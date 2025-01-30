บล็อก ClickUp

10 อันดับซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุดสำหรับการร้องขอการซ่อมบำรุงในปี 2025

30 มกราคม 2568

ธุรกิจดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนคุณค่า เมื่อคุณสร้างคุณค่าผ่านสินค้าหรือบริการ ลูกค้าของคุณจะชำระเงินเพื่อแลกกับคุณค่าดังกล่าว การแสดงออกถึงสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันคือใบสั่งงาน

ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอจากลูกค้าหรือภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือแก้ไข การดำเนินการตามคำขอใบสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้กระบวนการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

ซอฟต์แวร์ใบสั่งงานช่วยให้คุณจัดการใบสั่งงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนด้วยตนเอง ซึ่งมักนำไปสู่ข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำซ้อน และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ—คุณจำเป็นต้องมีบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

ซอฟต์แวร์คำสั่งงานที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณประมวลผลและติดตามคำสั่งงานที่เข้ามาและออกไปได้ ช่วยปรับปรุงการประสานงานของทีมและการจัดการสินทรัพย์

เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุด 10 อันดับประจำปี 2024 ไว้แล้ว รายการนี้ประกอบด้วยตัวเลือกหลากหลาย ตั้งแต่ฟังก์ชันขั้นสูงไปจนถึงการออกแบบที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการขององค์กรคุณ

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์คำสั่งงาน?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับใบสั่งงาน ควรพิจารณาคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านล่างนี้คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ต้องมีแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและกระบวนการทำงานที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
  • การจัดการบำรุงรักษาแบบครบวงจร: มองหาความสามารถ เช่น การจัดตารางการบำรุงรักษาอัตโนมัติและการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ที่สนับสนุนการติดตามคำขอบำรุงรักษา การจัดตาราง และการดำเนินการอย่างละเอียด
  • เครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์: ช่องทางการสื่อสาร เช่น การส่งข้อความภายในแอปและการแจ้งเตือนภายในซอฟต์แวร์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: คุณสมบัติที่เหมาะกับมือถือ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช และการออกแบบที่เหมาะกับมือถือ ช่วยให้สามารถเข้าถึงและอัปเดตได้จากระยะไกล
  • การรายงานและการวิเคราะห์: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมการบำรุงรักษา เช่น การติดตามเวลาหยุดทำงานและการวิเคราะห์ต้นทุน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ความสามารถในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงานเฉพาะของคุณ เช่น การปรับกฎการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือการปรับแต่งแบบฟอร์มคำขอ
  • ความสามารถในการขยายระบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การจัดการหลายสาขาและการปรับแต่งบทบาทผู้ใช้ขั้นสูง
  • ความคุ้มค่า: พิจารณาโครงสร้างราคาเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับงบประมาณของคุณและมอบคุณค่าที่คุ้มค่า

10 ซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์สำหรับใบสั่งงานที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกไว้แล้ว การออกแบบของเครื่องมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและเสริมสร้างความร่วมมือในทีม เพื่อให้มั่นใจในการจัดการการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิผล

1. ClickUp

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยม มีทุกสิ่งที่องค์กรต้องการในการจัดการโครงการและช่วยให้ทีมบำรุงรักษาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

คุณสมบัติ Form View ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคำขอคำสั่งงาน ด้วยมุมมองแบบ 360 องศาที่มอบให้ คุณสามารถจัดการคำสั่งงานและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย มันจับการตอบกลับและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมทันที

ClickUp 3.0 มุมมองแบบฟอร์ม เมนูที่เรียบง่าย ขยายแล้ว
สร้างแบบฟอร์มเชิงลึกภายใน ClickUp 3.0 ด้วยความสามารถในการลากและวางเพื่อแทรกฟิลด์และเพิ่มตรรกะเงื่อนไขเพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่ดีขึ้น

คุณสมบัติแบบฟอร์มช่วยสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการขอซ่อมบำรุง

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบประเภทข้อมูลได้ พวกเขาจะรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการเพื่อปรับปรุงคำสั่งซื้อ คำขอการบำรุงรักษา และคำขอบริการ

มุมมองแบบฟอร์มโดดเด่นด้วยฟังก์ชันการทำงานที่สามารถสร้างงานที่สามารถติดตามได้จากการตอบแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ซึ่งแปลงข้อมูลทั้งหมดจากคำขอคำสั่งงานให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติ การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาอย่างเชิงรุกในขณะที่จัดระเบียบการสื่อสารและข้อมูลทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของงานคุณด้วย ClickUp

สำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์, ClickUp Form View มอบความยืดหยุ่นในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ตรรกะเงื่อนไข. แบบฟอร์มจะอัปเดตแบบไดนามิกตามคำตอบ, ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น.

หากคุณติดขัดกับฟีเจอร์แบบฟอร์มมุมมองหรือพบสิ่งใดที่ซับซ้อนแม่แบบฟอร์มคำขอทำงานของ ClickUp จะเป็น ประโยชน์อย่างมาก การใช้แม่แบบฟอร์มคำขอทำงานนี้จะช่วยให้คุณลดความจำเป็นในการส่งคำขอทางอีเมล จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์มความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์มความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

แม่แบบฟอร์มการสั่งซื้อเหล่านี้ช่วยให้คุณใช้แบบฟอร์มในการรับงานที่มีศักยภาพ รวบรวมข้อกำหนดก่อนอนุมัติงาน และติดตามงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

คุณสมบัติของ ClickUp

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ClickUp AI: ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างงาน เขียนอีเมล สรุปบันทึก และตั้งการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการโครงการของลูกค้า
  • การจัดการโครงการแบบอไจล์: ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่เหมาะสมกับโครงการหลากหลายประเภท
  • เอกสาร: ใช้ประโยชน์จากสไตล์ Google Docs ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างและจัดการเอกสารร่วมกัน
  • มุมมองที่หลากหลาย: เข้าถึงวิธีการดูความคืบหน้าของโครงการมากกว่า 15 วิธี รวมถึงมุมมองรายการ, กล่อง, ปฏิทิน, กระดาน, แผนกาง, แผนผังความคิด, ปริมาณงาน, และมุมมองกิจกรรม
  • ตัวเลือกแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: ใช้ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและแดชบอร์ดเพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย
  • รายงานแบบเรียลไทม์: ใช้ความสามารถในการรายงานขั้นสูงพร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของโครงการและงานต่างๆ
  • การร่วมมือ: มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น มุมมองแชท การแก้ไขเอกสาร และการผสานรวมอีเมล
  • การติดตามเวลา: ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ยืดหยุ่น รวมถึงตัวเลือกสำหรับการบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการปรับเวลาที่ติดตาม
  • แอปพลิเคชันมือถือ: จัดการงานและโครงการต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แผนฟรีให้บริการพื้นที่จัดเก็บจำกัด
  • แผนประกันระดับพรีเมียมที่สูงกว่ามีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. มินเทนเมนท์เอ็กซ์

MaintainX
ผ่านทางMaintainX

MaintainX เป็นซอฟต์แวร์ระบบงานซ่อมบำรุงและ CMMS บนเว็บที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารของทีมในงานซ่อมบำรุง

สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต การจัดการสถานที่ และการบริการ

คุณสมบัติเด่นของ MaintainX

  • สัมผัสประสบการณ์อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย
  • จัดการทุกอย่างได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ
  • สร้างและจัดการใบสั่งงานพร้อมแนบรูปภาพ
  • รับ SOP ที่มีความยืดหยุ่นและปรับตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
  • ใช้แชทในตัวเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีม

ข้อจำกัดของ MaintainX

  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การผสานรวมเซ็นเซอร์ IoT มีให้บริการเฉพาะในแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น
  • ปัญหาความเข้ากันได้กับระบบหรืออุปกรณ์เฉพาะ

ราคาของ MaintainX

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • จำเป็น: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ MaintainX

  • G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

3. บลูโฟลเดอร์

บลูโฟลเดอร์
ผ่านทางBluefolder

BlueFolder เป็นซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนามที่ครอบคลุมซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการตั้งค่าและการปรับแต่งที่ง่ายดาย

มันเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาการดำเนินงานผ่านการให้บริการด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ตั้งแต่การติดตามคำสั่งงานไปจนถึงการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BlueFolder

  • ติดตามคำสั่งงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น รวมถึงการมอบหมายงานและบันทึก
  • ซิงค์ ตารางการทำงานของทีมและการ จัดส่งงานผ่าน Outlook และ Google Calendar
  • จัดการสินทรัพย์, ติดตามประวัติการให้บริการ, และแนบรูปภาพ
  • รองรับงานหลายรายการต่อใบสั่งงาน
  • ตั้งค่างานที่เกิดซ้ำสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ
  • สร้างกระบวนการอนุมัติงานสำหรับลูกค้าบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ข้อจำกัดของ BlueFolder

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่หรือข้อกำหนดทางธุรกิจเฉพาะอาจแตกต่างกัน

ราคา BlueFolder

  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $100/เดือน
  • โปรพลัส: เริ่มต้นที่ $210/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $440/เดือน

BlueFolder คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 25+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

4. UpKeep

ผ่าน แดชบอร์ดการดูแลรักษา

ซอฟต์แวร์ใบสั่งงานของ UpKeep มอบโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับการจัดการใบสั่งงานซ่อมบำรุง ช่วยจัดระเบียบตารางงานบำรุงรักษาและทำให้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเป็นเรื่องง่าย ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการคำสั่งงานได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนและอำนวยความสะดวกในการจัดการงานในทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UpKeep

  • ปรับปรุงการสร้าง การประเมิน การจัดลำดับความสำคัญ และการวัดผลใบสั่งงานบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ
  • มอบหมายและกรองใบสั่งงานตามเกณฑ์ เช่น ช่างเทคนิค สถานที่ และลำดับความสำคัญ
  • ลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานเป็นอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติที่เหมาะกับมือถือสำหรับการจัดการคำสั่งงานขณะเดินทาง

ข้อจำกัดของ UpKeep

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่หรือความต้องการทางธุรกิจเฉพาะอาจต้องใช้การปรับแต่งหรือการบูรณาการเพิ่มเติม

ราคา UpKeep

  • ไลท์: 20 ดอลลาร์/เดือน สำหรับการจัดการคำสั่งซื้อขั้นพื้นฐาน
  • เริ่มต้น: $45/เดือน พร้อมบริการจัดการสินค้าคงคลัง
  • มืออาชีพ: 75 ดอลลาร์ต่อเดือน พร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • ธุรกิจ +: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ UpKeep

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)

5. Fracttal

แฟร็กทัล
ผ่านทางFracttal

Fracttal One, ซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งงานของ Fracttal, เป็นโซลูชันสำหรับการวางแผน, การบันทึก, การติดตาม, และการเสร็จสิ้นงานบำรุงรักษาและคำสั่งงาน.

นี่คือโซลูชันที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก พร้อมใช้งานบนระบบปฏิบัติการหลักอย่าง Android และ iOS จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบที่ตอบสนองได้ดี ช่วยให้จัดการงานได้อย่างสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสูงสุด

คุณสมบัติเด่นของ Fracttal

  • สร้างแผนการบำรุงรักษาตามสถานที่เฉพาะ กำหนดงานและสินทรัพย์
  • แปลงกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงานและคำสั่งงาน
  • สนับสนุนการผสานรวมที่ปลอดภัยกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ
  • เปิดใช้งานการเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อการดำเนินงานและการตัดสินใจจากอุปกรณ์ใดก็ได้

ข้อจำกัดของ Fracttal

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยโดยประมาณของมิเตอร์นั้นไม่เพียงพอ
  • มันไม่มีฟังก์ชันหยุดชั่วคราวสำหรับงาน และไม่ให้เหตุผลเมื่อเกิดการหยุดชั่วคราว

การกำหนดราคาของ Fracttal

  • ชุมชน: ฟรี
  • เริ่มต้น: $229/เดือน ชำระรายปี หรือ $2,748/ปี
  • แผนโปร: $539/เดือน ชำระรายปี หรือ $6,468/ปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Fracttal

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 850 รายการ)

6. Connecteam

คอนเน็กทีม
ผ่านทางConnecteam

Connecteam เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานและคำสั่งงานที่ช่วยให้การบริหารจัดการแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการจัดตารางงาน การสื่อสาร และการพัฒนาพนักงาน

Connecteam เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องมือที่มุ่งเน้นพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของทีม ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มช่วยให้การดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยพัฒนาบุคลากรของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • สร้างตารางเวลา ติดตามชั่วโมงการทำงาน และเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบที่กำหนดเองสำหรับการจัดการงานแบบเรียลไทม์และรายงานภาคสนาม
  • รับเครื่องมือหลากหลายสำหรับการเชื่อมต่อพนักงาน รวมถึงแชทในที่ทำงาน แบบสำรวจ และผู้จัดการกิจกรรม
  • อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมงาน การฝึกอบรม และการยกย่องพนักงาน เพื่อรักษาขวัญกำลังใจของบุคลากร

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องการแผนระดับสูงกว่า
  • ควรประเมินความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่หรือข้อกำหนดทางธุรกิจเฉพาะ

ราคาของ Connecteam

  • แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
  • พื้นฐาน: $29/เดือน
  • ขั้นสูง: $49/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน

Connecteam คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

7. เอฟเอ็มเอ็กซ์

GoFMX-แดชบอร์ด
ผ่านทางFMX

ซอฟต์แวร์ใบสั่งงานซ่อมบำรุงของ FMX มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับช่างเทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน การจัดการสัญญา และการประสานงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานเสร็จสิ้นตรงเวลาและการสื่อสารภายในทีมมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการผสานรวมกับระบบซอฟต์แวร์หลายประเภท พร้อมทั้งให้บริการการผสานรวมแบบกำหนดเอง ทำให้ซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์คำสั่งงานที่คุ้มค่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FMX

  • สร้างและแก้ไขแบบฟอร์มคำขอเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น
  • เข้าถึงผลิตภัณฑ์ FMX แบบสมบูรณ์บนอุปกรณ์มือถือ
  • ปรับปรุงกระบวนการสั่งงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบจัดเส้นทางอัตโนมัติ
  • จัดการและติดตามสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดบาร์โค้ดกับอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายด้วยการติดแท็ก QR code
  • สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยใช้แดชบอร์ดรายงาน

ข้อจำกัดของ FMX

  • อาจเกิดความล่าช้าเป็นครั้งคราวในช่องรายการแบบดรอปดาวน์
  • การตรวจสอบไม่ได้สร้างใบสั่งงานโดยอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบที่ล้มเหลว

ราคาของ FMX

ราคาตามความต้องการ

เรตติ้งและรีวิว FMX

  • G2: 4. 8/5 (4+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

8. ManagerPlus

ผู้จัดการพลัส
ผ่านทางManagerPlus

ซอฟต์แวร์ใบสั่งงาน ManagerPlus ช่วยให้กระบวนการจัดการระบบบำรุงรักษาแบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลาง เพื่อสร้าง มอบหมาย ติดตาม และจัดเก็บใบสั่งงาน

เป็นที่รู้จักสำหรับการรวมการเข้าถึงแบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา ผู้ปฏิบัติงาน และช่างเทคนิคสามารถดึงข้อมูลสำคัญจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้

ซอฟต์แวร์ยังมีคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลัง ติดตามชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับใบสั่งงาน และเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมการบำรุงรักษา

คุณสมบัติเด่นของ ManagerPlus

  • วางแผนงานบำรุงรักษาที่สำคัญและเชิงป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวและติดตามต้นทุนของใบสั่งงาน
  • รักษาความปลอดภัยและแบ่งปันความรู้ด้านการบำรุงรักษาด้วย แม่แบบใบสั่งงานที่ปรับแต่งได้
  • ทำให้ระบบการจัดการคำสั่งซื้อของผู้จัดจำหน่ายง่ายขึ้นโดยการอัตโนมัติและรวมศูนย์กระบวนการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านคลาวด์

ข้อจำกัดของ ManagerPlus

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานยาก
  • ขาดความยืดหยุ่นในการสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะ
  • ไม่มีรายงานเวลาหยุดทำงาน

ราคาของ ManagerPlus

  • Lightning Plus: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ประสบการณ์แบบสายฟ้า: $125/เดือน ต่อผู้ใช้

ผู้จัดการพลัส ระดับคะแนนและบทวิจารณ์

  • G2: 3. 4/5 (รีวิว 9+ รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. Wrike

Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการในรูปแบบซอฟต์แวร์บริการ (SaaS) ที่ช่วยผู้ใช้ในการจัดการและติดตามโครงการ, กำหนดเวลา, ตารางการทำงาน, และกระบวนการทำงานต่าง ๆ

โดดเด่นด้วยแนวทางแนวตั้ง—เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อฟังก์ชันเฉพาะทาง มอบประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกว่าคู่แข่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากกว่า 400 รายการ
  • ดูตัวเลือกมุมมองหลายแบบ เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
  • ใช้ความสามารถในการรายงานขั้นสูงสำหรับแผน Enterprise และ Pinnacle
  • ใช้กรอบเวลาที่ยืดหยุ่นในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • สำรวจความสามารถในการติดตามปัญหา

ข้อจำกัดของ Wrike

  • คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
  • มีราคาสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งของ Wrike

ราคาของ Wrike

  • ฟรี: ผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 2GB
  • ทีม: $9. 80/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ธุรกิจ: $24.80/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับเครื่องมือขั้นสูง
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับความปลอดภัยขั้นสูงและความสามารถในการขยายระบบ
  • Pinnacle: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3500+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

10. EZOfficeInventory

EZOfficeInventory
ผ่านทางEZOfficeInventory

EZOfficeInventory เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ชั้นนำสำหรับการจัดการใบสั่งงาน สินทรัพย์ และการบำรุงรักษา เหมาะสำหรับบริษัททุกขนาด

มันมีคุณสมบัติเช่น การติดตามสินค้าข้ามสถานที่, การสแกนบาร์โค้ดผ่านมือถือ, การจัดการระดับสต็อกที่ได้รับการปรับปรุง, และการจัดการผู้ใช้และผู้ขายอย่างครอบคลุม. ระบบติดตาม GPS ของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบตำแหน่งของสินทรัพย์.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EZOfficeInventory

  • ติดตามใบอนุญาตทั้งหมดของคุณในที่เดียว
  • สัมผัสประสบการณ์การเข้าถึงแบบหลายผู้ใช้บนระบบคลาวด์
  • ออกแบบและพิมพ์ป้ายสินทรัพย์ พร้อมบาร์โค้ด, QR โค้ด, และแท็ก RFID

ข้อจำกัดของ EZOfficeInventory

  • การจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์สำคัญบางประการ
  • แอปพลิเคชันมือถือที่มีข้อบกพร่อง

ราคาของ EZOfficeInventory

  • จำเป็น: $35/เดือน
  • ขั้นสูง: $45/เดือน
  • พรีเมียม: $55/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ EZOfficeInventory

  • G2: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1400+ รีวิว)

เส้นทางสู่การจัดการคำสั่งงานและการบำรุงรักษาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คุณได้เห็นซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุดของปี 2024 แล้ว และเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการคำขอซ่อมบำรุงของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด การสื่อสารที่ชัดเจน และการก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ

ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ โซลูชันที่นี่ก็เหมาะสมกับคุณอย่างลงตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสิ่งที่ไม่ได้แค่พอดี แต่ยังมอบสิ่งพิเศษเพิ่มเติมสมัครใช้ ClickUpและพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง! ?