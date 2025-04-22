10 แม่แบบติดตามเวลาโครงการฟรีสำหรับการจัดการเวลา (Excel, Google Sheets และ ClickUp)

บล็อก ClickUp

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราทุกคนต่างติดตามเวลาในระหว่างวันทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นการจ้องนาฬิกาอย่างตั้งใจการจัดตารางเวลาอย่างเป็นระบบหรือการตะโกนว่า "อเล็กซ่า! ตั้งเวลา 25 นาที!" เราทุกคนก็ทำกันทั้งนั้น 🙃

วิธีเหล่านี้อาจช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่การใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพที่สุด และอาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในระยะยาว! นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเทมเพลตติดตามเวลาในชีวิตของคุณ 🙌🏼

การติดตามเวลาช่วยให้ทีมทราบได้ว่างานแต่ละชิ้นใช้เวลาเท่าไร, ทำเสร็จไปแล้วเท่าไร, มีค่าใช้จ่ายเท่าไร, และอื่น ๆ อีกมากมาย. นอกจากนี้, เทมเพลตการติดตามเวลาส่วนใหญ่ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานใด ๆ ได้!

ไม่ว่าคุณจะเป็นทนายความ นักเขียนอิสระ ที่ปรึกษา หรือคุณแม่ที่ดูแลสุนัขอยู่ที่บ้าน เทมเพลตการติดตามเวลาของคุณจะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเวลาโดยใช้เทมเพลตวิธีค้นหาเทมเพลตที่ดีที่สุด และ 10 อันดับเทมเพลตติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp, Excel และ Google Sheets 🤓

อะไรคือแบบฟอร์มการติดตามเวลา?

เทมเพลตการติดตามเวลาคือตาราง, สเปรดชีต, โฟลเดอร์ หรือรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยธุรกิจและพนักงานในการติดตามเวลาทำงานของพวกเขา เทมเพลตเหล่านี้เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ที่วางทับบนเครื่องมือจัดการเวลาต่าง ๆเพื่อช่วยให้ทีมใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุด

ตัวจับเวลาทั่วโลกใน ClickUp
ใช้ทางลัด Global Timer ของ ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่ใช้กับงานจากรายการของคุณ

เทมเพลตเหล่านี้อาจถูกปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะหรือสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการที่มีอยู่ของทีมคุณ

เช่นเดียวกับเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานหรือเทมเพลตการจัดตารางเวลาอื่น ๆ เทมเพลตการติดตามเวลาจะรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเวลาที่คุณใช้ในการทำงาน งานต่าง ๆ โครงการทั้งหมด หรือกับลูกค้า ทำให้ง่ายต่อการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานของคุณตลอดเวลา

การติดตามเวลาของโครงการเป็นส่วนสำคัญของการจัดการผลผลิตสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม แต่เทมเพลตการติดตามเวลาให้มากกว่าการเป็นเพียงตัวจับเวลา—มันมอบความสามารถให้คุณเพิ่มบันทึก, ป้ายกำกับ, แก้ไข, และข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายการของคุณได้อย่างง่ายดาย

แม่แบบตัวติดตามเวลาที่ดีที่สุดจะมีสูตรอัตโนมัติเพื่อคำนวณเงินเดือนตามเวลาหรือชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

10 แม่แบบติดตามเวลาโครงการฟรี (พร้อมไฟล์ Excel)

เทมเพลตการติดตามเวลาของคุณจะทำหน้าที่เป็นฐานความรู้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมด—และเวลาคือเงิน! ดังนั้นการตัดสินใจนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เรามีอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ 🙂

เราได้ค้นหาเว็บอย่างละเอียดเพื่อค้นหาตารางติดตามเวลาและแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ และเราพร้อมที่จะแบ่งปัน 10 อันดับที่เราชื่นชอบ! ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม นี่คือ 10 แม่แบบการติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp, Excel, และ Google Sheets

1. แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp

เหมาะสำหรับ: งานที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทุกประเภท

ติดตามการใช้เวลาของคุณในแต่ละโครงการของลูกค้าด้วยเทมเพลตนี้จาก ClickUp
ติดตามการใช้เวลาของคุณในแต่ละโครงการของลูกค้าด้วยเทมเพลตนี้จาก ClickUp

ที่ปรึกษาติดตามเวลาที่ใช้ในการให้บริการลูกค้าเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้องและเก็บบันทึกงานที่เสร็จสิ้น การทำด้วยตนเองอาจเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อ แต่โชคดีที่มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่นขึ้น! 🛠

หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้คือClickUp Consultant Time Tracking Template—ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบันทึกงาน การประชุม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทุกประเภท

ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้กับที่ปรึกษาในการติดตามเวลาผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, หรือแอปพลิเคชันมือถือ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามความต้องการ

สำหรับผู้จัดการโครงการ พวกเขาจะมีมุมมองที่ครบถ้วนของงานและโครงการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ (โบนัส: หากทีมบัญชีเจ้าหนี้ของคุณต้องการหลักฐานดิจิทัลเพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของที่ปรึกษา พวกเขาจะมีมุมมองรายการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดงาน!)

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจเรื่องสมดุลชีวิตและการทำงานของเรา พบว่า 46% ของพนักงานทำงาน 40-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่ 17% ที่น่าตกใจทำงานเกิน 80 ชั่วโมง! แต่ความเหนื่อยล้าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น—31% ยังต้องดิ้นรนเพื่อหาเวลาส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ นี่เป็นสูตรสำเร็จสำหรับการหมดไฟ 😰

แต่คุณรู้ไหม? ความสมดุลในการทำงานเริ่มต้นที่การมองเห็น! คุณสมบัติในตัวของ ClickUp เช่นมุมมองปริมาณงาน (Workload View) และการติดตามเวลา ( Time Tracking ) ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานได้ชัดเจน จัดสรรงานอย่างยุติธรรม และติดตามเวลาที่ใช้ไปจริง ๆ ได้—เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าจะปรับปรุงการทำงานอย่างไรและเมื่อไหร่

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

2. แม่แบบการจัดสรรเวลา ClickUp

เหมาะสำหรับ: การกำหนดเวลาเพื่อตอบสนองต่อกำหนดเวลา

เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาและทรัพยากรของคุณได้ดีขึ้น
เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาและทรัพยากรของคุณได้ดีขึ้น

การจัดสรรเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้บุคคลและองค์กรทำงานภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ มันจะกระตุ้นให้คุณทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นและทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้ามหรือลืมไป

ก่อนเริ่มงานใด ๆ ให้ตั้งเป้าหมายและประมาณเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงาน และทบทวนเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว การทำเช่นนี้จะช่วยให้มั่นใจว่างานไม่ค้างคาเป็นเวลานานเกินไป ซึ่งทำให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ⚡️

เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUpช่วยให้กระบวนการเชิงกลยุทธ์นี้ง่ายขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการปฐมนิเทศสำหรับผู้จัดการในการกำหนดความคาดหวังในการทำงานหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาสำหรับงานประจำวัน:

  • ทีมขาย: การหาลูกค้าใหม่, การเตรียมแผนการขาย, และการเข้าร่วมประชุมการขาย
  • ทีมการตลาด: จัดการผู้รับเหมา, สร้างเนื้อหา, และวิจัยคู่แข่ง
  • ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์: สร้างรายงาน เขียนโค้ด และรวบรวมความต้องการ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดตามเวลา สร้างงาน และดูตารางงานของคุณได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ ClickUp!

3. แม่แบบการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUp

เหมาะสำหรับ: การจัดเวลาเป็นช่วงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละวันและบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการเวลาส่วนตัวจาก ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละวันและบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการเวลาส่วนตัวจาก ClickUp

ใช้เทมเพลตการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUpเพื่อทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงและหลีกเลี่ยงความรู้สึกท่วมท้น

จัดหมวดหมู่ชีวิตของคุณ (ฟิตเนส, ครอบครัว, การดูแลตัวเอง, งาน, พักผ่อน, สังคม, และการเงิน) เป็นงานแต่ละอย่าง จากนั้นเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลที่สำคัญที่สุด—วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง, ประมาณเวลา, เวลาที่ติดตาม, และอื่น ๆ!

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานนี้สามารถใช้เป็นทั้งตัวติดตามเวลาและรายการสิ่งที่ต้องทำในที่เดียว เมื่อคุณสร้างงานแล้ว สามารถสลับไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อดูรายละเอียดรายวันหรือรายสัปดาห์ได้

เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ให้ทำเครื่องหมายถูกในรายการเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและรักษาสมาธิได้ ตรวจสอบรายการของคุณเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังมีความก้าวหน้าและปรับตารางเวลาตามความจำเป็น 🔍

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เทมเพลต ClickUp ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพียงตั้งค่าครั้งเดียวและทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเทมเพลตได้ตลอดทางโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์!

4. แม่แบบการติดตามเวลาแบบแกนต์ของ ClickUp

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบแผนภูมิแกนต์และติดตามเวลาสำหรับตารางงานโครงการที่ซับซ้อน

ดูหลายโครงการบนแผนภูมิแกนต์เดียวใน ClickUp
ดูหลายโครงการบนแผนภูมิแกนต์เดียวใน ClickUp

แผนภูมิแกนต์ช่วยในการติดตามโครงการที่ซับซ้อนโดยการให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของไทม์ไลน์ของโครงการ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และจุดสำคัญ. สิ่งนี้ทำให้สามารถระบุปัญหาการชนกันของตารางเวลา, ความล่าช้า, และพื้นที่ที่อาจต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย.

สเปรดชีตการติดตามเวลาแบบแผนภูมิแกนต์แบบคงที่ขาดองค์ประกอบสำคัญของการกำหนดตารางโครงการ—การติดตามเวลาอัตโนมัติ! ⏲

หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบแผนภูมิแกนต์ คุณจะหลงรักเทมเพลตการติดตามเวลาแกนต์ของ ClickUp อย่างแน่นอน เทมเพลตนี้มีมุมมองแยกสามแบบ (รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี) เพื่อให้คุณสามารถดูตารางเวลาของโครงการหนึ่งหรือ หลายโครงการ ได้ทุกเมื่อ คุณสามารถเริ่มจับเวลาการทำงานหรือบันทึกเวลาที่ติดตามไว้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องออกจากแผนภูมิแกนต์ของคุณ!

5. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp

เหมาะสำหรับ: ทุกขั้นตอนในการจัดการเวลาของคุณ

วางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างแม่นยำ โดยให้แน่ใจว่าทุกงานได้รับการจัดสรรอย่างครบถ้วน ด้วยเทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp
วางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างแม่นยำ โดยให้แน่ใจว่าทุกภารกิจได้รับการจัดสรรอย่างครบถ้วน ด้วยเทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างนิสัยในการประมาณเวลาของคุณ ด้วยข้อมูลนี้ คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนตารางเวลาของคุณและสร้างพื้นที่สำหรับงานและประสบการณ์ที่มีความหมายได้ 🌱

โดยการให้ความสำคัญกับงานของคุณ คุณสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดก่อน การทำงานเหล่านี้ให้เสร็จก่อนที่จะไปทำงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า จะช่วยปกป้องพลังงานสร้างสรรค์และความสามารถทางสมองของคุณสำหรับงานที่สำคัญจริงๆ

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานนี้มีมุมมอง ClickUp สามแบบที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางในการจัดการเวลาของคุณ:

  • รายการบันทึกกิจกรรม สรุปกิจกรรมทั้งหมดของคุณตามวัน
  • มุมมองปริมาณงาน แสดงการประมาณเวลาทั้งหมดของคุณ
  • มุมมองตารางกิจกรรมประจำวัน จัดกลุ่มหมวดหมู่ของคุณตาม ประเภทกิจกรรม

6. แม่แบบการติดตามเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp

เหมาะสำหรับ: การติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์รายชั่วโมง, ผู้รับเหมา, และพนักงาน

สร้างตารางงานที่ต้องทำที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณด้วยเทมเพลตตารางเวลาตามชั่วโมงของ ClickUp
สร้างตารางงานที่ต้องทำที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณด้วยเทมเพลตตารางเวลาตามชั่วโมงของ ClickUp

เทมเพลตการติดตามเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการมั่นใจว่าพนักงานและผู้ร่วมงานได้รับค่าตอบแทนสำหรับชั่วโมงทำงานปกติและล่วงเวลา ด้วยตารางเวลาการทำงานรายชั่วโมงที่แสดงอยู่ในระบบ ClickUp ผู้จัดการและผู้ร่วมงานจะมีความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในกิจกรรมการจ่ายเงินเดือน

ในคู่มือเริ่มต้น ให้รับเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งเทมเพลตของคุณ จากนั้นสำรวจมุมมองปฏิทินและรายการ และเลือกหนึ่ง (หรือหลาย) ที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการมองเห็นในแต่ละวัน 🗓

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนการตั้งค่าการ์ดงานเพื่อลดความรกรุงรังในมุมมองปฏิทิน ClickUp ของคุณ ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้นในทันที!

7. เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp

เหมาะสำหรับ: การสร้างตารางโครงการที่กำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น

สร้างไทม์ไลน์โครงการโดยใช้รายการ ClickUp ในเทมเพลตที่กรอกได้ง่ายนี้
สร้างไทม์ไลน์โครงการโดยใช้รายการ ClickUp ในเทมเพลตที่กรอกได้ง่ายนี้

ไทม์ไลน์โครงการเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดลำดับขั้นตอนของโครงการ กิจกรรม บทเรียน หรือกิจกรรมของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ไม่ค่อยเข้ากับรูปแบบของกระบวนการทำงานและขั้นตอนของคุณ

เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpมีมุมมองหลากหลายและฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เพื่อให้คุณมองเห็นงานและติดตามเวลาในขณะที่งานกำลังเสร็จสมบูรณ์ นี่คือคุณสมบัติบางส่วนที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ:

  • มุมมองไทม์ไลน์: วิธีเชิงเส้นในการแสดงภาพและจัดตารางงานของคุณ
  • มุมมองบอร์ด: เครื่องมือที่มีความคล่องตัวพร้อมอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง เพื่อย้ายการ์ดงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งได้อย่างง่ายดาย
  • ช่องข้อมูลเงิน: จำนวนเงินที่จัดรูปแบบในสกุลเงินใดก็ได้เพื่อดูต้นทุนที่จัดสรรและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
  • ช่องข้อมูลแถบความคืบหน้า: แถบความคืบหน้าที่คำนวณโดยอัตโนมัติเพื่อติดตามความเสร็จสิ้นของงานย่อย รายการตรวจสอบ และความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย

การสร้างตารางเวลาโครงการแบบกำหนดเองประกอบด้วยหลายขั้นตอน ขั้นแรก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: เป้าหมาย, งาน, ทรัพยากร, งบประมาณ, และระยะเวลา จากนั้น จัดระเบียบงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จเป็นระยะๆ และสร้างงานขึ้นมา ต่อไป กำหนดว่างานใดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และงานใดที่ต้องทำให้เสร็จก่อนที่งานถัดไปจะสามารถทำได้

เมื่อกำหนดกรอบเวลาคร่าว ๆ ได้แล้ว สามารถปรับตารางเวลาให้ละเอียดขึ้นได้ตามความเหมาะสมในระหว่างดำเนินการ! ⚡️

8. แม่แบบการติดตามเวลาทนายความของ ClickUp

เหมาะสำหรับ: งานที่เกี่ยวข้องกับทนายความทุกประเภท

การจัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับทนายความของ ClickUp
การจัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับทนายความของ ClickUp

การติดตามเวลาสำหรับทนายความที่ยุ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสัปดาห์ เดือน หรือเมื่อปิดคดี แต่ด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ทรงพลัง การทำให้การติดตามเวลาเป็นนิสัยประจำวันจะง่ายขึ้น 💪

หากคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับการใช้งานแอปพลิเคชันหลายตัวลองใช้แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับทนายความของ ClickUp ดูสิ เครื่องมือนี้จะช่วยให้ทนายความทุกคนสามารถจัดการบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือนได้อย่างง่ายดายในมุมมองที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ

เทมเพลตโฟลเดอร์ยังมาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันที:

  • วันในสัปดาห์: ช่องแบบดรอปดาวน์ที่มีตัวเลือก รวมถึงวันต่างๆ ในสัปดาห์
  • ชื่อทนายความ: ระบุชื่อทนายความ ผู้ช่วยทนายความ หรือผู้ช่วยด้านกฎหมายที่กำลังติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • หมายเลขคดี: ช่องข้อความสำหรับกรอกหมายเลขคดีที่ทนายความหรือกลุ่มทนายความกำลังดำเนินการอยู่
  • ชื่อลูกค้า: ช่องสำหรับระบุชื่อลูกค้า
  • อัตราต่อชั่วโมง: ช่องสำหรับกรอกอัตราต่อชั่วโมง

ต้องการตัวเลือกเทมเพลต ClickUp สำหรับการติดตามเวลามากขึ้นหรือไม่? นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ:

9. แม่แบบสเปรดชีตติดตามเวลาใน Excel

เหมาะสำหรับ: งานฟรีแลนซ์และงานสัญญาจ้างสำหรับโครงการขนาดเล็ก

แบบฟอร์มติดตามเวลาทำงานใน Excel สำหรับชั่วโมงการทำงานของพนักงาน
ผ่านทางไมโครซอฟต์

การจัดการเวลาใน Excel เป็นตัวเลือกที่สามารถใช้ได้หากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือผู้รับเหมา และต้องการติดตามเวลาเข้า, เวลาออก, และเวลาพักอาหารทุกวันในสัปดาห์

สเปรดชีตติดตามเวลาฉบับนี้ออกแบบอย่างสวยงาม มีส่วนจัดระเบียบข้อมูลติดต่อของบุคคล รายละเอียดลูกค้า และสรุปการติดตามงาน ไม่มีเครื่องมือติดตามเวลาอัตโนมัติ ดังนั้นควรเผื่อเวลาประมาณสามสิบนาทีเพื่อรวบรวมข้อมูลและคำนวณชั่วโมงทั้งหมด 📈

เมื่อคุณได้บันทึกเวลาของคุณในไฟล์ Excel แล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าของคุณได้ ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะแสดงจำนวนเวลาที่ใช้ไปกับโครงการของพวกเขาและจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด

10. แม่แบบสเปรดชีตติดตามเวลา Google Sheets

เหมาะสำหรับ: ประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายกว่า Excel

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายเดือนของ Google Sheets
ผ่านทางSmartsheet

หากลูกค้าของคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คำอธิบายงานและผลลัพธ์ของโครงการ สเปรดชีตการติดตามเวลาใน Excel อาจดูรกเกินไป แม่แบบสเปรดชีตรายวันของ Google เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกภาพรวมรายละเอียดของชั่วโมงทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ 🔎

เทมเพลตการติดตามเวลาสามารถช่วยให้บุคคลและองค์กรเข้าใจว่าพวกเขากำลังใช้เวลาอย่างไร

นอกจากส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่, ชั่วโมงที่ประมาณการไว้, และชั่วโมงที่บันทึกไว้จริงแล้ว, เทมเพลตติดตามเวลาใน Google Sheets นี้ยังมีส่วนเฉพาะที่สามารถใช้เพื่อช่วยระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ, ทรัพยากร, และผลผลิตได้

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการติดตามเวลาโครงการดี?

แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบล็อกเวลาของทีม แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลาโครงการอย่างเหมาะสม และเทมเพลตของคุณก็พร้อมที่จะช่วยคุณ! นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีในเทมเพลตติดตามเวลาครั้งต่อไปของคุณ:

  • มุมมองหลายแบบ เพื่อดูปฏิทิน งาน โครงการ และเวลาของคุณจากทุกมุมมอง
  • การติดตามเวลาที่ยืดหยุ่น ที่ช่วยให้คุณจัดการเวลาที่ใช้ในแอปต่างๆ งานต่างๆ และหน้าต่างต่างๆ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเวลาไว้ใกล้มือและคำนวณใบแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้อง
  • การรายงานเวลา สำหรับการดูภาพรวมระดับสูงของประสิทธิภาพการทำงานของคุณในแต่ละวัน, สัปดาห์, หรือเดือน
  • การผสานรวม เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของเทมเพลตของคุณและรวบรวมการประชุม กิจกรรม และการนัดหมายที่กำลังจะมาถึงของคุณไว้ด้วยกัน
การบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเองใน ClickUp
บันทึกเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp

ฟังดูเหมือนเยอะ แต่คุณสมบัติทั้งห้านี้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเมื่อเทียบกับตัวเลือกการติดตามเวลาที่มีให้ผู้จัดการในปัจจุบัน! เคล็ดลับคือการหาเทมเพลตที่มีคุณสมบัติทั้งหมดและออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสียของการใช้สเปรดชีตติดตามเวลา

หากคุณต้องติดตามเวลาเป็นประจำและต่อเนื่อง ตารางติดตามเวลาในรูปแบบสเปรดชีตอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เนื่องจากมีข้อเสียต่อไปนี้:

  • ความเสี่ยงของความไม่ถูกต้อง: การติดตามเวลาในสเปรดชีตเกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด หากคุณลืมบันทึกกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้จะบิดเบือน
  • ความพยายามที่จำเป็น: การป้อนข้อมูลและติดตามเวลาในสเปรดชีตด้วยตนเองอาจต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมาก ลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และทำให้คุณเสียสมาธิจากงาน นอกจากนี้ยังอาจทำให้คุณเลิกติดตามเวลาได้
  • คุณสมบัติที่จำกัด: การใช้ Excel สำหรับการจัดการเวลาหมายความว่าคุณจะพลาดประโยชน์ของเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการติดตามเวลา. สเปรดชีตไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการติดตามเวลาอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, การแสดงข้อมูล, การตรวจสอบข้อมูล, หรือการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น, การจัดการงานหรือปฏิทิน)
  • ยากที่จะได้ข้อมูลเชิงลึก: แม้ว่าสเปรดชีตจะสามารถจัดการข้อมูลได้ แต่การวิเคราะห์แนวโน้มหรือการสร้างข้อมูลเชิงลึกนั้นต้องการความชำนาญในสูตรและทักษะการนำเสนอข้อมูล หากไม่มีความเชี่ยวชาญนี้ สเปรดชีตอาจทำให้เกิดความสับสนในข้อมูลได้
  • ขาดความยืดหยุ่น: แผ่นงาน Excel และ Google Spreadsheets ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างร่วมมือกัน การอัปเดตสิ่งเหล่านี้แบบเรียลไทม์อาจสร้างปัญหาการควบคุมเวอร์ชันได้

คุณสามารถเอาชนะข้อเสียของสเปรดชีตเหล่านี้ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เฉพาะทาง เช่น ClickUp

จัดการและติดตามเวลาด้วย ClickUp

ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แทนที่จะต้องยุ่งยากกับเทมเพลตตารางเวลาใน Excel เลือกใช้ความสามารถในการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาของคุณ!

  • บันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ ClickUp
  • ดูเวลาที่คุณติดตามได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือช่วงที่กำหนดเอง พร้อมใบลงเวลาทำงานแบบละเอียด
  • เพิ่มเวลาในอดีตหรือสร้างรายการตามช่วงวันที่ด้วยการติดตามเวลาด้วยตนเอง
  • เชื่อมโยงเวลาที่ติดตามกับงานใด ๆ ที่คุณกำลังทำใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
  • เชื่อมต่อแอปติดตามเวลาที่คุณชื่นชอบกับ ClickUp เพื่อซิงค์เวลาที่ติดตามได้โดยตรงภายใน ClickUp
  • สร้างและใช้ป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่และกรองเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • เพิ่มบันทึกในรายการเวลาของคุณเพื่ออ้างอิงถึงสิ่งที่คุณใช้เวลาไปอย่างชัดเจน
  • จัดเรียงงานตามเวลาที่ใช้เพื่อดูจุดที่อาจเกิดปัญหาหรือจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
  • กรองเวลาที่ติดตามตามวันที่ สถานะ ความสำคัญ แท็ก และอื่นๆ
  • ปรับการติดตามของคุณด้วยตนเองโดยการเพิ่มหรือลดเวลาตามที่ต้องการ
  • ดูผลรวมทั้งหมดของเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดในภารกิจและงานย่อย
  • รับภาพรวมระดับสูงของการติดตามเวลาของทีมคุณและเปรียบเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้

การติดตามเวลาใน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น และปรับเปลี่ยนความสนใจตามความต้องการได้ทั้งภายในทีมและทั้งบริษัท

การติดตามเวลาใน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น และปรับเปลี่ยนความสนใจตามความต้องการได้ทั้งภายในทีมและทั้งบริษัท

คืนเวลาของคุณด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp

การติดตามเวลาในโครงการมีรายละเอียดมากกว่าที่ตัวจับเวลาธรรมดาจะจัดการได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีโซลูชันการติดตามเวลาเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ!

แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตการติดตามเวลาที่จะมีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกัน. ในขณะที่สเปรดชีตการจัดการเวลาอาจมีประโยชน์ แต่พวกมันมีข้อเสียมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน.

มีแหล่งข้อมูลการจัดการเวลาให้เลือกมากมายในตลาด ดังนั้นควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของคุณ แน่นอนว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรอย่างClickUp 🙂

มากกว่า 15 ครั้งใน ClickUp
มองเห็นเวลาของคุณจากทุกมุมมองด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp รวมถึงรายการ กระดาน และปฏิทิน

ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาหลายร้อยอย่าง,ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่,และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, ClickUp คือซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเพียงตัวเดียวที่ทรงพลังพอที่จะเชื่อมต่อเวลา, โครงการ, การแชท, และทีมของคุณไว้ในศูนย์กลางการทำงานเพียงแห่งเดียว

สมัครใช้ ClickUpและปล่อยให้มันจัดการเรื่องการติดตามเวลาที่ยุ่งยากแทนคุณ 🙌🏼