10 แม่แบบบอร์ด Trello ฟรีสำหรับติดตามโครงการ

การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความมุ่งมั่น การวางแผน และทักษะในการจัดการงานให้สำเร็จ (GTD) ยิ่งมีองค์ประกอบที่ต้องดำเนินการมากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องมีความเป็นระเบียบมากขึ้นเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายทีมเลือกใช้เครื่องมืออย่าง Trello boards และ Trello templates เพื่อช่วยจัดการขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 🛠️
เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือของ Atlassian, Trello เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพสำหรับทั้งการทำงานในสำนักงานและการทำงานระยะไกล, และเทมเพลตของ Trello มอบทางลัดในการวางแผนและจัดการโครงการของคุณ
แต่แม่แบบ Trello เป็นแม่แบบการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้หรือไม่? ท้ายที่สุดแล้วยังมีทางเลือกอื่นๆของ Trelloที่ยอดเยี่ยมอยู่ 🤔
มาทำความเข้าใจกันว่าเทมเพลต Trello คืออะไรและมันเข้ากับจักรวาล Trello ที่กว้างขึ้นได้อย่างไร เราจะสำรวจเทมเพลตการจัดการโครงการ Trello ที่มีประโยชน์บางตัว และจากนั้นจะแบ่งปันทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจเหมาะกับคุณมากกว่า
ท้ายที่สุดแล้ว มีมากกว่าหนึ่งวิธีในการจัดการงาน
เทมเพลต Trello คืออะไร?
เทมเพลต Trello คือเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งให้เค้าโครงที่แนะนำสำหรับบอร์ด Trello ของคุณ คุณจึงไม่จำเป็นต้องคิดค้นขึ้นเอง เพียงแค่ปรับแต่งเทมเพลตพื้นฐานให้เหมาะกับความต้องการของบอร์ดโครงการ Trello ของคุณ และทำซ้ำตามต้องการสำหรับแผนโครงการอื่นๆ✅
กระดาน Trello เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตบอร์ด Trello ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจนช่วยให้คุณสามารถจัดตารางงาน และปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด—โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
5 แม่แบบบอร์ด Trello
เพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเทมเพลตการวางแผนโครงการใน Trello ได้ดียิ่งขึ้น ลองมาดูตัวอย่างวิธีการนำไปใช้กับโครงการของคุณกัน
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบคัมบังที่น่าทึ่งใช้คุณสมบัติเสริม Amazing Fields ของ Trello เพื่อสร้างกระดานคัมบังและปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ กระดานคัมบังนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของโครงการและกำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอะไร
แม่แบบการจัดการโครงการให้โครงสร้างแก่คุณในการสร้างกระบวนการทำงานของแผนโครงการของคุณ เก็บข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของคุณอย่างปลอดภัย เช่น สเปคและเอกสารโครงการ จับประเด็นคำถามที่คุณต้องได้รับคำตอบ และติดตามว่างานใดอยู่ในสถานะต้องทำ รอการดำเนินการ ถูกขัดขวาง หรือเสร็จสิ้นแล้ว
แม่แบบพรีมอร์เท็มกระตุ้นให้คุณคิดล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าอะไรจะช่วยให้คุณดำเนินโครงการตามแผนได้ และอุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่เป็นประโยชน์และวางแผนรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ 🚧
แม่แบบคณะกรรมการ Agileช่วยให้คุณดำเนินงานให้สำเร็จภายในกรอบการจัดการโครงการแบบ Agileโดยจะนำคุณผ่านทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนและการดำเนินการ ไปจนถึงการสะท้อนผลและการปรับปรุงซ้ำ
กระดานงานเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์มอบวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานตามหมวดหมู่ หมวดหมู่ประกอบด้วย งานสำคัญและเร่งด่วน, งานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน, งานเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ, และงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน ด้วยเทมเพลตที่เรียบง่ายนี้ การตัดสินใจว่าควรจัดการกับงานใดก่อนจึงเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของการใช้เทมเพลต Trello
เทมเพลต Trello แบบนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการเช่นกัน 👀
ตัวอย่าง:
- ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมขนาดใหญ่: ด้วยการเปลี่ยนแปลงล่าสุด เวอร์ชันฟรีของ Trello จำกัดพื้นที่ทำงานไว้ที่ผู้ร่วมงาน 10 คน และอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่
- การติดตามโครงการหลายโครงการหรือโครงการที่มีความซับซ้อนมากกว่าโครงการที่มีลำดับขั้นตอนแบบเส้นตรงอาจเกินความสามารถของ Trello
- แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการจัดการงาน แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงงานเหล่านั้นกับแผนงานภาพรวมได้
- แม้ว่ากระดานคัมบังจะมีให้ในทุกแผนราคา แต่คุณจะได้รับการดูแบบแดชบอร์ด ไทม์ไลน์ และปฏิทินเท่านั้นกับแผนพรีเมียมหรือแผนองค์กร
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดมาก
- การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงไม่ใช่เรื่องง่าย และคุณอาจไม่ต้องการให้ทุกคนมีสิทธิ์แก้ไขบอร์ดโครงการของคุณ
- ฟังก์ชันการทำงานมากมาย เช่น การรายงาน การติดตามเวลา และการติดตามค่าใช้จ่าย ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามผ่านฟีเจอร์ Power-Up—และคุณจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเติมสำหรับ Power-Up หลายรายการ
- ไม่มีฟังก์ชันการพึ่งพาของงานในตัว ดังนั้นคุณจะต้องใช้ฟีเจอร์ Power-Up อื่นหากต้องการดูแผนภูมิแกนต์
- การสื่อสารของทีมจำกัดเพียงการโพสต์ความคิดเห็นบนการ์ด Trello
10 แม่แบบบอร์ด Trello ทางเลือก
หากเทมเพลตของ Trello ไม่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ มากมายให้เลือกใช้—และหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Trelloคือ ClickUp ✨
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการ ช่วยให้การวางแผน สร้าง และเปิดตัวโครงการเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น:
- แพลตฟอร์มที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างง่ายดาย พร้อมเทมเพลตฟรี การมองเห็นบอร์ดของคุณเอง และการตั้งค่าหรือฟีเจอร์ลากและวางที่เหมือนกัน
- สลับระหว่างภาพรวมแดชบอร์ดและรายละเอียดงานในระดับจุลภาคได้อย่างง่ายดาย
- การเข้าถึงมุมมองโครงการหลายรูปแบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงานทั้งหมด
- ฟิลด์และสถานะที่กำหนดเองได้ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งเกือบทุกอย่างได้ แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้มือใหม่ก็ตาม
- สิทธิ์ที่ปกป้องระดับต่าง ๆ ของโครงการและจัดการว่าใครได้รับอนุญาตให้ทำอะไร
- ฟังก์ชันการทำงานที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่องมากกว่า และการเชื่อมต่อ ClickUpเพิ่มเติมอีกมากมาย ฟรี รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Atlassian เช่นTrello, Confluence และJira
- แชทสดที่รวบรวมการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการของคุณไว้ในที่เดียว
- รับรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดทุกประเภท ตั้งแต่ความคืบหน้าของโครงการไปจนถึงการติดตามค่าใช้จ่ายและเวลา 📊
ClickUp ครอบคลุมกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย ใช้เป็นCRMโดยฝ่ายบริการลูกค้าของคุณ,เครื่องมือพัฒนาแอปโดยแผนกIT ของคุณ,หรือแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียโดยทีมการตลาดเนื้อหาของคุณ
โดยสรุป ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ที่ง่ายต่อการใช้งาน
และเทมเพลตการจัดการโครงการ และเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพมากมายทำให้ง่ายยิ่งขึ้น มาดูเทมเพลตบางส่วนที่จะช่วยให้โครงการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นกัน
1. แม่แบบแผนงานแบบแคนบาน ClickUp
ในขณะที่ Trello แสดงงานทั้งหมดของคุณบนบอร์ดใดก็ตามที่คุณเลือกClickUp Kanban Boardจะให้ภาพรวมที่ครบถ้วนของกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการเห็น คุณสามารถดูบอร์ดโครงการหลายบอร์ดพร้อมกันหรือเพียงบอร์ดเดียวก็ได้ และจัดเรียงแต่ละบอร์ดได้หลากหลายวิธี เช่น ตามความสำคัญ วันที่ครบกำหนด สถานะ หรือผู้รับผิดชอบ
ในระดับการจัดการงาน,แม่แบบการจัดการงานแบบง่ายของ ClickUpนั้นเทียบเท่ากับแม่แบบการจัดการโครงการของ Trello. เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ประกอบการที่ต้องการจัดการงานประจำวันโดยใช้รายการตรวจสอบ.
จุดเด่นของ ClickUp คือความสามารถในการแสดงให้คุณเห็นว่ารายละเอียดต่างๆ เชื่อมโยงกับภาพรวมอย่างไร เช่นแม่แบบแผนงานแบบแคนบานของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณมองเห็นแผนงานของคุณและจัดการได้ด้วยฟังก์ชันลากและวางเพื่อเพิ่มหรือลบงาน 🛣️
สถานะที่กำหนดเอง เช่น งานค้าง งานที่ต้องทำ งานที่กำลังดำเนินการ งานทดสอบ และเสร็จสิ้น จะช่วยติดตามความคืบหน้าของแต่ละงาน คุณสามารถเลือกมุมมองต่าง ๆ เพื่อดูแผนงานของคุณได้จากทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไทม์ไลน์ ตามลำดับความสำคัญ หรือตามปริมาณงานของทีม
คุณยังสามารถติดตามเวลา, ความเกี่ยวข้อง, การสื่อสารที่เกี่ยวข้อง, และอื่น ๆ อีกมากมาย
2. แม่แบบกำหนดการบริหารโครงการ ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาการจัดการโครงการของ ClickUpมอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการวางแผนโครงการของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น กำหนดเป้าหมายพร้อมกรอบเวลา จากนั้นสร้างและมอบหมายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น จัดระเบียบงานเป็นรายการที่ต้องทำและติดตามความคืบหน้าโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง
เทมเพลตการจัดการโครงการของ Trello มีฟังก์ชันบางอย่างนี้ แต่ ClickUp พัฒนาไปอีกหลายขั้น การติดตามเวลาและการพึ่งพาช่วยให้คุณรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น Gantt, ระยะโครงการ หรือมุมมองความเสี่ยงและปัญหา ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับโครงการของคุณ
ClickUp ยังส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในทีมของคุณเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ 📫
เทมเพลตทางเลือกของ Trello นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับกลางที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน ClickUp มาบ้างแล้ว
3. แม่แบบ Kanban ง่าย ๆ ของ ClickUp
อีกหนึ่งเทมเพลตระดับกลาง,ClickUp Simple Kanban Templateช่วยแบ่งโครงการใหญ่ของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ เพื่อติดตามและบริหารจัดการจนเสร็จสมบูรณ์ ใช้เพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานของคุณและทำให้โครงการเสร็จตรงเวลาอย่างมีสไตล์ 😊
งานถูกแบ่งออกเป็นคอลัมน์ตามสถานะ—ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, หรือเสร็จแล้ว—คล้ายกับในเทมเพลตการจัดการโครงการของ Trello กฎการทำงานอัตโนมัติจะกำหนดวิธีการเคลื่อนย้ายงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่ง ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
หนึ่งในข้อได้เปรียบของ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งแดชบอร์ด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกระดับการรายงานที่คุณต้องการดูได้—เช่น ภาพรวมในระดับสูงหรือข้อมูลที่ละเอียด
การจัดวางแบบภาพช่วยให้คุณเห็นงานประจำวันของสมาชิกแต่ละทีมได้อย่างง่ายดาย และทราบตำแหน่งที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยยกระดับการจัดการทรัพยากรและเวลาของทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
กรอบการจัดการโครงการแบบアジล เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำให้สิ่งต่าง ๆ เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว—ในขณะที่เทมเพลตของ Trello สามารถจัดการการทำให้สิ่งต่าง ๆ เสร็จสิ้นได้ แต่ ClickUp โดดเด่นในวิธีการアジล 🏆
เทมเพลตการวางแผน Agile Sprint ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนสปรินต์ที่ซับซ้อนพร้อมกำหนดเวลาที่แน่นและจัดการกับปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับงาน กำหนดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงานของคุณ และสื่อสารกับทีมของคุณ
จัดการทรัพยากร ภาระงาน และรายการใน Sprint Backlog ของคุณ พร้อมทั้งติดตามเวลาที่เหลืออยู่ในการทำ Sprint ให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณติดตามความคืบหน้าแบบภาพ จะสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
5. แม่แบบการวิเคราะห์หลังโครงการ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Project Post Mortemมอบรูปแบบที่มีโครงสร้างให้คุณบันทึกทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากโครงการ เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลวของคุณ
ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ ClickUp ที่มีประสบการณ์มากขึ้น เทมเพลตนี้จะรวบรวมสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผลในแผนโครงการของคุณ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มหรือรูปแบบที่เกิดขึ้น จากนั้น คุณสามารถระบุจุดที่ควรปรับปรุงและปัญหาที่ซ่อนอยู่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แผนงานครั้งต่อไปของคุณชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แม้ว่าจะมีเทมเพลตการจัดการโครงการ Trello ที่คล้ายกันแต่เทมเพลต post mortemของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของปัญหาด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น รายการใหม่, กำลังตรวจสอบ, ยังไม่แก้ไข, และแก้ไขแล้ว
นอกจากนี้ คุณสามารถดูข้อมูลโครงการของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เช่น ตามสถานะ หรือตามงานที่รอการดำเนินการ และบันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้ในแบบฟอร์ม Insight Input ที่ติดตั้งไว้ในระบบ 📝
6. แม่แบบแผน 30-60-90 วันของ ClickUp
เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpจะช่วยแนะนำคุณในการตั้งเป้าหมาย ระบุจุดสำคัญ และวางแผนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น แม้ว่าเทมเพลตนี้จะออกแบบมาเพื่อสนับสนุนพนักงานใหม่ให้สามารถปรับตัวและทำงานในบทบาทใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็สามารถใช้เป็นเทมเพลตการจัดการโครงการสำหรับใครก็ตามที่ต้องการวางแผนงานในสามเดือนข้างหน้าได้เช่นกัน 🗓️
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในช่วงเวลานั้น ให้แบ่งงานออกเป็นแผนรายสัปดาห์และสิ่งที่ต้องทำรายวัน เพื่อให้คุณมีระเบียบและทำงานได้ตามแผน
เหนือกว่าเทมเพลต Trello ที่คล้ายกัน รุ่น ClickUp มีสถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, รอการตอบกลับจากลูกค้า, หรือเสร็จสิ้น เพื่อติดตามตำแหน่งที่แน่นอนของแต่ละงานในกระบวนการ คุณยังสามารถดูงานของคุณในรูปแบบปฏิทิน ติดตามเวลาและการพึ่งพา หรือแชทกับเพื่อนร่วมงานได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม ClickUp
7. แม่แบบแผนธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก มันจะนำคุณผ่านกระบวนการเพื่อให้คุณชัดเจนในทุกแง่มุมของกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ เริ่มต้นจากพันธกิจ วิสัยทัศน์ และทีมของคุณ
คุณยังจะทำการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดเพื่อระบุข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของคุณ และวางแผนกลยุทธ์การขาย การตลาด และการดำเนินงานของคุณ 📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊�
เทมเพลตนี้มีข้อได้เปรียบหลายประการเหนือเทมเพลตการจัดการโครงการ Trello ที่เทียบเท่า เช่น ความสามารถในการสร้างแผนภูมิ Gantt สำหรับการวางแผนขั้นตอนการทำงานของคุณและกำหนดวันที่ครบกำหนด สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, อ้างอิง, อนุมัติ, ต้องแก้ไข, หรือเสร็จสมบูรณ์ บอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนกำลังดำเนินการถึงไหนแล้ว
เมื่อแผนโครงการของคุณถูกจัดระเบียบแล้ว คุณสามารถดูทุกอย่างจากมุมมองของแผนธุรกิจของคุณ หรือเลือกที่จะดูตามหัวข้อ, ระยะเวลา, หรือสถานะ
8. แม่แบบบันทึกการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp
ในโลกปัจจุบัน สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว—และหากคุณต้องการตามให้ทัน ธุรกิจของคุณก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกันด้วย.ClickUp Decision and Change Log Templateคือเทมเพลตระดับกลางที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกการตัดสินใจของคุณ พร้อมข้อมูลสำรองที่สนับสนุนการตัดสินใจเหล่านั้น. สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ และทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลทุกขั้นตอน. 💪
เพื่อยกระดับจากเทมเพลต Trello คุณสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้พร้อมไทม์ไลน์ บันทึกผลกระทบและผลการตัดสินใจสุดท้ายที่เกิดขึ้น รวมถึงมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ฟิลด์ที่กำหนดเองจะช่วยให้ระบุประเภทของการตัดสินใจได้ชัดเจน เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ งบประมาณ หรือกำลังคน และสถานะที่กำหนดเองจะแจ้งให้คุณทราบว่า การตัดสินใจนั้นอยู่ในขั้นตอนใด เช่น รอการตรวจสอบ อยู่ระหว่างการพิจารณา อนุมัติแล้ว ปฏิเสธแล้ว หรือยกเลิกแล้ว
9. แม่แบบแผนโครงการระดับสูงของ ClickUp
การวางแผนโครงการที่ประสบความสำเร็จนั้นซับซ้อนแต่แบบแผนโครงการระดับสูงของ ClickUpช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้เป้าหมายของคุณชัดเจน ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดความคาดหวังสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องทำ 🎯
เริ่มต้นด้วยภาพรวมระดับสูงของทุกขั้นตอนในโครงการของคุณ จากนั้นกำหนดงานพร้อมวันที่ครบกำหนดและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม ติดตามงานเหล่านั้นทุกขั้นตอนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขั้นตอนการคัดลอกหรือขั้นตอนการออกแบบ รวมถึงสถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ กำลังดำเนินการ และดำเนินการแล้ว
เช่นเคย ClickUp มีข้อได้เปรียบหลายประการเหนือเทมเพลตการจัดการโครงการของ Trello โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลือกมุมมองที่หลากหลายที่คุณสามารถใช้ได้ รวมถึงรายการสิ่งที่ต้องส่งมอบไทม์ไลน์ กระดานสำหรับนักออกแบบกราฟิก และกระดานสำหรับนักเขียนเนื้อหา
10. แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ของ ClickUp
เมื่อคุณมีงานมากมายที่ต้องทำ การตัดสินใจว่าจะมุ่งเน้นที่อะไรไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrixช่วยแก้ปัญหานี้ ลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ 📈
ใช้กระดานไวท์บอร์ดในตัวเพื่อระดมความคิดและบันทึกงานทั้งหมดของคุณ จากนั้นจัดหมวดหมู่ตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่างานใดมีความสำคัญสูงสุด จากนั้นสร้างงานพร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดให้สอดคล้องกับความสำคัญเหล่านั้น เพื่อให้คุณทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน ดูเมทริกซ์ของคุณในระดับสูงเพื่อรับภาพรวมทันทีหรือเจาะลึกลงไปในควอดแรนต์ใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียด
ในขณะที่เทมเพลตของ Trello แสดงลำดับความสำคัญของคุณในช่องทางว่ายน้ำเท่านั้น ใน ClickUp คุณสามารถเห็นได้ในช่องทางว่ายน้ำ โดยเรียงตามสถานะ เช่น ต้องทำหรือเสร็จแล้ว เป็นรายการงาน วาระการประชุม หรือเมทริกซ์กระดานไวท์บอร์ด
ควบคุมโครงการของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการจาก ClickUp
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ และเทมเพลตของ Trello สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการได้ดี แต่ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว หรือแม้แต่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
ClickUp คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบครัน ซึ่งให้บริการทุกสิ่งที่ Trello มีและมากกว่านั้น ด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะต่างๆ เพื่อช่วยคุณติดตามหมวดหมู่และความคืบหน้า คุณจะอยู่ในความควบคุมของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ เพิ่มเข้าไปด้วยตัวเลือกการดูแผนโครงการของคุณในหลายมุมมอง และ ClickUp ก็ยากที่จะหาคู่แข่งได้ 🥇
สมัครฟรีกับClickUp วันนี้ และยกระดับการจัดการโครงการของคุณ—รวมถึงความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ—ไปอีกขั้น 🙌