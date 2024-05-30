บล็อก ClickUp
17 การผสานแอป Slack ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

Haillie Parker
30 พฤษภาคม 2567

น่าทึ่งมากที่คำว่า "ขี้เกียจ" ได้เปลี่ยนจากการเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันกับการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในชีวิตการทำงานของเราในปัจจุบัน

จากแชทกลุ่มถึง DM (ข้อความส่วนตัว), Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ชนะใจในเกือบทุกบริษัท

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติแบบแชทของมันไม่เพียงพอที่จะผลักดันทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ

โชคดีที่คุณสามารถใช้การผสานการทำงานของ Slack เพื่อ เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม สำหรับการบัญชี การจัดการงาน การติดตามเวลา ฯลฯ ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้นมาก เพราะคุณไม่ต้องเปิดแท็บหรือหน้าต่างนับไม่ถ้วนเพื่อจัดการงานของคุณ

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าการผสานการทำงานกับ Slack คืออะไร และจะเน้นย้ำถึง 17 การผสานการทำงานที่ดีที่สุด รวมถึงคุณสมบัติหลักและราคาของพวกเขา

การผสานการทำงานกับ Slack คืออะไร?

การผสานการทำงานกับ Slack คือเครื่องมือที่คุณสามารถนำไปใช้ในอินเทอร์เฟซของ Slack เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานระยะไกลของคุณ มันช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มเดียว

คิดถึงมันเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตในละแวกบ้านของคุณที่มีของชำจำเป็นทั้งหมด ขนมโปรด อุปกรณ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ความงาม ฯลฯ ทั้งหมดในที่เดียว

ขอบคุณซูเปอร์มาร์เก็ต คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล (ตามตัวอักษร!) เพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ (ฟังก์ชัน) จากร้านค้า (แอป) ที่แยกต่างหาก

นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้การผสานการทำงานกับ Slack:

  • แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการงาน การจัดทำงบประมาณการติดตามปัญหา ฯลฯ
  • ปรับปรุงการสื่อสารของทีมระยะไกลเนื่องจากข้อมูลไม่กระจายไปหลายแอป ซึ่งจะช่วยในการสร้างทีม
  • ส่งเสริมการใช้งานที่ง่ายดาย เนื่องจากเพื่อนร่วมทีมของคุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมซอฟต์แวร์เพิ่มเติม (แน่นอนว่าเป็นการผ่อนปรนให้พวกเขาบ้าง)

มาดูการผสานการทำงานกับ Slack ที่ดีที่สุดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและป้องกันไม่ให้พวกเขา ขี้เกียจ!

17 การผสานแอป Slack ที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

ลองใช้ ClickUp ฟรี!
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slack มอบมากกว่าเครื่องมือแชททั่วไป

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใน Slack ของคุณให้เป็นงานใน ClickUpและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะงาน ความคิดเห็นใหม่ รายการตรวจสอบ ฯลฯ บนช่อง Slack ของคุณได้

คุณสามารถขยายงานใน ClickUp ใน Slack ได้ด้วย ไปดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการได้ทันที

คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Slack

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ที่มีประโยชน์บางอย่างของการผสานรวม Slack นี้

  • สร้างงานใหม่ใน ClickUp ในช่อง Slack ใดก็ได้เพียงแค่พิมพ์ /clickup new
  • โพสต์งานจาก ClickUp ใน Slack พร้อมรายละเอียดที่สมบูรณ์บริบูรณ์, บริบท, และความสามารถในการดำเนินการกับงาน
  • เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานใน ClickUp
ผสาน Slack เข้ากับ ClickUp
ราคาของ ClickUp

ClickUp มี แผนฟรีตลอดชีพ ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมาย รองรับสมาชิกและงานได้ไม่จำกัด แผนชำระเงินเริ่มต้นเพียง $5/เดือนต่อผู้ใช้

รีวิว ClickUp

"การแก้ปัญหาการสื่อสาร, การจัดการเวลา, การมอบหมายงาน, และการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของทุกคน รวมถึงสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่และสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ. ซอฟต์แวร์นี้ยอดเยี่ยมมากสำหรับเราในฐานะทีม และมีความเข้าใจผิดน้อยลงมาก" –G2Crowd

"ฉันชอบใช้ ClickUp สำหรับการจัดการงานทั้งหมดของฉัน ทั้งงานส่วนตัวและงานมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมของฉัน! แดชบอร์ดและเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้อย่างมาก ส่วนปลั๊กอิน (google) ก็ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสาร" –G2Crowd

2. แอคทีฟแคมเปญ

หน้าแรก ActiveCampaign

ActiveCampaign เป็นซอฟต์แวร์ CRMสำหรับการอัตโนมัติการขายที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายของคุณได้อย่างมหาศาล

มันช่วยทีมในการทำการตลาดผ่านอีเมล, การตลาดอัตโนมัติ,และเครื่องมือ CRMเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า

มาดูกันว่า Slack integration นี้สามารถขยายฐานลูกค้า ที่ใช้งานอยู่ ของคุณได้อย่างไร

คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง ActiveCampaign + Slack

  • สร้างข้อความ Slack ที่ปรับแต่งได้พร้อมการกล่าวถึงสมาชิกในทีมเพื่อจัดการกับตั๋วของลูกค้า
  • รับการแจ้งเตือนทาง Slack เกี่ยวกับการอัปเดตสถานะของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
  • แจ้งเตือนผู้ใช้ Slack ทุกครั้งที่มีผู้ติดต่อสมัครหรือยกเลิกการสมัคร

ราคาของ ActiveCampaign

ActiveCampaign มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน

รีวิว ActiveCampaign

"แม้ว่า AC จะทำงานได้ดีมากในการเริ่มต้นใช้งาน แต่ก็ยังมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงอยู่บ้าง ฉันอยากได้คำแนะนำที่เจาะลึกในบริบทมากขึ้น สูตรสำเร็จ และ/หรือทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อช่วยในการพัฒนาฟีเจอร์สำคัญบางประการ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

"ประสบการณ์โดยรวมของฉันดีมาก มีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณมีปัญหา ในด้านการตลาดดิจิทัล เราใช้มันทุกวันและจำเป็นต้องมีวิธีที่ง่ายกว่าในการทำรายงาน/การวิเคราะห์ และ ActiveCampaign นั้นยากที่จะอ่านรายงาน นอกจากนี้ในช่วงแรกก็ยากที่จะใช้แพลตฟอร์มในสัปดาห์แรก ๆ" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

3. Calendly

หน้าแรก Calendly

Calendly คือเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายการประชุมตามความสะดวกของคุณ

นี่ช่วยให้คุณไม่ต้องรับมือกับอีเมลจำนวนมากเพื่อจัดตารางประชุม และยังช่วยป้องกันไม่ให้การงีบหลับของคุณถูกรบกวนด้วยการประชุมกะทันหันที่คุณไม่ได้เตรียมตัวไว้!

คุณสมบัติการผสานรวมระหว่าง Calendly และ Slack

  • เข้าถึงและแชร์ลิงก์การประชุม Calendly ของคุณโดยตรงจากฟีด Slack ของคุณ
  • เพิ่มข้อความ Slack ที่ปรับแต่งเองให้กับลิงก์การประชุมของคุณ
  • เลือกประเภทการประชุมและระยะเวลา (สรุป 15 นาที หรือ สอบถามเชิงลึก 30 นาที) จากอินเทอร์เฟซ Slack ของคุณ

ราคาของ Calendly

Calendly มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

รีวิว Calendly

"มันยากมากที่จะชี้ชัดว่าอะไรที่ฉันอยากจะปรับปรุง ฉันใช้ Calendly มาหลายปีแล้วและไม่เคยรู้มาก่อนว่าการผสานรวมบางอย่างนั้นมีความแข็งแกร่งและพัฒนาไปมากขนาดไหน ดังนั้นบางทีการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านั้นอาจเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้อย่างฉันที่ไม่เคยรู้เลยว่ากำลังพลาดอะไรไปมากมาย" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

"แม้ว่าฉันจะชอบ Calendly มากแค่ไหน แต่ก็มีบางฟีเจอร์ที่ฉันไม่ชอบ เอาจริงๆ ซอฟต์แวร์ทุกตัวก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และเราก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ฟีเจอร์การแสดงความพร้อมใช้งานในปฏิทินของคุณ สำหรับฉันแล้วมันค่อนข้างสับสน คุณต้องไฮไลท์วันที่คุณว่างก่อน ตั้งแต่วันที่คุณต้องการให้ว่างไปจนถึงวันที่คุณว่างจริง" ฉันแค่หวังว่า Calendly จะมีฟีเจอร์ที่คุณสามารถป้อนวันที่เฉพาะเจาะจงได้จนถึงเวลาที่คุณว่าง คล้ายกับเมนูแบบเลื่อนลง แต่แค่ความคิดของฉันเอง ฉันยังคงชอบความง่ายในการใช้ซอฟต์แวร์นี้มาก" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

4. โดนัท

หน้าแรกแอป Donut Slack

โดนัท เป็นแอปใน Slack ที่สุ่มนำเพื่อนร่วมงานมาร่วมสนทนาแบบทีมเพื่อความสนุกสนาน คุณยังสามารถสร้างแบบสำรวจง่ายๆ และส่งคำถามแบบตัวเลือกพร้อมคำตอบได้สูงสุดห้าคำตอบ

มันยังมาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนเพื่อช่วยคุณและคู่ทำงานของคุณตัดสินใจเลือกเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมออนไลน์

คุณสมบัติการผสานรวมระหว่างโดนัทกับสแล็ก

  • ให้ทางลัดเพื่อเริ่มหรือเข้าร่วมช่องเพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจาก Slack
  • สร้างช่อง Slack เพื่อจับคู่เพื่อนร่วมทีมที่แตกต่างกัน
  • ส่งข้อความต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมระยะไกล

การตั้งราคาโดนัท

Donut มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59 ต่อเดือน

รีวิวโดนัท

"เราได้เห็นผู้คนเชื่อมต่อกัน! ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล นั่นเป็นเรื่องยาก และเครื่องมือนี้ช่วยให้พวกเขาทำเช่นนั้นได้" –G2Crowd

"มันค่อนข้างสับสนเล็กน้อยในการตั้งค่าการจับสลากให้กับซีอีโอของฉัน แต่เมื่อฉันขอความช่วยเหลือ ฉันก็สามารถได้รับสิ่งที่ต้องการ" –G2Crowd

5. ดรอปบ็อกซ์

หน้าเกี่ยวกับ Dropbox

Dropbox เป็นช่องทางอัจฉริยะสำหรับการแชร์ไฟล์และจัดเก็บเอกสาร

ด้วยวิธีนี้ เพื่อนร่วมทีมของคุณจะมีโอกาสน้อยลงที่จะพลาดข้อมูลหรือ ทำพลาด!

ตอนนี้มีแอป Dropbox สองเวอร์ชันใน Slack ได้แก่ Dropbox และ Dropbox Paper

ในขณะที่ Dropbox ช่วยให้คุณแชร์สื่อ ไฟล์ และเอกสารได้ Dropbox Paper คือพื้นที่ทำงานเอกสารออนไลน์ที่คุณสามารถจัดระเบียบและแก้ไขข้อความ ความคิด และไฟล์ทั้งหมดของคุณได้

คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง Dropbox และ Slack

  • รับชมตัวอย่างไฟล์ Dropbox ของคุณอย่างละเอียดในฟีด Slack
  • รับข้อมูลเกี่ยวกับงานที่แชร์ในบทสนทนา Slack จากฟีดกิจกรรมไฟล์ Dropbox
  • ผสานการทำงานกับMicrosoft Teamsเพื่อแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์

ราคาของ Dropbox

Dropbox มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99 ต่อเดือน

รีวิว Dropbox

"ตอนนี้ไม่มีอะไรที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Dropbox Business แต่ฉันอยากจะกล่าวถึงบางจุดที่นักพัฒนาสามารถปรับปรุงได้ ฟีเจอร์การคอมเมนต์และบันทึกควรใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

"ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ การจัดเก็บอาจมีการจำกัดเล็กน้อย โดยมีตัวเลือกน้อยในการขยายหากคุณไม่ต้องการจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ฉันได้รับอีเมลแจ้งว่าคุณสามารถขยายการจัดเก็บได้ง่ายขึ้นและในราคาที่ยุติธรรม" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

6. ไม้ใบเขียวตลอดปี

หน้าแรกแบบเขียวชอุ่มตลอดปี

Evergreen เป็นแอป Slack ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมทีมที่ดีขึ้นและสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับวันพรุ่งนี้

มันส่งเสริมการยอมรับระหว่างเพื่อนร่วมงาน ให้คุณสามารถมอบรางวัลแก่เพื่อนร่วมงานของคุณด้วยเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ จากนั้น Evergreen จะปลูกต้นไม้เหล่านั้นในนามของเพื่อนร่วมงานของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้สูงสุดในขณะที่ลดรอยเท้าคาร์บอนของพวกเขาให้น้อยที่สุด

มาดูกันว่าแอป Slack นี้จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนาน ตลอดไป ได้อย่างไร

คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง Evergreen และ Slack

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการยกย่องเพื่อนร่วมงานของคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
  • การประกาศยกย่องในช่อง Slack ที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งบริษัท
  • ติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการส่งออกไฟล์ CSV ของรายการการยกย่อง

การกำหนดราคาแบบคงที่ตลอดปี

Evergreen มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

รีวิวตลอดกาล

"ฉันชอบที่มันให้รางวัลสองทาง ฉันได้รับการยอมรับในความพยายามของฉัน และฉันได้ปลูกต้นไม้ด้วย" –G2Crowd

"เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่เราสามารถสร้างผลกระทบในการลดรอยเท้าคาร์บอนของเราในฐานะบริษัท ด้วยบริการที่ราบรื่นและเป็นมิตรเช่น Evergreen!" –G2Crowd

7. Favro

หน้าแรก Favro

Favroเป็นซอฟต์แวร์วางแผนการทำงานแบบร่วมมือที่ช่วยให้คุณวางแผนงานได้ตามที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารที่รวมแผนงานของทั้งทีมไว้ด้วย วิธีนี้ทุกคนจะเข้าใจชัดเจนว่าตนเองรับผิดชอบอะไร ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรายงานประจำวัน การนำเสนอ หรือการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงพิซซ่าครั้งต่อไป!

คุณสมบัติการผสานรวม Favro + Slack

  • ให้คุณกำหนดเวลาและติดตามเวลาได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซของ Slack
  • สร้างช่องทาง Slack ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการ Favro ที่กำหนด
  • แปลงข้อความ Slack เป็นงานใน Favro ได้ภายในไม่กี่วินาที

ราคาของ Favro

Favro มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน (สำหรับผู้ใช้สองคน)

รีวิว Favro:

"ประสบการณ์ใช้ Favro ถือว่าโอเค แต่ลักษณะงานของฉันต้องการความยืดหยุ่นสูงกับงานย่อย ซึ่งเป็นจุดที่ Favro ยังขาดอยู่ ส่วนด้านการจัดการด้านอื่น ๆ ใช้งานได้ดี" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

"เครื่องมือนี้ทำให้การอัตโนมัติกระบวนการและบริหารโครงการเป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ธุรกิจมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องทำงานจากที่บ้าน" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

8. กิปฮี

หน้าแรก Giphy

Giphy เป็นคลังเก็บภาพ GIF แบบเคลื่อนไหวที่ผู้คนชื่นชอบมากกว่าคำพูด

มันช่วยให้คุณสร้าง GIF ได้ไม่จำกัดจำนวนสำหรับวลีใด ๆ ช่วยให้คุณสามารถมีบทสนทนาที่สนุกสนานกับสมาชิกในทีมของคุณได้ ท้ายที่สุดแล้ว รูปภาพ (หรือ GIF) หนึ่งภาพมีค่ามากกว่าคำพูดนับพันคำ!

คุณสมบัติการผสานรวม Giphy + Slack

  • สร้าง GIF ตามที่คุณต้องการได้ง่าย ๆ เพียงป้อนคำสั่ง /giphy <คำหรือวลีของคุณ> ใน slack
  • เลือกจากคอลเลกชันของ GIF หรือสุ่มเพื่อภาพใหม่
  • ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งการตั้งค่าการค้นหาเพื่อให้แน่ใจว่า GIF ทั้งหมดเหมาะสมกับสถานที่ทำงาน

ราคาของ Giphy

Giphy ฟรีสำหรับทุกคน

รีวิว Giphy

"ไม่ต้องสงสัยเลย – แอปนี้สนุกมากที่จะใช้และสามารถเชื่อถือได้ในการมอบสิ่งที่คุณต้องการเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรที่แปลกใหม่แค่ไหนก็ตาม!" –รีวิวจาก Apple Store

"ฉันใช้แอปนี้มาหลายปีแล้ว มันไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลย" –รีวิวจาก Apple Store

9. GitHub

หน้าแรก GitHub

GitHub เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาที่ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์ของคุณสามารถดูแลโครงการได้อย่างง่ายดาย

การผสานรวมแอปนี้สามารถเร่งความเร็วในการทำงานของทีมพัฒนาของคุณได้ โดยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงโครงการและคลังโค้ดที่ได้รับการอนุมัติจากชุมชนที่ดีที่สุด

มาดูกันว่ามันจะกลายเป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนนักพัฒนาได้อย่างไรด้วยการผสานรวม Slack

คุณสมบัติการผสานรวม GitHub + Slack

  • รับการมองเห็นที่ครบถ้วนในโครงการ GitHub ผ่านช่องทาง Slack
  • เปิดหรือปิดปัญหา และคำขอการดึง (pull requests) บน GitHub repository ของคุณจาก Slack
  • รับการอัปเดตเกี่ยวกับการคอมมิตใหม่, คำขอ pull, ปัญหาใหม่, การตรวจสอบโค้ด, ฯลฯ ด้วย /github subscribe [ชื่อ repository] slash comment ใน Slack

ราคาของ GitHub

GitHub มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การรีวิว GitHub

"ในแง่ของคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Github เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้ว แต่หากพวกเขาสามารถเพิ่มคุณสมบัติเสริมบางอย่างได้ก็จะดีมาก นอกจากนี้ หน้าจอผู้ใช้ของ Github ก็สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้ผู้ใช้มืออาชีพสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุด" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

"การเรียนรู้ในช่วงแรกอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่ การเริ่มต้นใช้งานต้องใช้รายละเอียดและการฝึกฝนเล็กน้อยเกี่ยวกับการโคลนรีโพสิตอรี การสร้างฟอค/สาขา การผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปยังโค้ด และการสร้างคำขอการดึงเมื่อเริ่มต้นใช้งาน แต่เมื่อเข้าใจกระบวนการนี้เป็นอย่างดีแล้ว ผลิตภัณฑ์ก็ใช้งานง่าย" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

10. กรรม

หน้าแรกของกรรม

Karma เป็นบอท Slack ที่สามารถเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับทีมของคุณโดยการยกย่องพนักงานที่มีผลงานดีที่สุดและเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญในการทำงาน

จากการแบ่งปันความคิดเห็นเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการตั้งค่ารางวัลอัตโนมัติ และการประเมินผลงานของแต่ละบุคคล การผสานรวม Slack นี้ช่วยให้แน่ใจว่ากรรมดีของคุณจะไม่ถูกมองข้าม! ?

คุณสมบัติการผสานรวม Karma + Slack

  • ตั้งค่าโบนัสรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาสด้วยการผสานระบบนี้
  • ผู้นำทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการทบทวนประสิทธิภาพ
  • กำหนดเป้าหมายรายเดือนเพื่อนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ

การกำหนดราคาตามกรรม

Karma มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน

รีวิวกรรม

"ความสุขที่ดีขึ้น การยอมรับที่เพิ่มขึ้น และการฝังรากของค่านิยมหลักของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น" –G2Crowd

"การให้และรับกรรมได้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้มากขึ้นตามสัญชาตญาณ มันเป็นวิธีการที่งดงามในการติดตามและส่งเสริมความรู้สึกเชิงบวกในชุมชนออนไลน์ของเรา" –G2Crowd

11. MailChimp

หน้าแรก MailChimp

Mailchimp มอบแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรให้กับธุรกิจ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผสานรวมแอป Slack นี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การดำเนินแคมเปญบนโซเชียลมีเดียไปจนถึงการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ

คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง MailChimp + Slack

  • รับการแจ้งเตือนใน Slack ทุกครั้งที่มีคนสมัครหรือยกเลิกการสมัคร MailChimp
  • รับการอัปเดตสถานะของแคมเปญอีเมลของคุณภายใน Slack
  • แจ้งให้ทีมของคุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของ MailChimp ผ่านช่องทาง Slack

ราคาของ MailChimp

MailChimp มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน

รีวิว MailChimp

"ผู้ใช้ใหม่สำหรับการตลาดทางอีเมลอาจรู้สึกไม่สบายใจที่การสนับสนุนทางโทรศัพท์ไม่มีให้บริการในทุกระดับของสมาชิกแผน แต่การสนับสนุนออนไลน์ของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมจริงๆ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

"ประสบการณ์การใช้งาน MailChimp ของฉันนั้นช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก และฉันเห็นผลลัพธ์ที่ดีอย่างชัดเจน ทีมงานบริการลูกค้าของพวกเขามีความช่วยเหลือและใจดีมาก" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

12. น้ำหวาน

หน้าสาธิตน้ำหวาน

น้ำหวานเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับรู้และให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมของพนักงาน

รางวัลสามารถมีตั้งแต่แพ็กเกจของขวัญที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับ 'งานที่ทำได้ดี' หรือส่วนลดพิเศษในร้านอาหารระดับไฮเอนด์และที่พัก Airbnb

มันเหมือนซานต้าสำหรับผู้ใหญ่ ที่ทำให้ความปรารถนาของพวกเขาเป็นจริง ?

คุณสมบัติการผสานรวมระหว่าง Nectar + Slack

  • รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกย่องพนักงานโดยตรงจากช่อง Slack ของคุณ
  • ฝัง Nectar ลงใน Slack ได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • กำหนดเวลาข้อความอัตโนมัติสำหรับวันเกิดและวันครบรอบการทำงานใน Slack

การกำหนดราคาเนคทาร

Nectar มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

รีวิวเนคทาร:

"ฉันตรวจสอบ Nectar เป็นประจำ และรู้สึกยินดีเสมอเมื่อเห็นใครก็ตามได้รับการยอมรับในความทุ่มเทและความพยายามของพวกเขา การได้รับการยอมรับด้วยตัวเองก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากเช่นกัน ฉันคิดว่าโดยเฉพาะในช่วงที่การทำงานทางไกลเพิ่มขึ้น เครื่องมือนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณผู้อื่นสำหรับความพยายามของพวกเขา" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

แม้ว่าฉันจะใช้มันเพียงไม่กี่เดือน แต่ฉันไม่พบสิ่งใดที่เป็นลบโดยธรรมชาติเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้หรือการใช้งานของมัน สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คือจำนวนคะแนนที่จำกัดที่ฉันและเพื่อนร่วมงานได้รับอนุญาตให้ให้ ฉันรู้ว่ามันอาจจะเป็นแค่ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการเพิ่มจำนวนคะแนนที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือน แต่ฉันมักจะพบว่าเพื่อนร่วมงานของฉันพูดเสมอว่าพวกเขาอยากมีคะแนนมากกว่านี้หรือพวกเขาใช้คะแนนหมดก่อนสิ้นเดือนแล้ว" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

13. Salesforce

หน้าทดลองใช้ฟรี Salesforce

Salesforce เป็นเครื่องมือ CRM ที่สร้างเรื่องราวความสำเร็จให้กับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายได้จากการขาย ขยายขอบเขตการตลาด และส่งมอบบริการทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูกันว่า Slack integration จะเปลี่ยนทีมของคุณให้กลายเป็นทีมที่ไม่อาจมองข้ามได้อย่างไร! ?

คุณสมบัติการผสานรวม Salesforce + Slack

  • รับการแจ้งเตือน Salesforce ที่เกี่ยวข้องบนช่อง Slack ของคุณ
  • ค้นหาสินค้าและข้อมูลของ Salesforce ภายใน Slack โดยพิมพ์ /salesforce
  • ส่งและรับข้อความระหว่าง Salesforce Chatter และช่องทาง Slack ของคุณ

การกำหนดราคา Salesforce

ขอใบเสนอราคาพิเศษจาก Salesforce

รีวิว Salesforce

"ข้อเสียที่ฉันพบมีน้อยมากและห่างกันมาก หากต้องเลือกหนึ่งอย่าง ก็คงจะเป็นปฏิทินและการทำงานของมัน ฉันอยากเห็นการปรับปรุงบางอย่างตรงนั้น แต่โดยรวมแล้ว ข้อดีมีมากกว่าข้อเสีย" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

"ฉันได้พบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างลูกค้าเป้าหมายและบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้น ข้อเสียมีน้อยกว่าข้อดีอย่างมาก และฉันพบความสำเร็จมากกว่าเมื่อใช้ SalesForce Cloud มากกว่าซอฟต์แวร์ขาย/CRM อื่นๆ ที่มีอยู่" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

14. ทีมไลน์

หน้าเว็บของทีมไลน์

Teamline เป็นเครื่องมือที่ง่ายสำหรับการจัดการโครงการใน Slack มันให้ทีมของคุณเห็นภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการและปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม

เคยสูญเสียรายละเอียดโครงการสำคัญในกระทู้ยาว ๆ ที่พูดคุยเกี่ยวกับสารคดีอาชญากรรมหรือไม่?

เอาล่ะ ไม่ต้องทำแบบนั้นอีกแล้ว

ด้วย Teamline คุณสามารถสร้างงานจากข้อความใน Slack ได้ทันที

คุณสมบัติการผสานการทำงานระหว่าง Teamline และ Slack

  • จัดการงานและกำหนดเส้นตายจากอินเทอร์เฟซ Slack
  • จัดระเบียบงานของคุณและจัดกลุ่มไว้ภายใต้ช่อง Slack
  • การผสานรวมนี้ช่วยให้ทีม Slack ของคุณมีมุมมองที่ครบถ้วนของงานที่ได้รับมอบหมาย

ราคาของทีมไลน์

Teamline มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

รีวิวทีมไลน์

"ฉันชอบความเรียบง่ายในการนำสินค้าออนไลน์และเริ่มใช้งานมาก ๆ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ไม่ยากเกินไป" –G2Crowd

"ฉันชอบที่คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนและงานต่าง ๆ ได้ทันทีภายในบทสนทนาใน Slack" –G2Crowd

15. ไทม์ ด็อกเตอร์

หน้าแรกของเว็บไซต์ Time Doctor

Time Doctor ให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงานที่ใช้ไปกับทุกโปรเจกต์และช่วยให้ธุรกิจบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การผสานรวมกับ Slack นี้มอบโซลูชันการติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพผ่านเว็บในช่องทาง Slack ของคุณ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับทุกงานหรือโครงการ (และอาจจะลดเวลาที่ใช้ดูคลิปแมวลงได้)!

คุณสมบัติการผสานรวมระหว่าง Time Doctor และ Slack

  • ติดตามเวลาที่ทีมของคุณใช้ในการทำงานบนโปรเจกต์ และรับรายงานในช่อง Slack
  • เพิ่มหรือลบผู้ใช้ใน Time Doctor เพื่อกำหนดว่าใครสามารถเห็นการแจ้งเตือน Slack ได้
  • ติดตามเว็บไซต์หรือแอปใด ๆ ที่เปิดโดยเพื่อนร่วมทีมระหว่างการทำงาน

ราคาของ Time Doctor

Time Doctor มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

รีวิวไทม์ด็อกเตอร์

"ไม่มีอะไรให้ไม่ชอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้มากนัก ฉันแค่หวังว่ามันจะมีราคาที่เอื้อมถึงได้มากขึ้นสำหรับทีมเล็ก ๆ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

"ฉันประหยัดเวลาไปได้เยอะมากโดยใช้ Time Doctor ในการติดตามว่าฉันใช้เวลาในแต่ละวันไปกับอะไรบ้างและโครงการไหนบ้าง ฉันยังไม่ต้องจดอะไรลงแล้วกังวลว่าจะทำหายก่อนส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าอีกด้วย ดังนั้นมันจึงช่วยเรื่องการจัดการของฉันได้มากจริงๆ" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

16. Zapier

หน้าแรก Zapier

Zapier ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปต่าง ๆ ที่คุณใช้ทุกวันได้ และทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น. ผสาน Zapier เข้ากับ Slack เพื่อทำให้การทำงานซ้ำ ๆ ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ.

ด้วย Zapier การกระทำบนแอปใดแอปหนึ่ง (ทริกเกอร์) สามารถส่งผลต่อแอปอื่นได้ ตัวเลือกการแชร์หน้าจอแบบโต้ตอบของมันยังสามารถใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาเป็นกลุ่มได้อีกด้วย

แต่นี่เพียงพอที่จะทำให้ความกังวลเรื่องงานของคุณหายไปหมดหรือไม่? มาดูกัน

คุณสมบัติการผสานรวม Zapier + Slack

  • แชร์ข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณไปยังแอปอื่นใดภายในไม่กี่นาที
  • ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
  • แชร์กิจกรรมใน Google Calendar ที่กำลังจะมาถึงไปยังช่อง Slack

ราคาของ Zapier

Zapier มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อเดือน

รีวิว Zapier

"ประสบการณ์ของฉันโดยทั่วไปเป็นบวก ฉันคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มทันที และมักจะหาสิ่งที่ต้องการได้เสมอ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

"ไม่มีอะไรมากนักที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้ คุณต้องระวังให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มที่คุณเชื่อมต่อไว้ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง หากไม่เช่นนั้นข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งไป แต่ทั้งหมดนี้สามารถทดสอบได้ก่อนเริ่มแคมเปญ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

17. ZipBooks

หน้าแรก ZipBooks

ZipBooks เป็นเครื่องมือบัญชีที่ช่วยขจัดความยุ่งยากในการทำบัญชีที่น่าเบื่อและซ้ำซากของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย และรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดตั้งการผสานการทำงานนี้จากไดเรกทอรีแอปของ Slack เพื่อทำให้งานบัญชีของคุณง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติการผสานรวม ZipBooks + Slack

  • บันทึกค่าใช้จ่ายจากพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณลงใน ZipBooks
  • สร้างใบแจ้งหนี้ออนไลน์ได้โดยตรงจากบัญชี Slack ของคุณ
  • ดูงบกำไรขาดทุนพื้นฐาน รวมถึงรายได้ ค่าธรรมเนียม และกำไรสุทธิ ด้วยคำสั่ง / ใน Slack

ราคาของ ZipBooks

ZipBooks มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน

รีวิว ZipBooks

"แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการบัญชีสำหรับลูกค้า" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra

"เนื่องจากฉันไม่เข้าใจบัญชี ฉันจึงมีปัญหาในการกระทบยอดค่าใช้จ่าย/เครดิตบางส่วน และไม่สามารถ "ย้อนกลับ" สิ่งที่ทำไปแล้วได้อย่างง่ายดายนัก ระบบอาจไม่ได้ให้อภัยความผิดพลาดมากนัก อย่างไรก็ตาม บริการลูกค้าของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากในการช่วยแก้ไขปัญหาให้ฉันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ฉันคิดว่าฉันจะต้องจ้างคนอื่นมาแก้ไข แต่พวกเขากลับให้คำแนะนำฟรีเพื่อช่วยให้ฉันแก้ไขได้ด้วยตัวเอง" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน

สร้างพื้นที่ทำงานของคุณด้วยแอปและการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Slack

การผสานการทำงานกับ Slack สามารถทำให้วันทำงานของคุณจัดการได้ง่ายขึ้นโดยการเพิ่มชั้นของฟังก์ชันการทำงานและทำให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว

เราได้กล่าวถึงบางการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Slack ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้

อย่างไรก็ตาม ทีมต่าง ๆ สามารถได้รับประโยชน์จากการผสานระบบที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุด

ตัวอย่างเช่น ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถผสานการทำงานได้ ซึ่งช่วยให้คุณแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ตั้งค่าการแจ้งเตือน มอบหมายงานจัดการกระบวนการทำงานและความสามารถในการทำงานเป็นต้น ทั้งหมดนี้ทำได้ ในขณะที่ เป็นแอปสำหรับการทำงานร่วมกันและการแชทของคุณด้วย

