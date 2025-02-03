10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2025

การบริหารโครงการระดับองค์กรต้องจัดการกับลูกค้าและงานหลายอย่างร่วมกับทีมข้ามสายงาน เปรียบเสมือนการเล่นเกมเจงก้า—คุณต้องจัดการกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวมากมาย และหากฐานของคุณไม่มั่นคง เพียงปลายที่หลวมหนึ่งจุดจะทำให้โครงสร้างทั้งหมดพังทลายลงได้ ?
โซลูชันการจัดการโครงการหรืองานทั่วไปมักไม่สามารถรองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่ได้—คุณต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับงานนี้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการย่อยและดำเนินโครงการในระดับบริษัทได้อย่างมืออาชีพ
เราได้คัดเลือก 10ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน สำหรับคุณ อ่านสิ่งที่แต่ละโปรแกรมมีให้และค้นหาเครื่องมือที่จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กร (EPM) เป็นเครื่องมือทางธุรกิจประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการโครงการ งาน และทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้บริษัทสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายแผนกและทีม
ซอฟต์แวร์ EPM ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่ายเท่านั้น ในขณะที่การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่โครงการแต่ละโครงการการจัดการโครงการระดับองค์กรจะพิจารณาภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น มันคำนึงถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยปรับให้โครงการและทรัพยากรทั้งหมดสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าทุกโครงการมีส่วนสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยรวมขององค์กร
คุณควรค้นหาอะไรในโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับองค์กร?
การได้รับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กร(PM)เป็นโซลูชันระยะยาว ดังนั้นคุณจำเป็นต้องระบุเกณฑ์ของคุณอย่างชัดเจน ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะดูเพียงแค่ว่าผลิตภัณฑ์สามารถจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างราบรื่นหรือไม่ แต่นั่นเป็นมุมมองที่จำกัด คุณต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้สำหรับการประเมิน:
- ประสิทธิภาพ: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขององค์กรมีชุดคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่ ถามตัวเองว่า—คุณสามารถมอบหมายและติดตามงานได้อย่างง่ายดายหรือไม่?สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติได้หรือไม่? สามารถป้องกันการเกิดการแยกตัวของแผนกโดยการรวมฐานข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางได้หรือไม่?
- ความสามารถในการขยายขนาด: ซอฟต์แวร์ควรตอบสนองได้ดีต่อปริมาณและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการดำเนินงานที่มาพร้อมกับการรับโครงการเพิ่มเติม
- อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตร: แพลตฟอร์มควรใช้งานง่ายสำหรับทุกคน รวมถึงผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและพนักงานที่เพิ่งเข้าร่วมใหม่
- การจัดทำงบประมาณและการติดตามเวลา: คุณควรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรได้เพื่อให้คุณสามารถลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายจากการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานซ้ำซ้อน
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดสามารถผสานรวมกับแอปทำงานยอดนิยมเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างโปรแกรมนับล้าน ?
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้รวบรวมรายการ 10 อันดับเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่เราชื่นชอบมากที่สุด สำรวจคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละเครื่องมือเพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ!
1.คลิกอัพ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรที่ดีที่สุดโดยรวม
มีเพียงไม่กี่เครื่องมือที่สามารถช่วยในการบริหารโครงการองค์กรขนาดใหญ่ได้ดีเท่ากับ ClickUp! มัน ได้รับตำแหน่งอันดับ 1 ในหมวดหมู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดและ ซอฟต์แวร์การร่วมมือและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของ G2 ประจำปี 2024. ?
ใช้ฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอเป็นศูนย์กลางในการดูแลโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมดของคุณ จัดระเบียบเป้าหมายของทีม ปรับกระบวนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ และติดตามผลลัพธ์ให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด!
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ 15+ เลย์เอาท์ (เรียกว่า Views) เพื่อให้คุณมีมุมมองที่หลากหลายสำหรับโครงการของคุณ ใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อแสดงภาพขั้นตอนของโครงการ หรือใช้มุมมอง Workloadเพื่อกระจายงานโดยไม่ซ้ำซ้อน ???
เบื่อกับการทำงานแบบแยกส่วนและการทำงานร่วมกันของทีมที่ไม่ดีใช่ไหม? ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น พวกเขาช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทีมและงานต่างๆ ผ่านรายงานต่างๆ เช่น งานที่เสร็จสมบูรณ์ เวลาที่ติดตาม และใครที่ล่าช้า
เพื่อให้ธุรกิจของคุณทำงานสอดคล้องกันมากขึ้น คุยกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ แท็กกันในความคิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ และดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณจะได้เพลิดเพลินกับคุณสมบัติการร่วมมือทางธุรกิจอื่น ๆมากมาย เช่น:
- การระดมความคิดด้วยภาพ (ผ่านClickUp Whiteboards)
- การสื่อสารที่สามารถติดตามได้
- การแก้ไขเอกสาร ClickUpแบบเรียลไทม์
ใช้หนึ่งใน50 ระบบอัตโนมัติของ ClickUp หรือเพิ่มระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับงานที่ทำซ้ำ ผสานแพลตฟอร์มกับแอปทำงานกว่า 1,000 แอป และจัดการทุกการดำเนินงานขององค์กรจากแพลตฟอร์มเดียว!
การจัดการทางการเงินเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจที่ควรสำรวจ ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินและติดตามผลกำไรได้อย่างง่ายดาย สร้างงบประมาณ ใบแจ้งหนี้ และบัญชีแยกประเภทอย่างมืออาชีพได้ในเวลาไม่นานด้วยเทมเพลตการเงินและการบัญชีของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
- ClickUp AIเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น สร้างไอเดีย และสร้างงาน
- 15+ รูปแบบการแสดงผลที่ตอบสนองความต้องการของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรทุกรูปแบบ
- รหัสงานและสถานะที่กำหนดเอง
- แดชบอร์ดแบบ Agile พร้อมระบบติดตามเวลา
- การทำงานอัตโนมัติเริ่มต้นและกำหนดเอง
- บทเรียนเชิงลึกเกี่ยวกับClickUp University
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันสำหรับทีมระยะไกลและทีมข้ามสายงาน
- การผสานรวมฟรีกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
- พร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปและมือถือ
การเลียนแบบ ClickUp
- ต้องใช้เวลาปรับตัวเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
- การแก้ไขเอกสารอาจเป็นเรื่องท้าทายบนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- เพิ่ม ClickUp AI ให้กับ Workspace แบบชำระเงินใดก็ได้ เพียง $5 ต่อสมาชิก ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. เซโลคซิส
ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่ง
Celoxis เป็น ระบบบริหารจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และฟีเจอร์การรายงานทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับองค์กรขนาดใหญ่
มันเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการบริหารโครงการ คุณสามารถติดตามคำขอโครงการและจัดลำดับความสำคัญตามKPI ที่แนะนำได้ โครงการและงานมีความยืดหยุ่นและปรับตัวอย่างอัตโนมัติต่อการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันประกอบด้วยมุมมองโครงการที่แชร์ได้, การแชร์ไฟล์พร้อมการควบคุมเวอร์ชัน, และสตรีมกิจกรรม. Celoxis ยังให้บริการระบบบัญชีและการจัดการทรัพยากรบุคคลหลายสาขาพร้อมการแจ้งเตือนเพื่อเตือนเกี่ยวกับการเกินขีดความสามารถภายในทีม.
Celoxis นำเสนอรายงานและแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ 100% รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง, แผนภูมิเจาะลึก, และวิดเจ็ตต่างๆ องค์กรสามารถทดลองจัดวางเลย์เอาต์เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของสุขภาพ, ความก้าวหน้า, และประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis
- ติดตามและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
- กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น
- คุณสมบัติด้านการบัญชีและการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลายประเภท
- แผนภูมิแบบกำหนดเองได้และแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 400 รายการ
ข้อจำกัดของ Celoxis
- การตั้งค่าผู้ดูแลระบบที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
ราคาของ Celoxis
- คลาวด์: $22/เดือน ต่อผู้ใช้ (แบบชำระเงินรายปี)
- ที่สถานที่ของคุณ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
3. นิฟตี้
เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน
Nifty คือระบบปฏิบัติการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกำจัดประชุมสถานะที่ไม่จำเป็น (และน่าเบื่ออย่างเจ็บปวด) ?
ด้วย Nifty คุณสามารถ ตั้งเป้าหมายและ สร้างแผนงานที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณก้าวหน้าไปข้างหน้า มอบมุมมองแบบองค์รวมของโครงการและพอร์ตโฟลิโอของคุณตลอด 24/7 แพลตฟอร์มนี้มีรูปแบบและแผนผังมากมาย เช่น Kanban, Timeline และSwimlane เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบงานต่างๆ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรช่วยให้การระดมความคิด แก้ไขปัญหา และแบ่งปันข้อเสนอแนะและการอัปเดตกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย เอกสารกระบวนการและข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในเอกสารและวิกิ ใช้แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าและใช้เพื่อสร้างงาน เอกสาร หรือข้อความโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ รายงานความคืบหน้าด้วยภาพอัตโนมัติ! ?
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- ดูการอัปเดตอัตโนมัติขณะที่คุณดำเนินการ
- ศูนย์ความรู้, แชท, และโทรคุยผ่านวิดีโอ
- เอกสาร, วิกิ, และแบบฟอร์ม
- รายงานความคืบหน้าอัตโนมัติ
- การผสานการทำงานที่พร้อมใช้งานกับ 9 เครื่องมือ
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
- ขาดการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามต้นทุน
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. Zoho Projects
ดีที่สุดสำหรับการจัดการงบประมาณองค์กร
หนึ่งในเครื่องมือชุดสำนักงานมากมายของ Zoho, Zoho Projects ยืนหยัดอย่างโดดเด่นในบรรดาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้นี้สามารถปรับให้เข้ากับการดำเนินงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม ปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ฟิลด์และหมวดหมู่ไปจนถึงเลย์เอาต์และรูปลักษณ์ทั้งหมดของอินเทอร์เฟซ ด้วย การควบคุมการเข้าถึงผู้ใช้ตามบทบาท คุณสามารถมั่นใจได้ถึงความลับของข้อมูลในขณะที่อนุญาตให้ทุกคนใช้แพลตฟอร์มได้อย่างอิสระ ?
หนึ่งในเหตุผลที่โดดเด่นที่สุดที่องค์กรเลือกใช้ Zoho คือ ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร สามารถมองเห็นและออกแบบกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ เช่น การตรวจสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนด ✅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้
- การควบคุมตามสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
- การออกแบบแบบลากและวาง
- ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร
- กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- การผสานรวมในตัวกับเครื่องมือมากกว่า 30 รายการ
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- แอป iOS ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเว็บ
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับการเรียกเก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้ในตัว
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ลองดูทางเลือกแทน Zoho เหล่านี้!
5. สมาร์ทชีต
ดีที่สุดสำหรับการขยายขนาด
หากสเปรดชีตคือภาษาที่คุณเลือกใช้ Smartsheet จะสื่อสารกับคุณด้วยความคุ้นเคยที่อบอุ่น
Smartsheet มอบพื้นที่และเครื่องมือให้คุณจัดการโครงการและกระบวนการของคุณอย่างปลอดภัย เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ช่วยเร่งการวางแผนและการดำเนินโครงการในทุกขนาด ทำให้คุณมั่นใจในการส่งมอบผลงานเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อยกระดับการตัดสินใจของคุณในทุกขั้นตอนเพิ่มมุมมองของคุณด้วยมุมมองที่หลากหลาย และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานและโครงการที่กำลังจะมาถึง
เล่นกับแผนภูมิแกนต์, การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต(CPA), การพึ่งพาของงาน, และงานก่อนหน้าเพื่อ สร้างตารางเวลาที่ราบรื่นสำหรับโครงการของคุณ! ระบบอัตโนมัติระดับพอร์ตโฟลิโอของ Smartsheet ช่วยให้คุณสามารถพัฒนากระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงเกมได้ ซึ่งทำให้ทุกองค์ประกอบสอดคล้องกันเพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการทำงาน
เปรียบเทียบ Asana กับ Smartsheet!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- การจัดการโครงการโดยใช้สเปรดชีต
- การอัตโนมัติระดับพอร์ตโฟลิโอแบบประจำ
- แผนภูมิแกนต์พร้อม CPA
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 80 แอป
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ไม่รองรับวิธีการแบบอไจล์
- ไม่มีเครื่องมือสร้างกราฟขั้นสูงที่พบใน Excel
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
ลองดูเทมเพลต Smartsheet เหล่านี้!
6. แพลตฟอร์ม ITM
ดีที่สุดสำหรับการจัดแนวเชิงกลยุทธ์
หากคุณกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันในการวางแผนการดำเนินงานและจัดทีมของคุณภายในกำหนดเวลาที่จำกัด ITM Platform สามารถเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณได้ นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรแบบครบวงจรที่สามารถพาคุณจาก การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการได้ภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ ?
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับผลงานที่ต้องส่งมอบผ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์ สร้างโครงการในโหมด Agile และใช้ มุมมองพอร์ตโฟลิโอกลางเพื่อ ระบุความต้องการในทุกโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
ติดตามลูกค้าและซัพพลายเออร์ของคุณอย่างใกล้ชิด และจัดสรรทรัพยากรตามศักยภาพของประโยชน์ที่สัมพันธ์กัน เลือกใช้ระหว่างแผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) และบอร์ดแบบอไจล์ (Agile boards) สำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการจัดตารางเวลา แพลตฟอร์ม ITM สามารถช่วยคุณทำนายและควบคุมความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงสุด
แพลตฟอร์ม ITMช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่คล้ายกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยไม่ต้องพยายาม! ?
เมื่อพูดถึงเครือข่ายสังคม คุณสามารถผสานแอปกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้เพื่อเชื่อมต่อกับชุมชนของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์ม ITM
- การจัดการทรัพยากร ความเสี่ยง และการเงิน
- มุมมองแบบ Agile และ Gantt
- เครื่องมือรายงานที่กำหนดเอง
- เครือข่ายสังคมแบบบูรณาการ
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือประมาณหกตัว
ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม ITM
- สองมุมมองเท่านั้น
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
ราคาแพลตฟอร์ม ITM
- ใบอนุญาตสมาชิกทีม: ฟรี
- ใบอนุญาตผู้จัดการ: $33/เดือนต่อผู้ใช้ (แบบชำระเงินรายปี)
- การชำระเงินรายปี: $1,980
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแพลตฟอร์ม ITM
- G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
7. Wrike
เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกล
Wrike เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อ ยกระดับความพยายามในการทำงานร่วมกันของทีม ชุดเทมเพลตและคุณสมบัติของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกและข้ามสายงาน
มันมีระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยประหยัดเวลาและให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญแทนที่จะทำสิ่งที่น่าเบื่อ ด้วยมุมมองถึงหกแบบ รวมถึง Gantt และ Timelog คุณสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีโครงการใดที่ถูกละเลย
เครื่องมือตรวจสอบช่วยให้คุณทำงานร่วมกันในเอกสารสำคัญ เช่นสรุปโครงการ โดยไม่ต้องกังวลกับการติดตามการเปลี่ยนแปลง ใช้ แบบฟอร์มคำขอเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และเปลี่ยนเป็นเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
Wrike ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูล ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และแดชบอร์ดเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- มุมมองที่ซับซ้อนหกแบบสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการหรือการจัดการงาน
- เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อม KPI และการคำนวณที่หลากหลาย
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับไอทีการตลาดองค์กร และอีกมากมาย
- ตัวเลือกการผสานรวมแบบเนทีฟมากกว่า 40 รายการ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้ที่ใหม่กับการจัดการโครงการ (PM) จะต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชัน
- แบบฟอร์มคำขออนุญาตให้ปรับแต่งได้จำกัด
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Wrike เหล่านี้!
8. Planview Clarizen
เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กรขนาดใหญ่
หาก Planview เป็นของหวาน มันคงจะเป็นเค้กหลายชั้นสุดหรูหรา! ?
มันรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้จัดการโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อ "เชื่อมโยงการทำงาน" และทำให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีข้อมูลสนับสนุนและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน
เมื่อไม่นานมานี้ Planview ได้เข้าซื้อกิจการ Clarizen ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีชื่อเสียง สร้างแพลตฟอร์มระดับสูงที่ชื่อว่า AdaptiveWork ด้วยการเข้าซื้อกิจการนี้ คุณจึงมีคุณสมบัติซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรที่ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยคุณจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างผลกระทบทางธุรกิจสูงสุด
ด้วย Planview คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรตามปัจจัยสำคัญ เช่น ความต้องการ ความสามารถ และความเสี่ยง คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคน ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันปัญหาคอขวดที่เกิดจากการสลับบริบทและความล่าช้า
Planview มีเครื่องมือรายงานที่เหนือชั้น—เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าและสร้างรายงาน PowerPoint ที่น่าประทับใจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ กำลังตัดสินใจเกี่ยวกับการหมุนเวียนเงินสดอยู่หรือไม่? ติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณและทำการคาดการณ์ทางการเงินเพื่อจัดการงบประมาณของคุณ!
คุณสมบัติเด่นของ Planview Clarizen
- การวางแผนกำลังการผลิตและทรัพยากร
- แผนที่เส้นทางพอร์ตโฟลิโอกันเอง
- รายงาน PowerPoint อัตโนมัติ
- การจัดการทางการเงิน
- มากกว่า 80 ตัวเลือกการผสานระบบสำเร็จรูป
ข้อจำกัดของ Planview Clarizen
- ไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างโปร่งใส
- อาจต้องการเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อน
ราคาของ Planview Clarizen
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
การให้คะแนนและรีวิว Planview Clarizen (AdaptiveWork)
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. โครงการง่าย
ดีที่สุดสำหรับความง่ายในการใช้งาน
Easy Project สมชื่อของมัน—เครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ AI (ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Birdview PSA โดย Easy Projects) มุ่งมั่นที่จะทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ผู้เล่นรายใหญ่เช่น PepsiCo และ HP ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการควบคุมโครงการของพวกเขา แต่เราจะให้คุณตัดสินใจว่ามันเหมาะกับคุณหรือไม่
คุณเริ่มต้นด้วยความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเริ่มโครงการใหม่—สิ่งที่คุณต้องทำคือ:
- ไปที่ ศูนย์กิจกรรม
- เลือกวิธีการบริหารโครงการ
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
- นำเข้าข้อมูลที่มีอยู่ (ถ้ามี) จากไฟล์ Excel หรือ MS Project
Easy Project ทำให้การจัดการ พอร์ตโฟลิโอ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถดูโครงการของคุณในรูปแบบที่คล้าย Excel และจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ตามที่คุณต้องการ ใช้มุมมองแบบรวมศูนย์เพื่อติดตามความคืบหน้า การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานที่กำลังดำเนินการทั้งหมด
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอ การคาดการณ์ด้วย AI สำหรับตัวแปรต่างๆ เช่น เวลาหยุดทำงานและความล่าช้า โดยนำเสนอผ่านแผนภูมิและกราฟที่มีภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยให้คุณกำหนดแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
การจัดการเวลาและการทำงานร่วมกัน? ง่ายเหมือนปอกกล้วย! ? สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ติดตามเวลา แสดงภาพงานที่ได้รับมอบหมาย และแชร์การอัปเดตกับทีมของคุณได้ในพริบตา!
คุณสมบัติเด่นของ Easy Project
- การพยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เริ่มต้นได้ง่าย
- การติดตามเวลาและการรายงาน
- โซลูชันพอร์ตโฟลิโอแบบครบวงจร
- มุมมองการทำงานหลายรูปแบบ
ข้อจำกัดของโครงการง่าย
- การแท็กใครบางคนไม่ได้ผลเสมอไป
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของ Easy Project
- ไลท์: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $41/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวโครงการแบบง่าย
- TrustRadius: 7. 7/10 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
10. การทำงานเป็นทีม
เหมาะที่สุดสำหรับงานของลูกค้า
ด้วยการทำงานเป็นทีม การจัดการโครงการ ทีม และลูกค้าของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริษัทขนาดเล็กหรือใหญ่ หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
นี่คือ ศูนย์กลางสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจของคุณอย่างละเอียด—ตั้งเป้าหมายและมอบหมายงานรวมถึงงานย่อยตามความสามารถ หรือสื่อสารกับทีมของคุณผ่านความคิดเห็นและข้อความ บันทึกเวลาและจัดทำใบเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดำเนินโครงการทุกโครงการให้สมบูรณ์แบบด้วยการสำรวจความเป็นไปได้ในการทำงานอัตโนมัติมากมายบนแพลตฟอร์ม!
คุณสามารถ ต้อนรับลูกค้าใหม่ได้อย่างแม่นยำ ด้วยฟีเจอร์การตรวจพิสูจน์งาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชิญลูกค้าให้แสดงความคิดเห็นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนกว่าจะสมบูรณ์แบบตามที่ต้องการ
การเรียกเก็บเงินลูกค้าทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากคุณสามารถกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับพนักงานแต่ละคนได้ ติดตามค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ อ้างอิงถึงสถานะของโครงการ ความสามารถในการทำกำไร และรายงานอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ความเป็นไปได้ในการทำงานอัตโนมัติมากมาย
- การตรวจทาน, ความคิดเห็น, และการสื่อสารผ่านข้อความ
- การบันทึกเวลาและการจัดสรรงบประมาณ
- ตัวเลือกการรายงานมากมาย
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟมากกว่า 90 รายการ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนและไม่เป็นธรรมชาติ
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- จัดส่ง: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: มีให้บริการตามคำขอ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
ลองใช้ทางเลือกเหล่านี้สำหรับการทำงานเป็นทีม!
ค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
องค์กรต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับที่กัปตันต้องการเข็มทิศ
มันช่วยให้คุณนำทางผ่านทะเลที่เต็มไปด้วยคลื่นลมของงาน กำหนดเวลา พนักงาน และลูกค้า ด้วยระบบการจัดการโครงการที่เหมาะสม ธุรกิจของคุณสามารถ เดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศ! ⛈️
ไม่ว่าคุณจะมีวันที่ดีหรือแย่เครื่องมือ PMสำหรับองค์กรที่เราได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนั้นเชื่อถือได้และจะช่วยให้คุณทำงานประจำวันให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย—และยังคงประสบความสำเร็จต่อไป! ?