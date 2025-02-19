5 ตัวอย่างการบริหารโครงการจริงสำหรับทีมของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านหรือธุรกิจ ไม่ว่าจะเรียบง่ายหรือซับซ้อน การเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่ถูกต้องคือเคล็ดลับสำคัญในการส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จ
คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ (และทำได้ดี) ด้วยทัศนคติที่มุ่งมั่น, วิธีการบริหารโครงการที่เหมาะสม, และเครื่องมือที่เหมาะสม.
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารโครงการ รวมถึงปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญและขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนวิธีที่เครื่องมือบริหารโครงการสามารถช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นจากนั้น เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการทำงานจริงผ่านตัวอย่างการบริหารโครงการจริง 5 โครงการ! 👌
⏰ สรุป 60 วินาที
- วงจรการบริหารโครงการประกอบด้วยสี่ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มต้น การวางแผน การดำเนินการ และการปิดโครงการ
- ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายแบบ SMART การจัดการขอบเขต การวางแผนความเสี่ยง บทบาทที่ชัดเจน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการมองเห็นโครงการ
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นClickUpช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้ด้วยการดูแบบปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติ, สถานะของงาน, และอื่น ๆ
- ตัวอย่างจากโลกจริงแสดงให้เห็นหลักการบริหารโครงการในด้านการตลาด, SEO, การสนับสนุนลูกค้า, การศึกษา, และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- คุณสมบัติของ ClickUp รองรับวิธีการบริหารโครงการที่หลากหลาย และช่วยให้เกิดการร่วมมือ, การจัดการความเสี่ยง, และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4 ขั้นตอนของวงจรชีวิตการจัดการโครงการ
การบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นอาจมาพร้อมกับกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อน ดังนั้น เพื่อช่วยให้ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้น จึงได้มีการนำแนวคิดเรื่องวงจรชีวิตของโครงการมาใช้
วงจรชีวิตของโครงการ หรือกระบวนการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มต้น การวางแผน การดำเนินการ และการปิดโครงการ ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีโครงสร้างที่โครงการของคุณต้องผ่านเพื่อช่วยให้โครงการก้าวจากความคิดไปสู่การสำเร็จ และเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของโครงการได้รับการส่งมอบในแต่ละขั้นตอน
มาดูกันว่าผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอน:
1. ระยะเริ่มต้น
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ผู้จัดการโครงการกำหนดเป้าหมายขององค์กร ลูกค้า หรือผู้รับบริการ ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ทีมงาน และขอบเขตของงานในโครงการ พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้สำหรับทีมงาน
2. ระยะการวางแผน
เตรียมและวางแผนโครงการอย่างมีกลยุทธ์ ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างแผนโครงการโดยละเอียดและกำหนดตารางเวลาโครงการซึ่งรวมถึงเหตุการณ์สำคัญหลักของโครงการและอธิบายงานหรือผลลัพธ์ที่ประกอบเป็นแต่ละเหตุการณ์สำคัญ สิ่งนี้มีความสำคัญเพราะแผนโครงการให้กลยุทธ์และรายการตรวจสอบโครงการเพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากร งบประมาณ และระยะเวลาอย่างเหมาะสมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
3. ระยะการดำเนินการ
ถึงเวลาลงมือแล้ว ในระยะนี้ หน้าที่หลักของผู้จัดการโครงการคือการกำกับดูแลความพยายามของทีมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจในสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา งานที่ต้องทำ และวิธีการและเวลาในการทำงานเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาของโครงการ
4. ระยะปิด
ถึงเวลาสรุปโครงการแล้ว ผู้จัดการโครงการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของตนได้ทำผลงานตามที่ขอไว้ทั้งหมดแล้ว จากนั้นนำผลงานสุดท้ายไปเสนอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลงนามรับรอง และปิดโครงการอย่างเป็นทางการ
📌 ประเด็นสำคัญ:
โดยการปฏิบัติตามวงจรชีวิตของโครงการ คุณกำลังทำให้แน่ใจว่าคุณ:
- การจับความต้องการของลูกค้าของคุณ
- การเตรียมโครงการของคุณให้ประสบความสำเร็จด้วยแผน
- ดำเนินการตามงานโครงการและแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงของโครงการที่เกิดขึ้น
- ปิดโครงการของคุณเพื่อรวบรวมบทเรียนที่ได้รับและปรับปรุงโครงการถัดไป
วิธีการบริหารโครงการที่เลือกได้ 💪🏻
- น้ำตก: กระบวนการเชิงเส้นที่เป็นลำดับ ซึ่งแต่ละขั้นตอน (เช่น การวางแผน การออกแบบ การดำเนินการ การทดสอบ การนำไปใช้งาน) ต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะไปยังขั้นตอนถัดไป
- Agile: แนวทางแบบวนซ้ำที่ทีมทำงานในรอบสั้น ๆ (สปรินต์) ส่งมอบงานเป็นชิ้นเล็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
- สครัม: ใช้บทบาทที่กำหนดไว้ (สครัมมาสเตอร์, เจ้าของผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา), สปรินต์ที่มีกรอบเวลาชัดเจน (โดยทั่วไป 2-4 สัปดาห์), และการประชุมยืนรายวันเพื่อรักษาความก้าวหน้า
- คัมบัง: ใช้กระดานภาพที่มีคอลัมน์ (ต้องทำ, กำลังทำ, ทำเสร็จ) เพื่อติดตามงานและจำกัดปริมาณงานที่กำลังทำอยู่ (WIP)
- ลีน: มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าด้วยของเสียให้น้อยที่สุดโดยปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ซิกซ์ซิกมา: ใช้การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อลดข้อบกพร่องและประสิทธิภาพที่ต่ำ (DMAIC: กำหนด, วัด, วิเคราะห์, ปรับปรุง, ควบคุม)
- PRINCE2: วิธีการที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมบทบาทที่กำหนดไว้ ขั้นตอนที่ชัดเจน และมุ่งเน้นการกำกับดูแลและการจัดการความเสี่ยง
- วิธีการเส้นทางวิกฤต (CPM): ระบุลำดับงานที่ขึ้นต่อกันซึ่งใช้เวลานานที่สุด เพื่อกำหนดระยะเวลาสั้นที่สุดในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น
ต้องการได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หรือไม่? เรียนรู้วิธีใช้ AI สำหรับการจัดการโครงการ 👇🏼
ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการบริหารโครงการ
ปัจจัยสำคัญสำหรับการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ แต่มีปัจจัยบางประการที่ควรคงไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการประเภทใดหรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม:
- ตั้งเป้าหมายแบบ SMART
- เข้าใจขอบเขตของโครงการและป้องกันการขยายขอบเขตโดยไม่จำเป็น
- ระบุความเสี่ยงของโครงการและสร้างแผนการจัดการความเสี่ยง
- บทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- การสื่อสารทีมที่มีประสิทธิภาพ
- รักษาความโปร่งใสของโครงการในระดับสูง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมอบความยืดหยุ่นให้กับทีมอย่างไร
ด้วยปัจจัยมากมายที่สามารถส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถช่วยให้ทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและนำหน้าอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
แอปการจัดการโครงการที่ดีสามารถลดภาระในการจัดการโครงการจากไหล่ของคุณได้มาก โดยมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีมเพื่อให้พวกเขาสามารถมองเห็นภาพรวมของงานในระดับสูง ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและสนุกสนานยิ่งขึ้น
ClickUp หนึ่งในนั้นช่วยผู้จัดการโครงการและทีมวางแผน บริหารจัดการ ติดตามโครงการ และทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่นและเครื่องมือขั้นสูงที่จำเป็นในการสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเหมาะสมกับความต้องการและความชอบของโครงการมากที่สุด
ด้วยงานโครงการ เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกันและขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp คือแอปที่ครบครันสำหรับผู้จัดการโครงการ
และเนื่องจากแพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทีมงานใน ClickUp จึงพร้อมที่จะจัดการกับโครงการทุกประเภทและสนับสนุนวิธีการบริหารโครงการทุกประเภท รวมถึงแนวทางที่พบบ่อยที่สุด เช่น Waterfall, Agile (Scrum และ Kanban), Lean, Six Sigma และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: ดูโครงการของคุณในแบบที่คุณต้องการ; เลือกจากมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, และมุมมองปริมาณงาน
- ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: ประหยัดเวลา รักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สถานะงานที่กำหนดเอง: เพิ่มและกำหนดขั้นตอนต่างๆ ให้กับงานของคุณเพื่อปรับปรุงการมองเห็นโครงการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มบริบทให้กับงานของคุณและแสดงข้อมูลสำคัญ
- การสื่อสารตามบริบท: แชทที่ผสานรวมกับงานและเอกสาร เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้า
- เป้าหมาย: อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SMART ของคุณด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน, ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้, และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
- เป้าหมายโครงการ: ตั้งเป้าหมายได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาที่สำคัญและติดตามความคืบหน้าของทีมของคุณเทียบกับจุดตรวจสอบหลัก
- การพึ่งพา: เพิ่มการพึ่งพาแบบ "บล็อก" หรือ "รอ" ระหว่างงานต่างๆ เพื่อกำหนดลำดับการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าควรทำงานใดก่อน
- รายการตรวจสอบงาน: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำภายในแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะดำเนินการงานต่อไป
- แดชบอร์ด: สร้างศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับแต่ละโครงการ สมาชิกทีม และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของโครงการมีข้อมูลที่จำเป็นในการควบคุมความเสี่ยงของโครงการและรักษาการส่งมอบโครงการให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด
- การติดตามเวลาทั่วโลก: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ, ตั้งค่าประมาณการ, เพิ่มบันทึก, และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่
- การร่วมมือ: ทำงานร่วมกับทีมบนเอกสารและไวท์บอร์ดแบบเรียลไทม์
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย: สร้างและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงภายในความคิดเห็น
- แอปพลิเคชันมือถือ: ดูแลโครงการของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ ClickUp
- การผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานที่คุณชื่นชอบกว่า 1,000 รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ตอนนี้ มาดูตัวอย่างการจัดการโครงการในชีวิตจริงกันบ้าง และเรียนรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ส่งมอบโครงการอย่างประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างไร!
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
5 ตัวอย่างการจัดการโครงการและเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ
1. ตัวอย่างโครงการการตลาด: การสร้างกระบวนการทำงานแบบข้ามสายงาน
Jakub Grajcar ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ STX Next เป็นผู้นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและสื่อสังคมออนไลน์ เป็นผู้นำกลยุทธ์การสร้างโอกาสทางการตลาดและการสร้างการรับรู้แบรนด์ของแผนกการตลาด และทำงานร่วมกับหลายแผนกเพื่อส่งมอบโครงการต่างๆ วันทำงานปกติของทีมประกอบด้วยการดำเนินการส่งมอบเนื้อหาไม่ต่ำกว่าห้าชิ้น โดย Jakub มักจะตรวจสอบโครงการต่างๆ มากกว่า 10 โครงการในเวลาเดียวกัน
ปัญหาคืออะไร?
การทำงานร่วมกับแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นกระบวนการที่วุ่นวายมาก ทีมของเราประสบปัญหาในการสื่อสารเนื่องจากขาดความโปร่งใสของโครงการ—เรามักไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่างานใดอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือยังต้องดำเนินการเพิ่มเติม
เราต้องการระบบที่สามารถให้ฉันและหัวหน้าฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด และเข้าใจงานที่กำลังดำเนินการอยู่และงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างชัดเจน
เป้าหมาย?เพื่อช่วยปรับปรุงการร่วมมือระดับโลกข้ามแผนก และกระบวนการตลาดเนื้อหา, เร่งการเสร็จสิ้นและส่งมอบโครงการ, และให้ทีมอยู่ในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับเป้าหมาย, ระยะเวลาของโครงการ, และอื่น ๆ โดยการสร้างกระบวนการทำงานข้ามแผนกและมาตรฐานกระบวนการใน ClickUp.
นี่คือวิธีที่ Jakub และทีมของเขาดำเนินการตามโครงการนี้:
ระยะเริ่มต้น
- ระบุโครงการ: เพื่อสร้างแม่แบบการตลาดแบบเร่งด่วนและแดชบอร์ดสำหรับทีม
- กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ: บริหารจัดการโครงการหลายโครงการ, ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับพันธมิตร, และเร่งกระบวนการผลิตเนื้อหา
ระยะการวางแผน
- ระเบียบวิธีในการบริหารโครงการ: Agile
ระยะการดำเนินการ
รายการตรวจสอบงาน:
- ตั้งค่าลำดับชั้นใน ClickUpสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละแผนกและตั้งค่าลิสต์ภายในแต่ละโฟลเดอร์ ภายในแต่ละลิสต์ สร้างงานและงานย่อยเพื่อแบ่งงานให้ละเอียดยิ่งขึ้นบันทึกงานเป็นเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งตามต้องการ
- สร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละแผนกและตั้งค่าลิสต์ภายในแต่ละโฟลเดอร์
- ในแต่ละรายการ ให้สร้างงานและงานย่อยเพื่อแบ่งงานออกเป็นชิ้นย่อยมากขึ้น
- บันทึกงานเป็นเทมเพลตที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งตามต้องการ
- ตั้งค่าสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อให้แต่ละขั้นตอนของโครงการมีชื่อที่กำหนดไว้
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในแต่ละรายการเพื่อแสดงและเก็บข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงได้ง่าย
- เพิ่มระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อกระตุ้นการกระทำโดยอัตโนมัติและผลักดันโครงการไปยังขั้นตอนถัดไป
- บันทึกโฟลเดอร์เป็นเทมเพลตเพื่อใช้ซ้ำในสปรินต์ถัดไปและเพื่อให้กระบวนการมีความสอดคล้องกัน
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญและปรับปรุงการมองเห็นงาน
ระยะปิด
เมื่อสิ้นสุดโครงการ Jakub และทีมภายใน STX Next ได้ทดสอบเทมเพลต Marketing Sprints และแดชบอร์ดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ และการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดใน ClickUp ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง
📌 ใช้เทมเพลตโฟลเดอร์ Marketing Sprint นี้เพื่อช่วยในการ วางแผนโครงการ ทำให้กิจกรรมโครงการมองเห็นได้ชัดเจนและเป็นระเบียบ และปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มต้นได้ทันทีด้วยมุมมองบอร์ดและรายการที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ความสามารถในการประมาณการงาน และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้!
2. ตัวอย่างโครงการ SEO: การขยายการผลิตเนื้อหา
อาเดล พายันต์, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ของ ClickUp, มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าโอกาสและสร้างเอกสารสรุปเนื้อหาสำหรับนักเขียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความสำหรับหน้าบล็อก. และเพื่อเขียนเอกสารสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจ เธอต้องทำการค้นคว้าคำค้นหา,วิเคราะห์คู่แข่งขัน, และทำภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่สำคัญ, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารสรุปเนื้อหาละเอียดและง่ายต่อการติดตามสำหรับนักเขียน.
ปัญหาคืออะไร?
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนการทำงานของบล็อก SEO ของเราคือการมุ่งเน้นไปที่การขยายการผลิตเนื้อหาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแต่ละบล็อก
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนการทำงานของบล็อก SEO ของเราคือการมุ่งเน้นไปที่การขยายการผลิตเนื้อหาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแต่ละบล็อก
เป้าหมายคืออะไร?
เพื่อสร้างระบบที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้เพื่อช่วยให้ทีม SEO ของเราเพิ่มปริมาณของบรีฟโดยไม่ลดคุณภาพของบรีฟ และลดการสื่อสารที่ไม่จำเป็น
นี่คือวิธีที่อาเดลดำเนินโครงการนี้:
ระยะเริ่มต้น
- ระบุโครงการ: สร้างแม่แบบเนื้อหา SEO ที่มีรายละเอียดและโครงสร้างชัดเจน
- กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ: สร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและสอดคล้องกันสำหรับการค้นคว้าและจัดทำบรีฟเนื้อหา พร้อมทั้งเร่งกระบวนการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้น
ระยะการวางแผน
- ระเบียบวิธีในการบริหารโครงการ: Agile
ระยะการดำเนินการ
รายการตรวจสอบงาน:
- ติดต่อทีมเขียนเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบัน
- สร้างรายการตรวจสอบบล็อก SEOในClickUp Docsเริ่มต้นเอกสารใหม่และใช้เครื่องมือแก้ไขแบบสมบูรณ์เพื่อจัดโครงสร้างหน้าของคุณ เพิ่มหัวข้อเพื่อกำหนดส่วนต่างๆ ในเอกสารของคุณให้ชัดเจน แทรกลิงก์ไปยังบทความตัวอย่างและข้อมูลสำคัญอื่นๆ จากการวิจัยคำหลัก เพิ่มหน้าย่อยเพื่อบันทึกบันทึกสำหรับนักเขียนที่ได้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบก่อนร่างบทความ บันทึกเอกสารเป็นเทมเพลต
- เริ่มต้นเอกสารใหม่และใช้เครื่องมือแก้ไขแบบสมบูรณ์เพื่อจัดโครงสร้างหน้าของคุณ
- เพิ่มหัวข้อเพื่อกำหนดส่วนต่างๆ ในเอกสารของคุณให้ชัดเจน
- ฝังลิงก์ไปยังบทความตัวอย่างและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จากการวิจัยคำหลัก
- เพิ่มหน้าย่อยเพื่อบันทึกบันทึกสำหรับนักเขียนที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบก่อนร่างบทความ
- บันทึกเอกสารเป็นแม่แบบ
ระยะปิด
- เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารสรุปเนื้อหาของบล็อกมีมาตรฐานเพียงพอ ผู้จัดการอาวุโส SEO, ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส SEO, และผู้จัดการอาวุโสเนื้อหาได้ตรวจสอบเอกสารและนำเสนอแบบ템เพลตให้กับนักเขียนเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความอ่านง่ายและรวบรวมคำแนะนำ โครงการได้ปิดอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้อนุมัติเอกสารแล้ว
📌ใช้เทมเพลต SEO Content Briefนี้เพื่อระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณอย่างชัดเจน และแบ่งปันกับนักเขียนของคุณเพื่อปรับปรุงการส่งมอบเนื้อหา
สำหรับเคล็ดลับการจัดการโครงการ SEO เพิ่มเติม โปรดอ่านบทความของผู้จัดการ SEO ระดับอาวุโสของ ClickUp: เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพลูกค้า: เปิดตัวโปรแกรมใหม่
โรบิน วิสเนอร์, ผู้ดูแลระบบ LMS ของ ClickUp, รับผิดชอบในการนำเสนอโครงการใหม่เพื่อให้ลูกค้าของ ClickUp ได้สัมผัสกับวิธีการเรียนรู้ที่สนุกและมีส่วนร่วมในการใช้งาน ClickUp และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม
ทีม Customer Enablement ซึ่งโรบินเป็นสมาชิก ได้เปิดตัวClickUp University(CUU) ในเดือนพฤศจิกายน 2021 โปรแกรมใหม่นี้ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากผู้ใช้ ClickUp และในที่สุดก็ทำให้ทีมได้รับไฟเขียวให้เปิดตัวตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เธอได้เป็นผู้นำในการริเริ่มโครงการ CUU Certificates ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่องความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ ClickUp และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบในหลักสูตร
ปัญหาคืออะไร?
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการขนาดนี้คือการบริหารจัดการข้ามทีมจำนวนมากที่มีลำดับความสำคัญที่แข่งขันกัน
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการขนาดนี้คือการบริหารจัดการข้ามทีมจำนวนมากที่มีลำดับความสำคัญที่แข่งขันกัน
เป้าหมายคืออะไร?
มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดตัวโปรแกรมการรับรองใหม่ให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างกระบวนการที่วัดผลได้สำหรับลูกค้าในการเริ่มต้นใช้งานอย่างประสบความสำเร็จและยกระดับประสบการณ์ในฐานะผู้ใช้ ClickUp
นี่คือวิธีที่โรบินและสมาชิกทีมโครงการทำให้เกิดขึ้น:
ระยะเริ่มต้น
- ระบุโครงการ: เปิดตัวและส่งเสริมโปรแกรมการรับรองใหม่
- กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ: ร่วมมือกับทีมต่าง ๆ เพื่อออกแบบและเปิดตัวโปรแกรมการรับรองใหม่
ระยะการวางแผน
- วิธีการบริหารโครงการ: แบบน้ำตก
ระยะการดำเนินการ
รายการตรวจสอบงาน:
- สรุปวัตถุประสงค์สำหรับแต่ละระดับการรับรองและหลักสูตรในเอกสาร ClickUp
- พัฒนาทีมทดสอบเบต้าและ SOP สำหรับการทดสอบใน ClickUp Docs
- สรุปโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ของไดอะแกรมและเส้นทางการเดินทางของลูกค้าใน ClickUp Whiteboards
- สร้างงานใน ClickUpสำหรับการพัฒนาเนื้อหาและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
- ใช้แบบฟอร์ม ClickUpเพื่อส่งคำขอออกแบบสำหรับใบรับรอง
- ส่งคำขอเพื่อสร้างบทความภาพรวมศูนย์ช่วยเหลือใหม่
- ร่วมมือกับทีมพัฒนา Dev Ops ในการเขียนโค้ดและจัดการการออกแบบเว็บไซต์
- ทดสอบกับกลุ่มทดสอบเบต้าและรวบรวมข้อเสนอแนะ
- สร้างสื่อการเสริมสร้างศักยภาพทั้งภายในและภายนอก
- ส่งคำขอสำหรับสื่อส่งเสริมการตลาด
ระยะปิด
- เพื่อสรุปและปิดโครงการนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการได้ตรวจสอบการออกแบบสร้างสรรค์และทดสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์รวมถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ การอนุมัติได้รับการให้เมื่อข้อกำหนดของโครงการได้รับการปฏิบัติตาม
📌ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นนี้เพื่อปรับแต่งการรวบรวมความคิดเห็นของคุณ ดูความคิดเห็นทั้งหมดของคุณในที่เดียว และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
โบนัส:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์
4. ตัวอย่างโครงการการศึกษา: การสร้างแดชบอร์ดรายงานข้อมูลทั่วทั้งบริษัท
มอรี เกรแฮม ผู้อำนวยการฝ่ายบริการศิษย์เก่าและผู้บริจาค (ADS) แห่งมหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ เป็นผู้นำและบริหารจัดการแคมเปญระดมทุน ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า อัตลักษณ์ของแบรนด์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ภายในชุมชนของมหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์
ปัญหาคืออะไร?
เนื่องจากทีมต่างๆ ทำงานบนแพลตฟอร์มที่แยกจากกัน จึงทำให้เกิดการทำงานแบบแยกส่วนซึ่งนำไปสู่การทำงานซ้ำซ้อนและการสื่อสารระหว่างทีมที่ไม่ดี นอกจากนี้ เรายังขาดการมองเห็นข้อมูลของเรา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กร
เนื่องจากทีมต่างๆ ทำงานบนแพลตฟอร์มที่แยกจากกัน จึงทำให้เกิดการทำงานแบบแยกส่วนซึ่งนำไปสู่การทำงานซ้ำซ้อนและการสื่อสารในทีมที่ไม่ดี เรายังขาดการมองเห็นข้อมูลของเรา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กร
เป้าหมายคืออะไร?
เพื่อค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการใหม่ที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกแผนก และเพื่อสร้างแดชบอร์ดธุรกิจที่แสดงและอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยปรับปรุงการมองเห็นโครงการทั่วทั้งองค์กร
นี่คือวิธีที่ Morey และแผนก ADS ดำเนินโครงการนี้:
ระยะเริ่มต้น
- ระบุโครงการ: สร้างแดชบอร์ดโครงการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับผู้นำและสมาชิกทีม
- กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ: ปรับปรุงการรายงานข้อมูลและการมองเห็นงานในแต่ละแผนกให้ดียิ่งขึ้น และปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกัน
ระยะการวางแผน
- วิธีการบริหารโครงการ: Agile
ระยะการดำเนินการ
รายการตรวจสอบงาน
- รวมเครื่องมือการทำงานและผสานแอปพลิเคชันเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการรายงานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จัดประชุมทั้งหมดกับแผนกเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบันและบันทึกการประชุมในเอกสารหรือNotepad
- ตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณและจัดตั้งพื้นที่เฉพาะสำหรับแต่ละแผนก สร้างพื้นที่สำหรับแต่ละแผนกเพื่อจัดระเบียบงานตามแผนก ภายในแต่ละพื้นที่ ให้สร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละโครงการ ภายในแต่ละโฟลเดอร์ ให้สร้างรายการสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
- สร้างพื้นที่สำหรับแต่ละแผนกเพื่อจัดระเบียบงานตามแผนก
- ในแต่ละพื้นที่ ให้สร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละโครงการ
- ภายในแต่ละโฟลเดอร์ ให้สร้างรายการสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
- ปรับแต่งมุมมองโครงการของคุณและเพิ่มข้อมูลสำคัญให้กับแต่ละงาน สร้างสถานะที่กำหนดเองสำหรับทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งค่าและเพิ่มแท็กให้กับงานเพื่อจัดหมวดหมู่และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
- สร้างสถานะที่กำหนดเองสำหรับทุกขั้นตอนของโครงการ
- ตั้งค่าและเพิ่มแท็กให้กับงานเพื่อจัดหมวดหมู่และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
- กำหนดเป้าหมายและบันทึกเป้าหมายสำหรับแต่ละเป้าหมายในClickUp Goals
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับทั้งองค์กร รวมถึงแต่ละแผนกและโครงการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแดชบอร์ดและเรื่องราวข้อมูลของคุณ เลือก KPI ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเรื่องราวข้อมูล เลือกวิดเจ็ตที่ตรงกับความต้องการในการรายงานของคุณ
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแดชบอร์ดและเรื่องราวข้อมูลของคุณ
- เลือก KPI ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเรื่องราวของข้อมูล
- เลือกวิดเจ็ตที่ตรงกับความต้องการในการรายงานของคุณ
- สร้างพื้นที่สำหรับแต่ละแผนกเพื่อจัดระเบียบงานตามแผนก
- ในแต่ละพื้นที่ ให้สร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละโครงการ
- ภายในแต่ละโฟลเดอร์ ให้สร้างรายการสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
- สร้างสถานะที่กำหนดเองสำหรับทุกขั้นตอนของโครงการ
- ตั้งค่าและเพิ่มแท็กให้กับงานเพื่อจัดหมวดหมู่และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแดชบอร์ดและเรื่องราวข้อมูลของคุณ
- เลือก KPI ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเรื่องราวของข้อมูล
- เลือกวิดเจ็ตที่ตรงกับความต้องการในการรายงานของคุณ
ระยะปิด
- นำเสนอโครงการต่อหัวหน้าแผนกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อพิจารณาและอนุมัติปิดโครงการ
📌 สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp เพื่อรับภาพรวมระดับสูงของทุกโครงการของคุณ ไฮไลต์ KPI สถานะโครงการ และความคืบหน้า เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันตลอดเวลา
5. ตัวอย่างโครงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์: การเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์
เพื่อขยายรายการคุณสมบัติของ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการให้มากขึ้น บริษัทได้จัดตั้งโครงการใหญ่เพื่อสร้างและเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์อย่างประสบความสำเร็จ นั่นคือClickUp Whiteboards โดยมีZach Blodgett ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มของ ClickUp เป็นผู้นำโครงการ
วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการสร้างเครื่องมือการร่วมมือทางดิจิทัลที่ทรงพลังแต่ใช้งานง่าย ซึ่งผู้จัดการโครงการ ผู้บริหาร และสมาชิกทีมสามารถใช้เพื่อยกระดับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การวางแผน และการดำเนินการของพวกเขา
ปัญหาคืออะไร?
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือขนาดของทีมและเส้นตายที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว เส้นตายไม่สามารถเลื่อนได้ และเรามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากจาก GTM, ฝ่ายขาย, ฝ่ายกำหนดราคาและบรรจุภัณฑ์, ฝ่ายการเติบโต, ฝ่ายสนับสนุน, CSMs, และ EPD เราต้องมั่นใจว่าทุกคนรู้ว่าอะไรกำลังจะถูกส่งออกไป อะไรคือขั้นตอนถัดไป และควรพูดถึง Whiteboards อย่างไร
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือขนาดของทีมและเส้นตายที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว เส้นตายไม่สามารถเลื่อนได้ และเรามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากจาก GTM, ฝ่ายขาย, ฝ่ายกำหนดราคาและบรรจุภัณฑ์, ฝ่ายการเติบโต, ฝ่ายสนับสนุน, CSM, EPD เราต้องมั่นใจว่าทุกคนรู้ว่าอะไรกำลังจะถูกส่งออกไป อะไรคือขั้นตอนถัดไป และควรพูดคุยเกี่ยวกับ Whiteboards อย่างไร
เป้าหมายคืออะไร?
ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อช่วยจัดการงาน, สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก, และลดความเสี่ยงและปัญหาการติดขัดเพื่อให้สามารถส่งมอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความคาดหวังสูงได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงไว้
นี่คือวิธีที่แซคและบริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ให้ประสบความสำเร็จ:
ระยะเริ่มต้น
- ระบุโครงการ: การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่
- กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ: เพื่อส่งมอบฟีเจอร์ใหม่ที่มีความตอบสนองและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งสร้างแคมเปญ GTM สำหรับวันเปิดตัว
ระยะการวางแผน
- วิธีการบริหารโครงการ: ลีน
ระยะการดำเนินการ
รายการตรวจสอบงาน:
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องภายในทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
- ใช้การผสานรวม ClickUp-Githubเพื่อดูตัวอย่างสาขาที่ถูกเติมในภารกิจ
- สร้างวิดีโอคลิปเพื่อรายงานข้อบกพร่องในระหว่างการพัฒนา และเพื่อถ่ายทอดปัญหาที่ซับซ้อนไปยังทีมอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ติดต่อทีมครีเอทีฟเพื่อถ่ายทำวิดีโอและโฆษณา
- เชื่อมต่อกับทั้งบริษัทเพื่อดำเนินการทดสอบเบต้าและรวบรวมข้อเสนอแนะ
- ทดสอบร่วมกับทีมความปลอดภัย
- ร่วมมือกับฝ่ายขายเพื่อกำหนดรูปแบบการกำหนดราคา
- ทำงานร่วมกับทีมProduct MarketingGTM เพื่อสร้างแผนการตลาดสำหรับการเปิดตัว
- กำหนดเป้าหมายสำคัญและตารางเวลาสำหรับการเปิดตัวเบต้า
ระยะปิด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในโครงการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และอนุมัติผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนวันเปิดตัว
นี่คือลุคสุดท้าย—ลองดูสิ!
📌 สร้างแนวทางทีละขั้นตอนว่าองค์กรของคุณจะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างไร และใช้เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดนี้เพื่อช่วยให้คุณส่งผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น!
เทมเพลตการจัดการโครงการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ สำหรับคุณ
จัดการทุกโปรเจกต์ได้อย่างมั่นใจด้วย ClickUp
การบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากการเข้าใจเป้าหมายสูงสุดของโครงการ การเข้าใจองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่แผนโครงการที่ชาญฉลาด และการสร้างกลยุทธ์ที่ราบรื่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น—โปรดดูตัวอย่างการบริหารโครงการข้างต้นเพื่อช่วยจุดประกายไอเดีย
คุณยังจำเป็นต้องดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางตลอดกระบวนการทั้งหมด และใช้ประโยชน์จากวงจรชีวิตของโครงการเพื่อให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย
เพื่อให้ชีวิตของคุณในฐานะผู้จัดการโครงการง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUpเพื่อช่วยรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบและนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ที่ศูนย์กลางเดียว ใช้มันเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการความเสี่ยงและทรัพยากรของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับองค์กรทั้งหมดของคุณ และอีกมากมาย
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น.
ด้วยรายการคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้และใช้งานได้จริงอย่างครอบคลุม คุณจะพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการกับแนวทางการบริหารโครงการทุกประเภท จัดการโครงการที่ซับซ้อนหลายโครงการพร้อมกัน ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนทีมงานที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสานของคุณ และส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพตรงเวลาทุกครั้งอย่างมั่นใจ
(เสียงเอฟเฟกต์ "ง่ายมาก" 😉)