17 การผสานแอป Slack ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

น่าทึ่งมากที่คำว่า "ขี้เกียจ" ได้เปลี่ยนจากการเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันกับการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในชีวิตการทำงานของเราในปัจจุบัน
จากแชทกลุ่มถึง DM (ข้อความส่วนตัว), Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ชนะใจในเกือบทุกบริษัท
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติแบบแชทของมันไม่เพียงพอที่จะผลักดันทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ
โชคดีที่คุณสามารถใช้การผสานการทำงานของ Slack เพื่อ เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม สำหรับการบัญชี การจัดการงาน การติดตามเวลา ฯลฯ ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้นมาก เพราะคุณไม่ต้องเปิดแท็บหรือหน้าต่างนับไม่ถ้วนเพื่อจัดการงานของคุณ
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าการผสานการทำงานกับ Slack คืออะไร และจะเน้นย้ำถึง 17 การผสานการทำงานที่ดีที่สุด รวมถึงคุณสมบัติหลักและราคาของพวกเขา
การผสานการทำงานกับ Slack คืออะไร?
การผสานการทำงานกับ Slack คือเครื่องมือที่คุณสามารถนำไปใช้ในอินเทอร์เฟซของ Slack เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานระยะไกลของคุณ มันช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มเดียว
คิดถึงมันเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตในละแวกบ้านของคุณที่มีของชำจำเป็นทั้งหมด ขนมโปรด อุปกรณ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ความงาม ฯลฯ ทั้งหมดในที่เดียว
ขอบคุณซูเปอร์มาร์เก็ต คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล (ตามตัวอักษร!) เพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ (ฟังก์ชัน) จากร้านค้า (แอป) ที่แยกต่างหาก
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้การผสานการทำงานกับ Slack:
- แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการงาน การจัดทำงบประมาณการติดตามปัญหา ฯลฯ
- ปรับปรุงการสื่อสารของทีมระยะไกลเนื่องจากข้อมูลไม่กระจายไปหลายแอป ซึ่งจะช่วยในการสร้างทีม
- ส่งเสริมการใช้งานที่ง่ายดาย เนื่องจากเพื่อนร่วมทีมของคุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมซอฟต์แวร์เพิ่มเติม (แน่นอนว่าเป็นการผ่อนปรนให้พวกเขาบ้าง)
มาดูการผสานการทำงานกับ Slack ที่ดีที่สุดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและป้องกันไม่ให้พวกเขา ขี้เกียจ!
17 การผสานแอป Slack ที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slack มอบมากกว่าเครื่องมือแชททั่วไป
คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใน Slack ของคุณให้เป็นงานใน ClickUpและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะงาน ความคิดเห็นใหม่ รายการตรวจสอบ ฯลฯ บนช่อง Slack ของคุณได้
คุณสามารถขยายงานใน ClickUp ใน Slack ได้ด้วย ไปดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการได้ทันที
คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Slack
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ที่มีประโยชน์บางอย่างของการผสานรวม Slack นี้
- สร้างงานใหม่ใน ClickUp ในช่อง Slack ใดก็ได้เพียงแค่พิมพ์ /clickup new
- โพสต์งานจาก ClickUp ใน Slack พร้อมรายละเอียดที่สมบูรณ์บริบูรณ์, บริบท, และความสามารถในการดำเนินการกับงาน
- เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานใน ClickUp
ราคาของ ClickUp
ClickUp มี แผนฟรีตลอดชีพ ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมาย รองรับสมาชิกและงานได้ไม่จำกัด แผนชำระเงินเริ่มต้นเพียง $5/เดือนต่อผู้ใช้
รีวิว ClickUp
"การแก้ปัญหาการสื่อสาร, การจัดการเวลา, การมอบหมายงาน, และการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของทุกคน รวมถึงสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่และสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ. ซอฟต์แวร์นี้ยอดเยี่ยมมากสำหรับเราในฐานะทีม และมีความเข้าใจผิดน้อยลงมาก" –G2Crowd
"ฉันชอบใช้ ClickUp สำหรับการจัดการงานทั้งหมดของฉัน ทั้งงานส่วนตัวและงานมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมของฉัน! แดชบอร์ดและเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้อย่างมาก ส่วนปลั๊กอิน (google) ก็ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสาร" –G2Crowd
2. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign เป็นซอฟต์แวร์ CRMสำหรับการอัตโนมัติการขายที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายของคุณได้อย่างมหาศาล
มันช่วยทีมในการทำการตลาดผ่านอีเมล, การตลาดอัตโนมัติ,และเครื่องมือ CRMเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า
มาดูกันว่า Slack integration นี้สามารถขยายฐานลูกค้า ที่ใช้งานอยู่ ของคุณได้อย่างไร
คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง ActiveCampaign + Slack
- สร้างข้อความ Slack ที่ปรับแต่งได้พร้อมการกล่าวถึงสมาชิกในทีมเพื่อจัดการกับตั๋วของลูกค้า
- รับการแจ้งเตือนทาง Slack เกี่ยวกับการอัปเดตสถานะของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- แจ้งเตือนผู้ใช้ Slack ทุกครั้งที่มีผู้ติดต่อสมัครหรือยกเลิกการสมัคร
ราคาของ ActiveCampaign
ActiveCampaign มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
รีวิว ActiveCampaign
"แม้ว่า AC จะทำงานได้ดีมากในการเริ่มต้นใช้งาน แต่ก็ยังมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงอยู่บ้าง ฉันอยากได้คำแนะนำที่เจาะลึกในบริบทมากขึ้น สูตรสำเร็จ และ/หรือทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อช่วยในการพัฒนาฟีเจอร์สำคัญบางประการ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"ประสบการณ์โดยรวมของฉันดีมาก มีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณมีปัญหา ในด้านการตลาดดิจิทัล เราใช้มันทุกวันและจำเป็นต้องมีวิธีที่ง่ายกว่าในการทำรายงาน/การวิเคราะห์ และ ActiveCampaign นั้นยากที่จะอ่านรายงาน นอกจากนี้ในช่วงแรกก็ยากที่จะใช้แพลตฟอร์มในสัปดาห์แรก ๆ" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
3. Calendly
Calendly คือเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายการประชุมตามความสะดวกของคุณ
นี่ช่วยให้คุณไม่ต้องรับมือกับอีเมลจำนวนมากเพื่อจัดตารางประชุม และยังช่วยป้องกันไม่ให้การงีบหลับของคุณถูกรบกวนด้วยการประชุมกะทันหันที่คุณไม่ได้เตรียมตัวไว้!
คุณสมบัติการผสานรวมระหว่าง Calendly และ Slack
- เข้าถึงและแชร์ลิงก์การประชุม Calendly ของคุณโดยตรงจากฟีด Slack ของคุณ
- เพิ่มข้อความ Slack ที่ปรับแต่งเองให้กับลิงก์การประชุมของคุณ
- เลือกประเภทการประชุมและระยะเวลา (สรุป 15 นาที หรือ สอบถามเชิงลึก 30 นาที) จากอินเทอร์เฟซ Slack ของคุณ
ราคาของ Calendly
Calendly มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
รีวิว Calendly
"มันยากมากที่จะชี้ชัดว่าอะไรที่ฉันอยากจะปรับปรุง ฉันใช้ Calendly มาหลายปีแล้วและไม่เคยรู้มาก่อนว่าการผสานรวมบางอย่างนั้นมีความแข็งแกร่งและพัฒนาไปมากขนาดไหน ดังนั้นบางทีการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านั้นอาจเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้อย่างฉันที่ไม่เคยรู้เลยว่ากำลังพลาดอะไรไปมากมาย" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"แม้ว่าฉันจะชอบ Calendly มากแค่ไหน แต่ก็มีบางฟีเจอร์ที่ฉันไม่ชอบ เอาจริงๆ ซอฟต์แวร์ทุกตัวก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และเราก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ฟีเจอร์การแสดงความพร้อมใช้งานในปฏิทินของคุณ สำหรับฉันแล้วมันค่อนข้างสับสน คุณต้องไฮไลท์วันที่คุณว่างก่อน ตั้งแต่วันที่คุณต้องการให้ว่างไปจนถึงวันที่คุณว่างจริง" ฉันแค่หวังว่า Calendly จะมีฟีเจอร์ที่คุณสามารถป้อนวันที่เฉพาะเจาะจงได้จนถึงเวลาที่คุณว่าง คล้ายกับเมนูแบบเลื่อนลง แต่แค่ความคิดของฉันเอง ฉันยังคงชอบความง่ายในการใช้ซอฟต์แวร์นี้มาก" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
ดูคู่มือของเราเพื่อดูการผสานรวม Calendly เพิ่มเติม!
4. โดนัท
โดนัท เป็นแอปใน Slack ที่สุ่มนำเพื่อนร่วมงานมาร่วมสนทนาแบบทีมเพื่อความสนุกสนาน คุณยังสามารถสร้างแบบสำรวจง่ายๆ และส่งคำถามแบบตัวเลือกพร้อมคำตอบได้สูงสุดห้าคำตอบ
มันยังมาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนเพื่อช่วยคุณและคู่ทำงานของคุณตัดสินใจเลือกเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมออนไลน์
คุณสมบัติการผสานรวมระหว่างโดนัทกับสแล็ก
- ให้ทางลัดเพื่อเริ่มหรือเข้าร่วมช่องเพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจาก Slack
- สร้างช่อง Slack เพื่อจับคู่เพื่อนร่วมทีมที่แตกต่างกัน
- ส่งข้อความต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมระยะไกล
การตั้งราคาโดนัท
Donut มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59 ต่อเดือน
รีวิวโดนัท
"เราได้เห็นผู้คนเชื่อมต่อกัน! ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล นั่นเป็นเรื่องยาก และเครื่องมือนี้ช่วยให้พวกเขาทำเช่นนั้นได้" –G2Crowd
"มันค่อนข้างสับสนเล็กน้อยในการตั้งค่าการจับสลากให้กับซีอีโอของฉัน แต่เมื่อฉันขอความช่วยเหลือ ฉันก็สามารถได้รับสิ่งที่ต้องการ" –G2Crowd
โบนัส:รีวิวเปรียบเทียบ Slack กับ Google Chat
5. ดรอปบ็อกซ์
Dropbox เป็นช่องทางอัจฉริยะสำหรับการแชร์ไฟล์และจัดเก็บเอกสาร
ด้วยวิธีนี้ เพื่อนร่วมทีมของคุณจะมีโอกาสน้อยลงที่จะพลาดข้อมูลหรือ ทำพลาด!
ตอนนี้มีแอป Dropbox สองเวอร์ชันใน Slack ได้แก่ Dropbox และ Dropbox Paper
ในขณะที่ Dropbox ช่วยให้คุณแชร์สื่อ ไฟล์ และเอกสารได้ Dropbox Paper คือพื้นที่ทำงานเอกสารออนไลน์ที่คุณสามารถจัดระเบียบและแก้ไขข้อความ ความคิด และไฟล์ทั้งหมดของคุณได้
คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง Dropbox และ Slack
- รับชมตัวอย่างไฟล์ Dropbox ของคุณอย่างละเอียดในฟีด Slack
- รับข้อมูลเกี่ยวกับงานที่แชร์ในบทสนทนา Slack จากฟีดกิจกรรมไฟล์ Dropbox
- ผสานการทำงานกับMicrosoft Teamsเพื่อแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์
โบนัส:Microsoft Teams vs Slack??
ราคาของ Dropbox
Dropbox มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99 ต่อเดือน
รีวิว Dropbox
"ตอนนี้ไม่มีอะไรที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Dropbox Business แต่ฉันอยากจะกล่าวถึงบางจุดที่นักพัฒนาสามารถปรับปรุงได้ ฟีเจอร์การคอมเมนต์และบันทึกควรใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ การจัดเก็บอาจมีการจำกัดเล็กน้อย โดยมีตัวเลือกน้อยในการขยายหากคุณไม่ต้องการจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ฉันได้รับอีเมลแจ้งว่าคุณสามารถขยายการจัดเก็บได้ง่ายขึ้นและในราคาที่ยุติธรรม" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
6. ไม้ใบเขียวตลอดปี
Evergreen เป็นแอป Slack ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมทีมที่ดีขึ้นและสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับวันพรุ่งนี้
มันส่งเสริมการยอมรับระหว่างเพื่อนร่วมงาน ให้คุณสามารถมอบรางวัลแก่เพื่อนร่วมงานของคุณด้วยเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ จากนั้น Evergreen จะปลูกต้นไม้เหล่านั้นในนามของเพื่อนร่วมงานของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้สูงสุดในขณะที่ลดรอยเท้าคาร์บอนของพวกเขาให้น้อยที่สุด
มาดูกันว่าแอป Slack นี้จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนาน ตลอดไป ได้อย่างไร
คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง Evergreen และ Slack
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการยกย่องเพื่อนร่วมงานของคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
- การประกาศยกย่องในช่อง Slack ที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งบริษัท
- ติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการส่งออกไฟล์ CSV ของรายการการยกย่อง
การกำหนดราคาแบบคงที่ตลอดปี
Evergreen มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
รีวิวตลอดกาล
"ฉันชอบที่มันให้รางวัลสองทาง ฉันได้รับการยอมรับในความพยายามของฉัน และฉันได้ปลูกต้นไม้ด้วย" –G2Crowd
"เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่เราสามารถสร้างผลกระทบในการลดรอยเท้าคาร์บอนของเราในฐานะบริษัท ด้วยบริการที่ราบรื่นและเป็นมิตรเช่น Evergreen!" –G2Crowd
7. Favro
Favroเป็นซอฟต์แวร์วางแผนการทำงานแบบร่วมมือที่ช่วยให้คุณวางแผนงานได้ตามที่คุณต้องการ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารที่รวมแผนงานของทั้งทีมไว้ด้วย วิธีนี้ทุกคนจะเข้าใจชัดเจนว่าตนเองรับผิดชอบอะไร ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรายงานประจำวัน การนำเสนอ หรือการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงพิซซ่าครั้งต่อไป!
คุณสมบัติการผสานรวม Favro + Slack
- ให้คุณกำหนดเวลาและติดตามเวลาได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซของ Slack
- สร้างช่องทาง Slack ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการ Favro ที่กำหนด
- แปลงข้อความ Slack เป็นงานใน Favro ได้ภายในไม่กี่วินาที
ราคาของ Favro
Favro มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน (สำหรับผู้ใช้สองคน)
รีวิว Favro:
"ประสบการณ์ใช้ Favro ถือว่าโอเค แต่ลักษณะงานของฉันต้องการความยืดหยุ่นสูงกับงานย่อย ซึ่งเป็นจุดที่ Favro ยังขาดอยู่ ส่วนด้านการจัดการด้านอื่น ๆ ใช้งานได้ดี" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"เครื่องมือนี้ทำให้การอัตโนมัติกระบวนการและบริหารโครงการเป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ธุรกิจมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องทำงานจากที่บ้าน" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
8. กิปฮี
Giphy เป็นคลังเก็บภาพ GIF แบบเคลื่อนไหวที่ผู้คนชื่นชอบมากกว่าคำพูด
มันช่วยให้คุณสร้าง GIF ได้ไม่จำกัดจำนวนสำหรับวลีใด ๆ ช่วยให้คุณสามารถมีบทสนทนาที่สนุกสนานกับสมาชิกในทีมของคุณได้ ท้ายที่สุดแล้ว รูปภาพ (หรือ GIF) หนึ่งภาพมีค่ามากกว่าคำพูดนับพันคำ!
คุณสมบัติการผสานรวม Giphy + Slack
- สร้าง GIF ตามที่คุณต้องการได้ง่าย ๆ เพียงป้อนคำสั่ง /giphy <คำหรือวลีของคุณ> ใน slack
- เลือกจากคอลเลกชันของ GIF หรือสุ่มเพื่อภาพใหม่
- ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งการตั้งค่าการค้นหาเพื่อให้แน่ใจว่า GIF ทั้งหมดเหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
ราคาของ Giphy
Giphy ฟรีสำหรับทุกคน
รีวิว Giphy
"ไม่ต้องสงสัยเลย – แอปนี้สนุกมากที่จะใช้และสามารถเชื่อถือได้ในการมอบสิ่งที่คุณต้องการเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรที่แปลกใหม่แค่ไหนก็ตาม!" –รีวิวจาก Apple Store
"ฉันใช้แอปนี้มาหลายปีแล้ว มันไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลย" –รีวิวจาก Apple Store
9. GitHub
GitHub เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาที่ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์ของคุณสามารถดูแลโครงการได้อย่างง่ายดาย
การผสานรวมแอปนี้สามารถเร่งความเร็วในการทำงานของทีมพัฒนาของคุณได้ โดยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงโครงการและคลังโค้ดที่ได้รับการอนุมัติจากชุมชนที่ดีที่สุด
มาดูกันว่ามันจะกลายเป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนนักพัฒนาได้อย่างไรด้วยการผสานรวม Slack
คุณสมบัติการผสานรวม GitHub + Slack
- รับการมองเห็นที่ครบถ้วนในโครงการ GitHub ผ่านช่องทาง Slack
- เปิดหรือปิดปัญหา และคำขอการดึง (pull requests) บน GitHub repository ของคุณจาก Slack
- รับการอัปเดตเกี่ยวกับการคอมมิตใหม่, คำขอ pull, ปัญหาใหม่, การตรวจสอบโค้ด, ฯลฯ ด้วย /github subscribe [ชื่อ repository] slash comment ใน Slack
ราคาของ GitHub
GitHub มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การรีวิว GitHub
"ในแง่ของคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Github เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้ว แต่หากพวกเขาสามารถเพิ่มคุณสมบัติเสริมบางอย่างได้ก็จะดีมาก นอกจากนี้ หน้าจอผู้ใช้ของ Github ก็สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้ผู้ใช้มืออาชีพสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุด" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"การเรียนรู้ในช่วงแรกอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่ การเริ่มต้นใช้งานต้องใช้รายละเอียดและการฝึกฝนเล็กน้อยเกี่ยวกับการโคลนรีโพสิตอรี การสร้างฟอค/สาขา การผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปยังโค้ด และการสร้างคำขอการดึงเมื่อเริ่มต้นใช้งาน แต่เมื่อเข้าใจกระบวนการนี้เป็นอย่างดีแล้ว ผลิตภัณฑ์ก็ใช้งานง่าย" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
10. กรรม
Karma เป็นบอท Slack ที่สามารถเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับทีมของคุณโดยการยกย่องพนักงานที่มีผลงานดีที่สุดและเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญในการทำงาน
จากการแบ่งปันความคิดเห็นเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการตั้งค่ารางวัลอัตโนมัติ และการประเมินผลงานของแต่ละบุคคล การผสานรวม Slack นี้ช่วยให้แน่ใจว่ากรรมดีของคุณจะไม่ถูกมองข้าม! ?
คุณสมบัติการผสานรวม Karma + Slack
- ตั้งค่าโบนัสรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาสด้วยการผสานระบบนี้
- ผู้นำทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการทบทวนประสิทธิภาพ
- กำหนดเป้าหมายรายเดือนเพื่อนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ
การกำหนดราคาตามกรรม
Karma มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
รีวิวกรรม
"ความสุขที่ดีขึ้น การยอมรับที่เพิ่มขึ้น และการฝังรากของค่านิยมหลักของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น" –G2Crowd
"การให้และรับกรรมได้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้มากขึ้นตามสัญชาตญาณ มันเป็นวิธีการที่งดงามในการติดตามและส่งเสริมความรู้สึกเชิงบวกในชุมชนออนไลน์ของเรา" –G2Crowd
11. MailChimp
Mailchimp มอบแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรให้กับธุรกิจ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การผสานรวมแอป Slack นี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การดำเนินแคมเปญบนโซเชียลมีเดียไปจนถึงการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง MailChimp + Slack
- รับการแจ้งเตือนใน Slack ทุกครั้งที่มีคนสมัครหรือยกเลิกการสมัคร MailChimp
- รับการอัปเดตสถานะของแคมเปญอีเมลของคุณภายใน Slack
- แจ้งให้ทีมของคุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของ MailChimp ผ่านช่องทาง Slack
ราคาของ MailChimp
MailChimp มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
รีวิว MailChimp
"ผู้ใช้ใหม่สำหรับการตลาดทางอีเมลอาจรู้สึกไม่สบายใจที่การสนับสนุนทางโทรศัพท์ไม่มีให้บริการในทุกระดับของสมาชิกแผน แต่การสนับสนุนออนไลน์ของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมจริงๆ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"ประสบการณ์การใช้งาน MailChimp ของฉันนั้นช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก และฉันเห็นผลลัพธ์ที่ดีอย่างชัดเจน ทีมงานบริการลูกค้าของพวกเขามีความช่วยเหลือและใจดีมาก" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
12. น้ำหวาน
น้ำหวานเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับรู้และให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมของพนักงาน
รางวัลสามารถมีตั้งแต่แพ็กเกจของขวัญที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับ 'งานที่ทำได้ดี' หรือส่วนลดพิเศษในร้านอาหารระดับไฮเอนด์และที่พัก Airbnb
มันเหมือนซานต้าสำหรับผู้ใหญ่ ที่ทำให้ความปรารถนาของพวกเขาเป็นจริง ?
คุณสมบัติการผสานรวมระหว่าง Nectar + Slack
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกย่องพนักงานโดยตรงจากช่อง Slack ของคุณ
- ฝัง Nectar ลงใน Slack ได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- กำหนดเวลาข้อความอัตโนมัติสำหรับวันเกิดและวันครบรอบการทำงานใน Slack
การกำหนดราคาเนคทาร
Nectar มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
รีวิวเนคทาร:
"ฉันตรวจสอบ Nectar เป็นประจำ และรู้สึกยินดีเสมอเมื่อเห็นใครก็ตามได้รับการยอมรับในความทุ่มเทและความพยายามของพวกเขา การได้รับการยอมรับด้วยตัวเองก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากเช่นกัน ฉันคิดว่าโดยเฉพาะในช่วงที่การทำงานทางไกลเพิ่มขึ้น เครื่องมือนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณผู้อื่นสำหรับความพยายามของพวกเขา" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
แม้ว่าฉันจะใช้มันเพียงไม่กี่เดือน แต่ฉันไม่พบสิ่งใดที่เป็นลบโดยธรรมชาติเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้หรือการใช้งานของมัน สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คือจำนวนคะแนนที่จำกัดที่ฉันและเพื่อนร่วมงานได้รับอนุญาตให้ให้ ฉันรู้ว่ามันอาจจะเป็นแค่ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการเพิ่มจำนวนคะแนนที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือน แต่ฉันมักจะพบว่าเพื่อนร่วมงานของฉันพูดเสมอว่าพวกเขาอยากมีคะแนนมากกว่านี้หรือพวกเขาใช้คะแนนหมดก่อนสิ้นเดือนแล้ว" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
13. Salesforce
Salesforce เป็นเครื่องมือ CRM ที่สร้างเรื่องราวความสำเร็จให้กับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายได้จากการขาย ขยายขอบเขตการตลาด และส่งมอบบริการทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาดูกันว่า Slack integration จะเปลี่ยนทีมของคุณให้กลายเป็นทีมที่ไม่อาจมองข้ามได้อย่างไร! ?
คุณสมบัติการผสานรวม Salesforce + Slack
- รับการแจ้งเตือน Salesforce ที่เกี่ยวข้องบนช่อง Slack ของคุณ
- ค้นหาสินค้าและข้อมูลของ Salesforce ภายใน Slack โดยพิมพ์ /salesforce
- ส่งและรับข้อความระหว่าง Salesforce Chatter และช่องทาง Slack ของคุณ
การกำหนดราคา Salesforce
ขอใบเสนอราคาพิเศษจาก Salesforce
รีวิว Salesforce
"ข้อเสียที่ฉันพบมีน้อยมากและห่างกันมาก หากต้องเลือกหนึ่งอย่าง ก็คงจะเป็นปฏิทินและการทำงานของมัน ฉันอยากเห็นการปรับปรุงบางอย่างตรงนั้น แต่โดยรวมแล้ว ข้อดีมีมากกว่าข้อเสีย" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"ฉันได้พบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างลูกค้าเป้าหมายและบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้น ข้อเสียมีน้อยกว่าข้อดีอย่างมาก และฉันพบความสำเร็จมากกว่าเมื่อใช้ SalesForce Cloud มากกว่าซอฟต์แวร์ขาย/CRM อื่นๆ ที่มีอยู่" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
14. ทีมไลน์
Teamline เป็นเครื่องมือที่ง่ายสำหรับการจัดการโครงการใน Slack มันให้ทีมของคุณเห็นภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการและปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม
เคยสูญเสียรายละเอียดโครงการสำคัญในกระทู้ยาว ๆ ที่พูดคุยเกี่ยวกับสารคดีอาชญากรรมหรือไม่?
เอาล่ะ ไม่ต้องทำแบบนั้นอีกแล้ว
ด้วย Teamline คุณสามารถสร้างงานจากข้อความใน Slack ได้ทันที
คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง Teamline และ Slack
- จัดการงานและกำหนดเส้นตายจากอินเทอร์เฟซ Slack
- จัดระเบียบงานของคุณและจัดกลุ่มไว้ภายใต้ช่อง Slack
- การผสานรวมนี้ช่วยให้ทีม Slack ของคุณมีมุมมองที่ครบถ้วนของงานที่ได้รับมอบหมาย
ราคาของทีมไลน์
Teamline มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
รีวิวทีมไลน์
"ฉันชอบความเรียบง่ายในการนำสินค้าออนไลน์และเริ่มใช้งานมาก ๆ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ไม่ยากเกินไป" –G2Crowd
"ฉันชอบที่คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนและงานต่าง ๆ ได้ทันทีภายในบทสนทนาใน Slack" –G2Crowd
15. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor ให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงานที่ใช้ไปกับทุกโปรเจกต์และช่วยให้ธุรกิจบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การผสานรวมกับ Slack นี้มอบโซลูชันการติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพผ่านเว็บในช่องทาง Slack ของคุณ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับทุกงานหรือโครงการ (และอาจจะลดเวลาที่ใช้ดูคลิปแมวลงได้)!
คุณสมบัติการผสานรวมระหว่าง Time Doctor และ Slack
- ติดตามเวลาที่ทีมของคุณใช้ในการทำงานบนโปรเจกต์ และรับรายงานในช่อง Slack
- เพิ่มหรือลบผู้ใช้ใน Time Doctor เพื่อกำหนดว่าใครสามารถเห็นการแจ้งเตือน Slack ได้
- ติดตามเว็บไซต์หรือแอปใด ๆ ที่เปิดโดยเพื่อนร่วมทีมระหว่างการทำงาน
ราคาของ Time Doctor
Time Doctor มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
กำลังมองหาเครื่องมือจัดการเวลาอื่นอยู่หรือไม่? ตรวจสอบรายการเครื่องมือยอดนิยมของเราได้ที่นี่
รีวิวไทม์ด็อกเตอร์
"ไม่มีอะไรให้ไม่ชอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้มากนัก ฉันแค่หวังว่ามันจะมีราคาที่เอื้อมถึงได้มากขึ้นสำหรับทีมเล็ก ๆ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"ฉันประหยัดเวลาไปได้เยอะมากโดยใช้ Time Doctor ในการติดตามว่าฉันใช้เวลาในแต่ละวันไปกับอะไรบ้างและโครงการไหนบ้าง ฉันยังไม่ต้องจดอะไรลงแล้วกังวลว่าจะทำหายก่อนส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าอีกด้วย ดังนั้นมันจึงช่วยเรื่องการจัดการของฉันได้มากจริงๆ" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
16. Zapier
Zapier ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปต่าง ๆ ที่คุณใช้ทุกวันได้ และทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น. ผสาน Zapier เข้ากับ Slack เพื่อทำให้การทำงานซ้ำ ๆ ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ.
ด้วย Zapier การกระทำบนแอปใดแอปหนึ่ง (ทริกเกอร์) สามารถส่งผลต่อแอปอื่นได้ ตัวเลือกการแชร์หน้าจอแบบโต้ตอบของมันยังสามารถใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาเป็นกลุ่มได้อีกด้วย
แต่นี่เพียงพอที่จะทำให้ความกังวลเรื่องงานของคุณหายไปหมดหรือไม่? มาดูกัน
คุณสมบัติการผสานรวม Zapier + Slack
- แชร์ข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณไปยังแอปอื่นใดภายในไม่กี่นาที
- ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
- แชร์กิจกรรมใน Google Calendar ที่กำลังจะมาถึงไปยังช่อง Slack
ราคาของ Zapier
Zapier มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อเดือน
รีวิว Zapier
"ประสบการณ์ของฉันโดยทั่วไปเป็นบวก ฉันคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มทันที และมักจะหาสิ่งที่ต้องการได้เสมอ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"ไม่มีอะไรมากนักที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้ คุณต้องระวังให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มที่คุณเชื่อมต่อไว้ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง หากไม่เช่นนั้นข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งไป แต่ทั้งหมดนี้สามารถทดสอบได้ก่อนเริ่มแคมเปญ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
17. ZipBooks
ZipBooks เป็นเครื่องมือบัญชีที่ช่วยขจัดความยุ่งยากในการทำบัญชีที่น่าเบื่อและซ้ำซากของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย และรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
ติดตั้งการผสานการทำงานนี้จากไดเรกทอรีแอปของ Slack เพื่อทำให้งานบัญชีของคุณง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติการผสานรวม ZipBooks + Slack
- บันทึกค่าใช้จ่ายจากพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณลงใน ZipBooks
- สร้างใบแจ้งหนี้ออนไลน์ได้โดยตรงจากบัญชี Slack ของคุณ
- ดูงบกำไรขาดทุนพื้นฐาน รวมถึงรายได้ ค่าธรรมเนียม และกำไรสุทธิ ด้วยคำสั่ง / ใน Slack
ราคาของ ZipBooks
ZipBooks มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
รีวิว ZipBooks
"แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการบัญชีสำหรับลูกค้า" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"เนื่องจากฉันไม่เข้าใจบัญชี ฉันจึงมีปัญหาในการกระทบยอดค่าใช้จ่าย/เครดิตบางส่วน และไม่สามารถ "ย้อนกลับ" สิ่งที่ทำไปแล้วได้อย่างง่ายดายนัก ระบบอาจไม่ได้ให้อภัยความผิดพลาดมากนัก อย่างไรก็ตาม บริการลูกค้าของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากในการช่วยแก้ไขปัญหาให้ฉันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ฉันคิดว่าฉันจะต้องจ้างคนอื่นมาแก้ไข แต่พวกเขากลับให้คำแนะนำฟรีเพื่อช่วยให้ฉันแก้ไขได้ด้วยตัวเอง" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
เปรียบเทียบSlack กับ Asana!
สร้างพื้นที่ทำงานของคุณด้วยแอปและการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Slack
การผสานการทำงานกับ Slack สามารถทำให้วันทำงานของคุณจัดการได้ง่ายขึ้นโดยการเพิ่มชั้นของฟังก์ชันการทำงานและทำให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว
เราได้กล่าวถึงบางการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Slack ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้
อย่างไรก็ตาม ทีมต่าง ๆ สามารถได้รับประโยชน์จากการผสานระบบที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถผสานการทำงานได้ ซึ่งช่วยให้คุณแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ตั้งค่าการแจ้งเตือน มอบหมายงานจัดการกระบวนการทำงานและความสามารถในการทำงานเป็นต้น ทั้งหมดนี้ทำได้ ในขณะที่ เป็นแอปสำหรับการทำงานร่วมกันและการแชทของคุณด้วย
คุณกำลังรออะไรอยู่?
ลองใช้ ClickUpวันนี้เพื่อยกระดับการทำงานของคุณบน Slack ไปอีกขั้น