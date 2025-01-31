10 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดในปี 2025

เริ่มต้นธุรกิจ แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าอยู่เสมอ แม้ว่าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ดี แต่คุณยังต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งเพื่อแซงหน้าคู่แข่งของคุณ
ลูกค้าจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์มากขึ้นหากพวกเขาพบว่าเนื้อหาของแบรนด์ เช่น บล็อก อินโฟกราฟิกและโพสต์บนโซเชียลมีเดียมีความน่าสนใจและมีคุณค่า
สำหรับธุรกิจใด ๆ กุญแจสำคัญในการรักษาความสะอาดของเนื้อหาที่ดีนั้นฝังรากอยู่ใน ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา ของธุรกิจนั้น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่แข็งแกร่ง ติดตามการตอบสนองของผู้ชมวัดผลตอบแทนจากการลงทุน และเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าได้!
เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกไว้ในคู่มือนี้แล้ว สำรวจคุณสมบัติและราคาของแต่ละซอฟต์แวร์อย่างละเอียด และค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ของคุณ!
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา?
สำหรับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่จะส่งมอบได้ ควรมีสิ่งต่อไปนี้:
- ความสามารถในการปรับขนาด: ซอฟต์แวร์ควรสามารถรองรับการขยายขนาดเพื่อรองรับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
- ตัวเลือกการร่างและ การทำงานร่วมกัน: ไม่ใช่ทุกโซลูชันการตลาดเนื้อหาที่รองรับการผลิตเนื้อหา แต่แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดมีฟีเจอร์เหล่านี้ ฟีเจอร์เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, กระทู้ความคิดเห็น, และกระดานไวท์บอร์ดช่วยให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิดและทำงานร่วมกันได้
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ: ควรให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การส่งต่อข้อมูลจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ และการส่งอีเมลเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
- การผสานรวม:ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสามารถผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดเนื้อหา, การวิเคราะห์,และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ได้รับความนิยมได้เป็นอย่างดี
- การติดตาม: เครื่องมือควรทำให้การติดตามปฏิทินเนื้อหา, กำหนดเส้นตายการเผยแพร่, และกระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น
- เทมเพลตในตัว: ควรมีเทมเพลตที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางตำแหน่งแบรนด์,แนวทางการสร้างแบรนด์, หน้าแลนดิ้งและหน้าขาย,และแผนการสื่อสาร
- เครื่องมือวิเคราะห์และ SEO: ควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของเนื้อหาของคุณผ่านตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การมองเห็น อัตราการคลิกผ่าน ฯลฯ
10 เครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ต้องการ โซลูชันครบวงจร สำหรับการระดมความคิด วางแผน และดำเนินแคมเปญการตลาดหลายช่องทางหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก ClickUp! แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือการตลาดเนื้อหาในตัว แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปการตลาดและ SEO ที่คุณชื่นชอบได้ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp ที่ง่ายดาย!
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอ ตัวเลือกการร่วมมือที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับนักการตลาดเนื้อหา ด้วย:
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUp:มองเห็นภาพแผนงานโครงการและสร้างงานได้โดยตรงจากกระดาน
- ClickUp Docs: ร่วมมือกันในเอกสารภายในและเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ข้ามสายงานต่างๆ และรวมศูนย์ความพยายามทางการตลาดของคุณ
- การตรวจทาน: แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นระบบผ่านการแสดงความคิดเห็นในการตรวจทาน และเร่งกระบวนการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้น
กำลังมองหาวิธีสร้างเนื้อหาอัตโนมัติสำหรับอีเมล, บล็อก และโซเชียลมีเดียอยู่หรือเปล่า? มันง่ายมากด้วยClickUp AI, ผู้ช่วยเขียนที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่า เช่น บทความบล็อกและข้อความขายสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาการตลาดที่คุณมีอยู่แล้วได้อีกด้วย ?
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการประสานงานทีม การวางกลยุทธ์ และการปรับแผนเนื้อหาของคุณให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สนับสนุนการจัดการแคมเปญและการผลิตงานสร้างสรรค์
- ClickUp Whiteboards และ Docs สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการทรัพยากรการตลาดและติดตามปฏิทิน
- การผสานรวมกว่า 1,000 รายการเพื่อประสิทธิภาพ
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยสร้างกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาอย่างละเอียด
- 100+ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานประจำ
- ส่งมอบได้ทุกขนาดด้วยคลังเนื้อหาส่วนกลาง
- 1,000+แม่แบบเพื่อเร่งกระบวนการทางการตลาด
- เครื่องมือจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาเชิงโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- การล่าช้าเป็นครั้งคราว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. คอนเทนต์สตูดิโอ
ContentStudio เป็น แพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดีย ที่เหมาะสำหรับธุรกิจและเอเจนซี่ทุกขนาด มี ปฏิทินเนื้อหาที่ละเอียดพร้อมมุมมองหลายแบบ เพื่อแสดงภาพและวางแผนกลยุทธ์ของคุณ
ตัวเลือกการอัตโนมัติ ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างสม่ำเสมอและรักษาโมเมนตัมไว้ได้ ด้วย AI bot ของ ContentStudio คุณสามารถสร้างคำบรรยายพร้อมอีโมจิที่เหมาะสมและสร้างภาพที่สวยงามตระการตาสำหรับแคมเปญของคุณได้ ลองใช้ ฟีเจอร์ผู้อนุมัติเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะเนื้อหาที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการเผยแพร่
กล่องข้อความโซเชียลแบบรวม ของ ContentStudio ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อความที่เข้ามาและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ ด้วยวิธีนี้คำถามและข้อกังวลของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขอยู่เสมอ ?
ด้วย ตัวเลือกการวิเคราะห์และรายงานแบบหลายช่องทาง ของแพลตฟอร์ม คุณสามารถติดตาม KPIเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentStudio
- เครื่องมือการตลาดเนื้อหา รวมถึงปฏิทินเนื้อหาโดยละเอียด
- กล่องข้อความสังคมออนไลน์แบบรวม
- เครื่องมือรายงานแบบเนทีฟ
- ตัวเลือกการอัตโนมัติ
- บอท AI สำหรับการคัดสรรเนื้อหา
ข้อจำกัดของ ContentStudio
- การนำทางอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าควรตอบสนองได้รวดเร็วกว่านี้
ราคาของ ContentStudio
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $40/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- หน่วยงาน: $80/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ ContentStudio
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. CloudCampaign
CloudCampaign เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์แบบไวท์เลเบล ที่เหมาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือการตลาดเนื้อหา สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย การทำไวท์เลเบลหมายถึงคุณสามารถนำเนื้อหาที่ผลิตจำนวนมากมาใช้ใหม่และรวมเข้ากับแบรนด์ของคุณเองได้
สร้างแคมเปญ RSS อยู่หรือไม่? CloudCampaign ช่วยให้คุณสามารถ นำเข้าข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถนำเข้าเนื้อหาจำนวนมากจาก RSS feeds ได้เพียงไม่กี่คลิก และเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องลงในไลบรารีของคุณ
สร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียด้วยพลังของ AI ผ่าน captionAI คุณสามารถปรับแต่งโทนและเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการโพสต์ได้ภายในไม่กี่คลิก ⌨️
สำหรับการจัดตารางเนื้อหา CloudCampaign ช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญแบบหยดและตั้งเวลาโพสต์เริ่มต้นเพื่อทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบและประหยัดเวลา ด้วย การจัดตารางแบบลากและวาง คุณสามารถวางเนื้อหาในคลังของลูกค้าได้ และ AI ของแพลตฟอร์มจะคำนวณเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์ให้เอง
หากคุณกำลังจัดการลูกค้าหลายราย คุณจะชื่นชอบแพลตฟอร์มที่มี กล่องข้อความโซเชียลแบบรวมศูนย์และคลังเนื้อหาแยกส่วนเพื่อการนำทางที่เข้าใจง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CloudCampaign
- ซอฟต์แวร์การตลาดแบบไม่มีตราสินค้า (white-labeling) ฟรีในบางแผน
- การนำเข้าเนื้อหาอัตโนมัติ
- การจัดการลูกค้าแบบรวมศูนย์
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Google Analytics และ Facebook Ads
ข้อจำกัดของ CloudCampaign
- แพลตฟอร์มอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
- อาจมีความล่าช้าในการเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ CloudCampaign
- ฟรีแลนซ์: $41/เดือน
- สตูดิโอ: 191 ดอลลาร์/เดือน
- หน่วยงาน: $291/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ CloudCampaign
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
4. บัฟเฟอร์
ต้องการ จัดการหลายช่องทางทางการตลาดจากแดชบอร์ดเดียว? ลองใช้ Buffer แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหา
ใช้ประโยชน์จาก ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลัง ของ Buffer เพื่อสร้างแบบจำลองเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แปลเป็นหลายภาษา ทดลองแนวทางต่างๆ และเขียนคำตอบสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า ผู้ช่วยนี้ยังช่วยรักษาความสอดคล้องในแง่ของน้ำเสียงและสไตล์ให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
Buffer เต็มไปด้วย ตัวเลือกการร่วมมือที่ยอดเยี่ยม สร้างร่างและปรับปรุงเนื้อหาพร้อมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ปรับการควบคุมการอนุมัติและการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ด้วย Buffer การสร้างตารางการเผยแพร่และปฏิทินเนื้อหาเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมา ใช้เครื่องมือรายงานขั้นสูงของแพลตฟอร์มเพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญปัจจุบันและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในอนาคต ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- การคัดสรรเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- แดชบอร์ดแบบครบวงจรพร้อมการควบคุมที่สะดวก
- การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อวัดประสิทธิภาพ
- ปฏิทินเนื้อหาที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอาจลดลงเมื่ออัปโหลดรูปภาพหลายรูปพร้อมกัน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาสูงเกินไป
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี: $0
- สิ่งจำเป็น: $5/เดือน สำหรับหนึ่งช่อง
- ทีม: $10/เดือน สำหรับหนึ่งช่องทาง
- หน่วยงาน: $100/เดือน สำหรับ 10 ช่อง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 950+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
5. PathFactory
เลือกเส้นทางที่ถูกต้องสู่กลยุทธ์ การตลาดเนื้อหา B2B ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ด้วยปัญญาประดิษฐ์จาก PathFactory! ?
พลังที่แท้จริงของ PathFactory อยู่ที่ตัวเลือกการวิเคราะห์เนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร—ก้าวข้ามตัวชี้วัดทั่วไป (เช่น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ, การเปิด, และการคลิก) และมุ่งเน้นไปที่ การบริโภคเนื้อหา แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อผ่านอัตราการบริโภคแบบต่อเนื่องและประเภทของสินทรัพย์
ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับแต่งคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโปรไฟล์ผู้ซื้อของคุณ และทำให้แน่ใจว่ามีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับแต่ละกลุ่ม คุณยังสามารถระบุจุดบอดทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ และส่งมอบเนื้อหาในอนาคตด้วยแนวทางที่มีเจตนาชัดเจนยิ่งขึ้น
PathFactory ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งของแต่ละบุคคลบนแผนที่การเดินทางของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันได้อย่างไม่มีปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ PathFactory
- มุ่งเน้นการตลาดเนื้อหา B2B
- เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ตัวชี้วัดสำหรับการบริโภคเนื้อหา
- คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างสูงสำหรับผู้ชม
ข้อจำกัดของ PathFactory
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเล็กน้อย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาอื่น ๆ
ราคาของ PathFactory
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ PathFactory
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- TrustRadius: 8. 5/10 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
6. คาปอสต์
เพิ่มพลังให้กระบวนการพัฒนาโครงการของคุณและให้ทีมของคุณทราบข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอด้วย Kapost ของ Upland! ?
Kapostเป็นซอฟต์แวร์การดำเนินงานด้านเนื้อหาที่ช่วยให้คุณคัดสรรเนื้อหาตามรายละเอียดเฉพาะ เช่น บุคลิกภาพของผู้ซื้อ ระยะการซื้อ และสายผลิตภัณฑ์ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือปฏิทินบรรณาธิการที่มีตัวเลือกการกรองที่ยอดเยี่ยม จัดเรียงเนื้อหาตามสถานที่ เวลา ผู้เขียน และแคมเปญ เพื่อระบุภาระงานที่มากเกินไปหรือการทำงานซ้ำซ้อน
Kapost ยังมาพร้อมกับระบบวิเคราะห์การผลิตเพื่อสนับสนุนองค์กรที่มีกำหนดเวลาในการผลิตเนื้อหาอย่างเคร่งครัด คุณสามารถประสานตารางเวลาของทีมตามการลงทุนเวลาสำหรับแต่ละงานได้
ตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณอาจชอบ ได้แก่ การแก้ไขแบบร่วมมือ, การคัดลอกเนื้อหา (เพื่อความสะดวกในการแปลเป็นหลายภาษา), และการมอบหมายงานสำหรับการผลิต, การอนุมัติ, และการเผยแพร่ Kapost สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันหลายร้อยตัว เช่น Salesforce,Hubspot, Hootsuite, และ Google Analytics เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Kapost
- ปฏิทินบรรณาธิการพร้อมการจัดเรียงขั้นสูง
- การวิเคราะห์การผลิต
- รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CMS และ CRM
ข้อจำกัดของ Kapost
- การผสานรวมกับเครื่องมือสากลบางตัวไม่สามารถใช้งานได้
- ฟีดกิจกรรมอาจเต็มไปด้วยข้อความหลายรายการ
ราคาของ Kapost
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Kapost
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์!
7. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์
คาดหวังอะไรจากแพลตฟอร์มที่ตั้งชื่อตามปรมาจารย์แห่งโลกแห่งตัวอักษร เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์? ?️
ค่อนข้างคาดเดาได้—Hemingway Editor ถูกออกแบบมาเพื่อขัดเกลาเนื้อหาของคุณให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น!
มันไม่ใช่เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูง แต่เน้นไปที่ การตรวจจับข้อผิดพลาดที่ส่งผลต่อความอ่านง่ายและสไตล์ของเนื้อหาของคุณ
การใช้เครื่องมือฟรีนี้เป็นเรื่องง่ายมาก เพียงวางข้อความของคุณลงในตัวแก้ไข แล้วโปรแกรมจะ ไฮไลท์ส่วนต่างๆ ของข้อความคุณด้วยสีที่แตกต่างกัน
แต่ละสีแทนประเด็นเฉพาะ—ตัวอย่างเช่น สีฟ้าอ่อน หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ ในขณะที่ สีเขียว หมายถึง ประโยคถูกกระทำ อินเทอร์เฟซจะแจ้งให้คุณทราบหากจำนวนคำกริยาวิเศษณ์และประโยคถูกกระทำในข้อความของคุณอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นคำที่ซับซ้อนและประโยคที่ยากต่อการอ่านซึ่งอาจทำให้ความสามารถในการอ่านเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณลดลง
แพลตฟอร์มนี้ยังมี ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความหลากหลาย และให้คุณปรับแต่งหัวข้อและฝังลิงก์ลงในข้อความของคุณ ด้วยการผสานรวมกับ WordPress และ Medium คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของคุณได้โดยตรงจากตัวแก้ไข
คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย
- มีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ
- กำหนดความสามารถในการอ่านของข้อความ
- จับจุดประโยคที่อ่านยาก
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- ขาดเครื่องมือทางการตลาดหรือการจัดการโครงการการตลาด
- ไม่มีตัวเลือกการแก้ไขไวยากรณ์
ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- โปรแกรมแก้ไขออนไลน์ฟรี
- เวอร์ชันเดสก์ท็อป: $19.99 (ชำระครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
8. BuzzSumo
การวิจัย เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ด้วย BuzzSumo ทีมการตลาดของคุณสามารถสวมหมวกนักสืบและสำรวจความลึกซึ้งของอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาโอกาสด้านเนื้อหา! ?️
BuzzSumo มุ่งเน้นที่สี่ด้าน:
- การค้นพบเนื้อหา
- การวิจัยเนื้อหา
- การติดตามและตรวจสอบสื่อ
- การวิจัยผู้มีอิทธิพล
ใช้แพลตฟอร์มเพื่อติดตามคู่แข่งของคุณ ดูว่าแบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงที่ไหนและบ่อยแค่ไหน และตรวจสอบข่าวสารล่าสุดในอุตสาหกรรม ด้วย BuzzSumo Alerts คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีผู้เผยแพร่ ผู้มีอิทธิพล หรือนักข่าวคนใดโพสต์เนื้อหาใหม่
แพลตฟอร์มนี้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับการสแกนผ่านเทรนด์ คุณสามารถกรองเรื่องราวตามคะแนนเทรนด์ ระบุสิ่งที่จะเป็นกระแสต่อไป และนำไปใช้กับเนื้อหาของคุณได้ BuzzSumo มี ตัวกรองทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง เพื่อให้คุณสามารถปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับพื้นที่เฉพาะได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo
- ตัวเลือกการค้นพบเนื้อหาที่หลากหลายและสมบูรณ์
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อรับทราบเมื่อมีคนเผยแพร่โพสต์
- การติดตามแนวโน้มเนื้อหา
- ตัวเลือกการกรองตามภูมิศาสตร์
ข้อจำกัดของ BuzzSumo
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคา BuzzSumo
- พื้นฐาน: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- การสร้างเนื้อหา: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ห้องสวีท: $399/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $999/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
9. Uberflip
Uberflip เป็น แพลตฟอร์มประสบการณ์เนื้อหา (CEP) ยอดนิยมที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่คัดสรรมาเพื่อเส้นทางของผู้ซื้อและทำให้พวกเขาพร้อมสำหรับการขายได้เร็วขึ้น
ยกระดับการปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงใจยิ่งขึ้นด้วย Uberflip AI เครื่องมือนี้ใช้ข้อมูลเจตนาของผู้ซื้อและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อนำเสนอคำแนะนำเนื้อหาที่เหมาะกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของคุณในปัจจุบัน
Uberflip ช่วยให้คุณรวบรวม, ติดแท็ก, กรอง, และ จัดระเบียบเนื้อหาทั้งหมดของคุณในศูนย์กลางเดียว เมื่อคิดกลยุทธ์การตลาด เพียงแค่ไปที่ศูนย์กลางและหมุนเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อสร้างสตรีมที่กำหนดเองสำหรับผู้ชมของคุณ
ด้วย ตัวเลือกการวิเคราะห์ ของ Uberflip คุณสามารถค้นพบ:
- ช่องทางทางการตลาดใดที่สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้สูงสุด
- ประเภทของเนื้อหาที่มีอิทธิพลต่อวงจรการขายมากที่สุด
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ สร้างกลยุทธ์เนื้อหาในอนาคตใหม่ด้วยความมั่นใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Uberflip
- ศูนย์กลางเนื้อหาแบบรวมศูนย์สำหรับการสร้างกระแสเนื้อหา
- ตัวเลือกการวิเคราะห์เชิงลึก
- คำแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับคุณด้วย Uberflip AI
- ระบุเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อ
ข้อจำกัดของ Uberflip
- ฟีเจอร์การค้นหาอาจได้รับประโยชน์จากการอัปเดต
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคา Uberflip
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Uberflip
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
10. เซมรัช
Semrush คือสุดยอดซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา—มันมีคุณสมบัติมากมายสำหรับการวิจัย, สร้าง, และวิเคราะห์เนื้อหา และมอบประสบการณ์ที่อุดมไปด้วยคุณค่าแก่ผู้ชมของคุณ.
เริ่มต้นด้วย เครื่องมือสร้างไอเดียเนื้อหา ของแพลตฟอร์ม และค้นพบหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมตามการจัดอันดับ คุณยังสามารถสำรวจไอเดียเนื้อหาเฉพาะพื้นที่ และล็อกชื่อเรื่องที่มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมที่ดีได้อีกด้วย
เมื่อคุณได้ทำการวิจัยและสร้างเนื้อหาของคุณแล้ว ให้ใช้ เครื่องมือตรวจสอบเนื้อหา SEO ของแพลตฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ความอ่านง่าย น้ำเสียง และความเป็นต้นฉบับของข้อความ ปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมโดยแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การยัดคำหลักมากเกินไปและการเชื่อมโยงที่ไม่ดี และเปรียบเทียบกับหน้าอื่นๆ ที่มีอันดับสูง
Semrush มาพร้อมกับปฏิทินการตลาดที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผนกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและระบุจุดติดขัด ตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตายรายสัปดาห์สร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำ และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณได้ตลอด 24/7! ⌚
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- เครื่องมือสร้างไอเดียเนื้อหาสำหรับการค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิทินการตลาดอเนกประสงค์
- ตรวจสอบความสามารถในการอ่านของข้อความ คะแนน SEO น้ำเสียง และรูปแบบ
- มีข้อมูลการวิเคราะห์คู่แข่งพร้อมให้บริการ
ข้อจำกัดของ Semrush
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวไว้ว่าอัลกอริทึมสำหรับการวัดปริมาณการจราจรควรได้รับการอัปเดต
- ราคาของแพลตฟอร์มอาจสูงเกินไปสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $108. 33/เดือน (สูงสุดห้าโครงการ)
- กูรู: $208. 33/เดือน (สูงสุด 15 โครงการ)
- ธุรกิจ: $416. 66/เดือน (สูงสุด 40 โครงการ)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา: เปลี่ยนจากความจืดชืดสู่แบรนด์ด้วย ClickUp
การตลาดเนื้อหาเป็นมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น มันต้องการการทำงานเป็นทีมอย่างสม่ำเสมอ ความเชี่ยวชาญ และการทำงานเบื้องหลัง
ลองใช้ ClickUp เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณและ ขับเคลื่อนการกระทำของลูกค้าที่สร้างกำไร เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ผู้บริโภคเป้าหมายของคุณจะติดใจและกลับมาใช้บริการอีก!