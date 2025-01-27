บล็อก ClickUp
เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wrike ในปี 2025

เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wrike ในปี 2025

Erica Chappell
Erica Chappell
27 มกราคม 2568

เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกที่แข็งแกร่งและใช้งานง่ายสำหรับโซลูชันที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่น Wrike อาจรู้สึกเหมือนคุณต้องยอมรับสิ่งที่น้อยกว่าที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะถูกผลักดันให้หาทางเลือกเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ความต้องการคุณสมบัติเฉพาะ หรือความชอบในประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณเป็นการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณทั้งหมด

ในฐานะบรรณาธิการบริหาร และจากการทำงานร่วมกับระบบการจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบกับลูกค้าหลายราย ฉันทราบดีว่าทุกเครื่องมือมีวิธีการเฉพาะตัวในการจัดการคุณสมบัติแบบดั้งเดิม ศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อเสียของการจัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึก 15 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike ในปี 2024

แต่ละทางเลือกเหล่านี้มีคุณสมบัติและประโยชน์เฉพาะตัวที่กระตุ้นการแข่งขันสำหรับ Wrike คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของทีมคุณ ดังนั้น มาหาแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณและกระบวนการทำงานของคุณกันเถอะ!

15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike

1.ClickUp– ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจร

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp
ร่วมมือกับทีมของคุณและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp

มองเห็นงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทุกทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการใช้แอปจัดการโครงการหรือเป็นผู้ใช้ขั้นเทพ ClickUp สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกขนาดทีม—ทั้งแบบทำงานทางไกลหรือในสำนักงาน—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ

สมาชิกทีมโครงการของคุณไม่ถูกบังคับให้ทำงานในวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่จะให้คุณตอบสนองต่องานที่เผชิญได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ตลอดการทำงาน ผู้จัดการโครงการไม่จำเป็นต้องยึดติดกับระบบตายตัว แต่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับทีมของคุณได้ คุณยังสามารถตั้งค่า ClickUp ให้รองรับวิธีการบริหารโครงการแบบSprint,Scrum หรือAgileอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดในชุดฟีเจอร์อันหลากหลายของ ClickUp คือClickUp Brain เครื่องมือ AI ที่ล้ำสมัยซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารโครงการ ด้วย ClickUp Brain ทีมงานสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน และใช้ผู้ช่วยเขียนเพื่อสรุปบันทึก ระดมความคิด สร้างรายการงานที่ต้องดำเนินการและอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และช่วยให้ทีมงานมีเวลาไปมุ่งเน้นงานเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์ที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์จากมนุษย์

คลิกอัพ เอไอ
ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและขยายธุรกิจ SaaS ของคุณด้วย ClickUp AI

มุมมองที่ได้รับความนิยมสำหรับการบริหารโครงการที่ง่ายหรือซับซ้อน ได้แก่:

ข้อดีของ ClickUp

ข้อเสียของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp นั้นซับซ้อนเกินไป ซึ่งอาจทำให้สมาชิกใหม่ในทีมต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
  • ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถืออาจขาดความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป (เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว)
  • แผนไม่จำกัด (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน))
  • แผนธุรกิจ (เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง ($12/สมาชิกต่อเดือน))
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับปริมาณงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ!กรุณาติดต่อฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (3,880+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,480+ รีวิว)

พร้อมที่จะลองใช้ ClickUp หรือยัง? นำเข้าไฟล์ CSV จาก Wrike เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

2. อาสนะ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน

ผ่านทางAsana

โครงการบริหารจัดการอาสนะ

นี่คือการประลองครั้งยิ่งใหญ่: Wrike ปะทะ Asana!

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike และต้องการหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของมัน Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สมเหตุสมผล มันใช้งานง่าย มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่เรียบง่ายและสะดวก

อย่างไรก็ตาม มันเป็นการลดระดับจาก Wrike และ Asana ไม่มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์หรือฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงมากนัก ทั้งสองมีตัวเลือกการทำงานและงานที่กำหนดเองได้ ซึ่งดีหากโครงการหนึ่งต้องการการปรับแต่งเล็กน้อยในกรณีที่มันออกนอกกรอบ

หนึ่งในจุดขายหลักของ Wrike เมื่อเทียบกับ Asana คือสตรีมกิจกรรม ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณเห็นการอัปเดตและการแจ้งเตือนจากทุกโปรเจกต์ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้ทันทีหากจำเป็น

ทั้ง Asana และ Wrike มีรายงานแดชบอร์ดที่น่าสนใจเพื่อช่วยให้คุณเห็นสถานะโครงการ การอัปเดต และการจัดการปริมาณงานได้อย่างรวดเร็ว

แต่กับ Asana คุณอาจพบปัญหาที่คล้ายกับ Wrike นั่นคือ การทำให้ทั้งองค์กรของคุณเข้าร่วมใช้งานได้นั้นเป็นเรื่องยาก Asana เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีกว่าของ Wrike แต่ก็ยังไม่มีมุมมองที่หลากหลายหรือการปรับแต่งตามที่คุณต้องการ และมักจะเกิดปัญหาการล่มบ่อยครั้ง

โบนัส: Asana vs Monday!

ข้อดีของอาสนะ

  • การจัดการงาน
  • งานที่ทำซ้ำ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • วันเริ่มต้น
  • แอปพลิเคชันมือถือ
  • เทมเพลต

ข้อเสียของอาสนะ

  • ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอนการทำงาน
  • ไม่มีคุณสมบัติผู้รับมอบหมายหลายคน

ราคาของ Asana

  • ส่วนบุคคล (ฟรี): ข้อความไม่จำกัด, โครงการ, และงาน
  • เริ่มต้น ($13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน): แบบฟอร์ม, จุดสำคัญ, และไทม์ไลน์
  • ขั้นสูง ($30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน): ปริมาณงาน, การอนุมัติ, และพอร์ตโฟลิโอ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)

3. วันจันทร์ – เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการ

ผ่านทางวันจันทร์

ตัวอย่างแพลตฟอร์มวันจันทร์

วันจันทร์มีมุมมองระดับสูงที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งที่ Wrike ไม่ค่อยเก่งนัก รูปแบบตารางของพวกเขาทำให้เป็นระบบการจัดการโครงการที่น่าสนใจ อีกทั้งยังใช้งานไม่ยาก อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณจัดเรียงสิ่งต่างๆ ได้ตามความชอบของแต่ละคน

ไทม์ไลน์ภาพของพวกเขายังให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังทำงานอยู่ ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินปริมาณงาน ทรัพยากร และเวลา

ปัญหาคือ: Monday.com ให้บริการเพียงภาพรวมระดับสูงเท่านั้น ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Wrike, Monday ไม่มีทั้งงานหรือแม้แต่โครงการจริงๆ มันกลายเป็นเครื่องมือจัดการโครงการอีกตัวหนึ่งที่คุณต้องเพิ่มเข้าไปในรายการสิ่งที่ต้องทำจริงและกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วของคุณ

และจริงๆ แล้ว ทำไมคุณถึงเรียกตัวเองว่าวันจันทร์? ไม่มีใครชอบวันจันทร์หรอก

ข้อดีของวันจันทร์

  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ
  • การกำหนดรหัสสี
  • มุมมองของคณะกรรมการ
  • แผนภูมิแกนต์
  • แอปพลิเคชันมือถือ

ข้อเสียของวันจันทร์

  • คุณสมบัติไม่ได้ลึกซึ้งเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Asana ในรายการนี้
  • แดชบอร์ดเป็นฟีเจอร์พรีเมียมที่ต้องชำระเงิน

ราคาวันจันทร์

  • บุคคล (ฟรี): กระดานไม่จำกัด, แม่แบบมากกว่า 200 แบบ, และพื้นที่เก็บข้อมูล 500MB
  • พื้นฐาน ($9/ผู้ใช้ต่อเดือน): แบบฟอร์มที่แชร์ได้, ส่วนอัปเดต, และพื้นที่เก็บข้อมูล 5GB
  • มาตรฐาน (12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): การผสานรวมกับ Zoom, มุมมอง Kanban และพื้นที่จัดเก็บ 20GB
  • โปร ($19/ผู้ใช้ต่อเดือน): กระดานส่วนตัว, มุมมองแผนภูมิ, และพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าวันจันทร์

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,290 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,540+ รีวิว)

4. Toggl – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา

ผ่านทางToggl

Toggl เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและบางครั้งก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักของ Wrike ประกอบด้วยโซลูชันที่แตกต่างกันสามแบบ: Toggl Track, Toggl Plan และ Toggl Hire แผนงานแบบภาพของ Toggl Plan ช่วยเสริมการจัดการการเปลี่ยนแปลงเมื่อการจัดการโครงการหลายโครงการในสเปรดชีตทำให้เกิดงานมากกว่าการสนับสนุน

เมื่อเปรียบเทียบกับ Wrike, Toggl มีความยืดหยุ่นในการรายงานที่จำกัด, ไม่รองรับการบล็อกเว็บไซต์, และต้องซื้อแผนแยกต่างหากสำหรับการติดตามเวลา, การจัดการโครงการ, และการสรรหาบุคลากร

ข้อดีของ Toggl

  • ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็นและไทม์ไลน์โครงการที่แชร์ร่วมกัน
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยงานที่ทำซ้ำ

ข้อเสียของ Toggl

  • การส่งออกข้อมูลโครงการเพื่อใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ เป็นคุณสมบัติพรีเมียมที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ค้นหาโซลูชันการส่งออกด้วยทางเลือกของ Toggl)
  • ผู้ใช้ผู้เยี่ยมชมในพื้นที่ทำงาน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือเพื่อนร่วมทีม) จะได้รับฟีเจอร์พรีเมียมแบบชำระเงิน

ราคาของ Toggl

  • ทีม (8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้): ไทม์ไลน์ทีมไม่จำกัด, การจัดการภาระงานแบบภาพ, และบอร์ดแผนไม่จำกัด
  • ธุรกิจ ($13. 35/เดือนต่อผู้ใช้): เชิญผู้ใช้ภายนอกเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน, ส่งออกข้อมูลโครงการ, และการสนับสนุนแบบเร่งด่วน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Toggl

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

5. การไหล – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน

ผ่านโฟลว์

การจัดการโครงการแบบไหล

Flow โฆษณาตัวเองว่าเป็นเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่าย และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ งานต่างๆ ถูกจัดเรียงในลักษณะที่ง่ายต่อการติดตาม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตสถานะงานได้อย่างรวดเร็ว

การรายงานความคืบหน้าของงานและโครงการของพวกเขายังเป็นข้อดีอีกด้วย มันช่วยให้คุณทราบได้ว่างานแต่ละงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ และสมาชิกแต่ละคนในทีมมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง

ปัญหาคือโครงการไม่ได้เชื่อมโยงกับพื้นที่ทำงานที่ใหญ่กว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สมเหตุสมผลที่องค์กรทั้งหมดของคุณจะใช้เฉพาะชุดย่อยเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณไม่ได้รับคุณสมบัติการจัดการโครงการมากมายในราคานี้

ใช่ มันมีราคาถูกกว่าและคุ้มค่ากว่าในรายการทางเลือกของ Wrike ของเรา แต่คุณจะได้รับอะไรบ้างจริงๆ?

ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่เรียบง่ายไม่สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างที่โซลูชันการจัดการโครงการอย่าง ClickUp สามารถให้คุณได้ ฟรี!

ผู้เชี่ยวชาญด้านการไหล

  • การจัดการทรัพยากร
  • การติดตามเวลา
  • แอปพลิเคชันมือถือ
  • มุมมองของคณะกรรมการ
  • มุมมองรายการ

ข้อเสียของการไหล

  • ขาดผู้ประสานงานส่วนกลางเพื่อช่วยในการติดตั้งและตรวจสอบแบบรวมศูนย์

การกำหนดราคาแบบไหล

  • พื้นฐาน ($6/ผู้ใช้ต่อเดือน): 25 ผู้ใช้, งานและโครงการไม่จำกัด
  • บวก ($8/ผู้ใช้ต่อเดือน): งานที่ทำซ้ำ, การค้นหา, และพื้นที่เก็บข้อมูล 250GB
  • โปร ($10/ผู้ใช้ต่อเดือน): ทีมส่วนตัว, ความคิดเห็นที่สมบูรณ์, และพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)

6. Jira – เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์

ผ่านทางJira

อย่าเข้าใจผมผิดนะJira เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับการจัดการโครงการ มันมีฟังก์ชันการทำงานมากมาย รวมถึงการติดตามปัญหา การติดตามข้อบกพร่อง และอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถใช้ได้กับทีมจัดการโครงการแบบ Agile

ฟังก์ชันการค้นหาเป็นเลิศมาก; หากคุณรู้วิธีใช้. และนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดกับ Jira ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของ Wrike—คุณต้องอ้างอิงเอกสารช่วยเหลือบ่อย ๆ.

Jira ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ยังคงยึดติดกับการออกแบบและวิธีการแบบดั้งเดิม ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการใช้งานร่วมกับทีมข้ามสายงานในการบริหารโครงการที่มีความซับซ้อน

มันยอดเยี่ยมสำหรับทีมพัฒนาและทีมไอทีที่ต้องแก้ไขหลายสิ่งหลายอย่าง แต่แน่นอนว่ามันไม่เหมาะกับทุกคนในทุกกรณี หากคุณพยายามทำให้มันเหมาะกับทุกคน ไม่มีใครต้องการใช้มัน มันจะยากอย่างแน่นอนที่จะเปลี่ยนจาก Wrike ไปเป็น Jira ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดอีกครั้ง

ข้อดีของ Jira

  • สถานะที่กำหนดเอง
  • แก้ไขความคิดเห็น
  • การติดตามข้อบกพร่อง
  • เทมเพลต

ข้อเสียของ Jira

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนและการโยกย้ายข้อมูลทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องยุ่งยาก
  • ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการตั้งค่าสินค้า

ราคาของ Jira

  • ฟรี: 10 ผู้ใช้, รายงานแบบ Agile, และระบบอัตโนมัติ
  • มาตรฐาน ($8. 15/ผู้ใช้ต่อเดือน): สิทธิ์ขั้นสูง, การเชื่อมต่อ, และพื้นที่เก็บข้อมูล 250GB
  • พรีเมียม ($16/ผู้ใช้ต่อเดือน): บทบาทโครงการ, ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ, และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Jira

  • G2: 4. 2/5 (4,440+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 11,180 รายการ)

7. สมาร์ทชีต – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต

ผ่านทางSmartsheet

Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณจัดการ ติดตาม และวางแผนโครงการหลายโครงการได้พร้อมกัน มุมมองการ์ดเป็นหนึ่งในสี่มุมมองที่ช่วยให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายด้วยการลากและวางการ์ด เมื่อเปิดใช้งาน แผ่นงานจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างบอร์ดคัมบังตามค่าในรายการแบบเลื่อนลง รายชื่อผู้ติดต่อ หรือคอลัมน์สัญลักษณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการจัดการโครงการ Smartsheet ของเรา!

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทชีต

  • การ์ดสามารถจัดเรียงใหม่ได้เพื่อเพิ่มการจัดลำดับความสำคัญที่ดีขึ้นภายในคอลัมน์ของกระดานคัมบังเดียวกัน
  • การสร้างแบรนด์ตามความต้องการสามารถนำไปใช้กับบัญชีทั้งหมดได้

ข้อเสียของ Smartsheet

  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ (ตรวจสอบทางเลือกของ Smartsheetที่มีแผนฟรีได้)
  • ไม่เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก

ราคาของ Smartsheet

  • โปร ($7/เดือนต่อผู้ใช้): มุมมองปฏิทิน, การพึ่งพา, และแบบฟอร์ม
  • ธุรกิจ ($25/เดือนต่อผู้ใช้): ระบบอัตโนมัติไม่จำกัด, ตัวสร้างเอกสาร, และการตรวจสอบเอกสาร
  • องค์กร (ติดต่อ Smartsheet สำหรับราคา): การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว/SAML, พื้นที่จัดเก็บไฟล์แนบไม่จำกัด, และข้อมูลเชิงลึกในการทำงาน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (7,220+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,250+ รีวิว)

8. Trello – เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ด Kanban

ผ่านทางTrello

Trelloโดดเด่นในการเริ่มต้นโครงการส่วนตัวและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียในความเรียบง่ายของมัน—มันไม่สามารถทำอะไรได้มากด้วยตัวเอง เนื่องจากการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น คุณจึงต้องใช้เครื่องมือหลายตัวซ้อนกันเพื่อให้สามารถทำโครงการที่ซับซ้อนได้

และเว้นแต่ว่ามันจะเป็นเค้ก การมีหลายชั้นก็ไม่ได้สนุกหรอกนะ ?

อย่าเข้าใจเราผิด เราสนับสนุนการปรับแต่งและการผสานรวมทุกอย่าง อย่างไรก็ตาม Trello ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำอะไรให้สำเร็จโดยไม่ต้องเพิ่มการผสานรวมอื่นเข้าไปอีก

นอกจากนี้ หากคุณมีทีมขนาดใหญ่และ/หรือกำลังเติบโต คุณจะใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Trello ได้อย่างคล่องแคล่วในพริบตา

Trello ไม่ทำงานได้ดีเมื่อมีปริมาณงานมาก, กระโดดจากโปรเจ็กต์หนึ่งไปอีกโปรเจ็กต์หนึ่ง, หรือพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการโปรเจ็กต์หลาย ๆ โปรเจ็กต์. ยากที่จะรู้ว่าอะไรเป็นของคุณและอะไรถูกมอบหมายให้ทีมและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโปรเจ็กต์.

ข้อดีของ Trello

  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • ความสามารถในการลากและวาง
  • การจัดการงาน
  • ความร่วมมือ
  • การแจ้งเตือน

ข้อเสียของ Trello

  • การจัดตารางวันครบกำหนดและเส้นตายนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
  • กำหนดการโครงการทำได้ยาก

ราคาของ Trello

  • ฟรี: บัตรไม่จำกัด, บันทึกกิจกรรม, และสมาชิก
  • มาตรฐาน (5 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): กระดานไม่จำกัด, ฟิลด์ลูกค้า, การค้นหาที่บันทึกไว้
  • พรีเมียม (10 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): มุมมองไทม์ไลน์ ปฏิทิน และแดชบอร์ด
  • องค์กร ($17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน): พื้นที่ทำงานไม่จำกัด, สิทธิ์การใช้งานทั่วทั้งองค์กร, SSO ฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Trello

  • G2: 4. 5/5 (20,410+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (12,390+ รีวิว)

9. GanttPro – เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์

ผ่านทางGanttPro

หากคุณหลงรักแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ คุณจะรัก GanttPro คุณจะต้องใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อกลายเป็นผู้ใช้ที่ชำนาญ เพราะมันง่ายต่อการเข้าใจขนาดนั้น

คุณวางแผนโครงการ และ GanttPro จะจัดวางให้บนไทม์ไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์ไทม์ไลน์แบบลากและวางยังเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการปรับตารางงานของคุณอย่างรวดเร็วหากมีสิ่งต่างๆ มากเกินไปทับซ้อนกัน

คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน, ย่อและขยายระดับ, กำหนดการพึ่งพา, ระยะเวลา, และติดตามความคืบหน้าของโครงการบนแผนภูมิแกนต์ได้

GanttPro เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบใช้ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์

ข้อดีของ GanttPro

  • การจัดตารางเวลา
  • แผนภูมิแกนต์
  • มุมมองปฏิทิน

ข้อดีข้อเสียของ Gantt pro

  • ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ต้องการทำงานโดยใช้แผนภูมิแกนต์เป็นหลักสำหรับโครงการส่วนใหญ่
  • แผนการชำระเงินราคาแพง

ราคาของ GanttPro

  • พื้นฐาน ($9.99/ผู้ใช้ต่อเดือน): การติดตามค่าใช้จ่าย, การจัดการภาระงาน, และการทำงานร่วมกันในทีม
  • โปร ($15.99/ผู้ใช้ต่อเดือน): การจัดการงาน, การจัดการทรัพยากร,และการจัดการเวลา
  • ธุรกิจ ($24.99/ผู้ใช้ต่อเดือน): การติดตามเวลา, การจัดการปริมาณงาน, การวางแผนงบประมาณ
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า GanttPro

  • G2: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

10. Basecamp – เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก

ผ่านทางBasecamp

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เบสแคมป์

หากคุณต้องการหลีกหนีจากโฟลเดอร์ Wrike แล้วล่ะก็ Basecamp อาจเป็นตัวเลือกการจัดการโครงการที่ดีในการจัดการโครงการของคุณ

น่าเสียดายที่ Wrike มีแผนภูมิแกนต์แบบจริง ในขณะที่ Basecamp ผสานรวมแผนภูมิของตนเข้ากับปฏิทินที่มีกำหนดส่งงานมากกว่า Wrike ยังมีสตรีมกิจกรรมสำหรับรับการแจ้งเตือนและการอัปเดต ในขณะที่ Basecamp เลือกใช้รูปแบบฟอรัม

อย่างไรก็ตาม ทั้ง Basecamp และ Wrike กำลังล้าหลังในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งในสองด้านหลัก: การออกแบบและการใช้งาน

Basecamp ใช้งานง่ายมาก ไม่มีข้อสงสัยเลย แต่พวกเขาเลือกที่จะคงอินเทอร์เฟซแบบเรียบง่ายที่ไม่มีลูกเล่น ซึ่งไม่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์หรือการทำงานร่วมกันมากนัก ส่วนการออกแบบของ Wrike ก็ล้าสมัยในลักษณะเดียวกัน มีรายการมากเกินไปจนแออัดบนหน้าจอ

ข้อดีของ Basecamp

  • การแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์
  • ใช้งานง่าย
  • เทมเพลต

ข้อเสียของ Basecamp

  • ไม่เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กที่มีหลายโครงการดำเนินไปพร้อมกัน
  • แผนฟรีแบบจำกัด

ราคาของ Basecamp

  • Basecamp: ($15/ผู้ใช้ต่อเดือน) ชำระรายเดือนตามการใช้งาน
  • Basecamp Pro Unlimited (299 ดอลลาร์/เดือน): ผู้ใช้ไม่จำกัด, โครงการไม่จำกัด, และพื้นที่เก็บข้อมูล 500GB

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (4,940+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (13,350+ รีวิว)

11. Scoro – เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดกลาง

ผ่านทางScoro

Scoro เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการบริหารกิจกรรมที่ขับเคลื่อนรายได้เพื่อการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกของ Wrike นี้ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานจากแบบตอบสนองเป็นแบบเชิงรุก

เรียนรู้ว่าทำไม ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีกว่า Scoro!

ข้อดีของ Scoro

ข้อเสียของ Scoro

  • คุณสมบัติที่กำหนดเองขาดความสามารถขั้นสูง
  • ไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว

ราคาของ Scoro

  • Essential (26 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): โครงการ, ปฏิทิน, และแดชบอร์ด
  • มาตรฐาน (37 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): ตัวติดตามเวลา, แม่แบบโครงการ, และงานที่เกิดซ้ำ
  • โปร ($63/เดือนต่อผู้ใช้): ติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้, ตารางงาน, และการล็อกเวลาทำงาน
  • อัลติเมท (สอบถามราคาได้กับ Scoro): ระบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว, ฟิลด์ที่กำหนดเองไม่จำกัด, และพอร์ทัลลูกค้า

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Scoro

  • G2: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)

12. LiquidPlanner – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

ผ่านทางLiquidPlanner

LiquidPlannerเป็นแอปจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางงานอัตโนมัติ การจัดลำดับความสำคัญของงาน การประมาณการติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย ฟีเจอร์สำคัญที่ผู้จัดการโครงการจะพบว่ามีประโยชน์คือ การจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive Scheduling) ซึ่งทำการจำลองหลายครั้งในทุกโครงการเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่เป็นจริงและแม่นยำ

เมื่อเปรียบเทียบกับ Wrike, LiquidPlanner ขาดเครื่องมือการร่วมมือทางภาพเช่น แผนผังความคิด สำหรับทีมที่ทำการประชุมสร้างสรรค์ความคิด

ข้อดีของ LiquidPlanner

  • เสนอการปรับสมดุลทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อขจัดภาระงานเกินพิกัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญตลอดวงจรชีวิตของโปรแกรม
  • การประมาณการที่ชาญฉลาดเพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์

ข้อเสียของ LiquidPlanner

  • ไม่เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กที่มีหลายโครงการดำเนินการพร้อมกัน
  • แผนฟรีแบบจำกัด

ราคา LiquidPlanner

  • สิ่งจำเป็น ($15/เดือนต่อผู้ใช้): การจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์, การประมาณการแบบช่วง, และการติดตามเวลาแบบบูรณาการ
  • ระดับมืออาชีพ (28 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): นำเข้างาน, ตรวจสอบและส่งออกตารางเวลา, และแดชบอร์ดพื้นที่ทำงานที่กำหนดเอง
  • อัลติเมท (42 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): กลุ่มสมาชิก, พื้นที่ทำงานไม่จำกัด, และโครงการไม่จำกัด

LiquidPlanner คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

13. Podio – เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้

ผ่านทางPodio

Podio เป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีของ Wrike ที่ให้คุณปรับแต่งได้มากกว่าที่ Wrike สามารถนำเสนอในรูปแบบที่มีโครงสร้างเดียวกัน

ระบบการจัดการโครงการนี้ไม่ได้ล้ำสมัยหรือนวัตกรรมมากนัก แต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้คุณทำงานสำเร็จและปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีมของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งสถานะ, การเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ, และโครงสร้างของโครงการของคุณได้ยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ มากมาย

Citrix Systems เป็นเจ้าของ Podio ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้โปรแกรมของ Citrix หลายตัวสำหรับระบบคลาวด์, VPN หรือการจำลองเดสก์ท็อปอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นฐานดังกล่าว Podio จึงไม่ได้ใช้งานง่ายตามสัญชาตญาณมากนัก แม้ว่าจะถูกเปรียบเทียบกับอินเทอร์เฟซของ Facebook ก็ตาม ผู้จัดการโครงการอาจต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นและทำความเข้าใจ นอกเหนือจากการสงสัยวิธีการใช้ฟีเจอร์บางอย่างเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญ Podio

  • การจัดการงาน
  • การติดตามเวลา
  • เวอร์ชันฟรี
  • มุมมองของคณะกรรมการ
  • มุมมองรายการ

ข้อเสียของ Podio

  • แผนฟรีแบบจำกัด
  • แดชบอร์ดการขายเป็นคุณสมบัติพรีเมียมที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ Podio

  • ฟรี: การจัดการงานและพื้นที่ทำงาน
  • พื้นฐาน ($7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน): ผู้ใช้ภายนอกและรายการไม่จำกัด
  • พลัส ($11. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน): ระบบการทำงานอัตโนมัติและการจัดการผู้ใช้
  • พรีเมียม ($19. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน): การซิงค์ข้อมูลติดต่อและรายงานแบบภาพ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Podio

  • G2: 4. 1/5 (370+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (280+ รีวิว)

14. Paymo – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้คนเดียว

ผ่านทางPaymo

Paymo เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและฟรีสำหรับผู้ใช้คนเดียวและผู้จัดการทีมที่ต้องการจัดการทรัพยากร นอกจากนี้ยังมีบอร์ด Kanban และการติดตามเวลาที่ช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถติดตามเวลาที่ใช้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างง่ายดาย

เมื่อเปรียบเทียบกับ Wrike และคู่แข่งรายอื่น ๆ ในรายการนี้ Paymo ไม่เหมาะสำหรับทีมข้ามสายงานที่ใช้แนวทาง Agileและต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนเป็นประจำ

ข้อดีของ Paymo

  • กระบวนการทำงานที่กำหนดเองด้วยกระดานคัมบัง
  • ผู้รับมอบหมายหลายคนสำหรับงานเดียวกัน
  • แม่แบบงาน

ข้อเสียของ Paymo

  • แผนภูมิแกนต์เป็นคุณสมบัติพรีเมียมที่ต้องชำระเงิน
  • แผนฟรีแบบจำกัด

ราคาของ Paymo

  • ฟรี: มุมมองงาน, การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม, โครงการ
  • Starter ($9. 90/ผู้ใช้ต่อเดือน): ลูกค้าไม่จำกัด, ใบแจ้งหนี้ไม่จำกัด, และการเชื่อมต่อ
  • สำนักงานขนาดเล็ก (15.90 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): งานไม่จำกัด, การบันทึกเวลาไม่จำกัด, และงานที่เกิดซ้ำ
  • ธุรกิจ ($23.90/ผู้ใช้ต่อเดือน): แผนภูมิแกนต์, การสนับสนุนลำดับความสำคัญ, และการช่วยเหลือทางออนไลน์ระยะไกล

Paymo ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

15. Planview Clarizen – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร

ผ่านทางPlanview Clarizen

สุดท้ายในรายการนี้คือ Planview Clarizen ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม มีฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอโครงการ การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, กระบวนการทางธุรกิจ, และการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอย่างมาก

ปัญหาเดียวคือ มันเป็นเครื่องมือระดับองค์กร

นี่เป็นข่าวดีสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณเพียงพอ

แต่สำหรับทีมขนาดเล็ก คุณต้องมองหาการจัดการโครงการจากที่อื่น ? แผนการกำหนดราคาของ Planview Clarizen (ที่พวกเขาไม่ได้แชร์บนเว็บไซต์ของพวกเขา) อาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับคุณ

ข้อดีของ Planview Clarizen

  • การผสานระบบ SAP สำหรับการออกใบแจ้งหนี้
  • การจัดการทรัพยากร
  • การจัดทำงบประมาณต้นทุนโครงการ
  • การร่วมมือทางสังคม
  • กระดานคัมบัง
  • บอทสำหรับ Slack
  • แบบบันทึกเวลาทำงาน

ข้อเสียของ Planview Clarizen

  • ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
  • ใช้งานได้ยากบนหลายอุปกรณ์

ราคาของ Planview Clarizen

  • แผนสำหรับองค์กร (ราคาตามคำขอ): การทำงานร่วมกันทางสังคม, การปรับแต่ง, และการวิเคราะห์
  • แผนไม่จำกัด (ราคาตามคำขอ): โครงการ, โปรแกรม, และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด

Planview Clarizen คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (160+ รีวิว)

สิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น Wrike

หน้าแรก wrike

ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทางเลือก Wrike ตัวไหนดี?

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Wrike:

  1. ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ทางเลือกที่ดีสำหรับ Wrike ควรถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก และควรใช้งานง่ายตั้งแต่เริ่มต้น มองหาแพลตฟอร์มที่มีคำแนะนำทีละขั้นตอนในการเริ่มต้นใช้งาน และปรับแต่งโปรไฟล์ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เมนูแบบลากและวาง แม่แบบงาน และเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจาก Wrike เป็นไปอย่างราบรื่น
  2. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทางเลือก Wrike ใด ๆ ที่คุณเลือก. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมองหาแพลตฟอร์มที่ให้บริการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกทีม, ความคิดเห็นในโครงการ, การแชร์ไฟล์ และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันอื่น ๆ เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรือมีอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้.
  3. การผสานรวม: กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมักต้องอาศัยแอปพลิเคชันและบริการหลากหลายประเภทเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นตรงเวลา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบว่าทางเลือกอื่นของ Wrike ที่คุณกำลังพิจารณาสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันยอดนิยมจากบุคคลที่สาม เช่น Slack, Gmail และ Dropbox ได้หลากหลาย การผสานรวมเหล่านี้จะช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยการขจัดขั้นตอนป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้รับจากแหล่งภายนอกจะพร้อมใช้งานในที่เดียวอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว
  4. คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์: คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการภายในกระบวนการทำงานขององค์กรของคุณ คุณควรค้นหาแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับการผลิตของทีมต่าง ๆ ตลอดจนตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมเมื่อใช้ทางเลือกแทน Wrike

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รีวิว Wrike แบบละเอียดของเรา!

ค้นหาคู่แข่ง Wrike ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

หากคุณเริ่มมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Wrike คุณจะพบสิ่งหนึ่งเร็วๆ นี้:

มี. มากมาย. จริง ๆ.

แต่ในขณะที่คุณกำลังมองหา อย่าลืมเป้าหมาย ที่จะทำให้ได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพที่ทีมของคุณทุกคนรักที่จะใช้

ยิ่งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใช้งานง่ายมากเท่าไร ก็ยิ่งมีเวลาให้ทำงานจริงมากขึ้นเท่านั้น ลองคิดดูว่าคุณสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการแชร์ไฟล์ให้ราบรื่นขึ้นได้อย่างไร ยกระดับการทำงานร่วมกัน และลงมือทำโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรซับซ้อน

โดยสรุปคิดถึงวิธีที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการร่วมมือของคุณอย่างแท้จริง

ดังนั้นดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อทักทายกับโซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุด และบอกลา Wrike ไปได้เลย ?