10 แม่แบบติดตามเวลาโครงการฟรีสำหรับการจัดการเวลา (Excel, Google Sheets และ ClickUp)

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราทุกคนต่างติดตามเวลาในระหว่างวันทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นการจ้องนาฬิกาอย่างตั้งใจการจัดตารางเวลาอย่างเป็นระบบหรือการตะโกนว่า "อเล็กซ่า! ตั้งเวลา 25 นาที!" เราทุกคนก็ทำกันทั้งนั้น 🙃
วิธีเหล่านี้อาจช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่การใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพที่สุด และอาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในระยะยาว! นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเทมเพลตติดตามเวลาในชีวิตของคุณ 🙌🏼
การติดตามเวลาช่วยให้ทีมทราบได้ว่างานแต่ละชิ้นใช้เวลาเท่าไร, ทำเสร็จไปแล้วเท่าไร, มีค่าใช้จ่ายเท่าไร, และอื่น ๆ อีกมากมาย. นอกจากนี้, เทมเพลตการติดตามเวลาส่วนใหญ่ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานใด ๆ ได้!
ไม่ว่าคุณจะเป็นทนายความ นักเขียนอิสระ ที่ปรึกษา หรือคุณแม่ที่ดูแลสุนัขอยู่ที่บ้าน เทมเพลตการติดตามเวลาของคุณจะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเวลาโดยใช้เทมเพลตวิธีค้นหาเทมเพลตที่ดีที่สุด และ 10 อันดับเทมเพลตติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp, Excel และ Google Sheets 🤓
อะไรคือแบบฟอร์มการติดตามเวลา?
เทมเพลตการติดตามเวลาคือตาราง, สเปรดชีต, โฟลเดอร์ หรือรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยธุรกิจและพนักงานในการติดตามเวลาทำงานของพวกเขา เทมเพลตเหล่านี้เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ที่วางทับบนเครื่องมือจัดการเวลาต่าง ๆเพื่อช่วยให้ทีมใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุด
เทมเพลตเหล่านี้อาจถูกปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะหรือสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการที่มีอยู่ของทีมคุณ
เช่นเดียวกับเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานหรือเทมเพลตการจัดตารางเวลาอื่น ๆ เทมเพลตการติดตามเวลาจะรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเวลาที่คุณใช้ในการทำงาน งานต่าง ๆ โครงการทั้งหมด หรือกับลูกค้า ทำให้ง่ายต่อการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานของคุณตลอดเวลา
การติดตามเวลาของโครงการเป็นส่วนสำคัญของการจัดการผลผลิตสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม แต่เทมเพลตการติดตามเวลาให้มากกว่าการเป็นเพียงตัวจับเวลา—มันมอบความสามารถให้คุณเพิ่มบันทึก, ป้ายกำกับ, แก้ไข, และข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายการของคุณได้อย่างง่ายดาย
แม่แบบตัวติดตามเวลาที่ดีที่สุดจะมีสูตรอัตโนมัติเพื่อคำนวณเงินเดือนตามเวลาหรือชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
10 แม่แบบติดตามเวลาโครงการฟรี (พร้อมไฟล์ Excel)
เทมเพลตการติดตามเวลาของคุณจะทำหน้าที่เป็นฐานความรู้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมด—และเวลาคือเงิน! ดังนั้นการตัดสินใจนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เรามีอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ 🙂
เราได้ค้นหาเว็บอย่างละเอียดเพื่อค้นหาตารางติดตามเวลาและแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ และเราพร้อมที่จะแบ่งปัน 10 อันดับที่เราชื่นชอบ! ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม นี่คือ 10 แม่แบบการติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp, Excel, และ Google Sheets
1. แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp
เหมาะสำหรับ: งานที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทุกประเภท
ที่ปรึกษาติดตามเวลาที่ใช้ในการให้บริการลูกค้าเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้องและเก็บบันทึกงานที่เสร็จสิ้น การทำด้วยตนเองอาจเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อ แต่โชคดีที่มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่นขึ้น! 🛠
หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้คือClickUp Consultant Time Tracking Template—ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบันทึกงาน การประชุม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทุกประเภท
ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้กับที่ปรึกษาในการติดตามเวลาผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, หรือแอปพลิเคชันมือถือ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามความต้องการ
สำหรับผู้จัดการโครงการ พวกเขาจะมีมุมมองที่ครบถ้วนของงานและโครงการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ (โบนัส: หากทีมบัญชีเจ้าหนี้ของคุณต้องการหลักฐานดิจิทัลเพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของที่ปรึกษา พวกเขาจะมีมุมมองรายการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดงาน!)
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจเรื่องสมดุลชีวิตและการทำงานของเรา พบว่า 46% ของพนักงานทำงาน 40-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่ 17% ที่น่าตกใจทำงานเกิน 80 ชั่วโมง! แต่ความเหนื่อยล้าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น—31% ยังต้องดิ้นรนเพื่อหาเวลาส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ นี่เป็นสูตรสำเร็จสำหรับการหมดไฟ 😰
แต่คุณรู้ไหม? ความสมดุลในการทำงานเริ่มต้นที่การมองเห็น! คุณสมบัติในตัวของ ClickUp เช่นมุมมองปริมาณงาน (Workload View) และการติดตามเวลา ( Time Tracking ) ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานได้ชัดเจน จัดสรรงานอย่างยุติธรรม และติดตามเวลาที่ใช้ไปจริง ๆ ได้—เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าจะปรับปรุงการทำงานอย่างไรและเมื่อไหร่
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
2. แม่แบบการจัดสรรเวลา ClickUp
เหมาะสำหรับ: การกำหนดเวลาเพื่อตอบสนองต่อกำหนดเวลา
การจัดสรรเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้บุคคลและองค์กรทำงานภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ มันจะกระตุ้นให้คุณทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นและทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้ามหรือลืมไป
ก่อนเริ่มงานใด ๆ ให้ตั้งเป้าหมายและประมาณเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงาน และทบทวนเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว การทำเช่นนี้จะช่วยให้มั่นใจว่างานไม่ค้างคาเป็นเวลานานเกินไป ซึ่งทำให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ⚡️
เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUpช่วยให้กระบวนการเชิงกลยุทธ์นี้ง่ายขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการปฐมนิเทศสำหรับผู้จัดการในการกำหนดความคาดหวังในการทำงานหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาสำหรับงานประจำวัน:
- ทีมขาย: การหาลูกค้าใหม่, การเตรียมแผนการขาย, และการเข้าร่วมประชุมการขาย
- ทีมการตลาด: จัดการผู้รับเหมา, สร้างเนื้อหา, และวิจัยคู่แข่ง
- ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์: สร้างรายงาน เขียนโค้ด และรวบรวมความต้องการ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดตามเวลา สร้างงาน และดูตารางงานของคุณได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ ClickUp!
3. แม่แบบการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUp
เหมาะสำหรับ: การจัดเวลาเป็นช่วงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ใช้เทมเพลตการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUpเพื่อทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงและหลีกเลี่ยงความรู้สึกท่วมท้น
จัดหมวดหมู่ชีวิตของคุณ (ฟิตเนส, ครอบครัว, การดูแลตัวเอง, งาน, พักผ่อน, สังคม, และการเงิน) เป็นงานแต่ละอย่าง จากนั้นเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลที่สำคัญที่สุด—วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง, ประมาณเวลา, เวลาที่ติดตาม, และอื่น ๆ!
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานนี้สามารถใช้เป็นทั้งตัวติดตามเวลาและรายการสิ่งที่ต้องทำในที่เดียว เมื่อคุณสร้างงานแล้ว สามารถสลับไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อดูรายละเอียดรายวันหรือรายสัปดาห์ได้
เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ให้ทำเครื่องหมายถูกในรายการเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและรักษาสมาธิได้ ตรวจสอบรายการของคุณเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังมีความก้าวหน้าและปรับตารางเวลาตามความจำเป็น 🔍
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เทมเพลต ClickUp ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพียงตั้งค่าครั้งเดียวและทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเทมเพลตได้ตลอดทางโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์!
4. แม่แบบการติดตามเวลาแบบแกนต์ของ ClickUp
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบแผนภูมิแกนต์และติดตามเวลาสำหรับตารางงานโครงการที่ซับซ้อน
แผนภูมิแกนต์ช่วยในการติดตามโครงการที่ซับซ้อนโดยการให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของไทม์ไลน์ของโครงการ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และจุดสำคัญ. สิ่งนี้ทำให้สามารถระบุปัญหาการชนกันของตารางเวลา, ความล่าช้า, และพื้นที่ที่อาจต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย.
สเปรดชีตการติดตามเวลาแบบแผนภูมิแกนต์แบบคงที่ขาดองค์ประกอบสำคัญของการกำหนดตารางโครงการ—การติดตามเวลาอัตโนมัติ! ⏲
หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบแผนภูมิแกนต์ คุณจะหลงรักเทมเพลตการติดตามเวลาแกนต์ของ ClickUp อย่างแน่นอน เทมเพลตนี้มีมุมมองแยกสามแบบ (รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี) เพื่อให้คุณสามารถดูตารางเวลาของโครงการหนึ่งหรือ หลายโครงการ ได้ทุกเมื่อ คุณสามารถเริ่มจับเวลาการทำงานหรือบันทึกเวลาที่ติดตามไว้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องออกจากแผนภูมิแกนต์ของคุณ!
5. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
เหมาะสำหรับ: ทุกขั้นตอนในการจัดการเวลาของคุณ
เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างนิสัยในการประมาณเวลาของคุณ ด้วยข้อมูลนี้ คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนตารางเวลาของคุณและสร้างพื้นที่สำหรับงานและประสบการณ์ที่มีความหมายได้ 🌱
โดยการให้ความสำคัญกับงานของคุณ คุณสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดก่อน การทำงานเหล่านี้ให้เสร็จก่อนที่จะไปทำงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า จะช่วยปกป้องพลังงานสร้างสรรค์และความสามารถทางสมองของคุณสำหรับงานที่สำคัญจริงๆ
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานนี้มีมุมมอง ClickUp สามแบบที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางในการจัดการเวลาของคุณ:
- รายการบันทึกกิจกรรม สรุปกิจกรรมทั้งหมดของคุณตามวัน
- มุมมองปริมาณงาน แสดงการประมาณเวลาทั้งหมดของคุณ
- มุมมองตารางกิจกรรมประจำวัน จัดกลุ่มหมวดหมู่ของคุณตาม ประเภทกิจกรรม
6. แม่แบบการติดตามเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
เหมาะสำหรับ: การติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์รายชั่วโมง, ผู้รับเหมา, และพนักงาน
เทมเพลตการติดตามเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการมั่นใจว่าพนักงานและผู้ร่วมงานได้รับค่าตอบแทนสำหรับชั่วโมงทำงานปกติและล่วงเวลา ด้วยตารางเวลาการทำงานรายชั่วโมงที่แสดงอยู่ในระบบ ClickUp ผู้จัดการและผู้ร่วมงานจะมีความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในกิจกรรมการจ่ายเงินเดือน
ในคู่มือเริ่มต้น ให้รับเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งเทมเพลตของคุณ จากนั้นสำรวจมุมมองปฏิทินและรายการ และเลือกหนึ่ง (หรือหลาย) ที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการมองเห็นในแต่ละวัน 🗓
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนการตั้งค่าการ์ดงานเพื่อลดความรกรุงรังในมุมมองปฏิทิน ClickUp ของคุณ ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้นในทันที!
7. เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp
เหมาะสำหรับ: การสร้างตารางโครงการที่กำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น
ไทม์ไลน์โครงการเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดลำดับขั้นตอนของโครงการ กิจกรรม บทเรียน หรือกิจกรรมของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ไม่ค่อยเข้ากับรูปแบบของกระบวนการทำงานและขั้นตอนของคุณ
เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpมีมุมมองหลากหลายและฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เพื่อให้คุณมองเห็นงานและติดตามเวลาในขณะที่งานกำลังเสร็จสมบูรณ์ นี่คือคุณสมบัติบางส่วนที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ:
- มุมมองไทม์ไลน์: วิธีเชิงเส้นในการแสดงภาพและจัดตารางงานของคุณ
- มุมมองบอร์ด: เครื่องมือที่มีความคล่องตัวพร้อมอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง เพื่อย้ายการ์ดงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งได้อย่างง่ายดาย
- ช่องข้อมูลเงิน: จำนวนเงินที่จัดรูปแบบในสกุลเงินใดก็ได้เพื่อดูต้นทุนที่จัดสรรและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
- ช่องข้อมูลแถบความคืบหน้า: แถบความคืบหน้าที่คำนวณโดยอัตโนมัติเพื่อติดตามความเสร็จสิ้นของงานย่อย รายการตรวจสอบ และความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
การสร้างตารางเวลาโครงการแบบกำหนดเองประกอบด้วยหลายขั้นตอน ขั้นแรก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: เป้าหมาย, งาน, ทรัพยากร, งบประมาณ, และระยะเวลา จากนั้น จัดระเบียบงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จเป็นระยะๆ และสร้างงานขึ้นมา ต่อไป กำหนดว่างานใดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และงานใดที่ต้องทำให้เสร็จก่อนที่งานถัดไปจะสามารถทำได้
เมื่อกำหนดกรอบเวลาคร่าว ๆ ได้แล้ว สามารถปรับตารางเวลาให้ละเอียดขึ้นได้ตามความเหมาะสมในระหว่างดำเนินการ! ⚡️
8. แม่แบบการติดตามเวลาทนายความของ ClickUp
เหมาะสำหรับ: งานที่เกี่ยวข้องกับทนายความทุกประเภท
การติดตามเวลาสำหรับทนายความที่ยุ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสัปดาห์ เดือน หรือเมื่อปิดคดี แต่ด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ทรงพลัง การทำให้การติดตามเวลาเป็นนิสัยประจำวันจะง่ายขึ้น 💪
หากคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับการใช้งานแอปพลิเคชันหลายตัวลองใช้แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับทนายความของ ClickUp ดูสิ เครื่องมือนี้จะช่วยให้ทนายความทุกคนสามารถจัดการบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือนได้อย่างง่ายดายในมุมมองที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
เทมเพลตโฟลเดอร์ยังมาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันที:
- วันในสัปดาห์: ช่องแบบดรอปดาวน์ที่มีตัวเลือก รวมถึงวันต่างๆ ในสัปดาห์
- ชื่อทนายความ: ระบุชื่อทนายความ ผู้ช่วยทนายความ หรือผู้ช่วยด้านกฎหมายที่กำลังติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- หมายเลขคดี: ช่องข้อความสำหรับกรอกหมายเลขคดีที่ทนายความหรือกลุ่มทนายความกำลังดำเนินการอยู่
- ชื่อลูกค้า: ช่องสำหรับระบุชื่อลูกค้า
- อัตราต่อชั่วโมง: ช่องสำหรับกรอกอัตราต่อชั่วโมง
ต้องการตัวเลือกเทมเพลต ClickUp สำหรับการติดตามเวลามากขึ้นหรือไม่? นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ:
- เทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการของ ClickUpสำหรับติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน
- แม่แบบกล่องเวลาโดย ClickUpเพื่อทำให้การจัดสรรเวลาเป็นเรื่องง่าย
- เทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์ของ ClickUpสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแผนภูมิแกนต์
- แบบฟอร์มการศึกษาเวลาโดย ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
9. แม่แบบสเปรดชีตติดตามเวลาใน Excel
เหมาะสำหรับ: งานฟรีแลนซ์และงานสัญญาจ้างสำหรับโครงการขนาดเล็ก
การจัดการเวลาใน Excel เป็นตัวเลือกที่สามารถใช้ได้หากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือผู้รับเหมา และต้องการติดตามเวลาเข้า, เวลาออก, และเวลาพักอาหารทุกวันในสัปดาห์
สเปรดชีตติดตามเวลาฉบับนี้ออกแบบอย่างสวยงาม มีส่วนจัดระเบียบข้อมูลติดต่อของบุคคล รายละเอียดลูกค้า และสรุปการติดตามงาน ไม่มีเครื่องมือติดตามเวลาอัตโนมัติ ดังนั้นควรเผื่อเวลาประมาณสามสิบนาทีเพื่อรวบรวมข้อมูลและคำนวณชั่วโมงทั้งหมด 📈
เมื่อคุณได้บันทึกเวลาของคุณในไฟล์ Excel แล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าของคุณได้ ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะแสดงจำนวนเวลาที่ใช้ไปกับโครงการของพวกเขาและจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
10. แม่แบบสเปรดชีตติดตามเวลา Google Sheets
เหมาะสำหรับ: ประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายกว่า Excel
หากลูกค้าของคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คำอธิบายงานและผลลัพธ์ของโครงการ สเปรดชีตการติดตามเวลาใน Excel อาจดูรกเกินไป แม่แบบสเปรดชีตรายวันของ Google เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกภาพรวมรายละเอียดของชั่วโมงทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ 🔎
เทมเพลตการติดตามเวลาสามารถช่วยให้บุคคลและองค์กรเข้าใจว่าพวกเขากำลังใช้เวลาอย่างไร
นอกจากส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่, ชั่วโมงที่ประมาณการไว้, และชั่วโมงที่บันทึกไว้จริงแล้ว, เทมเพลตติดตามเวลาใน Google Sheets นี้ยังมีส่วนเฉพาะที่สามารถใช้เพื่อช่วยระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ, ทรัพยากร, และผลผลิตได้
อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกของ Googleสำหรับการจัดการโครงการ!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการติดตามเวลาโครงการดี?
แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบล็อกเวลาของทีม แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลาโครงการอย่างเหมาะสม และเทมเพลตของคุณก็พร้อมที่จะช่วยคุณ! นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีในเทมเพลตติดตามเวลาครั้งต่อไปของคุณ:
- มุมมองหลายแบบ เพื่อดูปฏิทิน งาน โครงการ และเวลาของคุณจากทุกมุมมอง
- การติดตามเวลาที่ยืดหยุ่น ที่ช่วยให้คุณจัดการเวลาที่ใช้ในแอปต่างๆ งานต่างๆ และหน้าต่างต่างๆ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเวลาไว้ใกล้มือและคำนวณใบแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้อง
- การรายงานเวลา สำหรับการดูภาพรวมระดับสูงของประสิทธิภาพการทำงานของคุณในแต่ละวัน, สัปดาห์, หรือเดือน
- การผสานรวม เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของเทมเพลตของคุณและรวบรวมการประชุม กิจกรรม และการนัดหมายที่กำลังจะมาถึงของคุณไว้ด้วยกัน
ฟังดูเหมือนเยอะ แต่คุณสมบัติทั้งห้านี้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเมื่อเทียบกับตัวเลือกการติดตามเวลาที่มีให้ผู้จัดการในปัจจุบัน! เคล็ดลับคือการหาเทมเพลตที่มีคุณสมบัติทั้งหมดและออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Excelเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและทีม!
ข้อเสียของการใช้สเปรดชีตติดตามเวลา
หากคุณต้องติดตามเวลาเป็นประจำและต่อเนื่อง ตารางติดตามเวลาในรูปแบบสเปรดชีตอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เนื่องจากมีข้อเสียต่อไปนี้:
- ความเสี่ยงของความไม่ถูกต้อง: การติดตามเวลาในสเปรดชีตเกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด หากคุณลืมบันทึกกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้จะบิดเบือน
- ความพยายามที่จำเป็น: การป้อนข้อมูลและติดตามเวลาในสเปรดชีตด้วยตนเองอาจต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมาก ลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และทำให้คุณเสียสมาธิจากงาน นอกจากนี้ยังอาจทำให้คุณเลิกติดตามเวลาได้
- คุณสมบัติที่จำกัด: การใช้ Excel สำหรับการจัดการเวลาหมายความว่าคุณจะพลาดประโยชน์ของเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการติดตามเวลา. สเปรดชีตไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการติดตามเวลาอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, การแสดงข้อมูล, การตรวจสอบข้อมูล, หรือการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น, การจัดการงานหรือปฏิทิน)
- ยากที่จะได้ข้อมูลเชิงลึก: แม้ว่าสเปรดชีตจะสามารถจัดการข้อมูลได้ แต่การวิเคราะห์แนวโน้มหรือการสร้างข้อมูลเชิงลึกนั้นต้องการความชำนาญในสูตรและทักษะการนำเสนอข้อมูล หากไม่มีความเชี่ยวชาญนี้ สเปรดชีตอาจทำให้เกิดความสับสนในข้อมูลได้
- ขาดความยืดหยุ่น: แผ่นงาน Excel และ Google Spreadsheets ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างร่วมมือกัน การอัปเดตสิ่งเหล่านี้แบบเรียลไทม์อาจสร้างปัญหาการควบคุมเวอร์ชันได้
คุณสามารถเอาชนะข้อเสียของสเปรดชีตเหล่านี้ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เฉพาะทาง เช่น ClickUp
จัดการและติดตามเวลาด้วย ClickUp
ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แทนที่จะต้องยุ่งยากกับเทมเพลตตารางเวลาใน Excel เลือกใช้ความสามารถในการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาของคุณ!
- บันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ ClickUp
- ดูเวลาที่คุณติดตามได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือช่วงที่กำหนดเอง พร้อมใบลงเวลาทำงานแบบละเอียด
- เพิ่มเวลาในอดีตหรือสร้างรายการตามช่วงวันที่ด้วยการติดตามเวลาด้วยตนเอง
- เชื่อมโยงเวลาที่ติดตามกับงานใด ๆ ที่คุณกำลังทำใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
- เชื่อมต่อแอปติดตามเวลาที่คุณชื่นชอบกับ ClickUp เพื่อซิงค์เวลาที่ติดตามได้โดยตรงภายใน ClickUp
- สร้างและใช้ป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่และกรองเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มบันทึกในรายการเวลาของคุณเพื่ออ้างอิงถึงสิ่งที่คุณใช้เวลาไปอย่างชัดเจน
- จัดเรียงงานตามเวลาที่ใช้เพื่อดูจุดที่อาจเกิดปัญหาหรือจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- กรองเวลาที่ติดตามตามวันที่ สถานะ ความสำคัญ แท็ก และอื่นๆ
- ปรับการติดตามของคุณด้วยตนเองโดยการเพิ่มหรือลดเวลาตามที่ต้องการ
- ดูผลรวมทั้งหมดของเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดในภารกิจและงานย่อย
- รับภาพรวมระดับสูงของการติดตามเวลาของทีมคุณและเปรียบเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้
การติดตามเวลาใน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น และปรับเปลี่ยนความสนใจตามความต้องการได้ทั้งภายในทีมและทั้งบริษัท
คืนเวลาของคุณด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp
การติดตามเวลาในโครงการมีรายละเอียดมากกว่าที่ตัวจับเวลาธรรมดาจะจัดการได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีโซลูชันการติดตามเวลาเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ!
แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตการติดตามเวลาที่จะมีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกัน. ในขณะที่สเปรดชีตการจัดการเวลาอาจมีประโยชน์ แต่พวกมันมีข้อเสียมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน.
มีแหล่งข้อมูลการจัดการเวลาให้เลือกมากมายในตลาด ดังนั้นควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของคุณ แน่นอนว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรอย่างClickUp 🙂
ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาหลายร้อยอย่าง,ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่,และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, ClickUp คือซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเพียงตัวเดียวที่ทรงพลังพอที่จะเชื่อมต่อเวลา, โครงการ, การแชท, และทีมของคุณไว้ในศูนย์กลางการทำงานเพียงแห่งเดียว
สมัครใช้ ClickUpและปล่อยให้มันจัดการเรื่องการติดตามเวลาที่ยุ่งยากแทนคุณ 🙌🏼