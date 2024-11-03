วิธีใช้การบล็อกเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: เคล็ดลับและแม่แบบ

"ฉันต้องการเวลาในหนึ่งวันให้มากขึ้น…" หรือ "ทำไมถึงเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วล่ะ?!" เมื่อคุณยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายก่อนที่วันจะจบลง. 😅
ฟังดูคุ้นไหม? ฉันเคยเจอมาแล้ว!
หากคุณมีวิธีที่จะทำให้คุณมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ และมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดของคุณได้ล่ะ?
ข่าวดีก็คือคุณสามารถทำได้—ด้วยเคล็ดลับและเทคนิคการจัดการเวลาที่ง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่าที่สุดทั้งที่ทำงาน (และนอกเวลาทำงาน)
ในบทความนี้ เราจะแนะนำแนวคิดของการบล็อกเวลา วิธีการทำงาน และวิธีการบล็อกเวลาต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดโครงสร้างตารางเวลาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เราจะครอบคลุมถึงเครื่องมือและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือการบล็อกเวลา
การจัดสรรเวลาหมายถึงการกำหนดช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงในตารางเวลาของคุณสำหรับงานและกิจกรรมต่าง ๆ
แทนที่จะมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่คลุมเครือ คุณควรจัดสรรเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จ ในช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละวันหรือสัปดาห์ วิธีนี้จะช่วยเพิ่มสมาธิของคุณและมั่นใจได้ว่าคุณมีเวลาเพียงพอสำหรับทุกสิ่งที่สำคัญ
ตามรายงานของวารสารการแพทย์วิถีชีวิตแห่งอเมริกา นักวิจัยได้ค้นพบว่า การจัดสรรเวลาและการวางแผนตารางเวลาด้วยวิธีต่าง ๆ สามารถ ปรับปรุงทักษะการจัดการเวลาและเพิ่มผลผลิตโดยรวม ได้
การจัดสรรเวลาสามารถช่วยได้สำหรับผู้ที่:
- ต่อสู้กับการจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวัน⏰
- รู้สึกท่วมท้นกับสิ่งที่ต้องทำและไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้⏰
- มีปัญหาในการหาเวลาสำหรับสิ่งสำคัญ⏰
- รู้สึกไม่มีแรงจูงใจหรือไม่สนใจในภารกิจที่อยู่ตรงหน้า⏰
- กำลังประสบปัญหาในการบริหารเวลา⏰
อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับการจัดการเวลา
การทำงานของการบล็อกเวลา
มีงานเยอะจนจัดการไม่ไหวใช่ไหม? มาแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ที่จัดการได้ง่ายกันเถอะ! นี่คือขั้นตอนสำหรับการฝึกแบ่งงานเป็นบล็อกครั้งแรกของคุณ:
- ทำรายการ: จดทุกอย่างที่คุณต้องทำ รวมถึงงาน การประชุม และภาระผูกพันส่วนตัว
- ประมาณเวลาที่ต้องใช้: แต่ละอย่างจะใช้เวลาเท่าไร? ประมาณการคร่าวๆ แต่จำไว้ว่าสิ่งต่างๆ อาจใช้เวลานานกว่าที่วางแผนไว้ นอกจากนี้ อย่าลืมคำนึงถึงการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นด้วย
- กำหนดเวลา: ใช้ปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน เช่น "9-10 น.: อีเมล," "10-11 น.: ตรวจสอบยอดขายเมื่อวาน," และอื่นๆ อย่าลืมกำหนดเวลาสำหรับมื้ออาหารและเวลาพักด้วย
- ทีละอย่าง: เมื่อถึงเวลาทำงาน ให้ทำเพียงสิ่งนั้นเท่านั้น ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน คุณจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น!
- การตรวจสอบ: เมื่อสิ้นสุดวันหรือสัปดาห์ ให้ดูว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล ปรับตารางเวลาของคุณสำหรับครั้งต่อไป
จำไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงระหว่างทางนั้นไม่เป็นไร เป้าหมายของเทคนิคการจัดการเวลาคือการทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากขึ้น!
ประโยชน์ของการจัดสรรเวลา
หลายคนมีปัญหาในการจัดการเวลาของตนเอง มีสิ่งที่ต้องทำมากมายเกินไปและเวลาในแต่ละวันก็ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียด ความเหนื่อยล้า ความวิตกกังวล และปัญหาอื่น ๆ ตามมา
ไม่เพียงแต่การบล็อกเวลาจะช่วยฝึกสมองของคุณให้สร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพกับเวลาและสร้างนิสัยที่ดีเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย:
- ทำให้คุณมีระเบียบมากขึ้นในการจัดการงานประจำวัน
- ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นและให้ความรู้สึกประสบความสำเร็จ
- ลดสิ่งรบกวนและช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้น
- ลดความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จ
- ป้องกันการทำงานหนักเกินไปและภาวะหมดไฟด้วยการจำกัดเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเฉพาะ
- ทำให้แน่ใจว่าคุณและทีมของคุณอยู่ในกำหนดการ
การแบ่งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณมีประสิทธิผลมากขึ้นและควบคุมชีวิตของคุณได้
วิธีการแบ่งเวลาเป็นช่วง
มีวิธีการบล็อกเวลาอยู่มากกว่าหนึ่งวิธี เทคนิคการบล็อกเวลาที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จ วิธีการบล็อกเวลาที่พบบ่อย ได้แก่:
การจำกัดเวลา ⏳
คุณเคยเริ่มทำอะไรบางอย่าง แล้วกลับหลงทางไปในโลกของตัวเองจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวบ้างไหม? ถ้าเคย ลองใช้วิธี "ไทม์บ็อกซ์" ดูสิ
ครั้งแรกที่ถูกนำมาใช้เป็นเทคนิคการจัดการเวลาสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์, ไทม์บ็อกซิ่งได้กลายเป็นวิธีการบล็อกเวลาที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ทำงานด้านความรู้ในปัจจุบัน มันช่วยป้องกันการเสียเวลาโดย การจำกัดเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะอย่าง
แต่ละช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงจะเรียกว่า 'ไทม์บ็อกซ์' ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน เมื่อสิ้นสุดไทม์บ็อกซ์แล้ว คุณต้องหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ทันที ไม่ว่าจะมีความคืบหน้าหรือยังไม่มีก็ตาม
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสปรินต์เป็นตัวอย่างของการกำหนดกรอบเวลาในการทำงาน มีเป้าหมายและจุดสำคัญที่ชัดเจนสำหรับแต่ละสปรินต์ พร้อมวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนสำหรับงานแต่ละอย่าง หากมีงานใดที่ไม่สามารถทำเสร็จภายในสปรินต์นั้น จะต้องเลื่อนไปทำในสปรินต์ถัดไป
อีลอน มัสก์กำหนดตารางเวลาทั้งวันของเขาเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 5 นาที ทุกอย่าง และเราหมายถึงทุกอย่างจริง ๆ ถูกจัดสรรเวลาไว้อย่างชัดเจนในปฏิทิน
วันตามธีม 📅
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ช่วยให้คุณป้องกันการสลับบริบทโดยการ จัดตารางงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ความแตกต่างอยู่ที่ประเภทของงาน—เทคนิคนี้ใช้ได้เมื่อ งานสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่สามถึงห้าชุด แต่ละชุดสามารถใช้เวลาทำงานได้ประมาณหนึ่งวันเต็ม
ตัวอย่างเช่น หากคุณดำเนินช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ บล็อก หรือวล็อก คุณสามารถนำการจัดสรรเวลาแบบบล็อกมาใช้ได้โดยการแบ่งสัปดาห์การทำงานของคุณออกเป็นวันที่มีธีมเฉพาะ:
- วันจันทร์: วิจัย
- วันอังคาร: การสร้างเนื้อหา
- วันพุธ: แก้ไขและเผยแพร่เนื้อหา
- วันพฤหัสบดี: การประชุมและการประชาสัมพันธ์
- วันศุกร์: การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับแต่ง SEO
นี่คือคริสตี ดาซิลวา ซีอีโอของดาซิลวา ไลฟ์ และที่ปรึกษา ClickUp ที่มาแบ่งปันวิธีการที่เธอสร้างบล็อกเวลาประจำสัปดาห์และติดตามการใช้เวลาใน ClickUp
ฉันชอบที่จะวางแผนงานหลักของฉันในรูปแบบบอร์ดเพื่อดูภาพรวมของปริมาณงานในแต่ละสัปดาห์ แม้ว่าฉันจะใช้มุมมอง "ทุกอย่าง" เพื่อดูงานทั้งหมดที่ฉันมีในสัปดาห์นั้น แต่ฉันชอบที่จะวางแผนธีมหลักของฉันในบล็อกเวลาประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์เพื่อเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ถัดไป
แจ็ค ดอร์ซีย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter (ปัจจุบันคือ X) และ CEO ของ Square ก็ใช้การกำหนดวันตามธีมเพื่อจัดการเวลาและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานเช่นกัน
ในวันจันทร์ ที่ทั้งสองบริษัท ผมมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัท...วันอังคารจะเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ วันพุธจะเน้นด้านการตลาด การสื่อสาร และการเติบโต วันพฤหัสบดีจะเน้นที่นักพัฒนาและพันธมิตร วันศุกร์จะเน้นเรื่องบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และการสรรหาบุคลากร วันเสาร์ผมหยุดพัก ไปเดินป่า วันอาทิตย์จะใช้เวลาทบทวนงาน รับฟังข้อเสนอแนะ วางกลยุทธ์ และเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ถัดไป
การจัดกลุ่มงาน 📚
คุณมีงานเล็ก ๆ หลายงานที่เหมือนกันที่ต้องทำในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์หรือไม่? การรวมงานเป็นชุดอาจเป็นประโยชน์ในกรณีนี้
การจัดกลุ่มงานเป็นชุดเป็นเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่คุณ 'จัดกลุ่ม' งานที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน เพื่อลดภาระทางความคิด ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน คุณสามารถจัดสรรเวลาเป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับแต่ละประเภทของงาน
ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานด้านการขาย คุณสามารถสร้างชุดงานได้ดังนี้:
- การเขียนและส่งอีเมล
- การโทรศัพท์ติดตามผล
- การอัปเดต CRM
- การออกใบแจ้งหนี้
- การวิจัยคู่แข่ง
- การประชุมทีม
มาร์ค อันเดรเซน ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนทั่วไปของ Andreessen Horowitz ก็เชื่อในการบล็อกเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นกัน แนวทางของเขาผสมผสานการจัดกลุ่มงานเข้ากับวันที่มีธีม โดยวันจันทร์และวันศุกร์จะสงวนไว้สำหรับงานที่ต้องร่วมมือกัน
วันปกติของฉันตอนนี้คือการทำตามปฏิทินอย่างเคร่งครัดจริงๆ ฉันพยายามให้แต่ละวันเป็นไปตาม "โปรแกรม" มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ต้องการทราบเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือสิ่งที่เราได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มงาน
วิธีโพโมโดโร 🍅
ต้องการวิธีง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพในการจัดโครงสร้างวันทำงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือหยุดการผัดวันประกันพรุ่งหรือไม่? ลองใช้วิธี Pomodoro ดูสิ
เทคนิค Pomodoro ได้รับการตั้งชื่อตามตัวจับเวลาที่มีรูปร่างเหมือนมะเขือเทศ ('Pomodoro' เป็นภาษาอิตาลีแปลว่ามะเขือเทศ) ซึ่งถูกคิดค้นโดย Francesco Cirillo ผู้สร้างเทคนิคนี้ โดยเทคนิค Pomodoro จะเน้นการทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่กำหนด สลับกับการพักเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วงการทำงานนี้เรียกว่า 'Pomodoro' วิธีนี้จะช่วยให้เรามีสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นักแสดงชื่อดังทอม แฮงค์สใช้เทคนิคโพโมโดโรเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานขณะเขียนหนังสือเล่มแรกของเขา 'The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece'
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?เราได้เขียนเกี่ยวกับวิธี Pomodoro ไว้ที่นี่
วิธีเริ่มต้นการจัดสรรเวลาในตารางงานของคุณ
แม้ว่าคุณสามารถเริ่มการจัดสรรเวลาด้วยสมุดวางแผนประจำวันแบบง่าย ๆ ได้ แต่แอปจัดการงานที่มีคุณสมบัติการจัดการเวลาจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
แพลตฟอร์มอย่างClickUpทำให้การบล็อกเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และดูบล็อกเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ การมีทุกอย่างอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันยังช่วยลดการสลับบริบทอีกด้วย 🚀
ประเมินทุกสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จ
ก่อนอื่นเลย: เริ่มต้นด้วยการเขียนรายการทุกสิ่งที่คุณต้องทำ มีหลายเส้นทางที่คุณสามารถเลือกได้
ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp คุณสามารถสร้างรายการออนไลน์ของงานที่ต้องดำเนินการซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ เพิ่มการจัดรูปแบบ สี และลิงก์ลงในรายการเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม หากเป็นงานที่คุณทำเป็นประจำ คุณสามารถสร้างเทมเพลตจากรายการตรวจสอบที่บันทึกไว้ได้อีกด้วย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?ClickUp DocsและClickUp Notepadเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์นี้ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ พร้อมเพิ่มรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รูปภาพและลิงก์ คุณยังสามารถแท็กเพื่อนร่วมงานได้โดยการเพิ่มพวกเขาในความคิดเห็นในเอกสาร
ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด ClickUp ช่วยให้คุณสร้างงานได้โดยตรงจากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณในทั้งสามที่ ดังนั้นคุณสามารถดูงานเหล่านั้นได้โดยตรงในClickUp Tasks
กำหนดลำดับความสำคัญของคุณ
การจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและเด็ดขาดคือเคล็ดลับในการทำงานให้สำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเวลาจำกัดและคุณมีงานมากมายที่ต้องทำ
เมื่อคุณได้สร้างงานจากสิ่งที่ต้องทำแล้ว ให้ใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดว่างานใดเร่งด่วนหรือกำหนดให้เป็นงานที่มีความสำคัญสูง กลาง หรือต่ำ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ลากงานที่มีความสำคัญสูงสุดของคุณไปยังถาดงานของ ClickUp เพื่อให้คุณไม่พลาดงานสำคัญเหล่านั้น
จัดสรรเวลาสำหรับทุกสิ่งที่ต้องทำของคุณ
ในขณะที่การกำหนดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญ คุณก็จำเป็นต้องรู้ด้วยว่าคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไรในการจัดการกับสิ่งที่ต้องทำทั้งหมด ClickUp ช่วยในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
การประมาณเวลาใน ClickUpช่วยให้คุณเพิ่มระยะเวลาที่ประมาณการไว้ในแต่ละงาน และยังสามารถแบ่งเวลาออกเป็นงานย่อยต่าง ๆ ได้อีกด้วย เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้ว คุณจะสามารถประมาณระยะเวลาทั้งหมดของโครงการได้เช่นกัน เพียงลากงานต่าง ๆ ไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อดูตารางเวลาของคุณอย่างชัดเจน
ด้วยเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpคุณสามารถวางแผนตารางเวลาประจำวันของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดได้ มันช่วยให้คุณ:
- จัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดของคุณและกำหนดเวลาให้อยู่ในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
- รักษาความก้าวหน้าด้วยการจัดโครงสร้างที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
- หลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟด้วยการประมาณเวลาเพื่อเข้าใจว่าอะไรที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน
เทมเพลตนี้ยังมีไวท์บอร์ดที่ช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องความสำคัญได้ง่ายขึ้น โดยให้คุณแบ่งงานทุกชิ้นออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ งานที่ต้องทำ งานที่ควรมอบหมาย งานที่ควรจัดตาราง และงานที่ควรลบ
ทีมสามารถใช้เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpเพื่อใช้ประโยชน์จากวันทำงานได้อย่างเต็มที่
อ่านเพิ่มเติม: วิธีการของไอเซนฮาวร์ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
สร้างช่วงเวลาสำหรับงานที่มีความสำคัญทั้งหมด
การระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานพร้อมทั้งเพิ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละงาน จะช่วยให้คุณมีแนวทางในการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น ขั้นตอนถัดไปคือการกำหนดช่วงเวลาสำหรับแต่ละงานลงในปฏิทินของคุณจริง ๆ แม่แบบการจัดสรรเวลาใน ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วน
หากคุณใช้ Google Calendar สำหรับการทำงาน คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดตารางเวลาของคุณได้ มันช่วยให้คุณสามารถบล็อกเวลาสำหรับการนัดหมาย งาน และกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถจัดสีตามความชอบของคุณได้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสาน ClickUp เข้ากับ Google Calendar ของคุณเพื่อให้บล็อกเวลา งานที่กำหนด และการประชุมทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
วิเคราะห์และปรับปรุงให้เหมาะสม
ตอนนี้คุณได้จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลาสำหรับแต่ละอย่างในปฏิทินการจัดการเวลาของคุณแล้ว คุณสามารถใช้มุมมองต่างๆใน ClickUpเพื่อแสดงงานของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตามสถานะของงานในกระดานคัมบัง หรือคัดกรองและจัดเรียงเพื่อจัดระเบียบในมุมมองรายการ
หากคุณกำลังบริหารทีม, มุมมองภาระงานจะช่วยให้คุณมองเห็นตารางเวลาของสมาชิกทีมทุกคนและทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไป
แดชบอร์ดของ ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายในการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของคุณ ติดตามอัตราการเสร็จสิ้นงานของคุณและทีมของคุณ, มองเห็นตารางเวลาและเวลาที่ใช้ไปกับงาน, ดูสถานะของงาน, และอื่น ๆ
คุณยังสามารถถาม AI ได้ทุกคำถาม และClickUp Brainจะค้นหาข้อมูลในทุกแดชบอร์ดของ Workspace ของคุณเพื่อตอบกลับทันที
นี่คือสิ่งที่ลูกค้า ClickUp กล่าวถึงวิธีที่พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสองเท่าในบริษัทของพวกเขาด้วย ClickUp
การใช้ ClickUp ช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้น ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น และจัดโครงสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผลิตของเราเติบโตขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ฉันเข้าร่วมบริษัท! สิ่งนี้คงเป็นไปไม่ได้หากเราไม่มีโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารโครงการ
ข้อผิดพลาดในการบล็อกเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปในการบล็อกเวลาและวิธีหลีกเลี่ยง:
การประเมินผลผลิตสูงเกินจริง
หากไม่มีข้อมูลมาตรฐานอ้างอิง อาจทำให้เกิดการคาดหวังที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับระยะเวลาของงานได้ง่าย ซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดเกี่ยวกับการไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดเวลา งานไม่สมบูรณ์ หรือผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
🌟วิธีแก้ไข: อย่าลืมคำนึงถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการขัดจังหวะทั่วไป เช่น การประชุม การโทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ เพิ่มเวลาในการเตรียมการและ/หรือเวลาในการเปลี่ยนผ่านเข้าไปในการประมาณเวลาของคุณ ยอมรับว่าความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ และจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้งานที่สำคัญที่สุดเสร็จก่อน
พยายามทำมากเกินไป
หากคุณไม่ระวัง คุณอาจจัดตารางเวลาแน่นเกินไป บางครั้งคุณอาจจัดตารางทุกนาทีของวันโดยไม่มีเวลาพักเลย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับมื้ออาหาร การพักผ่อน และแม้แต่การคิดสร้างสรรค์
🌟วิธีแก้ไข: จัดสรรเวลาในแต่ละช่วงเวลาให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเวลาพัก อาหาร การเดินทาง และอื่นๆ การเว้นช่วงเวลาระหว่างงานที่วางแผนไว้ก็สามารถช่วยให้คุณไม่ใส่กิจกรรมลงในปฏิทินมากเกินไป
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:เทมเพลตการจัดการตารางงานจากClickUp สามารถช่วยป้องกันไม่ให้คุณจัดตารางงานมากเกินไป
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณและทีมของคุณ:
- วางแผนตารางเวลาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- เข้าใจการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงาน
- จัดระเบียบบล็อกงานในรูปแบบที่ใช้งานง่าย
มุมมองรายเดือน รายวัน และรายสัปดาห์จะช่วยให้คุณวางแผนตารางเวลาสำหรับช่วงเวลาต่าง ๆ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานะที่กำหนดเอง เช่น ยกเลิก เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ และต้องทำ ช่วยแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
การจัดลำดับความสำคัญไม่ดี
การจัดสรรเวลาแบบบล็อกจะไม่เกิดผลหากคุณไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของเวลาอย่างถูกต้อง หากไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสม คุณเสี่ยงที่จะพลาดงานที่สำคัญ นอกจากนี้ คุณอาจเกิดความล่าช้าที่ไม่คาดคิดได้หากคุณไม่ได้ระบุความเชื่อมโยงระหว่างงาน
🌟วิธีแก้ไข: ใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp เพื่อระบุความพึ่งพาและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานที่มีความสำคัญสูงก่อน เก็บช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดไว้สำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิและงานสำคัญ และกิจกรรมที่ไม่สำคัญให้อยู่ในช่วงที่คุณมีพลังงานน้อยในแต่ละวัน
ไม่ปรับตัว
เพื่อให้การจัดสรรเวลาด้วยเทคนิคบล็อกเวลาประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องติดตามประสิทธิภาพของมันและปรับปรุงแนวทางของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากลำดับความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนการจัดสรรเวลาของคุณ หรือคุณอาจรู้สึกว่าคุณกำลังถูกกดดันมากเกินไป
🌟วิธีแก้ไข: หยุดพักเป็นระยะ ๆ เพื่อประเมินรูปแบบการจัดตารางเวลาของคุณ และปรับเปลี่ยนหากจำเป็น เปิดใจรับการปรับเปลี่ยนขนาดของช่วงเวลาและวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาของคุณเครื่องมือบล็อกเวลาที่อนุญาตให้มีความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวลาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพียงแค่ลากและวางเพื่อปรับระยะเวลาของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยปฏิทิน ClickUp
นี่คือวิธีที่ Kristi DaSilva จัดการตารางเวลาของเธอในแพลตฟอร์ม
ฉันมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า "Daily Time Block" ซึ่งภายในมีรายการ 3 รายการ ได้แก่ "เช้า", "บ่าย", และ "เย็น" ภายในรายการเหล่านี้ ฉันวางแผนวันของฉันเป็นชั่วโมงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด ฉันกำหนดช่วงเวลาต่างๆ (30, 60 หรือ 90 นาที) โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง ฉันจะทำเช่นนี้ในคืนก่อนหน้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันถัดไปและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดด้วยการมีแผนที่ชัดเจน
⭐️ โบนัส: ชมวิดีโอของ ClickUp เกี่ยวกับการบล็อกเวลา!
ทางลัดสู่ประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
การจัดการเวลาและตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญในการรักษาความผลิตและไม่หมดไฟ. ลองสร้างช่วงเวลาทำงานด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่เราแนะนำเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ.
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงาน เช่น ClickUp ช่วยสนับสนุนคุณในการนำเทคนิคการจัดการเวลาที่คุณเลือกไปใช้ พร้อมทั้งมอบเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณจัดการงานของคุณได้ดีขึ้น
ลองใช้ ClickUp ดูสิ แล้วคุณจะเห็นว่ามันช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์!
