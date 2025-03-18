ลดระดับความเครียดด้วยการจัดกลุ่มงาน: คู่มือสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งรบกวนและการขัดจังหวะต้องเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพนักงานทุกคนที่ต้องการมีประสิทธิภาพ—อย่างน้อยที่สุด นั่นคือสิ่งที่สถิติบอกเรา
พนักงานโดยเฉลี่ยถูกขัดจังหวะทุก 11 นาที นั่นเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมาก เพราะคนส่วนใหญ่มีช่วงเวลาที่ประสิทธิภาพสูงสุดเพียง 2 ชั่วโมง 53 นาทีต่อวัน ลองนึกดูว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของงานของคุณอย่างไร 🤔
นี่คือ การเปิดเผย: คุณสามารถหยุดการรบกวนที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเรียกคืนประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ด้วยวิธีการที่จัดระเบียบงานของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเครียด เราพูดถึงการจัดกลุ่มงาน ซึ่งหมายถึง การทำให้งานที่คล้ายกันเสร็จสิ้นในคราวเดียว เป็นที่รู้กันว่าวิธีนี้จะยุติการทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยไม่คิดและนำตรรกะกลับคืนสู่แผนประจำวันของคุณ
แต่ความลับเบื้องหลังประสิทธิภาพของมันคืออะไร? มาค้นหาคำตอบกัน!
การรวมงานเป็นชุดคืออะไร?
การจัดกลุ่มงานเป็นชุดเป็นวิธีการ จัดระเบียบงานโดยการรวมงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อจัดการพร้อมกันวิธีนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมากโดยการลดเวลาที่ใช้ในการสลับบริบท เช่น การสลับระหว่างงานที่ไม่เกี่ยวข้องกันหรืองานที่แตกต่างกันตลอดทั้งวัน
ผลกระทบของการจัดกลุ่มงานจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อต้องจัดการกับความรับผิดชอบที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารกับลูกค้า การประชุมทีม งานธุรการและการระดมความคิด . การจัดกลุ่มงานกลายเป็นแหล่งบรรเทาความเครียดในกรณีเช่นนี้ เนื่องจากคุณมีกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นแทนที่จะกระจัดกระจาย
การทำงานแบบกลุ่มงานคืออะไร
ลองนึกภาพ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนื้อหา ที่จำเป็นต้อง:
- ค้นคว้าหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม
- เขียนบทความบล็อก
- สร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- ตอบกลับอีเมล
- เข้าร่วมการประชุมเชิงกลยุทธ์
หากพวกเขาสลับไปมาระหว่างงานเหล่านี้ตลอดทั้งวัน สมองของพวกเขาจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ แทนที่จะทำเช่นนั้น พวกเขาสามารถใช้ การจัดกลุ่มงาน ได้ดังนี้:
- ช่วงเช้า (9:00 น. – 11:00 น.): การสร้างเนื้อหา เขียนบทความบล็อกและร่างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
- ช่วงเที่ยง (11:30 น. – 12:30 น.): การสื่อสาร ตอบกลับอีเมลและข้อความ
- ช่วงบ่าย (14:00 น. – 15:30 น.): การวิจัยและการวางแผน สำรวจแนวโน้มของอุตสาหกรรม วิเคราะห์คู่แข่ง และวางแผนกลยุทธ์เนื้อหา
- ช่วงบ่ายแก่ (16:00 น. – 17:00 น.): การประชุมและการทำงานร่วมกัน เข้าร่วมการประชุมทีม ทบทวนข้อเสนอแนะ และประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยการจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถลดการสลับความคิดและเข้าสู่สภาวะโฟลว์ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตอนนี้ หากคุณกำลังเปรียบเทียบระหว่าง การจัดกลุ่มงาน กับ การแบ่งเวลา คุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนระหว่างเทคนิคการจัดการเวลาทั้งสองนี้จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อพิจารณาตัวอย่างเฉพาะและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
การจัดงานเป็นชุดกับการกำหนดเวลา
การจัดกลุ่มงานและการกำหนดเวลาเป็นวิธีที่มีเหตุผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่มีหน้าที่แตกต่างกันในแง่ของเจตนา:
- การจัดกลุ่มงาน: เทคนิคนี้ต้องการให้งานที่เกี่ยวข้องกันถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกันและทำเสร็จในคราวเดียว จุดประสงค์คือเพื่อลดสิ่งรบกวนและรักษาความคิดให้เป็นเส้นตรงเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การบล็อกเวลา: แนวทางนี้เกี่ยวกับการจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะในแต่ละวันสำหรับงานหรือประเภทงานที่เฉพาะเจาะจง จุดประสงค์คือเพื่อให้มั่นใจว่างานที่มีความสำคัญสูงจะมีพื้นที่ในตารางเวลาของคุณเสมอ
|คุณสมบัติ
|การจัดกลุ่มงาน
|การจัดสรรเวลา
|คำนิยาม
|การจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกันและทำให้เสร็จในครั้งเดียว
|การจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานประเภทต่างๆ ในตารางเวลาของคุณ
|เป้าหมาย
|ลดการสลับบริบทโดยการจัดการงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน
|การจัดโครงสร้างวันโดยกำหนดช่วงเวลาสำหรับงานต่างๆ
|จุดมุ่งเน้น
|ความคล้ายคลึงของงาน (เช่น การตอบอีเมลทั้งหมดพร้อมกัน)
|การจัดการเวลา (เช่น การจัดตารางเวลา 14:00–15:00 น. สำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างเต็มที่)
|ความยืดหยุ่น
|มีความยืดหยุ่นมากขึ้น; งานสามารถทำได้ตลอดเวลาภายในชุดงาน
|มีโครงสร้างมากขึ้น; งานต้องทำภายในช่วงเวลาที่กำหนด
|ตัวอย่าง
|นักการตลาดจัดกลุ่มงานสร้างเนื้อหา (การเขียนบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และจดหมายข่าว) ให้อยู่ในช่วงเวลาเดียว
|นักการตลาดบล็อกเวลา 9:00–10:30 น. สำหรับการเขียน, 10:30–11:00 น. สำหรับการประชุม, และ 11:00–12:00 น. สำหรับการตอบอีเมล
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การจัดการงานที่ซ้ำซ้อนหรือคล้ายคลึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
|การจัดโครงสร้างวันทำงานหรือสัปดาห์สำหรับการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
ทั้งสองเทคนิคสามารถใช้ร่วมกันได้เพื่อการจัด ตารางเวลาที่สมดุลและการทำงานอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถ จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ก่อน และ จากนั้นกำหนดเวลา ในตารางเวลาของคุณเพื่อจัดการกับงานเหล่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการโฟกัสและมั่นใจได้ว่างานสำคัญจะไม่ถูกมองข้าม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp มีเครื่องมือให้คุณสามารถนำกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพทั้งสองมาใช้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ ไม่ว่าคุณต้องการจะกำหนดสีและจัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน หรือสร้างช่วงเวลาสำหรับงานเฉพาะ คุณสามารถใช้งานตัวจับเวลาหลายตัวพร้อมกันและติดตามวันของคุณได้ดีขึ้นด้วยแอปเพิ่มประสิทธิภาพครบวงจรนี้!
ประโยชน์ของการรวมงานเป็นชุด
หากคุณไม่ค่อยชอบการทำงานเป็นชุด ประโยชน์ทั้งสี่นี้จะทำให้คุณคิดใหม่ 😏
1. เพิ่มความมุ่งมั่น
หนึ่งในประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการจัดกลุ่มงานคือความสามารถในการรับรู้ที่คมชัดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งคุณใช้วิธีนี้มากเท่าไร สมองของคุณก็จะยิ่งเชี่ยวชาญในการปิดกั้นเสียงรบกวนภายนอกและมุ่งเน้นไปที่งานเดียวที่อยู่ตรงหน้าคุณมากขึ้นเท่านั้น
ตามที่นักประสาทวิทยาผู้ล่วงลับ คลิฟฟอร์ด แนสส์ กล่าวไว้ สมองมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อต่อต้านเสียงเรียกอันเย้ายวนของการทำหลายสิ่งพร้อมกัน หากคุณรู้สึกว่าสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ของคุณกำลังลดลง จงเปิดรับพลังของการทำสิ่งเดียวอย่างเต็มที่ 🤗
2. การจัดการเวลาที่ดีขึ้น
บ่อยครั้งการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องสลับบริบทอยู่บ่อย ๆ แต่ด้วยการจัดกลุ่มงาน คุณจะพบว่าการจัดการตารางเวลาของคุณง่ายขึ้นมาก การจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกันจะช่วยลดเวลาที่สูญเสียไปกับการสลับงาน ⏰
กระบวนการจัดกลุ่มงานช่วยให้คุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนในแต่ละวัน ทำให้คุณไม่ต้องสงสัยว่าจะทำอะไรต่อไป—คุณมีแผนที่วางไว้แล้ว และคุณยึดมั่นกับมัน
การจัดการเวลาที่ดีขึ้นนี้ช่วยเพิ่มเวลาว่างที่คุณสามารถนำไปใช้กับงานที่สร้างสรรค์มากขึ้นหรือแม้แต่เวลาพักผ่อนได้
3. ลดการผัดวันประกันพรุ่งและการลังเล
การผัดวันประกันพรุ่ง, ผู้ทำลายเงียบของประสิทธิภาพ, เจริญเติบโตในเงามืดของความไม่ตัดสินใจและเส้นตายที่พลาดไป.
การจัดกลุ่มงานเป็นชุด จะช่วยให้คุณจัดการกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการตัดสินใจที่มากเกินไป ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ผู้จัดการมักรู้สึกเหนื่อยล้าจากการต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา
4. ลดความเครียด
การจัดกลุ่มงานช่วยลดความวุ่นวายของงานในยุคปัจจุบัน และช่วยเหลือผู้ที่มีระดับความเครียดและพลังงานต่ำ หากคุณกำลังเผชิญกับผลกระทบทางร่างกายและจิตใจจากการทำงาน คุณจะพบกับการผ่อนคลายในความสมดุลที่มีโครงสร้างของวิธีการนี้ 😌
นอกจากนี้ การเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำที่ท่วมท้นให้กลายเป็นชุดงานที่จัดการได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความสุขจากการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์กลายเป็นแรงจูงใจตามธรรมชาติ ทำให้คุณทำงานตามกำหนดเวลาและเพิ่มประสบการณ์การทำงานโดยรวมของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
วิธีจัดกลุ่มงาน: 5 ขั้นตอนในการออกแบบกระบวนการทำงานแบบเข้มข้น
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแก่นแท้ของการจัดกลุ่มงานและเห็นประโยชน์อันโดดเด่นของมันอย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ ลงมือปฏิบัติ
เราได้รวบรวมขั้นตอนมาตรฐานทั้งห้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดกลุ่มงาน—เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการนำแต่ละขั้นตอนไปใช้โดยใช้ClickUp
ขั้นตอนที่ 1: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างครบถ้วน
ด้วยการจัดกลุ่มงาน คุณสามารถวางแผนตารางเวลาที่ยืดหยุ่นได้ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การทำงานที่ต้องใช้ความสำคัญสูงไปจนถึงงานที่มีคุณค่าต่ำในชีวิตประจำวัน แต่มีข้อแม้—คุณต้องสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำก่อน ✅
ดังนั้นให้ลงรายการงานที่ต้องส่งทั้งหมดในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่างานย่อยไม่ตกหล่น
งานใน ClickUpพร้อมใช้งานในทุกแผนของ ClickUp เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น นี่คือวิธีการสร้างรายการงานหลักบนแพลตฟอร์ม:
- ไปที่แถบด้านข้างในพื้นที่ทำงานของคุณใน ClickUp แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่พื้นที่หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างรายการ
- คลิกที่ไอคอนบวก
- เลือก รายการ จากตัวเลือก
- กรุณาตั้งชื่อสำหรับรายการของคุณ
- คลิกที่ สร้างรายการ
และเพียงเท่านี้ คุณก็จะได้รายการใหม่พร้อมใช้งานแล้ว!
วิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างรายการงานที่ยอดเยี่ยมคือการใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาอย่างเรียบง่าย พร้อมด้วยเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้คุณระบุงานที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการผสานการทำงานและการแจ้งเตือนในตัว คุณจะไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ 🎼
ขั้นตอนที่ 2: จัดหมวดหมู่และเรียงลำดับงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะลงลึกสู่หัวใจของการจัดกลุ่มงานด้วยการจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับงานของคุณ 🫀
ขั้นตอนแรกคือการจัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน งานเหล่านี้อาจเป็นงานง่ายหรืองานซับซ้อนที่:
- ต้องการทรัพยากรเดียวกัน
- เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดียวกัน
- มีกระบวนการหรือลักษณะการส่งมอบที่คล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น รวบรวมงานอีเมลทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขัดจังหวะอย่างต่อเนื่อง หรือจัดหมวดหมู่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการระดมความคิดและจัดเรียงไว้ในชุดเดียวกัน คุณยังสามารถจัดระเบียบงานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบรายการได้อีกด้วย
การจัดกลุ่มงานจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อคุณสามารถตรวจสอบกลุ่มงานของคุณได้ในที่เดียว.มุมมองรายการของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการติดตามงานที่จัดกลุ่มไว้ของคุณ. มันช่วยให้คุณจัดเรียงรายการของคุณตาม:
- วันเริ่มงาน: เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง
- วันครบกำหนด: ติดตามกำหนดเวลาให้ชัดเจน
- การประมาณเวลา: ประเมินงานตามความสำคัญ
- บันทึกเวลา: ระบุงานที่ใช้เวลามากที่สุด
- ผู้รับมอบหมาย: เรียงตามหมายเลขหรือชื่อของผู้รับมอบหมาย
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: สร้างฟิลด์งานเฉพาะสำหรับค่าต่างๆ งบประมาณ หมายเลขติดต่อ และอื่นๆ
ณ จุดนี้ คุณยังสามารถระบุงานที่ทำซ้ำซึ่งสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยClickUp Automations
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดลำดับความสำคัญของงาน
คุณอาจต้องการจัดเรียงชุดงานตามลำดับความสำคัญหรือเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละวัน
ทางออกคืออะไร? ธงสี่สีภายในลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp—นั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสื่อสารระดับความเร่งด่วนและความสำคัญของงานให้กับคุณหรือทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย จัดกลุ่มงานของคุณตามแท็กต่อไปนี้:
- ด่วน: ระบุงานที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญที่สุดต่องานหรือโครงการของคุณ นี่คือ งานที่มีความสำคัญสูงสุด ที่ต้องการความสนใจจากคุณทันที 🔴
- สูง: พิจารณาภารกิจที่แม้จะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน แต่ยังคงมีความสำคัญต่อเป้าหมายระยะยาวของคุณ ดังนั้นควรดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 🟡
- ปกติ: จัดสรรเวลาในวันทำงานของคุณสำหรับงานอื่น ๆ ที่มีลำดับความสำคัญปกติ แต่ไม่ต้องรีบทำทันที ทำเมื่อสะดวก 🔵
- ต่ำ: งานที่มีคุณค่าต่ำไม่มีความเร่งด่วนหรือความสำคัญเป็นพิเศษ และสามารถทำได้ในเวลาว่างหรือมอบหมายให้ผู้อื่น ⚪
ควบคุมการทำงานของคุณโดยวางงานที่มีความสำคัญสูงไว้ในถาดงาน เพื่อให้งานเหล่านั้นอยู่ในลำดับต้นเสมอเมื่อคุณต้องการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดเวลา
บ่อยครั้ง หลังจากที่คุณได้กำหนดลำดับความสำคัญแล้ว สิ่งสำคัญคือการ กำหนดเวลาเฉพาะในปฏิทินของคุณ เพื่อจัดการกับงานหลายชุดในสัปดาห์หรือเดือน และกำหนดวันที่ส่งงานที่เป็นไปได้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่ง ใช่ เรากำลังพูดถึงการจัดสรรเวลาอีกครั้ง และใช่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้
ใช้แพลตฟอร์มที่มีตัวเลือกของเทมเพลต การจัดการงานและการบล็อกเวลาฟรีสำหรับการวางแผนรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
ตัวอย่างเช่นแม่แบบตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสรรเวลาในแต่ละวัน แม่แบบนี้ช่วยให้คุณ:
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณเพื่อปรับปรุงผลผลิต
- รักษาสมาธิและจัดระเบียบด้วยตารางเวลาประจำวันอย่างชัดเจน
- สร้างภาระงานที่สมดุลสำหรับตัวคุณเองตลอดทั้งวัน
เพื่อเริ่มการบล็อกเวลาใน ClickUp ให้ เพิ่มเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของงาน ลงไปได้จนถึงนาทีสุดท้ายที่แสนวิเศษ นั่นหมายความว่าคุณสามารถโยนงานเหล่านั้นไปยังมุมมองปฏิทินและดูพวกมันปรากฏขึ้นในหน้าหลักและหน้าจอแจ้งเตือนของคุณได้
ต้องการเริ่มงานในวันใดวันหนึ่งและเวลาใดเวลาหนึ่งใช่ไหม? ง่ายมาก! คุณสามารถพิมพ์ลงไปเหมือนการแชททั่วไป—วันจันทร์เวลา 17.00 น.
หากงานของคุณมีความสำคัญต่อเวลาอย่างมาก เราขอแนะนำให้ใช้แม่แบบกำหนดเวลาของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และมองเห็นกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจนและควบคุมได้มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 5: ติดตามงานที่คล้ายกัน
เราได้กล่าวถึงมุมมองปฏิทินไปแล้ว และนั่นเป็นเพียงหนึ่งในวิธีที่คุณสามารถติดตามงานของคุณได้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองอื่น ๆ บน ClickUpเช่น:
- มุมมองกานท์: จินตนาการเหมือนแผนที่โครงการ คุณสามารถวางแผน จัดการทรัพยากร และมองเห็นเป้าหมายและอุปสรรคได้
- มุมมองไทม์ไลน์: คิดถึงมันเหมือนกับไทม์ไลน์งานของคุณที่มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบสำหรับการจัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน
มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนใช่ไหม? การตั้งค่าการพึ่งพาของงานใน ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่างานทั้งใหญ่และเล็กจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง
เมื่อสิ้นสุดแต่ละชุดงาน ให้ใช้เวลาทบทวนงานที่คุณได้ติดตามไว้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของตนเองและสามารถปรับปรุงแก้ไขสำหรับงานชุดถัดไปได้อย่างเหมาะสม
อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการงานส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เมื่อใดที่การจัดกลุ่มงานไม่เหมาะสม?
การจัดกลุ่มงานอาจไม่เหมาะสมในสถานการณ์ต่อไปนี้:
- เมื่อภารกิจมีความเร่งด่วน: ภารกิจที่เร่งด่วน (เช่น การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของลูกค้า) ไม่สามารถรอการรวมงานในเซสชั่นได้
- หากการทำงานต้องสลับบริบทบ่อยครั้ง: บางตำแหน่ง (เช่น การสนับสนุนลูกค้า) ต้องตอบสนองต่อคำถามหลากหลายประเภทตลอดทั้งวัน
- สำหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์สูงหรือไม่มีโครงสร้าง: หากแรงบันดาลใจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด (เช่น นักเขียนหรือนักออกแบบ) การทำงานเป็นชุดอาจรู้สึกจำกัด
- หากต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: งานบางประเภทต้องการการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับสมาชิกในทีม ทำให้ยากที่จะแยกงานเป็นชุดๆ ได้
- เมื่อระดับพลังงานไม่สอดคล้องกัน: หากมีการจัดตารางงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างหนักในช่วงเวลาที่พลังงานของคุณต่ำ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง
อ่านเพิ่มเติม:ทักษะการจัดการงาน: วิธีจัดการงานสำหรับทีมและตัวคุณเอง
12 เคล็ดลับสำหรับการจัดกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพ
ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการจัดการงาน แม้ว่าจะรู้สึกท้าทายในตอนแรก แต่ให้ยึดมั่นในกิจวัตร แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องปกติในไม่ช้า นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการจัดการงานแบบกลุ่มได้อย่างเต็มที่:
- กำหนดเวลาการจัดการงานเป็นชุดอย่างชัดเจน: การจัดกลุ่มงานเป็นชุดนั้นต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียด การกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการสร้างกิจวัตรจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง
- เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และสร้างความสม่ำเสมอ: เริ่มต้นด้วยเพียงหนึ่งหรือสองชุดงานต่อวันก่อนที่จะมุ่งมั่นกับกิจวัตรที่มีโครงสร้างอย่างเต็มที่
- จัดสรรงานให้สอดคล้องกับระดับพลังงาน: กำหนดงานที่ต้องใช้ความคิดหรืองานสร้างสรรค์ในช่วงที่คุณมีพลังงานสูงสุด และงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในช่วงที่พลังงานต่ำ
- จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน: ระบุงานที่ต้องการการคิดหรือกระบวนการทำงานแบบเดียวกัน (เช่น การตอบอีเมล การเขียนรายงาน การจัดตารางประชุม)
- ให้ความสำคัญกับงานที่มีผลกระทบสูง: มุ่งเน้นการจัดการงานที่ต้องใช้เวลาหรือพลังงานทางความคิดมากเป็นกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
- กำหนดเวลาจำกัดสำหรับแต่ละชุด: หลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลมากเกินไปในแต่ละชุด ใช้ข้อจำกัดด้านเวลา (เช่น 60–90 นาที) เพื่อรักษาสมาธิ
- จำกัดสิ่งรบกวน:ลดการขัดจังหวะและสิ่งรบกวนในระหว่างช่วงการทำงานแบบกลุ่มของคุณ ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มุ่งเน้นซึ่งมีสิ่งรบกวนน้อยที่สุด
- พักเบรก: ใส่เวลาพักสั้น ๆ ระหว่างแต่ละช่วงของการทำงานแบบกลุ่ม วิธีนี้จะช่วยให้สมองของคุณได้ปรับสมดุลและป้องกันการเหนื่อยล้า
- ใช้การแจ้งเตือน: จัดสรรเวลาประมาณการให้กับชุดงานในแต่ละครั้ง และตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดเส้นตายเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน
- สะท้อนและปรับ: ประเมินกิจวัตรการจัดการงานของคุณเป็นประจำ หากงานบางอย่างหรือเวลาใดไม่ทำงานได้ดี ให้เปิดใจที่จะปรับและปรับปรุงวิธีการของคุณ
- ยืดหยุ่นอยู่เสมอ: หากมีเรื่องเร่งด่วนเกิดขึ้น ให้เลื่อนการจัดสรรงานของคุณแทนที่จะละทิ้งการฝึกฝน
- ใช้เครื่องมือจัดการงาน: จัดระเบียบงานในแอปเช่น ClickUp เพื่อติดตามงานเป็นชุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดการเป็นชุดด้วย ClickUp
ชีวิตสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการจัดงานเป็นชุดและเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิมเครื่องมือจัดการงานฟรีอย่าง ClickUp ช่วยลดภาระงานหนักในกิจวัตรประจำวันของคุณได้มาก
ยิ่งไปกว่านั้น ใน ClickUp ทุกงานจะถูกเชื่อมโยงตามบริบทกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง, แชท, และไวท์บอร์ด ด้วยระบบการจัดการงาน, การสื่อสาร, และการบันทึกเอกสารทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานรวมกันอย่างลงตัวและขับเคลื่อนด้วย AI คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเกี่ยวกับการต้องสลับหน้าจอหลายสิบหน้าจอขณะทำงาน
ClickUp คือแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของคุณ อย่าปล่อยให้สูญเปล่า—จัดการเป็นชุดเลย! ✊