วิธีสร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร: คู่มือแบบทีละขั้นตอน

แดชบอร์ดผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนห้องควบคุมของบริษัทคุณ
มันแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาผ่านข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ แต่ไม่ทำให้คุณต้องรับภาระกับรายละเอียดที่ไม่จำเป็น คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ในเชิงภาพของ สุขภาพทางการเงินของบริษัทคุณ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจทำสิ่งใหญ่ ๆ ได้อย่างมั่นใจ 💯
ปัญหาเดียวคือ—การสร้างแดชบอร์ดระดับสูงไม่ใช่เรื่องง่าย คุณจำเป็นต้องนำระบบธุรกิจและตัวชี้วัดที่สำคัญมากมายมารวมกัน ซึ่งอาจดูน่ากลัว
เพื่อให้คุณได้เปรียบ เราจะแสดงให้คุณเห็น ว่าแดชบอร์ดผู้บริหารที่แข็งแกร่งควรมีลักษณะอย่างไร และวิธีสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่ต้องทำงานที่น่าเบื่อ
อะไรคือแดชบอร์ดผู้บริหาร?
แดชบอร์ดผู้บริหารคือ การแสดงข้อมูลและ KPI ในรูปแบบที่มองเห็นได้ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงใช้เพื่อติดตามกระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจแดชบอร์ดนี้จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัท
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ แดชบอร์ดสามารถเป็นสรุปผู้บริหารของรายงานและ KPI จากหลายฟังก์ชันทางธุรกิจ หรือภาพรวมระดับสูงของภาคส่วนเฉพาะก็ได้ ไม่ว่าจะในกรณีใด จุดประสงค์คือการเปลี่ยนข้อมูลดิบจำนวนมากให้กลายเป็น การนำเสนอที่กระชับและมีชีวิตชีวา ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจโดยอิงจากข้อเท็จจริง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ แดชบอร์ดผู้บริหารจำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลแบบ (เกือบ) เรียลไทม์ และควรอัปเดตตัวเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้การทำงานด้วยมือ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพโดยรวมได้ตลอดเวลา 📈
ประโยชน์ของการสร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร
หากคุณเป็นผู้ตัดสินใจ คุณควรนำแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารมาใช้ด้วย ห้าเหตุผลสำคัญ:
- การกำกับดูแลที่ชัดเจน—คุณไม่สามารถ (และไม่ควร) มีส่วนร่วมโดยตรงในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทของคุณ แดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารจะมอบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการรักษาความเข้าใจที่มั่นคงในกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ซึ่งคุณอาจไม่ได้รับโดยตรง
- กระบวนการตัดสินใจที่สั้นลง—การตัดสินใจที่มีผลกระทบต้องการการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน; สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการตัดสินใจแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ด้วยแดชบอร์ดที่แข็งแกร่ง ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจะอยู่ตรงหน้าคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันในการคิดถึงก้าวต่อไปของคุณ
- การสื่อสารที่ดีขึ้น—ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือจำเป็นต้องสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับพนักงานของคุณ แดชบอร์ดผู้บริหารมีคุณค่าอย่างยิ่งในการสร้างสื่อการนำเสนอของคุณและสนับสนุนทุกสิ่งที่คุณพูดด้วยข้อมูลปัจจุบัน
- ประสิทธิภาพทางธุรกิจที่ดีขึ้น—แดชบอร์ดช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสุขภาพธุรกิจของคุณแบบเรียลไทม์ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อระบุพื้นที่หลักที่ต้องปรับปรุงและเสริมสร้างการดำเนินงานของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- การติดตามและจัดแนวเป้าหมาย—คุณสามารถใช้แดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารเพื่อติดตามเป้าหมายต่างๆในแต่ละแผนกและให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของคุณ การแบ่งปันแดชบอร์ดกับทีมของคุณยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาแรงจูงใจและสร้างความมีส่วนร่วมให้กับพวกเขา
5 ประเภทของแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร
มีหลายประเภทของแดชบอร์ดผู้บริหารที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง วัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ที่แตกต่างกัน เรามาดูประเภทที่พบบ่อยที่สุดเพื่อให้คุณมีความเข้าใจทั่วไปว่าแต่ละประเภทควรมีอะไรบ้าง 📊
แดชบอร์ดทางการเงิน
แดชบอร์ดทางการเงิน ถูกใช้โดย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) และผู้ถือหุ้น ที่ต้องการมุมมองแบบภาพรวมของสถานะทางการเงินของบริษัท โดยทั่วไปจะรวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้องกับ:
- งบกระแสเงินสด
- บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้
- อัตรากำไร
- การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การวิเคราะห์แนวโน้ม เป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของแดชบอร์ดทางการเงิน ซึ่งใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อระบุรูปแบบทางการเงินและสิ่งผิดปกติ (เช่น การลดลงของรายได้ตามฤดูกาลหรือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายอย่างกะทันหัน) แนวโน้มเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการทำนายทางการเงินและช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แดชบอร์ดทางการเงินยังสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อมูลกระแสเงินสดจากแดชบอร์ดเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและมั่นใจว่าคุณจะไม่ขาดเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้ 💸
การรายงานทางการเงินอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และแดชบอร์ดช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดสำคัญได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายงานแต่ละฉบับ มันช่วยให้คุณอยู่ในงบประมาณและหลีกเลี่ยงการเกินงบประมาณที่ไม่จำเป็น
แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์
แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทคุณตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัทตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัทตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ระยะยาว
แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- การทบทวนและปรับแผนระยะยาว
- การจัดสรรทรัพยากร
- สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคุณกับคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจตำแหน่งทางการตลาดของคุณได้ดีขึ้นและช่วยกำหนดแนวทางในอนาคต ↗️
แดชบอร์ดการดำเนินงาน
ต่างจากแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์แดชบอร์ดเชิงปฏิบัติการมีความละเอียดและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมประจำวัน นอกเหนือจากการให้ COO เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฟังก์ชันและกระบวนการเฉพาะแล้ว ยังช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้าทีม ต่อสู้กับประสิทธิภาพที่ต่ำและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดของแดชบอร์ดการปฏิบัติการคือ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เนื่องจากช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว. แดชบอร์ดติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญมากมาย เช่น:
- ผลผลิตการผลิต
- ระดับสินค้าคงคลังและแนวโน้ม
- การใช้ทรัพยากร
- มาตรฐานคุณภาพ
หากสร้างขึ้นอย่างดี แดชบอร์ดการดำเนินงานจะเป็น ระบบที่มีความเคลื่อนไหวสูงและโต้ตอบได้ ทำให้คุณสามารถติดตามกระบวนการสำคัญของคุณอย่างต่อเนื่องและระบุจุดติดขัดได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อเปลี่ยนบริษัทของคุณให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดสะดุด 🏭
แดชบอร์ดการจัดการโครงการ
แดชบอร์ดการจัดการโครงการมักถูกใช้เพื่อติดตาม พอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมด ของบริษัท อย่างไรก็ตาม มันยังสามารถใช้สำหรับโครงการเฉพาะที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษหรือทรัพยากรที่มากมาย
แดชบอร์ดควรมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ เช่น:
- งานหลักร่วมกับผู้รับผิดชอบ, กำหนดเวลา, และรายละเอียดอื่น ๆ
- เป้าหมายพร้อมด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จและ KPIที่สอดคล้องกัน
- ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์และข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
แดชบอร์ดการจัดการโครงการหลายแห่งใช้ แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงไทม์ไลน์เชิงลึกที่ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถติดตามความคืบหน้าและทำการปรับเปลี่ยนหากจำเป็น แดชบอร์ดเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและทำให้พวกเขาทราบข้อมูลล่าสุด ❗
แดชบอร์ดการตลาด
CMOs จำเป็นต้องตัดสินใจมากมายอย่างรวดเร็วเพื่อติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ และดำเนินกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือเหตุผลที่แดชบอร์ดการตลาดที่ครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจคุณ
แดชบอร์ดควรให้ภาพรวมของ ช่องทางการตลาดหลัก ของบริษัท (โฆษณาแบบชำระเงิน, โซเชียลมีเดีย, ช่องทางดั้งเดิม ฯลฯ) เพื่อให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจว่าอะไรที่ได้ผลดีที่สุดเพื่อเพิ่มการลงทุน และลดทอนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพน้อยลง
แดชบอร์ดการตลาดยังรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณ ปรับแต่งการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 🎯
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่พบได้บ่อยในแดชบอร์ดการตลาด ได้แก่:
- ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
- ตัวชี้วัด SEO (อัตราการตีกลับ, อัตราการคลิกผ่าน, การแปลงเป็นลูกค้า, เป็นต้น)
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
วิธีสร้างแดชบอร์ดผู้บริหารที่แข็งแกร่งในห้าขั้นตอนง่ายๆ
เมื่อคุณเลือกแดชบอร์ดผู้บริหารที่คุณต้องการสร้างแล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่ต้น:
ขั้นตอนที่ 1: เลือกซอฟต์แวร์แดชบอร์ดของคุณ
ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่คุณเลือกจำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียด
- คุณสมบัติการแสดงข้อมูลที่แข็งแกร่ง
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม
- อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- คุณสมบัติการมอบหมายงานและการทำงานร่วมกัน
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีภาพซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างและมากกว่านั้นClickUpอาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมได้ ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจได้ด้วยความง่ายดายมากขึ้น
คุณจะได้รับ วิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ แพลตฟอร์มยังมีตัวเลือกการแสดงผลข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แผนภูมิวงกลมแบบง่าย การสรุปความคืบหน้า ไปจนถึงแผนภูมิแกนต์ที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ
คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่จะพัฒนาไปพร้อมกับข้อมูลของคุณได้โดยการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากมาย (ซึ่งเราจะอธิบายอย่างละเอียดในภายหลังในคู่มือนี้) ด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ของ ClickUp คุณสามารถสร้างภาพรวมที่ซับซ้อนของตัวชี้วัดหลักทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย
ClickUp มาพร้อมกับ เทมเพลตแดชบอร์ดในตัว มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น:
- เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ— ให้ภาพรวมที่ชัดเจนและครบถ้วนของโครงการของคุณ
- แบบรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหาร—ช่วยให้คุณแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์
- แบบแผนโครงการระดับสูง—รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้
แต่ละเทมเพลตแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงาน แหล่งข้อมูล และรายละเอียดเฉพาะอื่น ๆ ของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ถึงระดับรายละเอียดที่เล็กที่สุด 🔧
ขั้นตอนที่ 2: ระบุเป้าหมายและผู้ใช้หลัก
การกำหนดเป้าหมายของคุณเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแดชบอร์ดของคุณ เนื่องจากมันจะกำหนดทุกสิ่งที่แดชบอร์ดจะแสดง รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) โครงการและงานต่าง ๆ เป็นต้น 🗓️
ในแต่ละประเภทของแดชบอร์ดผู้บริหาร จะมีเป้าหมายเฉพาะที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถกำหนดได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายหลักบางส่วนอาจประกอบด้วย:
- การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12 ในระยะเวลาสามปีข้างหน้า
- การขยายไปยังสามประเทศใหม่ในช่วงระยะเวลาสองปี
- การเพิ่มพนักงานใหม่ 20 คนในอีกสี่ปีข้างหน้า
ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายใดClickUp Goalsสามารถช่วยให้คุณติดตามได้อย่างง่ายดาย มี กราฟและแผนภูมิ หลากหลายให้เลือกใช้ตามเป้าหมายของคุณ (เป้าหมายทางการเงิน, สรุปความคืบหน้า, เปอร์เซ็นต์, ฯลฯ)
คุณยังสามารถ กำหนดเส้นตาย สำหรับเป้าหมายและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน แบ่งปันเป้าหมายกับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน และคุณจะส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
อีกประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาคือ กลุ่มผู้ใช้ของแดชบอร์ด ซึ่งอาจไม่ชัดเจนเท่าที่เห็นในแวบแรก ตัวอย่างเช่น การสร้างแดชบอร์ดสำหรับการตลาดไม่ได้หมายความว่า CMO จะเป็นผู้ใช้เพียงคนเดียวเท่านั้น CFO อาจต้องการเข้าถึงข้อมูลนี้ด้วย เนื่องจากช่วยให้สามารถตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณได้ 💰
ในกรณีนี้ แดชบอร์ดควรมีข้อมูลทางการเงิน เช่น ROI ของแคมเปญเฉพาะและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ควรพิจารณาผู้บริหารทุกคนที่อาจได้รับประโยชน์จากแดชบอร์ดนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาทุกคนได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3: เลือกตัวชี้วัด KPI ของคุณ
ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่คุณจะเห็นบนแดชบอร์ดผู้บริหารเกี่ยวข้องกับ KPI ของคุณ คุณจะติดตามข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่เลือกไว้ และดำเนินการแก้ไขหากจำเป็น
แดชบอร์ดของคุณควรมีทั้ง KPI ที่คุณกำลังพยายามปรับปรุงและ KPI ที่คุณกำลังดูแลเพื่อรักษาไว้ ตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงนั้น ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ดังนั้นให้เน้นที่ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบมากที่สุด
หากเราย้อนกลับไปที่ตัวอย่างส่วนแบ่งตลาดKPI บางส่วนที่คุณสามารถติดตามได้ได้แก่:
- จำนวนการขายในช่วงเวลาที่กำหนด
- อัตราการรักษาลูกค้า
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
- ลูกค้าประจำและการแนะนำต่อ
อาจจะเป็นความคิดที่ดีที่จะ ปรึกษากับทีมของคุณ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับ KPI ที่คุณจะติดตาม เนื่องจากพวกเขาอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งคุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่น 🤓
เมื่อเลือก KPI ของคุณ จำไว้ว่าคุณกำลังสร้างแดชบอร์ดที่มีมุมมองสูง ไม่มีที่ว่างสำหรับเมตริกที่ดูดีแต่ไร้สาระและ KPI ที่ละเอียดเกินไปซึ่งไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ตัวอย่างเช่น จำนวนยอดขายประจำปีเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ระดับสูงที่สามารถแตกย่อยออกเป็นตัวชี้วัดย่อยหลายตัว (เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และการแปลง, เวลาเฉลี่ยในการแปลง, อัตราส่วนการเสนอราคาต่อปิดการขาย ฯลฯ) แทนที่จะรวมตัวชี้วัดย่อยทั้งหมดเหล่านั้น ให้มุ่งเน้นที่ภาพรวม และให้หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องลงรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อแดชบอร์ดกับแหล่งข้อมูล
ไม่มีประโยชน์มากนักที่จะมีแดชบอร์ดที่ไม่ซิงค์ข้อมูลบ่อยครั้งหรือในเวลาจริง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองที่อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุณควรผสานรวมแดชบอร์ดกับแหล่งข้อมูลและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ทีมของคุณใช้
หากคุณสร้างแดชบอร์ดด้วย ClickUp คุณสามารถพัฒนาอีโคซิสเต็มที่มีความสอดคล้องกันได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเผชิญกับขั้นตอนทางเทคนิคที่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ มอบหมายงานโดยใช้ ClickUp Tasksและเสริมความสมบูรณ์ให้กับแดชบอร์ดของคุณด้วยวิดเจ็ตที่ดึงข้อมูลโครงการที่จำเป็นทั้งหมดแบบเรียลไทม์ 🕛
ClickUp ยังมีการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการให้คุณเชื่อมต่อแอปต่างๆ ได้มากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย! สิ่งนี้ทำให้แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่มีระดับสูงและละเอียดได้ในเวลาอันรวดเร็ว
หากคุณไม่พบแพลตฟอร์มปัจจุบันของคุณในระบบการเชื่อมต่อแบบเนทีฟของ ClickUp คุณสามารถใช้ClickUp APIเพื่อสร้างระบบเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้
เมื่อคำนึงถึงทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ClickUp มอบอิสระอย่างเต็มที่ในการสร้างแดชบอร์ดที่แข็งแกร่งและมีพลวัต ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและบอกเล่าเรื่องราวของบริษัทของคุณในรายละเอียดมากหรือน้อยตามที่คุณต้องการ หากคุณต้องการแรงบันดาลใจ คุณสามารถดูตัวอย่างแดชบอร์ดของ ClickUp ได้ที่นี่
ขั้นตอนที่ 5: อัปเดตแดชบอร์ดตามความจำเป็น
เมื่อแดชบอร์ดของคุณพร้อมใช้งานแล้ว ให้ขอความคิดเห็นจากผู้ใช้เพื่อที่คุณจะสามารถปรับแต่งการออกแบบ ความเกี่ยวข้องของข้อมูล และฟังก์ชันการทำงานโดยรวมหากจำเป็น การมี วงจรความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แดชบอร์ดแสดงสถานะของบริษัทของคุณได้อย่างแม่นยำ 📍
คุณควรอัปเดตแดชบอร์ดหากสถานการณ์ของธุรกิจคุณมีการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ การปรับโครงสร้างแผนก หรือการปรับเปลี่ยนใหญ่ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อองค์กรของคุณ ในกรณีเช่นนี้ ให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
อาจจะเป็นความคิดที่ดีที่จะทบทวนแดชบอร์ดกับผู้จัดการและพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อรับข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมัน รวมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการนี้ และแดชบอร์ดของคุณจะสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทคุณ
สร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารและเติบโตบริษัทของคุณโดยไม่ต้องคาดเดา
แดชบอร์ดที่สร้างอย่างดีสามารถทำให้ชีวิตของทีมผู้บริหารของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อสร้างแดชบอร์ด และคุณจะประหยัดเวลาและลดความปวดหัวมากมายในขณะที่คุณตัดสินใจในเรื่องสำคัญ คุณยังสามารถควบคุมทุกสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนำมาซึ่ง ความชัดเจนและความสบายใจ
ClickUp สามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์เหล่านี้โดยไม่ต้องเสียเงินมากมายหรือต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งหมด คุณสมบัติหลักทั้งหมดถูกจัดวางไว้อย่างเข้าใจง่าย และคุณจะได้รับเคล็ดลับที่มีค่าในการใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างแดชบอร์ดผู้บริหารที่แข็งแกร่งได้อย่างง่ายดายสร้างบัญชี ClickUp วันนี้!