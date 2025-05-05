บล็อก ClickUp

20 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Trello ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
5 พฤษภาคม 2568

เมื่อฉันเริ่มบริหารโครงการครั้งแรก Trello เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เสมอ มันใช้งานง่ายและแทบไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลย และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางของบอร์ด Kanbanของมันทำให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่าย

แต่เมื่อทีมของเราเติบโตขึ้นและโครงการต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น ฉันก็เริ่มพบข้อเสียของมัน การประสานงานระหว่างงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน การจัดการกรอบเวลาที่เข้มงวดขึ้น และการจัดการงานส่งมอบหลายอย่างพร้อมกับการดูแลบัญชีลูกค้าหลายรายกลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย

นั่นคือตอนที่ฉันตระหนักว่าเราต้องการซอฟต์แวร์การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันได้ทดสอบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหลายสิบตัว ซึ่งแต่ละตัวต่างก็สัญญาว่าจะแก้ปัญหาช่องว่างที่ฉันเคยประสบกับ Trello หลังจากลองใช้และชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียแล้ว ทีมของฉันและฉันได้คัดเลือกทางเลือกของ Trello ที่ดีที่สุด 20 ตัวที่สามารถจัดการกับความต้องการของทีมที่กำลังเติบโตได้อย่างราบรื่น

เราจะพาคุณไปดูทีละขั้นตอน

ข้อจำกัดของ Trello

หากคุณเคยใช้ Trello มาก่อน คุณจะรู้ว่ามันไม่สามารถขยายขนาดได้ดีนัก คุณสมบัติเช่นการติดตามเวลา, รายงานเชิงลึก, และการวิเคราะห์ไม่ได้ถูกสร้างไว้ในตัว ดังนั้นฉันจึงต้องพึ่งพาการผสานระบบจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานที่ฉันต้องการสำหรับโครงการที่ต้องการความซับซ้อนมากขึ้นของเรา

เทมเพลตของ Trelloไม่สามารถปรับแต่งได้ตามระดับที่ต้องการการสื่อสารในทีมรู้สึกถูกจำกัด—ฉันสามารถโพสต์ความคิดเห็นได้เฉพาะบนการ์ดของ Trello เท่านั้น

ฉันยังประสบปัญหาการขาดการเชื่อมโยงงานตามธรรมชาติและตัวเลือกแผนภูมิแกนต์ ซึ่งจะทำให้การวางแผนรายเดือนและรายไตรมาสของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น

แม้ว่าส่วนเสริมหรือ Power-Ups ของ Trello จะช่วยเติมเต็มช่องว่างบางอย่างได้ แต่หากสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์หลักของ Trello จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องมืออื่น ๆ ส่วนใหญ่ในรายการของเรามีคุณสมบัติเช่นนี้อยู่แล้ว คุณจึงไม่จำเป็นต้องมองหาที่อื่นเพื่อทำสิ่งพื้นฐานให้เสร็จสมบูรณ์

ทางเลือกของ Trello ในภาพรวม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพการจัดการโครงการโดยรวมพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้มุมมองบอร์ด, มุมมองแผนภูมิแกนต์, การเชื่อมโยงงานใน ClickUp, การทำงานอัตโนมัติใน ClickUp, ClickUp Brainฟรีตลอดไปไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
อาสนะการจัดการการอัปเดตงานกล่องจดหมายที่ปรับแต่งได้บุคคลและทีมขนาดเล็ก ส่วนบุคคล: ฟรีเริ่มต้น: $8. 5/เดือนต่อผู้ใช้ ขั้นสูง: $19. 21/เดือนต่อผู้ใช้ ธุรกิจและองค์กร องค์กร: ราคาตามตกลง องค์กร+: ราคาตามตกลง
Monday.comการจัดการเวลาติดแท็กและป้ายกำกับข้อมูลโดยใช้ AIฟรี พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้ มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้ โปร: $24/เดือน ต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง
เบสแคมป์การจัดการงานที่เข้าใจง่ายโต๊ะไพ่, แถว, เข้าถึงทุกพื้นที่Basecamp: $15/เดือนต่อผู้ใช้Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน (อัตราคงที่)
จิราการจัดการกำหนดเวลาของโครงการมุมมองปฏิทิน, มุมมองสรุปฟรีมาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้ พรีเมียม: $13. 53/เดือน ต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง
แอร์เทเบิลการจัดสรรทรัพยากรมุมมองไทม์ไลน์ฟรีทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้การขายสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Wrikeการจัดการการอนุมัติการเปรียบเทียบแนวโน้มโดยใช้แดชบอร์ดและคำสั่งเสียงฟรี: ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง Pinnacle: ราคาตามตกลง
ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์การจัดตารางเวลาแบบไดนามิกการจัดตารางงานแบบไดนามิก, การผสานรวมกับ Power BIProject Online Essentials: $7/เดือนต่อผู้ใช้Project Online Professional: $30/เดือนต่อผู้ใช้ Project Online Premium: $55/เดือนต่อผู้ใช้ Project Standard (Project Managers): $589. 99Project Professional (Project Managers): $1159. 99
ไมโครซอฟต์ แพลนเนอร์การวางแผนรายวันและการตั้งเป้าหมายแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, แม่แบบการวางแผนโครงการโครงการมาตรฐาน 2024: $679. 99
TodoistการติดตามประสิทธิภาพการทำงานTodoist Karma, การจดจำวันที่อย่างชาญฉลาดผู้เริ่มต้น: $0มืออาชีพ: $5/เดือนต่อผู้ใช้ ธุรกิจ: $8/เดือนต่อผู้ใช้
ทีมเวิร์ค.คอมการสนับสนุนลูกค้ากล่องจดหมายร่วม, การยกระดับคำขอของลูกค้าโดยอัตโนมัติDeliver: $13. 99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้) Grow: $25. 99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้) Scale: $69. 99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้) Enterprise: ราคาตามตกลง
แอคทีฟคอลลาบการแก้ไขรายละเอียดงานเป็นกลุ่มการแก้ไขจำนวนมาก, การตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้นสำหรับลูกค้าบวก: $11/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้ โปร: $9/เดือน ต่อผู้ใช้ โปร+รับเงิน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
ProofHubการปรับปรุงการหารือของทีมให้มีประสิทธิภาพการสนทนา, หัวข้อส่วนตัวจำเป็น: $50/เดือน การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
ไทกาการจัดการโครงการด้วยภาพระดับการซูมที่แตกต่างกันฟรี
nTaskการจัดการโครงการพร้อมการติดตามงบประมาณสรุปทางการเงินพรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง
ลิควิดแพลนเนอร์กำหนดเวลาและการจัดการความเสี่ยงแถบกำหนดเวลาอัจฉริยะEssentials: $15/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี) Professional: $28/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี) Ultimate: $42/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
รังผึ้งการติดตามเวลาการจัดการเวลาทำงาน, Hive Mailฟรีเริ่มต้น: $1. 5/เดือนต่อผู้ใช้ทีม: $5/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ราคาตามตกลง
ไพพ์ไดรฟ์การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดต่ออัจฉริยะ, รายงานที่ปรับแต่งได้จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้ พลัง: $69/เดือน ต่อผู้ใช้องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Projectsแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้รูปแบบและฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับโครงการและงาน, การผสานรวมกับใบแจ้งหนี้ Zohoฟรี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้องค์กร: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
นูคลิโนความร่วมมือผืนผ้าใบสำหรับการทำงานร่วมกันในตัว, ฟังก์ชันการค้นหาอย่างรวดเร็วฟรีเริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

20 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trello ในปี 2025

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการโดยรวมพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้)

มุมมองกระดานคัมบัง ClickUp
เริ่มต้นฟรี
เปลี่ยนโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วยกระดานคัมบังของ ClickUp

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการงานเท่านั้น แต่ยังผสานการจัดการความรู้ การจัดการเอกสาร และ AI เข้าไปในชุดฟีเจอร์อันทรงพลังอีกด้วย เราภูมิใจที่ใช้ ClickUp ในการติดตามโครงการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสร้างการสื่อสารที่ชัดเจน ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลังคาเดียว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสลับความสนใจไปมา

ต่างจาก Trello ที่จำกัดการใช้งานไว้เพียงบอร์ด Kanban เท่านั้นClickUp มีมุมมองแบบกำหนดเองหลายแบบเพื่อให้เราสามารถมองเห็นโครงการต่าง ๆ ได้ตามต้องการ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป!)

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของวิธีที่เราใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

การสร้างภาพโครงการ

กระดานคัมบังของ ClickUp(หรือมุมมองกระดาน) มอบเวอร์ชันที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่าของกระดานคัมบังของ Trello คุณสมบัตินี้ช่วยให้การจัดการโครงการที่ผ่านหลายขั้นตอนง่ายขึ้น ช่วยให้เราสามารถมองเห็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ และทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

ด้วยมุมมองคณะกรรมการ เราสามารถ

  • อัปเดตงานมากกว่าหนึ่งงานพร้อมกันโดยการเลือกหลายบัตรและลากไปยังคอลัมน์ใหม่
  • ไฮไลต์รายการสำคัญด้วยป้ายกำกับรหัสสี วันที่ครบกำหนด และป้ายลำดับความสำคัญ
  • มอบหมายงาน, เพิ่มความคิดเห็น, และแนบไฟล์ได้โดยตรงภายในบัตร
  • จำกัดจำนวนงานต่อขั้นตอนเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันการเกิดคอขวด; ปรับ/ยกเลิกข้อจำกัดเมื่อจำเป็น
  • สร้างคอลัมน์ที่กำหนดเองให้ตรงกับขั้นตอนของโครงการ (เช่น กำลังดำเนินการ, รอการตรวจสอบ, เสร็จสิ้น, เป็นต้น)
  • ปรับแต่งบัตรโดยการเปลี่ยนขนาด, การซ้อนและการจัดเรียงฟิลด์, และการเพิ่มรายการตรวจสอบ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: รีบเร่งเวลาอยู่ใช่ไหม? เร่งงานให้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตกระดานคัมบังที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ตามต้องการ!

มุมมองบอร์ดของ ClickUp: ทางเลือกแทน Trello
สร้างภาพโครงการที่ซับซ้อนด้วยมุมมองบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp

ในขณะที่กระดานคัมบังช่วยในการจัดการงานและการติดตามงานผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานแบบ Agile หรือแบบวนซ้ำ แผนภูมิแกนต์จะมีประโยชน์เมื่อเราต้องแสดงภาพงานในช่วงเวลาที่กำหนด

เรามักจะทำงานในโครงการที่มีความเร่งด่วนและมีการพึ่งพาหลายอย่าง ดังนั้นมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpจึงเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเรา

มุมมองแบบลำดับที่สะดวกช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด และการจัดเรียงและกรองข้อมูลอย่างรวดเร็วช่วยให้เราค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

เราสามารถสร้างงาน เพิ่มการพึ่งพา และระบุเส้นทางวิกฤต(ลำดับของงานที่กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำของโครงการ—ความล่าช้าในส่วนนี้จะทำให้โครงการทั้งหมดล่าช้า) และเวลาว่าง (ระยะเวลาที่งานสามารถล่าช้าได้โดยไม่กระทบต่อกำหนดเวลาโดยรวมของโครงการ)

มุมมองแกนต์ของ ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยใช้มุมมอง Gantt ของ ClickUp และควบคุมกำหนดเวลาให้อยู่หมัด

การสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้

กระบวนการทำงานของเราต้องการการปรับแต่งในระดับสูง ซึ่งClickUp Tasksช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้

ตัวอย่างเช่น เราใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดให้ทีมของเราสอดคล้องกัน ในกรณีส่วนใหญ่ สถานะง่ายๆ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จแล้ว ไม่เพียงพอที่จะกำหนดงานของเราได้ ดังนั้นสถานะที่กำหนดเองจึงมีประโยชน์

สมมติว่าเรากำลังเขียนบทความบล็อก สถานะที่กำหนดเองสำหรับงานนี้จะเป็น ร่างสรุปพร้อม, กำลังเขียน, ร่างแรก, แก้ไข, ร่างที่สอง, แก้ไขเพิ่มเติม, อนุมัติ, เผยแพร่แล้ว, และปิด

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ตั้งค่าสถานะงานที่กำหนดเองให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณใน ClickUp

ClickUp ยังช่วยให้เราปรับแต่งงานของเราด้วยฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเองซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา เราสามารถเลือกจากฟิลด์ต่างๆ เช่น ข้อความ, เว็บไซต์, เมนูแบบเลื่อนลง, อีเมล, งาน, วันที่, กล่องกาเครื่องหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย และยังสามารถทำการคำนวณอัตโนมัติระหว่างฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเองของ ClickUpที่เป็นตัวเลข (เช่น สำหรับการกำหนดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่)

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
เลือกฟิลด์ที่กำหนดเองและปรับแต่งโครงการและกระบวนการทำงานของคุณ

เมื่อการเริ่มต้นของงานหนึ่งขึ้นอยู่กับการแข่งขันของงานอื่น (เช่น บรรณาธิการสามารถแก้ไขบทความบล็อกได้ก็ต่อเมื่อร่างแรกพร้อมแล้ว)เราสามารถกำหนดการพึ่งพากันของงาน(กำลังรอ/กำลังบล็อก) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านั้น

มันช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจว่างานที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อกันอย่างไร และการระบุจุดติดขัดก็ง่ายขึ้น

การพึ่งพาของงานใน ClickUp: ทางเลือกแทน Trello
ตั้งค่าการพึ่งพาของโครงการบน ClickUp และป้องกันคอขวด

ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติ

เราไม่สามารถเสียเวลาได้เมื่อรายการงานล้นมือและกำหนดส่งใกล้เข้ามาแต่ยังจำเป็น นั่นคือเหตุผลที่เราใช้ClickUp Automationsเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำในตารางเวลาของเรา เมื่องานที่น่าเบื่อ–แต่จำเป็น–ได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้ว เราสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์ได้

ClickUp Automations ช่วยให้เราสามารถ:

  • กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ ด้วยสรุปงาน อัปเดตโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของลูกค้า และอื่นๆ ตามตัวกระตุ้นหรือเงื่อนไขที่กำหนด
  • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยระบบอัตโนมัติทางอีเมลของ ClickUp– เช่น การตอบกลับความคิดเห็นของลูกค้าหรือการแจ้งให้พันธมิตรและผู้จัดจำหน่ายทราบถึงความคืบหน้าของโครงการโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามให้กับงานใหม่โดยอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้นในพื้นที่ใดก็ได้, โฟลเดอร์, หรือรายการ
  • เข้าถึงเทมเพลตพร้อมใช้งานมากกว่า 100 แบบ จากไลบรารีระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติเช่น การโพสต์ความคิดเห็น การเปลี่ยนสถานะ การย้ายรายการ ฯลฯ
ClickUp Automations: ทางเลือกแทน Trello
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติบน ClickUp และดำเนินภารกิจประจำโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Chatหรือทำงานแบบอะซิงโครนัสโดยการเพิ่มความคิดเห็นในภารกิจหรือแท็กสมาชิกทีมเฉพาะ
  • กำหนดและเลื่อนกำหนดงาน, มองเห็นไทม์ไลน์, และรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
  • ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยClickUp Mind Mapsและมองเห็นภาพรวมว่างาน/ไอเดียต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร
  • เชื่อมต่อแอปติดตามเวลา เช่น Harvest, Toggl, Clockify และอื่นๆ กับ ClickUp และซิงค์เวลาที่ติดตามโดยตรงภายใน ClickUp
  • ถามคำถามอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงาน เอกสาร และผู้คนภายในพื้นที่ทำงานของคุณ อัตโนมัติการอัปเดตความคืบหน้าและการประชุมประจำวัน สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับบริบท และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Brain(ผู้ช่วย AI ของ ClickUp)
  • ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้กับClickUp Goals, แยกย่อยเป้าหมายเป็นเป้าหมายย่อย, ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ, และรักษาประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากกว่า Trello สำหรับการจัดการโครงการและงาน เนื่องจากมีการใช้สถานะอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) นั้นมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายกว่ามาก นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่าและมีราคาที่ต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกัน

ClickUp เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากกว่า Trello สำหรับการจัดการโครงการและงาน เนื่องจากมีการใช้สถานะอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) มีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวกกว่ามาก มีฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่าและมีราคาที่ต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกัน

ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น สำหรับ Trello นั้นเป็นการจัดการงานที่เรียบง่ายด้วยการลากและวางและการติดป้ายกำกับ ClickUp สามารถจัดการสิ่งนั้นได้อย่างดีเยี่ยมด้วยอินเทอร์เฟซเว็บแอปที่สะดวกกว่า

ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับ Trello นั้นเป็นเพียงการจัดการงานอย่างง่ายด้วยการลากและวางและการติดป้ายกำกับ ClickUp สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยอินเทอร์เฟซเว็บแอปที่สะดวกสบายกว่า

อ่านเพิ่มเติม:Trello Vs. ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการใดที่ทำงานได้ดีที่สุด?

2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการอัปเดตงาน)

อาสนะ: ทางเลือกแทน Trello
ผ่านทางAsana

การแจ้งเตือนที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและตัวเลือกในการควบคุมที่ละเอียดมีน้อย อาจทำให้ Trello ดูวุ่นวายและยากต่อการจัดการ

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว กล่องข้อความที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นของ Asana ช่วยให้ฉันจัดการการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดีขึ้น ลดสิ่งรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันสามารถจัดเรียงและกรองข้อความ รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดได้

เครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่ายนี้ยังช่วยให้ฉันสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้นสำหรับโครงการได้ เช่น สำหรับข้อความใหม่ การอัปเดตสถานะ หรือเมื่อฉันได้รับมอบหมายงานใหม่

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • สร้างหน้าแรกแบบกำหนดเองด้วยวิดเจ็ตแบบลากและวาง และติดตามโครงการ/งานสำคัญได้อย่างใกล้ชิด
  • รับภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการและงานที่จะเกิดขึ้นด้วยมุมมองแกนต์
  • สร้าง, ใช้, และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียวด้วย Bundles

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ยากที่จะบริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง

ราคาของ Asana

บุคคลและทีมขนาดเล็ก

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $8. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้

ธุรกิจและองค์กร

  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)

3. Monday.com (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวลา)

Monday.com: ทางเลือกแทน Trello
ผ่านทางMonday.com

Monday.com ช่วยให้ฉันจัดการเวลาและปริมาณงานได้ดีขึ้น ฉันสามารถมอบหมายเจ้าของงาน จัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละรายการ และกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละโครงการและงานอย่างแม่นยำช่วยให้เห็นชัดเจนว่าความพยายามของฉันและทีมมุ่งไปที่ใด

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของแพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษ ฉันสามารถแยกเวลาตามโครงการ ลูกค้า และงานได้ ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นแนวโน้มและปรับตารางเวลาของฉันได้ตามต้องการ

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • มองเห็นงาน อัปเดตทีม และความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยวิดเจ็ตแบตเตอรี่
  • ติดแท็กและป้ายกำกับข้อมูลตามประเภท ความเร่งด่วน หรือความรู้สึกโดยใช้ AI
  • รับรายการดำเนินการที่แนะนำโดย AI ตามสรุปการประชุม

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ความสามารถในการบริหารการเงินอย่างจำกัด

Monday.com ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

4. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เข้าใจง่าย)

เบสแคมป์: ทางเลือกแทน Trello
ผ่านทางBasecamp

เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ที่ละเอียดมากขึ้นซึ่ง Trello พลาดไป Basecamp ได้แนะนำ Card Table ซึ่งเป็นมุมมองเฉพาะของพวกเขาเกี่ยวกับกระดาน Kanban

ประสบการณ์การใช้ฟีเจอร์ลากและวางรู้สึกเหมือนกับการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ทุกประการ สองฟีเจอร์ที่โดดเด่นสำหรับฉันคือ: ประการแรก ฉันสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานในบัตรใดบัตรหนึ่ง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาจากการถูกรบกวนได้มากมาย

ประการที่สอง ฉันพบว่าส่วน 'ไม่ทำตอนนี้' เป็นการเพิ่มเติมที่รอบคอบ หากมีงานที่ไม่ใช่ลำดับความสำคัญปรากฏในส่วนคัดกรองของฉัน ฉันสามารถย้ายไปยังส่วน 'ไม่ทำตอนนี้' ได้อย่างง่ายดาย (แทนที่จะลบถาวร)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • ชมภาพรวมโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่แบบมุมมองจากสูงด้วย The Lineup
  • ใช้สิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนในบัญชี Basecamp ของคุณสามารถดูและเข้าร่วมโครงการได้
  • สร้างรายงานอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เช่น กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกทีมเฉพาะ, สิ่งที่ต้องทำที่เพิ่ม/เสร็จสิ้นแล้ว, วันที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง เป็นต้น)

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ยากต่อการจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อน

ราคาของเบสแคมป์

  • เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน (อัตราคงที่)

(แหล่งที่มา: Capterra)

คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?

ผมได้ใช้ Basecamp ในการจัดการโครงการพัฒนา, โปรแกรมการตลาด, การจัดการผลิตภัณฑ์, ปฏิทินของบริษัท, และเอกสารนโยบาย HR/บริษัทพื้นฐานมาหลายปีแล้ว ผมได้พบว่ามันน่าเชื่อถือและใช้งานง่ายเสมอ

ผมได้ใช้ Basecamp ในการบริหารโครงการพัฒนา, โปรแกรมการตลาด, การจัดการผลิตภัณฑ์, ปฏิทินของบริษัท, และเอกสารนโยบาย HR/นโยบายบริษัทพื้นฐานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ผมได้พบว่ามันน่าเชื่อถือและใช้งานง่ายเสมอ

5. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ)

Jira: ทางเลือกแทน Trello
ผ่านทางJira

ผมเข้าใจครับ Jira อาจซับซ้อนและใช้งานยาก แต่มันมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ สิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับ Jira คือมุมมองปฏิทินและไทม์ไลน์

เมื่อฉันใช้มุมมองปฏิทิน ฉันสามารถเห็นงานของฉันกระจายออกไปตามเวลาได้ง่าย ซึ่งช่วยให้ฉันและทีมของฉันสามารถติดตามและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาทุกครั้งได้ (แม้ว่ามันจะไม่ยืดหยุ่นเท่ากับมุมมองปฏิทินของ ClickUp!)

ด้วยมุมมองแบบไทม์ไลน์ ฉันสามารถเห็นได้ว่าแต่ละชิ้นงานมีความเกี่ยวข้องกับภาพรวมอย่างไร ฉันยังสามารถจัดการไทม์ไลน์ของโครงการได้ดีขึ้น ติดตามระยะเวลา และจัดการกับความเกี่ยวข้องระหว่างโครงการต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • ติดตามสถานะของงานของสมาชิกทีมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานด้วยกระดานโครงการ
  • ดูลำดับขั้นตอนของงานที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นกลายเป็นอุปสรรคใหญ่
  • ติดตามเป้าหมายขององค์กร (และความคืบหน้าที่คุณได้ทำไปแล้ว) ในมุมมองสรุป

ข้อจำกัดของ Jira

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: Trello vs Jira: เครื่องมือจัดการโครงการไหนดีที่สุด

6. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากร)

Airtable: ทางเลือกแทน Trello
ผ่านทางAirtable

ขณะใช้งานฟีเจอร์การจัดการโครงการของ Airtable ฉันรู้สึกประทับใจกับความง่ายดายในการจัดสรรและบริหารทรัพยากรระหว่างโครงการและทีมต่างๆ

ฉันสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานรายสัปดาห์ของพนักงานแต่ละคนหรือทั้งทีมได้อย่างราบรื่น รวมถึงวันหยุด/เวลาหยุดพัก, เวลาเฉลี่ยในการทำงานให้เสร็จ และอื่น ๆ การประมาณเวลาการเสร็จสิ้นโครงการและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ฟีเจอร์ที่สนุกที่สุดสำหรับเราคือ Airtable Cobuilder เราสามารถสร้างแอปที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียดและเชื่อมต่อข้อมูลที่สำคัญที่สุดเข้ากับกระบวนการทำงานของเราได้ทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • จัดการโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองการจัดการงานแบบแกลเลอรี
  • ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมของ Airtable
  • ควบคุมผู้ที่สามารถดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขฐานข้อมูล/ตาราง

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสเปรดชีตและฐานข้อมูล

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การขายสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?

Airtable ช่วยให้ฉันสามารถสร้างเครื่องมือดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง ปีแล้วปีเล่า หรือจะพูดให้ถูกคือเดือนแล้วเดือนเล่า ฟีเจอร์ขั้นสูงก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณ Airtable ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลในองค์กรของฉันเป็นไปอย่างรวดเร็วและสนุกสนาน กิจกรรมของเรามุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้และผู้เข้าร่วมในกระบวนการดิจิทัล

Airtable ช่วยให้ฉันสามารถสร้างเครื่องมือดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง ปีแล้วปีเล่า หรือจะพูดให้ถูกคือเดือนแล้วเดือนเล่า ฟีเจอร์ขั้นสูงก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณ Airtable ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในองค์กรของฉันเป็นไปอย่างรวดเร็วและสนุกสนาน กิจกรรมของเรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้และผู้เข้าร่วมในกระบวนการดิจิทัล

7. Wrike (ดีที่สุดสำหรับการจัดการการอนุมัติ)

Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike แก้ไขปัญหาสำคัญในกระบวนการทำงานประจำวันของเรา—การจัดการ (และเร่งรัด) การอนุมัติ

เมื่อเอกสารต้องการการอนุมัติจากสมาชิกทีมคนใดคนหนึ่ง และกระบวนการอนุมัติถูกเลื่อนหรือสูญหายไปกับงานอื่น ๆ จะทำให้กำหนดเวลาถูกเลื่อนออกไป

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราได้ทดสอบ Wriketest เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ช่วยให้ผู้อนุมัติอยู่ในความรับรู้ตลอดเวลา สิ่งที่เราทำคือเลือกสิ่งที่ต้องการการอนุมัติ ตั้งวันครบกำหนด แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแนบไฟล์เพื่อขออนุมัติ การอนุมัติจะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติตามวันครบกำหนด—ไม่มีปัญหาการล่าช้าอีกต่อไป!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์หลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ เอกสาร หน้าเว็บ และวิดีโอ
  • เปรียบเทียบแนวโน้มตามเดือน ไตรมาส หรือปี โดยใช้แดชบอร์ด
  • สั่งการด้วยเสียงไปยังเครื่องมือจากสมาร์ทโฟนของคุณ และมอบหมายงานให้กับ AI

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ยากที่จะค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ยอดเขา: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (2000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:25 โปรแกรมจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด

8. Microsoft Project (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานแบบไดนามิก)

Microsoft Project: ทางเลือกแทน Trello
ผ่านทางMicrosoft Project

เหมาะสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft, Microsoft Project เป็นทางเลือกที่ทรงพลังกว่าสำหรับ Trello โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการโครงการขนาดใหญ่

ฉันชอบฟีเจอร์การจัดตารางงานแบบไดนามิกเป็นพิเศษ มันช่วยให้ฉันประมาณระยะเวลาของโครงการได้อย่างแม่นยำโดยอิงจากเกณฑ์เฉพาะ เช่น ความพยายามที่ต้องใช้ ระยะเวลาของโครงการ และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย

เครื่องมือนี้ยังช่วยให้การถอดรหัสข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ด้วย Power BI (เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบของไมโครซอฟต์)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project

  • ผสานเครื่องมือกับ Microsoft Teams เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
  • วางแผนงานโดยใช้แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
  • ขอรับใบอนุญาตเครื่องมือในฐานะแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป (เหมาะสำหรับผู้ที่อาจไม่ต้องการโซลูชันบนคลาวด์)

ข้อจำกัดของ Microsoft Project

  • ใช้งานยากสำหรับผู้ใช้ Mac

ราคาของ Microsoft Project

  • Project Online Essentials: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Project Online Professional: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Project Online Premium: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานโครงการ (ผู้จัดการโครงการ): $589.99
  • Project Professional (ผู้จัดการโครงการ): $1,159.99

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)

9. Microsoft Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันและการตั้งเป้าหมาย)

ไมโครซอฟต์ แพลนเนอร์
ผ่านทางMicrosoft Planner

ออกแบบมาเพื่อช่วยทีมในการวางแผนงานประจำวัน Microsoft Planner ดึงดูดฉันด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบร้อยและมุมมองที่ชัดเจนสามแบบ—วันนี้ของฉัน, งานของฉัน, และแผนของฉัน ด้วยการรวมสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายขึ้นในการเข้าใจว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรในตอนนี้และอะไรที่สามารถรอได้

เครื่องมือที่มีระบบแชทบอท AI แบบบูรณาการชื่อว่า Microsoft 365 Co-Pilot ช่วยให้ฉันวางแผนสำหรับเป้าหมายของฉัน (ในระดับองค์กร, ทีม, หรือโครงการ) และสร้างหมวดหมู่และงานตามวัตถุประสงค์ของฉัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Planner

  • จัดสรรทรัพยากรตามความรู้แบบเรียลไทม์โดยใช้แดชบอร์ด
  • ร่วมมือกับสมาชิกทีมในกระบวนการวางแผน
  • รับเทมเพลตการวางแผนโครงการที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมการตลาด, ทีมขาย, ทีมพัฒนา, ทีมไอที, ทีมทรัพยากรบุคคล, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Microsoft Planner

  • ไม่มีแผนภูมิแกนต์

ราคาของ Microsoft Planner

แผนการสมัครสมาชิก

  • แผนผู้วางแผน 1: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • แพลนเนอร์และแผนโครงการ 5: $55/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

ซื้อครั้งเดียว

  • มาตรฐานโครงการ 2024: $679.99

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Planner

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)

10. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน)

Todoist: ทางเลือกแทน Trello
ผ่านTodo ist

เมื่อสมาชิกในทีมคนหนึ่งลองใช้ Todoist เพื่อติดตามเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขา ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยากรู้อยากเห็น และจากนั้นฉันก็ลองใช้มันดู แต่สำหรับเป้าหมายในการทำงานของฉันเอง

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือวิธีที่เครื่องมือนี้ทำให้การทำงานกลายเป็นเกมและส่งเสริมประสิทธิภาพ: ทุกครั้งที่ฉันทำภารกิจเสร็จ ฉันจะได้รับรางวัลเป็น Todoist Karma (คะแนน) ฉันยังสามารถดูภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ และการได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเองก็ช่วยผลักดันให้ฉันอยากทำภารกิจที่เหลือให้เสร็จมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • กำหนดวันครบกำหนดที่เกิดซ้ำด้วยระบบจดจำวันที่ที่ใช้งานง่ายของ Todoist
  • แชร์งานกับผู้อื่น
  • ซิงค์รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณข้ามเดสก์ท็อป, Android, iOS, อุปกรณ์สวมใส่, และส่วนขยายเบราว์เซอร์

ข้อจำกัดของ Todoist

  • ยากที่จะจัดโครงสร้างงานย่อย

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: $0
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?

ความเรียบง่ายของ Todoist ผสมผสานกับคุณสมบัติอันทรงพลังเป็นจุดเด่นที่โดดเด่น อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นระเบียบและใช้งานง่าย ทำให้การสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย ความสามารถในการสร้างโปรเจกต์ กำหนดวันที่ครบกำหนด และจัดหมวดหมู่การทำงานด้วยป้ายกำกับช่วยให้เราจัดการงานทั้งส่วนตัวและงานมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย การซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้เราเข้าถึงงานของเราผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะไม่พลาดงานสำคัญ

ความเรียบง่ายของ Todoist ผสานกับคุณสมบัติอันทรงพลังเป็นจุดเด่นที่โดดเด่น อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นระเบียบและใช้งานง่าย ทำให้การสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย ความสามารถในการสร้างโปรเจกต์ กำหนดวันที่ครบกำหนด และจัดหมวดหมู่การทำงานด้วยป้ายกำกับช่วยให้เราจัดการงานทั้งส่วนตัวและงานมืออาชีพได้อย่างไร้ความยุ่งยาก การซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้เราเข้าถึงงานได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะไม่พลาดงานสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม:Trello Vs. Todoist: เครื่องมือจัดการงานตัวไหนดีที่สุด? | ClickUp

11. Teamwork.com (ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้า)

ทีมเวิร์ค.คอม
ผ่านทางTeamwork.com

เครื่องมือความร่วมมือในโครงการนี้ยังช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น กล่องจดหมายร่วมช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราสามารถมองเห็นอีเมลของลูกค้าทั้งหมดได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้สมาชิกทีมเฉพาะสามารถตรวจสอบปัญหาเฉพาะได้

ฉันยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดเรียง จัดลำดับความสำคัญ และส่งต่อคำขอของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองได้มาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • รับพอร์ทัลลูกค้าส่วนตัวสำหรับลูกค้าเพื่อส่งและติดตามคำขอ
  • ตั้งเป้าหมาย/จุดตรวจสอบภายในโครงการและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน
  • สร้างงบประมาณที่กำหนดเองสำหรับแต่ละโครงการและรับการแจ้งเตือนเมื่อค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • แผนฟรีให้บริการเพียงไม่กี่คุณสมบัติการร่วมมือในงานพื้นฐาน

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • จัดส่ง: $13.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
  • เติบโต: $25.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้)
  • ขนาด: $69.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

12. ActiveCollab (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขรายละเอียดงานเป็นชุด)

แอคทีฟคอลลาบ
ผ่านทางActiveCollab

สิ่งที่ทำให้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีแตกต่างจากเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมคือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจง่าย บน ActiveCollab ฉันสามารถเลือกงานหลายงานและแก้ไขคุณสมบัติของพวกมันได้พร้อมกัน—ไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำๆ อีกต่อไป

แอปนี้ยังช่วยให้ฉันกลับมาทำภารกิจต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นหลังจากวันหยุดยาว มันแสดงรายการงานที่ต้องทำ (ที่มองเห็นได้เฉพาะฉันเท่านั้น) ทำให้ฉันสามารถจัดระเบียบวันของฉันได้ดีขึ้น ด้วยคุณสมบัตินี้ ฉันสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดถูกทิ้งไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCollab

  • ทำเครื่องหมายโครงการสำคัญและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนในภารกิจเป็นผู้ติดตามเพื่อให้พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • ตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้นสำหรับลูกค้า—ให้พวกเขาเห็นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและซ่อนส่วนที่เหลือ

ข้อจำกัดของ ActiveCollab

  • อินเตอร์เฟซใหม่ทำงานช้า

ราคาของ ActiveCollab

  • บวก: $11/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปร+รับเงิน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้

ActiveCollab รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

13. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการหารือของทีมให้มีประสิทธิภาพ)

ProofHub
ผ่านทางProofHub

ฉันชอบฟีเจอร์การสนทนาของ ProofHub มาก มันเก็บการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาโดยไม่ต้องเลื่อนผ่านข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นร้อยๆ ข้อความ (ฉันหวังว่ามันจะมีฟีเจอร์ AI CatchUps ของ ClickUp Chat เพื่อสรุปการสนทนาเหล่านั้นอย่างรวดเร็วด้วย!)

ฉันยังสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับการสนทนาต่างๆ ได้อีกด้วย สำหรับการสนทนาที่เป็นความลับ ฉันสามารถสร้างหัวข้อส่วนตัวที่เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่สามารถดูและมีส่วนร่วมได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • เพิ่มงานใน ProofHub ผ่านทางอีเมล (โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบบัญชี ProofHub ของคุณ)
  • ติดตามประวัติงาน—ใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงงานและเมื่อใด
  • เริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • การแจ้งเตือนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: $50/เดือน
  • การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไรบ้าง?

ฉันใช้ ProofHub เพราะมันทำให้ทุกอย่างง่ายและสะดวกสำหรับฉัน มันรวบรวมทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อจัดการงานของทีมระยะไกลไว้ในที่เดียว: โครงการ, เอกสาร, การสื่อสารของทีม, และเครื่องมือ

ฉันใช้ ProofHub เพราะมันทำให้ทุกอย่างง่ายและสะดวกสำหรับฉัน มันรวบรวมทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อจัดการงานของทีมระยะไกลไว้ในที่เดียว: โครงการ เอกสาร การสื่อสารของทีม และเครื่องมือต่างๆ

14. ไทกา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)

ไทกา: ทางเลือกแทน Trello
ผ่านทางไทกา

ทางเลือก Trello ฟรีแบบโอเพนซอร์สนี้ทำให้ฉันประทับใจด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบภาพที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ในการรักษาวิสัยทัศน์ที่เป็นหนึ่งเดียว

ในขณะเดียวกัน ไทกะยังอนุญาตให้มีระดับการซูมที่แตกต่างกัน (สำหรับกระดานคัมบังส่วนตัว) ฉันสามารถเลือกจากมุมมองแบบกะทัดรัด, ค่าเริ่มต้น, รายละเอียด, และขยายได้ พวกมันช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะโดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้นด้วยรายการที่ยาว

คุณสมบัติเด่นของไทกา

  • สร้างช่องทาง Kanban หลายช่องทางและกระจายงานตามหมวดหมู่ (เช่น ทีมย่อย โมดูลโครงการ และลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน)
  • ปรับแต่งการแจ้งเตือนด้วยตัวเลือก เช่น รับทั้งหมด, เฉพาะที่เกี่ยวข้อง, และไม่แจ้งเตือน
  • ใช้เครื่องมือนี้ใน 20 ภาษาที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของไทกา

  • ขาดคุณสมบัติการรายงานอย่างละเอียด

การกำหนดราคาแบบไทกา

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของไทกา

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Taiga อย่างไรบ้าง?

Taiga มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายพร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครบถ้วน รองรับการทำงานแบบ Kanban, Scrum และไฮบริด ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งประสบการณ์การจัดการโครงการได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีบอร์ดงานและเครื่องมือวางแผนสปรินต์ที่ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่าย และสมาชิกในทีมสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวก

Taiga มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายพร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครบถ้วน รองรับการทำงานแบบ Kanban, Scrum และไฮบริด ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งประสบการณ์การจัดการโครงการได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีบอร์ดงานและเครื่องมือวางแผนสปรินต์ที่ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่าย และสมาชิกในทีมสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวก

อ่านเพิ่มเติม: 20+ แอปซอฟต์แวร์บอร์ดคัมบังฟรีที่ดีที่สุด | ClickUp

15. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพร้อมการติดตามงบประมาณ)

nTask
ผ่านทางnTask

การเกินงบประมาณเป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับผู้จัดการโครงการ และทางเลือกแทน Trello นี้สามารถช่วยคุณได้ คุณสามารถใช้ nTask เพื่อสร้างสรุปทางการเงินสำหรับแต่ละโครงการได้

ฉันได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ฉันทราบหากค่าใช้จ่ายจริงของโครงการเกินกว่าร้อยละที่กำหนดไว้ (ตามความชอบของฉัน) ของค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน/งานย่อยด้วยตัวติดตามเวลาอัตโนมัติของเครื่องมือ
  • ปรับแต่งพื้นหลังและการตั้งค่าการ์ดของกระดานคัมบังของคุณ แก้ไขคอลัมน์ และรักษาความสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
  • ตั้งค่าการพึ่งพาที่ซับซ้อน (เช่น เริ่มต้นกับเริ่มต้น, สิ้นสุดกับเริ่มต้น, เริ่มต้นกับสิ้นสุด, หรือสิ้นสุดกับสิ้นสุด)

ข้อจำกัดของ nTask

  • เวลาโหลดสูง

การกำหนดราคา nTask

  • พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

nTask ratings and reviews

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

16. LiquidPlanner (ดีที่สุดสำหรับการจัดการกำหนดเวลาและความเสี่ยง)

เราต้องทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่เข้มงวดอยู่บ่อยครั้งดังนั้นการคาดการณ์วันที่เริ่มต้นและวันที่เสร็จสิ้นโครงการอย่างแม่นยำจึงเป็นสิ่งสำคัญ

LiquidPlanner ช่วยเราในเรื่องนี้ เครื่องมือนี้ทำการจำลองสถานการณ์กับพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดของเรา โดยคำนึงถึงงานที่มีความสำคัญและปริมาณงานที่สมาชิกในทีมของเราสามารถทำได้

จากการจำลองนี้ เราสามารถคาดการณ์วันที่กำหนดได้อย่างมั่นใจโดยมีความเสี่ยงน้อยที่จะเบี่ยงเบนจากวันที่เหล่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner

  • รับข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรของคุณถูกจัดสรรไว้ที่ใด
  • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับผู้ใช้แต่ละประเภท
  • ทราบได้ว่างานอาจล่าช้าได้ถึงเมื่อไหร่ด้วยแถบกำหนดเวลาอัจฉริยะ

ข้อจำกัดของ LiquidPlanner

  • การตั้งค่าการเชื่อมโยงงานเป็นเรื่องน่าเบื่อ

ราคาของ LiquidPlanner

  • สิ่งจำเป็น: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • สูงสุด: $42/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

LiquidPlanner คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

17. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา)

รังผึ้ง
ผ่านทางHive

Trello ขาดฟีเจอร์การติดตามเวลา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของเรา

ดังนั้น ในระหว่างที่ลองใช้ทางเลือกอื่น ๆ ของ Trello ฉันต้องการหาเครื่องมือที่ช่วยให้การติดตามเวลาการจัดการเวลาทำงาน และการเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงง่ายขึ้น Hive กลายเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือ

มันให้ตัวเลือกแก่ฉันในการติดตามเวลาทำงานของฉันโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ฉันสามารถเปรียบเทียบเวลาทำงานจริงกับเวลาที่ประมาณการไว้ได้ มันช่วยให้ฉันเข้าใจระดับประสิทธิภาพการทำงานของฉันและประมาณการงานในอนาคตได้ดีขึ้น

ฉันยังใช้เครื่องมือนี้เพื่อติดตามเวลาทำงานของทีมและจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้นตามปริมาณงานและความพร้อมใช้งานของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ Hive

  • นำกล่องจดหมาย Gmail และ Outlook มาไว้ที่ Hive Mail และจัดการอีเมลได้ดีขึ้น
  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน Hive ของคุณด้วยโลโก้บริษัท
  • ปรับแต่งสถานะการดำเนินการ—กำหนดสีและเพิ่มระดับความเร่งด่วนให้กับงาน

ข้อจำกัดของรังผึ้ง

  • มีเส้นทางการเรียนรู้

ราคาของฮีฟ

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $1. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)

18. Pipedrive (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์)

ไพพ์ไดรฟ์
ผ่านทางPipedrive

Trello ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการ แต่ขาดความสามารถของเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เช่น การรายงาน, ระบบอัตโนมัติการขาย, หรือการผสานรวมกับอีเมล

เป็นทางเลือกหนึ่ง ฉันได้ลองใช้ Pipedrive ซึ่งเป็น CRM ที่สามารถทำหน้าที่เป็นโซลูชันการจัดการโครงการได้ด้วย ฉันชอบการวิเคราะห์ที่ละเอียดมาก รายงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ฉันติดตามประสิทธิภาพของทีมได้ – จำนวนผู้ติดต่อที่ทีมของฉันได้สร้างขึ้น, บรรลุเป้าหมาย, และเปลี่ยนเป็นลูกค้าในช่วงเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • รับประวัติภาพรวมของการโทร อีเมล และกิจกรรมทั้งหมดกับผู้ติดต่อหรือดีลใด ๆ และทบทวนบทสนทนาที่ผ่านมา ก่อนดำเนินการติดตามผล
  • ตั้งค่ากลุ่มการกระจายอีเมลเพื่อส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อได้สูงสุด 100 รายพร้อมกัน
  • ข้อมูลแหล่งที่มาเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและการคัดกรองเบื้องต้นด้วยข้อมูลติดต่ออัจฉริยะ

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่มันง่ายมากที่จะดูภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดในมุมมองที่แตกต่างกัน มุมมองตารางทำให้เห็นดีลทั้งหมดพร้อมจำนวนเงินและสถานะได้ง่าย มุมมองการคาดการณ์ก็ยอดเยี่ยมสำหรับการดูว่าคุณคาดว่าจะปิดการขายเมื่อใดและภาพรวมของกระบวนการขายในอนาคตเป็นอย่างไร ฉันชอบความง่ายในการย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งด้วย

ฉันชอบที่มันง่ายมากที่จะดูภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดในมุมมองที่แตกต่างกัน มุมมองตารางทำให้เห็นดีลทั้งหมดพร้อมจำนวนเงินและขั้นตอนที่อยู่ในนั้นได้ง่าย มุมมองการคาดการณ์ก็ยอดเยี่ยมสำหรับการดูว่าคุณคาดว่าจะปิดการขายเมื่อใดและภาพรวมของกระบวนการขายในอนาคตเป็นอย่างไร ฉันชอบความง่ายในการย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งด้วย

19. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับเทมเพลตที่ปรับแต่งได้)

Zoho Projects
ผ่านทางZoho Projects

เมื่อฉันมีโครงการที่คล้ายกันซึ่งมีชุดงานเดียวกัน Zoho Projects ช่วยให้ฉันสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดเวลาและทำให้ทุกอย่างมีความสอดคล้องกัน!

แทนที่จะสร้างตารางเวลาโครงการใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้ง ฉันได้ตั้งค่าแม่แบบที่ใช้ร่วมกันสำหรับโครงการเหล่านี้ไว้แล้ว ฉันสามารถแปลงโครงการที่มีอยู่ให้เป็นแม่แบบ หรือเลือกจากแม่แบบเฉพาะอุตสาหกรรมของ Zoho ได้

ตัวอย่างเช่น แม่แบบการตลาดดิจิทัลและตัววางแผนกิจกรรมเป็นสิ่งที่ฉันใช้บ่อยที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • สร้างเลย์เอาต์และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับโครงการ งาน และปัญหา
  • บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ผ่านโมดูลบันทึกเวลา
  • สร้างใบแจ้งหนี้ตามแบบฟอร์มเวลา (ขอบคุณการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Zoho Invoice)

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้รู้สึกแออัด

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Projects รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

20. Nuclino (เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน)

นูคลิโน
ผ่านทางNuclino

สิ่งแรกที่โดดเด่นเกี่ยวกับ Nuclino คือความเร็วของมัน—แทบไม่มีเวลาในการโหลดเลย แม้กระทั่งเมื่อแดชบอร์ดของฉันเต็มไปด้วยงาน

ภายในพื้นที่ทำงานของ Nuclino แต่ละรายการ/งานจะทำหน้าที่เป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกันได้ ฉันสามารถเพิ่มบันทึก ฝังไฟล์ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม เพิ่มแผนผังงาน และมั่นใจได้ว่าเราทุกคนจะเข้าใจบริบทอยู่เสมอ

คุณสมบัติเด่นของ Nuclino

  • นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตด้วยเครื่องมือที่มีผืนผ้าใบสำหรับการทำงานร่วมกันในตัว
  • จัดการเวิร์กโฟล์คได้ดีขึ้นด้วยมุมมองแบบรายการ, บอร์ด, ตาราง, และกราฟ
  • ค้นหา/เรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาและตัวกรองที่ยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของ Nuclino

  • ฟีเจอร์การค้นหาไม่มีความเป็นธรรมชาติเพียงพอ

ราคาของ Nuclino

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Nuclino

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Nuclino อย่างไรบ้าง?

แอปนี้ช่วยได้มากในการรวมงานความร่วมมือทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ ฉันชอบวิธีที่เข้าใจง่ายในการแชร์ไอเดียและจัดการงาน นอกจากนี้ฉันยังสังเกตว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่ดูสะอาดมาก

แอปนี้ช่วยได้มากในการรวมงานความร่วมมือทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ ฉันชอบวิธีที่เข้าใจง่ายในการแชร์ไอเดียและจัดการงาน นอกจากนี้ฉันยังสังเกตว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่ดูสะอาดมาก

จัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ทางเลือก Trello 20 อันดับแรกที่กล่าวถึงในบทความนี้ไปไกลกว่าการจัดการโครงการพื้นฐาน พวกมันโดดเด่นในด้านเฉพาะ: บางตัวเก่งในการจัดงบประมาณ บางตัวมีคุณสมบัติการจัดสรรทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมบางตัวมีการจัดการงานด้วยภาพที่น่าทึ่ง และบางตัวช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงานในโครงการไม่จำกัด

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งรวมเอาคุณสมบัติทั้งหมดนี้ไว้ด้วยกันในขณะที่ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสม

ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน. มันส่งเสริมการร่วมมือที่ราบรื่น, ให้มุมมองที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการโครงการตามสไตล์ของคุณ, และช่วยให้การทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้ภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นหรือมอบหมายให้ AI ทำแทน.

ต้องการเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณหรือไม่?

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้!