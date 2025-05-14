บล็อก ClickUp

10 แอปสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดสำหรับนักสร้างสรรค์ในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
14 พฤษภาคม 2568

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบมืออาชีพที่กำลังร่างภาพลักษณ์แบรนด์หรือผู้จัดการโครงการโซเชียลมีเดียที่กำลังมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการดึงดูดลูกค้า การสร้างเนื้อหาที่สวยงามสามารถช่วยให้คุณทำงานสำเร็จได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการโครงการเนื้อหาขนาดใหญ่

นั่นคือจุดที่เทคโนโลยีและเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIเข้ามามีบทบาท ด้วยเครื่องมือและแอปพลิเคชันเหล่านี้ คุณสามารถประหยัดเวลาในการสร้างภาพออกแบบแบรนด์ และจัดทำสื่อการตลาดได้ ที่นี่ เราจะแนะนำสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปสำหรับการสร้างเนื้อหา พร้อมแนะนำ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่นักสร้างสรรค์ทุกคนควรรู้จัก ?

คุณควรมองหาอะไรในแอปสร้างเนื้อหา?

ไม่มีแอปสำหรับผู้สร้างเนื้อหาแอปใดที่เหนือกว่าเครื่องมือทั้งหมด ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการสร้าง พื้นที่ที่คุณต้องการความช่วยเหลือ และวิธีที่มันเข้ากับกระบวนการผลิตเนื้อหาที่ใหญ่ขึ้นของคุณ

แอปสร้างและผลิตเนื้อหาที่จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จควร:

  • สร้างเนื้อหาตามประเภทที่คุณต้องการ: แต่ละแอปมีความแตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปที่คุณกำลังพิจารณาสามารถสร้างเนื้อหาประเภทที่คุณต้องการได้—ไม่ว่าจะเป็นตัดต่อวิดีโอ กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก หรือเครื่องมือช่วยจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหา
  • ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ: แอปสร้างเนื้อหาภาพที่ยอดเยี่ยมมักมีการผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบและเผยแพร่อื่น ๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
  • มีระดับราคาที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ: เครื่องมือที่ดีที่สุดมีหลากหลายระดับราคาเพื่อให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำหรับผู้สร้างเนื้อหา มาดูแอปที่ดีที่สุดที่คุณควรลองใช้กันเถอะ ?️

10 แอปสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ในฐานะนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ หรือบทบาทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การสร้างเนื้อหาเป็นส่วนสำคัญของงานประจำวันของคุณ การค้นหาเครื่องมือ AIและเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดสามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้ ทำให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าทึ่งได้มากขึ้น

นี่คือการวิเคราะห์แอปสร้างเนื้อหา 10 อันดับแรกของเราที่สามารถช่วยให้คุณมีขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ?

1.คลิกอัพ

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจด้วย ClickUp Brain
ด้วย ClickUp นักออกแบบและผู้จัดการฝ่ายการตลาดทั่วโลกพบว่าการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือ AI ใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการและเทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหาเพื่อสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่มีผู้ใช้มากกว่า 6 ล้านคนที่ทำให้ClickUp เป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมการผลิตเนื้อหาของพวกเขา

ผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ใน ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ ประหยัดเวลา พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการเขียนของคุณไปพร้อมกัน คุณสามารถทำงานจากคำแนะนำเฉพาะทีมในClickUp Docsได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นด้านโซเชียลมีเดีย SEO การขาย หรือวิศวกรรม เพื่อสร้างไอเดียสร้างสรรค์และสรุปเนื้อหาที่ยาวให้กระชับ

และด้วย Universal Search การค้นหาไฟล์ใด ๆ ในแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Slack และ Figma ก็ไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน—ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp AIคือเครื่องมือสร้างเนื้อหาทรงพลังที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทีม
  • ด้วยเทมเพลตหลายร้อยแบบ คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า
  • ฟังก์ชันการประมาณเวลาและการติดตามเวลาช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของคุณ และทำให้การจัดสรรเวลาสำหรับโครงการใหญ่ที่ต้องการเวลาในการแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอเป็นจำนวนมากง่ายขึ้น
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการงานเป็นเรื่องง่าย
  • ด้วยยอดเข้าชมมากกว่า 15 ครั้ง คุณสามารถวางแผนเนื้อหาในมุมมองปฏิทิน กระดาน หรือรายการได้—ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการข้อความและกำหนดวันเผยแพร่บนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เวอร์ชันฟรีของ ClickUp จำกัดผู้ใช้ไว้ที่ห้าคน ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายหากคุณมีทีมที่ใหญ่กว่า
  • แดชบอร์ดแสดงข้อมูลจำนวนมาก แต่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในตั้งค่าของพวกเขาได้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. Canva

สร้างการออกแบบ, วัสดุการตลาด, และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย CanvaCanva
สร้างการออกแบบ, วัสดุการตลาด, และอื่น ๆ ได้ง่าย ๆ ด้วยCanva

Canva เป็นหนึ่งในเครื่องมือออกแบบกราฟิกแบบครบวงจรที่ดีที่สุด มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแม่แบบหลายพันแบบเพื่อช่วยให้คุณทำโปรเจกต์ให้เสร็จหรือสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณได้ภายในไม่กี่นาที

ไม่ว่าคุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้เครื่องมือสำหรับผู้สร้างเนื้อหา หรือมืออาชีพที่ต้องการใช้แอปแก้ไขรูปภาพเพื่อยกระดับเนื้อหาของคุณไปอีกขั้น Canva เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เครื่องมือแก้ไขขั้นสูงของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขรูปภาพและการแก้ไขวิดีโอ

มันทำงานได้ดีในฐานะแพลตฟอร์มเดียวสำหรับทีมของคุณที่สามารถเก็บรวบรวมวัสดุการตลาดทั้งหมดที่คุณคิดได้ และเป็นที่สำหรับขนาดภาพที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ ?‍?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • มากกว่า 420,000 แบบเทมเพลต ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงปฏิทินเนื้อหา(บางแบบเสียค่าใช้จ่าย และบางแบบฟรี) หมายความว่าความเป็นไปได้ของเนื้อหาเกือบจะไม่มีที่สิ้นสุด
  • ผู้ใช้สามารถยกระดับเนื้อหาของตนได้ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลรูปภาพและวิดีโอขนาดใหญ่
  • โปรแกรมแก้ไขรูปภาพและวิดีโอรองรับหลายประเภทของเนื้อหาตั้งแต่เนื้อหาวิดีโอเช่น Reels, Instagram Stories, และ TikToks ไปจนถึง GIF และอินโฟกราฟิก
  • ฐานข้อมูลฟอนต์ขนาดใหญ่ช่วยให้การสร้างสินทรัพย์แบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของคุณเป็นเรื่องง่าย
  • มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและอุปกรณ์มือถือหลายร้อยชนิดได้ คุณจึงสามารถใช้มันบน iPhone, iPad หรืออุปกรณ์ Android ของคุณเพื่อออกแบบได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เครื่องมือออกแบบและตัดต่อวิดีโอมากมายช่วยให้คุณสร้างการเปลี่ยนฉาก, เอฟเฟกต์การจาง, การควบคุมความเร็ว, และแอนิเมชัน
  • Canva AI สำหรับการสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์

ข้อจำกัดของ Canva

  • คุณสมบัติบางอย่างถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดได้หากคุณตั้งใจจะใช้เทมเพลตพรีเมียมที่อยู่นอกเหนืองบประมาณของคุณ
  • การเรียนรู้อาจมีความชันสูง ดังนั้นควรวางแผนเผื่อเวลาเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือนี้

ราคาของ Canva

  • ฟรี
  • ข้อดี: $119.99 ต่อปีต่อคน
  • Canva for Teams: $149.90/ปี สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก จากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (11,100+ รีวิว)

3. แจสเปอร์

แอปสร้างเนื้อหา: Jasper
ผ่านทางแจสเปอร์

แจสเปอร์คือผู้ช่วยเขียนเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)ที่ช่วยให้การเขียนเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ผู้สร้างเนื้อหาสามารถใช้แจสเปอร์เพื่อสร้างภาพ รวมถึงบทความบล็อก หรือเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ และข้อความโฆษณาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของตน

ใช้เพื่อสร้างภาพที่สร้างโดย AI จากนั้นเข้าสู่ตัวสร้างข้อความเพื่อร่างคำบรรยายหรือข้อความอินโฟกราฟิกที่จะจับคู่กับการออกแบบ ปรับแต่งเนื้อหาด้วยเครื่องมือแก้ไขในตัวและเตรียมพร้อมที่จะแชร์เนื้อหาใหม่ของคุณ✨

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติความจำเสียงแบรนด์ ซึ่งใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่ตรงกับน้ำเสียงของแบรนด์คุณ แม้ว่าคุณจะสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ในเครือข่ายโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณก็ตาม
  • เลือกจากฐานข้อมูลเทมเพลตขนาดใหญ่เพื่อทำให้การสร้างเนื้อหามีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ Chrome หมายความว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดแอปหรือเครื่องมือใหม่
  • สร้างประวัติส่วนตัวอย่างมืออาชีพด้วย AI

ข้อจำกัดของ Jasper

  • แจสเปอร์มีราคาสูงกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ทำให้เป็นความท้าทายสำหรับทีมขนาดเล็กหรือทีมที่มีงบประมาณจำกัด
  • ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยากในช่วงแรก
  • ชัดเจน—ไม่มีฟีเจอร์การแก้ไขรูปภาพและวิดีโอ

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: เริ่มต้นที่ $39/เดือน จำกัดผู้ใช้หนึ่งคน
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $99/เดือน รวมผู้ใช้สามคน พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มได้สูงสุดเจ็ดคน
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Jasper

  • G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)

4. ฮับสปอต

แอปสร้างเนื้อหา: ตัวอย่างกล่องข้อความ HubSpot Social
ผ่านทางHubSpot

จากบทความบล็อกระดับสูงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างเนื้อหาไปจนถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น HubSpot เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการสร้างเนื้อหามาอย่างยาวนาน ซอฟต์แวร์ Marketing Hub ของบริษัทประกอบด้วย CRM, ระบบอัตโนมัติ, การรายงาน และฟังก์ชันการทำงานของแคมเปญ

แต่บริการของ HubSpot ไม่ได้จำกัดอยู่แค่โซลูชันแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เท่านั้น ลองใช้ Brand Kit Generator หากคุณเพิ่งเริ่มต้นและต้องการสร้างสินทรัพย์ด้านแบรนด์ เช่น favicon, โลโก้ และชุดสี เครื่องมือ Blog Ideas Generator เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวิจัยคำหลักและกำหนดประเภทเนื้อหาที่คุณควรสร้างสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • มีการเชื่อมต่อกับ HubSpot มากมาย รวมถึงกับ ClickUp ด้วย ดังนั้นคุณสามารถใช้เครื่องมือโปรดของคุณร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น
  • ทีมบริการลูกค้าของ HubSpot ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้การขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องง่ายหากคุณติดขัดในการออกแบบ

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการทดสอบ A/B และการตลาดอัตโนมัติถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงิน
  • ซอฟต์แวร์CRMและระบบอัตโนมัติของมันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะทีมที่มีเงินทุนมากกว่า

ราคาของ HubSpot

  • มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: 3,600 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (9,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (5,500+ รีวิว)

5. บัฟเฟอร์

แอปสร้างเนื้อหา: ตัวอย่างมุมมองปฏิทินสลับสัปดาห์ของ Buffer
ผ่านทางBuffer

เช่นเดียวกับ HubSpot ชื่อเสียงของ Buffer นั้นมาก่อนตัวแบรนด์ เป็นที่รู้จักในวงการการตลาดว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจัดตารางเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ชุดเครื่องมือของแบรนด์ได้ขยายครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามการมีส่วนร่วม และผู้ช่วย AI

ใช้ Buffer เพื่อกำหนดเวลาโพสต์และประกาศบนโซเชียลมีเดียสำหรับการร่วมมือทางการตลาด. แชร์เนื้อหาจากบล็อกโพสต์,พอดแคสต์, และคู่มือเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดเนื้อหาของคุณ. ใช้ฟังก์ชันการติดตามของพวกเขาเพื่อดูว่าเนื้อหาโซเชียลมีเดียชิ้นใดที่สร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุด. ติดตามโพสต์ของคุณได้อย่างง่ายดายภายในปฏิทินโดยการสลับระหว่างสัปดาห์และเดือน. ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์

  • กำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีและตั้งค่าช่วงเวลาเพื่อให้เนื้อหาในอนาคตเผยแพร่ในเวลาเดียวกัน
  • จัดการแคมเปญการตลาดของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูว่าอะไรกำลังจะถูกเผยแพร่และเติมเต็มช่องว่างใดๆ
  • โปรแกรมแก้ไขรูปภาพชื่อว่า Pablo มีรูปภาพมากกว่า 600,000 รูปให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้โดยตรงในแอปและโพสต์ไปยังช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ

ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์

  • การเผยแพร่ไปยัง Instagram และ Pinterest ไม่รวมอยู่ในเวอร์ชันแอปฟรี
  • คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น Tailwind หรือ Hootsuite เพื่อมีส่วนร่วมกับผู้ใช้เนื้อหาและจัดตารางเวลาการเผยแพร่เนื้อหาในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์

  • ฟรี: เชื่อมต่อได้สูงสุดสามช่อง
  • สิ่งจำเป็น: $6/เดือน สำหรับหนึ่งช่อง
  • ทีม: $12/เดือน สำหรับหนึ่งช่องทาง

คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)

6. ไทป์ฟอร์ม

ไทป์ฟอร์ม
ผ่านทางTypeform

Typeform เป็นบริษัทที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือให้พวกเขาลงทะเบียนสำหรับบริการหรือข้อเสนอใหม่ ๆ แบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลได้มากขึ้นแทนที่จะเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบ

แจ้งให้โครงสร้างการจัดการโครงการทราบ เช่น แผนผังความคิด โดยใช้ผลลัพธ์จากแบบสำรวจ Typeform ของคุณ หรือใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform

  • ผสานการทำงานกับแอปและบริการมากกว่า 200 รายการ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้แทบทุกที่
  • เวอร์ชันฟรีมีแบบฟอร์มไม่จำกัดจำนวน ให้คุณใช้งานได้อย่างเต็มที่ตามต้องการ
  • ตรรกะเงื่อนไขนำผู้ใช้ไปยังขั้นตอนต่อไปตามคำตอบแรกของพวกเขา
  • การติดตามเป็นผู้นำช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและเก็บข้อมูลได้

ข้อจำกัดของ Typeform

  • ไม่มีการควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากนักเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน
  • ผู้ใช้บางรายที่เป็นผู้เริ่มต้นพบว่าเครื่องมือปรับแต่งมีความซับซ้อนเกินไปเมื่อสร้างแบบสำรวจที่เรียบง่าย

ราคาของ Typeform:

  • พื้นฐาน: $25/เดือน รวมการตอบกลับสูงสุด 100 ครั้ง และผู้ใช้ 1 คน
  • พลัส: $50/เดือน รวมการตอบกลับสูงสุด 1,000 ครั้ง และผู้ใช้สามคน
  • ธุรกิจ: $83/เดือน รวมการตอบกลับสูงสุด 10,000 ครั้ง และผู้ใช้ 5 คน

คะแนนและรีวิวจาก Typeform:

  • G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

7. Unsplash

อันสเพลช
ผ่านทางUnsplash

Unsplash เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของภาพถ่ายและวิดีโอ ค้นพบเนื้อหาภาพทุกประเภท ตั้งแต่ภาพตัดต่อและสติกเกอร์การ์ตูนไปจนถึงแอนิเมชันแบบ Giphy เป็นเจ้าของโดย Getty Images คุณจะพบกับภาพถ่ายคุณภาพสูงนับพันที่คุณสามารถใช้ได้ฟรีเพื่อสนับสนุนการสร้างเนื้อหาของคุณ ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unsplash

  • ปลอดค่าลิขสิทธิ์และคุณภาพสูง ภาพเหล่านี้สามารถเสริมเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
  • ค้นหาภาพได้อย่างง่ายดายโดยการค้นหาผ่านหมวดหมู่ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือพิมพ์คำค้นหา
  • การดาวน์โหลดใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที และคุณสามารถบันทึกภาพโปรดของคุณเพื่อใช้ซ้ำได้

ข้อจำกัดของ Unsplash

  • ไม่มีไฟล์เวกเตอร์หรือวิดีโอสต็อก ทำให้เว็บไซต์มีประโยชน์จำกัดสำหรับทีมสร้างเนื้อหาขนาดใหญ่
  • อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการค้นหาภาพที่คุณไม่เคยเห็นในเว็บไซต์อื่น
  • ไม่มีโปรแกรมแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ

ราคาของ Unsplash

  • ฟรี
  • Unsplash+: $7/เดือน (เนื้อหาสำหรับสมาชิกเท่านั้น, ดาวน์โหลดไม่จำกัด, และการคุ้มครองทางกฎหมายที่เพิ่มประสิทธิภาพ)

คะแนนและรีวิวจาก Unsplash

  • G2: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: NA

8. เรื่องราวใน

เรื่องราวใน...
ผ่านทางInStories

InStories ถูกออกแบบมาสำหรับบล็อกเกอร์, อินฟลูเอนเซอร์, และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทางสื่อสังคมที่ต้องการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่สวยงาม. เพื่อเริ่มออกแบบเนื้อหา, เพียงเลือกฟอร์แมตหรือเทมเพลตจากฐานข้อมูล. เพิ่มกราฟิก, คำบรรยาย, และการเปลี่ยนฉากเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InStories

  • เลือกจากเทมเพลตที่มีสไตล์มากกว่า 500 แบบเพื่อแก้ไขรูปภาพและสร้างกราฟิกที่สวยงาม
  • อัปโหลดและแก้ไขวิดีโอได้โดยตรงในแอป
  • เพิ่มเพลงโดยเลือกเพลงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์จากคลังไฟล์เพลงขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของ InStories

  • ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าอินเตอร์เฟซของแอปไม่เสมอไปที่จะเข้าใจง่าย
  • แอปเกิดข้อผิดพลาดเป็นบางครั้งและมีเวลาหน่วงนานเมื่อสรุปเนื้อหาจากโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

ราคาของ InStories

  • ฟรี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $11.99 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวในInStories

  • G2: ไม่ทราบ
  • Capterra: NA

9. ความคิด

สรุปประเด็นการดำเนินการและข้อสรุปสำคัญด้วย Notion AI
ผ่านทางNotion

Notion ช่วยให้คุณจัดการประสิทธิภาพการทำงานและติดตามข้อมูลการสร้างเนื้อหาทั้งหมดของคุณ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อวางแผนเนื้อหาชุดถัดไป และตั้งค่าหน้าแยกต่างหากเพื่อติดตามเมตริกของโพสต์ที่ผ่านมา

คุณทำงานกับทีมผู้สร้างเนื้อหาหรือไม่? สร้างคู่มือสไตล์เนื้อหาใน Notion ที่นักออกแบบสามารถอ้างอิงกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และคำแนะนำเมื่อสร้างเนื้อหาภาพ

Notion ยังยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงสร้างการบริหารโครงการอีกด้วย คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลข้อมูลบริษัท และจัดวางบทบาทของสมาชิกทีมแต่ละคน อำนาจการตัดสินใจ และกลยุทธ์การสื่อสารของทีมได้อย่างรวดเร็ว ใช้ Notion AI เพื่อทำให้งานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเป็นอัตโนมัติ สรุปการประชุมได้ในไม่กี่วินาที และเน้นจุดสำคัญจากการโทรขาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • จัดระเบียบ Notion ของคุณตามที่คุณต้องการ รูปแบบบล็อกช่วยให้คุณสามารถออกแบบเลย์เอาต์ที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณและทีมของคุณ
  • คุณสมบัติการลากและวางช่วยให้คุณสามารถย้ายเนื้อหาได้เพื่อให้คุณสามารถสร้างข้อความโฆษณาใหม่, ร่างบล็อก, หรือทำวิจัยคำค้นหาได้ในที่เดียว
  • รองรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและการทำงานร่วมกันเป็นทีม แม้ในเวอร์ชันฟรี

ข้อจำกัดของ Notion

  • คุณอาจพบว่าความสามารถอันกว้างขวางนี้ทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
  • สำหรับทีมสร้างเนื้อหาขนาดเล็กหรือบุคคลที่สร้างเนื้อหาเพียงไม่กี่ชิ้นเป็นครั้งคราว Notion อาจเกินความจำเป็น (ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Notionเหล่านี้ดู)

ราคาของ Notion

  • ฟรี: สูงสุด 10 ท่าน
  • เพิ่มเติม: $8/เดือน, รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน
  • ธุรกิจ: $15/เดือน, รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 250 คน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)

10. โปรเครเอต

โปรเครเอต
ผ่านทางคำสั่ง create

Procreate เป็นแอปพลิเคชันวาดภาพดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับศิลปินในชุมชนผู้สร้างเนื้อหา เครื่องมือที่ได้รับรางวัลนี้ทำงานร่วมกับ iPad Pro และ Apple Pencil เพื่อสร้างประสบการณ์การวาดภาพเสมือนจริงในรูปแบบดิจิทัล ใช้เพื่อสร้างภาพร่างและภาพประกอบที่กำหนดเองเพื่อเสริมบล็อก โลโก้ และภาพบนโซเชียลมีเดียของคุณ ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procreate

  • ห้องสมุดที่มีแปรงมากกว่า 200 แบบ มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับศิลปินเพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่งด้วยสไตล์คลาสสิก
  • ด้วยการควบคุมสีอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกเฉดสี ความกลมกลืนของโทนสี และไดนามิกสำหรับแต่ละองค์ประกอบได้
  • สร้างภาพโดยใช้การควบคุมด้วยการสัมผัสและทางลัด

ข้อจำกัดของ Procreate

  • ความละเอียดของภาพที่ 300 DPI จำกัดเฉพาะงานพิมพ์ขนาด 36 นิ้วหรือน้อยกว่า
  • แอปอาจทำงานช้าลงเมื่อคุณสร้างเนื้อหาเพิ่มเติม

ราคาของ Procreate

  • 12.99 ดอลลาร์ ซื้อครั้งเดียว (ไม่มีค่าสมาชิก)

คะแนนและรีวิวของ Procreate

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (80+ รีวิว)

ออกแบบเนื้อหาที่สวยงามด้วยเครื่องมือชั้นนำเหล่านี้

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเนื้อหาภาพสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสินทรัพย์แบรนด์ของคุณ แอปเนื้อหาเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน?ลองใช้ ClickUp ดูสิ ผู้ช่วยเขียน AIของเราสามารถช่วยคุณร่างเนื้อหาสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย, บทความโฆษณา, บล็อกโพสต์ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาเพื่อจัดตารางและติดตามทุกสิ่งในกระบวนการสร้าง ?