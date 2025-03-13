20+ แอปซอฟต์แวร์บอร์ดคัมบังฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025

หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ มากมายบนจานของคุณได้ ฉันขอแนะนำกระดานคัมบังเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยเครื่องมือมากมายให้เลือก คุณอาจสงสัยว่า "ฉันจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับฉันได้อย่างไร?"
นั่นคือเหตุผลที่ฉันมาช่วยคุณ
หลังจากที่ได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการแบบคัมบังเหล่านี้ด้วยตัวเองหลายตัวแล้ว ฉันได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 23 ตัวที่ฉันเชื่อว่าจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย
หวังว่ารายการนี้จะช่วยให้คุณเริ่มใช้ 'คัมบัง' ได้ในวันนี้!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปเครื่องมือซอฟต์แวร์ Kanban ที่ดีที่สุดของเรา:
- ClickUp (ดีที่สุดโดยรวม, ครอบคลุม, ปรับแต่งได้, ผสานกับเครื่องมือมากมาย)
- Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ เรียบง่ายและใช้งานง่าย)
- Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง, น่าดึงดูดทางสายตา)
- MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, ใช้งานง่าย)
- สมาร์ทชีต (เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่, มุมมองหลายแบบ)
- Kanban Tool (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ง่ายและมีประสิทธิภาพ)
- อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ UI และ UX, ดีสำหรับการร่วมมือ)
- Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์, เน้นการจัดการแบบอไจล์)
- Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน, มีระบบสื่อสารในตัว)
- Microsoft Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft Teams)
- บิสิเนสแมป (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน)
- Notion (เหมาะสำหรับโปรเจกต์ขนาดเล็ก ผสมผสานระบบคัมบังกับบันทึก)
- Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่เน้นข้อมูล, คล้ายสเปรดชีต)
- KanbanFlow (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบ Pomodoro)
- Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน, ทีมสร้างสรรค์)
- โซนคัมบัง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน)
- ProjectManager.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการขั้นสูง)
- Taskworld (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
- Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัว)
- Kanbanchi (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace)
- ZenHub (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ GitHub)
- Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่หลากหลาย)
- Kanbanize (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการปฏิบัติแบบอไจล์)
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือคัมบัง?
เครื่องมือ Kanban ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนั้นมากกว่าแค่กระดานงานแบบภาพ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
นี่คือสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญเมื่อประเมินซอฟต์แวร์ Kanban:
- บอร์ดที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้คุณปรับแต่งขั้นตอนการทำงานสำหรับโครงการตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงซับซ้อน
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ช่วยประหยัดเวลาโดยลดงานที่ทำซ้ำๆ
- การจัดการงาน: ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
- การติดตามเวลา: วัดระยะเวลาของงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ตัวเลือกการผสานรวม: ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive หรือ Microsoft Teams
- ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่: ช่วยให้หลีกเลี่ยงการทำงานมากเกินไปและรักษาสมาธิกับสิ่งที่สำคัญ
- คุณสมบัติการจัดการโครงการแบบภาพ: เพิ่มความชัดเจนด้วยเครื่องมือเช่นไทม์ไลน์และการจัดการทรัพยากร
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายต่อการนำไปใช้โดยทีมงาน
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ในใจ มาสำรวจเครื่องมือ Kanban ชั้นนำที่สามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมกันเถอะ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อใช้เครื่องมือ Kanban ใด ๆ ให้สร้างช่องทางแยกเพื่อแบ่งประเภทของงานหรือลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน วิธีนี้จะช่วยให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น "เร่งด่วน" "ประจำ" หรือ "ติดขัด" ได้อย่างชัดเจน
20+ ซอฟต์แวร์บอร์ดคัมบังที่ดีที่สุด
ตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รายการนี้สะท้อนถึงประสบการณ์ส่วนตัวของผมกับเครื่องมือเหล่านี้ และประสิทธิภาพของพวกมัน ผมได้พยายามสำรวจสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณ!
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
กระดานคัมบังแบบบูรณาการ หรือที่เรียกว่า Board View ได้ช่วยให้ทีมของฉันมองเห็นขั้นตอนการทำงาน จัดการงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการโครงการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับโครงการต่างๆ ได้ ตั้งแต่กระดานงานง่ายๆ ไปจนถึงกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน
กระดานคัมบัง ClickUpมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ. อินเตอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้สูง ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของทีมได้.
ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทีมของฉันสามารถจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดสถานะที่กำหนดเองเพื่อดูภาพรวมของขั้นตอนโครงการแบบเรียลไทม์
คุณสมบัตินี้ขยายเพิ่มเติมด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามกำหนดเวลา, ลำดับความสำคัญ, และการมอบหมายงานในทีม พร้อมด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การส่งมอบงานง่ายและมีประสิทธิภาพ
นี่คือพื้นที่อเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการสร้างความชัดเจนในงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานระยะสั้นหรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย ด้วยสถานะและกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ คุณจึงสามารถปรับขั้นตอนของโครงการให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานเฉพาะของคุณได้อย่างลงตัว
เพื่อป้องกันปัญหาคอขวด ฉันพยายามควบคุมจำนวนงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่งโดยการกำหนดขีดจำกัด WIP สุดท้ายนี้ มันช่วยให้ฉันเชื่อมต่อกับทีมได้อย่างราบรื่นผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการแจ้งเตือนทันที เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลอยู่เสมอ
ความสามารถเหล่านี้ทำให้กระดาน Kanban ของ ClickUp เป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือการจัดการโครงการของฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน อาจกล่าวได้ว่ามีความหลากหลายมากกว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่
แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUp
ภายในระบบนิเวศของ ClickUp ฉันยังมักพึ่งพาเทมเพลตแผนงานแบบ Kanban ของ ClickUp เป็นทางเลือกแทนเครื่องมือวางแผนโครงการที่มีโครงสร้าง
มันช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนโครงการ, ระยะเวลา, และลำดับความสำคัญของทีมได้ และมันยังมอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งหมวดหมู่ของงาน, ความเกี่ยวข้อง, และระยะเวลาได้
แนวทางแผนที่เส้นทางนี้ช่วยเพิ่มความโปร่งใส ทำให้ทีมสามารถมองเห็นเป้าหมายที่กำลังจะมาถึง ติดตามระยะเวลา และปรับลำดับความสำคัญควบคู่ไปกับ:
- การทำให้บทบาทและกำหนดเวลาของทุกคนชัดเจนผ่าน หนึ่งในหลายมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ระยะเวลาของงานและคำอธิบายคุณลักษณะ ผ่าน ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอผ่าน มุมมองรายการและลำดับความสำคัญ ช่วยป้องกันการเบี่ยงเบนของโครงการ
พร้อมกับเทมเพลตนี้ หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาระบบแบบアジล คุณสามารถตรวจสอบClickUp Kanban สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เช่นกัน
มันนำเสนอโครงสร้างสปรินต์ที่ชัดเจนและจัดให้มีการพัฒนาฟีเจอร์ให้สอดคล้องกับกำหนดการส่งมอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับบอร์ดแต่ละอันให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการต่างๆ ด้วย บอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงด้วย ระบบการทำงานอัตโนมัติ ผ่านClickUp Automations
- ผสานการทำงานของ ClickUpกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Slack และ Microsoft Teams เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรวมการสื่อสารของฉันไว้ในที่เดียว
- ติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละงานและสร้างรายงานเพื่อประเมินผลผลิตด้วยระบบรายงานในตัวผ่านแดชบอร์ด ClickUpและการติดตามเวลาโครงการ
- ปรับแต่งแม่แบบกระดานคัมบังของคุณให้ตรงกับความต้องการในการวางแผนระยะยาว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย การเริ่มต้นใช้งานอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ใหม่ต่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
- ฉันเคยประสบปัญหาการโหลดงานล่าช้าเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อจัดการบอร์ดหลายบอร์ดที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ClickUp มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ตั้งแต่รูปแบบการจัดวางงาน (รายการ, กระดาน Kanban, ไทม์ไลน์) ไปจนถึงความสามารถในการสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละทีมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือใหญ่ ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การจัดการงาน, งานย่อย, ความคิดเห็น, การมอบหมายงานให้กับสมาชิกเฉพาะ, การติดตามความคืบหน้า, ระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ (Google Drive, Slack, และอื่น ๆ), และรายงานที่ละเอียด. นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการติดตามเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน.
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ)
หากคุณกำลังมองหาความเรียบง่ายและการออกแบบที่ใช้งานง่ายTrelloเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ตรงไปตรงมาในการจัดการงานของพวกเขา Trello โดดเด่นในการช่วยให้ผู้ใช้สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบโดยใช้ อินเทอร์เฟซแบบการ์ดและบอร์ดที่เป็นเอกลักษณ์
มันได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่ทีมขนาดเล็กและบุคคลสำหรับการติดตามโครงการส่วนตัวและโครงการของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Trello ช่วยให้คุณสามารถย้ายการ์ดระหว่างรายการได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ผสานเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ปฏิทิน, ระบบอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย Power-Ups หลากหลายชนิด
- ปรับแต่งป้ายกำกับที่มีรหัสสีและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น ทำให้งานถูกจัดระเบียบและระบุได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Trello
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของTrello
- การเพิ่มพลังอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันขั้นสูงและเชิงลึก
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,200+ รีวิว)
มันทำงานได้ดีเยี่ยมกับวิธีการแบบอไจล์ และยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการลูกค้า สำหรับการจัดการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา/การปรับปรุง, การพัฒนา, เป็นต้น แผงควบคุมของมันน่าดึงดูดและประหยัดเวลาอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง)
Monday.comมอบระดับการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานของตนเองได้ตั้งแต่เริ่มต้น
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทีมบริหารโครงการแบบอไจล์หลายทีมหรือการประสานงานข้ามสายงาน Monday.com ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใสและการควบคุมกระบวนการของคุณ
ความดึงดูดทางสายตาและความสามารถแบบโมดูลาร์ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ทีมออกแบบและทีมการตลาด
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ติดตามความก้าวหน้าของทีมวิ่งด้วยแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานะโครงการและกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน
- สร้างระบบอัตโนมัติและกฎที่กำหนดเองเพื่อลดการอัปเดตงานด้วยตนเองโดยการกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
- วางแผนและติดตามโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมตัวเลือกมุมมองที่ยืดหยุ่นหลากหลาย รวมถึงไทม์ไลน์และปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Monday.com
- จำเป็นต้องใช้ระดับราคาที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
- ผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนรายงานว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
Monday.com ราคา
- ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคน)
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เราได้ทดสอบทางเลือกที่ดีที่สุดกว่า 20 รายการสำหรับวันจันทร์
4. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ)
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับMeisterTaskคือการที่มันให้ความสำคัญกับการทำงานอัตโนมัติและความเรียบง่าย ช่วยให้ทีมสามารถประหยัดเวลาจากงานที่ทำซ้ำๆ ได้
การออกแบบที่สะอาดตาและ ใช้งานง่าย ช่วยให้แม้แต่ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคก็สามารถนำแนวปฏิบัติด้านการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพไปใช้ได้ คุณสมบัติเฉพาะของ MeisterTask ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวด้วยการทำให้ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและรับประกันการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานหรือการอัปเดตสถานะ ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติอัจฉริยะ
- จัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบด้วยไทม์ไลน์โครงการที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ติดตามงานที่ต้องส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความคืบหน้าและดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างราบรื่น
- จัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกอุปกรณ์ด้วยการออกแบบที่รองรับการใช้งานบนมือถือเพื่อการจัดการงานขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- เครื่องมือรายงานที่มีจำกัดในแผนฟรี
- การผสานการทำงานที่จำกัดในแพ็กเกจราคาต่ำ
ราคาของ MeisterTask
- ฟรี
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
ฉันได้ใช้ MeisterTask มาหลายเดือนแล้ว และต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนเกมไปเลย! ความง่ายในการใช้งานนั้นยอดเยี่ยมมาก – ทุกอย่างเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา การนำไปใช้ก็ง่ายดาย และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานก็ราบรื่นสุดๆ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด ซึ่งทำให้ฉันสบายใจได้ว่าข้อมูลของเราปลอดภัย MeisterTask ได้ทำให้การจัดการโครงการของเราง่ายขึ้นอย่างแท้จริง มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรายได้โดยทำให้เราเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตโดยประหยัดเวลาในการจัดการงานได้มาก โดยรวมแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม!
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MeisterTask ในการจัดการงาน
5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการขนาดใหญ่)
Smartsheetเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน มี มุมมองหลากหลาย รวมถึง Kanban, Gantt และปฏิทิน เพื่อให้การตรวจสอบที่ครอบคลุมสำหรับไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ของโครงการ
ผมพบว่าการจัดการโครงการด้วย Smartsheetมีประโยชน์อย่างยิ่ง; มันช่วยให้ผมรักษาขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบและมองเห็นภาพรวมของแต่ละขั้นตอนของโครงการในทุกระดับได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- สลับระหว่างมุมมอง Kanban, Gantt, ตาราง และปฏิทิน เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคืบหน้าและการจัดตารางงานของโครงการ
- สร้างกฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ลดการแทรกแซงด้วยมือ และเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ด้วยฟังก์ชันการอัปเดตและส่งข้อความแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- มีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือคัมบังที่ง่ายกว่า
- ท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการจัดการงานพื้นฐาน
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (1-10 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (17,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
6. Kanban Tool (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก)
ฉันพบว่าKanban Toolเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ระบบ Kanban ที่ง่ายที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ฉันเคยลองใช้มา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการจัดการทีมอีกด้วย
นี่คือโซลูชันที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็ก เครื่องมือนี้เน้นที่ความเรียบง่ายและ คุณสมบัติหลักของ Kanban ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการระบบการจัดการงานที่ใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kanban Tool
- ดูการอัปเดตและความคืบหน้าของงานได้ทันที เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน ทำให้ง่ายต่อการประเมินผลผลิตและปรับปรุงการจัดการเวลา
- กำหนดขีดจำกัดของงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมทำงานมากเกินไป และรักษาความมุ่งเน้นไว้ที่งานที่กำลังดำเนินการอยู่
ข้อจำกัดของเครื่องมือคานบัน
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่
- การผสานรวมที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคา Kanban Tool
- ฟรี
- ทีม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Kanban Tool
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
7. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ UI และ UX)
Asanaผสมผสานอินเทอร์เฟซที่ดึงดูดสายตาเข้ากับคุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่งได้อย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่าย
ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแยกงานออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ทำให้มี เส้นทางที่ชัดเจนสู่การเสร็จสิ้นโครงการ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สร้างบอร์ดที่สอดคล้องกับความต้องการของโครงการของคุณ เพื่อให้สามารถแสดงภาพงานและสถานะของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน ส่งเสริมความรับผิดชอบและการทำงานให้เสร็จตรงเวลา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการในหลากหลายแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับโครงการองค์กรขนาดใหญ่
- ฟีเจอร์การรายงานต้องใช้แผนพรีเมียม
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร/องค์กร+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
Asana มีเครื่องมือมากมายสำหรับการจัดการและวางแผนสปรินต์ และช่วยในขั้นตอนการพัฒนาระบบด้วยความเรียบง่าย ลดความสับสน และสร้างความชัดเจนในหมู่สมาชิกทีม ฉันชอบการจัดวางแบบซ้อนกันและมุมมองปฏิทินที่อยู่เบื้องล่าง อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติทั่วไปบางประการ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้ด้วยการเพิ่มตัวเลือกสำหรับรายงานที่กำหนดเองและการส่งออกข้อมูลจากเครื่องมือ ฉันรู้สึกว่าเราสามารถปรับปรุงระบบอัตโนมัติผ่านการใช้การเรียนรู้ของเครื่องได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมไหนดีกว่า?
8. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์)
Jiraเป็นแหล่งพลังงานสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงในวงการนักพัฒนา ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวิธีการแบบ Agile ทำให้ Jira โดดเด่นในการจัดการสปรินต์ งานค้าง และโครงการพัฒนาที่ซับซ้อน
ฉันพบว่า Jira มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการ ประสานงานโครงการที่มีหลายทีม มันช่วยให้ฉันสามารถปรับตัวตามความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
🧠 เกร็ดความรู้: ชื่อ Jira มาจากคำว่า "Gojira" ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแปลว่าก็อดซิลล่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ติดตามข้อบกพร่อง งาน และปรับปรุงต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้ามระหว่างรอบการพัฒนา
- ใช้ JQL (Jira Query Language) สำหรับการค้นหาที่ซับซ้อน ช่วยให้สามารถติดตามปัญหาได้อย่างแม่นยำในหลายโครงการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนาหลายชนิด (เช่น Bitbucket และ Confluence) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีมและการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Jira
- กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- มันอาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่ใช่ทีมซอฟต์แวร์
ราคาของ Jira
- ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน)
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $8.60/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (14,900+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:Trello vs Jira: เครื่องมือบริหารโครงการตัวไหนดีที่สุด
9. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน)
Zoho Projectsผสานรวมคุณสมบัติต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ด้วยเครื่องมือสำหรับติดตามการพึ่งพาและตรวจสอบความคืบหน้า ทำให้ทุกแง่มุมของโครงการได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน
เครื่องมือสื่อสารในตัว ของ Zoho ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในหมู่ทีมงานที่ทำงานแบบกระจายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- บันทึกชั่วโมงการทำงานด้วยระบบติดตามเวลาในตัว เพื่อบริหารงบประมาณและประเมินระยะเวลาโครงการ
- ผสานการทำงานกับฟีเจอร์แชท ความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม
- ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณให้แสดงตัวชี้วัดโครงการและ KPI ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาพรวมความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามแบบจำกัดในแผนระดับล่าง
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี (สูงสุด 3 ผู้ใช้, สองโครงการ)
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (720+ รีวิว)
10. Microsoft Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft Teams)
คุณเป็นผู้ใช้ Microsoft Suite อยู่แล้วใช่ไหม? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เพราะMicrosoft Planner คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ โปรแกรมนี้ผสานการทำงานกับระบบ Microsoft Office ได้อย่างลงตัว มอบเครื่องมือจัดการงานในรูปแบบ Kanban ที่ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา
การอัปเดตแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเครื่องมือที่คุ้นเคย เช่น Teams และ Outlook Planner มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับ ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เป็นหลัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Planner
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้ทุกคนรับผิดชอบ
- ติดตามการเสร็จสิ้นของงานและความคืบหน้าของโครงการผ่านแผนภูมิและแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้
- รับทราบข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงและการอัปเดตงาน
ข้อจำกัดของ Microsoft Planner
- ฟังก์ชันพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือ Kanban ขั้นสูงและทางเลือกอื่น ๆ ของMicrosoft Planner
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Microsoft Planner
- ฟรี (ในแผน Microsoft 365)
- แผนที่ 1 สำหรับผู้วางแผน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 5: $55.00/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Planner
- G2: 4. 2/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
11. บิสิเนสแมป (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน)
Businessmapถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการมองเห็นและติดตามกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน สามารถนำเสนอความสามารถในการทำแผนที่ขั้นสูง ช่วยให้องค์กรเชื่อมโยงกระบวนการ ระบุจุดติดขัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
เครื่องมือของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผนกเช่น การปฏิบัติการ, ทรัพยากรมนุษย์, และการเงิน, ซึ่งความชัดเจนและโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญที่สุด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Businessmap
- สร้างแผนผังกระบวนการอย่างละเอียดควบคู่กับกระดานคัมบัง เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระแสงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานในโครงการ
- แยกย่อยงานและจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการแชทในแอปและการแชร์เอกสาร เพื่อลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารภายนอก
ข้อจำกัดของ Businessmap
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
ราคาของ Businessmap
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $179/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 15 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Businessmap
- G2: 3. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดเวิร์กช็อปสั้น ๆ ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มการยอมรับจากทีมต่อเครื่องมือ Kanban ใหม่ ๆ การสาธิตฟีเจอร์ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลโครงการจริงจะช่วยให้กระบวนการนำเครื่องมือมาใช้เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
12. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับโปรเจ็กต์ขนาดเล็ก)
จากประสบการณ์ของฉันNotionมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งรวมกระดาน Kanban กับ ฟีเจอร์การจดบันทึกและการจัดทำเอกสาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดเล็กและการจัดการงานส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- จัดระเบียบและติดตามงานที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ผสานบันทึก งาน และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Notion
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด
- อาจขาดความลึกซึ้งสำหรับการบริหารโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
13. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่เน้นข้อมูล)
Airtableเป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างฟังก์ชันของสเปรดชีตและการจัดการโครงการ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับการติดตามงาน
อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถ สร้างฐานข้อมูล ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่จัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือโครงการที่เชื่อมโยงกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ปรับบอร์ดให้เหมาะกับโครงการต่าง ๆ และสลับมุมมองได้ตามต้องการ
- ติดตามชุดข้อมูลขนาดใหญ่และเชื่อมโยงบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับโครงการที่มีงานที่เชื่อมโยงกัน
- ลดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Airtable
- แผนฟรีมีข้อจำกัดในการจัดเก็บและบันทึก
- การเรียนรู้ฟังก์ชันฐานข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
14. KanbanFlow (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบ Pomodoro)
เทคนิคโพโมโดโรเป็นวิธีการจัดการเวลาที่พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 โดยใช้ตัวจับเวลาในครัวเพื่อแบ่งงานออกเป็นช่วงๆ โดยทั่วไปแต่ละช่วงจะใช้เวลา 25 นาที และมีการพักสั้นๆ คั่นระหว่างช่วง
หากคุณเช่นเดียวกับฉันและคนอื่นๆ อีกมากมาย พบว่าเทคนิค Pomodoro มีประโยชน์KanbanFlowเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันผสานการติดตามเวลาแบบ Pomodoro เข้ากับกระดาน Kanban โดยตรง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ KanbanFlow
- ปรับแต่งบอร์ดงานให้ตรงกับความต้องการของโครงการด้วยคอลัมน์ที่กำหนดเอง งานที่แบ่งตามสี และงานย่อย ช่วยให้สามารถแยกแยะขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน
- จัดการลำดับความสำคัญของงานด้วยขีดจำกัด WIP (งานที่กำลังดำเนินการ) และกำหนดการพึ่งพาเพื่อปรับปรุงโครงการที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพ
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานตามงานและรายงานการติดตามเวลา ซึ่งเหมาะสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของทีมและกำหนดเวลาของโครงการ
ข้อจำกัดของ KanbanFlow
- คุณสมบัติการรายงานและการแสดงผลที่จำกัด
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามน้อยลง
KanbanFlow ราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ KanbanFlow
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
15. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน)
Miroเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ผสานกระดาน Kanban เข้ากับเครื่องมือระดมความคิด เช่น แผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอนการทำงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการวางแผน ระดมความคิด และดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การแก้ไขแบบเรียลไทม์และคลังแม่แบบที่หลากหลาย ของ Miro ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสาน
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยโน้ตติด, ความคิดเห็น และการติดตามเคอร์เซอร์สด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันจากระยะไกล
- ใช้เทมเพลตสำหรับทุกอย่างตั้งแต่กระดานคัมบังไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ ทำให้การเริ่มต้นโครงการใหม่เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Slack, Jira, และ Microsoft Teams, ช่วยให้ทีมสามารถซิงค์งานและทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มได้
ข้อจำกัดของ Miro
- ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์ส่วนใหญ่
- ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
บางครั้ง ประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่อาจจะรู้สึกหนักใจไปบ้าง ฉันจำเป็นต้องใช้เวลาในการแนะนำทุกคนให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มและมั่นใจว่าพวกเขาเข้าใจวิธีการใช้งาน อินเทอร์เฟซมีฟีเจอร์มากมาย ซึ่งในระยะยาวถือว่าเป็นข้อดี แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่อาจจะท้าทายอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณได้ใช้เวลาสำรวจสักพักแล้ว มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม
16. โซนคัมบัง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน)
หากคุณกำลังบริหารโครงการที่ซับซ้อน Kanban Zone มุ่งเน้นการนำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงเพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
บอร์ดหลายระดับที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนการพึ่งพาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการการมองเห็นในระดับสูง
คุณสมบัติเด่นของ Kanban Zone
- จัดโครงสร้างขั้นตอนการทำงานเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการหลายโครงการ ทำให้การปรับเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมของทีมให้สอดคล้องกันง่ายขึ้น
- เพิ่มการพึ่งพาและขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อปรับปรุงการไหลของงานและหลีกเลี่ยงการเกิดคอขวดในโครงการ
ข้อจำกัดของโซนคัมบัง
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือจัดการโครงการของบุคคลที่สาม
- จำเป็นต้องมีระดับราคาที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
โซนราคาคัมบัง
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $6. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $13.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พอร์ตโฟลิโอ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวโซนคัมบัง
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
17. ProjectManager.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการขั้นสูง)
ProjectManager.comเป็นเครื่องมือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อน
ด้วยความสามารถในการรายงานขั้นสูงและการจัดตารางเวลา ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร, ระยะเวลา, และประสิทธิภาพของโครงการ. มีให้บริการทุกอย่างตั้งแต่กระดานคัมบังไปจนถึงแดชบอร์ดของโครงการ.
เครื่องมือนี้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ ความแม่นยำและความสามารถในการขยายขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProjectManager.com
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยแดชบอร์ดโครงการ, บันทึกเวลาทำงาน, และรายงานการจัดการทรัพยากร ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ใหญ่และซับซ้อน
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
- มอบหมายงาน ติดตามเวลา และตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมในหลายโครงการ
ข้อจำกัดของ ProjectManager.com
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
ราคาของ ProjectManager.com
- ทีม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ProjectManager.com การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
18. Taskworld (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
บางครั้ง อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงคือการขาดการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม ซึ่งสิ่งนี้ยิ่งยากขึ้นหากทีมของคุณกระจายอยู่ในตำแหน่งที่ทำงานจากระยะไกลและ/หรือทำงานแบบไม่พร้อมกัน
Taskworldแก้ไขปัญหานี้ด้วยการผสานกระดาน Kanban เข้ากับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความโปร่งใส
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบวิเคราะห์ในตัวช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน แม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Taskworld
- มองเห็นงาน กำหนดเวลา และความรับผิดชอบของทีมได้ในมุมมองเดียว
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแชทในแอป
ข้อจำกัดของ Taskworld
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานขั้นสูง
- ราคาพรีเมียมสำหรับฟีเจอร์ครบครัน
ราคาของ Taskworld
- ทดลองใช้ฟรี
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskworld
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (210+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Taskworld ไม่เพียงแค่ติดตามความคืบหน้าของงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับทางอารมณ์จากสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานเฉพาะเพื่อปรับปรุงขวัญกำลังใจและการทำงานร่วมกันของทีมอีกด้วย
19. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัว)
Todoistเป็นแอปพลิเคชันจัดการงานอเนกประสงค์สำหรับทั้งผู้ใช้รายบุคคลและทีม มี อินเทอร์เฟซที่สะอาด และผ่านฟีเจอร์บอร์ด รองรับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลาย รวมถึง Kanban
ความยืดหยุ่นนี้ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- กำหนดลำดับความสำคัญและเพิ่มป้ายกำกับเพื่อติดตามงานเร่งด่วนและจัดหมวดหมู่เพื่อให้จัดการได้ดีขึ้น
- กำหนดเส้นตายและวันครบกำหนดโดยการพิมพ์วลีเช่น "วันอังคารหน้า" ทำให้การป้อนงานมีประสิทธิภาพ
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่สำหรับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Todoist
- อาจขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการขั้นสูงบางอย่างที่พบในเครื่องมือที่มีความสามารถมากกว่า
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ป้ายกำกับและตัวกรอง มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
ฉันใช้ Todoist มาตั้งแต่เริ่มแรก บริษัทนี้เป็นหนึ่งในบริษัทที่โปร่งใสที่สุดที่ฉันเคยสัมผัส และทีมนักพัฒนาและทีมสนับสนุนต้องเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในจักรวาลที่รู้จัก ตลอดหลายปีที่ฉันใช้มัน ฉันไม่เคยเปลี่ยนวิธีการหลักของฉันและปรับแต่งมันบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมา ฉันได้ลองใช้โปรแกรมจัดการงานแทบทุกตัวที่มีอยู่ ตั้งแต่ Remember The Milk, Any.do, TickTick ฯลฯ และ Todoist ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในสายตาของฉัน
20. Kanbanchi (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace)
หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ใช้หลายพันคนที่ใช้ Google Workspace และบริการต่าง ๆ ของ Google เป็นประจำ คุณต้องสำรวจKanbanchiสำหรับความต้องการบอร์ด Kanban ของคุณ
Kanbanchi เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Google Workspace
มันให้บริการกระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และการติดตามเวลา, ทั้งหมด ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Google Drive, ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ฝังตัวอยู่ในระบบนิเวศของ Google อย่างลึกซึ้ง.
คุณสมบัติเด่นของ Kanbanchi
- ผสานการทำงานกับ Google Drive และแอป Google อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิการไหลสะสมและแผนภูมิการลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อติดตามประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของคัมบังชิ
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ได้ใช้ Google Workspace เนื่องจากฟีเจอร์ต่างๆ ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของ Google
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับเครื่องมือ Kanban อื่นๆ
การกำหนดราคาแบบคันบันชิ
- จำเป็น: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $41.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $99.95/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Kanbanchi
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
21. ZenHub (ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ GitHub)
ZenHubเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาที่ใช้ GitHub มัน ผสานรวมเข้ากับอินเทอร์เฟซของ GitHub โดยตรง มอบกระดาน Kanban และคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบ Agile โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมการพัฒนา
เครื่องมือนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเขียนโค้ดได้ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับกำหนดการของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZenHub
- ฝังฟีเจอร์การจัดการโครงการลงใน GitHub โดยตรงเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
- ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ ZenHub
- มีประโยชน์หลักสำหรับทีมที่ใช้ GitHub อยู่แล้ว; มีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับทีมอื่น ๆ
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการใช้คุณสมบัติทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา ZenHub
- ฟรี
- ทีม: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ZenHub
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
22. Wrike (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่หลากหลาย)
ฉันพบว่าWrikeเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งมีความยืดหยุ่นในการรองรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย รวมถึง Kanban
มันมีคุณสมบัติเช่นการติดตามงาน, แผนภูมิแกนต์, และการรายงานที่แข็งแกร่ง ทำให้เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
คุณสมบัติหลักของ Wrike
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการ
- ติดตามงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าในรายละเอียด
- สร้างภาพแผนงานโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยแผนภูมิแกนต์ที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของ Wrike
- อาจทำให้ทีมขนาดเล็กรู้สึกหนักใจเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ Wrike
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรและระดับสูงสุด: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
23. Kanbanize (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการปฏิบัติแบบอไจล์)
Kanbanize (ถูกซื้อกิจการโดย Businessmap ในเดือนตุลาคม 2023) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรขยายการปฏิบัติแบบ Agile ของตนโดยการผสานกระดาน Kanban เข้ากับระบบอัตโนมัติทางธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูล
เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการ แสดงภาพงาน, ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร.
คุณสมบัติหลักของ Kanbanize
- ทำให้งานและกระบวนการที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติด้วยกฎการอัตโนมัติทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กร
- สร้างรายงานและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมพร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อติดตามประสิทธิภาพและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Kanbanize
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจต้องใช้เวลาและการฝึกฝนเพื่อเชี่ยวชาญ
- การกำหนดราคาอาจเข้าถึงได้ยากสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
ราคาของ Kanbanize
- มาตรฐาน: $179/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Kanbanize
- G2: 3. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
ClickUp: แอปซอฟต์แวร์ Kanban ที่ดีที่สุด
หลังจากที่ได้ทดลองใช้เครื่องมือบอร์ดคัมบังต่าง ๆ ที่ระบุไว้ที่นี่แล้ว ฉันสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร และแม้แต่คนอื่น ๆ ก็เห็นด้วย
การผสมผสานระหว่างความสามารถในการปรับแต่ง, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, และคุณสมบัติที่ทรงพลังของ ClickUp ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมฉันอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความสามารถในการสร้างสถานะที่ปรับแต่งได้, อัตโนมัติภารกิจ, และผสานรวมกับเครื่องมือที่จำเป็นอื่น ๆ ทำให้เป็นทรัพยากรที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้จัดการโครงการทุกคน
หากคุณต้องการยกระดับประสบการณ์ Kanban ของคุณ ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้—สัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!