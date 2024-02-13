10 แม่แบบการจัดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ฟรีใน Word, PowerPoint และ ClickUp

ไม่ว่าสินค้าจะดีเพียงใด ก็ไม่สามารถเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับทุกคนได้. หน้าที่ของคุณคือการระบุผู้ซื้อเป้าหมาย และแสดงให้พวกเขาเห็นถึงประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากสิ่งที่คุณนำเสนอ.
พูดง่ายๆ คือ ความลับในการขายสินค้าของคุณอยู่ที่การวางตำแหน่งที่เหมาะสม กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการวาดภาพที่โดดเด่นของสิ่งที่คุณนำเสนอและกำหนดตำแหน่งที่มันจะอยู่ในใจของลูกค้าของคุณ
ยกตัวอย่างเช่น Rolex แบรนด์นี้ได้วางตำแหน่งตัวเองมาโดยตลอดว่าเป็นแบรนด์ที่มีเกียรติและหรูหรา ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ยังได้เชื่อมโยงตัวเองกับนักกีฬาที่มีชื่อเสียง เช่น Roger Federer เพื่อเน้นย้ำว่าเป็นแบรนด์สำหรับผู้ประสบความสำเร็จ
ด้วยการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทุกคนจึงมีความเข้าใจว่า Rolex คืออะไร—กลุ่มเป้าหมายที่เน้นความประณีต หรูหรา และมีระดับ ⌚
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดระดับโลกอย่าง Rolex เพื่อวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเหมาะสม—สิ่งที่คุณต้องมีคือแม่แบบการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เท่านั้น
เราจะพาคุณไปชม 10 เทมเพลตการจัดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ที่มีให้บริการในปัจจุบัน พวกมันมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้ซึ่งช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณได้อย่างถูกต้อง!
อะไรคือแบบแผนการวางตำแหน่งสินค้า
การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์คือกระบวนการ กำหนดว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะสมกับภูมิทัศน์ของตลาดอย่างไร และคุณต้องการให้ลูกค้ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์คู่แข่ง การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ใช้ ไปจนถึงการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์และคุณค่าโดยรวมที่นำเสนอ
แม่แบบข้อความกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์คือทางลัดที่ช่วยให้คุณหาตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณภายใต้ดวงดาว ⭐
พวกเขาให้พื้นฐานสำหรับ:
- การนำเสนอจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ของคุณ
- การระบุตลาดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- การพัฒนาการตลาดและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
- การระบุเป้าหมายของบริษัทคุณและคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ดี?
แม่แบบการจัดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เชิงปฏิบัติต้องมีลักษณะสำคัญบางประการ เช่น:
- โครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: แม่แบบควรมีส่วนที่เหมาะสมสำหรับอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, คุณค่า, กลุ่มเป้าหมาย, และเป้าหมาย รวมถึงการวิเคราะห์การแข่งขัน
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรอนุญาตให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างและให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแก่นแท้ของแบรนด์และเป้าหมายของบริษัทคุณในทุกความพยายามทางการตลาด คุณควรสามารถแก้ไข เพิ่ม หรือลบส่วนต่างๆ เพื่อปรับแต่งเทมเพลตให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ความหลากหลาย: โครงสร้างควรเหมาะสมสำหรับการวางโครงร่างผลิตภัณฑ์ทุกประเภท—ตั้งแต่ยาสีฟันไปจนถึงเครื่องประดับ—และสามารถกำหนดวิธีการจัดวางได้อย่างเหมาะสม สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย
- ตัวเลือกการร่วมมือ: ควรมีตัวเลือกเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, และการบันทึกข้อมูลเพื่อให้ทีมทั้งหมดอยู่ในความรับรู้และสามารถมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การตลาดอย่างเต็มที่
- ความสะดวกในการใช้งาน: ควรมีคำแนะนำที่ละเอียดและชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่ทีมภายในสามารถใช้งานได้ และข้อมูลใดที่ควรเพิ่มไว้ที่ใด (เช่น บุคลิกภาพของผู้ซื้อ, ตำแหน่งของแบรนด์, การวิเคราะห์คู่แข่งขัน, และข้อความที่แตกต่างอย่างชัดเจน)
10 แม่แบบการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้
เราได้ตรวจสอบเทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์หลายสิบรายการและคัดเลือก 10 อันดับแรกจากClickUp, Chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam และ SlideUpLift มาให้คุณแล้ว ใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณในแง่มุมที่ดีที่สุดและนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ✨
1. แม่แบบรายการตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp
การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายทีมตั้งแต่การจัดการ โครงการและการจัดการผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากแต่ละแผนกมีส่วนร่วมในแง่มุมที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์เดียวกัน จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความสับสนและความเข้าใจผิดขึ้นได้
โชคดีที่คุณสามารถรวบรวมทีมของคุณและรักษาความเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยเทมเพลตรายการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณและทุกคนในทีมเข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและระบุกลุ่มตลาดเป้าหมายได้
เทมเพลตนี้มี สามมุมมอง—จุดเริ่มต้นของคุณคือ มุมมองการประเมินตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ที่นี่คุณจะพบแบบฟอร์มที่มีฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์วันที่เปิดตัวเป้าหมาย คำอธิบายผลิตภัณฑ์ กลุ่มตลาด จุดเจ็บปวด และคุณค่าหรือจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ แน่นอนว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มเพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณได้โดยใช้ฟิลด์ที่มีอยู่หรือเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง
เมื่อทุกคนในทีมของคุณกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลที่ส่งมาจะปรากฏโดยอัตโนมัติใน มุมมองรายการสินค้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางตำแหน่งสินค้า มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะราย ตั้งลำดับความสำคัญ และจัดกลุ่มงานตามสถานะ เช่น กำลังวางแผน กำลังดำเนินการ และพักไว้
มุมมองนี้ยอดเยี่ยมมากสำหรับการจัดการกระบวนการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์หลายรายการพร้อมกัน!
มุมมองที่สาม (บอร์ด) คือ กระดานคัมบังที่เปลี่ยนสินค้าของคุณให้กลายเป็นบัตรงาน และให้คุณจัดเรียงตามสถานะของงานได้ การออกแบบแบบลากและวางทำให้การย้ายบัตรเป็นเรื่องง่ายมาก ?️
2. แม่แบบงานวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตงานการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ ClickUpมอบวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายทุกข้อในรายการตรวจสอบของเทมเพลตแล้ว คุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณและค้นหาตลาดเป้าหมายของคุณ✅
เทมเพลตนี้เป็น รายการสิ่งที่ต้องทำ ที่มีงานเริ่มต้นหกงานซึ่งเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่างๆ เช่น จุดเจ็บปวดของผู้ใช้ ข้อเสนอขายที่เป็นเอกลักษณ์ และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ คุณสามารถ ลบ แก้ไข หรือเพิ่มงานใหม่ ลงในรายการได้ มอบหมายสมาชิกในทีม ให้กับทุกงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบของตน
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือการ เพิ่มความสัมพันธ์ของงาน คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานหนึ่งจะไม่เริ่มต้นจนกว่างานอื่นจะเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะช่วยรักษาลำดับการทำงานที่เหมาะสมในทีมของคุณและกำหนดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถติดตามเวลา ภายในเทมเพลต กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า ของทุกงานทางด้านขวาของรายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อเสนอคุณค่าเฉพาะหรือกลยุทธ์ภูมิทัศน์ตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย
เนื่องจาก นี่คือ แม่แบบงาน คุณสามารถคัดลอกและแนบมันไปยังทุกผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังจัดการได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดเวลา
3. แม่แบบเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แผนนี้ควรครอบคลุมรายละเอียดทุกแง่มุม ตั้งแต่ข้อกำหนดทางฟังก์ชันไปจนถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
เอกสารแบบฟอร์มสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUpสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือสำหรับทุกทีมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในฐานะที่เป็นเทมเพลตเอกสาร ClickUp Docคุณสามารถจัดระเบียบและรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ในเอกสารเดียว เพิ่มหน้าได้ตามต้องการและใช้ความคิดเห็นเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือส่งข้อความถึงสมาชิกทีมเฉพาะเมื่อคุณต้องการข้อมูลจากพวกเขา
โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตนี้มีสี่ส่วนซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้เพื่อให้เหมาะกับสินค้าของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ:
- 2-Pager: อธิบายปัญหาและความท้าทายที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมุ่งแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จ
- ข้อกำหนดการทำงาน: กำหนดรายละเอียดของฟีเจอร์ต่าง ๆ และร่างภาพผู้ใช้ที่มีศักยภาพของผลิตภัณฑ์
- แผนการปล่อย: กำหนดขั้นตอนและเป้าหมายที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- ภาคผนวก: ประกอบด้วยเอกสาร ข้อมูล และงานวิจัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
4. แม่แบบราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp
การกำหนดราคาและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ต้องสอดคล้องกัน—คุณต้องคำนึงถึงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาดเมื่อกำหนดราคา ลองคิดดูว่าคุณกำลังขายช็อกโกแลต—มันสมเหตุสมผลที่จะตั้งราคาช็อกโกแลตนมธรรมดาให้ต่ำกว่าช็อกโกแลตที่มีอัลมอนด์ รสชาติแปลกใหม่ หรือทองคำเปลว ?
สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเมื่อคุณมีสินค้าหลากหลายประเภท โชคดีที่คุณมีเทมเพลตการกำหนดราคาสินค้าของ ClickUpที่พร้อมใช้งาน มันทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บข้อมูลสินค้าทั้งหมดของคุณ รวมถึงราคา เพื่อแสดงคุณค่าของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยเทมเพลตข้อความกำหนดตำแหน่งนี้ คุณสามารถ:
- ร่วมมือกับทีมของคุณและทดลองใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาที่แตกต่างกัน
- เปลี่ยนราคาได้อย่างง่ายดายตามสภาวะตลาดหรือคุณค่าเฉพาะของสินค้า
- ติดตามสินค้าคงคลังของคุณและจัดการสต็อก
- จัดเก็บข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือลูกค้าของคุณ
เริ่มต้นด้วยการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใน มุมมองผลิตภัณฑ์ตามหมวดหมู่ ให้รายละเอียดเช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ หน่วยสต็อก (SKU) แบรนด์ ประเภทผลิตภัณฑ์ สี และราคาต่อหน่วย ClickUp จะจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณตามหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง
เมื่อคุณกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว คุณจะได้เห็นภาพรวมของสินค้าทุกชิ้นที่มีในสต็อก และสามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
5. แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ClickUp
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทคุณหรือไม่? ถ้าใช่แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ ClickUpคือทางเลือกที่เหมาะสม มันมาพร้อมกับรายการสามรายการที่มีมุมมองต่างกันซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ได้ถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด ?️
รายการเริ่มต้นมีชื่อว่า "คุณสมบัติ" และเป็นที่ที่คุณจะจดบันทึกความสามารถที่คุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมี ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หมวดหมู่คุณสมบัติ, ความพยายาม, ผู้นำทีม, และวันที่ครบกำหนด เพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ต้องการ คุณสามารถป้อนคุณสมบัติด้วยตนเองหรือใช้ แบบฟอร์มการส่งคุณสมบัติ เพื่อให้ข้อมูลของคุณถูกเพิ่มลงในรายการโดยอัตโนมัติ ใช้มุมมองเช่น คุณสมบัติที่ใช้งานอยู่, ลำดับความสำคัญ, และตามความพยายามเพื่อกรองรายการของคุณและมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ
รายการที่สองคือ ไทม์ไลน์ ที่นี่ จุดสำคัญหลักของคุณคือกำหนดการสำหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ต่างๆ มีสองมุมมองที่จัดกลุ่มฟีเจอร์ตามสถานะของพวกเขา เทมเพลตมีตัวอย่างที่มีสองตัวเลือกสถานะ—กำลังดำเนินการ และต้องทำ แต่คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกอื่นๆ เช่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, รอการดำเนินการ, หรือเสร็จสิ้น
รายการที่สามคือ ทีม ซึ่งสงวนไว้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ รวมถึงแผนกที่พวกเขาสังกัด อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
ควรสังเกตว่าเทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพิ่มรายการใหม่ แก้ไขรายการที่มีอยู่ เปลี่ยนฟิลด์ที่กำหนดเอง และปรับมุมมองเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นจริงได้ ?
6. แม่แบบกรอบการวางตำแหน่งโดย Chasm
หากคุณกำลังมองหา เทมเพลตง่าย ๆ ที่สรุปกลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณ เฟรมเวิร์กการวางตำแหน่งโดย Chasm เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
เทมเพลตนี้อยู่ในรูปแบบตาราง มีสามคอลัมน์และแปดแถว งานของคุณคือกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในตารางและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแก้ไขเทมเพลตออนไลน์หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อทำงานแบบออฟไลน์
เริ่มต้นด้วยการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณและระบุปัญหาที่พวกเขาต้องการแก้ไข คุณควรรวม แรงจูงใจทางอารมณ์ ที่อาจทำให้ผู้คนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย ท้ายที่สุดแล้วอารมณ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า
ต่อไป, อธิบายว่าทำไมลูกค้าของคุณถึงซื้อสินค้าของคุณ และอธิบาย ว่าอะไรที่ทำให้สินค้าของคุณดีกว่าคู่แข่ง.
เมื่อคุณกรอกข้อมูลในตารางเสร็จแล้ว คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความโดดเด่น และวิธีใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านั้นเพื่อวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดได้อย่างเหมาะสม
7. แม่แบบกลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์ด้วยคำ โดย Template.net
เทมเพลตอื่น ๆ ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นเกี่ยวข้องกับสินค้า—แต่เทมเพลตนี้มุ่งเน้นไปที่แบรนด์ของคุณ. เทมเพลตกลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์ใน Word โดย Template.net เป็นเทมเพลตง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณระบุวัตถุประสงค์, วิสัยทัศน์, คุณค่า, และเป้าหมายของแบรนด์คุณ. คุณสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ Word หรือ Google Docs.
เทมเพลตนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก:
- การสื่อสารแบรนด์
- ภาพลักษณ์ของแบรนด์
- กลยุทธ์แบรนด์
ในส่วน การสื่อสารแบรนด์ คุณกำหนดคำขวัญและค่านิยมของแบรนด์ของคุณ เทมเพลตนี้มีตัวอย่างของบริษัทผลิตเครื่องดนตรีที่มีค่านิยมหลักคือคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม งานฝีมือที่ไร้ที่ติ และการบริการลูกค้า ทุกสิ่งที่บริษัททำควรสอดคล้องกับค่านิยมเหล่านี้ ?
ส่วนภาพลักษณ์ของแบรนด์ ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับโลโก้ของแบรนด์, แบบอักษร, และสีของแบรนด์, เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมกำลังทำงานด้วยภาพที่ถูกต้อง. มันทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับการสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์และปรับแต่งแคมเปญการตลาด.
กลยุทธ์แบรนด์ กำหนดเป้าหมายของแบรนด์ของคุณและระบุกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
8. แม่แบบอินโฟกราฟิกการจัดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดย Slidesgo
แทนที่เอกสารธรรมดาที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วย แผนภูมิและตารางที่สวยงามและน่าสนใจ ด้วย เทมเพลตอินโฟกราฟิกการจัดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ จาก Slidesgo!
เทมเพลต PowerPoint นี้มาพร้อมกับ 32 สไลด์ที่ครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ เช่น:
- โปรไฟล์และลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
- วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และสโลแกนของผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ความท้าทายที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถช่วยเอาชนะได้
- กลยุทธ์การกำหนดราคา
- การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
- กลยุทธ์การตลาด
เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละสไลด์แล้ว คุณจะได้แนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณสู่ตลาดและเน้นคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเทมเพลตนี้มีความละเอียดมาก จึงสามารถใช้ได้กับทีมต่างๆ ตั้งแต่การจัดการผลิตภัณฑ์และการออกแบบไปจนถึงการขายและการตลาด
ทุกสไลด์มีภาพประกอบ ที่ช่วยให้ข้อมูลที่นำเสนอเข้าใจง่ายขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของสไลด์และปรับแต่งลักษณะของสไลด์ได้ ตั้งแต่การปรับสีไปจนถึงการแก้ไขรูปแบบ
9. แม่แบบแผนที่การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ PowerPoint โดย Slideteam
เทมเพลตอินโฟกราฟิกการจัดตำแหน่งผลิตภัณฑ์แบบสไลด์โดย Slideteam เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ สร้างภาพแสดงที่เข้าใจง่ายว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
แม้ว่าดีไซน์อาจให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเทมเพลตแผนผังกระบวนการแต่แท้จริงแล้วมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไป โดยเน้นการระบุคุณลักษณะเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคุณกับคู่แข่งและสร้างตำแหน่งในตลาด
วิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายว่าเทมเพลตการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์นี้ทำงานอย่างไรคือผ่านตัวอย่าง สมมติว่าคุณต้องการเปิดตัวแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสื่อ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของแพลตฟอร์มของคุณ คุณต้องวิเคราะห์คู่แข่งรายใหญ่ที่สุด เช่น Spotify และ Tidal
คุณมีสี่ควอดแรนต์ที่คุณจะวางคู่แข่งของคุณตามค่าเฉพาะ ในกรณีนี้ ค่าแรกที่เราจะมุ่งเน้นคือราคา ในขณะที่อีกค่าหนึ่งคือจำนวนชื่อเรื่องในห้องสมุด ค่าต่ำและค่าสูงช่วยให้คุณกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของแต่ละบริษัทในควอดแรนต์ได้
เมื่อคุณทำเช่นนั้นแล้ว คุณจะได้แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มตลาดที่คุณสามารถเข้าไปเจาะและนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่สดชื่นได้
10. แม่แบบตารางเปรียบเทียบตำแหน่งแบรนด์ PowerPoint โดย SlideUpLift
แบรนด์ของคุณคือการสะท้อนของสินค้าของคุณ และวิธีที่คุณจะวางตำแหน่งแบรนด์นั้นมักถูกกำหนดโดยคุณภาพของสินค้าที่คุณมี คุณไม่สามารถอ้างว่าแบรนด์ของคุณหรูหราได้หากมันประกอบด้วยสินค้าที่ถูกและไม่มีคุณภาพ
แม่แบบตารางเปรียบเทียบตำแหน่งแบรนด์ PowerPoint โดย SlideUpLift ช่วยให้คุณนำเสนอผลิตภัณฑ์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ ตารางที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งมี 5 คอลัมน์ และ 5 แถว. แต่ละแถวแทนสินค้า และแต่ละคอลัมน์ระบุถึงแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งแบรนด์. งานของคุณคือการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับสินค้าทุกชิ้นในคอลเลกชันของคุณเพื่อเข้าใจว่ามันมีอะไรให้บนโต๊ะ.
นอกจากจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณแล้ว เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดและคิดค้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ได้อีกด้วย
แม่แบบการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์—รันเวย์ที่ราบรื่นสำหรับการทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างปลอดภัยของผลิตภัณฑ์คุณ
ทุกบริษัทต้องการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนในใจลูกค้าในทางที่ดี แต่เพื่อทำเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องอย่างแม่นยำและเข้าใจว่าอะไรทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณพิเศษ
แม่แบบการจัดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ช่วยให้คุณสามารถ (ในเชิงเปรียบเทียบ) แยกผลิตภัณฑ์ของคุณออกเป็นส่วนๆ และ เข้าใจรายละเอียดทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จ แม่แบบเหล่านี้ยังช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม กำหนดราคา และเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ! ?