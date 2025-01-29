บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีที่สุดในปี 2025

29 มกราคม 2568

แม้จะมีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการสื่อสาร อีเมลยังคงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรา

ไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารงานสำคัญ การสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว หรือการรับข้อมูลอัปเดตจากธุรกิจ อีเมลยังคงเป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารที่เชื่อถือได้และใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดซึ่งสร้างขึ้นบนโปรโตคอลแบบเปิดทำให้บัญชี Gmail สามารถทำงานร่วมกับบัญชี Outlook ได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณอีเมลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กล่องจดหมายของเราเต็มไปด้วยข้อมูลและสร้างความสับสน จนอาจส่งผลให้พลาดกำหนดส่งงาน สูญเสียข้อความสำคัญ และประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หากปราศจากเครื่องมือเหล่านี้ อีเมลจะกลายเป็นสิ่งที่ใช้งานไม่ได้ และคุณอาจต้องมองหาทางเลือกอื่นในการสื่อสาร นี่คือจุดที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอีเมลเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดตารางเวลาอีเมลไปจนถึงการอัตโนมัติของงาน เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการกับอีเมลของคุณได้ดีขึ้น และให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

บล็อกนี้จะสำรวจ 10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ความง่ายในการใช้งาน และความเข้ากันได้กับผู้ให้บริการอีเมลหลากหลายราย เพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจและความต้องการของคุณ! ?⚡️

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมลคืออะไร?

แอปเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลคือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้อีเมลโดยการทำงานอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของข้อความ และผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารอื่นๆ

แอปเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลสามารถช่วยให้คุณจัดการกล่องจดหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความยุ่งเหยิงและประหยัดเวลา ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้

สิ่งที่ทำให้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลแตกต่างจากโปรแกรมอีเมลแบบดั้งเดิมคือความสามารถในการขยายประสบการณ์การใช้อีเมลให้มากกว่าการส่งและรับข้อความเพียงอย่างเดียว เครื่องมือเหล่านี้สามารถผสานการทำงานกับปฏิทิน ผู้จัดการงาน แอปส่งข้อความ และเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานประจำวันของคุณ

ประโยชน์ของการนำเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลมาใช้

อีเมลเป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดทั้งในด้านการส่วนตัวและทางธุรกิจ. อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาอีเมลพื้นฐานเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่กล่องจดหมายที่ไม่เป็นระเบียบและล้นหลาม, การพลาดกำหนดเวลา, และการลดลงของประสิทธิภาพการทำงาน.

นี่คือจุดที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมลเข้ามามีบทบาท

ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม อีเมลสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการงาน การจัดตารางเวลา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนและเสียงรบกวน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านอีเมลสามารถช่วยให้คุณตัดผ่านความวุ่นวายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้

10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีที่สุด

1. ClickUp

เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในทีม, และการจัดการอีเมล

คลิกอัพ ด็อก, แชท, และมุมมองรายการในคลิกอัพ
ติดตามการอัปเดตโครงการ, จัดการกับกระบวนการทำงาน, และร่วมมือกับทีม, ทั้งหมดจาก ClickUp Workspace ของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดในหลากหลายอุตสาหกรรม มีฟีเจอร์มากมายหลายร้อยรายการเพื่อช่วยจัดการงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ รายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการและกรณีการใช้งานอื่นๆ และแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ซึ่งช่วยให้บุคคล ทีมงาน และองค์กรทั้งหมดสามารถกำหนดค่า ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์และเติบโตได้

เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบเพื่อตั้งค่าและแสดงผลงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ, ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งทุกส่วนของพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ, และสถานะที่กำหนดเองเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ClickAppsเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของทีมคุณใน ClickUp ได้อย่างสมบูรณ์

และเพื่อให้การจัดการอีเมลง่ายขึ้น ClickUp มีเครื่องมืออีเมลที่เรียกว่าEmail in ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณส่งและรับอีเมลภายในงานต่างๆ ได้ ทำให้การสื่อสารทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวและทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น

เพียงผสานการทำงานของ ClickUp กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ เช่นGmailและOutlook และเริ่มจัดการอีเมลของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากที่ทำงาน

ส่งและรับอีเมลภายใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอีเมล
ส่งและรับอีเมลภายใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอีเมล

ฟีเจอร์อีเมลใน ClickUp พร้อมด้วยฟีเจอร์อีกนับร้อยที่ ClickUp มีให้ ทำให้เครื่องมือนี้เป็นแอปจัดการอีเมลที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ทุกคน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอัปเกรดอีเมลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp!

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การจัดการงาน: ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานและงานย่อยได้
  • การติดตามเวลา: จัดการเวลาของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอยู่ในเส้นทางสู่เป้าหมายของคุณ
  • การจัดการโครงการ: ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้
  • การทำงานร่วมกัน: ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีมได้โดยไม่จำกัดสถานที่
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันนับพันรายการ รวมถึง Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox และแม้กระทั่งเครื่องมือ CRM อื่นๆ
  • ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: ใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งระบบของคุณเองเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ
  • ClickUp AI เพื่อช่วยสร้างข้อความอีเมล ระดมความคิดสำหรับแคมเปญ และตอบกลับอัตโนมัติ
  • ปุ่มลัดและคีย์ลัด: ใช้ปุ่มลัดเพื่อเร่งความเร็วในการนำทางภายใน Workspace ของคุณ
  • ไลบรารีเทมเพลต: เข้าถึงเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000แบบสำหรับทุกทีมและทุกกรณีการใช้งาน
  • แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึง ClickUp ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือ
  • ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมแอปของคุณและนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ที่ศูนย์กลางเดียว

ข้อจำกัด

  • มีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่

การกำหนดราคา

  • ฟรี: ให้บริการคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด 100MB และผู้ใช้ไม่จำกัด
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร:ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

2. TextExpander

ดีที่สุดสำหรับการขยายข้อความและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมล
ลดการพิมพ์ด้วยการขยายคำย่อสั้น ๆ เป็นข้อความเต็มโดยอัตโนมัติด้วย TextExpander

TextExpanderเป็นเครื่องมือขยายข้อความและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีเมลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสมบัติของมันรวมถึงคีย์ลัด การขยายข้อความ Snippets การกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ และกลุ่มที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยผู้ใช้ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการพิมพ์ซ้ำๆ TextExpander สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึง Slack, Google Docs, Microsoft Teams และแอปอีเมลทั้งหมดของคุณ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มและบริการต่างๆ

ดูตัวอย่างบางส่วนว่า TextExpander สามารถปรับปรุงการทำงานของคุณได้อย่างไร: ไม่ว่าคุณจะต้องการข้อความแสดงความเห็นอกเห็นใจในการบริการลูกค้า,สคริปต์การโทรอีเมลเย็นชาสำหรับผู้สรรหา, หรือข้อความต้อนรับพนักงานใหม่, TextExpander พร้อมช่วยคุณ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ข้อความสั้น: เปิดให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและจัดระเบียบข้อความสั้น ๆ เพื่อการเข้าถึงและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย
  • การกรอกแบบฟอร์ม: กรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่ใช้บ่อย เช่น ชื่อและที่อยู่
  • การปรับแต่ง: อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งและทำให้ Snippets ของตนเองเป็นเอกลักษณ์
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้หลากหลาย รวมถึง Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs และ Microsoft Teams
  • เทมเพลต: สร้างเทมเพลตอีเมลของคุณเองได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบกลับอีเมลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • เหมาะสำหรับทีมขายและการตลาด: นำเนื้อหาเดิมกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ด้วยตนเอง

ข้อจำกัด

  • บางคุณสมบัติสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
  • การเรียนรู้เพื่อตั้งค่าและใช้ Snippets แบบกำหนดเองอาจมีความท้าทายสำหรับผู้ใช้บางราย

การกำหนดราคา

  • บุคคล: $3. 33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $4. 16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับคุณสมบัติพื้นฐานและ Snippets ไม่จำกัด
  • ธุรกิจ: $8. 33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $10. 41 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและการแชร์ทีม– สูงสุด 9 ผู้ใช้
  • การเติบโต: $10.83 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $13.54 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับการจัดการผู้ใช้ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึก

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (50+ รีวิว)

3. SaneBox

ดีที่สุดสำหรับการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือจัดการอีเมล
SaneBox ส่งการอัปเดตประจำวันเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกจัดเรียงและกิจกรรมอีเมลอื่น ๆ ให้คุณ ดังนั้นคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญใด ๆ

SaneBoxเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอีเมล ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณควบคุมกล่องจดหมายที่ล้นเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ของมันรวมถึงการจัดการกล่องจดหมาย, การเลื่อนการแจ้งเตือน, การเตือนความจำ, และโหมดห้ามรบกวน ซึ่งสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิและลดสิ่งรบกวนได้หากกล่องจดหมายของคุณเต็มไปด้วยอีเมล

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การจัดการกล่องจดหมาย: ย้ายอีเมลที่ไม่สำคัญออกจากกล่องจดหมายของคุณไปยังโฟลเดอร์แยกต่างหากเพื่อตรวจสอบในภายหลัง
  • ห้ามรบกวน: ปิดกั้นอีเมลขาเข้าทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อลดการรบกวน
  • SaneForward: ส่งต่ออีเมลประเภทเฉพาะไปยังอีเมลหรือบริการอื่นโดยอัตโนมัติ
  • SaneBlackHole: ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวและอีเมลโปรโมชั่นที่ไม่ต้องการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • แนบไฟล์อัตโนมัติ: อัปโหลดไฟล์แนบอีเมลไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox, OneDrive, Box หรือ Google Drive โดยอัตโนมัติ
  • SaneBox ทำงานได้ดีมากกับ Google Workspace

ข้อจำกัด

  • ผู้ที่มีหลายบัญชีสำหรับอีเมลจะต้องใช้แผนที่มีราคาแพงที่สุด
  • SaneBox ไม่สามารถใช้งานร่วมกับผู้ให้บริการอีเมลทั้งหมดได้

การกำหนดราคา

  • ของว่าง: $7 ต่อเดือน หรือ $59 ต่อปี สำหรับบัญชีอีเมลหนึ่งบัญชี
  • อาหารกลางวัน: $12 ต่อเดือน หรือ $99 ต่อปี สำหรับสองบัญชีอีเมล
  • อาหารเย็น: $36 ต่อเดือน หรือ $299 ต่อปี สำหรับบัญชีอีเมลไม่จำกัดจำนวน

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

4. แกรมม่า

ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการเขียนและการแก้ไข

ตัวตรวจสอบไวยากรณ์และตัวแก้ไขเนื้อหา
ใช้ Grammarly เพื่อช่วยคุณเขียนอย่างไม่มีข้อผิดพลาดใน Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn, และแอปพลิเคชันอื่น ๆ

Grammarlyเป็นเครื่องมือปรับปรุงและแก้ไขการเขียนที่ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนด้วยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และรูปแบบการเขียน Grammarly สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มการเขียนต่างๆ ได้มากมาย รวมถึง Microsoft Word, Google Docs และเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ และระบบอีเมลบนเว็บ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำในงานเขียนของคุณ
  • การตรวจสอบสไตล์: ตรวจสอบความชัดเจน ความกระชับ และน้ำเสียงในงานเขียนของคุณ
  • คำแนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์: แนะนำคำและวลีทางเลือกเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณ
  • การตรวจจับการลอกเลียนแบบ: ตรวจสอบการลอกเลียนแบบและให้คำแนะนำในการปรับถ้อยคำใหม่หรืออ้างอิงแหล่งที่มา
  • สถิติการเขียน: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเขียนของคุณ เช่น จำนวนคำ คะแนนความอ่านง่าย และความยาวของประโยค
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเขียนต่างๆ รวมถึง Microsoft Word, Google Docs และเว็บเบราว์เซอร์

ข้อจำกัด

  • คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น
  • การผสานรวมกับบางแพลตฟอร์มการเขียนอาจมีข้อจำกัด

การกำหนดราคา

  • ฟรี: การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำขั้นพื้นฐาน
  • พรีเมียม: $12 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $30 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับการตรวจสอบขั้นสูงและคุณสมบัติเพิ่มเติม
  • บัญชีธุรกิจ: $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)

5. สไปค์

เหมาะที่สุดสำหรับการแชททีม

แอปอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Spike เปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นบทสนทนาแชทที่เรียบง่ายและง่ายต่อการนำทาง ซึ่งดูคล้ายกับเส้นทางการส่งข้อความ

Spikeเป็นเครื่องมือสื่อสารทางอีเมลและการทำงานร่วมกันของทีมที่เปลี่ยนอีเมลให้เป็นการแชทแบบเรียลไทม์ ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติของมันรวมถึงการแชทกลุ่ม การประชุมทางวิดีโอ การจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ บันทึก การแชทวิดีโอ และปฏิทินในตัว ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในขณะที่ฟีเจอร์ขั้นสูงมีให้เฉพาะสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น Spike มีแผนพื้นฐานฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้บริการ พร้อมตัวเลือกอัปเกรดเป็นพรีเมียมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • อีเมลแบบสนทนา: เปลี่ยนอีเมลให้เป็นการสนทนาแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • แชทกลุ่ม: เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันของทีมในรูปแบบแชท
  • การประชุมทางวิดีโอ: อนุญาตให้มีการโทรด้วยวิดีโอได้โดยตรงภายในแอป
  • การจัดการงาน: รวมถึงรายการสิ่งที่ต้องทำในตัวและคุณสมบัติการจัดการงาน
  • หมายเหตุ: ช่วยให้สามารถบันทึกและแบ่งปันบันทึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายภายในแอป
  • การผสานปฏิทิน:ผสานกับแอปปฏิทินต่าง ๆ เพื่อการจัดตารางและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัด

  • คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น
  • Spike ไม่สามารถใช้งานร่วมกับผู้ให้บริการอีเมลทั้งหมดได้
  • แอปอาจใช้เวลาสักครู่ในการปรับตัวสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับโปรแกรมอีเมลแบบดั้งเดิม

การกำหนดราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี พร้อมฟีเจอร์จำกัด
  • โปรสำหรับทีมขนาดเล็ก: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับลูกค้าองค์กร (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงและการผสานรวม

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

6. โบว์ริงสำหรับ Gmail

ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพในการทำงานอีเมลและการจัดตารางเวลา

ใช้ Otter. ia ในการถอดเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์

บูมเมอแรง ให้คุณติดตามได้ว่ามีใครตอบอีเมลหรือไม่ และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับข้อความสำคัญ

Boomerang for Gmailเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดตารางเวลาอีเมลที่ช่วยให้คุณกำหนดเวลาส่งอีเมล หยุดรับอีเมลเข้าชั่วคราวเพื่อลดการรบกวนใน Gmail และตั้งการแจ้งเตือนติดตามผล ฟีเจอร์ต่างๆ ได้แก่ การทำความสะอาดกล่องจดหมาย ใบเสร็จรับการอ่าน และการผสานกับปฏิทิน ซึ่งสามารถช่วยจัดระเบียบกล่องจดหมายของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • หยุดรับอีเมลชั่วคราว: หยุดรับอีเมลขาเข้าชั่วคราวเพื่อลดการรบกวน
  • การแจ้งเตือนติดตามผล: แจ้งเตือนให้คุณติดตามผลอีเมลสำคัญที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
  • การทำความสะอาดกล่องขาเข้า: ลบอีเมลที่ไม่จำเป็นออกจากกล่องขาเข้าของคุณและเก็บถาวรไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง

ข้อจำกัด

  • บูมเมอแรงสำหรับ Gmail สามารถใช้งานได้กับบัญชี Gmail และ Google Workspace เท่านั้น

การกำหนดราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี พร้อมฟีเจอร์จำกัด
  • ส่วนบุคคล: $4.98 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงและการเชื่อมต่อ
  • ข้อดี: $14.98 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงและการผสานการทำงาน
  • พรีเมียม: $$$49.98 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ซึ่งรวมการผสานระบบ Salesforce/CRM

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

7. Otter.ai

เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงเป็นข้อความและการจดบันทึก

Otter.ai ซอฟต์แวร์ถอดเสียงและจดบันทึกการประชุม
ใช้ Otter. ia ในการถอดเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์

Otter.aiเป็นเครื่องมือถอดเสียงและจดบันทึกที่แปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถถอดเสียงจากการบันทึกเสียงเป็นข้อความได้ทันที เครื่องมือนี้สามารถถอดเสียงและสร้างบันทึกที่สามารถค้นหาได้สำหรับการประชุม การสัมภาษณ์ การบรรยายในชั้นเรียน บันทึกส่วนตัว และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การถอดเสียงเป็นข้อความ: ถอดเสียงจากการบันทึกเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
  • เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ: เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนในถอดความเพื่อความถูกต้องและความชัดเจนในการอ่าน
  • การระบุผู้พูด: ระบุผู้พูดที่แตกต่างกันในการสนทนาเพื่อความเข้าใจบริบทที่ดีขึ้น
  • ซิงค์ข้ามอุปกรณ์: ซิงค์การถอดความและบันทึกข้ามหลายอุปกรณ์

ข้อจำกัด

  • คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของการถอดความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

การกำหนดราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี พร้อมฟีเจอร์และการอัปโหลดที่จำกัด
  • พรีเมียม: $8. 33 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $16. 99 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและการผสานรวม
  • ธุรกิจ: $20 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $30 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับฟีเจอร์การจัดการเพิ่มเติม

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

8. ขิง

ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนและการแก้ไข

ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยแก้ไขข้อความของคุณ ปรับปรุงสไตล์การเขียน และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
ใช้ Ginger ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยแก้ไขข้อความของคุณ ปรับปรุงสไตล์การเขียน และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

Gingerเป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และสไตล์ คุณสมบัติของมันรวมถึงการปรับประโยคใหม่ การแปล และพจนานุกรมส่วนตัว ซึ่งสามารถช่วยคุณปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของการเขียนของคุณในขณะที่เพิ่มปริมาณงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำในงานเขียนของคุณ
  • การตรวจสอบสไตล์: ตรวจสอบความชัดเจน ความกระชับ และน้ำเสียงในงานเขียนของคุณ
  • การปรับประโยคใหม่: แนะนำการปรับรูปแบบประโยคเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณ
  • การแปล: แปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาต่างๆ
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเขียนต่างๆ รวมถึง Microsoft Word, Google Docs และเว็บเบราว์เซอร์

ข้อจำกัด

  • ไม่มีการผสานรวมกับ Google Docs
  • คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจไม่ถูกต้องเสมอไป

การกำหนดราคา

  • ฟรี: การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำขั้นพื้นฐาน
  • พรีเมียม: $6.99 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $33.57 ต่อไตรมาส สำหรับการตรวจสอบขั้นสูงและคุณสมบัติเพิ่มเติม

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4.0 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

9. นักล่า

ดีที่สุดสำหรับการค้นหาที่อยู่อีเมลมืออาชีพ

เครื่องมือค้นหาที่อยู่อีเมลมืออาชีพ
ใช้ Hunter. io เพื่อค้นหาที่อยู่อีเมลมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที และเชื่อมต่อกับผู้คนที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ

Hunterเป็นเครื่องมือค้นหาที่อยู่อีเมลที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาที่อยู่อีเมลมืออาชีพสำหรับบุคคลหรือบริษัทได้ คุณสมบัติของมันรวมถึงการตรวจสอบอีเมล, การค้นหาโดเมน, และการรณรงค์ทางอีเมล ซึ่งสามารถช่วยคุณเชื่อมต่อกับผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณได้ Hunter สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ รวมถึง Salesforce, HubSpot, และ Google Sheets ทำให้การใช้งานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ค้นหาอีเมล: ค้นหาที่อยู่อีเมลมืออาชีพสำหรับบุคคลหรือบริษัท
  • การยืนยันอีเมล: ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมลเพื่อปรับปรุงการส่งถึงผู้รับ
  • การค้นหาโดเมน: ค้นหาที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโดเมนเฉพาะ
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึง Salesforce, HubSpot และ Google Sheets

ข้อจำกัด

  • ไม่สามารถค้นหาหรือยืนยันที่อยู่อีเมลได้ทั้งหมด
  • ความถูกต้องของที่อยู่อีเมลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทที่คุณกำลังมองหา

การกำหนดราคา

  • ฟรี: อนุญาตให้ค้นหาและตรวจสอบได้จำกัด
  • เริ่มต้น: $35 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $49 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับการค้นหาสูงสุด 500 ครั้งและการตรวจสอบสูงสุด 1,000 ครั้งต่อเดือน
  • การเติบโต: $104 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $149 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับการค้นหาสูงสุด 5,000 ครั้งและการตรวจสอบสูงสุด 10,000 ครั้งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $499 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $349 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) สำหรับการค้นหาสูงสุด 50,000 ครั้ง และการตรวจสอบสูงสุด 1,000 ครั้งต่อเดือน

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
  • Capterra: 4. 6 จาก 5 (500+ รีวิว)

โบนัส:แม่แบบแคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำ

10. ด้านหน้า

เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอีเมลแบบร่วมมือและการสื่อสารภายในทีม

กล่องจดหมายอีเมลที่ใช้ร่วมกัน
การใช้ Front เพื่อสร้างกล่องจดหมายร่วม จัดการอีเมล และอื่นๆ

Frontเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลสำหรับการสื่อสารในทีมที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน คุณสมบัติของมันรวมถึงกล่องจดหมายร่วม, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, การมอบหมายและติดตาม, และการมองเห็นกล่องจดหมายของทีม ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้ทีมจัดการอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • กล่องจดหมายร่วม: ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการจัดการอีเมลแบบเรียลไทม์
  • มอบหมายและติดตาม: มอบหมายอีเมลให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความคืบหน้า
  • การมองเห็นกล่องข้อความของทีม: ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถดูกล่องข้อความของกันและกันและร่วมมือกันในการตอบกลับเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัด

  • คุณไม่สามารถใช้แอปอีเมลของบุคคลที่สามกับบริการของ Front ได้
  • แอปอาจใช้เวลาสักครู่ในการปรับตัวสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับแอปอีเมลแบบดั้งเดิม

การกำหนดราคา

  • การเติบโต: $49 ต่อที่นั่งต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับฟีเจอร์พื้นฐานและการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ โดยมีสมาชิกทีมขั้นต่ำ 5 คน
  • ขนาด: $99 ต่อที่นั่งต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับกฎอัจฉริยะและการจัดการทีม
  • พรีเมียม: $229 ต่อที่นั่งต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับการเริ่มต้นใช้งานพรีเมียม, การเข้าถึง API, และการสนับสนุนการประชุมทางวิดีโอ

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 225 รายการ)

ลองผสานการทำงานระหว่าง Front กับ ClickUp!

อะไรคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดี?

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมลไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันทั้งหมด เมื่อเลือกเครื่องมือ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญบางประการที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือนั้น

จากมุมมองระดับสูง เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีควรมีมากกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของอีเมล นั่นหมายความว่ามันควรมีฟีเจอร์ที่เหนือกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของอีเมล เช่น การจัดตารางเวลาส่งอีเมล, แม่แบบ, ระบบอัตโนมัติ, การสร้างแม่แบบอีเมล และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการอื่น ๆ

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือความเข้ากันได้ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีควรทำงานร่วมกับแอปและบริการเกือบทุกประเภทที่คุณใช้ตั้งแต่ปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำ ไปจนถึงระบบ CRM และซอฟต์แวร์จัดการโครงการของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถผสานอีเมลเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกเครื่องมือที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากอีเมลของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด พร้อมทั้งปรับปรุงการจัดการทีมให้ดีขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมล

จากที่เราได้เห็นในสรุปนี้ มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลหลากหลายที่สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ ประหยัดเวลา และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่เครื่องมืออย่าง ClickUp, TextExpander และเครื่องมืออื่นๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ไม่มีตัวเลือกที่ขาดแคลนเมื่อคุณพร้อมที่จะยกระดับอีเมลแบบดั้งเดิมไปอีกขั้น

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อีกด้วย ด้วยความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสอบถามจากลูกค้าไปจนถึงการร่วมมือในทีม ทั้งหมดนี้สามารถทำได้จากกล่องจดหมายกลางเพียงแห่งเดียว

โดยการรวมการสื่อสารของคุณให้มาจากอีเมล คุณสามารถรักษาความเป็นระเบียบ ประหยัดเวลา และหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัวตลอดทั้งวัน

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีเมลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในเครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงที่นี่อาจเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่คุณกำลังมองหาอยู่

