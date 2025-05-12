ทางเลือก 13 อันดับแรกสำหรับ Microsoft Teams เพื่อการทำงานร่วมกัน

Microsoft Teams เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อย่างไรก็ตาม ทุกทีมมีความต้องการที่แตกต่างกัน และบางทีมอาจชอบแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่แตกต่าง มีความยืดหยุ่นมากกว่า หรือมีฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของพวกเขามากกว่า
เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมควรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะมองหาการออกแบบที่ใช้งานง่ายขึ้น การแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดขึ้น หรือการจัดการงานในตัวที่เหมาะกับสไตล์ของทีมคุณ มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกใช้
คู่มือนี้สำรวจทางเลือกของ Microsoft Teams จำนวน 13 รายการ ซึ่งแต่ละรายการได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามความต้องการเฉพาะของคุณ
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Microsoft Teams?
หาก Microsoft Teams รู้สึกจำกัด นั่นอาจเป็นเพราะไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการจัดการโครงการแบบบูรณาการ ทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่าควรมีมากกว่าการส่งข้อความเท่านั้น ควรช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและทำให้ทีมมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือกของ Microsoft Teams:
- การจัดการงานในตัว: สร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยตรงภายในบทสนทนา
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับมุมมอง สถานะ และระบบอัตโนมัติให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของทีมคุณ
- การทำงานร่วมกันเอกสารที่ยืดหยุ่น: เก็บไฟล์, ความคิดเห็น, และการแก้ไขไว้ในที่เดียว (ไม่ต้องค้นหาอีกต่อไป)
- การแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: รับข้อมูลอัปเดตโดยไม่ต้องถูกแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นรบกวน
- เป้าหมายและการรายงานแบบบูรณาการ: ใช้แดชบอร์ด การติดตามเวลา และรายงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า
- การช่วยเหลือในการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์: สรุปการสนทนา, สกัดข้อมูลสำคัญ, และค้นหาข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนดูอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ยังคงใช้ Microsoft Teams อยู่ใช่ไหม? ลองดู เคล็ดลับ Microsoft Teams เหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดในขณะที่ค้นหาทางเลือก Teams ที่ดีกว่า
13 ทางเลือกของ Microsoft Teams ที่คุณควรรู้
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ช่วงราคา
|ClickUp
|การจัดการโครงการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกัน
|ระบบจัดการงานในตัว, กระดานไวท์บอร์ด, ความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์, การผสานการทำงานกับ Microsoft Teams
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Slack
|การแชททีมที่แข็งแกร่งและการสื่อสารแบบฉับพลัน
|Slack Huddles สำหรับการสนทนาเสียงอย่างรวดเร็ว, การผสานรวมแอปอย่างกว้างขวาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ซูม
|การประชุมทางวิดีโอและการประชุมเสมือนจริงคุณภาพสูง
|การโทรวิดีโอความคมชัดสูง, Zoom AI Companion
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Google Chat
|การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace
|การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Gmail และ Google Docs
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ความขัดแย้ง
|การสื่อสารทีมแบบไม่เป็นทางการและการสร้างชุมชน
|ช่องเสียง, การโทรวิดีโอความหน่วงต่ำ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ชานตี้
|แชททีมที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
|การค้นหาด้วยระบบ AI, ประวัติการสื่อสารไม่จำกัดในแผนชำระเงิน
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Mattermost
|การร่วมมือแบบโอเพนซอร์สและโฮสต์เอง
|การควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์, การโฮสต์ด้วยตนเอง
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Rocket.Chat
|การส่งข้อความที่ปลอดภัยและโฮสต์ด้วยตนเอง
|การส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Webex โดย Cisco
|การประชุมทางวิดีโอระดับองค์กรและการประชุมที่ปลอดภัย
|กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงแบบบูรณาการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|พัมเบิล
|การส่งข้อความโดยตรงและแชร์ไฟล์แบบน้ำหนักเบา
|อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย, การส่งข้อความที่รวดเร็ว, การแชร์ไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ทวิสต์
|การสื่อสารที่เป็นระบบและเชื่อมโยงกัน
|การส่งข้อความแบบไม่พร้อมกัน ปราศจากสิ่งรบกวน การสนทนาแบบต่อเนื่อง
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ฝูง
|การแชทและการจัดการงานแบบบูรณาการในทีม
|รายการสิ่งที่ต้องทำและการแจ้งเตือนในตัว, การเข้าถึงสำหรับแขก
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|RingEX
|การสื่อสารแบบรวมศูนย์พร้อมการแชทและโทรผ่านวิดีโอ
|การโทรกลุ่มวิดีโอ, การส่งข้อความโดยตรง, การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย
|ราคาที่กำหนดเอง
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MS Teams ที่ควรใช้
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Teams เพื่อให้การสื่อสารราบรื่น:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ)
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการสื่อสารของทีม การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันเกิดขึ้นในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาและสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน?
นั่นคือสิ่งที่ClickUpทำอย่างแท้จริง มันรวมการส่งข้อความ งาน เอกสาร และกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Chat คุณสามารถสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากหน้าต่างแชท หรือแม้แต่ให้ AI เปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานได้ทันที
ระบบ AI ที่ผสานรวมไว้ยังสรุปบทสนทนายาวให้คุณทราบอย่างรวดเร็ว และเน้นสิ่งที่ต้องทำไว้ให้ด้วย นอกจากนี้SyncUpsยังช่วยให้คุณสามารถเริ่มการโทรผ่านวิดีโอกับสมาชิกทีมแต่ละคนหรือกลุ่มได้เพื่อการสนทนาอย่างรวดเร็ว การอัปเดตโครงการ และการถ่ายทอดความรู้ คุณสามารถบันทึกการโทรเหล่านี้และแชร์หน้าจอของคุณได้เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
เมื่อต้องพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดที่ซับซ้อน ให้บันทึกหน้าจอของคุณด้วยClickUp Clipsแทนการพิมพ์คำอธิบายยาวๆ แชร์โดยตรงในแชทหรือแนบไปกับงาน เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนพร้อมใช้งานเสมอเมื่อมีคนต้องการ
เมื่อความคิดต้องการพื้นที่ในการเติบโตกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณวางแผนแนวคิด เชื่อมโยงความคิดกับงาน และทำงานร่วมกันได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเพิ่มโน้ตแบบติด กระดาษข้อความ รูปร่าง และรูปภาพ เพื่อวางแผนความคิดและจัดระเบียบแนวคิดได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับการระดมความคิด การทำแผนผังความคิด และการวางแผนกลยุทธ์
เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นแผนงานที่มีโครงสร้างClickUp Docsจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเชื่อมโยงกับงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการประชุม แผนโครงการ หรือวิกิต่างๆ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ในขณะที่ประวัติหน้าช่วยรักษาการควบคุมเวอร์ชัน
ตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น หัวข้อ ตาราง จุดรายการ ข้อความเน้น และฝังเนื้อหา ทำให้เอกสารดูน่าสนใจยิ่งขึ้น และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/) สามารถแทรกองค์ประกอบต่างๆ เช่น รูปภาพ ลิงก์ หรือรายการงานได้
สุดท้ายนี้ การประชุมไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยบันทึกที่กระจัดกระจายหรือการติดตามผลที่ถูกลืม ด้วย ClickUp Meetings คุณสามารถบันทึกการตัดสินใจสำคัญ มอบหมายงานแบบเรียลไทม์ สร้างรายการตรวจสอบงานที่ยังค้างอยู่ และแม้กระทั่งตั้งค่างานประจำเพื่อแชร์วาระการประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Microsoft Teamsช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้โดยไม่ต้องสลับแอป เปลี่ยนบทสนทนาของทีมให้เป็นงาน อัปเดตโครงการ และรับการแจ้งเตือนจาก ClickUp ทั้งหมดภายใน Teams
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp เชื่อมต่อทุกสิ่งภายในพื้นที่ทำงานของคุณ มันดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาทันทีจากงาน เอกสาร และการสนทนาที่ผ่านมา ทำให้ไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านไฟล์ต่างๆ
นอกเหนือจากการช่วยคุณเขียนอีเมล, โครงร่างรายงาน, และทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างนั้นแล้ว, มันยังดึงข้อมูลของงานที่ค้างอยู่จากลิสต์ของคุณ และช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญและความเร่งด่วนได้
📍คำแนะนำเพิ่มเติมให้ลอง:
- สรุปการประชุมนี้และระบุรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลา
- เปลี่ยนการสนทนานี้เป็นงานและจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน
- ร่างการอัปเดตโครงการโดยใช้ความคืบหน้าของงานล่าสุดและอุปสรรคที่พบ
- วิเคราะห์การสนทนานี้และเสนอสามขั้นตอนถัดไปเพื่อดำเนินการต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดระเบียบและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ: จัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง, วันที่ครบกำหนด, และการอัตโนมัติโดยใช้ClickUp Tasksซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแชทได้โดยตรง
- ความรับผิดชอบและความชัดเจน: มั่นใจว่าไม่มีงานที่ค้างอยู่ด้วยการมอบหมายความคิดเห็นใน ClickUp
- จับและเชื่อมโยงความคิด: รับบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรายการดำเนินการสำหรับทุกการประชุม และเชื่อมโยงกับงาน, ผู้คน, หรือเอกสารด้วยClickUp AI Notetaker
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มากมายนั้นทำให้รู้สึกหนักใจในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อให้ได้บริบทที่พวกเขาต้องการ.
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้คุณ!
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของทีมพัฒนาของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ อัตโนมัติกระบวนการ และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้มันเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานประจำวันของเรา มุมมองที่หลากหลาย (รายการ กระดาน และปฏิทิน) ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพ และฟีเจอร์เอกสารที่ฝังตัวช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ความเร็วและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มทำให้โครงการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการหยุดชะงัก
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของทีมพัฒนาของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ อัตโนมัติกระบวนการ และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้มันเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานประจำวันของเรา มุมมองที่หลากหลาย (รายการ กระดาน และปฏิทิน) ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพ และฟีเจอร์เอกสารในตัวช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ความเร็วและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มทำให้โครงการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการขัดจังหวะ
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการแชททีมที่แข็งแกร่งและการผสานรวม)
Slack จัดระเบียบทุกอย่างไว้ในช่องทางเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณมีจุดมุ่งหมายและไม่รกรุงรัง การผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 2,600 แอป เช่น Google Drive และ Office 365 ช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์ จัดการงาน และทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว
ฟีเจอร์การค้นหาขั้นสูงในทางเลือกของ Microsoft Teams นี้ทำให้การค้นหาข้อความหรือไฟล์ในอดีตเป็นเรื่องง่ายมาก สำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว มี Huddles สำหรับการโทรด้วยเสียงและ Clips สำหรับข้อความวิดีโอ ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ความร่วมมือภายนอก: ร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกหรือลูกค้าโดยตรงภายใน Slack โดยใช้ Slack Connect
- ข้อมูลรวมศูนย์: เน้นการสนทนาหรือเอกสารที่สำคัญซึ่งทุกคนจำเป็นต้องเข้าถึงด้วยข้อความปักหมุด
- โหมดโฟกัส: กำหนดขอบเขตเพื่อมุ่งเน้นโดยไม่ถูกรบกวนโดยใช้โหมด 'ห้ามรบกวน'
ข้อจำกัดของ Slack
- ไม่มีระบบจัดการงานในตัว—ผู้ใช้ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สาม (เช่น ClickUp)
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 /ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ+: 12.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (34,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
ฉันพบว่าฟีเจอร์ฮัดเดิลมีประโยชน์อย่างยิ่ง; ลักษณะที่ไม่เป็นทางการของมันช่วยให้สามารถโต้ตอบแบบตัวต่อตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งข้อความ
ฉันพบว่าฟีเจอร์ฮัดเดิลมีประโยชน์อย่างยิ่ง; ลักษณะที่ไม่เป็นทางการของมันช่วยให้สามารถโต้ตอบแบบตัวต่อตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งข้อความ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงความเงียบที่อึดอัดและสิ่งรบกวน เรียนรู้สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการประชุมออนไลน์ด้วยคู่มือมารยาทในการประชุมออนไลน์ของเรา
3. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและสายสนทนาคุณภาพสูง)
Zoom เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Microsoft Teams ที่ช่วยให้การประชุมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดประชุมสั้น ๆ หรือสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่ Zoom มอบวิดีโอและเสียงคุณภาพระดับ HD ทำให้การสนทนาชัดเจนและเป็นธรรมชาติ แม้จะมีผู้เข้าร่วมมากถึง 1,000 คน
การแชร์หน้าจอพร้อมเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบช่วยให้การนำเสนอข้อมูลและการทำงานร่วมกันเป็นไปได้ง่ายขึ้น สำหรับการประชุมที่ต้องการความมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น สามารถใช้ฟีเจอร์ 'ห้องย่อย' เพื่อแบ่งการประชุมออกเป็นกลุ่มย่อยสำหรับการพูดคุยเฉพาะกลุ่ม
Zoom's AI Companion สรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- สรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์: สร้างสรุปที่ครอบคลุมวาระการประชุม สรุปประเด็นสำคัญ และรายการที่ต้องดำเนินการ
- กระดานไวท์บอร์ดบนคลาวด์: ระดมความคิด วางแผน และทำงานร่วมกันอย่างมีภาพด้วย 'Zoom Whiteboards' ที่บันทึกไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต
- มุมมองที่ดื่มด่ำ: ดึงดูดผู้เข้าร่วมด้วยมุมมองที่ดื่มด่ำซึ่งทำให้ทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Zoom
- การติดตามผลเป็นแบบแมนนวล ต้องจดบันทึกแยกต่างหาก และ Zoom ไม่สามารถสร้างงานอัตโนมัติจากการสนทนาได้
- ส่วนเสริมเช่น Zoom Docs, Whiteboards และ Webinars มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคาของ Zoom
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $21.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
💫 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ก่อตั้ง Zoom, Eric Yuan, ถูกปฏิเสธ 35 ครั้งเมื่อเสนอไอเดียของเขา ตอนนี้ทั้งโลกกำลังพูดว่า 'มาคุยกันผ่าน Zoom กันเถอะ' 💻
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังระดมความคิดข้ามเขตเวลาอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์อีกต่อไป เพียงเลือกใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดสำเร็จรูปของ ClickUp — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันทางไกล!
4. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace)
Google Chat เป็นทางเลือกฟรีสำหรับ Microsoft Teams ที่ช่วยให้การสื่อสารของทีมเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับผู้ที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว พื้นที่ทำงานทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเฉพาะที่ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการ แบ่งปันไฟล์ และมีการสนทนาแบบเป็นลำดับได้
ฟีเจอร์ 'Smart Compose' จะแนะนำข้อความขณะที่คุณพิมพ์ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด และเมื่อการแชทไม่เพียงพอ 'Huddles' ช่วยให้คุณเข้าร่วมการโทรเสียงได้ทันทีจากหน้าต่างแชท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- การสนทนาแบบมีหัวข้อ: รักษาความเป็นระเบียบในการสนทนาด้วยหัวข้อสนทนาแบบมีหัวข้อ ทำให้ง่ายต่อการตอบกลับข้อความเฉพาะ
- การสนับสนุนแชทภายนอก: สื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณในขณะที่ยังคงรักษาการควบคุมความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง
- การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง: ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองสำหรับการสนทนาที่สำคัญและปิดเสียงการแจ้งเตือนอื่น ๆ เพื่อรักษาสมาธิ
ข้อจำกัดของ Google Chat
- มีการผสานการทำงานที่จำกัดและต้องพึ่งพาแอป Google อื่น ๆ (เช่น Docs, Sheets เป็นต้น) สำหรับฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม
ราคาของ Google Chat
- รวมอยู่ใน Google Workspace
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (2300+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่: Google Chat เดิมชื่อ Hangouts Chat เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2017 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Google Chat ในปี 2020 และเปิดให้เฉพาะผู้ใช้ Workspace เท่านั้นจนถึงปี 2021 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ได้ถูกนำมาใช้แทน Hangou
ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป—ชมตัวเลือกอันดับต้นของเราสำหรับซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่ช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
5. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการทำงานร่วมกันในทีมแบบไม่เป็นทางการ)
Discord ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะกำลังพูดคุยกับทีมขนาดเล็กหรือจัดการชุมชนขนาดใหญ่ เซิร์ฟเวอร์และช่องที่จัดระเบียบอย่างดีช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเพื่อการทำงาน เกม หรือความสนใจร่วมกัน Discord เป็นทางเลือกยอดนิยมของ Microsoft Teams โดยเฉพาะสำหรับชุมชนต่างๆ
การสื่อสารภายในทีมก็ง่ายขึ้นด้วยการแชร์ไฟล์และการปักหมุดข้อความสำหรับการอัปเดตที่สำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- ช่องเวที: จัดกิจกรรมเสียงขนาดใหญ่ด้วย 'ช่องเวที' ที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมใหญ่และการถามตอบ
- บอทแบบกำหนดเอง: ทำให้งานอัตโนมัติและจัดการแชทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบอทแบบกำหนดเองและการผสานรวม
- ถ่ายทอดสดเพื่อแชร์หน้าจอ: สตรีมหน้าจอสดด้วย Go Live พร้อมการแชร์แบบหน่วงเวลาต่ำสำหรับผู้ใช้สูงสุด 50 คน
ข้อจำกัดของ Discord
- ตัวเลือกการปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงบางอย่างต้องมีการสมัครสมาชิก Nitro ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับชุมชนขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร เบสิค: $2. 99/เดือน
- ไนโตร: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (490+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Discord อย่างไรบ้าง?
คุณสามารถรักษาการโทรเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงได้แม้ว่าจะมีหลายคนที่อยู่ในสาย
คุณสามารถรักษาการโทรเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงได้แม้ว่าจะมีหลายคนที่อยู่ในสาย
💡โบนัส: ตรวจสอบการรวบรวมเครื่องมือประชุมออนไลน์ที่ดีที่สุดของเราเพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
6. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการแชททีมที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย)
Chanty ช่วยขจัดปัญหาการสื่อสารของทีมที่กระจัดกระจายด้วยการเก็บข้อความ งาน และไฟล์ไว้ในศูนย์กลางที่มีโครงสร้างเดียวกัน แทนที่จะต้องคัดลอกงานระหว่างแอปต่างๆ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใดๆ ให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบังได้
เมื่อต้องการโทรด่วน การประชุมด้วยเสียงและวิดีโอในตัวพร้อมการแชร์หน้าจอช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความเสียง แชร์โค้ดสั้นๆ หรือจัดการงานประจำวัน ทางเลือกของ Microsoft Teams นี้ช่วยให้การทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- บทบาทและสิทธิ์: ควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือจัดการแชทและงานได้ โดยกำหนดบทบาทผู้ใช้ตามความต้องการ
- พื้นที่สำหรับทีมเฉพาะ: สร้างพื้นที่ส่วนตัวหรือสาธารณะเพื่อรักษาการสนทนาให้มีความเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับโครงการหรือทีมที่เฉพาะเจาะจง
- ประวัติการสนทนาไม่จำกัด: เข้าถึงทุกการสนทนาในอดีตได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บหรือข้อความที่หายไป
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- Chanty ไม่มีความสามารถในการแชร์ไฟล์ที่สมบูรณ์มากนักเมื่อเทียบกับคุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากนี้ยังถูกจำกัดโดยขนาดไฟล์ที่คุณสามารถอัปโหลดได้
ราคาของ Chanty
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: $4/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chanty อย่างไรบ้าง?
Chanty ให้บริการการส่งข้อความที่รวดเร็วและการโทรเสียง/วิดีโอที่เสถียร ซึ่งได้ปรับปรุงการสื่อสารของทีมเราอย่างมาก ข้อความที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าช่วยให้จัดการการสนทนาข้ามเขตเวลาและทำให้ทีมเป็นระเบียบ
Chanty ให้บริการการส่งข้อความที่รวดเร็วและการโทรเสียง/วิดีโอที่เสถียร ซึ่งได้ปรับปรุงการสื่อสารของทีมเราอย่างมาก ข้อความที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าช่วยให้จัดการการสนทนาข้ามเขตเวลาและทำให้ทีมเป็นระเบียบ
📮ClickUp Insight: ประมาณ 41% ของมืออาชีพ ชอบการสื่อสารแบบข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม
แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักกระจายอยู่ในหลายช่องทาง หัวข้อ หรือข้อความโดยตรง ทำให้การค้นหาข้อมูลในภายหลังเป็นเรื่องยาก ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการเช่นClickUp Chat หัวข้อการสนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
7. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส)
Mattermost เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่สร้างขึ้นสำหรับทีมเทคนิคที่ต้องการควบคุมเวิร์กโฟลว์และความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ นักพัฒนาสามารถแชร์และตรวจสอบโค้ดตัวอย่างได้อย่างง่ายดายในแชทด้วยการเน้นไวยากรณ์ในตัว
ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์, กระบวนการทำงานแบบ DevOps, หรือเพียงแค่ต้องการแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น ทางเลือกของ Microsoft Teams นี้มอบความยืดหยุ่นและความปลอดภัยให้คุณสามารถทำได้ตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost
- คู่มือสำหรับระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน: ดำเนินการกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้พร้อมรายการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวกระตุ้นอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะ และรายงานย้อนหลัง
- การปรับใช้แบบโฮสต์เอง: รักษาการควบคุมอย่างเต็มที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยตัวเลือกการโฮสต์ภายในองค์กร
- การผสานรวมและระบบอัตโนมัติ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, Jenkins, Jira และ ServiceNow และใช้คำสั่งแบบ / และบอทเพื่อทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Mattermost
- มันอาจใช้ทรัพยากรมาก และประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันมือถือไม่ลื่นไหลเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่น ๆ
ราคาของ Mattermost:
- ฟรี (เวอร์ชันโฮสต์เอง)
- มืออาชีพ: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Mattermost
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
ดูว่าเครื่องมือโครงการที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างไรในบทความของเราเกี่ยวกับการจัดการโครงการใน Microsoft Teams*
8. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความที่ปลอดภัยแบบโฮสต์เอง)
Rocket. Chat เป็นอีกหนึ่งทางเลือกโอเพ่นซอร์สสำหรับ Microsoft Teams ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและการปรับแต่งตามความต้องการ ผู้ใช้สามารถปักหมุดและติดดาวข้อความเพื่อเข้าถึงได้ง่าย จัดรูปแบบข้อความด้วยการรองรับ Markdown และจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านแดชบอร์ดแบบหลายช่องทาง
แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงด้วยตัวเลือกไวท์เลเบล, ตลาดสำหรับปลั๊กอินของบุคคลที่สาม, และ REST API webhooks สำหรับการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน สามารถนำไปใช้เป็นระบบไฮบริดคลาวด์หรือระบบโฮสต์เองได้ ซึ่งให้ความยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- แชทบอท AI: อัตโนมัติการตอบกลับสำหรับการสนับสนุนลูกค้าด้วยแชทบอท
- การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ: มอบหมายคำถามของลูกค้าให้กับตัวแทนที่เหมาะสมตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- รองรับการใช้งานหลายองค์กร: จัดการหลายองค์กรภายใน Rocket เดียว อินเทอร์เฟซการแชท
ข้อจำกัดของ Rocket.Chat
- ผู้ใช้รายงานปัญหา เช่น ความซับซ้อนในการตั้งค่าและกำหนดค่าเริ่มต้น และความต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ทรัพยากรมากสำหรับการโฮสต์ด้วยตนเอง
ราคาของ Rocket.Chat
- ฟรี
- ข้อดี: $4/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Rocket. การให้คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
กำลังประสบปัญหากับบันทึกการประชุมที่ยุ่งเหยิงอยู่หรือไม่? นี่คือรายการเครื่องมือ AIที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที!
9. Webex โดย Cisco (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กร)
Cisco Webex Teams เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กรที่มีคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง สำหรับการโทร มันให้บริการระบบ PBX บนคลาวด์ที่มีการเชื่อมต่อ PSTN การถอดเสียงข้อความเสียง และการส่งต่ออุปกรณ์เพื่อการสื่อสารที่ไม่ขาดตอน
ทีมสามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่แชทเฉพาะ ใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบบูรณาการ และจัดระเบียบโครงการผ่านพื้นที่และทีมต่างๆ Webex Assistant ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยสร้างสรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ด้วย Webex ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ทำให้การทำงานร่วมกันจากระยะไกลเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex
- การกำจัดเสียงรบกวนด้วย AI: เพิ่มความชัดเจนของเสียงด้วยการกำจัดเสียงรบกวนและการปรับปรุงเสียงพูดด้วย AI
- การโต้ตอบแบบไดนามิก: ใช้การจดจำท่าทางที่แปลงท่าทางมือให้เป็นอีโมจิ
- การแปลภาษา: แปลภาษาแบบเรียลไทม์พร้อมการแปลแบบทันทีในระหว่างการประชุม
ข้อจำกัดของ Webex
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการผสานรวมกับระบบ CRM และระบบอัตโนมัติทางการตลาดอาจเป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อน
ราคาของ Webex
- ฟรี
- ราคา: 14.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- ห้องสวีท: $250/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Webex
- G2: 4. 2/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
🌟โบนัส: หากการรักษาทีมของคุณให้อยู่ในหน้าเดียวกันรู้สึกเหมือนเป็นความท้าทายแม่แบบแผนการสื่อสารเหล่านี้สามารถทำให้ง่ายขึ้น
10. Pumble (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความโดยตรงและแชร์ไฟล์แบบเบา)
Pumble ช่วยให้การสื่อสารในทีมเป็นเรื่องง่ายและเป็นระเบียบ ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ หลายแห่ง Pumble ให้บริการการส่งข้อความและการแชร์ไฟล์ได้ไม่จำกัด ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียการสนทนาที่สำคัญไปเพราะข้อจำกัด
การแจ้งเตือนและการเตือนความจำอัจฉริยะช่วยให้คุณไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ ในขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น SSO และการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 จะช่วยปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Pumble
- การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม: เชิญผู้ร่วมงานภายนอกเข้าร่วมเฉพาะช่องทางที่กำหนดโดยไม่ต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมด
- การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง: ตั้งค่าการแจ้งเตือนคำสำคัญ, ปิดเสียงช่อง, หรือรับการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีการกล่าวถึงโดยตรง
- ประวัติการแชทไม่จำกัด: เข้าถึงข้อความทั้งหมดในอดีตได้โดยไม่มีการจำกัด แม้แต่ในแผนฟรี
ข้อจำกัดของ Pumble
- ฟีเจอร์การค้นหาในทางเลือกของ Microsoft Teams นี้ต้องการการค้นหาคำที่ตรงกันทั้งคำ ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลหากไม่มีคำที่แม่นยำ
ราคา Pumble
- ฟรี
- ข้อดี: $2.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $4. 99/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 7.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: $15.99/ผู้ใช้/เดือน
การจัดอันดับและรีวิว Pumble
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 15+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pumble อย่างไรบ้าง?
การออกแบบของ Pumble มีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้ทีมสามารถนำทางและสื่อสารได้อย่างง่ายดาย
การออกแบบของ Pumble มีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้ทีมสามารถนำทางและสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย
11. Twist (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและทีมที่ใช้ระบบเธรด)
Twist ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาและตอบกลับได้ตามจังหวะของตนเอง ลดความกดดันจากการตอบกลับทันที และส่งเสริมการทำงานเชิงลึก ฟิลเตอร์การค้นหาขั้นสูงช่วยให้การค้นหาบทสนทนาในอดีตเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถค้นหาข้อความเฉพาะได้โดยใช้คำสำคัญ วันที่ หรือผู้เข้าร่วม
บทบาทผู้ใช้ที่กำหนดเองช่วยให้ทีมจัดการการเข้าถึงและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่เหมาะสมจะเห็นข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติในการเช็คอินของทีมยังช่วยขจัดความจำเป็นในการติดตามผลด้วยตนเอง โดยการโพสต์หัวข้อการอัปเดตตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Twist
- การจัดการกลุ่ม: สร้างกลุ่มย่อยภายในทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับสมาชิกเฉพาะกลุ่ม
- การผสานอีเมล: ส่งต่ออีเมลไปยังการสนทนาเฉพาะโดยตรงด้วยที่อยู่อีเมลเฉพาะที่กำหนดให้กับแต่ละหัวข้อและช่องทาง
- ตัวเลือกการแจ้งเตือน: รับการแจ้งเตือนสำหรับทุกกระทู้, กระทู้เฉพาะ, หรือเฉพาะเมื่อถูกกล่าวถึง
ข้อจำกัดการบิด
- การตอบกลับโพสต์ไม่ได้จัดเป็นหัวข้อ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ต้องสร้างบริบทขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่ากำลังตอบกลับโพสต์ใด
การตั้งราคาแบบบิดเบือน
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $8/ผู้ใช้/เดือน
บทวิจารณ์และคะแนนความบิดเบือน
- G2: 3. 9/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
12. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ)
Flock มีระบบจัดการงานในตัวเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้ภายในแชท
ทีมสามารถแชร์ไฟล์ได้โดยตรงในแชท และใช้ฟังก์ชันค้นหาที่ผสานรวมเพื่อค้นหาข้อความ ลิงก์ และเอกสารได้ทันที ทางเลือกของ Microsoft Teams นี้ยังมีฟีเจอร์แปลงอีเมลเป็นแชท ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งต่ออีเมลไปยังช่องทางของ Flock ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- แบบสำรวจและตัวเตือนในตัว: รวบรวมความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายด้วยแบบสำรวจและตัวเตือนในตัวที่ผสานเข้ากับแชท
- การค้นหาไฟล์: ดึงข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยระบบค้นหาอัจฉริยะเพื่อค้นหาข้อความ ไฟล์ และลิงก์
- รายการสิ่งที่ต้องทำที่สร้างโดยอัตโนมัติ: แปลงการสนทนาให้เป็นรายการปฏิบัติได้ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่สร้างโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของฝูง
- Flock อาจไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันเฉพาะที่ทีมของคุณใช้งานอยู่ได้ทั้งหมด ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้วิธีแก้ไขด้วยตนเองหรือขั้นตอนเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรี
- ข้อดี: $4.50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Flock อย่างไรบ้าง?
ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย โดยแทบไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารในทุกส่วน
ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย โดยแทบไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารในทุกส่วน
13. RingEX (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์พร้อมการแชทวิดีโอและการโทร)
RingEX รวมการโทร, การประชุมทางวิดีโอ, การส่งข้อความ, SMS, และแฟกซ์ไว้ในแอปเดียว และมีผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่สามารถบันทึกบันทึกการโทร, แปลงเสียงเป็นข้อความ, แปลข้อความ, และปรับปรุงการเขียนได้
รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 400 รายการกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Salesforce, Google Workspace, Microsoft Teams และ Zendesk
องค์กรสามารถใช้ทางเลือกของ Microsoft Teams นี้เพื่อปรับแต่งลำดับการโทรและสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับหลายสถานที่
คุณสมบัติเด่นของ RingEX
- สรุปข้อความจากการพูด: ถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ด้วยสรุปข้อความจากการพูดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการประชุม
- การโอนสายแบบเรียลไทม์: โอนสายที่กำลังสนทนาอยู่ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จากเดสก์ท็อปไปยังโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ขาดช่วง
- การประชุมวิดีโอแบบ HD: จัดการประชุมวิดีโอแบบ HD รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 200 คน พร้อมการบันทึกโน้ตอัตโนมัติและลดเสียงรบกวน
ข้อจำกัดของ RingEX
- ไม่มีการตั้งเป้าหมายหรือติดตามผลการปฏิบัติงานของทีม เนื่องจากเครื่องมือนี้มุ่งเน้นเฉพาะบันทึกการสื่อสารเท่านั้น
ราคาของ RingEX:
- หลัก: $30/ผู้ใช้/เดือน (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
- ขั้นสูง: $35/ผู้ใช้/เดือน (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
- อัลตร้า: $45/ผู้ใช้/เดือน (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ RingEX:
- G2: 4. 1/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
ใช้ Microsoft Teams กับเครื่องมืออื่นอยู่หรือไม่?ตรวจสอบคู่มือมารยาทการใช้ Microsoft Teamsของเราเพื่อคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
คิดใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานร่วมกันของคุณ: เลือก ClickUp
แม้ว่า Microsoft Teams จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็มักจะมีช่องว่างที่ทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง แทนที่จะรวบรวมแอปหลายตัวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ลองเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ClickUp ผสานการจัดการงานที่แข็งแกร่ง การทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ และเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจร นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ต้องการใช้ Microsoft Teams
