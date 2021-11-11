รีวิวการจัดการโครงการ Nifty (คุณสมบัติหลัก, ข้อดี, ข้อจำกัด)

คำว่า "nifty" หมายถึง ดี น่าพอใจ หรือมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่เราจะรีวิวในวันนี้สำหรับการจัดการโครงการ 🕵️♂️
Nifty มอบการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการงาน การรายงาน การติดตามเวลา และอื่นๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว และทันสมัย
แต่การจัดการโครงการ Nifty นั้นสมชื่อจริงหรือไม่? 🤔
มาค้นหาคำตอบกัน!
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง Niftyคุณสมบัติหลัก ข้อดี และข้อจำกัดของมัน ไม่ต้องกังวล เราจะเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วย
มาเริ่มรีวิว Nifty นี้กันเลย!
Nifty คืออะไร?
Nifty เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวซึ่งช่วยให้คุณทำงานในโครงการขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกในทีมหลายคนได้
เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่ มันเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดระเบียบงาน ติดตามเวลา จัดการเอกสาร ฯลฯ ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสามารถทำงานและเพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันในกระบวนการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Android และแอป iOS ของ Nifty 📱
จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างโอเคใช่ไหม? ถ้าอย่างนั้นเรามาดูคุณสมบัติที่ทำให้มัน "เจ๋ง" กันต่อ
4 คุณสมบัติหลักของระบบบริหารโครงการนิฟตี้
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่สามารถเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการโครงการของคุณให้ง่ายขึ้น 🗝
1. หลักชัยเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
ทุกทีมและทุกคนต้องมีเป้าหมาย
ถ้าไม่เช่นนั้น คุณคงไม่รู้เลยว่าคุณต้องทำอะไรหรือทำไปเพื่ออะไร!
เหมือนกับการดูซีรีส์ใหม่ใน Netflix ตอนกลางคืนจนจบทั้งซีซั่น เพื่อจะได้ไม่รู้สึกตกกระแสเวลาเพื่อนร่วมทีมคุยกันเรื่องนี้ตอนพักกลางวันวันถัดไป! 🍩
และเหมือนกับการจบตอนสุดท้ายของซีรีส์ Nifty ก็ช่วยให้ทีมของคุณตั้งเป้าหมายสำคัญ (และบรรลุเป้าหมาย) ได้เช่นกัน
โครงการนีฟตี้ยังมีประโยชน์สำหรับการติดตามโครงการทางธุรกิจตามการสำเร็จของงาน
คุณสามารถเพิ่มหมุดหมายของโครงการบนแผนภูมิแกนต์ของพวกเขาพร้อมกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเช่น ชื่อ คำอธิบาย วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด ฯลฯ
ส่วนที่สนุก: หลักไมล์จะถูกจัดรหัสสีโดยอัตโนมัติตามความคืบหน้าและวันที่ครบกำหนด
2. การจัดการพอร์ตโฟลิโอ
พอร์ตโฟลิโอโครงการของ Nifty เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบโครงการให้เป็นโฟลเดอร์ตามแผนก สถานที่ ผู้จัดการ ฯลฯ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย:
- ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
- หลีกเลี่ยงการติดขัด
- มอบหมายงาน
- และอื่นๆ
ด้วยภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอ ผู้จัดการโครงการและผู้บริหารระดับสูงสามารถเห็นภาพรวมของความคืบหน้าที่อัตโนมัติ ระยะเวลา สถานะ งานที่ล่าช้า และงานที่เสร็จสมบูรณ์
พวกเขายังมีแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอที่เปิดโลกแห่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมาชิกโครงการและสถานะต่างๆ ได้ในพริบตา 👀
3. การติดตามเวลาและการรายงาน
การติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณไม่ต่างจากของหวานสำหรับคนรักความหวาน 🍬
คุณต้อง, ต้อง มีมัน.
Nifty มีฟีเจอร์การติดตามเวลาเพื่อให้คุณสามารถติดตามระยะเวลาของงาน ดูว่าใครกำลังทำงานอะไร หรือทำงานมานานแค่ไหน วิธีนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมอยู่ในความควบคุมเสมอ
ทีมโครงการระยะไกลและฟรีแลนซ์จะชื่นชอบความสามารถในการติดตามเวลาที่จำเป็นอย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!
สิ่งที่คุณต้องทำคือกดปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มการติดตาม และวิดเจ็ตการติดตามเวลาจะปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายของหน้าจอคุณ
จากนั้น กดปุ่มหยุดเพื่อหยุดการติดตาม ง่ายมาก
สำหรับการรายงานเวลา คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึก เช่น:
- ชื่อโครงการหรือชื่องาน
- ผู้ใช้ที่ติดตามเวลา
- วันที่และระยะเวลาของงาน
- เริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาที่ติดตาม
- หมายเหตุแจ้งการแก้ไขเวลาประทับ
4. บทบาทผู้ใช้และสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
Nifty พร้อมช่วยคุณแยกแยะว่าใครเป็นใครในทีมของคุณ
ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มเข้าไปในโครงการคือสมาชิกของโครงการ และพวกเขาสามารถเป็นได้ทั้งสมาชิกทีม, แขก, หรือลูกค้า
บทบาทที่แตกต่างกันต้องการสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
คุณสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงได้ทุกครั้งที่คุณเพิ่มบุคคลใหม่เข้าสู่โครงการด้วย:
- เจ้าของ: จัดการโครงการทั้งหมด, ทีม, และการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถมีเจ้าของได้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน
- ผู้ดูแลระบบ: พวกเขาคือผู้จัดการโครงการที่สามารถสร้างและลบโครงการได้ รวมถึงจัดการสมาชิกทีมอื่น ๆ
- สมาชิก: บุคคลที่ถูกเพิ่มเข้าไปในโครงการเฉพาะโครงการหนึ่ง และมีการเข้าถึงเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการนั้น
- ผู้เยี่ยมชม: ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีมในทันที สามารถเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับโครงการและดูความคืบหน้าได้ แต่ไม่สามารถจัดการทีมหรือโครงการได้
ตอนนี้ที่เราทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติ Nifty แล้ว มาดูกันว่ามันมีประโยชน์สำหรับการจัดการโครงการหรือไม่
3 ข้อดีของการบริหารโครงการด้วย Nifty
หากคุณเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Nifty นี่คือประโยชน์หลักที่คุณจะชื่นชอบ:
1. การทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
Nifty เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถเห็นได้จากฟังก์ชันการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติ:
- คุณสมบัติการสนทนาสำหรับการพูดคุยเฉพาะโครงการ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสาร
- แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบเพื่อความโปร่งใส
- สถานะงาน
- และอื่นๆ
คุณสมบัติทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ
2. มุมมองโครงการหลายแบบเพื่อทำงานกับข้อมูล
คุณอาจชอบกระดานคัมบัง แต่บัญชีของคุณอาจชอบสเปรดชีต และตัวแทนฝ่ายบุคคลของคุณอาจชอบปฏิทิน
เราทุกคนต่างกัน นี่คือเหตุผลว่าทำไม Nifty จึงมีจำนวนการดูที่มากมาย
นี่คือบางส่วนของมุมมองในเครื่องมือการจัดการโครงการนี้:
- มุมมองรายการ
- มุมมองบอร์ด
- แผนภูมิแกนต์
- มุมมองปฏิทิน
- ตารางมุมมอง
ด้วยตัวเลือกมากมาย ทุกคนสามารถทำงานได้ตามที่ตนเองชอบ
3. การนำเข้าและการผสานรวม
Nifty ไม่เพียงแต่ให้มุมมองที่กว้างขวางเท่านั้น แต่ยังมีการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอปได้อย่างง่ายดายเพื่อทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติได้มากมาย
การเปลี่ยนจากแอปเก่าหรือเครื่องมือจัดการโครงการมาใช้ Nifty ก็ง่ายเช่นกัน
มันให้คุณนำเข้าจากเครื่องมือจัดการโครงการที่นิยมเช่นBasecamp,Asana,Trello, เป็นต้น
ปลอดภัยหรือไม่ที่จะใช้บริการ Nifty ในการบริหารโครงการ?
6 ข้อจำกัดของ Nifty Project Management (พร้อมวิธีแก้ไข)
มันทำงานตามที่กล่าวไว้จริง แต่ Nifty ยังมีอีกยาวไกลกว่าจะเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์
สำหรับผู้จัดการโครงการ มีคุณสมบัติพื้นฐานหลายอย่างที่ขาดหายไป ลองมาดูกัน:
ปัญหา #1: ไม่มีการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดเอง
แน่นอน, Nifty มีระบบอัตโนมัติ เช่น ระบบอัตโนมัติสถานะ, งานที่ทำซ้ำ, แม่แบบโครงการ, และอื่น ๆ
แต่พวกเขาไม่ให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเอง
หากคุณต้องการโพสต์ความคิดเห็นเมื่อสถานะหรือผู้รับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงล่ะ?
คุณต้องเล่นตามระบบอัตโนมัติของพวกเขา
สวัสดีครับ/ค่ะ ClickUp 👋
เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีคะแนนสูงสุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในกระบวนการทำงาน ซึ่งใช้โดยธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
โซลูชัน ClickUp:ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ทรงพลังโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ClickUp คือดินแดนมหัศจรรย์แห่งการทำงานอัตโนมัติ 🌈
คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปที่มีอยู่มากมาย หรือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองของคุณเองก็ได้ ในการสร้างระบบอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าการผสมผสานเพื่อช่วยในการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ:
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการอัตโนมัติ!😊
ปัญหาที่ 2: ไม่มีแดชบอร์ดสำหรับข้อมูลเชิงภาพ
แอปการจัดการโครงการที่ไม่มีแดชบอร์ดก็เหมือนกับ Leonardo DiCaprio ที่ไม่มีรางวัลออสการ์ น่าตกใจ!
นั่นแหละ Nifty สำหรับคุณ—พวกเขาไม่มีกราฟให้ดู บางครั้งรายงานที่เขียนยืดยาวก็ไม่ได้ตอบโจทย์ 🤷
โซลูชัน ClickUp:แดชบอร์ดที่ชัดเจนและให้ข้อมูลเชิงลึก
นี่คือจุดที่เครื่องมือ PM ที่มีประโยชน์อย่าง ClickUp เข้ามาช่วยคุณได้ แดชบอร์ดของเราคือศูนย์ควบคุมภารกิจที่สมบูรณ์แบบซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้คน โครงการ งานเป้าหมาย... อะไรก็ตามที่คุณต้องการ
คุณสามารถปรับแต่งและสร้างแดชบอร์ดของคุณเองเพื่อแสดงข้อมูลตามความต้องการเฉพาะของทีมคุณได้ด้วยวิดเจ็ตที่กำหนดเอง
วิดเจ็ตแบบกำหนดเองช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลของคุณในรูปแบบของ:
- แผนภูมิวงกลม
- การคำนวณ
- แผนภูมิแท่ง
- พอร์ตโฟลิโอ
- และอื่นๆ
มองเห็นภาพการทำงานใน ClickUp Workspace ของคุณได้ตามต้องการด้วยวิดเจ็ตที่กำหนดเองในแดชบอร์ด
ปัญหาที่ 3: ไม่มีการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
สำหรับเครื่องมือที่มีเทมเพลตโครงการสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบ มันกลับขาดคุณสมบัติสำคัญที่ทีมออกแบบไม่สามารถขาดได้
โซลูชัน ClickUp:การตรวจทานไฟล์ PDF และการใส่คำอธิบายประกอบภาพ
ไม่เหมือนกับ Nifty และซอฟต์แวร์ PM ที่แข็งแกร่งอื่น ๆ ClickUp ได้คิดอย่างรอบคอบ 💭
ตั้งแต่การให้เครื่องหมายที่ชัดเจนบนแบบจำลองการออกแบบไปจนถึงการเน้นการแก้ไขบนสัญญาทางกฎหมาย การตรวจสอบใน ClickUp นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้
คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDFและรูปภาพได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย สิ่งนี้ทำให้ ClickUp เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันทางไกลที่สะดวกสำหรับทีมออกแบบ
ใครก็ตามสามารถตอบความคิดเห็นของคุณได้ หรือคุณสามารถใช้การมอบหมายความคิดเห็นและรวมศูนย์ระบบข้อเสนอแนะของคุณ
สร้างรายการดำเนินการโดยตรงภายในความคิดเห็นใด ๆ ใน ClickUp
ปัญหาที่ 4: ขาดคุณสมบัติการจัดการแนวคิด
คุณคงคิดว่าโซลูชันการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกันทางไกลและทีมจะมีฟีเจอร์การจัดการแนวคิด
ไม่! ตอบผิด
Nifty ไม่ชื่นชอบไอเดียของคุณเพราะมันไม่มีฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดหรือแผนผังความคิด
โซลูชัน ClickUp:แผนผังความคิดที่ทรงพลัง
ไม่ว่าสมองของคุณจะคิดอย่างไร ClickUp ก็พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ และแผนผังความคิดของเราก็เช่นกัน
ร่างแนวคิดของคุณ วางแผนโครงการอย่างรอบคอบ หรือระดมความคิดใน โหมดว่างเปล่า
คุณสามารถจัดระเบียบและสร้างขั้นตอนการทำงานใน โหมดงาน ได้ด้วย
สร้าง แก้ไข และลบงาน (และงานย่อย) ได้อย่างรวดเร็วจากมุมมองของคุณ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแผนโครงการของคุณหรือไม่? ดู ว่าแผนโครงการคืออะไรและวิธีสร้างแผน.
ปัญหาที่ 5: ไม่มีฟีเจอร์การพิมพ์ในตัว
ลูกค้าต้องการรายงานความคืบหน้าของโครงการในรูปแบบเอกสารหรือแผนภูมิแกนต์? คุณกำลังเจอปัญหาแล้ว Nifty ไม่มีฟีเจอร์การพิมพ์ในตัว
คุณจะต้องดาวน์โหลดรายงานก่อน หรือไม่ก็ถ่ายภาพหน้าจอแล้วตัดส่วนที่ต้องการก่อนบันทึกเป็นรูปภาพ
แล้วก็มาถึงการพิมพ์...
ดูเหมือนจะพยายามมากเกินไปสำหรับสิ่งที่เรียบง่ายขนาดนี้
และคุณอาจไม่ทันสังเกต แต่การถ่ายภาพหน้าจอและตัดต่อเพียงไม่กี่นาทีสามารถสะสมกลายเป็นเวลาที่เสียไปหลายชั่วโมงได้
โซลูชัน ClickUp:การพิมพ์ในตัวใน ClickUp
คุณ เพื่อนของฉัน คุณต้องการความสามารถในการพิมพ์ในตัวที่เรียบง่ายของ ClickUp
เพียงเปิดงาน, คลิกที่จุดไข่ปลา… และเลือกไอคอนการพิมพ์. 🖨️💕
คุณยังสามารถพิมพ์มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด งาน และอื่นๆ ได้อีกด้วย
คลิกจุดไข่ปลาเพื่อดูการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับงาน
ปัญหาที่ 6: แผนฟรีมีข้อจำกัด
แผนฟรีของ Nifty ให้บริการเพียง 2 โครงการเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ผิดหวังสำหรับทีมเล็กหรือสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด แผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
ลองนึกดูว่าแผนธุรกิจหรือแผนการดำเนินงานของพวกเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขนาดไหน เบาะแส... มันเป็นจำนวนสามหลักต่อเดือน
โซลูชัน ClickUp:แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ
ClickUp มีแผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายที่คุณสามารถใช้ได้ตลอดไป ฟรี ไม่มีเงื่อนไข
ดูด้วยตัวคุณเอง:
- แผนฟรีตลอดไป พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB งานไม่จำกัด สมาชิกไม่จำกัด การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน เอกสารร่วมกัน แชทแบบเรียลไทม์ อีเมลใน ClickUp กระดานคัมบัง การจัดการสปรินต์ การติดตามเวลาในตัว การบันทึกวิดีโอในแอป สนับสนุน 24/7
- พื้นที่จัดเก็บ 100MB
- งานไม่จำกัด
- สมาชิกไม่จำกัด
- การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
- เอกสารที่ทำงานร่วมกัน
- แชทแบบเรียลไทม์
- อีเมลใน ClickUp
- กระดานคัมบัง
- การจัดการการวิ่งระยะสั้น
- การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
- การบันทึกวิดีโอในแอป
- บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
แต่เดี๋ยวก่อน! ยังมีอีก
ดูคุณสมบัติเพิ่มเติมของ ClickUpที่พิสูจน์ว่ามันเป็นโซลูชันที่ดีกว่า Nifty:
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์ของเราด้วยEmail ClickApp
- ดูทีมของคุณทำงานร่วมกับคุณแบบเรียลไทม์ด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกัน
- ติดตามระยะเวลาของงานใน ClickUp ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัว
- เพลิดเพลินกับการสื่อสารทีมที่ง่ายดายด้วยความคิดเห็นและมุมมองแชท
- ประหยัดเวลาด้วยงานที่ทำซ้ำด้วยงานที่เกิดซ้ำ
- รักษาความโปร่งใสในการทำงานร่วมกับลูกค้าด้วยการแชร์แบบสาธารณะ
- ตั้งเป้าหมายและเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนเพื่อทำงานในโครงการของคุณให้สำเร็จลุล่วง
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ที่คุณชื่นชอบ รวมถึงBasecamp,Time Doctor,Slack และอื่นๆ
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์การอนุญาต
- ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือ (iOS และ Android) และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป(Windows, Mac และ Linux)
โบนัส: ดูว่าNifty เปรียบเทียบกับ ClickUp อย่างไร!
นิฟตี้ไม่ "นิฟตี้" พอ! 🤷
Nifty เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีพอสมควร มีความสามารถในการจัดการงานและเวลา
อย่างไรก็ตาม มันยังห่างไกลจากการเป็นพื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์อย่างสมบูรณ์ เพราะขาดการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ ไม่มีแดชบอร์ด ไม่มีแผนฟรี และไม่มีแดชบอร์ด! (เราพูดไปแล้วหรือยัง?)
หากคุณต้องการทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น มีเพียงทางเดียวเท่านั้น คลิกอัพ!
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ชาญฉลาดและทรงพลัง ซึ่งยังเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ใช้เพื่อติดตามเวลา จัดการงานโครงการที่กำลังดำเนินการ สร้างเอกสารภายใน ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอดทุกขั้นตอนของโครงการ
เข้าร่วมClickUp ฟรีและเพลิดเพลินกับคุณสมบัติที่ "ยอดเยี่ยมที่สุด" เพื่อจัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการ