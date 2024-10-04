วิธีการใช้กลยุทธ์การจัดการโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิต

เมื่อต้นทศวรรษนี้สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกาพบว่าการสูญเสียผลผลิตสะสมในภาคธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของผลิตภาพแรงงาน มีมูลค่าสูงถึง 10.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐแมคคินซีย์เรียกการเติบโตของผลิตภาพนี้ว่า"อ่อนแอที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"
หลายปีต่อมา สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่เราได้เห็นการเติบโตของผลิตภาพเมื่อองค์กรต่างๆ เริ่มค้นพบวิธีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสมัยใหม่ในการทำงานระยะไกล การทำงานร่วมกัน ปัญญาประดิษฐ์ และการจัดการโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา
การรักษาและต่อยอดปรากฏการณ์ล่าสุดนี้จำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ ในบทความบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้กลยุทธ์การบริหารโครงการที่ผ่านการทดสอบตามเวลาและเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณ
กลยุทธ์การบริหารโครงการคืออะไร?
กลยุทธ์การบริหารโครงการคือการรวบรวมเป้าหมาย แนวทาง กระบวนการ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการส่งมอบโครงการทางธุรกิจ กลยุทธ์การบริหารโครงการที่ดีมีลักษณะดังนี้:
- การคิดแบบภาพรวม: ระบุภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น, เป้าหมาย, และวิสัยทัศน์
- มุมมองระยะยาว: มองโครงการในระยะเวลา 3-5 ปี
- การนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร: โดยทั่วไป กลยุทธ์การบริหารโครงการจะถูกกำหนดในระดับองค์กรหรือระดับแผนกเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- การสอดคล้อง: สอดคล้องกับเป้าหมายและกระบวนการขององค์กร
- ความสม่ำเสมอ: ในฐานะที่เป็นรากฐาน กลยุทธ์เหล่านี้ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น
กลยุทธ์โครงการ vs. กลยุทธ์การบริหารโครงการ
เพื่อให้ชัดเจน กลยุทธ์ของโครงการอธิบายถึงวิธีที่ทีมโครงการดำเนินการทำงานของตน กลยุทธ์นี้จำกัดอยู่เพียงระดับของโครงการ และระบุถึงสิ่งที่ต้องทำ เหตุผล และวิธีการที่ควรทำ ผู้จัดการโครงการ/ผู้นำโครงการเป็นผู้ตัดสินใจและสรุปกลยุทธ์นี้ โดยมีการให้ข้อมูลและคำแนะนำจากผู้สนับสนุนโครงการ
ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ของโครงการอาจรวมถึงการเพิ่มเวลาสำรองในแต่ละขั้นตอนของโครงการ หรือวิธีการตอบสนองต่อการขยายขอบเขตของโครงการในระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์การจัดการโครงการคือวิธีที่องค์กรทั้งหมดจัดการโครงการของตน. สิ่งนี้มักใช้ได้ในระดับองค์กร ออกแบบโดยผู้นำระดับสูง พร้อมการลงทุนอย่างมากในกระบวนการและเครื่องมือการจัดการโครงการ.
ในกลยุทธ์การบริหารโครงการ การตัดสินใจจะหมุนรอบว่าคุณจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการฟรีหรือไม่ คุณจะจัดตั้งระบบการติดตามอย่างไร กำหนดแนวทางการตรวจสอบอย่างไร เป็นต้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่โตมโหฬาร กลยุทธ์การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล มาดูกันว่ามันจะช่วยได้อย่างไร
ความสำคัญของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジลเน้นย้ำถึงความจำเป็นของทีมที่บริหารจัดการตนเอง
คุณอาจถามว่า 'เมื่อฉันได้จ้างสมาชิกทีมที่มีทักษะและมอบอำนาจให้พวกเขาตัดสินใจแล้ว ทำไมฉันยังต้องการการบริหารโครงการ?'
นี่คือวิธีที่การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนรากฐานของทุกธุรกิจ
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจต้องการการเปลี่ยนแปลง ตลาดมีการพัฒนา ลูกค้าต้องการสินค้าและบริการใหม่ ๆ วิธีการบริหารโครงการที่คุณเลือกใช้ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจอาจไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจถึงขั้นเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของคุณ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพช่วยติดตามอดีต และ ทำนายอนาคต
การจัดการงาน
โครงการหนึ่งอาจประกอบด้วยงานหลายสิบไปจนถึงหลายพันงานที่ต้องทำให้เสร็จ สำคัญกว่านั้น งานเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน การเสร็จสิ้นของงานหนึ่งจะส่งผลต่องานถัดไป และส่งผลต่อเนื่องไปยังงานถัดไปอีก
กลยุทธ์การบริหารโครงการที่เหมาะสมช่วยป้องกันไม่ให้รายละเอียดเล็กๆ หลุดรอดไป
การบริหารจัดการบุคลากร
พนักงาน ผู้รับเหมา ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน ผู้บริหารระดับสูง ระดับเริ่มต้น และระดับกลาง ผู้จัดการ ระดับกลาง ที่ปรึกษา ผู้สนับสนุน ผู้ตรวจสอบ ลูกค้า—มีผู้คนหลากหลายประเภทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในบทบาทของตนโดยไม่เกิดความขัดแย้งกัน
หากคุณยังไม่มั่นใจ นี่คือประโยชน์ในชีวิตประจำวันของการบริหารโครงการอย่างมีกลยุทธ์
ประโยชน์หลักของการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
ทิศทาง: การบริหารโครงการที่ดีจะมอบทิศทางที่ชัดเจนให้กับทุกคนในทีม ช่วยรวมพลังของสมาชิกแต่ละคนให้มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันบนเส้นทางที่ถูกต้อง
การควบคุม: โครงการที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะเสร็จตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ การบริหารโครงการช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ความคล่องตัว: เมื่อผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นทุกแง่มุมของโครงการได้ชัดเจน พวกเขาจะสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงและตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นได้ดีขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
ความพึงพอใจของพนักงาน: การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมมีความชัดเจน พวกเขาเข้าใจงานของตนเองและรู้ว่างานของตนมีส่วนสนับสนุนองค์กรอย่างไร ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนและปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: เมื่อโครงการได้รับการบริหารจัดการอย่างดี โครงการนั้นจะมีความสามารถในการคาดการณ์ได้ ผู้จัดการโครงการสามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมั่นใจ
เพื่อให้บรรลุทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น คุณต้องมีกลยุทธ์การบริหารโครงการที่แข็งแกร่ง นี่คือกลยุทธ์เหล่านั้น
กลยุทธ์การบริหารโครงการที่จำเป็น
ทุกองค์กรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้กลยุทธ์ด้านล่างนี้เป็นแนวทางกว้าง ๆ และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ใช้ClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการในการนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปปฏิบัติ ในส่วนนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการ
1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจน
"คุณช่วยบอกฉันได้ไหมคะ ว่าฉันควรไปทางไหนจากที่นี่?" อลิซถามแมวเชสเชียร์ "นั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากไปที่ไหนมากกว่า" แมวตอบ
กลยุทธ์การบริหารโครงการที่พื้นฐานที่สุดแต่สำคัญอย่างยิ่งคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ. ในระหว่างการทำสิ่งนี้ ให้มุ่งเน้นไปที่ความหมายของความสำเร็จของโครงการสำหรับคุณ และกำหนดสิ่งนี้ให้เป็นผลลัพธ์.
วัตถุประสงค์ของคุณอาจเป็น: "พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจองนัดหมาย" หรือ "ออกแบบแคมเปญการตลาดสำหรับวันขอบคุณพระเจ้า"
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดการโครงการในภายหลัง ให้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ:
- สมดุล: อย่าคลุมเครือเกินไป เช่น "ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น" ซึ่งอาจทำให้เกิดการวิเคราะห์จนไม่สามารถตัดสินใจได้ หรืออย่าเฉพาะเจาะจงจนเกินไปจนทีมโครงการไม่มีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์
- จำกัด: ระบุขอบเขตของงานที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่รวมอยู่และสิ่งที่ไม่รวมอยู่
- SMART: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน (SMART)
เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการแล้ว ให้ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่มองเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนClickUp Goalsเป็นวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการทำเช่นนี้ สร้างเป้าหมายใหญ่ กำหนดเป้าหมายย่อย จัดระเบียบในโฟลเดอร์ มอบหมายให้กับบุคคล ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และปรับโครงการตามความเหมาะสม ทั้งหมดในที่เดียว!
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่คุณกำลังตั้งไว้ คุณสามารถค้นหาตัวอย่างการจัดการโครงการได้ ดูว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จกำลังตั้งเป้าหมายอย่างไร และนำแรงบันดาลใจมาจากพวกเขา
2. การพัฒนาแผนโครงการที่ครอบคลุม
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะไปที่ไหน ก็ถึงเวลาวางแผนการเดินทางของคุณแล้ว ✈️ สำหรับผู้จัดการโครงการทุกคน นี่เป็นส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดส่วนหนึ่งของการทำงาน มันเกี่ยวข้องกับการจัดการหลายแง่มุมของโครงการและนำทั้งหมดมารวมกันเพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกัน
อย่ากังวลไปก่อน เรายังมีทางออก
เริ่มต้นด้วยการระบายความคิดทั้งหมดออกมา
ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนจริง ๆ ให้รวบรวมทุกแง่มุมของโครงการไว้ในที่เดียว จดบันทึกเป้าหมาย ข้อกำหนด ทรัพยากร งบประมาณ เกณฑ์ความสำเร็จ และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณเห็นว่าเกี่ยวข้องไว้ในที่กลางที่เดียวการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีก็เป็นประโยชน์เช่นกัน
อย่าเพิ่งพยายามทำความเข้าใจมันในตอนนี้ แค่รวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อน หากคุณชอบรูปแบบโครงร่างที่ระบุไว้ClickUp Docsเป็นวิธีที่ดีในการบันทึกสิ่งนี้ หากคุณเป็นคนชอบภาพClickUp Mind Mapsมีผืนผ้าใบที่ยอดเยี่ยมให้คุณโยนสิ่งต่างๆ ลงไป
จัดระเบียบความคิดของคุณ
การระบายความคิดทั้งหมดออกมาต้องช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องวางแผนสำหรับโครงการของคุณ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเริ่มจัดระเบียบมัน การจัดระเบียบโครงการของคุณช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับว่าใครจะทำงานอะไร ใช้เวลานานแค่ไหน เป็นต้น
ตั้งค่าการทำงานของคุณบนซอฟต์แวร์จัดการงานของคุณ บน ClickUp คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากเอกสารและแผนผังความคิด ทำให้การเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การกระทำเป็นไปอย่างราบรื่น หากคุณต้องการเริ่มต้นจากหน้าเปล่า ก็ไม่มีปัญหา สร้างโปรเจกต์ของคุณและเพิ่มงานเมื่อมีไอเดียเกิดขึ้น
กรอกรายละเอียด
สำหรับแต่ละงาน ให้รวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น:
- งานย่อยใด ๆ ที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จในระหว่างการทำงานของงานนั้น
- กำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จ
- การพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งจากต้นน้ำและปลายน้ำ
- ผู้ใช้ที่รับผิดชอบงาน
- รายการตรวจสอบเกณฑ์การยอมรับ
ใช้ClickUp Automationsใดก็ได้จากหลายสิบแบบเพื่อทำให้งานนี้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าผู้รับผิดชอบให้กับทุกงานใหม่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เช่น โฟลเดอร์หรือเวิร์กสเปซ
ทำให้แผนโครงการเป็นรูปธรรม
เมื่อคุณกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตรวจสอบว่าแผนของคุณมีความเป็นไปได้จริงหรือไม่ ผู้จัดการโครงการที่ใช้ ClickUp มักจะชอบทำสิ่งนี้ด้วยมุมมองปฏิทิน
มุมมองปฏิทินของ ClickUpให้ภาพรวมที่ชัดเจนและมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อใด หากมีการทับซ้อน การพึ่งพา วันหยุด ฯลฯ คุณสามารถเห็นทั้งหมดได้ที่นี่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากและวางงานหรือขยายงานเพื่อปรับกำหนดเส้นตายของคุณได้จากที่นี่เลย
ในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ ให้ปรับการจัดสรรทรัพยากรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ClickUp Workload Viewsเพื่อให้แน่ใจว่าทีมที่คุณกำลังรวบรวมสำหรับโครงการนี้มีเวลาว่าง
หากทั้งหมดนี้รู้สึกเหมือนคุณกำลังต้อนแมว เราเข้าใจดี นี่คือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดบางส่วนที่รวมอยู่ในแม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp ที่ครอบคลุมทั้งหมด
เทมเพลตระดับสูงนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับทีมข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองหลายแบบ สถานะที่กำหนดเอง และฟิลด์ที่กำหนดเอง เทมเพลตนี้เป็นรากฐานสำหรับระบบการจัดการโครงการที่ทรงพลัง
หากนั่นซับซ้อนเกินไปสำหรับคุณลอง ใช้แม่แบบ การจัดการโครงการหรือแม่แบบแผนโครงการอื่น ๆ เหล่านี้ดู
3. ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกโครงการคือการรวบรวมส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้ดี สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดคือช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงาน ในระหว่างการก่อสร้างกลยุทธ์การจัดการโครงการของคุณ ให้ลงทุนในการส่งเสริมการสื่อสารและการร่วมมือที่ดี
กระบวนการ: กำหนดโปรโตคอลการสื่อสารที่ชัดเจนและจัดเตรียมเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณต้องการหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานใดงานหนึ่ง ให้ส่งเสริมให้พวกเขาใช้ส่วนความคิดเห็นภายใต้ ClickUp Tasks. สิ่งนี้จะสร้างบริบทและช่วยในการถ่ายทอดความรู้.
เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการไปที่แต่ละงานเพื่อตรวจสอบว่ามีความคิดเห็นหรือไม่ ให้ใช้ClickUp Chat รับข้อความทั้งหมดในที่เดียว พร้อมให้ทีมของคุณดำเนินการต่อได้ทันที
ทรัพยากร: ให้ทรัพยากรของโครงการทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับทีมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารความต้องการ แผนงาน ตารางเวลา หรือความรู้จากโครงการที่ผ่านมา รวบรวมทรัพยากรทั้งหมดไว้ใน ClickUp Docs เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องนำข้อมูลทั้งหมดของคุณมาที่ ClickUp ตรงกันข้าม คุณสามารถผสานรวมเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วและเปิดใช้งานClickUp Connected Search ได้เลย!
ทัศนคติ: นี่คือแง่มุมสำคัญในการส่งเสริมการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกทีมที่เก็บตัวหรือขี้อายอาจไม่ขอความช่วยเหลืออย่างเปิดเผย พวกเขาอาจไม่พูดจนกว่าจะมีคนพูดกับพวกเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พูดคุยกับพวกเขา เชิญชวนให้พวกเขาแบ่งปันความคิดเห็นในรูปแบบที่พวกเขาสบายใจ และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขา
4. การฝึกฝนการจัดการความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง
ทุกวันนี้ ทุกโครงการมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเบี่ยงเบนจากงบประมาณ ความล่าช้า การหยุดชะงักทางเทคโนโลยี การขาดแคลนแรงงาน ความไม่แน่นอนของตลาด ฯลฯ เตรียมพร้อมรับมือด้วยการดำเนินมาตรการป้องกันหรือเตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้า
ประเมิน
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน การดำเนินงาน องค์กร กฎระเบียบ และปัจจัยภายนอก เมื่อระบุความเสี่ยงแล้ว ให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วย
บรรเทา
จัดตั้งระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับความเสี่ยงเหล่านี้โดยสิ้นเชิง ให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของคุณ หากคุณคาดว่าจะหมดเงินทุนในระหว่างโครงการ ให้ขอการชำระเงินล่วงหน้า, เงินกู้, หรือการลงทุนเพิ่มเติม
สร้างรายการตรวจสอบการจัดการโครงการเพื่อระบุและลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
แผน
ความเสี่ยงบางประการยากที่จะลดผลกระทบได้ แม้ว่าคุณจะรู้ว่าอาจเกิดขึ้นได้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมที่สำคัญไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือเหตุผลส่วนตัว เป็นความเสี่ยงที่พบได้บ่อย แต่การจ้างบุคลากรสำรองอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป
สำหรับสถานการณ์เช่นนี้ ควรมีแผนรองรับไว้ คุณอาจต้องการ จัดทำรายชื่อผู้รับเหมาไว้เพื่อใช้ประโยชน์หรือกระจายงานให้กับสมาชิกทีมที่มีอยู่ คิดถึงสิ่งที่คุณจะทำ
5. การติดตามและควบคุมความก้าวหน้าของโครงการ
กลยุทธ์การบริหารโครงการที่ดีครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ—การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ ให้กำหนดมาตรการเพื่อติดตามและควบคุมความก้าวหน้า
กำหนด KPI: ภายในวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับแต่ละบุคคล
ติดตามผลลัพธ์: ใช้ระบบรายงานเช่นClickUp Dashboardsเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโครงการผ่านตัวชี้วัด KPI ต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
ดำเนินการทบทวน: จัดการสนทนากับทีมเป็นระยะเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ อาจเป็นการทบทวนย้อนหลัง การทบทวนการทำงานระยะสั้น หรือการพูดคุยแบบตัวต่อตัว ใช้โอกาสนี้เพื่อระบุปัญหาและทำการปรับเปลี่ยน
6. การประเมินผลและการเรียนรู้หลังโครงการ
โครงการไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การส่งมอบงาน การเสร็จสิ้นโครงการอย่างประสบความสำเร็จคือเมื่อคุณได้เรียนรู้สิ่งที่มีความหมายซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ ให้กระบวนการประเมินผลและการเรียนรู้—หรือที่เรียกว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง—เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารโครงการของคุณ
ดูตัวเลข: เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการประเมินผลเชิงปริมาณ ถามคำถามต่อไปนี้และจดบันทึกตัวเลขไว้
- คุณบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่
- คุณส่งมอบตรงเวลาหรือไม่?
- คุณอยู่ในงบประมาณหรือไม่?
- คุณสูญเสียส่วนใดของงบประมาณไปกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่?
ค้นหาความหมาย: นอกจากนี้ ให้หาข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย ใช้คำถามต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา
- ผู้สนับสนุนโครงการพอใจกับการส่งมอบหรือไม่
- สมาชิกในทีมเหนื่อยล้าหรือไม่?
- หากพวกเขามีโอกาส พวกเขาอยากทำอะไรให้แตกต่างออกไปบ้าง?
- พวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้ที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้บ้าง?
บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้อย่างระมัดระวังเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง ลองใช้ClickUp Brainเพื่อผสานพลังของการจัดการโครงการกับปัญญาประดิษฐ์ ใช้เพื่อดึงข้อมูลที่คุณต้องการ อัตโนมัติการกรอกข้อมูล ช่วยในการเขียน ตรวจสอบการสะกดคำ แปลงเสียงเป็นข้อความ และอื่น ๆ อีกมากมาย
📖 อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับการจัดการโครงการที่ชาญฉลาด
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
ประสิทธิภาพในการทำงานเชิงความรู้เป็นสิ่งที่เข้าใจยาก ผู้จัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จตระหนักว่าการประชุมเป็นส่วนสำคัญของการทำงานเชิงความรู้ เพราะช่วยสร้างแนวคิดและปรับปรุงแนวคิดเหล่านั้นให้เหมาะสมกับการนำไปใช้จริง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรค การประชุม, อีเมล, และกิจกรรมการร่วมมือเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางไกลได้ทำให้ทีมทำงานเพิ่มขึ้น 48 นาทีต่อวัน อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มองว่าการประชุมเป็นสิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
จากการสำรวจของ HBR พบว่า 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขามองว่าการประชุมนั้น "ไม่มีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิภาพ" 64% ระบุว่ามันทำให้พวกเขาเสียเวลาที่ควรนำไปใช้ในการคิดอย่างลึกซึ้ง
หนึ่งในเหตุผลหลักคือขาดวิธีการที่ง่ายในการเข้าถึงบริบท ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อต้องจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
ตัวอย่างเช่น การส่งมอบงานออกแบบ-พัฒนาจะกลายเป็นงานที่ใช้เวลามากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในที่ทำงานระยะไกล หากเอกสารไม่ชัดเจน นักวิเคราะห์คุณภาพอาจประสบปัญหาในภายหลังหากพวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริบทของโครงการทั้งหมด
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้จริงๆ ในฐานะพื้นที่ทำงานเสมือนจริงและเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp รวบรวมความรู้ทั้งหมดขององค์กรไว้ในที่เดียว เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่คลิกเดียว มันนำเสนอเครื่องมือเดียวสำหรับการจัดการโครงการ การจัดการบุคลากร การจัดการความรู้ และอื่นๆ อีกมากมาย
นำกลยุทธ์การบริหารโครงการของคุณไปปฏิบัติในระดับที่ใหญ่ขึ้นลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้