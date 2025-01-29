10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีที่สุดในปี 2025

แม้จะมีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการสื่อสาร อีเมลยังคงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรา
ไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารงานสำคัญ การสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว หรือการรับข้อมูลอัปเดตจากธุรกิจ อีเมลยังคงเป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารที่เชื่อถือได้และใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดซึ่งสร้างขึ้นบนโปรโตคอลแบบเปิดทำให้บัญชี Gmail สามารถทำงานร่วมกับบัญชี Outlook ได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณอีเมลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กล่องจดหมายของเราเต็มไปด้วยข้อมูลและสร้างความสับสน จนอาจส่งผลให้พลาดกำหนดส่งงาน สูญเสียข้อความสำคัญ และประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หากปราศจากเครื่องมือเหล่านี้ อีเมลจะกลายเป็นสิ่งที่ใช้งานไม่ได้ และคุณอาจต้องมองหาทางเลือกอื่นในการสื่อสาร นี่คือจุดที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอีเมลเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดตารางเวลาอีเมลไปจนถึงการอัตโนมัติของงาน เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการกับอีเมลของคุณได้ดีขึ้น และให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
บล็อกนี้จะสำรวจ 10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ความง่ายในการใช้งาน และความเข้ากันได้กับผู้ให้บริการอีเมลหลากหลายราย เพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจและความต้องการของคุณ! ?⚡️
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมลคืออะไร?
แอปเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลคือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้อีเมลโดยการทำงานอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของข้อความ และผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารอื่นๆ
แอปเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลสามารถช่วยให้คุณจัดการกล่องจดหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความยุ่งเหยิงและประหยัดเวลา ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลแตกต่างจากโปรแกรมอีเมลแบบดั้งเดิมคือความสามารถในการขยายประสบการณ์การใช้อีเมลให้มากกว่าการส่งและรับข้อความเพียงอย่างเดียว เครื่องมือเหล่านี้สามารถผสานการทำงานกับปฏิทิน ผู้จัดการงาน แอปส่งข้อความ และเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานประจำวันของคุณ
ประโยชน์ของการนำเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลมาใช้
อีเมลเป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดทั้งในด้านการส่วนตัวและทางธุรกิจ. อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาอีเมลพื้นฐานเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่กล่องจดหมายที่ไม่เป็นระเบียบและล้นหลาม, การพลาดกำหนดเวลา, และการลดลงของประสิทธิภาพการทำงาน.
นี่คือจุดที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมลเข้ามามีบทบาท
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม อีเมลสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการงาน การจัดตารางเวลา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนและเสียงรบกวน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านอีเมลสามารถช่วยให้คุณตัดผ่านความวุ่นวายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้
10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีที่สุด
1. ClickUp
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในทีม, และการจัดการอีเมล
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดในหลากหลายอุตสาหกรรม มีฟีเจอร์มากมายหลายร้อยรายการเพื่อช่วยจัดการงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ รายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการและกรณีการใช้งานอื่นๆ และแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ซึ่งช่วยให้บุคคล ทีมงาน และองค์กรทั้งหมดสามารถกำหนดค่า ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์และเติบโตได้
เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบเพื่อตั้งค่าและแสดงผลงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ, ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งทุกส่วนของพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ, และสถานะที่กำหนดเองเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ClickAppsเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของทีมคุณใน ClickUp ได้อย่างสมบูรณ์
และเพื่อให้การจัดการอีเมลง่ายขึ้น ClickUp มีเครื่องมืออีเมลที่เรียกว่าEmail in ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณส่งและรับอีเมลภายในงานต่างๆ ได้ ทำให้การสื่อสารทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวและทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
เพียงผสานการทำงานของ ClickUp กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ เช่นGmailและOutlook และเริ่มจัดการอีเมลของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากที่ทำงาน
ฟีเจอร์อีเมลใน ClickUp พร้อมด้วยฟีเจอร์อีกนับร้อยที่ ClickUp มีให้ ทำให้เครื่องมือนี้เป็นแอปจัดการอีเมลที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ทุกคน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอัปเกรดอีเมลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การจัดการงาน: ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานและงานย่อยได้
- การติดตามเวลา: จัดการเวลาของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอยู่ในเส้นทางสู่เป้าหมายของคุณ
- การจัดการโครงการ: ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้
- การทำงานร่วมกัน: ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีมได้โดยไม่จำกัดสถานที่
- การผสานรวม: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันนับพันรายการ รวมถึง Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox และแม้กระทั่งเครื่องมือ CRM อื่นๆ
- ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: ใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งระบบของคุณเองเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ
- ClickUp AI เพื่อช่วยสร้างข้อความอีเมล ระดมความคิดสำหรับแคมเปญ และตอบกลับอัตโนมัติ
- ปุ่มลัดและคีย์ลัด: ใช้ปุ่มลัดเพื่อเร่งความเร็วในการนำทางภายใน Workspace ของคุณ
- ไลบรารีเทมเพลต: เข้าถึงเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000แบบสำหรับทุกทีมและทุกกรณีการใช้งาน
- แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึง ClickUp ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือ
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมแอปของคุณและนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ที่ศูนย์กลางเดียว
ข้อจำกัด
- มีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่
การกำหนดราคา
- ฟรี: ให้บริการคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด 100MB และผู้ใช้ไม่จำกัด
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร:ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
2. TextExpander
ดีที่สุดสำหรับการขยายข้อความและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
TextExpanderเป็นเครื่องมือขยายข้อความและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีเมลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสมบัติของมันรวมถึงคีย์ลัด การขยายข้อความ Snippets การกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ และกลุ่มที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยผู้ใช้ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการพิมพ์ซ้ำๆ TextExpander สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึง Slack, Google Docs, Microsoft Teams และแอปอีเมลทั้งหมดของคุณ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มและบริการต่างๆ
ดูตัวอย่างบางส่วนว่า TextExpander สามารถปรับปรุงการทำงานของคุณได้อย่างไร: ไม่ว่าคุณจะต้องการข้อความแสดงความเห็นอกเห็นใจในการบริการลูกค้า,สคริปต์การโทรอีเมลเย็นชาสำหรับผู้สรรหา, หรือข้อความต้อนรับพนักงานใหม่, TextExpander พร้อมช่วยคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ข้อความสั้น: เปิดให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและจัดระเบียบข้อความสั้น ๆ เพื่อการเข้าถึงและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย
- การกรอกแบบฟอร์ม: กรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่ใช้บ่อย เช่น ชื่อและที่อยู่
- การปรับแต่ง: อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งและทำให้ Snippets ของตนเองเป็นเอกลักษณ์
- การผสานรวม: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้หลากหลาย รวมถึง Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs และ Microsoft Teams
- เทมเพลต: สร้างเทมเพลตอีเมลของคุณเองได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบกลับอีเมลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- เหมาะสำหรับทีมขายและการตลาด: นำเนื้อหาเดิมกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ด้วยตนเอง
ข้อจำกัด
- บางคุณสมบัติสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
- การเรียนรู้เพื่อตั้งค่าและใช้ Snippets แบบกำหนดเองอาจมีความท้าทายสำหรับผู้ใช้บางราย
การกำหนดราคา
- บุคคล: $3. 33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $4. 16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับคุณสมบัติพื้นฐานและ Snippets ไม่จำกัด
- ธุรกิจ: $8. 33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $10. 41 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและการแชร์ทีม– สูงสุด 9 ผู้ใช้
- การเติบโต: $10.83 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $13.54 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับการจัดการผู้ใช้ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึก
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (50+ รีวิว)
3. SaneBox
ดีที่สุดสำหรับการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
SaneBoxเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอีเมล ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณควบคุมกล่องจดหมายที่ล้นเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ของมันรวมถึงการจัดการกล่องจดหมาย, การเลื่อนการแจ้งเตือน, การเตือนความจำ, และโหมดห้ามรบกวน ซึ่งสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิและลดสิ่งรบกวนได้หากกล่องจดหมายของคุณเต็มไปด้วยอีเมล
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การจัดการกล่องจดหมาย: ย้ายอีเมลที่ไม่สำคัญออกจากกล่องจดหมายของคุณไปยังโฟลเดอร์แยกต่างหากเพื่อตรวจสอบในภายหลัง
- ห้ามรบกวน: ปิดกั้นอีเมลขาเข้าทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อลดการรบกวน
- SaneForward: ส่งต่ออีเมลประเภทเฉพาะไปยังอีเมลหรือบริการอื่นโดยอัตโนมัติ
- SaneBlackHole: ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวและอีเมลโปรโมชั่นที่ไม่ต้องการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- แนบไฟล์อัตโนมัติ: อัปโหลดไฟล์แนบอีเมลไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox, OneDrive, Box หรือ Google Drive โดยอัตโนมัติ
- SaneBox ทำงานได้ดีมากกับ Google Workspace
ข้อจำกัด
- ผู้ที่มีหลายบัญชีสำหรับอีเมลจะต้องใช้แผนที่มีราคาแพงที่สุด
- SaneBox ไม่สามารถใช้งานร่วมกับผู้ให้บริการอีเมลทั้งหมดได้
การกำหนดราคา
- ของว่าง: $7 ต่อเดือน หรือ $59 ต่อปี สำหรับบัญชีอีเมลหนึ่งบัญชี
- อาหารกลางวัน: $12 ต่อเดือน หรือ $99 ต่อปี สำหรับสองบัญชีอีเมล
- อาหารเย็น: $36 ต่อเดือน หรือ $299 ต่อปี สำหรับบัญชีอีเมลไม่จำกัดจำนวน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. แกรมม่า
ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการเขียนและการแก้ไข
Grammarlyเป็นเครื่องมือปรับปรุงและแก้ไขการเขียนที่ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนด้วยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และรูปแบบการเขียน Grammarly สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มการเขียนต่างๆ ได้มากมาย รวมถึง Microsoft Word, Google Docs และเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ และระบบอีเมลบนเว็บ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำในงานเขียนของคุณ
- การตรวจสอบสไตล์: ตรวจสอบความชัดเจน ความกระชับ และน้ำเสียงในงานเขียนของคุณ
- คำแนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์: แนะนำคำและวลีทางเลือกเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณ
- การตรวจจับการลอกเลียนแบบ: ตรวจสอบการลอกเลียนแบบและให้คำแนะนำในการปรับถ้อยคำใหม่หรืออ้างอิงแหล่งที่มา
- สถิติการเขียน: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเขียนของคุณ เช่น จำนวนคำ คะแนนความอ่านง่าย และความยาวของประโยค
- การผสานรวม: ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเขียนต่างๆ รวมถึง Microsoft Word, Google Docs และเว็บเบราว์เซอร์
ข้อจำกัด
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น
- การผสานรวมกับบางแพลตฟอร์มการเขียนอาจมีข้อจำกัด
การกำหนดราคา
- ฟรี: การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำขั้นพื้นฐาน
- พรีเมียม: $12 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $30 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับการตรวจสอบขั้นสูงและคุณสมบัติเพิ่มเติม
- บัญชีธุรกิจ: $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
5. สไปค์
เหมาะที่สุดสำหรับการแชททีม
Spikeเป็นเครื่องมือสื่อสารทางอีเมลและการทำงานร่วมกันของทีมที่เปลี่ยนอีเมลให้เป็นการแชทแบบเรียลไทม์ ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติของมันรวมถึงการแชทกลุ่ม การประชุมทางวิดีโอ การจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ บันทึก การแชทวิดีโอ และปฏิทินในตัว ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในขณะที่ฟีเจอร์ขั้นสูงมีให้เฉพาะสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น Spike มีแผนพื้นฐานฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้บริการ พร้อมตัวเลือกอัปเกรดเป็นพรีเมียมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างเต็มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อีเมลแบบสนทนา: เปลี่ยนอีเมลให้เป็นการสนทนาแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- แชทกลุ่ม: เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันของทีมในรูปแบบแชท
- การประชุมทางวิดีโอ: อนุญาตให้มีการโทรด้วยวิดีโอได้โดยตรงภายในแอป
- การจัดการงาน: รวมถึงรายการสิ่งที่ต้องทำในตัวและคุณสมบัติการจัดการงาน
- หมายเหตุ: ช่วยให้สามารถบันทึกและแบ่งปันบันทึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายภายในแอป
- การผสานปฏิทิน:ผสานกับแอปปฏิทินต่าง ๆ เพื่อการจัดตารางและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัด
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น
- Spike ไม่สามารถใช้งานร่วมกับผู้ให้บริการอีเมลทั้งหมดได้
- แอปอาจใช้เวลาสักครู่ในการปรับตัวสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับโปรแกรมอีเมลแบบดั้งเดิม
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี พร้อมฟีเจอร์จำกัด
- โปรสำหรับทีมขนาดเล็ก: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับลูกค้าองค์กร (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงและการผสานรวม
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
6. โบว์ริงสำหรับ Gmail
ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพในการทำงานอีเมลและการจัดตารางเวลา
บูมเมอแรง ให้คุณติดตามได้ว่ามีใครตอบอีเมลหรือไม่ และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับข้อความสำคัญ
Boomerang for Gmailเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดตารางเวลาอีเมลที่ช่วยให้คุณกำหนดเวลาส่งอีเมล หยุดรับอีเมลเข้าชั่วคราวเพื่อลดการรบกวนใน Gmail และตั้งการแจ้งเตือนติดตามผล ฟีเจอร์ต่างๆ ได้แก่ การทำความสะอาดกล่องจดหมาย ใบเสร็จรับการอ่าน และการผสานกับปฏิทิน ซึ่งสามารถช่วยจัดระเบียบกล่องจดหมายของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- หยุดรับอีเมลชั่วคราว: หยุดรับอีเมลขาเข้าชั่วคราวเพื่อลดการรบกวน
- การแจ้งเตือนติดตามผล: แจ้งเตือนให้คุณติดตามผลอีเมลสำคัญที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
- การทำความสะอาดกล่องขาเข้า: ลบอีเมลที่ไม่จำเป็นออกจากกล่องขาเข้าของคุณและเก็บถาวรไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง
ข้อจำกัด
- บูมเมอแรงสำหรับ Gmail สามารถใช้งานได้กับบัญชี Gmail และ Google Workspace เท่านั้น
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี พร้อมฟีเจอร์จำกัด
- ส่วนบุคคล: $4.98 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงและการเชื่อมต่อ
- ข้อดี: $14.98 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงและการผสานการทำงาน
- พรีเมียม: $$$49.98 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ซึ่งรวมการผสานระบบ Salesforce/CRM
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
7. Otter.ai
เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงเป็นข้อความและการจดบันทึก
Otter.aiเป็นเครื่องมือถอดเสียงและจดบันทึกที่แปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถถอดเสียงจากการบันทึกเสียงเป็นข้อความได้ทันที เครื่องมือนี้สามารถถอดเสียงและสร้างบันทึกที่สามารถค้นหาได้สำหรับการประชุม การสัมภาษณ์ การบรรยายในชั้นเรียน บันทึกส่วนตัว และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การถอดเสียงเป็นข้อความ: ถอดเสียงจากการบันทึกเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
- เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ: เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนในถอดความเพื่อความถูกต้องและความชัดเจนในการอ่าน
- การระบุผู้พูด: ระบุผู้พูดที่แตกต่างกันในการสนทนาเพื่อความเข้าใจบริบทที่ดีขึ้น
- ซิงค์ข้ามอุปกรณ์: ซิงค์การถอดความและบันทึกข้ามหลายอุปกรณ์
ข้อจำกัด
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของการถอดความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี พร้อมฟีเจอร์และการอัปโหลดที่จำกัด
- พรีเมียม: $8. 33 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $16. 99 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและการผสานรวม
- ธุรกิจ: $20 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $30 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับฟีเจอร์การจัดการเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
8. ขิง
ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนและการแก้ไข
Gingerเป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และสไตล์ คุณสมบัติของมันรวมถึงการปรับประโยคใหม่ การแปล และพจนานุกรมส่วนตัว ซึ่งสามารถช่วยคุณปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของการเขียนของคุณในขณะที่เพิ่มปริมาณงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำในงานเขียนของคุณ
- การตรวจสอบสไตล์: ตรวจสอบความชัดเจน ความกระชับ และน้ำเสียงในงานเขียนของคุณ
- การปรับประโยคใหม่: แนะนำการปรับรูปแบบประโยคเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณ
- การแปล: แปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาต่างๆ
- การผสานรวม: ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเขียนต่างๆ รวมถึง Microsoft Word, Google Docs และเว็บเบราว์เซอร์
ข้อจำกัด
- ไม่มีการผสานรวมกับ Google Docs
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจไม่ถูกต้องเสมอไป
การกำหนดราคา
- ฟรี: การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำขั้นพื้นฐาน
- พรีเมียม: $6.99 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $33.57 ต่อไตรมาส สำหรับการตรวจสอบขั้นสูงและคุณสมบัติเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4.0 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
9. นักล่า
ดีที่สุดสำหรับการค้นหาที่อยู่อีเมลมืออาชีพ
Hunterเป็นเครื่องมือค้นหาที่อยู่อีเมลที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาที่อยู่อีเมลมืออาชีพสำหรับบุคคลหรือบริษัทได้ คุณสมบัติของมันรวมถึงการตรวจสอบอีเมล, การค้นหาโดเมน, และการรณรงค์ทางอีเมล ซึ่งสามารถช่วยคุณเชื่อมต่อกับผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณได้ Hunter สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ รวมถึง Salesforce, HubSpot, และ Google Sheets ทำให้การใช้งานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ค้นหาอีเมล: ค้นหาที่อยู่อีเมลมืออาชีพสำหรับบุคคลหรือบริษัท
- การยืนยันอีเมล: ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมลเพื่อปรับปรุงการส่งถึงผู้รับ
- การค้นหาโดเมน: ค้นหาที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโดเมนเฉพาะ
- การผสานรวม: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึง Salesforce, HubSpot และ Google Sheets
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถค้นหาหรือยืนยันที่อยู่อีเมลได้ทั้งหมด
- ความถูกต้องของที่อยู่อีเมลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทที่คุณกำลังมองหา
การกำหนดราคา
- ฟรี: อนุญาตให้ค้นหาและตรวจสอบได้จำกัด
- เริ่มต้น: $35 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $49 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับการค้นหาสูงสุด 500 ครั้งและการตรวจสอบสูงสุด 1,000 ครั้งต่อเดือน
- การเติบโต: $104 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $149 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับการค้นหาสูงสุด 5,000 ครั้งและการตรวจสอบสูงสุด 10,000 ครั้งต่อเดือน
- ธุรกิจ: $499 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $349 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับการค้นหาสูงสุด 50,000 ครั้ง และการตรวจสอบสูงสุด 1,000 ครั้งต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (500+ รีวิว)
โบนัส:แม่แบบแคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำ
10. ด้านหน้า
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอีเมลแบบร่วมมือและการสื่อสารภายในทีม
Frontเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลสำหรับการสื่อสารในทีมที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน คุณสมบัติของมันรวมถึงกล่องจดหมายร่วม, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, การมอบหมายและติดตาม, และการมองเห็นกล่องจดหมายของทีม ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้ทีมจัดการอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กล่องจดหมายร่วม: ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการจัดการอีเมลแบบเรียลไทม์
- มอบหมายและติดตาม: มอบหมายอีเมลให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความคืบหน้า
- การมองเห็นกล่องข้อความของทีม: ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถดูกล่องข้อความของกันและกันและร่วมมือกันในการตอบกลับเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัด
- คุณไม่สามารถใช้แอปอีเมลของบุคคลที่สามกับบริการของ Front ได้
- แอปอาจใช้เวลาสักครู่ในการปรับตัวสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับแอปอีเมลแบบดั้งเดิม
การกำหนดราคา
- การเติบโต: $49 ต่อที่นั่งต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับฟีเจอร์พื้นฐานและการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ โดยมีสมาชิกทีมขั้นต่ำ 5 คน
- ขนาด: $99 ต่อที่นั่งต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับกฎอัจฉริยะและการจัดการทีม
- พรีเมียม: $229 ต่อที่นั่งต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับการเริ่มต้นใช้งานพรีเมียม, การเข้าถึง API, และการสนับสนุนการประชุมทางวิดีโอ
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 225 รายการ)
ลองผสานการทำงานระหว่าง Front กับ ClickUp!
อะไรคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดี?
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมลไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันทั้งหมด เมื่อเลือกเครื่องมือ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญบางประการที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือนั้น
จากมุมมองระดับสูง เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีควรมีมากกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของอีเมล นั่นหมายความว่ามันควรมีฟีเจอร์ที่เหนือกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของอีเมล เช่น การจัดตารางเวลาส่งอีเมล, แม่แบบ, ระบบอัตโนมัติ, การสร้างแม่แบบอีเมล และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการอื่น ๆ
ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือความเข้ากันได้ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีควรทำงานร่วมกับแอปและบริการเกือบทุกประเภทที่คุณใช้ตั้งแต่ปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำ ไปจนถึงระบบ CRM และซอฟต์แวร์จัดการโครงการของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถผสานอีเมลเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลือกเครื่องมือที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากอีเมลของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด พร้อมทั้งปรับปรุงการจัดการทีมให้ดีขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมล
จากที่เราได้เห็นในสรุปนี้ มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลหลากหลายที่สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ ประหยัดเวลา และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่เครื่องมืออย่าง ClickUp, TextExpander และเครื่องมืออื่นๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ไม่มีตัวเลือกที่ขาดแคลนเมื่อคุณพร้อมที่จะยกระดับอีเมลแบบดั้งเดิมไปอีกขั้น
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อีกด้วย ด้วยความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสอบถามจากลูกค้าไปจนถึงการร่วมมือในทีม ทั้งหมดนี้สามารถทำได้จากกล่องจดหมายกลางเพียงแห่งเดียว
โดยการรวมการสื่อสารของคุณให้มาจากอีเมล คุณสามารถรักษาความเป็นระเบียบ ประหยัดเวลา และหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัวตลอดทั้งวัน
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีเมลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในเครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงที่นี่อาจเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่คุณกำลังมองหาอยู่
ผู้เขียนรับเชิญ:
คลีฟ แฮงค์ส เป็นนักข่าวเทคโนโลยีอิสระที่อาศัยอยู่ในซีแอตเทิลกับภรรยาและลูกชายวัยเยาว์ของเขา เขาเป็นที่รู้จักจากการรายงานอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการอัตโนมัติและการเพิ่มผลผลิต