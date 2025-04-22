10 แม่แบบตารางงานฟรีใน Excel & ClickUp

จังหวะเวลา คือ ทุกอย่าง ⏰
นั่นเป็นความจริงเมื่อเราอธิบายว่าทำไมความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของเราถึงไม่ประสบความสำเร็จ และนั่นก็เป็นความจริงอย่างแน่นอนเมื่อเราพยายามกำหนดจำนวนสมาชิกในทีมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานกะกลางคืน
ตารางการทำงานที่ลงตัว—ไม่ว่าจะเป็นตารางโครงการ ตารางประจำวัน หรือตารางกะของพนักงาน—ก็เปรียบเสมือนวงออร์เคสตราที่เล่นประสานกันอย่างลงตัว ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและกลมกลืน 🎶
เมื่อตารางงานของคุณไม่สอดคล้องกัน อาจนำไปสู่ลูกค้าที่ไม่พอใจ พนักงานที่หมดไฟ และพลาดกำหนดส่งงาน และสิ่งเหล่านี้ล้วนเจ็บปวดยิ่งกว่าไวโอลินที่เล่นไม่ประสานเสียงเสียอีก 🎻
แต่คุณสามารถทำให้ธุรกิจขนาดเล็กของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตตารางงานที่ปรับแต่งได้ มีเทมเพลตตารางงานที่ช่วยให้คุณวางแผนทุกอย่างตั้งแต่กะการทำงานของพนักงานไปจนถึงกำหนดส่งงานโครงการและขั้นตอนการทำงานประจำวันของคุณเอง
เราจะแบ่งปันเทมเพลตที่เราชื่นชอบ 10 แบบเพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญการจัดตารางงานพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
⏰ สรุป 60 วินาที
ความวุ่นวายในการทำงานทำให้คุณเสียจังหวะใช่ไหม? ตารางเวลาที่แน่นอนคือเคล็ดลับในการทำให้ทั้งทีมทำงานสอดประสานกันได้อย่างลงตัว 🎶
บล็อกนี้รวบรวม 10 แม่แบบตารางงานที่ดีที่สุด—เหมาะสำหรับการวางแผนกะพนักงาน จัดการปริมาณงาน ติดตามโครงการ และแม้กระทั่งการบล็อกเวลาสำหรับงานประจำวันของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารธุรกิจขนาดเล็กหรือจัดระเบียบวันทำงานส่วนตัว แม่แบบเหล่านี้จะทำให้การจัดตารางงานของคุณรวดเร็ว ชาญฉลาด และเครียดน้อยลงมาก
ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่:
- แม่แบบตารางกะงาน ClickUp – สำหรับการวางแผนกะงานอย่างง่าย
- แม่แบบภาระงานพนักงาน ClickUp – สำหรับการปรับสมดุลภาระงาน
- แม่แบบตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp – สำหรับการแบ่งเวลาอย่างมีเป้าหมาย
- เทมเพลต Excel และ Google Sheets – สำหรับทีมที่ชื่นชอบความคลาสสิก
📌 ทำไม ClickUp ถึงเป็นผู้นำเทมเพลตของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทำสำเนาได้ง่าย และออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน—ตั้งแต่ตารางงานของพนักงานไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล
วางแผนงานของคุณ, ซิงค์ทีมของคุณ, และอยู่ในความกลมกลืนกับ ClickUp. 🎻
อะไรคือแบบแผนตารางการทำงาน?
มีแบบแผนตารางการทำงานหลายประเภท แต่ทั้งหมดช่วยให้คุณทราบถึง: ปริมาณงานที่ต้องทำ, ใครจะเป็นผู้ทำ, และเมื่อไหร่
⭐ เทมเพลตแนะนำ
บางทีเทมเพลตตารางงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือตารางงานพนักงานรายสัปดาห์ แต่ถึงแม้ว่าคุณจะมีทีมที่ทำงานตามตารางเวลาแบบดั้งเดิม 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น คุณก็สามารถใช้เทมเพลตตารางงานเพื่อกำหนดงานและกำหนดเส้นตายได้ และฟรีแลนซ์หรือบุคคลทั่วไปสามารถใช้ตารางงานรายวันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการเวลาส่วนตัวได้เช่นกัน
โดยพื้นฐานแล้ว แม่แบบตารางงานสามารถจัดระเบียบวันทำงาน สัปดาห์ หรือเดือนสำหรับพนักงานจำนวนเท่าใดก็ได้ นี่คือประเภทของแม่แบบตารางงานต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น 📸
- เทมเพลตตารางงานพนักงาน: สำหรับธุรกิจที่มีพนักงานพาร์ทไทม์หลายคนหรือมีชั่วโมงทำงานนอกเหนือจาก 9-5 ตารางงานประเภทนี้จะแจ้งให้สมาชิกในทีมของคุณทราบว่าพวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่เมื่อใด 🫡
- กำหนดการโครงการ: เครื่องมือการจัดการโครงการที่สำคัญกำหนดการโครงการจะแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นงานย่อยและกำหนดเส้นตายแต่ละงาน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณกำหนดจุดสำคัญในโครงการและกำหนดจังหวะการประชุมสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าที่สำคัญ
- ตารางงานประจำวัน: สำหรับฟรีแลนซ์และผู้ร่วมงานรายบุคคล,แบบแผนตารางงานรายวันช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในแต่ละวัน
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนตารางการทำงานดี?
สิ่งที่เรากำลังจะบอกคุณอาจฟังดูเหมือนเป็นปริศนา (ที่ห่อหุ้มด้วยคำทายและเคลือบด้วยปริศนา) แต่ขอให้ฟังเราให้จบ 🙉
เทมเพลตตารางงานที่ดีที่สุดควรใช้งานได้ทันทีและปรับแต่งได้ง่าย และเชื่อเราเถอะ: เทมเพลตสามารถเป็นทั้งสองอย่างได้จริงๆ ที่จริงแล้ว เทมเพลตที่ดีมักจะเป็นเช่นนั้นเสมอ
คุณควรจะสามารถเปิดเทมเพลตของคุณและเริ่มกรอกข้อมูลได้ทันที เช่น ชั่วโมงทำงาน งานที่ต้องทำ และชื่อพนักงาน แต่คุณก็ควรจะสามารถขยายเทมเพลต (หรือลบส่วนที่ไม่ต้องการ) เพื่อให้ตารางเวลาตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณได้เช่นกัน
ควรจะสามารถเพิ่มพนักงาน ชั่วโมงทำงาน หรือภารกิจย่อยเฉพาะทางได้ง่าย คุณควรจะสามารถทำให้ฟิลด์เหล่านี้เรียบง่ายขึ้นได้หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก
และสุดท้ายนี้ เทมเพลตใดก็ตามที่คุณใช้ควรสามารถทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย ปฏิทินตารางเวลาประจำวันและรายสัปดาห์ของเรามักจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นความสามารถในการทำซ้ำเทมเพลตตารางเวลาของคุณหลังจากที่คุณปรับแต่งแล้ว จะช่วยให้คุณสามารถจัดการตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
10 แบบฟอร์มตารางการทำงาน
ติดตั้งง่าย ปรับแต่งได้ และทำซ้ำได้ง่าย เทมเพลตเหล่านี้มีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจในสิ่งที่ทำ 🕵️
ยิ่งดีกว่า: พวกเขาฟรี
สำรวจเทมเพลตตารางงานฟรีสิบแบบเหล่านี้เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาในการจัดตารางเวลาของสมาชิกในทีมและของคุณเอง
1. แม่แบบตารางกะการทำงานของ ClickUp
หากคุณคิดว่า "ความเรียบง่าย" คือคำที่เซ็กซี่ที่สุดตลอดกาล คุณจำเป็นต้องวางแผนกะการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตตารางกะการทำงานของ ClickUp
ข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ ได้ถูกลดทอนลงเหลือเฉพาะสิ่งจำเป็นเท่านั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดของกะงาน บทบาทที่คุณต้องการสำหรับแต่ละกะ และผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละบทบาท
แบบฟอร์มตารางการทำงานรายสัปดาห์มีระบบสีเพื่อความสะดวกในการมองเห็นกะต่าง ๆ เช่น กะกลางวันและกะกลางคืนของคุณได้ในทันที. ช่องเพิ่มเติมเพียงอย่างเดียวคือเพื่อทำเครื่องหมายสมาชิกทีมที่ขาดงานและเพิ่มเหตุผลสำหรับการลา.
หากการออกแบบภายในสไตล์สแกนดิเนเวียนเป็นแม่แบบ แม่แบบนั้นก็คือ แม่แบบนี้ นี่คือการออกแบบที่เรียบง่ายสำหรับที่ทำงาน ซึ่งทำให้การจัดวางนี้ดูสบายตา 👀
เทมเพลตตารางงานประจำสัปดาห์นี้จะช่วยประหยัดเวลาให้ทีมของคุณจากการรับข้อมูลมากเกินไป และเนื่องจาก ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์จัดตารางงานเท่านั้น—แต่ยังเป็นแอปสำหรับการสื่อสารในทีม, แอปติดตามเป้าหมาย, แอปจัดการโครงการ, แอปติดตามงบประมาณ และอื่นๆ อีกมากมาย—จึงง่ายต่อการแชร์ตารางกะงานของคุณกับทีมเมื่อพร้อมใช้งาน
2. แม่แบบตารางเวลาการทำงานของพนักงาน ClickUp
เหมือนกับนักแสดงบรอดเวย์คนโปรดของคุณ (เราคิดว่าทุกคนต้องมีสักคน) เทมเพลตตารางงานพนักงานฟรีนี้เป็นสามในหนึ่งเดียว 🎭
คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดตารางกะของพนักงาน, มอบหมายงานในระหว่างกะเหล่านั้น, และคำนวณต้นทุนแรงงานของคุณได้ ✅
เทมเพลตตารางการทำงานของพนักงานใน ClickUpประกอบด้วยช่องสำหรับเพิ่มบทบาทและอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของพนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดผู้จัดการกะและติดตามความคืบหน้าของแต่ละกะได้ เมื่อสมาชิกในทีมของคุณทำรายการที่ต้องทำเสร็จแล้ว
คุณยังสามารถเพิ่มความสามารถของพนักงานสำหรับสัปดาห์นี้หรือลดเหลือศูนย์หากมีพนักงานลาหยุดได้อีกด้วย ในแง่ของเทมเพลตตารางเวลาพนักงาน ตัวนี้เหนือกว่าเทมเพลตตารางเวลาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นเป็นพิเศษ 🌟
3. แม่แบบตารางงานประจำเดือนของ ClickUp
แม่แบบตารางเวลาพนักงานแบบปฏิทินรายเดือนนี้จะแสดงงานที่สมาชิกในทีมแต่ละคนของคุณต้องทำให้เสร็จภายในหนึ่งเดือน และคุณสามารถดูข้อมูลในรูปแบบปฏิทิน ไทม์ไลน์ หรือแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมเห็นงานในรูปแบบที่ตนเองถนัด 🤩
เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานเต็มเวลาซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตามกะงาน แต่ต้องการติดตามงานและเป้าหมายของโครงการ งานต่างๆ ยังถูกจัดระเบียบตามทีมอีกด้วย ทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่แต่ละแผนกกำลังดำเนินการอยู่ได้ 🦅
เทมเพลตตารางงานพนักงานนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกทีมของคุณกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัทเดียวกัน และไม่มีทีมใดทำงานนอกลู่นอกทาง (และกำลังทำงานกับเป้าหมายไตรมาสที่ 4 ในขณะที่คุณยังทำไตรมาสที่ 2 ไม่เสร็จ)
แม่แบบตารางงานประจำเดือนของ ClickUpจะช่วยให้ทีมและโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ 🏁
4. แม่แบบภาระงานของพนักงาน ClickUp
ทรัพยากรมนุษย์ของคุณคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่บริษัทของคุณมี และการติดตามปริมาณงานของสมาชิกในทีมของคุณนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการทรัพยากร
ClickUpคือซอฟต์แวร์ติดตามการทำงานของพนักงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนี้ด้วยเทมเพลตภาระงานพนักงานของ ClickUp คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าตารางงานของสมาชิกในทีมของคุณเบาเกินไป หนักเกินไป หรือกำลังพอดีในแต่ละวันของสัปดาห์
สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรมอบหมายงานใหม่ให้กับใคร และช่วยให้คุณกระจายงานใหม่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ใครต้องรับภาระงานหรือตารางงานหนักเกินไป (เพราะต่างจากกระเป๋าเดินทางที่อัดแน่นจนเกินไป คุณไม่สามารถนั่งทับตารางงานแล้วจู่ๆ ก็ใส่สิ่งต่างๆ เข้าไปได้มากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์) 🧳
คุณยังสามารถดูปริมาณงานของทีมได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจจ้างงานในอนาคตได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น เทมเพลตตารางงานพนักงานนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนในบริษัทของคุณมีเวลาพักผ่อนเพียงพอในตารางงานของพวกเขา 😮💨
5. แม่แบบตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp
หากคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมแล้วแบบแผนตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUpสามารถช่วยคุณให้ใช้เวลาทุกวันได้อย่างคุ้มค่าที่สุด 💪
ใช้เทมเพลตตารางเวลาพนักงานรายวันนี้เพื่อแบ่งทุกอย่างที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในแต่ละวันออกเป็นงานง่าย ๆ พร้อมกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน คุณสามารถจัดตารางทุกอย่างได้ตั้งแต่การทบทวนโครงการไปจนถึงการออกกำลังกายหลังเลิกงาน
แอปปฏิทินรายวันที่แบ่งเวลาไว้ล่วงหน้าสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทั้งในและนอกงานได้มากขึ้น เพียงอย่าลืมเว้นเวลาแปดชั่วโมงสำหรับการนอนหลับพักผ่อนที่ดี (คุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อต้องเผชิญกับโลกกว้าง) 😴
6. แม่แบบตารางเวลาทีมรายเดือนของ ClickUp
เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา คุณไม่สามารถรับมือไปตามสถานการณ์ได้ คุณต้องมีแผนการโจมตีที่ชัดเจนแม่แบบตารางเวลาทีม ClickUpเปรียบเสมือนหมัดหนึ่งสองของผู้จัดการโครงการ 🥊
คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดกิจกรรมของโครงการและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนในโครงการเข้าใจว่าใครรับผิดชอบงานใด จากนั้นเพิ่มชั่วโมงและกำหนดเส้นตายให้กับแต่ละงานและดูเป็นตารางเวลาประจำสัปดาห์ แสดงงานทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องทำให้เสร็จในสัปดาห์นี้ หรือเป็นตารางเวลาของสมาชิกในทีม แสดงงานที่แบ่งตามบุคคล
มันยังมีมุมมองปริมาณงานในตัวเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีใครมีตารางงานที่มากเกินไป ด้วยมุมมองที่หลากหลาย สีที่จัดเป็นรหัสและจัดเรียงเป็นแถวและคอลัมน์อย่างเรียบร้อย เทมเพลตตารางงานนี้จึงโดดเด่นในหลายๆ ด้าน
7. แม่แบบกำหนดการบริหารโครงการ ClickUp
เราไม่ใช่คนที่มักจะรู้สึกท่วมท้นด้วยอารมณ์ได้ง่าย ๆ เราไม่แม้แต่จะร้องไห้กับภาพยนตร์ Pixar เรื่องล่าสุดที่เราดู แต่แม่แบบตารางการจัดการโครงการของ ClickUpนั้นสวยงามมากจนทำให้เราทุกคนน้ำตาคลอ 🥹
คุณตั้งค่าการทำงานของโครงการด้วยงานต่างๆ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และผู้รับผิดชอบ และเทมเพลตนี้จะจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นบอร์ดสถานะ แผนภูมิแกนต์ และมุมมองไทม์ไลน์ คุณยังสามารถแบ่งโครงการออกเป็นเฟสต่างๆ และเพิ่มความเสี่ยงและประเด็นปัญหาได้อีกด้วย
มีสถานะสำหรับความคืบหน้าของคุณและสำหรับงานที่ถูกเลื่อนหรือพักไว้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามตารางงานของคุณและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทมเพลตตารางงานพนักงานนี้ ภัยคุกคามเหล่านั้นกำลังจะถูกกำจัด 🦹
แม่แบบการบล็อกตารางงานใน ClickUp
การจัดสรรเวลาเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระเบียบวันของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยเทคนิคนี้ คุณจะจัดสรรช่วงเวลาสำหรับกิจกรรมแต่ละอย่างหรือประเภทของกิจกรรม (เช่น กำหนดช่วงเวลาหนึ่งสำหรับทำงานในโครงการเฉพาะ อีกช่วงเวลาสำหรับอีเมล และอีกช่วงเวลาสำหรับการประชุม)
นี่เป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟรีแลนซ์และผู้ร่วมงานอิสระที่ต้องการควบคุมตารางงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น แต่ไม่ถนัดกับการวางแผนทุกนาทีในแต่ละวัน การกำหนดธีมให้กับช่วงเวลาทำงานแต่ละช่วงเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นกว่าในการจัดตารางงานประจำวัน เทคนิคนี้จึงเปรียบเสมือนโยคีแห่งการจัดตารางเวลาเลยทีเดียว
และเช่นเดียวกับโยคะ มันสามารถทำให้คุณรู้สึกสงบมากขึ้นได้เช่นกัน 🧘
เทมเพลตการบล็อกเวลาตารางงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณเริ่มบล็อกเวลาในแต่ละวันเพื่อจัดระเบียบตารางงานและตารางชีวิตของคุณ นอกจากการบล็อกเวลาในแต่ละวันแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าเวลาว่างของคุณเพื่อให้คุณสามารถมีสมาธิและทำงานโดยมีการรบกวนน้อยลงโดยใช้เทมเพลตตารางเวลานี้
9. แม่แบบตารางงานรายเดือนใน Excel โดย Vertex42
สำหรับทีมที่ใช้งาน Microsoft Excel เป็นประจำอยู่แล้วเทมเพลตปฏิทินและตารางกะพนักงานใน Excelนี้จะเข้ากับกระบวนการที่คุณใช้อยู่ได้อย่างลงตัว ใช้งานง่ายด้วยโครงสร้างตารางที่แสดงวันในสัปดาห์ด้านบนและเวลาในแต่ละวันด้านข้าง
สิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ชื่อพนักงานเพื่อแสดงว่าใครทำงานและเมื่อใด เพื่อให้คุณมีมุมมองที่ดีขึ้นของเทมเพลตตารางงานประจำสัปดาห์นี้
นอกจากนี้ แบบฟอร์มตารางกะนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่พึ่งพาการทำงานกะแบบง่าย ๆ โดยมีพนักงานเพียงไม่กี่คนที่ทำงานในเวลาเดียวกัน คุณสามารถจัดตารางกะของพนักงานได้สองสัปดาห์ต่อครั้ง ซึ่งเหมาะกับการจ่ายเงินเดือนแบบสองสัปดาห์
เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้ เพื่อนำไปให้สมาชิกในทีมของคุณใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นแบบฟอร์มตารางเวลาในรูปแบบไฟล์ Excel หรือไฟล์ตารางเวลาในรูปแบบ Google Sheets ได้
10. แบบฟอร์มตารางงาน Excel รายวัน
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการหลายโครงการหรือบริหารทีม เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ติดตามความคืบหน้า และมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปจากสายตา เปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตตารางงานประจำวันใน Excel ของเรา
จัดการปริมาณงานของคุณด้วยเทมเพลตตารางการทำงาน
ตารางเวลาคือการใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และแม่แบบตารางเวลาพนักงานจะช่วยให้เวลาที่คุณใช้ในการจัดตารางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จัดเวลาทำงานของทีมคุณให้ถูกต้องและเหมาะสม
เลือกเทมเพลตตารางเวลาพนักงานหรือเทมเพลตตารางกะที่คุณชื่นชอบจากด้านบนและดาวน์โหลดฟรีเพื่อเริ่มวางแผนตารางเวลาพนักงาน ตารางโครงการ หรือตารางประจำวันของคุณ
ด้วย ClickUp คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตฟรีหลายพันแบบที่จะช่วยคุณวางแผนทุกอย่างในชีวิต ตั้งแต่การทำงานในแต่ละวันไปจนถึงวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไปของคุณ เทมเพลตทั้งหมดของเราสามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถจัดเรียงได้ตามที่คุณต้องการ คุณคือผู้ควบคุมวง—เราแค่ช่วยให้โครงการของคุณโดดเด่น 🎼
ดังนั้น อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอีกเลยเริ่มต้นฟรี!