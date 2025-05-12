บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Canva ที่ดีที่สุดในปี 2025

12 พฤษภาคม 2568

คุณเคยรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังติดอยู่กับจุดที่ไม่ก้าวหน้าในการออกแบบด้วย Canva บ้างไหม? ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์หรือนักการตลาด คุณทราบดีว่าภาพที่น่าสนใจเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้แคมเปญการตลาดประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาแพลตฟอร์มเดียวสำหรับความต้องการด้านการออกแบบของคุณอาจจำกัดความคิดสร้างสรรค์และทำให้เนื้อหาของคุณดูซ้ำซาก หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ก้าวหน้ากว่าเครื่องมือแก้ไขพื้นฐาน ถึงเวลาแล้วที่จะสำรวจตัวเลือกอื่นๆ

มาดำดิ่งสู่ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva และเครื่องมือออกแบบกราฟิกเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์✨

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 ทางเลือก Canva และเครื่องมือออกแบบกราฟิกชั้นนำที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น แก้ไขปัญหาการออกแบบ และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์:

  • ClickUpเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกแทนกระดานไวท์บอร์ดของ Canva
  • Movavi Video Editor – เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอวิดีโอที่มีชีวิตชีวา
  • Venngage – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิก
  • Typito – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วยข้อความ
  • Placeit – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเทมเพลตการนำเสนอ
  • VistaCreate (Crello) – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้างโลโก้ Canva
  • Piktochart – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟิก
  • PlayPlay – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอแบบโต้ตอบ
  • Pixlr – เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงภาพสำหรับโซเชียลมีเดีย
  • PicMonkey – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบนเนอร์ YouTube

Canva คืออะไร?

Canva ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องมือออกแบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกราฟิกที่ดึงดูดสายตา งานนำเสนอ และวิดีโอได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการออกแบบมาก่อน แพลตฟอร์มนี้มีแม่แบบ ภาพถ่าย และองค์ประกอบในการออกแบบให้เลือกมากมาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพสำหรับเนื้อหาทางการตลาดที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Canva
ผ่านทางCanva

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการรวบรวมทรัพยากรที่ครอบคลุม Canva ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจและบุคคลจำนวนมากที่ต้องการพัฒนาภาพที่น่าประทับใจอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Canva

1.ClickUp

เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกแทน Canva Whiteboard

ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อทำงานร่วมกันและระดมความคิดกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Whiteboards
ดูกิจกรรมของทุกคนและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในฐานะทีม แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม ระดมความคิด เพิ่มบันทึก และนำไอเดียที่ดีที่สุดของคุณมารวมกันบนผืนผ้าใบสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Whiteboards

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่ช่วยให้ทีมทุกขนาดจากหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของพวกเขาได้

สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ซึ่งช่วยให้บุคคลและทีมสามารถกำหนดค่า ClickUp ให้ตรงกับความต้องการและความชอบของพวกเขาได้ นั่นหมายความว่าเครื่องมือนี้สามารถรองรับทีมได้ทุกประเภท รวมถึงนักออกแบบและผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ

แล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ แทน Canva?

แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่เครื่องมือออกแบบกราฟิก แต่ก็มีฟีเจอร์มากมายสำหรับนักการตลาด รวมถึงฟีเจอร์ Whiteboardที่ใช้งานง่ายและมีข้อดีหลายประการเหนือกว่า Canva Whiteboards ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ครอบคลุมและหลากหลายมากกว่าการออกแบบกราฟิก

นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการที่ทำให้ ClickUp Whiteboards โดดเด่น:

  • การผสานรวมกับการจัดการโครงการ: ClickUp Whiteboards ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงานโดยตรงจากไวท์บอร์ด เปลี่ยนไวท์บอร์ดให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ แนบไฟล์หรือเอกสาร และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดในที่เดียว
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ClickUp Whiteboards ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรงบนไวท์บอร์ด, เชื่อมโยงงานต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกันในโครงการและแบ่งปันความคิด
  • คุณสมบัติที่ยืดหยุ่น: ClickUp Whiteboards มาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น โน้ตติด, เครื่องมือวาดภาพ, และการอัปโหลดรูปภาพ ทำให้การสร้างเนื้อหาภาพที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจเป็นเรื่องง่าย
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกการใช้งาน: ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบการนำเสนอ,การประชุมระดมความคิด, หรือวางแผนเส้นทางโครงการ คุณสามารถเลือกจากไลบรารีของเทมเพลตที่มีโครงสร้างสำเร็จรูปซึ่งทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นงานของคุณ เพื่อทำความคุ้นเคยกับ ClickUp Whiteboardsเพียงใช้เทมเพลต"Introduction to Whiteboards" โดย ClickUpเพื่อเริ่มต้น

📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้ชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วิสัยทัศน์ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!

โดยรวมแล้ว ClickUp Whiteboards มอบโซลูชันที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นมากกว่า Canva Whiteboards นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นและเร่งกระบวนการอนุมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์ Proofing ที่ช่วยให้สามารถใส่คำอธิบายหรือหมายเหตุโดยตรงในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF ได้

ClickUp Whiteboard
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ร่วมมือกับทีมของคุณและสร้างแผนภูมิควบคุมแบบไดนามิกด้วย ClickUp Whiteboards

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเหล่านี้ พร้อมด้วยรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการแบรนด์ การตลาด การจัดการทีม และอื่น ๆ ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคุณสมบัติที่ล้ำหน้าและยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมตัวเลือกการปรับแต่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ปรับแต่งทุกส่วนของ ClickUp และกำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง ClickApps และอื่นๆ อีกมากมาย
  • มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ: เลือกจากมากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณ รวมถึง ClickUp Whiteboards, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, กระดาน, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ฟังก์ชันการลากและวาง: คุณสมบัตินี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงใน ClickUp Workspace ของคุณง่ายและรวดเร็วขึ้น. เพียงแค่ลากและวางสิ่งของโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค.
  • การทำงานเป็นทีม: ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ หรือทำงานแบบไม่พร้อมกันด้วยมุมมองแชท ความคิดเห็นที่มอบหมาย และการตรวจจับและแก้ไขการทำงานร่วมกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
  • การตรวจทานและใส่คำอธิบายประกอบ: รวบรวมข้อเสนอแนะและเร่งกระบวนการอนุมัติโดยใช้ฟีเจอร์การตรวจทานใน ClickUp เพื่อใส่คำอธิบายประกอบโดยตรงในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF
  • ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์และ เครื่องมือออกแบบกราฟิก เพื่อรวมแอปของคุณและนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว
  • พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์: พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป, มือถือ (แอป Android และ iOS), เสียง, และแพลตฟอร์มเบราว์เซอร์

ข้อจำกัด

  • มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ
  • อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

การกำหนดราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (6,680+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,640 รายการ)

ลองใช้เครื่องมือจัดการแคมเปญเหล่านี้!

2. Movavi Video Editor

เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอวิดีโอแบบไดนามิก

ใช้คุณสมบัติการแก้ไขของ Movavi เพื่อสร้างวิดีโอแบบกำหนดเอง

ในขณะที่ Canva มีคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอพื้นฐานMovavi Video Editorเป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ทรงพลังซึ่งมีฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่า ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย จึงเหมาะสำหรับการผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพและงานอดิเรก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่มีชีวิตชีวาพร้อมภาพที่น่าทึ่งได้อย่างง่ายดาย

Movavi มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย เช่น การเปลี่ยนฉาก, แอนิเมชัน, หัวข้อ, และแทร็กเพลง ทำให้ง่ายต่อการทำให้โครงการใด ๆ มีชีวิตชีวา นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมแก้ไขเสียงในตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับระดับเสียงและเพิ่มเพลงพื้นหลังหรือเอฟเฟกต์เสียงได้อีกด้วย ในบรรดาคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ยังมีฟิลเตอร์พรีเซ็ตมากกว่า 150 แบบที่ให้ผลลัพธ์ภาพคุณภาพสูงในคลิกเดียว คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ Movavi เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva เนื่องจากความสามารถในการแก้ไขวิดีโอของ Canva มีจำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้อย่างเชี่ยวชาญ
  • เอฟเฟกต์วิดีโอพิเศษ: คุณสามารถใช้คุณสมบัติการแก้ไขเพื่อเพิ่มการเปลี่ยนฉาก, แอนิเมชัน, ชื่อเรื่อง, และอื่น ๆ เพื่อสร้างวิดีโอที่มีชีวิตชีวาได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
  • เครื่องมือแก้ไขเสียง: ช่วยให้คุณปรับระดับเสียงหรือเพิ่มเพลงประกอบหรือเอฟเฟกต์เสียง
  • มากกว่า 150+ ฟิลเตอร์พรีเซ็ต: ให้ผลลัพธ์ภาพคุณภาพสูงเพียงคลิกเดียว

ข้อจำกัด

  • ไม่มีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอแบบ 360 องศา
  • ตัวเลือกของชื่อเรื่องที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Canva
  • เวอร์ชันทดลองจะเพิ่มลายน้ำลงในวิดีโอ

การกำหนดราคา

  • ทดลองใช้ฟรี: พร้อมให้บริการ
  • การสมัครสมาชิกหนึ่งปี: $54. 95
  • ใบอนุญาตตลอดชีพ: $74. 95

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • Trustpilot: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

3. Venngage

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิก

สร้างอินโฟกราฟิกด้วย Venngage
สร้างอินโฟกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย, การนำเสนอ, และอื่น ๆ ด้วย Venngage

Venngageเป็นทางเลือกยอดนิยมของ Canva ที่เน้นการสร้างอินโฟกราฟิกเป็นหลัก มีคลังเทมเพลต ไอคอน แผนภูมิ และภาพประกอบมากมายที่สามารถใช้สร้างอินโฟกราฟิกและเนื้อหาภาพที่น่าทึ่ง เช่น สื่อสำหรับโซเชียลมีเดีย ได้ภายในไม่กี่นาที

ซอฟต์แวร์ยังมีเครื่องมือออกแบบแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของอินโฟกราฟิกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Venngage ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย: ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านแพลตฟอร์มของ Venngage ได้อย่างง่ายดายด้วย UI ที่เข้าใจง่าย
  • คลังขนาดใหญ่ขององค์ประกอบ: ประกอบด้วยเทมเพลต, ไอคอน, แผนภูมิ, และภาพประกอบสำหรับอินโฟกราฟิกทุกประเภท
  • เครื่องมือออกแบบแบบลากและวาง: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของอินโฟกราฟิกได้อย่างง่ายดาย
  • การจัดรูปแบบอัตโนมัติ: จัดรูปแบบข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ โดยอัตโนมัติเพื่อให้ดูเรียบร้อยและสวยงาม

ข้อจำกัด

  • ไม่สามารถแก้ไขวิดีโอได้
  • ไม่รองรับไฟล์ GIF

การกำหนดราคา

  • แผนฟรีพร้อมฟีเจอร์จำกัด
  • พรีเมียม: $10 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $499 ต่อเดือน สำหรับ 10 ที่นั่ง

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

4. Typito

เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่มีข้อความ

แก้ไขวิดีโอและเพิ่มข้อความด้วย Typito
แก้ไขวิดีโอและเพิ่มข้อความด้วย Typito

Typitoเป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่มีคุณสมบัติการตัดต่อที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตและองค์ประกอบการออกแบบให้เลือกมากมาย ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ มาพร้อมกับเทมเพลตมืออาชีพมากกว่า 300 แบบ และคลังภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์กว่า 1 ล้านภาพ ไฟล์เพลง วิดีโอ และฟอนต์ Typito ยังมีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้สร้างชื่อเรื่อง คำบรรยาย หรือข้อความเน้นที่น่าสนใจได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มยังรองรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยม เช่น Dropbox, Google Drive, และYouTube. นอกจากนี้ Typito ยังมอบ API ให้แก่นักพัฒนาเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองเข้ากับแพลตฟอร์มได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านแพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายด้วย UI ที่เรียบง่าย
  • เครื่องมือออกแบบแบบลากและวาง: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของคลิปวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
  • แม่แบบที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ: มีแม่แบบให้เลือกมากมายให้เลือกใช้

ข้อจำกัด

  • ไม่รองรับ 4K/HD
  • ตัวเลือกสีจำกัด

การกำหนดราคา

  • แผนฟรี: มีให้บริการพร้อมฟีเจอร์จำกัด
  • เดี่ยว: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ข้อดี: $29 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

5. Placeit

ทางเลือกที่ดีที่สุดแทนเทมเพลตการนำเสนอ

เข้าถึงเทมเพลตการนำเสนอใน Placeit
เข้าถึงเทมเพลตการนำเสนอใน Placeit

Placeitเป็นหนึ่งในทางเลือกของ Canva ที่มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลต, ม็อกอัพ, โลโก้, และองค์ประกอบกราฟิกให้เลือกใช้ แพลตฟอร์มนี้มีภาพ, กราฟิก, และเทมเพลตที่ไม่มีลิขสิทธิ์มากกว่า 50,000 รายการให้เลือก คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบของพวกเขาและเพิ่มข้อความหรือโลโก้ของคุณเองได้โดยไม่มีปัญหา

แพลตฟอร์มนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องมือแอนิเมชันขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอนิเมชันให้กับภาพของตนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถแชร์ผลงานออกแบบของตนได้โดยตรงผ่านอีเมลหรือช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว สุดท้าย แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามยอดนิยมหลากหลายรายการ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือและบริการที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Placeit ได้มากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์มากกว่า 50,000+ ภาพ: ให้คุณเลือกภาพและเทมเพลตคุณภาพสูงหลากหลายประเภท
  • เครื่องมือแอนิเมชันขั้นสูง: ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแอนิเมชันที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงแค่คลิกปุ่ม
  • ตัวเลือกการส่งออกที่หลากหลาย: ผู้ใช้สามารถแชร์การออกแบบของตนได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าถึงสูงสุด

ข้อจำกัด

  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ

การกำหนดราคา

  • ทดลองใช้ฟรี: พร้อมให้บริการ
  • การสมัครสมาชิกแบบไม่จำกัด: เริ่มต้นเพียง $7.47 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • Trustpilot: 3. 2 จาก 5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

6. VistaCreate (Crello)

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้างโลโก้ Canva

สร้างโลโก้และงานออกแบบกราฟิกด้วย VistaCreate
สร้างโลโก้และงานออกแบบกราฟิกด้วย VistaCreate

VistaCreate ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Crello เป็นแพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกที่ทรงพลังและใช้งานง่าย ที่นำเสนอเทมเพลตและองค์ประกอบการออกแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับแต่งได้ แพลตฟอร์มนี้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Canva เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซและฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่ยังมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเทมเพลตการออกแบบมากกว่า 25,000แบบซึ่งรวมถึงโลโก้, ใบปลิว, โบรชัวร์, และโปสเตอร์ นอกจากนี้ VistaCreate ยังมอบสิทธิ์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคลังภาพและองค์ประกอบที่ไม่มีลิขสิทธิ์มากกว่า 10 ล้านรายการได้อีกด้วย ยังมีเครื่องมือสร้างโลโก้ที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโลโก้ที่สมบูรณ์แบบได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้าย, ปรับขนาด, และปรับแต่งองค์ประกอบในการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว
  • มากกว่า 10,000 แม่แบบที่ปรับแต่งได้: มอบตัวเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ใช้ในการสร้างโลโก้, โฆษณา, สินทรัพย์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ
  • ภาพถ่ายสต็อก, ภาพประกอบ, ไอคอน และวิดีโอมากกว่า 12 ล้านรายการ: ให้ผู้ใช้เข้าถึงคลังเนื้อหาสื่อปลอดค่าลิขสิทธิ์
  • คุณสมบัติชุดแบรนด์: เพิ่มฟอนต์ที่กำหนดเอง, ชุดสี, และโลโก้ของคุณเองลงในชุดแบรนด์ และสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่คุณต้องการสร้างแบรนด์ให้กับเนื้อหาของคุณ
  • เครื่องมือปรับขนาดอัจฉริยะ: ปรับขนาดรูปภาพหรือแม้แต่ทั้งดีไซน์ของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เตรียมเนื้อหาให้พร้อมสำหรับหลายแพลตฟอร์มการเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว และโปรโมตแบรนด์ของคุณออนไลน์ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง

ข้อจำกัด

  • เครื่องมือบางอย่างมีให้ใช้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น

การกำหนดราคา

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $10 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)

7. พิกโตชาร์ต

เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟิก

สร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟิกด้วย Piktochart
สร้างภาพ, ภาพสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ และอินโฟกราฟิกด้วย Piktochart

Piktochartเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Canva ที่เชี่ยวชาญในการสร้างอินโฟกราฟิก การนำเสนอ และรายงานที่ดึงดูดสายตา แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและนักการตลาดโซเชียลมีเดียที่ต้องการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบที่น่าสนใจโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบ

ซอฟต์แวร์นี้มีเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพ ออกแบบกราฟิกตามต้องการ ไอคอน และอื่น ๆ ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เทมเพลตอินโฟกราฟิกมากกว่า 1,000 แบบ: เข้าถึงองค์ประกอบการออกแบบและเทมเพลตสำหรับโซเชียลมีเดียสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย,เนื้อหาภาพ, และอื่น ๆ
  • เครื่องมือการแสดงข้อมูล: ช่วยให้การสร้างภาพข้อมูลแบบโต้ตอบจากข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่าย
  • ผู้ช่วยออกแบบที่ผสานปัญญาประดิษฐ์: มอบวิธีการที่ง่ายในการสร้างภาพที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ข้อจำกัด

  • แพลตฟอร์มการออกแบบที่มีความหลากหลายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • คุณสมบัติและเทมเพลตบางอย่างสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน

การกำหนดราคา

  • แผนฟรี: พร้อมให้บริการ
  • ข้อดี: $14 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)

8. เล่นเล่น

เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอแบบโต้ตอบ

สร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคหรือความคิดสร้างสรรค์ด้วย PlayPlay
สร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคหรือความคิดสร้างสรรค์ด้วย PlayPlay

PlayPlayเป็นทางเลือกแทน Canva ที่เชี่ยวชาญในการสร้างวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดีย การตลาด และการสื่อสารภายในองค์กร ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย PlayPlay ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอสามารถสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

PlayPlay ยังมีฟีเจอร์การตัดต่อวิดีโอที่ทรงพลังด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม ทำให้คุณสามารถแชร์ผลงานของคุณเป็นโพสต์โซเชียลมีเดียและกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตัวเลือกในการทำให้ข้อความ, รูปภาพ, และวิดีโอเคลื่อนไหว: ช่วยสร้างอินโฟกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ
  • หลากหลายของเทมเพลต: มอบตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายให้กับผู้ใช้สำหรับโครงการของพวกเขา
  • รองรับความละเอียด HD/4K: รับประกันคุณภาพการแสดงผลสูงสุด

ข้อจำกัด

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

การกำหนดราคา

  • ทดลองใช้ฟรี: พร้อมให้บริการ
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

9. Pixlr

เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงภาพสำหรับสื่อสังคมออนไลน์

แก้ไขรูปภาพและสร้างการออกแบบที่สวยงามในเบราว์เซอร์ของคุณด้วย Pixlr
แก้ไขรูปภาพและสร้างกราฟิกได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณด้วย Pixlr

Pixlrเป็นซอฟต์แวร์แก้ไขภาพขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและปรับปรุงภาพถ่ายของตนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อสร้างเนื้อหาภาพที่น่าทึ่ง

โปรแกรมแก้ไขกราฟิกแบบสถิตินี้มีเครื่องมือแก้ไขภาพที่หลากหลาย รวมถึงฟิลเตอร์ เอฟเฟกต์ การปรับสี และเครื่องมือตัดภาพอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มข้อความ กรอบ และสติกเกอร์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพของพวกเขาได้อีกด้วย

นอกจากนี้ โปรแกรมแก้ไขภาพยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปภาพได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพ เช่น การเพิ่มความคมชัด การเบลอ และการปรับความเปรียบต่าง

Pixlr ยังมีโปรแกรมแก้ไขภาพบนมือถือฟรีสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขภาพได้ทุกที่ทุกเวลา โดยรวมแล้ว Pixlr เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva สำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงภาพของตนอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อใช้บนโซเชียลมีเดียและอื่น ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เครื่องมือแก้ไขภาพหลากหลาย: มีเครื่องมือให้เลือกมากมายเพื่อแก้ไขและปรับปรุงภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • เครื่องมือรีทัช: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรีทัชภาพถ่ายของตนได้อย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น การเพิ่มความคมชัด การเบลอ และการปรับความเปรียบต่าง
  • เครื่องมือลบพื้นหลังอย่างรวดเร็ว: ลบพื้นหลังจากวัตถุที่ยากที่สุดได้ ลบพื้นหลังจากรูปภาพได้สูงสุด 50 รูป และลบพื้นหลังได้ในครั้งเดียว แม้ว่าจะใช้ขนาดการครอบตัดที่แตกต่างกันก็ตาม

ข้อจำกัด

  • การแก้ไขที่เน้นภาพถ่ายเท่านั้น

การกำหนดราคา

  • แผนฟรี: มีให้บริการพร้อมฟีเจอร์จำกัด
  • บวก: $0. 75 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $4. 90 ต่อเดือน
  • ทีม: $9. 91 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)

10. พิคมังกี้

เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบนเนอร์สำหรับ YouTube

สร้างภาพถ่ายที่สวยงาม โลโก้ กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย และภาพหน้าปก Facebook ด้วย PicMonkey
สร้างภาพถ่ายที่สวยงาม โลโก้ ภาพสำหรับโซเชียลมีเดีย และภาพหน้าปก Facebook ด้วย PicMonkey

PicMonkeyเป็นทางเลือกของ Canva ที่เชี่ยวชาญในการสร้างแบนเนอร์สำหรับ YouTube, โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และโลโก้ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังเทมเพลตที่หลากหลาย PicMonkey จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Canva สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบโดยมืออาชีพสำหรับแบนเนอร์ YouTube และการออกแบบอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างกราฟิกที่สวยงามได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่หรือสร้างการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ PicMonkey ยังมีฟิลเตอร์, เท็กซ์เจอร์, และรูปร่าง ซึ่งมอบอำนาจให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่ซับซ้อนได้ ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva ในปัจจุบัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตัวแก้ไขแบบลากและวาง: ทำให้การสร้างภาพเป็นเรื่องง่าย
  • ห้องสมุดภาพและฟอนต์แบบบูรณาการ: ให้ผู้ใช้เข้าถึงองค์ประกอบการออกแบบที่หลากหลายหลายร้อยรายการ
  • เทมเพลตสำเร็จรูป: มอบวิธีการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วให้กับผู้ใช้สำหรับโครงการของพวกเขา
  • เครื่องมือแก้ไขขั้นสูง: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งภาพของตนได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัด

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
  • คุณสมบัติขั้นสูงและเครื่องมือบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะกับการสมัครสมาชิกระดับสูงกว่า

การกำหนดราคา

  • พื้นฐาน: $72 ต่อปี
  • ข้อดี: $120 ต่อปี
  • ธุรกิจ: 228 ดอลลาร์ต่อปี

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

อะไรคือทางเลือกที่ดีสำหรับ Canva

เมื่อมองหาทางเลือกแทน Canva สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มควรใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ สามารถนำทางได้สะดวก แม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิกเพียงเล็กน้อย
  • ความหลากหลายของเทมเพลต: ทางเลือกที่เหมาะสมควรมีเทมเพลตมืออาชีพให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: แพลตฟอร์มควรให้คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตและองค์ประกอบการออกแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และเฉพาะตัว
  • ราคา: ทางเลือกที่ดีของ Canva ควรมีตัวเลือกราคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณของผู้ใช้ที่หลากหลาย
  • คุณสมบัติการร่วมมือในทีม: เครื่องมือควรมีการสนับสนุนการร่วมมือในทีมและการแบ่งปันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายแม้เมื่อทำงานจากระยะไกล

เพิ่มพลังให้โปรเจกต์ออกแบบของคุณด้วยทางเลือกแทน Canva

แม้ว่า Canva ยังคงเป็นเครื่องมือออกแบบที่ได้รับความนิยมและหลากหลาย แต่ในปี 2024 ก็มีทางเลือกอื่น ๆ ของ Canva ที่นำเสนอคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัวที่น่าสนใจ

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เน้นการออกแบบกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิก การตัดต่อวิดีโอหรือการแก้ไขรูปภาพเพื่อช่วยในการทำการตลาดของคุณ รายการทางเลือกของ Canva นี้ควรมีตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ อย่าลืมพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความง่ายในการใช้งาน ความหลากหลายของเทมเพลต ตัวเลือกการปรับแต่ง ราคา และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเมื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva สำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์การตลาดของคุณเน้นไปที่วิดีโอ ให้เลือกใช้โซลูชันที่ครบวงจรอย่างMovavi แต่ถ้าคุณต้องการภาพที่ดึงดูดสายตาสำหรับ Instagram ให้แก้ไขด้วย Pixlr

หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแผนที่เส้นทางแบบภาพและอื่น ๆ ให้คุ้นเคยกับClickUp Whiteboardและประโยชน์ทั้งหมดที่ ClickUp มอบให้

ขอให้โชคดี และมีความสุขกับการออกแบบ!

