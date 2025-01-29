10 แอปส่งข้อความธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2025

การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้คนทำงานจากระยะไกลมากขึ้น โชคดีที่มีแอปพลิเคชันส่งข้อความทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา ติดตามโครงการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และร่วมมือกันทำงานได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด
เราจะมาดู 10 แอปพลิเคชันการสื่อสารทีมที่โดดเด่นที่สุดที่มีให้บริการ และอธิบายว่าเหตุใดพวกมันอาจเหมาะกับธุรกิจของคุณ
แอปส่งข้อความทางธุรกิจคืออะไร
แอปพลิเคชันส่งข้อความทางธุรกิจช่วยให้สามารถส่งข้อความแบบทันทีในรูปแบบข้อความตัวอักษรในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ แอปพลิเคชันนี้มอบวิธีการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสบายให้กับพนักงานในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และพนักงานคนอื่น ๆ
พวกเขาให้ประโยชน์หลายอย่างที่เหมือนกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีมาตรฐาน เช่น การสื่อสารแบบเรียลไทม์ และการแจ้งเตือน การแจ้งเตือน และการยืนยันการอ่าน
นอกเหนือจากฟังก์ชันการส่งข้อความแบบทันที แอปพลิเคชันส่งข้อความทางธุรกิจมักจะมีคุณสมบัติอื่น ๆที่หลากหลายซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือที่ดีขึ้นและช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ประโยชน์ของแอปพลิเคชันส่งข้อความทางธุรกิจ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
แอปพลิเคชันส่งข้อความช่วยให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกันและกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานส่วนใหญ่เชื่อว่าแพลตฟอร์มแชทสำหรับการทำงานช่วยให้พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่จำเป็นต้องนัดหมายการโทรเมื่อทั้งสองฝ่ายว่างด้วยแอปส่งข้อความทางธุรกิจ คุณสามารถส่งข้อความได้ทันที และข้อมูลสำคัญทั้งหมดในนั้นจะพร้อมใช้งานเมื่ออีกฝ่ายว่างที่จะเข้าถึง
นี่เรียกว่าการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ซึ่งหมายความว่าทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินการกับงานสำคัญอื่น ๆ ได้ในเวลาเดียวกันซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา
2. รับประกันการส่งข้อความอย่างปลอดภัย
แอปพลิเคชันส่งข้อความทางธุรกิจหลายแห่งมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กรอื่น ๆ ซึ่งทำให้ข้อความหรือไฟล์แนบที่ส่งผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้มีความปลอดภัย และสามารถถูกเข้าถึงได้เพียงผู้รับที่ตั้งใจไว้เท่านั้น
3. ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
แอปพลิเคชันส่งข้อความทางธุรกิจหลายแห่งเสนอวิธีการสื่อสารที่คุ้มค่า โดยให้ทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่าแผนการโทรระหว่างประเทศ
อะไรทำให้แอปส่งข้อความทางธุรกิจดี?
การเลือกแอปส่งข้อความทันทีของคุณควรขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก แต่มีปัจจัยหลายประการที่คุณควรพิจารณา:
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
สิ่งนี้ช่วยให้การนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น และเพิ่มโอกาสที่ทีมของคุณจะยอมรับและนำไปใช้ เครื่องมือที่มีความซับซ้อนมากเกินไปอาจกลายเป็นอุปสรรคมากกว่าประโยชน์ในการสื่อสาร
การส่งข้อความอย่างปลอดภัย
จำเป็นอย่างยิ่งที่แอปส่งข้อความสำหรับทีมที่คุณเลือกจะต้องสามารถรักษาความปลอดภัยและความเป็นความลับของข้อความได้ ค่าใช้จ่ายจากการรั่วไหลของข้อมูลสามารถสูงจนทำให้ธุรกิจหลายแห่งต้องล้มละลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทำงานระยะไกลเป็นปัจจัยหนึ่ง
หากคุณกำลังแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลลูกค้าหรือกลยุทธ์ทางการตลาด ผ่านแอปส่งข้อความของทีม การใช้โซลูชันที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลและช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลได้ แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยสามารถช่วยรักษาความลับของข้อมูลนี้ได้
การผสานรวมกับเครื่องมือปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดาย
แอปส่งข้อความสำหรับธุรกิจใหม่สามารถช่วยให้พนักงานของคุณใกล้ชิดกันมากขึ้นและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เฉพาะเมื่อแอปนั้นสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้อยู่แล้วได้ดี มิฉะนั้น อาจทำให้คุณเสียเวลาและเงินมากขึ้นในการพยายามซิงค์ทุกอย่างเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ ควรพิจารณาหาโซลูชันที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการหลากหลายประเภท เพื่อที่พนักงาน ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายของคุณจะสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะใช้ iOS, Android, Mac หรือ PC ก็ตาม
10 แอปส่งข้อความธุรกิจที่ดีที่สุด
เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ดีที่สุด10 รายการไว้ให้คุณพิจารณา
1.คลิกอัพ
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
ClickUp เป็นเครื่องมือ การจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แบบครบวงจร ที่นำเสนอแพลตฟอร์ม ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนทุกประเภทของทีมและธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณสมบัติขั้นสูงหลายร้อยอย่าง รวมถึงคุณสมบัติการร่วมมือ เพื่อทำให้การทำงานและการสื่อสารของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้หลังคาเดียว
แอปนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสทำให้การสื่อสารกับทุกคนง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบไฮบริดหรือระยะไกล ลูกค้า ทีมงานภายนอก และอื่นๆ อีกมากมาย เข้าถึงฟีเจอร์การส่งข้อความทันทีในตัวแชทวิว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อความในกลุ่มแชทหรือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ทันที และสื่อสารภายในงานผ่านความคิดเห็นและมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีม ลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการอีเมลของคุณ ClickUp มีฟีเจอร์อีเมลใน ClickUpที่ช่วยให้คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถเชื่อมต่อแอปอีเมลที่คุณใช้บ่อยที่สุด เช่น Gmail, Outlook หรือ Front ได้อย่างง่ายดาย และเริ่มตอบอีเมลได้โดยตรงจากงานใน ClickUp ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ อีกต่อไป หรือพลาดอีเมลสำคัญ 📧
นอกเหนือจากคุณสมบัติการส่งข้อความทันทีและการจัดการอีเมลแล้ว ClickUp ยังมีคุณสมบัติการบันทึกหน้าจอเพื่อช่วยให้การสื่อสารภายในเป็นไปอย่างราบรื่นและชัดเจนที่สุดClip by ClickUpช่วยให้คุณสร้างและส่งข้อความวิดีโอภายใน ClickUp ได้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณชัดเจนและกระชับ—คุณสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อต้องอธิบายหัวข้อและคำแนะนำที่ซับซ้อน และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เรียนรู้ผ่านภาพ
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนของคุณClickUp AIคือฟีเจอร์ที่เหมาะสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะมีบทบาทหรือหน้าที่การงานใด ClickUp AI ก็สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของ ClickUp AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้ด้วยการให้คำแนะนำที่เหมาะกับบทบาทเฉพาะของคุณ คุณสามารถใช้ ClickUp AI สำหรับงานประจำวัน เช่น การสร้างอีเมล บทความบล็อก และอื่น ๆ อีกมากมายได้ในทันที
ที่ดีที่สุดคือ ClickUp ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับข้อมูลลูกค้าในซอฟต์แวร์ ซึ่งหมายความว่า การสนทนา งาน และข้อมูลสำคัญของคุณได้รับการปกป้องในระดับสูงสุด
คุณสมบัติหลักสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเหล่านี้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยรายการ ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความทางธุรกิจที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ปรับแต่งทุกส่วนของ ClickUp ให้เหมาะสมกับความต้องการของทีมและธุรกิจของคุณ
- 15+มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกจากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณ รวมถึงมุมมองแชท
- มุมมองการแชท: ส่งข้อความทันทีถึงทีมของคุณและรักษาการสนทนาไว้ข้างงานของคุณ
- อีเมลใน ClickUp: จัดการการสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดของคุณในที่เดียว โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ส่งข่าวสารของบริษัท งานมอบหมาย งาน ข้อมูล และข้อความสำคัญต่างๆ ใน ClickUp ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ
- ไวท์บอร์ด: สร้างสื่อการนำเสนอสำหรับประชุมออนไลน์ และวางแผนโครงการและแนวคิดเพื่อสื่อสารแผนงานกับทีมของคุณ
- ผู้เฝ้าติดตาม: เมื่อมีการมอบหมายให้ใครเป็นผู้เฝ้าติดตาม พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตงาน—ขจัดความจำเป็นในการติดตามผลด้วยตนเอง
- ความคิดเห็นและการกล่าวถึงที่ได้รับมอบหมาย: สร้างรายการที่ต้องดำเนินการภายในงานและมอบหมายให้กับผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวคุณเอง และใช้ฟีเจอร์การกล่าวถึงเพื่อดึงความสนใจไปยังรายการภายในงานหรือในมุมมองแชท
- ความเป็นส่วนตัว, การอนุญาต, และผู้มาเยือน: เชิญสมาชิกภายนอกเข้าร่วม Workspace ของคุณ และควบคุมอย่างเต็มที่ว่าพวกเขาสามารถเห็นและเข้าถึงอะไรได้
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปทำงานมากกว่า 1,000 แอป เพื่อรวมแอปของคุณและนำงานทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว
- แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึงงานและการสนทนาของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ ClickUp
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่ ClickUp มีบริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และทรัพยากรหลายช่องทางเพื่อช่วยลดปัญหานี้
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. ไดอัลแพด
เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจและโซลูชันประสบการณ์ลูกค้า
Dialpad เป็นโซลูชันการสื่อสารแบบครบวงจร ให้คุณได้รับทุกอย่างตั้งแต่คุณสมบัติการสื่อสารทางธุรกิจไปจนถึงซอฟต์แวร์ศูนย์บริการลูกค้า ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อรวมการสื่อสารของคุณไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
Dialpad ให้บริการการโทรเสียงและวิดีโอ, การแชทกลุ่ม, และการสื่อสารภายใน/ภายนอกพร้อมการผสานรวมกับ AI. นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HRเช่น Rippling และซอฟต์แวร์บริการลูกค้า. คุณสามารถใช้สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจพร้อมคุณสมบัติเช่น SMS, MMS, และการส่งข้อความกลุ่ม. นอกจากนี้ยังสามารถจัดระเบียบช่องทางตามทีม, โครงการ, หรือหัวข้อ, และคุณสามารถโพสต์การอัปเดตสถานะเพื่อแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมทราบถึงสถานะการพร้อมใช้งานของคุณ.
Dialpad สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนหลายอุปกรณ์ อัปเดตสถานะเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทราบหากคุณไม่ว่าง และสามารถสลับไปใช้ Dialpad บนอุปกรณ์อื่นได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณอยู่นอกสำนักงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แชร์ไฟล์: ส่งไฟล์หลากหลายประเภทผ่านฟีเจอร์แชทของ Dialpad รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ ดังนั้นหากคุณต้องการแชร์ไฟล์ข้อความเสียงที่ถอดคำพูดโดยอัตโนมัติด้วย Dialpd Ai คุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- แอปเดียว ใช้งานได้หลายอุปกรณ์: Dialpad รวมการสื่อสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องสลับแอปไปมาอยู่ตลอดเวลา ที่ดียิ่งกว่านั้นคือคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้จากแทบทุกที่ แอปสำหรับ Android และ iOS พร้อมใช้งาน รวมถึงแอปสำหรับ Mac และ PC และการเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์
- AI ในตัว: Dialpad AI ช่วยคุณทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและประหยัดเวลาในทุกช่องทางการสื่อสาร การทำนายคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ช่วยเพิ่มความสุขของลูกค้าในศูนย์ติดต่อของคุณ และการสอนสดช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากทีมขายของคุณก่อน ระหว่าง และหลังการโทร
- การสนับสนุนตลอด 24/7: เข้าถึงการสนับสนุนเพื่อช่วยในการเริ่มต้นใช้งานหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทีมของคุณกระจายอยู่ทั่วโลก คุณจะมั่นใจได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือเสมอ
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: มอบความสามารถให้กับผู้จัดการและผู้ดูแลระบบในการวิเคราะห์ปริมาณการโทร, การใช้งาน, และการนำไปใช้ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอยู่ที่ใดในโลก
ข้อจำกัด
- เนื่องจาก Dialpad มีฟีเจอร์มากมายให้ใช้งาน การเรียนรู้อาจค่อนข้างซับซ้อน ศูนย์ช่วยเหลือที่ครอบคลุมและการสนับสนุนแชทสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันพร้อมให้ความช่วยเหลือ
การกำหนดราคา
- มาตรฐาน: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
3. สแล็ก
เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับทีมภายในและภายนอก
Slackเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยสร้างขึ้นจากช่องและพื้นที่ที่จัดระเบียบสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการและแบ่งปันทรัพยากร Slack มุ่งเน้นที่จะมอบความยืดหยุ่นในการทำงานเมื่อใดและอย่างไรที่คุณต้องการ ทำให้เป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การผสานรวม: Slack มีการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่นิยมใช้จากผู้ให้บริการภายนอกหลายราย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในที่เดียว แพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ Google Drive, Outlook Calendar และ ClickUp นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมกับแอปอื่น ๆ เช่นซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลอย่างMailchimp
- ช่องทาง: ช่องทางช่วยให้จัดระเบียบโครงการหลาย ๆ โครงการได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกคนทราบความคืบหน้าและสอดคล้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การประชุมกลุ่มย่อย: สมาชิกในทีมสามารถเปลี่ยนจากการส่งข้อความไปยังการโทรได้อย่างง่ายดาย ไม่มีการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน และยังสามารถแชร์หน้าจอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้อีกด้วย
- ความปลอดภัย: Slack มอบการปกป้องข้อมูลระดับองค์กรเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเฉพาะบุคคลและอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการสื่อสารของคุณได้ คุณยังสามารถวางใจได้ว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลอย่างครบถ้วน
- แคนวาส: ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลตั้งแต่รายการที่ต้องทำไปจนถึงสรุปโครงการ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าแผนของ Slack ค่อนข้างแพง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่มีจำนวนคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
การกำหนดราคา
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $7.25 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ+: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 31,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 22,000 รายการ)
4. Microsoft Teams
ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
Microsoft Teamsเป็นแอปครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้อื่นทางออนไลน์ นอกเหนือจากฟังก์ชันการส่งข้อความทันทีแล้ว ยังมีฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอ ความสามารถในการแชร์ไฟล์จากชุดเครื่องมือMicrosoft Officeทั้งหมด และเครื่องมือสร้างชุมชนที่รวบรวมผู้ที่มีความสนใจเหมือนกันเพื่อทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สื่อสารได้ทุกที่: Microsoft Teams มีแอปพลิเคชันมือถือหลากหลายที่ช่วยให้คุณติดต่อได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณสามารถรับการแจ้งเตือนข้อความทันทีบนมือถือของคุณและตอบกลับด้วยเสียงบันทึกได้หากคุณไม่มีเวลาพิมพ์
- กำหนดเวลาส่ง: กำหนดเวลาส่งข้อความในอนาคต เพื่อให้คุณสามารถเคารพเวลาทำงานของพนักงานที่ทำงานทางไกลได้ แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในเขตเวลาอื่น ข้อความสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา ก่อนที่จะถูกส่งออกไปคุณลักษณะเหล่านี้ไม่มีในทางเลือกของ Microsoft Teamsหลายตัว
- การผสานรวม: ซิงค์กับเครื่องมือหลากหลายประเภท ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมและนำข้อมูลจากแอปอื่น ๆ มาใช้ได้
- การแปลทันที: ช่วยให้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าต่างชาติเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยฟีเจอร์การแปล คุณสามารถแปลข้อความได้มากกว่า 100 ภาษา
- การเข้าถึงจากภายนอก: เชิญบุคคลจากภายนอกองค์กร Teams ของคุณเข้าร่วมแชทได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและช่วยให้คุณจัดการการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่า Microsoft Teams อาจมีปัญหาและไม่น่าเชื่อถือ โดยมีการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรเมื่อทำการแชทวิดีโอ และลิงก์ที่หายไปในแชท
การกำหนดราคา
- สิ่งจำเป็น: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4.5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
เปรียบเทียบทีมกับ Slack!
5. ชานตี
เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความกลุ่มและเทคโนโลยีวิดีโอแบบบูรณาการ
Chantyเป็นตัวเลือกที่ประหยัดเมื่อพูดถึงแอปส่งข้อความสำหรับทีม โดยมีแผนฟรีที่สัญญาว่าจะให้ส่งข้อความได้ไม่จำกัดและปลอดภัยตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม โดยมีบริการวิดีโอคอล การจัดการงานกระดานคัมบังและการแชร์ไฟล์
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การจัดการงาน: ข้อความใด ๆ สามารถเปลี่ยนเป็นงานได้ ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสมาชิกทุกคนในทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตลอดเวลา
- การแชร์โค้ดอย่างง่ายดาย: แชร์บล็อกโค้ดได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น. นี่คือคุณสมบัติที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโค้ดอย่างรวดเร็ว
- ข้อความเสียง: รักษาการสื่อสารให้ดำเนินต่อไปแม้ในขณะที่คุณไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน ด้วยการส่งข้อความเสียงคุณภาพสูงถึงทีมงานทั้งหมดของคุณ
- มุมมองกระดานคัมบัง: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมด้วยความยืดหยุ่นในการสลับไปยังมุมมองกระดานคัมบังเพื่อจัดการงานจากจุดเดียว
- คุ้มค่า: แผนฟรีของ Chanty ให้สมาชิกทีมสูงสุด 10 คนสามารถสนทนา ข้อความเสียง และโทรแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้ไม่จำกัด แผนฟีเจอร์ครบครันที่รองรับการโทรกลุ่มและการแชร์หน้าจอมีเพียง $3 เท่านั้น
ข้อจำกัด
- บางรีวิวรายงานปัญหาการเชื่อมต่อ
การกำหนดราคา
- ฟรี: $0
- ธุรกิจ: 3 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. โซโฮ คลิก
เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมที่มีระเบียบ
Zoho Cliqเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบการสนทนา เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่ และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำต่างๆ มันทำให้การทำงานร่วมกันของทีมระยะไกลง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเช็คอินและการมองเห็นสถานะความพร้อมใช้งาน เช่น เมื่ออยู่ในระหว่างการประชุม คุณสามารถสร้างทางลัดและบอทที่กำหนดเองเพื่อประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การค้นหาบทสนทนา: ค้นหาข้อความหรือไฟล์ที่ถูกแชร์ในบทสนทนาของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถย้อนดูข้อมูลสำคัญได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
- วาระการทำงาน: งานประจำวัน, ปฏิทิน, และตารางเวลาสามารถดูได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณสามารถติดตามกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงได้ตลอดเวลา การแจ้งเตือนสามารถตั้งค่าได้สำหรับกิจกรรมและโครงการที่กำลังจะมาถึงได้โดยตรงจากแชทของคุณ
- บอทที่ปรับแต่งได้: คุณสามารถสร้างบอทของคุณเองเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือน
- ความปลอดภัยระดับสูงสุด: ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสำหรับการผสานรวม, และฟีเจอร์แชทลับ คุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของบริษัทคุณปลอดภัย
- ไวท์บอร์ด: สิ่งนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมภายในหน้าต่างแชทง่ายขึ้น กระดานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถแชร์ในแชทเป็นรูปภาพได้
ข้อจำกัด
- ผู้รีวิวบางท่านได้สังเกตเห็นการขาดการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกเมื่อเทียบกับคู่แข่งของตน ตัวอย่างเช่น มีการผสานรวมกับโซลูชันการเข้าถึงระยะไกลอย่างจำกัด เช่น VNC Connect (ดูการเปรียบเทียบระหว่างTeam Viewer กับ VNCได้ที่นี่เพื่อเข้าใจได้ดีขึ้นว่าโซลูชันการเข้าถึงระยะไกลสามารถให้บริการอะไรได้บ้าง)
การกำหนดราคา
- ฟรี: $0
- ไม่จำกัด: $1 ต่อผู้ใช้/เดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. Google Chat
เหมาะที่สุดสำหรับการแชทข้อความ การประชุมทางวิดีโอ และการแชร์ไฟล์
Google Chatเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมภายใน Google Workspace มีฟีเจอร์การส่งข้อความแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Gmail หรือแอปแบบสแตนด์อโลน การค้นหาถูกผสานรวมไว้เพื่อการเข้าถึงการสนทนาในอดีตได้อย่างง่ายดาย และแพลตฟอร์มมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- พื้นที่: พื้นที่มอบพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมในการมีส่วนร่วมในการสนทนา แบ่งปันความรู้ ร่วมมือในโครงการ และสร้างชุมชน
- ส่วนหนึ่งของ Google Workspace: ใช้แชทและสเปซเพื่อทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมและลูกค้าได้อย่างราบรื่นในGoogle Docs, Slides และ Sheets การผสานรวมกับแอปอื่นๆ ก็มีให้บริการเช่นกัน เช่น ซอฟต์แวร์ CRM อย่าง Salesforce
- มีแผนให้เลือกมากมาย: Google Chat มีหลายระดับพร้อมฟีเจอร์หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถเลือกแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดได้ง่ายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- การเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน: อนุญาตให้คุณมอบสิทธิ์การเข้าถึงชั่วคราวแก่ผู้มาเยือนเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวม: ผสาน Google Chat กับแอปของบุคคลที่สามและใช้บอทเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัด
- ผู้รีวิวบางท่านได้สังเกตว่า Google Chat มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เช่น ความสามารถในการแชร์หน้าจอหรือบันทึกการประชุม
การกำหนดราคา
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- บิสิเนส พลัส: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- Capterra: 4.5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
8. บิด
เหมาะที่สุดสำหรับแอปส่งข้อความแบบอะซิงโครนัส
Twistเป็นแอปส่งข้อความที่เน้นการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันสำหรับทีมที่กระจายตัวอยู่ มันรวมอีเมล แชท และฟอรัมเข้าด้วยกัน โดยไม่มีข้อเสียใดๆ เพื่อสร้างช่องทางที่มีโครงสร้างซึ่งจัดระเบียบข้อมูลตามหัวข้อ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การส่งข้อความแบบตัวต่อตัวสำหรับการสร้างทีมและการให้ข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- หัวข้อสนทนา: Twist ช่วยให้คุณสามารถตัดผ่านบทสนทนาที่ไม่สำคัญและเข้าถึงประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยหัวข้อสนทนาเฉพาะทาง ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะไม่ถูกฝังอยู่ใต้ข้อมูลอื่น ๆ พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงการปฐมนิเทศ และกล่องข้อความของแต่ละคนสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ตามต้องการ
- การผสานรวม: รองรับการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Asana, Google Drive และ Trello ทั้งหมด คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อีกด้วย
- ช่องทางที่จัดระเบียบได้ง่าย: คุณสามารถจัดโครงสร้างช่องทางตามหัวข้อ โครงการ หรือลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการสื่อสารมีความชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
- การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย: Twist มีเธรดที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้พนักงานใหม่สามารถติดตามการสนทนาและการตัดสินใจที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็ว
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะ: การแจ้งเตือนทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้สมาชิกในทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและข้อความได้ง่าย
ข้อจำกัด
- ต่างจากคู่แข่งบางรายและทางเลือกอื่น ๆ ของTrello ฟังก์ชันการค้นหาของ Twist ค่อนข้างมีข้อจำกัด ซึ่งหมายความว่าหากคุณติดตามหัวข้อสำคัญไม่ทัน อาจเป็นเรื่องยากที่จะค้นหาอีกครั้ง
การกำหนดราคา
- ทดลองใช้ฟรี: $0 สำหรับหนึ่งเดือน
- ไม่จำกัด: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 3. 9 จาก 5 (19 รีวิว)
- Capterra: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. Workplace โดย Facebook
เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
Workplace by Meta(เดิมชื่อ Facebook) เป็นโซลูชันการสื่อสารภายในองค์กรแบบครบวงจรที่นำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กิจกรรม, กลุ่ม, การสำรวจความคิดเห็น, แบบสำรวจ, และโปรไฟล์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มันทำหน้าที่เป็นเวอร์ชันธุรกิจของ Facebookโดยให้อินทราเน็ตของบริษัทพร้อมความสามารถในการสื่อสารภายในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คลังความรู้: ค้นพบและเข้าถึงข้อมูลสำคัญจากทุกอุปกรณ์ด้วยฟีเจอร์คลังความรู้ใน Workplace สิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาใดได้บ้าง และฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างการเชื่อมต่อ: ออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก หมายความว่าสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์มือถือเกือบทุกชนิด การเชื่อมต่อกับแอปหลากหลายทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่างหลายหน้าต่าง
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน: วิเคราะห์วิธีที่พนักงานของคุณใช้ Workspace เพื่อค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการเชื่อมต่อองค์กรของคุณ
- กลุ่มในที่ทำงาน: สื่อสารกับคนที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายและประกาศไปยังทีมหรือภูมิภาคเฉพาะ คุณสามารถใช้เพื่อยกย่องการทำงานที่ดีโดยส่งโพสต์ความสำเร็จ
- ศูนย์ความปลอดภัยในที่ทำงาน: แบ่งปันข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญและติดตามความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤต
ข้อจำกัด
- ด้วยคุณสมบัติมากมายใน Workplace ผู้ใช้บางคนพบว่าการค้นหาสิ่งที่ต้องการอย่างแม่นยำนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ใหม่ ซึ่งต้องการคำแนะนำที่ละเอียดมากขึ้นในการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างเต็มประสิทธิภาพ
การกำหนดราคา
- แผนหลัก: 4 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ส่วนเสริม: เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและสนับสนุนสำหรับผู้ดูแลระบบ $2 ต่อผู้ใช้/เดือน และ Enterprise Live $2 ต่อผู้ใช้/เดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4.0 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
10. แชท Zoom
เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอ, แชททีม, โทรศัพท์ VoIP, และการสัมมนาออนไลน์
ทีมแชทคือฟังก์ชันแชทของZoom One. อาจเป็นที่รู้จักดีที่สุดจากฟังก์ชันการโทรผ่านวิดีโอ Zoom จริง ๆ แล้วให้บริการเครื่องมือการทำงานร่วมกันและคุณสมบัติอื่น ๆ มากมายที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจ เช่น Zoom Phone ซึ่งเป็นบริการ VoIP ของพวกเขาและหนึ่งในตัวเลือกแทน Vonageที่มีให้บริการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้งานง่าย: ง่ายสำหรับทีมในการนำเทคโนโลยีไปใช้และเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ชมทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงฟีเจอร์อัจฉริยะหลากหลายที่ช่วยให้พวกเขาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลอดภัย: คุณสมบัติเช่นการเข้ารหัสขั้นสูงและการตรวจสอบสองขั้นตอนทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการสื่อสารทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
- ความสามารถในการค้นหา: ค้นหาข้อความ, ติดต่อ, และไฟล์ได้อย่างง่ายดายผ่านคุณสมบัติการค้นหา. ช่วยประหยัดเวลาในการเลื่อนกลับไปดูแชท, เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
- การควบคุมผู้ดูแลขั้นสูง: ปรับแต่งการตั้งค่าความปลอดภัย รูปแบบการสื่อสาร และสิทธิ์การเข้าถึงให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของบริษัทคุณ
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์: จัดเก็บไฟล์ เอกสาร และเนื้อหาจากช่องแชทของคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียข้อมูลสำคัญอีกต่อไป
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายได้อธิบายว่าอินเทอร์เฟซของ Zoom นั้นดูไม่ทันสมัยหรือใช้งานยาก ขณะที่บางคนสังเกตว่าราคาของZoom ไม่ดึงดูดใจเท่าคู่แข่งบางรายหรือทางเลือกอื่น ๆ ทำให้ Zoom อาจเป็นตัวเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $149 ต่อผู้ใช้/ปี
- ธุรกิจ: $199 ต่อผู้ใช้/ปี
- ธุรกิจพลัส: $250 ต่อผู้ใช้/ปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (50,000+ รีวิว)
เชื่อมต่อกับธุรกิจผ่านแอปส่งข้อความ
แอปพลิเคชันส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสำหรับธุรกิจสามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนในการให้ทีมของคุณติดต่อกัน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการมีส่วนร่วม พวกเขาควรเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การสื่อสารในที่ทำงานสมัยใหม่
มีแอปพลิเคชันหลากหลายประเภทให้เลือกใช้งาน แต่ละแอปมีจุดเด่นเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นแอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที แอปแชร์หน้าจอ เครื่องมือประชุมทางวิดีโอ และอื่น ๆ อีกมากมาย ควรพิจารณาความต้องการและงบประมาณของคุณก่อนเลือกใช้งานแอปพลิเคชันจากตัวเลือกที่มีอยู่ โดยแต่ละแอปจะมีฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การแชร์หน้าจอ การประชุมทางวิดีโอ ช่องแชท และการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าแอปใดสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่และเหมาะสมกับพนักงานของคุณในการใช้งาน
ถึงเวลาที่จะปรับปรุงเครื่องมือสื่อสารของคุณให้ทันสมัยแล้ว—ดาวน์โหลดแอปส่งข้อความที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ!
ผู้เขียนรับเชิญ:
ออสติน กวนซอน เป็นผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนระดับ Tier 1 ของ Dialpad แพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านข้อมูลลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่นแฟกซ์ธุรกิจเสมือนจริงโดย Dialpad เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาลูกค้าและการสนับสนุนทางเทคนิคที่มีประสบการณ์จากบริษัทบริการเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง
ออสตินยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Infinity Martial Arts ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย และเคยดำรงตำแหน่งผู้สอนในกีฬานี้ด้วย นอกจากนี้ เขายังเขียนบทความให้กับเว็บไซต์อื่น ๆ เช่นVMblog