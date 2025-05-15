บล็อก ClickUp

11 อันดับทางเลือก Toggl สำหรับการติดตามเวลาในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
15 พฤษภาคม 2568

Toggl Track เป็นแอปติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม โดดเด่นด้วยความใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่าง ๆ สร้างตารางเวลา วางบิล และวัดผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัดของ Toggl อาจเป็นอุปสรรคหากคุณต้องการความสามารถขั้นสูง เช่น การวางแผนโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการงาน คุณสมบัติพรีเมียมของมันมักมีราคาแพง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ

หากคุณกำลังมองหาฟังก์ชันเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย นี่คือ 11 ทางเลือกของ Toggl ที่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาและการจัดการโครงการที่ทรงพลัง

Toggl คืออะไร?

ทางเลือกของ Toggl: Toggl Track
ผ่านทาง Toggl Track

Toggl Track หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อToggl เป็นเครื่องมือติดตามเวลาอัตโนมัติที่สร้างแผ่นเวลาและรายงานเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการ กิจกรรมส่วนตัว ฯลฯ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยการบันทึกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติหลักอื่น ๆ ของมัน ได้แก่:

  • การติดตามเวลาที่เข้าใจง่าย: อนุญาตให้ติดตามเวลาด้วยตนเองหรืออัตโนมัติด้วยตัวจับเวลาเริ่มต้น/หยุดที่ง่าย
  • การจัดการโครงการพื้นฐาน: สนับสนุนฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างงาน การกำหนดไทม์ไลน์โครงการ และการจัดการงบประมาณ
  • การรายงานและการวิเคราะห์: สร้างรายงานเชิงภาพและข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และวัดผลผลิตของทีม
  • การผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ รวมถึง Asana, Trello และ Slack
  • รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ เพื่อการติดตามข้อมูลข้ามอุปกรณ์

ทำไมต้องเลือกทางเลือกแทน Toggl?

Toggl Track อาจเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเวลา; อย่างไรก็ตาม มันยังห่างไกลจากการเป็นโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม

นี่คือข้อจำกัดบางประการของมัน:

  • คุณสมบัติการผลิตที่จำกัด: Toggl ให้บริการความสามารถในการจัดการเวลาโครงการพื้นฐานเช่น การทำนายไทม์ไลน์ และการจัดการงบประมาณ หากคุณต้องการเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการผลิตขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงงาน การจัดสรรทรัพยากร หรือการจัดการปริมาณงาน อาจไม่เพียงพอ
  • ค่าใช้จ่ายสูง: แม้ว่า Toggl จะมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน แต่ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เป็นเพียงฟีเจอร์พื้นฐานเท่านั้น หากต้องการใช้ฟังก์ชันขั้นสูง คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ได้รับ โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก
  • ประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือที่ไม่ดี: ผู้ใช้ Toggl หลายคนได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นเนื่องจากประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือที่ขัดจังหวะการทำงาน ความขัดข้องและปัญหาการซิงค์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวทำให้ผู้ใช้จัดการตารางงานได้ยาก

รีวิวในRedditสรุปไว้ว่า:

มันไม่ได้ผลประมาณ 66% ของเวลาสำหรับฉัน โดยเฉพาะแอปต่างๆ แต่แม้แต่เว็บแอปก็เพิ่งล่มไป...

มันไม่ได้ผลประมาณ 66% ของเวลาสำหรับฉัน โดยเฉพาะแอปต่างๆ แต่แม้แต่เว็บแอปก็เพิ่งล่มไป...

⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีแก้ไขปัญหาการจัดการเวลาที่พบบ่อย: คู่มือฉบับสมบูรณ์

ทางเลือกของ Toggl ที่ดูง่าย

นี่คือภาพรวมของทุกทางเลือกแทน Toggl ที่ได้กล่าวถึงในบล็อกโพสต์นี้ ตรวจสอบกรณีการใช้งานและความเหมาะสมของพวกเขาได้ในทันที:

ทางเลือกแทน Togglคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
ClickUpการติดตามเวลาทั่วโลก, การประมาณเวลาและแบบฟอร์มบันทึกเวลา, ปฏิทินและฟีเจอร์การจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการจัดการงานและเวลาที่ดีขึ้นผู้จัดการโครงการในทีมทุกขนาด สำหรับการร่วมมือของทีมข้ามสายงานมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Clockifyการติดตามเวลาสำหรับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ พร้อมการตรวจจับเวลาว่าง, โครงการและผู้ใช้ไม่จำกัดฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
การเก็บเกี่ยวการจัดการเวลาและค่าใช้จ่ายพร้อมกัน, การจัดการโครงการแบบค่าธรรมเนียมคงที่และค่าบริการรายเดือนหน่วยงานและธุรกิจที่ให้บริการมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
RescueTimeการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน, สรุปเวลาประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ, การติดตามกิจกรรมแบบออฟไลน์บุคคลและพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
Hubstaffการติดตามเวลาด้วยระบบ GPS, การจัดตารางกะ, การตรวจจับการไม่ทำงานทีมภาคสนามและผู้จัดการแรงงานระยะไกลทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
ทันเวลาทีมทุกขนาดต้องการเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองน้อยที่สุดทีมทุกขนาดที่ต้องการเวลาการป้อนข้อมูลด้วยมือให้น้อยที่สุดทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/เดือน
เอเวอร์อาวร์การติดตามชั่วโมงโครงการ, การสร้างรายงานที่กำหนดเอง, การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติด้วยการผสานกับ QuickBooksผู้จัดการโครงการในทีมทุกขนาดมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน
ไทม์ ด็อกเตอร์การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานพร้อมภาพหน้าจอ, การใช้แอปพลิเคชัน, และระดับกิจกรรม, การติดตามด้วยระบบ GPSธุรกิจที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียดทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ไทม์แคมป์การติดตามเวลาพร้อมการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและการจัดการการเข้าออกธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3.99/ผู้ใช้/เดือน
MyHoursการติดตามเวลาตามโครงการ, รายงานที่กำหนดเองพร้อมเทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การจัดทำงบประมาณขั้นพื้นฐานและการติดตามค่าใช้จ่ายฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
เดสก์ไทม์การวัดประสิทธิภาพ, การติดตามแบบออฟไลน์, การจัดการการเข้าออกธุรกิจที่มุ่งเน้นการติดตามประสิทธิภาพมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร

ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อย่างสำหรับ Toggl ที่คุณควรใช้

ลองดูซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเหล่านี้ที่คุณสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Toggl Track:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบครบวงจรพร้อมระบบติดตามเวลาในตัว)

สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมและดูว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับการทำงานแต่ละงานมากน้อยเพียงใดด้วย ClickUp Timesheets
เริ่มติดตามเวลาใน ClickUp
ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับทุกงานด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp

Toggl ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง ซึ่งเป็นข้อเสียอย่างมาก. หากไม่มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม การจัดการโครงการพร้อมกับการประหยัดเวลาเป็นไปไม่ได้. ข้อเสียหลายประการ เช่น ความล่าช้า การสื่อสารผิดพลาด การจัดการผิดพลาด เป็นต้น อาจเกิดขึ้นได้.

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เลือกใช้ClickUp—แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน

อลิสแตร์ วิลสัน, ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ Compound, สรุปความรู้สึกของการมีแพลตฟอร์มที่รวมการจัดการโครงการและการติดตามเวลาไว้ด้วยกัน:

เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อติดตามและวัดบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ, แท็บเล็ต, และเดสก์ท็อป

เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อติดตามและวัดบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ, แท็บเล็ต, และเดสก์ท็อป

คุณสมบัติแรกจากหลายๆ อย่างClickUp's Project Time Trackingช่วยขจัดความจำเป็นในการบันทึกเวลาด้วยตนเอง โดยให้คุณเริ่ม (และหยุด) ตัวจับเวลาอัตโนมัติได้จากทุกที่—ไม่ว่าจะเป็นแอปเดสก์ท็อปของ ClickUp, ส่วนขยาย Chrome สำหรับเว็บ หรือแม้แต่แอปบนมือถือ

ระบบติดตามเวลาทั่วโลกทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่คุณทำงาน โดยรู้ว่าทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

การสร้างรายการเวลาด้วยตนเองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกัน คุณสามารถบันทึกการลงเวลาสำหรับช่วงวันที่เฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม ทำให้คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายการหลายรายการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ทางเลือกของ Toggl: ประมาณเวลาสำหรับทุกงานเพื่อกำหนดเส้นตายโครงการที่เป็นจริงได้ด้วย ClickUp Time Management
ประมาณเวลาสำหรับทุกงานเพื่อกำหนดเส้นตายของโครงการที่เป็นจริงได้ด้วย ClickUp Time Management

ด้วย คุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUpคุณสามารถจัดระเบียบเวลาที่คุณติดตามได้เป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ สร้างแบบฟอร์มเวลาที่ละเอียด เพิ่มบันทึก และสร้างรายงานเวลาที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการปรับกำหนดเส้นตายใหม่, จัดตารางงานที่ขึ้นต่อกัน, กำหนดเป้าหมายสำคัญ, และบริหารโครงการของคุณด้วยความโปร่งใสและประสิทธิภาพที่มากขึ้น

ClickUp Calendarนำเสนออินเทอร์เฟซแบบภาพที่สามารถลากและวางได้ ทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้—เหมาะสำหรับการวางแผน ติดตาม และปรับแต่งวันของคุณแบบเรียลไทม์ ต่างจาก Toggl Track ที่เน้นการติดตามเวลาหลังเหตุการณ์ ClickUp ช่วยให้คุณ วางแผนล่วงหน้า แบ่งเวลาสำหรับงานและการประชุมได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ

คุณสามารถซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ, กำหนดตารางงานที่เกิดซ้ำ, และดูไทม์ไลน์ของโครงการได้ในพริบตา เหมาะสำหรับการจัดการปริมาณงาน, จัดลำดับความสำคัญของกำหนดเวลา, และหลีกเลี่ยงการจองงานเกินกำลัง ทีมยังสามารถแชร์ปฏิทินเพื่อรักษาความสอดคล้องว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังมองหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยในการจัดการเวลาอยู่ใช่ไหม?ลองใช้เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp ดูสิ พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ตามต้องการ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณวางแผนงานต่าง ๆ ภายในตารางเวลาของคุณ กำหนดเป้าหมาย และทำงานร่วมกับทีมในภารกิจประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วย:

  • รักษาความเป็นระเบียบด้วยภาพรวมโครงการที่ชัดเจน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการงานอย่างมีระบบ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการโดยการปฏิบัติตามกำหนดเวลา

อีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมคือClickUp Time Box Template วางแผนตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งโครงการ จัดสรรทรัพยากร และกำหนดเส้นตายเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงสุดด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ดีขึ้น! ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยช่วงเวลาที่แบ่งไว้อย่างชัดเจนสำหรับแต่ละงาน และบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยการวางแผนที่มีโครงสร้าง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มองเห็นความคืบหน้าของโครงการผ่านข้อมูลเชิงลึกแบบไดนามิกด้วยแดชบอร์ด ClickUp
  • จัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks เข้าถึงรายการ บอร์ด และมุมมองปฏิทินเพื่อการจัดการโครงการที่หลากหลาย
  • ตั้งเวลาประมาณการใน ClickUpอย่างแม่นยำเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดและจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • จัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดผ่านมุมมองปริมาณงานของ ClickUp โดยรักษาสมดุลระหว่างความสามารถของทีมและหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไป
  • ผสานการทำงานกับแอปกว่า 1000+ แอป รวมถึงตัวติดตามเวลาภายนอกเช่นToggl, Clockify, Everhour และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าช่วงกว้างของฟีเจอร์อาจทำให้สับสนในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2สรุปไว้ว่า:

ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ฉันมีระเบียบมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่ดีเพราะช่วยให้ฉันปรับแต่งงานและกำหนดรายละเอียดสำหรับโครงการขนาดใหญ่ได้ ฟีเจอร์การติดตามเวลาดีมากเพราะช่วยให้ฉันรู้ว่าฉันใช้เวลาไปกับอะไร

ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ฉันมีระเบียบมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่ดีเพราะช่วยให้ฉันปรับแต่งงานและกำหนดรายละเอียดสำหรับโครงการขนาดใหญ่ได้ ฟีเจอร์การติดตามเวลาดีมากเพราะช่วยให้ฉันรู้ว่าฉันใช้เวลาไปกับอะไร

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การทำทุกอย่างให้สำเร็จในแต่ละวันอาจดูน่ากลัวในตอนแรก แต่ถ้าคุณมีเพื่อนร่วมทางที่ช่วยคุณผ่านกระบวนการนี้ไปได้ ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว!สำรวจเทมเพลตแผนงานรายวันฟรีที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการเวลาของคุณ

2. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาฟรีพร้อมรายงานพื้นฐาน)

Clockify: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาฟรีพร้อมรายงานพื้นฐาน
ผ่านทาง Clockify

Clockify เป็นตัวติดตามเวลาที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐาน สามารถช่วยคุณติดตามเวลาทำงานของพนักงานและเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างแม่นยำ Clockify รองรับการติดตามเวลาแบบแมนนวล อัตโนมัติ และออฟไลน์

คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานอัตโนมัติ รายงานกิจกรรม และข้อมูลการผลิตได้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างและจัดการใบแจ้งหนี้ลูกค้าได้ ดังนั้น คุณสามารถวางแผนงบประมาณโครงการ กำหนดอัตราค่าบริการที่กำหนดเอง เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • ใช้การตรวจจับการทำงานว่างและการแจ้งเตือนเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงที่ไม่ได้รับการบันทึก
  • เข้าถึงได้ข้ามแพลตฟอร์มผ่านเดสก์ท็อป, มือถือ, และแอปพลิเคชันผ่านเว็บเบราว์เซอร์
  • อนุญาตให้สร้างโปรเจกต์และผู้ใช้ได้ไม่จำกัด แม้แต่ในเวอร์ชันฟรี
  • ผสานการทำงานกับ Trello, Asana และ Jira เพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ Clockify

  • ขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้ขั้นสูง
  • ไม่มีการให้บริการระบบคำนวณเงินเดือนในตัว

ราคาของ Clockify

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $6.99/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: $14.99/เดือน ต่อที่นั่ง

การให้คะแนนและรีวิว Clockify

  • G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 9,100 รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ฟรานเชสโก ชิริลโล นักพัฒนาและผู้ประกอบการ ได้พัฒนาเทคนิคโพโมโดโรสำหรับการจัดการเวลา แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเทคนิคนี้ถูกตั้งชื่อตามตัวจับเวลาครัวรูปมะเขือเทศที่ชิริลโลใช้ขณะเรียนในวิทยาลัย? คุณได้ยินถูกต้องแล้ว—"Pomodoro" แปลว่า "มะเขือเทศ" ในภาษาอิตาลี! 🍅

3. เก็บเกี่ยว (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมกับการติดตามค่าใช้จ่ายและการออกใบแจ้งหนี้)

ทางเลือกของ Toggl: Harvest: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมการติดตามค่าใช้จ่ายและการออกใบแจ้งหนี้
ผ่านทางการเก็บเกี่ยว

เช่นเดียวกับ Clockify, Harvest ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า; ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมันต้องการการป้อนข้อมูลด้วยตนเองน้อยกว่า

ด้วย Harvest คุณสามารถสร้างรายงานเวลาอัตโนมัติเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ เวลาเฉลี่ยที่ใช้กับงานต่างๆ ต้นทุนภายใน และอื่นๆ เพียงเลือกโครงการและเริ่มจับเวลา

คุณสามารถซิงค์ Harvest กับเครื่องมือบัญชี, เปลี่ยนเวลาทำงานเป็นใบแจ้งหนี้ลูกค้า, และทำให้การออกใบแจ้งหนี้และการเก็บเงินเป็นอัตโนมัติ

เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายพร้อมกันสำหรับการคำนวณต้นทุนโครงการ
  • จัดการโครงการที่มีค่าธรรมเนียมคงที่และค่าบริการรายเดือนพร้อมรายงานการติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้
  • กำหนดและติดตามความพร้อมของทีมแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานกับ Asana, Trello และ QuickBooks เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว

  • ไม่มีระบบติดตาม GPS ในตัวสำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล
  • ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือคุณสมบัติขั้นสูง

การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $13.75 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • พรีเมียม: $17.50/เดือน ต่อที่นั่ง

การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Harvest อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย สามารถตั้งค่าและใช้งานได้อย่างรวดเร็วสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่ายและการสร้างใบแจ้งหนี้

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย สามารถตั้งค่าและใช้งานได้อย่างรวดเร็วสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่ายและการสร้างใบแจ้งหนี้

4. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการเวลาโดยอัตโนมัติ)

RescueTime: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการเวลาโดยอัตโนมัติ
ผ่านทาง RescueTime

คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มุ่งเน้นเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่? RescueTime ตรงตามคำอธิบายนี้ เครื่องมือนี้มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทีมของคุณใช้ทุกนาทีได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ 'Focus Time' เพื่อบล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ

RescueTime ทำให้กระบวนการติดตามเวลาทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ จึงไม่มีช่องว่างสำหรับความประมาท มันติดตามการใช้งานแอปและเว็บไซต์ และสร้างการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อระบุรูปแบบการทำงานและอุปสรรคต่างๆ

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? เครื่องมือนี้ไม่มีขีดจำกัดการใช้งาน—ทั้งบุคคลและทีมสามารถติดตามและสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานสำหรับโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime

  • กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานตามความต้องการและติดตามความคืบหน้าด้วยรายงานเชิงลึก
  • อัตโนมัติสรุปการใช้เวลาประจำสัปดาห์และการวิเคราะห์แนวโน้ม
  • รับการสนับสนุนสำหรับการติดตามกิจกรรมแบบออฟไลน์ผ่านการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • ผสานการทำงานกับ Slack, Trello และ Google Calendar

ข้อจำกัดของ RescueTime

ราคาของ RescueTime

  • เดี่ยว: $12/เดือน
  • ทีม: $9/เดือน ต่อสมาชิกทีม

คะแนนและรีวิว RescueTime

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

5. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อม GPS และการตรวจสอบพนักงาน)

ทางเลือกของ Toggl: Hubstaff: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อม GPS และการตรวจสอบพนักงาน
ผ่านทาง Hubstaff

Hubstaff เป็นเครื่องมือติดตามเวลาทำงานของพนักงานที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยภาพหน้าจอ ระดับกิจกรรม และการติดตามด้วย GPS

รองรับคุณสมบัติการติดตามขั้นสูง เช่น การตรวจจับการไม่ใช้งาน และสร้างรายงานการใช้เวลาและประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียดเพื่อระบุและขจัดความไม่มีประสิทธิภาพ

คุณสามารถทำให้การจ่ายเงินเดือนเป็นอัตโนมัติได้ด้วยการเชื่อมต่อ PayPal, Wise และ Gusto ของ Hubstaff ซึ่งช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่ติดตาม

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff

  • จัดการโครงการและงบประมาณด้วยเครื่องมือติดตามแบบเรียลไทม์
  • สนับสนุนการจัดตารางกะและการจัดการด้วยเครื่องมือปฏิทิน
  • อนุญาตให้ติดตามเวลาบนเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือเพื่อความยืดหยุ่น
  • ผสานการทำงานกับ Trello, Jira และ Asana สำหรับการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ Hubstaff

  • ต้องการแผนระดับสูงสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • ต้องการอินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับฟีเจอร์การติดตาม GPS

ราคาของ Hubstaff

  • เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อที่นั่ง
  • เติบโต: $9/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ทีม: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: $25/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว Hubstaff

  • G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2มีให้แบ่งปัน:

Hubstaff นำเสนอโซลูชันการติดตามเวลาที่ใช้งานง่ายและราบรื่น ซึ่งทำให้การจัดการทีมระยะไกลเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ การติดตามแบบเรียลไทม์ ภาพหน้าจออัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยรับประกันความโปร่งใสและประสิทธิภาพ การรายงานที่ละเอียดและการจัดการเงินเดือนอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้มาก ทำให้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจที่มีทีมระยะไกลหรือแบบผสมผสาน

Hubstaff นำเสนอโซลูชันการติดตามเวลาที่ใช้งานง่ายและราบรื่น ซึ่งทำให้การจัดการทีมระยะไกลเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ การติดตามแบบเรียลไทม์ ภาพหน้าจออัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยรับประกันความโปร่งใสและประสิทธิภาพ การรายงานที่ละเอียดและการจัดการเงินเดือนอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้มาก ทำให้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจที่มีทีมระยะไกลหรือแบบผสมผสาน

⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีประหยัดเวลา: เคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มชั่วโมงในแต่ละวันของคุณ

6. ทันเวลา (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติด้วยระบบ AI)

ทันเวลา: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติด้วย AI
ผ่านทาง ทันเวลา

Timely เป็นตัวติดตามเวลาที่ใช้ AIเพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและให้ข้อมูลเวลาที่แม่นยำ ไม่ว่าคุณต้องการตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ รับการแจ้งเตือนสำหรับเวลาที่ไม่ได้ติดตาม หรือประเมินประสิทธิภาพของทีมของคุณ AI Timesheet Assistant ที่ติดตั้งไว้ภายในจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดอย่างทันเวลา แม่นยำ และอัตโนมัติ

คุณสมบัติการจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงาน จัดการปริมาณงาน และดูความสามารถของทีมได้ การแสดงผลตามปฏิทินช่วยให้คุณมองเห็นวันทำงานได้ชัดเจน ทำให้คุณสามารถบล็อกเวลาและวางแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสม

  • บริหารงบประมาณโครงการด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือน
  • ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างใบแจ้งหนี้ลูกค้าอย่างถูกต้อง
  • รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและการจัดสรรทรัพยากร
  • ผสานการทำงานกับ Outlook, Google Calendar และ Trello เพื่อการจัดการตารางเวลาที่ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดด้านเวลา

  • ตัวเลือกการติดตามเวลาด้วยตนเองแบบจำกัดสำหรับงานเฉพาะ
  • ฟังก์ชันการจัดการโครงการพื้นฐาน

การกำหนดราคาที่ทันเวลา

  • เริ่มต้น: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $28/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา

  • G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Timely อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์จากCapterraสรุปว่า:

ประโยชน์หลักของ Timely คือความง่ายในการใช้งานและวิธีการจัดการเวลาของคุณในลักษณะที่เป็นประโยชน์ ฉันคิดว่า Timely ได้คิดค้นบริการที่ยอดเยี่ยม...

ประโยชน์หลักของ Timely คือความง่ายในการใช้งานและวิธีการจัดการเวลาของคุณในลักษณะที่เป็นประโยชน์ ฉันคิดว่า Timely ได้คิดค้นบริการที่ยอดเยี่ยม...

7. Everhour (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาภายในเครื่องมือการจัดการโครงการ)

ทางเลือกของ Toggl: Everhour: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาภายในเครื่องมือการจัดการโครงการ
ผ่านทางEverhour

หากคุณต้องการโซลูชันการติดตามเวลาที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณ Everhour น่าจะน่าสนใจสำหรับคุณ

Everhour สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ClickUp, Asana, Trello และ Basecamp และติดตามเวลาได้โดยตรงจากเครื่องมือเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปเพื่อจัดการประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตของทีม—ข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

มันช่วยให้คุณติดตามความพร้อมของทีมเพื่อจัดการทรัพยากรและปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. Everhour ยังรองรับการติดตามเวลาสำหรับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ พร้อมให้บริการรายงานและข้อมูลเชิงลึก.

คุณสมบัติเด่นของ Everhour

  • สร้างรายงานที่กำหนดเองพร้อมข้อมูลงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่าย
  • ระบบอัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้ด้วยการเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ FreshBooks
  • บริหารงบประมาณโครงการด้วยการตรวจสอบทางการเงินแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Everhour

  • คุณสมบัติที่จำกัดในแอปพลิเคชันมือถือเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ต้องการแผนระดับสูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและรายงาน

ราคาของ Everhour

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $10/เดือน (สูงสุด 5 ที่นั่ง)

คะแนนและรีวิวของ Everhour

  • G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Everhour อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

Everhour เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ออกแบบมาอย่างดี ใช้งานง่าย และทรงพลัง ซึ่งมีการผสานการทำงานที่ไม่เหมือนใครกับเครื่องมือ SaaS ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายตัว มันทำงานร่วมกับ UI ของแอปอย่าง Asana และ Notion ได้อย่างราบรื่นในลักษณะที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของทั้งสองแอป ฉันไม่เห็นแอปอื่นในตลาดที่ทำสิ่งนี้ได้ดีเท่ากับ Everhour

Everhour เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ออกแบบมาอย่างดี ใช้งานง่าย และทรงพลัง ซึ่งมีการผสานการทำงานกับเครื่องมือ Saas ที่สำคัญหลายตัวในลักษณะที่ไม่เหมือนใครมากที่สุด มันทำงานร่วมกับ UI ของแอปอย่าง Asana และ Notion ได้อย่างราบรื่นในลักษณะที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของทั้งสองแอป ฉันไม่เห็นแอปอื่นในตลาดที่ทำสิ่งนี้ได้ดีเท่ากับ Everhour

📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีคุณสมบัติการจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญในตัว ซึ่งขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้เป็นข้อมูลที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจได้ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ!

8. ไทม์ ด็อกเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมคุณสมบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน)

Time Doctor: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมคุณสมบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
ผ่านทาง Time Doctor

ถัดไปในรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของ Toggl คือ Time Doctor เครื่องมือติดตามเวลาที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

Time Doctor ช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึกเวลาการทำงาน พักเบรก และกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังติดตามเวลาที่ใช้ไปกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน

นี่มีประโยชน์ในการระบุรูปแบบการทำงาน โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล เครื่องมือนี้ยังมีการแจ้งเตือนการรบกวนเพื่อช่วยให้พนักงานมีสมาธิมากขึ้นในช่วงเวลาทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor

  • ติดตามเวลาการใช้งานด้วยภาพหน้าจอ, การใช้แอปพลิเคชัน, และระดับกิจกรรม
  • รองรับการติดตามด้วย GPS สำหรับทีมงานทั้งในสถานที่และระยะไกล
  • สร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงานและการเข้างานที่ครอบคลุม
  • ผสานการทำงานกับ Jira, Asana และ Trello สำหรับการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ Time Doctor

  • คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ขั้นสูง

ราคาของ Time Doctor

  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Time Doctor

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตรวจสอบข้อมูลการติดตามเวลาของคุณเป็นประจำเพื่อระบุรูปแบบ ประเมินแนวโน้มการผลิต และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก 🧐

9. TimeCamp (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการติดตามเวลาเข้ากับการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน)

ทางเลือกของ Toggl: TimeCamp: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการติดตามเวลาเข้ากับการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน
ผ่านทาง TimeCamp

คุณกำลังมองหาเครื่องมือที่รองรับการบันทึกเวลาทำงานและการติดตามการเข้างานของทีมอยู่หรือไม่? นั่นคือ TimeCamp สำหรับคุณ

เครื่องมือนี้ให้อินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์สำหรับการติดตามการเข้างานของพนักงาน การสร้างตารางเวลา การสร้างใบแจ้งหนี้ และการออกใบแจ้งหนี้ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้—TimeCamp ยังช่วยให้คุณจัดการงบประมาณโครงการได้อีกด้วย

มันติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร และซิงค์กับซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อให้คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการได้อย่างราบรื่น ข้อดีเพิ่มเติม? เครื่องมือนี้จะส่งการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คุณใช้งบประมาณเกินในโครงการ

คุณสมบัติเด่นของ TimeCamp

  • ระบบอัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้ด้วยการเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ Xero
  • ติดตามเวลาโดยอัตโนมัติด้วยแอปมือถือและเดสก์ท็อป
  • เข้าถึงฟีเจอร์การจัดการงานพร้อมรายงานรายละเอียด

ข้อจำกัดของ TimeCamp

  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น
  • ต้องการแผนระดับสูงกว่าสำหรับคุณสมบัติการรายงานอย่างละเอียด

ราคาของ TimeCamp

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ TimeCamp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาเวลาส่วนตัว แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่บล็อกเวลาดังกล่าวไว้ในปฏิทิน หากไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ก็จะไม่ได้รับการปกป้อง! 📆

ปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณจองเวลาส่วนตัวได้เหมือนกับการนัดประชุม ซิงค์กับปฏิทินภายนอก ตั้งค่าเวลาทำงานประจำและเวลาส่วนตัว และลากและวางกิจกรรมหรืองานเพื่อปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย หยุดงานที่ทำในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะแทรกซึมเข้ามาในเวลาว่างของคุณ!

💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

10. My Hours (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบโครงการสำหรับทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์)

เวลาของฉัน: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบโครงการสำหรับทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
ผ่านทาง MyHours

ทีมขนาดเล็กอาจพบว่าการหาเครื่องมือติดตามเวลาที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ My Hours มอบสิ่งนั้นให้คุณ

ด้วยซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถและเพื่อนร่วมทีมของคุณติดตามเวลาได้อย่างง่ายดาย —ด้วยตนเองหรือด้วยตัวจับเวลา—ในหลายโครงการและงาน สร้างโครงการและบันทึกเวลาของคุณเพื่อสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลา

MyHours ยังช่วยในการจัดทำงบประมาณโครงการพื้นฐานด้วยการแจ้งเตือนและการติดตามค่าใช้จ่าย และยังสามารถเข้าถึงได้ข้ามแพลตฟอร์มทั้งบนมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บแอป

คุณสมบัติเด่นของ MyHours

  • สนับสนุนการเรียกเก็บเงินลูกค้าด้วยเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ที่ยืดหยุ่น
  • เข้าถึงฟีเจอร์การจัดการทีมด้วยสิทธิ์ตามบทบาท
  • สร้างรายงานที่กำหนดเองด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งสำหรับงานทั่วไป
  • ผสานการทำงานกับ QuickBooks, Zapier และ Trello เพื่อการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ MyHours

  • การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและงานที่ต้องทำซ้ำ
  • ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองสำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายและการออกใบแจ้งหนี้

ราคา MyHours

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและรีวิว MyHours

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง MyHours อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันความประทับใจในเชิงบวก:

หลังจากค้นหาและทดลองใช้แพ็กเกจระบบบันทึกเวลาทำงานหลายตัวแล้ว ฉันพบว่า myhours เป็นระบบที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด นั่นคือระบบบันทึกเวลาทำงานและรายงานผลแบบออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น บริการลูกค้ายอดเยี่ยมมาก ทุกคำถามที่ฉันถามได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วผ่านทางอีเมล

หลังจากค้นหาและทดลองใช้แพ็กเกจระบบบันทึกเวลาทำงานหลายตัวแล้ว ฉันพบว่า myhours เป็นระบบที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด นั่นคือระบบบันทึกเวลาทำงานแบบออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันพื้นฐานครบถ้วน บริการลูกค้ายอดเยี่ยมมาก ทุกคำถามที่ฉันสอบถามได้รับการตอบกลับทางอีเมลอย่างรวดเร็ว

11. DeskTime (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติพร้อมการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน)

ทางเลือกของ Toggl: DeskTime: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติพร้อมการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
ผ่านทาง DeskTime

ทางเลือกของ Toggl นี้เป็นที่รู้จักดีที่สุดในการติดตามเวลาโดยอัตโนมัติตามการใช้งานแอปและเว็บไซต์ของผู้ใช้

นอกจากนี้ยังช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดหมวดหมู่ภารกิจและกิจกรรมเป็นประเภทที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลาง ซึ่งช่วยให้เข้าใจรูปแบบของโครงการและขจัดอุปสรรคได้

DeskTime ช่วยเตือนเวลาพักโดยอัตโนมัติและให้รายงานประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่กระทบสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ DeskTime

  • สนับสนุนการจัดการโครงการและงานด้วยการติดตามเวลาแบบบูรณาการ
  • อนุญาตให้บันทึกเวลาแบบออฟไลน์พร้อมตัวเลือกการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • จัดการการเข้าร่วมด้วยเครื่องมือการจัดการเวลาทำงานในตัว

ข้อจำกัดของ DeskTime

  • ไม่มีฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้หรือการเรียกเก็บเงินในตัว
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแอปมือถือเมื่อเทียบกับแอปเดสก์ท็อป

ราคา DeskTime

  • Lite: ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว DeskTime

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)

ติดตามเวลาการทำงานได้ในไม่กี่คลิกด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Toggl—ClickUp!

Toggl Track เป็นตัวติดตามเวลาที่มั่นคงซึ่งมอบความเรียบง่ายและคุณสมบัติที่เชื่อถือได้. มันช่วยวัดประสิทธิภาพการทำงาน, จัดการงบประมาณ, และรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว. อย่างไรก็ตาม, มันขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงที่ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม.

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ติดตามเวลาและนำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ClickUpคือคำตอบของคุณ นี่คือแอปสำหรับงานที่รวมการจัดการงาน การติดตามเวลา การวางแผนทรัพยากร และการทำงานอัตโนมัติเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย

พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและสร้างความสมดุลให้กับชีวิตการทำงานของคุณหรือไม่? ลองใช้ ClickUpวันนี้—สมัครที่นี่ฟรี!