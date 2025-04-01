13 แอปบล็อกเวลาที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณมีวันที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน มีงานหลายอย่างและประชุมมากมาย แต่เมื่อคุณดูรายการสิ่งที่ต้องทำ ยังมีหลายรายการที่ยังค้างอยู่ และคุณรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรที่สำคัญเลย
สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังจัดการหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันและถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลา แอปจัดการเวลาสามารถช่วยคุณได้ โดยการจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละงาน คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งหนึ่งได้ในแต่ละครั้งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
แต่คุณควรเลือกแอปบล็อกเวลาตัวไหนดี? มาสำรวจแอปบล็อกเวลาที่ดีที่สุด คุณสมบัติ และราคาของแต่ละแอปกัน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 13 แอปบล็อกเวลาที่ดีที่สุด:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานพร้อมการบล็อกเวลาและการผสานปฏิทิน
- Google Calendar: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรหัสสีสำหรับงานส่วนตัวและงานที่ทำงาน
- Clockify: ดีที่สุดสำหรับการรายงานเวลา
- ซันซามา: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานแบบมีผู้แนะนำ
- Toggl Track: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ
- Planyway: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานบน Jira และ Trello
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มงานอย่างรวดเร็วและการจัดการงานที่เกิดซ้ำ
- แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาที่ยืดหยุ่นและการจัดการเวิร์กโฟลว์
- TickTick: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- TimeBloc: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกิจวัตรประจำวันและบล็อกเวลาบนมือถือ
- แผน: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ GitHub
- มหัศจรรย์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางขั้นสูงและการจัดการปฏิทินหลายปฏิทิน
- ตามเข็มนาฬิกา: เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาด้วย AI
การบล็อกเวลาคืออะไร?
การจัดสรรเวลาเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเวลาที่คุณ แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง แทนที่จะกระโดดไปมาระหว่างงานหรือตอบสนองต่อการขัดจังหวะเทคนิคการจัดการเวลานี้ช่วยให้คุณวางแผนตารางเวลาล่วงหน้าโดยกำหนดแต่ละช่วงเวลาให้กับงาน การประชุม หรือการพักผ่อนที่เฉพาะเจาะจง
ประโยชน์ของการจัดสรรเวลา:
🎯 เพิ่มสมาธิ: เมื่อคุณกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานแต่ละอย่าง คุณจะหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน การสลับบริบท และการถูกรบกวน
🚀 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: คุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณรู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่ที่ต้องทำ
🌿 ป้องกันการหมดไฟ: การจัดตารางเวลาสำหรับพักผ่อนและเวลาส่วนตัวช่วยให้คุณรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น
🔝 ส่งเสริมการจัดลำดับความสำคัญ: การแบ่งเวลาช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า ทำให้มั่นใจได้ว่างานที่สำคัญที่สุดจะเสร็จก่อน
⏳ ลดการผัดวันประกันพรุ่ง: เมื่อมีการกำหนดตารางงานแล้ว จะมีโอกาสในการเลื่อนหรือหลีกเลี่ยงงานน้อยลง
🧠 คุณรู้หรือไม่? ผู้คนใช้เวลาเฉลี่ย12 นาที 40 วินาทีในการทำงานหนึ่งอย่างก่อนที่จะถูกขัดจังหวะ การถูกรบกวนบ่อยครั้งเปลี่ยนจังหวะการทำงานและสภาพจิตใจ ส่งผลให้ใช้เวลานานขึ้นในการทำงานนั้น
คุณสมบัติที่จำเป็นของแอปบล็อกเวลาที่ดีที่สุด
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นของแอปบล็อกเวลาที่ดีที่สุดที่คุณควรค้นหา:
- การปรับตารางเวลาแบบไดนามิก: แอปบล็อกเวลาที่ดีสามารถช่วยปรับช่วงเวลาของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อการประชุมล่าช้าหรือมีงานที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้ตารางเวลาของคุณสมดุลโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองตลอดเวลา
- ช่วงเวลาที่เกิดซ้ำ: สำหรับนิสัยประจำวันหรืองานที่ทำซ้ำๆ การกำหนดช่วงเวลาที่เกิดซ้ำจะช่วยประหยัดเวลาและส่งเสริมความสม่ำเสมอ แอปควรให้คุณตั้งเวลาที่เกิดซ้ำได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่ากิจวัตรสำคัญและงานที่ใช้เวลานานจะไม่ถูกลืมในปฏิทินที่ยุ่งเหยิง
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: แอปการจัดการเวลาแบบบล็อกเวลาที่ครอบคลุมควรอนุญาตให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงก่อน
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: แอปควรสามารถส่งการแจ้งเตือนและการเตือนความจำให้คุณได้ทันเวลาเพื่อไม่ให้คุณพลาดเวลาที่คุณตั้งใจจะโฟกัส
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: คุณสมบัติที่มีประโยชน์อีกอย่างคือความสามารถในการซิงค์กับปฏิทิน, รายการที่ต้องทำ, หรือเครื่องมือจัดการโครงการ. ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและจัดการงานได้ดีขึ้น
- การทำงานร่วมกันและการจัดตารางเวลาแบบแบ่งปัน: สำหรับสภาพแวดล้อมของทีมแอปบล็อกเวลาควรมีปฏิทินที่ใช้ร่วมกันหรือเครื่องมือเช่นการสำรวจความคิดเห็นในการประชุมเพื่อหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน มองหาการซิงค์ความพร้อมของทีมเพื่อให้แน่ใจว่าการประชุมไม่ทับซ้อนกับเวลาที่สมาชิกทีมต้องการโฟกัส
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดสรรเวลาว่างระหว่างแต่ละช่วงงาน การเพิ่มเวลา 5–10 นาทีระหว่างแต่ละงานจะช่วยให้คุณสรุปงานได้เรียบร้อย มีเวลาตั้งสมาธิใหม่ และหลีกเลี่ยงความรู้สึกเร่งรีบ วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมติดกันหรืองานที่ต้องใช้ความเข้มข้นสูง
13 แอปบล็อกเวลาที่ดีที่สุด
มาดู 13 แอปบล็อกเวลาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถลองใช้เพื่อปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานพร้อมการบล็อกเวลาและการผสานปฏิทิน)
ปฏิทินของ ClickUpทำหน้าที่เป็นเครื่องมือบล็อกเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานของคุณ ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยคอยประเมินงานที่ค้างอยู่และจัดลำดับความสำคัญของงานให้คุณโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งจัดสรรช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ClickUp's AI ทำงานนี้โดยการระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้คุณเพื่อจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างชาญฉลาด ทำให้แน่ใจว่างานที่มีความสำคัญของคุณได้รับการสำเร็จลุล่วง
ในกรณีที่เส้นตายมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มงานใหม่จากงานค้าง ระบบจะปรับตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติทันที ทำให้คุณยังคงเดินหน้าได้ตามแผนโดยไม่ต้องปรับแก้ไขด้วยตนเอง วิธีการที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI นี้ช่วยลดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนประจำวัน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานที่สำคัญและจัดการงานค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับทีม ปฏิทิน ClickUp มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับความพร้อมใช้งานโดยรวม ช่วยให้การกำหนดตารางเวลาของทีมเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและลดความขัดแย้งให้น้อยที่สุด
ฟีเจอร์การจัดการเวลาของ ClickUpสามารถช่วยคุณกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมได้โดยการติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับแต่ละงาน เพียง เริ่มและหยุดเวลาจากเดสก์ท็อป แอปมือถือ หรือเบราว์เซอร์ของคุณ และวิเคราะห์การประมาณเวลาสำหรับงานต่างๆ
คุณยังสามารถรับการอัปเดตงานล่าสุดและที่กำลังจะมาถึงจากClickUp Brainและบล็อกเวลาสำหรับงานที่ค้างอยู่หรืองานสำคัญได้อีกด้วย
ต้องการเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทันทีหรือไม่? ClickUpยังมีเทมเพลตสำหรับการแบ่งเวลาเพื่อช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นอีกด้วย
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่มีกรอบเวลาชัดเจน เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสมดุลระหว่างงานกับความรับผิดชอบส่วนตัว
หากคุณต้องการวางแผนอย่างละเอียดมากขึ้น ลองใช้เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนทุกชั่วโมงได้อย่างละเอียด หากต้องการแบ่งเวลาสำหรับงานที่ต้องการสมาธิหรือโครงการเฉพาะ คุณสามารถใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนวันที่ครบกำหนดของงานที่ขึ้นกับงานอื่นโดยอัตโนมัติด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- มองเห็นความคืบหน้าของงานและเวลาที่ใช้ในแต่ละงานด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
- จัดลำดับความสำคัญของงานเป็น ฉุกเฉิน สูง ปกติ และต่ำ ด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและเชื่อมโยงงานสำหรับการจัดสรรเวลาด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจากแอปด้วยClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ ผ่านทางนี้ คุณสามารถบันทึกการเข้าร่วมของคุณ ติดตามเวลาทำงานของคุณ และแยกงานส่วนตัวของคุณตามความต้องการของคุณได้ คุณสามารถตั้งความสำคัญของงานในรายการที่ต้องทำของคุณ และมันสามารถแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนดที่คุณระบุไว้ในงานของคุณได้
เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ ผ่านทางนี้ คุณสามารถบันทึกการเข้าร่วมของคุณ ติดตามเวลาทำงานของคุณ และแยกแยะงานส่วนตัวของคุณตามความต้องการของคุณได้ คุณสามารถตั้งความสำคัญของงานในรายการที่ต้องทำของคุณ และมันสามารถแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนดที่คุณระบุไว้ในงานของคุณได้
2. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรหัสสีสำหรับงานส่วนตัวและงาน)
หากคุณต้องการแอปบล็อกเวลาที่เรียบง่ายและคุ้นเคย ให้เลือกใช้ Google Calendar คุณสามารถ คลิกที่ใดก็ได้บนปฏิทินเพื่อเพิ่มงานและบล็อกช่วงเวลา แอปนี้ยังให้คุณเพิ่มคำอธิบายงานและตั้งตารางเวลาซ้ำได้อีกด้วย
ปฏิทินที่มีรหัสสีช่วยให้คุณแยกงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกจากงานส่วนตัวและภาระผูกพันอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถซิงค์กับ Gmail และแอป Google อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น ต้องการการแจ้งเตือนสำหรับการประชุมครั้งต่อไปหรือกำหนดส่งโครงการหรือไม่ ตั้งค่าได้ในไม่กี่วินาที คุณยังสามารถแชร์ปฏิทินของคุณกับผู้อื่นเพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- สร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อประหยัดเวลาสำหรับตารางเวลาประจำ
- เพิ่มลิงก์การประชุมไปยังกิจกรรมโดยตรงด้วยการผสานรวม Google Meet
- ตั้งการแจ้งเตือนและเตือนความจำเพื่อให้คุณไม่พลาดงานสำคัญ
- สร้างและกำหนดเวลาการงานของ Google ได้โดยตรงจากพื้นที่ 'งานของฉัน'
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด ซึ่งอาจไม่สะดวกหากคุณกำลังเดินทาง
ราคาของ Google Calendar
- ใช้ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
มันมอบวิธีที่ง่ายและเป็นระบบให้ฉันสามารถติดตามกิจกรรม, นัดหมาย, และภาระงานทั้งหมดของฉันได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน. ฉันไม่สามารถซิงค์กิจกรรมทั้งหมดของฉันจากปฏิทิน iOS ที่มีอยู่ได้ทันที.
มันมอบวิธีที่ง่ายและเป็นระเบียบให้ฉันติดตามกิจกรรม นัดหมาย และภาระงานทั้งหมดของฉันได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ยุ่งยาก ฉันไม่สามารถซิงค์กิจกรรมทั้งหมดจากปฏิทิน iOS ที่มีอยู่ของฉันได้ทันที
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar
3. Clockify (ดีที่สุดสำหรับการรายงานเวลา)
Clockify ทำให้การเปลี่ยนแผนที่แบ่งเวลาของคุณให้กลายเป็นจริงเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถ บล็อกเวลาสำหรับงานต่าง ๆ และเริ่มจับเวลาได้โดยตรงจากแต่ละบล็อกเพื่อดูว่าแต่ละงานใช้เวลานานแค่ไหน นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับผิดชอบและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ด้วย Clockify ผู้จัดการทีมยังสามารถกำหนดตารางงานและบล็อกเวลาของพนักงานในปฏิทินของพวกเขาได้อีกด้วย
รายงานเวลาประจำสัปดาห์ของ Clockify มีประโยชน์ในการติดตาม งานใดที่ต้องใช้เวลามากกว่า และค้นหาช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนตารางเวลาประจำวันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ Clockify ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar และ Trello ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ติดตามเวลาโดยตรงภายในบล็อกเวลาของคุณเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- สร้างรายงานเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่วางแผนไว้กับเวลาที่ใช้จริง
- สร้างบล็อกที่เกิดซ้ำสำหรับงานที่คุณจัดการเป็นประจำ
- ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar และ Trello เพื่อการทำงานที่เชื่อมต่อกัน
ข้อจำกัดของ Clockify
- ไม่มีตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการจัดลำดับความสำคัญหรือเชื่อมโยงงาน
ราคาของ Clockify
- ฟรี
- พื้นฐาน: $4.99/เดือน
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน
- ข้อดี: $9.99/เดือน
- องค์กร: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิว Clockify
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockify อย่างไรบ้าง?
ฉันชื่นชมในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสะดวกในการติดตามเวลาในโครงการต่างๆ คุณสมบัติการรายงานมีความครอบคลุมมาก ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างละเอียด การผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้ว่าฟังก์ชันการทำงานจะแข็งแกร่ง แต่บางครั้งแอปพลิเคชันก็มีความล่าช้าเมื่อสลับระหว่างงานหรือสร้างรายงาน
ฉันชื่นชมในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสะดวกในการติดตามเวลาในโครงการต่างๆ คุณสมบัติการรายงานมีความครอบคลุมมาก ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด การผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้ว่าฟังก์ชันการทำงานจะแข็งแกร่ง แต่บางครั้งแอปพลิเคชันก็มีความล่าช้าเมื่อสลับระหว่างงานหรือสร้างรายงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: การผสานการทำงานที่ดีที่สุดกับ Clockify
4. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานแบบมีผู้แนะนำ)
Sunsama ยกระดับการบล็อกเวลาไปอีกขั้นด้วยการผสานงานประจำวันของคุณเข้ากับปฏิทินในมุมมองเดียวที่ราบรื่น เริ่มต้นด้วยเซสชันวางแผนประจำวันแบบมีคำแนะนำ ซึ่งคุณสามารถเลือกงานที่ต้องการทำและกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละงานได้
คุณยังสามารถ ดึงงานจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Trello, Asana หรือ Notion และจัดตารางเวลาควบคู่กับการประชุม หรือลำดับความสำคัญส่วนตัวได้อีกด้วย Sunsama ยังช่วยให้คุณกำหนดเวลาทำงานประจำวันได้ เพื่อให้คุณสามารถสรุปงานในแต่ละวันได้ตรงเวลาและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักเกินไป
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- ใช้การวางแผนรายวันแบบมีคำแนะนำเพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาให้กับงานของคุณด้วยการจัดตารางอัตโนมัติ
- ลากและวางงานจากเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Trello, Asana หรือ Gmail เพื่อการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย
- ลากอีเมลไปยังรายการงานของคุณและบล็อกเวลาสำหรับการตอบกลับ
- มุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญโดยไม่มีสิ่งรบกวนใด ๆ ด้วยการใช้โหมดโฟกัส
ข้อจำกัดของ Sunsama
- คุณสมบัติพรีเมียมอาจรู้สึกไม่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานที่ง่ายกว่า
การกำหนดราคาของ Sunsama
- 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📮ClickUp Insight: 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่การถูกรบกวนแต่ละครั้งทำให้เสียเวลาในการมีสมาธิสูงสุดถึง 23 นาที สร้างความขัดแย้งในประสิทธิภาพการทำงาน
ด้วยการรวมการสนทนา งาน และเธรดแชททั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียวClickUpช่วยให้คุณเลิกสลับแพลตฟอร์มและรับคำตอบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่สูญเสียบริบทใด ๆ!
5. Toggl Track (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ)
Toggl Track สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินหรือมุมมองรายการเพื่อเพิ่มงานและบล็อกช่วงเวลาที่ต้องการได้ Toggl ช่วยให้คุณ แปลงกิจกรรมในปฏิทินทั้งหมดเป็นรายการเวลา ทำให้ง่ายต่อการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ
เมื่อคุณได้ตั้งค่าบล็อกเวลาของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ตัวจับเวลาในตัวเพื่อติดตามระยะเวลาที่ใช้จริงในแต่ละงาน รายงานจะแสดงรายละเอียดการใช้เวลาของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- ติดตามเวลาที่ใช้จริงกับงานต่าง ๆ ได้โดยตรงจากบล็อกเวลาของคุณ
- สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อทำความเข้าใจการใช้เวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Asana และ Trello
- เข้าถึงการสนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มด้วยส่วนขยายเดสก์ท็อป มือถือ และเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- ขาดคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานขั้นสูงหรือการเชื่อมโยงงาน
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงToggl Track อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่การตั้งเวลาเริ่มใช้งานนั้นง่ายมาก โดยเฉพาะเมื่อมีตัวจับเวลาที่แนะนำไว้แล้ว จากนั้นก็สามารถติดตามได้ผ่าน Live Activities และ Digital Island บน iOS การรายงานผลในแอปนั้นพื้นฐานมาก ฉันต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อดูรายงานแบบ "จริงจัง"
ฉันชอบที่การเริ่มจับเวลาทำได้ง่ายมาก โดยเฉพาะกับตัวจับเวลาที่แนะนำ จากนั้นสามารถติดตามได้ผ่าน Live Activities และ Digital Island บน iOS การรายงานในแอปนั้นพื้นฐาน ฉันต้องไปที่เว็บสำหรับการรายงานที่ "จริงจัง"
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อแยกประเภทของงาน ตัวอย่างเช่น ใช้สีหนึ่งสำหรับประชุม สีหนึ่งสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิ และสีหนึ่งสำหรับเวลาส่วนตัว ความชัดเจนทางสายตาช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างของวันได้อย่างรวดเร็ว
6. Planyway (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานบน Jira และ Trello)
Planyway ถูกออกแบบมา โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Jira และ Trello ที่ต้องการรวมการบล็อกเวลาเข้ากับการจัดการงานและการจัดการโครงการ คุณสามารถดูงานของคุณในรูปแบบปฏิทินและลากและวางงานเพื่อบล็อกเวลาสำหรับงานเหล่านั้นได้ ซึ่งช่วยสร้างแผนที่ชัดเจนสำหรับวันหรือสัปดาห์ของคุณ
Planyway ช่วยให้คุณ ดูงานของคุณควบคู่ไปกับกิจกรรมจาก Google Calendar ทำให้คุณสามารถจัดการทั้งตารางงานและตารางส่วนตัวได้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังรองรับไทม์ไลน์ของทีมและการวางแผนทรัพยากร เพื่อให้คุณติดตามกำหนดส่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะประสานงานกับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Planyway
- ลากและวางงานจากบอร์ด Jira หรือ Trello ได้โดยตรง
- ซิงค์งานกับ Google Calendar เพื่อดูทุกอย่างในที่เดียว
- จัดการกำหนดเวลาและทรัพยากรของทีมสำหรับโครงการ
- สร้างภาพความคืบหน้าของโครงการและกำหนดเส้นตายด้วยแผนภูมิแกนต์
ข้อจำกัดของแผนล่วงหน้า
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการล่าช้าหรือขาดการสนับสนุนจากลูกค้า
การกำหนดราคาแบบ Planyway
- ฟรี
- บุคคล: 6 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Planyway
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกงานอย่างรวดเร็วและการจัดการงานที่เกิดซ้ำ)
Todoist เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้การสร้างงานเป็นเรื่องง่ายและจัดระเบียบตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์เด่นของมันคือ 'Quick Add' ที่ช่วยให้คุณสร้างและมอบหมายงานได้ในไม่กี่วินาทีด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น พิมพ์ว่า "โทรหาอเล็กซ์วันพุธเวลา 10 โมงเช้า" เพื่อกำหนดเวลาการโทร
คุณสามารถ จัดกลุ่มงานเป็นโปรเจกต์ เพิ่มป้ายกำกับเพื่อบริบทเพิ่มเติม และกำหนดลำดับความสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด เครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มมากกว่า 80 แห่ง รวมถึง Google Calendar เพื่อให้คุณวางแผนเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้ตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายส่วนตัวหรือโปรเจกต์ของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- บันทึกงานได้ทันทีด้วยการป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ
- เพิ่มงานที่ทำซ้ำเพื่อกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ
- สำรวจการเชื่อมต่อมากกว่า 80 รายการ รวมถึง Google Calendar และ Slack
- เพิ่มป้ายกำกับงานและระดับความสำคัญเพื่อการจัดการงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การแจ้งเตือนและป้ายกำกับ ถูกจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียม
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: $2.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึงTodoist อย่างไรบ้าง?
มันใช้งานง่ายมาก และฉันสามารถสร้างโปรเจ็กต์เพื่อจัดระเบียบงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ฉันชอบที่จะเห็นกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน ดังนั้นฉันสามารถจัดการสัปดาห์ของฉันได้กับพวกมัน
มันใช้งานง่ายมาก และฉันสามารถสร้างโปรเจ็กต์เพื่อจัดระเบียบงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ฉันชอบที่จะเห็นกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน ดังนั้นฉันสามารถจัดการสัปดาห์ของฉันได้ด้วยพวกมัน
📖 อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับและเทคนิคประหยัดเวลา
8. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาที่ยืดหยุ่นและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
Notion ช่วยให้คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองปฏิทินและฐานข้อมูล คุณสามารถจัดตารางงาน กิจกรรม และกำหนดเส้นตายต่างๆ ได้ในขณะที่รักษาทุกอย่างให้เชื่อมโยงกัน
ต้องการสมุดวางแผนรายวันหรือไม่? สร้างขึ้นใหม่จากศูนย์และเพิ่มช่วงเวลาและรายการตรวจสอบตามต้องการ ต้องการติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์หรือไม่? เชื่อมโยงงานของคุณกลับไปยังหน้าโปรเจกต์ที่มีรายละเอียด เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสามารถวางแผนวันของคุณ ทบทวนสัปดาห์ และปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังซิงค์กับ Google Calendar ได้อีกด้วย เพื่อให้ตารางเวลาที่คุณกำหนดไว้ตรงกับภาระผูกพันอื่น ๆ ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ผสมผสานการจัดเวลาแบบบล็อกกับการจดบันทึก การติดตาม และการจัดการโครงการ
- บล็อกเวลาและจัดระเบียบงานด้วยมุมมองปฏิทินที่ปรับแต่งได้
- เชื่อมโยงงานโดยตรงกับหน้าโครงการเพื่อเพิ่มบริบท
- ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อให้ตารางเวลาของคุณเป็นปัจจุบัน
ข้อจำกัดของ Notion
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่ทุกอย่างที่ฉันต้องการ—งาน, บันทึก, ปฏิทิน (รวมถึงการซิงค์ G-cal ของฉันด้วย!), และฐานข้อมูล—สามารถรวมไว้ที่เดียวได้ นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนอย่างฉันที่ชอบความมีระเบียบและโครงสร้าง การปรับแต่งต่างๆ ช่วยให้ฉันสร้างระบบที่สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานของฉันได้อย่างลงตัว และฉันสามารถแบ่งสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายด้วยการจัดสีและการติดแท็กทั้งหมดที่ฉันต้องการ แต่บางครั้ง ฉันก็อาจจะหลงใหลไปกับความเป็นไปได้ในการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดมากเกินไป
ฉันชอบมากที่ทุกอย่างที่ฉันต้องการ—งาน, บันทึก, ปฏิทิน (แม้กระทั่งซิงค์ G-cal ของฉัน!), และฐานข้อมูล—สามารถรวมไว้ที่เดียวได้ นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนอย่างฉันที่ชื่นชอบโครงสร้างและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้ฉันสร้างระบบที่สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานของฉันได้อย่างลงตัว และฉันสามารถแบ่งสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายด้วยการจัดสีและการติดแท็กทั้งหมดที่ฉันต้องการ แต่บางครั้ง ฉันก็อาจจะหลงใหลไปกับความเป็นไปได้ในการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดมากเกินไป
9. TickTick (ดีที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน)
TickTick เป็นแอปจัดการงานที่ช่วยให้การกำหนดตารางงานและการบล็อกเวลาเป็นเรื่องง่าย ด้วยมุมมองปฏิทินในตัว คุณสามารถลากและวางงานลงในช่องเวลาเพื่อสร้างแผนที่ชัดเจนสำหรับวันของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ ใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญที่ผ่านการทดสอบแล้ว เช่น Eisenhower Matrix เพื่อกำหนดงานที่เร่งด่วนและสำคัญและจัดตารางเวลาในปฏิทินของคุณ
หากคุณพบว่าการหาเวลาส่วนตัวเป็นเรื่องยาก คุณสามารถบล็อกเวลาในปฏิทินเพื่อมุ่งเน้นที่ตัวเองได้ TickTick ยังมีตัวติดตามนิสัยเพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ตัวจับเวลา Pomodoro และโหมดโฟกัสยังช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนในช่วงเวลาที่คุณกำหนดไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- ปฏิทินแบบลากและวางสำหรับจัดตารางงานลงในบล็อกเวลา
- ทำให้กิจกรรมที่ทำเป็นประจำเป็นอัตโนมัติโดยการตั้งค่างานที่ทำซ้ำ
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อซิงค์งานและกิจกรรม
ข้อจำกัดของ TickTick
- อาจรู้สึกพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรเนื่องจากขาดคุณสมบัติการรายงานเวลา
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: $35.99 ต่อปี
TickTick รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึงTickTick อย่างไรบ้าง?
มันประกอบด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเหลือเราในกรณีทดสอบ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันของงานย่อยมีประโยชน์เป็นพิเศษในการแยกกรณีซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถติดตามและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราอาจติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักฐานผลการทดสอบได้โดยการแนบไฟล์และลิงก์ไว้กับแต่ละงานด้วย นี่เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานประจำวัน แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือไม่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีม
มันประกอบด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเหลือเราในกรณีทดสอบ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันของงานย่อยมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการแยกกรณีซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถติดตามและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราอาจติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักฐานผลการทดสอบได้โดยการแนบไฟล์และลิงก์ไว้กับแต่ละงานด้วย นี่เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานประจำวัน แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือไม่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีม
10. TimeBloc (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกิจวัตรประจำวันและบล็อกเวลาบนมือถือ)
หากคุณกำลังมองหาแอปบล็อกเวลาที่เรียบง่ายและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบบนโทรศัพท์ของคุณ TimeBloc คือตัวเลือกที่ควรลอง มันช่วยให้คุณวางแผนวันและสร้างกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีฟีเจอร์มากเกินไป
คุณสามารถ ตั้งค่าช่วงเวลาซ้ำสำหรับกิจวัตรประจำวัน เช่น การออกกำลังกายตอนเช้า เวลาโฟกัส หรือแม้แต่กิจวัตรก่อนนอน แล้วลากไปวางในไทม์ไลน์ของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Time Bloc
- เพียงลากและวางงานเพื่อกำหนดเวลาสำหรับงานและกิจวัตร
- สร้างช่วงเวลาที่เกิดซ้ำสำหรับนิสัยประจำวันและงานที่ทำซ้ำ
- รับการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในแต่ละช่วงเวลา
ข้อจำกัดของบล็อกเวลา
- ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
การกำหนดราคาแบบบล็อกเวลา
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Time Bloc
- ไม่มีรีวิวออนไลน์เพียงพอ
11. แผน (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ GitHub)
แผนรวมงาน, การประชุม, และโครงการของคุณไว้ในกระบวนการทำงานที่สามารถทำได้เพียงหนึ่งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Agenda + Calendar ของคุณช่วยให้คุณมองเห็นงานที่ต้องทำควบคู่กับกิจกรรมที่จัดตารางไว้ ทำให้คุณเห็นภาพรวมของวันของคุณได้ในทันที คุณสามารถลากงานต่าง ๆ ไปไว้ในไทม์ไลน์ของคุณ ปรับระยะเวลาของงาน และแม้กระทั่งเชื่อมโยงกับปัญหาใน GitHub หรือรายละเอียดของโครงการอื่น ๆ ได้
สำหรับนักพัฒนาหรือผู้จัดการโครงการที่ทำงานกับ GitHub, Plan ทำให้การเปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นความก้าวหน้าจริงเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถ ซิงค์งานโดยตรงจากรีโพสิตอรีและผสานรวมเข้ากับตารางประจำวันของคุณ
วางแผนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ปัญหาการซิงค์และเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการผสานกับ GitHub
- รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นด้วย Team Feed
- สร้างภาพแผนงานเพื่อดูภาพรวมของลำดับความสำคัญของงานและกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของแผน
- มุ่งเน้นอย่างมากที่ผู้ใช้ GitHub ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
แผนการกำหนดราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
การวางแผนและการประเมินผล
- ไม่มีรีวิวออนไลน์เพียงพอ
12. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางขั้นสูงและการจัดการปฏิทินหลายปฏิทิน)
Fantastical เป็นแอปปฏิทินสำหรับจัดตารางงานและกิจกรรมต่างๆ สิ่งที่ทำให้ Fantastical แตกต่างอย่างแท้จริงคือ ฟีเจอร์การเสนอการประชุม แทนที่จะต้องส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบเพื่อหาเวลาประชุมที่ลงตัว คุณสามารถเสนอช่วงเวลาหลายช่วง และผู้รับเชิญสามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกได้
สำหรับผู้ใช้ Apple, มันถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับ macOS และ iOS, มอบวิดเจ็ต, การแจ้งเตือน, และการส่งต่อระหว่างอุปกรณ์. Fantastical ยังรองรับคุณสมบัติเช่นการผสานรวมสภาพอากาศและการปรับเขตเวลา, ทำให้มันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่จัดการตารางงานที่ยุ่งในหลายสถานที่.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้นกับผู้ร่วมงานภายนอกด้วยข้อเสนอการประชุม
- รับการจัดการปฏิทินแบบรวมสำหรับตารางส่วนตัว, งาน, และครอบครัว
- เข้าถึงการสนับสนุนเขตเวลาและการรวมข้อมูลสภาพอากาศสำหรับนักเดินทางบ่อยหรือพนักงานที่ทำงานทางไกล
ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ
- ปรับแต่งเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Apple มีตัวเลือกน้อยลง
ราคาที่เกินจริง
- 4.75 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์
- ไม่มีรีวิวออนไลน์เพียงพอ
13. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาด้วย AI)
Clockwise เป็นเครื่องมือจัดการเวลาที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการขัดจังหวะเวลาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง: การหาช่วงเวลาที่ปราศจากการรบกวนในตารางงานที่ยุ่ง เครื่องมือ AI ของมันจะปรับตารางเวลาและปรับการประชุมและงานต่างๆ โดยอัตโนมัติเพื่อลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สำหรับทีม Clockwise โดดเด่นด้วยการซิงค์ตารางเวลาและลดความขัดแย้งให้เหลือน้อยที่สุด มันจัดระเบียบการประชุมใหม่เพื่อลดชั่วโมงการทำงานที่กระจัดกระจาย จัดลำดับความสำคัญของเวลาที่ต้องใช้สมาธิสำหรับทุกคน และยังสามารถระบุเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันได้อีกด้วย
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ บล็อก 'เวลาโฟกัส' ที่อัปเดตแบบไดนามิกตามความพร้อมของคุณ แทนที่จะบล็อกเวลาด้วยตนเอง Clockwise จะปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณมีวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- จัดระเบียบการประชุมใหม่ด้วยการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อลดการแบ่งแยกของวันทำงาน
- จัดตารางเวลาให้สอดคล้องกันและลดความขัดแย้งในการจัดตารางด้วยการซิงค์ทีม
- ปรับช่วงเวลาโฟกัสแบบไดนามิกที่ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของปฏิทินของคุณ
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Google Calendar, Slack และ Asana เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นระบบ
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- จำกัดเฉพาะผู้ใช้ Google Calendar ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทีมที่ใช้แพลตฟอร์มอื่น
การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา
- ฟรี
- ทีม: $6.75 ต่อผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: 11.50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
แอปบล็อกเวลาช่วยให้ชั่วโมงการทำงานไม่ถูกรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการส่งการแจ้งเตือนงาน ปรับแต่งเหตุการณ์หรืองานที่ต้องการเวลามากขึ้น และให้รายงานเวลา สำหรับการบล็อกเวลาอย่างง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้แอปอย่าง Todoist หรือ Google Calendar อย่างไรก็ตาม สำหรับการรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ควรเลือกใช้ Calendly หากคุณกำลังมองหาแอปที่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา การจัดการงาน และการจัดการโครงการที่ดีที่สุด ลองใช้ ClickUp ดูสิ ด้วยมุมมองปฏิทินที่ทรงพลังและคุณสมบัติการจัดการงาน คุณสามารถวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะสร้างงานโดยตรงจากเหตุการณ์หรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การบล็อกเวลาประจำวัน ClickUp ก็ช่วยให้คุณจัดการเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ด้วยการผสานปฏิทินอย่างไร้รอยต่อ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมภาระงานส่วนตัวและการทำงานไว้ในที่เดียว
พร้อมที่จะควบคุมเวลาของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มแบ่งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ!