13 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

53%ของนักการตลาดใช้เงินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของงบประมาณการตลาดไปกับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย แต่การลงทุนนั้นเปลี่ยนเป็นรายได้มากน้อยเพียงใด?
คุณอาจสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้มากมาย แต่หากพวกเขาไม่ได้รับการดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาก็จะไม่เข้าสู่กระบวนการขายของคุณ
แน่นอน ทีมการตลาดและทีมขายของคุณกำลังทำงานอย่างหนัก แต่หากไม่มีระบบการจัดการลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดระเบียบและติดตามความคืบหน้า คุณกำลังปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่ เครื่องมือการจัดการลีดที่เหมาะสมสามารถช่วยเปลี่ยนกระบวนการขายของคุณได้ มาดูเครื่องมือที่ช่วยจัดการทุกอย่างตั้งแต่การให้คะแนนลีดไปจนถึงการจัดการระบบท่อขายเพื่อเปลี่ยนผู้ซื้อที่มีศักยภาพให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี 📈
⏰ สรุป 60 วินาที
ค้นพบโซลูชันที่ดีที่สุดในการจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณและค้นหาทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณด้วยตัวเลือกยอดนิยมเหล่านี้:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
- HubSpot Sales Hub: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลีดอย่างไร้รอยต่อสำหรับทีมการตลาดและทีมขาย
- Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการช่วยเหลือด้วย AI
- Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นและปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ
- อินไซต์ลี: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบ CRM และการจัดการโครงการ
- Bitrix24: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและระบบ CRM แบบครบวงจร
- Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วย AI
- Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ครอบคลุมพร้อมการปรับแต่งขั้นสูง
- CRM วันจันทร์: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้
- Keap: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เน้นการอัตโนมัติ
- Zendesk Sell: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายที่ง่ายขึ้นพร้อมระบบอัตโนมัติ
- Apptivo: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่สามารถขยายได้พร้อมการผสานแอปอย่างครอบคลุม
- Creatio: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดและเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
คุณควรค้นหาอะไรในระบบจัดการลูกค้าเป้าหมาย?
ระบบการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการขายของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ระบบเหล่านี้ช่วยคุณจัดระเบียบ ติดตาม และดูแลลูกค้าเป้าหมาย ให้ทีมขายและทีมการตลาดของคุณมีความได้เปรียบที่ต้องการเพื่อปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหา:
- การติดตามลูกค้าเป้าหมาย: ค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามที่ให้การจับลูกค้าเป้าหมายอย่างราบรื่นจากหลายแหล่ง—อีเมล, แบบฟอร์มบนเว็บ, โซเชียลมีเดีย—และให้คุณติดตามทุกกิจกรรมที่ลูกค้าเป้าหมายทำผ่านกระบวนการขายของคุณ
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: เลือกใช้ระบบที่ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณตามระดับการมีส่วนร่วมและความพร้อมในการซื้อ เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด เพราะลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายไม่ได้มีคุณค่าเท่ากัน
- การจัดการท่อส่ง: เลือกซอฟต์แวร์ที่จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายเป็นขั้นตอนเพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ดีลดำเนินต่อไปได้ หากไม่มีมุมมองที่ชัดเจนของท่อส่งการขายของคุณ มันง่ายที่จะรู้สึกท่วมท้น
- เครื่องมืออัตโนมัติ: งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การติดตามผลทางอีเมลและการมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย ใช้เวลาอันมีค่าไปมาก มองหาซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อจัดการงานเหล่านี้แทนคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ ไม่ใช่การจัดการสเปรดชีต
- ตัวเลือกการผสานรวม: ลูกค้าเป้าหมายไม่ได้อยู่ในสุญญากาศ—พวกเขามาจากแคมเปญ, อีเมล, และเครื่องมือ CRM. ระบบการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดผสานรวมอย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่, ทำให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- การวิเคราะห์และรายงาน: เลือกใช้ระบบที่มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดที่ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล มอบอำนาจให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการลูกค้าและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
💭 สงสัยว่าการจัดการลูกค้าเป้าหมายสำคัญอย่างไร? การจัดการลูกค้าเป้าหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริง ช่วยให้การดูแลและพัฒนาลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันโอกาสที่สูญเสียไป และช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ปรับปรุงกระบวนการขายให้เหมาะสม และเพิ่มรายได้
ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุด 13 อันดับ
การค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการลูกค้าเป้าหมายระดับแนวหน้าควรช่วยให้กระบวนการทำงานของระบบ CRM ง่ายขึ้น, ปรับปรุงการร่วมมือ, และกระตุ้นยอดขาย
ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจระบบการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดบางระบบ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)
ClickUp สำหรับทีมขายเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการลีดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
ClickUp CRM
ClickUp CRMผสานการจัดการงาน เครื่องมือสื่อสาร และข้อมูลลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ทีมสร้างกระบวนการทำงาน กำหนดงาน ติดตามลูกค้า และติดตามผลอัตโนมัติได้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และแสดงผลแบบภาพช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
หนึ่งในเหตุผลที่ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายคือความยืดหยุ่นของมัน มันมอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้ใช้ เช่น แผงคัมบัง (Kanban Boards) และมุมมองรายการ (List Views) ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับกระบวนการขายได้ในรูปแบบที่มองเห็นได้
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsช่วยขจัดกระบวนการที่น่าเบื่อ เช่น การเปลี่ยนสถานะลูกค้าเป้าหมายและการจัดลำดับความสำคัญของเพื่อนร่วมทีม ระบบอัตโนมัติทำให้การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนย้ายลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการของคุณได้
คุณสามารถมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของฟันเนล, กระตุ้นการอัปเดตสถานะสำหรับกิจกรรมของลูกค้าเฉพาะ, และอื่น ๆ
แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลต CRMเพื่อช่วยให้กระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot, Gmail และ Slack เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าทีมกำลังทำอะไรอยู่และประสิทธิภาพของลีดเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาที่ชะลอขั้นตอนขายของคุณและจุดที่ควรปรับปรุงได้
คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดหลักของการจัดการลูกค้าเป้าหมาย (Lead Management North Star) เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (Customer Acquisition Cost - CAC) และระยะเวลาวงจรการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น
กล่าวคือ ClickUp สามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดการลูกค้าเป้าหมายและเครื่องมือจัดการประสิทธิภาพทีมได้ในเวลาเดียวกัน
เทมเพลต CRM ฝ่ายขาย ClickUp
ด้วยฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทรงพลังและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เทมเพลต CRM ฝ่ายขายของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมการขายและจัดการการสนทนากับลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลตนี้ ทีมของคุณสามารถ:
- เพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารกับลูกค้าและการดำเนินการติดตามผล
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในที่เดียว
- ระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ปิดการขาย และค้นพบข้อมูลเชิงลึกด้วยการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ในที่สุด ClickUp คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีระบบการจัดระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Formsที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ จัดระเบียบข้อมูลตามที่คุณต้องการ และสร้างงานโดยอัตโนมัติจากแบบฟอร์มที่มีแบรนด์ของคุณ
- สร้างและปรับแต่งระบบ CRM ของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ
- ร่วมมือกับทีมของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วยClickUp Chatและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การมอบหมายงาน และการอัปเดตสถานะ เพื่อประหยัดเวลา
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot, Gmail, Slack และ Zapier
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมและกิจกรรมการดูแลลูกค้าด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อตั้งค่าเส้นทางการขายและกระบวนการทำงานของคุณอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูง
- ฟังก์ชันการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัดสำหรับผู้ใช้มือถือ
- ตัวเลือกการอัตโนมัติอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
เมื่อพูดถึงการใช้ ClickUp สำหรับการขายและการจัดการโครงการผู้ใช้บน G2กล่าวว่า,
ClickUp มีตัวเลือกมากมายในการปรับแต่งการจัดการโครงการให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล มีตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย (เช่น รายการ แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง) ที่สามารถออกแบบได้อย่างยืดหยุ่นผ่านตัวกรองและแดชบอร์ด
ClickUp มีตัวเลือกมากมายในการปรับแต่งการจัดการโครงการให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล มีตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย (เช่น รายการ แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง) ที่สามารถออกแบบได้อย่างยืดหยุ่นผ่านตัวกรองและแดชบอร์ด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เริ่มต้นด้วยเทมเพลต CRMที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมและกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้การตั้งค่าเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ CRM ของคุณเป็นระเบียบ และช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
2. HubSpot Sales Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลีดที่ราบรื่นสำหรับทีมการตลาดและทีมขาย)
HubSpot Sales Hub เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณอย่างครบวงจร สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดและการบริการลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยชื่อเสียงด้านการออกแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมขายติดตามลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติการติดตามผล และจัดการกระบวนการขายได้อย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์การจัดการลีดฟรีของ HubSpot ทำให้ทีมขนาดเล็กสามารถเข้าถึงได้ ในขณะที่โซลูชันสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ให้ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Sales Hub
- จัดระเบียบและติดตามลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดของแบรนด์คุณด้วยระบบท่อและแดชบอร์ดแบบภาพ
- ทำให้การติดตาม, การแจ้งเตือน, และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
- เข้าถึงเครื่องมือการตลาดแบบบูรณาการ เช่น การติดตามอีเมล แบบฟอร์ม และแชทสด
- ใช้คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับ CRM ให้เข้ากับกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- กำหนดการประชุมและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าในที่เดียว
ข้อจำกัดของ HubSpot Sales Hub
- UX ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ยากต่อการเก็บข้อมูลและจัดระเบียบโครงการ
- อินเตอร์เฟซไม่ซับซ้อนเกินไปแต่ขาดความ intuitiveness โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ HubSpot Sales Hub
- ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Hub Professional: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Hub Enterprise: 150 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
HubSpot Sales Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ที่ใช้HubSpot CRM เพื่อจัดการวงจรชีวิตการสร้างความสนใจของลูกค้าทั้งหมดกล่าวว่า
เราสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการลูกค้าทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นไปอย่างง่ายดายด้วยระบบอีเมลและลำดับการส่งอัตโนมัติ พวกเขามีทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น พวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เสมอ
เราสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการลูกค้าทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้การจัดการการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นไปอย่างง่ายดายด้วยอีเมลและลำดับการส่งอัตโนมัติ พวกเขามีทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม ในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ พวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เสมอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ClickUp vs. HubSpot: ระบบ CRM ตัวไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด?เปรียบเทียบคุณสมบัติ, ราคา, และประโยชน์เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับทีมของคุณ.
3. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์และการช่วยเหลือด้วย AI)
Zoho CRM มอบมุมมองแบบ 360 องศาที่ครอบคลุมทุกด้านของกระบวนการขายให้กับธุรกิจ ผ่านการทำงานอัตโนมัติด้วยศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
การให้บริการแก่บริษัททุกขนาดช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ คาดการณ์ยอดขาย และเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ด้วยระบบเชื่อมต่อที่ราบรื่นและการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว Zoho CRM จึงเป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่สามารถขยายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานและจัดการลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
- มีส่วนร่วมกับลูกค้าใหม่แบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การเขียนอีเมล และการตรวจจับความผิดปกติ
- เข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการพยากรณ์ยอดขายและการติดตามประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปมากกว่า 1,000+ แอป รวมถึง Google Workspace
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับการปรับแต่งและการนำทางมีความชันสูง
- อาจต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่แน่ใจว่าจะจัดโครงสร้าง CRM ของคุณอย่างไร? ลองดูตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMเพื่อค้นพบกรณีการใช้งานจริงและวิธีการสร้างสรรค์ที่บริษัทต่างๆ ใช้ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปิดการขายได้เร็วขึ้น
4. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นและปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ)
Pipedrive เป็นระบบ CRM ที่มุ่งเน้นการขาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการลูกค้าเป้าหมายและดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแดชบอร์ดแบบ Kanban ที่เป็นที่รู้จัก มันช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมด ติดตามโอกาส และทำงานอัตโนมัติได้
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ Pipedrive ช่วยให้ธุรกิจปิดการขายได้เร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ CRMการขายได้อย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- สร้างภาพรวมของกระบวนการขายของคุณด้วยแดชบอร์ดสไตล์คัมบังที่สามารถปรับแต่งได้
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การติดตามผลและการมอบหมายงานให้กับลูกค้าใหม่
- รวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้าและข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ใช้เครื่องมือ AI สำหรับการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย
- ปรับแต่งฟิลด์และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีฟีเจอร์การรายงานขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับ CRM อื่นๆ
- การปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอาจต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ราคาของ Pipedrive
- แผนพื้นฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนขั้นสูง: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนพลังงาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: 79 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
Pipedrive ได้รับคำชื่นชมจากผู้ใช้ในเรื่องการจัดการการขายหนึ่งในผู้ใช้กล่าวว่า
Pipedrive ได้จัดโครงสร้างระบบ CRM ของพวกเขาอย่างประสบความสำเร็จโดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ซึ่งอาจไม่เชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน พวกเขาทำให้ระบบง่ายขึ้นโดยไม่ละทิ้งคุณสมบัติที่สำคัญ เราใช้ระบบทุกวันสำหรับการขายที่ง่ายไปจนถึงการประมูลและโครงการที่ซับซ้อน และ Pipedrive ให้การติดตามกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่การนำลูกค้าเข้ามาจนถึงการปิดการขาย
Pipedrive ได้จัดโครงสร้างระบบ CRM ของพวกเขาอย่างประสบความสำเร็จโดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ซึ่งอาจไม่เชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน พวกเขาทำให้ระบบง่ายขึ้นโดยไม่ละทิ้งคุณสมบัติที่สำคัญ เราใช้มันทุกวันสำหรับการขายที่ง่ายไปจนถึงการประมูลและโครงการที่ซับซ้อน และ Pipedrive ให้การติดตามกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่การนำลูกค้าเข้ามาจนถึงการปิดการขาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? ลูกค้าใหม่ที่ได้รับการติดตามภายใน5 นาทีมีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงถึงเก้าเท่า ดังนั้น คุณจึงควรลงทุนในซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าที่ช่วยให้แจ้งเตือนทันที เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
5. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับการรวม CRM และการจัดการโครงการ)
Insightly เป็นแพลตฟอร์ม CRM สมัยใหม่ที่รวมการขาย การตลาด และการจัดการโครงการไว้ในโซลูชันเดียว ช่วยให้ทีมสามารถรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า จัดการกระบวนการขาย และติดตามโครงการได้อย่างราบรื่น
ด้วยการผสานการทำงานที่ทรงพลังและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ Insightly ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Insightly
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับองค์กรของคุณ
- ติดตามกระบวนการขายและจัดการโอกาสด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- ผสานระบบ CRM เข้ากับการจัดการโครงการเพื่อดูแลกิจกรรมหลังการขาย
- ทำให้แคมเปญการตลาดเป็นอัตโนมัติด้วยการทดสอบ A/B และเทมเพลตอีเมล
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 500+ รายการโดยใช้แพลตฟอร์ม AppConnect ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Insightly
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับ CRM สมัยใหม่อื่น ๆ
- คุณลักษณะการรายงานอาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
การกำหนดราคาของ Insightly
- เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4.0/5.0 (รีวิว 650+ รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ AI เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด ค้นพบวิธีที่ AI เปลี่ยนแปลงการขายและการตลาดของคุณอย่างพลิกโฉม
6. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและระบบ CRM แบบครบวงจร)
Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มCRM และการจัดการโครงการที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เครื่องมือการทำงานร่วมกัน การจัดการงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
Bitrix24 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อรวมศูนย์การดำเนินงานและจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขนาดและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้รองรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- จัดการลูกค้าใหม่และลูกค้าที่น่าสนใจ ข้อตกลง ติดต่อ และบริษัทต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มเดียว
- ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติด้วยกฎ, ตัวกระตุ้น, และการอัตโนมัติของงาน
- เข้าถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการแชททีม, การโทรผ่านวิดีโอ, และการแชร์ไฟล์
- สร้างเว็บไซต์, ร้านค้าออนไลน์, และหน้า landing ภายในแพลตฟอร์ม
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- การสนับสนุนมีให้เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงสุดเท่านั้น และจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก
- ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ดูแลระบบระดับสูง
ราคา Bitrix24
- ฟรี
- พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 399 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (540+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (930+ รีวิว)
เป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันที่มีคุณภาพระดับองค์กร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากเหมือนแพลตฟอร์มอย่าง Jira, Confluence และ MS Teams ฉันชอบการทำงานร่วมกันเป็นพิเศษ รวมถึงตัวช่วยสร้างเว็บไซต์พร้อมเทมเพลตด้วย
เป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันที่มีคุณภาพระดับองค์กรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากเหมือนแพลตฟอร์มอย่าง Jira, Confluence และ MS Teams ฉันชอบการทำงานร่วมกันเป็นพิเศษ รวมถึงตัวช่วยสร้างนักพัฒนาเว็บไซต์ที่มีเทมเพลตให้เลือกใช้
🔍 คุณรู้หรือไม่? การตลาดเนื้อหาสร้างโอกาสในการขายได้มากกว่าการตลาดแบบดั้งเดิมถึงสามเท่า โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าถึง62%เริ่มต้นด้วยบล็อก กรณีศึกษา และเนื้อหาวิดีโอที่ปรับให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
7. Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วย AI)
Freshsales เป็นระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการลูกค้าเป้าหมาย ปรับปรุงกระบวนการขาย และเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้า
ด้วย Freddy AI, Freshsales มอบระบบอัตโนมัติขั้นสูง, ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้า, และการจัดลำดับความสำคัญของลีด, ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ. อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการทำงานผ่านช่องทางต่าง ๆช่วยเพิ่มผลผลิตทางการขายโดยรวมและมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- อัตโนมัติการจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, การให้คะแนน, และการติดตามผลด้วย Freddy AI
- จัดการดีลได้อย่างเป็นภาพด้วยระบบท่อแบบ Kanban ที่ปรับแต่งได้
- สื่อสารข้ามช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล, SMS, และ WhatsApp ในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้การให้คะแนนเจตนาเพื่อมุ่งเน้นที่ลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
- ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อด้วยการผสานการทำงานตามบริบท เช่น Slack
ข้อจำกัดของ Freshsales
- การตั้งค่าการกำหนดค่าที่มีจำนวนมากและกระจัดกระจายอาจทำให้ยากต่อการใช้งาน
- การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Freshsales อาจมีความท้าทายเนื่องจากโครงสร้าง API ที่ไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ Freshsales
- การเติบโต: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
8. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ครอบคลุมพร้อมการปรับแต่งขั้นสูง)
Salesforce เป็นแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย การตลาด และการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจทุกขนาด
Salesforce เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันภายนอกได้อย่างราบรื่น มอบความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจที่ต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง Salesforce มอบโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- จัดการบัญชี, ติดต่อ, ลูกค้าเป้าหมาย, และโอกาสทางธุรกิจในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดการและคาดการณ์ท่อส่ง
- ทำให้กระบวนการทำงานและการอนุมัติเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดและรายงานเพื่อข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Salesforce
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นเรื่องท้าทายในการใช้งานสำหรับผู้ใช้บางคน
- เครื่องมือแบบ Low-code บางครั้งอาจต้องการการเขียนโค้ดขั้นสูงสำหรับความต้องการที่ซับซ้อน
ราคา Salesforce
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร สวีท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 Sales: 500 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
เมื่อพูดถึง Salesforce Sales Cloud และการใช้งานผู้ใช้กล่าวว่า
มันช่วยให้ข้อมูลของคุณอยู่ในที่เดียวและมีความเข้ากันได้ดีเยี่ยมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ มากมายโดยตรง (ความสะดวกในการผสานรวม) นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดได้ตามความต้องการของคุณอีกด้วย
มันช่วยให้ข้อมูลของคุณอยู่ในที่เดียวและมีความเข้ากันได้ดีเยี่ยมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ มากมายโดยตรง (ความสะดวกในการผสานรวม) นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดได้ตามความต้องการของคุณอีกด้วย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามตัวชี้วัดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ เรียนรู้วิธีวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขายโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากตัวชี้วัดของกระบวนการขายเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและเพิ่มรายได้
9. วันจันทร์ CRM (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้)
Monday CRM ผสานความเรียบง่ายเข้ากับเครื่องมือทรงพลังเพื่อช่วยให้ทีมบริหารจัดการวงจรการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับแต่งแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแอปมากกว่า 500 รายการ ช่วยเร่งการปิดดีลและยกระดับการทำงานร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การทำนายยอดขาย หรือการติดต่อลูกค้า Monday CRM มอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM ในวันจันทร์
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการขาย รวมถึงการจัดสรรผู้ติดต่อและการแจ้งเตือนการติดตามผล
- ใช้เครื่องมือ AI สำหรับการสร้างอีเมล, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และการสกัดข้อมูล
- ติดตามประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 500 รายการเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ CRM วันจันทร์
- เวอร์ชันที่สอดคล้องกับ HIPAA มีการจำกัดการเข้าถึงการผสานรวมกับบุคคลที่สามหลายรายการ
- การจัดการและติดตามหน่วยงานต่างๆ ในหลายพื้นที่อาจเป็นเรื่องท้าทายในบางครั้ง
ราคา CRM วันจันทร์
- พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว CRM
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
10. Keap (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เน้นการอัตโนมัติ)
Keap เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด เครื่องมืออัตโนมัติของแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาด ทีมขาย และทีมบริการลูกค้า ช่วยให้บริษัทต่างๆ เติบโตได้เร็วขึ้นด้วยการกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวางของแพลตฟอร์ม, เทมเพลตที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว, และการเชื่อมต่อทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง "เมื่อ-แล้ว"
- จัดการกระบวนการขายด้วยมุมมองที่ครบถ้วนและติดตามได้ง่าย
- ใช้การตลาดผ่านอีเมลและแคมเปญข้อความเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันทางธุรกิจยอดนิยม
- ใช้เทมเพลตอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานเพื่อการนำไปใช้ที่รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Keap
- อีเมลระบบไม่ได้ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเก็บไว้ที่อื่น
- เครื่องมือสร้างอีเมลไม่มีตัวเลือกในการส่งอีเมลที่เป็นข้อความธรรมดาเท่านั้น
ราคา Keap
- แผนโปร: 299 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
เมื่อพูดถึงคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ Keapผู้ใช้กล่าวว่า
Keap มอบผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและพลวัตซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากการตลาดอัตโนมัติเพื่อลดงานที่กินเวลามากที่เราทุกคนมี ในฐานะที่เคยเป็นผู้รวมระบบที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดหลายปี ฉันพบว่า Keap มีความสมดุลระหว่างพลังทางเทคนิคและความง่ายในการใช้งานอย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีหลายเวอร์ชันให้เลือกซึ่งมีเวอร์ชันที่เหมาะกับการเติบโตของธุรกิจของคุณ
Keap มอบผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและพลวัตซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากการตลาดอัตโนมัติเพื่อลดงานที่กินเวลามากซึ่งเราทุกคนมี ในฐานะที่เคยเป็นผู้รวมระบบและมีประสบการณ์ด้านการตลาดมาหลายปี ฉันพบว่า Keap มีความสมดุลระหว่างพลังทางเทคนิคและความง่ายในการใช้งานอย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีหลายเวอร์ชันให้เลือกซึ่งมีเวอร์ชันที่เหมาะกับการเติบโตของธุรกิจของคุณ
🚀 เคล็ดลับพิเศษ: การมีระบบงานขายที่เป็นโครงสร้างชัดเจนช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและมีสมาธิใช้เทมเพลตระบบงานขายเพื่อมองเห็นทุกขั้นตอนของวงจรการขายของคุณ ระบุจุดติดขัด และเร่งการปิดการขาย
11. Zendesk Sell (เหมาะสำหรับการจัดการการขายที่ง่ายขึ้นพร้อมระบบอัตโนมัติ)
Zendesk Sell เป็นระบบ CRM สำหรับการขายที่ทันสมัย สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้การมองเห็นในกระบวนการขายอย่างครบถ้วน และทำให้การจัดการดีลเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติการอัตโนมัติ และการผสานรวมที่ราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทีมขายในการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือสร้างโอกาสทางการขาย การติดตามกิจกรรม และการวิเคราะห์ Zendesk Sell ช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างเป็นระบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- จัดการลูกค้าเป้าหมายใหม่และที่น่าสนใจ, ติดต่อ, และดีลในหนึ่งระบบท่อที่สามารถปรับแต่งได้
- อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นการจัดสรรผู้ติดต่อและการติดตามกิจกรรม
- คาดการณ์และวิเคราะห์ผลการขายด้วยรายงานขั้นสูง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ และใช้ API เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
- แอปพลิเคชันมือถือพร้อมระบบระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และการใช้งานแบบออฟไลน์สำหรับการขายขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- ฟีเจอร์การค้นหาไม่สามารถค้นหาข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีข้อจำกัด
- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จำกัดสามารถแก้ไขงานของผู้อื่นได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน
- ฟีเจอร์การรวมสำหรับลูกค้าเป้าหมาย, รายชื่อติดต่อ, และดีลสร้างฟิลด์ซ้ำมากเกินไป
ราคา Zendesk Sell
- ทีมขาย: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขายการเติบโต: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขายแบบมืออาชีพ: 115 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ขายสำหรับองค์กร: $169/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (480+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
12. Apptivo (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ปรับขนาดได้พร้อมการผสานรวมแอปอย่างกว้างขวาง)
Apptivo นำเสนอชุดเครื่องมือ CRM ที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจทุกขนาด ด้วยชื่อเสียงด้านความคุ้มค่าและความยืดหยุ่น Apptivo ผสานกระบวนการขาย การตลาด และการจัดการลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามที่หลากหลาย ช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
คุณสมบัติเด่นของ Apptivo
- จัดการลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อ, และโอกาสทางธุรกิจด้วยระบบท่อที่สามารถปรับแต่งได้
- ทำให้กระบวนการทำงาน การสื่อสาร และงานประจำเป็นอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานรวมกับเครื่องมือและบริการยอดนิยมเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่น
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การอัตโนมัติการขายที่มีอยู่ในระบบ เช่น การจัดลำดับอีเมลและการแจ้งเตือน
- ใช้เครื่องมือทางการตลาด เช่น การติดตามอีเมล แคมเปญการตลาด และการจัดการการแนะนำ
ข้อจำกัดของ Apptivo
- การสร้างมุมมองที่กำหนดเองไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้และอาจใช้เวลานาน
- ไม่สามารถแก้ไขมุมมองที่มีอยู่ได้ ผู้ใช้ต้องสร้างมุมมองใหม่ทั้งหมด
ราคาของ Apptivo
- ไลท์: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Apptivo
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
เมื่อพูดถึงความสามารถในการจัดการโครงการขายของ Apptivoผู้ใช้บน G2กล่าวถึง
รวมศูนย์และจัดการข้อมูลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ, แคมเปญอีเมล – จัดการแคมเปญตั้งแต่ต้นจนจบ, การจัดซื้อจัดจ้าง, CRM – ปรับกระบวนการขายและการตลาดให้สอดคล้องกัน.
รวมศูนย์และจัดการข้อมูลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ, แคมเปญอีเมล – จัดการแคมเปญตั้งแต่ต้นจนจบ, การจัดซื้อจัดจ้าง, CRM – ปรับกระบวนการขายและการตลาดให้สอดคล้องกัน.
🚀 เคล็ดลับพิเศษ: การมีระบบงานขายที่มีโครงสร้างชัดเจนช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและมีสมาธิใช้เทมเพลตแผนงานขายเพื่อมองเห็นทุกขั้นตอนของวงจรการขาย ระบุจุดติดขัด และเร่งปิดการขายให้เร็วขึ้น
13. Creatio (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและกระบวนการทำงานที่ราบรื่น)
Creatio เป็นแพลตฟอร์ม CRM และระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ AI โดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการนำโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมาใช้
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือทางภาษาธรรมชาติและเครื่องมือทางภาพได้ ซึ่งทำให้การอัตโนมัติกระบวนการต่าง ๆ ในด้านการตลาด, การขาย, และการให้บริการกลายเป็นเรื่องง่าย
ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม Creatio จึงเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- สร้างและทำงานอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์โดยใช้เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและนักออกแบบภาพ
- ผสานรวมกับบริการ API และแพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่น
- สร้างแดชบอร์ดด้วยส่วนประกอบในตัวสำหรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- จัดการการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยระบบ CRM ที่สมบูรณ์และมุมมองแบบ 360 องศา
- ปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับกว่า 20 อุตสาหกรรมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Creatio
- แอปพลิเคชันที่ซับซ้อนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการโปรโมตระหว่างสภาพแวดล้อม
ราคาของ Creatio
- การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 55 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
เครื่องมือการจัดการลูกค้าเป้าหมายอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา
นี่คือเครื่องมือบางอย่างที่ไม่ได้ติดอันดับ 13 อันดับแรก แต่ยังคงคุ้มค่าที่จะพิจารณาและประเมิน:
- Nutshell CRM: แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย รวมการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการตลาดผ่านอีเมลไว้ในที่เดียว
- LeadSquared: เครื่องมือครบวงจรสำหรับการจับข้อมูล, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการดูแลลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก
- SharpSpring: ระบบ CRM ที่เน้นการตลาด พร้อมระบบอัตโนมัติและการติดตามลูกค้าเป้าหมายในตัว
กำหนดอนาคตการขายของคุณใหม่ด้วยการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
อนาคตของการจัดการลูกค้าเป้าหมายอยู่ที่การผสานรวมระบบอัตโนมัติ การปรับแต่งให้เหมาะสม และการทำงานร่วมกัน ด้วยเครื่องมือการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสม ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการขายได้
กุญแจสำคัญไม่ได้อยู่แค่การรวบรวมรายชื่อลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น แต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในบรรดาโซลูชันที่มีอยู่ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตาม พัฒนา และปิดการขายลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือองค์กรที่กำลังขยายตัว คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้และแดชบอร์ดแบบไดนามิกของ ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณได้
เริ่มต้นการเดินทางสู่กระบวนการขายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นกับ ClickUp วันนี้