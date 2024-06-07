วิธีใช้ AI เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายเส้นทางการขายของคุณ

คุณรู้สึกว่าทีมขายของคุณกำลังยุ่งอยู่กับการไล่ตามลูกค้าเป้าหมายแทนที่จะปิดการขายหรือไม่? นี่อาจเป็นสัญญาณของแคมเปญการตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ—โดยเฉพาะกิจกรรมการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ดี
น่าเสียดายที่ไม่มีผู้กระทำผิดที่นี่ ด้วยการแข่งขันอย่างดุเดือดของธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างลูกค้าเป้าหมายออนไลน์ ทำให้6 ใน 10 ของนักการตลาดมองว่าการสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นส่วนที่ยากที่สุดในงานของพวกเขา
แน่นอน คุณสามารถช่วยพวกเขาผ่อนคลายได้ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสม นอกจากนี้ การปรับความสอดคล้องระหว่างทีมขายและการตลาด รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ก็สามารถช่วยแก้ไขช่องว่างนี้ได้ แต่คุณจะทำอย่างไรเพื่อรักษาการไหลเข้าของลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง?
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามาสัมผัสแม้กระทั่งส่วนนี้ของการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงประเด็นนี้ ลองมาดูกันว่าคุณสามารถใช้ AI ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและทำให้ธุรกิจของคุณมีกำไรได้อย่างไร!
การเข้าใจ AI สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
การสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ขององค์กร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นขั้นตอนแรกสู่การมีช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่ทำกำไรได้ การใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและรอบคอบ เนื่องจากมีข้อดีดังนี้:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: การอัตโนมัติงานประจำและงานที่ทำซ้ำ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย และการให้คะแนน ช่วยให้ทีมการตลาดและการขายมีเวลาไปมุ่งเน้นที่งานที่ซับซ้อนหรือมีมูลค่าสูงกว่า เช่น การดูแลลูกค้าเป้าหมายหรือการปิดการขาย
- พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง: แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตอบคำถามพื้นฐาน รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย และคัดกรองลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าที่มีศักยภาพหลุดลอยไป
- การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากช่วยเน้นย้ำถึงแนวโน้มและรูปแบบที่อาจบ่งชี้ถึงเจตนาที่ชัดเจนหรือสัญญาณการซื้อ
- เนื้อหาที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม: การสร้างเนื้อหาแบบไดนามิกที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายโดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต พฤติกรรมออนไลน์ ความต้องการเฉพาะ หรือความท้าทาย สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
- การเดินทางของลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล: AI สามารถปรับแต่งการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่หน้าแรกที่ติดต่อครั้งแรกไปจนถึงข้อความทางการตลาดที่นำไปสู่การซื้อ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ลูกค้าเป้าหมายที่ดีขึ้น: การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์โดยเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วย AI วิเคราะห์พฤติกรรมในอดีตเพื่อทำนายการกระทำและความตั้งใจในอนาคต ซึ่งช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากขึ้น
- ความคุ้มค่า: สืบเนื่องมาจากประโยชน์อื่น ๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติ การปรับขนาดที่สูง การปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้า การเพิ่มรายได้ และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล—AI สามารถปรับปรุงความคุ้มค่าของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
อย่างชัดเจน แคมเปญการสร้างลูกค้าเป้าหมายสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม คุณจะดำเนินการนำ AI มาใช้ได้อย่างไร? มาดูกัน
วิธีใช้ AI สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
เมื่อคุณเข้าใจถึงพลังและความสามารถของซอฟต์แวร์สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย AI แล้ว มาดูกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณกัน
การสร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICPs)
โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICPs) จะช่วยสร้างภาพที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวาของลูกค้าที่สมบูรณ์แบบของคุณ เมื่อคุณสามารถปรับแต่งรูปแบบนี้ได้สำเร็จ การค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพก็จะง่ายขึ้น
ด้วย AI อยู่เคียงข้างคุณ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้เพื่อสร้าง ICP ของคุณ (และบางครั้งอาจมีมากกว่าหนึ่ง!) จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ไปจนถึงข้อมูล CRM—เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อสร้าง ICP ที่ละเอียดได้ พวกมันจะ กำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณผ่านพารามิเตอร์ที่หลากหลาย—ข้อมูลประชากร, ข้อมูลภูมิศาสตร์, ข้อมูลจิตวิทยา, และข้อมูลพฤติกรรม โปรไฟล์สุดท้ายที่รวมกันจะเป็นแผนแม่บทที่นำทางทีมการตลาดและทีมขายของคุณ
ตัวอย่างเช่น การใช้ AI ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจอาจเผยให้เห็นว่าลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดของคุณคือ CFO ในสตาร์ทอัพที่ใช้ SaaS ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ Bay Area คุณอาจค้นพบปัจจัยร่วม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การเยี่ยมชมหน้าแสดงราคา ฯลฯ ซึ่งบ่งบอกถึงเจตนาได้อีกด้วย
การให้คะแนนและการคัดเลือก
ไม่ใช่ทุกโอกาสทางธุรกิจจะมีความสำคัญเท่ากัน บางโอกาสเป็นเหมือนผลไม้ที่สุกงอมและพร้อมเก็บเกี่ยว ในขณะที่บางโอกาสอาจทำให้ทีมขายต้องพยายามอย่างหนักแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ
ด้วยเหตุนี้ การสร้างลูกค้าเป้าหมายจึงต้องใช้วิธีการที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจน เพราะท้ายที่สุดแล้ว คุณต้องการใช้เวลา เงิน ความพยายาม และทรัพยากรของคุณไปกับลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากกว่า
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายจะกำหนดค่าตัวเลขให้กับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย เพื่อแสดงถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริง คะแนนนี้ช่วยให้ทีมการตลาดและทีมขายของคุณมุ่งเน้นและจัดลำดับความสำคัญของความพยายามได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI ทำให้การคำนวณนี้มีความเป็นธรรมชาติและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น คุณสามารถ วัดเจตนาการซื้อ ได้จากพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น การเข้าชมหน้าเฉพาะ เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ การดาวน์โหลดเนื้อหา ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่เยี่ยมชมหน้าสินค้าเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที และดาวน์โหลดคู่มือราคา มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากกว่าผู้ที่เพียงแค่ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว ดังนั้น ลูกค้าประเภทแรกจึงมีคะแนนลูกค้าสูงกว่า
ค้นพบโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่ถูกค้นพบ
ด้วยการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย AI คุณสามารถค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ
เราได้พูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับวิธีที่เครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย AI วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม (โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) ด้วยการขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณ คุณสามารถค้นพบขุมทรัพย์ของลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งยังไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณมาก่อน แต่แสดง สัญญาณการซื้อที่ชัดเจน ผ่านพฤติกรรมออนไลน์ของพวกเขา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งสร้างโอกาสทางการขายที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือกลุ่มตลาดใหม่ทั้งหมด AI สามารถเป็นทั้งตาและหูของคุณได้!
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าธุรกิจของคุณให้บริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์การตลาดบนโซเชียลมีเดียสำหรับภาคส่วนสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย AI ตรวจพบผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่บริษัทสตาร์ทอัพด้านประกันภัยซึ่งมักจะเผยแพร่ แบ่งปัน หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์บน LinkedIn เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติทางการตลาด บุคคลนี้และเครือข่ายของพวกเขาอาจเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพจากความสนใจ พฤติกรรมออนไลน์ และโปรไฟล์ของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้จักแบรนด์ของคุณก็ตาม
ขับเคลื่อนแชทบอทเพื่อการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
แชทบอทเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลัง
แชทบอทที่ใช้เทคโนโลยี AI สามารถ เก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ตอบคำถามพื้นฐานหรือคำถามที่พบบ่อย คัดกรองหรือให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และแม้กระทั่งนัดหมายการปรึกษาหารือ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ การถ่ายโอนงานเหล่านี้ในกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายช่วยให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการสร้างสัมพันธ์ได้มากขึ้น
สังเกตไหมว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแชทบอทที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมหน้าแรกของพวกเขา? ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเลือกจากเมนูตัวเลือกประเภทความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการได้
อีกทางเลือกหนึ่งคือมีตัวเลือกในลักษณะของ 'ไม่ขอบคุณ ฉันแค่ดูเท่านั้น' ลองนึกภาพว่ามีคนเลือกตัวเลือกนี้เทียบกับคนที่นัดหมายการนัดหมาย แน่นอนว่าพวกเขาจะตกอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น แชทบอทแบบโต้ตอบสามารถทำให้ประสบการณ์บนเว็บไซต์น่าสนใจมากกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามากขึ้น
กรณีศึกษา:
Bella Santeเป็นธุรกิจเมดสปาตั้งอยู่ในเมืองเล็กซิงตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ พวกเขาตัดสินใจปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าให้ทันสมัย (เปลี่ยนจากรูปแบบศูนย์บริการทางโทรศัพท์) และนำแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI จาก Tidio มาใช้บนเว็บไซต์ของพวกเขา ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากการใช้งาน แชทบอท AI สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ถึง 75% เหลือเพียง 25% เท่านั้นที่ต้องส่งต่อให้เจ้าหน้าที่แชทมนุษย์ แชทบอทยังช่วยรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยธุรกิจสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ได้ถึง 450 รายภายในหกเดือนแรกหลังการใช้งาน เนื่องจากแชทบอทให้กรอกแบบสอบถามก่อนเริ่มสนทนา ลูกค้าเป้าหมายจึงมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการสูง จากนั้นทีมขายสามารถดูแลและเปลี่ยนให้เป็นลูกค้าได้ต่อไป
การสร้างข้อความติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
แคมเปญการตลาดทั่วไปและการส่งข้อความแบบกระจายข้อมูลควรเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้วในตอนนี้ ใช้AI ในการเขียนอีเมลการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความสนใจ ความชอบ และข้อมูลของแต่ละลูกค้าเป้าหมาย การพิจารณาเล็กน้อยแต่สำคัญนี้ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินแคมเปญการตลาดทางอีเมลดังกล่าว ให้เชื่อมต่อแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่ใช้ AI เข้ากับระบบ CRM ของคุณ แพลตฟอร์มจะวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและแนะนำหัวเรื่องอีเมล เนื้อหาอีเมล และข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล คุณยังสามารถ ฝังองค์ประกอบแบบไดนามิก ลงในอีเมลของคุณ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและความท้าทายเฉพาะของลูกค้าเป้าหมาย วิธีการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเช่นนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าจริง
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งอีเมลติดตามผลไปยังลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่งดาวน์โหลดคู่มือราคาของคุณได้ ปรับแต่งใบเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา (หากคุณมีข้อมูล) หรือเสนอส่วนลดเพื่อรักษาความสนใจของลูกค้าเป้าหมายไว้
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainเพื่อร่างอีเมลที่มีประสิทธิภาพภายในไม่กี่วินาที!
การจัดลำดับความสำคัญและการมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าเป้าหมาย
เราได้เห็นแล้วว่าแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถแบ่งกลุ่มและมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วย AI นั้นไปไกลกว่าแชทบอท พวกมันใช้ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เพื่อตรวจสอบการโต้ตอบในอดีต ข้อมูลลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตได้ จากนั้น จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้จะถูกผลักดันไปยังส่วนบนของเครื่องมือขายเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วย AI อาจค้นพบว่าลูกค้าเป้าหมายที่มีคะแนน 80 ขึ้นไปมีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าภายใน 30 วันแรกถึง 70% จากข้อมูลนี้ ทีมขายจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป้าหมายที่ตรงตามเกณฑ์นี้เป็นพิเศษ และด้วยกลยุทธ์การตลาดที่เน้นกลุ่มเป้าหมายสูง ผสานกับการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล คุณอาจพบว่าวิธีนี้ช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจซื้อและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้อย่างรวดเร็ว!
การอัตโนมัติแคมเปญการดูแลลูกค้าเป้าหมาย
เครื่องมือ AI สามารถมีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ ที่จริงแล้ว พวกมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในการรักษาจังหวะการสื่อสารที่สม่ำเสมอและระดับการ ปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับที่ละเอียด อย่างกว้างขวาง
การผสานรวมเครื่องมือเขียนด้วย AI ระบบการตลาดอัตโนมัติ และ CRM สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำงานอัตโนมัตินี้ คุณจะได้รับกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งส่วนและรายการของตัวกระตุ้นเพื่อ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพมากที่สุด ในหลายวิธี เมื่อกลุ่มเป้าหมายดำเนินการบางอย่าง เครื่องมือเขียนด้วย AI จะเริ่มทำงานในการสร้างข้อความที่น่าสนใจ ซึ่งแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติจะส่งมอบ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์!
ยกตัวอย่างเช่น มีคนกำลังดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์จากเว็บไซต์ของคุณ อัลกอริทึมของ AI อาจแนะนำทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น บล็อกและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับไวท์เปเปอร์ที่ผู้อ่านอาจสนใจ หากคุณสามารถเก็บอีเมลของพวกเขาได้และแบ่งปันทรัพยากรที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นนี้ผ่านแคมเปญอีเมล คุณจะได้รับคะแนนความประทับใจเพิ่มขึ้น!
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างโอกาสทางการขาย
เนื่องจากการสร้างโอกาสทางการขายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของกระบวนการขาย คุณจึงจำเป็นต้องวัดตัวชี้วัดของกระบวนการขายเป็นระยะ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างโอกาสทางการขาย ตัวชี้วัด เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า แหล่งที่มาของโอกาสทางการขาย ฯลฯ จะช่วยวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์การสร้างโอกาสทางการขายของคุณ
อัลกอริทึมของ AI จะประมวลผลตัวเลขทั้งหมดและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเข้าใจง่าย ในขณะเดียวกัน พวกมันยังติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้และดำเนินการการเปรียบเทียบมาตรฐานเพื่อทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาด ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณจะได้รับผลลัพธ์สองประการ คือ การวัดประสิทธิภาพและการมีโอกาสดำเนินการแทรกแซงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสในการขายให้สูงสุด
ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มการสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วย AI ได้เน้นย้ำว่าลูกค้าเป้าหมายที่ได้จากการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าต่ำกว่า ในทางกลับกัน ลูกค้าเป้าหมายที่ได้จากการดาวน์โหลดเนื้อหาผ่านเว็บไซต์มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าสูงกว่า การทราบข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมายให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นไปที่ SEO, การจราจรทางเว็บไซต์แบบออร์แกニック, เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับเว็บไซต์ของคุณ และดึงดูดลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูง การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมายในลักษณะนี้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของคุณให้สูงสุด!
ความท้าทายในการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์ [พร้อมวิธีแก้ไข]
การสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วย AI เป็นโซลูชันที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย นี่คือภาพรวมของประเด็นสำคัญบางประการที่คุณอาจพบเจอขณะนำ AI มาใช้ในกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณ:
ขยะเข้า ขยะออก
แม้แต่การเรียนรู้ของเครื่องที่มีสัญชาตญาณมากที่สุดก็ยังมีประสิทธิภาพเท่ากับข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนเท่านั้น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย และไม่สมบูรณ์ อาจนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดที่ผิดพลาด การให้คะแนนที่ไม่เหมาะสม การกำหนด ICP ที่ทำให้เข้าใจผิด และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้ประโยชน์ทั้งหมดของซอฟต์แวร์สร้างโอกาสทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI หมดไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจากทีมขายและการตลาดของคุณจะไล่ตามโอกาสที่ไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไข: มาตรฐานกระบวนการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกัน พร้อมทั้งรักษาคุณภาพของข้อมูลไว้เป็นสำคัญ ควบคู่กับการบำรุงรักษาและกิจกรรมการทำความสะอาดข้อมูลอย่างสม่ำเสมอที่ครอบคลุมทุกส่วนของระบบ CRMอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ธุรกิจของคุณทำงานกับข้อมูลคุณภาพสูงเท่านั้น
อคติเชิงอัลกอริทึม
แม้จะอ้างว่ามีความเป็นกลาง แต่อัลกอริทึมของ AI ก็มักจะสืบทอดอคติได้ อคติเช่นนี้อาจมาจากผู้ฝึกสอนหรือจากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม มันจะจำกัดขอบเขตและความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากคุณอาจมองข้ามลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับการเป็นตัวแทนหรือผู้ที่มีพฤติกรรมออนไลน์ที่ไม่สม่ำเสมอ
วิธีแก้ไข: วิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับอคติคือการตรวจสอบเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วย AI อย่างตั้งใจ อคติใด ๆ ที่อาจแทรกซึมเข้าสู่ระบบจะต้องได้รับการแก้ไขทันที นอกจากนี้ การฝึกอบรมอัลกอริทึม AI ด้วยชุดข้อมูลที่ใหญ่และหลากหลายมากขึ้นสามารถลดอคติได้
ค่าใช้จ่ายและความซับซ้อน
มาพูดกันตามตรง: การนำเครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย AI มาใช้ ไม่ใช่เรื่องถูกหรือง่าย ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่สามารถลงทุนได้ แม้ว่าจะสามารถรวบรวมเงินทุนและครอบคลุมการลงทุนเริ่มต้นได้ แต่พวกเขาอาจขาดความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือทรัพยากรที่จะมุ่งมั่นกับโซลูชันนี้ต่อไป
วิธีแก้ไข: แทนที่จะทำการปรับปรุงระบบทั้งหมด ให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ นำเครื่องมือ AI ที่มุ่งเน้นเฉพาะจุดมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการหาลูกค้าเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณมีประสบการณ์และความมั่นใจแล้ว ให้เริ่มขยายขอบเขตการใช้ AI สำหรับการหาลูกค้าเป้าหมาย
การบูรณาการระบบ
เครื่องมือ AI อาจไม่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่น กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่คุณมีอยู่ นอกจากนี้ การเพิ่มเครื่องมือดังกล่าวเข้าไปในรายการระบบธุรกิจของคุณ เช่น CRM แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ ฯลฯ อาจส่งผลให้เกิดการทำงานแบบแยกส่วน การผสานที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ผลกระทบและประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ลดลง
วิธีแก้ไข: หากคุณกำลังทำการปรับปรุงระบบทั้งหมด ให้พิจารณาเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรอย่างClickUp ซึ่งรองรับความต้องการหลากหลาย อุตสาหกรรม และกรณีการใช้งาน หรือเลือกเครื่องมือ AI ที่มีความสามารถในการผสานรวมที่ทรงพลังเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ความทึบแสง
อัลกอริทึมของ AI มีความซับซ้อน เนื่องจากยากที่จะเข้าใจกระบวนการตัดสินใจ ปัญหาของกล่องดำอาจทำให้ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมลูกค้าที่มีคุณภาพสูงบางรายถึงได้คะแนนต่ำหรือในทางกลับกัน การขาดความโปร่งใสนี้ทำลายความไว้วางใจ ในระบบและสร้างความสงสัย
วิธีแก้ไข: จัดสรรเครื่องมือ AI สำหรับงานเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติ—สิ่งที่มันทำได้ดี. ในทางกลับกัน ให้คงการกำกับดูแลของมนุษย์ไว้เพื่อตีความผลลัพธ์ของ AI, สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์.
การสูญเสียการสัมผัสของมนุษย์
หนึ่งในข้อวิจารณ์ที่ใหญ่ที่สุดของปัญญาประดิษฐ์คือการที่มันทำให้สูญเสียการสัมผัสของมนุษย์ในด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า. อัลกอริทึมของ AI ไม่มี บริบทและความละเอียดอ่อน ที่จะสร้างความสัมพันธ์เหมือนมนุษย์ได้. สิ่งนี้ทำลายแนวคิดของความแท้จริงและความซื่อสัตย์ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขาย.
วิธีแก้ไข: หากการรักษาการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ ให้คงไว้ซึ่งพนักงานแนวหน้าที่เป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ให้เสริมศักยภาพของพวกเขาด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยเสริมทักษะที่มีอยู่ หากไม่สามารถทำได้ ให้ลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อโต้ตอบกับลูกค้า แน่นอนว่า ควรรักษาความโปร่งใสอย่างสูงสุดกับลูกค้าและแจ้งให้พวกเขาทราบหากและเมื่อใดที่คุณใช้ AI ในการสื่อสารกับพวกเขา
ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมีอยู่ตลอดเวลาในทุกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ดังนั้น ปัญหาเดียวกันนี้ก็จะเกิดขึ้นในกระบวนการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย AI เช่นกัน ลูกค้าที่มีศักยภาพอาจลังเลที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ซึ่งอาจทำให้คุณพลาดโอกาสที่มีอยู่ได้
วิธีแก้ไข: รักษาความโปร่งใสเกี่ยวกับแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยว่าคุณกำลังใช้เครื่องมือ AI ในการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การขอความยินยอมอย่างชัดเจนจากลูกค้าเป้าหมายในขณะที่เก็บข้อมูล และการให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับวิธีที่คุณวางแผนจะใช้ข้อมูลของพวกเขา การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เป็นสัญญาณของความไว้วางใจและการปฏิบัติที่มีจริยธรรม
การใช้ซอฟต์แวร์ AI สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
แม้จะมีความท้าทายเป็นครั้งคราว การใช้ AI ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจส่วนใหญ่แล้วให้ภาพในเชิงบวก สิ่งนี้ควรกระตุ้นให้คุณสำรวจตัวเลือกของคุณสำหรับเครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย AI
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะไปค้นหาอย่างหนักเพื่อหาโซลูชันการสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วย AI ที่เฉพาะเจาะจง ให้เราให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ ClickUp Brain สามารถทำได้
แม้ว่า ClickUp Brain จะไม่ใช่เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายที่ใช้ AI แบบดั้งเดิม แต่ก็สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของการเติบโตทางธุรกิจ อย่างแรกเลย มันเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม ClickUp ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถ แปลงกระบวนการขายทั้งหมดของคุณให้เป็นดิจิทัล และกลยุทธ์การตลาดได้ ใช้แนวทางแบบยกและย้ายเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการสร้างลูกค้าเป้าหมายเข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการ ผลลัพธ์คือคุณจะได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากการจัดการกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายเสมือนเป็นโครงการ ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของงานไปจนถึงการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ—ครบวงจรอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม มาดูกันให้ลึกขึ้นว่าคุณสามารถใช้ ClickUp Brain ในกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณได้อย่างไร:
- การใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้า: วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากที่กระจายอยู่ในสภาพแวดล้อมของ ClickUp ตั้งแต่โปรไฟล์ลูกค้า ข้อมูลประวัติ ไปจนถึงพฤติกรรมออนไลน์—ClickUp Brain ใช้การค้นหาแบบUniversal Searchในทุกงาน เอกสาร หรือโปรเจกต์เพื่อ เรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ ด้วยความรู้เหล่านี้ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้าง ICP ที่สามารถเป็นแนวทางให้กับทีมขายและการตลาดของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณได้จากข้อมูลนี้
- การดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย: การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าเป้าหมายเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมายและการแปลงยอดขาย เนื้อหาคุณภาพสูง เช่น บทความบล็อก คู่มือวิธีการ อธิบาย ฯลฯ สามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและนำพวกเขาผ่านขั้นตอนการรับรู้ไปจนถึงขั้นตอนการแปลง ClickUp Brain's AI Writer สามารถช่วยคุณ สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สำหรับแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- การตลาดทางอีเมลแบบส่วนตัว: ด้วยการเข้าถึงการโต้ตอบในอดีตและข้อมูล CRM (หากเชื่อมต่อกับ ClickUp) ClickUp Brain สามารถสร้าง ข้อความทางการตลาดที่น่าสนใจ ได้ ตั้งแต่ CTA ที่ดึงดูดการคลิกไปจนถึงบรรทัดหัวเรื่องที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล อีเมลแต่ละฉบับจะถูกปรับให้ตรงกับความสนใจของแต่ละลูกค้าเป้าหมาย
- อัตโนมัติแคมเปญการดูแลลูกค้าเป้าหมาย: ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้าง เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ เพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดทริกเกอร์ที่สามารถนำไปสู่การกระทำเฉพาะได้โดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อสถานะงานเปลี่ยนเป็น 'สนใจ' ให้ส่งอีเมลกรณีศึกษา)
นอกจากนี้ ระบบ CRM ของ ClickUp ยังช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายและติดตามความคืบหน้าของลูกค้าเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีเทมเพลตเฉพาะทางที่ช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineมอบโครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการขายของคุณ รวมถึงขั้นตอนทั่วไป เช่น การคัดกรองลูกค้า การเสนอข้อเสนอ และการปิดการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในทีมของคุณปฏิบัติตามกระบวนการขายที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเพิ่มฟิลด์และสถานะที่กำหนดเองเพื่อประเมินลูกค้าเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่มีแนวโน้มมากที่สุด
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
อนาคตของ AI ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจนั้นสดใสและเต็มไปด้วยความหวังอย่างไม่ต้องสงสัย การมุ่งเน้นที่การสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะเปิดทางไปสู่เครื่องมือ AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
เมื่อพูดถึงความก้าวหน้า การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกิจกรรมการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถระบุลูกค้าที่มีศักยภาพได้แม้ก่อนที่พวกเขาจะพบแบรนด์! นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะได้อีกด้วย
นอกเหนือจากการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์แล้ว การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย AI จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเทคโนโลยีใหม่และอินเทอร์เฟซการใช้งาน ตัวอย่างเช่น AI เชิงสนทนา สามารถพัฒนาเป็นแชทบอทที่เหมือนจริงซึ่งสามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่คัดกรองโอกาสทางธุรกิจ ในทำนองเดียวกัน การตลาดอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะมีความซับซ้อนมากขึ้นในขณะที่สามารถดึงดูดโอกาสทางธุรกิจจากหลายแหล่งได้มากขึ้น
การผสานสามประการของระบบอัตโนมัติ, การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่สำหรับอนาคตของ AI ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
พร้อมที่จะเป็นผู้นำด้วย ClickUp หรือยัง?
การผสมผสานระหว่าง AI และการสร้างโอกาสทางธุรกิจเป็นคู่ที่เหมาะกันอย่างยิ่ง
ปัญญาประดิษฐ์จะเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการสร้างลูกค้าเป้าหมายให้สูงขึ้นโดยทำให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และทำงานอัตโนมัติ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ทำการตลาดมีเวลาไปทำภารกิจที่มีมูลค่าสูงกว่า เช่น การดูแลลูกค้าเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์ และการเตรียมลูกค้าเป้าหมายให้พร้อมสำหรับการขาย ความหลากหลายที่ปัญญาประดิษฐ์นำมาสู่ความพยายามในการสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นอีกหนึ่งข้อดี
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง ClickUp—คุณจะได้รับศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้เพื่อดู, ติดตาม, และจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ. เพื่อค้นหาเพิ่มเติม,ลงทะเบียนฟรีตอนนี้!