ Curipod

  • ฟรี
  • โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิว Curipod

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

6. LessonPlans. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานและการบูรณาการการประเมินผล)

LessonPlans.ai เป็นซอฟต์แวร์การจัดการมหาวิทยาลัยที่เหนือกว่าซึ่งรับประกันความสอดคล้องของหลักสูตรและให้วิธีการต่างๆ สำหรับการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
ผ่านLessonPlans.ai

LessonPlans. ai ก้าวไปไกลกว่าซอฟต์แวร์การจัดการมหาวิทยาลัยพื้นฐาน โดยทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับหลักสูตรและเสนอวิธีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนในรูปแบบต่างๆ

ครูสามารถใช้การปรับแต่งด้วย AI เพื่อปรับบทเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน และเนื้อหาที่แตกต่างจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ ด้วยคำแนะนำการกำหนดจังหวะการเรียนแบบอัตโนมัติและการบูรณาการข้ามระดับชั้น การวางแผนระยะยาวจึงเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ LessonPlans.ai

  • ปรับเนื้อหาบทเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐและระดับชาติ
  • บูรณาการการประเมินผลเข้ากับแผนการสอนเพื่อติดตามความก้าวหน้า
  • สร้างแผนผังหลักสูตรที่มีโครงสร้างสำหรับการเรียนรู้แบบลำดับขั้น
  • ปรับบทเรียนให้เหมาะสมแบบไดนามิกตามความต้องการและผลการเรียนของนักเรียน
  • ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอน

ข้อจำกัดของ LessonPlans. ai

  • การจัดการมาตรฐานวิชาหลายวิชาอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์ถูกจำกัดเฉพาะสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น
  • เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันมีจำกัดสำหรับการสอนแบบทีม

ราคา LessonPlans. ai

  • ข้อดี: $49/ปี
  • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

LessonPlans.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🤝 ขอเตือนอย่างเป็นกันเอง: การสร้างแผนการสอนมากเกินไปในครั้งเดียวอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าได้ โดยเฉพาะสำหรับครูที่ต้องสอนหลายชั้นเรียนหรือหลายวิชา การที่ครูสามารถจัดสรรเวลาและมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณในการออกแบบบทเรียนเป็นสิ่งสำคัญ

7. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาบทเรียนที่ยืดหยุ่นและแนวทางการสอนที่สร้างสรรค์)

ChatGPT: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์สำหรับบทเรียนที่มีพลวัต
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและหลากหลายในวิชาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ครูสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้แบบเรียลไทม์ จึงสามารถสร้างเรื่องราวของบทเรียน คำถามสำหรับการอภิปราย และแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองรูปแบบการสอนของตนเอง

แพลตฟอร์มนี้ยังสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรองรับความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ระบบสามารถปรับคำอธิบายได้ทันที นำเสนอวิธีการแนะนำแนวคิดที่หลากหลาย และมั่นใจว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สร้างเนื้อหาบทเรียนที่กำหนดเอง รวมถึงคำอธิบายและเรื่องราว
  • สร้างหัวข้อการสนทนาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
  • ปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะสมกับระดับทักษะและรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
  • พัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน
  • ปรับเปลี่ยนเนื้อหาแบบเรียลไทม์เพื่อวิธีการสอนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ไม่สอดคล้องโดยตรงกับมาตรฐานหลักสูตร
  • คุณสมบัติการวางแผนบทเรียนที่จำกัดและมีการจัดโครงสร้างล่วงหน้า
  • ไม่มีเครื่องมือติดตามการประเมินผลในตัวสำหรับความก้าวหน้าของนักเรียน
  • ขาดพื้นที่จัดเก็บสำหรับจัดระเบียบสื่อการสอน

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน
  • ข้อดี: $200/เดือน

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิว 665+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (95 รีวิว)

8. Quizizz (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการประเมินแบบโต้ตอบและประสบการณ์การเรียนรู้แบบเกม)

Quizizz ทำให้การประเมินผลน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยแบบทดสอบเชิงโต้ตอบและองค์ประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเกม
ผ่านQuizizz

Quizizz ทำให้การประเมินผลน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยแบบทดสอบเชิงโต้ตอบและองค์ประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเกม มันนำเสนอความสนุกสนานในรูปแบบใหม่ในการสร้างแบบทดสอบแบบดั้งเดิมด้วยการผสานรูปแบบคำถามที่น่าตื่นเต้นและการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์

ครูสามารถสร้างแบบทดสอบที่ปรับให้เหมาะสมตามผลการเรียนของนักเรียนได้ ทำให้แต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่เฉพาะตัว Quizizz ยังมีคลังคำถามในตัวและการปรับเปลี่ยนแบบทดสอบโดย AI ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizizz

  • ออกแบบแบบทดสอบที่เล่นเป็นเกมพร้อมคุณสมบัติการมีส่วนร่วมเชิงแข่งขัน
  • สร้างการประเมินผลแบบเรียลไทม์พร้อมการปรับระดับความยากตามความสามารถ
  • ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนผ่านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอย่างละเอียด
  • เข้าถึงคลังคำถามขนาดใหญ่ที่มีการปรับเปลี่ยนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • นำเสนอโหมดการเรียนรู้แบบโต้ตอบเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน

ข้อจำกัดของ Quizizz

  • ขาดคุณสมบัติการวางแผนบทเรียนที่ครอบคลุม
  • ความสามารถที่จำกัดในการแก้ไขแบบทดสอบที่มีอยู่เดิมนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน

ราคาของ Quizizz

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • โรงเรียน: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • เขต: ราคาพิเศษตามตกลง

คะแนนและรีวิว Quizizz

  • G2: 4. 9/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (540+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? แผนการสอนโดยทั่วไปจะครอบคลุมเพียงหนึ่งคาบเรียน แต่แผนการสอนรายหน่วยจะเป็นแผนระยะยาวที่ครอบคลุมหลายบทเรียนหรือหลายสัปดาห์ แผนการสอนรายหน่วยช่วยให้ครูจัดระเบียบหัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ ได้ต่อเนื่องตามระยะเวลา ทำให้การเชื่อมโยงบทเรียนและต่อยอดความรู้เดิมง่ายขึ้น

9. แผนงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบทเรียนอย่างครอบคลุมและการติดตามมาตรฐาน)

Planboard ช่วยให้ครูสามารถจัดระเบียบและบรรลุมาตรฐานหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย
ผ่านทางPlanboard

Planboard ช่วยให้ครูสามารถจัดระเบียบและปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย โดยมีคำแนะนำอัจฉริยะสำหรับการจัดเรียงบทเรียน การกำหนดจังหวะการสอน และการจัดการทรัพยากร เพื่อให้ครูสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินไปตามแผนได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ครูสามารถแบ่งปันและปรับแต่งสื่อการสอนได้อย่างง่ายดาย การจัดตารางเรียนแบบไดนามิกช่วยให้บทเรียนดำเนินไปอย่างราบรื่น และการติดตามทรัพยากรช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในทุกวิชา ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของครู

คุณสมบัติเด่นของ Planboard

  • จัดระเบียบแผนการสอนด้วยโครงสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ติดตามมาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมอย่างครบถ้วน
  • ใช้เครื่องมือแผนภาพเชิงภาพสำหรับการติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ
  • เข้าถึงการปรับจังหวะการเรียนและคำแนะนำการปรับแต่งแบบอัตโนมัติ
  • ร่วมมือในการพัฒนาบทเรียนด้วยฟีเจอร์ทีมที่ใช้ร่วมกัน

ข้อจำกัดของกระดานวางแผน

  • การสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • เส้นทางการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการวางแผนดิจิทัล
  • เครื่องมือประเมินพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มการให้คะแนนเฉพาะทาง
  • การผสานรวมกับระบบการจัดการการเรียนรู้ภายนอกมีข้อจำกัด

ราคาของแผนบอร์ด

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $200/เดือน (สำหรับ 10 ผู้ใช้)
  • ข้อดี: $500/เดือน (สำหรับ 30 ผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวบนกระดานวางแผน

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (22+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1997องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 8กันยายนเป็นวันรู้หนังสือสากล เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาและการรู้หนังสือในการพัฒนาโลก

10. Education Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยสอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสร้างทรัพยากร)

การศึกษา Copilot ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนเสมือนจริง ช่วยครูในการพัฒนาสื่อการสอนและกลยุทธ์การสอนได้อย่างรวดเร็ว
ผ่านทางEducation Copilot

Education Copilot ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนเสมือนจริง ช่วยครูสร้างสื่อการสอนและกลยุทธ์การสอนได้อย่างรวดเร็ว ปรับเนื้อหาแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในห้องเรียน ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่ยืดหยุ่นและประหยัดเวลาสำหรับนักเรียน

ครูสามารถสร้างแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และส่วนประกอบของบทเรียนได้ตามต้องการ ในขณะที่แพลตฟอร์มจะปรับการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนที่ตรงจุดเพื่อช่วยให้นักเรียนเอาชนะความท้าทายต่างๆ ได้ โดยยังคงรักษาความต่อเนื่องของบทเรียนไว้

คุณสมบัติเด่นของ Education Copilot

  • สร้างกลยุทธ์การสอนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของห้องเรียน
  • สร้างแผ่นงาน แบบทดสอบ และเอกสารเสริมได้ทันที
  • ปรับแผนการสอนแบบไดนามิกตามข้อเสนอแนะของนักเรียน
  • ปรับคำอธิบายให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
  • จัดเตรียมเครื่องมือการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมายสำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหา

ข้อจำกัดของ Copilot สำหรับการศึกษา

  • ต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองสำหรับการปรับเปลี่ยนบทเรียนอย่างละเอียด
  • แพลตฟอร์มนี้ทำงานได้ไม่ดีกับเอกสารที่ยาวเกิน 20 หน้า หรือมากกว่า 15,000 คำ

ราคาของ Education Copilot

  • สำหรับครู: $9/เดือน
  • สำหรับโรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Education Copilot

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ World Economic Forum เกี่ยวกับการศึกษา 4.0ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาโดยสนับสนุนครูผ่านการอัตโนมัติของงาน ทำให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการมีส่วนร่วมของนักเรียน นอกจากนี้ยังปรับปรุงการประเมินผล โดยให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน

11. Learnt. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน)

Learnt.ai: เครื่องมือฟรีที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ผ่านทางLearnt.ai

Learnt.ai ปรับแต่งการวางแผนบทเรียนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ระบบมีการประเมินผลอัตโนมัติที่ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนตลอดเวลา และให้การแทรกแซงที่ตรงจุด

ระบบวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของแพลตฟอร์มช่วยครูคาดการณ์ปัญหาการเรียนรู้ล่วงหน้า ทำให้สามารถวางแผนการสอนได้ละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการผสานแผนการสอนคุณภาพสูงกับรายงานความก้าวหน้าอย่างละเอียด Learnt. ai ช่วยให้การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและเป้าหมายของกลุ่มได้รับการบรรลุตามเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Learnt. ai

  • สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
  • ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนโดยใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการประเมินผลที่ปรับตามความสามารถ
  • ระบุช่องว่างด้านทักษะและแนะนำกลยุทธ์การแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย
  • ปรับความซับซ้อนของเนื้อหาแบบไดนามิกตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุงแผนการสอนและวิธีการสอน

ข้อจำกัดของ Learnt. ai

  • ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ซับซ้อนสำหรับการติดตามผลการเรียนของนักเรียน
  • การต่อสู้เพื่อเข้าใจบริบทที่ซับซ้อน ซึ่งอาจนำไปสู่การตีความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในการสร้างเนื้อหา

ราคาของ Learnt. ai

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $6/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $9/เดือน
  • มืออาชีพ: $39/เดือน

คะแนนและรีวิว Learnt.ai

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในอเมริกาคือโรงเรียนบอสตันลาตินก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1635 ปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

การวางแผนการสอน ยกระดับด้วย ClickUp

การวางแผนการสอนเป็นงานที่จำเป็นแต่ใช้เวลามาก ซึ่งต้องการความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์ โครงสร้าง และการปรับตัว เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังช่วยครูผู้สอนในการยกระดับคุณภาพของบทเรียนและประหยัดเวลาอันมีค่า—ทั้งหมดนี้โดยไม่ลดทอนการมีส่วนร่วมหรือการปรับให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน

ในบรรดาโซลูชันที่มีอยู่มากมาย ClickUp นำเสนอวิธีการวางแผนบทเรียนที่ครอบคลุมมากกว่าแค่ตัวจัดการงาน โดยผสานรวมการวางแผนบทเรียนด้วย AI การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และการจัดระเบียบที่มีโครงสร้างเข้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ทรงพลัง

ครูสามารถสร้างแผนการสอนได้ทันที แบ่งเป็นงานที่สามารถทำได้ และจัดการตารางเวลาของตนได้—ทั้งหมดในที่เดียว

