10 แม่แบบกลยุทธ์เนื้อหาฟรีสำหรับการตลาด

การรับผิดชอบด้านการตลาดเนื้อหาสามารถทำให้รู้สึกหนักหนาสาหัสได้อย่างรวดเร็ว
คุณกำลังจัดการแคมเปญผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีผู้ร่วมงาน, สมาชิกทีม, ทรัพยากร, และกำหนดเวลาที่แตกต่างกัน. คุณต้องการที่เก็บรวบรวมทุกแง่มุมของกระบวนการเพื่อให้คุณรู้สึกเตรียมพร้อมและมั่นใจทุกขั้นตอน.
กรอกแบบแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา
ที่นี่ คุณจะพบเทมเพลตแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ เราจะครอบคลุมถึงสิ่งที่ทำให้เทมเพลตดี จากนั้นจะแบ่งปันเทมเพลตที่เราชื่นชอบ รวมถึงเทมเพลตมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
มาเริ่มกันเลยไหม!?
อะไรคือแบบแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา?
แม่แบบกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้กรอบการทำงานที่สามารถเริ่มต้นได้ทุกครั้ง
มีแม่แบบสำหรับเกือบทุกแง่มุมของกระบวนการตลาดเนื้อหา ดังนั้นคุณสามารถหาวิธีที่ดีกว่าในการ:
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและปัญหาที่พบ
- วัดการรับรู้แบรนด์
- ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหา
- จัดการการสร้างโอกาสทางการขาย
- สร้างเนื้อหา
- วางแผนแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล
- วัดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ การเข้าชมแบบออร์แกนิก และอัตราการตีกลับ
- วางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
- ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลและผู้สร้างเนื้อหา
- วัดผลตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และตัวชี้วัด
แม่แบบหลายแบบที่เรานำเสนอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp การมีข้อมูลการตลาด แคมเปญ และงานทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตเหล่านี้สร้าง ปรับแต่ง และแชร์ได้ง่าย—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในความพยายามด้านการตลาดเนื้อหาของคุณได้ ?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ดี?
เทมเพลตใดก็ตามที่คุณใช้ควรช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด ทำงานกับเนื้อหา และแบ่งปันผลงานของคุณกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
แม่แบบการตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุด:
- ให้คุณมีวิธีการที่เป็นระบบมากขึ้นในการแก้ปัญหาหรือจัดโครงสร้างข้อมูลของคุณ
- ให้คุณได้รับกรอบมาตรฐานที่ทุกคนในทีมของคุณสามารถปฏิบัติตามได้
- เร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาด้วยฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและอัลกอริทึม
- ทำให้ง่ายขึ้นในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น
- ช่วยคุณแบ่งปันความคืบหน้าตามตัวชี้วัดและเป้าหมายสำคัญ
ทุกเทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหาอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นให้เน้นที่เทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
หากคุณกำลังทำงานในโปรเจ็กต์วิดีโอ คุณอาจชื่นชอบเทมเพลตสตอรี่บอร์ดเพื่อช่วยคุณมองเห็นภาพของฉากต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น สำหรับแคมเปญดิจิทัลการใช้เทมเพลตสำหรับสื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มาก
ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายหรือกระบวนการทางการตลาดแบบใด ก็มีเทมเพลตสำหรับสิ่งนั้นเสมอ
10 แม่แบบกลยุทธ์เนื้อหา
มีเทมเพลตสำหรับทุกสถานการณ์ และเราพร้อมช่วยคุณค้นหาเทมเพลตที่คุณต้องการในตอนนี้ ค้นพบคอลเลกชันเทมเพลตแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่เราแนะนำ
1. แม่แบบแคมเปญการตลาด ClickUp
ทุกแคมเปญการตลาดแบบดั้งเดิมหรือดิจิทัลมีชุดของงานย่อยอยู่ภายใต้ และทำให้การจัดระเบียบงานเหล่านี้เป็นเรื่องท้าทายได้ การใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดจะช่วยให้คุณมองเห็นงานเหล่านี้ได้ดีขึ้น ดังนั้นคุณจะไม่พลาดอะไรไปโดยบังเอิญ
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีภาพชัดเจนในการจัดระเบียบแคมเปญครั้งต่อไปของคุณแม่แบบแคมเปญการตลาดโดย ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ แม่แบบนี้ใช้รูปแบบรายการสไตล์คัมบังเพื่อแสดงงานแคมเปญภายใต้หัวข้อต่างๆ รวมถึง การวางแผน การผลิต การเปิดตัว การประเมินผล และการรักษาลูกค้า
สำหรับทุกงาน คุณสามารถดูชื่อเรื่อง วันครบกำหนด ประเภทของแคมเปญ ทีมที่ได้รับมอบหมาย และประเภทของงานที่ต้องส่งได้อย่างรวดเร็ว ⚒️
ใช้เทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหาฟรีนี้เมื่อคุณมีโครงการที่ยุ่งและต้องการวิธีง่ายๆ ในการรักษาประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการรับผิดชอบ เนื่องจากคุณสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่าควรติดต่อทีมใดเพื่อขออัปเดต
2. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp
เมื่อคุณกำลังทำงานกับโปรเจ็กต์หลาย ๆ ชิ้นและเนื้อหาหลากหลายประเภท ปฏิทินการจัดการเนื้อหาเป็นสิ่งที่คุณต้องมี ปฏิทินการจัดการเนื้อหาช่วยให้คุณเห็นปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดของคุณได้ในทันที เพื่อดูว่าอะไรกำลังจะมาถึง อะไรที่กำลังดำเนินการอยู่ และคุณมีช่องว่างของเนื้อหาตรงไหนบ้าง ?
ใช้เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาโดย ClickUpเพื่อให้คุณมีมุมมองเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังจะมาถึงของคุณ เห็นได้ทันทีว่าอะไรจะเผยแพร่เมื่อใด พร้อมกับรายละเอียดสำคัญ เช่น เสาหลักของเนื้อหา ประเภทเนื้อหา ประเภทการโปรโมท และชื่อเนื้อหา ฟิลด์เหล่านี้ทั้งหมดถูกจัดรหัสสีตามหมวดหมู่ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าคุณมีความสมดุลของเนื้อหาที่เหมาะสม
เทมเพลตปฏิทินการตลาดนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการกระบวนการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นระบบมากขึ้น เป็นเทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหาที่มีประโยชน์สำหรับทีมเนื้อหาในการทำงานร่วมกันและแบ่งปันกับผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเนื้อหาของผลงานที่ผ่านมาของคุณเพื่อจัดการเนื้อหาที่มีอยู่ ทำให้การตรวจสอบเนื้อหาในอนาคตง่ายขึ้นมาก
3. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
โซเชียลมีเดียเป็นสาขาที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่าบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะรักษาความเป็นระเบียบ ใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อให้ทีมของคุณมีวิธีที่ดีกว่าในการวางแผนและรักษาประสิทธิภาพการทำงาน—โดยไม่ลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา ?
ใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียโดย ClickUpเพื่อเสริมศักยภาพให้กับสมาชิกทีมโซเชียลมีเดียของคุณ เทมเพลตแบบรายการนี้ใช้งานง่ายและช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป
ดูหัวข้อโพสต์ ผู้จัดการที่รับผิดชอบ วันครบกำหนด และธงความสำคัญ เปิดแต่ละงานเพื่อดูแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ความคืบหน้าของเนื้อหา และผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละบทบาทภายในกระบวนการสร้างเนื้อหา
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียนี้ช่วยให้ทีมของคุณเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเนื้อหาที่วางแผนไว้แล้ว ทำงานร่วมกันเพื่อสรุปไอเดียเนื้อหา เพิ่มบันทึก แนบไฟล์จากแอปสร้างเนื้อหา และปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์เนื้อหา ClickUp
ทีมการตลาดที่ยอดเยี่ยมทุกคนทราบดีว่าคุณไม่สามารถพึ่งพาเพียงประเภทเดียวของเนื้อหาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณและสร้างผลกระทบได้ การให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างเดียวและไม่เพียงพอกับการโน้มน้าวใจหมายความว่ากลยุทธ์การตลาดเนื้อหา B2B ของคุณอาจมีประโยชน์แต่ไม่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ?
เพื่อช่วยให้คุณสร้างสมดุลได้อย่างเหมาะสมใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด Content Matrix โดย ClickUp ใช้โน้ตแบบโพสต์-อิทเพื่อวางกิจกรรมการตลาดของคุณ เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก และพอดแคสต์ ในช่องที่เหมาะสม
แนวทางสี่ส่วนนี้ช่วยให้คุณมองเห็นวัตถุประสงค์ของเนื้อหาทุกประเภทที่คุณเผยแพร่ได้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้คุณเข้าใจได้ว่าคุณจำเป็นต้องมุ่งเน้นในทิศทางอื่นมากขึ้นหรือไม่
กระดานไวท์บอร์ดเมทริกซ์เนื้อหาชิ้นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนเนื้อหาใหม่สำหรับไตรมาสถัดไป เป็นวิธีที่เน้นภาพอย่างมากในการประเมินกลยุทธ์เนื้อหาปัจจุบันหรือที่วางแผนไว้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมดุลและสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจโดยรวมของคุณ
5. แม่แบบการเขียนเนื้อหา ClickUp
อาจมีเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIเพิ่มมากขึ้น แต่ทีมการตลาดส่วนใหญ่ยังคงต้องเขียนเนื้อหาเอง การมีเทมเพลตเพื่อเป็นแนวทางหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง คุณสามารถข้ามหน้ากระดาษว่างที่น่ากลัวและค่อยๆ เข้าสู่กระบวนการเขียนได้อย่างราบรื่น
เทมเพลตการเขียนเนื้อหาโดย ClickUpเป็นพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนเนื้อหา มีหน้าต่าง ๆ ที่แตกต่างกันเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการเขียนเนื้อหาเว็บไซต์,บทความบล็อก, ข่าวประชาสัมพันธ์, กรณีศึกษา, และคำเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs) ทุกหน้าจะมีโครงสร้างที่เป็นประโยชน์และคำแนะนำที่ช่วยทีมของคุณในการสร้างชิ้นงานเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีความสอดคล้องกัน ✍️
ใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาฉบับนี้เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของทีมคุณ ช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นภาวะตันทางความคิดและก้าวไปสู่การสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ สำหรับผลลัพธ์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ใช้ClickUp AIเพื่อพาคุณจากแนวคิดเริ่มต้นไปสู่เนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งอย่างสวยงามได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โบนัส: ตรวจสอบเทมเพลตการเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
6. แม่แบบการผลิตเนื้อหาเว็บ ClickUp
มีหลายส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวในการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาคุณภาพสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ทำตามกระบวนการเดียวกันทุกครั้งและรับผิดชอบด้วยการใช้เทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์โดยเฉพาะ
จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการผลิตเนื้อหาเว็บจาก ClickUp เทมเพลตที่มีประโยชน์นี้ช่วยให้คุณมองเห็นทุกงานและทุกขั้นตอนในกระบวนการได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณเข้าใจว่าแต่ละชิ้นงานอยู่ในขั้นตอนใด ดูสถานะความคืบหน้า ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบได้ว่างานนั้นเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง ✅
เทมเพลตการผลิตเนื้อหาเว็บนี้เป็น เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดเนื้อหาและการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา (SEO) ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง เผยแพร่ และติดตามผลกระทบของเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ ใช้เพื่อแนะนำวิธีการที่เป็นมาตรฐาน ทำซ้ำได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเพิ่มเนื้อหาให้กับเว็บไซต์ของคุณ
7. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp
การเห็นเนื้อหาของคุณบนปฏิทินบรรณาธิการเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าใจว่าอะไรกำลังจะถูกเผยแพร่และเมื่อไหร่ แต่คุณก็ต้องการแผนที่เบื้องหลังที่ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจว่าแต่ละชิ้นอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ นั่นคือจุดที่ปฏิทินเนื้อหาเข้ามาช่วย
รักษาความเป็นระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาจาก ClickUp เทมเพลตนี้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะศูนย์กลางสำหรับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ ✨
มีพื้นที่ด้านบนสำหรับใส่กุญแจภาพและรูปแบบรายการช่วยให้คุณจัดระเบียบการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นรายสัปดาห์ สำหรับทุกงาน คุณสามารถดูชื่อ สถานะ แกนเนื้อหา สถานะการอนุมัติ วันที่เผยแพร่ มูลค่า ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และบันทึกย่อได้
ใช้เทมเพลตซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหานี้เป็นบ้านดิจิทัลสำหรับกระบวนการทำงานทั้งหมดในการสร้างเนื้อหาของคุณ กระตุ้นให้สมาชิกในทีมอัปเดตสถานะเมื่อทำงานผ่านแต่ละงาน และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุอุปสรรคหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
8. แม่แบบเนื้อหา SEO ของ ClickUp
เราทุกคนต้องการให้เนื้อหาของเราติดอันดับต้น ๆ ในผลการค้นหา แต่สิ่งนี้ต้องอาศัยความพยายามเชิงกลยุทธ์ มอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับเนื้อหาของคุณในการปรับปรุงอันดับในเครื่องมือค้นหาด้วยเอกสารสรุปเนื้อหา SEO ที่ยอดเยี่ยม ?
ใช้แม่แบบเนื้อหา SEO โดย ClickUpเพื่อช่วยคุณเขียนและปรับแต่งเนื้อหาสำหรับปริมาณการค้นหา. แม่แบบนี้มีรายละเอียดครบถ้วนทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อช่วยทีมการตลาดและทีม SEO หรือผู้รับเหมา.
หน้าแรกประกอบด้วยภาพรวม ตามด้วยกลุ่มเป้าหมาย ข้อความสื่อสาร คำสำคัญ โครงร่าง ลิงก์ที่ควรรวม และบทความของคู่แข่ง รายละเอียดแนวคิดเนื้อหาหรือลิงก์ไปยังเนื้อหาที่มีอยู่สำหรับการอัปเดตหรือสร้างโพสต์บล็อกใหม่
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการเขียนเนื้อหาสำหรับเครื่องมือค้นหาหรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์แล้ว แม่แบบกลยุทธ์ SEO นี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและสร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ เพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้ทุกครั้ง—พร้อมทั้งเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกของคุณ
9. แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหาด้วยคำโดยTemplate.Net
เมื่อถึงเวลาที่ต้องรวบรวมความคิดทั้งหมดของคุณและวางแผนสำหรับฤดูกาลถัดไป แผนการตลาดเนื้อหาคือหนทางข้างหน้า การมีแม่แบบสำหรับสิ่งนี้หมายความว่าคุณสามารถครอบคลุมทุกส่วนและสร้างแผนที่ครอบคลุมได้
เทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหาฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากคุณเป็นผู้ใช้ Microsoft Word มีหลายหน้าพร้อมข้อความตัวอย่างเพื่อแนะนำคุณในการเขียนแผนการตลาดเนื้อหาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ใช้แม่แบบกลยุทธ์เนื้อหาเช่นนี้เมื่อคุณต้องการสร้างคู่มือกลยุทธ์กลางสำหรับทีมการตลาดของคุณเพื่อให้พวกเขาปฏิบัติตามขณะที่ทำงานในโครงการและแคมเปญของพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นเอกสารที่มีประโยชน์ในการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับงานของคุณ
10. แม่แบบการตลาดเนื้อหาด้วย Excel โดย Vertex42
แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบครันเช่น ClickUp สามารถจัดการความต้องการทางการตลาดเนื้อหาของคุณได้ทั้งหมด แต่เราเข้าใจว่าบางคนอาจชอบ (หรือจำเป็นต้องใช้) Excel หากนั่นคือคุณแล้วล่ะก็ แบบเทมเพลตการตลาดเนื้อหา Excel นี้ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างคู่มือภาพสำหรับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ เพิ่มงานและโครงการเนื้อหาของคุณ ตั้งลำดับความสำคัญ เพิ่มบันทึก มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดวันที่เผยแพร่ จากนั้นคุณจะสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้บนปฏิทินเนื้อหาบรรณาธิการ พร้อมสถานะที่แสดงด้วยสีต่างๆ
เทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหาฉบับนี้ไม่มีมาโครหรือสูตรที่ซับซ้อนใด ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากทางเทคนิคในการทำงานด้านการตลาดเนื้อหา
ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยเทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาเหล่านี้
อย่าเดินเส้นทางยาวและซับซ้อนสู่ความสำเร็จในการตลาดเนื้อหา ใช้เทมเพลตแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา B2B เหล่านี้เพื่อขจัดอุปสรรคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้งานของคุณง่ายขึ้นโดยรวม ?
หากคุณพร้อมที่จะปรับปรุงวิธีการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งของคุณลองใช้ ClickUp ฟรี
แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรของเราคือสถานที่ที่เหมาะที่สุดในการจัดการไม่เพียงแต่โครงการการตลาดของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกแง่มุมของงานของคุณด้วย. เพลิดเพลินกับการเข้าถึงเทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาเหล่านี้และอีกมากมาย.
คุณมีอิสระในการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ