วิธีการนำการบริหารโครงการระดับองค์กรไปปฏิบัติ

ลองนึกภาพนี้: คุณเหลือเวลาเพียงสองวันก่อนการส่งมอบงาน และคุณเพิ่งตระหนักว่าซอฟต์แวร์ที่คุณต้องส่งมอบยังไม่เสร็จสมบูรณ์และต้องการเวลาและความพยายามเพิ่มเติม ดูเหมือนว่าทีมฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์ของคุณไม่ได้ประสานงานกันและประเมินระยะเวลาของโครงการผิดพลาด
ตอนนี้คุณต้องติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทีมที่ทำงานหนักเกินไป และลูกค้าที่อาจไม่พอใจ คุณรู้สึกเหงื่อแตกพลั่กๆ แค่คิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่า?
การจัดการโครงการองค์กร (EPM) นำเสนอ แนวทางที่เป็นระบบในการปรับโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร และรับประกันการส่งมอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั่วทั้งองค์กร ช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์สมมติข้างต้นเกิดขึ้นจริง!
แต่ EPM คืออะไรกันแน่ และมันสามารถช่วยความสำเร็จของโครงการได้อย่างไร?
การจัดการโครงการองค์กรคืออะไร?
การจัดการโครงการองค์กร (EPM) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการและโปรแกรมต่าง ๆ มากมายทั่วทั้งองค์กร มันก้าวไกลกว่าการบริหารโครงการแต่ละโครงการ อย่างโดดเดี่ยว และมุ่งเน้นไปที่การให้กิจกรรมของโครงการทั้งหมดสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม
วิธีการทั่วไปในการบริหารโครงการในองค์กร
มีวิธีการต่าง ๆ ที่ทีมมักใช้เพื่อดำเนินการจัดการโครงการองค์กร. บางวิธีการจัดการโครงการองค์กรที่ได้รับความนิยม ได้แก่:
- อไจล์
- น้ำตก
- ซิกซ์ซิกมา
- ลีน
- คัมบัง
- สครัม
ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าการจัดการโครงการขององค์กรแตกต่างจากการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมอย่างไร
ในขณะที่การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่โครงการแต่ละโครงการ EPM จะมองภาพรวมของโครงการทั้งหมดภายในองค์กรธุรกิจ โดยเน้นวิธีการเดียวที่สามารถนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กรสำหรับทุกโครงการ ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
อาจมีข้อยกเว้นในกรณีที่สไตล์การบริหารโครงการของ EPM และผู้จัดการโครงการแต่ละคนแตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วทุกโครงการต้องปฏิบัติตามวิธีการเดียวกัน
ความแตกต่างที่สำคัญ: การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมกับการจัดการโครงการระดับองค์กร
- ขอบเขต: การบริหารโครงการแบบบูรณาการ (EPM) จัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน ในขณะที่การบริหารโครงการแบบดั้งเดิม (PM) มักจะจัดการโครงการเพียงหนึ่งโครงการในแต่ละครั้ง
- เป้าหมาย: EPM ช่วยให้มั่นใจว่าทุกโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ในขณะที่ทุกโครงการใน PM แบบดั้งเดิมเป็นปัญหาใหม่ที่ต้องแก้ไขด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
- มาตรฐาน: EPM ดำเนินการตามกระบวนการที่มีมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร ในขณะที่ PM แบบดั้งเดิมมุ่งเน้นที่จะดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม
การเข้าใจบทบาทของผู้จัดการโครงการองค์กร
ผู้จัดการโครงการองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานบริหารโครงการองค์กรและมีบทบาทสำคัญในการประสานงานโครงการที่ซับซ้อนภายในองค์กร
แม้ว่าความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการองค์กรอาจแตกต่างกันไปตามขนาดและความต้องการขององค์กรของคุณ แต่ก็มีหน้าที่เฉพาะที่พวกเขาต้องทำให้สำเร็จภายในบทบาทของตน
ความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการองค์กรประกอบด้วย:
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: ดูแลและรับผิดชอบโครงการและโปรแกรมหลายรายการข้ามทีม
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการต่างๆ เพื่อให้งานของทุกคนได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
- มาตรฐาน: การนำกระบวนการและแนวปฏิบัติในการบริหารโครงการที่สม่ำเสมอและเป็นมาตรฐานมาใช้ทั่วทั้งองค์กร
- การติดตามผลการดำเนินงาน: ติดตามตัวชี้วัดของโครงการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงานความคืบหน้า งบประมาณ และระยะเวลา
- การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การมีส่วนร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกในทีม ผู้นำระดับสูง และพันธมิตรภายนอก
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงกระบวนการและทำให้แน่ใจว่าทีมปฏิบัติตาม
- การให้คำปรึกษา: การชี้แนะและให้ความรู้แก่ผู้จัดการโครงการ, บุคลากร, และผู้บริหารเกี่ยวกับวิธีการของ EPM
- การนำเทคโนโลยีไปใช้: การเลือกและติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรที่เหมาะสม
- การกำกับดูแล: การรับรองการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์: มีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการระยะยาวให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารโครงการ (EPM)
องค์ประกอบของการบริหารโครงการองค์กร
ระบบการจัดการโครงการองค์กรประกอบด้วยส่วนประกอบเจ็ดส่วนที่กำหนดโดยสถาบันการจัดการโครงการ (PMI) ลองทำความเข้าใจแต่ละส่วนประกอบโดยจินตนาการว่าการจัดการโครงการองค์กรเป็นเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง
ภายในนี้, เราได้:
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง: ผู้ตรวจสอบที่รอบคอบ ค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและโอกาสก่อนการดำเนินโครงการ. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถดำเนินการอย่างมีข้อมูลและเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
- การประมาณการโครงการ: ผู้ทำนายใช้ข้อมูลความเสี่ยงและประวัติเพื่อกำหนดระยะเวลาและปริมาณทรัพยากรที่เป็นจริงได้. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการทราบได้ว่าทรัพยากรและเวลาที่จำเป็นในการทำโครงการให้แล้วเสร็จนั้นเพียงพอหรือไม่
- การทบทวนโครงการ: ปัจจัยการควบคุมคุณภาพ, เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการประมาณการ และกระตุ้นการปรับปรุง. ในกรณีที่มีการขยายขอบเขตหรือปัญหาอื่น ๆ ระหว่างโครงการ, ขั้นตอนนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถแทรกแซง, ทบทวน, และนำทุกคนกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- การโค้ชการจัดการโครงการ: สมองที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคต การโค้ชการจัดการโครงการโดยสำนักงานบริหารโครงการองค์กร ช่วยฝึกอบรมทุกคนในทีมให้เข้าใจตรงกัน
- การจัดการปัญหาที่ทวีความรุนแรง: ผู้แก้ปัญหาจะจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนโดยการสร้างกระบวนการที่แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละอย่าง สำนักงานบริหารโครงการองค์กรจะกลายเป็นผู้ตัดสินใจหรือผู้ไกล่เกลี่ยในระหว่างความท้าทายดังกล่าว
- การติดตามเวลา: เครื่องวัดเวลาจะวัดระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสิ้นและโครงการต่างๆ สำหรับการประมาณการและการตรวจสอบในอนาคต สำนักงานบริหารโครงการขององค์กรมักจะเป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์บันทึกเวลา
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กร: ระบบประสาทส่วนกลางที่เชื่อมต่อทุกองค์ประกอบและรับประกันการไหลเวียนของข้อมูลที่ราบรื่นเพื่อความสำเร็จของโครงการ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ โดยบันทึกเอกสาร โครงการ งาน กระบวนการ และส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของโครงการ
ส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน แต่ละส่วนช่วยเสริมซึ่งกันและกัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงช่วยในการประมาณการ กำหนดเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการตรวจสอบ การตรวจสอบให้ข้อมูลสำหรับการโค้ช เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ปัญหาที่ส่งต่อได้รับการวิเคราะห์เชิงลึกจากทุกส่วน ในขณะที่การติดตามเวลาช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน
โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขององค์กรช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นสถานที่สำหรับข้อมูลโครงการ เอกสาร และบันทึกทั้งหมด
ประโยชน์ของการบริหารโครงการองค์กร
เมื่อองค์กรขยายตัวและพัฒนาทีมต่าง ๆ ขึ้นมา ทีมเหล่านี้มักจะทำงานแยกกันเป็นกลุ่ม ๆ ในฐานะองค์กรที่กำลังเติบโต คุณต้องรักษาแรงขับเคลื่อนให้คงอยู่โดยการคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาไปพร้อม ๆ กับการดำเนินงาน
นี่คือเหตุผลที่การบริหารโครงการระดับองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่ง มันช่วยให้คุณ สร้างกระบวนการทั้งหมดของคุณ ติดตามวิธีการทำงานและปัญหาที่เผชิญ และ มีสำนักงานบริหารโครงการระดับองค์กรโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จลุล่วง
มาดูประโยชน์อื่น ๆ ของ EPM กัน:
- รับรองว่าทุกโครงการสอดคล้อง และมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จขององค์กร ไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จของบุคคลหรือทีม
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้มีขอบเขตของกระบวนการที่สิ้นเปลืองน้อยลง
- นำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในโครงการที่ดีขึ้น
- มาตรฐานกระบวนการ และลดการทำงานซ้ำซ้อนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าหน้าที่ของตนคืออะไร
- เพิ่มการมองเห็นโครงการ และการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีม
- เสริมศักยภาพองค์กรให้ตอบสนองได้ดีขึ้น ต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการแข่งขัน
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ ภายในองค์กร
ความท้าทายในการนำ EPM ไปใช้
เนื่องจากการบริหารโครงการระดับองค์กรถูกนำมาใช้ในระดับองค์กร จึงย่อมมีความท้าทายบางประการเกิดขึ้น
บางประการของความท้าทายเหล่านี้ได้แก่:
- การต่อต้านจากองค์กร: พนักงานอาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ได้กำหนดไว้แล้ว
- ความซับซ้อน: ระบบการจัดการโครงการขององค์กรอาจมีความซับซ้อนหรือยากต่อการนำไปใช้
- ปัญหาการผสานรวม: การผสานรวม EPM กับระบบและเครื่องมือที่มีอยู่สามารถเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม: การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (EPM) มักต้องการการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความโปร่งใสและความร่วมมือมากขึ้น
- ค่าใช้จ่าย: การนำ EPM มาใช้ต้องการการลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่มี
- คุณภาพของข้อมูล: การรับประกันข้อมูลที่มีความสม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงในทุกโครงการอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- ช่องว่างด้านทักษะ: องค์กรอาจขาดความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการนำ EPM ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในการฝึกอบรมหรือการจ้างงาน
- การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน: การแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุนอาจเป็นเรื่องท้าทายในระยะสั้น
วิธีการนำการบริหารโครงการระดับองค์กรไปปฏิบัติ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทั้งหมดของการจัดการโครงการในองค์กร ชุดเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ก้าวไปไกลกว่าการติดตามงานอย่างง่าย และนำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีการจัดการหลายโครงการง่ายขึ้น
โดยพื้นฐานแล้ว ซอฟต์แวร์ EPM ให้บริการแพลตฟอร์มกลางสำหรับการ จัดเก็บข้อมูลโครงการ และ การจัดการข้อมูลโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่ทันสมัย ได้ตลอดเวลา
นี่คือเครื่องมือการทำงานร่วมกันขององค์กรแบบเรียลไทม์ ที่ช่วยทำลายกำแพงระหว่างทีมและแผนกต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมขององค์กรขนาดใหญ่
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรขั้นสูงของซอฟต์แวร์ EPM ช่วยให้สามารถจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุดระหว่างโครงการต่างๆ ป้องกันปัญหาคอขวดและการจัดสรรเกินความจำเป็น
คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ช่วยเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลในทุกระดับของโครงการและพอร์ตโฟลิโอ ดังนั้น หากคุณกำลังพิจารณาใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ คุณควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างไร?
พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ความสามารถในการผสานรวม
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์
- การเข้าถึงบนมือถือ
- การสนับสนุนจากผู้ขายและชื่อเสียง
เคล็ดลับในการปรับปรุงกลยุทธ์ EPM ของคุณ
- เริ่มต้นด้วยการนำ EPM ไปใช้ในขนาดเล็ก: ระบุปัญหาหลักที่ต้องการแก้ไข และพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย EPM ในขนาดเล็ก บันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการทดลองนี้ ทำซ้ำ และกำหนดแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อขยายการใช้งานไปยังทีมอื่น ๆ คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลานี้
- ลงทุนในการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับสมาชิกทีมทุกคน: ตั้งแต่คำศัพท์ในพจนานุกรม EPM ไปจนถึงประเภทการประชุมเฉพาะและจังหวะการสื่อสาร ให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาในทุกขั้นตอน ใช้ ClickUp Docs เป็นที่เก็บข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บข้อมูลนี้
- กำหนดการกำกับดูแลที่ชัดเจนโดยการกำหนดบทบาทและกระบวนการตัดสินใจ: เมื่อทดสอบกรอบงาน EPM ควรหลีกเลี่ยงความสับสนใดๆ ให้บันทึกบทบาท ความรับผิดชอบ และเส้นทางการส่งต่ออย่างชัดเจนในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถใช้แม่แบบ RACI Matrix สำหรับบทบาทและความรับผิดชอบของ ClickUpเพื่อวัตถุประสงค์นี้
- พัฒนาแผนเพื่อจัดการและรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง:สร้างแผนการสื่อสารเพื่ออธิบายเหตุผลที่คุณกำลังนำ EPM มาใช้ และวิธีที่คาดว่าจะช่วยให้ทีมเข้าใกล้เป้าหมายใหญ่ขึ้น จัดสรรเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ถาม-ตอบ และให้ความกระจ่างมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แนวทางที่เน้นการมีส่วนร่วมเช่นนี้จะช่วยลดการต่อต้านได้
- ใช้คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก: ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp Dashboard เพื่อติดตามตัวชี้วัดหลักของคุณในโครงการต่าง ๆ เชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละโครงการกับตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังสร้างผลกระทบอะไร
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการร่วมมือข้ามสายงาน: จัดประชุมข้ามแผนกหรือการแข่งขันแฮกกาธอนเพื่อระดมความคิดหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมอื่น ๆ ในองค์กรของคุณ สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและทำให้ง่ายต่อการขยายกลยุทธ์ EPM ไปทั่วทั้งบริษัท
- รักษาความยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง: สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ EPM ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในทิศทางนี้ควรสะท้อนในแผนโครงการของคุณทันที เพื่อให้คุณสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้จริง
