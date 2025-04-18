บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MeisterTask ในการจัดการงานในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
18 เมษายน 2568

หากคุณกำลังยุ่งอยู่กับการพยายามปรับปรุงการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันสำหรับทีมของคุณ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ MeisterTask—เครื่องมือจัดการงานที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กร

MeisterTask มีดีไซน์ที่เรียบหรูและใช้งานง่าย ทีมที่ทำงานแบบ Agile และผู้ที่ชื่นชอบ Kanban ต่างชื่นชอบการใช้เครื่องมือนี้ในการติดตามงานภายในโครงการของตน อย่างไรก็ตาม แผนการใช้งานพื้นฐานมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด และคุณอาจต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ

บทความนี้ครอบคลุมทางเลือกแทน MeisterTask ที่สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ประสิทธิภาพการทำงาน, และประสิทธิภาพของคุณได้

จากคุณสมบัติขั้นสูงและตัวเลือกการจัดลำดับความสำคัญไปจนถึงการผสานรวมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทางเลือกของ MeisterTask เหล่านี้มอบความสามารถหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ MeisterTask?

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระ ผู้นำทีมขนาดเล็ก หรือผู้จัดการทรัพยากรขนาดใหญ่ คุณต้องมีเครื่องมือจัดการงานที่มากกว่าการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ

เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีควรขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการเติบโต

ด้วยแนวทางนี้ในใจ นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณต้องพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการจัดการงานของคุณ:

  1. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
  2. ตัวเลือกการร่วมมือและการปรับแต่ง
  3. ความเข้ากันได้กับระบบธุรกิจที่คุณมีอยู่
  4. คุณสมบัติการติดตามความคืบหน้าและการรายงาน
  5. การเข้าถึงได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ
  6. มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น การเข้ารหัสข้อมูลและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
  7. ความสามารถในการขยายเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้และโครงการที่เพิ่มขึ้น
  8. การแจ้งเตือนและการเตือนความจำสำหรับการทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดและการปฏิบัติตามกำหนดเวลา
  9. เอกสารการฝึกอบรมที่ครอบคลุมและการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง

แน่นอนว่าไม่มีเครื่องมือใดที่มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ แต่ทางเลือกบางตัวสำหรับ MeisterTask นั้นใกล้เคียงมาก

เราได้รวบรวม 10 รายการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถพิจารณาได้—เราได้ตรวจสอบคุณสมบัติที่ดีที่สุด, คะแนน, และรายละเอียดราคาของพวกเขาแล้ว

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ MeisterTask ที่คุณต้องรู้

1. คลิกอัพ

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณได้อย่างง่ายดาย ClickUp คือตัวเลือกที่ใช่. ได้รับการไว้วางใจจากทีมทั่วโลกมากกว่า 800,000 ทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม ClickUp คือโซลูชันการจัดการงานที่หลากหลายและเต็มไปด้วยคุณสมบัติ.

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวภายใน ClickUp สร้างรายการตรวจสอบโดยการจัดกลุ่มรายการที่ต้องทำที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายงาน รายการตรวจสอบ และงานให้กับสมาชิกในทีม คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นภายในงานเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมดำเนินการได้อีกด้วย

มองเห็นงานของคุณผ่านตาราง, รายการ, กระดาน, และอื่น ๆ
เริ่มใช้ ClickUp
สร้างรายการตรวจสอบ, แม่แบบ และงานต่างๆ ด้วย ClickUp

ด้วยClickUp Tasksคุณมีความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ในการจัดโครงสร้างโครงการของคุณด้วยงานย่อยที่ปรับแต่งได้ คุณยังสามารถเลือกจาก ClickApps กว่า 35 รายการเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การจัดการงานของคุณให้เหมาะสม

ด้วยพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และถาดงาน คุณสามารถจัดการและกำหนดประเภทงานที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยการสร้างงานที่เกิดซ้ำและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งทำให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้น

คุณสมบัติงานที่เกิดขึ้นซ้ำของ ClickUp
ทำให้งานเป็นอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์งานที่เกิดซ้ำของ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะชอบวิธีการที่มีโครงสร้างพร้อมรายการ การแสดงภาพด้วยบอร์ด ภาพรวมที่กระชับด้วยกล่อง หรือมุมมองที่เน้นเวลาด้วยปฏิทิน ClickUp มีมุมมองมากกว่า15แบบสำหรับผู้จัดการโครงการ

คลิกอัพ
ใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ, เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, และคุณสมบัติการร่วมมือมากมายอย่างมีประสิทธิภาพ

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด! ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการงานเท่านั้น แต่ยังรวมการทำงาน เครื่องมือ และทีมของคุณไว้ในที่เดียวด้วยการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Slack, Gmail, Zoom, Outlook, Google Drive, HubSpot และอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MeisterTask นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์สำคัญบางประการของซอฟต์แวร์จัดการงานฟรีนี้:

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  1. จัดลำดับความสำคัญ, มองเห็นภาพ, และทำให้รายการที่สามารถดำเนินการได้เป็นเรื่องง่ายทั่วทั้งองค์กรของคุณสำหรับทุกโครงการด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
  2. ระบุและดำเนินการงานเร่งด่วนด้วย ระบบจัดลำดับความสำคัญของงานแบบใช้สีของ ClickUp คุณสามารถติดป้ายกำกับรายการที่ต้องดำเนินการว่าเร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ จากนั้นจึงทำงานเหล่านั้นให้เสร็จตามความจำเป็น
  3. ติดตามงานที่ต้องส่งมอบด้วย ClickUp Remindersและการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้รับการอัปเดตอย่างทันท่วงทีผ่านทางอีเมล เดสก์ท็อป หรือมือถือ และมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
  4. สรุปงานและสร้างรายการดำเนินการด้วยClickUp AI เครื่องมืออัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับหลายบทบาทและกรณีการใช้งาน
  5. จัดการไทม์ไลน์ ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบชั่วโมงการทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และทุกที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกในรายการของคุณและรับรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้เวลา
  6. จัดการงานและโครงการต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ ClickUp สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android

ข้อจำกัดของ ClickUp

  1. การทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดและตัวเลือกการปรับแต่งที่ ClickUp มีให้นั้นอาจต้องใช้เวลาสักระยะ
  2. ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าไม่จำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีใน ClickUp เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ClickUp อนุญาตให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเน้นฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน

คะแนน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ต้องการภาพรวมทั้งหมดของเครื่องมือจัดการงานของเราหรือไม่? ลองดูที่หน้าคุณสมบัติของ ClickUp

2. อาสนะ

อาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตาม วางแผน และจัดการงานของพวกเขาบนแพลตฟอร์มการจัดการงานบนเว็บและมือถือ

มุมมองต่าง ๆ ของ Asana เช่น ปฏิทินและรายการ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งและจัดสีงานให้สอดคล้องกันได้

ด้วยความยืดหยุ่นและการควบคุมของ Asana คุณสามารถเปลี่ยนโครงการที่อาจดูท่วมท้นให้กลายเป็นงานที่จัดการได้

Asana ยังช่วยให้คุณสร้างงานย่อยภายในงานหลักได้ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าและส่งเสริมนิสัยการทำงานเชิงรุกภายในทีมโครงการ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • สร้างและจัดการงานในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • เข้าถึงมุมมองหลายแบบสำหรับไทม์ไลน์ของโครงการ
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร เช่น ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการกล่าวถึง
  • ผสานรวมแอปของบุคคลที่สามหลายตัวภายใน Asana เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและรับประกันภาระงานที่สมดุลทั่วทั้งทีม

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • Asana มีฟีเจอร์ออฟไลน์ที่จำกัด ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรตลอดเวลา
  • คุณสมบัติขั้นสูงและความสามารถที่ต้องการการสมัครสมาชิกอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่มีงบประมาณจำกัดหรือทีมขนาดเล็ก

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • ผู้เริ่มต้น: $13. 49 ต่อเดือน ต่อสมาชิก
  • ขั้นสูง: $30. 49 ต่อเดือนต่อสมาชิก
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด
  • Enterprise+: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด

คะแนนอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,300 รายการ)

3. Todoist

Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoist เป็นโซลูชันการจัดการประสิทธิภาพที่เน้นการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการจัดการโครงการทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับบุคคลและทีม

Todoist ช่วยให้คุณสร้างโปรเจกต์และหมวดหมู่ย่อย พร้อมทั้งกำหนดสีให้แต่ละรายการได้ ฟีเจอร์หลักของแอปนี้ ได้แก่ การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และการเชื่อมต่อกับผู้ช่วยเสมือน เช่น Siri, Google Assistant และ Alexa

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ Todoist ให้สูงสุด คุณสามารถใช้การตั้งค่าต่างๆ เช่น การทำซ้ำงาน, แท็กความเร่งด่วน, และ Quickies สำหรับงานสั้นๆ Todoist เป็นเครื่องมือติดตามงานที่หลากหลาย มีคุณสมบัติการร่วมมือและการสื่อสารภายในทีมที่จำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • รักษาความเป็นระเบียบในทุกอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม เช่น ผู้ช่วยเสมือน มือถือ และเดสก์ท็อป
  • ผสานแอปและบริการยอดนิยม เช่น Google Calendar และ Dropbox
  • วิเคราะห์และแสดงผลภาพประสิทธิภาพการทำงานและอัตราการเสร็จสิ้นงาน

ข้อจำกัดของ Todoist

  • การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำให้การใช้งานแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $8 ต่อสมาชิก/เดือน

การให้คะแนนใน Todoist

  • G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,300+ รีวิว)

โบนัส: ลองดูทางเลือกอื่นของ Todoist เหล่านี้!

4. การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม
ผ่านการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมเพื่อให้สามารถวางแผน ติดตาม และส่งมอบงานได้อย่างง่ายดาย

การติดตามงานของมันเหนือกว่าคู่แข่งหลายราย เช่น Microsoft Projects และ Smartsheet นอกจากนี้ การอัปเดตและการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอของ Teamwork ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการโครงการ

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมากนัก การสนับสนุนก็เช่นกัน ตอบสนองรวดเร็ว เป็นมิตร และให้ความช่วยเหลืออย่างดี

อย่างไรก็ตาม ความสามารถของ Teamwork ในการนำเข้าไฟล์โครงการ (XML หรือรูปแบบที่คล้ายกัน) อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ทำงานร่วมกันข้ามทีมด้วยเครื่องมือสื่อสารในตัว เช่น แชทและกระทู้สนทนา
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการวางแผนโครงการที่ครอบคลุม เช่น แผนภูมิแกนต์และการเชื่อมโยงงาน

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • โซลูชันการจัดการโครงการอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับโครงการขนาดเล็ก
  • การเข้าถึงคุณสมบัติที่จำเป็นบางอย่างอาจต้องใช้แผนที่มีราคาสูงกว่า

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • การจัดส่ง: $13.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • เติบโต: $25.99/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (850+ รีวิว)

5. การไหล

GetFlow
ผ่านโฟลว์

Flow เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและงานที่นำเสนอขั้นตอนการทำงานแบบภาพที่เรียบง่ายสำหรับการวางแผนกระบวนการทำงานของทีม

Flow ช่วยให้คุณกำหนดเส้นตาย มอบหมายงาน และติดตามงาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบรายการ ปฏิทิน และบอร์ด และเครื่องมือนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง

มุมมองรายการงานแบบคัมบังโดดเด่น และการออกแบบที่เรียบง่ายพร้อมด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายของโซลูชันการจัดการโครงการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์เนื่องจากขาดการปรับแต่งสีและการจัดลำดับความสำคัญทางสายตาสำหรับโครงการต่างๆ เมื่อมีจำนวนการ์ดมากขึ้น โครงการอาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและยากต่อการจัดการได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Flow

  • ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานร่วมกัน พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นและการแนบไฟล์
  • ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนวันครบกำหนดเพื่อช่วยให้ทีมโครงการทำงานตามแผนและบรรลุกำหนดเวลาของโครงการ
  • ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น Slack และ Google Calendar
  • สลับไปมาระหว่างรูปแบบรายการและกระดานคัมบังสำหรับแต่ละโครงการ

ข้อจำกัดการไหล

  • คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรีอาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเครื่องมือสำหรับทีม
  • การทดลองใช้ฟรี 30 วัน ไม่รวมคุณสมบัติขั้นสูง
  • เฉพาะแผนระดับสูงสุดเท่านั้นที่มีการผสานการทำงานที่มีประโยชน์ เช่น Zapier

การกำหนดราคาแบบไหล

  • พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • บวก: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

อัตราการไหล

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

6. Wrike

Wrike
ผ่านทางWrike

แพลตฟอร์มยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งคือ Wrike ซึ่งให้บริการการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน พร้อมคุณสมบัติที่พร้อมรองรับองค์กรขนาดใหญ่สำหรับการวางแผนและดำเนินการงาน

ความเรียบง่ายของ Wrike ช่วยให้ทีมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กสามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน คุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การสร้างงาน โฟลเดอร์ และกล่องแชทภายในงาน ช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งเองช่วยให้มองเห็นงานที่ยังไม่เสร็จหรือล่าช้าได้ง่าย และลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ ฟีเจอร์คลังงานของเครื่องมือนี้ยังเป็นประโยชน์อีกด้วย: คุณสามารถดึงรายละเอียดของโครงการที่ผ่านมาและรวบรวมเอกสารของคุณไว้ในที่เดียวได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ดูโครงการพร้อมแผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกและอัตโนมัติ
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบไม่พร้อมกันผ่านการแชท การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายงาน
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีน้อย—คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เพื่อเข้าถึงและอัปเดตโปรเจ็กต์
  • เครื่องมือนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $24. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนน Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

อ่านบทความของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุด

7. นกกระจิบ

ลาร์คสูท
ผ่านทางลาร์ก

เครื่องมือนี้มอบความคุ้มค่าสูงสุดให้กับคุณ Lark รวมการจัดการงาน การส่งข้อความ และการสื่อสารผ่านวิดีโอไว้ในชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียว

Lark เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความสามารถสำหรับทีมทุกประเภทและทุกขนาด พร้อมด้วยฟีเจอร์การประชุม, อีเมล, ข้อความ, การจัดตารางเวลา, การแก้ไขข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย และอินเทอร์เฟซเดียวที่สะอาดซึ่งรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

แผนชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการประชุมทางวิดีโอไม่จำกัด, ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, และพื้นที่อีเมล, เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ.

ในฐานะผู้จัดการงาน Lark ก็โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากมาย: คุณสามารถจัดระเบียบ, ร่วมมือ, และดำเนินการงานได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม ด้วยทางเลือกแทน MeisterTask นี้ คุณสามารถแยกโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้

คุณสมบัติเด่นของ Lark

  • ร่วมมือในการจัดทำเอกสารและแผนโครงการด้วยฟีเจอร์เอกสารอัจฉริยะ เช่น ความคิดเห็นและการควบคุมเวอร์ชัน
  • ทำงานจากระยะไกลแต่ยังคงประสานงานกับทีมโครงการได้อย่างพร้อมกันผ่านความสามารถในการประชุมทางวิดีโอ
  • ทำให้การอัปเดตเป็นอัตโนมัติและตั้งค่าการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านรายการงาน

ข้อจำกัดของนกขมิ้น

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • ผู้ใช้ที่ต้องการการจัดการงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช้คุณสมบัติที่หลากหลายที่มีให้

การตั้งราคาแบบนกขมิ้น

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับลาร์ก

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

8. Trello

Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการบนเว็บที่ใช้กระดานภาพ, รายการ, บัตร และอื่น ๆ เพื่อทำให้การจัดการงานและโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใช้กระดานคัมบังในการบริหารโครงการ Trello เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย กระดานที่เข้าใจง่าย และการติดตามงานที่เรียบง่าย

คุณสมบัติหลักใน Trello ได้แก่ มุมมองที่ช่วยให้เห็นโครงการในรูปแบบไทม์ไลน์หรือบอร์ด,แม่แบบของ Trelloสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่รายการงานสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, และ Power-ups ซึ่งเป็นปลั๊กอินที่เชื่อมต่อ Trello กับเครื่องมืออื่นๆ

Trello
ผ่านทางTrello

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยปลั๊กอินและผสานการทำงานของ Trello กับแอปงานและทีมอื่นๆ เช่น Google, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย
  • รับการมองเห็นกระบวนการทำงานด้วยแผนชำระเงิน และใช้คอลเลกชันบอร์ดเพื่อจัดกลุ่มบอร์ดตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
  • เพิ่มหรือลบรายละเอียด ไฟล์แนบ และความคิดเห็น จากนั้นส่งการแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ใช้ Power-Ups ซึ่งเป็นการผสานรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปและเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่

ข้อจำกัดของ Trello

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่มีอยู่น้อยอาจกลายเป็นข้อจำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • การใช้เครื่องมือนี้สำหรับการจัดการงานจำเป็นต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม

ราคาของ Trello

  • แผนฟรี
  • มาตรฐาน: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: 12.5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $2100 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (23,000+ รีวิว)

9. Stackby

Stackby
ผ่านทางStackby

Stackby เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานชั้นนำที่รวมฐานข้อมูล, สเปรดชีต, และฟังก์ชันการติดตามงานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

แม้ว่า Stackby จะไม่ใช่เครื่องมือจัดการงานโดยเฉพาะ แต่ก็สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการโครงการ, CRM และการวางแผนเนื้อหา

การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ฐานข้อมูล ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่รวดเร็ว การอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และการสื่อสารระหว่างทีมที่ราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Google Sheets, Trello และ Airtable ซึ่งช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Stackby

  • ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการแก้ไข อัปเดต และแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • ผสานความคุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับความยืดหยุ่นของฐานข้อมูลเพื่อใช้งานเครื่องมือนี้
  • รองรับความต้องการของกระบวนการทำงานเฉพาะด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ (ตาราง, คันบัน, ปฏิทิน, เป็นต้น)

ข้อจำกัดของ Stackby

  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
  • แผนราคาไม่แข่งขันมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน

ราคาของ Stackby

  • แผน ฟรี
  • ส่วนตัว: 4 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
  • เศรษฐกิจ: 7.5 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $15/ที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนน Stackby

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)

10. OmniFocus

ออมนิโฟกัส
ผ่านทางOmniFocus

OmniFocus เป็นแอปพลิเคชันจัดการงานส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ macOS และ iOS

เครื่องมือนี้มีมุมมองและขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย คุณสามารถใช้โครงการได้ทั้งสามประเภท (โครงการแบบขนาน โครงการแบบลำดับ และโครงการแบบกระทำครั้งเดียว) และมุมมองเริ่มต้นหกแบบ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างมุมมองส่วนตัวได้เอง แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายาม

เครื่องมือนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและมีราคาสูงกว่าเครื่องมือส่วนใหญ่ในบทความนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้รายบุคคล

แอปนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Apple และสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ iOS ได้ทั้งหมด ขณะที่เวอร์ชันเว็บมีให้สำหรับผู้ใช้ Windows คุณสามารถเชื่อมต่อแอปอื่น ๆ ผ่าน Zapier เพื่อรวบรวมข้อมูลและตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus

  • ซิงค์งานของคุณโดยอัตโนมัติระหว่าง Mac, iPhone และ iPad
  • สร้างมุมมองหรือมุมมองที่กำหนดเองสำหรับงานตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
  • เพิ่มงานและไอเดียได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นแม้ในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุด
  • มุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะโดยกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกด้วยโหมดโฟกัส

ข้อจำกัดของ OmniFocus

  • แม้ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ Apple แต่ OmniFocus อาจไม่มีความหลากหลายมากนักสำหรับบุคคลที่ใช้ระบบปฏิบัติการหลายระบบร่วมกัน
  • เครื่องมือนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้แม้กระทั่งสำหรับทีมและธุรกิจขนาดเล็ก

ราคา OmniFocus

  • การสมัครสมาชิก: $9.99 ต่อเดือน
  • ใบอนุญาตมาตรฐาน v4: ชำระครั้งเดียว $74.99
  • ใบอนุญาต v4 Pro: $149.99 ชำระครั้งเดียว
  • OmniFocus สำหรับเว็บ: $4. 99 ต่อเดือน

OmniFocus ratings

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ClickUp: โซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรสำหรับคุณ

ในการบริหารโครงการ งานและความร่วมมือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินควบคู่กันไป ด้วยเหตุนี้ ClickUp จึงโดดเด่นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในฐานะทางเลือกแทน MeisterTask

ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายตั้งแต่การปรับแต่งมุมมองงานและการทำงานอัตโนมัติไปจนถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการงานที่มีความซับซ้อนทุกระดับ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับขนาดทำให้เหมาะสำหรับทั้งทีมขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาโซลูชันสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม หรือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ใช้ ClickUp เพื่อสร้างแนวทางที่สร้างสรรค์และทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย

สมัครใช้ ClickUpวันนี้!