บล็อก ClickUp

ทางเลือก 13 อันดับแรกสำหรับ Microsoft Teams เพื่อการทำงานร่วมกัน

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
12 พฤษภาคม 2568

Microsoft Teams เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อย่างไรก็ตาม ทุกทีมมีความต้องการที่แตกต่างกัน และบางทีมอาจชอบแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่แตกต่าง มีความยืดหยุ่นมากกว่า หรือมีฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของพวกเขามากกว่า

เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมควรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะมองหาการออกแบบที่ใช้งานง่ายขึ้น การแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดขึ้น หรือการจัดการงานในตัวที่เหมาะกับสไตล์ของทีมคุณ มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกใช้

คู่มือนี้สำรวจทางเลือกของ Microsoft Teams จำนวน 13 รายการ ซึ่งแต่ละรายการได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามความต้องการเฉพาะของคุณ

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Microsoft Teams?

หาก Microsoft Teams รู้สึกจำกัด นั่นอาจเป็นเพราะไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการจัดการโครงการแบบบูรณาการ ทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่าควรมีมากกว่าการส่งข้อความเท่านั้น ควรช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและทำให้ทีมมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือกของ Microsoft Teams:

  • การจัดการงานในตัว: สร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยตรงภายในบทสนทนา
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับมุมมอง สถานะ และระบบอัตโนมัติให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของทีมคุณ
  • การทำงานร่วมกันเอกสารที่ยืดหยุ่น: เก็บไฟล์, ความคิดเห็น, และการแก้ไขไว้ในที่เดียว (ไม่ต้องค้นหาอีกต่อไป)
  • การแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: รับข้อมูลอัปเดตโดยไม่ต้องถูกแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นรบกวน
  • เป้าหมายและการรายงานแบบบูรณาการ: ใช้แดชบอร์ด การติดตามเวลา และรายงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า
  • การช่วยเหลือในการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์: สรุปการสนทนา, สกัดข้อมูลสำคัญ, และค้นหาข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนดูอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ยังคงใช้ Microsoft Teams อยู่ใช่ไหม? ลองดู เคล็ดลับ Microsoft Teams เหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดในขณะที่ค้นหาทางเลือก Teams ที่ดีกว่า

13 ทางเลือกของ Microsoft Teams ที่คุณควรรู้

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นช่วงราคา
ClickUpการจัดการโครงการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกันระบบจัดการงานในตัว, กระดานไวท์บอร์ด, ความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์, การผสานการทำงานกับ Microsoft Teamsมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Slackการแชททีมที่แข็งแกร่งและการสื่อสารแบบฉับพลันSlack Huddles สำหรับการสนทนาเสียงอย่างรวดเร็ว, การผสานรวมแอปอย่างกว้างขวางมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ซูมการประชุมทางวิดีโอและการประชุมเสมือนจริงคุณภาพสูงการโทรวิดีโอความคมชัดสูง, Zoom AI Companionมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Google Chatการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspaceการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Gmail และ Google Docsมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ความขัดแย้งการสื่อสารทีมแบบไม่เป็นทางการและการสร้างชุมชนช่องเสียง, การโทรวิดีโอความหน่วงต่ำมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ชานตี้แชททีมที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายการค้นหาด้วยระบบ AI, ประวัติการสื่อสารไม่จำกัดในแผนชำระเงินมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Mattermostการร่วมมือแบบโอเพนซอร์สและโฮสต์เองการควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์, การโฮสต์ด้วยตนเองมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Rocket.Chatการส่งข้อความที่ปลอดภัยและโฮสต์ด้วยตนเองการส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Webex โดย Ciscoการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กรและการประชุมที่ปลอดภัยกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงแบบบูรณาการมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
พัมเบิลการส่งข้อความโดยตรงและแชร์ไฟล์แบบน้ำหนักเบาอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย, การส่งข้อความที่รวดเร็ว, การแชร์ไฟล์ที่มีประสิทธิภาพมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ทวิสต์การสื่อสารที่เป็นระบบและเชื่อมโยงกันการส่งข้อความแบบไม่พร้อมกัน ปราศจากสิ่งรบกวน การสนทนาแบบต่อเนื่องมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ฝูงการแชทและการจัดการงานแบบบูรณาการในทีมรายการสิ่งที่ต้องทำและการแจ้งเตือนในตัว, การเข้าถึงสำหรับแขกมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
RingEXการสื่อสารแบบรวมศูนย์พร้อมการแชทและโทรผ่านวิดีโอการโทรกลุ่มวิดีโอ, การส่งข้อความโดยตรง, การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยราคาที่กำหนดเอง

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MS Teams ที่ควรใช้

นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Teams เพื่อให้การสื่อสารราบรื่น:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ)

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการสื่อสารของทีม การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันเกิดขึ้นในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาและสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน?

นั่นคือสิ่งที่ClickUpทำอย่างแท้จริง มันรวมการส่งข้อความ งาน เอกสาร และกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานของคุณ

ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Chat คุณสามารถสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากหน้าต่างแชท หรือแม้แต่ให้ AI เปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานได้ทันที

ระบบ AI ที่ผสานรวมไว้ยังสรุปบทสนทนายาวให้คุณทราบอย่างรวดเร็ว และเน้นสิ่งที่ต้องทำไว้ให้ด้วย นอกจากนี้SyncUpsยังช่วยให้คุณสามารถเริ่มการโทรผ่านวิดีโอกับสมาชิกทีมแต่ละคนหรือกลุ่มได้เพื่อการสนทนาอย่างรวดเร็ว การอัปเดตโครงการ และการถ่ายทอดความรู้ คุณสามารถบันทึกการโทรเหล่านี้และแชร์หน้าจอของคุณได้เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

ClickUp Chat: ทางเลือกแทน Microsoft Teams
เปลี่ยนการสนทนาทีมที่สำคัญให้กลายเป็นงานโดยตรงจาก ClickUp Chat

เมื่อต้องพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดที่ซับซ้อน ให้บันทึกหน้าจอของคุณด้วยClickUp Clipsแทนการพิมพ์คำอธิบายยาวๆ แชร์โดยตรงในแชทหรือแนบไปกับงาน เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนพร้อมใช้งานเสมอเมื่อมีคนต้องการ

คลิป ClickUp
แบ่งปันไอเดียพร้อมบริบทที่ชัดเจนโดยใช้ ClickUp Clips

เมื่อความคิดต้องการพื้นที่ในการเติบโตกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณวางแผนแนวคิด เชื่อมโยงความคิดกับงาน และทำงานร่วมกันได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเพิ่มโน้ตแบบติด กระดาษข้อความ รูปร่าง และรูปภาพ เพื่อวางแผนความคิดและจัดระเบียบแนวคิดได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับการระดมความคิด การทำแผนผังความคิด และการวางแผนกลยุทธ์

ClickUp Whiteboards: ทางเลือกของ Microsoft Teams
ทำให้การร่วมมือทางภาพกับทีมของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp Whiteboards

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นแผนงานที่มีโครงสร้างClickUp Docsจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเชื่อมโยงกับงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการประชุม แผนโครงการ หรือวิกิต่างๆ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ในขณะที่ประวัติหน้าช่วยรักษาการควบคุมเวอร์ชัน

ตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น หัวข้อ ตาราง จุดรายการ ข้อความเน้น และฝังเนื้อหา ทำให้เอกสารดูน่าสนใจยิ่งขึ้น และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/) สามารถแทรกองค์ประกอบต่างๆ เช่น รูปภาพ ลิงก์ หรือรายการงานได้

คลิกอัพ ด็อกส์
เก็บเอกสารสำคัญ บันทึก และแผนงานของคุณให้เป็นระเบียบด้วย ClickUp Docs

สุดท้ายนี้ การประชุมไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยบันทึกที่กระจัดกระจายหรือการติดตามผลที่ถูกลืม ด้วย ClickUp Meetings คุณสามารถบันทึกการตัดสินใจสำคัญ มอบหมายงานแบบเรียลไทม์ สร้างรายการตรวจสอบงานที่ยังค้างอยู่ และแม้กระทั่งตั้งค่างานประจำเพื่อแชร์วาระการประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ClickUp Meetings: ทางเลือกแทน Microsoft Teams
เปลี่ยนงานประชุมของคุณให้เป็นงานประจำด้วย ClickUp Meetings

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Microsoft Teamsช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้โดยไม่ต้องสลับแอป เปลี่ยนบทสนทนาของทีมให้เป็นงาน อัปเดตโครงการ และรับการแจ้งเตือนจาก ClickUp ทั้งหมดภายใน Teams

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp เชื่อมต่อทุกสิ่งภายในพื้นที่ทำงานของคุณ มันดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาทันทีจากงาน เอกสาร และการสนทนาที่ผ่านมา ทำให้ไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านไฟล์ต่างๆ

นอกเหนือจากการช่วยคุณเขียนอีเมล, โครงร่างรายงาน, และทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างนั้นแล้ว, มันยังดึงข้อมูลของงานที่ค้างอยู่จากลิสต์ของคุณ และช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญและความเร่งด่วนได้

เปิดเผยข้อมูลสำคัญเบื้องต้น ติดตามผล อัปเดตโครงการ และรายงานความคืบหน้าด้วย ClickUp Brain
เปิดเผยข้อมูลสำคัญเบื้องต้น ติดตามผล อัปเดตโครงการ และแสดงความคืบหน้าด้วย ClickUp Brain

📍คำแนะนำเพิ่มเติมให้ลอง:

  • สรุปการประชุมนี้และระบุรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลา
  • เปลี่ยนการสนทนานี้เป็นงานและจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน
  • ร่างการอัปเดตโครงการโดยใช้ความคืบหน้าของงานล่าสุดและอุปสรรคที่พบ
  • วิเคราะห์การสนทนานี้และเสนอสามขั้นตอนถัดไปเพื่อดำเนินการต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดระเบียบและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ: จัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง, วันที่ครบกำหนด, และการอัตโนมัติโดยใช้ClickUp Tasksซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแชทได้โดยตรง
  • ความรับผิดชอบและความชัดเจน: มั่นใจว่าไม่มีงานที่ค้างอยู่ด้วยการมอบหมายความคิดเห็นใน ClickUp
  • จับและเชื่อมโยงความคิด: รับบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรายการดำเนินการสำหรับทุกการประชุม และเชื่อมโยงกับงาน, ผู้คน, หรือเอกสารด้วยClickUp AI Notetaker

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มากมายนั้นทำให้รู้สึกหนักใจในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อให้ได้บริบทที่พวกเขาต้องการ.

แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้คุณ!

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของทีมพัฒนาของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ อัตโนมัติกระบวนการ และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้มันเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานประจำวันของเรา มุมมองที่หลากหลาย (รายการ กระดาน และปฏิทิน) ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพ และฟีเจอร์เอกสารที่ฝังตัวช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ความเร็วและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มทำให้โครงการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการหยุดชะงัก

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของทีมพัฒนาของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ อัตโนมัติกระบวนการ และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้มันเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานประจำวันของเรา มุมมองที่หลากหลาย (รายการ กระดาน และปฏิทิน) ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพ และฟีเจอร์เอกสารในตัวช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ความเร็วและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มทำให้โครงการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการขัดจังหวะ

2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการแชททีมที่แข็งแกร่งและการผสานรวม)

แดชบอร์ด Slack: ทางเลือกแทน Microsoft Teams
ผ่านทางSlack

Slack จัดระเบียบทุกอย่างไว้ในช่องทางเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณมีจุดมุ่งหมายและไม่รกรุงรัง การผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 2,600 แอป เช่น Google Drive และ Office 365 ช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์ จัดการงาน และทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว

ฟีเจอร์การค้นหาขั้นสูงในทางเลือกของ Microsoft Teams นี้ทำให้การค้นหาข้อความหรือไฟล์ในอดีตเป็นเรื่องง่ายมาก สำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว มี Huddles สำหรับการโทรด้วยเสียงและ Clips สำหรับข้อความวิดีโอ ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • ความร่วมมือภายนอก: ร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกหรือลูกค้าโดยตรงภายใน Slack โดยใช้ Slack Connect
  • ข้อมูลรวมศูนย์: เน้นการสนทนาหรือเอกสารที่สำคัญซึ่งทุกคนจำเป็นต้องเข้าถึงด้วยข้อความปักหมุด
  • โหมดโฟกัส: กำหนดขอบเขตเพื่อมุ่งเน้นโดยไม่ถูกรบกวนโดยใช้โหมด 'ห้ามรบกวน'

ข้อจำกัดของ Slack

  • ไม่มีระบบจัดการงานในตัว—ผู้ใช้ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สาม (เช่น ClickUp)

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.25 /ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ+: 12.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (34,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

ฉันพบว่าฟีเจอร์ฮัดเดิลมีประโยชน์อย่างยิ่ง; ลักษณะที่ไม่เป็นทางการของมันช่วยให้สามารถโต้ตอบแบบตัวต่อตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งข้อความ

ฉันพบว่าฟีเจอร์ฮัดเดิลมีประโยชน์อย่างยิ่ง; ลักษณะที่ไม่เป็นทางการของมันช่วยให้สามารถโต้ตอบแบบตัวต่อตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งข้อความ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงความเงียบที่อึดอัดและสิ่งรบกวน เรียนรู้สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการประชุมออนไลน์ด้วยคู่มือมารยาทในการประชุมออนไลน์ของเรา

3. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและสายสนทนาคุณภาพสูง)

แดชบอร์ด Zoom
ผ่านทางZoom

Zoom เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Microsoft Teams ที่ช่วยให้การประชุมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดประชุมสั้น ๆ หรือสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่ Zoom มอบวิดีโอและเสียงคุณภาพระดับ HD ทำให้การสนทนาชัดเจนและเป็นธรรมชาติ แม้จะมีผู้เข้าร่วมมากถึง 1,000 คน

การแชร์หน้าจอพร้อมเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบช่วยให้การนำเสนอข้อมูลและการทำงานร่วมกันเป็นไปได้ง่ายขึ้น สำหรับการประชุมที่ต้องการความมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น สามารถใช้ฟีเจอร์ 'ห้องย่อย' เพื่อแบ่งการประชุมออกเป็นกลุ่มย่อยสำหรับการพูดคุยเฉพาะกลุ่ม

Zoom's AI Companion สรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • สรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์: สร้างสรุปที่ครอบคลุมวาระการประชุม สรุปประเด็นสำคัญ และรายการที่ต้องดำเนินการ
  • กระดานไวท์บอร์ดบนคลาวด์: ระดมความคิด วางแผน และทำงานร่วมกันอย่างมีภาพด้วย 'Zoom Whiteboards' ที่บันทึกไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต
  • มุมมองที่ดื่มด่ำ: ดึงดูดผู้เข้าร่วมด้วยมุมมองที่ดื่มด่ำซึ่งทำให้ทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Zoom

  • การติดตามผลเป็นแบบแมนนวล ต้องจดบันทึกแยกต่างหาก และ Zoom ไม่สามารถสร้างงานอัตโนมัติจากการสนทนาได้
  • ส่วนเสริมเช่น Zoom Docs, Whiteboards และ Webinars มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาของ Zoom

  • ฟรี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $21.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)

💫 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ก่อตั้ง Zoom, Eric Yuan, ถูกปฏิเสธ 35 ครั้งเมื่อเสนอไอเดียของเขา ตอนนี้ทั้งโลกกำลังพูดว่า 'มาคุยกันผ่าน Zoom กันเถอะ' 💻

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังระดมความคิดข้ามเขตเวลาอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์อีกต่อไป เพียงเลือกใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดสำเร็จรูปของ ClickUp — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันทางไกล!

4. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace)

แดชบอร์ด Google Chat: ทางเลือกแทน Microsoft Teams
ผ่านทางGoogle Chat

Google Chat เป็นทางเลือกฟรีสำหรับ Microsoft Teams ที่ช่วยให้การสื่อสารของทีมเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับผู้ที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว พื้นที่ทำงานทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเฉพาะที่ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการ แบ่งปันไฟล์ และมีการสนทนาแบบเป็นลำดับได้

ฟีเจอร์ 'Smart Compose' จะแนะนำข้อความขณะที่คุณพิมพ์ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด และเมื่อการแชทไม่เพียงพอ 'Huddles' ช่วยให้คุณเข้าร่วมการโทรเสียงได้ทันทีจากหน้าต่างแชท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat

  • การสนทนาแบบมีหัวข้อ: รักษาความเป็นระเบียบในการสนทนาด้วยหัวข้อสนทนาแบบมีหัวข้อ ทำให้ง่ายต่อการตอบกลับข้อความเฉพาะ
  • การสนับสนุนแชทภายนอก: สื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณในขณะที่ยังคงรักษาการควบคุมความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง
  • การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง: ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองสำหรับการสนทนาที่สำคัญและปิดเสียงการแจ้งเตือนอื่น ๆ เพื่อรักษาสมาธิ

ข้อจำกัดของ Google Chat

  • มีการผสานการทำงานที่จำกัดและต้องพึ่งพาแอป Google อื่น ๆ (เช่น Docs, Sheets เป็นต้น) สำหรับฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม

ราคาของ Google Chat

  • รวมอยู่ใน Google Workspace

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (2300+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่: Google Chat เดิมชื่อ Hangouts Chat เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2017 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Google Chat ในปี 2020 และเปิดให้เฉพาะผู้ใช้ Workspace เท่านั้นจนถึงปี 2021 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ได้ถูกนำมาใช้แทน Hangou

ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป—ชมตัวเลือกอันดับต้นของเราสำหรับซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่ช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

5. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการทำงานร่วมกันในทีมแบบไม่เป็นทางการ)

แดชบอร์ด Discord
ผ่านทางDiscord

Discord ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะกำลังพูดคุยกับทีมขนาดเล็กหรือจัดการชุมชนขนาดใหญ่ เซิร์ฟเวอร์และช่องที่จัดระเบียบอย่างดีช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเพื่อการทำงาน เกม หรือความสนใจร่วมกัน Discord เป็นทางเลือกยอดนิยมของ Microsoft Teams โดยเฉพาะสำหรับชุมชนต่างๆ

การสื่อสารภายในทีมก็ง่ายขึ้นด้วยการแชร์ไฟล์และการปักหมุดข้อความสำหรับการอัปเดตที่สำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord

  • ช่องเวที: จัดกิจกรรมเสียงขนาดใหญ่ด้วย 'ช่องเวที' ที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมใหญ่และการถามตอบ
  • บอทแบบกำหนดเอง: ทำให้งานอัตโนมัติและจัดการแชทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบอทแบบกำหนดเองและการผสานรวม
  • ถ่ายทอดสดเพื่อแชร์หน้าจอ: สตรีมหน้าจอสดด้วย Go Live พร้อมการแชร์แบบหน่วงเวลาต่ำสำหรับผู้ใช้สูงสุด 50 คน

ข้อจำกัดของ Discord

  • ตัวเลือกการปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงบางอย่างต้องมีการสมัครสมาชิก Nitro ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับชุมชนขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด

ราคา Discord

  • ฟรี
  • ไนโตร เบสิค: $2. 99/เดือน
  • ไนโตร: $9.99/เดือน

คะแนนและรีวิวใน Discord:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (490+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Discord อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

คุณสามารถรักษาการโทรเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงได้แม้ว่าจะมีหลายคนที่อยู่ในสาย

คุณสามารถรักษาการโทรเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงได้แม้ว่าจะมีหลายคนที่อยู่ในสาย

💡โบนัส: ตรวจสอบการรวบรวมเครื่องมือประชุมออนไลน์ที่ดีที่สุดของเราเพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

6. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการแชททีมที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย)

แดชบอร์ด Chanty: ทางเลือกสำหรับ Microsoft Teams
ผ่านทางชานตี้

Chanty ช่วยขจัดปัญหาการสื่อสารของทีมที่กระจัดกระจายด้วยการเก็บข้อความ งาน และไฟล์ไว้ในศูนย์กลางที่มีโครงสร้างเดียวกัน แทนที่จะต้องคัดลอกงานระหว่างแอปต่างๆ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใดๆ ให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบังได้

เมื่อต้องการโทรด่วน การประชุมด้วยเสียงและวิดีโอในตัวพร้อมการแชร์หน้าจอช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความเสียง แชร์โค้ดสั้นๆ หรือจัดการงานประจำวัน ทางเลือกของ Microsoft Teams นี้ช่วยให้การทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Chanty

  • บทบาทและสิทธิ์: ควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือจัดการแชทและงานได้ โดยกำหนดบทบาทผู้ใช้ตามความต้องการ
  • พื้นที่สำหรับทีมเฉพาะ: สร้างพื้นที่ส่วนตัวหรือสาธารณะเพื่อรักษาการสนทนาให้มีความเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับโครงการหรือทีมที่เฉพาะเจาะจง
  • ประวัติการสนทนาไม่จำกัด: เข้าถึงทุกการสนทนาในอดีตได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บหรือข้อความที่หายไป

ข้อจำกัดของเพลงชานตี้

  • Chanty ไม่มีความสามารถในการแชร์ไฟล์ที่สมบูรณ์มากนักเมื่อเทียบกับคุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากนี้ยังถูกจำกัดโดยขนาดไฟล์ที่คุณสามารถอัปโหลดได้

ราคาของ Chanty

  • ฟรีตลอดไป
  • ธุรกิจ: $4/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของชานตี

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Chanty อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

Chanty ให้บริการการส่งข้อความที่รวดเร็วและการโทรเสียง/วิดีโอที่เสถียร ซึ่งได้ปรับปรุงการสื่อสารของทีมเราอย่างมาก ข้อความที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าช่วยให้จัดการการสนทนาข้ามเขตเวลาและทำให้ทีมเป็นระเบียบ

Chanty ให้บริการการส่งข้อความที่รวดเร็วและการโทรเสียง/วิดีโอที่เสถียร ซึ่งได้ปรับปรุงการสื่อสารของทีมเราอย่างมาก ข้อความที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าช่วยให้จัดการการสนทนาข้ามเขตเวลาและทำให้ทีมเป็นระเบียบ

📮ClickUp Insight: ประมาณ 41% ของมืออาชีพ ชอบการสื่อสารแบบข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม

แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักกระจายอยู่ในหลายช่องทาง หัวข้อ หรือข้อความโดยตรง ทำให้การค้นหาข้อมูลในภายหลังเป็นเรื่องยาก ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการเช่นClickUp Chat หัวข้อการสนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที

7. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส)

แดชบอร์ด Mattermost
ผ่านทางMattermost

Mattermost เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่สร้างขึ้นสำหรับทีมเทคนิคที่ต้องการควบคุมเวิร์กโฟลว์และความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ นักพัฒนาสามารถแชร์และตรวจสอบโค้ดตัวอย่างได้อย่างง่ายดายในแชทด้วยการเน้นไวยากรณ์ในตัว

ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์, กระบวนการทำงานแบบ DevOps, หรือเพียงแค่ต้องการแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น ทางเลือกของ Microsoft Teams นี้มอบความยืดหยุ่นและความปลอดภัยให้คุณสามารถทำได้ตามที่คุณต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost

  • คู่มือสำหรับระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน: ดำเนินการกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้พร้อมรายการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวกระตุ้นอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะ และรายงานย้อนหลัง
  • การปรับใช้แบบโฮสต์เอง: รักษาการควบคุมอย่างเต็มที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยตัวเลือกการโฮสต์ภายในองค์กร
  • การผสานรวมและระบบอัตโนมัติ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, Jenkins, Jira และ ServiceNow และใช้คำสั่งแบบ / และบอทเพื่อทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Mattermost

  • มันอาจใช้ทรัพยากรมาก และประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันมือถือไม่ลื่นไหลเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่น ๆ

ราคาของ Mattermost:

  • ฟรี (เวอร์ชันโฮสต์เอง)
  • มืออาชีพ: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Mattermost

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)

ดูว่าเครื่องมือโครงการที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างไรในบทความของเราเกี่ยวกับการจัดการโครงการใน Microsoft Teams*

8. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความที่ปลอดภัยแบบโฮสต์เอง)

แดชบอร์ด Rocket.chat: ทางเลือกแทน Microsoft Teams
ผ่านทางRocket.chat

Rocket. Chat เป็นอีกหนึ่งทางเลือกโอเพ่นซอร์สสำหรับ Microsoft Teams ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและการปรับแต่งตามความต้องการ ผู้ใช้สามารถปักหมุดและติดดาวข้อความเพื่อเข้าถึงได้ง่าย จัดรูปแบบข้อความด้วยการรองรับ Markdown และจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านแดชบอร์ดแบบหลายช่องทาง

แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงด้วยตัวเลือกไวท์เลเบล, ตลาดสำหรับปลั๊กอินของบุคคลที่สาม, และ REST API webhooks สำหรับการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน สามารถนำไปใช้เป็นระบบไฮบริดคลาวด์หรือระบบโฮสต์เองได้ ซึ่งให้ความยืดหยุ่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat

  • แชทบอท AI: อัตโนมัติการตอบกลับสำหรับการสนับสนุนลูกค้าด้วยแชทบอท
  • การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ: มอบหมายคำถามของลูกค้าให้กับตัวแทนที่เหมาะสมตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • รองรับการใช้งานหลายองค์กร: จัดการหลายองค์กรภายใน Rocket เดียว อินเทอร์เฟซการแชท

ข้อจำกัดของ Rocket.Chat

  • ผู้ใช้รายงานปัญหา เช่น ความซับซ้อนในการตั้งค่าและกำหนดค่าเริ่มต้น และความต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ทรัพยากรมากสำหรับการโฮสต์ด้วยตนเอง

ราคาของ Rocket.Chat

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Rocket. การให้คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

กำลังประสบปัญหากับบันทึกการประชุมที่ยุ่งเหยิงอยู่หรือไม่? นี่คือรายการเครื่องมือ AIที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที!

9. Webex โดย Cisco (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กร)

แดชบอร์ด Webex
ผ่านทางWebex โดย Cisco

Cisco Webex Teams เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กรที่มีคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง สำหรับการโทร มันให้บริการระบบ PBX บนคลาวด์ที่มีการเชื่อมต่อ PSTN การถอดเสียงข้อความเสียง และการส่งต่ออุปกรณ์เพื่อการสื่อสารที่ไม่ขาดตอน

ทีมสามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่แชทเฉพาะ ใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบบูรณาการ และจัดระเบียบโครงการผ่านพื้นที่และทีมต่างๆ Webex Assistant ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยสร้างสรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ด้วย Webex ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ทำให้การทำงานร่วมกันจากระยะไกลเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex

  • การกำจัดเสียงรบกวนด้วย AI: เพิ่มความชัดเจนของเสียงด้วยการกำจัดเสียงรบกวนและการปรับปรุงเสียงพูดด้วย AI
  • การโต้ตอบแบบไดนามิก: ใช้การจดจำท่าทางที่แปลงท่าทางมือให้เป็นอีโมจิ
  • การแปลภาษา: แปลภาษาแบบเรียลไทม์พร้อมการแปลแบบทันทีในระหว่างการประชุม

ข้อจำกัดของ Webex

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการผสานรวมกับระบบ CRM และระบบอัตโนมัติทางการตลาดอาจเป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อน

ราคาของ Webex

  • ฟรี
  • ราคา: 14.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • ห้องสวีท: $250/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Webex

  • G2: 4. 2/5 (18,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

🌟โบนัส: หากการรักษาทีมของคุณให้อยู่ในหน้าเดียวกันรู้สึกเหมือนเป็นความท้าทายแม่แบบแผนการสื่อสารเหล่านี้สามารถทำให้ง่ายขึ้น

10. Pumble (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความโดยตรงและแชร์ไฟล์แบบเบา)

Pumble แดชบอร์ด: ทางเลือกของ Microsoft Teams
ผ่านทางPumble

Pumble ช่วยให้การสื่อสารในทีมเป็นเรื่องง่ายและเป็นระเบียบ ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ หลายแห่ง Pumble ให้บริการการส่งข้อความและการแชร์ไฟล์ได้ไม่จำกัด ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียการสนทนาที่สำคัญไปเพราะข้อจำกัด

การแจ้งเตือนและการเตือนความจำอัจฉริยะช่วยให้คุณไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ ในขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น SSO และการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 จะช่วยปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

คุณสมบัติเด่นของ Pumble

  • การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม: เชิญผู้ร่วมงานภายนอกเข้าร่วมเฉพาะช่องทางที่กำหนดโดยไม่ต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมด
  • การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง: ตั้งค่าการแจ้งเตือนคำสำคัญ, ปิดเสียงช่อง, หรือรับการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีการกล่าวถึงโดยตรง
  • ประวัติการแชทไม่จำกัด: เข้าถึงข้อความทั้งหมดในอดีตได้โดยไม่มีการจำกัด แม้แต่ในแผนฟรี

ข้อจำกัดของ Pumble

  • ฟีเจอร์การค้นหาในทางเลือกของ Microsoft Teams นี้ต้องการการค้นหาคำที่ตรงกันทั้งคำ ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลหากไม่มีคำที่แม่นยำ

ราคา Pumble

  • ฟรี
  • ข้อดี: $2.99/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $4. 99/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: 7.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: $15.99/ผู้ใช้/เดือน

การจัดอันดับและรีวิว Pumble

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 15+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Pumble อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

การออกแบบของ Pumble มีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้ทีมสามารถนำทางและสื่อสารได้อย่างง่ายดาย

การออกแบบของ Pumble มีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้ทีมสามารถนำทางและสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย

11. Twist (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและทีมที่ใช้ระบบเธรด)

แดชบอร์ด Twist
ผ่านทางTwist

Twist ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาและตอบกลับได้ตามจังหวะของตนเอง ลดความกดดันจากการตอบกลับทันที และส่งเสริมการทำงานเชิงลึก ฟิลเตอร์การค้นหาขั้นสูงช่วยให้การค้นหาบทสนทนาในอดีตเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถค้นหาข้อความเฉพาะได้โดยใช้คำสำคัญ วันที่ หรือผู้เข้าร่วม

บทบาทผู้ใช้ที่กำหนดเองช่วยให้ทีมจัดการการเข้าถึงและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่เหมาะสมจะเห็นข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติในการเช็คอินของทีมยังช่วยขจัดความจำเป็นในการติดตามผลด้วยตนเอง โดยการโพสต์หัวข้อการอัปเดตตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Twist

  • การจัดการกลุ่ม: สร้างกลุ่มย่อยภายในทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับสมาชิกเฉพาะกลุ่ม
  • การผสานอีเมล: ส่งต่ออีเมลไปยังการสนทนาเฉพาะโดยตรงด้วยที่อยู่อีเมลเฉพาะที่กำหนดให้กับแต่ละหัวข้อและช่องทาง
  • ตัวเลือกการแจ้งเตือน: รับการแจ้งเตือนสำหรับทุกกระทู้, กระทู้เฉพาะ, หรือเฉพาะเมื่อถูกกล่าวถึง

ข้อจำกัดการบิด

  • การตอบกลับโพสต์ไม่ได้จัดเป็นหัวข้อ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ต้องสร้างบริบทขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่ากำลังตอบกลับโพสต์ใด

การตั้งราคาแบบบิดเบือน

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $8/ผู้ใช้/เดือน

บทวิจารณ์และคะแนนความบิดเบือน

  • G2: 3. 9/5 (15+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)

12. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ)

แผงควบคุม Flock: ทางเลือกแทน Microsoft Teams
ผ่านทางFlock

Flock มีระบบจัดการงานในตัวเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้ภายในแชท

ทีมสามารถแชร์ไฟล์ได้โดยตรงในแชท และใช้ฟังก์ชันค้นหาที่ผสานรวมเพื่อค้นหาข้อความ ลิงก์ และเอกสารได้ทันที ทางเลือกของ Microsoft Teams นี้ยังมีฟีเจอร์แปลงอีเมลเป็นแชท ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งต่ออีเมลไปยังช่องทางของ Flock ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Flock

  • แบบสำรวจและตัวเตือนในตัว: รวบรวมความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายด้วยแบบสำรวจและตัวเตือนในตัวที่ผสานเข้ากับแชท
  • การค้นหาไฟล์: ดึงข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยระบบค้นหาอัจฉริยะเพื่อค้นหาข้อความ ไฟล์ และลิงก์
  • รายการสิ่งที่ต้องทำที่สร้างโดยอัตโนมัติ: แปลงการสนทนาให้เป็นรายการปฏิบัติได้ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่สร้างโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของฝูง

  • Flock อาจไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันเฉพาะที่ทีมของคุณใช้งานอยู่ได้ทั้งหมด ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้วิธีแก้ไขด้วยตนเองหรือขั้นตอนเพิ่มเติม

การกำหนดราคาแบบกลุ่ม

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4.50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Flock อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย โดยแทบไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารในทุกส่วน

ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย โดยแทบไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารในทุกส่วน

13. RingEX (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์พร้อมการแชทวิดีโอและการโทร)

แดชบอร์ด RingEX
ผ่านทางRingEX

RingEX รวมการโทร, การประชุมทางวิดีโอ, การส่งข้อความ, SMS, และแฟกซ์ไว้ในแอปเดียว และมีผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่สามารถบันทึกบันทึกการโทร, แปลงเสียงเป็นข้อความ, แปลข้อความ, และปรับปรุงการเขียนได้

รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 400 รายการกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Salesforce, Google Workspace, Microsoft Teams และ Zendesk

องค์กรสามารถใช้ทางเลือกของ Microsoft Teams นี้เพื่อปรับแต่งลำดับการโทรและสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับหลายสถานที่

คุณสมบัติเด่นของ RingEX

  • สรุปข้อความจากการพูด: ถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ด้วยสรุปข้อความจากการพูดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการประชุม
  • การโอนสายแบบเรียลไทม์: โอนสายที่กำลังสนทนาอยู่ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จากเดสก์ท็อปไปยังโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ขาดช่วง
  • การประชุมวิดีโอแบบ HD: จัดการประชุมวิดีโอแบบ HD รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 200 คน พร้อมการบันทึกโน้ตอัตโนมัติและลดเสียงรบกวน

ข้อจำกัดของ RingEX

  • ไม่มีการตั้งเป้าหมายหรือติดตามผลการปฏิบัติงานของทีม เนื่องจากเครื่องมือนี้มุ่งเน้นเฉพาะบันทึกการสื่อสารเท่านั้น

ราคาของ RingEX:

  • หลัก: $30/ผู้ใช้/เดือน (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
  • ขั้นสูง: $35/ผู้ใช้/เดือน (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
  • อัลตร้า: $45/ผู้ใช้/เดือน (สูงสุด 100 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิวของ RingEX:

  • G2: 4. 1/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

ใช้ Microsoft Teams กับเครื่องมืออื่นอยู่หรือไม่?ตรวจสอบคู่มือมารยาทการใช้ Microsoft Teamsของเราเพื่อคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

คิดใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานร่วมกันของคุณ: เลือก ClickUp

แม้ว่า Microsoft Teams จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็มักจะมีช่องว่างที่ทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง แทนที่จะรวบรวมแอปหลายตัวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ลองเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ClickUp ผสานการจัดการงานที่แข็งแกร่ง การทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ และเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจร นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ต้องการใช้ Microsoft Teams

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มทำงานร่วมกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน