10 แม่แบบข้อเสนอคุณค่าทางธุรกิจที่ดีที่สุด

คุณอาจมีสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดในตลาด แต่รายได้ของคุณจะไม่ทะยานขึ้นจนกว่าคุณจะรู้วิธีขายมัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนกับกลยุทธ์การขายหรือการตลาดของคุณ คุณต้องเริ่มต้นด้วยข้อเสนอคุณค่าที่น่าสนใจ
ข้อเสนอคุณค่า—หรือที่เรียกว่า ข้อความคุณค่า จุดขายที่โดดเด่น (USP) หรือข้อเสนอคุณค่าเฉพาะ (UVP)—คือ ข้อความที่กระชับซึ่งแสดงถึงคำมั่นสัญญาของคุณต่อลูกค้า คุณต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าคุณนำเสนออะไร และทำไมลูกค้าจึงควรเลือกแบรนด์ของคุณแทนที่จะเป็นคู่แข่ง
การสร้างจุดขายที่โดดเด่น (UVP) ที่แข็งแกร่งเป็นงานที่ท้าทายและมีเดิมพันสูง นั่นคือเหตุผลที่ นักการตลาดมืออาชีพพึ่งพา แม่แบบข้อเสนอคุณค่า เพื่อเริ่มต้น
ตั้งแต่การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการวิเคราะห์คู่แข่งและการทดสอบเทมเพลตเหล่านี้รองรับกระบวนการทั้งหมดในการสร้างข้อความคุณค่าของคุณ เราจะสำรวจ เทมเพลตข้อเสนอคุณค่าทางธุรกิจที่ดีที่สุด ในคู่มือนี้ที่จะช่วยให้คุณชนะใจลูกค้าได้!
อะไรคือแบบจำลองคุณค่า?
แม่แบบข้อเสนอคุณค่า ให้ กรอบการทำงานในการร่างข้อเสนอคุณค่าที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าและทีมภายในของคุณ คุณสามารถวางแผนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและระบุจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่แข็งแกร่งเพื่อ:
- สร้างและแปลงผู้มุ่งหวังให้มากขึ้น
- เพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้า
ข้อเสนอคุณค่าเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในความพยายามทางการตลาด การนำเสนอขายและแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อให้ข้อเสนอคุณค่ามีความน่าสนใจและโน้มน้าวใจ ต้องถูกสร้างขึ้นโดยสะท้อน สามองค์ประกอบสำคัญ:
- คุณตั้งใจจะแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าเป้าหมายของคุณ
- ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจะมอบประโยชน์อะไรบ้าง
- สิ่งที่แตกต่างของข้อเสนอของคุณจากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือนักพัฒนาเข้าใจจุดขายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของตนโดยสัญชาตญาณ แต่กลับประสบปัญหาในการถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายหรือทีมการตลาดเข้าใจ ผลลัพธ์คือพวกเขาไม่สามารถระบุความท้าทายและโอกาสสำคัญของผลิตภัณฑ์ได้และต้องเผชิญกับการล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ในที่สุด
แม่แบบข้อเสนอคุณค่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในบริษัท รวมถึงนักการตลาดและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังอาจสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีม Agileในการสร้างต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) ตามความคาดหวังของลูกค้า
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มข้อเสนอคุณค่าที่ดี?
เทมเพลตข้อเสนอคุณค่าที่มีประสิทธิภาพต้องนำเสนอสิ่งต่อไปนี้:
- โครงสร้างที่เรียบร้อย: แม่แบบ UVP ที่ดีที่สุดมีกรอบการทำงานที่ได้รับการทดสอบและตรวจสอบแล้วเพื่อรวบรวมข้อเสนอคุณค่าในเวลาอันรวดเร็ว มองหาส่วนที่เน้นเพื่อกำหนดแง่มุมต่างๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา
- ความหลากหลาย: แม่แบบควรปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ไปจนถึงโคมไฟ ควรอนุญาตให้ปรับแต่งสไตล์เพื่อให้เอกสารสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: การสร้างข้อเสนอคุณค่าที่มีผลกระทบมักต้องการข้อมูลเชิงลึกจากแผนกต่างๆ ดังนั้นควรมองหาเทมเพลตที่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
- การออกแบบที่เอื้อต่อการนำเสนอ: การออกแบบหลักของเทมเพลตควรช่วยให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณกระชับและสอดคล้องกับบริบท
- พื้นที่สำหรับภาพ: องค์ประกอบภาพทำให้ข้อเสนอคุณค่าดูน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณควรสามารถเพิ่มรูปภาพ แผนภูมิ สโลแกน คำรับรอง วิดีโอ หรืออินโฟกราฟิกเพื่อเสริมสร้างข้อความของคุณได้
10 แม่แบบข้อเสนอคุณค่าที่ควรใช้
เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตข้อเสนอคุณค่าที่ดีที่สุด 10 อันดับจากClickUp, Neos Chronos, Edit. org และ Slidesgo ซึ่งเป็นตัวเลือกที่คัดสรรมาอย่างดีพร้อมฟังก์ชันการทำงานมากที่สุด สำรวจสิ่งที่พวกเขานำเสนอและค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ!
1. แม่แบบข้อเสนอคุณค่าของ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอคุณค่าของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างข้อความคุณค่าที่น่าสนใจและมุ่งเน้นลูกค้าด้วยความชัดเจนและความมั่นใจ!
เอกสารแม่แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผนองค์ประกอบหลักของข้อเสนอคุณค่าของคุณ ตั้งแต่การระบุปัญหาของลูกค้าไปจนถึงการกำหนดประโยชน์และจุดเด่นของโซลูชันของคุณ ด้วยรูปแบบที่สะอาดและเป็นระบบ และคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน คุณสามารถ:
- เน้นงานของลูกค้า ปัญหา และความสำเร็จที่ได้รับ
- จัดคุณสมบัติของสินค้าให้สอดคล้องกับประโยชน์ที่ผู้ใช้ได้รับ
- จัดลำดับความสำคัญของข้อความสำคัญตามผลกระทบ
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเรียลไทม์
- ระบุช่องว่างในการตอบโจทย์ตลาดและการส่งมอบคุณค่า
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนที่สามารถแก้ไขได้เพื่อให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมกลยุทธ์ ไม่ว่าคุณจะกำลังตรวจสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของคุณอยู่ก็ตาม เทมเพลตนี้จะช่วยคุณแยกแยะและสื่อสารสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณค่าอย่างแท้จริง
2. แม่แบบ Canvas โมเดลธุรกิจ ClickUp
คุณกำลังประสบปัญหาในการเขียนข้อความคุณค่าให้เสร็จก่อนเปิดตัวธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่?เทมเพลต ClickUp Business Model Canvasอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อช่วยในการมองเห็นภาพรวมของโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ของคุณ!
เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่ได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญให้คุณเพื่อพัฒนาจุดขายที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (UVP) และกลยุทธ์การตลาด ส่วนต่างๆ ที่มีการใช้รหัสสีหลายสีช่วยให้สามารถดู ข้อเสนอคุณค่าของคุณและปัจจัยที่มีผลต่อมัน ได้ใน หน้าเดียว เช่น กลุ่มลูกค้าและทรัพยากรสำคัญ ใช้ประโยชน์จากรูปแบบการแสดงผลนี้เพื่อ:
- ระบุวัตถุประสงค์ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน
- ระบุปัจจัยการเติบโตและภัยคุกคามเฉพาะอุตสาหกรรม
- วาดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง
- สรุปทรัพยากรปัจจุบัน เช่น บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี
นี่คือเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด ClickUpพร้อมเครื่องมือแก้ไขที่สะดวก เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาหรือระดมความคิดกับทีมของคุณ เชิญพันธมิตรหลักของคุณมาร่วมกันและหารือเกี่ยวกับวิธีการกำหนดคุณค่าที่นำเสนอของคุณ
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ช่วยให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่ปรับแต่งได้ตามต้องการได้อย่างง่ายดาย ด้วยมุมมอง เริ่มต้นที่นี่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคู่มืออย่างแท้จริง
หากคุณเป็นมือใหม่ในการเขียนข้อความแสดงคุณค่า เราขอแนะนำให้ใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpเพื่อแบ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณตามประเภทของมูลค่าที่คุณมอบให้ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้จัดทำรายการ UVP ที่ทำกำไรได้มากที่สุดในClickUp Docsเพื่อระดมความคิดเพิ่มเติม
3. แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ClickUp
การกำหนดขอบเขตคุณค่าที่แม่นยำเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทำงานกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ การวางแผนภาพรวมที่ไม่ดีจะนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรอย่างเร่งรีบและดำเนินการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน มันช่วยให้คุณ ร่างข้อเสนอคุณค่าโดยอิงจาก สิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร, ปัญหาที่มันแก้ไข, ใครคือลูกค้าและคู่แข่งของคุณ,และเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ที่คุณควรมุ่งหมาย
กรอบการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนปฏิบัติการที่มีขั้นตอนละเอียดและลดการสูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุดได้ แม่แบบนี้มาพร้อมกับรายการสามรายการเพื่อการติดตามผลที่ราบรื่น:
- คุณสมบัติ
- ไทม์ไลน์
- ทีม
รายการคุณสมบัติ จัดกลุ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณและแสดงรายการงานที่เกี่ยวข้องตามสถานะ (เช่น เสร็จสมบูรณ์หรือกำลังดำเนินการ) คุณยังสามารถจัดเรียงตามแท็ก เช่น คุณสมบัติที่ใช้งานอยู่, ความสำคัญ, และความพยายาม
รายการไทม์ไลน์ จัดกลุ่มขั้นตอนของโครงการให้อยู่ในลำดับเวลา เพื่อให้ภาพรวมของฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามา ส่วน รายการทีม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในโครงการ โดยแบ่งตามบทบาทหน้าที่
4. แม่แบบการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และข้อความเสนอคุณค่าเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน—ทั้งสองแสดงถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและวิธีที่คุณต้องการให้ลูกค้าของคุณรับรู้ พึ่งพาแม่แบบการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณระบุจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ (USP) ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของคุณ
เทมเพลตนี้จะแนะนำคุณผ่าน เจ็ดช่องข้อมูลสำหรับการสื่อสารจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งของคุณ:
- วิสัยทัศน์
- ภารกิจ
- แถลงการณ์ตลาด
- คำขวัญ
- จุดเจ็บปวด
- จุดขาย
- การสร้างแบรนด์
เทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์มี รายการสิ่งที่ต้องทำในตัวเพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในฟิลด์ข้างต้นโดยไม่รบกวนตารางเวลาของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้สมาชิกทีมจากทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์นำเสนอว่าฟีเจอร์ที่เสนอสอดคล้องกับตลาดเป้าหมายและพันธกิจของบริษัทอย่างไร ในกรณีนี้ คุณสามารถเพิ่มงานในเทมเพลตตั้งค่าสถานะความสำคัญและกำหนดวันครบกำหนดแล้วมอบหมายงานนั้นให้กับพวกเขา
ความสวยงามของเทมเพลตงานนี้อยู่ที่ตัวเลือกในการ กำหนดความสัมพันธ์ของงาน เชื่อมโยงงานเพื่อให้แน่ใจว่างานหนึ่งจะไม่เริ่มจนกว่างานก่อนหน้าจะเสร็จสิ้น ซึ่งช่วยป้องกันการทับซ้อนและข้อความที่มีคุณค่าต่ำ
คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้ที่ด้านล่างของหน้าเพจเพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม. ให้เชื่อมโยงเอกสารกับเทมเพลตอื่น ๆ เพื่อให้การเปิดตัวสินค้าอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
5. แม่แบบคู่มือกลยุทธ์การขาย ClickUp
เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขาย ClickUpช่วยให้คุณสามารถสื่อสารคุณค่าของข้อเสนอของคุณในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อทีมขายของคุณ มีเอกสารคู่มือกลยุทธ์ในตัวพร้อมเคล็ดลับในการจัดทำกลยุทธ์การขายและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านส่วนต่าง ๆ เช่น วิสัยทัศน์ของบริษัท และ จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์. แม่แบบนี้เหมาะสำหรับการสร้างแผนการขายตาม:
- กลุ่มผู้ชมตามลักษณะประชากรศาสตร์, จิตวิทยา, และภูมิศาสตร์
- เป้าหมายรายได้ที่เป็นจริงซึ่งกำหนดโดยวงจรการขายเฉลี่ย,การ์ดคะแนนสมดุล, เป็นต้น
- ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
ทุกส่วนของเอกสารเต็มไปด้วยคำถามที่ช่วยให้คุณมีสมาธิ ตัวอย่างเช่น ในส่วนของ เป้าหมายรายได้ คุณจะนำทางโดยการตอบคำถามเกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยของคุณในช่วงห้าปีที่ผ่านมาหรือยอดขายประจำปี ในทำนองเดียวกัน ในส่วนของ ลูกค้าในอุดมคติ จะช่วยให้คุณระบุลักษณะของผู้ใช้โดยอธิบายถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp อื่น ๆ ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าของแผนงานการขายของคุณได้อย่างทันท่วงที
6. แม่แบบเมทริกซ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ClickUp
ความแข็งแกร่งของข้อเสนอคุณค่าขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการระบุว่าคุณสมบัติใดของผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการและเพราะเหตุใด คุณจะเพลิดเพลินกับแม่แบบ ClickUp Product Features Matrixหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดระเบียบจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ขั้นตอนแรกในการใช้เทมเพลตนี้คือการระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากที่สุดของคุณ จัดเรียงพวกมันออกเป็น ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ หรือสร้างหมวดหมู่ของคุณเองเพื่อสะท้อนลักษณะของผลิตภัณฑ์
ต่อไป ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนดขั้นตอนที่ทีมของคุณต้องดำเนินการ ระบุคุณสมบัติที่มีความสำคัญสูงและมีศักยภาพในการสร้างรายได้มากที่สุด พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดวันครบกำหนดสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถให้คะแนนคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 และเพิ่มบันทึกย่อ (เช่น ข้อเตือนใจหรือแนวทางปฏิบัติ) สำหรับทีมงานของคุณได้เช่นกัน ติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
หากคุณกำลังบริหารโครงการหลายโครงการ ให้ใช้เทมเพลตเพื่อจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณใหม่ให้กับโครงการที่มีผลกระทบสูงกว่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สองรายการที่คล้ายกัน และตัดสินใจว่าจะผลักดันอันใดต่อไป
7. แม่แบบเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่?แม่แบบเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ของ ClickUpสามารถเป็นประโยชน์ได้เนื่องจากให้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีสำหรับการจัดการขั้นตอนสำคัญก่อนวันเปิดตัว
ใช้เทมเพลตเพื่อกำหนดข้อเสนอคุณค่าที่กระชับและสอดคล้องกันสำหรับทีมข้ามสายงานของคุณ คุณสามารถร่างกระบวนการพัฒนาทั้งหมดภายในเอกสาร รวมถึงข้อกำหนด ข้อมูลย้อนกลับ และงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับการทำงานร่วมกัน
โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสร้างสรุปผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพผ่านส่วนต่างๆ ดังนี้:
- 2-Pager: เพื่อสรุปว่าผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างไร
- แผนการปล่อย: ช่วยแบ่งการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกเป็นระยะ ๆ และเน้นงานที่มีความสำคัญ
- ข้อกำหนดการใช้งาน: รองรับทีมออกแบบและพัฒนาที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่แต่ละฟีเจอร์ควรให้ประโยชน์แก่ผู้ซื้อ
- ภาคผนวก: ใช้ส่วนนี้เพื่อเพิ่มสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัว เช่น ลิงก์และเอกสาร
คุณสามารถสร้างส่วนเพิ่มเติมได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว. เทมเพลตมีโครงสร้างแบบกรอกข้อมูลให้ครบ, คุณจึงไม่มีปัญหาในการใช้งาน. ✏️
8. แคนวาสคุณค่าของคำโดย Neos Chronos
หากคุณกำลังมองหา เทมเพลต UVP แบบพื้นฐานที่ไม่มีลูกเล่นเพิ่มเติม Word Value Proposition Canvas โดย Neos Chronos คือสิ่งที่คุณต้องการ ☕
แคนวาสคุณค่าที่เน้นความเรียบง่ายของมันแบ่งออกเป็นสองส่วน: ผลิตภัณฑ์ และ ลูกค้า
ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีการแบ่งย่อยเป็นประโยชน์, ประสบการณ์, และคุณสมบัติเพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างละเอียด. ใช้ ส่วนของลูกค้า เพื่อจำกัดความต้องการ, ความกลัว, และความจำเป็นของผู้ซื้อเป้าหมายของคุณ. คุณยังมี ส่วนของสินค้าทดแทน เพื่อตรวจสอบคู่แข่งและวิธีที่พวกเขารับมือกับความคาดหวังของตลาด.
เทมเพลต มีคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใส่ในแต่ละส่วน แต่คุณอาจยังจำเป็นต้องปรึกษากับ ทีมผลิตภัณฑ์และการตลาดของคุณเพื่อเนื้อหาที่เหมาะสม
เทมเพลตนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในรูปแบบ Word (docx) ตราบใดที่คุณไม่ลบการระบุลิขสิทธิ์ของเทมเพลตนี้ออกไป เทมเพลตนี้มีรูปแบบสองหน้า
9. แม่แบบ Value Proposition Canvas โดย Edit. org
อาจไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย แต่แบบจำลอง Value Proposition Canvas โดย Edit. org อาจเพียงพอมากกว่าที่จะช่วยให้คุณระบุจุดแข็งของสินค้าของคุณและนำเสนอเป้าหมายลูกค้าได้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสไลด์เดียวที่แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- คุณค่าที่นำเสนอ
- กลุ่มลูกค้า
ส่วนข้อเสนอคุณค่า (Value Proposition) คือการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับพฤติกรรมการซื้อในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ ภายใต้หัวข้อ ผลิตภัณฑ์และบริการ คุณจะต้องเขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือระบุคุณสมบัติต่าง ๆ ส่วน ปัจจัยที่สร้างคุณค่า คือจุดขายหลักของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องนำเสนอ สุดท้าย ใช้ ปัจจัยที่ช่วยบรรเทาปัญหา เพื่อชี้แจงว่าข้อเสนอของคุณช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะของลูกค้าได้อย่างไร
ส่วนของกลุ่มลูกค้าถูกแบ่งออกเป็น กำไร, ปัญหา, และงานของลูกค้า. ส่วนเหล่านี้ช่วยคุณวางแผนมุมมองของลูกค้าในอุดมคติของคุณ. คุณสามารถสำรวจแรงจูงใจของพวกเขาในการลงทุนในสินค้าตามกำลังซื้อของพวกเขาและเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว.
คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตออนไลน์และแชร์บนเครือข่ายสังคมได้ ดาวน์โหลดเพื่อแก้ไขแบบออฟไลน์
10. แม่แบบอินโฟกราฟิกแคนวาสคุณค่าที่เสนอโดย Slidesgo
ต้องการสร้าง การนำเสนอที่เต็มไปด้วยข้อมูล ของข้อเสนอคุณค่าและกลยุทธ์การตลาดของคุณหรือไม่? แม่แบบอินโฟกราฟิก Value Proposition Canvas โดย Slidesgo คือสิ่งที่คุณต้องการ!
เทมเพลตนี้มี 31 สไลด์ พร้อมอินโฟกราฟิกสำเร็จรูปเพื่อแสดงภาพทุกแง่มุมที่นำไปสู่จุดขายที่โดดเด่นของคุณ ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ปัญหาที่ลูกค้าเผชิญ หรือต้นทุน
ตัวอย่างเช่น สไลด์ที่สองช่วยเชื่อมโยงระหว่างความท้าทายของลูกค้าและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เลือกหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสไลด์ตามผู้ชมที่คุณกำลังนำเสนอหรือข้อมูลตลาดที่คุณมีอยู่ในมือ
สไลด์ทั้งหมดสามารถแก้ไขได้ 100%. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างตั้งแต่ชุดสีไปจนถึงแบบอักษรและการออกแบบ. คุณยังสามารถปรับลำดับของสไลด์และลบกราฟิกที่ไม่จำเป็นเพื่อรักษาคอนเซปต์ให้เรียบง่าย.
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ในรูปแบบ PowerPoint หรือใช้แบบออนไลน์ใน Google Slides หรือ Keynote
แม่แบบข้อเสนอคุณค่า: บันไดสู่หัวใจของผู้ซื้อ
แม่แบบข้อเสนอคุณค่าที่เราได้พูดคุยกันนั้นล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ตลาดและเตรียมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้สำรวจคลังแม่แบบของ ClickUpเพื่อค้นหาแม่แบบที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การบัญชี หรือการจัดการโครงการ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนข้อความ UVP หรือเอกสารการตลาดของคุณ ลองใช้ClickUp AI. มันเป็นผู้ช่วยเขียนที่ยอดเยี่ยมที่สามารถช่วยคุณสร้างคำอธิบายสินค้า, สรุปโครงการ, รายงานสถานะ, และอื่น ๆ อีกมากมาย!