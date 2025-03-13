20+ แอปซอฟต์แวร์บอร์ดคัมบังฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025

บล็อก ClickUp
หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ มากมายบนจานของคุณได้ ฉันขอแนะนำกระดานคัมบังเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยเครื่องมือมากมายให้เลือก คุณอาจสงสัยว่า "ฉันจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับฉันได้อย่างไร?"

นั่นคือเหตุผลที่ฉันมาช่วยคุณ

หลังจากที่ได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการแบบคัมบังเหล่านี้ด้วยตัวเองหลายตัวแล้ว ฉันได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 23 ตัวที่ฉันเชื่อว่าจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย

หวังว่ารายการนี้จะช่วยให้คุณเริ่มใช้ 'คัมบัง' ได้ในวันนี้!

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปเครื่องมือซอฟต์แวร์ Kanban ที่ดีที่สุดของเรา:

  • ClickUp (ดีที่สุดโดยรวม, ครอบคลุม, ปรับแต่งได้, ผสานกับเครื่องมือมากมาย)
  • Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ เรียบง่ายและใช้งานง่าย)
  • Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง, น่าดึงดูดทางสายตา)
  • MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, ใช้งานง่าย)
  • สมาร์ทชีต (เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่, มุมมองหลายแบบ)
  • Kanban Tool (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ง่ายและมีประสิทธิภาพ)
  • อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ UI และ UX, ดีสำหรับการร่วมมือ)
  • Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์, เน้นการจัดการแบบอไจล์)
  • Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน, มีระบบสื่อสารในตัว)
  • Microsoft Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft Teams)
  • บิสิเนสแมป (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน)
  • Notion (เหมาะสำหรับโปรเจกต์ขนาดเล็ก ผสมผสานระบบคัมบังกับบันทึก)
  • Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่เน้นข้อมูล, คล้ายสเปรดชีต)
  • KanbanFlow (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบ Pomodoro)
  • Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน, ทีมสร้างสรรค์)
  • โซนคัมบัง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน)
  • ProjectManager.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการขั้นสูง)
  • Taskworld (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
  • Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัว)
  • Kanbanchi (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace)
  • ZenHub (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ GitHub)
  • Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่หลากหลาย)
  • Kanbanize (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการปฏิบัติแบบอไจล์)

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือคัมบัง?

เครื่องมือ Kanban ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนั้นมากกว่าแค่กระดานงานแบบภาพ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

นี่คือสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญเมื่อประเมินซอฟต์แวร์ Kanban:

  • บอร์ดที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้คุณปรับแต่งขั้นตอนการทำงานสำหรับโครงการตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงซับซ้อน
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ช่วยประหยัดเวลาโดยลดงานที่ทำซ้ำๆ
  • การจัดการงาน: ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
  • การติดตามเวลา: วัดระยะเวลาของงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ตัวเลือกการผสานรวม: ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive หรือ Microsoft Teams
  • ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่: ช่วยให้หลีกเลี่ยงการทำงานมากเกินไปและรักษาสมาธิกับสิ่งที่สำคัญ
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการแบบภาพ: เพิ่มความชัดเจนด้วยเครื่องมือเช่นไทม์ไลน์และการจัดการทรัพยากร
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายต่อการนำไปใช้โดยทีมงาน

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ในใจ มาสำรวจเครื่องมือ Kanban ชั้นนำที่สามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมกันเถอะ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อใช้เครื่องมือ Kanban ใด ๆ ให้สร้างช่องทางแยกเพื่อแบ่งประเภทของงานหรือลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน วิธีนี้จะช่วยให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น "เร่งด่วน" "ประจำ" หรือ "ติดขัด" ได้อย่างชัดเจน

20+ ซอฟต์แวร์บอร์ดคัมบังที่ดีที่สุด

ตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รายการนี้สะท้อนถึงประสบการณ์ส่วนตัวของผมกับเครื่องมือเหล่านี้ และประสิทธิภาพของพวกมัน ผมได้พยายามสำรวจสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณ!

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

เพิ่มมุมมองบอร์ดให้กับรายการหรือโครงการใด ๆ เพื่อให้คุณสามารถดูความคืบหน้าและจัดการสถานะได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางที่เรียบง่าย
เริ่มต้นฟรี
เพิ่มมุมมองบอร์ดให้กับรายการหรือโครงการใด ๆ เพื่อให้คุณสามารถดูความคืบหน้าและจัดการสถานะได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางที่เรียบง่าย

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

กระดานคัมบังแบบบูรณาการ หรือที่เรียกว่า Board View ได้ช่วยให้ทีมของฉันมองเห็นขั้นตอนการทำงาน จัดการงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการโครงการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับโครงการต่างๆ ได้ ตั้งแต่กระดานงานง่ายๆ ไปจนถึงกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน

กระดานคัมบัง ClickUpมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ. อินเตอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้สูง ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของทีมได้.

ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทีมของฉันสามารถจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดสถานะที่กำหนดเองเพื่อดูภาพรวมของขั้นตอนโครงการแบบเรียลไทม์

คุณสมบัตินี้ขยายเพิ่มเติมด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามกำหนดเวลา, ลำดับความสำคัญ, และการมอบหมายงานในทีม พร้อมด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การส่งมอบงานง่ายและมีประสิทธิภาพ

นี่คือพื้นที่อเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการสร้างความชัดเจนในงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานระยะสั้นหรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย ด้วยสถานะและกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ คุณจึงสามารถปรับขั้นตอนของโครงการให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานเฉพาะของคุณได้อย่างลงตัว

เพื่อป้องกันปัญหาคอขวด ฉันพยายามควบคุมจำนวนงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่งโดยการกำหนดขีดจำกัด WIP สุดท้ายนี้ มันช่วยให้ฉันเชื่อมต่อกับทีมได้อย่างราบรื่นผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการแจ้งเตือนทันที เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลอยู่เสมอ

ความสามารถเหล่านี้ทำให้กระดาน Kanban ของ ClickUp เป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือการจัดการโครงการของฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน อาจกล่าวได้ว่ามีความหลากหลายมากกว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่

แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUp

ภายในระบบนิเวศของ ClickUp ฉันยังมักพึ่งพาเทมเพลตแผนงานแบบ Kanban ของ ClickUp เป็นทางเลือกแทนเครื่องมือวางแผนโครงการที่มีโครงสร้าง

มันช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนโครงการ, ระยะเวลา, และลำดับความสำคัญของทีมได้ และมันยังมอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งหมวดหมู่ของงาน, ความเกี่ยวข้อง, และระยะเวลาได้

แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ดำเนินภารกิจของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยแม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมองคัมบังของ ClickUp

แนวทางแผนที่เส้นทางนี้ช่วยเพิ่มความโปร่งใส ทำให้ทีมสามารถมองเห็นเป้าหมายที่กำลังจะมาถึง ติดตามระยะเวลา และปรับลำดับความสำคัญควบคู่ไปกับ:

  • การทำให้บทบาทและกำหนดเวลาของทุกคนชัดเจนผ่าน หนึ่งในหลายมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • การบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ระยะเวลาของงานและคำอธิบายคุณลักษณะ ผ่าน ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอผ่าน มุมมองรายการและลำดับความสำคัญ ช่วยป้องกันการเบี่ยงเบนของโครงการ

พร้อมกับเทมเพลตนี้ หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาระบบแบบアジล คุณสามารถตรวจสอบClickUp Kanban สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เช่นกัน

มันนำเสนอโครงสร้างสปรินต์ที่ชัดเจนและจัดให้มีการพัฒนาฟีเจอร์ให้สอดคล้องกับกำหนดการส่งมอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับบอร์ดแต่ละอันให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการต่างๆ ด้วย บอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงด้วย ระบบการทำงานอัตโนมัติ ผ่านClickUp Automations
  • ผสานการทำงานของ ClickUpกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Slack และ Microsoft Teams เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรวมการสื่อสารของฉันไว้ในที่เดียว
  • ติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละงานและสร้างรายงานเพื่อประเมินผลผลิตด้วยระบบรายงานในตัวผ่านแดชบอร์ด ClickUpและการติดตามเวลาโครงการ
  • ปรับแต่งแม่แบบกระดานคัมบังของคุณให้ตรงกับความต้องการในการวางแผนระยะยาว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติมากมาย การเริ่มต้นใช้งานอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ใหม่ต่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
  • ฉันเคยประสบปัญหาการโหลดงานล่าช้าเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อจัดการบอร์ดหลายบอร์ดที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ClickUp มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ตั้งแต่รูปแบบการจัดวางงาน (รายการ, กระดาน Kanban, ไทม์ไลน์) ไปจนถึงความสามารถในการสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละทีมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือใหญ่ ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การจัดการงาน, งานย่อย, ความคิดเห็น, การมอบหมายงานให้กับสมาชิกเฉพาะ, การติดตามความคืบหน้า, ระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ (Google Drive, Slack, และอื่น ๆ), และรายงานที่ละเอียด. นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการติดตามเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน.

ClickUp มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ตั้งแต่รูปแบบการจัดวางงาน (รายการ, กระดาน Kanban, ไทม์ไลน์) ไปจนถึงความสามารถในการสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละทีมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือใหญ่ ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การจัดการงาน, งานย่อย, ความคิดเห็น, การมอบหมายงานให้กับสมาชิกเฉพาะ, การติดตามความคืบหน้า, ระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น Google Drive, Slack, และอื่น ๆ), และรายงานที่ละเอียด. นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการติดตามเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน.

📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ

โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ)

Trello: เครื่องมือแบบคัมบัง
ผ่านทางTrello

หากคุณกำลังมองหาความเรียบง่ายและการออกแบบที่ใช้งานง่ายTrelloเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ตรงไปตรงมาในการจัดการงานของพวกเขา Trello โดดเด่นในการช่วยให้ผู้ใช้สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบโดยใช้ อินเทอร์เฟซแบบการ์ดและบอร์ดที่เป็นเอกลักษณ์

มันได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่ทีมขนาดเล็กและบุคคลสำหรับการติดตามโครงการส่วนตัวและโครงการของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Trello ช่วยให้คุณสามารถย้ายการ์ดระหว่างรายการได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • ผสานเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ปฏิทิน, ระบบอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย Power-Ups หลากหลายชนิด
  • ปรับแต่งป้ายกำกับที่มีรหัสสีและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น ทำให้งานถูกจัดระเบียบและระบุได้ง่าย

ข้อจำกัดของ Trello

  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของTrello
  • การเพิ่มพลังอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันขั้นสูงและเชิงลึก

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,200+ รีวิว)

มันทำงานได้ดีเยี่ยมกับวิธีการแบบอไจล์ และยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการลูกค้า สำหรับการจัดการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา/การปรับปรุง, การพัฒนา, เป็นต้น แผงควบคุมของมันน่าดึงดูดและประหยัดเวลาอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันทำงานได้ดีเยี่ยมกับวิธีการแบบอไจล์ และยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการลูกค้า สำหรับการจัดการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา/การปรับปรุง การพัฒนา เป็นต้น แดชบอร์ดของมันน่าดึงดูดและประหยัดเวลาอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง)

Monday.com: เครื่องมือแบบคัมบัง
ผ่านทางMonday.com

Monday.comมอบระดับการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานของตนเองได้ตั้งแต่เริ่มต้น

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทีมบริหารโครงการแบบอไจล์หลายทีมหรือการประสานงานข้ามสายงาน Monday.com ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใสและการควบคุมกระบวนการของคุณ

ความดึงดูดทางสายตาและความสามารถแบบโมดูลาร์ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ทีมออกแบบและทีมการตลาด

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ติดตามความก้าวหน้าของทีมวิ่งด้วยแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานะโครงการและกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน
  • สร้างระบบอัตโนมัติและกฎที่กำหนดเองเพื่อลดการอัปเดตงานด้วยตนเองโดยการกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
  • วางแผนและติดตามโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมตัวเลือกมุมมองที่ยืดหยุ่นหลากหลาย รวมถึงไทม์ไลน์และปฏิทิน

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • จำเป็นต้องใช้ระดับราคาที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
  • ผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนรายงานว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน

Monday.com ราคา

  • ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคน)
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (12,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เราได้ทดสอบทางเลือกที่ดีที่สุดกว่า 20 รายการสำหรับวันจันทร์

4. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ)

MeisterTask: เครื่องมือ Kanban
ผ่านทางMeisterTask

หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับMeisterTaskคือการที่มันให้ความสำคัญกับการทำงานอัตโนมัติและความเรียบง่าย ช่วยให้ทีมสามารถประหยัดเวลาจากงานที่ทำซ้ำๆ ได้

การออกแบบที่สะอาดตาและ ใช้งานง่าย ช่วยให้แม้แต่ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคก็สามารถนำแนวปฏิบัติด้านการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพไปใช้ได้ คุณสมบัติเฉพาะของ MeisterTask ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวด้วยการทำให้ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและรับประกันการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask

  • ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานหรือการอัปเดตสถานะ ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติอัจฉริยะ
  • จัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบด้วยไทม์ไลน์โครงการที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ติดตามงานที่ต้องส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความคืบหน้าและดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างราบรื่น
  • จัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกอุปกรณ์ด้วยการออกแบบที่รองรับการใช้งานบนมือถือเพื่อการจัดการงานขณะเดินทาง

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • เครื่องมือรายงานที่มีจำกัดในแผนฟรี
  • การผสานการทำงานที่จำกัดในแพ็กเกจราคาต่ำ

ราคาของ MeisterTask

  • ฟรี
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

MeisterTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)

ฉันได้ใช้ MeisterTask มาหลายเดือนแล้ว และต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนเกมไปเลย! ความง่ายในการใช้งานนั้นยอดเยี่ยมมาก – ทุกอย่างเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา การนำไปใช้ก็ง่ายดาย และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานก็ราบรื่นสุดๆ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด ซึ่งทำให้ฉันสบายใจได้ว่าข้อมูลของเราปลอดภัย MeisterTask ได้ทำให้การจัดการโครงการของเราง่ายขึ้นอย่างแท้จริง มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรายได้โดยทำให้เราเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตโดยประหยัดเวลาในการจัดการงานได้มาก โดยรวมแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม!

ฉันได้ใช้ MeisterTask มาหลายเดือนแล้ว และต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนเกมไปเลย! ความง่ายในการใช้งานนั้นยอดเยี่ยมมาก – ทุกอย่างเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา การนำไปใช้ก็แสนง่าย และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานก็ราบรื่นสุดๆ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด ซึ่งทำให้ฉันสบายใจได้ว่าข้อมูลของเราปลอดภัย MeisterTask ได้ทำให้การจัดการโครงการของเราง่ายขึ้นอย่างแท้จริง มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรายได้โดยทำให้เราเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตโดยประหยัดเวลาในการจัดการงานได้มาก โดยรวมแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม!

➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MeisterTask ในการจัดการงาน

5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการขนาดใหญ่)

สมาร์ทชีต: เครื่องมือคัมบัง
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheetเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน มี มุมมองหลากหลาย รวมถึง Kanban, Gantt และปฏิทิน เพื่อให้การตรวจสอบที่ครอบคลุมสำหรับไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ของโครงการ

ผมพบว่าการจัดการโครงการด้วย Smartsheetมีประโยชน์อย่างยิ่ง; มันช่วยให้ผมรักษาขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบและมองเห็นภาพรวมของแต่ละขั้นตอนของโครงการในทุกระดับได้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • สลับระหว่างมุมมอง Kanban, Gantt, ตาราง และปฏิทิน เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคืบหน้าและการจัดตารางงานของโครงการ
  • สร้างกฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ลดการแทรกแซงด้วยมือ และเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
  • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ด้วยฟังก์ชันการอัปเดตและส่งข้อความแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • มีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือคัมบังที่ง่ายกว่า
  • ท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการจัดการงานพื้นฐาน

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (1-10 ผู้ใช้)
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (17,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)

6. Kanban Tool (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก)

เครื่องมือคัมบัง: เครื่องมือคัมบัง
ผ่านทางKanban Tool

ฉันพบว่าKanban Toolเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ระบบ Kanban ที่ง่ายที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ฉันเคยลองใช้มา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการจัดการทีมอีกด้วย

นี่คือโซลูชันที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็ก เครื่องมือนี้เน้นที่ความเรียบง่ายและ คุณสมบัติหลักของ Kanban ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการระบบการจัดการงานที่ใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kanban Tool

  • ดูการอัปเดตและความคืบหน้าของงานได้ทันที เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด
  • ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน ทำให้ง่ายต่อการประเมินผลผลิตและปรับปรุงการจัดการเวลา
  • กำหนดขีดจำกัดของงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมทำงานมากเกินไป และรักษาความมุ่งเน้นไว้ที่งานที่กำลังดำเนินการอยู่

ข้อจำกัดของเครื่องมือคานบัน

  • คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • การผสานรวมที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคา Kanban Tool

  • ฟรี
  • ทีม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $11/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Kanban Tool

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)

7. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ UI และ UX)

อาสนะ: เครื่องมือคัมบัง
ผ่านทางAsana

Asanaผสมผสานอินเทอร์เฟซที่ดึงดูดสายตาเข้ากับคุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่งได้อย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่าย

ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแยกงานออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ทำให้มี เส้นทางที่ชัดเจนสู่การเสร็จสิ้นโครงการ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • สร้างบอร์ดที่สอดคล้องกับความต้องการของโครงการของคุณ เพื่อให้สามารถแสดงภาพงานและสถานะของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน ส่งเสริมความรับผิดชอบและการทำงานให้เสร็จตรงเวลา
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการในหลากหลายแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับโครงการองค์กรขนาดใหญ่
  • ฟีเจอร์การรายงานต้องใช้แผนพรีเมียม

ราคาของ Asana

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร/องค์กร+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)

Asana มีเครื่องมือมากมายสำหรับการจัดการและวางแผนสปรินต์ และช่วยในขั้นตอนการพัฒนาระบบด้วยความเรียบง่าย ลดความสับสน และสร้างความชัดเจนในหมู่สมาชิกทีม ฉันชอบการจัดวางแบบซ้อนกันและมุมมองปฏิทินที่อยู่เบื้องล่าง อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติทั่วไปบางประการ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้ด้วยการเพิ่มตัวเลือกสำหรับรายงานที่กำหนดเองและการส่งออกข้อมูลจากเครื่องมือ ฉันรู้สึกว่าเราสามารถปรับปรุงระบบอัตโนมัติผ่านการใช้การเรียนรู้ของเครื่องได้

Asana มีเครื่องมือมากมายสำหรับการจัดการและวางแผนสปรินต์ และช่วยในขั้นตอนการพัฒนาระบบด้วยความเรียบง่าย ลดความสับสน และสร้างความชัดเจนในหมู่สมาชิกทีม ฉันชอบการจัดวางแบบซ้อนและมุมมองปฏิทินที่อยู่เบื้องล่าง อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติทั่วไปบางประการ และส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้ด้วยการเพิ่มตัวเลือกสำหรับรายงานที่กำหนดเองและการส่งออกข้อมูลจากเครื่องมือ ฉันรู้สึกว่าเราสามารถปรับปรุงระบบอัตโนมัติผ่านการใช้การเรียนรู้ของเครื่องได้

➡️ อ่านเพิ่มเติม:Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมไหนดีกว่า?

8. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์)

Jira: เครื่องมือแบบคัมบัง
ผ่านทางJira

Jiraเป็นแหล่งพลังงานสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงในวงการนักพัฒนา ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวิธีการแบบ Agile ทำให้ Jira โดดเด่นในการจัดการสปรินต์ งานค้าง และโครงการพัฒนาที่ซับซ้อน

ฉันพบว่า Jira มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการ ประสานงานโครงการที่มีหลายทีม มันช่วยให้ฉันสามารถปรับตัวตามความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย

🧠 เกร็ดความรู้: ชื่อ Jira มาจากคำว่า "Gojira" ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแปลว่าก็อดซิลล่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • ติดตามข้อบกพร่อง งาน และปรับปรุงต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้ามระหว่างรอบการพัฒนา
  • ใช้ JQL (Jira Query Language) สำหรับการค้นหาที่ซับซ้อน ช่วยให้สามารถติดตามปัญหาได้อย่างแม่นยำในหลายโครงการ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนาหลายชนิด (เช่น Bitbucket และ Confluence) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีมและการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ Jira

  • กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
  • มันอาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่ใช่ทีมซอฟต์แวร์

ราคาของ Jira

  • ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน)
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $8.60/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $17/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (14,900+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:Trello vs Jira: เครื่องมือบริหารโครงการตัวไหนดีที่สุด

9. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน)

Zoho Projects: เครื่องมือ Kanban
ผ่านทางZoho Projects

Zoho Projectsผสานรวมคุณสมบัติต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ด้วยเครื่องมือสำหรับติดตามการพึ่งพาและตรวจสอบความคืบหน้า ทำให้ทุกแง่มุมของโครงการได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน

เครื่องมือสื่อสารในตัว ของ Zoho ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในหมู่ทีมงานที่ทำงานแบบกระจายตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • บันทึกชั่วโมงการทำงานด้วยระบบติดตามเวลาในตัว เพื่อบริหารงบประมาณและประเมินระยะเวลาโครงการ
  • ผสานการทำงานกับฟีเจอร์แชท ความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณให้แสดงตัวชี้วัดโครงการและ KPI ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาพรวมความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามแบบจำกัดในแผนระดับล่าง
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี (สูงสุด 3 ผู้ใช้, สองโครงการ)
  • พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (720+ รีวิว)

10. Microsoft Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft Teams)

Microsoft Planner: เครื่องมือแบบคัมบัง
ผ่านทางMicrosoft Planner

คุณเป็นผู้ใช้ Microsoft Suite อยู่แล้วใช่ไหม? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เพราะMicrosoft Planner คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ โปรแกรมนี้ผสานการทำงานกับระบบ Microsoft Office ได้อย่างลงตัว มอบเครื่องมือจัดการงานในรูปแบบ Kanban ที่ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา

การอัปเดตแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเครื่องมือที่คุ้นเคย เช่น Teams และ Outlook Planner มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับ ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เป็นหลัก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Planner

  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้ทุกคนรับผิดชอบ
  • ติดตามการเสร็จสิ้นของงานและความคืบหน้าของโครงการผ่านแผนภูมิและแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้
  • รับทราบข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงและการอัปเดตงาน

ข้อจำกัดของ Microsoft Planner

  • ฟังก์ชันพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือ Kanban ขั้นสูงและทางเลือกอื่น ๆ ของMicrosoft Planner
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Microsoft Planner

  • ฟรี (ในแผน Microsoft 365)
  • แผนที่ 1 สำหรับผู้วางแผน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30.00/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้วางแผนและแผนโครงการ 5: $55.00/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Planner

  • G2: 4. 2/5 (210+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

11. บิสิเนสแมป (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน)

บิสิเนสแมป
ผ่านทางBusinessmap

Businessmapถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการมองเห็นและติดตามกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน สามารถนำเสนอความสามารถในการทำแผนที่ขั้นสูง ช่วยให้องค์กรเชื่อมโยงกระบวนการ ระบุจุดติดขัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

เครื่องมือของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผนกเช่น การปฏิบัติการ, ทรัพยากรมนุษย์, และการเงิน, ซึ่งความชัดเจนและโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญที่สุด.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Businessmap

  • สร้างแผนผังกระบวนการอย่างละเอียดควบคู่กับกระดานคัมบัง เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระแสงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานในโครงการ
  • แยกย่อยงานและจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการแชทในแอปและการแชร์เอกสาร เพื่อลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารภายนอก

ข้อจำกัดของ Businessmap

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า

ราคาของ Businessmap

  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $179/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 15 ผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวของ Businessmap

  • G2: 3. 9/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดเวิร์กช็อปสั้น ๆ ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มการยอมรับจากทีมต่อเครื่องมือ Kanban ใหม่ ๆ การสาธิตฟีเจอร์ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลโครงการจริงจะช่วยให้กระบวนการนำเครื่องมือมาใช้เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

12. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับโปรเจ็กต์ขนาดเล็ก)

แนวคิด: เครื่องมือคัมบัง
ผ่านทางNotion

จากประสบการณ์ของฉันNotionมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งรวมกระดาน Kanban กับ ฟีเจอร์การจดบันทึกและการจัดทำเอกสาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดเล็กและการจัดการงานส่วนตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • จัดระเบียบและติดตามงานที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ผสานบันทึก งาน และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น
  • ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Notion

  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด
  • อาจขาดความลึกซึ้งสำหรับการบริหารโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)

13. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่เน้นข้อมูล)

แอร์เทเบิล
ผ่านทางAirtable

Airtableเป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างฟังก์ชันของสเปรดชีตและการจัดการโครงการ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับการติดตามงาน

อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถ สร้างฐานข้อมูล ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่จัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือโครงการที่เชื่อมโยงกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • ปรับบอร์ดให้เหมาะกับโครงการต่าง ๆ และสลับมุมมองได้ตามต้องการ
  • ติดตามชุดข้อมูลขนาดใหญ่และเชื่อมโยงบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับโครงการที่มีงานที่เชื่อมโยงกัน
  • ลดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Airtable

  • แผนฟรีมีข้อจำกัดในการจัดเก็บและบันทึก
  • การเรียนรู้ฟังก์ชันฐานข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)

14. KanbanFlow (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบ Pomodoro)

คานบันฟลาว
ผ่านทางKanbanFlow

เทคนิคโพโมโดโรเป็นวิธีการจัดการเวลาที่พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 โดยใช้ตัวจับเวลาในครัวเพื่อแบ่งงานออกเป็นช่วงๆ โดยทั่วไปแต่ละช่วงจะใช้เวลา 25 นาที และมีการพักสั้นๆ คั่นระหว่างช่วง

หากคุณเช่นเดียวกับฉันและคนอื่นๆ อีกมากมาย พบว่าเทคนิค Pomodoro มีประโยชน์KanbanFlowเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันผสานการติดตามเวลาแบบ Pomodoro เข้ากับกระดาน Kanban โดยตรง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ KanbanFlow

  • ปรับแต่งบอร์ดงานให้ตรงกับความต้องการของโครงการด้วยคอลัมน์ที่กำหนดเอง งานที่แบ่งตามสี และงานย่อย ช่วยให้สามารถแยกแยะขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน
  • จัดการลำดับความสำคัญของงานด้วยขีดจำกัด WIP (งานที่กำลังดำเนินการ) และกำหนดการพึ่งพาเพื่อปรับปรุงโครงการที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพ
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานตามงานและรายงานการติดตามเวลา ซึ่งเหมาะสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของทีมและกำหนดเวลาของโครงการ

ข้อจำกัดของ KanbanFlow

  • คุณสมบัติการรายงานและการแสดงผลที่จำกัด
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามน้อยลง

KanbanFlow ราคา

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ KanbanFlow

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

15. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน)

มิโร
ผ่านทางMiro

Miroเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ผสานกระดาน Kanban เข้ากับเครื่องมือระดมความคิด เช่น แผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอนการทำงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการวางแผน ระดมความคิด และดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขแบบเรียลไทม์และคลังแม่แบบที่หลากหลาย ของ Miro ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสาน

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยโน้ตติด, ความคิดเห็น และการติดตามเคอร์เซอร์สด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันจากระยะไกล
  • ใช้เทมเพลตสำหรับทุกอย่างตั้งแต่กระดานคัมบังไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ ทำให้การเริ่มต้นโครงการใหม่เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Slack, Jira, และ Microsoft Teams, ช่วยให้ทีมสามารถซิงค์งานและทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มได้

ข้อจำกัดของ Miro

  • ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์ส่วนใหญ่
  • ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

บางครั้ง ประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่อาจจะรู้สึกหนักใจไปบ้าง ฉันจำเป็นต้องใช้เวลาในการแนะนำทุกคนให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มและมั่นใจว่าพวกเขาเข้าใจวิธีการใช้งาน อินเทอร์เฟซมีฟีเจอร์มากมาย ซึ่งในระยะยาวถือว่าเป็นข้อดี แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่อาจจะท้าทายอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณได้ใช้เวลาสำรวจสักพักแล้ว มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม

บางครั้ง ประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่อาจจะรู้สึกหนักใจเล็กน้อย ฉันจำเป็นต้องใช้เวลาในการแนะนำทุกคนให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มและมั่นใจว่าพวกเขาเข้าใจวิธีการใช้งาน อินเทอร์เฟซมีฟีเจอร์มากมาย ซึ่งในระยะยาวถือว่าเป็นข้อดี แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่อาจจะท้าทายอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณได้ใช้เวลาสำรวจสักพักแล้ว มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม

16. โซนคัมบัง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน)

โซนคัมบัง
ผ่านโซนคัมบัง

หากคุณกำลังบริหารโครงการที่ซับซ้อน Kanban Zone มุ่งเน้นการนำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงเพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

บอร์ดหลายระดับที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนการพึ่งพาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการการมองเห็นในระดับสูง

คุณสมบัติเด่นของ Kanban Zone

  • จัดโครงสร้างขั้นตอนการทำงานเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการหลายโครงการ ทำให้การปรับเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมของทีมให้สอดคล้องกันง่ายขึ้น
  • เพิ่มการพึ่งพาและขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อปรับปรุงการไหลของงานและหลีกเลี่ยงการเกิดคอขวดในโครงการ

ข้อจำกัดของโซนคัมบัง

  • การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือจัดการโครงการของบุคคลที่สาม
  • จำเป็นต้องมีระดับราคาที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง

โซนราคาคัมบัง

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $6. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $13.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พอร์ตโฟลิโอ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวโซนคัมบัง

  • G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)

17. ProjectManager.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการขั้นสูง)

ProjectManager.com
ผ่านทางProjectManager.com

ProjectManager.comเป็นเครื่องมือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อน

ด้วยความสามารถในการรายงานขั้นสูงและการจัดตารางเวลา ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร, ระยะเวลา, และประสิทธิภาพของโครงการ. มีให้บริการทุกอย่างตั้งแต่กระดานคัมบังไปจนถึงแดชบอร์ดของโครงการ.

เครื่องมือนี้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ ความแม่นยำและความสามารถในการขยายขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProjectManager.com

  • รับข้อมูลเชิงลึกด้วยแดชบอร์ดโครงการ, บันทึกเวลาทำงาน, และรายงานการจัดการทรัพยากร ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ใหญ่และซับซ้อน
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
  • มอบหมายงาน ติดตามเวลา และตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมในหลายโครงการ

ข้อจำกัดของ ProjectManager.com

  • ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น

ราคาของ ProjectManager.com

  • ทีม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

ProjectManager.com การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)

18. Taskworld (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

Taskworld
ผ่านทางTaskworld

บางครั้ง อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงคือการขาดการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม ซึ่งสิ่งนี้ยิ่งยากขึ้นหากทีมของคุณกระจายอยู่ในตำแหน่งที่ทำงานจากระยะไกลและ/หรือทำงานแบบไม่พร้อมกัน

Taskworldแก้ไขปัญหานี้ด้วยการผสานกระดาน Kanban เข้ากับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความโปร่งใส

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบวิเคราะห์ในตัวช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน แม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Taskworld

  • มองเห็นงาน กำหนดเวลา และความรับผิดชอบของทีมได้ในมุมมองเดียว
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแชทในแอป

ข้อจำกัดของ Taskworld

  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานขั้นสูง
  • ราคาพรีเมียมสำหรับฟีเจอร์ครบครัน

ราคาของ Taskworld

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Taskworld

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (210+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Taskworld ไม่เพียงแค่ติดตามความคืบหน้าของงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับทางอารมณ์จากสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานเฉพาะเพื่อปรับปรุงขวัญกำลังใจและการทำงานร่วมกันของทีมอีกด้วย

19. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัว)

Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoistเป็นแอปพลิเคชันจัดการงานอเนกประสงค์สำหรับทั้งผู้ใช้รายบุคคลและทีม มี อินเทอร์เฟซที่สะอาด และผ่านฟีเจอร์บอร์ด รองรับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลาย รวมถึง Kanban

ความยืดหยุ่นนี้ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • กำหนดลำดับความสำคัญและเพิ่มป้ายกำกับเพื่อติดตามงานเร่งด่วนและจัดหมวดหมู่เพื่อให้จัดการได้ดีขึ้น
  • กำหนดเส้นตายและวันครบกำหนดโดยการพิมพ์วลีเช่น "วันอังคารหน้า" ทำให้การป้อนงานมีประสิทธิภาพ
  • ใช้เทมเพลตที่มีอยู่สำหรับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Todoist

  • อาจขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการขั้นสูงบางอย่างที่พบในเครื่องมือที่มีความสามารถมากกว่า
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ป้ายกำกับและตัวกรอง มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)

ฉันใช้ Todoist มาตั้งแต่เริ่มแรก บริษัทนี้เป็นหนึ่งในบริษัทที่โปร่งใสที่สุดที่ฉันเคยสัมผัส และทีมนักพัฒนาและทีมสนับสนุนต้องเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในจักรวาลที่รู้จัก ตลอดหลายปีที่ฉันใช้มัน ฉันไม่เคยเปลี่ยนวิธีการหลักของฉันและปรับแต่งมันบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมา ฉันได้ลองใช้โปรแกรมจัดการงานแทบทุกตัวที่มีอยู่ ตั้งแต่ Remember The Milk, Any.do, TickTick ฯลฯ และ Todoist ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในสายตาของฉัน

ฉันใช้ Todoist มาตั้งแต่เริ่มแรก บริษัทนี้เป็นหนึ่งในบริษัทที่โปร่งใสที่สุดที่ฉันเคยเจอ และทีมนักพัฒนาและทีมสนับสนุนต้องเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในจักรวาลที่รู้จัก ในทุกปีที่ฉันใช้มัน ฉันไม่เคยเปลี่ยนวิธีการหลักของฉันเลย และปรับแต่งมันบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมา ฉันได้ลองใช้ผู้จัดการงานเกือบทุกตัวที่มีอยู่ในตลาด ตั้งแต่ Remember The Milk, Any.do, TickTick เป็นต้น และ Todoist ยังคงครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในสายตาของฉัน

20. Kanbanchi (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace)

คันบานชิ
ผ่านทางKanbanchi

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ใช้หลายพันคนที่ใช้ Google Workspace และบริการต่าง ๆ ของ Google เป็นประจำ คุณต้องสำรวจKanbanchiสำหรับความต้องการบอร์ด Kanban ของคุณ

Kanbanchi เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Google Workspace

มันให้บริการกระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และการติดตามเวลา, ทั้งหมด ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Google Drive, ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ฝังตัวอยู่ในระบบนิเวศของ Google อย่างลึกซึ้ง.

คุณสมบัติเด่นของ Kanbanchi

  • ผสานการทำงานกับ Google Drive และแอป Google อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิการไหลสะสมและแผนภูมิการลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อติดตามประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของคัมบังชิ

  • ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ได้ใช้ Google Workspace เนื่องจากฟีเจอร์ต่างๆ ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของ Google
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับเครื่องมือ Kanban อื่นๆ

การกำหนดราคาแบบคันบันชิ

  • จำเป็น: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $41.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $99.95/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Kanbanchi

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)

21. ZenHub (ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ GitHub)

เซนฮับ
ผ่านทางZenH คุณ b

ZenHubเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาที่ใช้ GitHub มัน ผสานรวมเข้ากับอินเทอร์เฟซของ GitHub โดยตรง มอบกระดาน Kanban และคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบ Agile โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมการพัฒนา

เครื่องมือนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเขียนโค้ดได้ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับกำหนดการของโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZenHub

  • ฝังฟีเจอร์การจัดการโครงการลงใน GitHub โดยตรงเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
  • ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียด

ข้อจำกัดของ ZenHub

  • มีประโยชน์หลักสำหรับทีมที่ใช้ GitHub อยู่แล้ว; มีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับทีมอื่น ๆ
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการใช้คุณสมบัติทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคา ZenHub

  • ฟรี
  • ทีม: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ZenHub

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

22. Wrike (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่หลากหลาย)

Wrike
ผ่านทางWrike

ฉันพบว่าWrikeเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งมีความยืดหยุ่นในการรองรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย รวมถึง Kanban

มันมีคุณสมบัติเช่นการติดตามงาน, แผนภูมิแกนต์, และการรายงานที่แข็งแกร่ง ทำให้เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

คุณสมบัติหลักของ Wrike

ข้อจำกัดของ Wrike

  • อาจทำให้ทีมขนาดเล็กรู้สึกหนักใจเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ Wrike
  • คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรและระดับสูงสุด: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)

23. Kanbanize (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการปฏิบัติแบบอไจล์)

คานบันไรซ์
ผ่านทางKanbanize

Kanbanize (ถูกซื้อกิจการโดย Businessmap ในเดือนตุลาคม 2023) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรขยายการปฏิบัติแบบ Agile ของตนโดยการผสานกระดาน Kanban เข้ากับระบบอัตโนมัติทางธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูล

เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการ แสดงภาพงาน, ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร.

คุณสมบัติหลักของ Kanbanize

  • ทำให้งานและกระบวนการที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติด้วยกฎการอัตโนมัติทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • บริหารจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กร
  • สร้างรายงานและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมพร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อติดตามประสิทธิภาพและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

ข้อจำกัดของ Kanbanize

  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจต้องใช้เวลาและการฝึกฝนเพื่อเชี่ยวชาญ
  • การกำหนดราคาอาจเข้าถึงได้ยากสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ

ราคาของ Kanbanize

  • มาตรฐาน: $179/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Kanbanize

  • G2: 3. 9/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

ClickUp: แอปซอฟต์แวร์ Kanban ที่ดีที่สุด

หลังจากที่ได้ทดลองใช้เครื่องมือบอร์ดคัมบังต่าง ๆ ที่ระบุไว้ที่นี่แล้ว ฉันสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร และแม้แต่คนอื่น ๆ ก็เห็นด้วย

การผสมผสานระหว่างความสามารถในการปรับแต่ง, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, และคุณสมบัติที่ทรงพลังของ ClickUp ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมฉันอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสามารถในการสร้างสถานะที่ปรับแต่งได้, อัตโนมัติภารกิจ, และผสานรวมกับเครื่องมือที่จำเป็นอื่น ๆ ทำให้เป็นทรัพยากรที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้จัดการโครงการทุกคน

หากคุณต้องการยกระดับประสบการณ์ Kanban ของคุณ ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้—สัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!