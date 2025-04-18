10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MeisterTask ในการจัดการงานในปี 2025

หากคุณกำลังยุ่งอยู่กับการพยายามปรับปรุงการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันสำหรับทีมของคุณ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ MeisterTask—เครื่องมือจัดการงานที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กร
MeisterTask มีดีไซน์ที่เรียบหรูและใช้งานง่าย ทีมที่ทำงานแบบ Agile และผู้ที่ชื่นชอบ Kanban ต่างชื่นชอบการใช้เครื่องมือนี้ในการติดตามงานภายในโครงการของตน อย่างไรก็ตาม แผนการใช้งานพื้นฐานมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด และคุณอาจต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ
บทความนี้ครอบคลุมทางเลือกแทน MeisterTask ที่สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ประสิทธิภาพการทำงาน, และประสิทธิภาพของคุณได้
จากคุณสมบัติขั้นสูงและตัวเลือกการจัดลำดับความสำคัญไปจนถึงการผสานรวมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทางเลือกของ MeisterTask เหล่านี้มอบความสามารถหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ MeisterTask?
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระ ผู้นำทีมขนาดเล็ก หรือผู้จัดการทรัพยากรขนาดใหญ่ คุณต้องมีเครื่องมือจัดการงานที่มากกว่าการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีควรขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการเติบโต
ด้วยแนวทางนี้ในใจ นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณต้องพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการจัดการงานของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
- ตัวเลือกการร่วมมือและการปรับแต่ง
- ความเข้ากันได้กับระบบธุรกิจที่คุณมีอยู่
- คุณสมบัติการติดตามความคืบหน้าและการรายงาน
- การเข้าถึงได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น การเข้ารหัสข้อมูลและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
- ความสามารถในการขยายเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้และโครงการที่เพิ่มขึ้น
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำสำหรับการทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดและการปฏิบัติตามกำหนดเวลา
- เอกสารการฝึกอบรมที่ครอบคลุมและการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง
แน่นอนว่าไม่มีเครื่องมือใดที่มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ แต่ทางเลือกบางตัวสำหรับ MeisterTask นั้นใกล้เคียงมาก
เราได้รวบรวม 10 รายการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถพิจารณาได้—เราได้ตรวจสอบคุณสมบัติที่ดีที่สุด, คะแนน, และรายละเอียดราคาของพวกเขาแล้ว
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ MeisterTask ที่คุณต้องรู้
1. คลิกอัพ
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณได้อย่างง่ายดาย ClickUp คือตัวเลือกที่ใช่. ได้รับการไว้วางใจจากทีมทั่วโลกมากกว่า 800,000 ทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม ClickUp คือโซลูชันการจัดการงานที่หลากหลายและเต็มไปด้วยคุณสมบัติ.
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวภายใน ClickUp สร้างรายการตรวจสอบโดยการจัดกลุ่มรายการที่ต้องทำที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายงาน รายการตรวจสอบ และงานให้กับสมาชิกในทีม คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นภายในงานเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมดำเนินการได้อีกด้วย
ด้วยClickUp Tasksคุณมีความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ในการจัดโครงสร้างโครงการของคุณด้วยงานย่อยที่ปรับแต่งได้ คุณยังสามารถเลือกจาก ClickApps กว่า 35 รายการเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การจัดการงานของคุณให้เหมาะสม
ด้วยพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และถาดงาน คุณสามารถจัดการและกำหนดประเภทงานที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยการสร้างงานที่เกิดซ้ำและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งทำให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้น
ไม่ว่าคุณจะชอบวิธีการที่มีโครงสร้างพร้อมรายการ การแสดงภาพด้วยบอร์ด ภาพรวมที่กระชับด้วยกล่อง หรือมุมมองที่เน้นเวลาด้วยปฏิทิน ClickUp มีมุมมองมากกว่า15แบบสำหรับผู้จัดการโครงการ
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด! ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการงานเท่านั้น แต่ยังรวมการทำงาน เครื่องมือ และทีมของคุณไว้ในที่เดียวด้วยการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Slack, Gmail, Zoom, Outlook, Google Drive, HubSpot และอื่นๆ อีกมากมาย
ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MeisterTask นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์สำคัญบางประการของซอฟต์แวร์จัดการงานฟรีนี้:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดลำดับความสำคัญ, มองเห็นภาพ, และทำให้รายการที่สามารถดำเนินการได้เป็นเรื่องง่ายทั่วทั้งองค์กรของคุณสำหรับทุกโครงการด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
- ระบุและดำเนินการงานเร่งด่วนด้วย ระบบจัดลำดับความสำคัญของงานแบบใช้สีของ ClickUp คุณสามารถติดป้ายกำกับรายการที่ต้องดำเนินการว่าเร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ จากนั้นจึงทำงานเหล่านั้นให้เสร็จตามความจำเป็น
- ติดตามงานที่ต้องส่งมอบด้วย ClickUp Remindersและการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้รับการอัปเดตอย่างทันท่วงทีผ่านทางอีเมล เดสก์ท็อป หรือมือถือ และมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
- สรุปงานและสร้างรายการดำเนินการด้วยClickUp AI เครื่องมืออัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับหลายบทบาทและกรณีการใช้งาน
- จัดการไทม์ไลน์ ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบชั่วโมงการทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และทุกที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกในรายการของคุณและรับรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้เวลา
- จัดการงานและโครงการต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ ClickUp สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดและตัวเลือกการปรับแต่งที่ ClickUp มีให้นั้นอาจต้องใช้เวลาสักระยะ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าไม่จำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีใน ClickUp เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ClickUp อนุญาตให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเน้นฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ต้องการภาพรวมทั้งหมดของเครื่องมือจัดการงานของเราหรือไม่? ลองดูที่หน้าคุณสมบัติของ ClickUp
2. อาสนะ
Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตาม วางแผน และจัดการงานของพวกเขาบนแพลตฟอร์มการจัดการงานบนเว็บและมือถือ
มุมมองต่าง ๆ ของ Asana เช่น ปฏิทินและรายการ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งและจัดสีงานให้สอดคล้องกันได้
ด้วยความยืดหยุ่นและการควบคุมของ Asana คุณสามารถเปลี่ยนโครงการที่อาจดูท่วมท้นให้กลายเป็นงานที่จัดการได้
Asana ยังช่วยให้คุณสร้างงานย่อยภายในงานหลักได้ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าและส่งเสริมนิสัยการทำงานเชิงรุกภายในทีมโครงการ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สร้างและจัดการงานในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- เข้าถึงมุมมองหลายแบบสำหรับไทม์ไลน์ของโครงการ
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร เช่น ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการกล่าวถึง
- ผสานรวมแอปของบุคคลที่สามหลายตัวภายใน Asana เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและรับประกันภาระงานที่สมดุลทั่วทั้งทีม
ข้อจำกัดของอาสนะ
- Asana มีฟีเจอร์ออฟไลน์ที่จำกัด ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรตลอดเวลา
- คุณสมบัติขั้นสูงและความสามารถที่ต้องการการสมัครสมาชิกอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่มีงบประมาณจำกัดหรือทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- ผู้เริ่มต้น: $13. 49 ต่อเดือน ต่อสมาชิก
- ขั้นสูง: $30. 49 ต่อเดือนต่อสมาชิก
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด
- Enterprise+: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด
คะแนนอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,300 รายการ)
3. Todoist
Todoist เป็นโซลูชันการจัดการประสิทธิภาพที่เน้นการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการจัดการโครงการทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับบุคคลและทีม
Todoist ช่วยให้คุณสร้างโปรเจกต์และหมวดหมู่ย่อย พร้อมทั้งกำหนดสีให้แต่ละรายการได้ ฟีเจอร์หลักของแอปนี้ ได้แก่ การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และการเชื่อมต่อกับผู้ช่วยเสมือน เช่น Siri, Google Assistant และ Alexa
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ Todoist ให้สูงสุด คุณสามารถใช้การตั้งค่าต่างๆ เช่น การทำซ้ำงาน, แท็กความเร่งด่วน, และ Quickies สำหรับงานสั้นๆ Todoist เป็นเครื่องมือติดตามงานที่หลากหลาย มีคุณสมบัติการร่วมมือและการสื่อสารภายในทีมที่จำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- รักษาความเป็นระเบียบในทุกอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม เช่น ผู้ช่วยเสมือน มือถือ และเดสก์ท็อป
- ผสานแอปและบริการยอดนิยม เช่น Google Calendar และ Dropbox
- วิเคราะห์และแสดงผลภาพประสิทธิภาพการทำงานและอัตราการเสร็จสิ้นงาน
ข้อจำกัดของ Todoist
- การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำให้การใช้งานแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $8 ต่อสมาชิก/เดือน
การให้คะแนนใน Todoist
- G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,300+ รีวิว)
โบนัส: ลองดูทางเลือกอื่นของ Todoist เหล่านี้!
4. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมเพื่อให้สามารถวางแผน ติดตาม และส่งมอบงานได้อย่างง่ายดาย
การติดตามงานของมันเหนือกว่าคู่แข่งหลายราย เช่น Microsoft Projects และ Smartsheet นอกจากนี้ การอัปเดตและการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอของ Teamwork ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการโครงการ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมากนัก การสนับสนุนก็เช่นกัน ตอบสนองรวดเร็ว เป็นมิตร และให้ความช่วยเหลืออย่างดี
อย่างไรก็ตาม ความสามารถของ Teamwork ในการนำเข้าไฟล์โครงการ (XML หรือรูปแบบที่คล้ายกัน) อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ทำงานร่วมกันข้ามทีมด้วยเครื่องมือสื่อสารในตัว เช่น แชทและกระทู้สนทนา
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการวางแผนโครงการที่ครอบคลุม เช่น แผนภูมิแกนต์และการเชื่อมโยงงาน
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- โซลูชันการจัดการโครงการอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับโครงการขนาดเล็ก
- การเข้าถึงคุณสมบัติที่จำเป็นบางอย่างอาจต้องใช้แผนที่มีราคาสูงกว่า
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การจัดส่ง: $13.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $25.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (850+ รีวิว)
5. การไหล
Flow เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและงานที่นำเสนอขั้นตอนการทำงานแบบภาพที่เรียบง่ายสำหรับการวางแผนกระบวนการทำงานของทีม
Flow ช่วยให้คุณกำหนดเส้นตาย มอบหมายงาน และติดตามงาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบรายการ ปฏิทิน และบอร์ด และเครื่องมือนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง
มุมมองรายการงานแบบคัมบังโดดเด่น และการออกแบบที่เรียบง่ายพร้อมด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายของโซลูชันการจัดการโครงการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์เนื่องจากขาดการปรับแต่งสีและการจัดลำดับความสำคัญทางสายตาสำหรับโครงการต่างๆ เมื่อมีจำนวนการ์ดมากขึ้น โครงการอาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและยากต่อการจัดการได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Flow
- ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานร่วมกัน พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นและการแนบไฟล์
- ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนวันครบกำหนดเพื่อช่วยให้ทีมโครงการทำงานตามแผนและบรรลุกำหนดเวลาของโครงการ
- ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น Slack และ Google Calendar
- สลับไปมาระหว่างรูปแบบรายการและกระดานคัมบังสำหรับแต่ละโครงการ
ข้อจำกัดการไหล
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรีอาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเครื่องมือสำหรับทีม
- การทดลองใช้ฟรี 30 วัน ไม่รวมคุณสมบัติขั้นสูง
- เฉพาะแผนระดับสูงสุดเท่านั้นที่มีการผสานการทำงานที่มีประโยชน์ เช่น Zapier
การกำหนดราคาแบบไหล
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บวก: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
อัตราการไหล
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
6. Wrike
แพลตฟอร์มยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งคือ Wrike ซึ่งให้บริการการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน พร้อมคุณสมบัติที่พร้อมรองรับองค์กรขนาดใหญ่สำหรับการวางแผนและดำเนินการงาน
ความเรียบง่ายของ Wrike ช่วยให้ทีมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กสามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน คุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การสร้างงาน โฟลเดอร์ และกล่องแชทภายในงาน ช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งเองช่วยให้มองเห็นงานที่ยังไม่เสร็จหรือล่าช้าได้ง่าย และลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ ฟีเจอร์คลังงานของเครื่องมือนี้ยังเป็นประโยชน์อีกด้วย: คุณสามารถดึงรายละเอียดของโครงการที่ผ่านมาและรวบรวมเอกสารของคุณไว้ในที่เดียวได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ดูโครงการพร้อมแผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกและอัตโนมัติ
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบไม่พร้อมกันผ่านการแชท การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายงาน
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Wrike
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีน้อย—คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เพื่อเข้าถึงและอัปเดตโปรเจ็กต์
- เครื่องมือนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนน Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
อ่านบทความของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุด
7. นกกระจิบ
เครื่องมือนี้มอบความคุ้มค่าสูงสุดให้กับคุณ Lark รวมการจัดการงาน การส่งข้อความ และการสื่อสารผ่านวิดีโอไว้ในชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียว
Lark เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความสามารถสำหรับทีมทุกประเภทและทุกขนาด พร้อมด้วยฟีเจอร์การประชุม, อีเมล, ข้อความ, การจัดตารางเวลา, การแก้ไขข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย และอินเทอร์เฟซเดียวที่สะอาดซึ่งรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
แผนชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการประชุมทางวิดีโอไม่จำกัด, ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, และพื้นที่อีเมล, เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ.
ในฐานะผู้จัดการงาน Lark ก็โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากมาย: คุณสามารถจัดระเบียบ, ร่วมมือ, และดำเนินการงานได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม ด้วยทางเลือกแทน MeisterTask นี้ คุณสามารถแยกโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้
คุณสมบัติเด่นของ Lark
- ร่วมมือในการจัดทำเอกสารและแผนโครงการด้วยฟีเจอร์เอกสารอัจฉริยะ เช่น ความคิดเห็นและการควบคุมเวอร์ชัน
- ทำงานจากระยะไกลแต่ยังคงประสานงานกับทีมโครงการได้อย่างพร้อมกันผ่านความสามารถในการประชุมทางวิดีโอ
- ทำให้การอัปเดตเป็นอัตโนมัติและตั้งค่าการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านรายการงาน
ข้อจำกัดของนกขมิ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ผู้ใช้ที่ต้องการการจัดการงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช้คุณสมบัติที่หลากหลายที่มีให้
การตั้งราคาแบบนกขมิ้น
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับลาร์ก
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. Trello
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการบนเว็บที่ใช้กระดานภาพ, รายการ, บัตร และอื่น ๆ เพื่อทำให้การจัดการงานและโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใช้กระดานคัมบังในการบริหารโครงการ Trello เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย กระดานที่เข้าใจง่าย และการติดตามงานที่เรียบง่าย
คุณสมบัติหลักใน Trello ได้แก่ มุมมองที่ช่วยให้เห็นโครงการในรูปแบบไทม์ไลน์หรือบอร์ด,แม่แบบของ Trelloสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่รายการงานสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, และ Power-ups ซึ่งเป็นปลั๊กอินที่เชื่อมต่อ Trello กับเครื่องมืออื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยปลั๊กอินและผสานการทำงานของ Trello กับแอปงานและทีมอื่นๆ เช่น Google, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย
- รับการมองเห็นกระบวนการทำงานด้วยแผนชำระเงิน และใช้คอลเลกชันบอร์ดเพื่อจัดกลุ่มบอร์ดตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
- เพิ่มหรือลบรายละเอียด ไฟล์แนบ และความคิดเห็น จากนั้นส่งการแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้ Power-Ups ซึ่งเป็นการผสานรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปและเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่มีอยู่น้อยอาจกลายเป็นข้อจำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่
- การใช้เครื่องมือนี้สำหรับการจัดการงานจำเป็นต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
ราคาของ Trello
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: 12.5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $2100 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (23,000+ รีวิว)
9. Stackby
Stackby เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานชั้นนำที่รวมฐานข้อมูล, สเปรดชีต, และฟังก์ชันการติดตามงานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
แม้ว่า Stackby จะไม่ใช่เครื่องมือจัดการงานโดยเฉพาะ แต่ก็สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการโครงการ, CRM และการวางแผนเนื้อหา
การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ฐานข้อมูล ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่รวดเร็ว การอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และการสื่อสารระหว่างทีมที่ราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Google Sheets, Trello และ Airtable ซึ่งช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Stackby
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการแก้ไข อัปเดต และแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ผสานความคุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับความยืดหยุ่นของฐานข้อมูลเพื่อใช้งานเครื่องมือนี้
- รองรับความต้องการของกระบวนการทำงานเฉพาะด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ (ตาราง, คันบัน, ปฏิทิน, เป็นต้น)
ข้อจำกัดของ Stackby
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
- แผนราคาไม่แข่งขันมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน
ราคาของ Stackby
- แผน ฟรี
- ส่วนตัว: 4 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
- เศรษฐกิจ: 7.5 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: $15/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนน Stackby
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
10. OmniFocus
OmniFocus เป็นแอปพลิเคชันจัดการงานส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ macOS และ iOS
เครื่องมือนี้มีมุมมองและขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย คุณสามารถใช้โครงการได้ทั้งสามประเภท (โครงการแบบขนาน โครงการแบบลำดับ และโครงการแบบกระทำครั้งเดียว) และมุมมองเริ่มต้นหกแบบ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างมุมมองส่วนตัวได้เอง แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายาม
เครื่องมือนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและมีราคาสูงกว่าเครื่องมือส่วนใหญ่ในบทความนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
แอปนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Apple และสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ iOS ได้ทั้งหมด ขณะที่เวอร์ชันเว็บมีให้สำหรับผู้ใช้ Windows คุณสามารถเชื่อมต่อแอปอื่น ๆ ผ่าน Zapier เพื่อรวบรวมข้อมูลและตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus
- ซิงค์งานของคุณโดยอัตโนมัติระหว่าง Mac, iPhone และ iPad
- สร้างมุมมองหรือมุมมองที่กำหนดเองสำหรับงานตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
- เพิ่มงานและไอเดียได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นแม้ในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุด
- มุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะโดยกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกด้วยโหมดโฟกัส
ข้อจำกัดของ OmniFocus
- แม้ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ Apple แต่ OmniFocus อาจไม่มีความหลากหลายมากนักสำหรับบุคคลที่ใช้ระบบปฏิบัติการหลายระบบร่วมกัน
- เครื่องมือนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้แม้กระทั่งสำหรับทีมและธุรกิจขนาดเล็ก
ราคา OmniFocus
- การสมัครสมาชิก: $9.99 ต่อเดือน
- ใบอนุญาตมาตรฐาน v4: ชำระครั้งเดียว $74.99
- ใบอนุญาต v4 Pro: $149.99 ชำระครั้งเดียว
- OmniFocus สำหรับเว็บ: $4. 99 ต่อเดือน
OmniFocus ratings
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ClickUp: โซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรสำหรับคุณ
ในการบริหารโครงการ งานและความร่วมมือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินควบคู่กันไป ด้วยเหตุนี้ ClickUp จึงโดดเด่นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในฐานะทางเลือกแทน MeisterTask
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายตั้งแต่การปรับแต่งมุมมองงานและการทำงานอัตโนมัติไปจนถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการงานที่มีความซับซ้อนทุกระดับ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับขนาดทำให้เหมาะสำหรับทั้งทีมขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาโซลูชันสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม หรือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ใช้ ClickUp เพื่อสร้างแนวทางที่สร้างสรรค์และทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!