11 โปรแกรมจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตวิดีโอในปี 2025

3 กุมภาพันธ์ 2568

ในฐานะผู้ผลิตวิดีโอ คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการมีแผนงานที่ชัดเจนและกระชับสำหรับโครงการของคุณ การมีซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการวิดีโอที่ดีจะช่วยให้คุณและทีมงานของคุณทำงานอย่างเป็นระบบ

มีเครื่องมือจัดการความคิดมากมายให้เลือกใช้ และแต่ละอย่างมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง บทความนี้จะอธิบายถึงความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่สะดวกสำหรับการผลิตวิดีโอ และช่วยคุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด 🎥

การจัดการโครงการในการผลิตวิดีโอ

เครื่องมือการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตวิดีโอที่ประสบความสำเร็จ. หากไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ จะเป็นเรื่องยากที่จะติดตามงานต่าง ๆ ที่ต้องทำให้เสร็จเพื่อผลิตวิดีโอ เช่นการทำสตอรี่บอร์ด, การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับนักแสดงสำหรับนักแสดง, การตัดสินใจเลือกสถานที่, เป็นต้น.

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการจัดการโครงการทั้งหมดในที่เดียว แบ่งตามบทบาทและความสำคัญ และทำให้มั่นใจว่าทุกคนปฏิบัติตามกำหนดเวลาและได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อทำงานในภารกิจเฉพาะ คุณสามารถเห็นภาพรวมซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างมาก

ความสำคัญของกระบวนการวิดีโอการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อพูดถึงการผลิตวิดีโอ การมีกระบวนการที่ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการนี้อาจซับซ้อนมาก ตั้งแต่ก่อนการผลิตไปจนถึงหลังการผลิต มีรายละเอียดมากมายที่ต้องจัดการ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานไม่ถูกต้อง อาจทำให้โครงการทั้งหมดล้มเหลวได้

กระบวนการผลิตวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีคุณภาพสูง ด้วยวิธีนี้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้

นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและเงินได้อีกด้วย เพราะการผลิตที่มีการจัดระเบียบอย่างดีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้เวลาในการทำให้น้อยลง คุณทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ต้องทำและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับงานที่ไม่จำเป็น

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการวิดีโอ

การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับทีมผลิตวิดีโอของคุณมีประโยชน์มากมาย. ประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดบางประการ ได้แก่:

การจัดการงานจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่าง

ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจงและกำหนดเส้นตายได้ การผลิตวิดีโอประกอบด้วยงานหลายอย่าง แบ่งกลุ่มตามขั้นตอนก่อนการผลิต การผลิต และการผลิตหลังการผลิต และสร้างโครงการต่าง ๆ สำหรับพวกเขา

มุมมองรายการ ClickUp
เข้าใจสถานะงานทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดระเบียบงานด้วยการเรียงลำดับ การกรอง และการจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่นในมุมมองรายการของ ClickUp

กลุ่มหนึ่งจะทำสตอรี่บอร์ดและเขียนบท อีกกลุ่มจะเน้นการถ่ายทำวิดีโอจริง และกลุ่มสุดท้ายจะทำงานด้านการตัดต่อวิดีโอและเพิ่มกราฟิก ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและช่วยกันทำให้วิดีโอเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณสามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเชื่อมโยงกันอย่างไร 👀

เครื่องมือจัดสรรทรัพยากรช่วยให้ปริมาณงานมีความโปร่งใส

การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถมองเห็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรของโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณทำงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด

มุมมองปริมาณงาน clickup
ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อดูว่าใครทำงานนำหรือล้าหลัง และลากและวางงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ทีมวิดีโอใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ: กล้อง, ไมโครโฟน, ไฟ, และอุปกรณ์ประกอบฉากสำหรับการถ่ายทำ, ซอฟต์แวร์ตัดต่อสำหรับการผลิตหลังการถ่ายทำ, และอื่น ๆ. การรู้ว่าควรใช้ทรัพยากรอะไรจะช่วยให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมทุกคนมีอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นเพื่อทำภารกิจของตนให้สำเร็จ. 🙌

การสื่อสารง่ายขึ้นและตรงไปตรงมา

ทีมผลิตวิดีโอจำเป็นต้องสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกอย่างสามารถผิดพลาดได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ: บทอาจต้องมีการแก้ไข ลูกค้าอาจต้องการดูเวอร์ชันที่แตกต่างของวิดีโอ ตารางการถ่ายทำอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

ทุกคนต้องมีความเข้าใจตรงกันเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายระหว่างการสื่อสาร เครื่องมือบริหารโครงการจะช่วยให้มีการสื่อสารทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกัน

แปลงความคิดเห็นเป็นงานใน ClickUp หรือมอบหมายให้กับทีม
แปลงความคิดเห็นเป็นงานใน ClickUp หรือมอบหมายให้เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการทันที

ความคิดเห็นและการสื่อสารทั้งหมดมักจะถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปอ้างอิงในภายหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากในกระบวนการผลิตวิดีโอ

สิ่งนี้ทำให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดได้อย่างง่ายดาย และหลีกเลี่ยงการพลาดข้อมูลสำคัญ 🤝

การระบุจุดคอขวดช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

มันง่ายที่จะหลงทางเมื่อคุณกำลังทำงานในโครงการผลิตวิดีโอ มีงานมากมายที่คุณต้องทำให้เสร็จ และมันง่ายที่จะลืมว่าขั้นตอนปัจจุบันคืออะไร

เครื่องมือการจัดการที่ดีช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ล้าหลังได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการเพื่อกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงความล่าช้าในโครงการของคุณได้

จัดการไทม์ไลน์และขั้นตอนการผลิตของคุณในที่เดียวด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าต้องการเห็นผลงานเสร็จเร็วกว่าที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณสามารถปรับระยะเวลาและมอบหมายงานใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้วิดีโอเสร็จตรงเวลา 😎

11 โปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการผลิตวิดีโอ

มีซอฟต์แวร์การจัดการการผลิตวิดีโอหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ต่อไปนี้คือภาพรวมสั้น ๆ ของตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ ด็อก, แชท, และมุมมองรายการในคลิกอัพ
ติดตามการอัปเดตโครงการ, จัดการความเสี่ยง, และทำงานร่วมกับทีม, ทั้งหมดจาก ClickUp Workspace ของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่มีคุณสมบัติหลากหลายสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันในทีม เช่น สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แชทในตัว, แท็ก, ลำดับความสำคัญ, การแชร์ไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย

แพลตฟอร์มทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ ทำให้ทีมสามารถสร้าง ClickUp ในแบบที่เหมาะกับความต้องการและข้อกำหนดของโครงการของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับเครื่องมือทำงานมากกว่า 1,000 ชนิดเพื่อช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นขึ้นได้โดยการนำทุกงานของพวกเขามารวมไว้ในที่เดียว

สำหรับการผลิตวิดีโอโดยเฉพาะ ClickUpมีเทมเพลตการผลิตวิดีโอเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นจัดการและดำเนินโครงการวิดีโอทั้งหมดได้อย่างราบรื่น

✅ ข้อดี

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดในเวอร์ชันที่ชำระเงิน
  • สามารถใช้สำหรับโครงการส่วนตัวและโครงการทีม
  • แอปพลิเคชันมือถือ
  • บริการแชทสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

❌ ข้อเสีย

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน
  • แผนฟรีรวมเพียง 100 MB ของพื้นที่จัดเก็บ และ 100 รายการทั้งหมดต่อพื้นที่

💸 ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: ผู้ใช้ $9 ต่อเดือน

💬 รีวิวจากลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (4,780+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,070+ รายการ)

2.Trello

ตัวอย่างเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นเครื่องมือจัดการการผลิตที่ใช้กระดานสไตล์ Kanban เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพโครงการและติดตามความคืบหน้า มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างรายการตรวจสอบและฟิลด์ที่กำหนดเอง การแสดงความคิดเห็นบนการ์ด การตั้งกำหนดเวลา การแนบไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับทีมผลิตวิดีโอ คุณสามารถสร้างกระดานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยให้สมาชิกแต่ละคนมีบัตรของตนเองที่แสดงรายการงานที่ต้องดำเนินการ

✅ ข้อดี

  • ใช้ฟรี
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ
  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด

❌ ข้อเสีย

  • ข้อจำกัดขนาดไฟล์แนบ: 10 MB สำหรับเวอร์ชันฟรี และ 250 MB สำหรับแผนชำระเงิน
  • ไม่มีงานที่ขึ้นอยู่กัน
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด

💸 ราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน (ผู้ใช้ $5 ต่อเดือน)
  • พรีเมียม (ผู้ใช้ $10 ต่อเดือน)
  • องค์กร (17.50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน)

💬 รีวิวจากลูกค้า Trello

  • G2: 4. 4/5 (12,810+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (21,230+ รีวิว)

3.อาสนะ

ปฏิทินการผลิตวิดีโออาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันในภารกิจและโครงการต่างๆ ได้ดีขึ้น คุณสามารถสร้างรายการงาน จัดการปฏิทิน ดูแผนภูมิแกนต์สร้างกระดานคัมบัง และอื่นๆ อีกมากมาย Asana ยังมีการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ มากมาย เช่น Slack, Dropbox และ Google Drive ซึ่งช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถแชร์ไฟล์และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมาก

✅ ข้อดี

  • ใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวก
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานร่วมกัน
  • การผสานรวมแอปมากกว่า 200 รายการ

❌ ข้อเสีย

  • ไม่มีฟีเจอร์ติดตามเวลาในแอป
  • บางครั้งอาจรู้สึกหนักใจเนื่องจากมีฟีเจอร์งานมากเกินไป
  • ข้อจำกัดในการมอบหมายงาน: 1 ผู้ใช้ต่อหนึ่งงาน

💸 ราคา

  • ฟรีสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 15 คน
  • พรีเมียม (ผู้ใช้ $10.99 ต่อเดือน)
  • ธุรกิจ (24.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน)

💬 รีวิวจากลูกค้า Asana

  • G2: 4. 3/5 (8,830+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (11,360+ รีวิว)

4.Wrike

ตัวอย่างแดชบอร์ดหน้าหลักของ Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันในโครงการได้ดีขึ้น มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการติดตามงาน การแชร์ไฟล์ และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ โปรแกรมนี้สามารถช่วยทีมผลิตวิดีโอในการรวมศูนย์การสื่อสารระหว่างโครงการวิดีโอ ติดตามงานสำคัญ และเพิ่มความโปร่งใสด้วยการนำเสนอตัวเลือกการตรวจสอบโครงการที่หลากหลาย

✅ ข้อดี

  • ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย
  • คุณสมบัติหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกทีม
  • ระบบอัตโนมัติ

❌ ข้อเสีย

  • แผนฟรีมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก
  • การแจ้งเตือนล่าช้า
  • บางฟีเจอร์อาจใช้งานได้ยาก
  • แอปพลิเคชันมือถือแบบจำกัด

💸 ราคา

  • ฟรี
  • มืออาชีพ (9.80 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน)
  • ธุรกิจ (24.80 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน)
  • องค์กร (ติดต่อ Wrike เพื่อขอใบเสนอราคา)

💬 รีวิวจากลูกค้า Wrike

  • G2: 4. 2/5 (2,590+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (1,790+ รีวิว)

5. Kanban Tool

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Kanban Tool ของกระดานคัมบัง
ผ่านKanban Tool

Kanban Tool เป็นแอปพลิเคชันการจัดการแบบภาพที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ แอปนี้มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นการสร้างบอร์ดงานและสวิมเลน การใช้เทมเพลต การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และอื่น ๆ อีกมากมาย Kanban Tool เหมาะสำหรับการผลิตวิดีโอเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยให้สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นภาพรวมและจัดการงานหลาย ๆ งานพร้อมกันได้

✅ ข้อดี

  • ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
  • เหมาะสำหรับหลายอุตสาหกรรม
  • มีแม่แบบให้เลือกหลากหลาย

❌ ข้อเสีย

  • อาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการใช้งานเพียง 2 บอร์ด และ 2 ผู้ใช้
  • ส่วนเสริมที่มีจำนวนจำกัด

💸 ราคา

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ทีม (ผู้ใช้ €5 ต่อเดือน)
  • องค์กร (€9 ต่อผู้ใช้/เดือน)

💬 รีวิวจากลูกค้า Kanban Tool

  • G2: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)

6. พรูฟฮับ

ดูตัวอย่างใน proofhub
ผ่านทางProofhub

Proofhub เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการ เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การติดตามเวลาในตัว, แผนภูมิแกนต์, และการจัดการไฟล์ คุณสามารถจัดระเบียบโครงการของคุณเป็นโฟลเดอร์และแชร์ไฟล์และความคิดเห็นกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย Proofhub ยังมีฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งสามารถใช้สร้างกระบวนการเฉพาะสำหรับโครงการของคุณ เช่น การผลิตวิดีโอ

✅ ข้อดี

  • ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้
  • รองรับการใช้งานบนมือถือ
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้
  • การสนับสนุนอย่างรวดเร็ว

❌ ข้อเสีย

  • การผสานระบบที่จำกัดและตัวเลือกการนำเข้า/ส่งออก

💸 ราคา

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • จำเป็น (50 ดอลลาร์/เดือน เรียกเก็บรายเดือน)
  • การควบคุมสูงสุด (99 ดอลลาร์/เดือน เรียกเก็บรายเดือน)

💬 รีวิวจากลูกค้า Proofhub

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (60+ รีวิว)

7. Scoro

การจัดการงานด้วย Scoro
ผ่านทางScoro

Scoro คือซอฟต์แวร์การจัดการแบบครบวงจรที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้จัดการทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ ด้วย Scoro คุณสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ งานที่ต้องทำ งานที่เชื่อมโยงกัน เหตุการณ์ และอื่น ๆ ได้ นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการผลิตวิดีโอ เนื่องจากช่วยติดตามรายได้ ปรับงบประมาณแบบเรียลไทม์ ทำนาย และรักษาเป้าหมายกำไรไว้

✅ ข้อดี

  • ใช้งานง่ายและสามารถนำไปใช้ในธุรกิจของคุณได้
  • การแสดงภาพที่ดีของงานและข้อมูล
  • คุณสมบัติที่หลากหลาย

❌ ข้อเสีย

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • การซิงโครไนซ์ช้าในบางการเชื่อมต่อ

💸 ราคา

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • จำเป็น (ผู้ใช้ $28 ต่อเดือน)
  • มาตรฐาน (ผู้ใช้ละ $42 ต่อเดือน)
  • โปร ($71 ต่อผู้ใช้/เดือน)
  • อัลติเมท (ติดต่อ Scoro เพื่อขอราคา)

💬 รีวิวจากลูกค้า Scoro

  • G2: 4. 5/5 (320+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)

8. โซนทำงาน

การจัดการงานในพื้นที่ทำงาน
ผ่านทางWorkzone

Workzone เป็นตัวเลือกการจัดการงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาด รองรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย การทำเครื่องหมายบนภาพ และการจัดการเวอร์ชันไฟล์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทีมวิดีโอสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การรายงานที่แข็งแกร่งของ Workzone ช่วยให้พวกเขาติดตามความคืบหน้าและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถบันทึกโปรเจกต์วิดีโอเป็นเทมเพลตเพื่อใช้ในอนาคตได้อีกด้วย

✅ ข้อดี

  • ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์
  • คุ้มค่า
  • บริการลูกค้ายอดเยี่ยม
  • การผสานรวมที่มีประโยชน์

❌ ข้อเสีย

  • อาจซับซ้อนในการเรียนรู้และใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น
  • การจัดการงานที่ยุ่งยาก
  • การขาดคุณสมบัติเล็กน้อยบางประการ
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี

💸 ราคา

  • คุณสามารถขอการสาธิต WorkZone ได้
  • ทีม (ผู้ใช้ละ $24 ต่อเดือน)
  • มืออาชีพ (ผู้ใช้รายเดือน $34)
  • องค์กร ($43 ต่อผู้ใช้/เดือน)

💬 รีวิวจากลูกค้า Workzone

  • G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)

9. ฮับสปอต

ซอฟต์แวร์การจัดการงาน HubSpot
ผ่านทางHubspot

HubSpot เป็นโซลูชันครบวงจรที่ทรงพลังซึ่งนำเสนอเครื่องมือสำหรับการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า สามารถใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตวิดีโอโดยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ซ้ำซาก จัดการโครงการในที่เดียว และมีที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับไฟล์โครงการทั้งหมด HubSpot ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การรายงานและการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถช่วยคุณติดตามความก้าวหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

✅ ข้อดี

  • คุณสมบัติที่หลากหลาย
  • ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้
  • สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

❌ ข้อเสีย

  • แพง
  • คุณสมบัติที่มีจำกัดมากในเวอร์ชันฟรี
  • ไม่มีการทดสอบ A/B ในแผนเริ่มต้น

💸 ราคา

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • แผนเริ่มต้น (ผู้ใช้ $50 ต่อเดือน)
  • แผนมืออาชีพ (ผู้ใช้ $800 ต่อเดือน)
  • องค์กร ($3200 ต่อผู้ใช้/เดือน)

💬 รีวิวจากลูกค้า HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (8,540+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,970+ รีวิว)

10. Zoho Projects

Zoho Projects
ผ่านทางZoho Projects

Zoho Projects เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและมีต้นทุนต่ำ บรรจุฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดตารางเวลา การติดตาม และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในคุณสมบัติหลักสำหรับการผลิตวิดีโอคือแผนภูมิแกนต์ ซึ่งนำเสนอวิธีการดูความคืบหน้าและความสัมพันธ์ของงานในโครงการของคุณในรูปแบบภาพ

✅ ข้อดี

  • ราคาประหยัดมาก
  • ง่ายต่อการทำงานประจำ
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตารางการผลิตที่ซับซ้อน
  • สามารถเข้าถึงได้บนมือถือ

❌ ข้อเสีย

  • ไม่มีเทมเพลตโครงการในตัว
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่ดี

💸 ราคา

  • ฟรี (สูงสุด 3 ผู้ใช้)
  • พรีเมียม (ผู้ใช้ $5 ต่อเดือน)
  • องค์กร ($10 ต่อผู้ใช้/เดือน)

💬 รีวิวจากลูกค้า Zoho Projects

  • G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

11. ยัมดู

ยัมดู วิดีโอ โปรดักชั่น
ผ่านทางYamdu

Yamdu ถูกใช้โดยเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอ เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยในการผลิตวิดีโอ ฟีเจอร์เหล่านี้ครอบคลุมทุกส่วนของกระบวนการผลิตวิดีโอ รวมถึงเครื่องมือสร้างสตอรี่บอร์ด การจัดการนักแสดงและทีมงาน เครื่องมือวางแผนงบประมาณ และอื่นๆ อีกมากมาย

ทุกอย่างชัดเจนและจัดระเบียบอย่างดีเพื่อให้กระบวนการผลิตวิดีโอสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหยุดการติดโพสต์-it บนหน้าจอหรือรูปภาพจำนวนมากในสำนักงานการผลิตของคุณได้ – ใน Yamdu คุณมีทุกความคิดและองค์ประกอบที่จำเป็นเก็บไว้ในรูปแบบที่กะทัดรัดและใช้งานง่ายกว่า

✅ ข้อดี

  • การจัดการที่ง่าย
  • ตัวเลือกมากมายสำหรับกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องและรวดเร็ว
  • ซอฟต์แวร์นี้เป็นแบบเว็บเบส ดังนั้นสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

❌ ข้อเสีย

  • ต้องการการคิดและการวางแผนในเบื้องต้น
  • อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย
  • คุณสมบัติบางอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในการผลิตวิดีโอมีให้บริการในราคาที่สูงขึ้น
  • การขาดการผสานรวม

💸 ราคา

  • ทดลองใช้ฟรี
  • Spark (ผู้ใช้ละ $95 ต่อเดือน)
  • Rise (ต่อ 25 ผู้ใช้, $160/เดือน)
  • เริ่มต้น (ต่อ 75 ผู้ใช้, $470/เดือน)
  • ลายเซ็น (ผู้ใช้ไม่จำกัด, ตามคำขอ)

💬 รีวิวลูกค้า Yamdu

  • G2: 5/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการจัดการโครงการวิดีโอและวิธีหลีกเลี่ยง

การไม่กำหนดขอบเขตของโครงการ

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการผลิตวิดีโอคือการไม่ใช้เวลาในการกำหนดขอบเขตของโครงการ เมื่อคุณพูดคุยกับลูกค้าของคุณ ให้ถามคำถามที่เจาะลึกเพื่อให้คุณเข้าใจวิสัยทัศน์ของพวกเขาสำหรับโครงการอย่างชัดเจน:

  • วัตถุประสงค์ของวิดีโอนี้คืออะไร?
  • กลุ่มเป้าหมายคือใคร?
  • วิดีโอจะถูกเผยแพร่ที่ไหน?
  • วิดีโอควรมีโทนและสไตล์อย่างไร?
  • งบประมาณและระยะเวลาสำหรับโครงการนี้คืออะไร?

เมื่อคุณได้รับมันแล้ว นั่งลงและเขียนแผนโครงการอย่างละเอียด การใช้เวลาในการทำความเข้าใจวิสัยทัศน์ของลูกค้าสำหรับโครงการจะช่วยให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและจะช่วยประหยัดเวลาและปัญหาปวดหัวมากมายในภายหลัง

ไม่วางแผนสำหรับกฎของเมอร์ฟี

กฎของเมอร์ฟีระบุว่า "สิ่งใดก็ตามที่สามารถผิดพลาดได้ ย่อมผิดพลาด" ซึ่งสิ่งนี้ยิ่งเป็นจริงในวงการผลิตวิดีโอ ที่ซึ่งมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่อาจล้มเหลวได้ในทุกขณะ

ก่อนที่คุณจะเริ่มถ่ายทำ ให้คิดและวางแผนไว้ก่อน ตัวอย่างเช่น หากคุณถ่ายทำนอกสถานที่ ให้แน่ใจว่าคุณมีแผนสำรองไว้ในกรณีที่มีสภาพอากาศไม่ดี ด้วยการวางแผนสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ ๆ ได้ และทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผน

การไม่บริหารเวลาอย่างเหมาะสม

หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการผลิตวิดีโอคือการจัดการเวลา การสร้างภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิดีโอประเภทใดก็ตามดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาทุกอย่างล่วงหน้า

เพิ่มการติดตามเวลาและการประมาณเวลาให้กับงานใน ClickUp
เพิ่มการติดตามเวลาและการประมาณเวลาให้กับงานใน ClickUp

ให้เวลาทีมของคุณเพียงพอในการทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จ และเผื่อเวลาไว้บ้างในกรณีที่มีอะไรเกิดขึ้นกะทันหัน หากคุณเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และคุณภาพของงานอาจลดลง

ไม่สื่อสารกับทีมของคุณ

อีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการผลิตวิดีโอคือการสื่อสารกับทีมของคุณไม่ชัดเจน สมาชิกในทีมทุกคนควรมีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในอนาคต

มุมมองแกนต์ใน ClickUp
วางแผนโครงการ จัดการการพึ่งพา และจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยมุมมองแกนต์ใน ClickUp

จัดการประชุมกับทีมของคุณเป็นประจำเพื่อทบทวนแผนโครงการและหารือเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง อย่ากลัวที่จะมอบหมายงานและกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนให้กับผู้คน ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นได้

ไม่ทดสอบอุปกรณ์ของคุณ

ทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณล่วงหน้าและเตรียมสำรองไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่กล้องของคุณไปจนถึงระบบเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอของคุณสามารถจัดการกับโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้

การระวังไว้ดีกว่าเสียใจทีหลัง และคุณคงไม่อยากให้โครงการของคุณล่าช้าเพราะปัญหาทางเทคนิค 🙃

การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่การผลิตวิดีโอที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

เคล็ดลับในการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของโครงการของคุณ

ตามที่คุณเห็น มีแอปพลิเคชันการจัดการโครงการมากมายในตลาด และอาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าแอปไหนเหมาะกับทีมของคุณ นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยคุณเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สร้างสรรค์:

เคล็ดลับที่ 1: กำหนดความต้องการของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มมองหาซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ คุณกำลังมองหาคุณสมบัติประเภทใด? คุณมีงบประมาณเท่าไร? เมื่อคุณมีความคิดเกี่ยวกับความต้องการของคุณแล้ว คุณสามารถจำกัดตัวเลือกของคุณให้แคบลงได้

เคล็ดลับที่ 2: ใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรี

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่มีการทดลองใช้ฟรี ดังนั้นอย่าลังเลที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ สิ่งนี้จะเปิดโอกาสให้คุณได้เปรียบเทียบเครื่องมือต่างๆ และดูว่าเครื่องมือใดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับทีมวิดีโอของคุณ

เคล็ดลับที่ 3: รับความคิดเห็นจากทีมของคุณ

โปรดจำไว้ว่าทีมของคุณจะเป็นผู้ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ หากพวกเขาไม่พอใจกับความเร็วหรือคุณสมบัติของเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง กระบวนการผลิตวิดีโอ ให้ถามพวกเขาว่าคิดอย่างไรกับตัวเลือกต่างๆ และดูว่าพวกเขาสบายใจกับตัวเลือกใดมากที่สุด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจขั้นสุดท้ายได้

เคล็ดลับที่ 4: พิจารณาความง่ายในการใช้งาน

การผลิตวิดีโอเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนอยู่แล้ว ดังนั้นคุณจึงไม่ควรทำให้มันยุ่งยากมากขึ้นด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ยาก เมื่อพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ให้เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีคำแนะนำที่ชัดเจน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาและความหงุดหงิดของคุณได้มากในระยะยาว

เคล็ดลับที่ 5: ทดสอบดู

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ ให้แน่ใจว่าคุณได้ทดสอบมันก่อน สร้างโครงการจำลองและดูว่ามันทำงานอย่างไรในชีวิตจริง นี่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่ามันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหรือไม่

โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะสามารถเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการผลิตสำหรับวิดีโอที่เหมาะกับความต้องการของคุณ และช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีเครื่องมือมากมายในตลาด แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการผลิตภัณฑ์วิดีโอสำหรับทีมผลิตวิดีโอของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความต้องการและงบประมาณของคุณ คุณยังต้องแน่ใจว่าโปรแกรมใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติที่คุณต้องการ

การสละเวลาเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณได้ และได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 😉

ผู้เขียนรับเชิญ:

วิคตอเรียเป็นผู้จัดการเนื้อหาที่Movavi เธอเชี่ยวชาญในการวิจัยหัวข้อที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการตลาด สื่อสังคมออนไลน์ และการเขียนบล็อก เพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้อื่น