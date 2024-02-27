12 การผสานระบบด้านหน้าที่ดีที่สุดในปี 2025

Front ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกล่องจดหมายร่วมสำหรับทีมต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้าและลดความยุ่งยากและความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากเครื่องมือบริการลูกค้าแบบดั้งเดิม ปัจจุบันมีผู้ใช้จำนวนมากที่ได้รับประโยชน์จากแอปนี้และกำลังสำรวจตัวเลือกการผสานรวม Front ต่างๆ อีกด้วย
ด้วยแอป Front ทีมงานจะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าแทนที่จะเป็นกระบวนการ คิดถึงมันเหมือนกับพนักงานต้อนรับออนไลน์ที่ทำงานเบื้องหลังทั้งหมดให้กับทีมที่ติดต่อกับลูกค้าของคุณ ในขณะที่พวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด: การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน!
ในทางกลับกัน ฟีเจอร์การสื่อสารภายในแอปของมันไม่เพียงพอที่จะผลักดันทีมของคุณไปสู่ระดับถัดไปของประสิทธิภาพการทำงาน โชคดีที่คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อกับFrontเพื่อเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามสำหรับการจัดการโครงการ การสื่อสาร การจัดการความสำเร็จของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่ทำให้การร่วมมือกันราบรื่นขึ้นมาก เพราะคุณไม่ต้องเปิดแท็บหรือหน้าต่างนับไม่ถ้วนเพื่อจัดการกับงานของคุณ มาคุยกันเกี่ยวกับการผสานระบบ Front ที่แตกต่างกัน และเน้นตัวเลือกที่ดีที่สุด 12 อย่างของคุณ รวมถึงคุณสมบัติหลักและราคา
การผสานรวมด้านหน้าคืออะไร?
การผสานระบบด้านหน้าคือเครื่องมือที่คุณนำมาผสานเข้ากับแพลตฟอร์มเพื่อขยายความสามารถในการสื่อสารและการร่วมมือกับลูกค้าของคุณ พวกมันให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานได้มากขึ้นผ่านอินเตอร์เฟซเดียว และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด: Front สามารถผสานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ถึง 67 ตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย!
การเชื่อมต่อ Front กับแอปอื่นๆ สามารถช่วยได้:
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมเมื่อข้อมูลอยู่ในแพลตฟอร์มกลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
- ส่งเสริมการใช้งานที่ง่ายเนื่องจากเพื่อนร่วมทีมของคุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
- ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อป้อนข้อมูลด้วยตนเองเข้าสู่ระบบที่แตกต่างกันหลายระบบ
- อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างไร้รอยต่อระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
มาดูการผสานระบบ Front ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถปรับปรุงการสื่อสารของทีมคุณ และช่วยให้พวกเขาไปถึงเป้าหมายการผลิตได้!
12 การผสานรวมด้านหน้าที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022
1. ClickUp
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทุกทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการใช้แอปจัดการโครงการหรือเป็นผู้ใช้ขั้นเทพ ClickUp สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกขนาดทีม—ทั้งแบบทำงานทางไกลหรือในสำนักงาน—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ
การผสานการทำงานของ Front กับ ClickUpมอบความสามารถที่มากกว่าเครื่องมือสื่อสารมาตรฐานทั่วไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตั๋วงานลงในงานใน ClickUp ของคุณ มอบหมายสมาชิก และกำหนดวันที่ครบกำหนดได้ภายใน Front
คุณสามารถดูงานที่เชื่อมโยงของคุณใน ClickUp ได้ด้วย ไปดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และดำเนินการได้ทันที!
🔑 คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- อีเมลใน ClickUp: ใครว่า การสร้างและส่งอีเมลต้องเป็นเรื่องที่เหนื่อยและใช้เวลามาก? ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติตามการส่งแบบฟอร์ม, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, หรือเหตุการณ์ของงาน
- แดชบอร์ด: รับมุมมองแบบ 360 องศาของ พื้นที่ทำงานของคุณและติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด
- เทมเพลต: รักษาโครงสร้างของโปรเจ็กต์, พื้นที่, รายการตรวจสอบ, และรายการโปรดของคุณไว้เพื่อใช้ในภายหลัง
✅ ข้อดีของ ClickUp
- บันทึกเวลาจากเว็บเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์มือถือของคุณผ่าน ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp ฟรีเพื่อการติดตามเวลาที่ง่ายดาย
- เลือกจากการผสานการทำงานแบบเนทีฟ 100 รายการพร้อมด้วยอีกหลายพันรายการผ่าน Zapier และ Make เพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างครบวงจร
- เพลิดเพลินกับการจัดการโครงการทางอีเมลอย่างไร้รอยต่อโดยตรงจากภายใน ClickUp
❌ ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองของ ClickUp สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ...ยัง!
- ไม่มีเลนว่ายน้ำในมุมมองคณะกรรมการ(กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้)
💸 ราคา ClickUp
💬คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
"เราชอบเวอร์ชันฟรีมาก และกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะอัปเกรด เราเป็นทีมที่ค่อนข้างเล็ก แต่เรากำลังเติบโต และ ClickUp จนถึงตอนนี้ดูดีมากสำหรับองค์กรของเรา" – Capterra
"ฉันชอบที่ ClickUp สามารถแทนที่แอปต่าง ๆ มากมายที่ฉันเคยใช้เพื่อดำเนินธุรกิจออนไลน์ของฉันได้! ฉันเคยสร้างระบบแอปและระบบเชื่อมต่อที่ซับซ้อนเหมือนกับมอนสเตอร์ของแฟรงเกนสไตน์เพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้ลื่นไหล และ ClickUp ได้ช่วยกำจัดระบบเหล่านั้นไปมากมาย และรวมการทำงานของฉัน งานเอกสาร และแบบฟอร์มไว้ที่เดียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ฉันชอบที่ฉันไม่ต้องเปิดแท็บไว้ถึง 100 แท็บอีกต่อไป" – G2Crowd
2. ทวิลีโอ
Twilio เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์และเฉพาะบุคคล
มันช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้ราบรื่นขึ้นโดยการเชื่อมช่องว่างระหว่างแอปพลิเคชันบนเว็บกับโทรศัพท์ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่มีความยืดหยุ่นอย่างไม่มีขีดจำกัดและตอบสนองได้ทันที
สิ่งที่ทำให้ Twilio มีความโดดเด่นเป็นพิเศษคือมันไม่ใช่เพียงแค่ซอฟต์แวร์ส่งข้อความหรือแอปสำหรับการสื่อสารภายในทีมเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดสามารถสร้างโซลูชันการสื่อสารที่ยืดหยุ่นได้อีกด้วย
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Twilio
- ส่ง, รับ, และตอบกลับข้อความ SMS ได้โดยตรงจากกล่องข้อความของคุณ
- เก็บการสื่อสารกับลูกค้าไว้ในที่เดียว
- สร้างช่องทาง SMS ของ Twilio ใน Front
✅ ข้อดีของ Twilio
- ฟีเจอร์การส่งข้อความและ API มากมายทำให้ Twilio มีความหลากหลายสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่นๆ ได้มากมาย รวมถึง ClickUp
❌ ข้อเสียของ Twilio
- คุณสมบัติมากมายอาจทำให้ประสบการณ์ใช้งานรู้สึกท่วมท้น
- ขาดส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับโครงการที่ทำครั้งเดียว
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
💸 ราคาของ Twilio
- Twilio มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Twilio
"Twilio เป็นหนึ่งใน API ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับ SMS และข้อความในตลาด ราคาก็ค่อนข้างแข่งขันได้ และยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดผ่าน SMS และการโทรได้ สำหรับ Whatsapp ก็มี API ที่สมบูรณ์แล้ว" – G2Crowd
"คุณสมบัติใหม่เปิดโอกาสให้หลายสิ่งหลายอย่างในอนาคต. Flex ดูเหมือนจะดีพอสมควร และระบบการชำระเงินที่แนะนำในวันนี้ดูมีอนาคต. ระบบ SIP trunking ที่ปลอดภัยโดยรวมทำงานได้ดีมาก และมีปัญหาเล็กน้อยเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นจนถึงตอนนี้" – G2Crowd
3. Salesforce
ในฐานะหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำของโลก Salesforce มีกรณีการใช้งานที่หลากหลายและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม Salesforce ถือเป็นหนึ่งในระบบ Front ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผสานรวม เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถขยายขอบเขตการตลาด เพิ่มยอดขาย และส่งมอบบริการหลักทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔑 คุณสมบัติสำคัญของ Salesforce
- เพิ่มหรือลบบุคคลใน Front เพื่อกำหนดว่าใครสามารถดูบันทึก CRM ได้
- สร้าง, ดู, และอัปเดตบันทึก CRM ได้ทันทีจากกล่องขาเข้าของคุณ
- ให้ทีมของคุณมองเห็นข้อมูลใน Salesforce ของคุณได้อย่างครบถ้วน
✅ ผู้เชี่ยวชาญ Salesforce
- ดาวน์โหลดแดชบอร์ดเป็นไฟล์ PNG
- รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจระดับสูงที่ช่วยปลดล็อกการขายที่ซับซ้อน
❌ ข้อเสียของ Salesforce
- เส้นทางการเรียนรู้ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด
- คุณต้องจ่ายเงินสำหรับส่วนเสริมเพื่อใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์อย่างเต็มที่
- อินเทอร์เฟซที่รกทำให้การนำทางและงานง่าย ๆ ซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
💸 ราคา Salesforce
- ขอใบเสนอราคาพิเศษจาก Salesforce
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Salesforce
"ข้อเสียที่ฉันพบมีน้อยมากและห่างกันมาก หากฉันต้องเลือกหนึ่งอย่าง มันคงจะเป็นปฏิทินและวิธีการทำงานของมัน ฉันอยากเห็นการปรับปรุงบางอย่างตรงนั้น แต่โดยรวมแล้ว ฉันมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย" – Capterra
"Salesforce เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ แม้ว่าจะยากสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบในการทำความเข้าใจ แต่หากเราทำงานของเราอย่างถูกต้อง มันเป็นวิธีที่ดีในการลดความกดดันจากการพัฒนาในแง่ของการสร้างระบบอัตโนมัติใหม่และการจัดการธุรกิจ" – G2Crowd
4. ฮับสปอต
Hubspot เป็นหนึ่งในระบบเชื่อมต่อกับ Front ที่ทรงพลังที่สุด ด้วยแพลตฟอร์มการตลาด การขาย และการบริการที่ช่วยให้คุณดึงดูดผู้เข้าชม แปลงผู้สนใจให้เป็นลูกค้า และปิดการขายรวมถึงรักษาลูกค้าไว้ได้ ระบบนี้ทำงานผ่านแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย และฐานโค้ดที่เป็นหนึ่งเดียว
Hubspot มีศูนย์กลางมากกว่าห้าแห่ง ให้คุณนำระบบอัตโนมัติเข้ามาในกระบวนการทำงานของคุณ และได้รับความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณในแบบที่คุณไม่เคยทำได้มาก่อน
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Hubspot
- ซิงค์ข้อมูลการบริการลูกค้า— คิดถึงข้อมูลตัวตน, การมีส่วนร่วม, หรือข้อมูลพฤติกรรมระหว่าง Front และ Hubspot ได้อย่างไร้รอยต่อและแบบเรียลไทม์
- สร้างผู้ติดต่อใหม่, บริษัท, ข้อตกลง, หรือกิจกรรมได้โดยตรงจาก Front
- แก้ไขข้อมูล CRM ของคุณโดยไม่ต้องออกจาก Front
✅ ข้อดีของ Hubspot
- มีคุณสมบัติการจับคู่ฟิลด์ค่าเริ่มต้นในตัวที่ช่วยให้การตั้งค่ารวดเร็วและรักษาข้อมูลของคุณให้สะอาดและเป็นระเบียบ
- ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานการจับคู่ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น
- ตัวเลือกในการซิงค์เฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ
❌ ข้อเสียของ Hubspot
- คุณต้องชำระค่าบริการสนับสนุนทางเทคนิคเพิ่มเติม
- แม่แบบเหล่านี้แก้ไขได้ยาก
💸 ราคาของ Hubspot
- Hubspot มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 45 ดอลลาร์ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Hubspot
"ระบบอัตโนมัติและการสร้างรายการตามกิจกรรม คุณสมบัติของผู้ใช้ และโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายนั้นดีมาก ฉันยังชอบการสร้างกลุ่มมากด้วย เพราะช่วยให้จัดการทีมได้ง่ายขึ้น สุดท้าย ความสามารถในการสร้างโฟลเดอร์ช่วยจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี" – G2Crowd
"Hubspot มีฟีเจอร์ทุกอย่างที่คุณต้องการ - ตราบใดที่คุณยอมจ่ายเงิน เวอร์ชันฟรีนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้น แต่คุณจะพบว่ามันไม่เพียงพออย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนที่จะใช้ความสามารถด้านการตลาดหรือ CMS ของ Hubspot ซึ่งไม่มีในเวอร์ชันฟรี" – G2Crowd
5. สแล็ก
Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันในที่ทำงานที่รวมทุกการสื่อสารไว้ในที่เดียวช่วยให้ผู้คนทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวอย่างราบรื่น เปลี่ยนการส่งข้อความ, การส่งข้อความทันที, และอีเมลด้วยแอปเดียว และสร้างช่องทางหลายช่องทางเพื่อจัดระเบียบการสนทนาหรือกลุ่มต่างๆ ให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะ
สำหรับการผสานการทำงานกับ Front คุณจะใช้เวลาในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสื่อสารน้อยลง และไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียเส้นสนทนาในกล่องจดหมายที่ล้นของคุณ! ยกระดับเครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานง่ายและได้รับการจัดอันดับสูงสุดนี้ไปอีกขั้นด้วยการผสานการทำงานกับ Front เพื่อทำมากกว่าการแชทกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
🔑 ฟีเจอร์หลักของ Slack
- แชร์ข้อความจาก Front ไปยัง Slack ด้วยตนเองเพื่อรับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมทีมของคุณ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม Front ของคุณก็ตาม
- ส่งข้อความไปยัง Slack โดยอัตโนมัติด้วยกฎการยกระดับ หรือส่งทีละข้อความ
- สร้างการสนทนาใน Front โดยตรงจากข้อความใน Slack
✅ ผู้เชี่ยวชาญ Slack
- ข้อมูลของคุณภายในแพลตฟอร์มมีความปลอดภัยเสมอด้วยการรักษาความปลอดภัยในแอปที่ยอดเยี่ยม
- ประหยัดเวลาด้วยการดูการสนทนาและไฟล์ทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการในที่เดียว: ช่อง
❌ ข้อเสียของ Slack
- ด้วยการแจ้งเตือนแบบพุชและอีโมจิ Slack มีคุณสมบัติที่ทำให้ติดได้คล้ายกับโซเชียลมีเดีย (FYI: นั่นไม่ดีต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ!)
- Slack ทำงานอย่างรวดเร็ว และอาจยากที่จะติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น
💸 ราคาของ Slack
- Slack มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6.67 ต่อเดือนต่อคน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Slack
"ฉันชอบที่มันใช้งานง่ายมาก แม้แต่คุณยายของฉันก็ใช้ได้ นั่นถือเป็นข้อดีอย่างมากจริงๆ การสร้างช่องและการติดตามเพื่อนร่วมงานในแต่ละวันก็ง่ายมาก สามารถแชร์ไฟล์หรือข้อความยาวๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ลากและวางรูปภาพลงไป แค่นี้ก็แชร์เรียบร้อยแล้ว" – G2Crowd
"แนวคิดของ Slack นั้นยอดเยี่ยม และช่วยให้ทีมของฉันสื่อสารกันได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ Google Hangouts อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปิดตัวฟีเจอร์ Huddles และดูเหมือนว่าหลังจากการที่ Salesforce เข้าซื้อกิจการ Slack แล้ว ก็มีบั๊กเกิดขึ้นมากกว่าเวอร์ชันก่อนๆ ของซอฟต์แวร์นี้มาก" – Capterra
6. สร้าง
Integromat(ปัจจุบันคือ Make) เป็นแพลตฟอร์มแบบภาพที่ช่วยให้คุณออกแบบ สร้าง และทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้—ตั้งแต่การทำงานง่ายๆ ไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน—ภายในไม่กี่นาที
ด้วย Integromat คุณสามารถย้ายข้อมูลระหว่างแอปโปรดของคุณได้อย่างราบรื่นเพียงแค่ไม่กี่คลิก เป็นที่รู้จักกันดีในนาม "กาวแห่งอินเทอร์เน็ต" นี่เป็นหนึ่งในระบบเชื่อมต่อ Front ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะรวดเร็ว ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดเลยในการเริ่มต้น
ผสานเครื่องมือนี้กับแอป Front ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้สูงยิ่งขึ้น
🔑 สร้างคุณสมบัติสำคัญ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมโดยการสร้างการสนทนาของ Front จาก Google Sheets
- เร่งการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างตั๋ว Asana จากบทสนทนาใน Front
- จัดระเบียบข้อมูลของคุณโดยการสร้างบันทึก Airtable จากการสนทนาใน Front
✅ ข้อดี
- มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้เมื่อต้องสร้างและอัปเดตการผสานรวมที่ซับซ้อน
- มีคลังแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดมากมาย
❌ สร้างข้อเสีย
- ข้อผิดพลาดหลายอย่างแก้ไขได้ยากและอาจต้องใช้การแทรกแซงทางเทคนิค
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
💸 กำหนดราคา
- ขอใบเสนอราคาพิเศษจาก Make
💬 สร้างคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
"การจัดการอาร์เรย์ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย แต่เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายช่วยเหลือของพวกเขา ทุกอย่างก็ราบรื่น อินเทอร์เฟซแบบกราฟิกต้องใช้เวลาปรับตัวบ้าง แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าการมีเพียงรายการอัตโนมัติ (สถานการณ์) ที่สร้างขึ้น บล็อกและแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ก็ช่วยฉันผ่านช่วงเวลาที่คิดว่า 'อืมมม ทำอย่างไรดี' ได้เช่นกัน" –Capterra
"สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ integromat คือรายการการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และแม้ว่าการเชื่อมต่อนั้นจะไม่มีอยู่จริง เครื่องมือภายในของ integromat ก็สามารถเติมเต็มช่องว่างนั้นได้เป็นอย่างดี" – G2Crowd
7. CloudTalk
CloudTalk เป็นซอฟต์แวร์โทรศัพท์บนคลาวด์ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมา สำหรับทีมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สำหรับการผสานรวมกับ Front การเพิ่มเติมนี้ยอดเยี่ยมเพราะช่วยให้คุณสามารถจัดการการโทรเข้า/โทรออก ดึงประวัติการโต้ตอบจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย—ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก
เพื่อเป็นการปิดท้ายทั้งหมดนี้ เครื่องมือนี้ยังมีเครือข่ายพันธมิตรด้านโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งและมั่นคงจากทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณจะสามารถทำการโทรระหว่างประเทศที่มีคุณภาพสูง พร้อมการรับประกันความหน่วงต่ำและสัญญาณกระตุกน้อยที่สุด!
🔑 คุณสมบัติเด่นของ CloudTalk
- โทรหาลูกค้าและผู้ที่สนใจโดยไม่ต้องออกจาก Front
- ซิงค์ข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติระหว่างสองแพลตฟอร์ม
- ดูข้อมูลผู้โทรก่อนรับสายใน CloudTalk
✅ ข้อดีของ CloudTalk
- การติดตามสถิติการโทรที่ง่ายดาย
- ระบบข้อความขณะรอสายที่ยอดเยี่ยม
- การตรวจสอบคุณภาพการโทรอย่างต่อเนื่อง
❌ ข้อเสียของ CloudTalk
- ปัญหาการล่าช้าเป็นครั้งคราว
💸 ราคา CloudTalk
- CloudTalk มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า CloudTalk
"การทำงานค่อนข้างราบรื่น อาจเข้าใจยากเล็กน้อยในตอนแรก แต่โดยรวมแล้วค่อนข้างใช้งานง่าย" – G2Crowd
แนวคิดที่ซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือที่เข้าถึงระยะไกลเข้าด้วยกันนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน อินเทอร์เฟซ IVR ของพวกเขาดูดีบนหน้าเว็บ แต่บ่อยครั้งเกิดข้อผิดพลาด และสายโทรศัพท์มักถูกโอนไปยังกล่องข้อความเสียงโดยไม่มีข้อความใดๆ " – Capterra
8. นิซรีพลาย
ทุกคนทราบดีว่าการหาลูกค้าใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึง 5 เท่าNicereply ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่สูญเสียลูกค้าไปเพราะการบริการที่ไม่ดีตั้งแต่แรก
อะไรที่ทำให้เครื่องมือนี้โดดเด่นเหนือกว่าการผสานระบบด้านหน้าอื่น ๆ? แบบสำรวจที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่เพียงคลิกเดียว ช่วยให้คุณถามคำถามที่สำคัญกับคุณได้
แต่สำหรับความสามารถของ Nicereply นั้น นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น แผงควบคุมการวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถดูและแบ่งกลุ่มคะแนนเฉลี่ยของคุณตามช่วงเวลา, ตัวแทน, แผนก, หรือประเภทของแบบสอบถามได้ สร้างรายงานที่ครอบคลุมเพื่อดูพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง, กำหนดเป้าหมาย, ทำนายแนวโน้มในอนาคต, และเปรียบเทียบตัวเองกับผู้นำในอุตสาหกรรม
เมื่อเครื่องมือสำรวจที่ชาญฉลาดมาพบกับแอปสื่อสารที่ทรงพลัง จะเกิดอะไรขึ้น? Nicereply รองรับการผสานการทำงานกับแอปต่าง ๆ มากมาย รวมถึง Front ด้วย การผสานการทำงานของทั้งสองแอปสามารถทำให้การจัดการบัญชีทั้งสองบนบัญชีเดียวง่ายขึ้น พร้อมประโยชน์อื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Nicereply
- ผลักดันคะแนนและความคิดเห็นเข้าสู่การสนทนาใน Front ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในรูปแบบบันทึก
- บันทึกคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในแท็กการสนทนาที่กำหนดเอง
- ซิงค์ผู้ใช้ Front ทั้งหมดของคุณกับ Nicereply ได้ด้วยคลิกเดียว
✅ ข้อดีของ Nicereply
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเข้าใจง่าย พื้นฐาน และมีประโยชน์
- การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและทันเวลา
❌ ข้อเสียของ Nicereply
- คุกกี้ที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์มีจำนวนค่อนข้างมาก ซึ่งอาจทำให้บัญชีของคุณเสี่ยงต่อปัญหาด้านความปลอดภัยได้
💸 ราคา Nicereply
- Nicereply มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า Nicereply
"สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ Nicereply คือมันขยายฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ช่วยเหลือที่มีอยู่ของฉันและกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า" – G2Crowd
"ฉันชอบบริการนี้มาก อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกว่า UI ของมันสามารถปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้น" – Capterra
9. อินสตาบั๊ก
Instabug เป็นเครื่องมือสำหรับให้ข้อเสนอแนะและรายงานข้อผิดพลาดในแอปสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ เพียงแค่เขย่าเบา ๆ เพื่อนร่วมทีมและผู้ใช้ของคุณก็สามารถรายงานข้อผิดพลาดหรือส่งข้อเสนอแนะในแอปได้ทันที
Instabug ยังมอบเครื่องมือรายงานข้อขัดข้องที่เชื่อถือได้ให้กับคุณและทีมของคุณ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลรายงานโดยละเอียดของสภาพแวดล้อมการทำงาน ขั้นตอนในการทำให้เกิดข้อขัดข้อง บันทึกคำขอเครือข่าย และอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ เปรียบเสมือนมีผู้แก้ไขข้อบกพร่องอัตโนมัติที่ทำงานอย่างไม่หยุดยั้งอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวล!
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Instabug
- ส่งรายงานข้อบกพร่องไปยังแดชบอร์ด Front ของคุณโดยตรง พร้อมรายละเอียดบริบททั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการ
- จัดการปัญหาและติดตามผลกับผู้ใช้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือ
- มีการสนทนาที่สมบูรณ์กับผู้ใช้ในแอป
✅ ข้อดีของ Instabug
- อินเทอร์เฟซนั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม พร้อมตอบสนองต่อปัญหาและข้อร้องเรียนเสมอ
❌ ข้อเสียของ Instabug
- การผสานรวมกับ Front นี้ไม่มีเวอร์ชันเว็บ
- อาจจะราคาถูกกว่านี้
- ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์เมื่อเทียบกับแอปอื่น ๆ ในรายการนี้
💸 ราคาของ Instabug
- Instabug มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Instabug
"มันทำงานได้ดี – ลูกค้าสามารถรายงานข้อบกพร่องได้ และคุณสามารถตอบกลับได้ การรายงานก็ใช้ได้ และการตั้งค่าการใช้งานก็ง่ายพอสมควร" – G2Crowd
"เราใช้ Instabug เป็นเครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดจากการทดสอบอัตโนมัติของ UI ของเรา และมันดูเหมือนจะยอดเยี่ยมสำหรับจุดประสงค์นั้น" – Capterra
10. การสนทนาที่สดใส
กำลังมองหาแพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนแบบสนทนาในแอปและผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงทุกช่องทางอยู่หรือไม่? เครื่องมือ Sunshine Conversations ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ในแอป iOS, Android และเว็บของคุณ ด้วย SDK ที่ทรงพลังและติดตั้งมาในตัว
นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุดเลย Sunshine Conversations ยังรองรับการส่งข้อความผ่าน WhatsApp, SMS, อีเมล, Twitter และแอปสื่อสารอื่น ๆ อีกมากมาย! เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการสนทนาของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการผสาน Sunshine Conversations เข้ากับ Front
🔑 คุณสมบัติเด่นของการสนทนาภายใต้แสงแดด
- ตอบกลับข้อความ Smooch ได้ทันทีจากกล่องจดหมายของคุณ
- ซิงค์การสนทนาของ Front โดยตรงกับ Smooch
- รวบรวมทุกการติดต่อกับลูกค้าไว้ในที่เดียว
✅ ข้อดีของการสนทนา Sunshine
- ตรวจสอบสุขภาพและสถานะของแหล่งข้อมูลภายในหรือสินค้าคงคลังการขายทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วและสะดวกทุกที่ทุกเวลา
- ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
❌ ข้อเสียของการสนทนาแบบซันไชน์
- อาจมีปัญหาขัดข้องเมื่อทำการอัปเกรดข้อมูลลูกค้า
- การผสานรวมกับ Front นี้ไม่มีแผนฟรี
💸 ราคา Sunshine Conversations
- Sunshine Conversations มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $495 ต่อเดือน
💬 การให้คะแนนลูกค้าของ Sunshine Conversations
"ฉันชอบความเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งหมด - เชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณเพื่อให้ได้บริบทที่สมบูรณ์ของลูกค้า" –G2Crowd
"มันรวดเร็ว ทรงพลัง และมอบอิสระให้คุณในการสร้างแอปหรือบริการสำหรับลูกค้าได้ทุกแบบ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมสามารถพูดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้ได้ แม้ว่าบางครั้งอาจจะใช้งานยากสักหน่อยก็ตาม" –G2Crowd
11. Zoom
ในแง่ของการผสานรวมด้านหน้า เราไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวใจมากนักสำหรับเรื่องนี้ Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ให้คุณเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการประชุมกับผู้ถือบัญชี Zoom คนอื่นๆ จากทั่วโลกได้เสมือนจริง
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Zoom ได้สร้างตำแหน่งที่มั่นคงในเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอและยังคงเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราจัดการประชุมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานจากระยะไกล
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Zoom
- เพิ่มการประชุม Zoomเมื่อสร้างกิจกรรมปฏิทินใน Front
- สร้างการประชุม Zoom พร้อมลิงก์กำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ
- เริ่มการโทรจากแถบความคิดเห็นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
✅ ข้อดีของ Zoom
- เพิ่มผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คนในแผนฟรี และเพิ่มได้มากขึ้นในแผนสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- สร้างห้องประชุมย่อยได้สูงสุด 50 ห้องสำหรับการสนทนาแยกต่างหาก
- สร้างห้องรอ บันทึกวิดีโอ และบันทึกแชท
❌ ข้อเสียของ Zoom
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่น่าสนใจและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ค่อนข้างล้าสมัย
- แอปพลิเคชันมือถือไม่ใช้งานง่ายเหมือนแอปพลิเคชันเว็บ
💸 ราคา Zoom
- Zoom มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อผู้ดำเนินรายการต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoom
"ฉันชอบแนวคิดพื้นฐานของสิ่งที่ Zoom ทำ โดยส่วนใหญ่แล้ว ในระหว่างที่เราใช้งาน มันค่อนข้างเชื่อถือได้" – G2Crowd
"มันดีและมีประโยชน์ แต่จำเป็นต้องปรับปรุงคุณสมบัติพื้นหลังเสมือนจริงอย่างมาก รวมถึงความต้องการความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วย" – Capterra
12. Gainsight
Gainsight เป็นหนึ่งในเครื่องมือความสำเร็จของลูกค้าและระบบเชื่อมต่อกับ Front ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เครื่องมือ CS บนคลาวด์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดนี้ช่วยให้คุณขับเคลื่อนผลลัพธ์ของลูกค้าในเชิงโปรแกรมได้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของคุณ
ต้องการวัดสัญญาณเตือนของการสูญเสียลูกค้าด้วยวิธีที่ดีที่สุดที่คุณรู้หรือไม่? ทำได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวแทนที่จะเป็นห้าครั้ง
การระบุผู้สมัครที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขอความช่วยเหลือด้านการสนับสนุนและการดำเนินการด้านการตลาดลูกค้าในระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูงในขนาดที่ใหญ่ นั่นก็เป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญของ Gainsight เช่นกัน
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Gainsight
- สร้างภาพข้อมูลเชิงบริบทเกี่ยวกับองค์กรและบุคคลที่คุณกำลังอ่านข้อความจากใน Front
- ติดแท็กและแจ้งเตือนเมื่อมีการสนทนาจากบัญชีที่มีคะแนนสุขภาพต่ำกว่าที่กำหนด
- จัดเส้นทางหรือส่งต่อบทสนทนาโดยอัตโนมัติจากกล่องจดหมายของคุณ
✅ ข้อดีของ Gainsight
- ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าในระดับสูงอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- สร้างงานสำหรับผู้ใช้ตามเหตุการณ์ของลูกค้า
❌ ข้อเสียของ Gainsight
- การผสานรวมกับ Front นี้ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือแผนบริการฟรี
💸 การกำหนดราคาของ Gainsight
- ขอใบเสนอราคาพิเศษจาก Gainsight
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Gainsight
"Gainsight มีความหลากหลายในธรรมชาติ มีการตั้งค่าสำหรับเกือบทุกสิ่งที่ทีม CS ต้องการ" –G2Crowd
"Gainsight เป็นผู้นำในวงการ CS มาเป็นเวลานานแล้ว ความเป็นไปได้และการผสานรวมมีอย่างไม่สิ้นสุด ทีมงานมีความรู้และพวกเขายังมีทรัพยากรฟรีมากมายสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในสายงานความสำเร็จของลูกค้า" – Capterra
