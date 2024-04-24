วิธีใช้ AI ในการเขียนอีเมล (พร้อมคำแนะนำ)

ลองนึกภาพนี้: คุณนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน จ้องมองหน้าจอว่างเปล่า พยายามเขียนอีเมลที่สมบูรณ์แบบ แต่การหาคำที่เหมาะสมดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้
และแล้ว... 🥁
คุณมองไปที่ AI. 👀
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของงานดิจิทัลอย่างมาก เคยมีช่วงเวลาที่การเขียนอีเมลที่ยอดเยี่ยมถือเป็นทักษะที่หายาก แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว ขอบคุณเครื่องมือ AI!
การสำรวจในปี 2023 ของนักการตลาดทางอีเมลในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และยุโรปเปิดเผยว่าเกินครึ่ง (51%) ของนักการตลาดพบว่าการตลาดทางอีเมลที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงการเขียนอีเมลด้วย
ผู้ช่วยเขียนอีเมลด้วยระบบ AI สามารถสร้างอีเมลที่ชัดเจน กระชับ และเป็นมืออาชีพซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ สิ่งที่พิเศษที่สุดคือเวลาที่คุณประหยัดได้จากการผสาน AI เข้ากับกระบวนการเขียนอีเมลของคุณ
คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการเขียนอีเมลนี้ได้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ตั้งแต่ประโยชน์ไปจนถึงการพิจารณาทางจริยธรรม และเครื่องมือ คำแนะนำ และเทคนิคสำหรับการรวม AI เข้าไปในกระบวนการเขียนอีเมลของคุณอย่างราบรื่น
แต่ก่อนอื่น ลองดูโอกาสบางอย่างที่คุณอาจพลาดไป หากคุณยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ AI
ประโยชน์ของการใช้ AI ในการเขียนอีเมล
ดูว่า AI สามารถเปลี่ยนอีเมลของคุณให้เป็นการสื่อสารที่น่าสนใจจนไม่อาจมองข้ามได้อย่างไร
ประหยัดเวลาและแรงงานในการส่งอีเมลซ้ำๆ
ลองจินตนาการว่าคุณไม่ต้องเขียนอีเมล เช็คอิน หรือ ติดตามผล อีกต่อไปเครื่องมือเขียนด้วย AIสามารถทำงานอัตโนมัติให้กับอีเมลที่เป็นกิจวัตรเหล่านี้ได้โดยการเรียนรู้สไตล์การเขียนของคุณและสร้างร่างอีเมลจากเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ปรับแต่งร่างเหล่านี้เพียงไม่กี่คลิกเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่า ด้วยเวลาที่คุณประหยัดได้ คุณอาจจะสามารถทำให้กล่องจดหมายของคุณเป็นศูนย์ได้!
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการสื่อสารที่สม่ำเสมอและปรับให้เหมาะสม
AI สามารถช่วยวิเคราะห์การตอบกลับอีเมลและการสนทนาในอดีตเพื่อระบุรูปแบบในสไตล์การเขียนของคุณ รวมถึงน้ำเสียงและคำศัพท์ ดังนั้นครั้งต่อไปที่ AI สร้างการตอบกลับ มันจะสามารถสร้างข้อความที่ฟังดูเหมือนคุณได้อย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้ทำไปพร้อมกับการรักษาเสียงที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพตลอดการสื่อสารของคุณ
ลดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
แม้แต่ผู้ตรวจทานที่ละเอียดรอบคอบที่สุดก็อาจพลาดการพิมพ์ผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้ ใช้ AIเพื่อสแกนอีเมลของคุณเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน หรือโครงสร้างประโยค เพื่อให้อีเมลของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
ปรับแต่งการติดต่อเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ใช้ความสามารถของ AI ในการแบ่งกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้นให้ AI ช่วยปรับแต่งอีเมลของคุณให้มีรายละเอียดเฉพาะ เช่น ชื่อผู้รับ ชื่อบริษัท หรือประวัติการติดต่อครั้งก่อน เพื่อให้อีเมลของคุณดูเป็นส่วนตัวและเหมือนถูกออกแบบมาสำหรับผู้รับแต่ละคนโดยเฉพาะ
สร้างหัวข้ออีเมลที่น่าสนใจ
หัวข้ออีเมลที่เขียนอย่างดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้อีเมลของคุณถูกเปิดอ่าน AI สามารถวิเคราะห์อีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงและระบุองค์ประกอบที่ทำให้ข้อความและหัวข้ออีเมลเหล่านั้นมีประสิทธิผล
ยิ่งไปกว่านั้น AI สามารถใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของมันเพื่อแนะนำหัวข้ออีเมลที่แข็งแกร่งซึ่งดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้รับเปิดอีเมล และในที่สุดก็สื่อสารข้อความของคุณได้สำเร็จ
วิธีเขียนอีเมลโดยใช้ AI
แนะนำ ClickUp Brain
ClickUp Brain คือชุดฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน ClickUp ซึ่งมอบความสามารถของ AI ในรูปแบบการสนทนา การเข้าใจบริบท และตามบทบาทหน้าที่ สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ภายใน ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่เพียงแต่สามารถตอบคำถามทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับการทำงานใน ClickUp ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานอัตโนมัติและสร้างข้อความทุกประเภทได้อีกด้วย
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาด้วย AI อื่น ๆ แล้ว ClickUp Brain ยังสามารถช่วยคุณในการเขียนอีเมลได้อีกด้วย นี่คือวิธีการ:
การร่างอีเมลใหม่ด้วย ClickUp Brain
- ค้นหาภารกิจที่เปิดอยู่และนำทางไปยังส่วนความคิดเห็น
- คลิกที่ไอคอน อีเมล
- พิมพ์คำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ "/Write email" แล้วกด Return หรือ Enter ในช่องความคิดเห็น
- โมดัล ClickUp Brain จะปรากฏขึ้น กรุณากรอกประเด็นสำคัญที่สรุปวัตถุประสงค์ของอีเมลโดยย่อ ClickUp Brain จะวิเคราะห์ประเด็นนี้และสร้างร่างอีเมลตามข้อมูลที่คุณให้
ปรับแต่งร่างนี้ตามที่คุณต้องการ ClickUp Brain ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติม:
- คัดลอกข้อความอีเมลที่สร้างขึ้น
- หากจำเป็น ให้คลิก ลองอีกครั้ง เพื่อสั่งให้ ClickUp Brain สร้างอีเมลเวอร์ชันอื่นโดยใช้ประเด็นการสนทนาเดียวกัน
การตอบกลับอีเมลที่มีอยู่ด้วย ClickUp Brain
ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ให้ค้นหาเธรดอีเมลที่คุณต้องการตอบกลับ จากนั้นคลิกที่เธรดอีเมลเพื่อเปิดมัน
ในกล่องตอบกลับ ให้พิมพ์คำสั่งเครื่องหมายทับ '/' ตามด้วย reply แล้วกด Enter ClickUp Brain จะให้วิธีการสองวิธีในการสร้างคำตอบแก่คุณ:
- สร้างประเด็นการพูดคุยของคุณโดยสรุปประเด็นสำคัญของการตอบกลับของคุณในช่องที่กำหนด
- ใช้เทมเพลตข้อความสำเร็จรูปเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการตอบกลับของคุณ ซึ่งอาจช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการร่างคำตอบ หากคุณเลือกใช้ข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้า คุณอาจต้องกรอกรายละเอียดเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาของอีเมลนั้น
- เมื่อคุณมีประเด็นที่ต้องการพูดคุยแล้ว ClickUp Brain จะสร้างร่างอีเมลตอบกลับโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่คุณป้อน ตอนนี้ เช่นเดียวกับอีเมลที่สร้างขึ้นสำหรับอีเมลใหม่ คุณสามารถ: คัดลอกข้อความตอบกลับ คลิก ลองอีกครั้ง เพื่อสั่งให้ ClickUp Brain สร้างข้อความตอบกลับเวอร์ชันอื่นโดยใช้ประเด็นเดียวกัน
- คัดลอกข้อความตอบกลับ
หมายเหตุ: ClickUp Brain ยังทำงานร่วมกับClickUp Docsเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างข้อความของคุณ
ใช้ ClickUp Brain เพื่อ:
- ระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาและใช้ไอเดียที่ดีที่สุดในเอกสาร
- สร้างข้อความและหัวข้อที่หลากหลายสำหรับการทดสอบ A/B
- ตรวจทานเอกสารของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ
- สรุปข้อมูลหรือข้อมูลที่ซับซ้อนภายในเอกสารและงานของคุณ
- สรุปบันทึกการประชุมของคุณและสร้างข้อสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการ
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การสร้างข้อความมาตรฐานหรือการจัดรูปแบบส่วนต่างๆ
เราได้ขอให้ ClickUp Brain สรุปกระบวนการเขียนอีเมลให้คุณด้วย:
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเอกสารของคุณอย่างแท้จริงและสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในเวลาที่น้อยลง คุณจำเป็นต้องใช้คำสั่งที่เหมาะสม เราได้เน้นตัวอย่างคำสั่งที่เป็นประโยชน์ไว้ด้านล่างนี้
โบนัส:กลยุทธ์การจัดการอีเมลที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีงานยุ่ง 🐝
10 ตัวอย่างข้อความเริ่มต้นสำหรับการเขียนอีเมลด้วย AI
มาสำรวจตัวอย่างคำสั่งสิบข้อเพื่อแสดงให้เห็นว่า ClickUp Brain ช่วยคุณประหยัดเวลาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอีเมลต่าง ๆ ได้อย่างไร:
1. ติดตามผลการประชุม
คำแนะนำ: ร่างอีเมลเพื่อติดตามประเด็นสำคัญที่ได้พูดคุยกันในระหว่างการประชุมเรื่อง [หัวข้อการประชุม] ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ [วันที่] โดยให้ระบุรายการการดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับ [ชื่อ] และ [ชื่อ] พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้ครบถ้วน
ผลลัพธ์จาก ClickUp Brain (ตัวอย่าง):
เรื่อง: การติดตามผลจากหัวข้อการประชุม – รายการดำเนินการและกำหนดเวลา
เรียนทีมงานทุกท่าน,
ผมหวังว่าอีเมลฉบับนี้จะถึงคุณในสภาวะที่ดี ผมเขียนมาเพื่อติดตามผลจากการประชุมที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ด้านล่างนี้คือประเด็นสำคัญที่เราได้หารือกัน พร้อมทั้งรายการดำเนินการเฉพาะที่มอบหมายให้กับแต่ละบุคคลและกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ *
รายการที่ต้องดำเนินการ:
- ชื่อ 1: คุณได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามรายการเฉพาะนี้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุผลด้านความสำคัญ กำหนดเส้นตายสำหรับงานนี้คือวันที่ระบุไว้
- ชื่อ 2: งานที่ต้องดำเนินการของคุณเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องดำเนินการเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์หรือผลลัพธ์ กรุณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด
กรอบเวลาสำหรับการเสร็จสิ้น:
- ชื่อ 1: รายการการกระทำเฉพาะที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันที่กำหนด.
- ชื่อ 2: รายการการกระทำเฉพาะที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันที่กำหนด.
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้ความสำคัญกับงานเหล่านี้เป็นลำดับแรก และปฏิบัติตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด เนื่องจากงานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อขั้นตอนต่อไปของโครงการของเรา หากคุณพบปัญหาหรือต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อมาหาเรา
ขอให้เรารักษาแรงผลักดันนี้ไว้และทำให้แน่ใจว่าเราจะบรรลุเป้าหมายของเรา ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและความขยันหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่องของคุณ
ขอแสดงความนับถือ
ชื่อของคุณ
ข้อมูลติดต่อของคุณ
2. การขอข้อมูลจากลูกค้า
คำแนะนำ: สร้างอีเมลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก [ชื่อลูกค้า] เกี่ยวกับ [ชื่อโครงการ] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอข้อมูลเกี่ยวกับ [ข้อมูลที่ต้องการ 1] และ [ข้อมูลที่ต้องการ 2] เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลนี้ต่อการดำเนินโครงการ
ผลลัพธ์จาก ClickUp Brain (ตัวอย่าง):
เรื่อง: ข้อมูลที่ต้องการเพื่อความคืบหน้าของ [ชื่อโครงการ]
เรียน [ชื่อลูกค้า],
ฉันหวังว่าอีเมลฉบับนี้จะถึงคุณในสภาวะที่ดี
ผมเขียนมาเพื่อติดตามโครงการของเรา [ชื่อโครงการ] เพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ ผมขอความกรุณาให้คุณให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดบางประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะขอบคุณอย่างยิ่งหากท่านสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ [ข้อมูลที่ต้องการ 1] และ [ข้อมูลที่ต้องการ 2] ข้อมูลเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ [อธิบายว่าข้อมูลจะถูกนำไปใช้อย่างไร]
กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการให้ข้อมูลนี้ เราพร้อมให้บริการตามความสะดวกของคุณ
ขอขอบคุณสำหรับการร่วมมืออย่างต่อเนื่องของคุณ
ด้วยความเคารพ
[ชื่อของคุณ]
3. การส่งการเตือนอย่างสุภาพ
คำแนะนำ: เขียนข้อความเตือนอย่างสุภาพ และสำเนาอีเมล ถึง [ชื่อ] เกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงสำหรับ [ชื่องาน] ในวันที่ [วันที่] แสดงความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้
ผลลัพธ์จาก ClickUp Brain (ตัวอย่าง):
เรื่อง: เตือนความจำอย่างสุภาพ: ใกล้ถึงกำหนดส่งงาน [ชื่องาน]
สวัสดี [ชื่อ],
นี่เป็นการแจ้งเตือนอย่างเป็นมิตรว่ากำหนดเวลาสำหรับการทำ [ชื่อภารกิจ] กำลังจะมาถึงในวันที่ [วันที่]. เราเชื่อมั่นในทักษะและความสามารถของคุณที่จะส่งมอบภารกิจนี้ให้เสร็จตามกำหนดเวลา.
หากคุณมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญและต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสรุปงาน กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือในทุกทางที่เราสามารถทำได้
ตั้งตารอชมผลงานที่ยอดเยี่ยมของคุณในเรื่องนี้นะคะ!
ขอแสดงความนับถือ
[ชื่อของคุณ]
4. การแสดงความขอบคุณ
คำแนะนำ: ร่างอีเมลขอบคุณถึง [ชื่อ] สำหรับการกระทำหรือความช่วยเหลือที่ [ระบุอย่างชัดเจน] ของพวกเขา. ให้กล่าวถึงผลกระทบเชิงบวกที่การช่วยเหลือของพวกเขาได้สร้างขึ้น และแสดงความขอบคุณของคุณ.
ผลลัพธ์จาก ClickUp Brain (ตัวอย่าง):
เรื่อง: ขอขอบคุณสำหรับ [การกระทำเฉพาะเจาะจง] ของคุณ!
เรียน [ชื่อ],
ข้าพเจ้าขอเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับ [การกระทำหรือความช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจง] ของท่าน ความเต็มใจของท่านในการ [อธิบายว่าท่านได้ช่วยเหลืออย่างไร] นั้นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง
[กล่าวถึงผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อคุณหรือโครงการ] เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างคุณที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณอีกครั้ง
ด้วยความเคารพ
[ชื่อของคุณ]
5. การนัดหมายการประชุม
คำแนะนำ: กรุณาเขียนอีเมลเพื่อกำหนดเวลาการประชุมกับ[ชื่อ] เพื่อหารือเกี่ยวกับ [หัวข้อการประชุม] กรุณาเสนอเวลาที่เป็นไปได้ในสัปดาห์หน้า และแสดงความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่สะดวกของพวกเขา *
ผลลัพธ์จาก ClickUp Brain (ตัวอย่าง):
เรื่อง: คำขอประชุม: พูดคุยเกี่ยวกับ [หัวข้อการประชุม]
สวัสดี [ชื่อ],
ฉันต้องการนัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ [หัวข้อการประชุม] อย่างละเอียดมากขึ้น นี่จะเป็นโอกาสที่มีคุณค่าในการ [อธิบายวัตถุประสงค์ของการประชุม]
ฉันสามารถนัดพบได้ในสัปดาห์หน้า [เสนอวันที่และเวลาที่เฉพาะเจาะจงสองสามวัน] กรุณาแจ้งให้ฉันทราบว่าคุณสะดวกในช่วงเวลาใด หรือหากคุณมีเวลาอื่นในใจ
ตั้งตารอที่จะได้เชื่อมต่อ!
ขอแสดงความนับถือ
[ชื่อของคุณ]
6. การแนะนำตัวเอง
คำแนะนำ: สร้างอีเมลแนะนำตัวสำหรับคุณถึง [ชื่อ] ในตำแหน่งใหม่ของคุณที่ [ชื่อบริษัท] โดยให้กล่าวถึงประวัติย่อของคุณอย่างคร่าว ๆ และแสดงความสนใจในการติดต่อและร่วมงานกัน
ผลลัพธ์จากสมองใน ClickUp (ตัวอย่าง):
เรื่อง: การแนะนำตัว: [ชื่อของคุณ] – [ตำแหน่งงานของคุณ] คนใหม่ที่ [ชื่อบริษัท]
เรียน [ชื่อ],
ผมเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแนะนำตัวเองในฐานะ [ชื่อของคุณ] ตำแหน่งใหม่ [ตำแหน่งงานของคุณ] ที่ [ชื่อบริษัท] ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมทีมการตลาด และมีส่วนร่วมใน [ระบุพื้นที่เฉพาะของงานบริษัท]
ก่อนหน้านี้ ฉันทำงานที่ [ชื่อบริษัทเดิม] ซึ่งฉันได้ [อธิบายประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสั้นๆ] ฉันมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้าน [ระบุทักษะที่เกี่ยวข้อง] และมีความหลงใหลใน [ระบุความเชี่ยวชาญของคุณ]
ผม/ดิฉันได้ทำความคุ้นเคยกับผลงานของคุณเกี่ยวกับ [ระบุสิ่งที่คุณพบเกี่ยวกับงานของพวกเขา] และเชื่อว่าอาจมีโอกาสในการร่วมมือกันในอนาคต ผม/ดิฉันจะรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งหากมีโอกาสได้ติดต่อกับคุณในเร็วๆ นี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของคุณและสำรวจโอกาสในการทำงานร่วมกันที่อาจเกิดขึ้นได้
กรุณาแจ้งให้ฉันทราบหากคุณสะดวกสำหรับการโทรสั้น ๆ หรือคุยกาแฟออนไลน์ในเวลาที่คุณสะดวก
ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ และผมตั้งตารอที่จะได้ติดต่อคุณ!
ด้วยความเคารพ
[ชื่อของคุณ]
7. การแจ้งข่าวร้าย
คำแนะนำ: เขียนอีเมลถึง [ชื่อ] เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ [ข่าวร้าย]. แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์ของพวกเขา และเสนอการช่วยเหลือหรือทรัพยากรที่อาจมีให้.
ผลลัพธ์จาก ClickUp Brain (ตัวอย่าง):
เรื่อง: เกี่ยวกับ [คำอธิบายสั้น ๆ ของข่าวร้าย]
เรียน [ชื่อ],
ผม/ดิฉันเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ [อธิบายข่าวร้ายอย่างชัดเจนและกระชับ] ผม/ดิฉันเข้าใจว่านี่อาจเป็นข่าวที่น่าผิดหวัง และขออภัยอย่างจริงใจสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น
[หากมีผลบังคับใช้ ให้อธิบายเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจ] เราให้คุณค่ากับ [ระบุสิ่งที่คุณให้คุณค่าเกี่ยวกับพวกเขา] และต้องการให้คุณมั่นใจว่าเราพร้อมที่จะสนับสนุนคุณในช่วงเวลานี้
[ข้อเสนอแนะ สำหรับ วิธีแก้ปัญหาหรือแหล่งข้อมูลเฉพาะที่อาจเป็นประโยชน์]. กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อหากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม.
ด้วยความเคารพ
[ชื่อของคุณ]
8. การขอความคิดเห็น
คำแนะนำ: ร่างอีเมลถึง [ชื่อ] เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ [ชื่อโครงการ] หรือ [ผลลัพธ์เฉพาะ] ระบุพื้นที่เฉพาะที่คุณต้องการความคิดเห็นและแสดงความขอบคุณสำหรับข้อมูลของพวกเขา
ผลลัพธ์จาก ClickUp Brain (ตัวอย่าง):
เรื่อง: ขอความคิดเห็น: [ชื่อโครงการ] หรือ [ผลลัพธ์เฉพาะ]
เรียน [ชื่อ],
ผมเขียนมาเพื่อขอความคิดเห็นที่มีค่าของคุณเกี่ยวกับ [ชื่อโครงการ] หรือ [เอกสารส่งมอบเฉพาะ] ความคิดเห็นและความเชี่ยวชาญของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันสนใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ [ระบุพื้นที่เฉพาะที่คุณต้องการให้แสดงความคิดเห็น เช่น ความชัดเจน, ความสามารถในการใช้งาน, การออกแบบ] มุมมองของคุณจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เรา [อธิบายว่า เนื้อหาที่สร้างขึ้นจาก ความคิดเห็นจะถูกนำไปใช้อย่างไร]
กรุณาอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ตามที่คุณมี เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ของคุณและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงงานของเราอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับเวลาของคุณและความกรุณาในการพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
[ชื่อของคุณ]
9. การเสนอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน
คำแนะนำ: สร้างอีเมลถึง [ชื่อ] เพื่อเสนอความช่วยเหลือของคุณเกี่ยวกับ [งานหรือความท้าทายเฉพาะ] โดยระบุประสบการณ์หรือทักษะที่เกี่ยวข้องของคุณอย่างสั้นๆ และแสดงความเต็มใจที่จะร่วมมือด้วย
ผลลัพธ์จาก ClickUp Brain (ตัวอย่าง):
เรื่อง: การเสนอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ [งานหรือความท้าทายเฉพาะ]
สวัสดี [ชื่อ],
ฉันได้เห็นโพสต์/ข้อความล่าสุดของคุณเกี่ยวกับ [ระบุงานหรือความท้าทายเฉพาะ] ฉันสังเกตเห็นว่าคุณกำลังประสบปัญหา [กล่าวถึงความยากลำบากโดยสังเขป] และต้องการเสนอความช่วยเหลือของฉัน
ฉันมีประสบการณ์ในด้าน [ระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของคุณ] และเชื่อว่าฉันสามารถช่วยเหลือคุณได้ในด้าน [อธิบายว่าคุณสามารถช่วยเหลือได้อย่างไร] ฉันยินดีที่จะหารือเพิ่มเติมและดูว่ามีวิธีใดที่ฉันสามารถช่วยเหลือคุณให้ประสบความสำเร็จได้หรือไม่
กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อหากคุณสนใจในการร่วมงานหรือต้องการความช่วยเหลือใด ๆ
ขอแสดงความนับถือ
[ชื่อของคุณ]
10. การเจรจาต่อรองกำหนดเวลา
คำแนะนำ: เขียนอีเมลถึง [ชื่อ ในเนื้อหาอีเมล] เพื่อขอขยายกำหนดเวลาสำหรับ [ชื่องาน]. อธิบายเหตุผลของความล่าช้าและเสนอวันกำหนดใหม่ที่สมเหตุสมผล. แสดงความมุ่งมั่นของคุณในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพสูง.
ผลลัพธ์จาก ClickUp Brain (ตัวอย่าง):
เรื่อง: ขอขยายกำหนดเวลา: [ชื่องาน]
เรียน [ชื่อ],
ข้าพเจ้าขอเขียนจดหมายนี้เพื่อขอขยายกำหนดเวลาสำหรับ [ชื่องาน] ซึ่งมีกำหนดส่งเดิมในวันที่ [กำหนดส่งเดิม] เนื่องจาก [อธิบายเหตุผลของความล่าช้าในลักษณะที่เป็นมืออาชีพและกระชับ และทันเวลา] ข้าพเจ้าคาดว่าจะต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพสูง
ผมขอเสนอเส้นตายใหม่เป็น [เส้นตายใหม่ที่สมเหตุสมผล]. ระยะเวลาดังกล่าวจะช่วยให้ผมสามารถ [อธิบายว่าจะใช้เวลาเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูง]. ผมเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามเส้นตาย และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากความล่าช้านี้.
ฉันมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานนี้ กรุณาแจ้งให้ฉันทราบหากกำหนดเวลาใหม่ที่เสนอเหมาะสมกับคุณ ฉันยินดีที่จะหารือเพิ่มเติมหรือตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมี
ขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความยืดหยุ่นของคุณ
ด้วยความเคารพ
[ชื่อของคุณ]
ClickUp Brainช่วยให้คุณจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล สร้างอีเมลที่น่าสนใจ และใช้เวลาที่มีค่าได้อย่างคุ้มค่า อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่า Email ClickApp เปิดใช้งานอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ หากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับอีเมลภายใน ClickUp
ใช้ ClickUp Brain เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากภาวะตันทางความคิดหรือการเขียนอีเมลซ้ำๆ แต่ปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วยน้ำเสียงและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ พลังที่แท้จริงอยู่ที่การทำงานร่วมกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และประสิทธิภาพของ AI
นอกเหนือจาก ClickUp Brain แล้ว ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการติดตามเวลาที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
