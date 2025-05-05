20 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Trello ในปี 2025

เมื่อฉันเริ่มบริหารโครงการครั้งแรก Trello เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เสมอ มันใช้งานง่ายและแทบไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลย และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางของบอร์ด Kanbanของมันทำให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่าย
แต่เมื่อทีมของเราเติบโตขึ้นและโครงการต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น ฉันก็เริ่มพบข้อเสียของมัน การประสานงานระหว่างงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน การจัดการกรอบเวลาที่เข้มงวดขึ้น และการจัดการงานส่งมอบหลายอย่างพร้อมกับการดูแลบัญชีลูกค้าหลายรายกลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย
นั่นคือตอนที่ฉันตระหนักว่าเราต้องการซอฟต์แวร์การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันได้ทดสอบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหลายสิบตัว ซึ่งแต่ละตัวต่างก็สัญญาว่าจะแก้ปัญหาช่องว่างที่ฉันเคยประสบกับ Trello หลังจากลองใช้และชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียแล้ว ทีมของฉันและฉันได้คัดเลือกทางเลือกของ Trello ที่ดีที่สุด 20 ตัวที่สามารถจัดการกับความต้องการของทีมที่กำลังเติบโตได้อย่างราบรื่น
เราจะพาคุณไปดูทีละขั้นตอน
ข้อจำกัดของ Trello
หากคุณเคยใช้ Trello มาก่อน คุณจะรู้ว่ามันไม่สามารถขยายขนาดได้ดีนัก คุณสมบัติเช่นการติดตามเวลา, รายงานเชิงลึก, และการวิเคราะห์ไม่ได้ถูกสร้างไว้ในตัว ดังนั้นฉันจึงต้องพึ่งพาการผสานระบบจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานที่ฉันต้องการสำหรับโครงการที่ต้องการความซับซ้อนมากขึ้นของเรา
เทมเพลตของ Trelloไม่สามารถปรับแต่งได้ตามระดับที่ต้องการการสื่อสารในทีมรู้สึกถูกจำกัด—ฉันสามารถโพสต์ความคิดเห็นได้เฉพาะบนการ์ดของ Trello เท่านั้น
ฉันยังประสบปัญหาการขาดการเชื่อมโยงงานตามธรรมชาติและตัวเลือกแผนภูมิแกนต์ ซึ่งจะทำให้การวางแผนรายเดือนและรายไตรมาสของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
แม้ว่าส่วนเสริมหรือ Power-Ups ของ Trello จะช่วยเติมเต็มช่องว่างบางอย่างได้ แต่หากสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์หลักของ Trello จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เครื่องมืออื่น ๆ ส่วนใหญ่ในรายการของเรามีคุณสมบัติเช่นนี้อยู่แล้ว คุณจึงไม่จำเป็นต้องมองหาที่อื่นเพื่อทำสิ่งพื้นฐานให้เสร็จสมบูรณ์
ทางเลือกของ Trello ในภาพรวม
|ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการโดยรวมพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้
|มุมมองบอร์ด, มุมมองแผนภูมิแกนต์, การเชื่อมโยงงานใน ClickUp, การทำงานอัตโนมัติใน ClickUp, ClickUp Brain
|ฟรีตลอดไปไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
|อาสนะ
|การจัดการการอัปเดตงาน
|กล่องจดหมายที่ปรับแต่งได้
|บุคคลและทีมขนาดเล็ก ส่วนบุคคล: ฟรีเริ่มต้น: $8. 5/เดือนต่อผู้ใช้ ขั้นสูง: $19. 21/เดือนต่อผู้ใช้ ธุรกิจและองค์กร องค์กร: ราคาตามตกลง องค์กร+: ราคาตามตกลง
|Monday.com
|การจัดการเวลา
|ติดแท็กและป้ายกำกับข้อมูลโดยใช้ AI
|ฟรี พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้ มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้ โปร: $24/เดือน ต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง
|เบสแคมป์
|การจัดการงานที่เข้าใจง่าย
|โต๊ะไพ่, แถว, เข้าถึงทุกพื้นที่
|Basecamp: $15/เดือนต่อผู้ใช้Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน (อัตราคงที่)
|จิรา
|การจัดการกำหนดเวลาของโครงการ
|มุมมองปฏิทิน, มุมมองสรุป
|ฟรีมาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้ พรีเมียม: $13. 53/เดือน ต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง
|แอร์เทเบิล
|การจัดสรรทรัพยากร
|มุมมองไทม์ไลน์
|ฟรีทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้การขายสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
|Wrike
|การจัดการการอนุมัติ
|การเปรียบเทียบแนวโน้มโดยใช้แดชบอร์ดและคำสั่งเสียง
|ฟรี: ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง Pinnacle: ราคาตามตกลง
|ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
|การจัดตารางเวลาแบบไดนามิก
|การจัดตารางงานแบบไดนามิก, การผสานรวมกับ Power BI
|Project Online Essentials: $7/เดือนต่อผู้ใช้Project Online Professional: $30/เดือนต่อผู้ใช้ Project Online Premium: $55/เดือนต่อผู้ใช้ Project Standard (Project Managers): $589. 99Project Professional (Project Managers): $1159. 99
|ไมโครซอฟต์ แพลนเนอร์
|การวางแผนรายวันและการตั้งเป้าหมาย
|แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, แม่แบบการวางแผนโครงการ
|โครงการมาตรฐาน 2024: $679. 99
|Todoist
|การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
|Todoist Karma, การจดจำวันที่อย่างชาญฉลาด
|ผู้เริ่มต้น: $0มืออาชีพ: $5/เดือนต่อผู้ใช้ ธุรกิจ: $8/เดือนต่อผู้ใช้
|ทีมเวิร์ค.คอม
|การสนับสนุนลูกค้า
|กล่องจดหมายร่วม, การยกระดับคำขอของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
|Deliver: $13. 99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้) Grow: $25. 99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้) Scale: $69. 99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้) Enterprise: ราคาตามตกลง
|แอคทีฟคอลลาบ
|การแก้ไขรายละเอียดงานเป็นกลุ่ม
|การแก้ไขจำนวนมาก, การตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้นสำหรับลูกค้า
|บวก: $11/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้ โปร: $9/เดือน ต่อผู้ใช้ โปร+รับเงิน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
|ProofHub
|การปรับปรุงการหารือของทีมให้มีประสิทธิภาพ
|การสนทนา, หัวข้อส่วนตัว
|จำเป็น: $50/เดือน การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
|ไทกา
|การจัดการโครงการด้วยภาพ
|ระดับการซูมที่แตกต่างกัน
|ฟรี
|nTask
|การจัดการโครงการพร้อมการติดตามงบประมาณ
|สรุปทางการเงิน
|พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง
|ลิควิดแพลนเนอร์
|กำหนดเวลาและการจัดการความเสี่ยง
|แถบกำหนดเวลาอัจฉริยะ
|Essentials: $15/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี) Professional: $28/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี) Ultimate: $42/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|รังผึ้ง
|การติดตามเวลา
|การจัดการเวลาทำงาน, Hive Mail
|ฟรีเริ่มต้น: $1. 5/เดือนต่อผู้ใช้ทีม: $5/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ราคาตามตกลง
|ไพพ์ไดรฟ์
|การวิเคราะห์
|ข้อมูลผู้ติดต่ออัจฉริยะ, รายงานที่ปรับแต่งได้
|จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้ พลัง: $69/เดือน ต่อผู้ใช้องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
|Zoho Projects
|แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
|รูปแบบและฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับโครงการและงาน, การผสานรวมกับใบแจ้งหนี้ Zoho
|ฟรี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้องค์กร: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
|นูคลิโน
|ความร่วมมือ
|ผืนผ้าใบสำหรับการทำงานร่วมกันในตัว, ฟังก์ชันการค้นหาอย่างรวดเร็ว
|ฟรีเริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
20 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trello ในปี 2025
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการโดยรวมพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้)
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการงานเท่านั้น แต่ยังผสานการจัดการความรู้ การจัดการเอกสาร และ AI เข้าไปในชุดฟีเจอร์อันทรงพลังอีกด้วย เราภูมิใจที่ใช้ ClickUp ในการติดตามโครงการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสร้างการสื่อสารที่ชัดเจน ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลังคาเดียว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสลับความสนใจไปมา
ต่างจาก Trello ที่จำกัดการใช้งานไว้เพียงบอร์ด Kanban เท่านั้นClickUp มีมุมมองแบบกำหนดเองหลายแบบเพื่อให้เราสามารถมองเห็นโครงการต่าง ๆ ได้ตามต้องการ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป!)
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของวิธีที่เราใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
การสร้างภาพโครงการ
กระดานคัมบังของ ClickUp(หรือมุมมองกระดาน) มอบเวอร์ชันที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่าของกระดานคัมบังของ Trello คุณสมบัตินี้ช่วยให้การจัดการโครงการที่ผ่านหลายขั้นตอนง่ายขึ้น ช่วยให้เราสามารถมองเห็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ และทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
ด้วยมุมมองคณะกรรมการ เราสามารถ
- อัปเดตงานมากกว่าหนึ่งงานพร้อมกันโดยการเลือกหลายบัตรและลากไปยังคอลัมน์ใหม่
- ไฮไลต์รายการสำคัญด้วยป้ายกำกับรหัสสี วันที่ครบกำหนด และป้ายลำดับความสำคัญ
- มอบหมายงาน, เพิ่มความคิดเห็น, และแนบไฟล์ได้โดยตรงภายในบัตร
- จำกัดจำนวนงานต่อขั้นตอนเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันการเกิดคอขวด; ปรับ/ยกเลิกข้อจำกัดเมื่อจำเป็น
- สร้างคอลัมน์ที่กำหนดเองให้ตรงกับขั้นตอนของโครงการ (เช่น กำลังดำเนินการ, รอการตรวจสอบ, เสร็จสิ้น, เป็นต้น)
- ปรับแต่งบัตรโดยการเปลี่ยนขนาด, การซ้อนและการจัดเรียงฟิลด์, และการเพิ่มรายการตรวจสอบ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: รีบเร่งเวลาอยู่ใช่ไหม? เร่งงานให้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตกระดานคัมบังที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ตามต้องการ!
ในขณะที่กระดานคัมบังช่วยในการจัดการงานและการติดตามงานผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานแบบ Agile หรือแบบวนซ้ำ แผนภูมิแกนต์จะมีประโยชน์เมื่อเราต้องแสดงภาพงานในช่วงเวลาที่กำหนด
เรามักจะทำงานในโครงการที่มีความเร่งด่วนและมีการพึ่งพาหลายอย่าง ดังนั้นมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpจึงเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเรา
มุมมองแบบลำดับที่สะดวกช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด และการจัดเรียงและกรองข้อมูลอย่างรวดเร็วช่วยให้เราค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
เราสามารถสร้างงาน เพิ่มการพึ่งพา และระบุเส้นทางวิกฤต(ลำดับของงานที่กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำของโครงการ—ความล่าช้าในส่วนนี้จะทำให้โครงการทั้งหมดล่าช้า) และเวลาว่าง (ระยะเวลาที่งานสามารถล่าช้าได้โดยไม่กระทบต่อกำหนดเวลาโดยรวมของโครงการ)
การสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
กระบวนการทำงานของเราต้องการการปรับแต่งในระดับสูง ซึ่งClickUp Tasksช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้
ตัวอย่างเช่น เราใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดให้ทีมของเราสอดคล้องกัน ในกรณีส่วนใหญ่ สถานะง่ายๆ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จแล้ว ไม่เพียงพอที่จะกำหนดงานของเราได้ ดังนั้นสถานะที่กำหนดเองจึงมีประโยชน์
สมมติว่าเรากำลังเขียนบทความบล็อก สถานะที่กำหนดเองสำหรับงานนี้จะเป็น ร่างสรุปพร้อม, กำลังเขียน, ร่างแรก, แก้ไข, ร่างที่สอง, แก้ไขเพิ่มเติม, อนุมัติ, เผยแพร่แล้ว, และปิด
ClickUp ยังช่วยให้เราปรับแต่งงานของเราด้วยฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเองซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา เราสามารถเลือกจากฟิลด์ต่างๆ เช่น ข้อความ, เว็บไซต์, เมนูแบบเลื่อนลง, อีเมล, งาน, วันที่, กล่องกาเครื่องหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย และยังสามารถทำการคำนวณอัตโนมัติระหว่างฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเองของ ClickUpที่เป็นตัวเลข (เช่น สำหรับการกำหนดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่)
เมื่อการเริ่มต้นของงานหนึ่งขึ้นอยู่กับการแข่งขันของงานอื่น (เช่น บรรณาธิการสามารถแก้ไขบทความบล็อกได้ก็ต่อเมื่อร่างแรกพร้อมแล้ว)เราสามารถกำหนดการพึ่งพากันของงาน(กำลังรอ/กำลังบล็อก) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านั้น
มันช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจว่างานที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อกันอย่างไร และการระบุจุดติดขัดก็ง่ายขึ้น
ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติ
เราไม่สามารถเสียเวลาได้เมื่อรายการงานล้นมือและกำหนดส่งใกล้เข้ามาแต่ยังจำเป็น นั่นคือเหตุผลที่เราใช้ClickUp Automationsเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำในตารางเวลาของเรา เมื่องานที่น่าเบื่อ–แต่จำเป็น–ได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้ว เราสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์ได้
ClickUp Automations ช่วยให้เราสามารถ:
- กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ ด้วยสรุปงาน อัปเดตโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของลูกค้า และอื่นๆ ตามตัวกระตุ้นหรือเงื่อนไขที่กำหนด
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยระบบอัตโนมัติทางอีเมลของ ClickUp– เช่น การตอบกลับความคิดเห็นของลูกค้าหรือการแจ้งให้พันธมิตรและผู้จัดจำหน่ายทราบถึงความคืบหน้าของโครงการโดยอัตโนมัติ
- กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามให้กับงานใหม่โดยอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้นในพื้นที่ใดก็ได้, โฟลเดอร์, หรือรายการ
- เข้าถึงเทมเพลตพร้อมใช้งานมากกว่า 100 แบบ จากไลบรารีระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติเช่น การโพสต์ความคิดเห็น การเปลี่ยนสถานะ การย้ายรายการ ฯลฯ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Chatหรือทำงานแบบอะซิงโครนัสโดยการเพิ่มความคิดเห็นในภารกิจหรือแท็กสมาชิกทีมเฉพาะ
- กำหนดและเลื่อนกำหนดงาน, มองเห็นไทม์ไลน์, และรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยClickUp Mind Mapsและมองเห็นภาพรวมว่างาน/ไอเดียต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร
- เชื่อมต่อแอปติดตามเวลา เช่น Harvest, Toggl, Clockify และอื่นๆ กับ ClickUp และซิงค์เวลาที่ติดตามโดยตรงภายใน ClickUp
- ถามคำถามอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงาน เอกสาร และผู้คนภายในพื้นที่ทำงานของคุณ อัตโนมัติการอัปเดตความคืบหน้าและการประชุมประจำวัน สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับบริบท และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Brain(ผู้ช่วย AI ของ ClickUp)
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้กับClickUp Goals, แยกย่อยเป้าหมายเป็นเป้าหมายย่อย, ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ, และรักษาประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากกว่า Trello สำหรับการจัดการโครงการและงาน เนื่องจากมีการใช้สถานะอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) นั้นมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายกว่ามาก นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่าและมีราคาที่ต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกัน
ClickUp เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากกว่า Trello สำหรับการจัดการโครงการและงาน เนื่องจากมีการใช้สถานะอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) มีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวกกว่ามาก มีฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่าและมีราคาที่ต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกัน
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น สำหรับ Trello นั้นเป็นการจัดการงานที่เรียบง่ายด้วยการลากและวางและการติดป้ายกำกับ ClickUp สามารถจัดการสิ่งนั้นได้อย่างดีเยี่ยมด้วยอินเทอร์เฟซเว็บแอปที่สะดวกกว่า
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับ Trello นั้นเป็นเพียงการจัดการงานอย่างง่ายด้วยการลากและวางและการติดป้ายกำกับ ClickUp สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยอินเทอร์เฟซเว็บแอปที่สะดวกสบายกว่า
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการอัปเดตงาน)
การแจ้งเตือนที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและตัวเลือกในการควบคุมที่ละเอียดมีน้อย อาจทำให้ Trello ดูวุ่นวายและยากต่อการจัดการ
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว กล่องข้อความที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นของ Asana ช่วยให้ฉันจัดการการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดีขึ้น ลดสิ่งรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันสามารถจัดเรียงและกรองข้อความ รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดได้
เครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่ายนี้ยังช่วยให้ฉันสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้นสำหรับโครงการได้ เช่น สำหรับข้อความใหม่ การอัปเดตสถานะ หรือเมื่อฉันได้รับมอบหมายงานใหม่
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สร้างหน้าแรกแบบกำหนดเองด้วยวิดเจ็ตแบบลากและวาง และติดตามโครงการ/งานสำคัญได้อย่างใกล้ชิด
- รับภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการและงานที่จะเกิดขึ้นด้วยมุมมองแกนต์
- สร้าง, ใช้, และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียวด้วย Bundles
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ยากที่จะบริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง
ราคาของ Asana
บุคคลและทีมขนาดเล็ก
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $8. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
ธุรกิจและองค์กร
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
3. Monday.com (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวลา)
Monday.com ช่วยให้ฉันจัดการเวลาและปริมาณงานได้ดีขึ้น ฉันสามารถมอบหมายเจ้าของงาน จัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละรายการ และกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละโครงการและงานอย่างแม่นยำช่วยให้เห็นชัดเจนว่าความพยายามของฉันและทีมมุ่งไปที่ใด
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของแพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษ ฉันสามารถแยกเวลาตามโครงการ ลูกค้า และงานได้ ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นแนวโน้มและปรับตารางเวลาของฉันได้ตามต้องการ
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- มองเห็นงาน อัปเดตทีม และความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยวิดเจ็ตแบตเตอรี่
- ติดแท็กและป้ายกำกับข้อมูลตามประเภท ความเร่งด่วน หรือความรู้สึกโดยใช้ AI
- รับรายการดำเนินการที่แนะนำโดย AI ตามสรุปการประชุม
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ความสามารถในการบริหารการเงินอย่างจำกัด
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
4. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เข้าใจง่าย)
เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ที่ละเอียดมากขึ้นซึ่ง Trello พลาดไป Basecamp ได้แนะนำ Card Table ซึ่งเป็นมุมมองเฉพาะของพวกเขาเกี่ยวกับกระดาน Kanban
ประสบการณ์การใช้ฟีเจอร์ลากและวางรู้สึกเหมือนกับการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ทุกประการ สองฟีเจอร์ที่โดดเด่นสำหรับฉันคือ: ประการแรก ฉันสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานในบัตรใดบัตรหนึ่ง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาจากการถูกรบกวนได้มากมาย
ประการที่สอง ฉันพบว่าส่วน 'ไม่ทำตอนนี้' เป็นการเพิ่มเติมที่รอบคอบ หากมีงานที่ไม่ใช่ลำดับความสำคัญปรากฏในส่วนคัดกรองของฉัน ฉันสามารถย้ายไปยังส่วน 'ไม่ทำตอนนี้' ได้อย่างง่ายดาย (แทนที่จะลบถาวร)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- ชมภาพรวมโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่แบบมุมมองจากสูงด้วย The Lineup
- ใช้สิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนในบัญชี Basecamp ของคุณสามารถดูและเข้าร่วมโครงการได้
- สร้างรายงานอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เช่น กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกทีมเฉพาะ, สิ่งที่ต้องทำที่เพิ่ม/เสร็จสิ้นแล้ว, วันที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง เป็นต้น)
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ยากต่อการจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อน
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน (อัตราคงที่)
(แหล่งที่มา: Capterra)
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
ผมได้ใช้ Basecamp ในการจัดการโครงการพัฒนา, โปรแกรมการตลาด, การจัดการผลิตภัณฑ์, ปฏิทินของบริษัท, และเอกสารนโยบาย HR/บริษัทพื้นฐานมาหลายปีแล้ว ผมได้พบว่ามันน่าเชื่อถือและใช้งานง่ายเสมอ
ผมได้ใช้ Basecamp ในการบริหารโครงการพัฒนา, โปรแกรมการตลาด, การจัดการผลิตภัณฑ์, ปฏิทินของบริษัท, และเอกสารนโยบาย HR/นโยบายบริษัทพื้นฐานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ผมได้พบว่ามันน่าเชื่อถือและใช้งานง่ายเสมอ
5. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ)
ผมเข้าใจครับ Jira อาจซับซ้อนและใช้งานยาก แต่มันมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ สิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับ Jira คือมุมมองปฏิทินและไทม์ไลน์
เมื่อฉันใช้มุมมองปฏิทิน ฉันสามารถเห็นงานของฉันกระจายออกไปตามเวลาได้ง่าย ซึ่งช่วยให้ฉันและทีมของฉันสามารถติดตามและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาทุกครั้งได้ (แม้ว่ามันจะไม่ยืดหยุ่นเท่ากับมุมมองปฏิทินของ ClickUp!)
ด้วยมุมมองแบบไทม์ไลน์ ฉันสามารถเห็นได้ว่าแต่ละชิ้นงานมีความเกี่ยวข้องกับภาพรวมอย่างไร ฉันยังสามารถจัดการไทม์ไลน์ของโครงการได้ดีขึ้น ติดตามระยะเวลา และจัดการกับความเกี่ยวข้องระหว่างโครงการต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ติดตามสถานะของงานของสมาชิกทีมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานด้วยกระดานโครงการ
- ดูลำดับขั้นตอนของงานที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นกลายเป็นอุปสรรคใหญ่
- ติดตามเป้าหมายขององค์กร (และความคืบหน้าที่คุณได้ทำไปแล้ว) ในมุมมองสรุป
ข้อจำกัดของ Jira
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: Trello vs Jira: เครื่องมือจัดการโครงการไหนดีที่สุด
6. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากร)
ขณะใช้งานฟีเจอร์การจัดการโครงการของ Airtable ฉันรู้สึกประทับใจกับความง่ายดายในการจัดสรรและบริหารทรัพยากรระหว่างโครงการและทีมต่างๆ
ฉันสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานรายสัปดาห์ของพนักงานแต่ละคนหรือทั้งทีมได้อย่างราบรื่น รวมถึงวันหยุด/เวลาหยุดพัก, เวลาเฉลี่ยในการทำงานให้เสร็จ และอื่น ๆ การประมาณเวลาการเสร็จสิ้นโครงการและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ฟีเจอร์ที่สนุกที่สุดสำหรับเราคือ Airtable Cobuilder เราสามารถสร้างแอปที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียดและเชื่อมต่อข้อมูลที่สำคัญที่สุดเข้ากับกระบวนการทำงานของเราได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- จัดการโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองการจัดการงานแบบแกลเลอรี
- ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมของ Airtable
- ควบคุมผู้ที่สามารถดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขฐานข้อมูล/ตาราง
ข้อจำกัดของ Airtable
- ต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสเปรดชีตและฐานข้อมูล
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- การขายสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
Airtable ช่วยให้ฉันสามารถสร้างเครื่องมือดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง ปีแล้วปีเล่า หรือจะพูดให้ถูกคือเดือนแล้วเดือนเล่า ฟีเจอร์ขั้นสูงก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณ Airtable ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลในองค์กรของฉันเป็นไปอย่างรวดเร็วและสนุกสนาน กิจกรรมของเรามุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้และผู้เข้าร่วมในกระบวนการดิจิทัล
Airtable ช่วยให้ฉันสามารถสร้างเครื่องมือดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง ปีแล้วปีเล่า หรือจะพูดให้ถูกคือเดือนแล้วเดือนเล่า ฟีเจอร์ขั้นสูงก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณ Airtable ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในองค์กรของฉันเป็นไปอย่างรวดเร็วและสนุกสนาน กิจกรรมของเรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้และผู้เข้าร่วมในกระบวนการดิจิทัล
7. Wrike (ดีที่สุดสำหรับการจัดการการอนุมัติ)
Wrike แก้ไขปัญหาสำคัญในกระบวนการทำงานประจำวันของเรา—การจัดการ (และเร่งรัด) การอนุมัติ
เมื่อเอกสารต้องการการอนุมัติจากสมาชิกทีมคนใดคนหนึ่ง และกระบวนการอนุมัติถูกเลื่อนหรือสูญหายไปกับงานอื่น ๆ จะทำให้กำหนดเวลาถูกเลื่อนออกไป
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราได้ทดสอบ Wriketest เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ช่วยให้ผู้อนุมัติอยู่ในความรับรู้ตลอดเวลา สิ่งที่เราทำคือเลือกสิ่งที่ต้องการการอนุมัติ ตั้งวันครบกำหนด แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแนบไฟล์เพื่อขออนุมัติ การอนุมัติจะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติตามวันครบกำหนด—ไม่มีปัญหาการล่าช้าอีกต่อไป!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์หลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ เอกสาร หน้าเว็บ และวิดีโอ
- เปรียบเทียบแนวโน้มตามเดือน ไตรมาส หรือปี โดยใช้แดชบอร์ด
- สั่งการด้วยเสียงไปยังเครื่องมือจากสมาร์ทโฟนของคุณ และมอบหมายงานให้กับ AI
ข้อจำกัดของ Wrike
- ยากที่จะค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ยอดเขา: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:25 โปรแกรมจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด
8. Microsoft Project (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานแบบไดนามิก)
เหมาะสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft, Microsoft Project เป็นทางเลือกที่ทรงพลังกว่าสำหรับ Trello โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการโครงการขนาดใหญ่
ฉันชอบฟีเจอร์การจัดตารางงานแบบไดนามิกเป็นพิเศษ มันช่วยให้ฉันประมาณระยะเวลาของโครงการได้อย่างแม่นยำโดยอิงจากเกณฑ์เฉพาะ เช่น ความพยายามที่ต้องใช้ ระยะเวลาของโครงการ และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้การถอดรหัสข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ด้วย Power BI (เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบของไมโครซอฟต์)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project
- ผสานเครื่องมือกับ Microsoft Teams เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
- วางแผนงานโดยใช้แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
- ขอรับใบอนุญาตเครื่องมือในฐานะแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป (เหมาะสำหรับผู้ที่อาจไม่ต้องการโซลูชันบนคลาวด์)
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- ใช้งานยากสำหรับผู้ใช้ Mac
ราคาของ Microsoft Project
- Project Online Essentials: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- Project Online Professional: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- Project Online Premium: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานโครงการ (ผู้จัดการโครงการ): $589.99
- Project Professional (ผู้จัดการโครงการ): $1,159.99
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
9. Microsoft Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันและการตั้งเป้าหมาย)
ออกแบบมาเพื่อช่วยทีมในการวางแผนงานประจำวัน Microsoft Planner ดึงดูดฉันด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบร้อยและมุมมองที่ชัดเจนสามแบบ—วันนี้ของฉัน, งานของฉัน, และแผนของฉัน ด้วยการรวมสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายขึ้นในการเข้าใจว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรในตอนนี้และอะไรที่สามารถรอได้
เครื่องมือที่มีระบบแชทบอท AI แบบบูรณาการชื่อว่า Microsoft 365 Co-Pilot ช่วยให้ฉันวางแผนสำหรับเป้าหมายของฉัน (ในระดับองค์กร, ทีม, หรือโครงการ) และสร้างหมวดหมู่และงานตามวัตถุประสงค์ของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Planner
- จัดสรรทรัพยากรตามความรู้แบบเรียลไทม์โดยใช้แดชบอร์ด
- ร่วมมือกับสมาชิกทีมในกระบวนการวางแผน
- รับเทมเพลตการวางแผนโครงการที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมการตลาด, ทีมขาย, ทีมพัฒนา, ทีมไอที, ทีมทรัพยากรบุคคล, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Microsoft Planner
- ไม่มีแผนภูมิแกนต์
ราคาของ Microsoft Planner
แผนการสมัครสมาชิก
- แผนผู้วางแผน 1: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพลนเนอร์และแผนโครงการ 5: $55/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
ซื้อครั้งเดียว
- มาตรฐานโครงการ 2024: $679.99
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Planner
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
10. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน)
เมื่อสมาชิกในทีมคนหนึ่งลองใช้ Todoist เพื่อติดตามเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขา ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยากรู้อยากเห็น และจากนั้นฉันก็ลองใช้มันดู แต่สำหรับเป้าหมายในการทำงานของฉันเอง
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือวิธีที่เครื่องมือนี้ทำให้การทำงานกลายเป็นเกมและส่งเสริมประสิทธิภาพ: ทุกครั้งที่ฉันทำภารกิจเสร็จ ฉันจะได้รับรางวัลเป็น Todoist Karma (คะแนน) ฉันยังสามารถดูภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ และการได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเองก็ช่วยผลักดันให้ฉันอยากทำภารกิจที่เหลือให้เสร็จมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- กำหนดวันครบกำหนดที่เกิดซ้ำด้วยระบบจดจำวันที่ที่ใช้งานง่ายของ Todoist
- แชร์งานกับผู้อื่น
- ซิงค์รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณข้ามเดสก์ท็อป, Android, iOS, อุปกรณ์สวมใส่, และส่วนขยายเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ Todoist
- ยากที่จะจัดโครงสร้างงานย่อย
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: $0
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
ความเรียบง่ายของ Todoist ผสมผสานกับคุณสมบัติอันทรงพลังเป็นจุดเด่นที่โดดเด่น อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นระเบียบและใช้งานง่าย ทำให้การสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย ความสามารถในการสร้างโปรเจกต์ กำหนดวันที่ครบกำหนด และจัดหมวดหมู่การทำงานด้วยป้ายกำกับช่วยให้เราจัดการงานทั้งส่วนตัวและงานมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย การซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้เราเข้าถึงงานของเราผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะไม่พลาดงานสำคัญ
ความเรียบง่ายของ Todoist ผสานกับคุณสมบัติอันทรงพลังเป็นจุดเด่นที่โดดเด่น อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นระเบียบและใช้งานง่าย ทำให้การสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย ความสามารถในการสร้างโปรเจกต์ กำหนดวันที่ครบกำหนด และจัดหมวดหมู่การทำงานด้วยป้ายกำกับช่วยให้เราจัดการงานทั้งส่วนตัวและงานมืออาชีพได้อย่างไร้ความยุ่งยาก การซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้เราเข้าถึงงานได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะไม่พลาดงานสำคัญ
11. Teamwork.com (ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้า)
เครื่องมือความร่วมมือในโครงการนี้ยังช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น กล่องจดหมายร่วมช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราสามารถมองเห็นอีเมลของลูกค้าทั้งหมดได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้สมาชิกทีมเฉพาะสามารถตรวจสอบปัญหาเฉพาะได้
ฉันยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดเรียง จัดลำดับความสำคัญ และส่งต่อคำขอของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองได้มาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- รับพอร์ทัลลูกค้าส่วนตัวสำหรับลูกค้าเพื่อส่งและติดตามคำขอ
- ตั้งเป้าหมาย/จุดตรวจสอบภายในโครงการและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน
- สร้างงบประมาณที่กำหนดเองสำหรับแต่ละโครงการและรับการแจ้งเตือนเมื่อค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์ที่กำหนด
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- แผนฟรีให้บริการเพียงไม่กี่คุณสมบัติการร่วมมือในงานพื้นฐาน
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- จัดส่ง: $13.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- เติบโต: $25.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้)
- ขนาด: $69.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
12. ActiveCollab (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขรายละเอียดงานเป็นชุด)
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีแตกต่างจากเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมคือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจง่าย บน ActiveCollab ฉันสามารถเลือกงานหลายงานและแก้ไขคุณสมบัติของพวกมันได้พร้อมกัน—ไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำๆ อีกต่อไป
แอปนี้ยังช่วยให้ฉันกลับมาทำภารกิจต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นหลังจากวันหยุดยาว มันแสดงรายการงานที่ต้องทำ (ที่มองเห็นได้เฉพาะฉันเท่านั้น) ทำให้ฉันสามารถจัดระเบียบวันของฉันได้ดีขึ้น ด้วยคุณสมบัตินี้ ฉันสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดถูกทิ้งไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCollab
- ทำเครื่องหมายโครงการสำคัญและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนในภารกิจเป็นผู้ติดตามเพื่อให้พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้นสำหรับลูกค้า—ให้พวกเขาเห็นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและซ่อนส่วนที่เหลือ
ข้อจำกัดของ ActiveCollab
- อินเตอร์เฟซใหม่ทำงานช้า
ราคาของ ActiveCollab
- บวก: $11/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร+รับเงิน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
ActiveCollab รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
13. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการหารือของทีมให้มีประสิทธิภาพ)
ฉันชอบฟีเจอร์การสนทนาของ ProofHub มาก มันเก็บการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาโดยไม่ต้องเลื่อนผ่านข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นร้อยๆ ข้อความ (ฉันหวังว่ามันจะมีฟีเจอร์ AI CatchUps ของ ClickUp Chat เพื่อสรุปการสนทนาเหล่านั้นอย่างรวดเร็วด้วย!)
ฉันยังสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับการสนทนาต่างๆ ได้อีกด้วย สำหรับการสนทนาที่เป็นความลับ ฉันสามารถสร้างหัวข้อส่วนตัวที่เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่สามารถดูและมีส่วนร่วมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- เพิ่มงานใน ProofHub ผ่านทางอีเมล (โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบบัญชี ProofHub ของคุณ)
- ติดตามประวัติงาน—ใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงงานและเมื่อใด
- เริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต
ข้อจำกัดของ ProofHub
- การแจ้งเตือนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $50/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ ProofHub เพราะมันทำให้ทุกอย่างง่ายและสะดวกสำหรับฉัน มันรวบรวมทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อจัดการงานของทีมระยะไกลไว้ในที่เดียว: โครงการ, เอกสาร, การสื่อสารของทีม, และเครื่องมือ
ฉันใช้ ProofHub เพราะมันทำให้ทุกอย่างง่ายและสะดวกสำหรับฉัน มันรวบรวมทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อจัดการงานของทีมระยะไกลไว้ในที่เดียว: โครงการ เอกสาร การสื่อสารของทีม และเครื่องมือต่างๆ
14. ไทกา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)
ทางเลือก Trello ฟรีแบบโอเพนซอร์สนี้ทำให้ฉันประทับใจด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบภาพที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ในการรักษาวิสัยทัศน์ที่เป็นหนึ่งเดียว
ในขณะเดียวกัน ไทกะยังอนุญาตให้มีระดับการซูมที่แตกต่างกัน (สำหรับกระดานคัมบังส่วนตัว) ฉันสามารถเลือกจากมุมมองแบบกะทัดรัด, ค่าเริ่มต้น, รายละเอียด, และขยายได้ พวกมันช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะโดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้นด้วยรายการที่ยาว
คุณสมบัติเด่นของไทกา
- สร้างช่องทาง Kanban หลายช่องทางและกระจายงานตามหมวดหมู่ (เช่น ทีมย่อย โมดูลโครงการ และลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน)
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนด้วยตัวเลือก เช่น รับทั้งหมด, เฉพาะที่เกี่ยวข้อง, และไม่แจ้งเตือน
- ใช้เครื่องมือนี้ใน 20 ภาษาที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของไทกา
- ขาดคุณสมบัติการรายงานอย่างละเอียด
การกำหนดราคาแบบไทกา
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของไทกา
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Taiga อย่างไรบ้าง?
Taiga มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายพร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครบถ้วน รองรับการทำงานแบบ Kanban, Scrum และไฮบริด ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งประสบการณ์การจัดการโครงการได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีบอร์ดงานและเครื่องมือวางแผนสปรินต์ที่ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่าย และสมาชิกในทีมสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวก
Taiga มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายพร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครบถ้วน รองรับการทำงานแบบ Kanban, Scrum และไฮบริด ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งประสบการณ์การจัดการโครงการได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีบอร์ดงานและเครื่องมือวางแผนสปรินต์ที่ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่าย และสมาชิกในทีมสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวก
อ่านเพิ่มเติม: 20+ แอปซอฟต์แวร์บอร์ดคัมบังฟรีที่ดีที่สุด | ClickUp
15. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพร้อมการติดตามงบประมาณ)
การเกินงบประมาณเป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับผู้จัดการโครงการ และทางเลือกแทน Trello นี้สามารถช่วยคุณได้ คุณสามารถใช้ nTask เพื่อสร้างสรุปทางการเงินสำหรับแต่ละโครงการได้
ฉันได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ฉันทราบหากค่าใช้จ่ายจริงของโครงการเกินกว่าร้อยละที่กำหนดไว้ (ตามความชอบของฉัน) ของค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน/งานย่อยด้วยตัวติดตามเวลาอัตโนมัติของเครื่องมือ
- ปรับแต่งพื้นหลังและการตั้งค่าการ์ดของกระดานคัมบังของคุณ แก้ไขคอลัมน์ และรักษาความสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- ตั้งค่าการพึ่งพาที่ซับซ้อน (เช่น เริ่มต้นกับเริ่มต้น, สิ้นสุดกับเริ่มต้น, เริ่มต้นกับสิ้นสุด, หรือสิ้นสุดกับสิ้นสุด)
ข้อจำกัดของ nTask
- เวลาโหลดสูง
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
nTask ratings and reviews
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
16. LiquidPlanner (ดีที่สุดสำหรับการจัดการกำหนดเวลาและความเสี่ยง)
เราต้องทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่เข้มงวดอยู่บ่อยครั้งดังนั้นการคาดการณ์วันที่เริ่มต้นและวันที่เสร็จสิ้นโครงการอย่างแม่นยำจึงเป็นสิ่งสำคัญ
LiquidPlanner ช่วยเราในเรื่องนี้ เครื่องมือนี้ทำการจำลองสถานการณ์กับพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดของเรา โดยคำนึงถึงงานที่มีความสำคัญและปริมาณงานที่สมาชิกในทีมของเราสามารถทำได้
จากการจำลองนี้ เราสามารถคาดการณ์วันที่กำหนดได้อย่างมั่นใจโดยมีความเสี่ยงน้อยที่จะเบี่ยงเบนจากวันที่เหล่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner
- รับข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรของคุณถูกจัดสรรไว้ที่ใด
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับผู้ใช้แต่ละประเภท
- ทราบได้ว่างานอาจล่าช้าได้ถึงเมื่อไหร่ด้วยแถบกำหนดเวลาอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ LiquidPlanner
- การตั้งค่าการเชื่อมโยงงานเป็นเรื่องน่าเบื่อ
ราคาของ LiquidPlanner
- สิ่งจำเป็น: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: $42/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
LiquidPlanner คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
17. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา)
Trello ขาดฟีเจอร์การติดตามเวลา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของเรา
ดังนั้น ในระหว่างที่ลองใช้ทางเลือกอื่น ๆ ของ Trello ฉันต้องการหาเครื่องมือที่ช่วยให้การติดตามเวลาการจัดการเวลาทำงาน และการเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงง่ายขึ้น Hive กลายเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือ
มันให้ตัวเลือกแก่ฉันในการติดตามเวลาทำงานของฉันโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ฉันสามารถเปรียบเทียบเวลาทำงานจริงกับเวลาที่ประมาณการไว้ได้ มันช่วยให้ฉันเข้าใจระดับประสิทธิภาพการทำงานของฉันและประมาณการงานในอนาคตได้ดีขึ้น
ฉันยังใช้เครื่องมือนี้เพื่อติดตามเวลาทำงานของทีมและจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้นตามปริมาณงานและความพร้อมใช้งานของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- นำกล่องจดหมาย Gmail และ Outlook มาไว้ที่ Hive Mail และจัดการอีเมลได้ดีขึ้น
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน Hive ของคุณด้วยโลโก้บริษัท
- ปรับแต่งสถานะการดำเนินการ—กำหนดสีและเพิ่มระดับความเร่งด่วนให้กับงาน
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- มีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $1. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
18. Pipedrive (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์)
Trello ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการ แต่ขาดความสามารถของเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เช่น การรายงาน, ระบบอัตโนมัติการขาย, หรือการผสานรวมกับอีเมล
เป็นทางเลือกหนึ่ง ฉันได้ลองใช้ Pipedrive ซึ่งเป็น CRM ที่สามารถทำหน้าที่เป็นโซลูชันการจัดการโครงการได้ด้วย ฉันชอบการวิเคราะห์ที่ละเอียดมาก รายงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ฉันติดตามประสิทธิภาพของทีมได้ – จำนวนผู้ติดต่อที่ทีมของฉันได้สร้างขึ้น, บรรลุเป้าหมาย, และเปลี่ยนเป็นลูกค้าในช่วงเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- รับประวัติภาพรวมของการโทร อีเมล และกิจกรรมทั้งหมดกับผู้ติดต่อหรือดีลใด ๆ และทบทวนบทสนทนาที่ผ่านมา ก่อนดำเนินการติดตามผล
- ตั้งค่ากลุ่มการกระจายอีเมลเพื่อส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อได้สูงสุด 100 รายพร้อมกัน
- ข้อมูลแหล่งที่มาเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและการคัดกรองเบื้องต้นด้วยข้อมูลติดต่ออัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่มันง่ายมากที่จะดูภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดในมุมมองที่แตกต่างกัน มุมมองตารางทำให้เห็นดีลทั้งหมดพร้อมจำนวนเงินและสถานะได้ง่าย มุมมองการคาดการณ์ก็ยอดเยี่ยมสำหรับการดูว่าคุณคาดว่าจะปิดการขายเมื่อใดและภาพรวมของกระบวนการขายในอนาคตเป็นอย่างไร ฉันชอบความง่ายในการย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งด้วย
ฉันชอบที่มันง่ายมากที่จะดูภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดในมุมมองที่แตกต่างกัน มุมมองตารางทำให้เห็นดีลทั้งหมดพร้อมจำนวนเงินและขั้นตอนที่อยู่ในนั้นได้ง่าย มุมมองการคาดการณ์ก็ยอดเยี่ยมสำหรับการดูว่าคุณคาดว่าจะปิดการขายเมื่อใดและภาพรวมของกระบวนการขายในอนาคตเป็นอย่างไร ฉันชอบความง่ายในการย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งด้วย
19. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับเทมเพลตที่ปรับแต่งได้)
เมื่อฉันมีโครงการที่คล้ายกันซึ่งมีชุดงานเดียวกัน Zoho Projects ช่วยให้ฉันสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดเวลาและทำให้ทุกอย่างมีความสอดคล้องกัน!
แทนที่จะสร้างตารางเวลาโครงการใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้ง ฉันได้ตั้งค่าแม่แบบที่ใช้ร่วมกันสำหรับโครงการเหล่านี้ไว้แล้ว ฉันสามารถแปลงโครงการที่มีอยู่ให้เป็นแม่แบบ หรือเลือกจากแม่แบบเฉพาะอุตสาหกรรมของ Zoho ได้
ตัวอย่างเช่น แม่แบบการตลาดดิจิทัลและตัววางแผนกิจกรรมเป็นสิ่งที่ฉันใช้บ่อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- สร้างเลย์เอาต์และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับโครงการ งาน และปัญหา
- บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ผ่านโมดูลบันทึกเวลา
- สร้างใบแจ้งหนี้ตามแบบฟอร์มเวลา (ขอบคุณการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Zoho Invoice)
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้รู้สึกแออัด
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
20. Nuclino (เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน)
สิ่งแรกที่โดดเด่นเกี่ยวกับ Nuclino คือความเร็วของมัน—แทบไม่มีเวลาในการโหลดเลย แม้กระทั่งเมื่อแดชบอร์ดของฉันเต็มไปด้วยงาน
ภายในพื้นที่ทำงานของ Nuclino แต่ละรายการ/งานจะทำหน้าที่เป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกันได้ ฉันสามารถเพิ่มบันทึก ฝังไฟล์ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม เพิ่มแผนผังงาน และมั่นใจได้ว่าเราทุกคนจะเข้าใจบริบทอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตด้วยเครื่องมือที่มีผืนผ้าใบสำหรับการทำงานร่วมกันในตัว
- จัดการเวิร์กโฟล์คได้ดีขึ้นด้วยมุมมองแบบรายการ, บอร์ด, ตาราง, และกราฟ
- ค้นหา/เรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาและตัวกรองที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Nuclino
- ฟีเจอร์การค้นหาไม่มีความเป็นธรรมชาติเพียงพอ
ราคาของ Nuclino
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nuclino อย่างไรบ้าง?
แอปนี้ช่วยได้มากในการรวมงานความร่วมมือทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ ฉันชอบวิธีที่เข้าใจง่ายในการแชร์ไอเดียและจัดการงาน นอกจากนี้ฉันยังสังเกตว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่ดูสะอาดมาก
แอปนี้ช่วยได้มากในการรวมงานความร่วมมือทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ ฉันชอบวิธีที่เข้าใจง่ายในการแชร์ไอเดียและจัดการงาน นอกจากนี้ฉันยังสังเกตว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่ดูสะอาดมาก
จัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ทางเลือก Trello 20 อันดับแรกที่กล่าวถึงในบทความนี้ไปไกลกว่าการจัดการโครงการพื้นฐาน พวกมันโดดเด่นในด้านเฉพาะ: บางตัวเก่งในการจัดงบประมาณ บางตัวมีคุณสมบัติการจัดสรรทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมบางตัวมีการจัดการงานด้วยภาพที่น่าทึ่ง และบางตัวช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงานในโครงการไม่จำกัด
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งรวมเอาคุณสมบัติทั้งหมดนี้ไว้ด้วยกันในขณะที่ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสม
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน. มันส่งเสริมการร่วมมือที่ราบรื่น, ให้มุมมองที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการโครงการตามสไตล์ของคุณ, และช่วยให้การทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้ภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นหรือมอบหมายให้ AI ทำแทน.
ต้องการเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณหรือไม่?