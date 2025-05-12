10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Canva ที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณเคยรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังติดอยู่กับจุดที่ไม่ก้าวหน้าในการออกแบบด้วย Canva บ้างไหม? ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์หรือนักการตลาด คุณทราบดีว่าภาพที่น่าสนใจเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้แคมเปญการตลาดประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาแพลตฟอร์มเดียวสำหรับความต้องการด้านการออกแบบของคุณอาจจำกัดความคิดสร้างสรรค์และทำให้เนื้อหาของคุณดูซ้ำซาก หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ก้าวหน้ากว่าเครื่องมือแก้ไขพื้นฐาน ถึงเวลาแล้วที่จะสำรวจตัวเลือกอื่นๆ
มาดำดิ่งสู่ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva และเครื่องมือออกแบบกราฟิกเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์✨
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 ทางเลือก Canva และเครื่องมือออกแบบกราฟิกชั้นนำที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น แก้ไขปัญหาการออกแบบ และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์:
- ClickUp–เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกแทนกระดานไวท์บอร์ดของ Canva
- Movavi Video Editor – เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอวิดีโอที่มีชีวิตชีวา
- Venngage – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิก
- Typito – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วยข้อความ
- Placeit – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเทมเพลตการนำเสนอ
- VistaCreate (Crello) – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้างโลโก้ Canva
- Piktochart – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟิก
- PlayPlay – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอแบบโต้ตอบ
- Pixlr – เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงภาพสำหรับโซเชียลมีเดีย
- PicMonkey – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบนเนอร์ YouTube
Canva คืออะไร?
Canva ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องมือออกแบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกราฟิกที่ดึงดูดสายตา งานนำเสนอ และวิดีโอได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการออกแบบมาก่อน แพลตฟอร์มนี้มีแม่แบบ ภาพถ่าย และองค์ประกอบในการออกแบบให้เลือกมากมาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพสำหรับเนื้อหาทางการตลาดที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการรวบรวมทรัพยากรที่ครอบคลุม Canva ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจและบุคคลจำนวนมากที่ต้องการพัฒนาภาพที่น่าประทับใจอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย
10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Canva
1.ClickUp
เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกแทน Canva Whiteboard
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่ช่วยให้ทีมทุกขนาดจากหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของพวกเขาได้
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ซึ่งช่วยให้บุคคลและทีมสามารถกำหนดค่า ClickUp ให้ตรงกับความต้องการและความชอบของพวกเขาได้ นั่นหมายความว่าเครื่องมือนี้สามารถรองรับทีมได้ทุกประเภท รวมถึงนักออกแบบและผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ
แล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ แทน Canva?
แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่เครื่องมือออกแบบกราฟิก แต่ก็มีฟีเจอร์มากมายสำหรับนักการตลาด รวมถึงฟีเจอร์ Whiteboardที่ใช้งานง่ายและมีข้อดีหลายประการเหนือกว่า Canva Whiteboards ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ครอบคลุมและหลากหลายมากกว่าการออกแบบกราฟิก
นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการที่ทำให้ ClickUp Whiteboards โดดเด่น:
- การผสานรวมกับการจัดการโครงการ: ClickUp Whiteboards ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงานโดยตรงจากไวท์บอร์ด เปลี่ยนไวท์บอร์ดให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ แนบไฟล์หรือเอกสาร และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดในที่เดียว
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ClickUp Whiteboards ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรงบนไวท์บอร์ด, เชื่อมโยงงานต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกันในโครงการและแบ่งปันความคิด
- คุณสมบัติที่ยืดหยุ่น: ClickUp Whiteboards มาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น โน้ตติด, เครื่องมือวาดภาพ, และการอัปโหลดรูปภาพ ทำให้การสร้างเนื้อหาภาพที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจเป็นเรื่องง่าย
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกการใช้งาน: ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบการนำเสนอ,การประชุมระดมความคิด, หรือวางแผนเส้นทางโครงการ คุณสามารถเลือกจากไลบรารีของเทมเพลตที่มีโครงสร้างสำเร็จรูปซึ่งทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นงานของคุณ เพื่อทำความคุ้นเคยกับ ClickUp Whiteboardsเพียงใช้เทมเพลต"Introduction to Whiteboards" โดย ClickUpเพื่อเริ่มต้น
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้ชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วิสัยทัศน์ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
โดยรวมแล้ว ClickUp Whiteboards มอบโซลูชันที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นมากกว่า Canva Whiteboards นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นและเร่งกระบวนการอนุมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์ Proofing ที่ช่วยให้สามารถใส่คำอธิบายหรือหมายเหตุโดยตรงในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF ได้
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเหล่านี้ พร้อมด้วยรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการแบรนด์ การตลาด การจัดการทีม และอื่น ๆ ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคุณสมบัติที่ล้ำหน้าและยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมตัวเลือกการปรับแต่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ปรับแต่งทุกส่วนของ ClickUp และกำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง ClickApps และอื่นๆ อีกมากมาย
- มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ: เลือกจากมากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณ รวมถึง ClickUp Whiteboards, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, กระดาน, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ฟังก์ชันการลากและวาง: คุณสมบัตินี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงใน ClickUp Workspace ของคุณง่ายและรวดเร็วขึ้น. เพียงแค่ลากและวางสิ่งของโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค.
- การทำงานเป็นทีม: ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ หรือทำงานแบบไม่พร้อมกันด้วยมุมมองแชท ความคิดเห็นที่มอบหมาย และการตรวจจับและแก้ไขการทำงานร่วมกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
- การตรวจทานและใส่คำอธิบายประกอบ: รวบรวมข้อเสนอแนะและเร่งกระบวนการอนุมัติโดยใช้ฟีเจอร์การตรวจทานใน ClickUp เพื่อใส่คำอธิบายประกอบโดยตรงในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์และ เครื่องมือออกแบบกราฟิก เพื่อรวมแอปของคุณและนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว
- พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์: พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป, มือถือ (แอป Android และ iOS), เสียง, และแพลตฟอร์มเบราว์เซอร์
ข้อจำกัด
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
การกำหนดราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (6,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,640 รายการ)
ลองใช้เครื่องมือจัดการแคมเปญเหล่านี้!
2. Movavi Video Editor
เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอวิดีโอแบบไดนามิก
ในขณะที่ Canva มีคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอพื้นฐานMovavi Video Editorเป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ทรงพลังซึ่งมีฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่า ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย จึงเหมาะสำหรับการผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพและงานอดิเรก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่มีชีวิตชีวาพร้อมภาพที่น่าทึ่งได้อย่างง่ายดาย
Movavi มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย เช่น การเปลี่ยนฉาก, แอนิเมชัน, หัวข้อ, และแทร็กเพลง ทำให้ง่ายต่อการทำให้โครงการใด ๆ มีชีวิตชีวา นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมแก้ไขเสียงในตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับระดับเสียงและเพิ่มเพลงพื้นหลังหรือเอฟเฟกต์เสียงได้อีกด้วย ในบรรดาคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ยังมีฟิลเตอร์พรีเซ็ตมากกว่า 150 แบบที่ให้ผลลัพธ์ภาพคุณภาพสูงในคลิกเดียว คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ Movavi เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva เนื่องจากความสามารถในการแก้ไขวิดีโอของ Canva มีจำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้อย่างเชี่ยวชาญ
- เอฟเฟกต์วิดีโอพิเศษ: คุณสามารถใช้คุณสมบัติการแก้ไขเพื่อเพิ่มการเปลี่ยนฉาก, แอนิเมชัน, ชื่อเรื่อง, และอื่น ๆ เพื่อสร้างวิดีโอที่มีชีวิตชีวาได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- เครื่องมือแก้ไขเสียง: ช่วยให้คุณปรับระดับเสียงหรือเพิ่มเพลงประกอบหรือเอฟเฟกต์เสียง
- มากกว่า 150+ ฟิลเตอร์พรีเซ็ต: ให้ผลลัพธ์ภาพคุณภาพสูงเพียงคลิกเดียว
ข้อจำกัด
- ไม่มีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอแบบ 360 องศา
- ตัวเลือกของชื่อเรื่องที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Canva
- เวอร์ชันทดลองจะเพิ่มลายน้ำลงในวิดีโอ
การกำหนดราคา
- ทดลองใช้ฟรี: พร้อมให้บริการ
- การสมัครสมาชิกหนึ่งปี: $54. 95
- ใบอนุญาตตลอดชีพ: $74. 95
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- Trustpilot: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
3. Venngage
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิก
Venngageเป็นทางเลือกยอดนิยมของ Canva ที่เน้นการสร้างอินโฟกราฟิกเป็นหลัก มีคลังเทมเพลต ไอคอน แผนภูมิ และภาพประกอบมากมายที่สามารถใช้สร้างอินโฟกราฟิกและเนื้อหาภาพที่น่าทึ่ง เช่น สื่อสำหรับโซเชียลมีเดีย ได้ภายในไม่กี่นาที
ซอฟต์แวร์ยังมีเครื่องมือออกแบบแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของอินโฟกราฟิกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Venngage ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย: ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านแพลตฟอร์มของ Venngage ได้อย่างง่ายดายด้วย UI ที่เข้าใจง่าย
- คลังขนาดใหญ่ขององค์ประกอบ: ประกอบด้วยเทมเพลต, ไอคอน, แผนภูมิ, และภาพประกอบสำหรับอินโฟกราฟิกทุกประเภท
- เครื่องมือออกแบบแบบลากและวาง: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของอินโฟกราฟิกได้อย่างง่ายดาย
- การจัดรูปแบบอัตโนมัติ: จัดรูปแบบข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ โดยอัตโนมัติเพื่อให้ดูเรียบร้อยและสวยงาม
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถแก้ไขวิดีโอได้
- ไม่รองรับไฟล์ GIF
การกำหนดราคา
- แผนฟรีพร้อมฟีเจอร์จำกัด
- พรีเมียม: $10 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $499 ต่อเดือน สำหรับ 10 ที่นั่ง
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. Typito
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่มีข้อความ
Typitoเป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่มีคุณสมบัติการตัดต่อที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตและองค์ประกอบการออกแบบให้เลือกมากมาย ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ มาพร้อมกับเทมเพลตมืออาชีพมากกว่า 300 แบบ และคลังภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์กว่า 1 ล้านภาพ ไฟล์เพลง วิดีโอ และฟอนต์ Typito ยังมีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้สร้างชื่อเรื่อง คำบรรยาย หรือข้อความเน้นที่น่าสนใจได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มยังรองรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยม เช่น Dropbox, Google Drive, และYouTube. นอกจากนี้ Typito ยังมอบ API ให้แก่นักพัฒนาเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองเข้ากับแพลตฟอร์มได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านแพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายด้วย UI ที่เรียบง่าย
- เครื่องมือออกแบบแบบลากและวาง: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของคลิปวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
- แม่แบบที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ: มีแม่แบบให้เลือกมากมายให้เลือกใช้
ข้อจำกัด
- ไม่รองรับ 4K/HD
- ตัวเลือกสีจำกัด
การกำหนดราคา
- แผนฟรี: มีให้บริการพร้อมฟีเจอร์จำกัด
- เดี่ยว: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $29 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
5. Placeit
ทางเลือกที่ดีที่สุดแทนเทมเพลตการนำเสนอ
Placeitเป็นหนึ่งในทางเลือกของ Canva ที่มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลต, ม็อกอัพ, โลโก้, และองค์ประกอบกราฟิกให้เลือกใช้ แพลตฟอร์มนี้มีภาพ, กราฟิก, และเทมเพลตที่ไม่มีลิขสิทธิ์มากกว่า 50,000 รายการให้เลือก คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบของพวกเขาและเพิ่มข้อความหรือโลโก้ของคุณเองได้โดยไม่มีปัญหา
แพลตฟอร์มนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องมือแอนิเมชันขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอนิเมชันให้กับภาพของตนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถแชร์ผลงานออกแบบของตนได้โดยตรงผ่านอีเมลหรือช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว สุดท้าย แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามยอดนิยมหลากหลายรายการ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือและบริการที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Placeit ได้มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์มากกว่า 50,000+ ภาพ: ให้คุณเลือกภาพและเทมเพลตคุณภาพสูงหลากหลายประเภท
- เครื่องมือแอนิเมชันขั้นสูง: ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแอนิเมชันที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงแค่คลิกปุ่ม
- ตัวเลือกการส่งออกที่หลากหลาย: ผู้ใช้สามารถแชร์การออกแบบของตนได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าถึงสูงสุด
ข้อจำกัด
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
การกำหนดราคา
- ทดลองใช้ฟรี: พร้อมให้บริการ
- การสมัครสมาชิกแบบไม่จำกัด: เริ่มต้นเพียง $7.47 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- Trustpilot: 3. 2 จาก 5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
6. VistaCreate (Crello)
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้างโลโก้ Canva
VistaCreate ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Crello เป็นแพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกที่ทรงพลังและใช้งานง่าย ที่นำเสนอเทมเพลตและองค์ประกอบการออกแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับแต่งได้ แพลตฟอร์มนี้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Canva เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซและฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่ยังมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเทมเพลตการออกแบบมากกว่า 25,000แบบซึ่งรวมถึงโลโก้, ใบปลิว, โบรชัวร์, และโปสเตอร์ นอกจากนี้ VistaCreate ยังมอบสิทธิ์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคลังภาพและองค์ประกอบที่ไม่มีลิขสิทธิ์มากกว่า 10 ล้านรายการได้อีกด้วย ยังมีเครื่องมือสร้างโลโก้ที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโลโก้ที่สมบูรณ์แบบได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้าย, ปรับขนาด, และปรับแต่งองค์ประกอบในการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว
- มากกว่า 10,000 แม่แบบที่ปรับแต่งได้: มอบตัวเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ใช้ในการสร้างโลโก้, โฆษณา, สินทรัพย์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ
- ภาพถ่ายสต็อก, ภาพประกอบ, ไอคอน และวิดีโอมากกว่า 12 ล้านรายการ: ให้ผู้ใช้เข้าถึงคลังเนื้อหาสื่อปลอดค่าลิขสิทธิ์
- คุณสมบัติชุดแบรนด์: เพิ่มฟอนต์ที่กำหนดเอง, ชุดสี, และโลโก้ของคุณเองลงในชุดแบรนด์ และสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่คุณต้องการสร้างแบรนด์ให้กับเนื้อหาของคุณ
- เครื่องมือปรับขนาดอัจฉริยะ: ปรับขนาดรูปภาพหรือแม้แต่ทั้งดีไซน์ของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เตรียมเนื้อหาให้พร้อมสำหรับหลายแพลตฟอร์มการเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว และโปรโมตแบรนด์ของคุณออนไลน์ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง
ข้อจำกัด
- เครื่องมือบางอย่างมีให้ใช้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $10 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
7. พิกโตชาร์ต
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟิก
Piktochartเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Canva ที่เชี่ยวชาญในการสร้างอินโฟกราฟิก การนำเสนอ และรายงานที่ดึงดูดสายตา แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและนักการตลาดโซเชียลมีเดียที่ต้องการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบที่น่าสนใจโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบ
ซอฟต์แวร์นี้มีเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพ ออกแบบกราฟิกตามต้องการ ไอคอน และอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เทมเพลตอินโฟกราฟิกมากกว่า 1,000 แบบ: เข้าถึงองค์ประกอบการออกแบบและเทมเพลตสำหรับโซเชียลมีเดียสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย,เนื้อหาภาพ, และอื่น ๆ
- เครื่องมือการแสดงข้อมูล: ช่วยให้การสร้างภาพข้อมูลแบบโต้ตอบจากข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่าย
- ผู้ช่วยออกแบบที่ผสานปัญญาประดิษฐ์: มอบวิธีการที่ง่ายในการสร้างภาพที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ข้อจำกัด
- แพลตฟอร์มการออกแบบที่มีความหลากหลายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- คุณสมบัติและเทมเพลตบางอย่างสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
การกำหนดราคา
- แผนฟรี: พร้อมให้บริการ
- ข้อดี: $14 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
8. เล่นเล่น
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอแบบโต้ตอบ
PlayPlayเป็นทางเลือกแทน Canva ที่เชี่ยวชาญในการสร้างวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดีย การตลาด และการสื่อสารภายในองค์กร ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย PlayPlay ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอสามารถสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
PlayPlay ยังมีฟีเจอร์การตัดต่อวิดีโอที่ทรงพลังด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม ทำให้คุณสามารถแชร์ผลงานของคุณเป็นโพสต์โซเชียลมีเดียและกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตัวเลือกในการทำให้ข้อความ, รูปภาพ, และวิดีโอเคลื่อนไหว: ช่วยสร้างอินโฟกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ
- หลากหลายของเทมเพลต: มอบตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายให้กับผู้ใช้สำหรับโครงการของพวกเขา
- รองรับความละเอียด HD/4K: รับประกันคุณภาพการแสดงผลสูงสุด
ข้อจำกัด
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
การกำหนดราคา
- ทดลองใช้ฟรี: พร้อมให้บริการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
9. Pixlr
เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงภาพสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
Pixlrเป็นซอฟต์แวร์แก้ไขภาพขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและปรับปรุงภาพถ่ายของตนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อสร้างเนื้อหาภาพที่น่าทึ่ง
โปรแกรมแก้ไขกราฟิกแบบสถิตินี้มีเครื่องมือแก้ไขภาพที่หลากหลาย รวมถึงฟิลเตอร์ เอฟเฟกต์ การปรับสี และเครื่องมือตัดภาพอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มข้อความ กรอบ และสติกเกอร์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพของพวกเขาได้อีกด้วย
นอกจากนี้ โปรแกรมแก้ไขภาพยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปภาพได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพ เช่น การเพิ่มความคมชัด การเบลอ และการปรับความเปรียบต่าง
Pixlr ยังมีโปรแกรมแก้ไขภาพบนมือถือฟรีสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขภาพได้ทุกที่ทุกเวลา โดยรวมแล้ว Pixlr เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva สำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงภาพของตนอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อใช้บนโซเชียลมีเดียและอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือแก้ไขภาพหลากหลาย: มีเครื่องมือให้เลือกมากมายเพื่อแก้ไขและปรับปรุงภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- เครื่องมือรีทัช: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรีทัชภาพถ่ายของตนได้อย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น การเพิ่มความคมชัด การเบลอ และการปรับความเปรียบต่าง
- เครื่องมือลบพื้นหลังอย่างรวดเร็ว: ลบพื้นหลังจากวัตถุที่ยากที่สุดได้ ลบพื้นหลังจากรูปภาพได้สูงสุด 50 รูป และลบพื้นหลังได้ในครั้งเดียว แม้ว่าจะใช้ขนาดการครอบตัดที่แตกต่างกันก็ตาม
ข้อจำกัด
- การแก้ไขที่เน้นภาพถ่ายเท่านั้น
การกำหนดราคา
- แผนฟรี: มีให้บริการพร้อมฟีเจอร์จำกัด
- บวก: $0. 75 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $4. 90 ต่อเดือน
- ทีม: $9. 91 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)
10. พิคมังกี้
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบนเนอร์สำหรับ YouTube
PicMonkeyเป็นทางเลือกของ Canva ที่เชี่ยวชาญในการสร้างแบนเนอร์สำหรับ YouTube, โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และโลโก้ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังเทมเพลตที่หลากหลาย PicMonkey จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Canva สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบโดยมืออาชีพสำหรับแบนเนอร์ YouTube และการออกแบบอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างกราฟิกที่สวยงามได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่หรือสร้างการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ PicMonkey ยังมีฟิลเตอร์, เท็กซ์เจอร์, และรูปร่าง ซึ่งมอบอำนาจให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่ซับซ้อนได้ ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva ในปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตัวแก้ไขแบบลากและวาง: ทำให้การสร้างภาพเป็นเรื่องง่าย
- ห้องสมุดภาพและฟอนต์แบบบูรณาการ: ให้ผู้ใช้เข้าถึงองค์ประกอบการออกแบบที่หลากหลายหลายร้อยรายการ
- เทมเพลตสำเร็จรูป: มอบวิธีการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วให้กับผู้ใช้สำหรับโครงการของพวกเขา
- เครื่องมือแก้ไขขั้นสูง: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งภาพของตนได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัด
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
- คุณสมบัติขั้นสูงและเครื่องมือบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะกับการสมัครสมาชิกระดับสูงกว่า
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $72 ต่อปี
- ข้อดี: $120 ต่อปี
- ธุรกิจ: 228 ดอลลาร์ต่อปี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
อะไรคือทางเลือกที่ดีสำหรับ Canva
เมื่อมองหาทางเลือกแทน Canva สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มควรใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ สามารถนำทางได้สะดวก แม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิกเพียงเล็กน้อย
- ความหลากหลายของเทมเพลต: ทางเลือกที่เหมาะสมควรมีเทมเพลตมืออาชีพให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: แพลตฟอร์มควรให้คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตและองค์ประกอบการออกแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และเฉพาะตัว
- ราคา: ทางเลือกที่ดีของ Canva ควรมีตัวเลือกราคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณของผู้ใช้ที่หลากหลาย
- คุณสมบัติการร่วมมือในทีม: เครื่องมือควรมีการสนับสนุนการร่วมมือในทีมและการแบ่งปันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายแม้เมื่อทำงานจากระยะไกล
เพิ่มพลังให้โปรเจกต์ออกแบบของคุณด้วยทางเลือกแทน Canva
แม้ว่า Canva ยังคงเป็นเครื่องมือออกแบบที่ได้รับความนิยมและหลากหลาย แต่ในปี 2024 ก็มีทางเลือกอื่น ๆ ของ Canva ที่นำเสนอคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัวที่น่าสนใจ
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เน้นการออกแบบกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิก การตัดต่อวิดีโอหรือการแก้ไขรูปภาพเพื่อช่วยในการทำการตลาดของคุณ รายการทางเลือกของ Canva นี้ควรมีตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ อย่าลืมพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความง่ายในการใช้งาน ความหลากหลายของเทมเพลต ตัวเลือกการปรับแต่ง ราคา และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเมื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canva สำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์การตลาดของคุณเน้นไปที่วิดีโอ ให้เลือกใช้โซลูชันที่ครบวงจรอย่างMovavi แต่ถ้าคุณต้องการภาพที่ดึงดูดสายตาสำหรับ Instagram ให้แก้ไขด้วย Pixlr
หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแผนที่เส้นทางแบบภาพและอื่น ๆ ให้คุ้นเคยกับClickUp Whiteboardและประโยชน์ทั้งหมดที่ ClickUp มอบให้
ขอให้โชคดี และมีความสุขกับการออกแบบ!
ผู้เขียนรับเชิญ:
วิคตอเรียเป็นผู้จัดการเนื้อหาที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 4 ปี และเคยทำงานในด้านการตลาดและบล็อกในหลากหลายสาขา เธอชอบการเขียนและการค้นคว้าหัวข้อใหม่ ๆ เพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญของเธอผ่านแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ