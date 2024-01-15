อะไรคือการวิเคราะห์ PEST? แบบฟอร์ม, คำนิยาม, และตัวอย่าง

นักกลยุทธ์ธุรกิจที่มีประสบการณ์ใช้การวิเคราะห์ PEST (การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, และเทคโนโลยี) เพื่อระบุว่าประเทศ, ตลาด, หรือเมืองใหม่เหมาะสมสำหรับการขยายธุรกิจหรือไม่
นอกจากนี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ PEST ยังเกี่ยวข้องกับการระบุและค้นหาปัจจัยภายนอกที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของคุณ และพัฒนากลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ จะช่วยให้ทีมงานของคุณเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถวางแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีได้
ตามประเพณี การวิเคราะห์ PEST ประกอบด้วยการบันทึกการวิเคราะห์ของแต่ละปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และการทำสมมติฐานเกี่ยวกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพวกมัน
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการประเมินตลาดเพื่อหาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เครื่องมือแผนภาพความสัมพันธ์ยุคใหม่และแม่แบบการวิเคราะห์ PEST จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามและเตรียมพร้อมสำหรับการสูญเสียอย่างต่อเนื่อง ระบุภัยคุกคาม และเข้าใจความสามารถของคุณในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กว้างขึ้น
บทความนี้แบ่งปันวิธีการทำ PEST analysis และเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณดำเนินการและจัดระเบียบการวิเคราะห์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ PEST คืออะไร?
การวิเคราะห์ PEST เป็นวิธีการคาดการณ์โครงการสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและนักกลยุทธ์ การวิเคราะห์ PEST จะพิจารณาปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจและรายได้ของคุณ
ศาสตราจารย์ฟรานซิส อากีลาร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้พัฒนาโครงสร้างนี้ขึ้นในปี 1967 เพื่อประเมินว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างไร การวิเคราะห์ปัจจัย PEST ช่วยให้คุณระบุความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบัน และใช้ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ปัจจัย PEST ที่แตกต่างกันประกอบด้วย:
ปัจจัยทางการเมือง
- เศรษฐกิจและสภาพการเมืองของประเทศในปัจจุบัน
- การพิจารณาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับนโยบายภาษี กฎระเบียบด้านแรงงาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
- สถานการณ์การลงทุน, โอกาสในการร่วมทุนกับต่างประเทศ, และนโยบายการค้าต่างประเทศ
- ข้อบังคับของรัฐบาลเกี่ยวกับวัตถุดิบ, ข้อบังคับทางการค้า, และแนวทางในการกำหนดนโยบายภาษี
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
- แนวโน้มรายปีของปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ
- ค่าครองชีพ, อำนาจซื้อ, และแนวโน้มการใช้ชีวิต
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ, GDP, รายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้, และแนวโน้มการจ้างงาน
- ข้อจำกัดทางการค้าและนโยบายของรัฐบาลสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
- สุขภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความมั่นคงทางการเมืองของประเทศ
ปัจจัยทางสังคม
- กลุ่มผู้มีความสามารถ, ต้นทุนแรงงาน, การกระจายอายุ, และข้อกำหนดทางการศึกษา
- อัตราการเติบโตของประชากร, รูปแบบการจ้างงาน, และแนวโน้มตลาดแรงงาน
- แบรนด์ยอดนิยมในปัจจุบัน, แนวโน้มของผู้บริโภค, ความตระหนักด้านสุขภาพ, และทัศนคติทางวัฒนธรรม
ปัจจัยทางเทคโนโลยี
- ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิตและการตลาด
- การปรับตัวต่อเทคโนโลยีล่าสุด เช่น ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
- ระดับของการหยุดชะงักและการเปลี่ยนแปลงในแรงจูงใจทางเทคโนโลยีใหม่
เมื่อสิ้นสุดการวิเคราะห์ PEST ที่ประสบความสำเร็จ คุณจะสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้:
- สภาพแวดล้อมทางการเมืองของประเทศมีเสถียรภาพหรือไม่?
- ประเทศกำลังเผชิญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่ และตลาดเป้าหมายสามารถซื้อสินค้าของคุณได้หรือไม่
- หากฉันเริ่มก่อตั้งบริษัทสาขา ฉันจะได้แรงงานที่มีทักษะซึ่งมีค่านิยมทางสังคมที่สอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์ของฉันหรือไม่?
- ประเทศสามารถจัดหาปัจจัยทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ฉันได้หรือไม่ หรือฉันจำเป็นต้องจ้างภายนอก?
การวิเคราะห์ PESTLE คืออะไร?
การวิเคราะห์ PESTLE เป็นการขยายจากการวิเคราะห์ PEST โดย PESTLE จะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดจากการวิเคราะห์ PEST พร้อมกับปัจจัยเพิ่มเติมอีกสองประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ
ปัจจัยทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
- กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
- กฎหมายการเลือกปฏิบัติ
- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
- กฎหมายแรงงาน
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรให้ความสำคัญ
- สภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ
- การริเริ่มการจัดการของเสีย
- การตระหนักถึงมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของการวิเคราะห์ PEST
เป้าหมายร่วมกันหนึ่งเดียวสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมใดหรือขายสินค้าประเภทใด คืออะไร? โดยทั่วไปแล้ว มักจะเป็นการสร้างผลกำไร การเป็นผู้นำเหนือคู่แข่ง หรือเป้าหมายในแนวทางเดียวกัน
ขณะนี้ เป้าหมายเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามธุรกิจแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจำเป็นต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายของตนและความต้องการของพวกเขาก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม การวิเคราะห์ PEST ช่วยให้สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแผนการตลาดแบบครบวงจรโดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ
นักกลยุทธ์การตลาดและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจต้องการการวิเคราะห์ PEST ด้วยเหตุผลหลักสี่ประการ:
- การได้เปรียบในการเป็นผู้ริเริ่มโดยการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมซึ่งคู่แข่งยังไม่ได้พบเจอ
- ระบุภัยคุกคามที่สำคัญและดำเนินการป้องกันที่จำเป็นก่อนเริ่มปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ
- การตัดสินใจบนพื้นฐานของสิ่งที่สามารถวัดได้ และไม่พึ่งพาการคาดคะเนเพียงอย่างเดียว
- ดำเนินการประเมินอนาคตเพื่อระบุความน่าจะเป็นหรือความถี่ที่ปัจจัยเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อประเมินความยั่งยืนของกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ
มาเจาะลึกในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุณควรใช้การวิเคราะห์ PEST เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
คุณควรใช้การวิเคราะห์ PEST เมื่อใด?
การวิเคราะห์ PEST ใช้เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและประเมินเชิงรุกว่าการตัดสินใจทางธุรกิจนั้นเหมาะสมกับองค์กรของคุณหรือไม่ ตัวอย่างการใช้งานเฉพาะที่การวิเคราะห์ PEST มีประโยชน์ ได้แก่:
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในปัจจัยภายนอก
การประเมินการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่ท่วมท้นเมื่อภูมิทัศน์ทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ PEST จะแยกปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองภายนอกออกเป็นปัจจัยทางเทคโนโลยี กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อองค์กรของคุณอย่างไร และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
มาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ PEST กัน ในช่วงการล็อกดาวน์จากโควิด-19 ในประเทศจีน ความล่าช้าในการขนส่งส่งผลกระทบต่อบริษัททั่วโลกส่วนใหญ่ ด้วยการวิเคราะห์ PEST คุณสามารถคาดการณ์และประเมินผลกระทบของความล่าช้าในการขนส่งที่มีต่อกลยุทธ์ในอนาคตของคุณได้
การขยายตลาดสู่ตลาดใหม่
เนื่องจากการวิเคราะห์ PEST มุ่งเน้นที่ปัจจัยทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเมื่อขยายไปยังภูมิศาสตร์ใหม่ ๆ ให้ใช้กรอบนี้เพื่อประเมินความแตกต่างทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ การมีบุคคลที่คุ้นเคยกับตลาดใหม่จะช่วยให้พัฒนากลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดในขณะที่พิจารณาปัจจัยทางวัฒนธรรม
ตัวอย่างเช่น แคมเปญ 'Come Alive with the Pepsi Generation' ของเป๊ปซี่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชมที่พูดภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันภาษาจีนได้สัญญาว่า 'เป๊ปซี่จะพาญาติของคุณกลับมาจากความตาย' แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการวิเคราะห์ PEST จะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดทางวัฒนธรรมนี้ได้อย่างไร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างมาก ตั้งแต่แนวโน้มของผู้บริโภค รูปแบบการใช้จ่าย ไปจนถึงการระบุโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด (ICP)
การวิเคราะห์ PEST ช่วยให้คุณพิจารณาปัจจัยภายนอกที่ ICP ของคุณจะพิจารณาในระหว่างกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา
วิเคราะห์วิสัยทัศน์ระยะยาว
การวิเคราะห์ PEST มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการวิเคราะห์ภาพรวมระยะยาวของธุรกิจของคุณจากมุมมองของการคิดเชิงกลยุทธ์:
- เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเปิดสาขาของธุรกิจที่มีอยู่แล้วในสถานที่ใหม่ หรืออีกทางหนึ่ง คุณต้องการประเมินตลาดที่มีอยู่ใหม่
- ไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเป้าหมายจะเป็นไปได้หรือไม่ หรือธุรกิจจะเผชิญกับการสูญเสียอย่างมาก
- เมื่อคุณเผชิญกับปัญหาวิกฤต (เช่น สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน) ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเจ้าภาพ คุณต้องการประเมินว่าปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคุณมากน้อยเพียงใด
- คุณกำลังเริ่มต้นสายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปลี่ยนจากธุรกิจที่เน้นการให้บริการเป็นธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร และมีความแตกต่างจากการวิเคราะห์ PEST อย่างไร?
การวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นเทคนิคการวิจัยตลาดที่มีชื่อเสียงอีกเทคนิคหนึ่ง มักใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ PEST เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยทางเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ SWOT ย่อมาจาก—จุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
ต่างจากการวิเคราะห์ PEST ที่เน้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจเพียงอย่างเดียว การวิเคราะห์ SWOT จะประเมินทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจ
นักกลยุทธ์ใช้การวิเคราะห์ PEST เป็นเครื่องมือในการทำแผนที่ความคิดเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและระบุภัยคุกคามและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องมีกรอบแนวคิดนี้ในขั้นตอนการระดมความคิดของธุรกิจ
ในทางกลับกันซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOTเป็นเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงกับโครงการมากขึ้น ซึ่งจะนำมาใช้หลังจากที่คุณได้สร้างแผนธุรกิจสำเร็จแล้ว ในขั้นตอนนี้ คุณต้องการระบุจุดแข็งภายในองค์กรเพื่อรับมือกับภัยคุกคามและจุดอ่อนภายนอก เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสจากปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ SWOT และ PEST จะได้ผลดีที่สุดเมื่อดำเนินการควบคู่กัน
วิธีการทำการวิเคราะห์ PEST
การทำการวิเคราะห์ PEST หรือ PESTLE ตั้งแต่เริ่มต้นนั้นใช้เวลามากและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก แทนที่จะทำเช่นนั้นClickUp's PESTLE Analysis Templateมีกรอบการทำงานที่ช่วยให้คุณเข้าใจและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของคุณ
ในขณะเดียวกัน การใช้เทมเพลตนี้ คุณได้ระบุโอกาสสำคัญในการเติบโตของรายได้
ประโยชน์ของการใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ PESTLE เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการของคุณคือ:
- แนวทางที่มีโครงสร้างในการรวบรวม จัดระเบียบ และตีความข้อมูล
- ช่วยสร้างกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง
- ใช้สถานะงานที่ปรับแต่งเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ' 'พักไว้' 'เปิดใหม่' เพื่อติดตามความคืบหน้าของปัจจัยภายนอกเฉพาะจนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นการวิจัย
- เลือกใช้คุณลักษณะที่แตกต่างกัน (ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) เพื่อประเมินแต่ละปัจจัย เช่น บันทึก ข้อพิจารณาด้านความเสี่ยง และเกรดสำหรับแต่ละประเทศ
- เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มได้ถึงหกคุณสมบัติเพื่อทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น
- เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาอื่น ๆ ClickUp มีมุมมองสามแบบสำหรับเทมเพลตการวิเคราะห์ PEST นี้ มุมมองที่มีให้คือมุมมองบอร์ด มุมมองรายการ และคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างง่าย
- แม่แบบการวิเคราะห์ PESTLE มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่สม่ำเสมอ เช่น การเพิ่มไทม์ไลน์และฟิลด์ที่กำหนดเอง และการส่งการแจ้งเตือน ป้ายกำกับ และฉลากเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมองเห็นข้อมูลได้
ตอนนี้ มาพูดถึงวิธีการใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำการวิเคราะห์ PEST(LE) ครั้งแรกของคุณกัน
ระบุแง่มุมของปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งควรพิจารณา
แต่ละปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายประการ หากคุณวิเคราะห์ทุกแง่มุมเหล่านี้เป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ PEST อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดกว่าคือการระบุแง่มุมสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องสูงกับธุรกิจของคุณสำหรับแต่ละปัจจัย
สมมติว่าคุณทำการวิเคราะห์ PEST ของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณควรขยายไปยังประเทศใหม่หรือไม่ สร้างเอกสารโครงการเพื่อระบุพื้นที่สำคัญทั้งหมดสำหรับแต่ละปัจจัยที่คุณต้องการมุ่งเป้าและปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
ปัจจัยทางการเมืองรวมถึงความเป็นไปได้ของความขัดแย้งกับประเทศอื่น การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง หรือกฎหมายพิเศษทางการเมืองสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศที่คุณควรทราบก่อนเริ่มโครงการ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ควรพิจารณาต่อไปคือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ยและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หากมีความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศ
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ รูปแบบการซื้อของผู้บริโภคหรือความชอบ และช่องว่างทางคุณค่าระหว่างรุ่นที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดเป้าหมาย
จัดหมวดหมู่เอกสารตามแท็ก เช่น ปัจจัยภายนอก PEST เพื่อให้เข้าถึงและค้นหาได้ง่าย เพิ่มทรัพยากรที่จำเป็น แนวทางปฏิบัติ และวิกิของบริษัทใน Workspace ของคุณ
เขียนโอกาสและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับแต่ละปัจจัย
เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลแล้ว ให้ระดมความคิดและระบุโอกาสและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้อง การจับคู่การวิเคราะห์ PEST กับการวิเคราะห์ SWOT ในขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณได้ประโยชน์
ตัวอย่างเช่น ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 แบรนด์อย่าง Slack ได้สังเกตเห็นโอกาสและภัยคุกคามดังต่อไปนี้:
|โอกาส
|ภัยคุกคาม
|การเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลเนื่องจากการล็อกดาวน์บ่อยครั้งและความนิยมของเทคโนโลยีแบบไร้สัมผัส
|เมื่อการระบาดใหญ่ผ่านพ้นไป การดำเนินงานในสถานที่จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีระยะไกลน้อยลง
ในขั้นตอนนี้ ให้ใช้ClickUp Whiteboardสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน นี่คือวิธีที่ Whiteboard เป็นผืนผ้าใบสร้างสรรค์สำหรับทีมของคุณ:
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มบันทึก, คิดค้นอย่างละเอียด, และแนะนำไอเดียใหม่
- เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นกิจกรรมได้รวดเร็วขึ้นโดยการสร้างงานใน ClickUp ที่ชัดเจนและมอบหมายให้สมาชิกทีมรับผิดชอบแต่ละงาน
- การเพิ่มรูปภาพและลิงก์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มบริบทให้กับแต่ละงาน
- หลุดพ้นจากกระบวนการทำงานที่อิงกับเอกสาร และคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการสร้างแนวคิดที่น่าสนใจทางสายตา เช่น แผนผังความคิด
- ความสามารถในการฝังของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเว็บ, เอกสาร, และการ์ดงานลงในกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้
ในขั้นตอนนี้ ClickUp AI จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการปล่อยสินค้าหรือสร้างเอกสารการวิเคราะห์ PEST สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ ด้วย ClickUp AI คุณสามารถดึงรายการที่ต้อง ดำเนินการจากบันทึกการประชุมและแชร์กับทีมสรุปความคิดเห็นในหัวข้อ และสร้างการอัปเดตโครงการสำหรับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เวลาวางแผนและดำเนินการ
จากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคทั้งหมด กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและกำหนดการดำเนินการเฉพาะสำหรับแต่ละเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่น ในกรณีการใช้งาน Slack ข้างต้น เป้าหมายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องบางส่วนอาจประกอบด้วย:
- เพิ่มฐานผู้ใช้ Slack ขึ้น 80% ในช่วงการระบาดของโรค
- การปรับเปลี่ยนจากเครื่องมือที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลักไปสู่เครื่องมือแบบผสมผสานเพื่อคงความสำคัญหลังยุคโควิด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น การดำเนินการที่เกี่ยวข้องจะเป็น:
- เพิ่มคุณสมบัติการทำงานทางไกลให้กับ Slack เช่น การโทรผ่านวิดีโอ, การจัดการโครงการในตัว, และการบันทึกหน้าจอ
- เพิ่มคุณสมบัติที่สร้างสรรค์และการผสานรวมใหม่เพื่อให้สถานที่ทำงานที่ดำเนินการในโหมดไฮบริดก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ควรเก็บแบบฟอร์มรายงานหลังการปฏิบัติงานไว้ใกล้มือเพื่อใช้ติดตามการดำเนินการเป็นครั้งคราวและประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บันทึกการวิเคราะห์ PEST ครั้งถัดไปของคุณด้วย ClickUp
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ PEST คือการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อให้ข้อมูลสามารถมองเห็นได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และจัดระเบียบการวิเคราะห์นี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ผู้จัดการโครงการและนักวิเคราะห์ธุรกิจใช้เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
เทมเพลตการวิเคราะห์ PESTLE ของ ClickUp ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจเข้าใจสภาพแวดล้อมปัจจุบันและภายนอกของธุรกิจ และหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตเกินความจำเป็น
เริ่มต้นด้วยการจัดทำรายการปัจจัยภายนอกทั้งหมดบน ClickUp Docs รวมถึงปัจจัยทางสังคม และแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อให้คุณควบคุมแนวคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากนี้ ให้ใช้เทมเพลตข้อเสนอคุณค่าของClickUp เพื่อสื่อสารข้อเสนอของคุณ ดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่ง และพัฒนาข้อเสนอคุณค่าเฉพาะตัวที่มุ่งเน้นลูกค้า (UVP)
สร้างงานสำหรับแต่ละปัจจัยและใช้ClickUp Goalsเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในการบรรลุเป้าหมายของคุณพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน
แปลงแผนเหล่านี้ให้เป็นการกระทำ แบ่งแต่ละรายการการกระทำออกเป็นงานย่อยหลายงาน และจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณในแดชบอร์ด ClickUpที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของการวิเคราะห์ PEST ของคุณด้วยกราฟเส้น กราฟวงกลม และกราฟแท่ง นอกจากนี้ยังสามารถประเมินความสามารถของทีมในการจัดการปริมาณงานได้อีกด้วย
สร้างการวิเคราะห์ PEST แรกของคุณและเชี่ยวชาญศิลปะการรวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย