วิธีสร้างแผนการสื่อสารโครงการ (ตัวอย่างและแม่แบบ)

PMO Team
14 ธันวาคม 2567

ในฐานะผู้จัดการโครงการ หน้าที่ของคุณคือการนำทีม บริหารจัดการกำหนดเวลา และดูแลงบประมาณอย่างรอบคอบ ข่าวดีก็คือการสื่อสารในทีมที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก—และสร้างผลงานที่ดีกว่าเดิม

แต่ความเข้าใจผิดส่วนใหญ่ในที่ทำงานเกิดขึ้นเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ดี ที่ไหนสักแห่ง บางวิธี สายสื่อสารอาจถูกตัด และเป็นเรื่องง่ายที่ทีมของคุณจะพลาดโอกาส

ไม่มีใครต้องการสิ่งนั้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้จัดการโครงการจะต้องสร้างแผนการสื่อสารโครงการที่เป็นเอกสารไว้ในตอนเริ่มต้นของโครงการใหญ่ใด ๆ ก็ตาม อาจฟังดูเหมือนขั้นตอนเพิ่มเติม แต่กลยุทธ์นี้คือสิ่งที่ต้องมีเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน เพิ่มความสามัคคีในทีม และปรับปรุงคุณภาพการทำงาน

หากคุณไม่เคยจัดทำแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาก่อน ไม่ต้องกังวลไป ลองดูคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้ว่าแผนการสื่อสารโครงการคืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญ และวิธีการสร้างแผนดังกล่าว

เราจะแถมตัวอย่างให้ด้วย—รวมถึงเทมเพลตแผนการสื่อสารโครงการ—เพื่อเร่งกลยุทธ์การสื่อสารของคุณให้เร็วขึ้น

แผนการสื่อสารโครงการคืออะไร?

แผนการสื่อสารโครงการคือเอกสารที่อธิบายว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจะแบ่งปันข้อมูลกันอย่างไร คิดว่าเป็นเหมือน GPS ของการเดินทางในโครงการของคุณ

นี่คือเอกสารเชิงกลยุทธ์ที่ทำหน้าที่เป็นแผนแม่บทในการรับรองว่าข้อมูลที่ถูกต้องจะถึงมือผู้ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน มีความสอดคล้อง และมีส่วนร่วม

แผนการสื่อสารที่มีโครงสร้างช่วยให้การร่วมมือมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัดสินใจได้ทันเวลา แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และรักษาความโปร่งใสไว้ได้ หากไม่มีแผนเช่นนี้ โครงการอาจประสบปัญหาความสับสน ความล่าช้า และความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกัน

การสื่อสารอาจฟังดูเหมือนเรื่องสามัญสำนึก แต่พูดตามตรง? มันไม่ใช่เลย

ไม่มีใครสอนเราวิธีการสื่อสาร และการสะกดคำให้ถูกต้องในลายลักษณ์อักษรช่วยให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่โง่เขลาและป้องกันได้

ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมคนหนึ่งชอบส่งข้อความผ่าน Slack แต่คนอื่นชอบส่งอีเมลอย่างรวดเร็ว มีโอกาสสูงที่คนหนึ่งจะพลาดการอัปเดตสำคัญจากอีกคนหนึ่ง การสร้างแผนการสื่อสารของโครงการก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานร่วมกันจะทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและสร้างมาตรฐานที่ตกลงร่วมกันสำหรับวิธีการทำงานร่วมกันในอนาคต

ประโยชน์ของแผนการสื่อสารโครงการที่มีประสิทธิภาพ

แน่นอน คุณภาพของงานและระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความสำเร็จของโครงการมักขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ไม่ดีในทางกลับกัน นำไปสู่การทำงานซ้ำ ความหงุดหงิด และงบประมาณที่บานปลาย

นั่นฟังดูไม่สนุกเลยใช่ไหม?

แผนการสื่อสารโครงการช่วยให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงปัญหาการสื่อสารที่พบบ่อย แต่แผนเหล่านี้ยังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้มากกว่านั้นอีกด้วย

ปรับปรุงกระบวนการทำงานและกำหนดเวลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนการสื่อสารให้คำแนะนำที่ชัดเจนและคาดหวังไว้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไร. นั่นทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบและทำให้โครงการเสร็จตามกำหนดเวลา.

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม

การตรวจจับการทำงานร่วมกันในไวท์บอร์ดของ ClickUp
การตรวจจับการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมสามารถทำงานและแก้ไขได้พร้อมกันใน ClickUp Whiteboards

ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นโดยให้ทุกคนเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน ความชัดเจนยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยทำให้ทีมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโครงการ

หยุดการสื่อสารที่ผิดพลาด

การสื่อสารที่ผิดพลาดสามารถเปลี่ยนโครงการที่ดูเหมือนง่ายให้กลายเป็นดราม่าคอมเมดี้แบบเชคสเปียร์ได้ แต่แผนการสื่อสารโครงการที่มั่นคงจะช่วยลดความเข้าใจผิดและความสับสนได้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยป้องกันความล่าช้าและข้อผิดพลาดที่อาจทำให้ทีมของคุณต้องหยุดชะงัก

เก็บการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการไว้ในส่วนความคิดเห็น
รวมการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในงานโดยตรงและมอบหมายความคิดเห็นเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Tasks

สร้างความไว้วางใจ

การสื่อสารเป็นรากฐานของความไว้วางใจความโปร่งใสของโครงการและการสื่อสารที่เปิดกว้างทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีม และเมื่อทีมของคุณไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่ดีก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

ลดความขัดแย้ง

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณทราบดีว่าโครงการสามารถสร้างความเครียดได้มากเพียงใด แผนการสื่อสารมีกรอบการทำงานที่ฝังไว้สำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้ง ดังนั้นคุณจะมีคู่มือสำหรับการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ

บริหารความเสี่ยง

ความรับผิดทางกฎหมายและการเงินเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอ ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใครต้องการได้รับจดหมายจากแผนกกฎหมาย โชคดีที่แผนการสื่อสารทำงานร่วมกับระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเร็วที่สุด

สร้างการเชื่อมโยงระหว่างงานและเชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ระหว่างงานโดยใช้ ClickUp
สร้างการเชื่อมโยงระหว่างงานและเชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ระหว่างงานโดยใช้ ClickUp

ในที่สุด แผนการสื่อสารโครงการที่ดำเนินการอย่างดีเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับความสำเร็จของโครงการ หากคุณต้องการให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน แผนการสื่อสารจะช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการเดียวกัน

องค์ประกอบของแผนการสื่อสารโครงการที่มีประสิทธิภาพ

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างแผนการสื่อสารของคุณจริง ๆ ขอให้เราตรวจสอบทุกสิ่งที่คุณควรรวมไว้ในนั้นก่อน นี่คือองค์ประกอบที่จำเป็นที่คุณควรรวมไว้ในแผนการสื่อสารของโครงการ:

  • ภาพรวมของโครงการ: วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของการสื่อสาร และวิธีการสนับสนุนโครงการ
  • การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: รายชื่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมด (เช่น ทีมงานโครงการ ผู้สนับสนุน ลูกค้า ผู้จำหน่าย) และความต้องการและความชอบในการสื่อสารของพวกเขา
  • วัตถุประสงค์การสื่อสาร: สิ่งที่แผนการสื่อสารมุ่งหวังที่จะบรรลุ
  • บทบาทและความรับผิดชอบ: ระบุเจ้าของกิจกรรมและความรับผิดชอบต่างๆ เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
  • วิธีการและช่องทางการสื่อสาร: ช่องทางที่จะใช้สำหรับการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น การประชุม อีเมล การนำเสนอ และอื่นๆ
  • ความถี่ในการสื่อสาร: ความถี่ในการสื่อสารสำหรับแต่ละประเภท เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายวัน เป็นต้น
  • เนื้อหาข้อความ: โครงร่างของสิ่งที่แต่ละการสื่อสารควรมี
  • ขั้นตอนการยกระดับปัญหา: วิธีการจัดการกับการสื่อสารที่ล้มเหลวหรือปัญหาโครงการ, ผู้ที่ควรติดต่อสำหรับปัญหาเฉพาะ และกรอบเวลาสำหรับการแก้ไข
  • กลไกการให้ข้อเสนอแนะ: วิธีการรวบรวม ตรวจสอบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
  • กำหนดการสื่อสาร: กิจกรรมสื่อสารที่สำคัญและเป้าหมายหลัก, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และกำหนดเวลา
  • การติดตามและปรับปรุง: วิธีที่คุณจะติดตามประสิทธิผลของแผนการสื่อสารและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
  • กระบวนการอนุมัติ: รายชื่อบุคคลที่จะอนุมัติแผนและเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตใดๆ ต่อแผนดังกล่าว
  • ที่เก็บเอกสาร: ที่เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมดเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย (เช่น Google Drive, ClickUp Docs)

วิธีสร้างแผนการสื่อสารโครงการ

คุณใหม่กับการวางแผนการสื่อสารในโครงการหรือไม่? ไม่ต้องกังวล. ทำตามคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อสร้างแผนการสื่อสารโครงการที่มั่นคงสำหรับทีมของคุณ.

ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทั่วไปก่อน

ก่อนอื่นเลย ตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางทั่วไปสำหรับแผนการสื่อสารโครงการของคุณ ตัดสินใจเกี่ยวกับ:

  • กลยุทธ์การสื่อสารที่ทีมจะปฏิบัติตาม
  • สมาชิกทีมคนใดจะทำงานในโครงการ
  • ความถี่ที่ทีมจะประชุม และใครจะเป็นผู้นำการประชุม
  • วิธีที่คุณจะกำหนดเวลาการประชุม

ในขั้นตอนแรกนี้ คุณควรตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทและความถี่ของการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น คุณต้องการรับรายงานสถานะเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์?คุณจะให้การอัปเดตโครงการด้วยวาจาหรือทีมคาดหวังรายงานสถานะอย่างเป็นทางการ?

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณมีสิทธิ์ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับแผนการสื่อสาร แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรสร้างมันขึ้นมาเพียงลำพังจัดการประชุมเริ่มต้นกับทีมเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นพ้องต้องกัน

ในระหว่างการประชุมให้กำหนดเป้าหมายการสื่อสารและรวบรวมความคิดเห็นจากทีม ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเป้าหมายที่จะประชุมกับทีมโครงการของคุณทุกเช้าวันจันทร์เพื่อดูงานที่ต้องทำในสัปดาห์นั้น และมีการติดตามผลในวันศุกร์เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า

วางแผนสำหรับช่องทางการสื่อสารแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส

รวมการสนทนาและโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Chat
รวมการสนทนาและโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Chat

ต่อไป ให้ตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบการสื่อสารใดสำหรับโครงการนี้ โดยทั่วไปแล้ว แผนของคุณควรคำนึงถึงการสื่อสารแบบซิงโครนัส (ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เช่น การแชท)และการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส(ซึ่งมีความล่าช้ามากกว่า เช่น อีเมล)

เว้นแต่ว่าคุณทำงานในสาขาที่เกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงตลอดเวลา ทีมของคุณจะใช้การสื่อสารแบบทันทีและแบบล่าช้าผสมผสานกัน

แผนการสื่อสารโครงการของคุณควรระบุช่องทางทั้งหมดที่ทีมของคุณสามารถใช้ได้ และเวลาที่เหมาะสมในการใช้แต่ละช่องทาง ทุกทีมมีความแตกต่างกัน แต่แผนของคุณอาจรวมถึง:

  • การประชุมแบบพบหน้ากัน: สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับว่าทีมของคุณทำงานทางไกลหรือทำงานในสำนักงาน ระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อใดจึงเหมาะสมที่จะเรียกประชุมแบบพบหน้ากัน อาจเป็นเพียงการประชุมกับลูกค้าอย่างเป็นทางการสำหรับบางทีม หรือเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานสำหรับทีมอื่นๆ
  • การโทรศัพท์: บางครั้งการโทรศัพท์อาจเหมาะสมกว่าการส่งข้อความหรืออีเมล หากคุณรู้สึกว่ากำลังเขียนนวนิยายยอดเยี่ยมของอเมริกาอยู่ ให้โทรหาใครสักคนเพื่อประหยัดเวลา หากคุณต้องการบันทึกการสนทนาเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ส่งอีเมลถึงทุกคนหลังจากการสนทนาเพื่อสรุปสิ่งที่คุณได้พูดคุยกัน
  • การแชทแบบเรียลไทม์: วิธีการสื่อสารนี้เหมาะสำหรับข้อความสั้น ๆ หรือปัญหาที่ต้องการความเร่งด่วนสูง เนื่องจากทำงานคล้ายกับข้อความ SMS เครื่องมือแชทยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่พวกเขาอยู่ระหว่างเดินทาง
  • อีเมล: ดูเหมือนว่าทุกคนจะมีความสัมพันธ์รัก-เกลียดกับอีเมล มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเก็บรักษาเส้นทางการสนทนาและบันทึกการสนทนา แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหลุมดำที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่ข้อความต่างๆ หายไป หากคุณต้องการบางสิ่งที่คล้ายกับอีเมลแต่ไม่มีปัญหาปวดหัวลองพิจารณาทางเลือกอื่นแทนอีเมลเช่น ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ

กำหนดมาตรฐานสำหรับประเภทการสื่อสารที่แตกต่างกัน

มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างข้อมูลที่แบ่งปันในการประชุมทีมกับข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับผู้บริหารระดับสูงหรือลูกค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น บางทีคุณอาจไม่ต้องการแบ่งปันรายละเอียดปลีกย่อยหรือเบื้องหลังของโครงการกับลูกค้า ในกรณีนี้ คุณอาจเก็บรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนไว้สำหรับการสื่อสารภายในเท่านั้น

แผนการสื่อสารที่ดีจะระบุรายละเอียดประเภทของการสื่อสารที่คุณมีกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งควรประกอบด้วย:

  • ชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ข้อความสำคัญ
  • ช่องทางการสื่อสาร
  • การจัดรูปแบบของเอกสารที่ส่งมอบ(Excel, PDF, เป็นต้น)

สร้างส่วนแยกต่างหากในแผนการสื่อสารของคุณสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า, การตรวจสอบของผู้จัดการ, และการสื่อสารภายใน เพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณจะแบ่งปัน—รวมถึงที่และวิธีการที่คุณจะแบ่งปันข้อมูลนั้น

เลือกเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่คุณชื่นชอบ

แผนการสื่อสารโครงการ: การเชื่อมต่อ ClickUp และการนำเข้า
ผสานเครื่องมือที่คุณต้องการเข้ากับ ClickUp เพื่อให้คุณมีศูนย์กลางเดียวสำหรับการสื่อสารโครงการทั้งหมดของคุณ

เมื่อคุณระบุแล้วว่าคุณจะใช้ช่องทางใด และใครจะเป็นผู้ใช้ช่องทางเหล่านั้น ก็ถึงเวลาที่จะระบุเครื่องมือสื่อสารที่ทีมของคุณจะใช้ต่อไป ตัวเลือกที่พบได้บ่อยที่สุดบางประการ ได้แก่:

  • การประชุมแบบพบหน้ากัน: การประชุมแบบพบหน้ากันนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่คุณยังคงต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อหาเวลาที่สะดวกในการประชุม ใช้ตัวเลือกเช่นGoogle WorkspaceและCalendlyเพื่อหาเวลาที่ทุกคนสามารถประชุมได้รวดเร็ว
  • การประชุมเสมือนจริง:Zoomเป็นตัวเลือกหลักที่เห็นได้ชัด แต่Microsoft Teamsก็เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับการสนทนาผ่านวิดีโอเช่นกัน หากคุณเป็นผู้ใช้ ClickUp คุณยังสามารถสร้าง SyncUp ในClickUp Chatสำหรับการประชุมทางวิดีโอกับทีมของคุณได้อีกด้วย
  • การโทร: ไม่จำเป็นต้องแชร์หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของทุกคน ใช้เครื่องมือเช่นRingCentralเพื่อกำหนดหมายเลขโทรศัพท์สำหรับงานให้กับทุกคน ซึ่งพวกเขาสามารถใช้จากโทรศัพท์มือถือส่วนตัวได้
  • แชท: ClickUp Chat,Slack, Google Workspace, Pumble และ Troop Messenger เหมาะสำหรับการแชทแบบเรียลไทม์ระหว่างทีม
  • อีเมล: ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานในองค์กรประเภทใด หากคุณเป็นผู้ใช้ Google ให้ใช้ Google Workspace หากคุณใช้ Microsoft เป็นหลัก ให้ใช้ Microsoft Teams

แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของปัญหาเท่านั้น คุณยังต้องการเครื่องมือการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งบันทึกทุกงาน โครงการ การแชท และบันทึกการประชุมไว้ในที่เดียว

ไม่ได้จะอวดนะ แต่ ClickUp ทำได้ทั้งหมดนั้นและมากกว่านั้นอีกClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการให้คุณมีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ พร้อมด้วยเทมเพลตโครงการที่ประหยัดเวลา การเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ กว่า 1,000 แอป และอีกมากมาย

สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีม

แม้ว่าทีมของคุณจะมีความแน่นแฟ้นเพียงใด คุณก็จำเป็นต้องร่วมมือกับทีมอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทของคุณ หากโครงการของคุณมีขอบเขตที่กว้างขวางคุณน่าจะต้องทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานซึ่งรวมถึงบุคลากรจากฝ่ายไอที ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติ TIML ของ ClickUp
ฟีเจอร์ Tasks in Multiple Lists (TIML) ของ ClickUp ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถเชื่อมโยงงานกับทีมอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กรได้

แผนการสื่อสารโครงการของคุณจำเป็นต้องระบุอย่างชัดเจนว่าทีมของคุณจะติดต่อสื่อสารกันเองอย่างไร รวมถึงการติดต่อกับแผนกอื่น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ทีมของคุณอาจตกลงกันว่าจะสื่อสารผ่าน Zoom แต่บางทีแผนกบัญชีอาจยอมรับเฉพาะเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเขียนแผนการสื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อคุณเข้าใจถึงรายละเอียดปลีกย่อย—และพูดตามตรง ความแปลกเฉพาะตัว—ของทุกทีมที่คุณจะต้องร่วมงานด้วย คุณก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาไว้ในแผนการสื่อสารได้

ผลลัพธ์? ทีมที่ทำงานร่วมกันได้ดีและปัญหาคอขวดน้อยลง

กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)

เช่นเดียวกับแผนงานอื่น ๆ แผนการสื่อสารโครงการของคุณก็จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดและ KPI เพื่อวัดความสำเร็จเช่นกัน ตัวชี้วัดเป็นวิธีเดียวที่จะทราบได้อย่างแน่ชัดว่าแผนการสื่อสารของคุณกำลังทำงานอยู่จริงหรือไม่

แผนการสื่อสารโครงการ: คุณสมบัติเป้าหมายของ ClickUp
ใช้ฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุ KPI ที่เกี่ยวข้องหลายรายการโดยการจัดกลุ่มไว้ในโฟลเดอร์ ซึ่งคุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าได้

ก่อนที่คุณจะสรุปแผน ให้เลือกตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อประเมินว่าทีมของคุณสื่อสารได้ดีเพียงใด ซึ่งอาจรวมถึงตัวชี้วัดเช่น:

  • เวลาตอบสนองเฉลี่ย
  • อัตราการใช้งานมือถือ
  • อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • อัตราการเปิด
  • ใบเสร็จรับอ่าน

เราทราบดีว่าอาจมีเรื่องสำคัญอื่นที่คุณต้องจัดการ แต่การตรวจสอบ KPI ของแผนการสื่อสารของคุณเป็นครั้งคราวจะบอกคุณได้มากเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของทีมคุณ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า การสื่อสารในโครงการของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

ตัวอย่างแผนการสื่อสารโครงการ

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแผนการสื่อสารโครงการคือไม่มีวิธีที่ถูกต้องหรือผิดพลาดในการเขียนแผนสำหรับทีมของคุณ อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่าการเขียนแผนจะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณสามารถดูตัวอย่างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจได้

ดังนั้นเราจึงขอให้ ClickUp Brain จัดเตรียมตัวอย่างแผนการสื่อสารโครงการสองตัวอย่างเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ นี่คือตัวอย่าง!

ตัวอย่างแผนการสื่อสารโครงการ: โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน

เจ้าของผู้ชมวิธีการสื่อสารความถี่เป้าหมาย
ผู้จัดการโครงการทีมพัฒนาการประชุมสแตนด์อัพประจำวันรายวันหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า, ระบุอุปสรรค
ทุกทีมการประชุมเริ่มต้นโครงการครั้งหนึ่งแนะนำโครงการแอปพลิเคชันเกมและวัตถุประสงค์
ทุกทีมรายงานสถานะประจำสัปดาห์รายสัปดาห์อัปเดตสถานะโครงการและเป้าหมายสำคัญ
ผู้มีส่วนได้เสียการประชุมทบทวนประจำเดือนรายเดือนนำเสนอความคืบหน้าของโครงการและรวบรวมข้อเสนอแนะ
ผู้บริหาร, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานการประเมินผลครั้งสุดท้ายสิ้นสุดโครงการประเมินความสำเร็จของโครงการและบทเรียนที่ได้รับ
หัวหน้าผู้พัฒนานักพัฒนาการประชุมทบทวนโค้ดตามความจำเป็นตรวจสอบคุณภาพและความสม่ำเสมอของโค้ด
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพทีมคุณภาพการตรวจสอบการประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องสองครั้งต่อสัปดาห์จัดลำดับความสำคัญและมอบหมายการแก้ไขข้อบกพร่อง
ผู้ทดสอบ, ผู้ใช้ที่เลือกแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบสองสัปดาห์ละครั้งรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานของเกม
การสนับสนุนด้านไอทีลูกค้าระบบตั๋วสนับสนุนตามความจำเป็นแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
ทีมการตลาดลูกค้าอีเมลแจ้งความคืบหน้าสองสัปดาห์ละครั้งแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญและกรอบเวลา
ผู้จัดการโครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หัวหน้าทีมการประชุมทบทวนการรับบุตรบุญธรรมรายไตรมาสประเมินการนำเกมไปใช้และหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง
การสนับสนุนด้านไอทีลูกค้าการโทรขอความช่วยเหลือทางเทคนิคตามความจำเป็นแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างรวดเร็ว

นี่คือตัวอย่างอีกฉบับของแผนการสื่อสารโครงการที่ง่ายสำหรับการเปิดตัวและนำไปใช้ระบบ CRM ขององค์กร

ตัวอย่างแผนการสื่อสาร: โครงการนำระบบ CRM มาใช้

ลักษณะของการสื่อสารวิธีการความถี่เป้าหมายเจ้าของผู้ชม
การเริ่มต้นโครงการการประชุมเสมือนจริงครั้งหนึ่งแนะนำโครงการ CRM และวัตถุประสงค์ผู้จัดการโครงการทุกทีม
การอัปเดตความคืบหน้าจดหมายข่าวทางอีเมลรายสัปดาห์ให้ทีมทราบเกี่ยวกับเป้าหมายสำคัญของโครงการผู้จัดการโครงการทุกทีม
ข้อเสนอแนะจากการทดสอบแบบสำรวจสองสัปดาห์ละครั้งรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ CRMหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพผู้ทดสอบ, ผู้ใช้ที่เลือก
การฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบรายเดือนให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของระบบ CRMทีมฝึกอบรมพนักงานทุกคน
การแก้ไขปัญหาระบบตั๋วสนับสนุนตามความจำเป็นแก้ไขปัญหาทางเทคนิคการสนับสนุนด้านไอทีพนักงานทุกคน
การทบทวนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมการประชุมเสมือนจริงรายไตรมาสประเมินการนำ CRM ไปใช้และหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงผู้จัดการโครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หัวหน้าทีม
การประเมินผลครั้งสุดท้ายรายงานสิ้นสุดโครงการประเมินความสำเร็จของโครงการและบทเรียนที่ได้รับผู้จัดการโครงการผู้บริหาร, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบแผนการสื่อสารการจัดการโครงการ

เพื่อเริ่มต้นแผนโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว เราได้รวบรวมเทมเพลตแผนการสื่อสารโครงการที่คุณสามารถนำไปใช้กับโครงการของคุณเองได้เทมเพลตแผนการสื่อสารโครงการของ ClickUpประกอบด้วยส่วนที่มีประโยชน์สำหรับ:

  • เป้าหมายของโครงการ
  • เหตุการณ์สำคัญ
  • สถานะโครงการ
  • การจัดการผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
  • ตารางการประชุม
  • การตั้งค่าการแจ้งเตือน

1. แม่แบบแผนการสื่อสาร ClickUp

แผนการสื่อสารโครงการ: แม่แบบแผนการสื่อสาร ClickUp
ใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบมากมายของ ClickUp เพื่อสร้างภาพแผนงานและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารแบบกรอกข้อมูลสำเร็จรูปของClickUp ฟรี เพื่อเริ่มต้นแผนการสื่อสารโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงใส่ลำดับชั้นองค์กรของคุณ ทำการวิเคราะห์ PESTและ SWOT และระบุเครื่องมือของทีมในเทมเพลตที่พร้อมใช้งานนี้ นอกจากนี้ยังมีส่วนประเมินผลเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากทีมของคุณและปรับปรุงแผนการสื่อสารของคุณให้ดีขึ้นตามเวลาอีกด้วย

แม้ว่าเทมเพลตจะให้จุดเริ่มต้นที่ดีแก่คุณ แต่ ClickUp ก็มอบอิสระให้คุณในการปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับช่องทางการสื่อสาร เป้าหมาย และอื่นๆ ของทีมคุณ คิดเสียว่ามันเป็นเครื่องมือฟรีที่ช่วยเร่งการจัดรูปแบบ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาหลักของแผนการสื่อสารการจัดการโครงการของคุณได้

2. แม่แบบรายงานเมทริกซ์การสื่อสารของ ClickUp

เทมเพลตรายงานเมทริกซ์การสื่อสาร ClickUp
ฟีเจอร์ตารางของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างเมทริกซ์การสื่อสารได้โดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ด

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายในการรักษาความสอดคล้องกับทีมของคุณ,เทมเพลตรายงานเมทริกซ์การสื่อสารของ ClickUpเป็นแผนการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคุณได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน

รายงานฉบับละเอียดนี้ช่วยให้คุณวางแผนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับฝ่ายใด และทำให้ทุกคนทราบถึงบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน แบบฟอร์มนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับบันทึกกิจกรรมการสื่อสาร วัตถุประสงค์ และบริบท ซึ่งเหมาะสำหรับทีมออนไลน์

3. แผนแม่บทรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
จัดการงาน,ตรวจสอบสถานะโครงการ, และกำหนดวันครบกำหนด

แผนแม่บทรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUpนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าการวางแผนการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่พลาดขั้นตอนใด ๆ ด้วยลักษณะที่ซับซ้อนของกระบวนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ

หากทีมของคุณทำงานแบบไม่พร้อมกันและไม่ได้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เสมอไป รายการตรวจสอบนี้ซึ่งรวบรวมงานสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว สามารถขจัดความคลุมเครือให้กับสมาชิกทุกคนในทีมได้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแผนการสื่อสารการจัดการโครงการ

เมื่อคุณได้สร้างแผนการสื่อสารโครงการของคุณแล้ว ให้เก็บคำแนะนำไว้ไม่กี่ข้อเพื่อให้การดำเนินการตามแผนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

มีความสม่ำเสมอและโปร่งใส

ยึดมั่นในตารางการสื่อสารที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อรักษาความไว้วางใจและความโปร่งใส แบ่งปันทั้งความสำเร็จและความท้าทายเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและการแก้ไขปัญหาเชิงรุก

ให้แน่ใจว่า การสื่อสารเป็นการสื่อสารสองทาง ไม่ใช่เพียงทางเดียว. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้คำตอบหรือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว.

แก้ไขปัญหาการสื่อสารที่ล้มเหลวหรือความเข้าใจผิดอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการบานปลาย

มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ

มุ่งเน้นการส่งมอบข้อมูลที่สำคัญเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่จำกัดหรือช่วงที่มีความกดดันสูง ใช้แดชบอร์ด แผนภูมิ และอินโฟกราฟิกเพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รักษาการประชุมให้อยู่ในประเด็น กระชับ และเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะที่ไม่จำเป็น

ยอมรับความสำเร็จและความก้าวหน้าเพื่อรักษาขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการมีแรงจูงใจ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:แดชบอร์ด ClickUpช่วยในการสื่อสารข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

มาตรฐานกระบวนการ

เมื่อคุณเริ่มดำเนินการตามแผนการสื่อสาร ให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาในการจัดตั้งกระบวนการมาตรฐานและ SOPs (Standard Operating Procedures) อย่างถูกต้อง. สิ่งนี้จะช่วยสร้างความสม่ำเสมอ ลดความสับสน และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

การใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน เครื่องมือ และกระบวนการที่มาตรฐานช่วยลดเวลาที่ใช้ในภารกิจซ้ำซาก เช่น การร่างเอกสารปรับปรุงหรือการสร้างรายงาน บันทึกการสื่อสารและการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดเพื่อให้มีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน ใช้เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและสอดคล้องกัน

กระบวนการที่เป็นมาตรฐานช่วยให้การสื่อสารสามารถทำซ้ำได้ง่ายขึ้นในโครงการต่าง ๆ หรือปรับให้เหมาะกับทีมใหญ่ขึ้นได้. มาตรฐานที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงของการสื่อสารผิดพลาด และช่วยให้ผู้มาใหม่สามารถปรับตัวได้รวดเร็ว.

ให้ยืดหยุ่นไว้

ยืดหยุ่นเพื่อปรับแผนตามการพัฒนาของโครงการ, ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หรือปัญหาที่ไม่คาดคิด.

ตรวจสอบ KPI การสื่อสารเป็นประจำเพื่อระบุช่องว่างและปรับปรุงกระบวนการ. ในตอนท้ายของโครงการ ตรวจสอบกระบวนการสื่อสารเพื่อระบุบทเรียนที่ได้รับและปรับปรุงแผนในอนาคต.

ใครได้ประโยชน์จากการใช้แผนการสื่อสารโครงการ?

  1. หน่วยงาน: หน่วยงานมักได้รับมอบหมายให้บริหารโครงการหลายโครงการ และจำเป็นต้องมั่นใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการมีความเข้าใจตรงกัน แผนการสื่อสารโครงการช่วยให้หน่วยงานสามารถประสานงานความพยายามและทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้หน่วยงานโฆษณา หน่วยงานการตลาดดิจิทัล หน่วยงาน SEO
  2. บริษัทสร้างสรรค์
  3. เอเจนซี่โฆษณา
  4. เอเจนซี่การตลาดดิจิทัล
  5. เอเจนซี่ SEO
  6. แผนก: แผนกทุกขนาดสามารถได้รับประโยชน์จากการมีแผนการสื่อสารโครงการที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้ทันท่วงที และได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกไอที แผนกกิจกรรม แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกการตลาด แผนกขาย
  7. ทรัพยากรบุคคล
  8. ไอที
  9. กิจกรรม
  10. ประชาสัมพันธ์
  11. การตลาด
  12. ยอดขาย

แบ่งปันข้อมูลโครงการในเวลาที่น้อยลงด้วยเทมเพลต

การสื่อสารในทีมมีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ. การสื่อสารที่มั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าคุณจะทำงานภายในแผนกของคุณเอง, ในทีมระยะไกล, หรือเป็นทีมข้ามสายงาน.

ก่อนที่คุณจะส่งอีเมลเกี่ยวกับโครงการแม้แต่ฉบับเดียว ควรสร้างแผนการสื่อสารของโครงการก่อนเพื่อให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกัน โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างแผนการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ

ClickUp นำแผนการสื่อสาร งาน แชท และทีมของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา เร่งความเร็วในการทำงาน และปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้ราบรื่นด้วยแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ยุ่ง

ลองด้วยตัวคุณเอง:สมัครใช้ ClickUp ตอนนี้ฟรี