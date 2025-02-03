บล็อก ClickUp
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2025

PMO Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

การบริหารโครงการระดับองค์กรต้องจัดการกับลูกค้าและงานหลายอย่างร่วมกับทีมข้ามสายงาน เปรียบเสมือนการเล่นเกมเจงก้า—คุณต้องจัดการกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวมากมาย และหากฐานของคุณไม่มั่นคง เพียงปลายที่หลวมหนึ่งจุดจะทำให้โครงสร้างทั้งหมดพังทลายลงได้ ?

โซลูชันการจัดการโครงการหรืองานทั่วไปมักไม่สามารถรองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่ได้—คุณต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับงานนี้

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการย่อยและดำเนินโครงการในระดับบริษัทได้อย่างมืออาชีพ

เราได้คัดเลือก 10ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน สำหรับคุณ อ่านสิ่งที่แต่ละโปรแกรมมีให้และค้นหาเครื่องมือที่จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กร (EPM) เป็นเครื่องมือทางธุรกิจประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการโครงการ งาน และทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้บริษัทสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายแผนกและทีม

ซอฟต์แวร์ EPM ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่ายเท่านั้น ในขณะที่การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่โครงการแต่ละโครงการการจัดการโครงการระดับองค์กรจะพิจารณาภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น มันคำนึงถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยปรับให้โครงการและทรัพยากรทั้งหมดสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าทุกโครงการมีส่วนสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยรวมขององค์กร

คุณควรค้นหาอะไรในโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับองค์กร?

การได้รับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กร(PM)เป็นโซลูชันระยะยาว ดังนั้นคุณจำเป็นต้องระบุเกณฑ์ของคุณอย่างชัดเจน ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะดูเพียงแค่ว่าผลิตภัณฑ์สามารถจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างราบรื่นหรือไม่ แต่นั่นเป็นมุมมองที่จำกัด คุณต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้สำหรับการประเมิน:

  1. ประสิทธิภาพ: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขององค์กรมีชุดคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่ ถามตัวเองว่า—คุณสามารถมอบหมายและติดตามงานได้อย่างง่ายดายหรือไม่?สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติได้หรือไม่? สามารถป้องกันการเกิดการแยกตัวของแผนกโดยการรวมฐานข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางได้หรือไม่?
  2. ความสามารถในการขยายขนาด: ซอฟต์แวร์ควรตอบสนองได้ดีต่อปริมาณและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการดำเนินงานที่มาพร้อมกับการรับโครงการเพิ่มเติม
  3. อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตร: แพลตฟอร์มควรใช้งานง่ายสำหรับทุกคน รวมถึงผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและพนักงานที่เพิ่งเข้าร่วมใหม่
  4. การจัดทำงบประมาณและการติดตามเวลา: คุณควรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรได้เพื่อให้คุณสามารถลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายจากการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานซ้ำซ้อน
  5. การผสานรวม: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดสามารถผสานรวมกับแอปทำงานยอดนิยมเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างโปรแกรมนับล้าน ?

10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เราได้รวบรวมรายการ 10 อันดับเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่เราชื่นชอบมากที่สุด สำรวจคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละเครื่องมือเพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ!

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรที่ดีที่สุดโดยรวม

มุมมองของ ClickUp
มองเห็นงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp

มีเพียงไม่กี่เครื่องมือที่สามารถช่วยในการบริหารโครงการองค์กรขนาดใหญ่ได้ดีเท่ากับ ClickUp! มัน ได้รับตำแหน่งอันดับ 1 ในหมวดหมู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดและ ซอฟต์แวร์การร่วมมือและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของ G2 ประจำปี 2024. ?

ใช้ฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอเป็นศูนย์กลางในการดูแลโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมดของคุณ จัดระเบียบเป้าหมายของทีม ปรับกระบวนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ และติดตามผลลัพธ์ให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด!

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ 15+ เลย์เอาท์ (เรียกว่า Views) เพื่อให้คุณมีมุมมองที่หลากหลายสำหรับโครงการของคุณ ใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อแสดงภาพขั้นตอนของโครงการ หรือใช้มุมมอง Workloadเพื่อกระจายงานโดยไม่ซ้ำซ้อน ?‍?‍?

เบื่อกับการทำงานแบบแยกส่วนและการทำงานร่วมกันของทีมที่ไม่ดีใช่ไหม? ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น พวกเขาช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทีมและงานต่างๆ ผ่านรายงานต่างๆ เช่น งานที่เสร็จสมบูรณ์ เวลาที่ติดตาม และใครที่ล่าช้า

เพื่อให้ธุรกิจของคุณทำงานสอดคล้องกันมากขึ้น คุยกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ แท็กกันในความคิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ และดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณจะได้เพลิดเพลินกับคุณสมบัติการร่วมมือทางธุรกิจอื่น ๆมากมาย เช่น:

  • การระดมความคิดด้วยภาพ (ผ่านClickUp Whiteboards)
  • การสื่อสารที่สามารถติดตามได้
  • การแก้ไขเอกสาร ClickUpแบบเรียลไทม์

ใช้หนึ่งใน50 ระบบอัตโนมัติของ ClickUp หรือเพิ่มระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับงานที่ทำซ้ำ ผสานแพลตฟอร์มกับแอปทำงานกว่า 1,000 แอป และจัดการทุกการดำเนินงานขององค์กรจากแพลตฟอร์มเดียว!

การจัดการทางการเงินเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจที่ควรสำรวจ ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินและติดตามผลกำไรได้อย่างง่ายดาย สร้างงบประมาณ ใบแจ้งหนี้ และบัญชีแยกประเภทอย่างมืออาชีพได้ในเวลาไม่นานด้วยเทมเพลตการเงินและการบัญชีของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
  • ClickUp AIเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น สร้างไอเดีย และสร้างงาน
  • 15+ รูปแบบการแสดงผลที่ตอบสนองความต้องการของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรทุกรูปแบบ
  • รหัสงานและสถานะที่กำหนดเอง
  • แดชบอร์ดแบบ Agile พร้อมระบบติดตามเวลา
  • การทำงานอัตโนมัติเริ่มต้นและกำหนดเอง
  • บทเรียนเชิงลึกเกี่ยวกับClickUp University
  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันสำหรับทีมระยะไกลและทีมข้ามสายงาน
  • การผสานรวมฟรีกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
  • พร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปและมือถือ

การเลียนแบบ ClickUp

  • ต้องใช้เวลาปรับตัวเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
  • การแก้ไขเอกสารอาจเป็นเรื่องท้าทายบนอุปกรณ์มือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • เพิ่ม ClickUp AI ให้กับ Workspace แบบชำระเงินใดก็ได้ เพียง $5 ต่อสมาชิก ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. เซโลคซิส

ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่ง

ตัวอย่าง Celoxis
ผ่านทางCeloxis

Celoxis เป็น ระบบบริหารจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และฟีเจอร์การรายงานทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับองค์กรขนาดใหญ่

มันเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการบริหารโครงการ คุณสามารถติดตามคำขอโครงการและจัดลำดับความสำคัญตามKPI ที่แนะนำได้ โครงการและงานมีความยืดหยุ่นและปรับตัวอย่างอัตโนมัติต่อการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงาน

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันประกอบด้วยมุมมองโครงการที่แชร์ได้, การแชร์ไฟล์พร้อมการควบคุมเวอร์ชัน, และสตรีมกิจกรรม. Celoxis ยังให้บริการระบบบัญชีและการจัดการทรัพยากรบุคคลหลายสาขาพร้อมการแจ้งเตือนเพื่อเตือนเกี่ยวกับการเกินขีดความสามารถภายในทีม.

Celoxis นำเสนอรายงานและแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ 100% รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง, แผนภูมิเจาะลึก, และวิดเจ็ตต่างๆ องค์กรสามารถทดลองจัดวางเลย์เอาต์เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของสุขภาพ, ความก้าวหน้า, และประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis

  • ติดตามและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
  • กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • คุณสมบัติด้านการบัญชีและการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลายประเภท
  • แผนภูมิแบบกำหนดเองได้และแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 400 รายการ

ข้อจำกัดของ Celoxis

  • การตั้งค่าผู้ดูแลระบบที่ซับซ้อน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ

ราคาของ Celoxis

  • คลาวด์: $22/เดือน ต่อผู้ใช้ (แบบชำระเงินรายปี)
  • ที่สถานที่ของคุณ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Celoxis

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

3. นิฟตี้

เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน

ตัวอย่างที่ชัดเจน
ผ่านทางNifty

Nifty คือระบบปฏิบัติการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกำจัดประชุมสถานะที่ไม่จำเป็น (และน่าเบื่ออย่างเจ็บปวด) ?

ด้วย Nifty คุณสามารถ ตั้งเป้าหมายและ สร้างแผนงานที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณก้าวหน้าไปข้างหน้า มอบมุมมองแบบองค์รวมของโครงการและพอร์ตโฟลิโอของคุณตลอด 24/7 แพลตฟอร์มนี้มีรูปแบบและแผนผังมากมาย เช่น Kanban, Timeline และSwimlane เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบงานต่างๆ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรช่วยให้การระดมความคิด แก้ไขปัญหา และแบ่งปันข้อเสนอแนะและการอัปเดตกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย เอกสารกระบวนการและข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในเอกสารและวิกิ ใช้แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าและใช้เพื่อสร้างงาน เอกสาร หรือข้อความโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ รายงานความคืบหน้าด้วยภาพอัตโนมัติ! ?

คุณสมบัติเด่นของ Nifty

  • ดูการอัปเดตอัตโนมัติขณะที่คุณดำเนินการ
  • ศูนย์ความรู้, แชท, และโทรคุยผ่านวิดีโอ
  • เอกสาร, วิกิ, และแบบฟอร์ม
  • รายงานความคืบหน้าอัตโนมัติ
  • การผสานการทำงานที่พร้อมใช้งานกับ 9 เครื่องมือ

ข้อจำกัดที่น่าสนใจ

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
  • ขาดการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามต้นทุน

ราคาที่ชาญฉลาด

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

4. Zoho Projects

ดีที่สุดสำหรับการจัดการงบประมาณองค์กร

ตัวอย่าง Zoho Projects
ผ่านทางZoho Projects

หนึ่งในเครื่องมือชุดสำนักงานมากมายของ Zoho, Zoho Projects ยืนหยัดอย่างโดดเด่นในบรรดาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้นี้สามารถปรับให้เข้ากับการดำเนินงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม ปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ฟิลด์และหมวดหมู่ไปจนถึงเลย์เอาต์และรูปลักษณ์ทั้งหมดของอินเทอร์เฟซ ด้วย การควบคุมการเข้าถึงผู้ใช้ตามบทบาท คุณสามารถมั่นใจได้ถึงความลับของข้อมูลในขณะที่อนุญาตให้ทุกคนใช้แพลตฟอร์มได้อย่างอิสระ ?

หนึ่งในเหตุผลที่โดดเด่นที่สุดที่องค์กรเลือกใช้ Zoho คือ ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร สามารถมองเห็นและออกแบบกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ เช่น การตรวจสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนด ✅

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้
  • การควบคุมตามสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
  • การออกแบบแบบลากและวาง
  • ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร
  • กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • การผสานรวมในตัวกับเครื่องมือมากกว่า 30 รายการ

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • แอป iOS ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเว็บ
  • ไม่มีเครื่องมือสำหรับการเรียกเก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้ในตัว

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

5. สมาร์ทชีต

ดีที่สุดสำหรับการขยายขนาด

การจัดการทรัพยากรโดย Smartsheet มุมมองตารางงานที่จัดสรรใหม่
ผ่านทางSmartsheet

หากสเปรดชีตคือภาษาที่คุณเลือกใช้ Smartsheet จะสื่อสารกับคุณด้วยความคุ้นเคยที่อบอุ่น

Smartsheet มอบพื้นที่และเครื่องมือให้คุณจัดการโครงการและกระบวนการของคุณอย่างปลอดภัย เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ช่วยเร่งการวางแผนและการดำเนินโครงการในทุกขนาด ทำให้คุณมั่นใจในการส่งมอบผลงานเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อยกระดับการตัดสินใจของคุณในทุกขั้นตอนเพิ่มมุมมองของคุณด้วยมุมมองที่หลากหลาย และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานและโครงการที่กำลังจะมาถึง

เล่นกับแผนภูมิแกนต์, การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต(CPA), การพึ่งพาของงาน, และงานก่อนหน้าเพื่อ สร้างตารางเวลาที่ราบรื่นสำหรับโครงการของคุณ! ระบบอัตโนมัติระดับพอร์ตโฟลิโอของ Smartsheet ช่วยให้คุณสามารถพัฒนากระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงเกมได้ ซึ่งทำให้ทุกองค์ประกอบสอดคล้องกันเพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • การจัดการโครงการโดยใช้สเปรดชีต
  • การอัตโนมัติระดับพอร์ตโฟลิโอแบบประจำ
  • แผนภูมิแกนต์พร้อม CPA
  • การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 80 แอป

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • ไม่รองรับวิธีการแบบอไจล์
  • ไม่มีเครื่องมือสร้างกราฟขั้นสูงที่พบใน Excel

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)

6. แพลตฟอร์ม ITM

ดีที่สุดสำหรับการจัดแนวเชิงกลยุทธ์

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม ITM
ผ่านแพลตฟอร์ม ITM

หากคุณกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันในการวางแผนการดำเนินงานและจัดทีมของคุณภายในกำหนดเวลาที่จำกัด ITM Platform สามารถเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณได้ นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรแบบครบวงจรที่สามารถพาคุณจาก การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการได้ภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ ?

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับผลงานที่ต้องส่งมอบผ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์ สร้างโครงการในโหมด Agile และใช้ มุมมองพอร์ตโฟลิโอกลางเพื่อ ระบุความต้องการในทุกโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่

ติดตามลูกค้าและซัพพลายเออร์ของคุณอย่างใกล้ชิด และจัดสรรทรัพยากรตามศักยภาพของประโยชน์ที่สัมพันธ์กัน เลือกใช้ระหว่างแผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) และบอร์ดแบบอไจล์ (Agile boards) สำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการจัดตารางเวลา แพลตฟอร์ม ITM สามารถช่วยคุณทำนายและควบคุมความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงสุด

แพลตฟอร์ม ITMช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่คล้ายกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยไม่ต้องพยายาม! ?

เมื่อพูดถึงเครือข่ายสังคม คุณสามารถผสานแอปกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้เพื่อเชื่อมต่อกับชุมชนของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์ม ITM

  • การจัดการทรัพยากร ความเสี่ยง และการเงิน
  • มุมมองแบบ Agile และ Gantt
  • เครื่องมือรายงานที่กำหนดเอง
  • เครือข่ายสังคมแบบบูรณาการ
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือประมาณหกตัว

ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม ITM

  • สองมุมมองเท่านั้น
  • ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
  • การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด

ราคาแพลตฟอร์ม ITM

  • ใบอนุญาตสมาชิกทีม: ฟรี
  • ใบอนุญาตผู้จัดการ: $33/เดือนต่อผู้ใช้ (แบบชำระเงินรายปี)
  • การชำระเงินรายปี: $1,980
  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวแพลตฟอร์ม ITM

  • G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)

7. Wrike

เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกล

ตัวอย่าง Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อ ยกระดับความพยายามในการทำงานร่วมกันของทีม ชุดเทมเพลตและคุณสมบัติของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกและข้ามสายงาน

มันมีระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยประหยัดเวลาและให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญแทนที่จะทำสิ่งที่น่าเบื่อ ด้วยมุมมองถึงหกแบบ รวมถึง Gantt และ Timelog คุณสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีโครงการใดที่ถูกละเลย

เครื่องมือตรวจสอบช่วยให้คุณทำงานร่วมกันในเอกสารสำคัญ เช่นสรุปโครงการ โดยไม่ต้องกังวลกับการติดตามการเปลี่ยนแปลง ใช้ แบบฟอร์มคำขอเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และเปลี่ยนเป็นเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

Wrike ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูล ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และแดชบอร์ดเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • มุมมองที่ซับซ้อนหกแบบสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการหรือการจัดการงาน
  • เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อม KPI และการคำนวณที่หลากหลาย
  • เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับไอทีการตลาดองค์กร และอีกมากมาย
  • ตัวเลือกการผสานรวมแบบเนทีฟมากกว่า 40 รายการ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ผู้ใช้ที่ใหม่กับการจัดการโครงการ (PM) จะต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชัน
  • แบบฟอร์มคำขออนุญาตให้ปรับแต่งได้จำกัด

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

8. Planview Clarizen

เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กรขนาดใหญ่

AdaptiveWork โดย Planview ตัวอย่างการวางแผนกำลังการผลิต
ผ่านทางPlanview Clarizen

หาก Planview เป็นของหวาน มันคงจะเป็นเค้กหลายชั้นสุดหรูหรา! ?

มันรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้จัดการโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อ "เชื่อมโยงการทำงาน" และทำให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีข้อมูลสนับสนุนและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน

เมื่อไม่นานมานี้ Planview ได้เข้าซื้อกิจการ Clarizen ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีชื่อเสียง สร้างแพลตฟอร์มระดับสูงที่ชื่อว่า AdaptiveWork ด้วยการเข้าซื้อกิจการนี้ คุณจึงมีคุณสมบัติซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรที่ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยคุณจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างผลกระทบทางธุรกิจสูงสุด

ด้วย Planview คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรตามปัจจัยสำคัญ เช่น ความต้องการ ความสามารถ และความเสี่ยง คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคน ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันปัญหาคอขวดที่เกิดจากการสลับบริบทและความล่าช้า

Planview มีเครื่องมือรายงานที่เหนือชั้น—เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าและสร้างรายงาน PowerPoint ที่น่าประทับใจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ กำลังตัดสินใจเกี่ยวกับการหมุนเวียนเงินสดอยู่หรือไม่? ติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณและทำการคาดการณ์ทางการเงินเพื่อจัดการงบประมาณของคุณ!

คุณสมบัติเด่นของ Planview Clarizen

  • การวางแผนกำลังการผลิตและทรัพยากร
  • แผนที่เส้นทางพอร์ตโฟลิโอกันเอง
  • รายงาน PowerPoint อัตโนมัติ
  • การจัดการทางการเงิน
  • มากกว่า 80 ตัวเลือกการผสานระบบสำเร็จรูป

ข้อจำกัดของ Planview Clarizen

  • ไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างโปร่งใส
  • อาจต้องการเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อน

ราคาของ Planview Clarizen

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

การให้คะแนนและรีวิว Planview Clarizen (AdaptiveWork)

  • G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

9. โครงการง่าย

ดีที่สุดสำหรับความง่ายในการใช้งาน

ผ่านตัวอย่างของ Easy Projects
ผ่านทางEasy Project

Easy Project สมชื่อของมัน—เครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ AI (ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Birdview PSA โดย Easy Projects) มุ่งมั่นที่จะทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ผู้เล่นรายใหญ่เช่น PepsiCo และ HP ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการควบคุมโครงการของพวกเขา แต่เราจะให้คุณตัดสินใจว่ามันเหมาะกับคุณหรือไม่

คุณเริ่มต้นด้วยความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเริ่มโครงการใหม่—สิ่งที่คุณต้องทำคือ:

  1. ไปที่ ศูนย์กิจกรรม
  2. เลือกวิธีการบริหารโครงการ
  3. ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
  4. นำเข้าข้อมูลที่มีอยู่ (ถ้ามี) จากไฟล์ Excel หรือ MS Project

Easy Project ทำให้การจัดการ พอร์ตโฟลิโอ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถดูโครงการของคุณในรูปแบบที่คล้าย Excel และจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ตามที่คุณต้องการ ใช้มุมมองแบบรวมศูนย์เพื่อติดตามความคืบหน้า การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานที่กำลังดำเนินการทั้งหมด

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอ การคาดการณ์ด้วย AI สำหรับตัวแปรต่างๆ เช่น เวลาหยุดทำงานและความล่าช้า โดยนำเสนอผ่านแผนภูมิและกราฟที่มีภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยให้คุณกำหนดแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

การจัดการเวลาและการทำงานร่วมกัน? ง่ายเหมือนปอกกล้วย! ? สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ติดตามเวลา แสดงภาพงานที่ได้รับมอบหมาย และแชร์การอัปเดตกับทีมของคุณได้ในพริบตา!

คุณสมบัติเด่นของ Easy Project

  • การพยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • เริ่มต้นได้ง่าย
  • การติดตามเวลาและการรายงาน
  • โซลูชันพอร์ตโฟลิโอแบบครบวงจร
  • มุมมองการทำงานหลายรูปแบบ

ข้อจำกัดของโครงการง่าย

  • การแท็กใครบางคนไม่ได้ผลเสมอไป
  • ไม่มีแผนฟรี

ราคาของ Easy Project

  • ไลท์: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $41/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวโครงการแบบง่าย

  • TrustRadius: 7. 7/10 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

10. การทำงานเป็นทีม

เหมาะที่สุดสำหรับงานของลูกค้า

ตัวอย่างการทำงานเป็นทีม
ผ่านการทำงานเป็นทีม

ด้วยการทำงานเป็นทีม การจัดการโครงการ ทีม และลูกค้าของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริษัทขนาดเล็กหรือใหญ่ หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

นี่คือ ศูนย์กลางสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจของคุณอย่างละเอียด—ตั้งเป้าหมายและมอบหมายงานรวมถึงงานย่อยตามความสามารถ หรือสื่อสารกับทีมของคุณผ่านความคิดเห็นและข้อความ บันทึกเวลาและจัดทำใบเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดำเนินโครงการทุกโครงการให้สมบูรณ์แบบด้วยการสำรวจความเป็นไปได้ในการทำงานอัตโนมัติมากมายบนแพลตฟอร์ม!

คุณสามารถ ต้อนรับลูกค้าใหม่ได้อย่างแม่นยำ ด้วยฟีเจอร์การตรวจพิสูจน์งาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชิญลูกค้าให้แสดงความคิดเห็นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนกว่าจะสมบูรณ์แบบตามที่ต้องการ

การเรียกเก็บเงินลูกค้าทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากคุณสามารถกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับพนักงานแต่ละคนได้ ติดตามค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ อ้างอิงถึงสถานะของโครงการ ความสามารถในการทำกำไร และรายงานอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ความเป็นไปได้ในการทำงานอัตโนมัติมากมาย
  • การตรวจทาน, ความคิดเห็น, และการสื่อสารผ่านข้อความ
  • การบันทึกเวลาและการจัดสรรงบประมาณ
  • ตัวเลือกการรายงานมากมาย
  • การผสานการทำงานแบบเนทีฟมากกว่า 90 รายการ

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนและไม่เป็นธรรมชาติ

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • จัดส่ง: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: มีให้บริการตามคำขอ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

ค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

องค์กรต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับที่กัปตันต้องการเข็มทิศ

มันช่วยให้คุณนำทางผ่านทะเลที่เต็มไปด้วยคลื่นลมของงาน กำหนดเวลา พนักงาน และลูกค้า ด้วยระบบการจัดการโครงการที่เหมาะสม ธุรกิจของคุณสามารถ เดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศ! ⛈️

ไม่ว่าคุณจะมีวันที่ดีหรือแย่เครื่องมือ PMสำหรับองค์กรที่เราได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนั้นเชื่อถือได้และจะช่วยให้คุณทำงานประจำวันให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย—และยังคงประสบความสำเร็จต่อไป! ?