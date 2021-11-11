บล็อก ClickUp
รีวิวการจัดการโครงการ Nifty (คุณสมบัติหลัก, ข้อดี, ข้อจำกัด)

Erica Chappell
Erica Chappell
11 พฤศจิกายน 2564

คำว่า "nifty" หมายถึง ดี น่าพอใจ หรือมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่เราจะรีวิวในวันนี้สำหรับการจัดการโครงการ 🕵️‍♂️

Nifty มอบการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการงาน การรายงาน การติดตามเวลา และอื่นๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว และทันสมัย

แต่การจัดการโครงการ Nifty นั้นสมชื่อจริงหรือไม่? 🤔

มาค้นหาคำตอบกัน!

ในบทความนี้ เราจะพูดถึง Niftyคุณสมบัติหลัก ข้อดี และข้อจำกัดของมัน ไม่ต้องกังวล เราจะเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วย

มาเริ่มรีวิว Nifty นี้กันเลย!

Nifty คืออะไร?

หน้าแรกสำหรับการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม

Nifty เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวซึ่งช่วยให้คุณทำงานในโครงการขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกในทีมหลายคนได้

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่ มันเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดระเบียบงาน ติดตามเวลา จัดการเอกสาร ฯลฯ ทั้งหมดในที่เดียว

คุณสามารถทำงานและเพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันในกระบวนการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Android และแอป iOS ของ Nifty 📱

จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างโอเคใช่ไหม? ถ้าอย่างนั้นเรามาดูคุณสมบัติที่ทำให้มัน "เจ๋ง" กันต่อ

4 คุณสมบัติหลักของระบบบริหารโครงการนิฟตี้

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่สามารถเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการโครงการของคุณให้ง่ายขึ้น 🗝

1. หลักชัยเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น

ทุกทีมและทุกคนต้องมีเป้าหมาย

ถ้าไม่เช่นนั้น คุณคงไม่รู้เลยว่าคุณต้องทำอะไรหรือทำไปเพื่ออะไร!

เหมือนกับการดูซีรีส์ใหม่ใน Netflix ตอนกลางคืนจนจบทั้งซีซั่น เพื่อจะได้ไม่รู้สึกตกกระแสเวลาเพื่อนร่วมทีมคุยกันเรื่องนี้ตอนพักกลางวันวันถัดไป! 🍩

ฉันเกลียดการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ไมเคิล สก็อตต์ กิฟ

และเหมือนกับการจบตอนสุดท้ายของซีรีส์ Nifty ก็ช่วยให้ทีมของคุณตั้งเป้าหมายสำคัญ (และบรรลุเป้าหมาย) ได้เช่นกัน

โครงการนีฟตี้ยังมีประโยชน์สำหรับการติดตามโครงการทางธุรกิจตามการสำเร็จของงาน

คุณสามารถเพิ่มหมุดหมายของโครงการบนแผนภูมิแกนต์ของพวกเขาพร้อมกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเช่น ชื่อ คำอธิบาย วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด ฯลฯ

ส่วนที่สนุก: หลักไมล์จะถูกจัดรหัสสีโดยอัตโนมัติตามความคืบหน้าและวันที่ครบกำหนด

ก้าวสำคัญที่โดดเด่น

2. การจัดการพอร์ตโฟลิโอ

พอร์ตโฟลิโอโครงการของ Nifty เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบโครงการให้เป็นโฟลเดอร์ตามแผนก สถานที่ ผู้จัดการ ฯลฯ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย:

  • ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
  • หลีกเลี่ยงการติดขัด
  • มอบหมายงาน
  • และอื่นๆ

ด้วยภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอ ผู้จัดการโครงการและผู้บริหารระดับสูงสามารถเห็นภาพรวมของความคืบหน้าที่อัตโนมัติ ระยะเวลา สถานะ งานที่ล่าช้า และงานที่เสร็จสมบูรณ์

พวกเขายังมีแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอที่เปิดโลกแห่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมาชิกโครงการและสถานะต่างๆ ได้ในพริบตา 👀

3. การติดตามเวลาและการรายงาน

การติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณไม่ต่างจากของหวานสำหรับคนรักความหวาน 🍬

คุณต้อง, ต้อง มีมัน.

Nifty มีฟีเจอร์การติดตามเวลาเพื่อให้คุณสามารถติดตามระยะเวลาของงาน ดูว่าใครกำลังทำงานอะไร หรือทำงานมานานแค่ไหน วิธีนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมอยู่ในความควบคุมเสมอ

ทีมโครงการระยะไกลและฟรีแลนซ์จะชื่นชอบความสามารถในการติดตามเวลาที่จำเป็นอย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!

สิ่งที่คุณต้องทำคือกดปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มการติดตาม และวิดเจ็ตการติดตามเวลาจะปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายของหน้าจอคุณ

จากนั้น กดปุ่มหยุดเพื่อหยุดการติดตาม ง่ายมาก

แดชบอร์ดที่ดูดี

สำหรับการรายงานเวลา คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึก เช่น:

  • ชื่อโครงการหรือชื่องาน
  • ผู้ใช้ที่ติดตามเวลา
  • วันที่และระยะเวลาของงาน
  • เริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาที่ติดตาม
  • หมายเหตุแจ้งการแก้ไขเวลาประทับ

4. บทบาทผู้ใช้และสิทธิ์ที่แตกต่างกัน

Nifty พร้อมช่วยคุณแยกแยะว่าใครเป็นใครในทีมของคุณ

ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มเข้าไปในโครงการคือสมาชิกของโครงการ และพวกเขาสามารถเป็นได้ทั้งสมาชิกทีม, แขก, หรือลูกค้า

บทบาทที่แตกต่างกันต้องการสิทธิ์ที่แตกต่างกัน

คุณสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงได้ทุกครั้งที่คุณเพิ่มบุคคลใหม่เข้าสู่โครงการด้วย:

  • เจ้าของ: จัดการโครงการทั้งหมด, ทีม, และการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถมีเจ้าของได้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน
  • ผู้ดูแลระบบ: พวกเขาคือผู้จัดการโครงการที่สามารถสร้างและลบโครงการได้ รวมถึงจัดการสมาชิกทีมอื่น ๆ
  • สมาชิก: บุคคลที่ถูกเพิ่มเข้าไปในโครงการเฉพาะโครงการหนึ่ง และมีการเข้าถึงเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการนั้น
  • ผู้เยี่ยมชม: ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีมในทันที สามารถเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับโครงการและดูความคืบหน้าได้ แต่ไม่สามารถจัดการทีมหรือโครงการได้

ตอนนี้ที่เราทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติ Nifty แล้ว มาดูกันว่ามันมีประโยชน์สำหรับการจัดการโครงการหรือไม่

3 ข้อดีของการบริหารโครงการด้วย Nifty

หากคุณเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Nifty นี่คือประโยชน์หลักที่คุณจะชื่นชอบ:

1. การทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

Nifty เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถเห็นได้จากฟังก์ชันการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติ:

  • คุณสมบัติการสนทนาสำหรับการพูดคุยเฉพาะโครงการ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสาร
  • แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบเพื่อความโปร่งใส
  • สถานะงาน
  • และอื่นๆ

คุณสมบัติทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ

2. มุมมองโครงการหลายแบบเพื่อทำงานกับข้อมูล

คุณอาจชอบกระดานคัมบัง แต่บัญชีของคุณอาจชอบสเปรดชีต และตัวแทนฝ่ายบุคคลของคุณอาจชอบปฏิทิน

เราทุกคนต่างกัน นี่คือเหตุผลว่าทำไม Nifty จึงมีจำนวนการดูที่มากมาย

นี่คือบางส่วนของมุมมองในเครื่องมือการจัดการโครงการนี้:

  • มุมมองรายการ
  • มุมมองบอร์ด
  • แผนภูมิแกนต์
  • มุมมองปฏิทิน
  • ตารางมุมมอง

ด้วยตัวเลือกมากมาย ทุกคนสามารถทำงานได้ตามที่ตนเองชอบ

3. การนำเข้าและการผสานรวม

Nifty ไม่เพียงแต่ให้มุมมองที่กว้างขวางเท่านั้น แต่ยังมีการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอปได้อย่างง่ายดายเพื่อทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติได้มากมาย

การเปลี่ยนจากแอปเก่าหรือเครื่องมือจัดการโครงการมาใช้ Nifty ก็ง่ายเช่นกัน

มันให้คุณนำเข้าจากเครื่องมือจัดการโครงการที่นิยมเช่นBasecamp,Asana,Trello, เป็นต้น

ปลอดภัยหรือไม่ที่จะใช้บริการ Nifty ในการบริหารโครงการ?

6 ข้อจำกัดของ Nifty Project Management (พร้อมวิธีแก้ไข)

มันทำงานตามที่กล่าวไว้จริง แต่ Nifty ยังมีอีกยาวไกลกว่าจะเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์

สำหรับผู้จัดการโครงการ มีคุณสมบัติพื้นฐานหลายอย่างที่ขาดหายไป ลองมาดูกัน:

ปัญหา #1: ไม่มีการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดเอง

แน่นอน, Nifty มีระบบอัตโนมัติ เช่น ระบบอัตโนมัติสถานะ, งานที่ทำซ้ำ, แม่แบบโครงการ, และอื่น ๆ

แต่พวกเขาไม่ให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเอง

หากคุณต้องการโพสต์ความคิดเห็นเมื่อสถานะหรือผู้รับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงล่ะ?

คุณต้องเล่นตามระบบอัตโนมัติของพวกเขา

สวัสดีครับ/ค่ะ ClickUp 👋

เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีคะแนนสูงสุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในกระบวนการทำงาน ซึ่งใช้โดยธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

โซลูชัน ClickUp:ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ทรงพลังโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ClickUp คือดินแดนมหัศจรรย์แห่งการทำงานอัตโนมัติ 🌈

คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปที่มีอยู่มากมาย หรือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองของคุณเองก็ได้ ในการสร้างระบบอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าการผสมผสานเพื่อช่วยในการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ:

  • ทริกเกอร์: ตัดสินใจว่าอะไรควรเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ
  • เงื่อนไข: ตัดสินใจว่าสิ่งใดต้องเป็นจริงเพื่อดำเนินการอัตโนมัติต่อไป
  • การกระทำ: ตัดสินใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ของตัวกระตุ้นและเงื่อนไข

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการอัตโนมัติ!😊

ปัญหาที่ 2: ไม่มีแดชบอร์ดสำหรับข้อมูลเชิงภาพ

แอปการจัดการโครงการที่ไม่มีแดชบอร์ดก็เหมือนกับ Leonardo DiCaprio ที่ไม่มีรางวัลออสการ์ น่าตกใจ!

นั่นแหละ Nifty สำหรับคุณ—พวกเขาไม่มีกราฟให้ดู บางครั้งรายงานที่เขียนยืดยาวก็ไม่ได้ตอบโจทย์ 🤷

โซลูชัน ClickUp:แดชบอร์ดที่ชัดเจนและให้ข้อมูลเชิงลึก

นี่คือจุดที่เครื่องมือ PM ที่มีประโยชน์อย่าง ClickUp เข้ามาช่วยคุณได้ แดชบอร์ดของเราคือศูนย์ควบคุมภารกิจที่สมบูรณ์แบบซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้คน โครงการ งานเป้าหมาย... อะไรก็ตามที่คุณต้องการ

คุณสามารถปรับแต่งและสร้างแดชบอร์ดของคุณเองเพื่อแสดงข้อมูลตามความต้องการเฉพาะของทีมคุณได้ด้วยวิดเจ็ตที่กำหนดเอง

วิดเจ็ตแบบกำหนดเองช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลของคุณในรูปแบบของ:

  • แผนภูมิวงกลม
  • การคำนวณ
  • แผนภูมิแท่ง
  • พอร์ตโฟลิโอ
  • และอื่นๆ
แดชบอร์ดคลิกอัพ
มองเห็นภาพการทำงานใน ClickUp Workspace ของคุณได้ตามต้องการด้วยวิดเจ็ตที่กำหนดเองในแดชบอร์ด

ปัญหาที่ 3: ไม่มีการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF

สำหรับเครื่องมือที่มีเทมเพลตโครงการสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบ มันกลับขาดคุณสมบัติสำคัญที่ทีมออกแบบไม่สามารถขาดได้

โซลูชัน ClickUp:การตรวจทานไฟล์ PDF และการใส่คำอธิบายประกอบภาพ

ไม่เหมือนกับ Nifty และซอฟต์แวร์ PM ที่แข็งแกร่งอื่น ๆ ClickUp ได้คิดอย่างรอบคอบ 💭

ตั้งแต่การให้เครื่องหมายที่ชัดเจนบนแบบจำลองการออกแบบไปจนถึงการเน้นการแก้ไขบนสัญญาทางกฎหมาย การตรวจสอบใน ClickUp นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้

คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDFและรูปภาพได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย สิ่งนี้ทำให้ ClickUp เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันทางไกลที่สะดวกสำหรับทีมออกแบบ

ใครก็ตามสามารถตอบความคิดเห็นของคุณได้ หรือคุณสามารถใช้การมอบหมายความคิดเห็นและรวมศูนย์ระบบข้อเสนอแนะของคุณ

คลิกอัพ มอบหมายความคิดเห็น
สร้างรายการดำเนินการโดยตรงภายในความคิดเห็นใด ๆ ใน ClickUp

ปัญหาที่ 4: ขาดคุณสมบัติการจัดการแนวคิด

คุณคงคิดว่าโซลูชันการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกันทางไกลและทีมจะมีฟีเจอร์การจัดการแนวคิด

ไม่! ตอบผิด

Nifty ไม่ชื่นชอบไอเดียของคุณเพราะมันไม่มีฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดหรือแผนผังความคิด

โซลูชัน ClickUp:แผนผังความคิดที่ทรงพลัง

ไม่ว่าสมองของคุณจะคิดอย่างไร ClickUp ก็พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ และแผนผังความคิดของเราก็เช่นกัน

ร่างแนวคิดของคุณ วางแผนโครงการอย่างรอบคอบ หรือระดมความคิดใน โหมดว่างเปล่า

คุณสามารถจัดระเบียบและสร้างขั้นตอนการทำงานใน โหมดงาน ได้ด้วย

คลิกอัพ มายด์แมป
สร้าง แก้ไข และลบงาน (และงานย่อย) ได้อย่างรวดเร็วจากมุมมองของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแผนโครงการของคุณหรือไม่? ดู ว่าแผนโครงการคืออะไรและวิธีสร้างแผน.

ปัญหาที่ 5: ไม่มีฟีเจอร์การพิมพ์ในตัว

ลูกค้าต้องการรายงานความคืบหน้าของโครงการในรูปแบบเอกสารหรือแผนภูมิแกนต์? คุณกำลังเจอปัญหาแล้ว Nifty ไม่มีฟีเจอร์การพิมพ์ในตัว

คุณจะต้องดาวน์โหลดรายงานก่อน หรือไม่ก็ถ่ายภาพหน้าจอแล้วตัดส่วนที่ต้องการก่อนบันทึกเป็นรูปภาพ

แล้วก็มาถึงการพิมพ์...

เหนื่อยจัง ขอไปพักได้ไหม

ดูเหมือนจะพยายามมากเกินไปสำหรับสิ่งที่เรียบง่ายขนาดนี้

และคุณอาจไม่ทันสังเกต แต่การถ่ายภาพหน้าจอและตัดต่อเพียงไม่กี่นาทีสามารถสะสมกลายเป็นเวลาที่เสียไปหลายชั่วโมงได้

โซลูชัน ClickUp:การพิมพ์ในตัวใน ClickUp

คุณ เพื่อนของฉัน คุณต้องการความสามารถในการพิมพ์ในตัวที่เรียบง่ายของ ClickUp

เพียงเปิดงาน, คลิกที่จุดไข่ปลา และเลือกไอคอนการพิมพ์. 🖨️💕

คุณยังสามารถพิมพ์มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด งาน และอื่นๆ ได้อีกด้วย

การพิมพ์คลิกอัพ
คลิกจุดไข่ปลาเพื่อดูการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับงาน

ปัญหาที่ 6: แผนฟรีมีข้อจำกัด

แผนฟรีของ Nifty ให้บริการเพียง 2 โครงการเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ผิดหวังสำหรับทีมเล็กหรือสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด แผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

ลองนึกดูว่าแผนธุรกิจหรือแผนการดำเนินงานของพวกเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขนาดไหน เบาะแส... มันเป็นจำนวนสามหลักต่อเดือน

โซลูชัน ClickUp:แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ

ClickUp มีแผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายที่คุณสามารถใช้ได้ตลอดไป ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

ดูด้วยตัวคุณเอง:

  • แผนฟรีตลอดไป พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB งานไม่จำกัด สมาชิกไม่จำกัด การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน เอกสารร่วมกัน แชทแบบเรียลไทม์ อีเมลใน ClickUp กระดานคัมบัง การจัดการสปรินต์ การติดตามเวลาในตัว การบันทึกวิดีโอในแอป สนับสนุน 24/7
แต่เดี๋ยวก่อน! ยังมีอีก

ดูคุณสมบัติเพิ่มเติมของ ClickUpที่พิสูจน์ว่ามันเป็นโซลูชันที่ดีกว่า Nifty:

โบนัส: ดูว่าNifty เปรียบเทียบกับ ClickUp อย่างไร!

นิฟตี้ไม่ "นิฟตี้" พอ! 🤷

Nifty เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีพอสมควร มีความสามารถในการจัดการงานและเวลา

อย่างไรก็ตาม มันยังห่างไกลจากการเป็นพื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์อย่างสมบูรณ์ เพราะขาดการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ ไม่มีแดชบอร์ด ไม่มีแผนฟรี และไม่มีแดชบอร์ด! (เราพูดไปแล้วหรือยัง?)

หากคุณต้องการทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น มีเพียงทางเดียวเท่านั้น คลิกอัพ!

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ชาญฉลาดและทรงพลัง ซึ่งยังเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ใช้เพื่อติดตามเวลา จัดการงานโครงการที่กำลังดำเนินการ สร้างเอกสารภายใน ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอดทุกขั้นตอนของโครงการ

เข้าร่วมClickUp ฟรีและเพลิดเพลินกับคุณสมบัติที่ "ยอดเยี่ยมที่สุด" เพื่อจัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการ