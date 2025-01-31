10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบฟอร์มเพื่อการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น

ไม่ว่าคุณต้องการจะได้รับความคิดเห็นจากพนักงานของคุณหรือสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับสินค้าของคุณ ก็มีมาตรฐานทองคำสำหรับการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้—แบบฟอร์ม ?
แม้ว่าแบบฟอร์มจะมีคุณค่ามากเพียงใด การสร้างแบบฟอร์มก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมา โชคดีที่ยุคของการพึ่งพาการป้อนข้อมูลด้วยตนเองโดยการสร้างแบบฟอร์มใน Excelหรือแม้แต่แบบฟอร์มกระดาษได้ผ่านพ้นไปแล้ว—ตอนนี้คุณมีซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มที่จะทำงานแทนคุณ
เครื่องมือที่สะดวกเหล่านี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลจำนวนมากและเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างและมีคุณค่า ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเข้าใจมุมมองของลูกค้าหรือพนักงานของคุณได้
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ สุดยอดเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับอัตโนมัติแบบฟอร์ม พูดคุยถึงคุณสมบัติต่างๆ และช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบฟอร์ม?
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบฟอร์มควรทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้ยากขึ้น ดังนั้น หากคุณต้องการเครื่องมือที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณสบายใจขึ้น คุณควรค้นหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ควรให้คุณสร้างแบบฟอร์มได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ควรมีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งแบบฟอร์มได้ภายในไม่กี่คลิก
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย: แพลตฟอร์มควรมีแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
- มุมมองหลายแบบ: ควรให้คุณสามารถดูข้อมูลจากมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อทำความเข้าใจได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ปฏิทินสามารถช่วยให้คุณเห็นข้อมูลตามลำดับเวลา ในขณะที่บอร์ดสามารถจัดกลุ่มข้อมูลที่รวบรวมไว้ตามสถานะ ความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ หรือหมวดหมู่ที่เลือกไว้
- ความยืดหยุ่น: แพลตฟอร์มควรให้คุณซ่อนหรือเพิ่มหมวดหมู่ในแบบฟอร์มของคุณได้ ขึ้นอยู่กับการตอบกลับของแบบฟอร์ม เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น
- การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: ควรมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ในรูปแบบเรียลไทม์ และสรุปผลที่เกี่ยวข้องได้
10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบฟอร์มที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้คัดกรองเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติหลายสิบตัวและคัดเลือก 10 อันดับแรกที่สมดุลอย่างลงตัวระหว่างฟังก์ชันการทำงาน ความง่ายในการใช้งาน และการปรับแต่ง สำรวจสิ่งที่แต่ละตัวมีให้และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลของคุณด้วยซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติที่เหมาะสม! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มที่ยากจะหาใครเทียบได้มุมมองแบบฟอร์มของมันทำให้การสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจง่ายกว่าที่เคย—เพียงแค่ลากและวางฟิลด์ที่ต้องการเพื่อสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลที่ปรับแต่งได้เอง ไม่แน่ใจว่าจะใส่อะไรในแบบฟอร์มอัตโนมัติของคุณ? ใช้ClickUp AI เพื่อสร้างไอเดียและเขียนเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและเกี่ยวข้องได้ทันที
ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม ClickUp สามารถปรับคำถามในแบบสำรวจของคุณตามคำตอบของผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นงานและส่งต่อโดยอัตโนมัติ ไปยังทีมที่เหมาะสมได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เสนอฟีเจอร์ใหม่ ฟีเจอร์Automations ของ ClickUpจะส่งต่อข้อเสนอไปยังทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และพวกเขาจะเห็นคำตอบที่เกี่ยวข้องในมุมมองงาน
แม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกในการสร้างแบบฟอร์มของคุณเองตั้งแต่ต้นเสมอ แต่เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และสร้างไว้ล่วงหน้าจากคลังเทมเพลต ClickUpสำหรับการใช้งานเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นหรือการออกคำขอสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองแบบฟอร์มเฉพาะ พร้อมด้วยมุมมองอื่น ๆ อีกกว่า 15 แบบ
- ตรรกะเงื่อนไขสำหรับแบบฟอร์มที่ซับซ้อนและมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น
- ตัวเลือกการอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง
- มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบ เพื่อช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว
- เอกสาร ClickUp ที่ทำงานร่วมกัน
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนคุณสมบัติที่ทรงพลังอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- มุมมองทั้งหมดยังไม่มีให้บริการในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ไทป์ฟอร์ม
กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เน้นการสร้างแบบฟอร์มโดยเฉพาะอยู่หรือเปล่า? ลองพิมพ์แบบฟอร์มถัดไปของคุณด้วย Typeform ดูสิ!
เหตุผลหลักที่ทำให้ Typeform ได้รับความนิยมอย่างมากคือ อินเทอร์เฟซแบบหนึ่งสไลด์ต่อครั้ง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกำลังมีส่วนร่วมในการสนทนาแทนที่จะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ แบบฟอร์มที่คุณสร้างใน Typeform นั้น มีความยืดหยุ่น—สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ตามคำตอบของผู้ใช้
คุณยังสามารถพึ่งพา ความสามารถของ AI ของ Typeform ได้เมื่อสร้างแบบฟอร์มของคุณ นอกจากจะช่วยปรับภาษาของคุณให้เรียบร้อยแล้ว AI ยังสามารถร่างคำถามโดยอัตโนมัติตามเจตนาของคุณได้อีกด้วย
ด้วย เทมเพลตมากกว่า 3,000 แบบ สำหรับแบบทดสอบความรู้ แบบสำรวจความคิดเห็น คำแนะนำผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสำรวจความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วในพริบตาเดียว ?
Typeform ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Slack, Airtable, Zoho และ Pipedrive ให้คุณเข้าใจข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแบบหล่อก่อสร้าง
- ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การเชื่อมต่อมากกว่า 120 รายการ
- อินเทอร์เฟซแบบสไลด์ต่อสไลด์
- 3,000+ แม่แบบ
ข้อจำกัดของ Typeform
- โครงสร้างราคาที่สูงขึ้น ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Typeform
- พื้นฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $50/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- ธุรกิจ: $83/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
3. SurveySparrow
การสร้างแบบสำรวจที่มีประสิทธิภาพและสวยงามอาจเป็นเรื่องยากหากคุณไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม โชคดีที่ด้วย SurveySparrow ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ดึงดูดสายตาและถามคำถามที่ถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง คุณจะดีใจที่ทราบว่าคุณสามารถสร้าง แบบสำรวจอัจฉริยะ ที่มีฟังก์ชันการแสดงผลและข้ามคำถามตามเงื่อนไข—แบบสำรวจจะจับการตอบของผู้ใช้เพื่อแสดงคำถามที่เหมาะสมหรือข้ามไปยังส่วนที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น หากคุณถามผู้ตอบแบบสอบถามว่าพวกเขาชอบแมวหรือสุนัข และพวกเขาเลือกแมว คุณคงไม่อยากถามพวกเขาเกี่ยวกับสายพันธุ์สุนัขที่พวกเขาชื่นชอบ ?
SurveySparrow ยังมี แดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร ที่สะดวกสบาย ซึ่งคุณสามารถดึงข้อมูลจากการสำรวจของคุณ ติดตาม KPI สร้างรายงาน และระบุแนวโน้มได้ เชิญทีมของคุณเข้าร่วมแดชบอร์ด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และสร้างกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
ด้วย ธีมและการผสานรวมหลายร้อยแบบ กับแอปและแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Zapier, Slack และ Salesforce, SurveySparrow มอบความสามารถในการปรับแต่งสูงสุดและช่วยให้คุณรวมศูนย์การทำงานของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
- แบบสำรวจอัจฉริยะ
- แดชบอร์ดผู้บริหาร
- เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน
- การผสานรวมและธีมหลายร้อยรายการ
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- รูปแบบการกำหนดราคาอาจสูงเกินไปสำหรับสตาร์ทอัพและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
- ขาดตัวเลือกการออกแบบที่ครอบคลุม
ราคาของ SurveySparrow
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
4. โจตฟอร์ม
จดบันทึกแบบฟอร์มของคุณด้วยJotform เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับการสร้างแบบฟอร์มทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใบสั่งซื้อสินค้า การลงทะเบียนลูกค้าใหม่ การจองโรงแรมหรือแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้ ✍️
การสร้างแบบฟอร์มใน Jotform นั้นง่ายและสะดวกด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มของพวกเขา หากคุณเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบพื้นฐานทางด้านซ้ายของหน้าจอได้ก่อน จากนั้นใช้ เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง เพื่อย้ายองค์ประกอบเหล่านั้นไปยังแบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถใช้ทางลัดด้วยหนึ่งใน เทมเพลตของ Jotform ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 10,000 แบบ
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปและแพลตฟอร์มมากกว่า 150 รายการ ช่วยให้คุณส่งข้อมูลแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จโดยอัตโนมัติ
หากคุณกำลังขายสินค้าหรือบริการ คุณจะยินดีที่ทราบว่าคุณสามารถ รับชำระเงินได้โดยตรงผ่านแบบฟอร์มของคุณ
ความสวยงามของแบบฟอร์มออนไลน์อยู่ที่การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายดาย และ Jotform ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วย เครื่องมือสร้างรายงาน ของพวกเขา เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นรายงานมืออาชีพ แบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานของคุณ หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ทุกคนได้เห็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง
- การเชื่อมต่อมากกว่า 150 รายการ
- 10,000+ แบบฟอร์มสำเร็จรูป
- ผู้สร้างรายงานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม
ข้อจำกัดของ Jotform
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว
- การฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์อาจทำให้ง่ายขึ้น
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี (สูงสุดห้าแบบฟอร์ม)
- บรอนซ์: $34/เดือน (สูงสุด 25 แบบฟอร์ม)
- เงิน: $39/เดือน (สูงสุด 50 แบบฟอร์ม)
- โกลด์: $99/เดือน (สูงสุด 100 แบบฟอร์ม)
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
5. Zoho Forms
การสร้างแบบฟอร์มที่แข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหากคุณใช้แพลตฟอร์มเช่น Zoho Forms
ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกจาก 30+ ประเภทฟิลด์ (ชื่อ, แบบดรอปดาวน์, การชำระเงิน, ส่วน, ฯลฯ) และใช้ อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง เพื่อสร้างแบบฟอร์ม ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อข้ามขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและรักษาความสนใจของผู้ใช้
การสร้างแบบฟอร์มดิจิทัลอาจใช้เวลานาน Zoho Forms จึงให้คุณ บันทึกความคืบหน้า และกลับมาทำงานต่อจากจุดเดิมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ โดยไม่สูญเสียข้อมูลแม้แต่รายการเดียว
แพลตฟอร์มนี้มี เทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 40 แบบเพื่อช่วยประหยัดเวลาของคุณ คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของธุรกิจ
Zoho Forms มี ตัวเลือกการวิเคราะห์ที่น่าประทับใจ—ดูข้อมูลที่รวบรวมในมุมมองตาราง สร้างและส่งออกรายงาน รวมคำตอบจากหลายแบบฟอร์ม และติดตามเป้าหมาย
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายการส่งแบบฟอร์มให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ ส่งข้อมูลแบบฟอร์มไปยังแอปที่เลือก และส่งอีเมลเมื่อการส่งแบบฟอร์มตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณจะชื่นชอบ ได้แก่ การฝังแบบฟอร์มบนหน้าเว็บ, การปรับแต่งขั้นสูง, และระบบชำระเงิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms
- 30+ ประเภทฟิลด์ฟอร์ม
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ตัวเลือกการอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Zoho Forms
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
- ตัวเลือกการผสานรวมอาจได้รับประโยชน์จากการอัปเกรด
ราคาของ Zoho Forms
- พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $25/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $50/เดือน สำหรับผู้ใช้ 25 คน
- พรีเมียม: $90/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
6. FormAssembly
FormAssembly ผสานความง่ายในการใช้งานเข้ากับตัวเลือกการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ตัวสร้างแบบฟอร์มของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเลือกจาก หลายประเภทของฟิลด์ (เช่น การป้อนข้อความ, ปุ่มตัวเลือก, หรือเมนูแบบเลื่อนลง) เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้
ใช้ ตัวแก้ไขแบบลากและวาง เพื่อกำหนดค่าแบบฟอร์มดิจิทัลของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกองค์ประกอบอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขธีมและใช้ประโยชน์จากฟิลด์เงื่อนไขเพื่อให้แบบฟอร์มของคุณฉลาดขึ้น
ขอบคุณการผสานการทำงานของ FormAssembly คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่รวบรวมได้โดยตรงไปยังแอปที่คุณเลือกได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอัปเดตบันทึกใน Salesforce ได้
แพลตฟอร์มนี้เน้นการแปลข้อมูลอย่างแม่นยำและง่ายดาย คุณสามารถ แปลงข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นแผนภูมิและกราฟ เพื่อแสดงและทำความเข้าใจคำตอบได้อย่างชัดเจน ?
ด้วยตัวเลือก FormAssembly Workflow ที่ปฏิวัติวงการ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานและเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจตามข้อมูลที่คุณรวบรวมผ่านแบบฟอร์มได้ ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงิน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FormAssembly
- หลายประเภทของฟิลด์
- ความสะดวกในการใช้งาน
- การผสานรวมกับแอปและแพลตฟอร์มยอดนิยม
- ตัวเลือกการแสดงข้อมูลที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ FormAssembly
- เวลาในการโหลดช้าลงเมื่อมีคำตอบในแบบฟอร์มจำนวนมาก
- ตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์
ราคาของ FormAssembly
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ FormAssembly
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Cognito Forms
ต้องการสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติใช่ไหม? Cognito Forms คือสิ่งที่คุณต้องการ ?
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มด้วย ประเภทฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำตามที่คุณต้องการ ใช้ช่องทำเครื่องหมาย, เมนูแบบเลื่อนลง, วันที่ และเวลา เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
เสน่ห์ของเครื่องมือนี้อยู่ที่ตัวเลือกในการ คำนวณตามข้อมูลที่รวบรวมได้โดยตรงในแบบฟอร์ม นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ Cognito Forms ได้ เช่น Google Analytics และ Microsoft Power Automate
ด้วย ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง แบบฟอร์มดิจิทัลที่คุณสร้างขึ้นสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับแต่งการแจ้งเตือน เพื่อให้สมาชิกทีมที่เหมาะสมได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้ใช้และสามารถดำเนินการได้ทันที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งต่อข้อมูลลูกค้าไปยังทีมขายหรือส่งต่อข้อเสนอแนะของผู้ใช้ไปยังทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
Cognito Forms มี ตัวเลือกเทมเพลตที่หลากหลาย—คุณสามารถกรองตามประเภท อุตสาหกรรม หรือคุณสมบัติ และค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms
- ประเภทฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
- การคำนวณข้อมูลตามรูปแบบ
- คุณสมบัติการอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง
- เทมเพลตหลายร้อยแบบ
- การแจ้งเตือนที่ตั้งค่าได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Cognito Forms
- ขาดคำแนะนำโดยละเอียดในการใช้ทุกฟีเจอร์
- รูปแบบของสกุลเงินและวันที่ในฟิลด์จะผูกกับประเทศที่แบบฟอร์มถูกสร้างขึ้น
ราคาของ Cognito Forms
- บุคคล: ฟรี (หนึ่งผู้ใช้)
- ข้อดี: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- ทีม: $35/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้
การให้คะแนนและความคิดเห็นของ Cognito Forms
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. SurveyMonkey
SurveyMonkeyเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจ
มันช่วยให้การสร้างแบบฟอร์มเป็นไปอย่างง่ายดายด้วย ประเภทฟิลด์ที่แตกต่างกัน สำหรับการชำระเงิน ข้อมูลติดต่อ และไฟล์ต่างๆ คุณยังสามารถปรับแต่งธีมและรูปแบบได้ตามต้องการ เลือกจาก ประเภทคำถามมากกว่า 25 แบบ เช่น แบบเลื่อนระดับ แบบเลือกตอบหลายข้อ และแบบให้คะแนนสายตา เพื่อลดอคติและเพิ่มความโปร่งใสให้มากที่สุด
ไม่แน่ใจว่าจะเขียนอะไรในแบบฟอร์มของคุณเพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวข้อง? SurveyMonkey Genius คือซูเปอร์ฮีโร่ AI ที่แฝงตัวมาเพื่อช่วยเหลือคุณ! มันช่วยคุณลดข้อผิดพลาดและปรับแต่งคำถามให้เหมาะสม
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณ ปรับแต่งการแจ้งเตือน สำหรับการส่งแบบฟอร์มทุกครั้ง โอนย้ายข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นตารางเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และส่งออกข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่คุณชื่นชอบ
ขอบคุณการ ผสานการทำงานกับ Zapier คุณสามารถเชื่อมต่อ SurveyMonkey กับแอปและแพลตฟอร์มมากกว่า 5,000 รายการ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- หลายประเภทของฟิลด์และคำถาม
- SurveyMonkey Genius
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- การผสานการทำงานกับ Zapier อย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในแง่ของการออกแบบรูปแบบ
- ผู้ใช้บางท่านได้กล่าวถึงอินเทอร์เฟซที่ล้าสมัย
ราคาของ SurveyMonkey
- ตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อดูราคา เนื่องจากมีหลายระดับและตัวเลือก
คะแนนและความคิดเห็นของ SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
9. PerfectApps
PerfectAppsเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ไม่ต้องใช้โค้ดสำหรับการสร้างแอปและเวิร์กโฟลว์แล้วมันมาทำอะไรที่นี่? ไม่ใช่ความผิดพลาดแน่นอน เพราะแพลตฟอร์มนี้มี เครื่องมือออกแบบภาพที่ยอดเยี่ยม ที่ช่วยให้คุณสร้างฟอร์มได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลย
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มได้ทุกประเภทในไม่กี่คลิก เพียงนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดวางและปรับแต่งรูปแบบและธีมของแบบฟอร์มตามต้องการ สร้างแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและแสดงคำถามที่เหมาะสมโดยใช้ ตรรกะเงื่อนไข
การเผยแพร่แบบฟอร์มออนไลน์ของคุณง่ายกว่าที่เคย—เพียงคลิกปุ่มเดียว คุณสามารถแชร์ผ่านอีเมลหรือลิงก์ที่ปลอดภัย หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณได้
ขอบคุณ API ของ PerfectApps คุณสามารถเชื่อมต่อแบบฟอร์มกับแอปของบุคคลที่สาม, อัตโนมัติการรวบรวมข้อมูล, และดึงผลลัพธ์ที่แม่นยำได้โดยไม่มีความเสี่ยงของข้อผิดพลาด.
ใช้ ฟีเจอร์รายงานที่ทรงพลังในตัว ของแพลตฟอร์มเพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมได้ให้กลายเป็นแผนภูมิ ตาราง และกราฟ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PerfectApps
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมฟังก์ชันลากและวาง
- การแชร์แบบฟอร์มอย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกการรายงานที่ยอดเยี่ยม
- PerfectApps API
ข้อจำกัดของ PerfectApps
- แบบฟอร์มไม่ตอบสนองเท่าที่ควร
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ PerfectApps
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ PerfectApps
- GetApp: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
10. PandaDoc
PandaDoc ไม่ใช่แพลตฟอร์มสร้างแบบฟอร์มโดยตรง—แต่เชี่ยวชาญด้านการทำงานอัตโนมัติของเอกสารช่วยให้คุณสร้าง ติดตาม แก้ไข แชร์ ส่ง และลงนามเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวเลือกสำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลป้อนกลับทุกประเภทจากพนักงาน ลูกค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจของคุณได้อีกด้วย ?
คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มของคุณได้ตั้งแต่เริ่มต้น—กล่องเครื่องมือของแพลตฟอร์มมีตัวเลือกและประเภทของฟิลด์มากมาย เพื่อให้งานของคุณง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณยังสามารถประหยัดเวลาและใช้ เทมเพลตที่แก้ไขได้ เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้อีกด้วย
การแชร์แบบฟอร์มของคุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด—สร้างลิงก์โดยตรงเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจหรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ
ด้วย PandaDoc คุณสามารถเพิ่มคำสั่งลงนามในแบบฟอร์มของคุณ, รวบรวมการชำระเงิน, และแก้ไขแบบฟอร์มที่เผยแพร่ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc
- กล่องเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
- การแชร์แบบฟอร์มอย่างง่าย
- การเพิ่มคำสั่งลงนามในแบบฟอร์ม
- การเก็บเงิน
ข้อจำกัดของ PandaDoc
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับบุคคลทั่วไป, ผู้ประกอบการใหม่, และบริษัทขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าบางครั้งพวกเขาถูกออกจากระบบแพลตฟอร์ม
ราคาของ PandaDoc
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ PandaDoc
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
เพิ่มพลังให้เกมข้อมูลของคุณด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับข้อมูลที่คุณต้องการ. เครื่องมือซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบฟอร์มก้าวไปอีกขั้นและให้คุณรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยไม่ต้องยกนิ้ว.
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบฟอร์มในรายการของเราเปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับสร้างและแชร์แบบฟอร์ม พร้อมตัวเลือกที่น่าประทับใจในการสร้างและแชร์แบบฟอร์ม รวมถึงการสร้างรายงาน หากคุณต้องการ แพลตฟอร์มที่เหนือกว่าพร้อมการจัดการงานและโครงการที่ยอดเยี่ยมควบคู่ไปกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันระดับแนวหน้าลองใช้ ClickUp ดูสิ!