วิธีการใช้กลยุทธ์การจัดการโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิต

PMO Team
4 ตุลาคม 2567

เมื่อต้นทศวรรษนี้สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกาพบว่าการสูญเสียผลผลิตสะสมในภาคธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของผลิตภาพแรงงาน มีมูลค่าสูงถึง 10.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐแมคคินซีย์เรียกการเติบโตของผลิตภาพนี้ว่า"อ่อนแอที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

หลายปีต่อมา สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่เราได้เห็นการเติบโตของผลิตภาพเมื่อองค์กรต่างๆ เริ่มค้นพบวิธีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสมัยใหม่ในการทำงานระยะไกล การทำงานร่วมกัน ปัญญาประดิษฐ์ และการจัดการโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา

การรักษาและต่อยอดปรากฏการณ์ล่าสุดนี้จำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ ในบทความบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้กลยุทธ์การบริหารโครงการที่ผ่านการทดสอบตามเวลาและเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณ

กลยุทธ์การบริหารโครงการคืออะไร?

กลยุทธ์การบริหารโครงการคือการรวบรวมเป้าหมาย แนวทาง กระบวนการ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการส่งมอบโครงการทางธุรกิจ กลยุทธ์การบริหารโครงการที่ดีมีลักษณะดังนี้:

  • การคิดแบบภาพรวม: ระบุภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น, เป้าหมาย, และวิสัยทัศน์
  • มุมมองระยะยาว: มองโครงการในระยะเวลา 3-5 ปี
  • การนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร: โดยทั่วไป กลยุทธ์การบริหารโครงการจะถูกกำหนดในระดับองค์กรหรือระดับแผนกเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • การสอดคล้อง: สอดคล้องกับเป้าหมายและกระบวนการขององค์กร
  • ความสม่ำเสมอ: ในฐานะที่เป็นรากฐาน กลยุทธ์เหล่านี้ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น

กลยุทธ์โครงการ vs. กลยุทธ์การบริหารโครงการ

เพื่อให้ชัดเจน กลยุทธ์ของโครงการอธิบายถึงวิธีที่ทีมโครงการดำเนินการทำงานของตน กลยุทธ์นี้จำกัดอยู่เพียงระดับของโครงการ และระบุถึงสิ่งที่ต้องทำ เหตุผล และวิธีการที่ควรทำ ผู้จัดการโครงการ/ผู้นำโครงการเป็นผู้ตัดสินใจและสรุปกลยุทธ์นี้ โดยมีการให้ข้อมูลและคำแนะนำจากผู้สนับสนุนโครงการ

ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ของโครงการอาจรวมถึงการเพิ่มเวลาสำรองในแต่ละขั้นตอนของโครงการ หรือวิธีการตอบสนองต่อการขยายขอบเขตของโครงการในระหว่างดำเนินการ

กลยุทธ์การจัดการโครงการคือวิธีที่องค์กรทั้งหมดจัดการโครงการของตน. สิ่งนี้มักใช้ได้ในระดับองค์กร ออกแบบโดยผู้นำระดับสูง พร้อมการลงทุนอย่างมากในกระบวนการและเครื่องมือการจัดการโครงการ.

ในกลยุทธ์การบริหารโครงการ การตัดสินใจจะหมุนรอบว่าคุณจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการฟรีหรือไม่ คุณจะจัดตั้งระบบการติดตามอย่างไร กำหนดแนวทางการตรวจสอบอย่างไร เป็นต้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่โตมโหฬาร กลยุทธ์การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล มาดูกันว่ามันจะช่วยได้อย่างไร

ความสำคัญของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジลเน้นย้ำถึงความจำเป็นของทีมที่บริหารจัดการตนเอง

คุณอาจถามว่า 'เมื่อฉันได้จ้างสมาชิกทีมที่มีทักษะและมอบอำนาจให้พวกเขาตัดสินใจแล้ว ทำไมฉันยังต้องการการบริหารโครงการ?'

นี่คือวิธีที่การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนรากฐานของทุกธุรกิจ

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจต้องการการเปลี่ยนแปลง ตลาดมีการพัฒนา ลูกค้าต้องการสินค้าและบริการใหม่ ๆ วิธีการบริหารโครงการที่คุณเลือกใช้ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจอาจไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจถึงขั้นเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของคุณ

เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพช่วยติดตามอดีต และ ทำนายอนาคต

การจัดการงาน

โครงการหนึ่งอาจประกอบด้วยงานหลายสิบไปจนถึงหลายพันงานที่ต้องทำให้เสร็จ สำคัญกว่านั้น งานเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน การเสร็จสิ้นของงานหนึ่งจะส่งผลต่องานถัดไป และส่งผลต่อเนื่องไปยังงานถัดไปอีก

กลยุทธ์การบริหารโครงการที่เหมาะสมช่วยป้องกันไม่ให้รายละเอียดเล็กๆ หลุดรอดไป

การบริหารจัดการบุคลากร

พนักงาน ผู้รับเหมา ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน ผู้บริหารระดับสูง ระดับเริ่มต้น และระดับกลาง ผู้จัดการ ระดับกลาง ที่ปรึกษา ผู้สนับสนุน ผู้ตรวจสอบ ลูกค้า—มีผู้คนหลากหลายประเภทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ

การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในบทบาทของตนโดยไม่เกิดความขัดแย้งกัน

หากคุณยังไม่มั่นใจ นี่คือประโยชน์ในชีวิตประจำวันของการบริหารโครงการอย่างมีกลยุทธ์

ประโยชน์หลักของการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์

ทิศทาง: การบริหารโครงการที่ดีจะมอบทิศทางที่ชัดเจนให้กับทุกคนในทีม ช่วยรวมพลังของสมาชิกแต่ละคนให้มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันบนเส้นทางที่ถูกต้อง

การควบคุม: โครงการที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะเสร็จตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ การบริหารโครงการช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

ความคล่องตัว: เมื่อผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นทุกแง่มุมของโครงการได้ชัดเจน พวกเขาจะสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงและตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นได้ดีขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

ความพึงพอใจของพนักงาน: การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมมีความชัดเจน พวกเขาเข้าใจงานของตนเองและรู้ว่างานของตนมีส่วนสนับสนุนองค์กรอย่างไร ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนและปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: เมื่อโครงการได้รับการบริหารจัดการอย่างดี โครงการนั้นจะมีความสามารถในการคาดการณ์ได้ ผู้จัดการโครงการสามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมั่นใจ

เพื่อให้บรรลุทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น คุณต้องมีกลยุทธ์การบริหารโครงการที่แข็งแกร่ง นี่คือกลยุทธ์เหล่านั้น

กลยุทธ์การบริหารโครงการที่จำเป็น

ทุกองค์กรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้กลยุทธ์ด้านล่างนี้เป็นแนวทางกว้าง ๆ และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ใช้ClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการในการนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปปฏิบัติ ในส่วนนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการ

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจน

"คุณช่วยบอกฉันได้ไหมคะ ว่าฉันควรไปทางไหนจากที่นี่?" อลิซถามแมวเชสเชียร์ "นั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากไปที่ไหนมากกว่า" แมวตอบ

กลยุทธ์การบริหารโครงการที่พื้นฐานที่สุดแต่สำคัญอย่างยิ่งคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ. ในระหว่างการทำสิ่งนี้ ให้มุ่งเน้นไปที่ความหมายของความสำเร็จของโครงการสำหรับคุณ และกำหนดสิ่งนี้ให้เป็นผลลัพธ์.

วัตถุประสงค์ของคุณอาจเป็น: "พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจองนัดหมาย" หรือ "ออกแบบแคมเปญการตลาดสำหรับวันขอบคุณพระเจ้า"

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดการโครงการในภายหลัง ให้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ:

  • สมดุล: อย่าคลุมเครือเกินไป เช่น "ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น" ซึ่งอาจทำให้เกิดการวิเคราะห์จนไม่สามารถตัดสินใจได้ หรืออย่าเฉพาะเจาะจงจนเกินไปจนทีมโครงการไม่มีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์
  • จำกัด: ระบุขอบเขตของงานที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่รวมอยู่และสิ่งที่ไม่รวมอยู่
  • SMART: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน (SMART)
เป้าหมาย ClickUp
การบริหารวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย ClickUp

เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการแล้ว ให้ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่มองเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนClickUp Goalsเป็นวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการทำเช่นนี้ สร้างเป้าหมายใหญ่ กำหนดเป้าหมายย่อย จัดระเบียบในโฟลเดอร์ มอบหมายให้กับบุคคล ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และปรับโครงการตามความเหมาะสม ทั้งหมดในที่เดียว!

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่คุณกำลังตั้งไว้ คุณสามารถค้นหาตัวอย่างการจัดการโครงการได้ ดูว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จกำลังตั้งเป้าหมายอย่างไร และนำแรงบันดาลใจมาจากพวกเขา

2. การพัฒนาแผนโครงการที่ครอบคลุม

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะไปที่ไหน ก็ถึงเวลาวางแผนการเดินทางของคุณแล้ว ✈️ สำหรับผู้จัดการโครงการทุกคน นี่เป็นส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดส่วนหนึ่งของการทำงาน มันเกี่ยวข้องกับการจัดการหลายแง่มุมของโครงการและนำทั้งหมดมารวมกันเพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกัน

อย่ากังวลไปก่อน เรายังมีทางออก

เริ่มต้นด้วยการระบายความคิดทั้งหมดออกมา

ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนจริง ๆ ให้รวบรวมทุกแง่มุมของโครงการไว้ในที่เดียว จดบันทึกเป้าหมาย ข้อกำหนด ทรัพยากร งบประมาณ เกณฑ์ความสำเร็จ และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณเห็นว่าเกี่ยวข้องไว้ในที่กลางที่เดียวการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีก็เป็นประโยชน์เช่นกัน

อย่าเพิ่งพยายามทำความเข้าใจมันในตอนนี้ แค่รวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อน หากคุณชอบรูปแบบโครงร่างที่ระบุไว้ClickUp Docsเป็นวิธีที่ดีในการบันทึกสิ่งนี้ หากคุณเป็นคนชอบภาพClickUp Mind Mapsมีผืนผ้าใบที่ยอดเยี่ยมให้คุณโยนสิ่งต่างๆ ลงไป

คลิกอัพ ด็อกส์
ระดมความคิดร่วมกันและบันทึกอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Docs

จัดระเบียบความคิดของคุณ

การระบายความคิดทั้งหมดออกมาต้องช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องวางแผนสำหรับโครงการของคุณ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเริ่มจัดระเบียบมัน การจัดระเบียบโครงการของคุณช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับว่าใครจะทำงานอะไร ใช้เวลานานแค่ไหน เป็นต้น

ตั้งค่าการทำงานของคุณบนซอฟต์แวร์จัดการงานของคุณ บน ClickUp คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากเอกสารและแผนผังความคิด ทำให้การเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การกระทำเป็นไปอย่างราบรื่น หากคุณต้องการเริ่มต้นจากหน้าเปล่า ก็ไม่มีปัญหา สร้างโปรเจกต์ของคุณและเพิ่มงานเมื่อมีไอเดียเกิดขึ้น

คลิกอัพ มายด์แมปส์
เปลี่ยนความคิดเป็นผลลัพธ์ด้วยแผนผังความคิด ClickUp

กรอกรายละเอียด

สำหรับแต่ละงาน ให้รวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น:

  • งานย่อยใด ๆ ที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จในระหว่างการทำงานของงานนั้น
  • กำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จ
  • การพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งจากต้นน้ำและปลายน้ำ
  • ผู้ใช้ที่รับผิดชอบงาน
  • รายการตรวจสอบเกณฑ์การยอมรับ
ClickUp อัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติระดับอวกาศด้วย ClickUp

ใช้ClickUp Automationsใดก็ได้จากหลายสิบแบบเพื่อทำให้งานนี้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าผู้รับผิดชอบให้กับทุกงานใหม่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เช่น โฟลเดอร์หรือเวิร์กสเปซ

ทำให้แผนโครงการเป็นรูปธรรม

เมื่อคุณกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตรวจสอบว่าแผนของคุณมีความเป็นไปได้จริงหรือไม่ ผู้จัดการโครงการที่ใช้ ClickUp มักจะชอบทำสิ่งนี้ด้วยมุมมองปฏิทิน

มุมมองปฏิทิน ClickUp
การจัดการตารางเวลาด้วยภาพผ่าน ClickUp

มุมมองปฏิทินของ ClickUpให้ภาพรวมที่ชัดเจนและมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อใด หากมีการทับซ้อน การพึ่งพา วันหยุด ฯลฯ คุณสามารถเห็นทั้งหมดได้ที่นี่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากและวางงานหรือขยายงานเพื่อปรับกำหนดเส้นตายของคุณได้จากที่นี่เลย

ในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ ให้ปรับการจัดสรรทรัพยากรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ClickUp Workload Viewsเพื่อให้แน่ใจว่าทีมที่คุณกำลังรวบรวมสำหรับโครงการนี้มีเวลาว่าง

หากทั้งหมดนี้รู้สึกเหมือนคุณกำลังต้อนแมว เราเข้าใจดี นี่คือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดบางส่วนที่รวมอยู่ในแม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp ที่ครอบคลุมทั้งหมด

เทมเพลตระดับสูงนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับทีมข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองหลายแบบ สถานะที่กำหนดเอง และฟิลด์ที่กำหนดเอง เทมเพลตนี้เป็นรากฐานสำหรับระบบการจัดการโครงการที่ทรงพลัง

หากนั่นซับซ้อนเกินไปสำหรับคุณลอง ใช้แม่แบบ การจัดการโครงการหรือแม่แบบแผนโครงการอื่น ๆ เหล่านี้ดู

3. ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกโครงการคือการรวบรวมส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้ดี สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดคือช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงาน ในระหว่างการก่อสร้างกลยุทธ์การจัดการโครงการของคุณ ให้ลงทุนในการส่งเสริมการสื่อสารและการร่วมมือที่ดี

กระบวนการ: กำหนดโปรโตคอลการสื่อสารที่ชัดเจนและจัดเตรียมเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกัน

ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณต้องการหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานใดงานหนึ่ง ให้ส่งเสริมให้พวกเขาใช้ส่วนความคิดเห็นภายใต้ ClickUp Tasks. สิ่งนี้จะสร้างบริบทและช่วยในการถ่ายทอดความรู้.

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการไปที่แต่ละงานเพื่อตรวจสอบว่ามีความคิดเห็นหรือไม่ ให้ใช้ClickUp Chat รับข้อความทั้งหมดในที่เดียว พร้อมให้ทีมของคุณดำเนินการต่อได้ทันที

คลิกอัพ แชท
ClickUp Chat ใหม่ทั้งหมด

ทรัพยากร: ให้ทรัพยากรของโครงการทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับทีมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารความต้องการ แผนงาน ตารางเวลา หรือความรู้จากโครงการที่ผ่านมา รวบรวมทรัพยากรทั้งหมดไว้ใน ClickUp Docs เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องนำข้อมูลทั้งหมดของคุณมาที่ ClickUp ตรงกันข้าม คุณสามารถผสานรวมเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วและเปิดใช้งานClickUp Connected Search ได้เลย!

ClickUp-ค้นหาแบบสากล
การค้นหาที่เชื่อมโยงกันในหลายสิบแอปภายใน ClickUp

ทัศนคติ: นี่คือแง่มุมสำคัญในการส่งเสริมการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกทีมที่เก็บตัวหรือขี้อายอาจไม่ขอความช่วยเหลืออย่างเปิดเผย พวกเขาอาจไม่พูดจนกว่าจะมีคนพูดกับพวกเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พูดคุยกับพวกเขา เชิญชวนให้พวกเขาแบ่งปันความคิดเห็นในรูปแบบที่พวกเขาสบายใจ และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขา

4. การฝึกฝนการจัดการความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง

ทุกวันนี้ ทุกโครงการมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเบี่ยงเบนจากงบประมาณ ความล่าช้า การหยุดชะงักทางเทคโนโลยี การขาดแคลนแรงงาน ความไม่แน่นอนของตลาด ฯลฯ เตรียมพร้อมรับมือด้วยการดำเนินมาตรการป้องกันหรือเตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้า

ประเมิน

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน การดำเนินงาน องค์กร กฎระเบียบ และปัจจัยภายนอก เมื่อระบุความเสี่ยงแล้ว ให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วย

บรรเทา

จัดตั้งระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับความเสี่ยงเหล่านี้โดยสิ้นเชิง ให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของคุณ หากคุณคาดว่าจะหมดเงินทุนในระหว่างโครงการ ให้ขอการชำระเงินล่วงหน้า, เงินกู้, หรือการลงทุนเพิ่มเติม

สร้างรายการตรวจสอบการจัดการโครงการเพื่อระบุและลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

แผน

ความเสี่ยงบางประการยากที่จะลดผลกระทบได้ แม้ว่าคุณจะรู้ว่าอาจเกิดขึ้นได้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมที่สำคัญไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือเหตุผลส่วนตัว เป็นความเสี่ยงที่พบได้บ่อย แต่การจ้างบุคลากรสำรองอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

สำหรับสถานการณ์เช่นนี้ ควรมีแผนรองรับไว้ คุณอาจต้องการ จัดทำรายชื่อผู้รับเหมาไว้เพื่อใช้ประโยชน์หรือกระจายงานให้กับสมาชิกทีมที่มีอยู่ คิดถึงสิ่งที่คุณจะทำ

5. การติดตามและควบคุมความก้าวหน้าของโครงการ

กลยุทธ์การบริหารโครงการที่ดีครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ—การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ ให้กำหนดมาตรการเพื่อติดตามและควบคุมความก้าวหน้า

กำหนด KPI: ภายในวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับแต่ละบุคคล

ติดตามผลลัพธ์: ใช้ระบบรายงานเช่นClickUp Dashboardsเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโครงการผ่านตัวชี้วัด KPI ต่าง ๆ แบบเรียลไทม์

แดชบอร์ด ClickUp
การติดตามการบริหารโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ดำเนินการทบทวน: จัดการสนทนากับทีมเป็นระยะเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ อาจเป็นการทบทวนย้อนหลัง การทบทวนการทำงานระยะสั้น หรือการพูดคุยแบบตัวต่อตัว ใช้โอกาสนี้เพื่อระบุปัญหาและทำการปรับเปลี่ยน

6. การประเมินผลและการเรียนรู้หลังโครงการ

โครงการไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การส่งมอบงาน การเสร็จสิ้นโครงการอย่างประสบความสำเร็จคือเมื่อคุณได้เรียนรู้สิ่งที่มีความหมายซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ ให้กระบวนการประเมินผลและการเรียนรู้—หรือที่เรียกว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง—เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารโครงการของคุณ

ดูตัวเลข: เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการประเมินผลเชิงปริมาณ ถามคำถามต่อไปนี้และจดบันทึกตัวเลขไว้

  • คุณบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่
  • คุณส่งมอบตรงเวลาหรือไม่?
  • คุณอยู่ในงบประมาณหรือไม่?
  • คุณสูญเสียส่วนใดของงบประมาณไปกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่?

ค้นหาความหมาย: นอกจากนี้ ให้หาข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย ใช้คำถามต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา

  • ผู้สนับสนุนโครงการพอใจกับการส่งมอบหรือไม่
  • สมาชิกในทีมเหนื่อยล้าหรือไม่?
  • หากพวกเขามีโอกาส พวกเขาอยากทำอะไรให้แตกต่างออกไปบ้าง?
  • พวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้ที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้บ้าง?

บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้อย่างระมัดระวังเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง ลองใช้ClickUp Brainเพื่อผสานพลังของการจัดการโครงการกับปัญญาประดิษฐ์ ใช้เพื่อดึงข้อมูลที่คุณต้องการ อัตโนมัติการกรอกข้อมูล ช่วยในการเขียน ตรวจสอบการสะกดคำ แปลงเสียงเป็นข้อความ และอื่น ๆ อีกมากมาย

📖 อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับการจัดการโครงการที่ชาญฉลาด

ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp

ประสิทธิภาพในการทำงานเชิงความรู้เป็นสิ่งที่เข้าใจยาก ผู้จัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จตระหนักว่าการประชุมเป็นส่วนสำคัญของการทำงานเชิงความรู้ เพราะช่วยสร้างแนวคิดและปรับปรุงแนวคิดเหล่านั้นให้เหมาะสมกับการนำไปใช้จริง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรค การประชุม, อีเมล, และกิจกรรมการร่วมมือเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางไกลได้ทำให้ทีมทำงานเพิ่มขึ้น 48 นาทีต่อวัน อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มองว่าการประชุมเป็นสิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

จากการสำรวจของ HBR พบว่า 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขามองว่าการประชุมนั้น "ไม่มีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิภาพ" 64% ระบุว่ามันทำให้พวกเขาเสียเวลาที่ควรนำไปใช้ในการคิดอย่างลึกซึ้ง

หนึ่งในเหตุผลหลักคือขาดวิธีการที่ง่ายในการเข้าถึงบริบท ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อต้องจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน

ตัวอย่างเช่น การส่งมอบงานออกแบบ-พัฒนาจะกลายเป็นงานที่ใช้เวลามากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในที่ทำงานระยะไกล หากเอกสารไม่ชัดเจน นักวิเคราะห์คุณภาพอาจประสบปัญหาในภายหลังหากพวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริบทของโครงการทั้งหมด

ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้จริงๆ ในฐานะพื้นที่ทำงานเสมือนจริงและเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp รวบรวมความรู้ทั้งหมดขององค์กรไว้ในที่เดียว เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่คลิกเดียว มันนำเสนอเครื่องมือเดียวสำหรับการจัดการโครงการ การจัดการบุคลากร การจัดการความรู้ และอื่นๆ อีกมากมาย

นำกลยุทธ์การบริหารโครงการของคุณไปปฏิบัติในระดับที่ใหญ่ขึ้นลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้