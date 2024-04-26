15 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของทีมคุณ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานคือแนวคิดที่ทำหน้าที่เป็นจุดข้อมูลเพื่อวัด วิเคราะห์ และนำเสนอว่าพนักงานหรือแผนกต่างๆ กำลังทำงานอย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและบ่งชี้ว่าแต่ละทีมมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร
การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ชั่วโมงการทำงาน หรือชั่วโมงทำงานล่วงเวลา ช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ มันช่วยระบุได้ว่าทรัพยากรใดกำลังอยู่ในภาวะคงที่หรือกำลังขับเคลื่อนโครงการของคุณไปข้างหน้า
นี่คือความสัมพันธ์แบบอินพุต-เอาต์พุตอย่างง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ของบริษัทคุณได้รับผลกระทบจากปัจจัยนำเข้าอย่างไร
เราได้สร้างคู่มือที่อธิบายถึงผลกระทบของตัวชี้วัดประสิทธิภาพและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ต่อกระบวนการทำงานภายในและภายนอกธุรกิจของคุณ 👇
อะไรคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานคือการวัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านเฉพาะและวิธีที่กิจกรรมของพวกเขาส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร
ตัวชี้วัดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงตัวเลขและภาพที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีม A ใช้เวลา 30 ชั่วโมงในโครงการสามวันโดยมีพนักงาน 12 คน ทีม B เสร็จสิ้นโครงการเดียวกันในสองวันโดยมีพนักงานน้อยกว่าสองคน การแยกวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจะช่วยให้ผู้นำธุรกิจเห็นมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลที่ทีม B ให้ผลลัพธ์สูงกว่าทีม A
ความสำคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพคืออะไร?
คุณต้องวัดผลผลิตเพื่อทบทวนความก้าวหน้าของทีมคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ จากหน่วยการผลิตและรายได้ที่สร้างได้ไปจนถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัดที่สำคัญเหล่านี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำทีมให้ห่างไกลจากความล้มเหลวและเข้าใกล้การให้บริการที่มีคุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า และกำไรที่เพิ่มขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดการผลิตและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสามารถสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพได้ในหลากหลายรูปแบบ พวกมันสามารถผสานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน และช่วยส่งเสริมการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท
การติดตามอย่างต่อเนื่องและการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตช่วยปรับปรุงผลผลิตโดยรวมของทีม ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ตอนนี้, ดูที่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ช่วยให้คุณวัดความก้าวหน้า
15 ตัวอย่างของตัวชี้วัดประสิทธิภาพและ KPI
การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและ KPI ที่มากมายอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ ใช้เวลาในการตัดสินใจว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั่วไปใดบ้างที่สามารถนำธุรกิจของคุณไปสู่ระดับต่อไปได้ 👇
1. อัตราการลาออกของพนักงาน (ETR)
อัตราการลาออกของพนักงานวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ออกจากองค์กรภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ตัวชี้วัดนี้ยังใช้วัดคุณภาพของนโยบายการสรรหาพนักงานและระดับความพึงพอใจของพนักงานอีกด้วย
รายงานชี้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้น 20% หลังการระบาดของโรค.
ในขณะที่อัตราการลาออกต่ำกว่า 10% ถือว่าเหมาะสม อัตราการลาออกที่สูงกว่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์เชิงลบของวัฒนธรรมองค์กร และอาจบ่งชี้ถึงพนักงานที่ขาดแรงจูงใจและไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
👉 นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณ ETR ได้:
อัตราการลาออกของพนักงาน = [T /{(B+E)/2}] X100
ที่นี่,
T คือ จำนวนการสิ้นสุดในช่วงเวลา
B คือ จำนวนพนักงาน ณ ต้นงวด
E คือจำนวนพนักงาน ณ สิ้นงวด
2. รายได้ต่อพนักงานขาย
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้คำนวณรายได้ต่อพนักงานที่สมาชิกทีมขายสามารถสร้างได้
ทีมขายมีนิสัยชอบแข่งขันโดยธรรมชาติ ดังนั้น การใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขายอาจช่วยส่งเสริมการแข่งขันที่ดีในทีมของคุณได้
อย่างไรก็ตาม ให้เป้าหมายการขายที่ทะเยอทะยานแต่เป็นไปได้จริง เพื่อกระตุ้นให้ทีมของคุณทำงานหนักยิ่งขึ้นในการสร้างรายได้
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพนักงานขายแต่ละคนโดยพิจารณาจากพารามิเตอร์เช่น ระดับอาวุโสและเป้าหมายที่บรรลุ จะทำให้คุณอยู่ในจุดที่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการประเมินที่ยุติธรรม
👉 นี่คือสูตรง่ายๆ สำหรับการคำนวณตัวชี้วัดนี้:
3. ความถูกต้องของสินค้าคงคลัง
ตัวชี้วัดความถูกต้องของสินค้าคงคลังวัดระดับความไม่สอดคล้องระหว่างสินค้าคงคลังจริงกับสินค้าคงคลังที่บันทึกไว้ การติดตามและปรับปรุงตัวชี้วัดนี้ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะผู้ขายที่น่าเชื่อถือ
ความถูกต้องของสินค้าคงคลังที่สูงขึ้นเกิดจากการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของทีมภาคสนามที่รับผิดชอบการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ
คุณต้องรักษาคะแนนสูงในตัวชี้วัดคุณภาพดังกล่าวเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าและยอดขายของคุณ
👉 นี่คือสูตรในการคำนวณความถูกต้องของสินค้าคงคลัง:
4. เวลาเฉลี่ยในการให้บริการ (AHT)
เวลาการจัดการเฉลี่ยวัดเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยของลูกค้าที่รอดำเนินการ
AHT มักใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานในทีมบริการลูกค้าและทีมสนับสนุน. มีวัตถุประสงค์หลักสี่ประการ:
- ระบุผู้ที่มีผลงานโดดเด่นหรือสมาชิกในทีมที่มีความกระตือรือร้น
- ระบุสมาชิกที่มีผลงานต่ำและช่วยให้พวกเขาพัฒนาขึ้นผ่านการฝึกอบรม
- เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ AHT เป็นสัญญาณของความเครียดของทีมหรือภาระงานที่มากเกินไป
- ให้แน่ใจว่ามีการตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนี้วัดว่าทีมของคุณสามารถแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดโดยไม่ลดทอนคุณภาพการให้บริการ (QoS)
👉 คำนวณ AHT โดยใช้สูตรนี้:
5. อัตราการสำเร็จงาน
อัตราการเสร็จสิ้นงานวัดเป็นร้อยละของงานที่เสร็จสิ้นเมื่อเทียบกับงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัดการวัดผลผลิตนี้เป็นการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ช่วยในการตรวจจับการหยุดชะงักในกระบวนการทำงานและช่องว่างในความสามารถของทีม
หากคุณกำลังเผชิญกับงานที่กองพะเนินเทินทึก ถึงเวลาแล้วที่จะกระจายภาระงานใหม่หรือตรวจสอบปัญหาที่ลึกซึ้งกว่า เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ไม่ชัดเจน การใช้พนักงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานที่มากเกินไป หรือทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ
👉 นี่คือวิธีการคำนวณอัตราการเสร็จสิ้นงาน:
วิธีการที่คล่องตัวในการจัดการกับอัตราการเสร็จสิ้นงานที่ต่ำคือการกำหนดคะแนนเรื่องราว (story points) ให้กับแต่ละงาน คะแนนเรื่องราวคือน้ำหนักที่มอบให้กับแต่ละงานตามความยากและเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการเสร็จสิ้น
คะแนนเรื่องราวช่วยให้คุณวิเคราะห์ล่วงหน้าได้ว่าแต่ละงานจะใช้เวลานานเท่าใด ที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของปริมาณงานและระดับประสิทธิภาพของสมาชิกแต่ละคนในทีม
ใช้ClickUp สำหรับทีมปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการงานของคุณ มันทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายผ่านมุมมองและแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อกำหนดงานย่อยโดยอัตโนมัติและสร้างสรุปสำหรับเส้นทางการสื่อสารเพื่อลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองของทีมคุณ
🎁โบนัส:ลองสร้างแผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งให้เหมาะสม และดูว่า ClickUp จะกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกความคืบหน้าทั้งหมดได้เพียงคลิกเดียว
6. ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา
ชั่วโมงล่วงเวลาคือชั่วโมงเพิ่มเติมที่พนักงานลงทุนนอกเหนือจากเวลาทำงานตามตารางปกติ
ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นบ่งชี้ถึงการกระจายงานที่ไม่ดี วัฒนธรรมการทำงานที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และการบริหารทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพ แม้แต่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของพนักงานลดลง
ติดตามตัวชี้วัดนี้เพื่อระบุช่องว่างของทรัพยากรและความต้องการในการจ้างงาน ตัวอย่างเช่น ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นในแผนกการตลาดของคุณอาจบ่งบอกว่าคุณต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้นในแผนกนั้น
เช่นเดียวกัน คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและจัดสรรปริมาณงานตามความสามารถของพนักงาน
👉 คุณสามารถคำนวณชั่วโมงล่วงเวลาได้โดยการหารจำนวนชั่วโมงล่วงเวลาด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานปกติ
7. การเติบโตของยอดขาย
การวัดการเติบโตของยอดขายคือความสามารถของทีมขายของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีของคุณ
ตัวชี้วัดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัทคุณ คุณอาจพิจารณาเพิ่มตัวกรองสำหรับช่วงเวลาเป็นเดือนเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลระดับไมโครได้ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของตัวแทนขายแต่ละคนในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้
ใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อระบุว่ามีช่องทางการขายใดที่สร้างอัตราการแปลงสูงสุด
👉 นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณการเติบโตของยอดขายได้:
8. อัตราการนวัตกรรม
แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก แต่อัตราการนวัตกรรมสามารถบ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณได้เป็นอย่างดี มันช่วยให้คุณคำนวณความถี่ของความคิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งเมื่อเทียบกับความคิดที่ได้รับการนำไปใช้สำเร็จ
อัตราการนวัตกรรมที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงทีมที่มีความคล่องตัวและสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยการรับความเสี่ยงและการนวัตกรรมอยู่เสมอ อย่าลืมว่าอัตราการนวัตกรรมที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความถึงประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่สูงขึ้นเสมอไป อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงหรือกระบวนการเป็นมาตรการที่โดดเด่นของประสิทธิภาพการทำงาน
👉 นี่คือสูตรง่าย ๆ ในการวัดอัตราการนวัตกรรมของทีมคุณ:
💡เคล็ดลับ: ใช้ ClickUp Brain และ ClickUp Whiteboards เพื่อจัดการประชุมระดมความคิดและระดมสมองของทีม และเพิ่มอัตราการนวัตกรรมให้สูงขึ้น
ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ของคุณในการระดมความคิด ในขณะที่ClickUp Whiteboardsช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการระดมความคิดและการทำงานให้สำเร็จ
ใช้เพื่อระดมความคิดใหม่ ๆ จากนั้นวางแผนการดำเนินการของคุณผ่านแผนผังความคิดและแผนภาพที่ใช้งานง่าย
9. การแก้ไขปัญหาครั้งแรก (FCR)
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ยังเรียกว่าการแก้ไขปัญหาในการโทรครั้งแรก และเหมาะที่สุดสำหรับทีมสนับสนุนด้านไอทีและทีมศูนย์บริการลูกค้า มันวิเคราะห์ปริมาณการสอบถามของลูกค้าที่ได้รับการแก้ไขโดยตัวแทนบริการลูกค้าในการติดต่อครั้งแรกกับลูกค้า จุดประสงค์คือเพื่อหลีกเลี่ยงเวลาที่ใช้ในการติดตามผล และมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขการสอบถามและปัญหาของลูกค้าที่ร้ายแรงกว่าแทน
การดูทีมของคุณจัดการกับการโทรที่ไม่จำเป็นและการยกระดับตั๋วที่มากเกินไปอาจทำให้เครียดได้ ติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวชี้วัดนี้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้พนักงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจ
👉 นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณ FCR ได้:
ค่า FCR ที่สูงบ่งชี้ว่าทีมบริการลูกค้าของคุณสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการร้องขอเข้ามา สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณสามารถเพิ่มอำนาจหรืออำนาจในการตัดสินใจให้กับพนักงานแต่ละคนในทีมที่ติดต่อกับลูกค้าได้
10. อัตราส่วนการเข้าชมเว็บไซต์ต่อผู้ติดต่อ
อัตราส่วนการเข้าชมเว็บไซต์ต่อผู้ติดต่อ (Traffic-to-Lead Ratio) ติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ทำตามการกระทำที่คุณต้องการให้ทำหลังจากเข้าชมเว็บไซต์แล้ว การกระทำเหล่านี้อาจเป็นการลงทะเบียน, การซื้อ, การติดต่อสอบถาม, การเปลี่ยนเส้นทาง, เป็นต้น
KPIs และตัวชี้วัดเช่นนี้ช่วยสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมออนไลน์ของแบรนด์คุณและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ของคุณ
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ยังอธิบายได้ว่าอะไรกำลังได้ผลและอะไรกำลังล้มเหลว
👉คำนวณอัตราส่วนการเข้าชมเว็บไซต์ต่อผู้ติดต่อของคุณโดยการหารจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ด้วยจำนวนผู้ติดต่อที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง:
11. ประสิทธิภาพการทำงานแบบพาร์ทไทม์เทียบกับแบบเต็มเวลา
ตัวชี้วัดนี้วัดระดับผลผลิตจากพนักงานพาร์ทไทม์ของคุณเทียบกับพนักงานเต็มเวลา
แม้ว่าคุณอาจจ้างพนักงานพาร์ทไทม์สำหรับโครงการตามสัญญาหรือเพื่อเติมเต็มช่องว่าง พวกเขาอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับพนักงานประจำ การขาดเครื่องมือที่เหมาะสมหรือความท้าทายในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของแบรนด์อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานในทันทีของพวกเขาลดลง เมื่อเวลาผ่านไป ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงขึ้น และคุณอาจสูญเสียรายได้ที่อาจเกิดขึ้นไปหลายพันดอลลาร์
โดยการวัดตัวชี้วัดนี้ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของพนักงานภายใต้กลุ่มที่จำแนกไว้ และระบุได้ว่าสมาชิกทีมใดที่มีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
👉 หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไม่มีสูตรเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดคือ อัตราเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา (FTE)
12. อัตราการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่คุณต้องการในโครงการที่สามารถบรรลุได้ตามกำหนดเวลา
อัตราการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าเครื่องมือวางแผนโครงการและวิธีการของคุณกำลังทำงานได้ดี ในทางกลับกัน อัตราที่ต่ำลงเผยให้เห็นถึงกำหนดเวลาโครงการที่ไม่สมจริงและการขยายขอบเขตงานเกินขอบเขตที่กำหนด
โปรดทราบว่าเป้าหมายเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างมากในลักษณะของมัน และตัวชี้วัดนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก 'อัตราการเสร็จสิ้นงาน' อย่างไรก็ตาม ความสามารถของทีมคุณในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้คือสิ่งที่กำหนดจรรยาบรรณในการทำงานของพวกเขา
👉 นี่คือสูตรง่าย ๆ สำหรับการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมาย:
13. อัตราส่วนจากลูกค้าเป้าหมายสู่ลูกค้าที่มีโอกาสซื้อ (Lead-to-MQL Ratio)
ลูกค้าที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQL) คือผู้ที่ผ่านการคัดกรองโดยทีมการตลาดเพื่อยืนยันความสนใจในสินค้าหรือบริการ ลูกค้าเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังทีมขาย ซึ่งจะนำพาพวกเขาผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เริ่มต้นด้วยการสะสมผู้ติดต่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย หน้าเว็บไซต์สำหรับลงโฆษณา การตลาดทางอีเมล และโฆษณาแบบชำระเงิน เมื่อทีมการตลาดของคุณจับคู่บุคลิกภาพของผู้ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้แล้ว พวกเขาจะกลายเป็น MQLs
อัตราส่วน MQL ที่สูงขึ้นคือสัญญาณไฟเขียวสำหรับแผนกสร้างโอกาสทางการขายของคุณ!
👉 คำนวณอัตราส่วนจากลูกค้าเป้าหมายสู่ลูกค้าที่มีโอกาสซื้อด้วยสูตรง่ายๆ นี้:
14. อัตราการเปลี่ยนแปลงการสรรหา
ตัวชี้วัดนี้กำหนดเป็นร้อยละของผู้ที่คาดว่าจะได้รับการสรรหาซึ่งกลายเป็นพนักงานขององค์กรของคุณ
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากการสรรหาให้ภาพรวมที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการตอบสนองของกลุ่มผู้มีความสามารถต่อประกาศรับสมัครงานของคุณ ตัวอย่างเช่น มันพิสูจน์ว่าการลงทุนในการเตรียมความพร้อมให้กับทีมสรรหาของคุณนั้นคุ้มค่ากับรายได้ที่ได้รับจากผู้สมัครที่พวกเขาจ้างหรือไม่
👉 นี่คือสูตรในการคำนวณอัตราการแปลงการสรรหาของทีมสรรหาของคุณ
💡เคล็ดลับ: คุณสามารถคาดหวังอัตราการเปลี่ยนผู้สมัครงานเป็นพนักงานที่สูงขึ้นได้ หากสวัสดิการที่คุณเสนอโดดเด่นกว่าข้อเสนอทั่วไปในตลาด ในทางกลับกัน อัตราการเปลี่ยนผู้สมัครงานเป็นพนักงานที่ต่ำมักเกิดจากรีวิวบริษัทที่ไม่ดีหรือไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังด้านเงินเดือนเฉลี่ยได้
15. การลงทุนเฉลี่ยในการฝึกอบรมต่อพนักงานแต่ละคน
ตัวชี้วัดนี้วัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่องค์กรของคุณต้องใช้ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่หรือพนักงานที่มีอยู่เดิม ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การจัดเวิร์กช็อป การสัมมนา การรับรองคุณวุฒิ และโครงการพัฒนาพนักงานอื่นๆ
โดยใช้ตัวชี้วัดนี้ คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการพัฒนาทักษะของพนักงานของคุณได้ และว่าโครงการเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผลผลิตของพนักงานในระยะยาวหรือไม่
👉 ใช้สูตรนี้เพื่อคำนวณการลงทุนเฉลี่ยของคุณในการฝึกอบรมพนักงาน:
ค่าเฉลี่ยการลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานแต่ละคน = (เงินลงทุนในการฝึกอบรมทั้งหมด / จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม)
วิธีตั้งและวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การวัดเป้าหมายการผลิตเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายประการ เช่น เวลา บุคลากรในทุกระดับของโครงสร้างองค์กร และผลลัพธ์ของการกระทำต่าง ๆ คุณต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ
1. พิจารณาตัวชี้วัดทั้งหมดของประสิทธิภาพการผลิต
เริ่มต้นด้วยการประเมินผลผลิตอย่างครอบคลุม มองจากมุมมองของประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตัวอย่างของตัวชี้วัดเหล่านี้ได้แก่ อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ หรือผลผลิตต่อสัปดาห์
ต่อไป ให้ใช้มุมมองของการมีส่วนร่วมของลูกค้าและพนักงาน ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดเช่นอัตราการรักษาลูกค้าที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของคุณ
2. การสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
เลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของบริษัทของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุตัวอย่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่มีความหมายและสำคัญต่อธุรกิจของคุณได้
นอกจากนี้ให้เชื่อมโยงกระบวนการและตัวชี้วัดกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ในระหว่างกระบวนการ ให้สื่อสารการเชื่อมโยงนี้ไปยังสมาชิกทีมทุกคนเพื่ออธิบายว่างานของพวกเขาต้องสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรอย่างไร
เทมเพลตเมตริกโครงการ ClickUpมีรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อติดตามเป้าหมายของโครงการและปรับปรุงความสอดคล้องเกี่ยวกับสถานะของโครงการของคุณในทีมต่างๆ คุณสามารถตั้งค่าเมตริกส่วนตัวได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง เข้าถึงหมวดหมู่ของข้อมูลโครงการ และวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของทีมคุณ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองสี่แบบในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นในการตรวจสอบข้อมูลตามที่คุณต้องการ ป้ายกำกับความสำคัญ, แท็ก, และงานย่อยที่ซ้อนกันช่วยให้การติดตามเมตริกง่ายขึ้น
3. การกำหนดความหมายของประสิทธิภาพการทำงานในทีมหรือองค์กรของคุณ
คำนี้อาจแตกต่างกันสำหรับหลายแผนก สมาชิกทีม และอุตสาหกรรม คุณควรกำหนดมุมมองของคุณในบริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถบรรลุได้
ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพการทำงานของทีมการตลาดเชิงประสิทธิภาพอาจวัดได้จากจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ได้มา ในทางตรงกันข้าม ประสิทธิภาพการทำงานของทีมไอทีอาจคำนวณได้จากจำนวนการอัปเกรดทางเทคนิคและคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
กำหนดคำนิยามที่ชัดเจนสำหรับทีมต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความสนใจสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
4. การใช้แดชบอร์ด KPI เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ
ใช้แดชบอร์ด KPI ที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามและแสดงผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานภายในไม่กี่นาที แดชบอร์ด KPI ช่วยให้คุณสามารถศึกษาประสิทธิภาพของทีมในช่วงเวลาเฉพาะและตามแต่ละโครงการได้
นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลที่สะดวกในการนำเสนอข้อมูลตามคำขอให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าใจง่าย อย่าลืมเพิ่มตัวชี้วัดทั้งตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตามเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของตัวชี้วัดประสิทธิภาพในอนาคตและในอดีต
ผลิตภัณฑ์ SaaS อย่าง ClickUp มอบแดชบอร์ดรายงาน ClickUp ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ให้กับคุณ คุณสามารถติดตามทุกอย่างผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายนี้ ตั้งแต่สถานะของงานย่อยไปจนถึงความคืบหน้าของงานที่กำลังดำเนินการ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย
ทั้งสองสิ่งนี้ต้องดำเนินควบคู่กันไป เนื่องจากเป้าหมายของคุณต้องมีความสมจริงและสามารถติดตามได้ในแต่ละขั้นตอนของงานหรือโครงการ
ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ และนำกรอบเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลาได้) มาใช้เพื่อความชัดเจนที่จำเป็นในแนวทางนี้
ให้เป็นการฝึกฝนที่จะกลับมาตรวจสอบตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นครั้งคราว เนื่องจากการตั้งเป้าหมายมักเป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำ นอกจากนี้ ควรเข้าใจว่าแรงจูงใจของผู้นำและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
ในขณะที่แรงจูงใจจากผู้นำสามารถกระตุ้นพนักงานและเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานได้ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพจะช่วยป้องกันการหมดไฟทำงาน ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่มีคะแนนสูง เนื่องจากคุณกำลังดูแลให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลงานของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง
ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถจัดสรรและติดตามงานที่เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมุมมองและพารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญสำหรับทีมและโครงการต่าง ๆ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอนาคตของคุณ
เป็นที่ชัดเจนว่าการจัดสรรตัวชี้วัดประสิทธิภาพสามารถทำลายหรือส่งเสริมผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณได้
อย่าลืมกลับมาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดเหล่านี้ตามการเปลี่ยนแปลงของพลวัตในอุตสาหกรรมและการเติบโตภายในองค์กร
กระตุ้นให้พนักงานของคุณพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเริ่มมองผลการปฏิบัติงานของตนเองในเชิงวิเคราะห์ได้เช่นกัน ซึ่งจะส่งเสริมแรงขับเคลื่อนร่วมกันของบริษัทในการเติบโตขององค์กร
มองไปข้างหน้า อนาคตของการวัดผลผลิตกำลังจะถูกครอบงำโดยวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและได้รับการสนับสนุนจาก AI ClickUp พร้อมด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI และแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยการให้คุณเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ในทันที
ลองใช้ ClickUpฟรีและเริ่มวัดผลผลิตของคุณวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
1. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพคืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานคือตัวเลขและข้อมูลที่ใช้วัดว่าองค์กรของคุณสามารถเปลี่ยนปัจจัยนำเข้า เช่น แรงงาน วัสดุ และทุน ให้เป็นผลลัพธ์ เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ดีเพียงใด ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานเป็นเหมือนการวัดเชิงปริมาณ ซึ่งเป็น KPI ที่ใช้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีมต่างๆ
2. อะไรคือ 3 วิธีในการวัดผลผลิต?
ในการวัดผลผลิต ให้เริ่มด้วยการระบุตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินผลผลิตสำหรับคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเป็นรายการที่จำกัดและให้ความสำคัญกับเป้าหมายทางธุรกิจสูงสุดของคุณ ประการที่สอง อย่ามองเพียงแค่ตัวชี้วัดผลผลิตแรงงานเท่านั้น ประการที่สามใช้เครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมือเพิ่มผลผลิตในการรวบรวมข้อมูลหลักเกี่ยวกับด้านการเงิน ชั่วโมงการทำงาน ความคืบหน้าของโครงการ ฯลฯ
3. KPI สำหรับประสิทธิภาพการทำงานคืออะไร?
อัตราผลผลิตเฉลี่ยเป็น KPI หรือตัวชี้วัดผลผลิตที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดว่าเวลาทำงานของพนักงานสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นหรือไม่ คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงตัวเลขและข้อมูลเชิงภาพสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน