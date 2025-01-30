10 อันดับซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุดสำหรับการร้องขอการซ่อมบำรุงในปี 2025

ธุรกิจดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนคุณค่า เมื่อคุณสร้างคุณค่าผ่านสินค้าหรือบริการ ลูกค้าของคุณจะชำระเงินเพื่อแลกกับคุณค่าดังกล่าว การแสดงออกถึงสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันคือใบสั่งงาน
ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอจากลูกค้าหรือภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือแก้ไข การดำเนินการตามคำขอใบสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้กระบวนการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์ใบสั่งงานช่วยให้คุณจัดการใบสั่งงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนด้วยตนเอง ซึ่งมักนำไปสู่ข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำซ้อน และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ—คุณจำเป็นต้องมีบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์คำสั่งงานที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณประมวลผลและติดตามคำสั่งงานที่เข้ามาและออกไปได้ ช่วยปรับปรุงการประสานงานของทีมและการจัดการสินทรัพย์
เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุด 10 อันดับประจำปี 2024 ไว้แล้ว รายการนี้ประกอบด้วยตัวเลือกหลากหลาย ตั้งแต่ฟังก์ชันขั้นสูงไปจนถึงการออกแบบที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการขององค์กรคุณ
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์คำสั่งงาน?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับใบสั่งงาน ควรพิจารณาคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านล่างนี้คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ต้องมีแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและกระบวนการทำงานที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
- การจัดการบำรุงรักษาแบบครบวงจร: มองหาความสามารถ เช่น การจัดตารางการบำรุงรักษาอัตโนมัติและการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ที่สนับสนุนการติดตามคำขอบำรุงรักษา การจัดตาราง และการดำเนินการอย่างละเอียด
- เครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์: ช่องทางการสื่อสาร เช่น การส่งข้อความภายในแอปและการแจ้งเตือนภายในซอฟต์แวร์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: คุณสมบัติที่เหมาะกับมือถือ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช และการออกแบบที่เหมาะกับมือถือ ช่วยให้สามารถเข้าถึงและอัปเดตได้จากระยะไกล
- การรายงานและการวิเคราะห์: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมการบำรุงรักษา เช่น การติดตามเวลาหยุดทำงานและการวิเคราะห์ต้นทุน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ความสามารถในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงานเฉพาะของคุณ เช่น การปรับกฎการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือการปรับแต่งแบบฟอร์มคำขอ
- ความสามารถในการขยายระบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การจัดการหลายสาขาและการปรับแต่งบทบาทผู้ใช้ขั้นสูง
- ความคุ้มค่า: พิจารณาโครงสร้างราคาเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับงบประมาณของคุณและมอบคุณค่าที่คุ้มค่า
10 ซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์สำหรับใบสั่งงานที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกไว้แล้ว การออกแบบของเครื่องมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและเสริมสร้างความร่วมมือในทีม เพื่อให้มั่นใจในการจัดการการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิผล
1. ClickUp
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยม มีทุกสิ่งที่องค์กรต้องการในการจัดการโครงการและช่วยให้ทีมบำรุงรักษาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ Form View ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคำขอคำสั่งงาน ด้วยมุมมองแบบ 360 องศาที่มอบให้ คุณสามารถจัดการคำสั่งงานและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย มันจับการตอบกลับและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมทันที
คุณสมบัติแบบฟอร์มช่วยสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการขอซ่อมบำรุง
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบประเภทข้อมูลได้ พวกเขาจะรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการเพื่อปรับปรุงคำสั่งซื้อ คำขอการบำรุงรักษา และคำขอบริการ
มุมมองแบบฟอร์มโดดเด่นด้วยฟังก์ชันการทำงานที่สามารถสร้างงานที่สามารถติดตามได้จากการตอบแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ซึ่งแปลงข้อมูลทั้งหมดจากคำขอคำสั่งงานให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
คุณสมบัติ การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาอย่างเชิงรุกในขณะที่จัดระเบียบการสื่อสารและข้อมูลทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
สำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์, ClickUp Form View มอบความยืดหยุ่นในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ตรรกะเงื่อนไข. แบบฟอร์มจะอัปเดตแบบไดนามิกตามคำตอบ, ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น.
หากคุณติดขัดกับฟีเจอร์แบบฟอร์มมุมมองหรือพบสิ่งใดที่ซับซ้อนแม่แบบฟอร์มคำขอทำงานของ ClickUp จะเป็น ประโยชน์อย่างมาก การใช้แม่แบบฟอร์มคำขอทำงานนี้จะช่วยให้คุณลดความจำเป็นในการส่งคำขอทางอีเมล จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
แม่แบบฟอร์มการสั่งซื้อเหล่านี้ช่วยให้คุณใช้แบบฟอร์มในการรับงานที่มีศักยภาพ รวบรวมข้อกำหนดก่อนอนุมัติงาน และติดตามงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
คุณสมบัติของ ClickUp
- ClickUp AI: ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างงาน เขียนอีเมล สรุปบันทึก และตั้งการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการโครงการของลูกค้า
- การจัดการโครงการแบบอไจล์: ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่เหมาะสมกับโครงการหลากหลายประเภท
- เอกสาร: ใช้ประโยชน์จากสไตล์ Google Docs ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างและจัดการเอกสารร่วมกัน
- มุมมองที่หลากหลาย: เข้าถึงวิธีการดูความคืบหน้าของโครงการมากกว่า 15 วิธี รวมถึงมุมมองรายการ, กล่อง, ปฏิทิน, กระดาน, แผนกาง, แผนผังความคิด, ปริมาณงาน, และมุมมองกิจกรรม
- ตัวเลือกแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: ใช้ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและแดชบอร์ดเพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย
- รายงานแบบเรียลไทม์: ใช้ความสามารถในการรายงานขั้นสูงพร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของโครงการและงานต่างๆ
- การร่วมมือ: มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น มุมมองแชท การแก้ไขเอกสาร และการผสานรวมอีเมล
- การติดตามเวลา: ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ยืดหยุ่น รวมถึงตัวเลือกสำหรับการบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการปรับเวลาที่ติดตาม
- แอปพลิเคชันมือถือ: จัดการงานและโครงการต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แผนฟรีให้บริการพื้นที่จัดเก็บจำกัด
- แผนประกันระดับพรีเมียมที่สูงกว่ามีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. มินเทนเมนท์เอ็กซ์
MaintainX เป็นซอฟต์แวร์ระบบงานซ่อมบำรุงและ CMMS บนเว็บที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารของทีมในงานซ่อมบำรุง
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต การจัดการสถานที่ และการบริการ
คุณสมบัติเด่นของ MaintainX
- สัมผัสประสบการณ์อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย
- จัดการทุกอย่างได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ
- สร้างและจัดการใบสั่งงานพร้อมแนบรูปภาพ
- รับ SOP ที่มีความยืดหยุ่นและปรับตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
- ใช้แชทในตัวเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีม
ข้อจำกัดของ MaintainX
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การผสานรวมเซ็นเซอร์ IoT มีให้บริการเฉพาะในแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น
- ปัญหาความเข้ากันได้กับระบบหรืออุปกรณ์เฉพาะ
ราคาของ MaintainX
- พื้นฐาน: ฟรี
- จำเป็น: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ MaintainX
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
3. บลูโฟลเดอร์
BlueFolder เป็นซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนามที่ครอบคลุมซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการตั้งค่าและการปรับแต่งที่ง่ายดาย
มันเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาการดำเนินงานผ่านการให้บริการด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ตั้งแต่การติดตามคำสั่งงานไปจนถึงการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BlueFolder
- ติดตามคำสั่งงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น รวมถึงการมอบหมายงานและบันทึก
- ซิงค์ ตารางการทำงานของทีมและการ จัดส่งงานผ่าน Outlook และ Google Calendar
- จัดการสินทรัพย์, ติดตามประวัติการให้บริการ, และแนบรูปภาพ
- รองรับงานหลายรายการต่อใบสั่งงาน
- ตั้งค่างานที่เกิดซ้ำสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ
- สร้างกระบวนการอนุมัติงานสำหรับลูกค้าบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ข้อจำกัดของ BlueFolder
- เส้นทางการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่หรือข้อกำหนดทางธุรกิจเฉพาะอาจแตกต่างกัน
ราคา BlueFolder
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $100/เดือน
- โปรพลัส: เริ่มต้นที่ $210/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $440/เดือน
BlueFolder คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 25+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. UpKeep
ซอฟต์แวร์ใบสั่งงานของ UpKeep มอบโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับการจัดการใบสั่งงานซ่อมบำรุง ช่วยจัดระเบียบตารางงานบำรุงรักษาและทำให้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเป็นเรื่องง่าย ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการคำสั่งงานได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนและอำนวยความสะดวกในการจัดการงานในทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UpKeep
- ปรับปรุงการสร้าง การประเมิน การจัดลำดับความสำคัญ และการวัดผลใบสั่งงานบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ
- มอบหมายและกรองใบสั่งงานตามเกณฑ์ เช่น ช่างเทคนิค สถานที่ และลำดับความสำคัญ
- ลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานเป็นอัตโนมัติ
- คุณสมบัติที่เหมาะกับมือถือสำหรับการจัดการคำสั่งงานขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ UpKeep
- เส้นทางการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่หรือความต้องการทางธุรกิจเฉพาะอาจต้องใช้การปรับแต่งหรือการบูรณาการเพิ่มเติม
ราคา UpKeep
- ไลท์: 20 ดอลลาร์/เดือน สำหรับการจัดการคำสั่งซื้อขั้นพื้นฐาน
- เริ่มต้น: $45/เดือน พร้อมบริการจัดการสินค้าคงคลัง
- มืออาชีพ: 75 ดอลลาร์ต่อเดือน พร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ธุรกิจ +: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ UpKeep
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
5. Fracttal
Fracttal One, ซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งงานของ Fracttal, เป็นโซลูชันสำหรับการวางแผน, การบันทึก, การติดตาม, และการเสร็จสิ้นงานบำรุงรักษาและคำสั่งงาน.
นี่คือโซลูชันที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก พร้อมใช้งานบนระบบปฏิบัติการหลักอย่าง Android และ iOS จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบที่ตอบสนองได้ดี ช่วยให้จัดการงานได้อย่างสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Fracttal
- สร้างแผนการบำรุงรักษาตามสถานที่เฉพาะ กำหนดงานและสินทรัพย์
- แปลงกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงานและคำสั่งงาน
- สนับสนุนการผสานรวมที่ปลอดภัยกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- เปิดใช้งานการเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อการดำเนินงานและการตัดสินใจจากอุปกรณ์ใดก็ได้
ข้อจำกัดของ Fracttal
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยโดยประมาณของมิเตอร์นั้นไม่เพียงพอ
- มันไม่มีฟังก์ชันหยุดชั่วคราวสำหรับงาน และไม่ให้เหตุผลเมื่อเกิดการหยุดชั่วคราว
การกำหนดราคาของ Fracttal
- ชุมชน: ฟรี
- เริ่มต้น: $229/เดือน ชำระรายปี หรือ $2,748/ปี
- แผนโปร: $539/เดือน ชำระรายปี หรือ $6,468/ปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Fracttal
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 850 รายการ)
6. Connecteam
Connecteam เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานและคำสั่งงานที่ช่วยให้การบริหารจัดการแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการจัดตารางงาน การสื่อสาร และการพัฒนาพนักงาน
Connecteam เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องมือที่มุ่งเน้นพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของทีม ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มช่วยให้การดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยพัฒนาบุคลากรของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- สร้างตารางเวลา ติดตามชั่วโมงการทำงาน และเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย
- สร้างแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบที่กำหนดเองสำหรับการจัดการงานแบบเรียลไทม์และรายงานภาคสนาม
- รับเครื่องมือหลากหลายสำหรับการเชื่อมต่อพนักงาน รวมถึงแชทในที่ทำงาน แบบสำรวจ และผู้จัดการกิจกรรม
- อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมงาน การฝึกอบรม และการยกย่องพนักงาน เพื่อรักษาขวัญกำลังใจของบุคลากร
ข้อจำกัดของ Connecteam
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องการแผนระดับสูงกว่า
- ควรประเมินความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่หรือข้อกำหนดทางธุรกิจเฉพาะ
ราคาของ Connecteam
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- ขั้นสูง: $49/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. เอฟเอ็มเอ็กซ์
ซอฟต์แวร์ใบสั่งงานซ่อมบำรุงของ FMX มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับช่างเทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน การจัดการสัญญา และการประสานงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานเสร็จสิ้นตรงเวลาและการสื่อสารภายในทีมมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการผสานรวมกับระบบซอฟต์แวร์หลายประเภท พร้อมทั้งให้บริการการผสานรวมแบบกำหนดเอง ทำให้ซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์คำสั่งงานที่คุ้มค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FMX
- สร้างและแก้ไขแบบฟอร์มคำขอเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น
- เข้าถึงผลิตภัณฑ์ FMX แบบสมบูรณ์บนอุปกรณ์มือถือ
- ปรับปรุงกระบวนการสั่งงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบจัดเส้นทางอัตโนมัติ
- จัดการและติดตามสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดบาร์โค้ดกับอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายด้วยการติดแท็ก QR code
- สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยใช้แดชบอร์ดรายงาน
ข้อจำกัดของ FMX
- อาจเกิดความล่าช้าเป็นครั้งคราวในช่องรายการแบบดรอปดาวน์
- การตรวจสอบไม่ได้สร้างใบสั่งงานโดยอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบที่ล้มเหลว
ราคาของ FMX
ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิว FMX
- G2: 4. 8/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
8. ManagerPlus
ซอฟต์แวร์ใบสั่งงาน ManagerPlus ช่วยให้กระบวนการจัดการระบบบำรุงรักษาแบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลาง เพื่อสร้าง มอบหมาย ติดตาม และจัดเก็บใบสั่งงาน
เป็นที่รู้จักสำหรับการรวมการเข้าถึงแบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา ผู้ปฏิบัติงาน และช่างเทคนิคสามารถดึงข้อมูลสำคัญจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้
ซอฟต์แวร์ยังมีคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลัง ติดตามชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับใบสั่งงาน และเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมการบำรุงรักษา
คุณสมบัติเด่นของ ManagerPlus
- วางแผนงานบำรุงรักษาที่สำคัญและเชิงป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวและติดตามต้นทุนของใบสั่งงาน
- รักษาความปลอดภัยและแบ่งปันความรู้ด้านการบำรุงรักษาด้วย แม่แบบใบสั่งงานที่ปรับแต่งได้
- ทำให้ระบบการจัดการคำสั่งซื้อของผู้จัดจำหน่ายง่ายขึ้นโดยการอัตโนมัติและรวมศูนย์กระบวนการ
- เพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านคลาวด์
ข้อจำกัดของ ManagerPlus
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานยาก
- ขาดความยืดหยุ่นในการสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะ
- ไม่มีรายงานเวลาหยุดทำงาน
ราคาของ ManagerPlus
- Lightning Plus: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
- ประสบการณ์แบบสายฟ้า: $125/เดือน ต่อผู้ใช้
ผู้จัดการพลัส ระดับคะแนนและบทวิจารณ์
- G2: 3. 4/5 (รีวิว 9+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Wrike
Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการในรูปแบบซอฟต์แวร์บริการ (SaaS) ที่ช่วยผู้ใช้ในการจัดการและติดตามโครงการ, กำหนดเวลา, ตารางการทำงาน, และกระบวนการทำงานต่าง ๆ
โดดเด่นด้วยแนวทางแนวตั้ง—เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อฟังก์ชันเฉพาะทาง มอบประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกว่าคู่แข่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากกว่า 400 รายการ
- ดูตัวเลือกมุมมองหลายแบบ เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
- ใช้ความสามารถในการรายงานขั้นสูงสำหรับแผน Enterprise และ Pinnacle
- ใช้กรอบเวลาที่ยืดหยุ่นในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- สำรวจความสามารถในการติดตามปัญหา
ข้อจำกัดของ Wrike
- คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
- มีราคาสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งของ Wrike
ราคาของ Wrike
- ฟรี: ผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 2GB
- ทีม: $9. 80/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับทีมขนาดเล็ก
- ธุรกิจ: $24.80/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับเครื่องมือขั้นสูง
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับความปลอดภัยขั้นสูงและความสามารถในการขยายระบบ
- Pinnacle: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3500+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
10. EZOfficeInventory
EZOfficeInventory เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ชั้นนำสำหรับการจัดการใบสั่งงาน สินทรัพย์ และการบำรุงรักษา เหมาะสำหรับบริษัททุกขนาด
มันมีคุณสมบัติเช่น การติดตามสินค้าข้ามสถานที่, การสแกนบาร์โค้ดผ่านมือถือ, การจัดการระดับสต็อกที่ได้รับการปรับปรุง, และการจัดการผู้ใช้และผู้ขายอย่างครอบคลุม. ระบบติดตาม GPS ของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบตำแหน่งของสินทรัพย์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EZOfficeInventory
- ติดตามใบอนุญาตทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- สัมผัสประสบการณ์การเข้าถึงแบบหลายผู้ใช้บนระบบคลาวด์
- ออกแบบและพิมพ์ป้ายสินทรัพย์ พร้อมบาร์โค้ด, QR โค้ด, และแท็ก RFID
ข้อจำกัดของ EZOfficeInventory
- การจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์สำคัญบางประการ
- แอปพลิเคชันมือถือที่มีข้อบกพร่อง
ราคาของ EZOfficeInventory
- จำเป็น: $35/เดือน
- ขั้นสูง: $45/เดือน
- พรีเมียม: $55/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ EZOfficeInventory
- G2: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1400+ รีวิว)
เส้นทางสู่การจัดการคำสั่งงานและการบำรุงรักษาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณได้เห็นซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุดของปี 2024 แล้ว และเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการคำขอซ่อมบำรุงของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด การสื่อสารที่ชัดเจน และการก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ โซลูชันที่นี่ก็เหมาะสมกับคุณอย่างลงตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสิ่งที่ไม่ได้แค่พอดี แต่ยังมอบสิ่งพิเศษเพิ่มเติมสมัครใช้ ClickUpและพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง! ?