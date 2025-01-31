บล็อก ClickUp
10 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดในปี 2025

31 มกราคม 2568

เริ่มต้นธุรกิจ แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าอยู่เสมอ แม้ว่าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ดี แต่คุณยังต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งเพื่อแซงหน้าคู่แข่งของคุณ

ลูกค้าจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์มากขึ้นหากพวกเขาพบว่าเนื้อหาของแบรนด์ เช่น บล็อก อินโฟกราฟิกและโพสต์บนโซเชียลมีเดียมีความน่าสนใจและมีคุณค่า

สำหรับธุรกิจใด ๆ กุญแจสำคัญในการรักษาความสะอาดของเนื้อหาที่ดีนั้นฝังรากอยู่ใน ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา ของธุรกิจนั้น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่แข็งแกร่ง ติดตามการตอบสนองของผู้ชมวัดผลตอบแทนจากการลงทุน และเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าได้!

เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกไว้ในคู่มือนี้แล้ว สำรวจคุณสมบัติและราคาของแต่ละซอฟต์แวร์อย่างละเอียด และค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ของคุณ!

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา?

สำหรับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่จะส่งมอบได้ ควรมีสิ่งต่อไปนี้:

  1. ความสามารถในการปรับขนาด: ซอฟต์แวร์ควรสามารถรองรับการขยายขนาดเพื่อรองรับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
  2. ตัวเลือกการร่างและ การทำงานร่วมกัน: ไม่ใช่ทุกโซลูชันการตลาดเนื้อหาที่รองรับการผลิตเนื้อหา แต่แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดมีฟีเจอร์เหล่านี้ ฟีเจอร์เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, กระทู้ความคิดเห็น, และกระดานไวท์บอร์ดช่วยให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิดและทำงานร่วมกันได้
  3. คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ: ควรให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การส่งต่อข้อมูลจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ และการส่งอีเมลเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
  4. การผสานรวม:ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสามารถผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดเนื้อหา, การวิเคราะห์,และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ได้รับความนิยมได้เป็นอย่างดี
  5. การติดตาม: เครื่องมือควรทำให้การติดตามปฏิทินเนื้อหา, กำหนดเส้นตายการเผยแพร่, และกระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น
  6. เทมเพลตในตัว: ควรมีเทมเพลตที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางตำแหน่งแบรนด์,แนวทางการสร้างแบรนด์, หน้าแลนดิ้งและหน้าขาย,และแผนการสื่อสาร
  7. เครื่องมือวิเคราะห์และ SEO: ควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของเนื้อหาของคุณผ่านตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การมองเห็น อัตราการคลิกผ่าน ฯลฯ

10 เครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ต้องการ โซลูชันครบวงจร สำหรับการระดมความคิด วางแผน และดำเนินแคมเปญการตลาดหลายช่องทางหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก ClickUp! แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือการตลาดเนื้อหาในตัว แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปการตลาดและ SEO ที่คุณชื่นชอบได้ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp ที่ง่ายดาย!

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอ ตัวเลือกการร่วมมือที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับนักการตลาดเนื้อหา ด้วย:

  • กระดานไวท์บอร์ด ClickUp:มองเห็นภาพแผนงานโครงการและสร้างงานได้โดยตรงจากกระดาน
  • ClickUp Docs: ร่วมมือกันในเอกสารภายในและเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ข้ามสายงานต่างๆ และรวมศูนย์ความพยายามทางการตลาดของคุณ
  • การตรวจทาน: แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นระบบผ่านการแสดงความคิดเห็นในการตรวจทาน และเร่งกระบวนการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้น

กำลังมองหาวิธีสร้างเนื้อหาอัตโนมัติสำหรับอีเมล, บล็อก และโซเชียลมีเดียอยู่หรือเปล่า? มันง่ายมากด้วยClickUp AI, ผู้ช่วยเขียนที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่า เช่น บทความบล็อกและข้อความขายสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาการตลาดที่คุณมีอยู่แล้วได้อีกด้วย ?

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการประสานงานทีม การวางกลยุทธ์ และการปรับแผนเนื้อหาของคุณให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สนับสนุนการจัดการแคมเปญและการผลิตงานสร้างสรรค์
  • ClickUp Whiteboards และ Docs สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการทรัพยากรการตลาดและติดตามปฏิทิน
  • การผสานรวมกว่า 1,000 รายการเพื่อประสิทธิภาพ
  • ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยสร้างกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาอย่างละเอียด
  • 100+ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานประจำ
  • ส่งมอบได้ทุกขนาดด้วยคลังเนื้อหาส่วนกลาง
  • 1,000+แม่แบบเพื่อเร่งกระบวนการทางการตลาด
  • เครื่องมือจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาเชิงโต้ตอบ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • การล่าช้าเป็นครั้งคราว

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: $0
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. คอนเทนต์สตูดิโอ

ตัวอย่างการตลาดโซเชียลมีเดียด้วย Content Planner ของ ContentStudio
ผ่านทาง:ContentStudio

ContentStudio เป็น แพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดีย ที่เหมาะสำหรับธุรกิจและเอเจนซี่ทุกขนาด มี ปฏิทินเนื้อหาที่ละเอียดพร้อมมุมมองหลายแบบ เพื่อแสดงภาพและวางแผนกลยุทธ์ของคุณ

ตัวเลือกการอัตโนมัติ ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างสม่ำเสมอและรักษาโมเมนตัมไว้ได้ ด้วย AI bot ของ ContentStudio คุณสามารถสร้างคำบรรยายพร้อมอีโมจิที่เหมาะสมและสร้างภาพที่สวยงามตระการตาสำหรับแคมเปญของคุณได้ ลองใช้ ฟีเจอร์ผู้อนุมัติเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะเนื้อหาที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการเผยแพร่

กล่องข้อความโซเชียลแบบรวม ของ ContentStudio ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อความที่เข้ามาและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ ด้วยวิธีนี้คำถามและข้อกังวลของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขอยู่เสมอ ?

ด้วย ตัวเลือกการวิเคราะห์และรายงานแบบหลายช่องทาง ของแพลตฟอร์ม คุณสามารถติดตาม KPIเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentStudio

  • เครื่องมือการตลาดเนื้อหา รวมถึงปฏิทินเนื้อหาโดยละเอียด
  • กล่องข้อความสังคมออนไลน์แบบรวม
  • เครื่องมือรายงานแบบเนทีฟ
  • ตัวเลือกการอัตโนมัติ
  • บอท AI สำหรับการคัดสรรเนื้อหา

ข้อจำกัดของ ContentStudio

  • การนำทางอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
  • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าควรตอบสนองได้รวดเร็วกว่านี้

ราคาของ ContentStudio

  • เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $40/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • หน่วยงาน: $80/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ ContentStudio

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

3. CloudCampaign

แดชบอร์ด CloudCampaign
ผ่าน:CloudCampaign

CloudCampaign เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์แบบไวท์เลเบล ที่เหมาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือการตลาดเนื้อหา สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย การทำไวท์เลเบลหมายถึงคุณสามารถนำเนื้อหาที่ผลิตจำนวนมากมาใช้ใหม่และรวมเข้ากับแบรนด์ของคุณเองได้

สร้างแคมเปญ RSS อยู่หรือไม่? CloudCampaign ช่วยให้คุณสามารถ นำเข้าข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถนำเข้าเนื้อหาจำนวนมากจาก RSS feeds ได้เพียงไม่กี่คลิก และเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องลงในไลบรารีของคุณ

สร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียด้วยพลังของ AI ผ่าน captionAI คุณสามารถปรับแต่งโทนและเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการโพสต์ได้ภายในไม่กี่คลิก ⌨️

สำหรับการจัดตารางเนื้อหา CloudCampaign ช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญแบบหยดและตั้งเวลาโพสต์เริ่มต้นเพื่อทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบและประหยัดเวลา ด้วย การจัดตารางแบบลากและวาง คุณสามารถวางเนื้อหาในคลังของลูกค้าได้ และ AI ของแพลตฟอร์มจะคำนวณเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์ให้เอง

หากคุณกำลังจัดการลูกค้าหลายราย คุณจะชื่นชอบแพลตฟอร์มที่มี กล่องข้อความโซเชียลแบบรวมศูนย์และคลังเนื้อหาแยกส่วนเพื่อการนำทางที่เข้าใจง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CloudCampaign

ข้อจำกัดของ CloudCampaign

  • แพลตฟอร์มอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
  • อาจมีความล่าช้าในการเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้า

ราคาของ CloudCampaign

  • ฟรีแลนซ์: $41/เดือน
  • สตูดิโอ: 191 ดอลลาร์/เดือน
  • หน่วยงาน: $291/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนรีวิวและรีวิวของ CloudCampaign

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)

4. บัฟเฟอร์

ตัวอย่างมุมมองปฏิทินสลับสัปดาห์บัฟเฟอร์
ผ่านทาง:Buffer

ต้องการ จัดการหลายช่องทางทางการตลาดจากแดชบอร์ดเดียว? ลองใช้ Buffer แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหา

ใช้ประโยชน์จาก ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลัง ของ Buffer เพื่อสร้างแบบจำลองเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แปลเป็นหลายภาษา ทดลองแนวทางต่างๆ และเขียนคำตอบสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า ผู้ช่วยนี้ยังช่วยรักษาความสอดคล้องในแง่ของน้ำเสียงและสไตล์ให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ

Buffer เต็มไปด้วย ตัวเลือกการร่วมมือที่ยอดเยี่ยม สร้างร่างและปรับปรุงเนื้อหาพร้อมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ปรับการควบคุมการอนุมัติและการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ด้วย Buffer การสร้างตารางการเผยแพร่และปฏิทินเนื้อหาเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมา ใช้เครื่องมือรายงานขั้นสูงของแพลตฟอร์มเพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญปัจจุบันและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในอนาคต ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์

  • การคัดสรรเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • แดชบอร์ดแบบครบวงจรพร้อมการควบคุมที่สะดวก
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อวัดประสิทธิภาพ
  • ปฏิทินเนื้อหาที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์

  • ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอาจลดลงเมื่ออัปโหลดรูปภาพหลายรูปพร้อมกัน
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาสูงเกินไป

การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์

  • ฟรี: $0
  • สิ่งจำเป็น: $5/เดือน สำหรับหนึ่งช่อง
  • ทีม: $10/เดือน สำหรับหนึ่งช่องทาง
  • หน่วยงาน: $100/เดือน สำหรับ 10 ช่อง

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 950+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)

5. PathFactory

พาธแฟคทอรี
ผ่านทาง:PathFactory

เลือกเส้นทางที่ถูกต้องสู่กลยุทธ์ การตลาดเนื้อหา B2B ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ด้วยปัญญาประดิษฐ์จาก PathFactory! ?

พลังที่แท้จริงของ PathFactory อยู่ที่ตัวเลือกการวิเคราะห์เนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร—ก้าวข้ามตัวชี้วัดทั่วไป (เช่น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ, การเปิด, และการคลิก) และมุ่งเน้นไปที่ การบริโภคเนื้อหา แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อผ่านอัตราการบริโภคแบบต่อเนื่องและประเภทของสินทรัพย์

ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับแต่งคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโปรไฟล์ผู้ซื้อของคุณ และทำให้แน่ใจว่ามีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับแต่ละกลุ่ม คุณยังสามารถระบุจุดบอดทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ และส่งมอบเนื้อหาในอนาคตด้วยแนวทางที่มีเจตนาชัดเจนยิ่งขึ้น

PathFactory ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งของแต่ละบุคคลบนแผนที่การเดินทางของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันได้อย่างไม่มีปัญหา

คุณสมบัติเด่นของ PathFactory

  • มุ่งเน้นการตลาดเนื้อหา B2B
  • เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • ตัวชี้วัดสำหรับการบริโภคเนื้อหา
  • คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างสูงสำหรับผู้ชม

ข้อจำกัดของ PathFactory

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเล็กน้อย
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาอื่น ๆ

ราคาของ PathFactory

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ PathFactory

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • TrustRadius: 8. 5/10 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

6. คาปอสต์

คาปอสต์
ผ่านทาง:Kapost

เพิ่มพลังให้กระบวนการพัฒนาโครงการของคุณและให้ทีมของคุณทราบข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอด้วย Kapost ของ Upland! ?

Kapostเป็นซอฟต์แวร์การดำเนินงานด้านเนื้อหาที่ช่วยให้คุณคัดสรรเนื้อหาตามรายละเอียดเฉพาะ เช่น บุคลิกภาพของผู้ซื้อ ระยะการซื้อ และสายผลิตภัณฑ์ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือปฏิทินบรรณาธิการที่มีตัวเลือกการกรองที่ยอดเยี่ยม จัดเรียงเนื้อหาตามสถานที่ เวลา ผู้เขียน และแคมเปญ เพื่อระบุภาระงานที่มากเกินไปหรือการทำงานซ้ำซ้อน

Kapost ยังมาพร้อมกับระบบวิเคราะห์การผลิตเพื่อสนับสนุนองค์กรที่มีกำหนดเวลาในการผลิตเนื้อหาอย่างเคร่งครัด คุณสามารถประสานตารางเวลาของทีมตามการลงทุนเวลาสำหรับแต่ละงานได้

ตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณอาจชอบ ได้แก่ การแก้ไขแบบร่วมมือ, การคัดลอกเนื้อหา (เพื่อความสะดวกในการแปลเป็นหลายภาษา), และการมอบหมายงานสำหรับการผลิต, การอนุมัติ, และการเผยแพร่ Kapost สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันหลายร้อยตัว เช่น Salesforce,Hubspot, Hootsuite, และ Google Analytics เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Kapost

  • ปฏิทินบรรณาธิการพร้อมการจัดเรียงขั้นสูง
  • การวิเคราะห์การผลิต
  • รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CMS และ CRM

ข้อจำกัดของ Kapost

  • การผสานรวมกับเครื่องมือสากลบางตัวไม่สามารถใช้งานได้
  • ฟีดกิจกรรมอาจเต็มไปด้วยข้อความหลายรายการ

ราคาของ Kapost

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและบทวิจารณ์ของ Kapost

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์!

7. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์

เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์
ผ่านทาง:Hemingway Editor

คาดหวังอะไรจากแพลตฟอร์มที่ตั้งชื่อตามปรมาจารย์แห่งโลกแห่งตัวอักษร เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์? ?️

ค่อนข้างคาดเดาได้—Hemingway Editor ถูกออกแบบมาเพื่อขัดเกลาเนื้อหาของคุณให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น!

มันไม่ใช่เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูง แต่เน้นไปที่ การตรวจจับข้อผิดพลาดที่ส่งผลต่อความอ่านง่ายและสไตล์ของเนื้อหาของคุณ

การใช้เครื่องมือฟรีนี้เป็นเรื่องง่ายมาก เพียงวางข้อความของคุณลงในตัวแก้ไข แล้วโปรแกรมจะ ไฮไลท์ส่วนต่างๆ ของข้อความคุณด้วยสีที่แตกต่างกัน

แต่ละสีแทนประเด็นเฉพาะ—ตัวอย่างเช่น สีฟ้าอ่อน หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ ในขณะที่ สีเขียว หมายถึง ประโยคถูกกระทำ อินเทอร์เฟซจะแจ้งให้คุณทราบหากจำนวนคำกริยาวิเศษณ์และประโยคถูกกระทำในข้อความของคุณอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นคำที่ซับซ้อนและประโยคที่ยากต่อการอ่านซึ่งอาจทำให้ความสามารถในการอ่านเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณลดลง

แพลตฟอร์มนี้ยังมี ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความหลากหลาย และให้คุณปรับแต่งหัวข้อและฝังลิงก์ลงในข้อความของคุณ ด้วยการผสานรวมกับ WordPress และ Medium คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของคุณได้โดยตรงจากตัวแก้ไข

คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor

  • อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย
  • มีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ
  • กำหนดความสามารถในการอ่านของข้อความ
  • จับจุดประโยคที่อ่านยาก

ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • ขาดเครื่องมือทางการตลาดหรือการจัดการโครงการการตลาด
  • ไม่มีตัวเลือกการแก้ไขไวยากรณ์

ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • โปรแกรมแก้ไขออนไลน์ฟรี
  • เวอร์ชันเดสก์ท็อป: $19.99 (ชำระครั้งเดียว)

คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

8. BuzzSumo

เครื่องมือวิจัยเนื้อหา BuzzSumo
ผ่าน:BuzzSumo

การวิจัย เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ด้วย BuzzSumo ทีมการตลาดของคุณสามารถสวมหมวกนักสืบและสำรวจความลึกซึ้งของอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาโอกาสด้านเนื้อหา! ?️

BuzzSumo มุ่งเน้นที่สี่ด้าน:

  1. การค้นพบเนื้อหา
  2. การวิจัยเนื้อหา
  3. การติดตามและตรวจสอบสื่อ
  4. การวิจัยผู้มีอิทธิพล

ใช้แพลตฟอร์มเพื่อติดตามคู่แข่งของคุณ ดูว่าแบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงที่ไหนและบ่อยแค่ไหน และตรวจสอบข่าวสารล่าสุดในอุตสาหกรรม ด้วย BuzzSumo Alerts คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีผู้เผยแพร่ ผู้มีอิทธิพล หรือนักข่าวคนใดโพสต์เนื้อหาใหม่

แพลตฟอร์มนี้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับการสแกนผ่านเทรนด์ คุณสามารถกรองเรื่องราวตามคะแนนเทรนด์ ระบุสิ่งที่จะเป็นกระแสต่อไป และนำไปใช้กับเนื้อหาของคุณได้ BuzzSumo มี ตัวกรองทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง เพื่อให้คุณสามารถปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับพื้นที่เฉพาะได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo

  • ตัวเลือกการค้นพบเนื้อหาที่หลากหลายและสมบูรณ์
  • การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อรับทราบเมื่อมีคนเผยแพร่โพสต์
  • การติดตามแนวโน้มเนื้อหา
  • ตัวเลือกการกรองตามภูมิศาสตร์

ข้อจำกัดของ BuzzSumo

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้
  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคา BuzzSumo

  • พื้นฐาน: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การสร้างเนื้อหา: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • ห้องสวีท: $399/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $999/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)

9. Uberflip

แดชบอร์ด Uberflip
ผ่าน:Uberflip

Uberflip เป็น แพลตฟอร์มประสบการณ์เนื้อหา (CEP) ยอดนิยมที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่คัดสรรมาเพื่อเส้นทางของผู้ซื้อและทำให้พวกเขาพร้อมสำหรับการขายได้เร็วขึ้น

ยกระดับการปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงใจยิ่งขึ้นด้วย Uberflip AI เครื่องมือนี้ใช้ข้อมูลเจตนาของผู้ซื้อและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อนำเสนอคำแนะนำเนื้อหาที่เหมาะกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของคุณในปัจจุบัน

Uberflip ช่วยให้คุณรวบรวม, ติดแท็ก, กรอง, และ จัดระเบียบเนื้อหาทั้งหมดของคุณในศูนย์กลางเดียว เมื่อคิดกลยุทธ์การตลาด เพียงแค่ไปที่ศูนย์กลางและหมุนเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อสร้างสตรีมที่กำหนดเองสำหรับผู้ชมของคุณ

ด้วย ตัวเลือกการวิเคราะห์ ของ Uberflip คุณสามารถค้นพบ:

  1. ช่องทางทางการตลาดใดที่สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้สูงสุด
  2. ประเภทของเนื้อหาที่มีอิทธิพลต่อวงจรการขายมากที่สุด

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ สร้างกลยุทธ์เนื้อหาในอนาคตใหม่ด้วยความมั่นใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของคุณ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Uberflip

  • ศูนย์กลางเนื้อหาแบบรวมศูนย์สำหรับการสร้างกระแสเนื้อหา
  • ตัวเลือกการวิเคราะห์เชิงลึก
  • คำแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับคุณด้วย Uberflip AI
  • ระบุเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อ

ข้อจำกัดของ Uberflip

  • ฟีเจอร์การค้นหาอาจได้รับประโยชน์จากการอัปเดต
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคา Uberflip

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Uberflip

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

10. เซมรัช

ปฏิทินเนื้อหา Semrush
ผ่าน:Semrush

Semrush คือสุดยอดซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา—มันมีคุณสมบัติมากมายสำหรับการวิจัย, สร้าง, และวิเคราะห์เนื้อหา และมอบประสบการณ์ที่อุดมไปด้วยคุณค่าแก่ผู้ชมของคุณ.

เริ่มต้นด้วย เครื่องมือสร้างไอเดียเนื้อหา ของแพลตฟอร์ม และค้นพบหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมตามการจัดอันดับ คุณยังสามารถสำรวจไอเดียเนื้อหาเฉพาะพื้นที่ และล็อกชื่อเรื่องที่มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมที่ดีได้อีกด้วย

เมื่อคุณได้ทำการวิจัยและสร้างเนื้อหาของคุณแล้ว ให้ใช้ เครื่องมือตรวจสอบเนื้อหา SEO ของแพลตฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ความอ่านง่าย น้ำเสียง และความเป็นต้นฉบับของข้อความ ปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมโดยแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การยัดคำหลักมากเกินไปและการเชื่อมโยงที่ไม่ดี และเปรียบเทียบกับหน้าอื่นๆ ที่มีอันดับสูง

Semrush มาพร้อมกับปฏิทินการตลาดที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผนกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและระบุจุดติดขัด ตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตายรายสัปดาห์สร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำ และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณได้ตลอด 24/7! ⌚

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush

  • เครื่องมือสร้างไอเดียเนื้อหาสำหรับการค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิทินการตลาดอเนกประสงค์
  • ตรวจสอบความสามารถในการอ่านของข้อความ คะแนน SEO น้ำเสียง และรูปแบบ
  • มีข้อมูลการวิเคราะห์คู่แข่งพร้อมให้บริการ

ข้อจำกัดของ Semrush

  • ผู้ใช้บางรายได้กล่าวไว้ว่าอัลกอริทึมสำหรับการวัดปริมาณการจราจรควรได้รับการอัปเดต
  • ราคาของแพลตฟอร์มอาจสูงเกินไปสำหรับบริษัทขนาดเล็ก

ราคาของ Semrush

  • ข้อดี: $108. 33/เดือน (สูงสุดห้าโครงการ)
  • กูรู: $208. 33/เดือน (สูงสุด 15 โครงการ)
  • ธุรกิจ: $416. 66/เดือน (สูงสุด 40 โครงการ)

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Semrush

  • G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา: เปลี่ยนจากความจืดชืดสู่แบรนด์ด้วย ClickUp

การตลาดเนื้อหาเป็นมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น มันต้องการการทำงานเป็นทีมอย่างสม่ำเสมอ ความเชี่ยวชาญ และการทำงานเบื้องหลัง

ลองใช้ ClickUp เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณและ ขับเคลื่อนการกระทำของลูกค้าที่สร้างกำไร เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ผู้บริโภคเป้าหมายของคุณจะติดใจและกลับมาใช้บริการอีก!