10 แม่แบบการจัดการเวลาฟรี (ปฏิทิน & ตารางเวลา)

การบริหารเวลาอย่างเหมาะสมไม่ใช่ทักษะ แต่เป็นศิลปะ
วันหนึ่งคุณทำงานได้ยอดเยี่ยมราวกับไม่มีใครเทียบได้! แต่พอวันถัดมาคุณกลับต้องจมอยู่กับงานมากมายจนอยากเอาผ้าห่มคลุมหัวแล้วร้องไห้สักหน่อย โอ้โห พวกเราทุกคนต่างก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว
โชคดีที่ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องดราม่า เพราะคุณมีแม่แบบที่สมบูรณ์แบบอยู่ในมือแล้ว ที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากตารางงานที่ยุ่งเหยิงและยกระดับเทคนิคการจัดการเวลาของคุณไปอีกขั้น
ปริมาณงานของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม ความซับซ้อนของงาน และอาชีพของคุณ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ก็จะมีเทมเพลตการจัดการเวลาที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณโดยเฉพาะเสมอ และเรามีเทมเพลตที่ดีที่สุด 10 แบบพร้อมให้คุณดาวน์โหลดแล้วตอนนี้!
อ่านไปพร้อมกับเราขณะที่เราเจาะลึกคุณสมบัติสำคัญของเทมเพลตการจัดการเวลาชั้นนำและตัวอย่าง 10 แบบ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดได้ในเวลาอันรวดเร็ว
อะไรคือแบบแผนการจัดการเวลา?
เทมเพลตการจัดการเวลาคือกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมและผู้จัดการโครงการสามารถจัดระเบียบเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านกลยุทธ์การจัดการงานที่เหมาะสมเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และโครงสร้างการจัดตารางเวลา
มีมากกว่าหนึ่งวิธีในการบริหารเวลาของคุณอย่างชาญฉลาด และวิธีที่ดีที่สุดของแต่ละคนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง! ที่จริงแล้ว กลยุทธ์การบริหารเวลาของคุณเองอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วยเช่นกัน แต่คุณจะมีตัวเลือกเทมเพลตการบริหารเวลาให้เลือกมากมายเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม และขจัดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเวลาในสัปดาห์การทำงานของคุณ
คุณสามารถสร้างเทมเพลตการจัดการเวลาของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้แอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, สเปรดชีต หรือสมุดบันทึกดิจิทัล แต่เราขอแนะนำให้คุณใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีเทมเพลตการจัดการเวลาที่ปรับแต่งได้เพื่อรองรับการใช้งานของคุณ
คุณสมบัติที่ต้องมีในเทมเพลตการจัดการเวลาที่ดีที่สุด
เทมเพลตการจัดการเวลาทั้งหมดจะมีรูปแบบและระดับของรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่เทมเพลตที่ดีที่สุดโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:
- บล็อกเวลา เพื่อแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่จัดการได้ ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเกินไป—พยายามแบ่งเป็นช่วงละ 20-30 นาที เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดระเบียบจัดลำดับความสำคัญ และจัดสรรงานที่ต้องทำในแต่ละวันให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือหมวดหมู่เพื่อช่วยให้เข้าใจงานที่ต้องทำ พยายามคัดแยกงานต่าง ๆ ที่สามารถเลื่อนไปทำพรุ่งนี้ได้ แล้วเริ่มจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน หากคุณต้องการยกระดับการจัดระเบียบงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น ให้จัดหมวดหมู่ภารกิจประจำวันตามหัวข้อเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานเช่น รวบรวมงานที่ต้องออกไปข้างนอกให้เสร็จในครั้งเดียว จัดการเรื่อง SEO ทั้งหมดในคราวเดียว หรือรวมการอนุมัติทุกอย่างไว้ในช่วงเวลาเดียวกัน
- รายการ รายการ และรายการอีกมากมาย! เทมเพลตที่เรียบง่ายไม่ได้มีแค่สิ่งที่ต้องทำพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างลงไปถึงงานย่อยหรือรายการตรวจสอบสุดท้าย เราขอแนะนำให้สร้างรายการแยกสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของงาน เพื่อให้งานสำคัญทั้งหมดของคุณถูกจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญได้ทันทีเมื่อเปิดรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวัน!
- การประมาณเวลาจะช่วยให้คุณจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามงานที่ขัดขวางการใช้เวลาของคุณในแต่ละวันได้ นี่มีประโยชน์ทั้งสำหรับพนักงานทั่วไปและผู้จัดการ ช่วยให้ผู้จัดการเห็นการประมาณเวลาของทีมเพื่อการจัดการภาระงานและการมอบหมายงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ผู้ทำงานรายบุคคลยังสามารถใช้แบบประเมินรายสัปดาห์เพื่อดูการประมาณเวลาของโครงการตนเองได้
- วันเริ่มต้นและกำหนดส่ง จะสื่อสารความเร่งด่วนของงานและช่วยให้คุณจัดการเวลาได้เกินกว่าแปดชั่วโมงในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและกิจกรรมรายไตรมาสที่กินเวลาหลายสัปดาห์หรือบางครั้งอาจนานถึงหลายเดือน การมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ
- หมายเหตุและรายละเอียดเวลา เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานโดยใช้เวลารับงานตามบิลเท่านั้น ความสามารถในการเพิ่มหมายเหตุและคำนวณชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานจะช่วยให้สมาชิกของคุณได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกต้องและยุติธรรมสำหรับเวลาที่พวกเขาทำงาน
อาจมีคุณสมบัติการจัดการเวลาเพิ่มเติมที่เหมาะกับทีมของคุณโดยเฉพาะ หรืออาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังมองหาสิ่งที่ง่ายมากขึ้นเพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน! ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เราได้เตรียมเทมเพลตไว้ให้คุณแล้ว ใช้คุณสมบัติหลักเหล่านี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อช่วยคุณค้นหาเทมเพลตการจัดการเวลาของคุณ
10 แม่แบบการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในฝันของคุณคือการเริ่มต้นด้วยเครื่องมือจัดการเวลาที่เหมาะสม
ClickUp เต็มไปด้วยเทมเพลตนับพัน—ใช่แล้ว นับพัน—ในคลังเทมเพลตอันกว้างขวาง เพื่อช่วยให้ทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเทมเพลตการจัดการเวลา 10 แบบในรายการนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสิ่งที่ ClickUp สามารถทำได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณในทุกด้านของการทำงาน!
ยังไม่ต้องพูดถึงว่า พวกมันฟรีทั้งหมดด้วย ?
1. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลาโดย ClickUp
เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งด้วยเทมเพลตตารางเวลาประจำวันที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน!เทมเพลตตารางการจัดการเวลาโดย ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในตารางประจำสัปดาห์ของคุณและใช้เวลาทำงานของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทมเพลตนี้ใช้รายการใน Workspace ของคุณ พร้อมมุมมองโครงการเพิ่มเติมอีกสามแบบเพื่อจัดการงานของคุณจากทุกมุมมอง
ในมุมมองรายการบันทึกกิจกรรม คุณจะพบงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้กับรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์ของคุณ และช่องกำหนดเองสองช่องเพื่อระบุวันที่และประเภทของกิจกรรมที่สอดคล้องกับแต่ละงาน เมื่อคุณดำเนินการผ่านแม่แบบแผนงานประจำวัน คุณสามารถอัปเดตความคืบหน้าด้วยสถานะงานที่กำหนดเองสามแบบและมุมมองปริมาณงานของคุณเองเพื่อจัดการทุกอย่างที่คุณต้องทำในสัปดาห์นั้น
ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนใช่ไหม? ไม่มีปัญหา! ตรวจสอบคู่มือเริ่มต้นใช้งานClickUp Docเพื่อเริ่มใช้เทมเพลตนี้ในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. แม่แบบการจัดสรรเวลาโดย ClickUp
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมสำหรับลูกค้าของคุณหรือไม่? เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดสรรเวลาจาก ClickUp! เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับสมาชิกทีมขายในการติดตามลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน หรือสำหรับทีมการตลาดในการติดตามลูกค้า โดยรวมแล้ว มันค่อนข้างง่ายกว่าเทมเพลตการจัดการเวลาแรกของเรา โดยเน้นไปที่การจัดตารางงานและการจัดการปฏิทิน
ในเทมเพลตรายการที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นนี้ คุณจะพบสถานะงานที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงความคืบหน้าของคุณในพริบตาเดียว นอกจากนี้ยังมีมุมมองปฏิทินที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงภาพรวมว่างานของคุณจะเติมเต็มตารางเวลาประจำสัปดาห์อย่างไร
ฟิลด์กำหนดเองประเภทงานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบงานของคุณ ด้วยความสามารถในการจัดกลุ่มและกรองรายการงานที่ต้องทำตามหมวดหมู่ และหากคุณต้องการมองเห็นรายการงานสำคัญในลำดับต้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้ฟีเจอร์ลำดับความสำคัญของ ClickUp เพื่อจัดอันดับงานหรือโครงการของคุณในรายการตามความเร่งด่วน!
3. แม่แบบการจัดการเวลาส่วนตัวโดย ClickUp
แบบฟอร์มการจัดการเวลาส่วนตัวโดย ClickUpช่วยเจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของวิธีที่คุณใช้เวลาจริงๆ นี่ไม่ใช่แค่เพียงวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น—แต่ยังออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกิจวัตรประจำวันทั้งในและนอกสำนักงาน เพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในทุกด้าน
เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกระดับความคุ้นเคยกับ ClickUp แต่เน้นที่การติดตามกำหนดเวลาสำคัญและความคืบหน้ามากกว่าเทมเพลตที่เราเคยเห็นมาก่อน
หนึ่งในความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุด?
เทมเพลตนี้แนะนำประเภทมุมมองใหม่ให้กับเครื่องมือจัดการเวลาของคุณ—มุมมองบอร์ด! มุมมองบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณติดตามเวลาตามความคืบหน้าของงาน ทำให้คุณมีบันทึกกิจกรรมแบบภาพของเวลาที่คุณใช้ไปและเวลาที่เหลืออยู่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของคุณ
นอกจากนี้ เพื่อให้รายการสิ่งที่ต้องทำอยู่ในใจคุณตลอดเวลา คุณจะพบฟิลด์กำหนดเอง "ผลลัพธ์ที่ต้องการ" เพื่อให้คุณคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับงานที่ใช้เวลามากที่สุดสำหรับสัปดาห์นี้ เพื่อที่คุณจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตารางเรียนและแบบฟอร์มการศึกษาเวลาโดย ClickUp
ไม่ต้องกังวล เราไม่ลืมผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนของเรา! ไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มต้นภาคการศึกษาแรกในมหาวิทยาลัยหรือกำลังศึกษาต่อควบคู่ไปกับการทำงานเต็มเวลาอยู่ก็ตาม แม่แบบตารางเรียนและการศึกษาเวลาของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว
เทมเพลตติดตามเวลาฉบับนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้ตั้งแต่ตารางเรียนประจำวันไปจนถึงกำหนดส่งงานสำคัญและชั่วโมงทำงาน เพื่อให้คุณมีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทำอยู่เสมอ เทมเพลตนี้มีช่องกรอกข้อมูลที่กำหนดเองมากถึง 11 ช่อง เพื่อแสดงไทม์ไลน์ของโครงการ เกรดรวม และเวลาว่างระหว่างคาบเรียนของคุณได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นอื่น ๆ ได้แก่:
- ข้อมูลภาคการศึกษา
- การกำหนดสีประจำชั้น
- ปีการศึกษา (เพื่อติดตามงานของคุณขณะที่คุณก้าวหน้าไป)
- บันทึกและตัวเลือกสำหรับวางแผนประจำวันสำหรับงานเล็ก ๆ ของคุณ
และอีกมากมาย!
มุมมองปฏิทินของตารางเรียนที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะเป็นเพื่อนสนิทคนใหม่ของคุณเมื่อคุณรับภาระงานหนักขึ้น นอกจากนี้ คุณจะพบมุมมองภาระงานเพิ่มเติมอีกสี่แบบเพื่อจัดหมวดหมู่การทำงานของคุณตามชั้นเรียน ความสำคัญสูงสุด และเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จ
5. แม่แบบกำหนดการการพัฒนาโดย ClickUp
หากคุณได้ติดตามบทความนี้มาตั้งแต่เทมเพลตแรกแล้ว คุณน่าจะเริ่มคุ้นเคยกับคุณสมบัติการจัดการเวลาในระดับสูงที่ดีที่สุดของ ClickUp บางส่วน เช่น สถานะงานที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองภาระงานแบบไดนามิก
และนั่นก็ยอดเยี่ยมมาก!
เนื่องจากเราจะเริ่มเพิ่มความซับซ้อนเล็กน้อยในเทมเพลตถัดไปที่จะมาถึง ด้วยความรู้ดังกล่าว คุณพร้อมที่จะดำดิ่งสู่เทมเพลตตารางเวลาการพัฒนาโดย ClickUp แล้ว เทมเพลตติดตามเวลาทำงานนี้ทำงานเหมือนแผนภูมิแกนต์เพื่อวางแผนและจัดสรรเวลาสำหรับโครงการเฉพาะ
เราทราบดีว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาจเป็นงานที่น่ากังวลหากไม่มีกลยุทธ์ที่มั่นคงรองรับ แม่แบบแผนงานกานท์ที่ใช้งานง่ายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดความท้าทายเหล่านั้น โดยช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นระบบมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในขั้นตอนการทำงานของทีม
ด้วยรูปปั้นที่กำหนดเอง 5 ชิ้น, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองต่างๆ รวมถึงแผนภูมิแกนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า, ไทม์ไลน์, รายการ,และกระดานคัมบัง คุณสามารถนำทางทุกขั้นตอนของการเติบโต, คาดการณ์ปัญหาคอขวด, บันทึกชั่วโมงทั้งหมดที่ใช้ในภารกิจ, และปรับเส้นทางให้ราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
6. แม่แบบตารางเวลาพนักงานโดย ClickUp
การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การรู้วิธีจัดตารางงานของตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณประสบความสำเร็จด้วย!แม่แบบตารางงานพนักงานโดย ClickUpคือทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อให้ทีมและธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
การบริหารทีมไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นเทมเพลตตารางเวลาประจำสัปดาห์นี้จึงมีรายละเอียดมากมาย พร้อมช่องกรอกข้อมูลแบบกำหนดเอง 6 ช่อง เพื่อดูแลต้นทุนแรงงาน อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ปัญหา ชั่วโมงล่วงเวลา เป้าหมาย และบทบาทหน้าที่ต่างๆ ได้ในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการแสดงผลแบบไดนามิก 7 แบบ เพื่อสร้างพื้นที่ในการจัดการปริมาณงาน แก้ไขอุปสรรค และวางแผนล่วงหน้าด้วยปฏิทินกะงานประจำสัปดาห์ตามช่วงเวลาที่กำหนด
7. แม่แบบตารางเวลา 24 ชั่วโมง โดย ClickUp
เรามักจะให้ความสำคัญกับเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงในแต่ละวัน แต่แล้วอีก 16 ชั่วโมงที่เหลือล่ะ?แม่แบบตารางเวลา 24 ชั่วโมงโดย ClickUpทำงานเป็นแพลนเนอร์รายวันที่สมบูรณ์แบบเพื่อแบ่งเวลาทั้งวันของคุณออกเป็นชั่วโมงๆ ช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมและการประชุมทั้งหมดได้อย่างพร้อมสรรพทุกเวลา
เทมเพลตรายการนี้มาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองสี่สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองสามฟิลด์เพื่อเพิ่มการมองเห็นในภารกิจและข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณ แต่ประโยชน์ที่แท้จริงของเทมเพลตนี้อยู่ที่มุมมอง! สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมุมมองปฏิทินรายวันแบบละเอียดเพื่อแสดงภาพ จัดลำดับความสำคัญ และจัดระเบียบทุกสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันของคุณ
8. แม่แบบตารางเวลาประจำเดือนโดย ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาประจำเดือนโดย ClickUpเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเทมเพลต 24 ชั่วโมงที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณต้องการดูงานของคุณและเวลาที่คุณมีอยู่ (ในระดับที่สูงขึ้น) เทมเพลตนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณ
ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อคำนวณต้นทุนจริง, อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, งบประมาณที่จัดสรร, และความคืบหน้า ทำให้เทมเพลตนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการและผู้นำธุรกิจที่ดูแลสมาชิกในทีมหลายคนหรือชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
มุมมองปฏิทินรายเดือนในเทมเพลตนี้จัดระเบียบงานตามแผนกหรือหมวดหมู่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจลำดับความสำคัญสูงสุดและมองเห็นขอบเขตการทำงานของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังจะพบกับมุมมองแบบไทม์ไลน์, รายการ, กราฟแกนต์ และกล่องข้อมูลที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยบริหารจัดการการจ่ายเงิน, ตารางเวลา, สมาชิกในทีม และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. แม่แบบตารางเวลาชั่วโมงรายวันโดย ClickUp
แตกต่างจากเทมเพลต 24 ชั่วโมงเล็กน้อย,เทมเพลตตารางเวลาประจำวันโดย ClickUpนี้เป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการลองใช้การบล็อกเวลา ด้วยช่วงเวลาที่ถูกแบ่งไว้บนปฏิทินรายวันที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถจัดระเบียบความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดายเป็นรายชั่วโมง
แต่นั่นยังไม่หมด! คุณยังจะพบมุมมองรายการเวิร์กโฟลว์ประจำวันเพื่อจัดกลุ่มงานที่ต้องทำหรือภารกิจตามสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยกระดานคัมบังแบบโต้ตอบเพื่อติดตามเวลาหรือการขาดงาน—เทมเพลตงบประมาณเวลานี้เหมาะสำหรับครูที่วางแผนบทเรียนประจำวันตลอดทั้งสัปดาห์หรือทั้งเดือน
10. แม่แบบกำหนดการโครงการโดย ClickUp
แม่แบบกำหนดการโครงการโดย ClickUpเป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้จัดการในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย แม่แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามและจัดการโครงการที่เข้ามาและกระบวนการทำงานที่มีอยู่เพื่อเพิ่มเวลาที่คุณมีในตารางงานรายสัปดาห์ของคุณให้มากที่สุด โดยมีมุมมองที่ปรับแต่งได้สี่แบบ ได้แก่:
- มุมมองบอร์ดเพื่อดูแลระยะโครงการบนกระดานคัมบังตลอดทั้งสัปดาห์
- มุมมองไทม์ไลน์เพื่อจัดการตารางเวลาโครงการขนาดใหญ่และแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโครงการของคุณ
- มุมมองรายการเพื่อสรุปงานที่เกี่ยวข้องในโครงการใด ๆ หรือช่วงเวลาเฉพาะ
นอกจากนี้ ภาพรวมในระดับสูงยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นภาพพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดและงบประมาณเวลาของคุณ เพื่อนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำไปสู่การบริหารจัดการงานโดยรวมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วางแผนวันที่มีประสิทธิผลด้วยเทมเพลตการจัดการเวลา
ไม่ว่างานที่ต้องทำของคุณจะซับซ้อนแค่ไหน เรามีเทมเพลตที่จะช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรก็ตาม
ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวบรวมงาน เวลา และความก้าวหน้าทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ศูนย์กลาง ด้วยฟีเจอร์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อทำให้กระบวนการของคุณราบรื่น ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นการเดินทางในการจัดการเวลาของคุณ
ไม่ต้องพูดถึง, คุณสามารถเข้าถึงแต่ละเทมเพลตเหล่านี้ได้ฟรีโดยใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp. ดังนั้นไปเถอะ!ลองใช้ ClickUp วันนี้และดูประสิทธิภาพการทำงานของคุณทะยานขึ้น ✈️