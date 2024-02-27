10 การผสานรวมที่ดีที่สุดของ Clockify สำหรับการติดตามเวลาในปี 2025

ลองดูรายชื่อเครื่องมือจัดการเวลาที่ดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่า Clockify อยู่ในอันดับต้น ๆ หรือใกล้เคียง มันเป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่เรียบง่ายแต่สง่างาม และทำงานได้ดีในการติดตามทุกงาน รายการ และโครงการที่คุณทำ
เหตุผลหนึ่งที่หลายคนพบว่า Clockify มีคุณค่ามากคือการที่ Clockify มีการผสานการทำงานที่หลากหลาย การผสานการทำงานเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อตัวจับเวลาของ Clockify กับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ซอฟต์แวร์บัญชี และแอปและเครื่องมืออื่นๆ ได้
จากการติดตามเวลาของเอเจนซี่ไปจนถึงการ พยายามประหยัดเวลาในรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวของคุณ เครื่องมือเหล่านี้สามารถกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตได้ หากคุณกำลังมองหาการเชื่อมต่อ Clockify กับแอปโปรดของคุณ นี่คือบางส่วนของการผสานรวมที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ?
คุณควรมองหาอะไรในการผสานการทำงานกับ Clockify?
แน่นอน คุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้มากมายกับบันทึกเวลาใน Clockify แต่เพียงการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดเท่านั้นที่มีคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้เพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความผลิตของคุณ:
- การผสานรวมอย่างเป็นธรรมชาติ: ทั้งการเพิ่มรายการเวลาใหม่ใน Clockify และการดูตัวติดตามที่มีอยู่ควรทำได้ง่ายจากภายในแอปที่คุณใช้ เช่น ความสามารถในการติดตามเวลาได้โดยตรงภายในโครงการของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: ทีมของคุณควรสามารถใช้งานโปรแกรม Clockify ได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างรายการเวลาใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพการทำงานในโครงการหรือภารกิจต่างๆ
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: แทนที่จะต้องคลิกเริ่มจับเวลาใน Clockify ด้วยตนเองทุกครั้ง ผู้ใช้ควรสามารถตั้งค่าให้สร้างตัวจับเวลาและติดตามเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับทุกโครงการหรือทุกงานที่ต้องการ
- โอกาสด้านการวิเคราะห์: การบันทึกเวลาใหม่ควรสามารถติดตามได้และค้นหาได้ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเวลาที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการใหม่ได้ดีขึ้น
เหนือสิ่งอื่นใด การผสานรวม Clockify ที่เหมาะสมควรช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสลับบริบทให้มากที่สุด เมื่อคุณสามารถใช้และวิเคราะห์แอปโปรดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะสามารถจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
10 การผสานรวมที่ดีที่สุดของ Clockify ที่ควรใช้
ถึงเวลาลงมือทำงานจริงแล้ว การผสานการทำงานแต่ละรายการด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณติดตามงานได้ดีขึ้น บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทุกโปรเจกต์ที่คุณรับผิดชอบ
1.คลิกอัพ
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Clockifyนั้นทั้งง่ายและสวยงาม การทำงานผ่าน Google Chrome ช่วยให้ผู้ใช้ทุกแพ็กเกจสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจ็กต์หรือกิจกรรมใหม่ ๆ ได้ในที่เดียว เมื่อติดตามแล้ว คุณสามารถเพิ่มแท็กใหม่หรือค้นหาข้อมูลการบันทึกเวลาแต่ละรายการได้โดยตรงใน Clockify
แต่เหตุผลที่เครื่องมือการจัดการโครงการนี้อยู่ในอันดับต้นของรายการนี้ลึกซึ้งกว่านั้น: มันมาพร้อมกับความสามารถในการติดตามของตัวเอง ด้วยClickUp Time Management ผู้ใช้สามารถสร้างการติดตามเวลาภายในองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถประมาณการและติดตามเวลาจริงสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณได้
ยกตัวอย่างเช่นClickUp Project Time Trackingสำหรับแต่ละงาน คุณสามารถสร้างรายการเวลาที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าคุณใช้เวลากับงานนั้นไปนานเท่าไร ผ่านการจัดการแท็ก คุณยังสามารถระบุได้ด้วยว่าคุณใช้เวลาไปกับส่วนใดของงานนั้น
นอกจากนี้ คุณสามารถ เข้าถึงเทมเพลตการจัดการเวลา ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติภายในพื้นที่ทำงานที่ใหญ่ขึ้น เมื่อสร้างเทมเพลตแล้ว คุณสามารถทำซ้ำเทมเพลตเหล่านั้นไปยังพื้นที่ทำงานทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่างานทั้งหมดของคุณกับลูกค้าทุกคนได้รับการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานการทำงานกับ Clockify แบบธรรมชาติที่นำการบันทึกเวลาแต่ละครั้งเข้าสู่รายการงานของคุณโดยตรง
- ความสามารถในการติดตามเวลาที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการเวลาได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย รวมถึงแม่แบบบันทึกเวลา แม่แบบการจัดสรรเวลา และแผ่นจัดการเวลาส่วนบุคคลของ ClickUp
- รองรับทุกประเภทของอุปกรณ์ ทำให้คุณสามารถติดตาม ค้นหา และสร้างรายงานเกี่ยวกับการติดตามเวลาของคุณได้ทั้งจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาโดยเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานในพื้นที่ทำงานของ ClickUp มีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางราย
- รายการเวลาที่สร้างผ่านการผสานการทำงานกับ Clockify จะไม่สามารถใช้งานได้ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. แนวคิด
Notion ถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบงานของคุณแอปวางแผนรายวันช่วยให้ทีมทุกขนาดสร้างเอกสาร จัดการงาน จดบันทึก และจัดระเบียบรอบเป้าหมายหลัก การผสานรวมการติดตามเวลาช่วยให้คุณสามารถใช้ไคลเอนต์ Clockify เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละบันทึกและสร้างรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้เวลาและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- การติดตามเวลาสามารถทำได้ด้วยปุ่มเดียว ลดจำนวนครั้งที่ต้องคลิกเพื่อติดแท็กเวลาในบันทึกของคุณ
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของ Notion ขยายไปถึงการผสานรวมกับ Clockify ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- คุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถรับมือกับทุกคนได้ตั้งแต่สมาชิกใหม่ในทีมไปจนถึงลูกค้าใหม่
ข้อจำกัดของ Notion
- Clockify ไม่สามารถใช้ได้กับทุกฟีเจอร์ของ Notion เช่น งานและเอกสาร
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือมีจำกัด ทั้งสำหรับ Notion และการผสานกับ Clockify
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 8/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
3. อาสนะ
หนึ่งในโซลูชันการจัดการงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสามารถอวดการผสานการทำงานกับ Clockify ได้ด้วยตัวเอง ติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์ Clockify แล้วคุณสามารถติดตามงานทั้งหมดของคุณใน Asana ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ทีมของคุณวางแผนปริมาณงานและความสามารถในการทำงานได้ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- การผสานรวมอย่างสมบูรณ์ของ Clockify กับเวอร์ชันเดสก์ท็อปและเวอร์ชันแอปพลิเคชันของ Asana
- การผสานรวมตามโครงการอย่างเป็นธรรมชาติ: Clockify จะทำการเลือกโครงการที่งานนั้นสังกัดอยู่โดยอัตโนมัติ และบันทึกเวลาที่ติดตามไว้ให้กับโครงการนั้น
- การผสานการทำงานเพียงคลิกเดียวที่ทำให้เริ่มต้นได้ง่าย
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การติดตามแบบเฉพาะงานเท่านั้น: โครงการใหม่ใน Asana อาจติดตามได้ยากจนกว่าจะมีการสร้างงานสำหรับโครงการเหล่านั้น
- อาจเกิดความสับสนกับฟังก์ชันการติดตามเวลาภายในระบบ ซึ่งปรากฏอยู่ถัดจากการเชื่อมต่อ Clockify ในส่วนติดต่อผู้ใช้
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
4. ปฏิทิน Google
ในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมใช้ Google Calendar ไม่เพียงแต่สำหรับการประชุม แต่ยังใช้เพื่อวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ด้วยการผสานรวมกับ Shopify คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นในกระบวนการนี้ได้—เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาจริงในการทำงานประจำวันของคุณตรงกับเวลาที่คุณได้จัดสรรไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ติดตามเวลาสำหรับทุกกิจกรรมใน Google Calendar เพื่อสร้างรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงานประจำวันและการประชุมของคุณ
- สร้างรายงานการประชุมของคุณใน Clockify รวมถึงความสามารถในการจัดประเภทการประชุมภายในแอป
- จัดการโครงการปฏิทินหลายโครงการผ่านแอปเว็บของ Spotify ได้พร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- เว็บไคลเอนต์ของ Clockify มีข้อจำกัดในการแสดงรายงานเป็นแบบเชิงเส้นเมื่อติดตามเวลาในปฏิทิน ซึ่งอาจทำให้การวิเคราะห์เชิงลึกทำได้ยากขึ้น
- การติดตามเวลาอาจสร้างความสับสนสำหรับปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน
ราคาของ Google Workspace
- ส่วนตัว: ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)
5. Trello
มันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการไทม์ไลน์โครงการที่โดดเด่นเท่านั้น ด้วยการผสานรวมกับ Shopify ทำให้ Trello ยังกลายเป็นเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณใช้เวลาอย่างเหมาะสมกับงานประจำวันทุกชิ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างการติดตามเวลาอย่างง่ายบนแต่ละบัตร Trello ด้วยปุ่มเริ่ม/หยุดง่ายๆ
- ให้รหัสทุกครั้งที่คุณสร้างการบันทึกเวลาใน Clockify เพื่อใช้สร้างรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทโครงการ ลูกค้า ฯลฯ
- เพิ่มเวลาด้วยตนเองตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละรายงานที่สร้างขึ้นยังคงถูกต้องเมื่อคุณค้นหาข้อมูลเฉพาะในภายหลัง
ข้อจำกัดของ Trello
- การผสานรวมอย่างสมบูรณ์ในระดับโครงการจำเป็นต้องใช้กระบวนการ Zapier ของบุคคลที่สาม
- ซับซ้อนกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่ ซึ่งอาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,600+ รีวิว)
6. Google Sheets
เช่นเดียวกับ Google Calendar, Sheets เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของGoogle ที่ได้รับความนิยม ซึ่งเทียบเท่ากับโปรแกรมแก้ไขสเปรดชีตแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ เช่นเดียวกับ Calendar, มันมีการผสานรวมกับ Clockify ที่คุ้มค่าแก่การกล่าวถึงในรายการนี้ ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่ละเอียดมากขึ้นจากข้อมูล Clockify ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets
- ส่งออกข้อมูล Clockify ในรูปแบบใดก็ได้ตามต้องการเพื่อสร้างรายงานเชิงลึกใน Sheets
- ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการนำเข้าและส่งออกข้อมูลไปยังและจาก Clockify
- API แบบเปิดของ Clockify ช่วยให้ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถสร้างรูปแบบการส่งออกและรายงานได้ทุกแบบที่จินตนาการได้
ข้อจำกัดของ Google Sheets
- การค้นหาข้อมูลการบันทึกเวลาใน Clockify ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างคอลัมน์ข้อมูลที่ส่งออกใน Sheets
- ประสบการณ์ที่กว้างขวางกับซอฟต์แวร์อัตโนมัติเช่น Zapier หรือ Automate.io จำเป็นต้องมีเพื่อสร้างการโอนถ่ายข้อมูลอย่างสมบูรณ์
ราคาของ Google Workspace
- ส่วนตัว: ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
7. สลาค
หากเราบอกคุณว่าผ่าน Zapier คุณสามารถใช้ Clockify ทำให้หนึ่งในแอปสื่อสารทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีประโยชน์มากขึ้นได้ นั่นคือสิ่งที่การผสานรวมนี้สามารถทำได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- เปลี่ยนสถานะ Slack ของคุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มติดตามเวลาด้วย Clockify
- โพสต์รายการเวลาใหม่ใน Clockify ไปยังช่อง Slack ที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อความส่วนตัว
- สร้างช่อง Slack ใหม่สำหรับแต่ละโครงการใหม่ที่คุณเริ่มใน Clockify
ข้อจำกัดของ Slack
- ไม่มีการติดตามเวลาแบบในตัวใน Slack ที่สามารถช่วยคุณวางแผนการผลิตของคุณได้ดีขึ้น
- ความสามารถในการค้นหาข้อมูลเวลาที่โพสต์ในช่อง Slack นั้นจำกัดอยู่เพียงฟังก์ชันการค้นหาของ Slack เท่านั้น
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7. 25/เดือน
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (32,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
8. Airtable
โดยพื้นฐานแล้ว Airtable ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลและสารสนเทศได้ดีขึ้นในขณะที่พวกเขาทำงานเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน, ดำเนินการตามกระบวนการทำงาน, และอื่น ๆ ด้วยการผสานรวมกับ Clockify คุณสามารถปิดวงจรของกระบวนการนี้ได้โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาที่ทีมของคุณใช้ไปกับเป้าหมายเหล่านั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- เมื่อตัวจับเวลาเริ่มทำงานบนรายการใดรายการหนึ่ง คุณสามารถหยุดมันได้จากทุกสภาพแวดล้อม—เว็บหรือแอป, มือถือหรือเดสก์ท็อป
- ชุมชนขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและฟีเจอร์ต่างๆ รวมถึงการติดตามเวลา
- การผสานรวมกับ Clockify รู้สึกเหมือนเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ขาดหายไปใน Airtable ซึ่งไม่มีการติดตามเวลาในตัว
ข้อจำกัดของ Airtable
- Clockify มีให้บริการเฉพาะใน Chrome และ Firefox เท่านั้น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Airtable ที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ใช้งาน Clockify ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
9. Todoist
ขอบคุณ Clockify หนึ่งในแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด กำลังได้รับการอัปเกรด การผสานรวมการติดตามเวลาช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้โดยตรงจากหน้าจอภาพรวมของรายการ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละรายการมากน้อยเพียงใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- การติดตามเวลาจากหน้าจอภาพรวมช่วยลดจำนวนครั้งที่ต้องคลิกเพื่อเริ่มและหยุดตัวจับเวลา
- การผสานการทำงานนี้สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ โดยผสานรวมกับอินเทอร์เฟซของ Todoist อย่างสมบูรณ์
- โครงการซิงค์ระหว่าง Todoist และ Clockify เพื่อให้การรายงานผลเป็นไปอย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Todoist
- รายงานมีให้เฉพาะผ่านเว็บไคลเอนต์ของ Clockify เท่านั้น
- ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์สำหรับ Todoist หรือการผสานรวม
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
10. ควิกบุ๊คส์
อาจเป็นซอฟต์แวร์บัญชีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด Quickbooks ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นผ่านการเชื่อมต่อกับ Clockify เมื่อคุณติดตั้งการผสานการทำงานแล้ว คุณสามารถติดตามเวลาการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย กรอกแบบฟอร์มเวลา และปรับปรุงการบัญชีของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbooks
- การเพิ่มผู้ใช้ใน Clockify จะช่วยให้แต่ละคนสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานของตนได้โดยอัตโนมัติผ่านเวลาที่ติดตาม
- ตัวเลือกการซิงค์อัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถจับคู่ผู้ใช้ Clockify ของคุณกับผู้ใช้ Quickbook ของคุณได้
- อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงจะซิงค์พร้อมกับรายการเวลาเพื่อความสะดวกในการสร้างสลิปเงินเดือน
ข้อจำกัดของ Quickbooks
- มีความขัดแย้งบางประการและฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Quickbook Time (โซลูชันการติดตามเวลาของ Quickbook เอง)
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนพร้อมระบบติดตามเวลาตามผู้ใช้ อาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการอบรมและเริ่มต้นใช้งานอย่างมากสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Quickbooks
- เริ่มต้นง่ายๆ: $15/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $30/เดือน
- เพิ่มเติม: $45/เดือน
- ขั้นสูง: $100/เดือน
คะแนนและรีวิว Quickbooks
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 3,100+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพหรือแทนที่โครงการ Clockify ของคุณด้วย ClickUp
ให้เราชัดเจนในสิ่งหนึ่ง: ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่การผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Clockify เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clockifyในตลาดอีกด้วย
ใช่ คุณสามารถใช้การผสานการทำงานในฐานะผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณใน ClickUp ได้ แต่ถ้าคุณต้องการเริ่มติดตามงานและเวลาของโครงการ ทำไมไม่ใช้ฟีเจอร์ที่ผสานการทำงานอยู่แล้วล่ะ?
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับฟีเจอร์ทั้งหมดที่ Clockify มีให้ พร้อมด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครบครันและใช้งานได้ฟรี นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ไม่ใช่แค่การบันทึกเวลาใหม่ทุกครั้ง แต่สำหรับทุกส่วนของโครงการ
นี่คือโซลูชันแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยมในการรวมและทำให้การจัดการโครงการและการติดตามเวลาของคุณเป็นอัตโนมัติในที่ทำงานเดียว
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? สร้างบัญชี ClickUpของคุณและเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณวันนี้เลย