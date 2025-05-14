10 แอปสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดสำหรับนักสร้างสรรค์ในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบมืออาชีพที่กำลังร่างภาพลักษณ์แบรนด์หรือผู้จัดการโครงการโซเชียลมีเดียที่กำลังมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการดึงดูดลูกค้า การสร้างเนื้อหาที่สวยงามสามารถช่วยให้คุณทำงานสำเร็จได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการโครงการเนื้อหาขนาดใหญ่
นั่นคือจุดที่เทคโนโลยีและเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIเข้ามามีบทบาท ด้วยเครื่องมือและแอปพลิเคชันเหล่านี้ คุณสามารถประหยัดเวลาในการสร้างภาพออกแบบแบรนด์ และจัดทำสื่อการตลาดได้ ที่นี่ เราจะแนะนำสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปสำหรับการสร้างเนื้อหา พร้อมแนะนำ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่นักสร้างสรรค์ทุกคนควรรู้จัก ?
คุณควรมองหาอะไรในแอปสร้างเนื้อหา?
ไม่มีแอปสำหรับผู้สร้างเนื้อหาแอปใดที่เหนือกว่าเครื่องมือทั้งหมด ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการสร้าง พื้นที่ที่คุณต้องการความช่วยเหลือ และวิธีที่มันเข้ากับกระบวนการผลิตเนื้อหาที่ใหญ่ขึ้นของคุณ
แอปสร้างและผลิตเนื้อหาที่จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จควร:
- สร้างเนื้อหาตามประเภทที่คุณต้องการ: แต่ละแอปมีความแตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปที่คุณกำลังพิจารณาสามารถสร้างเนื้อหาประเภทที่คุณต้องการได้—ไม่ว่าจะเป็นตัดต่อวิดีโอ กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก หรือเครื่องมือช่วยจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหา
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ: แอปสร้างเนื้อหาภาพที่ยอดเยี่ยมมักมีการผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบและเผยแพร่อื่น ๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
- มีระดับราคาที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ: เครื่องมือที่ดีที่สุดมีหลากหลายระดับราคาเพื่อให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำหรับผู้สร้างเนื้อหา มาดูแอปที่ดีที่สุดที่คุณควรลองใช้กันเถอะ ?️
10 แอปสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ในฐานะนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ หรือบทบาทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การสร้างเนื้อหาเป็นส่วนสำคัญของงานประจำวันของคุณ การค้นหาเครื่องมือ AIและเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดสามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้ ทำให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าทึ่งได้มากขึ้น
นี่คือการวิเคราะห์แอปสร้างเนื้อหา 10 อันดับแรกของเราที่สามารถช่วยให้คุณมีขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ?
1.คลิกอัพ
ด้วย ClickUp นักออกแบบและผู้จัดการฝ่ายการตลาดทั่วโลกพบว่าการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือ AI ใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการและเทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหาเพื่อสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่มีผู้ใช้มากกว่า 6 ล้านคนที่ทำให้ClickUp เป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมการผลิตเนื้อหาของพวกเขา
ผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ใน ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ ประหยัดเวลา พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการเขียนของคุณไปพร้อมกัน คุณสามารถทำงานจากคำแนะนำเฉพาะทีมในClickUp Docsได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นด้านโซเชียลมีเดีย SEO การขาย หรือวิศวกรรม เพื่อสร้างไอเดียสร้างสรรค์และสรุปเนื้อหาที่ยาวให้กระชับ
และด้วย Universal Search การค้นหาไฟล์ใด ๆ ในแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Slack และ Figma ก็ไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน—ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp AIคือเครื่องมือสร้างเนื้อหาทรงพลังที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทีม
- ด้วยเทมเพลตหลายร้อยแบบ คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า
- ฟังก์ชันการประมาณเวลาและการติดตามเวลาช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของคุณ และทำให้การจัดสรรเวลาสำหรับโครงการใหญ่ที่ต้องการเวลาในการแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอเป็นจำนวนมากง่ายขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการงานเป็นเรื่องง่าย
- ด้วยยอดเข้าชมมากกว่า 15 ครั้ง คุณสามารถวางแผนเนื้อหาในมุมมองปฏิทิน กระดาน หรือรายการได้—ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการข้อความและกำหนดวันเผยแพร่บนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรีของ ClickUp จำกัดผู้ใช้ไว้ที่ห้าคน ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายหากคุณมีทีมที่ใหญ่กว่า
- แดชบอร์ดแสดงข้อมูลจำนวนมาก แต่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในตั้งค่าของพวกเขาได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Canva
Canva เป็นหนึ่งในเครื่องมือออกแบบกราฟิกแบบครบวงจรที่ดีที่สุด มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแม่แบบหลายพันแบบเพื่อช่วยให้คุณทำโปรเจกต์ให้เสร็จหรือสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
ไม่ว่าคุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้เครื่องมือสำหรับผู้สร้างเนื้อหา หรือมืออาชีพที่ต้องการใช้แอปแก้ไขรูปภาพเพื่อยกระดับเนื้อหาของคุณไปอีกขั้น Canva เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เครื่องมือแก้ไขขั้นสูงของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขรูปภาพและการแก้ไขวิดีโอ
มันทำงานได้ดีในฐานะแพลตฟอร์มเดียวสำหรับทีมของคุณที่สามารถเก็บรวบรวมวัสดุการตลาดทั้งหมดที่คุณคิดได้ และเป็นที่สำหรับขนาดภาพที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- มากกว่า 420,000 แบบเทมเพลต ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงปฏิทินเนื้อหา(บางแบบเสียค่าใช้จ่าย และบางแบบฟรี) หมายความว่าความเป็นไปได้ของเนื้อหาเกือบจะไม่มีที่สิ้นสุด
- ผู้ใช้สามารถยกระดับเนื้อหาของตนได้ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลรูปภาพและวิดีโอขนาดใหญ่
- โปรแกรมแก้ไขรูปภาพและวิดีโอรองรับหลายประเภทของเนื้อหาตั้งแต่เนื้อหาวิดีโอเช่น Reels, Instagram Stories, และ TikToks ไปจนถึง GIF และอินโฟกราฟิก
- ฐานข้อมูลฟอนต์ขนาดใหญ่ช่วยให้การสร้างสินทรัพย์แบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของคุณเป็นเรื่องง่าย
- มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและอุปกรณ์มือถือหลายร้อยชนิดได้ คุณจึงสามารถใช้มันบน iPhone, iPad หรืออุปกรณ์ Android ของคุณเพื่อออกแบบได้ทุกที่ทุกเวลา
- เครื่องมือออกแบบและตัดต่อวิดีโอมากมายช่วยให้คุณสร้างการเปลี่ยนฉาก, เอฟเฟกต์การจาง, การควบคุมความเร็ว, และแอนิเมชัน
- Canva AI สำหรับการสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ Canva
- คุณสมบัติบางอย่างถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดได้หากคุณตั้งใจจะใช้เทมเพลตพรีเมียมที่อยู่นอกเหนืองบประมาณของคุณ
- การเรียนรู้อาจมีความชันสูง ดังนั้นควรวางแผนเผื่อเวลาเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือนี้
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $119.99 ต่อปีต่อคน
- Canva for Teams: $149.90/ปี สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก จากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,100+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Canva เหล่านี้!
3. แจสเปอร์
แจสเปอร์คือผู้ช่วยเขียนเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)ที่ช่วยให้การเขียนเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ผู้สร้างเนื้อหาสามารถใช้แจสเปอร์เพื่อสร้างภาพ รวมถึงบทความบล็อก หรือเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ และข้อความโฆษณาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของตน
ใช้เพื่อสร้างภาพที่สร้างโดย AI จากนั้นเข้าสู่ตัวสร้างข้อความเพื่อร่างคำบรรยายหรือข้อความอินโฟกราฟิกที่จะจับคู่กับการออกแบบ ปรับแต่งเนื้อหาด้วยเครื่องมือแก้ไขในตัวและเตรียมพร้อมที่จะแชร์เนื้อหาใหม่ของคุณ✨
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติความจำเสียงแบรนด์ ซึ่งใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่ตรงกับน้ำเสียงของแบรนด์คุณ แม้ว่าคุณจะสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ในเครือข่ายโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณก็ตาม
- เลือกจากฐานข้อมูลเทมเพลตขนาดใหญ่เพื่อทำให้การสร้างเนื้อหามีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ Chrome หมายความว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดแอปหรือเครื่องมือใหม่
- สร้างประวัติส่วนตัวอย่างมืออาชีพด้วย AI
ข้อจำกัดของ Jasper
- แจสเปอร์มีราคาสูงกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ทำให้เป็นความท้าทายสำหรับทีมขนาดเล็กหรือทีมที่มีงบประมาณจำกัด
- ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยากในช่วงแรก
- ชัดเจน—ไม่มีฟีเจอร์การแก้ไขรูปภาพและวิดีโอ
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: เริ่มต้นที่ $39/เดือน จำกัดผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $99/เดือน รวมผู้ใช้สามคน พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มได้สูงสุดเจ็ดคน
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
4. ฮับสปอต
จากบทความบล็อกระดับสูงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างเนื้อหาไปจนถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น HubSpot เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการสร้างเนื้อหามาอย่างยาวนาน ซอฟต์แวร์ Marketing Hub ของบริษัทประกอบด้วย CRM, ระบบอัตโนมัติ, การรายงาน และฟังก์ชันการทำงานของแคมเปญ
แต่บริการของ HubSpot ไม่ได้จำกัดอยู่แค่โซลูชันแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เท่านั้น ลองใช้ Brand Kit Generator หากคุณเพิ่งเริ่มต้นและต้องการสร้างสินทรัพย์ด้านแบรนด์ เช่น favicon, โลโก้ และชุดสี เครื่องมือ Blog Ideas Generator เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวิจัยคำหลักและกำหนดประเภทเนื้อหาที่คุณควรสร้างสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- มีการเชื่อมต่อกับ HubSpot มากมาย รวมถึงกับ ClickUp ด้วย ดังนั้นคุณสามารถใช้เครื่องมือโปรดของคุณร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น
- ทีมบริการลูกค้าของ HubSpot ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้การขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องง่ายหากคุณติดขัดในการออกแบบ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการทดสอบ A/B และการตลาดอัตโนมัติถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงิน
- ซอฟต์แวร์CRMและระบบอัตโนมัติของมันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะทีมที่มีเงินทุนมากกว่า
ราคาของ HubSpot
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: 3,600 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (9,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,500+ รีวิว)
5. บัฟเฟอร์
เช่นเดียวกับ HubSpot ชื่อเสียงของ Buffer นั้นมาก่อนตัวแบรนด์ เป็นที่รู้จักในวงการการตลาดว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจัดตารางเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ชุดเครื่องมือของแบรนด์ได้ขยายครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามการมีส่วนร่วม และผู้ช่วย AI
ใช้ Buffer เพื่อกำหนดเวลาโพสต์และประกาศบนโซเชียลมีเดียสำหรับการร่วมมือทางการตลาด. แชร์เนื้อหาจากบล็อกโพสต์,พอดแคสต์, และคู่มือเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดเนื้อหาของคุณ. ใช้ฟังก์ชันการติดตามของพวกเขาเพื่อดูว่าเนื้อหาโซเชียลมีเดียชิ้นใดที่สร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุด. ติดตามโพสต์ของคุณได้อย่างง่ายดายภายในปฏิทินโดยการสลับระหว่างสัปดาห์และเดือน. ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- กำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีและตั้งค่าช่วงเวลาเพื่อให้เนื้อหาในอนาคตเผยแพร่ในเวลาเดียวกัน
- จัดการแคมเปญการตลาดของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูว่าอะไรกำลังจะถูกเผยแพร่และเติมเต็มช่องว่างใดๆ
- โปรแกรมแก้ไขรูปภาพชื่อว่า Pablo มีรูปภาพมากกว่า 600,000 รูปให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้โดยตรงในแอปและโพสต์ไปยังช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- การเผยแพร่ไปยัง Instagram และ Pinterest ไม่รวมอยู่ในเวอร์ชันแอปฟรี
- คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น Tailwind หรือ Hootsuite เพื่อมีส่วนร่วมกับผู้ใช้เนื้อหาและจัดตารางเวลาการเผยแพร่เนื้อหาในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี: เชื่อมต่อได้สูงสุดสามช่อง
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน สำหรับหนึ่งช่อง
- ทีม: $12/เดือน สำหรับหนึ่งช่องทาง
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
6. ไทป์ฟอร์ม
Typeform เป็นบริษัทที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือให้พวกเขาลงทะเบียนสำหรับบริการหรือข้อเสนอใหม่ ๆ แบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลได้มากขึ้นแทนที่จะเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบ
แจ้งให้โครงสร้างการจัดการโครงการทราบ เช่น แผนผังความคิด โดยใช้ผลลัพธ์จากแบบสำรวจ Typeform ของคุณ หรือใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- ผสานการทำงานกับแอปและบริการมากกว่า 200 รายการ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้แทบทุกที่
- เวอร์ชันฟรีมีแบบฟอร์มไม่จำกัดจำนวน ให้คุณใช้งานได้อย่างเต็มที่ตามต้องการ
- ตรรกะเงื่อนไขนำผู้ใช้ไปยังขั้นตอนต่อไปตามคำตอบแรกของพวกเขา
- การติดตามเป็นผู้นำช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและเก็บข้อมูลได้
ข้อจำกัดของ Typeform
- ไม่มีการควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากนักเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน
- ผู้ใช้บางรายที่เป็นผู้เริ่มต้นพบว่าเครื่องมือปรับแต่งมีความซับซ้อนเกินไปเมื่อสร้างแบบสำรวจที่เรียบง่าย
ราคาของ Typeform:
- พื้นฐาน: $25/เดือน รวมการตอบกลับสูงสุด 100 ครั้ง และผู้ใช้ 1 คน
- พลัส: $50/เดือน รวมการตอบกลับสูงสุด 1,000 ครั้ง และผู้ใช้สามคน
- ธุรกิจ: $83/เดือน รวมการตอบกลับสูงสุด 10,000 ครั้ง และผู้ใช้ 5 คน
คะแนนและรีวิวจาก Typeform:
- G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Typeform เหล่านี้!
7. Unsplash
Unsplash เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของภาพถ่ายและวิดีโอ ค้นพบเนื้อหาภาพทุกประเภท ตั้งแต่ภาพตัดต่อและสติกเกอร์การ์ตูนไปจนถึงแอนิเมชันแบบ Giphy เป็นเจ้าของโดย Getty Images คุณจะพบกับภาพถ่ายคุณภาพสูงนับพันที่คุณสามารถใช้ได้ฟรีเพื่อสนับสนุนการสร้างเนื้อหาของคุณ ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unsplash
- ปลอดค่าลิขสิทธิ์และคุณภาพสูง ภาพเหล่านี้สามารถเสริมเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
- ค้นหาภาพได้อย่างง่ายดายโดยการค้นหาผ่านหมวดหมู่ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือพิมพ์คำค้นหา
- การดาวน์โหลดใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที และคุณสามารถบันทึกภาพโปรดของคุณเพื่อใช้ซ้ำได้
ข้อจำกัดของ Unsplash
- ไม่มีไฟล์เวกเตอร์หรือวิดีโอสต็อก ทำให้เว็บไซต์มีประโยชน์จำกัดสำหรับทีมสร้างเนื้อหาขนาดใหญ่
- อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการค้นหาภาพที่คุณไม่เคยเห็นในเว็บไซต์อื่น
- ไม่มีโปรแกรมแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ
ราคาของ Unsplash
- ฟรี
- Unsplash+: $7/เดือน (เนื้อหาสำหรับสมาชิกเท่านั้น, ดาวน์โหลดไม่จำกัด, และการคุ้มครองทางกฎหมายที่เพิ่มประสิทธิภาพ)
คะแนนและรีวิวจาก Unsplash
- G2: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: NA
8. เรื่องราวใน
InStories ถูกออกแบบมาสำหรับบล็อกเกอร์, อินฟลูเอนเซอร์, และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทางสื่อสังคมที่ต้องการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่สวยงาม. เพื่อเริ่มออกแบบเนื้อหา, เพียงเลือกฟอร์แมตหรือเทมเพลตจากฐานข้อมูล. เพิ่มกราฟิก, คำบรรยาย, และการเปลี่ยนฉากเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InStories
- เลือกจากเทมเพลตที่มีสไตล์มากกว่า 500 แบบเพื่อแก้ไขรูปภาพและสร้างกราฟิกที่สวยงาม
- อัปโหลดและแก้ไขวิดีโอได้โดยตรงในแอป
- เพิ่มเพลงโดยเลือกเพลงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์จากคลังไฟล์เพลงขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ InStories
- ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าอินเตอร์เฟซของแอปไม่เสมอไปที่จะเข้าใจง่าย
- แอปเกิดข้อผิดพลาดเป็นบางครั้งและมีเวลาหน่วงนานเมื่อสรุปเนื้อหาจากโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
ราคาของ InStories
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $11.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวในInStories
- G2: ไม่ทราบ
- Capterra: NA
9. ความคิด
Notion ช่วยให้คุณจัดการประสิทธิภาพการทำงานและติดตามข้อมูลการสร้างเนื้อหาทั้งหมดของคุณ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อวางแผนเนื้อหาชุดถัดไป และตั้งค่าหน้าแยกต่างหากเพื่อติดตามเมตริกของโพสต์ที่ผ่านมา
คุณทำงานกับทีมผู้สร้างเนื้อหาหรือไม่? สร้างคู่มือสไตล์เนื้อหาใน Notion ที่นักออกแบบสามารถอ้างอิงกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และคำแนะนำเมื่อสร้างเนื้อหาภาพ
Notion ยังยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงสร้างการบริหารโครงการอีกด้วย คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลข้อมูลบริษัท และจัดวางบทบาทของสมาชิกทีมแต่ละคน อำนาจการตัดสินใจ และกลยุทธ์การสื่อสารของทีมได้อย่างรวดเร็ว ใช้ Notion AI เพื่อทำให้งานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเป็นอัตโนมัติ สรุปการประชุมได้ในไม่กี่วินาที และเน้นจุดสำคัญจากการโทรขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- จัดระเบียบ Notion ของคุณตามที่คุณต้องการ รูปแบบบล็อกช่วยให้คุณสามารถออกแบบเลย์เอาต์ที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณและทีมของคุณ
- คุณสมบัติการลากและวางช่วยให้คุณสามารถย้ายเนื้อหาได้เพื่อให้คุณสามารถสร้างข้อความโฆษณาใหม่, ร่างบล็อก, หรือทำวิจัยคำค้นหาได้ในที่เดียว
- รองรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและการทำงานร่วมกันเป็นทีม แม้ในเวอร์ชันฟรี
ข้อจำกัดของ Notion
- คุณอาจพบว่าความสามารถอันกว้างขวางนี้ทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- สำหรับทีมสร้างเนื้อหาขนาดเล็กหรือบุคคลที่สร้างเนื้อหาเพียงไม่กี่ชิ้นเป็นครั้งคราว Notion อาจเกินความจำเป็น (ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Notionเหล่านี้ดู)
ราคาของ Notion
- ฟรี: สูงสุด 10 ท่าน
- เพิ่มเติม: $8/เดือน, รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน
- ธุรกิจ: $15/เดือน, รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 250 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
10. โปรเครเอต
Procreate เป็นแอปพลิเคชันวาดภาพดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับศิลปินในชุมชนผู้สร้างเนื้อหา เครื่องมือที่ได้รับรางวัลนี้ทำงานร่วมกับ iPad Pro และ Apple Pencil เพื่อสร้างประสบการณ์การวาดภาพเสมือนจริงในรูปแบบดิจิทัล ใช้เพื่อสร้างภาพร่างและภาพประกอบที่กำหนดเองเพื่อเสริมบล็อก โลโก้ และภาพบนโซเชียลมีเดียของคุณ ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procreate
- ห้องสมุดที่มีแปรงมากกว่า 200 แบบ มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับศิลปินเพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่งด้วยสไตล์คลาสสิก
- ด้วยการควบคุมสีอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกเฉดสี ความกลมกลืนของโทนสี และไดนามิกสำหรับแต่ละองค์ประกอบได้
- สร้างภาพโดยใช้การควบคุมด้วยการสัมผัสและทางลัด
ข้อจำกัดของ Procreate
- ความละเอียดของภาพที่ 300 DPI จำกัดเฉพาะงานพิมพ์ขนาด 36 นิ้วหรือน้อยกว่า
- แอปอาจทำงานช้าลงเมื่อคุณสร้างเนื้อหาเพิ่มเติม
ราคาของ Procreate
- 12.99 ดอลลาร์ ซื้อครั้งเดียว (ไม่มีค่าสมาชิก)
คะแนนและรีวิวของ Procreate
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (80+ รีวิว)
ออกแบบเนื้อหาที่สวยงามด้วยเครื่องมือชั้นนำเหล่านี้
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเนื้อหาภาพสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสินทรัพย์แบรนด์ของคุณ แอปเนื้อหาเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน?ลองใช้ ClickUp ดูสิ ผู้ช่วยเขียน AIของเราสามารถช่วยคุณร่างเนื้อหาสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย, บทความโฆษณา, บล็อกโพสต์ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาเพื่อจัดตารางและติดตามทุกสิ่งในกระบวนการสร้าง ?