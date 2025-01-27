เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wrike ในปี 2025

เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกที่แข็งแกร่งและใช้งานง่ายสำหรับโซลูชันที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่น Wrike อาจรู้สึกเหมือนคุณต้องยอมรับสิ่งที่น้อยกว่าที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะถูกผลักดันให้หาทางเลือกเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ความต้องการคุณสมบัติเฉพาะ หรือความชอบในประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณเป็นการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณทั้งหมด
ในฐานะบรรณาธิการบริหาร และจากการทำงานร่วมกับระบบการจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบกับลูกค้าหลายราย ฉันทราบดีว่าทุกเครื่องมือมีวิธีการเฉพาะตัวในการจัดการคุณสมบัติแบบดั้งเดิม ศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อเสียของการจัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึก 15 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike ในปี 2024
แต่ละทางเลือกเหล่านี้มีคุณสมบัติและประโยชน์เฉพาะตัวที่กระตุ้นการแข่งขันสำหรับ Wrike คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของทีมคุณ ดังนั้น มาหาแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณและกระบวนการทำงานของคุณกันเถอะ!
15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike
1.ClickUp– ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจร
มองเห็นงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทุกทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการใช้แอปจัดการโครงการหรือเป็นผู้ใช้ขั้นเทพ ClickUp สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกขนาดทีม—ทั้งแบบทำงานทางไกลหรือในสำนักงาน—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ
สมาชิกทีมโครงการของคุณไม่ถูกบังคับให้ทำงานในวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่จะให้คุณตอบสนองต่องานที่เผชิญได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ตลอดการทำงาน ผู้จัดการโครงการไม่จำเป็นต้องยึดติดกับระบบตายตัว แต่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับทีมของคุณได้ คุณยังสามารถตั้งค่า ClickUp ให้รองรับวิธีการบริหารโครงการแบบSprint,Scrum หรือAgileอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดในชุดฟีเจอร์อันหลากหลายของ ClickUp คือClickUp Brain เครื่องมือ AI ที่ล้ำสมัยซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารโครงการ ด้วย ClickUp Brain ทีมงานสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน และใช้ผู้ช่วยเขียนเพื่อสรุปบันทึก ระดมความคิด สร้างรายการงานที่ต้องดำเนินการและอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และช่วยให้ทีมงานมีเวลาไปมุ่งเน้นงานเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์ที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์จากมนุษย์
มุมมองที่ได้รับความนิยมสำหรับการบริหารโครงการที่ง่ายหรือซับซ้อน ได้แก่:
- มุมมองรายการ: เข้าใจสถานะงานทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดระเบียบงานด้วยการเรียงลำดับ การกรอง และการจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่น
- มุมมองบอร์ด ClickUp: จัดกลุ่มบอร์ดตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และอื่นๆ เพื่อระบุจุดติดขัดและทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- มุมมอง Gantt ของ ClickUp: รับภาพรวมระดับสูงของลำดับความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างงาน และงานต่างๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
- มุมมองปริมาณงาน: กำหนดและติดตามขีดความสามารถของปริมาณงานสำหรับทีมของคุณ เพื่อให้เห็นได้ง่ายว่าใครมีงานน้อยหรือมากเกินไป
ข้อดีของ ClickUp
- 15+ มุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้เพื่อกำหนดงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้าง ClickUpในแบบของคุณและจัดการทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้
- ผู้รับมอบหมายหลายคนในการมอบหมายงานเดียวให้กับบุคคลมากกว่าหนึ่งคน
- มอบหมายความคิดเห็นให้กับความคิดเห็นที่ต้องมอบหมายซึ่งต้องการการดำเนินการ
- ถาดงานเพื่อย่องานแทนการเปิดแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
- เทมเพลตสำหรับ CRM,การจัดการเว็บไซต์,การขาย และอื่นๆ
ข้อเสียของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp นั้นซับซ้อนเกินไป ซึ่งอาจทำให้สมาชิกใหม่ในทีมต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถืออาจขาดความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป (เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว)
- แผนไม่จำกัด (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน))
- แผนธุรกิจ (เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง ($12/สมาชิกต่อเดือน))
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับปริมาณงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ!กรุณาติดต่อฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (3,880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,480+ รีวิว)
พร้อมที่จะลองใช้ ClickUp หรือยัง? นำเข้าไฟล์ CSV จาก Wrike เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
2. อาสนะ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน
ผ่านทางAsana
นี่คือการประลองครั้งยิ่งใหญ่: Wrike ปะทะ Asana!
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike และต้องการหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของมัน Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สมเหตุสมผล มันใช้งานง่าย มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่เรียบง่ายและสะดวก
อย่างไรก็ตาม มันเป็นการลดระดับจาก Wrike และ Asana ไม่มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์หรือฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงมากนัก ทั้งสองมีตัวเลือกการทำงานและงานที่กำหนดเองได้ ซึ่งดีหากโครงการหนึ่งต้องการการปรับแต่งเล็กน้อยในกรณีที่มันออกนอกกรอบ
หนึ่งในจุดขายหลักของ Wrike เมื่อเทียบกับ Asana คือสตรีมกิจกรรม ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณเห็นการอัปเดตและการแจ้งเตือนจากทุกโปรเจกต์ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้ทันทีหากจำเป็น
ทั้ง Asana และ Wrike มีรายงานแดชบอร์ดที่น่าสนใจเพื่อช่วยให้คุณเห็นสถานะโครงการ การอัปเดต และการจัดการปริมาณงานได้อย่างรวดเร็ว
แต่กับ Asana คุณอาจพบปัญหาที่คล้ายกับ Wrike นั่นคือ การทำให้ทั้งองค์กรของคุณเข้าร่วมใช้งานได้นั้นเป็นเรื่องยาก Asana เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีกว่าของ Wrike แต่ก็ยังไม่มีมุมมองที่หลากหลายหรือการปรับแต่งตามที่คุณต้องการ และมักจะเกิดปัญหาการล่มบ่อยครั้ง
โบนัส: Asana vs Monday!
ข้อดีของอาสนะ
- การจัดการงาน
- งานที่ทำซ้ำ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- วันเริ่มต้น
- แอปพลิเคชันมือถือ
- เทมเพลต
ข้อเสียของอาสนะ
- ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอนการทำงาน
- ไม่มีคุณสมบัติผู้รับมอบหมายหลายคน
ราคาของ Asana
- ส่วนบุคคล (ฟรี): ข้อความไม่จำกัด, โครงการ, และงาน
- เริ่มต้น ($13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน): แบบฟอร์ม, จุดสำคัญ, และไทม์ไลน์
- ขั้นสูง ($30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน): ปริมาณงาน, การอนุมัติ, และพอร์ตโฟลิโอ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
ดูว่า ClickUp เปรียบเทียบกับ Asanaอย่างไรบ้าง และทางเลือกอื่น ๆ ของ Asanaอีกมากมาย.
กำลังใช้ Asana อยู่ใช่ไหม? นำเข้าข้อมูลของคุณเพื่อย้ายมาใช้ ClickUp วันนี้!
3. วันจันทร์ – เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการ
ผ่านทางวันจันทร์
วันจันทร์มีมุมมองระดับสูงที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งที่ Wrike ไม่ค่อยเก่งนัก รูปแบบตารางของพวกเขาทำให้เป็นระบบการจัดการโครงการที่น่าสนใจ อีกทั้งยังใช้งานไม่ยาก อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณจัดเรียงสิ่งต่างๆ ได้ตามความชอบของแต่ละคน
ไทม์ไลน์ภาพของพวกเขายังให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังทำงานอยู่ ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินปริมาณงาน ทรัพยากร และเวลา
ปัญหาคือ: Monday.com ให้บริการเพียงภาพรวมระดับสูงเท่านั้น ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Wrike, Monday ไม่มีทั้งงานหรือแม้แต่โครงการจริงๆ มันกลายเป็นเครื่องมือจัดการโครงการอีกตัวหนึ่งที่คุณต้องเพิ่มเข้าไปในรายการสิ่งที่ต้องทำจริงและกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วของคุณ
และจริงๆ แล้ว ทำไมคุณถึงเรียกตัวเองว่าวันจันทร์? ไม่มีใครชอบวันจันทร์หรอก
กำลังลังเลอยู่หรือเปล่า? ลองดู รีวิววันจันทร์แบบละเอียดของเราสิ*
ข้อดีของวันจันทร์
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ
- การกำหนดรหัสสี
- มุมมองของคณะกรรมการ
- แผนภูมิแกนต์
- แอปพลิเคชันมือถือ
ข้อเสียของวันจันทร์
- คุณสมบัติไม่ได้ลึกซึ้งเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Asana ในรายการนี้
- แดชบอร์ดเป็นฟีเจอร์พรีเมียมที่ต้องชำระเงิน
ราคาวันจันทร์
- บุคคล (ฟรี): กระดานไม่จำกัด, แม่แบบมากกว่า 200 แบบ, และพื้นที่เก็บข้อมูล 500MB
- พื้นฐาน ($9/ผู้ใช้ต่อเดือน): แบบฟอร์มที่แชร์ได้, ส่วนอัปเดต, และพื้นที่เก็บข้อมูล 5GB
- มาตรฐาน (12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): การผสานรวมกับ Zoom, มุมมอง Kanban และพื้นที่จัดเก็บ 20GB
- โปร ($19/ผู้ใช้ต่อเดือน): กระดานส่วนตัว, มุมมองแผนภูมิ, และพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าวันจันทร์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,290 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,540+ รีวิว)
ดูว่า ClickUp เปรียบเทียบกับ Monday อย่างไรในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wrike
รัก ClickUp และต้องการเปลี่ยนจาก Monday? นำเข้าข้อมูลของคุณจาก Monday วันนี้.
4. Toggl – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา
ผ่านทางToggl
Toggl เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและบางครั้งก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักของ Wrike ประกอบด้วยโซลูชันที่แตกต่างกันสามแบบ: Toggl Track, Toggl Plan และ Toggl Hire แผนงานแบบภาพของ Toggl Plan ช่วยเสริมการจัดการการเปลี่ยนแปลงเมื่อการจัดการโครงการหลายโครงการในสเปรดชีตทำให้เกิดงานมากกว่าการสนับสนุน
เมื่อเปรียบเทียบกับ Wrike, Toggl มีความยืดหยุ่นในการรายงานที่จำกัด, ไม่รองรับการบล็อกเว็บไซต์, และต้องซื้อแผนแยกต่างหากสำหรับการติดตามเวลา, การจัดการโครงการ, และการสรรหาบุคลากร
ข้อดีของ Toggl
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็นและไทม์ไลน์โครงการที่แชร์ร่วมกัน
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยงานที่ทำซ้ำ
ข้อเสียของ Toggl
- การส่งออกข้อมูลโครงการเพื่อใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ เป็นคุณสมบัติพรีเมียมที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ค้นหาโซลูชันการส่งออกด้วยทางเลือกของ Toggl)
- ผู้ใช้ผู้เยี่ยมชมในพื้นที่ทำงาน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือเพื่อนร่วมทีม) จะได้รับฟีเจอร์พรีเมียมแบบชำระเงิน
ราคาของ Toggl
- ทีม (8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้): ไทม์ไลน์ทีมไม่จำกัด, การจัดการภาระงานแบบภาพ, และบอร์ดแผนไม่จำกัด
- ธุรกิจ ($13. 35/เดือนต่อผู้ใช้): เชิญผู้ใช้ภายนอกเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน, ส่งออกข้อมูลโครงการ, และการสนับสนุนแบบเร่งด่วน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Toggl
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
5. การไหล – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน
ผ่านโฟลว์
Flow โฆษณาตัวเองว่าเป็นเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่าย และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ งานต่างๆ ถูกจัดเรียงในลักษณะที่ง่ายต่อการติดตาม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตสถานะงานได้อย่างรวดเร็ว
การรายงานความคืบหน้าของงานและโครงการของพวกเขายังเป็นข้อดีอีกด้วย มันช่วยให้คุณทราบได้ว่างานแต่ละงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ และสมาชิกแต่ละคนในทีมมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง
ปัญหาคือโครงการไม่ได้เชื่อมโยงกับพื้นที่ทำงานที่ใหญ่กว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สมเหตุสมผลที่องค์กรทั้งหมดของคุณจะใช้เฉพาะชุดย่อยเท่านั้น
นอกจากนี้ คุณไม่ได้รับคุณสมบัติการจัดการโครงการมากมายในราคานี้
ใช่ มันมีราคาถูกกว่าและคุ้มค่ากว่าในรายการทางเลือกของ Wrike ของเรา แต่คุณจะได้รับอะไรบ้างจริงๆ?
ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่เรียบง่ายไม่สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างที่โซลูชันการจัดการโครงการอย่าง ClickUp สามารถให้คุณได้ ฟรี!
ผู้เชี่ยวชาญด้านการไหล
- การจัดการทรัพยากร
- การติดตามเวลา
- แอปพลิเคชันมือถือ
- มุมมองของคณะกรรมการ
- มุมมองรายการ
ข้อเสียของการไหล
- ขาดผู้ประสานงานส่วนกลางเพื่อช่วยในการติดตั้งและตรวจสอบแบบรวมศูนย์
การกำหนดราคาแบบไหล
- พื้นฐาน ($6/ผู้ใช้ต่อเดือน): 25 ผู้ใช้, งานและโครงการไม่จำกัด
- บวก ($8/ผู้ใช้ต่อเดือน): งานที่ทำซ้ำ, การค้นหา, และพื้นที่เก็บข้อมูล 250GB
- โปร ($10/ผู้ใช้ต่อเดือน): ทีมส่วนตัว, ความคิดเห็นที่สมบูรณ์, และพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
ดูว่า ClickUp เปรียบเทียบกับ Flowอย่างไรในฐานะทางเลือกแทน Wrike. นำเข้าข้อมูล Flow ของคุณไปยัง ClickUp ผ่านไฟล์ CSV!
6. Jira – เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์
ผ่านทางJira
อย่าเข้าใจผมผิดนะJira เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับการจัดการโครงการ มันมีฟังก์ชันการทำงานมากมาย รวมถึงการติดตามปัญหา การติดตามข้อบกพร่อง และอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถใช้ได้กับทีมจัดการโครงการแบบ Agile
ฟังก์ชันการค้นหาเป็นเลิศมาก; หากคุณรู้วิธีใช้. และนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดกับ Jira ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของ Wrike—คุณต้องอ้างอิงเอกสารช่วยเหลือบ่อย ๆ.
Jira ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ยังคงยึดติดกับการออกแบบและวิธีการแบบดั้งเดิม ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการใช้งานร่วมกับทีมข้ามสายงานในการบริหารโครงการที่มีความซับซ้อน
มันยอดเยี่ยมสำหรับทีมพัฒนาและทีมไอทีที่ต้องแก้ไขหลายสิ่งหลายอย่าง แต่แน่นอนว่ามันไม่เหมาะกับทุกคนในทุกกรณี หากคุณพยายามทำให้มันเหมาะกับทุกคน ไม่มีใครต้องการใช้มัน มันจะยากอย่างแน่นอนที่จะเปลี่ยนจาก Wrike ไปเป็น Jira ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดอีกครั้ง
กำลังมองหาทางเลือกอื่นอยู่หรือไม่? ลองดู ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jira.
ข้อดีของ Jira
- สถานะที่กำหนดเอง
- แก้ไขความคิดเห็น
- การติดตามข้อบกพร่อง
- เทมเพลต
ข้อเสียของ Jira
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนและการโยกย้ายข้อมูลทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องยุ่งยาก
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการตั้งค่าสินค้า
ราคาของ Jira
- ฟรี: 10 ผู้ใช้, รายงานแบบ Agile, และระบบอัตโนมัติ
- มาตรฐาน ($8. 15/ผู้ใช้ต่อเดือน): สิทธิ์ขั้นสูง, การเชื่อมต่อ, และพื้นที่เก็บข้อมูล 250GB
- พรีเมียม ($16/ผู้ใช้ต่อเดือน): บทบาทโครงการ, ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ, และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Jira
- G2: 4. 2/5 (4,440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 11,180 รายการ)
ดูว่า ClickUp เปรียบเทียบกับ Jira เป็นทางเลือกแทน Wrike ได้อย่างไร
กำลังใช้ Jira อยู่ใช่ไหม? นำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp แทน!
7. สมาร์ทชีต – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต
ผ่านทางSmartsheet
Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณจัดการ ติดตาม และวางแผนโครงการหลายโครงการได้พร้อมกัน มุมมองการ์ดเป็นหนึ่งในสี่มุมมองที่ช่วยให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายด้วยการลากและวางการ์ด เมื่อเปิดใช้งาน แผ่นงานจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างบอร์ดคัมบังตามค่าในรายการแบบเลื่อนลง รายชื่อผู้ติดต่อ หรือคอลัมน์สัญลักษณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการจัดการโครงการ Smartsheet ของเรา!
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทชีต
- การ์ดสามารถจัดเรียงใหม่ได้เพื่อเพิ่มการจัดลำดับความสำคัญที่ดีขึ้นภายในคอลัมน์ของกระดานคัมบังเดียวกัน
- การสร้างแบรนด์ตามความต้องการสามารถนำไปใช้กับบัญชีทั้งหมดได้
ข้อเสียของ Smartsheet
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ (ตรวจสอบทางเลือกของ Smartsheetที่มีแผนฟรีได้)
- ไม่เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก
ราคาของ Smartsheet
- โปร ($7/เดือนต่อผู้ใช้): มุมมองปฏิทิน, การพึ่งพา, และแบบฟอร์ม
- ธุรกิจ ($25/เดือนต่อผู้ใช้): ระบบอัตโนมัติไม่จำกัด, ตัวสร้างเอกสาร, และการตรวจสอบเอกสาร
- องค์กร (ติดต่อ Smartsheet สำหรับราคา): การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว/SAML, พื้นที่จัดเก็บไฟล์แนบไม่จำกัด, และข้อมูลเชิงลึกในการทำงาน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (7,220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,250+ รีวิว)
เปรียบเทียบ Smartsheet กับ Asana!
8. Trello – เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ด Kanban
ผ่านทางTrello
Trelloโดดเด่นในการเริ่มต้นโครงการส่วนตัวและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียในความเรียบง่ายของมัน—มันไม่สามารถทำอะไรได้มากด้วยตัวเอง เนื่องจากการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น คุณจึงต้องใช้เครื่องมือหลายตัวซ้อนกันเพื่อให้สามารถทำโครงการที่ซับซ้อนได้
และเว้นแต่ว่ามันจะเป็นเค้ก การมีหลายชั้นก็ไม่ได้สนุกหรอกนะ ?
อย่าเข้าใจเราผิด เราสนับสนุนการปรับแต่งและการผสานรวมทุกอย่าง อย่างไรก็ตาม Trello ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำอะไรให้สำเร็จโดยไม่ต้องเพิ่มการผสานรวมอื่นเข้าไปอีก
นอกจากนี้ หากคุณมีทีมขนาดใหญ่และ/หรือกำลังเติบโต คุณจะใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Trello ได้อย่างคล่องแคล่วในพริบตา
Trello ไม่ทำงานได้ดีเมื่อมีปริมาณงานมาก, กระโดดจากโปรเจ็กต์หนึ่งไปอีกโปรเจ็กต์หนึ่ง, หรือพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการโปรเจ็กต์หลาย ๆ โปรเจ็กต์. ยากที่จะรู้ว่าอะไรเป็นของคุณและอะไรถูกมอบหมายให้ทีมและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโปรเจ็กต์.
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Trello? ลองดู ทางเลือกของ Trello.
ข้อดีของ Trello
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- ความสามารถในการลากและวาง
- การจัดการงาน
- ความร่วมมือ
- การแจ้งเตือน
ข้อเสียของ Trello
- การจัดตารางวันครบกำหนดและเส้นตายนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
- กำหนดการโครงการทำได้ยาก
ราคาของ Trello
- ฟรี: บัตรไม่จำกัด, บันทึกกิจกรรม, และสมาชิก
- มาตรฐาน (5 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): กระดานไม่จำกัด, ฟิลด์ลูกค้า, การค้นหาที่บันทึกไว้
- พรีเมียม (10 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): มุมมองไทม์ไลน์ ปฏิทิน และแดชบอร์ด
- องค์กร ($17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน): พื้นที่ทำงานไม่จำกัด, สิทธิ์การใช้งานทั่วทั้งองค์กร, SSO ฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Trello
- G2: 4. 5/5 (20,410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (12,390+ รีวิว)
เรียนรู้ว่า ClickUp เปรียบเทียบกับ Trelloอย่างไรในฐานะทางเลือกของ Wrike
ใช้ Trello อยู่หรือไม่? นำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp ได้ทันที!
9. GanttPro – เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์
ผ่านทางGanttPro
หากคุณหลงรักแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ คุณจะรัก GanttPro คุณจะต้องใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อกลายเป็นผู้ใช้ที่ชำนาญ เพราะมันง่ายต่อการเข้าใจขนาดนั้น
คุณวางแผนโครงการ และ GanttPro จะจัดวางให้บนไทม์ไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์ไทม์ไลน์แบบลากและวางยังเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการปรับตารางงานของคุณอย่างรวดเร็วหากมีสิ่งต่างๆ มากเกินไปทับซ้อนกัน
คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน, ย่อและขยายระดับ, กำหนดการพึ่งพา, ระยะเวลา, และติดตามความคืบหน้าของโครงการบนแผนภูมิแกนต์ได้
GanttPro เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบใช้ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์
ข้อดีของ GanttPro
- การจัดตารางเวลา
- แผนภูมิแกนต์
- มุมมองปฏิทิน
ข้อดีข้อเสียของ Gantt pro
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ต้องการทำงานโดยใช้แผนภูมิแกนต์เป็นหลักสำหรับโครงการส่วนใหญ่
- แผนการชำระเงินราคาแพง
ราคาของ GanttPro
- พื้นฐาน ($9.99/ผู้ใช้ต่อเดือน): การติดตามค่าใช้จ่าย, การจัดการภาระงาน, และการทำงานร่วมกันในทีม
- โปร ($15.99/ผู้ใช้ต่อเดือน): การจัดการงาน, การจัดการทรัพยากร,และการจัดการเวลา
- ธุรกิจ ($24.99/ผู้ใช้ต่อเดือน): การติดตามเวลา, การจัดการปริมาณงาน, การวางแผนงบประมาณ
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า GanttPro
- G2: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
นำเข้าจาก GanttPro และเริ่มใช้ ClickUp!*
10. Basecamp – เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก
ผ่านทางBasecamp
หากคุณต้องการหลีกหนีจากโฟลเดอร์ Wrike แล้วล่ะก็ Basecamp อาจเป็นตัวเลือกการจัดการโครงการที่ดีในการจัดการโครงการของคุณ
น่าเสียดายที่ Wrike มีแผนภูมิแกนต์แบบจริง ในขณะที่ Basecamp ผสานรวมแผนภูมิของตนเข้ากับปฏิทินที่มีกำหนดส่งงานมากกว่า Wrike ยังมีสตรีมกิจกรรมสำหรับรับการแจ้งเตือนและการอัปเดต ในขณะที่ Basecamp เลือกใช้รูปแบบฟอรัม
อย่างไรก็ตาม ทั้ง Basecamp และ Wrike กำลังล้าหลังในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งในสองด้านหลัก: การออกแบบและการใช้งาน
Basecamp ใช้งานง่ายมาก ไม่มีข้อสงสัยเลย แต่พวกเขาเลือกที่จะคงอินเทอร์เฟซแบบเรียบง่ายที่ไม่มีลูกเล่น ซึ่งไม่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์หรือการทำงานร่วมกันมากนัก ส่วนการออกแบบของ Wrike ก็ล้าสมัยในลักษณะเดียวกัน มีรายการมากเกินไปจนแออัดบนหน้าจอ
Basecamp ไม่เหมาะกับคุณหรือ? ลองดูทางเลือกเหล่านี้ ทางเลือกแทน Basecamp.
ข้อดีของ Basecamp
- การแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์
- ใช้งานง่าย
- เทมเพลต
ข้อเสียของ Basecamp
- ไม่เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กที่มีหลายโครงการดำเนินไปพร้อมกัน
- แผนฟรีแบบจำกัด
ราคาของ Basecamp
- Basecamp: ($15/ผู้ใช้ต่อเดือน) ชำระรายเดือนตามการใช้งาน
- Basecamp Pro Unlimited (299 ดอลลาร์/เดือน): ผู้ใช้ไม่จำกัด, โครงการไม่จำกัด, และพื้นที่เก็บข้อมูล 500GB
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Basecamp
- G2: 4. 1/5 (4,940+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (13,350+ รีวิว)
ดูว่า ClickUp เปรียบเทียบกับ Basecamp อย่างไรในฐานะทางเลือกของ Wrike.
นำเข้างานจาก Basecamp ไปยัง ClickUp โดยใช้ไฟล์ CSV!
11. Scoro – เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดกลาง
ผ่านทางScoro
Scoro เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการบริหารกิจกรรมที่ขับเคลื่อนรายได้เพื่อการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกของ Wrike นี้ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานจากแบบตอบสนองเป็นแบบเชิงรุก
เรียนรู้ว่าทำไม ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีกว่า Scoro!
ข้อดีของ Scoro
- เครื่องมือวางแผนดิจิทัลแบบลากและวางพร้อมกระดานงานแบบคัมบัง
- การเสนอราคาและการติดตามท่อส่ง
ข้อเสียของ Scoro
- คุณสมบัติที่กำหนดเองขาดความสามารถขั้นสูง
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว
ราคาของ Scoro
- Essential (26 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): โครงการ, ปฏิทิน, และแดชบอร์ด
- มาตรฐาน (37 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): ตัวติดตามเวลา, แม่แบบโครงการ, และงานที่เกิดซ้ำ
- โปร ($63/เดือนต่อผู้ใช้): ติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้, ตารางงาน, และการล็อกเวลาทำงาน
- อัลติเมท (สอบถามราคาได้กับ Scoro): ระบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว, ฟิลด์ที่กำหนดเองไม่จำกัด, และพอร์ทัลลูกค้า
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Scoro
- G2: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
12. LiquidPlanner – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
ผ่านทางLiquidPlanner
LiquidPlannerเป็นแอปจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางงานอัตโนมัติ การจัดลำดับความสำคัญของงาน การประมาณการติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย ฟีเจอร์สำคัญที่ผู้จัดการโครงการจะพบว่ามีประโยชน์คือ การจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive Scheduling) ซึ่งทำการจำลองหลายครั้งในทุกโครงการเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่เป็นจริงและแม่นยำ
เมื่อเปรียบเทียบกับ Wrike, LiquidPlanner ขาดเครื่องมือการร่วมมือทางภาพเช่น แผนผังความคิด สำหรับทีมที่ทำการประชุมสร้างสรรค์ความคิด
ข้อดีของ LiquidPlanner
- เสนอการปรับสมดุลทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อขจัดภาระงานเกินพิกัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
- ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญตลอดวงจรชีวิตของโปรแกรม
- การประมาณการที่ชาญฉลาดเพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์
ข้อเสียของ LiquidPlanner
- ไม่เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กที่มีหลายโครงการดำเนินการพร้อมกัน
- แผนฟรีแบบจำกัด
ราคา LiquidPlanner
- สิ่งจำเป็น ($15/เดือนต่อผู้ใช้): การจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์, การประมาณการแบบช่วง, และการติดตามเวลาแบบบูรณาการ
- ระดับมืออาชีพ (28 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): นำเข้างาน, ตรวจสอบและส่งออกตารางเวลา, และแดชบอร์ดพื้นที่ทำงานที่กำหนดเอง
- อัลติเมท (42 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): กลุ่มสมาชิก, พื้นที่ทำงานไม่จำกัด, และโครงการไม่จำกัด
LiquidPlanner คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
13. Podio – เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
ผ่านทางPodio
Podio เป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีของ Wrike ที่ให้คุณปรับแต่งได้มากกว่าที่ Wrike สามารถนำเสนอในรูปแบบที่มีโครงสร้างเดียวกัน
ระบบการจัดการโครงการนี้ไม่ได้ล้ำสมัยหรือนวัตกรรมมากนัก แต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้คุณทำงานสำเร็จและปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีมของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งสถานะ, การเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ, และโครงสร้างของโครงการของคุณได้ยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ มากมาย
Citrix Systems เป็นเจ้าของ Podio ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้โปรแกรมของ Citrix หลายตัวสำหรับระบบคลาวด์, VPN หรือการจำลองเดสก์ท็อปอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นฐานดังกล่าว Podio จึงไม่ได้ใช้งานง่ายตามสัญชาตญาณมากนัก แม้ว่าจะถูกเปรียบเทียบกับอินเทอร์เฟซของ Facebook ก็ตาม ผู้จัดการโครงการอาจต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นและทำความเข้าใจ นอกเหนือจากการสงสัยวิธีการใช้ฟีเจอร์บางอย่างเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญ Podio
- การจัดการงาน
- การติดตามเวลา
- เวอร์ชันฟรี
- มุมมองของคณะกรรมการ
- มุมมองรายการ
ข้อเสียของ Podio
- แผนฟรีแบบจำกัด
- แดชบอร์ดการขายเป็นคุณสมบัติพรีเมียมที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ Podio
- ฟรี: การจัดการงานและพื้นที่ทำงาน
- พื้นฐาน ($7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน): ผู้ใช้ภายนอกและรายการไม่จำกัด
- พลัส ($11. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน): ระบบการทำงานอัตโนมัติและการจัดการผู้ใช้
- พรีเมียม ($19. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน): การซิงค์ข้อมูลติดต่อและรายงานแบบภาพ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Podio
- G2: 4. 1/5 (370+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (280+ รีวิว)
ดูว่า ClickUp เปรียบเทียบกับ Podioอย่างไรในฐานะทางเลือกของ Wrike!
นำเข้าข้อมูล Podio ของคุณไปยัง ClickUp.
14. Paymo – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้คนเดียว
ผ่านทางPaymo
Paymo เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและฟรีสำหรับผู้ใช้คนเดียวและผู้จัดการทีมที่ต้องการจัดการทรัพยากร นอกจากนี้ยังมีบอร์ด Kanban และการติดตามเวลาที่ช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถติดตามเวลาที่ใช้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างง่ายดาย
เมื่อเปรียบเทียบกับ Wrike และคู่แข่งรายอื่น ๆ ในรายการนี้ Paymo ไม่เหมาะสำหรับทีมข้ามสายงานที่ใช้แนวทาง Agileและต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนเป็นประจำ
ข้อดีของ Paymo
- กระบวนการทำงานที่กำหนดเองด้วยกระดานคัมบัง
- ผู้รับมอบหมายหลายคนสำหรับงานเดียวกัน
- แม่แบบงาน
ข้อเสียของ Paymo
- แผนภูมิแกนต์เป็นคุณสมบัติพรีเมียมที่ต้องชำระเงิน
- แผนฟรีแบบจำกัด
ราคาของ Paymo
- ฟรี: มุมมองงาน, การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม, โครงการ
- Starter ($9. 90/ผู้ใช้ต่อเดือน): ลูกค้าไม่จำกัด, ใบแจ้งหนี้ไม่จำกัด, และการเชื่อมต่อ
- สำนักงานขนาดเล็ก (15.90 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): งานไม่จำกัด, การบันทึกเวลาไม่จำกัด, และงานที่เกิดซ้ำ
- ธุรกิจ ($23.90/ผู้ใช้ต่อเดือน): แผนภูมิแกนต์, การสนับสนุนลำดับความสำคัญ, และการช่วยเหลือทางออนไลน์ระยะไกล
Paymo ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
15. Planview Clarizen – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร
ผ่านทางPlanview Clarizen
สุดท้ายในรายการนี้คือ Planview Clarizen ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม มีฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอโครงการ การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน
นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, กระบวนการทางธุรกิจ, และการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอย่างมาก
ปัญหาเดียวคือ มันเป็นเครื่องมือระดับองค์กร
นี่เป็นข่าวดีสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณเพียงพอ
แต่สำหรับทีมขนาดเล็ก คุณต้องมองหาการจัดการโครงการจากที่อื่น ? แผนการกำหนดราคาของ Planview Clarizen (ที่พวกเขาไม่ได้แชร์บนเว็บไซต์ของพวกเขา) อาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับคุณ
ข้อดีของ Planview Clarizen
- การผสานระบบ SAP สำหรับการออกใบแจ้งหนี้
- การจัดการทรัพยากร
- การจัดทำงบประมาณต้นทุนโครงการ
- การร่วมมือทางสังคม
- กระดานคัมบัง
- บอทสำหรับ Slack
- แบบบันทึกเวลาทำงาน
ข้อเสียของ Planview Clarizen
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
- ใช้งานได้ยากบนหลายอุปกรณ์
ราคาของ Planview Clarizen
- แผนสำหรับองค์กร (ราคาตามคำขอ): การทำงานร่วมกันทางสังคม, การปรับแต่ง, และการวิเคราะห์
- แผนไม่จำกัด (ราคาตามคำขอ): โครงการ, โปรแกรม, และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
Planview Clarizen คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (160+ รีวิว)
ดูว่า ClickUp เปรียบเทียบกับ Clarizenอย่างไรในฐานะทางเลือกของ Wrikeนำเข้าข้อมูล Clarizen ของคุณไปยัง ClickUp ได้วันนี้!
สิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น Wrike
ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทางเลือก Wrike ตัวไหนดี?
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Wrike:
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ทางเลือกที่ดีสำหรับ Wrike ควรถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก และควรใช้งานง่ายตั้งแต่เริ่มต้น มองหาแพลตฟอร์มที่มีคำแนะนำทีละขั้นตอนในการเริ่มต้นใช้งาน และปรับแต่งโปรไฟล์ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เมนูแบบลากและวาง แม่แบบงาน และเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจาก Wrike เป็นไปอย่างราบรื่น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทางเลือก Wrike ใด ๆ ที่คุณเลือก. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมองหาแพลตฟอร์มที่ให้บริการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกทีม, ความคิดเห็นในโครงการ, การแชร์ไฟล์ และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันอื่น ๆ เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรือมีอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้.
- การผสานรวม: กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมักต้องอาศัยแอปพลิเคชันและบริการหลากหลายประเภทเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นตรงเวลา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบว่าทางเลือกอื่นของ Wrike ที่คุณกำลังพิจารณาสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันยอดนิยมจากบุคคลที่สาม เช่น Slack, Gmail และ Dropbox ได้หลากหลาย การผสานรวมเหล่านี้จะช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยการขจัดขั้นตอนป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้รับจากแหล่งภายนอกจะพร้อมใช้งานในที่เดียวอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์: คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการภายในกระบวนการทำงานขององค์กรของคุณ คุณควรค้นหาแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับการผลิตของทีมต่าง ๆ ตลอดจนตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมเมื่อใช้ทางเลือกแทน Wrike
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รีวิว Wrike แบบละเอียดของเรา!
ค้นหาคู่แข่ง Wrike ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
หากคุณเริ่มมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Wrike คุณจะพบสิ่งหนึ่งเร็วๆ นี้:
มี. มากมาย. จริง ๆ.
แต่ในขณะที่คุณกำลังมองหา อย่าลืมเป้าหมาย ที่จะทำให้ได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพที่ทีมของคุณทุกคนรักที่จะใช้
ยิ่งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใช้งานง่ายมากเท่าไร ก็ยิ่งมีเวลาให้ทำงานจริงมากขึ้นเท่านั้น ลองคิดดูว่าคุณสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการแชร์ไฟล์ให้ราบรื่นขึ้นได้อย่างไร ยกระดับการทำงานร่วมกัน และลงมือทำโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรซับซ้อน
โดยสรุปคิดถึงวิธีที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการร่วมมือของคุณอย่างแท้จริง
ดังนั้นดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อทักทายกับโซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุด และบอกลา Wrike ไปได้เลย ?