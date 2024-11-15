11 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการวางแผนบทเรียนในปี 2025

การสร้างแผนการสอนมักรู้สึกเหมือนการแข่งขันกับเวลา—การบาลานซ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ ความชัดเจน และความปฏิบัติได้จริงภายในเวลาที่จำกัด
การค้นหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยไม่ลดคุณภาพนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
โชคดีที่เครื่องมือ AI สำหรับการวางแผนการสอนมอบโซลูชันที่ทำให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและน่าสนใจยิ่งขึ้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเครื่องมือ 11 อันดับแรกที่ช่วยครูประหยัดเวลา จัดระเบียบ และมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย พร้อมทั้งปรับปรุงการจัดการชั้นเรียน 🧑🏫
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการเครื่องมือ AI 11 อันดับแรกสำหรับการวางแผนบทเรียน:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI, การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน)
- โรงเรียนเวทมนตร์ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะบุคคลและการปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน)
- Eduaide. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับบทเรียนแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์การตอบสนองของนักเรียน)
- เพื่อนร่วมชั้นอัตโนมัติ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนอัตโนมัติและการปรับเนื้อหาให้แตกต่างกัน)
- Curipod (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบโครงงานและการออกแบบบทเรียนเชิงโต้ตอบ)
- LessonPlans. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานและการบูรณาการการประเมินผล)
- แชทจีพีที (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาบทเรียนที่ยืดหยุ่นและแนวทางการสอนที่สร้างสรรค์)
- Quizizz (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการประเมินแบบโต้ตอบและประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเกม)
- แผนงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบทเรียนอย่างครอบคลุมและการติดตามมาตรฐาน)
- ผู้ช่วยการเรียนรู้ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยสอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสร้างทรัพยากร)
- Learnt.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน)
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการวางแผนบทเรียน?
การค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนการสอนของคุณได้. นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรให้ความสำคัญ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาฝึกอบรมนานหรือมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ความสามารถในการสร้างแผนการสอนที่ละเอียดและปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนที่แตกต่างกัน
- คลังเนื้อหา: เข้าถึงเทมเพลต, ไอเดียบทเรียน, หรือกิจกรรมสำเร็จรูปได้ทันที เพื่อประหยัดเวลาและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ตัวเลือกในการแชร์และสร้างแผนการสอนร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนความคิด
🔍 คุณทราบหรือไม่? ตลาด AI ในด้านการศึกษาทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 31.2% ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งสามารถปรับแต่งการศึกษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
เครื่องมือ AI 11 อันดับแรกสำหรับการวางแผนบทเรียน
การค้นหาเครื่องมือวางแผนการสอน AI สำหรับชั้นเรียนการเขียนแบบสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบอาจรู้สึกท่วมท้น ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่
เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา, จัดระเบียบ, และสร้างบทเรียนที่น่าสนใจซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น. มาเริ่มกันเลย! 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI, การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งรวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI, คุณสมบัติการจัดการงาน, และความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การวางแผนบทเรียนง่ายขึ้น ClickUp Education Softwareมอบทุกสิ่งที่ครูต้องการเพื่อวางแผน, จัดระเบียบ, และดำเนินการสอนในหนึ่งพื้นที่ทำงานที่ราบรื่น
คลิกอัพ เบรน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนบทเรียนด้วย AI ที่ผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานของ ClickUp โดยตรง
มันมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการสอน, การทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น, และการให้คำแนะนำที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์การสอนและเป้าหมายการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ClickUp Docs
ตัวอย่างเช่น ใน ClickUp Docs คุณสามารถขอให้ Brain สร้างแผนการสอนที่ปรับให้เหมาะกับวิชาหรือระดับชั้นเรียนเฉพาะได้ หากคุณสอนประวัติศาสตร์ระดับมัธยมต้น คุณสามารถให้มันสร้างแผนการสอนรายสัปดาห์ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น สงครามกลางเมือง การฟื้นฟูประเทศ และบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์
ClickUp Brain สามารถจัดโครงสร้างเนื้อหา แนะนำกิจกรรมในชั้นเรียน และรวมคำถามสำคัญสำหรับการอภิปรายได้ จากนั้นผู้สอนสามารถปรับแต่งรายละเอียดได้โดยตรงใน Docs ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานผ่าน ความคิดเห็นของ ClickUp Assign และแชร์เวอร์ชันสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย
งานใน ClickUp
เครื่องมือ AI ยังแปลงแผนเหล่านี้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้บนClickUp Tasks เมื่อแผนการสอนพร้อมแล้ว คุณสามารถขอให้ Brain สร้างงานสำหรับแต่ละกิจกรรมหรือความรับผิดชอบได้
ตัวอย่างเช่น มันสามารถแบ่งแผนการสอนประวัติศาสตร์ออกเป็นงานย่อย เช่น 'สร้าง PowerPoint เกี่ยวกับสงครามกลางเมือง' 'พิมพ์แผ่นกิจกรรมไทม์ไลน์' และ 'เตรียมประเด็นสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการฟื้นฟู' งานเหล่านี้สามารถมอบหมายให้กับบุคคลต่างๆ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามได้ในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีค่าอย่างยิ่งคือเทมเพลตการวางแผนบทเรียนของ ClickUp ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการวางแผนบทเรียน
เทมเพลตแผนการสอนของ ClickUp Collegeช่วยคุณในการกำหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนทั้งหมดไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังรวมโมเดล ADDIE ซึ่งนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอน: การออกแบบ การพัฒนา และการประเมินผล
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือความสามารถในการเชื่อมโยงแผนการสอนกับงานที่ได้รับมอบหมายและการประเมินผล ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน
คุณยังสามารถรวบรวมทรัพยากรทั้งหมดของคุณ—เอกสารอ่าน, สื่อมัลติมีเดีย, และเอกสารประกอบการสอน—ไว้ในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการเตรียมตัวสำหรับแต่ละชั้นเรียน
สำหรับความต้องการทางการศึกษาที่กว้างขึ้น, ClickUp Student Education Templateช่วยให้ครูสามารถจัดการการบ้านและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนได้
ในขณะเดียวกัน แม่แบบแผนการจัดการชั้นเรียนของ ClickUpช่วยจัดระเบียบกิจวัตรในห้องเรียน เช่น การมอบหมายบทบาทหรือติดตามเป้าหมายด้านพฤติกรรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แก้ไขและอัปเดตแผนการสอนร่วมกับทีมของคุณใน Docs เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและตรงตามเป้าหมาย
- ตั้งค่าการติดตามเวลาสำหรับการเตรียมบทเรียน: ติดตามเวลาที่ใช้ในการวางแผนบทเรียนและการปรับเปลี่ยนเพื่อจัดการตารางการวางแผนและประสิทธิภาพของคุณให้ดีขึ้น
- แนบเอกสารอ้างอิง: แนบแหล่งข้อมูล เช่น บทความ วิดีโอ หรือลิงก์ ไปยังงานในบทเรียนโดยตรง เพื่อให้ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเรียนอยู่ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มมีการเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด ทำให้ยากต่อการวางแผนหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- คุณลักษณะขั้นสูงของ ClickUp อาจไม่จำเป็นสำหรับครูที่ต้องการเครื่องมือวางแผนบทเรียนพื้นฐาน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. ระบบปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนเวทมนตร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและการจัดมาตรฐาน)
Magic School AI ช่วยให้ครูวางแผนการสอนได้ง่ายขึ้นและรับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนหลักสูตร ทำให้มั่นใจได้ว่าบทเรียนเป็นไปตามแนวทางของรัฐและระดับชาติ
แพลตฟอร์มนี้ยังสร้างเนื้อหาสำหรับระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทุกนักเรียนได้รับการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการ ด้วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ติดตั้งไว้ในตัว ครูจะได้รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ AI โรงเรียนเวทมนตร์
- จัดให้บทเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
- สร้างรูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
- สร้างแบบประเมินพร้อมเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อติดตามความเข้าใจของนักเรียน
- วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและเสนอแนะการแทรกแซงที่มุ่งเป้า
ข้อจำกัดของ AI โรงเรียนเวทมนตร์
- การปรับแต่งที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการทำแผนผังหลักสูตรมีความซับซ้อน
ราคาสำหรับ AI โรงเรียนเวทมนตร์
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $99. 96/ปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวโรงเรียนเวทมนตร์ AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?5E—มีส่วนร่วม (Engage), สำรวจ (Explore), อธิบาย (Explain), ขยายความ (Elaborate), และประเมินผล (Evaluate)—เป็นรูปแบบการสอนที่ได้รับความนิยมในการวางแผนบทเรียน ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและทำให้มั่นใจว่าแต่ละขั้นตอนของบทเรียนจะต่อยอดจากขั้นตอนก่อนหน้า ส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
3. Eduaide. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับบทเรียนแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์การตอบสนองของนักเรียน)
Eduaide. AI ทำให้การวางแผนการสอนมีความไดนามิกมากขึ้นโดยการปรับเนื้อหาตามการมีส่วนร่วมของนักเรียนแบบเรียลไทม์
แทนที่จะปฏิบัติตามแผนที่เข้มงวด ระบบจะติดตามการมีส่วนร่วมและปรับบทเรียนให้เหมาะสมตามความต้องการเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เฉพาะบุคคล ระบบประมวลผลคำตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและคำพูดเพื่อระบุช่องว่างในการเข้าใจและเสนอคำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คู่มือการจัดการความเร็วที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้บทเรียนดำเนินไปตามแผน ทำให้มั่นใจว่าแนวคิดต่างๆ ได้รับการครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกหนักเกินไป
Eduaide. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ปรับแผนการสอนได้ทันทีตามระดับการมีส่วนร่วม
- ประมวลผลคำตอบของนักเรียนและแนะนำกลยุทธ์การชี้แจง
- ตรวจจับปัญหาการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะปรากฏ
- ปรับจังหวะการสอนโดยอัตโนมัติเพื่อการถ่ายทอดที่ราบรื่น
Eduaide ข้อจำกัดของ AI
- ผู้ใช้ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการจัดการข้อมูลนักเรียน
- ในขณะที่ระบบปรับบทเรียนตามข้อมูลในห้องเรียน อาจไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลหรือความต้องการเฉพาะของนักเรียนอย่างครบถ้วน
Eduaide. การกำหนดราคา AI
- ฟรี
- ข้อดี: $5.99/เดือน
- โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Eduaide. การจัดอันดับและรีวิวโดย AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Auto Classmate (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนอัตโนมัติและการปรับเนื้อหาให้แตกต่างกัน)
Auto Classmate ช่วยครูผู้สอนสร้างแผนการสอนที่มีโครงสร้างโดยการสร้างวัตถุประสงค์ กิจกรรม และการประเมินผลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา ระบบนี้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับเนื้อหาได้
ระบบความแตกต่างที่ติดตั้งไว้ในตัวจะปรับความซับซ้อนของบทเรียนให้เหมาะสม ช่วยให้ครูสามารถตอบสนองนักเรียนได้ตามระดับความสามารถของพวกเขา แผ่นงานแบบปรับแต่งได้ แบบทดสอบ และแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบให้การสนับสนุนเพิ่มเติม ทำให้เป็นเครื่องมือเสริมที่แข็งแกร่งสำหรับวิธีการสอนแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติเด่นของ Auto Classmate
- สร้างแผนการสอนฉบับสมบูรณ์ รวมถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรม
- สร้างสื่อการเรียนรู้ที่แตกต่างและรองรับระดับทักษะที่หลากหลาย
- พัฒนาแบบทดสอบและงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมตัวเลือกโครงสร้างพื้นฐานในตัว
- จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงสื่อภาพและเสียง
- เสนอการเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการเนื้อหา
ข้อจำกัดของเพื่อนร่วมชั้นอัตโนมัติ
- เวอร์ชันฟรีขาดตัวเลือกการปรับแต่งอย่างเต็มที่
- การประมวลผลเนื้อหาขนาดใหญ่ต้องการทรัพยากรระบบจำนวนมาก
ราคาสำหรับเพื่อนร่วมชั้นอัตโนมัติ
- ผู้สอนรายบุคคล: $10/เดือน
- โรงเรียนหรือเขตการศึกษา: ราคาตามการตกลง
การให้คะแนนและรีวิวเพื่อนร่วมชั้นอัตโนมัติ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:มหาวิทยาลัยอัลกูราวียีนในเมืองเฟซประเทศโมร็อกโก ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 859 และยังคงเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน
5. Curipod (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบโครงงานและการออกแบบบทเรียนเชิงโต้ตอบ)
Curipod นำการเรียนรู้แบบโครงงานมาสู่ชีวิตผ่านการวางแผนบทเรียนที่มีโครงสร้างและโต้ตอบได้ ครูสามารถออกแบบโครงงานที่ขับเคลื่อนด้วยการสืบค้นซึ่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนในหลากหลายวิชา กำหนดเวลาโครงการที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการติดตามความก้าวหน้าช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปตามแผนในขณะที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
สำหรับครูผู้สอนที่ต้องการสร้างบทเรียนที่ดึงดูดและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Curipod เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าที่ควรมีไว้ในชุดเครื่องมือการสอนของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Curipod
- พัฒนาแผนการสอนรายหน่วยที่เน้นโครงการพร้อมการเชื่อมโยงข้ามสาขาวิชา
- ออกแบบกิจกรรมปฏิบัติการที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
- จัดการวัสดุและทรัพยากรในห้องเรียนเพื่อการดำเนินการอย่างเป็นระบบ
- สนับสนุนการทำงานกลุ่มพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพื่อการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบ
ข้อจำกัดของ Curipod
- ทรัพยากรเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับโครงการที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับบทเรียนแบบดั้งเดิม
- ความสามารถในการปรับใช้ที่จำกัดสำหรับการสอนที่ไม่ใช่โครงการ
- ข้อจำกัดด้านความจุในการจัดเก็บเมื่อจัดการไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่
- การตั้งค่าสิทธิ์ที่ซับซ้อนสำหรับโครงการที่ทำงานร่วมกัน
ราคาของ Curipod
- ฟรี
- โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว Curipod
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. LessonPlans. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานและการบูรณาการการประเมินผล)
LessonPlans. ai ก้าวไปไกลกว่าซอฟต์แวร์การจัดการมหาวิทยาลัยพื้นฐาน โดยทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับหลักสูตรและเสนอวิธีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนในรูปแบบต่างๆ
ครูสามารถใช้การปรับแต่งด้วย AI เพื่อปรับบทเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน และเนื้อหาที่แตกต่างจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ ด้วยคำแนะนำการกำหนดจังหวะการเรียนแบบอัตโนมัติและการบูรณาการข้ามระดับชั้น การวางแผนระยะยาวจึงเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ LessonPlans.ai
- ปรับเนื้อหาบทเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐและระดับชาติ
- บูรณาการการประเมินผลเข้ากับแผนการสอนเพื่อติดตามความก้าวหน้า
- สร้างแผนผังหลักสูตรที่มีโครงสร้างสำหรับการเรียนรู้แบบลำดับขั้น
- ปรับบทเรียนให้เหมาะสมแบบไดนามิกตามความต้องการและผลการเรียนของนักเรียน
- ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ข้อจำกัดของ LessonPlans. ai
- การจัดการมาตรฐานวิชาหลายวิชาอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์ถูกจำกัดเฉพาะสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันมีจำกัดสำหรับการสอนแบบทีม
ราคา LessonPlans. ai
- ข้อดี: $49/ปี
- องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
LessonPlans.ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นกันเอง: การสร้างแผนการสอนมากเกินไปในครั้งเดียวอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าได้ โดยเฉพาะสำหรับครูที่ต้องสอนหลายชั้นเรียนหรือหลายวิชา การที่ครูสามารถจัดสรรเวลาและมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณในการออกแบบบทเรียนเป็นสิ่งสำคัญ
7. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาบทเรียนที่ยืดหยุ่นและแนวทางการสอนที่สร้างสรรค์)
ChatGPT ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและหลากหลายในวิชาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ครูสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้แบบเรียลไทม์ จึงสามารถสร้างเรื่องราวของบทเรียน คำถามสำหรับการอภิปราย และแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองรูปแบบการสอนของตนเอง
แพลตฟอร์มนี้ยังสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรองรับความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ระบบสามารถปรับคำอธิบายได้ทันที นำเสนอวิธีการแนะนำแนวคิดที่หลากหลาย และมั่นใจว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างเนื้อหาบทเรียนที่กำหนดเอง รวมถึงคำอธิบายและเรื่องราว
- สร้างหัวข้อการสนทนาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
- ปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะสมกับระดับทักษะและรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
- พัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน
- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาแบบเรียลไทม์เพื่อวิธีการสอนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ไม่สอดคล้องโดยตรงกับมาตรฐานหลักสูตร
- คุณสมบัติการวางแผนบทเรียนที่จำกัดและมีการจัดโครงสร้างล่วงหน้า
- ไม่มีเครื่องมือติดตามการประเมินผลในตัวสำหรับความก้าวหน้าของนักเรียน
- ขาดพื้นที่จัดเก็บสำหรับจัดระเบียบสื่อการสอน
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 665+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (95 รีวิว)
8. Quizizz (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการประเมินแบบโต้ตอบและประสบการณ์การเรียนรู้แบบเกม)
Quizizz ทำให้การประเมินผลน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยแบบทดสอบเชิงโต้ตอบและองค์ประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเกม มันนำเสนอความสนุกสนานในรูปแบบใหม่ในการสร้างแบบทดสอบแบบดั้งเดิมด้วยการผสานรูปแบบคำถามที่น่าตื่นเต้นและการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
ครูสามารถสร้างแบบทดสอบที่ปรับให้เหมาะสมตามผลการเรียนของนักเรียนได้ ทำให้แต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่เฉพาะตัว Quizizz ยังมีคลังคำถามในตัวและการปรับเปลี่ยนแบบทดสอบโดย AI ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizizz
- ออกแบบแบบทดสอบที่เล่นเป็นเกมพร้อมคุณสมบัติการมีส่วนร่วมเชิงแข่งขัน
- สร้างการประเมินผลแบบเรียลไทม์พร้อมการปรับระดับความยากตามความสามารถ
- ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนผ่านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอย่างละเอียด
- เข้าถึงคลังคำถามขนาดใหญ่ที่มีการปรับเปลี่ยนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- นำเสนอโหมดการเรียนรู้แบบโต้ตอบเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ข้อจำกัดของ Quizizz
- ขาดคุณสมบัติการวางแผนบทเรียนที่ครอบคลุม
- ความสามารถที่จำกัดในการแก้ไขแบบทดสอบที่มีอยู่เดิมนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน
ราคาของ Quizizz
- พื้นฐาน: ฟรี
- โรงเรียน: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- เขต: ราคาพิเศษตามตกลง
คะแนนและรีวิว Quizizz
- G2: 4. 9/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (540+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? แผนการสอนโดยทั่วไปจะครอบคลุมเพียงหนึ่งคาบเรียน แต่แผนการสอนรายหน่วยจะเป็นแผนระยะยาวที่ครอบคลุมหลายบทเรียนหรือหลายสัปดาห์ แผนการสอนรายหน่วยช่วยให้ครูจัดระเบียบหัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ ได้ต่อเนื่องตามระยะเวลา ทำให้การเชื่อมโยงบทเรียนและต่อยอดความรู้เดิมง่ายขึ้น
9. แผนงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบทเรียนอย่างครอบคลุมและการติดตามมาตรฐาน)
Planboard ช่วยให้ครูสามารถจัดระเบียบและปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย โดยมีคำแนะนำอัจฉริยะสำหรับการจัดเรียงบทเรียน การกำหนดจังหวะการสอน และการจัดการทรัพยากร เพื่อให้ครูสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินไปตามแผนได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ครูสามารถแบ่งปันและปรับแต่งสื่อการสอนได้อย่างง่ายดาย การจัดตารางเรียนแบบไดนามิกช่วยให้บทเรียนดำเนินไปอย่างราบรื่น และการติดตามทรัพยากรช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในทุกวิชา ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของครู
คุณสมบัติเด่นของ Planboard
- จัดระเบียบแผนการสอนด้วยโครงสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ติดตามมาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมอย่างครบถ้วน
- ใช้เครื่องมือแผนภาพเชิงภาพสำหรับการติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ
- เข้าถึงการปรับจังหวะการเรียนและคำแนะนำการปรับแต่งแบบอัตโนมัติ
- ร่วมมือในการพัฒนาบทเรียนด้วยฟีเจอร์ทีมที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของกระดานวางแผน
- การสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- เส้นทางการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการวางแผนดิจิทัล
- เครื่องมือประเมินพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มการให้คะแนนเฉพาะทาง
- การผสานรวมกับระบบการจัดการการเรียนรู้ภายนอกมีข้อจำกัด
ราคาของแผนบอร์ด
- ฟรี
- พื้นฐาน: $200/เดือน (สำหรับ 10 ผู้ใช้)
- ข้อดี: $500/เดือน (สำหรับ 30 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวบนกระดานวางแผน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (22+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1997องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 8กันยายนเป็นวันรู้หนังสือสากล เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาและการรู้หนังสือในการพัฒนาโลก
10. Education Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยสอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสร้างทรัพยากร)
Education Copilot ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนเสมือนจริง ช่วยครูสร้างสื่อการสอนและกลยุทธ์การสอนได้อย่างรวดเร็ว ปรับเนื้อหาแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในห้องเรียน ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่ยืดหยุ่นและประหยัดเวลาสำหรับนักเรียน
ครูสามารถสร้างแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และส่วนประกอบของบทเรียนได้ตามต้องการ ในขณะที่แพลตฟอร์มจะปรับการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนที่ตรงจุดเพื่อช่วยให้นักเรียนเอาชนะความท้าทายต่างๆ ได้ โดยยังคงรักษาความต่อเนื่องของบทเรียนไว้
คุณสมบัติเด่นของ Education Copilot
- สร้างกลยุทธ์การสอนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของห้องเรียน
- สร้างแผ่นงาน แบบทดสอบ และเอกสารเสริมได้ทันที
- ปรับแผนการสอนแบบไดนามิกตามข้อเสนอแนะของนักเรียน
- ปรับคำอธิบายให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
- จัดเตรียมเครื่องมือการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมายสำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหา
ข้อจำกัดของ Copilot สำหรับการศึกษา
- ต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองสำหรับการปรับเปลี่ยนบทเรียนอย่างละเอียด
- แพลตฟอร์มนี้ทำงานได้ไม่ดีกับเอกสารที่ยาวเกิน 20 หน้า หรือมากกว่า 15,000 คำ
ราคาของ Education Copilot
- สำหรับครู: $9/เดือน
- สำหรับโรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Education Copilot
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ World Economic Forum เกี่ยวกับการศึกษา 4.0ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาโดยสนับสนุนครูผ่านการอัตโนมัติของงาน ทำให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการมีส่วนร่วมของนักเรียน นอกจากนี้ยังปรับปรุงการประเมินผล โดยให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน
11. Learnt. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน)
Learnt.ai ปรับแต่งการวางแผนบทเรียนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ระบบมีการประเมินผลอัตโนมัติที่ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนตลอดเวลา และให้การแทรกแซงที่ตรงจุด
ระบบวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของแพลตฟอร์มช่วยครูคาดการณ์ปัญหาการเรียนรู้ล่วงหน้า ทำให้สามารถวางแผนการสอนได้ละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการผสานแผนการสอนคุณภาพสูงกับรายงานความก้าวหน้าอย่างละเอียด Learnt. ai ช่วยให้การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและเป้าหมายของกลุ่มได้รับการบรรลุตามเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Learnt. ai
- สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
- ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนโดยใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการประเมินผลที่ปรับตามความสามารถ
- ระบุช่องว่างด้านทักษะและแนะนำกลยุทธ์การแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย
- ปรับความซับซ้อนของเนื้อหาแบบไดนามิกตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
- ให้ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุงแผนการสอนและวิธีการสอน
ข้อจำกัดของ Learnt. ai
- ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ซับซ้อนสำหรับการติดตามผลการเรียนของนักเรียน
- การต่อสู้เพื่อเข้าใจบริบทที่ซับซ้อน ซึ่งอาจนำไปสู่การตีความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในการสร้างเนื้อหา
ราคาของ Learnt. ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $6/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $9/เดือน
- มืออาชีพ: $39/เดือน
คะแนนและรีวิว Learnt.ai
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในอเมริกาคือโรงเรียนบอสตันลาตินก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1635 ปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา
การวางแผนการสอน ยกระดับด้วย ClickUp
การวางแผนการสอนเป็นงานที่จำเป็นแต่ใช้เวลามาก ซึ่งต้องการความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์ โครงสร้าง และการปรับตัว เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังช่วยครูผู้สอนในการยกระดับคุณภาพของบทเรียนและประหยัดเวลาอันมีค่า—ทั้งหมดนี้โดยไม่ลดทอนการมีส่วนร่วมหรือการปรับให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน
ในบรรดาโซลูชันที่มีอยู่มากมาย ClickUp นำเสนอวิธีการวางแผนบทเรียนที่ครอบคลุมมากกว่าแค่ตัวจัดการงาน โดยผสานรวมการวางแผนบทเรียนด้วย AI การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และการจัดระเบียบที่มีโครงสร้างเข้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ทรงพลัง
ครูสามารถสร้างแผนการสอนได้ทันที แบ่งเป็นงานที่สามารถทำได้ และจัดการตารางเวลาของตนได้—ทั้งหมดในที่เดียว
