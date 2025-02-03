บล็อก ClickUp
วิธีติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

Praburam
Growth Marketing Manager
3 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่มีเวลาจะพูดว่า "สวัสดี, ลาก่อน" ฉันสายแล้ว, ฉันสายแล้ว, ฉันสายแล้ว!

ใครไม่เคยรู้สึกแบบนั้นบ้าง?

สมมติว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาดที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่จำกัด ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีจนกระทั่งคุณพลาดกำหนดเวลา หนึ่งกำหนดเวลาที่พลาดนำไปสู่การพลาดอีกกำหนดเวลา และทันใดนั้น เหมือนกับแถวของโดมิโนที่ล้มลง แคมเปญทั้งหมดของคุณก็ตกอยู่ในความเสี่ยง

เครื่องมือติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานและทำให้โครงการงานและงานส่วนตัวของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณสามารถระบุได้ว่าความพยายามใดมีผลกระทบมากที่สุดและปัจจัยใดที่อาจทำให้ความคืบหน้าของงานล่าช้า

พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการติดตามเวลาในภารกิจและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย

ทำไมการติดตามเวลาจึงมีความสำคัญ

การติดตามเวลาไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยชี้ให้เห็นว่างานส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพใดที่ขับเคลื่อนความสำเร็จ และงานใดที่เป็นเพียงงานยุ่งที่สามารถตัดออกหรือทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ ต่อไปนี้คือ ประโยชน์ของการติดตามเวลา:

การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทรัพยากรถูกใช้ไปตรงไหนบ้าง สิ่งนี้จะช่วยให้เห็นความไม่มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีความสำคัญสูงซึ่งช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้า

การเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแต่ละงานใช้เวลาเท่าไรยังช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณจัดการปริมาณงานได้ดีขึ้น เมื่อสมาชิกในทีมเข้าใจว่าเวลาของพวกเขาถูกจัดสรรอย่างไร พวกเขาจะสามารถจัดการงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเหนื่อยล้า ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความพึงพอใจในงานที่เพิ่มขึ้น

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นสิ่งนี้ได้

การจัดสรรทรัพยากร

การติดตามเวลาอย่างถูกต้องให้ข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการวางแผนโครงการในอนาคต

สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ดูแลทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลา คุณจะสังเกตเห็นว่าขั้นตอนการทดสอบใช้เวลานานกว่าที่วางแผนไว้เสมอ ในกรณีนี้ คุณจะทราบว่าจะต้องจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่เพิ่มภาระให้กับทีมของคุณ

ความรับผิดชอบ

การติดตามเวลาช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบโดยการแสดงให้เห็นว่าใครทำงานอะไรและนานแค่ไหน ความโปร่งใสนี้ช่วยให้คุณเห็นพนักงานที่มีผลงานดีในทีมของคุณ แก้ไขปัญหาต่างๆ และทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรมในการจัดการงาน

ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมคนหนึ่งบันทึกเวลาทำงานยาวนานอย่างต่อเนื่อง อาจบ่งชี้ว่าพวกเขามีภาระงานมากเกินไป การกระจายงานหรือปรับกำหนดเวลาให้เหมาะสม จะช่วยให้การกระจายงานเป็นธรรมมากขึ้น และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพสำหรับทุกคน

6 วิธีที่แตกต่างกันในการติดตามเวลาสำหรับงาน

การติดตามเวลาในการบริหารโครงการสามารถทำได้ด้วยตนเอง, อัตโนมัติ, หรือการผสมผสานของทั้งสองวิธี

การเลือกวิธีการติดตามเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของทีมคุณ ลักษณะของโครงการ และความแม่นยำที่ต้องการ แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง มาสำรวจไปพร้อมกัน

1. การบันทึกเวลาด้วยตนเอง

การติดตามเวลาแบบแมนนวลเกี่ยวข้องกับพนักงานบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละรายการโดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มหรือสเปรดชีต

ข้อดี:

  • ง่ายและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ
  • ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะ
  • ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตหรือซอฟต์แวร์
  • คุ้มค่า

ข้อเสีย:

  • มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากความผิดพลาดของมนุษย์และความหลงลืม
  • ใช้เวลาในการดูแลรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • เวลาที่ใช้ไปกับงานเล็ก ๆ ที่ทำซ้ำ ๆ อาจไม่ได้รับการติดตามอย่างถูกต้อง
  • ยากต่อการวิเคราะห์และสร้างรายงาน

2. แอปจับเวลา

แอปเหล่านี้มีตัวจับเวลาเริ่มและหยุดสำหรับการทำงานในภารกิจต่างๆ คุณสามารถจัดหมวดหมู่รายการเวลาตามโครงการ ลูกค้า หรือแท็กได้ ตัวอย่างเช่น Toggl, Clockify, Harvest เป็นต้น

ข้อดี:

  • การติดตามที่แม่นยำพร้อมบันทึกแบบเรียลไทม์
  • สร้างรายงานและข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ
  • สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการได้

ข้อเสีย:

  • ต้องใช้ความมีวินัยในการเริ่ม/หยุดตัวจับเวลา
  • อาจทำให้เสียสมาธิได้หากสลับงานบ่อยครั้ง
  • คุณสมบัติบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผนการชำระเงิน

3. การติดตามเวลาอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มีตัวจับเวลาในตัวเพื่อติดตามกิจกรรมการทำงานและบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการติดตามเวลาและส่งผลให้การรายงานมีความแม่นยำ การติดตามเวลาโดยอัตโนมัติสามารถใช้เพื่อระบุกิจกรรมที่เสียเวลาและงานที่ทำซ้ำๆ ได้

ข้อดี:

  • การติดตามแบบไม่ต้องใช้มือ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
  • ช่วยระบุกิจกรรมที่เสียเวลา

ข้อเสีย:

  • อาจต้องปรับด้วยตนเองเพื่อความแม่นยำ
  • หากไม่ได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส พนักงานบางคนอาจมองว่าเป็นการล่วงล้ำ
  • อาจจัดประเภทงานผิดหากไม่ได้กำหนดค่าอย่างเหมาะสม
  • มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน

3. บันทึกเวลาทำงาน

พนักงานหรือสมาชิกในทีมบันทึกเวลาทำงานรายวันหรือรายสัปดาห์ในเอกสารหรือเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน บ่อยครั้งที่ใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานในสภาพแวดล้อมองค์กรสำหรับการจ่ายเงินเดือนและการเรียกเก็บเงิน

ข้อดี:

  • มีประโยชน์สำหรับการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • ดีสำหรับการรับผิดชอบร่วมกันของทั้งทีม
  • สามารถผสานรวมกับระบบ HR และระบบเงินเดือนได้

ข้อเสีย:

  • อาศัยการรายงานด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ถูกต้อง
  • อาจรู้สึกน่าเบื่อและเต็มไปด้วยขั้นตอนทางราชการ
  • ไม่เหมาะสำหรับการติดตามแบบเรียลไทม์

4. การติดตามตามปฏิทิน

มุมมองปฏิทินของ ClickUp
ลองใช้ปฏิทิน ClickUp
มองเห็นตารางเวลาของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

ด้วยปฏิทิน ทีมสามารถกำหนดช่วงเวลาทำงานล่วงหน้าหรือบันทึกเวลาที่ทำงานไปแล้วได้ล่วงหน้า กิจกรรมในปฏิทินยังสามารถใช้เป็นบันทึกการทำงานที่ทำไปแล้วได้อีกด้วย

ข้อดี:

  • ช่วยในการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มองเห็นได้ง่ายว่าเวลาถูกใช้ไปอย่างไร
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามตารางเวลาที่มีโครงสร้าง

ข้อเสีย:

  • มีความแม่นยำน้อยกว่าในการติดตามการขัดจังหวะและการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
  • ต้องการวินัยในการบันทึกเวลาอย่างถูกต้อง
  • ไม่ให้บริการรายงานหรือการวิเคราะห์อัตโนมัติ

5. การติดตามด้วยไบโอเมตริกซ์และฮาร์ดแวร์

วิธีการติดตามเวลานี้ใช้สำหรับการบันทึกการเข้าออกงานและการติดตามงานที่ทำงานเป็นกะ พนักงานจะบันทึกเวลาเข้า/ออกงานโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือบัตร RFID

ข้อดี:

  • ความแม่นยำสูงในการติดตามชั่วโมงการทำงาน
  • มีประโยชน์สำหรับการบังคับใช้นโยบายในสภาพแวดล้อมสำนักงาน
  • ลดการทุจริตเวลา (เช่น การลงเวลาแทนกัน)

ข้อเสีย:

  • ไม่มีประโยชน์สำหรับการติดตามงานเฉพาะเจาะจง
  • ค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้งและบำรุงรักษา
  • ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลชีวมิติ

6. เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีการติดตามเวลา

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ผู้ใช้สามารถบันทึกเวลาได้โดยตรงในภารกิจ ข้อมูลเวลาจะถูกเชื่อมโยงกับความคืบหน้าของโครงการ และสามารถติดตามและรายงานได้

ข้อดี:

  • การติดตามแบบรวมศูนย์ภายในกระบวนการทำงานของโครงการ
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะโครงการ
  • ช่วยในการจัดทำงบประมาณและการวางแผนทรัพยากร

ข้อเสีย:

  • อาจทำให้รู้สึกหนักใจหากติดตามงานเล็ก ๆ ทุกอย่าง
  • มักต้องการแผนพรีเมียมสำหรับการรายงานขั้นสูง
  • อาจไม่เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์รายบุคคล

วิธีติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการโดยใช้ ClickUp

จากที่เราได้เห็นมาจนถึงตอนนี้ การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการเฉพาะเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ การใช้เครื่องมือจัดการเวลาที่ดีก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้ถูกต้อง

ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานนี้ เพราะสามารถผสานการทำงานเข้ากับทุกขั้นตอนของคุณได้อย่างราบรื่น ด้วยคุณสมบัติเช่น การมอบหมายงานที่ง่าย การจัดทำเอกสาร และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมคุณในทุกงานได้ในที่เดียว

นี่คือขั้นตอนในการใช้ClickUp เพื่อช่วยคุณในการจัดการเวลา

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจกต์และงาน

เริ่มต้นด้วยการสร้างงานจากแดชบอร์ด ClickUp ของคุณโดยตรง จากนั้นคุณสามารถมอบหมายงานจากแดชบอร์ดไปยังทีมหรือสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้

แดชบอร์ด ClickUp: วิธีติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน โครงการ และแอปอื่นๆ ด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp

คุณยังสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองและจัดระเบียบงานของคุณในมุมมองต่างๆ (รายการ, กระดาน, แผนงาน, ฯลฯ) เพื่อให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเลือกเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับการจัดการโครงการได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2: บันทึกชั่วโมงการทำงานในแต่ละงาน

เมื่อสร้างงานทั้งหมดและมอบหมายให้กับคนที่เหมาะสมแล้ว พวกเขาสามารถเริ่มติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละงานได้ ผ่านการติดตามเวลาของ ClickUp สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือคลิกที่ปุ่มก่อนเริ่มทำงานและคลิกอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้น

ClickUp ตัวติดตามเวลา: วิธีติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
เริ่มและหยุดการติดตามเวลาที่คุณใช้ในแต่ละงานได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียวด้วยตัวติดตามเวลา ClickUp

ส่วนที่ดีที่สุดคือใครก็ตามสามารถติดตามเวลาของตนได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ เครื่องมือจัดการเวลานี้ยังมีตัวเลือกหลากหลายเพื่อช่วยให้พวกเขาเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือตัวเลือกที่ควรรู้บางประการ

หมายเหตุ

การเพิ่มบันทึกในรายการเวลาจะช่วยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณในแต่ละช่วงเวลาที่ติดตาม

ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp: วิธีติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
บันทึกรายละเอียดว่าคุณใช้เวลาไปกับงานอย่างไรเพื่อช่วยให้คุณวางแผนโครงการในอนาคตได้ดีขึ้นด้วยระบบติดตามเวลาของ ClickUp

การเพิ่มรายละเอียดของงานช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม และช่วยให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลาในระหว่างการหารือเกี่ยวกับระยะเวลา

ป้ายกำกับ

การสร้างและใช้ป้ายกำกับกับงานต่างๆ ช่วยให้การจัดระเบียบและการกรองรายการเวลาเป็นเรื่องง่าย ด้วยการจัดหมวดหมู่ของงานตามลูกค้า ระยะโครงการ หรือสมาชิกในทีม คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น

ป้ายกำกับที่มีการติดตามเวลาด้วย ClickUp: วิธีติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
ติดป้ายกำกับทุกงานของคุณเพื่อค้นหาและวิเคราะห์รูปแบบได้อย่างรวดเร็วในบันทึกการติดตามเวลาของคุณใน ClickUp

มันทำให้การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในแต่ละด้านง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสามารถสังเกตแนวโน้มและปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

การบันทึกเวลาเป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตามสิ่งที่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณเรียกเก็บเงินสำหรับทุกชั่วโมงของงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ที่คุณทำ แต่ยังหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินสำหรับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับ ClickUp: วิธีการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
มองเห็นงานที่สามารถเรียกเก็บเงินและงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างชัดเจนภายใน ClickUp เพื่อเพิ่มผลกำไร

สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณง่ายขึ้น ซึ่งสามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่และเพิ่มผลกำไรของคุณในที่สุด

การจัดเรียง

การจัดเรียงงานตามเวลาที่ใช้จะช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและชี้ให้เห็นถึงจุดที่อาจปรับปรุงได้

คุณสมบัติการจัดเรียงของ ClickUp: วิธีติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
ใช้ฟีเจอร์การจัดเรียงของ ClickUp เพื่อจัดหมวดหมู่การทำงานเพื่อค้นหาและจัดการกับปัญหาคอขวดได้อย่างง่ายดาย

การระบุงานที่ใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถแก้ไขปัญหาคอขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้า ทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้

โรลอัพ

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถวัดการใช้ทรัพยากรโดยรวมและสถานะของโครงการได้ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนกลยุทธ์สำหรับการจัดสรรทรัพยากรในอนาคตและการวางแผนระยะเวลา

คุณสมบัติการรวมข้อมูลของ ClickUp
ใช้ฟีเจอร์ Rollup ของ ClickUp เพื่อดูเวลาสะสมที่ใช้ไปกับโปรเจกต์และวิเคราะห์รูปแบบ

การดูเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานและงานย่อยต่างๆ จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างครบถ้วน ซึ่งช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโครงการ

แก้ไขเวลา

ตัวเลือกในการปรับเวลาที่ติดตามด้วยตนเองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาบันทึกที่แม่นยำ

แก้ไขเวลาด้วยฟีเจอร์ ClickUp
แก้ไขเวลาที่ติดตามได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างข้อมูลเวลาที่แม่นยำด้วย ClickUp

ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการจัดสรรเวลาใหม่ การมีความยืดหยุ่นในการแก้ไขช่วยให้การติดตามเวลาของคุณยังคงแม่นยำ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างงบประมาณเวลาเพื่อให้ทำงานได้มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: ใช้รายงานการติดตามเวลา

ClickUp มีฟีเจอร์รายงานที่ละเอียดซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูและวิเคราะห์เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้

รายงานการติดตามเวลาของ ClickUp
สร้างรายงานการติดตามเวลาอย่างละเอียดด้วย ClickUp เพื่อเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเวลาและทรัพยากรของคุณถูกใช้ไปที่ไหน และปรับลำดับความสำคัญของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามที่เราได้เห็น คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวติดตามเวลาของ ClickUp เพื่อจัดเรียงรายการเวลา ดูเวลาที่ติดตามสะสม และแม้กระทั่งแยกแยะระหว่างชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของทีมและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงหรือการอัตโนมัติ

คุณสมบัติหลักของ ClickUp สำหรับการติดตามเวลา

มาดูคุณสมบัติหลักของ ClickUp อย่างละเอียดกัน

การติดตามเวลาการทำงาน

การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุมมองงานใน ClickUp: วิธีติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
ใช้มุมมองงานของ ClickUp เพื่อสร้างรายการบันทึกเวลาและบันทึกทุกรายละเอียดของงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถสร้างรายการเวลาได้โดยตรงจากมุมมองงาน นอกจากนี้ยังสามารถระบุจำนวนเวลาที่ทำงาน เลือกช่วงวันที่และเวลา และติดป้ายกำกับรายการว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่เรียกเก็บเงิน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถวิเคราะห์การใช้เวลาของคุณได้ด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณระบุรูปแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพได้

นอกจากนี้คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Time Boxเพื่อการจัดการเวลาที่มีโครงสร้างมากขึ้น มันช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่และให้คุณควบคุมการจัดสรรเวลาและทรัพยากรของคุณได้มากขึ้น

การประมาณเวลาและการจัดตารางเวลา

ใน ClickUp คุณสามารถตั้งเวลาประมาณการสำหรับงานได้ ซึ่งช่วยในการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรเมื่อจัดการงาน คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินระยะเวลาที่งานอาจใช้ได้ แต่ยังช่วยในการจัดการกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติการประมาณเวลาของ ClickUp Time
กำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานของคุณและเปรียบเทียบกับเวลาที่บันทึกจริงใน ClickUp

คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของทีมได้โดยการรวมการประมาณการกับเวลาที่ติดตามจริงและปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสม สำหรับการวางแผนโครงการที่ดีขึ้นแม่แบบการจัดสรรเวลาของ ClickUpสามารถช่วยกระจายเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายงาน

การติดตามเวลาของงานย่อย

ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานหลักและงานย่อยได้ ซึ่งช่วยให้มีภาพรวมที่ครอบคลุมว่าเวลาถูกจัดสรรไปที่ใดบ้างตลอดทั้งโครงการ ทำให้สามารถวางแผนงบประมาณและจัดการปริมาณงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

การผสานรวมการติดตามเวลา

ClickUp รองรับการผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้คุณสามารถซิงโครไนซ์กระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้แอปติดตามเวลาภายนอกเช่น Toggl คุณสามารถผสานการทำงานกับ ClickUp ได้เพื่อรวมการจัดการเวลาของคุณไว้ในที่เดียว คุณสมบัตินี้มอบความยืดหยุ่นให้คุณมากขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วต่อไปได้ในขณะที่ได้รับประโยชน์จากความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp

เราใช้การผสานกับ Toggl สำหรับการติดตามเวลา. เราใช้การผสานกับ Sharepoint สำหรับการแชร์ไฟล์. การผสานที่มีอยู่นั้นมากมายและช่วยให้เราสามารถจัดการทุกการผลิตผ่านอินเตอร์เฟซเดียวได้.

เคล็ดลับและเทคนิคขั้นสูงในการติดตามเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การติดตามเวลาของคุณในแอปจัดการงานด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้

เคล็ดลับ 1: เลือกวิธีการติดตามเวลาที่เหมาะสม

เลือกวิธีการที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ (เช่น การติดตามด้วยตนเอง, แอปที่ใช้ตัวจับเวลา, เครื่องมืออัตโนมัติ) ตัวอย่างเช่น ใช้ การติดตามอัตโนมัติ หากคุณมักลืมบันทึกเวลา

เคล็ดลับที่ 2: ใช้ระบบอัตโนมัติในการติดตามเวลา

การนำเครื่องมืออัตโนมัติและเครื่องมือจัดการเวลาด้วย AIมาใช้สามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานได้อย่างแม่นยำและป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ คุณสามารถเริ่มและหยุดการติดตามเวลาโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของงาน

ตัวอย่างเช่น ด้วยฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp คุณสามารถตั้งค่าให้ติดตามเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการย้ายงานไปยังสถานะ "กำลังดำเนินการ" และหยุดเมื่อย้ายไปยังสถานะ "เสร็จสมบูรณ์"

อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบการบล็อกเวลา (รายสัปดาห์, รายวัน, และรายเดือน)

เคล็ดลับที่ 3: ผสานการติดตามเวลาเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ

เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณอาจพิจารณาการผสานรวมซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น เครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUp อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันปฏิทิน ซอฟต์แวร์บัญชี และระบบจัดการโครงการได้

การผสานรวมนี้ช่วยให้ข้อมูลการติดตามเวลาของคุณไหลลื่นข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและจัดการฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น การเรียกเก็บเงิน

การใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติเป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำเช่นนี้

เคล็ดลับที่ 4: กำหนดเวลาที่สมเหตุสมผล

ใช้ข้อมูลการติดตามเวลาที่ผ่านมาเพื่อกำหนดประมาณการที่เป็นจริงสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำในอนาคต ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการวางแผนของคุณและตั้งความคาดหวังที่เหมาะสม คุณยังสามารถฝึกฝนเทคนิค Pomodoroเพื่อจัดการเวลาของคุณได้อีกด้วย

เคล็ดลับที่ 5: ใช้ข้อมูลการติดตามเวลาเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน

สร้างรายงานการติดตามเวลาอย่างละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อระบุรูปแบบของประสิทธิภาพการทำงาน ค้นหาภารกิจที่ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้อย่างต่อเนื่องและประเมินว่าจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

เคล็ดลับที่ 6: กำหนดหมวดหมู่ของงานให้ชัดเจน

แบ่งโครงการออกเป็นงานเฉพาะหรือหมวดหมู่ (เช่น การประชุม, การวิจัย, การดำเนินการ) เพื่อให้การติดตามและรายงานเป็นไปอย่างตรงเวลาและง่ายขึ้น

ใช้การตั้งชื่องานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อให้รายงานมีความหมายมากขึ้น

เคล็ดลับที่ 7: จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
ทำเครื่องหมายงานเป็นด่วน สูง ปกติ หรือต่ำ ด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp

ใช้ข้อมูลการติดตามเวลาเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงและปรับลำดับความสำคัญของงานตามความจำเป็น. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นทรัพยากรของคุณไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อผลกำไรของคุณ.

นอกจากนี้ยังจะช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตของทีมคุณ

เคล็ดลับที่ 8: ตรวจสอบและปรับเวลาที่ใช้

การติดตามเวลาที่บันทึกไว้ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลา ตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับทุกงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาคอขวดก่อนที่จะทำให้ความคืบหน้าของคุณหยุดชะงัก

เคล็ดลับที่ 9: หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันขณะติดตาม

ทำงาน ทีละงาน เพื่อให้บันทึกมีความถูกต้อง หากคุณเปลี่ยนงาน ให้หยุดจับเวลาสำหรับงานที่เสร็จสิ้นแล้วและเริ่มงานใหม่

เคล็ดลับที่ 10: ใช้การติดตามเวลาเพื่อการปรับปรุง ไม่ใช่การเฝ้าระวัง

หากติดตามเวลาสำหรับทีม ให้ใช้เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ใช่การควบคุมอย่างละเอียดเกินไป ส่งเสริมการติดตามอย่างซื่อสัตย์โดยไม่กลัวการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการติดตามเวลาโครงการ

ด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUp คุณสามารถติดตามว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถใช้ทรัพยากรของคุณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

เทมเพลตการวิเคราะห์เวลา ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามความคืบหน้าขณะดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUp

ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง 11 รายการ เช่น ชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้งาน, ต้นทุนแรงงานทั้งหมด, ต้นทุนแรงงานต่อชั่วโมง, แผนก, และจำนวนแรงงาน เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญและมองเห็นเวลาที่ใช้ไปกับงานได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้อย่างเรียลไทม์พร้อมกับการทำงานร่วมกับลูกค้าของคุณ ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถ:

  • จัดการงานและเป้าหมายของลูกค้าในที่เดียว
  • ติดตามและรายงานชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง
  • มองเห็นความคืบหน้าและรักษาความเป็นระเบียบตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงเสร็จสิ้น
เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามเวลาทำงานของที่ปรึกษาของคุณด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาทำงานของที่ปรึกษาจาก ClickUp

โบนัส: เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาในที่ทำงาน

วิธีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการติดตามเวลาในโครงการ

การติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงผลผลิต, การจัดสรรทรัพยากร, และการวางแผนโครงการได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือติดตามเวลาที่เหมาะสมสำหรับโครงการและข้อกำหนดของทีมของคุณ

นี่คือบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกของคุณ:

  • คุณสมบัติหลักที่คุณต้องการจากโซลูชันการติดตามเวลาของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการรายงานออนไลน์หรือไม่ หรือความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมที่เฉพาะเจาะจง
  • ค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์และว่ามันเหมาะกับงบประมาณของคุณ
  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
  • รีวิวจากลูกค้าที่สามารถช่วยคุณประเมินได้ว่าเครื่องมือนี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่
  • จะง่ายเพียงใดในการใช้งานและทำให้ทีมต่างๆ นำไปใช้

การเอาชนะความท้าทายทั่วไปในการติดตามเวลา

แม้จะมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ก็ยังคงมีความท้าทายอยู่ การทำให้ทีมมีส่วนร่วมและเพียงแค่ติดตามให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องเป็นอุปสรรคที่พบบ่อย แต่การจัดการกับสิ่งเหล่านี้จะทำให้การติดตามเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. การแก้ไขการต่อต้านของผู้ใช้ต่อการติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการ

การทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจกับการติดตามเวลาในการทำงานอาจเป็นเรื่องยาก

สมาชิกในทีมบางคนอาจรู้สึกว่ามันเป็นเพียงงานเพิ่มเติมหรือกังวลว่ามันจะถูกใช้เพื่อควบคุมการทำงานของพวกเขาอย่างละเอียดเกินไป

เพื่อเอาชนะสิ่งนี้ ให้พวกเขาเข้าใจว่าการติดตามเวลาเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างไร—เช่น การมองเห็นโครงการที่ดีขึ้น การกระจายงานที่ยุติธรรมขึ้น และความเครียดน้อยลงเกี่ยวกับกำหนดเวลา ทำให้เป็นกระบวนการที่ร่วมมือกัน และแสดงให้พวกเขาเห็นถึงข้อดี

2. การบันทึกเวลาอย่างถูกต้อง

ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่างอย่างถูกต้อง

ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อบันทึกเวลาเป็นประจำจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน อย่าลืมใช้แอปติดตามเวลาที่ดีเช่น ClickUp ซึ่งทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่าย

3. การสร้างสมดุลระหว่างการติดตามเวลาอย่างละเอียดกับประสิทธิภาพในการทำงาน

การติดตามเวลาอย่างละเอียดมีประโยชน์ แต่หากทำมากเกินไปอาจกลายเป็นภาระหนักได้

มุ่งเน้นการติดตามงานสำคัญอย่างละเอียดในขณะที่รักษาความเรียบง่ายของงานประจำ คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการเวลาฟรีเพื่อทำให้งานง่ายขึ้นได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนหรือใช้เวลามากเกินไปสำหรับทีมของคุณ

พร้อมที่จะบริหารโครงการของคุณให้ดีขึ้นหรือไม่?

การติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ ขั้นตอนง่ายๆ เช่น การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การใช้เครื่องมือบริหารโครงการที่มีฟีเจอร์ติดตามเวลา และการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ ล้วนเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การบริหารเวลาที่ดีขึ้น

ClickUp สามารถทำให้การติดตามเวลาของโครงการเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก มันให้การจัดการงานที่สะดวกและผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น ความหลากหลายของมันช่วยให้ทีมโครงการสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ กำหนดเส้นตาย และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ ให้ระลึกไว้ว่าการติดตามเวลาอย่างต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการโครงการของคุณได้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุง

ก้าวไปข้างหน้า—เริ่มใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และยกระดับการจัดการโครงการของคุณ