การควบคุมวงจรการให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าหรือพนักงาน

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมต้นและเพิ่งเริ่มเรียนตรีโกณมิติ คุณพบว่าตัวเองติดปัญหาหนึ่ง แต่แทนที่จะขอคำอธิบายจากครู คุณเลือกที่จะข้ามไปทำข้อต่อไปแทน
ผลลัพธ์คือ? คุณจบลงด้วยการไม่เรียนรู้จากความท้าทาย และเผชิญกับปัญหาต่อไปโดยมีช่องว่างทางความรู้ ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ต่ำ
ความท้าทายทางธุรกิจก็เหมือนกับบทเรียนที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้หากคุณไม่เข้าถึงต้นตอของปัญหา คุณก็จะไม่สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการภายในให้เหมาะสมได้ และไม่สามารถให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้ แต่เราจะทำอย่างไรล่ะ?
ทั้ง ความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ แต่การสร้างระบบนิเวศน์ของความคิดเห็นที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย นั่นคือจุดที่ ระบบวนความคิดเห็น เข้ามาช่วยได้ โดยช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์จากลูกค้าและพนักงานเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้าไว้และส่งเสริมให้พนักงานมีประสิทธิภาพสูง
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ:
- แนวคิดของวงจรป้อนกลับคืออะไร (พร้อมตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง)
- วิธีดำเนินการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ
วงจรป้อนกลับคืออะไร?
วงจรข้อเสนอแนะคือกระบวนการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทผ่านข้อมูลย้อนกลับที่มีประโยชน์ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ข้อมูลของพวกเขา และการนำข้อมูลเชิงลึกไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจทางธุรกิจ
พื้นฐานของวงจรป้อนกลับสามารถพบได้ในหนังสือของนักธุรกิจชื่อดัง Eric Ries ที่มีชื่อว่าLean Startup ซึ่งเน้นย้ำถึงวิธีที่สตาร์ทอัพติดตามวงจรป้อนกลับแบบ สร้าง-วัด-เรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองของลูกค้าและตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนแนวทางหรือดำเนินการต่อไป แนวคิดนี้คือ:
- สร้าง: เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจลูกค้า
- ทดสอบ: วัดความพึงพอใจของลูกค้า
- ปรับปรุง: นำข้อเสนอแนะจากลูกค้าไปพัฒนาและกลับไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และวนซ้ำไปเรื่อยๆ วงจรนี้จะดำเนินต่อไป วงจรข้อเสนอแนะที่ปิดแล้วแสดงว่าคุณได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้สำเร็จโดยการนำข้อเสนอแนะของผู้ใช้ไปปรับปรุง
นี่คือตัวอย่างของ วงจรความคิดเห็นของลูกค้า แต่บริษัทใช้หลายช่องทางของวงจรความคิดเห็นเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลง. นี่คือตัวอย่างไม่กี่อย่าง:
- วงจรการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน: ที่นี่ ผู้จัดการจะสอบถามพนักงานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในงานปัจจุบัน และดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อนโยบายการรักษาพนักงาน ผลประโยชน์ด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ พนักงานยังสามารถเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นได้เช่นกัน
- วงจรการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์: มักใช้ในโครงการออกแบบและ UX โดยต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิเคราะห์ เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ทั้งหมดและปรับปรุงจนกว่าจะตรงตามความต้องการของลูกค้า
- วงจรป้อนกลับเพื่อการพัฒนา: รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ปลายทางของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ข้อมูลป้อนกลับนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
ตัวชี้วัดมาตรฐานบางประการที่ใช้ในวงจรการให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ คะแนนความพยายามของลูกค้า (CES), คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), รายได้ต่อพนักงาน (RPE), คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) และอัตราการลาออกของพนักงาน (ETR)
ประเภทของวงจรป้อนกลับ
เมื่อพูดถึงวงจรป้อนกลับ มีสองประเภทหลักที่ควรพิจารณา: วงจรป้อนกลับเชิงบวกและวงจรป้อนกลับเชิงลบ
วงจรป้อนกลับเชิงบวก
วงจรป้อนกลับเชิงบวก มีเป้าหมายเพื่อ เสริมสร้างและขยายพฤติกรรมหรือการกระทำเฉพาะ ผ่านการกระทำซ้ำหรือวงจรต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ แนวคิดนี้คือให้ธุรกิจระบุจุดแข็งของตนเองและใช้ประโยชน์จากจุดเด่นเหล่านั้นเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ตัวอย่างเช่น บริษัทยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจอย่าง Airbnb และ Amazonหาข้อมูลจากผู้ใช้ในหลากหลายวิธีเพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ของพวกเขาโดยการขยายกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ องค์กรเหล่านี้สามารถเร่งแผนการเติบโตและส่งเสริมนวัตกรรมได้
จากมุมมองของสถานที่ทำงาน เมื่อคุณรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแง่มุมเชิงบวกของวัฒนธรรมองค์กร คุณจะค้นพบสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการรักษาพนักงานไว้ นอกจากนี้การยกระดับความสุขและความผูกพันของพนักงานยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลกำไรได้อย่างเห็นได้ชัด
วงจรป้อนกลับเชิงลบ
วงจรป้อนกลับเชิงลบ—หรือที่เรียกว่าวงจรป้อนกลับเพื่อปรับสมดุล—มีเป้าหมายเพื่อ แก้ไขหรือต่อต้านการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น หากมีลูกค้าจำนวนมากรายงานปัญหาที่รบกวนในแอปใหม่ นักพัฒนาจะใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้เพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
ลูปเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบความเป็นจริงแก่ผู้รับ ซึ่งอาจเป็นผู้จัดการโครงการ พนักงาน หรือทีมทั้งหมด แม้ว่าจะเน้นย้ำถึงความไม่พอใจของลูกค้าหรือปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ในตอนแรก แต่ส่วนใหญ่แล้วจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
ตัวอย่างเช่น วงจรความคิดเห็นเชิงลบจากลูกค้าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าโดยรวม
การให้ข้อเสนอแนะเชิงลบแบบวนซ้ำสำหรับพนักงานต้องอาศัยการตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลเสีย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไข ตัวอย่างเช่น: หากฉันล่าช้าในการรายงานข้อบกพร่อง (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) การเปิดตัวผลิตภัณฑ์จะต้องถูกเลื่อนออกไป (ผลลัพธ์เชิงลบ)
3 ประโยชน์ของวงจรป้อนกลับเชิงบวก
วงจรข้อเสนอแนะเชิงบวกสามารถเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนายจ้าง พนักงาน และลูกค้าเช่นกัน ต่อไปนี้คือประโยชน์หลักสามประการที่คุณคาดหวังได้:
1. เพิ่มขวัญและกำลังใจในที่ทำงาน
วงจรป้อนกลับเชิงบวกมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
เมื่อพนักงานพบว่าข้อเสนอแนะของตนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับ พนักงานที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามักจะมีความสุขมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือเหตุผลที่40% ของผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอันดับแรกเมื่อเลือกงานใหม่
เคล็ดลับ: ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานในทีมของคุณหรือไม่?ใช้เทมเพลตความคิดเห็นพนักงานของ ClickUpเพื่อติดตามความรู้สึกของพนักงานด้วยการแสดงผลที่เข้าใจง่าย
2. ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
วงจรข้อเสนอแนะเชิงบวกมีส่วนช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานโดยการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนา บริษัทที่บูรณาการข้อเสนอแนะจากพนักงานอย่างสม่ำเสมอจะประสบกับอัตราการลาออกที่ต่ำกว่าถึง 14.9% เมื่อเทียบกับบริษัทที่ละเลยความคิดเห็นของพนักงาน
3. การปรับปรุงนวัตกรรม
วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรม ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเชิงรุก ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
ตัวอย่างของวงจรป้อนกลับเชิงบวก
วงจรการให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกภายในบริษัทของคุณสามารถเป็นกระบวนการที่เป็นทางการเมื่อคุณขอความคิดเห็นจากพนักงานหรือลูกค้าอย่างจริงจัง หรืออาจอยู่ในรูปแบบของกระบวนการที่ไม่เป็นทางการและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความคิดเห็นสามารถรับได้ทุกเมื่อและทุกครั้ง
ตัวอย่างที่โดดเด่นต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวงจรป้อนกลับเชิงบวกที่ประสบความสำเร็จในสถานที่ทำงานต่างๆ
เน็ตฟลิกซ์
ยักษ์ใหญ่แห่งวงการสตรีมมิ่งใช้ระบบฟีดแบ็กภายในแอปเพื่อขับเคลื่อนระบบแนะนำรายการในรายการที่ดูต่อไป Netflix มอบคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านอัลกอริทึมที่วิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้ใช้ ประวัติการรับชม และความชอบ
กลยุทธ์นี้ได้ช่วยเพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกของ Netflix ให้ถึงระดับมหาศาลโดยคาดว่าจะเกิน 232 ล้านคนภายในปี 2024 นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทสามารถรักษาอัตราการยกเลิกสมาชิกในอุตสาหกรรมให้ต่ำในช่วงความผันผวนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่ง
เดลล์
ตัวอย่างที่ดีของการใช้ระบบป้อนกลับจากพนักงานคือกลยุทธ์ของเดลล์ในการทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ โดยใช้ MonkeyLearn ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ ยักษ์ใหญ่ด้านคอมพิวเตอร์รายนี้ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจจากพนักงานมากกว่า 10,000 คน
ก่อนหน้านี้ เดลล์ได้ดำเนินการทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับพนักงานบางคนที่ต้องวิเคราะห์ จัดเรียง และนำเสนอข้อมูลทั้งหมด ด้วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เดลล์สามารถวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของพนักงานทั้งหมดได้ภายในหนึ่งสัปดาห์
ผลลัพธ์คืออะไร? เดลล์ได้ระบุถึงสิ่งที่ดีในที่ทำงานและทำการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เช่น อาหาร, บริเวณฟิตเนส, และห้องประชุมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับพนักงาน ทั้งหมดนี้สามารถประหยัดเวลาของพนักงานได้มากกว่า 400 ชั่วโมง
สายการบินเซาท์เวสต์
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 ในฐานะสายการบินราคาประหยัด ซาวธ์เวสต์ แอร์ไลน์ส ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นบริการสายการบินที่มีชื่อเสียง รวมถึงกลไกการให้ข้อเสนอแนะของสายการบินด้วยเช่นกัน ✈️
ในช่วงแรกเริ่ม บริษัทจะแก้ไขปัญหาเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้า สายการบิน Southwest Airlines ได้เข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้า สิ่งนี้นำไปสู่การนำระบบกลไกการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องมาใช้ ซึ่งผู้จัดการและพนักงานสามารถให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้
โครงการนี้ช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจถึงสิ่งที่พนักงานต้องการและระบุปัจจัยบวกที่นำไปสู่การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถในระยะยาวในทีม
3 ประโยชน์ของวงจรข้อเสนอแนะเชิงลบ
ประโยชน์ของการใช้ลูปการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบอาจมีเจตนาที่แตกต่างกัน แต่ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากสิ่งเดียวกัน—การปรับปรุง. นี่คือประโยชน์หลักสามประการที่คุณสามารถคาดหวังได้:
1. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
วงจรป้อนกลับเชิงลบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และการวางแผนโรดแมปอาจใช้เวลามากและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก
ลูปเหล่านี้มอบทางลัดโดยใช้ข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง การปรับปรุงคุณสมบัติของสินค้าอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ แต่ยังช่วยให้สินค้าอยู่ในความเกี่ยวข้องในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แบรนด์ต่าง ๆ รวบรวมความคิดเห็นเชิงลบผ่านวิธีการโดยตรง เช่น แบบสำรวจ หรือทางอ้อมโดยการติดตามการกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดียและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาสาธารณะ—เช่น รีวิวสินค้า—เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน
หากคุณกำลังทำงานกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับการอัปเดตฟีเจอร์ และมองเห็นทิศทางที่ยืดหยุ่นตามความคิดเห็นของลูกค้า
2. การรักษาลูกค้า
ผลโดยตรงจากประเด็นข้างต้นคือการนำวงจรข้อเสนอแนะเชิงลบมาใช้ช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการแก้ไขที่ตรงจุดและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสร้างความภักดีในหมู่ลูกค้า
3. การลดผลกระทบจากคำบอกเล่าเชิงลบ
เราอยู่ในยุคของ วัฒนธรรมการยกเลิก ที่ลูกค้าที่มีความระมัดระวังอย่างมากสามารถรวมตัวกันเพื่อทำลายสินค้าหรือบริการได้ด้วยแฮชแท็กเพียงไม่กี่ตัว การละเลยลูกค้าที่ไม่พอใจอาจมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจาก26% ของผู้คนไม่ต้องการมีส่วนร่วมกับแบรนด์เนื่องจากคำพูดเชิงลบจากเพื่อนหรือครอบครัว
เมื่อใช้ประโยชน์โดยทีมการตลาดและทีมที่ติดต่อกับลูกค้าอื่น ๆ วงจรความคิดเห็นเชิงลบจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้คำพูดเชิงลบแพร่กระจาย และป้องกันการเสื่อมของความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของลูกค้า
ตัวอย่างของวงจรป้อนกลับเชิงลบ
ดูตัวอย่างของวงจรป้อนกลับเชิงลบสำหรับ Slack และ Best Buy
Slack
ตัวอย่างที่โดดเด่นของการใช้ประโยชน์จากคำติชมเชิงลบของลูกค้าคือในกรณีของ Slack แม้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความชอบของพวกเขา
ผ่านวงจรป้อนกลับเชิงลบ Slack ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะอย่างขยันขันแข็ง แม้ว่าจะไม่มีการร้องขอการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็ตาม ความมุ่งมั่นนี้ได้เป็นแรงผลักดันให้แพลตฟอร์มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในความเป็นจริง เมื่อ Slack เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าขั้นต่ำ (MVP)ในปี 2013 มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์บางอย่าง จากความคิดเห็นที่ได้รับ Slack สามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพิ่มเติมได้ และเปิดตัวฟีเจอร์การสื่อสารที่ดีขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา
สจ๊วต บัตเตอร์ฟิลด์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ Slack เน้นย้ำแนวทางนี้ว่า - ดังนั้นมันมักจะไม่เป็นแบบตรงไปตรงมา...แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เราจะดูว่าผู้คนใช้งานมัน [Slack] อย่างไร...บ่อยครั้ง เมื่อผู้คนมีคำถาม พวกเขามักจะขอคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการทำงานของบางสิ่ง หรือไม่ก็กำลังขอสิ่งใหม่
เบสท์บาย
Best Buy หนึ่งในผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้ประโยชน์จากวงจรข้อเสนอแนะเชิงลบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ในปี 2010, Best Buy ได้แนะนำ VOCE (เสียงของผู้บริโภคผ่านพนักงาน) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของลูกค้าเป้าหมาย—โดยพื้นฐานแล้วเป็นระบบลูปความคิดเห็นเชิงลบ
เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจาก VOCE ทาง Best Buy ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทันทีเพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยได้ปรับกระบวนการสั่งซื้อสินค้าผ่านมือถือให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ชี้แจงความแตกต่างระหว่างบริการลูกค้าทั่วไปกับบริการ Geek Squad ให้ชัดเจนเพื่อลดความสับสนของลูกค้า และเปิดตัว Geek Squad Lounge ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการแบบส่วนตัวแก่ลูกค้า ก่อนที่พวกเขาจะออกจากร้าน
วิธีดำเนินการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ
การดำเนินระบบการให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องพึ่งพาเครื่องมือซอฟต์แวร์หลายประเภท เป็นเรื่องปกติที่บริษัทต่างๆ จะใช้โซลูชันการจัดการโครงการและการรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อมูลอย่างกว้างขวางเพื่อจัดระเบียบทุกอย่าง
เราจะแยกย่อย สี่ขั้นตอนหลักในการนำวงจรข้อเสนอแนะ ไปใช้ในองค์กรของคุณ เพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้น เราจะใช้ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานภายในClickUp ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการงานและ CRM ที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถรวบรวม จัดเรียง และดำเนินการตามข้อเสนอแนะได้
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดกว้าง
การสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใสเป็นรากฐานของความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจใด ๆ การสื่อสารเช่นนี้ช่วยขจัดความไม่ชัดเจน สร้างความไว้วางใจ และช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนผังกระบวนการได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นวงจรข้อเสนอแนะคือการกำหนดช่องทางการสื่อสารสำหรับการรวบรวมข้อเสนอแนะ บริษัทส่วนใหญ่จะส่งแบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่ปรับแต่งให้เหมาะสมไปยังกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกค้า เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
มุมมองแบบฟอร์มในตัวของ ClickUp เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและการสำรวจที่เรียบง่าย ด้วยคุณสมบัติการลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มให้เหมาะกับการใช้งานของคุณได้ เช่น:
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- คำขอด้านไอที
- แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน
- การกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
- ข้อเสนอแนะและความต้องการที่สร้างสรรค์
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้ข้อเสนอแนะของคุณด้วยการเพิ่มตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม คุณยังสามารถใช้ClickUp AIเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับคำถามที่ควรรวมไว้หรือสร้างแบบสอบถามทั้งหมดได้อีกด้วย
ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณด้วยธีมและรูปภาพอวาตาร์ให้ตรงกับความต้องการของแบรนด์ เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นเสร็จแล้ว คุณสามารถแชร์กับทีมภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเผยแพร่หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณได้
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแบบ ฟอร์มความคิดเห็นและแบบสอบถามหลายสิบแบบใน ClickUp เพื่อเร่งกระบวนการให้รวดเร็วขึ้นได้ ตัวเลือกบางส่วนที่คุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันทีคือ:
ส่วนที่ดีที่สุดของการรวบรวมความคิดเห็นผ่าน ClickUp Forms คือการที่สามารถแปลงคำตอบทั้งหมดให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ง่าย การบันทึกและตรวจสอบความคิดเห็นที่รวบรวมได้กลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยผ่านเครื่องมือเช่น:
- มุมมองรายการ: ช่วยให้คุณสร้างรายการของรายการที่ต้องดำเนินการตามข้อมูลในแบบฟอร์ม
- ClickUp Docs: ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการให้ข้อเสนอแนะทุกประเภทไว้ในที่เดียวสำหรับทุกโครงการ
ขั้นตอนที่ 2: ปรับปรุงกระบวนการให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติ
ในการตั้งค่าแบบหลายช่องทาง ข้อมูลข้อเสนอแนะจะกระจายอยู่ตามช่องทางต่างๆ มากมาย—โพสต์บนโซเชียล, ตั๋วข้อร้องเรียน, ความคิดเห็นบนเว็บไซต์, การโทร, อีเมลร้องเรียน, แชท และอื่นๆ ความท้าทายอยู่ที่การจัดการและวิเคราะห์แต่ละช่องทาง ระบบอัตโนมัติเสนอทางออกที่รวดเร็วโดยการจับและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากลูกค้าและพนักงาน และกระตุ้นการอัปเดตสถานะ
เครื่องมืออัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับวงจรการให้ข้อเสนอแนะสามารถเป็น:
- ซอฟต์แวร์สำรวจเพื่อแจกจ่ายแบบสำรวจและรวบรวมคำตอบโดยอัตโนมัติ
- แพลตฟอร์ม CRM หรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการติดตามและวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
- แชทบอทสำหรับการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์
ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันอัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์ม ช่วยให้ทีมสามารถส่งแบบฟอร์มความคิดเห็นโดยอัตโนมัติผ่านทางอีเมล โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ ด้วยทริกเกอร์สำเร็จรูปมากกว่า 100 แบบClickUp Automationsสามารถกำหนดค่าเพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น การอัปเดตสถานะ การสร้างรายงาน หรือการฝังแบบฟอร์มลงในเวิร์กโฟลว์
คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองได้ด้วยการลากและวางอย่างง่าย ๆ และลดภาระงานของทีมทรัพยากรบุคคลและทีมประสบการณ์ลูกค้า
โดยรวมแล้ว ClickUp ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นได้เร็วกว่าที่คุณจะกะพริบตา—ไม่ใช่แบบจริงจัง แต่ลองดูสิ การรวม ClickUp Forms และ Automations เข้าด้วยกันสามารถทำให้กระบวนการรับความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ?
ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้
เมื่อคุณได้รับคำตอบแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินการในอนาคต—และมุมมองตารางของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ!
ด้วยความสามารถในการสร้างฐานข้อมูลภาพที่กระชับของคำตอบที่รวบรวมได้ ทีมงานของคุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่พนักงานหรือลูกค้าต้องการได้อย่างชัดเจน สร้างตารางโดยไม่ต้องเขียนโค้ดภายในไม่กี่นาที และใช้ประโยชน์จากประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองกว่า15 ประเภทที่ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลหลากหลาย เช่น วันที่ สถานะ และระดับความสำคัญ
ตัวเลือกการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดกลุ่ม การลากและวางคอลัมน์ และตัวกรอง ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งตารางของคุณได้ตามต้องการ ✌️
หากคุณต้องการผืนผ้าใบที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเพื่อระดมความคิดตามคำแนะนำ คุณสามารถลองใช้ClickUp WhiteboardsและMind Maps ได้ ไม่ว่าจะเป็นการหารือเกี่ยวกับการอัปเดตคุณสมบัติที่วางแผนไว้หรือการคิดค้นแผนผังกระบวนการใหม่ ๆ เครื่องมือเหล่านี้ทำให้การร่วมมือทางภาพแบบเรียลไทม์กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวน
ขั้นตอนที่ 4: นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและทบทวนโครงการในอนาคต—และทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้หากจำเป็น
ขั้นตอนเดียวที่เหลืออยู่หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลคือการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ตอนนี้คุณไม่สามารถไปบอกทีมของคุณให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทันที เก็บของ และเข้านอนได้
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กระบวนการทั้งหมดจำเป็นต้องมีโครงสร้าง ทุกสมาชิกในทีมควรรู้ว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบอะไร—ตัวอย่างเช่น การออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่ หรือแก้ไขบั๊กที่น่ารำคาญในผลิตภัณฑ์ClickUp Tasksคือสิ่งที่คุณต้องการในที่นี้! เพิ่มรายการที่ต้องทำ มอบหมายงาน ทิ้งความคิดเห็น และตั้งลำดับความสำคัญเพื่อเพิ่มความชัดเจน
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดที่ครอบคลุมของคุณสามารถช่วยให้คุณมองเห็นสถานะสดของโครงการใด ๆ ได้ผ่านเส้นกราฟ, แผนภูมิ, หรือแม้กระทั่งแผนภูมิวงกลม!
หากการให้ข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ คุณจะชื่นชอบฟังก์ชันการทำงานมากมายภายในชุด CRM ของ ClickUp ซึ่งทำหน้าที่เป็นโซลูชันการจัดการลูกค้าแบบครบวงจรและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการจัดทำรายงานเกี่ยวกับกระบวนการขาย
เริ่มต้นการเดินทางของคุณด้วยการตั้งค่าบัญชีลูกค้าภายในแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ CRM ของคุณเครื่องมือรายงานที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างรายงาน CRMที่สมบูรณ์ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับกระบวนการขายและการตลาดของคุณ
วงจรข้อเสนอแนะสามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร?
วงจรข้อเสนอแนะเป็นวิธีปฏิบัติได้จริงสำหรับธุรกิจในการค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการที่มีอยู่และขับเคลื่อนความสำเร็จในการดำเนินงาน ต่อไปนี้คือประโยชน์หลักห้าประการ:
- ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น:59% ของลูกค้าตัดความสัมพันธ์กับธุรกิจหลังจากมีประสบการณ์เชิงลบ วงจรการรับฟังความคิดเห็นช่วยให้แก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า ยอมรับความคิดเห็นของพวกเขา และเพิ่มความภักดีของพวกเขาด้วยการปรับปรุงบริการที่จับต้องได้
- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากขึ้น: การรวบรวมความคิดเห็น—ไม่ว่าจะผ่านการรีวิว แบบสำรวจ หรือการสื่อสารโดยตรง—ช่วยให้สามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าผู้ใช้ต้องการอะไร ซึ่งจะช่วยในการสร้างผลิตภัณฑ์และผลลัพธ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ดีขึ้น: วงจรการให้ข้อเสนอแนะช่วยตรวจจับช่องว่างและประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอ ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มผลผลิตในที่ทำงาน
- วัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม: นวัตกรรมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ—เกือบ 80% ของบริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่อการเติบโต วงจรการรับฟังความคิดเห็นไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังช่วยแนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
- ปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน:คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและผลตอบแทนได้โดยการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และอนุญาตให้ข้อมูลไหลเข้าอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่ลูกค้าชื่นชอบ เพื่อติดตามรูปแบบการซื้อและความกังวลต่างๆ
ใช้ประโยชน์จากพลังของวงจรข้อเสนอแนะด้วย ClickUp
เพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจใด ๆ คุณต้องประสานงานกับลูกค้าและพนักงานโดยการฟังอย่างตั้งใจ มีส่วนร่วม และนำความคิดเห็นของพวกเขามาใช้ การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นใหม่ ๆ ดังนั้น ให้ไว้วางใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ และรักษาความใกล้ชิดกับพวกเขาไว้—ความคิดเห็นของพวกเขามีกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หายากซึ่งรองรับทั้งการให้ข้อเสนอแนะจากพนักงานและลูกค้าภายในโซลูชันการจัดการโครงการแบบบูรณาการเดียวกัน ดื่มด่ำกับการใช้งาน รวบรวมข้อเสนอแนะ สร้างความรู้ และจัดการโครงการได้ในขั้นตอนเดียวลองใช้ ClickUp วันนี้—เวอร์ชันฟรีก็เจ๋งไม่แพ้กัน! ?