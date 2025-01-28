10 ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนที่ดีที่สุดเพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้นในปี 2025

ในอดีต การจ้างงานภายนอกสำหรับงานธุรการหมายถึงการจ้างผู้ช่วยส่วนตัวหรือผู้ช่วยด้านการบริหารที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ปัจจุบัน คุณสามารถจ้างผู้ช่วยเสมือนจากทุกที่ในโลกและนำพวกเขาเข้ามาในทีมของคุณเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แน่นอนว่าเช่นเดียวกับสมาชิกทีมที่ยอดเยี่ยมทุกคน ผู้ช่วยเสมือนก็ต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อทำให้งานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนที่ดีที่สุดเข้ามามีบทบาท
ไม่ว่าคุณจะกำลังจ้างผู้ช่วยเสมือนหรือคุณเป็นผู้ช่วยเสมือนที่กำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เรามีตัวเลือกที่ดีที่สุดทั้งหมดไว้ที่นี่ ค้นพบซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มในชุดเครื่องมือของคุณในปี 2024
ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนคือเครื่องมือหรือโปรแกรมใด ๆ ที่ผู้ช่วยเสมือน (VA) ใช้เพื่อทำให้การทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นและเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีม. ในขณะที่เจ้าของธุรกิจมักจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ที่จะใช้ หากคุณเป็นผู้ช่วยเสมือนเอง คุณก็สามารถเสนอเครื่องมือให้กับผู้ร่วมงานของคุณได้.
ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันจากระยะไกล เครื่องมือสื่อสารสำหรับทีม แอปเตือนความจำ และเครื่องมือจัดการเอกสาร คุณอาจลงทุนในซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่นเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม ปฏิทิน AI และเครื่องมือจัดการโครงการ AI
ผู้ช่วยเสมือนใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อ, สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, จัดการโครงการและงาน, และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีขึ้นกับลูกค้าของพวกเขา การมีเครื่องมือที่เหมาะสมทำให้การทำงานง่ายขึ้น, รวดเร็วขึ้น, และน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ☀️
วิธีเลือกซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
มีเครื่องมือหลายพันอย่างที่ผู้ช่วยเสมือนสามารถใช้เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ยากที่จะจำกัดตัวเลือกให้แคบลง ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน? นี่คือสิ่งที่ควรมองหาเมื่อประเมินซอฟต์แวร์เครื่องมือผู้ช่วยเสมือนต่างๆ:
- ความเชี่ยวชาญ: แอปนี้มีจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญด้านใด และตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่ เช่น การส่งข้อความทันที การออกใบแจ้งหนี้การบริหารจัดการโครงการแบบเอาท์ซอร์ส หรือการออกแบบกราฟิก?
- คุณสมบัติ: แอปมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการหรือไม่?
- ความคุ้นเคย: คุณและผู้ช่วยเสมือนของคุณรู้วิธีใช้แอปนี้หรือซอฟต์แวร์ประเภทนี้อยู่แล้วหรือไม่?
- ราคา: เครื่องมือหรือแอปนี้มีราคาที่เข้าถึงได้หรือไม่? มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้หรือไม่?
- ความสะดวกในการใช้งาน: แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายหรือไม่? ผู้ช่วยเสมือนของคุณสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?
- คะแนนและความคิดเห็น: ผู้ใช้รายอื่นคิดอย่างไรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้? การสนับสนุนลูกค้าเป็นอย่างไร?
ใช้คำถามเหล่านี้เพื่อตัดสินใจว่าอะไรสำคัญที่สุด เพื่อให้คุณทราบว่าควรลงทุนในเครื่องมือใดและควรข้ามเครื่องมือใด หากคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้ช่วยเสมือนอยู่แล้ว ให้ขอความคิดเห็นและมุมมองส่วนตัวจากพวกเขาด้วย
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือผู้ช่วยเสมือนที่ดีที่สุด
เครื่องมือซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากคุณต้องการทำงานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นในปีนี้ คุณอาจพิจารณาเครื่องมือ AIและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สำหรับผู้ช่วยเสมือนเหล่านี้
1.คลิกอัพ
ไม่ว่าคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การร่วมมือกับผู้ช่วยเสมือนของคุณง่ายขึ้น หรือคุณเป็นผู้ช่วยเสมือนที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยคุณจัดการงานของลูกค้า ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้
ClickUp โดดเด่นด้านการบริหารโครงการและสามารถใช้เพื่อปรับกระบวนการทั้งหมดของคุณให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การระดมความคิดโครงการไปจนถึงการเสร็จสิ้นงาน คุณสามารถมอบหมายงานให้กับผู้ช่วยเสมือนของคุณและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย หรือให้ผู้ช่วยเสมือนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการแทนคุณ
จัดระเบียบโครงการและงานต่าง ๆ ดูความคืบหน้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว และติดตามกิจกรรมของคุณเมื่อโครงการดำเนินไป สร้างการตั้งค่าแบบกำหนดเองของคุณเอง หรือใช้แผนการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นกระบวนการ
ClickUp สามารถกลายเป็นจุดหมายปลายทางครบวงจรสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับโครงการ งาน และประสิทธิภาพการทำงาน จัดระเบียบโครงการ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ มอบหมายงาน ติดตามปริมาณงาน ทำงานร่วมกันในClickUp Docs และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียว
หากคุณยังไม่ได้จ้างผู้ช่วยเสมือนจริง ลองดูว่าClickUp AIสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณแทนได้หรือไม่ ใช้ฟีเจอร์ AI ใหม่ที่น่าตื่นเต้นของเราเพื่อสรุปเอกสาร สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ปรับปรุงการเขียนของคุณ จัดรูปแบบเนื้อหา ระดมความคิด และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp Automationsยังสร้างประสบการณ์เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวให้คุณประหยัดเวลาจากงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ด้วยตนเอง และปล่อยให้ระบบอัตโนมัติจัดการแทนคุณ ใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเรา หรือปรับแต่งให้เข้ากับเงื่อนไขและกฎของคุณเอง ⚒️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างงาน มอบหมายให้กับผู้ช่วยเสมือนของคุณ และติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasks
- จัดระเบียบข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายด้วยระบบ CRM ที่ติดตั้งมาในตัวของเรา
- ผูกเป้าหมายของคุณเข้ากับกลยุทธ์โดยรวมของคุณด้วยClickUp Goals
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณด้วยClickUp Chatที่ติดตั้งมาในตัว
- ประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลต ClickUp
- ทำให้กระบวนการบริหารจัดการบุคลากรของคุณง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ HRของ ClickUp
- รับภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
- ใช้การเชื่อมต่อ ClickUpเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000+
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าความหลากหลายของฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งอาจดูซับซ้อนหรือมากเกินไปในครั้งแรกที่เห็น
- ในขณะที่ ClickUp AI สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณได้แล้ว แต่เนื่องจากเป็นเวอร์ชันใหม่ จึงจะมีการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมในอนาคต
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. สแล็ก
Slackเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและเครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมและทำงานให้สำเร็จได้ง่ายขึ้น คล้ายกับMicrosoft Teams
ใช้ Slack เพื่อสร้างพื้นที่กลางสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน และใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและประหยัดเวลาจากงานที่ต้องทำซ้ำๆ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณในช่องทาง
- ติดต่อสื่อสารกับฟรีแลนซ์และผู้รับเหมาผ่าน Slack Connect
- ทำให้การดำเนินการที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์
- โฮสต์การสนทนาเสียงและวิดีโอสดด้วย Huddle
ข้อจำกัดของ Slack
- จำนวนการแจ้งเตือนอาจกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง
- ผู้ช่วยเสมือนที่มีลูกค้าหลายคนจะไม่สามารถเห็นชุมชน Slack ทั้งหมดของพวกเขาในหน้าต่างเดียวได้ และการสลับระหว่างชุมชนหรือการเปิดในหน้าต่างแยกอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (31,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
3. Zoom
Zoomเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันและการประชุมทางวิดีโอระยะไกลที่เชื่อมต่อคุณกับสมาชิกในทีมสำหรับการโทรผ่านวิดีโอ การประชุมเสมือนจริง การแชทในทีม และกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล นอกจากซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมเสมือนจริงแล้ว คุณยังสามารถใช้ Zoom สำหรับการนัดหมาย การจัดงานเสมือนจริง และการสัมมนาออนไลน์ได้อีกด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- ให้ผู้ช่วยเสมือนของคุณจัดตารางการโทรและการประชุมกับลูกค้า
- บันทึกการโทรวิดีโอเพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมและอ้างอิง
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การโทรขายของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย AI Companion จาก Zoom
ข้อจำกัดของ Zoom
- แผนบางแผนมีข้อจำกัดด้านเวลาสำหรับการประชุม
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการหยุดทำงานและปัญหาด้านเสถียรภาพ
ราคาของ Zoom
- ฟรี
- ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: 25 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (53,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,600+ รีวิว)
4. QuickBooks
QuickBooks คือชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การบัญชี การทำบัญชีรายวัน การจ่ายเงินเดือน และการติดตามเวลาทำงานง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการ
ใช้ QuickBooks เพื่อจ้างงานเหล่านี้ให้กับผู้ช่วยเสมือนหรือผู้ทำบัญชีเสมือน หรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทำให้กระบวนการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาของคุณง่ายขึ้น—เช่นเดียวกับที่คุณทำกับแอปอื่น ๆ ที่คล้ายกันเช่น Freshbooks. ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks
- ติดตามรายได้, ธุรกรรมธนาคาร, ใบเสร็จรับเงิน, และอื่น ๆ
- จัดการบิล ค่าใช้จ่าย และการหักลดหย่อนภาษี
- ตั้งค่าการจ่ายเงินเดือน, ภาษี, และแบบฟอร์มอัตโนมัติ
- การทำงานแบบเคลื่อนที่: ดูและอนุมัติแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน และใช้เครื่องมือติดตามเวลาผ่านมือถือ
ข้อจำกัดของ QuickBooks
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่สะดวกในการใช้งานสำหรับบางงาน ผู้ใช้บางคนแนะนำ
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับความเร็วและความเสถียร
ราคาของ QuickBooks
- พรีเมียม: $20/เดือน สำหรับผู้ดูแลระบบ 1 คน ($8/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
- เอลิต: $40/เดือน สำหรับผู้ดูแลระบบ 1 คน ($10/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
คะแนนและรีวิว QuickBooks
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 3,100+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)
5. ปฏิทิน Google
Google Calendarเป็นปฏิทินออนไลน์ที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งเมื่อทำงานคนเดียวหรือกับผู้ช่วยเสมือนของคุณ ใช้ Google Calendar เพื่อวางแผนงาน ดูภาพรวมของการนัดหมาย และจัดตารางประชุมกับผู้อื่น ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- แชร์ปฏิทินของคุณกับผู้ช่วยเสมือนของคุณ ทำให้พวกเขาสามารถจัดตารางนัดหมายได้อย่างง่ายดาย
- ในฐานะผู้ช่วยเสมือน (VA) ให้เพิ่มการประชุม, นัดหมาย, และกิจกรรมต่าง ๆ ลงในปฏิทินของลูกค้าเพื่อให้พวกเขาอยู่ในระเบียบและอัปเดตอยู่เสมอ
- ซ้อนปฏิทินหลายปฏิทินในมุมมองเดียวเพื่อดูความพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งมุมมองปฏิทินของคุณด้วยสีต่างๆ
- มีให้บริการเป็นส่วนหลักของชุดผลิตภัณฑ์ Google อื่น ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผน Google Workspace ที่เน้นธุรกิจแบบชำระเงิน
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- การปิดหน้าต่าง "สร้างการประชุม" โดยไม่ได้ตั้งใจนั้นทำได้ง่าย ซึ่งหมายความว่าคุณจะสูญเสียความคืบหน้าและต้องเริ่มต้นใหม่
- ผู้ใช้รายงานว่าคุณไม่สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานว่าเป็นต่ำหรือสูงได้เหมือนกับที่คุณทำได้ในเครื่องมืออื่น ๆ เช่นClickUp
ราคาของ Google Calendar
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
6. Calendly
Calendlyเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการตั้งนัดหมายและจัดตารางเวลาที่ช่วยให้กระบวนการจัดการการนัดหมายภายนอกเป็นเรื่องง่ายขึ้น มอบสิทธิ์การเข้าถึง Calendly ให้กับผู้ช่วยเสมือนของคุณเพื่อแบ่งปันเวลาว่างของคุณกับผู้อื่น จัดการประชุม และตั้งค่าระบบสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อกำหนดเวลาการโทรกับคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ปรับปรุงกระบวนการจัดตารางการประชุม การนัดหมาย และกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ฝัง Calendly ของคุณบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนัดหมายการโทรกับคุณได้
- เพิ่มคำถามคัดกรองในหน้าจองล่วงหน้าเพื่อคัดเลือกผู้สมัครหรือเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับพวกเขา
- สร้างลำดับขั้นตอนที่คุณสามารถส่งรายละเอียดก่อนการประชุมทางอีเมล
ข้อจำกัดของ Calendly
- ไม่ทุกคุณสมบัติพร้อมใช้งานบนมือถือ
- ลิงก์ Calendly ทั้งหมดมาจากโดเมนของ Calendly—ไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่งให้เป็นแบรนด์ของคุณเอง
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
7. LastPass
LastPass เป็นแอปพลิเคชันจัดการรหัสผ่านและตู้เซฟออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านกับผู้ช่วยเสมือนและสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างปลอดภัย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการแชร์ข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่เป็นความลับ ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LastPass
- แชร์รหัสผ่านและรายละเอียดการเข้าสู่ระบบสำหรับเครื่องมือต่างๆ กับผู้ช่วยเสมือนของคุณอย่างปลอดภัย
- กรอกรหัสผ่านอัตโนมัติข้ามอุปกรณ์
- รักษาความปลอดภัยด้วยระบบเข้ารหัสชั้นนำและใบรับรองความปลอดภัยระดับโลก
- จัดเก็บรายละเอียดที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าและโครงการหลายรายไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ LastPass
- คุณสามารถเข้าถึงและกรอกรหัสผ่านอัตโนมัติได้เฉพาะเมื่อคุณออนไลน์เท่านั้น
- เช่นเดียวกับผู้จัดการรหัสผ่านอื่น ๆ แอปนี้เคยเผชิญกับการละเมิดความปลอดภัยในอดีต
ราคาของ LastPass
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 50 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้ (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของ LastPass
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ LastPass เหล่านี้!
8. Google ไดรฟ์
Google Driveเป็นเครื่องมือแชร์ไฟล์และจัดการเนื้อหาบนคลาวด์ที่ให้คุณเข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกที่ คล้ายกับDropbox ใช้ Google Drive สำหรับเก็บงานที่กำลังทำอยู่ สร้างวิกิเพื่อแชร์กับสมาชิกทีมเสมือน หรือเพียงแค่ใช้สำหรับเก็บไฟล์ดิจิทัล ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive
- แชร์และทำงานร่วมกันบนไฟล์จากอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป
- ค้นหาไฟล์ของคุณได้เร็วขึ้นด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันสแปม มัลแวร์ และแรนซัมแวร์ในตัว
- ผสานการทำงานกับ Google Docs, Google Sheets และ Google Slides เพื่อการทำงานร่วมกันภายในแอป
ข้อจำกัดของ Google Drive
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้และการจัดระเบียบไฟล์เริ่มต้น "รก"
- การอัปโหลดและเข้าถึงเอกสารอาจช้าในบางครั้ง, ผู้ใช้บางท่านแนะนำ
ราคาของ Google Drive
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (27,200+ รีวิว)
9. ฮูตสูท
Hootsuiteเป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ช่วยให้การจัดการโปรไฟล์โซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณง่ายขึ้น คล้ายกับ Buffer แต่มีฟีเจอร์มากกว่า มอบสิทธิ์การเข้าถึง Hootsuite ให้กับผู้ช่วยเสมือนของคุณเพื่อกำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย มีส่วนร่วมกับลูกค้า ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ และจัดการโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- วางแผนและจัดตารางโพสต์โซเชียลมีเดียสำหรับช่องทางต่างๆ ในที่เดียว
- สร้างสตรีมที่กำหนดเองเพื่อติดตามแนวโน้มและการกล่าวถึงแบรนด์
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์สำหรับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ
- มีส่วนร่วมกับผู้ชมบนโซเชียลมีเดียของคุณแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- บางครั้งการติดแท็กบัญชีอาจเป็นเรื่องยากเมื่อใช้เครื่องมือจัดตารางนี้สำหรับแพลตฟอร์มเช่น Instagram
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ไม่ได้ถูกเผยแพร่ตามที่คาดหวังเสมอไป
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน (สูงสุด 10 บัญชีโซเชียล)
- ทีม: $249/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
10. Process Street
Process Street เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานและกระบวนการของคุณง่ายขึ้น ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างรายการตรวจสอบ, กระบวนการทำงาน, และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) สำหรับผู้ช่วยเสมือนและสมาชิกทีมอื่น ๆ ของคุณให้ปฏิบัติตามได้ ?
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- สร้างกระบวนการทำงานที่ติดตามและทำให้การเสร็จสิ้นงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- รวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยแบบฟอร์มและแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้
- สร้างและแชร์ SOP ด้วยตัวแก้ไขเอกสารในตัว
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงกระบวนการเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อจำกัดของ Process Street
- การสร้างกระบวนการอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้บางคนแนะนำว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะมองเห็นงานที่ยังไม่เสร็จ
ราคาของ Process Street
- สตาร์ทอัพ: $100/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $415/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $1,660/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
จัดระเบียบด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนเหล่านี้
มีตัวเลือกซอฟต์แวร์มากมายนับพัน แต่เหล่านี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงสำหรับการจัดตารางเวลา การจัดเก็บไฟล์ การจัดการโครงการ และทุกสิ่งที่ผู้ช่วยเสมือนต้องการ
ใช้รายการนี้เพื่อค้นหาเครื่องมือซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนที่เหมาะสมและจัดเตรียมทรัพยากรและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้กับทีมซูเปอร์สตาร์ของคุณ ✨
หากคุณพร้อมที่จะปรับปรุงวิธีการจัดการโครงการ งาน และสมาชิกในทีมของคุณลองใช้ ClickUp ฟรี
