Slack Vs. Asana: เครื่องมือใดเหมาะกับทีมของคุณในปี 2025?

Asana และ Slack เป็นสองแอปจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับช่วยให้ทีมที่ทำงานระยะไกลและทีมที่ทำงานร่วมกันในสถานที่ทำงานทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น เมื่อดูผิวเผิน เครื่องมือแต่ละอย่างจะมีฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกัน ตั้งแต่การทำงานร่วมกันของทีมไปจนถึงการผสานรวมกับบุคคลที่สาม
แต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปอีก ความแตกต่างระหว่าง Asana กับ Slack จะเริ่มปรากฏให้เห็นหากคุณกำลังตัดสินใจเลือกระหว่างเครื่องมือจัดการโครงการเหล่านี้สำหรับทีมของคุณเองคู่มือเปรียบเทียบ Asana กับ Slack นี้เหมาะสำหรับคุณ
Slack คืออะไร
Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ออกแบบมาสำหรับทีมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีบริการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ รวมถึงการแชททั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม
ใน Slack องค์กรของคุณจะมีพื้นที่ทำงาน ในพื้นที่ทำงานนั้น คุณสามารถสร้างช่องทางสำหรับทีมแต่ละทีม โครงการ หรือหัวข้อ หรือใช้ข้อความโดยตรงสำหรับการแชทแบบตัวต่อตัวและการแชทกลุ่มแบบเฉพาะกิจ
ในช่องทางและแชท คุณสามารถแชร์ไฟล์และเริ่มการโทร (หรือการประชุมย่อย) ได้ สำหรับสิ่งที่นอกเหนือจากการแชท คุณมีการเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ นับพัน แม้ว่าคุณสมบัติ Canvas ใหม่ของแพลตฟอร์มจะเพิ่มความสามารถในการจัดการงานภายในบางส่วน
คุณสมบัติของ Slack
สำหรับแพลตฟอร์มที่เน้นการสื่อสาร ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะพบคุณสมบัติที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นจุดเด่น เมื่อเปรียบเทียบ Slack กับ Asana มีคุณสมบัติเด่นสี่ประการที่เห็นได้ชัด:
การสื่อสารแบบเรียลไทม์
เราทุกคนทราบถึงความสำคัญของการสื่อสารทีมที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงทีมที่ทำงานทางไกล. Slack ให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้วยคุณสมบัติการสื่อสารแบบทันที:
- การสนทนาทั้งหมดเป็นแบบเรียลไทม์ พร้อมการแจ้งเตือนทันทีที่ช่วยให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีข้อความใหม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับพวกเขา
- ลำดับชั้นที่ชัดเจน รวมถึงช่องทาง ข้อความโดยตรง และข้อความแบบสนทนาต่อเนื่อง ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของการสนทนาหลายรายการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
- การประชุมกลุ่มย่อย (Huddles) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งในช่องทางหลักและข้อความส่วนตัว ผสานรวมความสามารถในการวิดีโอคอลและเสียงโดยไม่ต้องครอบครองหน้าจอทั้งหมด
- ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาส่งข้อความล่วงหน้าหรือบันทึกข้อความเพื่อติดตามในภายหลังได้
- คุณสมบัติการค้นหาขั้นสูงของ Slack ช่วยให้คุณสามารถค้นหาการสนทนาเก่าและที่ถูกเก็บถาวรได้อย่างง่ายดายพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ของแอปพลิเคชันมือถือที่เรียบง่ายทำให้การติดต่อสื่อสารบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติการสื่อสารเหล่านี้คือเหตุผลที่ Slack ได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการสื่อสารในสำนักงานดิจิทัลมาเป็นเวลานาน
การแชร์ไฟล์
Slack อนุญาตให้คุณแชร์ไฟล์ที่มีขนาดสูงสุดหนึ่งกิกะไบต์ (GB) ในช่องและข้อความโดยตรง ทุกข้อความสามารถรวมไฟล์ได้สูงสุด 10 ไฟล์ต่อครั้ง แพลตฟอร์มจะจัดเก็บไฟล์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของตน โดยมีข้อจำกัดขึ้นอยู่กับแผนการใช้งาน:
- แผนฟรี: 5 GB สำหรับทั้งองค์กร
- แผนโปร: 10 GB ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: 20 GB ต่อผู้ใช้
- แผน Enterprise Grid: 1 เทราไบต์ต่อผู้ใช้
การผสานรวมแบบเนทีฟกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive, DropBox และ Microsoft OneDrive ช่วยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้ ทำให้คุณสามารถแชร์ไฟล์ผ่านลิงก์โดยตรงไปยังตำแหน่งที่จัดเก็บได้
เมื่อคุณแชร์ไฟล์ Slack จะแสดงตัวอย่างของไฟล์ doc, PDF, รูปภาพ และวิดีโอโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของซอฟต์แวร์ เนื่องจากผู้ใช้สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์
การจัดการงานพื้นฐานผ่าน Canvas
ต่างจาก Asana, Slack ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และมันขาดคุณสมบัติพื้นฐานส่วนใหญ่ที่คุณต้องการสำหรับการจัดการโครงการ. แต่การเพิ่มคุณสมบัติ Canvas ล่าสุดได้เพิ่มคุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐานบางอย่างให้กับแพลตฟอร์ม.
เริ่มต้นใช้ Slack Canvas แล้วคุณสามารถรวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภทไว้ในเอกสารเดียว ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ วิดีโอ กระบวนการทำงานที่เน้นงานเฉพาะกิจ คำอธิบายโครงการ และอื่น ๆ อีกมากมาย
Slack มีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ Canvases มีความลึกซึ้งมากขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีวิธีง่ายๆ ในการมอบหมายและติดตามงาน แต่การเป็นระบบแรกที่ก้าวเข้าสู่การสื่อสารที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในขณะนั้น อาจทำให้มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการที่กว้างขึ้นในอนาคต
การผสานรวมอย่างครอบคลุม
สำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่แสร้งทำเป็นมากกว่าที่เป็น การผสานรวมกับบุคคลที่สามต้องสมบูรณ์แบบ โชคดีที่นี่คือหนึ่งในด้านที่ Slack โดดเด่น
โดยรวมแล้ว ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ Slack กับแพลตฟอร์มในที่ทำงานอื่นๆ ได้มากกว่า 2,000 แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อ Slack ที่เราชื่นชอบมีตั้งแต่ ActiveCampaign และ SalesForce ไปจนถึง ClickUp และ ZipBooks
สำหรับผู้ใช้แพลตฟอร์ม การผสานรวมเหล่านี้จะปรากฏเป็นแอปใต้ข้อความโดยตรง แต่คุณยังสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ของเครื่องมือที่ผสานรวมได้ด้วยการพิมพ์คำสั่งเครื่องหมายทับ (/) ในแชทใดก็ได้ เช่น "/zoom join" เพื่อเข้าร่วมการประชุม Zoom ครั้งถัดไปของคุณ
และแน่นอน คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มพันธมิตรแบบย้อนกลับได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มอีเมลเข้าไปในการสนทนาบน Slack เพียงแค่ติดตั้งแอป Outlook บน Slack ก็ทำได้ง่าย ๆ เพียงกดปุ่มเดียว
การตั้งราคาแบบหละหลวม
- ฟรี เวอร์ชัน
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
อะไรคืออาสนะ?
Asana เป็นแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถติดตามงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถจัดระเบียบโครงการให้เป็นพอร์ตโฟลิโอและเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้ พร้อมทั้งสร้างงานและกระบวนการทำงานที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
เช่นเดียวกับ Slack, Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานบนเว็บที่มาพร้อมกับแอปมือถือและเดสก์ท็อป. ต่างจาก Slack, จุดมุ่งหมายของ Asana คือการจัดการงานอย่างครอบคลุม พร้อมฟีเจอร์การร่วมมือที่เน้นไปที่เป้าหมายโครงการที่กว้างขวางกว่าแทนที่จะเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์.
คุณสมบัติของอาสนะ
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Asana จะเน้นไปที่การทำให้งานเสร็จตามข้อกำหนดและตรงเวลา แม้แต่ฟีเจอร์ที่คล้ายกับ Slack เช่น เครื่องมือสื่อสารและแชร์ไฟล์ ก็ยังถูกออกแบบมาโดยยึดจุดประสงค์นี้เป็นหลัก
การสื่อสารแบบโครงการ
Asana ประกอบด้วยคุณสมบัติการสื่อสารหลักสามประการ ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การอัปเดตโครงการ และข้อความโดยตรง
- ความคิดเห็นในภารกิจอนุญาตให้ผู้ติดตามทุกคนในภารกิจสามารถแบ่งปันความคิดหรือถามคำถามได้ เมื่อใครบางคนแสดงความคิดเห็น ผู้ติดตามทุกคนในภารกิจจะได้รับการแจ้งเตือน
- การอัปเดตโครงการช่วยให้เจ้าของโครงการสามารถส่งบันทึกที่มีรหัสสีพร้อมข้อมูลโครงการไปยังสมาชิกทุกคนในทีมโครงการได้
- ข้อความโดยตรงจะส่งบันทึกถึงสมาชิกคนอื่นในทีม และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนและสามารถแสดงความคิดเห็นในข้อความได้เหมือนกับที่ทำในภารกิจ
รวมคุณสมบัติเหล่านี้เข้าด้วยกัน Asana ก็พร้อมที่จะสร้างและดำเนินแผนการสื่อสารโครงการของคุณได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ต่างจาก Slack คุณไม่สามารถแชทบน Asana ได้ การสื่อสารจะใกล้เคียงกับอีเมลในแง่ของความเร็วมากกว่าการสื่อสารแบบเรียลไทม์
การแชร์ไฟล์
ระบบบริหารโครงการจะเป็นอย่างไรหากขาดการแบ่งปันความรู้? แน่นอนว่า Asana โดดเด่นในเรื่องนี้ด้วยความสามารถในการแนบไฟล์กับงานแต่ละรายการและโครงการโดยรวม นอกจากนี้ ไฟล์ที่เพิ่มไปยังงานภายในโครงการจะปรากฏโดยอัตโนมัติในแท็บไฟล์ของโครงการหลักอีกด้วย
Asana มีขีดจำกัดการอัปโหลดไฟล์ที่ 100 เมกะไบต์ (MB) ต่อไฟล์ แต่มีการจัดเก็บไฟล์โดยรวมไม่จำกัด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถแนบไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 100 MB ได้ไม่จำกัดจำนวนไปยังพื้นที่ทำงานขององค์กรของคุณตามที่ต้องการ
สำหรับไฟล์ขนาดใหญ่ Asana สามารถเชื่อมต่อกับแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม เช่น OneDrive, Dropbox และ Google Drive ได้ และเช่นเดียวกับ Slack ไฟล์ภาพและไฟล์ PDF จะปรากฏในความคิดเห็นของงานโดยตรง ทำให้ผู้ติดตามงานทุกคนสามารถดูได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติม
การจัดการงานขั้นสูง
นี่คือจุดที่อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Asana โดดเด่นอย่างแท้จริง ฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์และพัฒนาโครงการที่ซับซ้อนที่สุดได้ด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น:
- การเชื่อมโยงงานที่คุณต้องสร้างเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นโดยมีสมาชิกทีมหลายคนทำงานร่วมกัน
- งานอนุมัติที่สร้างจุดตรวจสอบภายในโครงการก่อนที่จะดำเนินไปไกลเกินไป
- แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองรายการที่ช่วยให้คุณมองเห็นโครงการในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของ Asana ในรูปแบบที่คุณชอบ
- มีแม่แบบบอร์ดคัมบังและแผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการหลากหลายรูปแบบ ให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
- คุณสมบัติเป้าหมายที่ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มโครงการตามลำดับความสำคัญขององค์กรที่ใหญ่กว่า
- แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะกลายเป็นงานโดยอัตโนมัติ
เห็นได้ชัดว่าจุดแข็งของ Asana อยู่ที่ใด นี่คือเครื่องมือจัดการงานที่มีพื้นฐานที่มั่นคง และฟีเจอร์ขั้นสูงของมันมอบคุณสมบัติเกือบทุกอย่างที่ผู้จัดการโครงการต้องการเพื่อจัดการโครงการให้สำเร็จลุล่วง
การบูรณาการที่มุ่งเน้น
เช่นเดียวกับเครื่องมือจัดการงานส่วนใหญ่ Asana ตระหนักดีว่าไม่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนได้ เช่นเดียวกับ Slack มันแก้ไขปัญหานี้ผ่านการเชื่อมต่อที่หลากหลายซึ่งเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ทีมของคุณอาจใช้งานอยู่แล้ว
การผสานการทำงานเหล่านั้น แม้ว่าจะมีมากมาย แต่ก็มักจะเน้นไปที่การช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดการงานได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อกับ Slack และ Teams ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความบนแพลตฟอร์มเหล่านั้นให้กลายเป็นงานได้ ตัวเชื่อมต่อ Adobe Creative Cloud ช่วยให้ทีมด้านภาพของคุณสามารถแชร์ผลงานของพวกเขาในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
เช่นเดียวกับ Slack, อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Asana มีการผสานการทำงานย้อนกลับหลายอย่าง เพิ่ม Asana ลงใน Outlook แล้วคุณสามารถเปลี่ยนอีเมลใด ๆ ให้เป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ราคาของ Asana:
- ฟรี เวอร์ชัน
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Slack เทียบกับ Asana: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Asana และ Slack เป็นเครื่องมือจัดการงาน แต่เมื่อพิจารณาคุณสมบัติที่เทียบเคียงกันแล้ว จะเห็นได้ว่าทั้งสองมีจุดเน้นที่แตกต่างกันอย่างมาก มาเปรียบเทียบกันโดยตรง:
การสื่อสาร
หากคุณต้องการให้การสื่อสารกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น Slack คือตัวเลือกที่ชัดเจน และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะท้ายที่สุดแล้ว นั่นคือจุดประสงค์ของมัน
สิ่งสำคัญที่นี่คือลักษณะการสื่อสารแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้ทันที รวมถึงการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลา
และเนื่องจาก Slack สามารถเชื่อมต่อกับ Asana ได้ คุณจึงสามารถใช้ Slack เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณบน Slack ได้
ผู้ชนะ: Slack
การจัดการงานและโครงการ
แม้ว่า Slack จะพยายามเพิ่มเครื่องมือสำหรับโครงการเมื่อไม่นานมานี้ แต่ Asana ยังคงเป็นผู้นำในการเปรียบเทียบด้านการจัดการงาน Asana มีจุดเด่นที่เน้นการบริหารโครงการโดยเฉพาะ ซึ่งเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์ไม่สามารถเทียบได้
แน่นอน คุณสามารถสร้างงานพื้นฐานใน Slack ผ่าน Canvas และส่งการแจ้งเตือนข้อความเมื่อทีมของคุณมีรายการที่ต้องดำเนินการได้ แต่สิ่งนั้นไม่สามารถเทียบได้กับความสามารถของ Asana ในการสร้างกระบวนการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีสมาชิกทีมหลายคนและส่วนที่เชื่อมโยงกัน
ผู้ชนะ: Asana
การแชร์ไฟล์
Slack อนุญาตให้คุณแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ได้ แต่มีการจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยรวมสำหรับองค์กร Asana มีขีดจำกัดขนาดไฟล์ที่เล็กกว่ามาก แต่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยรวมไม่จำกัด ทั้งสองระบบสามารถเชื่อมต่อกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และมาพร้อมกับตัวเลือกการดูตัวอย่างที่เป็นประโยชน์
สำหรับเรา Slack ชนะเพราะข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลโดยรวมนั้นเพียงพอสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ ทำให้ขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นเป็นประโยชน์ที่สำคัญกว่า แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับข้อควรระวัง
หากองค์กรของคุณไม่ได้แชร์ไฟล์ขนาดใหญ่บ่อยนัก (เช่น ไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ออกแบบของ Adobe) หรือหากคุณใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ภายนอก ข้อจำกัดด้านขนาดไฟล์จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ในกรณีนี้ Asana ที่มีพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
ผู้ชนะ: Slack แต่มีข้อควรระวัง
การผสานรวม
ทั้ง Asana และ Slack มีการผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ เกือบทุกระบบที่องค์กรของคุณอาจต้องการ แต่เรามีคำแนะนำหนึ่งข้อ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่ง ให้ตรวจสอบหน้าการผสานการทำงานของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่คุณจำเป็นต้องใช้ไม่ได้ถูกยกเว้นไว้
ผู้ชนะ: เสมอกัน
อะไรดีกว่า: Slack หรือ Asana?
ไม่สามารถประกาศผู้ชนะระหว่าง Asana กับ Slack ได้ เพราะในท้ายที่สุดแล้ว พวกมันคือเครื่องมือที่แตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน Slack ชนะในด้านการสื่อสาร ขณะที่ Asana ชนะในด้านการจัดการโครงการ สำหรับบริการที่อยู่นอกเหนือจากนั้น ทั้งสองก็แทบจะเสมอกันในแง่ของข้อดีและข้อเสีย
นั่นหมายความว่า Asana ไม่สามารถแทนที่ Slack ได้ และ Slack ก็ไม่สามารถแทนที่ Asana ได้เช่นกัน แทนที่จะเลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพียงอย่างเดียว องค์กรของคุณอาจได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทั้งสองเครื่องมือ หรือเลือกใช้เครื่องมือทางเลือกที่สามารถจัดการทั้งการสื่อสารแบบเรียลไทม์ และ การบริหารโครงการได้ *
Slack เทียบกับ Asana บน Reddit
อย่าเชื่อคำพูดของเราเพียงอย่างเดียวเมื่อต้องตัดสินว่าเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทั้งสองนี้อันไหนดีกว่ากัน เราได้ไปที่ Redditเพื่อดูว่าผู้ใช้คนอื่นพูดถึงอะไรเมื่อเปรียบเทียบ Slack และ Asana
ตามที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า:
"Slack และ Asana เป็นเครื่องมือที่แตกต่างกัน แต่ตามที่คนอื่นได้กล่าวไว้ พวกมันสามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อทำงานร่วมกันได้ดีมาก การรวม Asana เข้ากับ Slack ช่วยให้ฉันสามารถเห็นการแจ้งเตือนจาก Asana และตอบกลับหรือ 'ถูกใจ' ความคิดเห็นได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉัน"
อีกคนหนึ่งได้เน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปพลิเคชันสื่อสาร:
"เราชอบความสามารถในการหลีกเลี่ยงการสลับบริบทใน Slack โดยการแปลงข้อความใน Slack ให้เป็นงานใน Asana หรือตอบกลับความคิดเห็นหรืองานใหม่ใน Asana จากภายใน Slack อย่างไรก็ตาม สำหรับการวางแผนที่ละเอียดขึ้น การกำกับดูแลโครงการ และการสื่อสารในการระดมความคิดที่เฉพาะเจาะจงกับงานและไม่จำเป็นต้องตอบกลับอย่างเร่งด่วนภายในวันเดียวกัน รู้สึกดีที่ได้ทำงานใน Asana"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana และ Slack
Asana และ Slack มีบทบาทที่แตกต่างกันในองค์กรส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงต้องจัดการแพลตฟอร์มแยกกันสองระบบสำหรับการสื่อสารและการจัดการงาน แต่ถ้าเราบอกคุณว่ามีเครื่องมือจัดการทีมเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถทำทั้งสองอย่างได้ล่ะ?
ถูกต้องแล้ว—ถึงเวลาที่จะพูดถึง ClickUp
ClickUp ไม่ใช่แค่หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Asanaสำหรับการจัดการงานเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ เช่นการเขียนกระดานไวท์บอร์ดที่ทั้ง Asana และ Slack ไม่มี พร้อมด้วยเครื่องมือสื่อสารและฟีเจอร์สำคัญที่ผู้จัดการโครงการที่ชาญฉลาดต้องมีครบ
มุมมองแชทของ ClickUp สำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์
เมื่อคุณสร้างโปรเจกต์ใน ClickUp แต่ละโปรเจกต์จะมีมุมมอง ClickUp Chatที่ผสานรวมอยู่ด้วย ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ได้ แต่ไม่ได้มีแค่การพูดคุยเท่านั้น ภายในมุมมอง Chat นี้ คุณยังสามารถจัดการโปรเจกต์ได้ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น:
- มอบหมายงานและการให้คะแนนเมื่อคุณทำเสร็จ
- แชร์ลิงก์โครงการ
- ฝังไฟล์
- เพิ่มข้อความแบบมีรูปแบบ
- @mention สมาชิกทีมแต่ละคนหรือกลุ่ม และอื่นๆ อีกมากมาย!
เปรียบเทียบAsana กับ ClickUp!
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถเปิดแชทไว้ข้างๆ มุมมองโครงการอื่นๆ เพื่อรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไปได้ และด้วยการผสานการทำงานกับ Zoom คุณสามารถเริ่มการประชุมทางวิดีโอจากแพลตฟอร์มนี้ได้
การผสาน Slack แบบเนทีฟเพื่อนำการสื่อสารเข้าสู่ ClickUp
เราทราบดีว่า Slack นั้นมีเสน่ห์ดึงดูดใจ องค์กรจำนวนมากใช้ Slack มาเป็นเวลานานและรู้สึกยากที่จะเลิกใช้ นั่นคือเหตุผลที่เราภูมิใจนำเสนอการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slack
ใช่ คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาใน Slack ให้เป็นงานใน Slack ได้ แต่ยังมีอะไรอีกมากมายที่ทำได้
เมื่อคุณโพสต์งานใน ClickUp ไปยังช่องหรือข้อความใน Slack คุณสามารถจัดการวันที่ครบกำหนด, การมอบหมายงาน, สถานะ, และอื่น ๆ สำหรับสมาชิกทีมใด ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจาก Slack คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนให้ส่งไปยัง Slack เมื่อมีงานใน ClickUp ของคุณได้รับการอัปเดต นี่คือการผสานการทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรที่ไม่สามารถละทิ้งเครื่องมือสื่อสารโปรดของพวกเขาได้
การบริหารโครงการอย่างครอบคลุมในทุกระดับ
และแน่นอนว่าคุณสมบัติการจัดการโครงการของClickUp สามารถเทียบเคียง (และอาจเหนือกว่า) Asana และ Slack ได้อย่างง่ายดาย:
- สร้างงานและโครงสร้างกระบวนการทำงาน
- มองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 10 แบบ รวมถึงแกนต์, บอร์ด, และอื่น ๆ
- เลือกจากคลังแม่แบบการจัดการโครงการที่หลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากศูนย์เมื่อคุณจัดการโครงการ
- ผสานเอกสาร ClickUp สำหรับภาพรวมโครงการและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม
- ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดและรายงานเพื่อเพิ่มพูนข้อมูลเชิงลึกในระดับโครงการและองค์กร
- ใช้ ClickUp AI เพื่อเร่งแผนโครงการผ่านโครงร่างที่สร้างโดยอัตโนมัติ, ร่างเอกสาร และอื่นๆ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องใช้โซลูชันแยกต่างหากสำหรับความต้องการที่ต่างกันอีกต่อไป เช่น การสื่อสารและการจัดการโครงการ คุณสามารถมีทุกอย่างได้ในเครื่องมือจัดการงานเพียงตัวเดียวที่ผสานรวมและปรับปรุงคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana และ Slack ไว้ด้วยกัน
อย่าเชื่อเราเพียงคำพูด ลองใช้แผน Free Forever ของเราเพื่อทดสอบแพลตฟอร์มด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องผูกมัดทางการเงินเริ่มใช้งาน Workspace ฟรีวันนี้! 🤩