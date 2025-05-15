11 อันดับทางเลือก Toggl สำหรับการติดตามเวลาในปี 2025

Toggl Track เป็นแอปติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม โดดเด่นด้วยความใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่าง ๆ สร้างตารางเวลา วางบิล และวัดผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัดของ Toggl อาจเป็นอุปสรรคหากคุณต้องการความสามารถขั้นสูง เช่น การวางแผนโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการงาน คุณสมบัติพรีเมียมของมันมักมีราคาแพง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ
หากคุณกำลังมองหาฟังก์ชันเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย นี่คือ 11 ทางเลือกของ Toggl ที่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาและการจัดการโครงการที่ทรงพลัง
Toggl คืออะไร?
Toggl Track หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อToggl เป็นเครื่องมือติดตามเวลาอัตโนมัติที่สร้างแผ่นเวลาและรายงานเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการ กิจกรรมส่วนตัว ฯลฯ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยการบันทึกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติหลักอื่น ๆ ของมัน ได้แก่:
- การติดตามเวลาที่เข้าใจง่าย: อนุญาตให้ติดตามเวลาด้วยตนเองหรืออัตโนมัติด้วยตัวจับเวลาเริ่มต้น/หยุดที่ง่าย
- การจัดการโครงการพื้นฐาน: สนับสนุนฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างงาน การกำหนดไทม์ไลน์โครงการ และการจัดการงบประมาณ
- การรายงานและการวิเคราะห์: สร้างรายงานเชิงภาพและข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และวัดผลผลิตของทีม
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ รวมถึง Asana, Trello และ Slack
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ เพื่อการติดตามข้อมูลข้ามอุปกรณ์
ทำไมต้องเลือกทางเลือกแทน Toggl?
Toggl Track อาจเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเวลา; อย่างไรก็ตาม มันยังห่างไกลจากการเป็นโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม
นี่คือข้อจำกัดบางประการของมัน:
- คุณสมบัติการผลิตที่จำกัด: Toggl ให้บริการความสามารถในการจัดการเวลาโครงการพื้นฐานเช่น การทำนายไทม์ไลน์ และการจัดการงบประมาณ หากคุณต้องการเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการผลิตขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงงาน การจัดสรรทรัพยากร หรือการจัดการปริมาณงาน อาจไม่เพียงพอ
- ค่าใช้จ่ายสูง: แม้ว่า Toggl จะมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน แต่ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เป็นเพียงฟีเจอร์พื้นฐานเท่านั้น หากต้องการใช้ฟังก์ชันขั้นสูง คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ได้รับ โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก
- ประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือที่ไม่ดี: ผู้ใช้ Toggl หลายคนได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นเนื่องจากประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือที่ขัดจังหวะการทำงาน ความขัดข้องและปัญหาการซิงค์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวทำให้ผู้ใช้จัดการตารางงานได้ยาก
มันไม่ได้ผลประมาณ 66% ของเวลาสำหรับฉัน โดยเฉพาะแอปต่างๆ แต่แม้แต่เว็บแอปก็เพิ่งล่มไป...
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีแก้ไขปัญหาการจัดการเวลาที่พบบ่อย: คู่มือฉบับสมบูรณ์
ทางเลือกของ Toggl ที่ดูง่าย
นี่คือภาพรวมของทุกทางเลือกแทน Toggl ที่ได้กล่าวถึงในบล็อกโพสต์นี้ ตรวจสอบกรณีการใช้งานและความเหมาะสมของพวกเขาได้ในทันที:
|ทางเลือกแทน Toggl
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|การติดตามเวลาทั่วโลก, การประมาณเวลาและแบบฟอร์มบันทึกเวลา, ปฏิทินและฟีเจอร์การจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการจัดการงานและเวลาที่ดีขึ้น
|ผู้จัดการโครงการในทีมทุกขนาด สำหรับการร่วมมือของทีมข้ามสายงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Clockify
|การติดตามเวลาสำหรับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ พร้อมการตรวจจับเวลาว่าง, โครงการและผู้ใช้ไม่จำกัด
|ฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|การเก็บเกี่ยว
|การจัดการเวลาและค่าใช้จ่ายพร้อมกัน, การจัดการโครงการแบบค่าธรรมเนียมคงที่และค่าบริการรายเดือน
|หน่วยงานและธุรกิจที่ให้บริการ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|RescueTime
|การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน, สรุปเวลาประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ, การติดตามกิจกรรมแบบออฟไลน์
|บุคคลและพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|Hubstaff
|การติดตามเวลาด้วยระบบ GPS, การจัดตารางกะ, การตรวจจับการไม่ทำงาน
|ทีมภาคสนามและผู้จัดการแรงงานระยะไกล
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|ทันเวลา
|ทีมทุกขนาดต้องการเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองน้อยที่สุด
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการเวลาการป้อนข้อมูลด้วยมือให้น้อยที่สุด
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/เดือน
|เอเวอร์อาวร์
|การติดตามชั่วโมงโครงการ, การสร้างรายงานที่กำหนดเอง, การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติด้วยการผสานกับ QuickBooks
|ผู้จัดการโครงการในทีมทุกขนาด
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน
|ไทม์ ด็อกเตอร์
|การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานพร้อมภาพหน้าจอ, การใช้แอปพลิเคชัน, และระดับกิจกรรม, การติดตามด้วยระบบ GPS
|ธุรกิจที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียด
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ไทม์แคมป์
|การติดตามเวลาพร้อมการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและการจัดการการเข้าออก
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3.99/ผู้ใช้/เดือน
|MyHours
|การติดตามเวลาตามโครงการ, รายงานที่กำหนดเองพร้อมเทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การจัดทำงบประมาณขั้นพื้นฐานและการติดตามค่าใช้จ่าย
|ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|เดสก์ไทม์
|การวัดประสิทธิภาพ, การติดตามแบบออฟไลน์, การจัดการการเข้าออก
|ธุรกิจที่มุ่งเน้นการติดตามประสิทธิภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อย่างสำหรับ Toggl ที่คุณควรใช้
ลองดูซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเหล่านี้ที่คุณสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Toggl Track:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบครบวงจรพร้อมระบบติดตามเวลาในตัว)
Toggl ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง ซึ่งเป็นข้อเสียอย่างมาก. หากไม่มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม การจัดการโครงการพร้อมกับการประหยัดเวลาเป็นไปไม่ได้. ข้อเสียหลายประการ เช่น ความล่าช้า การสื่อสารผิดพลาด การจัดการผิดพลาด เป็นต้น อาจเกิดขึ้นได้.
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เลือกใช้ClickUp—แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน
อลิสแตร์ วิลสัน, ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ Compound, สรุปความรู้สึกของการมีแพลตฟอร์มที่รวมการจัดการโครงการและการติดตามเวลาไว้ด้วยกัน:
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อติดตามและวัดบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ, แท็บเล็ต, และเดสก์ท็อป
คุณสมบัติแรกจากหลายๆ อย่างClickUp's Project Time Trackingช่วยขจัดความจำเป็นในการบันทึกเวลาด้วยตนเอง โดยให้คุณเริ่ม (และหยุด) ตัวจับเวลาอัตโนมัติได้จากทุกที่—ไม่ว่าจะเป็นแอปเดสก์ท็อปของ ClickUp, ส่วนขยาย Chrome สำหรับเว็บ หรือแม้แต่แอปบนมือถือ
ระบบติดตามเวลาทั่วโลกทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่คุณทำงาน โดยรู้ว่าทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
การสร้างรายการเวลาด้วยตนเองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกัน คุณสามารถบันทึกการลงเวลาสำหรับช่วงวันที่เฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม ทำให้คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายการหลายรายการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ด้วย คุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUpคุณสามารถจัดระเบียบเวลาที่คุณติดตามได้เป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ สร้างแบบฟอร์มเวลาที่ละเอียด เพิ่มบันทึก และสร้างรายงานเวลาที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการปรับกำหนดเส้นตายใหม่, จัดตารางงานที่ขึ้นต่อกัน, กำหนดเป้าหมายสำคัญ, และบริหารโครงการของคุณด้วยความโปร่งใสและประสิทธิภาพที่มากขึ้น
ClickUp Calendarนำเสนออินเทอร์เฟซแบบภาพที่สามารถลากและวางได้ ทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้—เหมาะสำหรับการวางแผน ติดตาม และปรับแต่งวันของคุณแบบเรียลไทม์ ต่างจาก Toggl Track ที่เน้นการติดตามเวลาหลังเหตุการณ์ ClickUp ช่วยให้คุณ วางแผนล่วงหน้า แบ่งเวลาสำหรับงานและการประชุมได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
คุณสามารถซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ, กำหนดตารางงานที่เกิดซ้ำ, และดูไทม์ไลน์ของโครงการได้ในพริบตา เหมาะสำหรับการจัดการปริมาณงาน, จัดลำดับความสำคัญของกำหนดเวลา, และหลีกเลี่ยงการจองงานเกินกำลัง ทีมยังสามารถแชร์ปฏิทินเพื่อรักษาความสอดคล้องว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังมองหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยในการจัดการเวลาอยู่ใช่ไหม?ลองใช้เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp ดูสิ พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ตามต้องการ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณวางแผนงานต่าง ๆ ภายในตารางเวลาของคุณ กำหนดเป้าหมาย และทำงานร่วมกับทีมในภารกิจประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วย:
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยภาพรวมโครงการที่ชัดเจน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการงานอย่างมีระบบ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการโดยการปฏิบัติตามกำหนดเวลา
อีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมคือClickUp Time Box Template วางแผนตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งโครงการ จัดสรรทรัพยากร และกำหนดเส้นตายเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงสุดด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ดีขึ้น! ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยช่วงเวลาที่แบ่งไว้อย่างชัดเจนสำหรับแต่ละงาน และบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยการวางแผนที่มีโครงสร้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นความคืบหน้าของโครงการผ่านข้อมูลเชิงลึกแบบไดนามิกด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- จัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks เข้าถึงรายการ บอร์ด และมุมมองปฏิทินเพื่อการจัดการโครงการที่หลากหลาย
- ตั้งเวลาประมาณการใน ClickUpอย่างแม่นยำเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดและจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- จัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดผ่านมุมมองปริมาณงานของ ClickUp โดยรักษาสมดุลระหว่างความสามารถของทีมและหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไป
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 1000+ แอป รวมถึงตัวติดตามเวลาภายนอกเช่นToggl, Clockify, Everhour และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าช่วงกว้างของฟีเจอร์อาจทำให้สับสนในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2สรุปไว้ว่า:
ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ฉันมีระเบียบมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่ดีเพราะช่วยให้ฉันปรับแต่งงานและกำหนดรายละเอียดสำหรับโครงการขนาดใหญ่ได้ ฟีเจอร์การติดตามเวลาดีมากเพราะช่วยให้ฉันรู้ว่าฉันใช้เวลาไปกับอะไร
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การทำทุกอย่างให้สำเร็จในแต่ละวันอาจดูน่ากลัวในตอนแรก แต่ถ้าคุณมีเพื่อนร่วมทางที่ช่วยคุณผ่านกระบวนการนี้ไปได้ ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว!สำรวจเทมเพลตแผนงานรายวันฟรีที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการเวลาของคุณ
2. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาฟรีพร้อมรายงานพื้นฐาน)
Clockify เป็นตัวติดตามเวลาที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐาน สามารถช่วยคุณติดตามเวลาทำงานของพนักงานและเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างแม่นยำ Clockify รองรับการติดตามเวลาแบบแมนนวล อัตโนมัติ และออฟไลน์
คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานอัตโนมัติ รายงานกิจกรรม และข้อมูลการผลิตได้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างและจัดการใบแจ้งหนี้ลูกค้าได้ ดังนั้น คุณสามารถวางแผนงบประมาณโครงการ กำหนดอัตราค่าบริการที่กำหนดเอง เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ใช้การตรวจจับการทำงานว่างและการแจ้งเตือนเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงที่ไม่ได้รับการบันทึก
- เข้าถึงได้ข้ามแพลตฟอร์มผ่านเดสก์ท็อป, มือถือ, และแอปพลิเคชันผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- อนุญาตให้สร้างโปรเจกต์และผู้ใช้ได้ไม่จำกัด แม้แต่ในเวอร์ชันฟรี
- ผสานการทำงานกับ Trello, Asana และ Jira เพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Clockify
- ขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้ขั้นสูง
- ไม่มีการให้บริการระบบคำนวณเงินเดือนในตัว
ราคาของ Clockify
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $6.99/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: $14.99/เดือน ต่อที่นั่ง
การให้คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 9,100 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ฟรานเชสโก ชิริลโล นักพัฒนาและผู้ประกอบการ ได้พัฒนาเทคนิคโพโมโดโรสำหรับการจัดการเวลา แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเทคนิคนี้ถูกตั้งชื่อตามตัวจับเวลาครัวรูปมะเขือเทศที่ชิริลโลใช้ขณะเรียนในวิทยาลัย? คุณได้ยินถูกต้องแล้ว—"Pomodoro" แปลว่า "มะเขือเทศ" ในภาษาอิตาลี! 🍅
3. เก็บเกี่ยว (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมกับการติดตามค่าใช้จ่ายและการออกใบแจ้งหนี้)
เช่นเดียวกับ Clockify, Harvest ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า; ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมันต้องการการป้อนข้อมูลด้วยตนเองน้อยกว่า
ด้วย Harvest คุณสามารถสร้างรายงานเวลาอัตโนมัติเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ เวลาเฉลี่ยที่ใช้กับงานต่างๆ ต้นทุนภายใน และอื่นๆ เพียงเลือกโครงการและเริ่มจับเวลา
คุณสามารถซิงค์ Harvest กับเครื่องมือบัญชี, เปลี่ยนเวลาทำงานเป็นใบแจ้งหนี้ลูกค้า, และทำให้การออกใบแจ้งหนี้และการเก็บเงินเป็นอัตโนมัติ
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายพร้อมกันสำหรับการคำนวณต้นทุนโครงการ
- จัดการโครงการที่มีค่าธรรมเนียมคงที่และค่าบริการรายเดือนพร้อมรายงานการติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้
- กำหนดและติดตามความพร้อมของทีมแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับ Asana, Trello และ QuickBooks เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ไม่มีระบบติดตาม GPS ในตัวสำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือคุณสมบัติขั้นสูง
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $13.75 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- พรีเมียม: $17.50/เดือน ต่อที่นั่ง
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Harvest อย่างไรบ้าง?
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย สามารถตั้งค่าและใช้งานได้อย่างรวดเร็วสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่ายและการสร้างใบแจ้งหนี้
4. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการเวลาโดยอัตโนมัติ)
คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มุ่งเน้นเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่? RescueTime ตรงตามคำอธิบายนี้ เครื่องมือนี้มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทีมของคุณใช้ทุกนาทีได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ 'Focus Time' เพื่อบล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ
RescueTime ทำให้กระบวนการติดตามเวลาทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ จึงไม่มีช่องว่างสำหรับความประมาท มันติดตามการใช้งานแอปและเว็บไซต์ และสร้างการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อระบุรูปแบบการทำงานและอุปสรรคต่างๆ
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? เครื่องมือนี้ไม่มีขีดจำกัดการใช้งาน—ทั้งบุคคลและทีมสามารถติดตามและสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานสำหรับโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานตามความต้องการและติดตามความคืบหน้าด้วยรายงานเชิงลึก
- อัตโนมัติสรุปการใช้เวลาประจำสัปดาห์และการวิเคราะห์แนวโน้ม
- รับการสนับสนุนสำหรับการติดตามกิจกรรมแบบออฟไลน์ผ่านการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ผสานการทำงานกับ Slack, Trello และ Google Calendar
ข้อจำกัดของ RescueTime
- ขาดคุณสมบัติด้านการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการ
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง
ราคาของ RescueTime
- เดี่ยว: $12/เดือน
- ทีม: $9/เดือน ต่อสมาชิกทีม
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
5. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อม GPS และการตรวจสอบพนักงาน)
Hubstaff เป็นเครื่องมือติดตามเวลาทำงานของพนักงานที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยภาพหน้าจอ ระดับกิจกรรม และการติดตามด้วย GPS
รองรับคุณสมบัติการติดตามขั้นสูง เช่น การตรวจจับการไม่ใช้งาน และสร้างรายงานการใช้เวลาและประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียดเพื่อระบุและขจัดความไม่มีประสิทธิภาพ
คุณสามารถทำให้การจ่ายเงินเดือนเป็นอัตโนมัติได้ด้วยการเชื่อมต่อ PayPal, Wise และ Gusto ของ Hubstaff ซึ่งช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่ติดตาม
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- จัดการโครงการและงบประมาณด้วยเครื่องมือติดตามแบบเรียลไทม์
- สนับสนุนการจัดตารางกะและการจัดการด้วยเครื่องมือปฏิทิน
- อนุญาตให้ติดตามเวลาบนเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือเพื่อความยืดหยุ่น
- ผสานการทำงานกับ Trello, Jira และ Asana สำหรับการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ต้องการแผนระดับสูงสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ต้องการอินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับฟีเจอร์การติดตาม GPS
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อที่นั่ง
- เติบโต: $9/เดือน ต่อที่นั่ง
- ทีม: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $25/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Hubstaff
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2มีให้แบ่งปัน:
Hubstaff นำเสนอโซลูชันการติดตามเวลาที่ใช้งานง่ายและราบรื่น ซึ่งทำให้การจัดการทีมระยะไกลเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ การติดตามแบบเรียลไทม์ ภาพหน้าจออัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยรับประกันความโปร่งใสและประสิทธิภาพ การรายงานที่ละเอียดและการจัดการเงินเดือนอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้มาก ทำให้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจที่มีทีมระยะไกลหรือแบบผสมผสาน
6. ทันเวลา (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติด้วยระบบ AI)
Timely เป็นตัวติดตามเวลาที่ใช้ AIเพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและให้ข้อมูลเวลาที่แม่นยำ ไม่ว่าคุณต้องการตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ รับการแจ้งเตือนสำหรับเวลาที่ไม่ได้ติดตาม หรือประเมินประสิทธิภาพของทีมของคุณ AI Timesheet Assistant ที่ติดตั้งไว้ภายในจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดอย่างทันเวลา แม่นยำ และอัตโนมัติ
คุณสมบัติการจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงาน จัดการปริมาณงาน และดูความสามารถของทีมได้ การแสดงผลตามปฏิทินช่วยให้คุณมองเห็นวันทำงานได้ชัดเจน ทำให้คุณสามารถบล็อกเวลาและวางแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสม
- บริหารงบประมาณโครงการด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือน
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างใบแจ้งหนี้ลูกค้าอย่างถูกต้อง
- รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและการจัดสรรทรัพยากร
- ผสานการทำงานกับ Outlook, Google Calendar และ Trello เพื่อการจัดการตารางเวลาที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดด้านเวลา
- ตัวเลือกการติดตามเวลาด้วยตนเองแบบจำกัดสำหรับงานเฉพาะ
- ฟังก์ชันการจัดการโครงการพื้นฐาน
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- เริ่มต้น: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Timely อย่างไรบ้าง?
ประโยชน์หลักของ Timely คือความง่ายในการใช้งานและวิธีการจัดการเวลาของคุณในลักษณะที่เป็นประโยชน์ ฉันคิดว่า Timely ได้คิดค้นบริการที่ยอดเยี่ยม...
7. Everhour (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาภายในเครื่องมือการจัดการโครงการ)
หากคุณต้องการโซลูชันการติดตามเวลาที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณ Everhour น่าจะน่าสนใจสำหรับคุณ
Everhour สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ClickUp, Asana, Trello และ Basecamp และติดตามเวลาได้โดยตรงจากเครื่องมือเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปเพื่อจัดการประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตของทีม—ข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
มันช่วยให้คุณติดตามความพร้อมของทีมเพื่อจัดการทรัพยากรและปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. Everhour ยังรองรับการติดตามเวลาสำหรับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ พร้อมให้บริการรายงานและข้อมูลเชิงลึก.
คุณสมบัติเด่นของ Everhour
- สร้างรายงานที่กำหนดเองพร้อมข้อมูลงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่าย
- ระบบอัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้ด้วยการเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ FreshBooks
- บริหารงบประมาณโครงการด้วยการตรวจสอบทางการเงินแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Everhour
- คุณสมบัติที่จำกัดในแอปพลิเคชันมือถือเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ต้องการแผนระดับสูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและรายงาน
ราคาของ Everhour
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $10/เดือน (สูงสุด 5 ที่นั่ง)
คะแนนและรีวิวของ Everhour
- G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Everhour อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Everhour เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ออกแบบมาอย่างดี ใช้งานง่าย และทรงพลัง ซึ่งมีการผสานการทำงานที่ไม่เหมือนใครกับเครื่องมือ SaaS ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายตัว มันทำงานร่วมกับ UI ของแอปอย่าง Asana และ Notion ได้อย่างราบรื่นในลักษณะที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของทั้งสองแอป ฉันไม่เห็นแอปอื่นในตลาดที่ทำสิ่งนี้ได้ดีเท่ากับ Everhour
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีคุณสมบัติการจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญในตัว ซึ่งขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้เป็นข้อมูลที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจได้ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ!
8. ไทม์ ด็อกเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมคุณสมบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน)
ถัดไปในรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของ Toggl คือ Time Doctor เครื่องมือติดตามเวลาที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
Time Doctor ช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึกเวลาการทำงาน พักเบรก และกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังติดตามเวลาที่ใช้ไปกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
นี่มีประโยชน์ในการระบุรูปแบบการทำงาน โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล เครื่องมือนี้ยังมีการแจ้งเตือนการรบกวนเพื่อช่วยให้พนักงานมีสมาธิมากขึ้นในช่วงเวลาทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- ติดตามเวลาการใช้งานด้วยภาพหน้าจอ, การใช้แอปพลิเคชัน, และระดับกิจกรรม
- รองรับการติดตามด้วย GPS สำหรับทีมงานทั้งในสถานที่และระยะไกล
- สร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงานและการเข้างานที่ครอบคลุม
- ผสานการทำงานกับ Jira, Asana และ Trello สำหรับการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ขั้นสูง
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตรวจสอบข้อมูลการติดตามเวลาของคุณเป็นประจำเพื่อระบุรูปแบบ ประเมินแนวโน้มการผลิต และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก 🧐
9. TimeCamp (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการติดตามเวลาเข้ากับการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน)
คุณกำลังมองหาเครื่องมือที่รองรับการบันทึกเวลาทำงานและการติดตามการเข้างานของทีมอยู่หรือไม่? นั่นคือ TimeCamp สำหรับคุณ
เครื่องมือนี้ให้อินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์สำหรับการติดตามการเข้างานของพนักงาน การสร้างตารางเวลา การสร้างใบแจ้งหนี้ และการออกใบแจ้งหนี้ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้—TimeCamp ยังช่วยให้คุณจัดการงบประมาณโครงการได้อีกด้วย
มันติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร และซิงค์กับซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อให้คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการได้อย่างราบรื่น ข้อดีเพิ่มเติม? เครื่องมือนี้จะส่งการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คุณใช้งบประมาณเกินในโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ TimeCamp
- ระบบอัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้ด้วยการเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ Xero
- ติดตามเวลาโดยอัตโนมัติด้วยแอปมือถือและเดสก์ท็อป
- เข้าถึงฟีเจอร์การจัดการงานพร้อมรายงานรายละเอียด
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น
- ต้องการแผนระดับสูงกว่าสำหรับคุณสมบัติการรายงานอย่างละเอียด
ราคาของ TimeCamp
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาเวลาส่วนตัว แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่บล็อกเวลาดังกล่าวไว้ในปฏิทิน หากไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ก็จะไม่ได้รับการปกป้อง! 📆
ปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณจองเวลาส่วนตัวได้เหมือนกับการนัดประชุม ซิงค์กับปฏิทินภายนอก ตั้งค่าเวลาทำงานประจำและเวลาส่วนตัว และลากและวางกิจกรรมหรืองานเพื่อปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย หยุดงานที่ทำในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะแทรกซึมเข้ามาในเวลาว่างของคุณ!
💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
10. My Hours (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบโครงการสำหรับทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์)
ทีมขนาดเล็กอาจพบว่าการหาเครื่องมือติดตามเวลาที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ My Hours มอบสิ่งนั้นให้คุณ
ด้วยซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถและเพื่อนร่วมทีมของคุณติดตามเวลาได้อย่างง่ายดาย —ด้วยตนเองหรือด้วยตัวจับเวลา—ในหลายโครงการและงาน สร้างโครงการและบันทึกเวลาของคุณเพื่อสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลา
MyHours ยังช่วยในการจัดทำงบประมาณโครงการพื้นฐานด้วยการแจ้งเตือนและการติดตามค่าใช้จ่าย และยังสามารถเข้าถึงได้ข้ามแพลตฟอร์มทั้งบนมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บแอป
คุณสมบัติเด่นของ MyHours
- สนับสนุนการเรียกเก็บเงินลูกค้าด้วยเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ที่ยืดหยุ่น
- เข้าถึงฟีเจอร์การจัดการทีมด้วยสิทธิ์ตามบทบาท
- สร้างรายงานที่กำหนดเองด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งสำหรับงานทั่วไป
- ผสานการทำงานกับ QuickBooks, Zapier และ Trello เพื่อการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ MyHours
- การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและงานที่ต้องทำซ้ำ
- ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองสำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายและการออกใบแจ้งหนี้
ราคา MyHours
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิว MyHours
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MyHours อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันความประทับใจในเชิงบวก:
หลังจากค้นหาและทดลองใช้แพ็กเกจระบบบันทึกเวลาทำงานหลายตัวแล้ว ฉันพบว่า myhours เป็นระบบที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด นั่นคือระบบบันทึกเวลาทำงานและรายงานผลแบบออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น บริการลูกค้ายอดเยี่ยมมาก ทุกคำถามที่ฉันถามได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วผ่านทางอีเมล
11. DeskTime (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติพร้อมการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน)
ทางเลือกของ Toggl นี้เป็นที่รู้จักดีที่สุดในการติดตามเวลาโดยอัตโนมัติตามการใช้งานแอปและเว็บไซต์ของผู้ใช้
นอกจากนี้ยังช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดหมวดหมู่ภารกิจและกิจกรรมเป็นประเภทที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลาง ซึ่งช่วยให้เข้าใจรูปแบบของโครงการและขจัดอุปสรรคได้
DeskTime ช่วยเตือนเวลาพักโดยอัตโนมัติและให้รายงานประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่กระทบสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
- สนับสนุนการจัดการโครงการและงานด้วยการติดตามเวลาแบบบูรณาการ
- อนุญาตให้บันทึกเวลาแบบออฟไลน์พร้อมตัวเลือกการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- จัดการการเข้าร่วมด้วยเครื่องมือการจัดการเวลาทำงานในตัว
ข้อจำกัดของ DeskTime
- ไม่มีฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้หรือการเรียกเก็บเงินในตัว
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแอปมือถือเมื่อเทียบกับแอปเดสก์ท็อป
ราคา DeskTime
- Lite: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว DeskTime
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
ติดตามเวลาการทำงานได้ในไม่กี่คลิกด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Toggl—ClickUp!
Toggl Track เป็นตัวติดตามเวลาที่มั่นคงซึ่งมอบความเรียบง่ายและคุณสมบัติที่เชื่อถือได้. มันช่วยวัดประสิทธิภาพการทำงาน, จัดการงบประมาณ, และรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว. อย่างไรก็ตาม, มันขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงที่ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม.
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ติดตามเวลาและนำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ClickUpคือคำตอบของคุณ นี่คือแอปสำหรับงานที่รวมการจัดการงาน การติดตามเวลา การวางแผนทรัพยากร และการทำงานอัตโนมัติเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและสร้างความสมดุลให้กับชีวิตการทำงานของคุณหรือไม่? ลองใช้ ClickUpวันนี้—สมัครที่นี่ฟรี!